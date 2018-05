Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días hoy poco a poco irá remitiendo el temporal en Canarias pero la inestabilidad vuelve a la península por la tarde se esperan nevadas en el interior de Cataluña lluvias en el sur sobre todo en Andalucía y en Extremadura la juez en Canarias hoy confían en poder rescatar a los ocho turistas que han tenido que pasar la noche en un barranco en Tenerife sorprendidos por una crecida del agua mal tiempo que ha dejado a otros novecientos turistas en tierra porque ayer tuvieron que cerrar temporalmente los dos aeropuertos de la Isla quien Castilla y León se investigan las causas del accidente de autobús de autobús que cubría la línea Madrid Logroño Pamplona deja un herido grave veinte leves

el siniestro tuvo lugar pasadas las siete de la tarde en una de las salidas de la autovía A uno en concreto a la altura de la localidad burgalesa la Mata vehículo siniestrado de la empresa Autobuses Jiménez era un refuerzo que la compañía P L M autocares utilizaba para cubrir esta ruta en el llamaban sesenta personas de ellas veintiuna han resultado heridas una de carácter grave que fue evacuada al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero la empresa retó un nuevo autobús para recoger a los pasajeros ilesos y transportarlos a su destino además ha puesto a disposición de los familiares su número de teléfono nueve cuatro uno doscientos dos setecientos setenta y siete para ofrecer todo tipo de información

Voz 1727 01:37 así comienza el lunes en el que el Rey va a inaugurar oficialmente el Mobile World Congress de Barcelona la principal feria anual de la tecnología móvil que dejará este año unos cuatrocientos setenta millones de euros en la ciudad esta mañana abre las puertas pero anoche ya se celebró la cena inaugural en el Palau música catalana un acto marcado por la decisión del presidente del Parlament Roger Torrent ideal la alcaldesa Ada Colau de no participar en el recibimiento protocolario al jefe del Estado después todos han compartido mesa junto a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y los responsables internacionales del Mobile y allí en la cena Felipe VI ha insistido en la necesidad de la colaboración de todas las instituciones para mantener el éxito de la feria

Voz 2 02:22 el lugar central la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona ha de ser un propósito esencial Parker queda aquesta Trobada sigue surgirán de cara al futuro Diouf así desde aquí Mateu Barcelona

Voz 1727 02:39 una referencia del monarca el desplante tampoco lo ha hecho Colau que ha intervenido en esa cena para destacar entre otras cosas el compromiso de la ciudad ha dicho con la libertad de expresión cerca del Palau varios miles de personas se han concentrado convocados por lo que llaman Comités de Defensa de la República para protestar contra la presencia del raid para reclamar la excarcelación de los dirigentes independentistas que están en prisión provisional dos mossos han cargado en algunos puntos en los que los manifestantes se han saltado el cordón policial hay diecinueve heridos leves y un detenido por agredir a los agentes en otro punto de la ciudad en otro punto de Barcelona un grupo de personas se ha reunido a su vez para apoyar al jefe del Estado lunes veintiséis de febrero y en China el presidente Xi Jinping podrá sortear la limitación de mandatos y prolongar su presidencia más allá del dos mil veintitrés Aimar Bretos buenos días buenos días el Comité Central del Partido Comunista propia

Voz 0027 03:41 en cambiar la Constitución para que sin PIN pueda ser presidente más de dos mandatos también introducirá sus tesis políticas en la Constitución se convertirá en el mandatario chino más poderoso desde Mao

Voz 1727 03:51 Bachar Al Assad y la aviación rusa se agarran a la letra pequeña del alto el fuego para mantener los bombardeos sobre la oposición siria

Voz 1727 04:16 el Gobierno de gran coalición le sigue pasando factura a Merkel

Voz 1727 04:33 en deportes el Atlético de Madrid goleó anoche al Sevilla domicilio y sigue la estela del Barça Sampe buenos días

Voz 1161 04:39 buenos días Pepa dos cinco en el Pizjuán hattrick de Griezmann y goles de Diego Costa y Koke Sabino Elton maquillaron el resultado en los últimos cinco minutos también el domingo Valencia dos Real Sociedad uno Athletic dos Málaga uno Villarreal uno Getafe cero sigue líder el Barça siete puntos sobre los de Simeone junto a Real Madrid Valencia completan las plazas de Champions Villareal y Sevilla las de Europa League el descenso es para Las Palmas Deportivo

Voz 0027 05:00 Málaga la jornada veinticinco se completa hoy desde la

Voz 1161 05:02 nueve de la noche con el Levante Betis

Voz 1727 05:06 ya hemos visto que el tiempo cambia hoy vamos a por los detalles con Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:11 buenos días mejore la situación meteorológica en Canarias las tormentas de las últimas horas van remitiendo acabará haciendo sol ya esta tarde con ambiente suave pero en la península empeora mucha atención a partir del final de esta tarde a la nieve que puede afectar a cualquier cota del interior de Cataluña nevada que será intensas sobre todo a medida que avance la noche en el conjunto del país no se espera tiempo soleado Turón tratar de irán aumentando las nubes en el sur dando lugar a You vía entre esta tarde y la próxima noche en Extremadura Andalucía sur de Castilla La Mancha así como en Murcia algunas tormentas pueden descargar con intensidad y en general temperaturas que serán invernales pero tampoco esperamos un frío muy riguroso en el conjunto del país

