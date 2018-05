Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días ciudadanos necesita para sus objetivos electorales distanciarse del PP su socio de investidura Joy La Ser avanza uno de los caminos por los que tiene intención de hacerlo el partido de Albert Rivera dejará de dar apoyo sistemático a Rajoy en el Congreso de los Diputados un apoyo que les ha permitido congelar las iniciativas de la oposición que buscan derogar las leyes más polémicas que los populares aprobaron cuando tenía mayoría absoluta la formación naranja va a permitir desbloquear hasta diez iniciativas legislativas y entre ellas las que buscan eliminar la ley mordaza la limitación de la justicia universal o la supresión de la prisión permanente revisable

Voz 2 00:57 aunque en este último caso para introducir los cambios que ellos planteado eso sí según las mismas fuentes ciudadanos seguirá haciendo frente común con el PP en las iniciativas de contenido económico y social no apoyará por ejemplo la subida del salario mínimo por encima de la aprobado recientemente ni la iniciativa legislativa popular que pide revisar los copagos en sanidad dependencia

Voz 1727 01:22 así que con la batalla PP Ciudadanos en todo lo alto empieza la semana Icon Cataluña sin señales de normalización institucional continúa el Rey inaugura hoy el Congreso del Mobile la feria mundial de la tecnología móvil tras la cena de anoche en la que la alcaldesa Ada Colau y el presidente del Parlament Roger Torrent se negaron a participar en el recibimiento protocolario al jefe del Estado todos asistieron después a la zona en la que el Rey pidió colaboración institucional para garantizar el éxito de la feria

Voz 3 01:53 la duración antros guber central y la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona ha de ser un propósito esencial

Voz 1727 02:03 el Gobierno central califica de deplorable la actitud de las autoridades catalanas y asegura que pone en riesgo la feria Ada Colau que había negado

Voz 2 02:11 sí

Voz 1727 02:12 que se había negado a asistir al acto formal de recibir al jefe del Estado dijo que lo hizo porque le parece y es literal un vasallaje impropio de una democracia del siglo XXI después defendió en la mesa

Voz 4 02:23 muy a sitios peace and now Motta y Toni Comín fue expresión

Voz 1727 02:31 que Barcelona es una ciudad de Paz y Solidaridad comprometida con la libertad de expresión fuera del Palau de la Música se han vivido momentos de tensión un grupo de independentistas ha intentado entrar al edificio y los Mossos han intervenido para evitarlo

Voz 2 02:49 ha habido empujones Raffles entre los agentes hilo

Voz 1727 02:53 los manifestantes una persona ha sido detenida y diecinueve han resultado heridas en otro punto de la ciudad un pequeño grupo defendía banderas de España en mano la presencia del Rey los municipios echan un pulso a Montoro en plena negociación presupuestaria el ministro recibe hoy al alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias Aimar

Voz 0027 03:14 Abel Caballero reclaman poder gastar el superávit que han tenido los ayuntamientos en el último año celebra mañana una cumbre en Madrid con trescientos alcaldes para hacer frente común y estudiar medidas sin Montoro no les

Voz 1727 03:25 el accidente de autobús en la autovía de Burgos hay un herido grave y veintiuno leves el autobús que volcó

Voz 0027 03:30 cubría la línea Madrid Pamplona con la compañía Apple EM volcó en el kilómetro ciento noventa y ocho en la localidad de Quintanilla de la Mata cerca de Lerma sin que todavía se sepa porqué

Voz 2 03:41 el presidente de China se perpetúa

Voz 0027 03:45 el Partido Comunista ha pedido que se elimine el actual límite de dos mandatos para Xi Jinping el líder chino podría continuar al menos hasta dos mil veintiocho sería así el presidente con más poder desde Mao que gobernó durante más de tres décadas la propuesta propuestas aprobará en el Parlamento chino

Voz 1727 03:59 marcó el deshielo entre las dos Coreas marca la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 0027 04:12 se ha cerrado en el estado de piensan ante XXXV mil espectadores estos atletas de las dos Coreas han desfilado juntos el jefe del Estado de Corea del Sur se ha reunido con el general Kim Jong un alto cargo del régimen de Kim Jon Un finalmente no ha habido reunión entre la delegación norcoreana y estadounidense liderada por Ivanka Trump que abandonó del país sin mantener ningún ente

Voz 2 04:31 la fiesta ha sido la mejor edición para España en unos Juegos de Invierno Sampe

Voz 1161 04:36 con dos bronces duplicando el número de medallas del deporte español que en las más de cuatro décadas previas sólo había logrado otros dos metales dos medallas que quedan lejos de las treinta y nueve de Noruega

Voz 2 04:44 al que superó el techo histórico de Estados Unidos de treinta

Voz 1161 04:46 T o las treinta y uno de la mañana los veintinueve de Canadá dominadores finales del medallero y en baloncesto esta tarde la selección española se clasificara para la segunda fase del Mundial si vence a Montenegro desde las siete en Zaragoza en la cuarta jornada del grupo

