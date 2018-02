Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días Cataluña corre riesgo de ahogarse en gestos no sólo allí en toda España padecemos una gesticula bicis pública permanente que mata el debate de fondo impide pactar mejoras en la vida de la gente e inunda los informativos de puestas en escena que no arregla nada y que tensan cada vez más la cuerda lo último el espectáculo de anoche en el Mobile con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau Pau de los Comunes y el presidente del Parlament Ulled Torrente Esquerra negándose a recibir protocolaria mente al jefe del Estado al Rey en los actos previos a la inauguración del Mobile World Congress confundir la cortesía institucional con la pleitesía o el vasallaje como argumentó Colau para su desplante eso sí que no es de este siglo cuando hayan pasado los fastos del Congreso del móvil de este episodio sólo quedará el pequeñísimo capital electoral que cada partido haya echado restado a su mochila camino de las elecciones municipales del año que viene la evidencia para los organizadores de que tenemos un grave problema político sin resolver por si no tuviéramos suficiente con una derecha capaz de jugar con las lenguas y con el Código Penal por un puñado de votos vemos que quienes tienen la responsabilidad más directa de coser la fractura social que han creado en Cataluña lejos de coser y encauzar el malestar y el desconcierto ciudadano siguen actuando exactamente en dirección contraria azuzando el desencuentro con la jefatura del Estado el liderazgo político y social consiste debería consistir en buscar salidas no en quemar puentes y esto vale para todos en Barcelona pero también en Madrid y en la Conchín sino

Voz 1 01:55 Pepa Bueno

Voz 2 02:02 en la Cadena SER Hoy por

Voz 1727 02:10 es lunes veintiséis de febrero y el rey pidió en la cena a la que sí asistieron Colau y Torrent compromiso institucional

Voz 3 02:18 han tres Gubern central de Cataluña Cataluña de Barcelona a desean para un propósito esencial porque aquesta trufada sigue sí puso de cara al futuro Diouf así desde aquí Mateu las de Barcelona

Voz 1727 02:35 fuera en la calle coincidieron manifestaciones numerosas y ruidosas en contra de la presencia del Rey en Barcelona y y pequeñas concentraciones a favor y hoy en la inauguración del congreso Aimar

Voz 0027 02:57 Colau tampoco va a participar en la recepción al Rey aunque sí después en el acto institucional de inauguración la vicepresidenta Sáenz de Santamaría va a acompañar a Felipe VI en esa inauguración en una visita posterior

Voz 2 03:07 sí

Voz 1727 03:09 lo avanza hoy la Cadena SER ciudadanos dejará de obstruir iniciativas de la oposición que hasta ahora bloqueaba en alianza con el PP en el Congreso

Voz 0027 03:16 a partir de esta semana el partido de Rivera renunciará a pedir más prórrogas en casi una decena de leyes y no prestará sus votos al PP en la Mesa del Congreso para seguir congelando las empresas medidas que mantenían bloqueadas la derogación de la ley mordaza o la recuperación de la justicia universal

Voz 1727 03:29 no desbloqueará ciudadanos sin embargo las iniciativas de la oposición de contenido económico esta mañana vamos a escuchar en Hoy por hoy el último reportaje de la serie memoria de una crisis en la que el lunes a lunes hemos puesto voz cifras a la herencia de esta década de recortes hoy lo haremos con los dos grandes pilares del Estado del bienestar la educación y la sanidad públicas y los datos son Aimar claros y peligrosos

Voz 1 03:54 el gasto sanitario público caerá en dos mil dieciocho al mínimo histórico el cinco con ocho por ciento del PIB desde dos mil nueve según datos del propio Ministerio en la sanidad pública ha perdido cinco mil millones de euros a José Rodríguez Sendín Organización Médica Colegial

Voz 4 04:09 el ese porcentaje de inversiones y para eso ya más inversión privada y como consecuencia más de Exteriores el sistema público por dónde tenemos que decir que sus una estrategia para decidir

Voz 1727 04:21 el Gobierno también va a llevar al mínimo histórico la inversión en educación pública según las

Voz 0027 04:25 previsiones remitidas a Bruselas el porcentaje del PIB destinado a educación pasara del cuatro por ciento al tres con

Voz 1727 04:31 el número de adolescentes detenidos o investigados por violencia de género se triplica en una década

Voz 5 04:37 podemos decir que hay un repunte del sexismo entre los jóvenes y estoy verdaderamente es un dato muy

Voz 0027 04:43 antes Ángeles Álvarez la diputada socialista a la que el Gobierno ha confirmado ese dato en dos mil ocho ciento veinticuatro menores de entre catorce y diecisiete años fueron detenidos investigados por maltratar a sus novias en dos mil diecisiete fueron trescientos cincuenta

Voz 1727 04:56 en Extremadura un menor ha dejado parapléjico a otro con una puñalada en la espalda

Voz 6 04:59 las que seccionó la médula el supuesto agresor está detenido

Voz 0027 05:02 la espera de pasar a disposición judicial un autobús hueca

Voz 1727 05:04 Burgos y hay veintiún de heridos uno de

Voz 0027 05:07 ellos grave ingresado ahora mismo en el hospital de era un bus TP LM Línea Madrid Pamplona