Voz 3 05:56 Pastor al Irene no uno se pidió la pilló fuera puede ir

esta mañana es más que probable que se colapse la entrada a este edificio de la Gran Vía de Madrid desde el que les estamos hablando a las once de la mañana diez en Canarias nos visitan en este estudio dos jóvenes que movilizan masas de adolescentes bueno no tan adolescentes como alguno que tengo en la mesa allá por donde van este fin de semana por ejemplo en Pamplona si no la han reconocido esa Amaya Romero la ganadora de Operación Triunfo ella su pareja Alfredo García con Toni Garrido y Pablo Baptista esta mañana en Hoy por hoy

buenos días Pepa buenos días a todos con Barei a quién también mandamos a Eurovisión más que nada porque muchos de ustedes nos pidieron por favor que no volviéramos a despertar les con tu canción

Voz 1727 07:06 sí

buenos días a todos hoy a las once a las diez en Canarias les vamos a escuchar hablar cantar himnos humana contar cómo están

Voz 0027 07:22 Panda dicen con este éxito tan arrollador

lo que me dice Alfred A ver si vais a venir al concierto de Pamplona bien pues muchísimas gracias por comprar las entradas porque son Cali sin

Voz 0027 07:35 pérdida del mercado

antes de llegar a este momento fan tenemos que analizar en dos horas la cena de anoche en el Congreso Mundial del Móvil con Juanjo López Burniol y a partir de las nueve nuestra Mesa de tertulia con Lola García José Manuel Calvo Pablo Simon a esa hora llamamos a Miquel Iceta primer secretario del PS

Voz 0027 07:50 C

Voz 5 07:52 setenta segundos porque me sobra con eso para aparte por lo menos que razones de investigación es esta roza SEC ente vuelvo bloques era un idiota así pero me muero Oporto es lunes y problemas también nuestro espejo

al memoria de una crisis hoy nos fijamos en las consecuencias de la crisis económica en la sanidad en la educación con Eloísa Pino investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC hoy nos fijamos en el desgaste del estado del bienestar

Voz 6 08:17 nosotros podemos sentirnos orgullosos

Voz 0027 08:19 de haber salvado el Estado de bienestar

Voz 7 08:25 en educación vamos a hablar

también a partir de las diez con Eva Cruz y con el profesor Francisco Rey experto en innovación

Voz 0946 08:33 Gica que nos va a contar cómo tendría que ser el

colegio ideal el modelo educativo ideal

Voz 8 08:47 no entienden bien que razones de peso

la educación pública hay por la sanidad pública en España preguntamos esta mañana para que nos ayuden hace

de ese balance de estos diez años de crisis económica en que la han notado ustedes en cuanto a sanidad y educación pública pónganos ejemplos en el nueve uno

Voz 1161 09:10 en las dieciséis sesenta y en Whatsapp en el seis

los ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

ya hablaremos de las novedades que presenta el Congreso Mundial del Móvil de Barcelona porque seguro que hay alguna apasionante pero de momento hoy tenemos que referirnos a la política a la polémica por el recibimiento del Rey a las ausencias

la del presidente el Parlament la de la alcaldesa de Barcelona pueden contarnos qué les parece esta decisión en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y con sus notas de voz al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0464 09:46 vas a dormir a las diez Aimar o te quedas a esperar a las once Amaya me quedó claro que tú conmigo no yo contigo

también de momento quédate aquí que son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:55 con nosotros se quedan también Roberto Hani Elena Sánchez en la técnica y la producción

Voz 0464 10:58 buenas noches amigos y amigas de lo desconocido con casi cuatro millones de descargas los oyentes no pueden estar equivocados

Tim para la final del gran apagón sabe que está terminantemente prohibido entrar en esta sala nuevos personajes hola me llamo en España tanto nuestra agencia de investigación somos expertos sin vigilancia busque hay personas casi el hecho de taxi me han dado ganas de lo juro nuevas tramas bueno presidenta no no es una empresa no tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas estoy harto de los otros sus los carroñeros el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com en la Cadena SER Hoy por hoy las imágenes de la cena de bienvenida al Mobile anoche Mancomunidad aunque esa tensión no se trasladó a los discursos posteriores sólo unos minutos después del desplante institucional de Ada Colau de Rousset Torrents encarna recibir oficialmente al Rey a su llegada al Palau de la Música Felipe VI reivindicó en catalán la colaboración institucional como la mejor manera de garantizar que el Mobile continúa celebrándose en Barcelona y por lo tanto dejando cada año allí en la ciudad más de cuatrocientos millones de euros

Voz 0706 12:09 Bondi al presidente del Parlament y la alcaldesa de Barcelona como decías rechazaron participar en el besamanos oficial cuando el monarca llegó al Palau a este era el momento si estaba por ejemplo la alcaldesa de L'Hospitalet porque el grueso del Mobile World Congress Se celebra en este municipio después Rusia Colau si participaron en la cena oficial el Rey habló brevemente con la alcaldesa justo antes no con el presidente del Parlament que tampoco aplaudió el discurso del monarca

Voz 0946 12:35 aquel Monteys Compromís Fran

Voz 13 12:38 todas nos tres administraciones Corporación

Voz 0946 12:40 compañías el Rey usó básicamente la inglesa

Voz 0706 12:43 en su discurso pero utilizó el catalán para destacar el compromiso de todas las minis de todas las administraciones dijo para que el Congreso continúe y que continúe en Barcelona dijo explícitamente también intervino después de él la alcaldesa Colau

Voz 1 12:55 al now Motta fue expresión a juicio de cien Ogier Bryce

Voz 0706 13:01 en inglés destacó que Barcelona es ahora más que nunca una ciudad comprometida con la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos todo esto pasaba dentro del Palau de la Música mientras fuera concentraron durante toda la tarde centenares de personas con gritos en contra del Rey pidiendo la libertad de los presos la policía cargó en algunos momentos sobre todo para evitar que estos concentrados se acercara demasiado al Palau de la Música estas protestas terminaron con diecinueve heridos leves y con un detenido por agredir supuestamente a uno de los agentes a un Mosso d'Esquadra ayer también se hicieron dos concentraciones de apoyo a la visita del Rey una en la plaza España de Barcelona la otra en la plaza Cataluña cerca de uno de los recintos de cobro