Voz 0978 05:02 se alejan las tormentas de Canarias pero el tiempo va a empeorar con el paso de las horas en la península mucha tensión la próxima noche la nieve que afectará al interior de Cataluña cualquier cota a ratos nevada copiosa los próximos días extender a otros puntos de la mitad norte de la península y también a medida que avance la tarde en Extremadura Andalucía sur de Castilla La Mancha y Murcia chubascos la próxima noche alguna tormenta intensa en el resto del país a partir de mañana la lluvia fuerte también irá ganando protagonismo

Voz 1727 07:12 son las siete y siete la C diecisiete en Canarias lo escuchábamos al principio el Rey ha pedido esta noche lealtad a todas las instituciones al Gobierno central a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para que la ciudad Condal pueda seguir celebrando con éxito el Congreso Mundial del Móvil Felipe VI ha evitado en su discurso responder explícitamente al desplante de las autoridades catalanas Frieden Dick Vincent bon día a día Pepa ni Torrent que es la máxima autoridad catalana en ausencia de president Nicolau la anfitriona de la ciudad acudieron anoche a recibir al monarca como marca el protocolo con los representantes institucionales haciendo un desplante dentro y fuera en la calle se celebraban manifestaciones y se vivieron momentos de tensión en las mismas puertas del Palau

Voz 0706 07:54 si el Rey llegaba al Palau de la Música ahí sólo les saludaron oficialmente el jefe de los Mossos y la alcaldesa de L'Hospitalet donde también celebra el Mobile Ada Colau habló unos minutos con el monarca antes de que empezara la cena donde hubo los discursos

Voz 2 08:05 no hay adoptó toda la historia

Voz 3 08:07 el Barcelona es la historia de un ex y yo en el discurso

Voz 0706 08:11 general Felipe VI destacó en catalán que la historia del Mobile World Congress en Barcelona es una historia de éxito lo atribuyó primero a los barceloneses pero también

Voz 3 08:19 el DB máxima techo al Compromís y la colaboración ante el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña y la de Barcelona

Voz 0706 08:27 el compromiso en la colaboración dijo de Gobierno Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona el presidente del Parlament no aplaudió esta intervención sí lo hizo a unos segundos la alcaldesa Colau que también intervino también hizo su excusa

Voz 4 08:38 Liz Behind ahí te has not there is for Catalonia for Spain

Voz 0706 08:43 para decir que el último año no ha sido fácil para nadie pero que Barcelona lo está superando a esta cena no asistió el secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat que lo atribuyo al discurso que el rehizo el tres de octubre precisamente en protesta por el papel del monarca cientos de personas como decías alrededor del Palau de la Música con gritos a favor de la libertad de los presos se reunieron los Mossos tuvieron que cargar en algún momento lo que dejó diecinueve heridos leves y un detenido también esta noche se han repetido las caceroladas convocadas por redes sociales también contra la presencia del Rey con un seguimiento desigual en función de las ciudades y de los barrios también se hicieron ayer dos concentraciones de apoyo en este caso al rey Felipe una en la plaza Catalunya de Barcelona la en la Plaza España cerca de uno de los recintos del Congreso de los móviles

Voz 1727 09:30 Ada Colau Jáuregui comentó que se negaba a rendir pleitesía al rey pero Soledad Gallego Díaz cree que los motivos de la alcaldesa son otros sí tienen que ver con la oposición de los comunes

Voz 1910 09:43 las instituciones democráticas no se rinden pleitesía unas a las otras así que la alcaldía de Barcelona no podía rendir pleitesía al jefe del Estado en su visita a Barcelona en más en España nos obliga rendir pleitesía a nadie en ese sentido de insumisión o de obsequios a expresión de sometimiento es muy improbable que algunas de las personas que acudieron ayer a la recepción de bienvenida al IPC esto en Barcelona el haya pasado por la cabeza la idea de que estaba participando en algo más que un simple acto de cortesía así que la alcaldesa Ada Colau debía haber explicado mejor fue urgencia en ese acto no es que se negar a existir porque no quería rendir pleitesía como dijo sino porque quería demostrar su desacuerdo político con el discurso del Rey el pasado mes de octubre sobre lo ocurrido en Cataluña para intentar colocar al Gobierno en una situación embarazosa eso se comprende mucho mejor que la abogada de la Play decía es una toma de posición política lo de la señora Colau de su partido y en ese sentido yo puedo defender aunque no como una respuesta institucional de la Alcaldía el conjunto fuera una de las cosas más molestias del debate político en Cataluña es que algunos de sus protagonistas utilizan las palabras quitándole o cambiando el sentido hasta el extremo de cabeza y resulta difícil seguirles el razonamiento la propia alcaldesa Ada Colau si tiene que haber sentido desconcertada con el tuit lanzado por el ex

Voz 1727 11:05 presidente Puigdemont en el sentido de que el Rey

Voz 1910 11:08 será bienvenido cuando le pide perdón a la República de Cataluña señora Colau ha dicho ya en distintas ocasiones que no es consciente de que exista ninguna república catalana ni con sede en Barcelona ni concede