Voz 1727 05:11 en Canarias los equipos de emergencia intentarán rescatar esta mañana a los ocho excursionistas atrapados desde ayer en una cueva por el temporal Héctor palmero buenos días

Voz 0706 05:21 día cepa ahora con las primeras luces se pondrá en marcha el dispositivo de rescate aunque todos se encuentran en buen estado de salud y no precisan asistencia médica además a lo largo de esta mañana también seguirán ofreciendo vuelos de salida a los novecientos Turín

Voz 1727 05:33 hasta que tuvieron que pernoctar en Tenerife en hoteles

Voz 0706 05:35 el sur por la imposibilidad de que las operaciones se pudieran

Voz 0027 05:38 llevar a cabo por el viento y la baja visibilidad

Voz 0706 05:41 Arjen de ello en las Islas ya se ha recuperado la normalidad el Gobierno regional ha declarado la finalización de la alerta máxima

Voz 1727 05:50 en Canarias el tiempo mejora por tanto y la lluvia viene a la península Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:55 buenos días la lluvia nieve te echo una llamada una semana bastante movida en lo que respecta a la meteorológico estas tormentas como decíamos ya son historia en Canarias acabará haciendo sol con ambiente suave en el cómputo de la península gran parte del día se van tendrá también el tiempo soleado al igual que en Baleares frío ahora mismo durante la tarde al sol el ambiente será poco más agradable a medida que avance la tarde la lluvia se irá extendiendo por toda Extremadura Andalucía sur de Castilla León y Murcia durante la noche impuso algunas tormentas que pueden descargar con intensidad y también entre el final de la tarde y la próxima noche mucha tensión en Cataluña la nieve puede caer a lo largo de la noche de manera copiosa en prácticamente todo el interior una nevada que mañana se extenderá también Aragón y la lluvia al resto del país

Voz 1727 06:40 y Manu Carreño esta mañana con el pulso Barça Atlético por la Liga que el domingo que viene tendrá su partido clave en el Camp Nou Manu buenos días

Voz 1 06:48 buenos días Pepa el próximo lunes a esta hora sabremos si de verdad hay Liga o no el domingo se juega en el Camp Nou a las cuatro y cuarto el Barça Atlético de Madrid sino falla ninguno de los dos esta semana que también hay liga entre semana el Atlético en casa contra el Leganés y el Barça en Las Palmas contra la Unión Deportiva de Paco Jémez llegarán a ese partido del Camp Nou con esos siete puntos de diferencia y dependiendo de lo que allí pase podremos decir dentro de una semana si hay Liga Ozzie la Liga sea terminado tiene mucho mérito que este Atlético de Madrid le aguante el ritmo todavía al Barça que les saca catorce puntos al Real Madrid dieciséis al Valencia un Atlético al que tampoco parece afectarle el asunto Carrasco con la maleta hecha para irse a China al que se puede sumar Nico Gaitán o tampoco el divorcio entre el Cholo Simeone y Fernando Torres todo parece que se va quedando en un segundo plano en favor del fútbol como ayer ocurrió en Sevilla donde los rojiblancos se pegaron un festival de fútbol de goles algo muy poco habitual algunos se frotaban los ojos un dos cinco y eso que los últimos dos goles del Sevilla llegaron en los últimos minutos repaso de juego y de goles tiene esta semana en la que Cholo Torres Carrasco Gaitán tantos nombres propios han sido protagonistas hoy a las once y media estarán el Larguero Diego Godín el último héroe de aquella Liga ganada por los rojiblancos y uno de los capitanes y pesos pesados del vestuario con él los dirá esta noche sí hay Liga o no él nos dirá esta noche que pasa con Torres y con el Cholo pero me temo que hasta el domingo que viene a eso de las seis de la tarde no podremos decir si hay o no hay Liga hasta luego Pepa

Voz 7 08:26 con Pepa Bueno no a unos exactamente porque este elegir ya unos exactamente porque volvería a verlo

Voz 1 08:35 el más largo camino todos elija hipoteca naranja de ING con el precio Cruz comisiones encuentra Lightning punto es sí hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales spain arroba hoy

Voz 8 08:59 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 7 09:05 para acertar siempre es mejor dar justo en el centro

Voz 9 09:12 en la Viena del día muy pronto ni demasiado tarde la actualidad de cada mañana resumida ampliada y preparada para que acierten durante el resto del día afinando la puntería destacando lo importante y con los mejores profesionales de lunes a viernes a las dos de la tarde una en Canarias hora catorce dirige José Antonio Marcos

Voz 10 09:42 saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva la SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 11 10:02 nueve han ido o no

Voz 5 10:05 tú Wallace

Voz 12 10:07 en el acento es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices

Voz 13 10:12 y cómo lo dices con con Catalunya y con lo suyo están muy bien decir que hoy que nuestro país independiente pero me interesan mucho es el que es visto como gente en el Reino Unido ha votado Kiki el ser pendiente de Europa pero come

Voz 14 10:27 Michael Robinson se toma el café todos los lunes con Carles Francino en la vida