Voz 0027 13:45 cena de apertura el Mobile acudió en representación del Gobierno la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que se sentó en la mesa a la derecha del Rey lugar que tradicionalmente cada año ha ocupado en ese acto el president de la Generalitat de Santa María no tomó la palabra no participó en los discursos pero fuentes del Gobierno sí criticaron ayer muy duramente la actitud tanto de cola o como de Torrent que califican de irresponsable sectaria Carolina Gómez buenas ideas

Voz 0393 14:07 buenos días la anuncio de premeditado incomparecencia de la alcaldesa del president del Parlamento en el protocolario recibimiento el Rey ha recibido duros calificativos por parte del Gobierno Moncloa cree que es una actitud irresponsable y sectaria injusta y mezquina que pone en riesgo que Barcelona pueda seguir albergando en el futuro un evento tan importante fuentes del Ejecutivo destacan el impacto económico de la feria la cifra en cuatrocientos sesenta millones de euros y más de trece mil empleos que se generan durante estos días que al igual que el Rey piden unidad para que sea un éxito y pueda permanecer

Voz 0027 14:34 el hacia Ci precisamente la única autoridad catalana que sí participó ayer en la

Voz 0456 14:37 percepción al Rey el actual jefe de los Mossos d'Esquadra

Voz 0027 14:40 la Ferran López hoy está citado a declarar como testigo en el Tribunal Supremo el juez Pablo Llarena va a tomar declaración al sustituto de Trapero porque así lo han pedido dos de los líderes independentistas que están en prisión provisional

Voz 0464 14:50 Alberto Pozas la ronda de testigos arranca

Voz 0055 14:53 petición del exconseller Joaquim Forn con el objetivo de demostrar su versión de los hechos es decir que nadie ordenó a los Mossos d'Esquadra que hiciesen la está gorda durante el referéndum ilegal del uno de octubre el primero a las nueve y media de la mañana de hoy será Ferran López actual jefe del cuerpo tendrá que detallar el operativo policial planteado ese día y combatir sobre todo la versión dada por el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos que acusó a los Mossos d'Esquadra de no hacer nada para cumplir el mandato judicial de impedir el referéndum ilegalizado ya entonces por el Tribunal Constitucional entre hoy y mañana declararán total cuatro altos cargos de los Mossos también propuestos por la defensa del líder de Omnium Cultural Jordi Cuixart

Voz 0027 15:29 la masa salarial de todos los trabajadores de España ha caído en la última década más de un ocho por ciento hasta factura que la crisis ha dejado en forma de recorte en las nóminas y que le es hoy en el diario económico Cinco Días Javier Alonso buenos días

Voz 0858 15:40 buenos días Aimar el conjunto de los asalariados en España cobraba en dos mil dieciséis unos treinta mil millones menos que hace una década no llega a trescientos treinta y siete mil millones de euros que como decías es un ocho coma tres por ciento menos que entonces la principal causas que había menos gente trabajando en torno a un millón trescientos mil ocupados menos Ike los asalariados apenas avanzaron durante esos años el sueldo medio sólo creció en esos ocho años apenas un cuatro por ciento un dato que contrasta con la evolución en ese mismo periodo de las pensiones ahora bajo el foco por las reivindicaciones de los pensionistas en ese periodo el conjunto de las pensiones aumentó un treinta y tres por ciento porque los que salen del sistema cobran menos que los que se incorporan cotizaron más por tanto tienen derecho a una pensión

Voz 0027 16:24 a pesar de que Luis de Guindos dijo que para hoy ya no sería ministro Luis de Guindos hoy sigue siendo ministro Rajoy no ha hecho la crisis de Gobierno prometida después de que el Eurogrupo y el Ecofin Guindos como próximo vicepresidente del Banco Central Europeo hoy de Guindos se va a someter a su examen parlamentario en la Eurocámara no es vinculante pero políticamente tiene su peso tendrá que defender su imparcialidad ocupando todavía un Ministerio en el Gobierno de España corresponsal comunitaria Griselda Pastor será

Voz 0738 16:51 las cinco si la Comisión de Asuntos Económicos vota mañana el dictamen definitivo el pleno lo hará antes de la cumbre de marzo pero es evidente que hacer el viaje aún como ministro no ayuda a rebajó

Voz 0055 17:02 tensión en un debate en el que la independencia

Voz 0738 17:04 ese es uno de los asuntos claves

Voz 14 17:07 no no está muy claro que el mérito que tiene aunque votar su dictamen final aunque no sea vinculante vaya a dar el visto bueno de Guindos nosotros desde luego vamos a proponer que a pesar de que el Eurogrupo lo haya propuesto como candidato el dictamen sea negativo

Voz 0738 17:20 Ernest Urtasun de iniciativa confirma que los verdes van a decir que no los socialistas parece que se abstienen y Cibrao da a los muy enfadado porque

Voz 0055 17:28 a Rajoy no ha consensuado optara

Voz 0738 17:31 finalmente por decir que si fuéramos

Voz 14 17:33 el Partido Popular no votaremos Sadín dos pero como Guindos representa una parte importante y es positivo para los intereses españoles los vamos a tragar nuestra indignación y pondremos por delante los intereses de España

Voz 0738 17:47 declaraciones de Javier Nart antes de un Bhutto que aunque no es vinculante los populares desearían ganar