Voz 2 11:20 Jorge

Voz 1727 11:24 Is sobre Cataluña el líder del PSOE mantiene la línea está con Rajoy sobre este tema lo que ha dejado prácticamente sin actividad la Comisión en el Senado encargada del seguimiento de la aplicación del ciento cincuenta y cinco la única discrepancia pública ha sido a propósito de la lengua del plan del Gobierno central intentar convertir el castellano en lengua vehicular en Cataluña ya al amparo de la situación provisional que vivimos Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:47 buenos días el PSOE ha optado por un control mínimo sobre la gestión del Gobierno en Catalunya en virtud del acuerdo el ciento cincuenta y cinco han pasado

Voz 1727 11:55 ya dos meses desde que se reunió la comida

Voz 0806 11:58 de seguimiento del Senado y los socialistas están a la espera de acontecimientos antes de pedir que rinda cuentas y el Ejecutivo de Mariano Rajoy al que no han preguntado ni una sola vez por Cataluña en lo que llevamos de año la dirección socialista ha querido priorizar la agenda social con temas como la reforma laboral o las pensiones lo que de hecho ha rebajado cualquier presión al Gobierno sobre la crisis catalana la única discrepancia en público ha sido a cuenta de la intervención de la política lingüística había ciento cincuenta y cinco pero no se ha traducido en ninguna iniciativa en Ferraz entienden que el Gobierno está ahora reconduciendo este patinazo así lo llaman esta ausencia de control en las instituciones en estos meses contrasta con los contactos privados de Pedro Sánchez y del presidente del Gobierno que siguen manteniendo un canal de comunidad

Voz 1727 12:48 dan abierto sobre Cataluña se lo cuenta la sede esta mañana los informes psicosociales que los jueces utilizan para decidir la guarda y custodia de los niños en caso de violencia machista o abusos sexuales pueden retrasarse hasta dos años en la Comunidad de Madrid magistrados y abogados advierten del riesgo que supone dilatar este tipo de decisiones en menores que atraviesan situaciones tan delicadas Isabel sale

Voz 0825 13:13 Ador situación que lejos de solucionarse se agrava porque empieza a afectar a causas por violencia machista la advertencia la hacen Natalia Velilla magistrada y miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Voz 9 13:25 bueno sólo en el caso de Villalba se están produciendo en informes psicosociales en casos de violencia sobre la mujer eh conflictos digamos civiles sobre divorcio en en caso de conflicto de violencia sobre la mujer que tardan hasta dieciocho meses en tener el informe psicosocial estamos hablando de casos especiales en los que hay un con una situación de conflicto grave en la familia

Voz 0825 13:44 jueces y abogados que llevan años demandando medios a la Comunidad de Madrid porque esos informes pueden ser determinantes en asuntos muy delicados como abusos maltrato o disputas por la custodia de los hijos y en estos casos el tiempo es fundamental María José Cavero y África Callejo son abogadas de Familia un día

Voz 10 14:02 hasta el lunes con la madre más disco el padre miércoles el jueves con el padre entonces eso es una locura y el niño está dónde duermo y Levante de duermo y no es que no me quiero ir

Voz 1275 14:11 son niños a lo mejor más o menos pequeños cuatro cinco seis años y eso incide directamente en que a esa persona a esa expareja le dejen ver a los niños o no

Voz 0825 14:20 Fuentes de la Consejería de Presidencia Justicia de la Comunidad de Madrid reconocen el problema y aseguran que están trabajando en ello no es un problema de falta de medios dicen sino de redistribución del

Voz 1727 14:30 de otros niños hablamos ahora de unos cien niños que sobreviven como pueden en las calles de Melilla la mayoría está sin identificar sin tutelar completamente desamparados y desprotegidos lo denuncia Unicef que pide medidas urgentes para auxiliar a estos menores migrantes que se escapan de los centros cogida y acaban vagando solos por la ciudad paria Manjavacas la desprotección es absoluta del abandono clamoroso Unicef denuncia la situación en la que se encuentran unos cien menores extranjeros que mal viven solos por las calles de Melilla hay algunos sin identificar y por tanto sin tutelar suelen escapar de los centros de acogida o cuestionados hasta por el Defensor del Pueblo Sara Collantes responsable de migraciones de Unicef pide que se actúe urgentemente para sacar a estos niños de la calle

Voz 11 15:13 niños que arriesgan su vida para la península niño adusta claro tan conductas de riesgo en las calles niños al fin y al cabo muy vulnerables que no estamos sabiendo protege por la razón que sea es urgente X poner fin a esta situación y garantizar el más alto nivel de protección para él

Voz 1727 15:31 Unicef y otras asociaciones de derechos humanos piden que se quite ya la triple alambrada con cuchillas que se acaba de construir en el puerto para impedir que los inmigrantes puedan acceder a los barcos que llegan a la Península un sistema de vallas que interior según contó Zoido en Hoy por hoy estudia sustituir por otras sin concertino