Voz 12 10:39 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 1 10:46 qué tal te salió el pavo Marta pero al primer palo no para ser mi primer pago la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos in pudo seguir nuestro programa

Voz 1727 11:00 en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo de lo más importante

Voz 1 11:03 qué ocurre esto deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido

Voz 0259 11:10 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado lo definen como el listín natural Be OK

Voz 1 11:18 Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 15 11:23 o el de la serie sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido

Voz 1 11:31 temporada final del gran apagón me llaman Tania con nuevos personajes casi el hecho de Tasi nuevas tramas no es una empresa no tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas abiertos de vosotros sus los carroñeros el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 16 11:58 después de llevar a tu hijo

Voz 17 11:59 partido de fútbol tragarse los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir Tea saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 18 12:17 te has preguntado si ser padre

Voz 1 12:20 piensa diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 19 12:33 qué tal muy buenos días reconocer una buena oferta requiere de un buen entrenamiento vamos como todo la vida ahora cuando lo consigues lo primero que se te escapa Sun venga vamos a practicar que estamos a lunes ahora con Jazztel te llevas un cheque de Amazon punto esté cincuenta euros al contratar la cifra de cuatrocientos megas de Jazztel y además también te llevas dos líneas de móvil gratis u oye que nos ha salido perfecto llama ya al quince diez repito Llama gratis

Voz 1 12:58 al quince X o entra en Jazztel punto com en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:07 son las ocho trece a las siete y trece en Canarias aunque la tensión cortante que revelan las imágenes de la mesa presidencial no se trasladó a los discursos anoche en la cena inauguración del Mobile el Rey sí reivindicó la colaboración institucional como forma de garantizar que la feria internacional de móviles se queda en Barcelona con sus casi quinientos millones de impacto económico por cada edición

Voz 3 13:28 Cocula agradeció ante el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña y la de Barcelona ha desean para un propósito esencial

Voz 1727 13:37 este llamamiento que Felipe VI pronunció en la parte de su discurso leído en catalán Frederic Vincent bon día

Voz 0706 13:43 hablaban de Vega fue la única referencia indirecta del Rey

Voz 1727 13:46 el desplante institucional que Ada Colau incluye Torrent habían protagonizado minutos antes se negaron a recibirle como marca el protocolo para el jefe del Estado en su primera visita a Cataluña tras el uno de octubre

Voz 0706 13:56 si el Rey llegaba así al Palau de la Música con la habitual nube de fotógrafos pero aquí cuando empezaba a saludar a todos los que lo esperaban sólo les saludaron oficialmente el jefe de los Mossos d'Esquadra y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat donde también se celebra el Mobile World Congress después en la cena sí estuvieron Torra Nicolau que escucharon el discurso del monarca

Voz 3 14:18 no hay aduptor que la historia da que ingresa Barcelona es la historia discurso en inglés pero en la parte en Qatar

Voz 0706 14:25 han de su discurso institucional Felipe VI destacaba que la historia de Mobile World Congress en Barcelona es una historia de éxito un éxito que él atribuyó primero a los barceloneses pero también

Voz 3 14:33 desde máxima teje al Kun y la colaboración han tres guber central la Generalitat de Cataluña el la de Barcelona

Voz 0706 14:42 al compromiso y la colaboración de Gobierno Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona al compromiso de las tres administraciones que tiene que continuar así dijo para que el Mobile siga sigan

Voz 1727 14:50 capital catalana que a diferencia de tu Torrent Ada Colau sí aplaudió anoche el discurso del Rey además buscó un momento discreto para acercarse a Felipe VI y hablar con él lo hizo minutos después de haberse negado a participar en ese recibimiento oficial

Voz 0706 15:05 se les vio hablar un rato después en la parte de los discursos que también intervino la alcaldesa allí destacó que Cataluña España Europa el mundo dijo viene de un año muy muy duro para todos y a partir de aquí puso énfasis

Voz 1291 15:15 han participado ocho Nico me fuimos expresión angustias despiden opción

Voz 0706 15:21 que al Barcelona es ahora más que nunca dijo explícitamente una ciudad comprometida con la libertad de expresión y la defensa de los

Voz 1727 15:26 hechos humanos el Gobierno el Gobierno central no le puso voz ayer a su enfado pero sí lo difundió en términos muy duros Carolina Gómez buenos días buenos días fuentes de La Moncloa advierten de las consecuencias que puede tener para Barcelona la actitud dicen literalmente irresponsables sectaria de algunos de sus a gobernar la denuncia de premeditada en comparecencia del ALCA

Voz 0393 15:46 desde el presidente del Parlament en el recibimiento al Rey ha recibido duros calificativos por parte del Gobierno Moncloa cree que es una actitud irresponsable y sectaria injusta mezquina que pone en riesgo que Barcelona pueda seguir albergando en el futuro un evento tan importante fuentes del Ejecutivo destacan el impacto económico de la feria cifran el beneficio en cuatrocientos sesenta millones de euros y más de trece mil empleos que se generan durante estos días y al igual que el Rey pide unidad institucional para que sea un éxito y pueda permanecer en la ciudad