Voz 0055 17:53 la agenda del presidente Rajoy hace pensar que la salida de Guindos del Gobierno no va a ser inmediata porque Rajoy se va hoy a Túnez a una cumbre bilateral que no se celebraba desde hace diez años es una visita de alto contenido político simbólico porque el Gobierno quiere mostrar con ella su respaldo a la única democracia salida de la primavera árabe que es Túnez enviado especial de la SER Oscar García a Rajoy viaja hoy con seis de sus ministros a Túnez país al que ofrecerá toda la colaboración española en la lucha contra el terrorismo yihadista el control los flujos migratorios tratará de facilitar el intercambio comercial en un territorio en el que operan varias empresas españolas en sectores como el turismo las infraestructuras o la energía el jefe del Ejecutivo español tiene previsto mantener encuentros tanto con el presidente de la República tunecina Begic aire Sevilla así como con el primer ministro Josep se Agett juntos ya por la tarde clausurarán un encuentro empresarial hispano tunecino con este viaje Rajoy retoma su agenda internacional tras el parón que ha hecho en los últimos PS es tras abrirse la crisis independentista en Cataluña una agenda que estará centrada según La Moncloa en los intereses de España en el Mediterráneo no en vano en los próximos meses Rajoy viajará a Chipre y muy probablemente a Argelia Marruecos y Angola

Voz 0027 19:07 Italia encara la última semana de campaña antes de las cruciales elecciones de este domingo el resultado completamente impredecible sin la referencia de las encuestas que hacen Díez frías que nuestro pueden publicar por la ley electoral ataques estime que tres de cada diez votantes aún no han decidido a quién votar los esfuerzan en atraer a esos votantes indecisos a veces incluso rozando el ridículo corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 19:30 a una semana de las elecciones generales italianas parece ya imposible que los líderes y candidatos de los partidos políticos confronta en sus programas en algún debate público siguen empeñados individualmente en promesas en el

Voz 0055 19:43 hay escasas propuestas de gobierno

Voz 0946 19:46 algunos incluso no han esperado el resultado de las elecciones ya han actuado este pasado fin de semana como si ya las hubieran ganado es el caso de de mayo candidato a primer ministro por el Movimiento cinco Estrellas que tras elaborar una lista de ministros de su Gobierno Se dirigió al Quirinale con la pretensión de comunicarla al jefe del Estado lógicamente Se le recordó que los italianos no han votado todavía cerraron las puertas del palacio otro ridículo monumental el de Matteo Salvini de la derechista Liga socio de la coalición de Berlusconi que pocos años ha pasado de independentismo

Voz 2 20:20 danos a un estado de aparente espiritualidad Ross con una mano en la Biblia en la otra Lluvero yo aplicar el pie hizo juramento de fidelidad cumplir y hacer cumplir las enseñanzas del Santo de impuestos

Voz 15 20:37 SUR al PSM amé

Voz 0027 20:43 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en Perú más de la mitad del país quiere la cabeza política del presidente Pedro Pablo Kuczynski según una encuesta de pulgada este fin de semana el cincuenta y cinco por ciento de los peruanos quiere que el Parlamento destituya a Kuczynski tras su polémico indulto a Fujimori después de que se han conocido sus vínculos en el pasado con la constructora brasileña Julio Molina buenos días

Voz 1951 21:05 buenos días y la destitución no es descartable porque la oposición ha anunciado que presentará una petición para que deje el cargo ante unas nuevas informaciones que han salido a la luz sobre los presuntos vínculos del presidente con Odebrecht unas acusaciones que él niega por las que dice no piensa renunciar si la oposición lo saca adelante no será la primera vez que Kuczynski se enfrente a una moción decente dura lo hizo en diciembre pero entonces salió airoso gracias a la abstención de los fujimoristas tres días después el presidente le otorgaba el indulto al ex presidente Fujimori un movimiento político muy polémico que sumado a las acusaciones de corrupción ha disparado su impopularidad este mes Kuczynski alcanzado el nivel de desaprobación más alto de su mandato un ochenta y dos por ciento de los peruanos no va la sugestión

Voz 0027 21:48 cine va camino de eliminar la norma que impedía que los mandatarios se perpetúan en el poder el país que no celebra elecciones democráticas un sistema de partido único tiene limitado ahora mismo el poder del presidente a dos mandatos diez años en total pero en las últimas horas el Comité Central del Partido Comunista ha propuesto que se derogue ese límite para que el actual jefe de Estado Xi Jinping pueda seguir más allá del dos mil veintitrés Se convertirá así en el primer presidente desde Mao que gobierna China más de diez años José María Patiño

Voz 16 22:17 a sus sesenta y cuatro años y Jinping confirma su poder en China ese sitúa como el líder político más poderoso desde Mao Tse Tung que gobernó durante más de tres décadas el país el Comité Central del PAR sido comunista chino ha propuesto que se elimine de la Constitución el límite de dos mandatos para el presidente y el vicepresidente por lo que sí podría ser elegido por tercera vez en el próximo congreso en el dos mil veintidós y prolongar su mandato al menos hasta dos mil veintiocho Se confirma así la estrategia iniciada en el congreso del partido en

Voz 0027 22:47 en octubre pasado al situar a hombres de su coche

Voz 16 22:50 Esperanza en la cúpula del partido del Gobierno y conseguir inscribir su pensamiento en los fundamentos ideológicos del partido como sucedió en vida de Mao esta reforma se presentará en marzo a los legisladores para su ratificación

Voz 0027 23:07 el avanza hoy la Cadena Ser en los últimos diez años Se ha triplicado el número de menores de edad detenidos hoy investigados en España por violencia machista Mariola Lowry