Voz 13 15:53 no si combate el mal le con el trío mal

Voz 1727 15:57 Lagos se combate el mal con otro mal todo esto es inhumano la violencia en Guta tiene que terminar el Papa pedía ayer el cese inmediato de las hostilidades que continúan pese a la tregua aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen hoy para analizar qué papel juega Europa en estos sangrientos estertores de la guerra en Siria o por cierto en Bruselas también el ministro De Guindos se somete al examen no vinculante del Parlamento Europeo después de haber sido designado ya formalmente candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo por sus colegas del Eurogrupo y aquí de su dimisión sustitución en el Gobierno de España seguimos sin noticia en Alemania Merkel su RFEA las críticas internas de los conservadores por sus cesiones a los socialdemócratas Illa facto ahora que está pagando es una renovación a fondo de sus ministros y la inclusión en el futuro Gabinete de un representante del ala más derechista de la CDU corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 16:59 Merkel ha mantenido su promesa de rejuvenecer el feminismo a su gabinete en su próximo gobierno de coalición incluirá cuatro rostros nuevos entre ellos uno de sus rivales en la CDU Jens spam el ex secretario de Hacienda de treinta y siete años representa la la más derechista del partido y ha sido muy crítico con la canciller por su política de refugiados Merkel sin embargo quiere que asumen Ministerio de Sanidad uno de los seis que le corresponden a los conservadores en caso de que prospere la gran coalición con los socialdemócratas también ha sido sorprendente la designación de Aniacam y a quién nombrará ministra de Educación una licenciada en Administración de Empresas de cuarenta y seis años que preside el grupo parlamentario de la CDU otro rastros prácticamente desconocidos para la opinión el alemana son los de Giulia una vicepresidenta del partido que ocupará agricultura así como han este Fishman Maud que estará en integración dos personas de la máxima confianza de Merkel se mantienen en sus puestos una espeta alto Maia actual jefe de la cancillería que se ocupará del Ministerio de Economía que por primera vez en cincuenta años puede ser gestionado por la CDU la otras leyes que continuará como ministra de Defensa

Voz 1727 18:03 son las siete dieciocho las seis y dieciocho en Canarias

Voz 18 19:14 muchos tonos balance

Voz 2 19:15 de diez años de crisis y recortes en la educación

Voz 1161 19:18 sanidad públicas la era de Palencia ni

Voz 19 19:20 más no puedo entender que supongan un profesor ya está es lo en sentirse días no les sustituyan en la sanidad es demencial las enfermeras corriendo en los hospitales por los pasillos para atender a los pacientes cree habilitación que tardan en ya marcha un año listas de espera que se han duplicado o más

Voz 1910 19:39 Paco de Huelva exprofesor quince días antes

Voz 20 19:41 a demandar el sustituto pierda el refuerzo educativo el maestro hace de conserje en Educación Primaria y Educación de Adultos puede hacer que considera fontanero electricista acto hablamos de competencia digital según la Lomce los faltan ordenadores los ordenadores que tenemos son de hace más de diez años no tienen ya

Voz 2 20:00 Tajani velocidad bueno muchas gracias a todos

Voz 16 20:15 muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días con cuatro grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía las temperaturas mínimas sin cambios pero las máximas empiezan a subir esperamos unos dieciséis grados a mediodía y algunas nubes aluvión de recursos de las ONGs contra la Comunidad de Madrid por las subvenciones del IRPF las ayudas que reciben a través de la casilla social de la renta y que este año han sido un lo a la SER ya han registrado unos cien contenciosos y están preparando al menos cincuenta más las entidades cuestionan las valoraciones realizadas por la empresa Tragsa a la que el Gobierno regional encargó parte del proceso también cuestionan las decisiones que después ha tomado la Consejería de Políticas Sociales Teresa Rubio uno de los padres

Voz 1933 20:57 más fundamentales ha sido la diferencia de criterio de las direcciones de área que recibían los expedientes un gran número de las ONG se quedaron sin subvención porque al rellenar el formulario que era bastante confuso marcaron con una X el punto cuatro punto dos cuando seguían leyendo se daban cuenta de que era un error retrocedían para desmarcar lo pero el sistema no les dejaba Valle Garrido es la portavoz de la corte

Voz 22 21:17 en algunas direcciones han entendido que eso era un error por lo tanto han seguido puntuando la memoria a otras direcciones que directamente porque estuviera marcada esa cruz aunque del resto de la solicitud se viera que era un error pues eh directamente la metido

Voz 1933 21:33 bajón SAS han sido sus palabras el consejero ha prometido subvenciones para todas las ONGs que las recibieron en dos mil dieciséis pero van a tardar más de tres meses dice Garrido que ya están cerrando por falta de dinero casas de acogida comedores sociales o asociaciones de Alzheimer Los