Voz 1727 16:13 después de ocupar anoche en lugar de la mesa que otros años se reserva para el presidente de la Generalitat a la derecha del Rey o y Soraya Sáenz de Santamaría va acompañada Felipe VI en la inauguración del congreso y en su visita por varios pabellones Freddy

Voz 0706 16:27 sí en la inauguración oficial del Congreso allí estará al monarca según la agenda del Ayuntamiento de Barcelona a la alcaldesa de Barcelona estará en el recorrido como mínimo es decir en el recorrido inaugural del Mobile World Congress donde dicen ser van a visitar los distintos ante del Congreso junto con los representantes de varias instituciones lo que dice la convocatoria del ayuntamiento que no precisa si la alcaldesa va a estar en la recepción cuando llegue el monarca también la duda es si va a participar el secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat que rechazó a estar incluso en la cena de

Voz 1727 16:54 la Delegación del Gobierno mantiene desplegado en Barcelona un operativo policial muy amplio en previsión de que hoy se repitan las protestas que ayer derivaron en algunos casos en enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Voz 0706 17:05 en los alrededores del Palau de la Música se concentraron centenares de personas gritos en contra del Rey y pidiendo la libertad de los presos esto fuera las movilizaciones como comentabas hubo algún momento que la policía cargó contra alguno de estos manifestantes para evitar que se acercaran demasiado el Palau de la Música todo esto terminó según el Servicio de Emergencias con diecinueve heridos leves con un detenidos según los Mossos por agredir supuestamente a una patrulla de los Mossos también anoche volvieron las caceroladas a las nueve convocadas por las entidades independentistas también en contra de la presencia del Rey para ayer domingo también hubo dos concentraciones de apoyo a la visita del Rey con críticas evidentemente al plantón una concentración esta que escuchamos fue la plaza Cataluña de Barcelona la otra en la Plaza España cerca por cierto de uno de los recintos del Mobile

Voz 1727 18:04 hasta luego Frederic hasta luego Juanjo López Burniol buenos días

Voz 6 18:08 hola buenos días Pepa El discurso del Rey delito

Voz 1727 18:10 desde octubre es el argumento de fondo de quiénes decidieron ayer no estar en esa recepción protocolaria que se le hace al jefe del Estado del discurso de la firmeza del Rey en el que muchos criticaron la ausencia de algunas palabras que representa la empatía con quienes tenían mucho desconcierto en aquel momento mucho enfado discurso de alto riesgo decía José María Izquierdo hace unos minutos en cualquier caso cinco meses después unas elecciones autonómicas después la normalización de las relaciones institucionales Juanjo no parece que está en el horizonte de Cataluña

Voz 6 18:44 ya vamos por partes el día tres de octubre Rey dijo lo que tenía que decir aunque sí es discutible que no pudiese decir además otras cosas sobre todo que no lo pudiese decir de otra manera ahora en cualquier caso lo que pasó ayer esta gesticulación ante institucional que es más de lo mismo lo que viene sucediendo en Cataluña desde hace tanto tiempo no guarda una relación directa con el discurso del Rey esto no es cierto que se busca con esta con esta gesticulación permanente mantener el calor del enfrentamiento Si además salta un choque con la policía que puede luego trasladarse a través de los medios de comunicación a la opinión pública internacional pues mejor que mejor en realidad Pepa no nos engañemos la situación es prácticamente idéntica a la anterior en la aplicación del ciento cincuenta y cinco la única diferencia cuáles abre que desde antes de actuar antes de pasar de la gesticulación a la actuación tienen en cuenta las consecuencias penales que se pueden producir está agotado es un es absolutamente agotador ahora bien te acuerdas aquello de que no hay mal que no vengo a Ci justificación

Voz 16 19:59 apliquemos la aquí el proceso ha sido un desastre

Voz 6 20:01 eh sí pero también ha tenido una cosa de positiva que has que ha liberado a la mitad de la población catalana es decir aquella mitad de la población catalana que durante treinta años ha respetado el canon nacionalista sin compartirlo mitad pues respeto mitad aporten dormita por compensación a lo que pasó durante los cuarenta años del franquismo esto sea Cavaco yo tengo una intuición Pepa indicó que a partir de ahora la política catalana lentamente será la que resolverá la cuestión es decir que al final esto no es un problema entre España y Cataluña esto es un problema entre catalanes

Voz 1727 20:38 en esa clave cómo interpretar la posición de los comunes en este episodio en concreto de ayer en el penúltimo gesto en términos de gran preparativos para las municipales del dos mil diecinueve

Voz 6 20:49 pues a mi juicio está más claro que el agua mira en Cataluña cuando se pone el tema de la independencia sobre la mesa se fractura los independentistas seguirían que sólo los efectos obligaría al PSC que claro se Arturo sí pero después imagínate lo que ha pasado Convergencia i Unió recuerdo histórico Convergencia no existe el PDeCAT no es otra cosa que un vago remedo en Unió ha desaparecido hice la pasada colado hombre Ada Colau sabe que más de la mitad de sus votantes no son independentistas y entonces qué tiene que hacer ambivalencia equidistancia ya que estamos en Cataluña permíteme que lo diga en catalán que hace algo colado una de Fred y una lentas una de fría y otra caliente ahora eso sigue al final al final al final la querencias a la querencia y el último gesto es independentista Juanjo López Burniol como siempre muchas gracias día gracias Pepa buenos días