Voz 0259 23:16 el número de adolescentes detenidos e investigados por maltratar a sus novias ha pasado de ciento veinticuatro en el año dos mil ocho a trescientos cincuenta y seis hasta el mes de octubre de dos mil diecisiete casi el triple en una década los menores tienen entre catorce y diecisiete años los datos proceden de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del sistema estadístico criminal y figuran en una respuesta parlamentaria facilitada por el Gobierno a la diputada y portavoz de Igualdad socialista Ángeles Álvarez pues

Voz 1727 23:45 estos datos nos ponen en alerta

Voz 0259 23:48 porque con los informaciones

Voz 17 23:50 los estudios cualitativos de la Delegación del Gobierno yo creo que podemos decir que hay un repunte del sexismo entre los jóvenes este verdaderamente es un dato muy preocupante

Voz 0259 24:02 los últimos estudios señalan que el veintisiete por ciento de los jóvenes cree que la violencia machista dentro de la pareja es normal el siete por ciento piensa que esa conducta es inevitable una de cada tres chicas considera aceptable que su novio le controle el móvil los horarios los amigos o la salida

Voz 0027 24:19 en Badajoz se ha confirmado que el menor apuñalado este fin de semana por otro menor se ha quedado parapléjico el agresor que ya está detenido el clavó una navaja en la espalda y le seccionó la médula Extremadura Justo Pérez buenos días

Voz 1258 24:29 las buenos días así es este domingo ha salido de la UCI del Hospital Infanta Cristina tras ser intervenido pero como bien dices la herida de arma blanca en la zona lumbar le ha provocado una paraplejia ex jugador desde la escuela de fútbol que le dedicaron tienen la capital pacense mientras su agresor otro menor de edad se encuentra detenido está a la espera de pasar a disposición judicial acusado de un delito de lesiones tras apuñalar por la espalda al viernes noche al parecer hubo un enfrentamiento previo y cuando la víctima se marchaba recibía esa puñalada

Voz 0027 25:00 a las seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias antes entra en los deportes les contamos que hoy veintiséis de febrero es el Día Mundial del pistacho un fruto seco muy habitual en los súper de toda España pero que tradicionalmente tenía un origen exótico eso era antes porque su cultivo ha despuntado en nuestro país en los últimos años sobre todo en Castilla La Mancha de momento sólo se cosechan unas mil quinientas toneladas al año lejísimos por ejemplo de Irán que es el primer productor mundial multiplica esa cifra en más de ciento sesenta y seis veces Castilla-La Mancha Daniel Rodríguez buenos días

Voz 0464 25:31 los días esta región Castilla La Mancha es una de las grandes productoras de pistacho del país y es que la fiebre por el nuevo oro verde ha llevado a cultivar más pistacho los últimos tres años que los últimos veinte Miguel Ángel García es el presidente de pista manchas

Voz 18 25:43 a la extensión porque el prácticamente por dos pero pero la producción la pronunció no me lo próximo año

Voz 0464 25:53 V por eso sí los profesionales alertan sobre una posible burbuja del pistacho por lo que apuestan por la producción ecológica de mayor calidad a una gran parte de ese pistachos exporta a países como Alemania o Inglaterra

Voz 0027 26:09 el Atlético

Voz 19 26:10 lo leo anoche en Sevilla a una semana de su visita al Camp Nou Sampe buenos días buenos días dos cinco en el Pizjuán hattrick de Griezmann y goles también de Diego Costa y Koke sabía IMO insólito maquillaba el resultado en los últimos cinco minutos el equipo

Voz 1161 26:21 en el mejor momento de la temporada una semana como decías de visitar el Camp Nou Griezmann sobre lo que resta de campeonato

Voz 0456 26:26 treinta intentaremos ganar todos los partidos que nos quedan ya ya se verá al final no la tenemos en el Leganés importe

Voz 1161 26:34 en el Sevilla autocrítica Escudero

Voz 1 26:36 qué tal muy duro después de la primera media hora que hemos hecho Álvaro se encuentra con con el primer gol que es un fallo nuestro y luego bueno un golazo que no no podemos hacer nada pero si es él

Voz 0027 26:48 de oro recibe cinco goles en casa hablaba de Ismael

Voz 1161 26:51 Anes porque antes de visitar el Camp Nou el miércoles reciben precisamente a lega en ese derbi madrileño en la jornada que habrá entre semana hay noticias de salidas en cuanto al mercado Carrasco se marcha al fútbol chino hoy podría cerrarse también eh al país asiático Nico Gaitán y Fernando Torres hará caso a la petición de Koke al final del partido

Voz 0456 27:05 es Fernando no yo creo que ojalá ojalá siga pero vamos yo no tengo ninguna noticia de que se vaya a marchar ni nada así que bueno esperemos que que continúe esta temporada Hay que siga trabajando como los

Voz 1161 27:17 el partido dejó también la lesión de Jesús Navas en el Sevilla que pasar hoy pruebas para conocer el alcance de dicha lesión y fue el partido que cerraba el domingo que nos dejaba también el Valencia dos Real Sociedad uno con dos caras como reconoció Marcelino

Voz 20 27:28 primer bienvenido bueno un segundo tiempo flojos teníamos el resultado muy a favor cometemos un error Cristiano es evitables absurdo hice unas complica mucho resultados lo mejor de este partido sin ningún tipo de dudas

Voz 0456 27:40 pese a la mala racha de la Real Eusebio no

Voz 21 27:42 en su futuro en nombre preocupa me ocupa el trabajar cada día para que me equipo compita bien y consiga buenos resultados trataremos de mejorar para merecer más el próximo partido

Voz 1161 27:53 mismo resultado en San Mamés Athletic dos Málaga uno con protagonismo para el malaguista en el que marcó un gol y falló un penalti parado por Kepa terminó expulsado discutido Ziganda que fue silbado por la cara