Voz 1275 21:47 problemas con las subvenciones a las ONG llegan también a las ayudas que concede el Ayuntamiento de Carmena aquí en la capital Se lo cuenta la SER el PSOE denuncia que de los setenta y ocho millones destinados a este fin el gobierno de Ahora Madrid sólo ha pagado el treinta por ciento unos veinticinco millones han retrasos y mala gestión según los socialistas que está dejando en el aire multitud de proyectos para personas sin hogar o víctimas de violencia machista a un asunto que el PSOE la llevará al pleno municipal de esta semana Felipe Serrano en los dos últimos años

Voz 0622 22:13 los el PSOE ha constatado el enorme retraso a la hora de realizar convocatorias de subvenciones gestionarlas resolverlas Purificación Causapié portavoz socialista

Voz 23 22:23 presentamos una iniciativa que lo que exige al Gobierno que ponga en marcha ya el proceso para conceder las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales nos preocupa que el lector del retraso que los presupuestos festín tiritando como excusa por parte del Gobierno para no estás árabe de las subvenciones

Voz 0622 22:43 esto ha provocado que las entidades no puedan realizar multitud de proyectos realmente importantes para la ciudad estamos hablando

Voz 23 22:50 de subvenciones para organizaciones que atenten a personas sin hogar a víctimas de violencia que generó todo tipo de necesidades sociales rurales deportivas educativas por lo tanto es urgente que se ponga en marcha

Voz 0622 23:04 el PSOE también reclama que con vistas al próximo año el Ayuntamiento se comprometa a gestionar tanto las convocatorias de subvenciones como los convenios con entidades en los cinco primeros meses del año

Voz 1275 23:17 Nos noticias este lunes en titulares con Saras selva abogado

Voz 24 23:19 los jueces denunciar un retraso hasta dos años en la elaboración de los informes psicosociales en los juzgados de la Comunidad una situación que provoca retrasos en las decisiones de los jueces relativas a la custodia de los hijos

Voz 1275 23:29 Coppola celebrará sentencia que condenaba a dos personas a ocho meses de prisión por dar una paliza a un joven por ser homosexual la asociación pide más formación de jueces y fiscales para frenar las agresiones homófobas en dos mil diecisiete Se registraron doscientos noventa incidentes de odio

Voz 24 23:42 las aplicaciones de los parquímetros cobran desde hoy comisiones que oscilan entre el diez y el doce por ciento del precio del tíquet una organización que defiende los conductores dice que este incremento del pago podría ser ilegal por no estar previsto en la ordenanza fiscal del Servicio de Estacionamiento Regulado

Voz 1275 23:54 los deportes a una semana de enfrentarse al Barça en el Camp Nou el Atlético de Madrid goleó anoche dos cinco al Sevilla en su visita a Sánchez Pizjuán

Voz 16 24:01 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1462 24:09 a través de las carreteras DGT María Forner buenos días o la muy buenos días pues ahora mismo acaba de producirse un alcance entre vehículos en la A42 a la altura de Parla que está generando unos cinco kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital y complicando todavía más la hora punta hora apunta que nos deja retenciones en todos los grandes accesos a la capital y tráfico congestionado en los tramos habituales de la M40 especialmente ahora mismo entre Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la A uno

Voz 1275 24:38 en la capital como despierta hasta ahora el tráfico pantallas asuman su que buenos días hola qué tal Laura muy buenos

Voz 25 24:44 si os pendientes a esta hora de una incidencia atentos un Torres que circulen por la calle de Costa Rica está cortada la salida a la calle de Arturo Soria a esta hora ahí decimos hasta ahora todavía puede convertirse en una alternativa a la avenida de Ramón y Cajal para alcanzar

Voz 2 24:58 puro Soria por otro lado comienza la hora punta de la M30

Voz 25 25:01 desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno de Puente de Ventas entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses también en sentido norte en todos los accesos tan solo destacar la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza y el acceso por la calle de General Ricardos

Voz 26 25:15 de febrero BMW Madrid filial de BMW España edad dos razones más para enamorarse de un BMW seminuevos la primera porque renovamos nuestros coches de emplearlos con hasta un cuarenta por ciento de descuento financiando con BMW van ir a Segunda porque sin catorce días no te convence te devolvemos el dinero enamora Teide de un BMW sin compromisos sin explicaciones

Voz 2 25:34 su lucir unidades hasta el veintiocho de febrero

Voz 27 25:36 la Team BMW en Madrid las tablas y Alcalá de Henares o en BMW madrid punto es

Voz 2 28:32 ya

Voz 34 28:32 y entonces lo que se trata es de que nos hemos apuntado a esta iniciativa de la Unión Europea donde vamos a hacer llegar a los centros pues eso en este caso fruta y leche para que más de trescientos mil alumnos de centros de Infantil y Primaria puedan puedan eso aprender desde pequeños y yo y valorar lo que es un hábito hacérselo

Voz 1275 28:51 sí Arco ha cerrado sus puertas con un balance positivo según la dirección ha sido la mejor edición desde el comienzo de la crisis a pesar de la censura de la obra de Santiago Sierra las ventas han crecido entre un diez y un veinte por ciento ayer Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid visitó la Feria una visita privada después de pensárselo