Voz 1727 21:44 estrados del Tribunal Constitucional han sido ya convocados oficialmente aún pleno el seis de marzo el martes de la semana que viene para resolver dos recursos fundamentales para el desenlace político catalán por un lado tienen que decidir si admiten a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura a distancia que pretende puse de Mong más que sí lo admiten que casi casi se da por seguro la clave está en con qué mayoría lo admiten y por tanto se mantiene o no la unanimidad que ha imperado en este tema y por otro lado los magistrados tendrán que resolver el recurso del PSC ante la parálisis del presidente del Parlament de rehúye Torrente Pedro Giner

Voz 1161 22:21 los socialistas consideran que la decisión del president del Parlament de aplazar sine die el pleno de investidura

Voz 3 22:26 supone conferir a Roger Torrent una facultad

Voz 1161 22:28 hace exorbitante para mantener una situación anómala hasta el máximo de cuatro años que dura la legislatura sin gobierno con muchas de las facultades parlamentarias en suspenso y afectando a los derechos fundamentales de los parlamentarios el PSC pide al Tribunal de Garantías medidas cautelares fijar un plazo para celebrar el pleno de investidura y que en cualquier caso también establezca otro a partir del cual deba considerarse

Voz 1727 22:51 es un hecho equivalente al de la primera votación

Voz 1161 22:54 así que empiece a contar el plazo de los dos meses para que haya nuevas elecciones junto a este recurso los magistrados decidirán sobre el que ha presentado el Gobierno contra la investidura telemática y sin autorización judicial de Carles Puigdemont de admitirse a trámite supondría cerrar al expresident las puertas del Palau de la Generalitat fuentes jurídicas explican en la SER que a pesar de esta fecha límite del seis de marzo no descartan la convocatoria de un pleno extraordinario que adelante la decisión sobre estos recursos si los acontecimientos eh

Voz 1727 23:20 precipitado lo que puede precipitar los es el pleno previsto para este jueves en el Parlament La Haya Colomer bon día bon día Pepa allí se votarán las propuestas de los grupos para superar el bloqueo incluida la resolución que registro Junts per Catalunya Esquerra para reconocer la supuesta legitimidad de Puigdemont la legitimidad que reclama anterior a las elecciones del veintiuno de diciembre a las que se presentó voluntariamente

Voz 20 23:43 el hecho de que Cataluña registrada su propuesta sin antes tener un acuerdo de legislatura provocó malestar en Esquerra el redactado busca reconocer público Amón sin que eso se interprete como desobediencia la propuesta entiende su destitución como ilegal ilegítima y se compromete a restablecer la institución de la Presidencia en él pleno del jueves también se van a debatir propuestas de partidos no independentistas para intentar acabar con el actual bloqueo PSC PP y Ciutadans han registrado un texto en el que quieren que el Parlament declare abierto el plazo de dos meses para intentar investidura los socialistas insisten en la necesidad de que el Parlament en vista lo más pronto posible de un presidente que pueda ejercer legalmente sus funciones y en la misma línea van PP y Ciutadans que piden que se desbloquea ya la investidura gracias ya está luego hasta luego ir el bloqueo de una legislatura

Voz 1727 24:34 a la catalana al de otra legislatura la Nacional hoy les estamos contando en la SER que Ciudadanos va a dejar de obstruir a algunas de las principales reformas que impulsa la oposición el resto de la oposición habría que decir cuestiones muy sensibles como derogar la ley mordaza o recuperar la justicia universal a pesar de que hay mayoría para sacarlas adelante PP y Ciudadanos llevan meses trampear para mantenerlas bloqueadas pidiendo un hay otra vez prórrogas en los plazos para presentar enmiendas bueno pues ahora ciudadanos va a permitir que algunas de esas medidas se tramiten no todas porque mantiene el bloqueo de aquellas que son de carácter económico Mar Ruiz

Voz 1441 25:13 si entre esas iniciativas la supresión de la prisión permanente revisable que Ciudadanos quiere acelerar para debatir su propio modelo las dos que plantean reformar o derogar la ley mordaza del PNV y el PSOE la de Esquerra que pide acabar con la limitación de la justicia universal o la de Unidos Podemos contra la discriminación del colectivo LGTB ante los desencuentros con su socio en las últimas semanas ciudadanos deja claro con este movimiento que a partir de ahora velará exclusivamente en el Congreso por sus propias necesidades y estrategias parlamentarias una suerte de que cada palo aguante su vela en el que el PP no siempre tendrá garantizado su apoyo para seguir congelando iniciativas incómodas de la oposición en algún caso como la reforma