Voz 22 28:03 no es agradable evidentemente pero el público es soberano oí tienes que respetar lo que el público y siempre he dicho que tiene razón a la de pues igual hay que las cosas forzó vienen tan bonitas como ha sido siempre para mí pero bueno tiene que estar a las duras y a las maduras me gustaría darle la vuelta

Voz 1161 28:18 sí Villarreal uno Getafe cero gol de un al para los amarillos y héroe del partido Asenjo que detenía dos penaltis

Voz 23 28:23 yo no lo había hecho en toda mi carrera así que bueno un día para para recordar porque bueno no no es fácil no estuviéramos a todos los lanzadores en cada partido Jesús los unos enseñaba vídeos de todos los jugadores

Voz 0027 28:34 sigue líder el Barça siete puntos sobre los de Simeone junto a real

Voz 1161 28:36 Ari de Valencia completan las plazas de Champions en Villarreal y Sevilla las de Europa Ligue el descenso es para Las Palmas Deportivo y Málaga la jornada XXV primera se completa hoy desde las nueve de la noche con el Levante Betis y Raúl son bajas en los locales por lesión también se lo pierden en el Betis

Voz 1727 28:49 Jiménez Sanabria Campbell guardado Jamaat barritas

Voz 1161 28:52 el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea en Segunda después de veintiocho jornadas siguen en ascenso directo Huesca Rayo Vallecano la promociones para Granada Cádiz Oviedo hoy Numancia el descenso para cultural Córdoba Lorca y Sevilla Atlético aplazado ayer el Tenerife luego por el temporal que azota a las Canarias en Inglaterra después de año y medio Guardiola supra suma su primer título con el Manchester City pero ayer al Arsenal en la Copa de la Liga Goles de Kompany de Silva y Agüero que pasaba por el larguero con el primer título ganado y la Premier casi falta hacerse valer en la Champions favorito siempre son los otros equipo eran de que están mal ahí

Voz 1 29:24 Champion puede llegar a una final tú Barcelona el Madrid fue el equipo que que siempre están ahí bases Múnich esos son siempre lo que

Voz 1161 29:31 en Francia lesión de Neymar ante el Marsella abandonó el encuentro con un esguince fuerte de tobillo en el tobillo derecho a ocho días del partido de Champions ante el Real Madrid se mostró optimista en sala de prensa y en baloncesto España puede sellar esta tarde su pase a la segunda fase del pre Mundial cuarta jornada de las ventanas FIBA desde las siete de la tarde en Zaragoza España Montenegro la victoria en los clasificaría a falta de dos jornadas para esa segunda fase

en la que los partidos rivales seria en Turquía Ucrania y Letonia son las seis Media las cinco y media en Canarias

al menos ocho personas están pasando la noche en el barranco de Masca en Tenerife atrapadas por el temporal de lluvia de viento que azota las Islas el mal tiempo Aimar ha afectado también al tráfico aéreo

Voz 0027 30:26 sí hay novecientos turistas que se han tenido que quedar en tierra porque sus vuelos se han cancelado Radio Club Tenerife Héctor

Voz 0464 30:31 pero buenos días buenos días una situación que ha llevado al Cabildo insular a activar el protocolo con distintos hoteles para alojar eso a esos turistas que han visto suspendido sus vuelos si es que la jornada de este domingo fue especialmente complicada para las operaciones aéreas porque un total de sesenta y un vuelo fueron desviados hay hay que tener en cuenta que Tenerife quedó aislada por aire durante algo más de una hora por el cierre de los aeropuertos debido al intenso viento que impedía cualquier tipo de maniobra de despegue o aterrizaje la situación se fue normalizando ya al Gobierno de Canarias ha declarado la finalización de alerta máxima y además muy pendientes de esas personas que se encuentran atrapadas en el barranco de Masca que no han podido abandonarlo porque las condiciones meteorológicas no permitieron realizar un rescate hoy se producirá no obstante todas se encuentran en buen estado y no precisan atención médica

Voz 0027 31:22 las concentraciones en Barcelona contra la visita del Rey con motivo del Mobile terminaron anoche con una persona detenida hay otras diecinueve con heridas leves ocurrió a las afueras del Palau de la Música dentro Felipe VI pedía lealtad institucional para proteger la celebración del Congress Gubern la Generalitat en Cataluña colaboración entre el Gobierno central la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona tiene que ser un propósito esencial siempre para que este encuentro se siga consolidando estas fueron las palabras del Rey minutos después de que ni el presidente del Parlamento Rent ni la alcaldesa de la ciudad Colau asistieran a la recepción oficial del monarca

Voz 1 31:58 que ahora City of now mot e insistió

Voz 0027 32:03 Barcelona es una ciudad de paz solidaridad si comprometida con los derechos humanos en Andalucía hoy se reanuda el juicio de la pieza política de los seres con la declaración de Magdalena Álvarez la ex ministra y ex consejera de Hacienda de la Junta está acusada de un delito de prevaricación por el que la Fiscalía pide para ella diez años de inhabilitación Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 1915 32:23 buenos días Aimar por segunda vez sin ninguna incidencia lo impide hoy está previsto que se reanude el juicio de los ERE con la declaración de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez ella firmó la orden en dos mil tres que estableció el procedimiento con el que se pagaron las ayudas directas a empresas Se ayudas sociolaborales que se están investigando una fórmula que evitaba el control previo de la intervención de empleo que era quien concedió la subvención y que traspasa fondos a la Agencia IDEA que supuestamente no tenía potestad para pagar estas subvenciones su defensa siempre ha sostenido que ella ni conoció ni pudo conocer que los pagos que aprobaba empleo y pagaba ideas ejecutaba de forma indebida