Voz 1727 29:05 los Reyes el jueves en la inauguración de Arco para mostrar su rechazo a la retirada de las fotos deseara

Voz 2 29:10 en Madrid Páramo para cambiarlo todo para acabar con la estrafalaria Montes la violencia machista camino para lograr la igualdad ya estará en Madrid el ocho de marzo

Voz 35 29:24 las mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara Eros en haberlo ya escucharlo con nosotros en directo desde las doce del mediodía

Voz 8 29:38 entrada libre hasta completar aforo

Voz 36 29:42 pues sí

Voz 1275 29:46 ayer es esperamos el día cuatro de marzo en el Teatro Lara tenemos ahora mismo tres grados en el centro de la capital sigue la información aquí en la SER

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:14 no comienza el lunes veintiséis de febrero y a esta ahora al menos ocho turistas alemanes esperan en una cueva del Barranco de Masca en Tenerife a que el tiempo mejore y puedan rescatarlos han pasado la noche en esa cueva en la que se refugiaron al verse sorprendidos por el fuerte temporal que azotó ayer todo el archipiélago la zona donde están atrapados sólo es accesible ahora mismo Porro mar o a través del barranco que se ha llenado de agua por el temporal y así sonaba el temporal que obligó a desviar también sesenta y un vuelos Radio Club Tenerife palmero como amanece is

Voz 0760 30:51 pues ya con tranquilidad porque el paso de la borrasca finalmente dejó menos incidencias de las previstas En total se registraron en las Islas unas doscientas pendientes a esta hora como decías el rescate de eso turistas un rescate que se va a producir a lo largo de esta mañana además la tormenta trajo consigo el desvío de sesenta y un vuelos este domingo y debido a ello unos nueve siete los turistas se vieron afectados a pernoctar en la isla de Tenerife y el Cabildo Insular activó el protocolo con distintos hoteles para alojar a estos visitantes que veían suspendidos sus vuelos en el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía destacar también que ya el Gobierno de Canarias ha declarado la finalización de la alerta máxima que afectaba al Archipiélago este domingo eso sí mantiene una prealerta por vientos fuertes en las islas de Tenerife La Gomera El Hierro La Palma y Gran Canaria

Voz 1727 31:36 así que hoy mejora la previsión del tiempo en Canarias y cambia también aquí en la Península por la tarde ya se esperan lluvias en el sur en Andalucía y en Extremadura lluvia que va a quedarse con nosotros casi todas las semanas en Quintanilla de la Mata en Burgos se investigan las causas del accidente ayer por la tarde del autobús que cubría la ruta Madrid Logroño volcó por un terraplén hay veintiún heridos uno de ellos grave Radio Burgos Francho Pedrosa

Voz 0706 32:03 el autobús se salió de la vía y cayó por un desnivel quedando volcado sobre su costado derecho el Servicio de Emergencias uno uno dos movilizó numerosos recursos al menos nueve ambulancias Guardia Civil bomberos personal sanitario de varios centros de la zona finalmente fueron atendidas veintiuna personas de las más de cincuenta que viajaban en ese vehículo que hacía el trayecto Madrid Pamplona con parada en Logroño dos UVI móviles trasladaron a dos heridos al Hospital Universitario de Burgos a donde llegaron otros quince viajeros con heridas menos graves otros cuatro fueron evacuados en ambulancia al Hospital de Aranda de Duero la empresa envió un vehículo al lugar del accidente para que el resto del pasaje pudiera continuar el viaje fuentes de la Guardia Civil confirmaron a la cadena SER que las pruebas de alcohol y drogas al conductor del autobús resultaron negativas

Voz 1727 32:49 y hoy en Málaga una llegada masiva de

Voz 2 32:51 en los últimos inmigrantes en Murcia se ha colapsado el sistema el lugar detenerlo en el polideportivo o campamentos que pudiéramos montar lo hemos lleva a un sitio donde han podido dormir en el día de hoy con calefacción donde tienen duchar que donde tienen también un espacio donde los y puedan ellos pues disfrutarlo

Voz 1727 33:10 ese espacio inicialmente provisional que con fino durante cincuenta y dos días a más de quinientos inmigrantes la cárcel de Archidona se va a inaugurar hoy como tal como cárcel hoy se inaugura el primer presos espera el seis de marzo ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 37 33:26 la cárcel Málaga II tiene mil celdas capacidad para el doble de reclusos son unas instalaciones bastante grandes cien mil metros cuadrados sólo una parcela de treinta y cinco hectáreas la inversión supera los cien millones de euros lo aperturas chocó de lleno con la crisis que ha dejado el centro sin estrenar durante cinco años ya se han incorporado setenta de los trescientos funcionarios que han sido destinados a esta prisión