Voz 1727 25:50 el Estatuto valenciano el mensaje es tanto para PP

Voz 1441 25:52 como para PSOE que tendrán que retratarse ahora juntos en la mesa del Congreso siquiera es seguir prorrogando una iniciativa que les incomoda al tocar el debate territorial interno en cada partido así los de Albert Rivera dan al PP donde más le duele poniendo en riesgo alguna de las leyes de calado ideológico que aprobó cuando tenía mayoría absoluta por el momento seguirán sin embargo manteniendo frente común en las de contenido económico y social de este modo continuarán prorrogando iniciativas de la oposición como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la ILP que pide revisar los copagos de Apple

Voz 1727 26:23 Ángela y seguimos sin noticias de la crisis de Gobierno

Voz 3 26:26 estoy convencido que el Gobierno antes del

Voz 6 26:28 les anunciará cuando de

Voz 1727 26:31 dejó esos posibilidades como ministro

Voz 12 26:33 de Economía y Competitividad lo que le puedo decir es que lo

Voz 6 26:36 los días están contados bueno esto lo dijo Luis de Guindos

Voz 1727 26:38 miércoles pasado antes del lunes dejaría de ser ministro bueno hoy es lunes de Guindos sigue al frente de Economía a pesar de que el Eurogrupo y el Ecofin lo han elegido ya oficialmente como futuro vicepresidente del Banco Central Europeo Griselda Pastor buenos días

Voz 20 26:53 es una mi unos días así que De Guindos afronta hoy

Voz 1727 26:56 todavía como ministro del Gobierno de España un nuevo examen del Parlamento Europeo no es vinculante como el otro

Voz 6 27:02 no lo era aquel en el que no salió muy bien parado no hoy

Voz 20 27:06 esta solo ya no tiene contrincante del PP parece se ha esforzado en preparar el aprobado aunque el ambiente es ideal primero porque el ejercicios de hace una semana no ha tenido repercusión ninguna y los gobiernos han elegido al peor según el Europarlamento al que ignoraron en un examina cuyo decorado Se añaden las críticas hoy del Partido Popular a las posiciones del resto creando más tensión entre los españoles escuchamos a Javier Nart de Ciudadanos

Voz 21 27:31 si fuéramos el Partido Popular no votaría hemos Sadín dos pero como Guindos representa una parte importante y es positivo para los intereses españoles nos vamos a tragar nuestra indignación pondremos por delante los intereses de España

Voz 20 27:47 Bono Verdes e Izquierda Unida van a decir que no los socialistas parece que pueden abstenerse aunque esperarán dicen para confirmarlo a esta sesión que hoy en

Voz 6 27:55 a las cinco y esa interinidad granjearse Griselda esa interinidad de de

Voz 1727 28:00 dos en el Ministerio no se va a solventar hoy salvo enorme sorpresa porque Rajoy está Antúnez con seis de sus ministros es la primera cumbre bilateral con Túnez desde antes de que empezara la primavera árabe primavera de la que precisamente este país Túnez fue el único que salió convertido en democracia

Voz 22 28:18 buenos días en el sorteo del sueldo lazo delfines

Voz 1 28:21 semana celebrado ayer el número premiado con

Voz 22 28:24 cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 5 28:30 sesenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho serio

Voz 23 28:34 veinticuatro Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 24 28:56 digo hay que hacer es pedir café facturación actualizar la web y además vender en ciudades de todo el la nuestra hay Business para todos descubre los business del instituto en la gama del líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el tres de marzo

Voz 12 29:13 haciendo compañía Financial Services condiciones Citroën punto es rastrillee Tour siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras que consideran el mejor precio rastrea otro punto com comparador de la historia

Voz 15 29:26 ahora en General Óptica miramos fruto audición como has dicho sí sí lo has oído bien ahora

Voz 1 29:31 en general óptica también cuidamos de tu audición vena General Óptica descubre nuestro nuevo Servicio de Biología queremos una revisión gratis de lo oído Isidro necesitas podrás aprovechar nuestro dos Fórum audífonos que leerá el óptica cuidamos tu tu mirada cuidamos decidido con estas de bajón de arriba contacte ayuda tus defensas con actriz Simon sin lactosa Combi cabinas b6 ID

Voz 10 29:59 ahora a los está humano

Voz 1 30:02 sí Morakot y en su bidón de Don Simón

Voz 0027 30:08 hola soy Pedro bienvenido dicho estoy muy preocupado llega a fin de mes y no llego y las facturas se que llevan tranquilo

Voz 25 30:16 Pedro hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos siete ayuda

Voz 0027 30:24 gracias ahora llamaré Gas Natural Fenosa

Voz 12 30:27 hecho dicho reciban un recibo dividido entre doce es menos reciba

Voz 5 30:36 con BBVA plan estar seguro puede agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA

Voz 12 30:47 vea creando oportunidades

Voz 5 30:49 carreteras al este carreteras

Voz 1 30:51 lo retrasó para escapar de este rey y conocido más allá de las montañas

Voz 26 31:00 empieza una nueva serie lejos de tu sopa Veneto concesionario y aprovechan las ofertas exclusivas de los días sea tango y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistente a mantenimiento y garantía vive una gran historia antes de que termine limpiarlo red de concesionarios Seat

Voz 1727 31:18 son las ocho y treinta y un minutos de la mañana siete y treinta y uno en Canarias