Voz 0027 32:58 y antes de la Mesa de España el tráfico María Forner buenos días

Voz 1915 33:01 buenos días pues hasta ahora tráfico en aumento en Madrid en las entradas en A2 en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia la A cuatro en Pinto y en la cinco en la zona de campamento tráfico intenso en la cuarenta y dos en Parla hay circulación densa en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la dos en Tarragona el incendio de un vehículo en la AP siete al alto hora de Fred Llinars obliga al corte de la vía en sentido norte en Palencia en la A62 un camión averiado en villorrio en Villarrodrigo provoca el cierre del carril derecho y ralentiza la circulación hacia Burgos en Lugo precaución porque ha cerrado la A ocho a la altura de Mondoñedo por niebla muy densa Se recomienda el desvío por la Nacional VI tres cuatro en Las Palmas continúan cortadas la CIG seiscientos seis en el Carrizal Illa GC seiscientos ocho en Tejeda por riesgo de desprendimientos

Voz 26 35:06 hoy por hoy la Mesa de España que gira gira

Voz 1727 35:21 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias y comenzamos con una noticia que acabamos de conocer una persona ha muerto esta madrugada en el incendio de un bloque de viviendas en el municipio asturiano de Siero hay además otros seis heridos de diferente la vedad que sean intoxicado con el humo Ángel Fabián buenos días cuéntanos

Voz 0174 35:40 buenos días resumimos lo que sabemos hasta ahora el fallecido es un hombre de cuarenta y un años el incendio se inició pasadas las dos de la madrugada en la sala de contadores ubicada en el portal del edificio de cinco alturas del número tres de la calle magos tales Cerrón en el municipio de Siero el edificio tiene seis viviendas por planta todos los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo las dos heridas de mayor gravedad son una mujer de ochenta y cuatro años y una niña de cinco las dos son grandes quemadas y su pronóstico es muy grave los cuatro afectados por inhalación de humo tienen pronóstico

Voz 1727 36:12 breve cualquier novedad sobre este suceso este incendio nos cuentas Ángel hasta ahora hasta luego ahora continuamos en Murcia porque allí continúa en el hospital ingresada grave la mujer de veintiséis años de la localidad de torres de las cotillas que consiguió huir de su ex pareja y padre de sus dos hijos después de que el de disparar a quemarropa con una escopeta de cartuchos él sea entregado

Voz 1856 36:43 la policía Ruth García buenos días hola buenos días me llamo María Ángeles tiene veintiséis años y es una nueva víctima de violencia de género en la región de Murcia permanece ingresada en el hospital recuperándose de las heridas provocadas por los disparos propinados por su expareja de treinta y tres años con el que dejó de convivir en dos mil dieciséis y del que tiene dos hijos María Ángeles centro en el hospital en estado crítico y fue operada de urgencia su estado ahora es muy grave recibió un tiro en el costado y aún así se dirigió en su propio coche a denunciar los hechos en la policía de caminos encontró con una ambulancia que la estabilizó y la trasladó al hospital para ser operada de urgencias del hombre en búsqueda y captura acabó entregándose por la tarde en comiso

Voz 1727 37:19 y otro caso de violencia machista nos lleva esta mañana Fuensalida en Castilla La Mancha Daniel Rodríguez buenos días hola buenos días ahí está detenido un hombre que la madrugada del domingo intentó entrar con un hacha en la casa de su ex mujer a la que no pueda acercarse pero una orden de alejamiento como no lo consiguió prendió fuego al el coche de la pareja actual de la víctima y agredió además a los dos policías locales que acudieron a detener

Voz 0464 37:42 la mujer llamó inmediatamente a la Guardia Civil de la Policía local al ver que su expareja se había presentado en su vivienda con

Voz 0027 37:48 en el momento de la detención

Voz 0464 37:50 cuando agredió a dos agentes locales Mariano Alonso es el alcalde de Fuensalida

Voz 18 37:54 es el momento de la detención algo que el sobrepeso que es donde se producen los agentes de la Policía una cerilla pero de carácter leve estar mire él había incendiado el vehículo de una el actual pareja de su ex mujer

Voz 0464 38:07 el hombre ha sido detenido por los presuntos delitos de quebrantamiento de la orden de alejamiento y atentado contra el auto

Voz 1727 38:12 ciudad de otra agresión en este caso homófoba ya tiene condena Madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días ocho meses de cárcel y una multa de ciento cincuenta euros para los dos hombres que según la sentencia a la que ha tenido acceso la SER le dieron una paliza un chaval de dieciocho años por ser esto es textual un maricón de mierda

Voz 1275 38:29 si la víctima vino a Madrid a pasar el fin de semana con unas amigas y fue agredido en plena calle en el barrio de Tribunal Primero fueron burlas contra su forma de hablar después llegaron los golpes dos de los agresores dice la sentencia tenían por objetivo humillarla y menospreciar ley ofender su dignidad les condena por un delito debido a esa prisión de cárcel a esa multa hay también les inhabilita para trabajar en el sector de la educación durante los próximos tres años Sarko Polly lo celebra aunque cree que hay mucho trabajo por hacer todavía con jueces y fiscales Rubén López

Voz 27 38:56 los pidiendo e años ya más formación en el poder judicial y los jueces que los escáneres que los abogados conozcan mejor todo este tema porque a veces no tienen sensibilidad hacia estos temas

Voz 1275 39:08 el Observatorio contra la el eje Davis registró en dos mil diecisiete en Madrid más de doscientos setenta sido incidentes de odio aunque un porcentaje muy alto no llegó ante la pole

Voz 26 39:16 iraquí dan gira que la habilidad que era él

Voz 1727 39:23 conducir a doscientos kilómetros por hora con una sola mano al volante llevando en la otra una botella de ginebra Frederic Vincent bon día