Voz 1727 33:46 hoy se celebra en Vitoria una nueva edición de los Encuentros Cadena Ser Euskadi dedicados a la formación dual este modelo de formación dual del que Euskadi es pionera en España ya consiste en trasladar parte del proceso de apretó Stage de los alumnos a las empresas ser Vitoria Iker Armentia buenos días

Voz 38 34:03 buenos días todo empezó hace cinco años con apenas ciento veinticuatro alumnos ahora son ya más de mil doscientos alrededor de ochocientas empresas adheridas y un nivel de inserción laboral muy alto ocho de cada diez jóvenes consiguen empleo al día siguiente de titularse empezó la FP ya se ha extendido a la universidad y es una de las prioridades del Gobierno Vasco esta mañana en los encuentros Cadena Ser Euskadi conoceremos el origen de esta iniciativa procedente de Alemania nos acercaremos a algunas de las escuelas más importantes como divide a partir de las nueve en el museo Artium de Vitoria

Voz 1727 34:35 Joana harán Balza es responsable de formación y recursos humanos desea empresarios alaveses buenos días

Voz 2 34:42 buenas

Voz 1727 34:42 si ustedes que ya tiene en perspectiva la formación dual mejora efectivamente el acceso a un puesto de trabajo del alumno

Voz 39 34:51 efectivamente bueno no sólo mejora el ataque que son puestos de trabajo sino que entendemos que en este momento la formación dual en Euskadi con los nosotros

Voz 2 35:00 pues sí la nave formar a nuevos trajes

Voz 39 35:02 melones altamente cualificados reforzando así también la competitividad requerirá de nuestras empresas en un entorno complejo e también podemos abordar pues nuevas preocupación esos retos que tenemos que plantearnos no en un momento de recuperación económica y bueno pues ante una falta de profesionales cualificados para nuestras compañías como extras relevo generacional por otra parte también entendemos que es momento de mejorar el tránsito de la formación al empleo de nuestra juventud garantizando no sólo una acceso alguno como comentabais más temprano sino también en mejores condiciones al empleo porque entendemos que la formación dual es una garantía de empleo de calidad de desarrollo profesional

Voz 1727 35:45 Nuestros con decía que faltan profesionales cualificados profesionales porque habrá mucha gente escuchando que no tenga que la era una vocación que tenga que decidir en qué me matriculó a dónde voy profesionales cualificados cuales faltan

Voz 39 36:00 otros bueno desde dos mil dieciséis de la mano y bueno pues de nuestros socios en Cuzco hay en Vizcaya bajo el paraguas de Confebask desde hacía empresarios alaveses tomamos la decisión de identificar y cuantificar las oportunidades reales y concretas de cualificación tiene territorio de Álava ni trasladar esos datos con transparencia a la sociedad de manera que bueno con los profesionales y los jóvenes que tienen que tomar una decisión sobre su futuro profesional sean capaces de valorar es la opción que tome del en términos también de empleabilidad no en el ámbito de la formación profesional queremos inserción plena en todos los ciclos referidos a la industria a los servicios conexos e si nos referimos al ámbito de la universidad en los grados vinculados a las ingenierías en su conjunto también bueno pues ofrecen en este momento unas familias profesionales inmediatas a nuestros jóvenes y como comentábamos con unas oportunidades interesantes de desarrollo profesional

Voz 1727 37:04 la famosa formación dual de la que tanto hablamos un tiempo y de la que Euskadi es pionera en España Joana harán Balza gracias buenos días

Voz 2 37:12 gracias buenas ya

Voz 1727 37:15 luchemos por un mundo donde seamos socialmente igual es humanamente diferente y totalmente libres

Voz 40 37:22 haría pero da igual

Voz 1727 37:32 mi hija noche Rocío Gil fallera mayor de Valencia en la adquirida de las fallas querida en la que no faltaron la música y el fuego Radio valenciana Talens bon día bon día Diana Gómez la fallera mayor infantil

Voz 35 37:47 nació en la Fallera Mayor de Valencia invitaban a todo el mundo a participar en las Fallas a dejarse contagiar por la música por la píldora o el arte ya desbordar la alegría desde las Torres de Serranos llamaban a las miles de personas que se congregaban en la calle el alcalde de Valencia les entregaba como es la tradición las llaves

Voz 1727 38:02 de una ciudad que se abre para acoger a cientos de miles de visitantes darle la bienvenida a la primavera Rocío Gil son las siete y XXXVIII las seis y treinta y ocho en Canarias

Voz 16 40:01 Volkswagen y el deporte es hoy por hoy Volkswagen no para las personas

Voz 1727 40:09 por qué la selección española de baloncesto pueda asegurarse hoy su clasificación para la segunda fase del pre Mundial Samper

Voz 1161 40:17 está a una victoria ahí esta tarde desde las siete España Montenegro en Zaragoza cuarta jornada de siempre mundial a la que llegan con tres victorias y otra sobre los montenegrinos nos colocaría en la segunda fase habla el seleccionador Sergio Sergio Óscar