Voz 12 31:21 a Bank patrocina este espacio

Voz 1727 31:32 en los últimos diez años se ha triplicado el número de menores de edad detenidos hoy investigados por violencia machista en España

Voz 0027 31:38 son datos que avanza hoy la Cadena Ser en dos mil diecisiete los menores investigados y detenidos fueron más de trescientos cincuenta chicos de entre catorce y diecisiete años Mariela

Voz 0259 31:48 el número de adolescentes detenidos e investigados por maltratar a sus novias ha pasado de ciento veinticuatro en el año dos mil ocho a trescientos cincuenta y seis hasta el mes de octubre de dos mil diecisiete casi el triple en una década los menores tienen entre catorce y diecisiete años los datos proceden de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del sistema estadístico criminal y figuran en una respuesta parlamentaria facilitada por el Gobierno a la diputada y portavoz de Igualdad socialista Ángeles Alba

Voz 5 32:16 pues estos datos nos ponen en alerta porque con las informaciones de los estudios cualitativos de la Delegación del Gobierno yo creo que podemos decir que hay un repunte del sexismo entre los jóvenes este verdaderamente es un dato muy preocupante

Voz 0259 32:34 los estudios señalan que el veintisiete por ciento de los jóvenes cree que la violencia machista dentro de la pareja es normal el siete por ciento piensa que esa conducta es inevitable una de cada tres chicas considera aceptable que su novio de control el móvil los horarios los amigos o la salida

Voz 0027 32:52 Italia entra en la recta final de su campaña para las elecciones del domingo y lo hace con un treinta y cinco por ciento del electorado todavía indeciso una semana de fuerzas de campaña especialmente en el sur del país donde el Movimiento cinco Estrellas intenta que la coalición de centroderecha de Berlusconi no consiguió allí el millón de votos que les serviría para alcanzar la mayoría absoluta corresponsal Joan Solés a una semana de las elecciones generales

Voz 3 33:13 italianas parece ya imposible que los líderes y candidatos de los partidos políticos confronta en sus programas en algún debate público siguen empeñados individualmente en promesas en el aire y escasas propuestas de gobierno algunos incluso no han esperado el resultado de las elecciones ya han actuado este pasado fin de semana como si ya las hubieran ganado desde el caso de Luigi de mayo candidato a primer ministro por el Movimiento cinco Estrellas que tras elaborar una lista de ministros de su Gobierno Se dirigió al Quirinale con la pretensión de comunicarla al jefe del Estado lógicamente les recordó que los italianos no han votado todavía cerraron las puertas del palacio otro ridículo monumental el de Matteo Salvini de la derechista Liga socio de la coalición de Berlusconi que pocos años ha pasado del independentismo

Voz 1 34:00 bueno a un estado de aparente espiritualidad con unas los Radio la mano en la biblia ya otra suelo yo aplicar el juramento de fidelidad a cumplir y hacer cumplir las enseñanzas del Santo llevase impuestos eh tiene su minuto claro now para para que empiecen a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubre ya Family Now

Voz 28 34:43 Caixa Bank

Voz 24 34:47 ese pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo el la nuestra hay Business para todos nos descubre los business Davis Citroën la gama de líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el tres de marzo final

Voz 12 35:04 haciendo complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es que no que no era el asalto ni el más guapo pero equivocada porque

Voz 1 35:11 ha sido no he podido abrirle News dividida un largo camino juntos el lírico piano hipoteca naranja de ING con el precio que busca cero cero comisiones encuentra la en el punto es

Voz 5 35:27 hola soy Pedro bienvenido ha hecho y dicho

Voz 0027 35:29 cuéntanos estoy muy preocupado llega a fin de mes y no llego ni las facturas sí

Voz 25 35:34 llevan tranquilo Pedro hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos siete ayuda

Voz 0027 35:43 eran gracias ahora llamaré Gas Natural Fenosa

Voz 12 35:47 eso dicho

Voz 30 35:49 en las fotos de Disneyland París oye rojo es por los luego Prince Space Mountain también está rojo

Voz 1 35:56 máscara de Spiderman viven las emociones

Voz 31 35:58 veinticinco Aniversario prevista en París con Viajes El Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses

Voz 1 36:13 consulta fechas y condiciones vena Beasley en París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia un recibo un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 5 36:25 con V plan estar seguro puede agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los cincos coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informado

Voz 12 36:35 BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 16 36:42 hola qué tal verdad que después de tanto tiempo con la misma compañía seguro que hay alguno de los seguros por los que estás pagando además si tú también piensas que podrías pagar menos veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros coche moto hogar o vida IT bajamos su precio sea cual sea teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pero llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el Mutua punto es vamos veinte a la mutua en la Cadena Ser