Voz 0706 39:32 hola me parece la definición gráfica donde delito

Voz 1727 39:34 conducción temeraria que es precisamente por lo que los Mossos han denunciado a un joven de veintiún años de Linyola en Lleida que para presumir de la hazaña se grabó subió el vídeo a internet

Voz 0706 39:45 con un vídeo que circuló por redes sociales desde el día siguiente de la imprudencia hasta que evidentemente llegó a los Mossos d'Esquadra en estas imágenes LB incluso bebiendo de la botella de ginebra mientras conduce a doscientos por hora la policía descubrió que las imágenes eran del quince de febrero en plena autovía la A dos el miércoles le identificaron le citaron en comisaría

Voz 1727 40:03 anunciaron ahora este hombre tendrá que presentarse

Voz 0706 40:06 en el juzgado los Mossos recuerdan que evidentemente el exceso

Voz 0464 40:09 era o conducir bebido por supuesto son dos de las principal

Voz 0706 40:11 las causas de Axel gana volvemos a Asturias pagan

Voz 1727 40:14 la cita que teníamos prevista esta mañana antes de ese gravísimo incendio en Siero que les hemos contado al principio de esta cita habla de Oviedo donde iban a rodar veinte taxis menos que el lunes pasado porque empieza a funcionar la normativa de descanso obligatorio que las asociaciones han pactado con el Ayuntamiento y que Ángel no gusta a todo el mundo

Voz 0174 40:34 no de hecho la negociación entre la patronal del taxi el Ayuntamiento ha sido larga y laboriosa hasta llegar a un acuerdo que aún hoy no gusta a todos la solución que hoy se pone en marcha para los descansos supone que de lunes a viernes paren veinte taxis mientras que los fines de semana descansarán doscientos cien el sábado y otros cien el domingo el concejal delegado del área Ricardo Fernández confía en que la puesta en marcha de la medida no genere problemas

Voz 1 40:57 he visto ya sin más dilación pues para el mes de para el mes para el próximo lunes dentro del mes de febrero que era la intención inicial que teníamos ya desde un primer momento que la implantación estuviera culminada en el en el mes de febrero y bueno llegamos a ello para hoy

Voz 0174 41:15 definitiva el acuerdo entre Ayuntamiento y taxistas ha sido aceptado finalmente por los patronos que está peor visto por parte de ellos que por parte de los asalariados

Voz 26 41:25 decía que Irak Irán gira que la Abidal hidráulica aquí era Europeo

Voz 28 41:37 siente que yo ya he cumplido aquí

Voz 0027 41:40 a comer

Voz 28 41:46 estoy feliz ir a ver a tanta gente bien que son

Voz 29 41:51 pues así hablaba Pablo Ráez enfermo de leucemia muy poco antes de que esa muerte a la que no tenía miedo le llegara hace justo un año ese propósito que daba por cumplido su campaña a favor de la donación de médula ósea no ha dejado de ampliarse el año pasado a Andalucía sumó veinte mil nuevos donantes Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días hay un antes y después del fenómeno Pablo Ráez celdas donaciones de médula de Andhra

Voz 30 42:17 radio ACB a poder a Pablo Rae es en en las redes sociales me hice donante de médula ya era donante de sangre pero se me movió algo por dentro porque él era una persona que tenía un carisma especial

Voz 1915 42:33 Pablo Ráez murió el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete con veinte años su legado sobrevive

Voz 1727 42:38 son las seis y cuarenta y tres minutos de la mañana cinco y cuarenta y tres en Canarias

Voz 15 42:49 se name con uno con Duran

Voz 0456 42:55 sí

Voz 1727 43:01 abrimos la Mesa del Mundo en Jerusalén donde la basílica del Santo Sepulcro amanece cerrada hasta nuevo aviso los líderes de las iglesias cristianas han decidido protestar de esta forma tan radical contra la intención del Ayuntamiento de cobrarles impuestos por los bienes de su propiedad que no se dedican al culto hoteles restaurantes casas de peregrinos por los que el gobierno municipal quiere que paguen de forma retroactiva una factura de más de ciento cincuenta millones de euros que estas iglesias consideran un ataque contra las

Voz 1161 43:33 presencia cristiana en Jerusalén corresponsal

Voz 1727 43:35 la actriz la tumba Reeve se cuentan con los dedos

Voz 1140 43:38 es una mano las veces en que la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén ha decidido cerrar sus puertas a plena luz del día en las últimas décadas pero las iglesias cristianas que custodian este lugar santo donde miles de peregrinos veneran cada día el lugar en que Cristo fue crucificado y sepultado han decidido enviar una señal fuerte el Ayuntamiento de salen desea aplicar a las iglesias tasas municipales con carácter retroactivo por bienes inmuebles que no se destinan al culto es decir considera que hoteles casas de peregrinos salas de reuniones o restaurantes propiedad de las iglesias deben pagar una tasa municipal como cualquier ciudadano y la facturas elevaría a un total de ciento cincuenta millones de euros hasta el momento responsables católicos armenios y riegos ortodoxos denuncian unos ataques sin precedentes por ello han decidido cerrar las puertas de la iglesia con carácter indefinido

Voz 31 44:32 las acciones rompen los

Voz 0027 44:34 acuerdos existentes en el que parece Unnim

Voz 31 44:36 el debilitar la presencia cristiana en Jerusalén

Voz 1140 44:40 son palabras del patriarca griego de Jerusalén Teófilo III para responsables palestinos está violando el statu quo que ha protegido los lugares santos de Jerusalén desde mucho antes de la creación del Estado de Israel hace setenta años

Voz 2 46:36 elijo este tema musical tan literario Irving para anunciar con el clasicismo de las promociones de los noventa un contenido