Voz 1898 40:28 un partido complicado desespera Micky lo rompamos pronto ni que podía ser un partido con una marcador fácil para nosotros la importancia el partido es doble no asegurar una victoria más para sumar de cara a clasificarnos ya no tiene típicamente para la fase siguiente arrastrando un resultado que muy probablemente puede ser útil también para la segunda fase

Voz 1161 40:51 una segunda fase en la que los posibles rivales serían Turquía Ucrania y Letonia en cuanto al fútbol no varía la clasificación en Primera tras la jornada del fin de semana en la que el domingo nueve más destacado fue la goleada del y dos cinco al Sevilla en el Pizjuán hattrick de Griezmann aparte de los goles de Diego Costa y Koke marcaron en los últimos cinco minutos con la vista puesta en el Camp Nou aunque por medio está el Leganés el próximo miércoles el del domingo se presenta como la clave del año Griezmann

Voz 42 41:12 e intentaremos ganar todos los partidos que nos quedan yo ya ya se la al final no ahora tenemos que pensar en el Leganés y hacer un buen partido

Voz 1161 41:20 en el partido del miércoles podrían ya no estar Carrasco que se marchara al fútbol chino y hoy podría cerrarse también al país asiático la de Nico Gaitán Fernando Torres finalmente parece que seguirá hasta junio como desea la plantilla Koke

Voz 43 41:29 es decisión de Fernando no ojalá siga yo no tengo ninguna noticia de que se vaya a marchar ni nada así que esperemos que continúe esta temporada Hay que siga trabajando como lo está haciendo que siempre Fernando admite muchas cosas dentro del vestuario y sobre todo cuando también sale a jugar

Voz 1161 41:44 también el del domingo Valencia dos Real Sociedad uno Athletic dos Malaga aún hoy Villarreal uno Getafe cero sigue líder el Barça siete puntos sobre de los de Simeone junto al Real Madrid y Valencia completan las plazas de Champions Villareal y Sevilla las de Europa Liga en descenso están Las Palmas Deportivo Málaga la jornada XXV en Primera se cierra hoy desde las nueve de la noche con el Levante Betis Iván y Raúl son bajas en los locales por lesión también se lo pierde en en el Betis Damir Jiménez Sanabria Campbell guardado Jamaat va a arbitrar el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea en Segunda después de veintiocho Jornada siguen en ascenso directo o y Rayo Vallecano la promociones para Granada Cádiz Oviedo y Numancia el descenso eso lo ocupan cultural Córdoba Lorca hay Sevilla Atlético aplazado ayer el Tenerife luego por el temporal que azota a las Canarias en Inglaterra después de año y medio Guardiola suma a su primer título con el Manchester City tres cero ayer al Arsenal en la Copa de la Liga con goles de Compains Silva y Agüero en Francia lesión de Neymar ante el Marsella abandonó el encuentro con un esguince fuerte en su tobillo derecho a ocho días del partido de Champions ante el Real Madrid aunque Emery se mostró optimista en sala de prensa en la NBA victoria de San Antonio en Cleveland noventa sí cuatrocientos diez once puntos siete rebotes de Pau Gasol solo un minuto de juego de Calderoli poco protagonismo de los hermanos Hernán Hernangómez tres minutos de Billy en la victoria de Charlotte ciento catorce noventa y cuatro sobre Detroit nulo el de Juancho en la derrota de Denver ciento catorce ciento diecinueve con Houston basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas Boza basa su Bristol Telecinco

Voz 1727 46:27 primero jo de la semana que dice los ecos de un día

Voz 1100 46:30 curso buenos días Pepa de operación de alto riesgo calificó este Ojo El discurso del Rey del tres de octubre apenas ser recurridas cuarenta y ocho horas ya desde el desastre del día de probable actuación policial ha alabado Saban auxiliado por su firmeza españolista duda vamos entonces así lo dijimos si su discurso solemne representó con injusticia el de árbitro y moderador que adjudicar al Rey el artículo cincuenta de la Constitución íntegro o expulso careció la proclama de una mínima referencia cariñosa dedicada a los catalanes sobre todo a quienes querían irse de España no os vayáis que os queremos precisamente por eso es tan españoles como los de Chiclana o Venta de Baños pudo haber dicho al Rey pero nada de eso ni tan siquiera una llamada al diálogo hubo en aquel discurso áspero cubren granito sin pulir acabó este Ojo aquella mañana con algunas preguntas que podemos resumir en la intervención del Rey habría servido para aumentar el número de monárquicos o el de republicanos que una pensado de ese discurso de Felipe VI que decíamos los cientos de miles de catalanes que entonces llenaban las calles de Cataluña hoy casi cinco meses después asistimos a dos desplantes al Rey de la alcaldesa Colau Oder presidente del Parlament entre Rusia es Torrent

Voz 12 47:54 veremos

Voz 1100 47:56 la lo que dijimos aquel discurso una operación de alto riesgo el ojo izquierdo

Voz 1727 48:34 Diario de Hoy por Hoy del veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho escribe Jordi vive en un piso de la Cooperativa Obrera de viviendas de El Prat de Llobregat