Voz 1 37:10 hoy por hoy

Voz 1727 37:16 la brecha generacional la emigración y la precariedad de los jóvenes el aumento de la desigualdad el colapso de la ciencia los efectos a largo plazo de la burbuja inmobiliaria cuando cuando empezamos hace dos meses la serie Memoria de una crisis queríamos ver cuantas cicatrices Se habían cerrado cuentas no en todas estas entregas ha sobrevolado un tema de fondo el desgaste que la gran crisis una crisis tan larga y profunda ha supuesto para el estado del bienestar y en especial para sus dos pilares fundamentales la sanidad y la educación públicas las joyas de la corona de la transformación social que ha vivido España desde la democracia del setenta y ocho bueno pues desde el año dos mil nueve hasta hoy el gasto educativo ha caído en seis mil millones de euros en sanidad hemos perdido más de un punto de inversión pública en relación al PIB Ina nada de esto es gratis María ante la Pau ha hablado con quienes protestaron de forma reiterada en forma de marea contra los recortes para ver desde hoy una década después en que se han traducido

Voz 32 38:21 son medidas difíciles porque este es un momento difícil el Real Decreto que hemos aprobado en la mañana de hoy para garantizar la sostenibilidad de la sanidad un real decreto ley que he conocido hoy el Consejo de Ministros de medidas urgentes

Voz 33 38:36 en el ámbito veinte de abril de dos mil doce el Consejo de Ministros aprueba justas por diez mil millones de euros los recortes en pesados por el anterior Gobierno sea ahondar siete mil millones en sanidad tres mil millones en educación donde después llegará la reforma educativa el polémico cambio del sistema de becas firmados por José Ignacio B

Voz 34 38:57 la prioridad más relevante por no decir que una actividad que se sitúa en un orden cuantitativo diferente de cualquier otra es mantener estas criterios de equidad y hacer que el sistema sea sino que nosotros nos toca que es la política de becas que el sistema sea equitativo

Voz 33 39:16 las protestas que habían empezado en Madrid unos meses antes se extendieron era la marea verde

Voz 19 39:22 las protestas ante el algunos efectos aunque limitado el Partido Popular se ha visto obligado a retirar alguna las medidas más impopulares como las reválidas pero yo creo que si algo han servido las movilizaciones que hemos llevado a cabo es para llegar al convencimiento de la sociedad en nuestro país el cosas como que la educación debe ser una política de Estado

Voz 33 39:45 Francisco García secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras participó desde el comienzo en las movilizaciones violado

Voz 19 39:54 tenían ANSA se ha debilitado la igualdad de oportunidades la pues las políticas socio educativas BBK

Voz 1727 40:02 en algunos casos

Voz 19 40:02 arrasadas por el caso de las ayudas para libros de texto el material escolar que se produjeron entre dos mil doce y dos mil trece en un sesenta por ciento viendo otros casos como las becas universitarias pues ha sufrido un serio varapalo

Voz 33 40:14 el cambio en el sistema de becas ha supuesto un antes y un después para miles de estudiantes según Carmen Romero presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades públicas

Voz 35 40:26 durante los últimos años ha sido tal ha hecho que más de cien mil estudiantes ahora España deja en la universidad o directamente no haya más Pedro ahí

Voz 36 40:36 Javier se quedó a menos de una décima de la nota de corte del seis coma cinco prevista en el nuevo sistema con todos los miembros de su familia en paro sólo obtuvo la beca para la matrícula para estudiar Historia en la Universidad de Extremadura la situación en Gaza tampoco era muy buena pero

Voz 35 40:51 intentamos a criticar lo más en lo posible o tal de que yo pueda estudiar au o al menos hacer vale

Voz 37 40:57 Javier logró más tarde una beca otorgada por el Gobierno

Voz 33 41:00 zona pero la perdió por haber dado una asignatura menos de las establecidas en la convocatoria tenía que devolver el importe de la subvención la ayuda se convirtió en una deuda tras dejar entonces de la carrera ahora Javier que ha vuelto a vivir en casa de sus padres está cursando Historia por la UE

Voz 35 41:17 como Si tu como estudiantes tiene ciertos sabe perfectamente que tiene cierta seguridad que vas a tener esa hizo un ingreso que va a estar que va a estar seguro fue quizás y acumule que la gente continúa estudiando

Voz 33 41:47 en paralelo a las protestas por los recortes en educación otra marea llenaba las calles una marea blanca de profesionales y Ciudadanos en Defensa de la Sanidad Pública las protestas empezaron en Madrid contra el plan de privatizaciones del Gobierno regional Paulino Cubero es médico de familia encabezó la movilización contra la privatización de seis hospitales y veintisiete centros de salud que finalmente separó

Voz 9 42:09 yo creo de los otros atribuimos que estábamos en el meollo pero seguimos viviendo el reconocimiento de los pacientes fue abrumador cuando en trabas en el centro de salud ha pasado consultada te saludaban te daban palmadas casi traje

Voz 33 42:20 la ola Cubero lamenta la reducción del presupuesto en Atención Primaria que ha habido en estos años

Voz 9 42:25 ha disminuido el número de suplentes en los centros los de San Luz ahora mismo además también con la crisis lo que ha ocurrido que muchos médicos dos metros que me lo formando en España están trabajando fuera de Inglaterra Suecia en Alemania en cualquier país de nuestro entorno sencillamente porque las condiciones salariales y de trabajo son mucho mejores el riesgo que tenemos ahora es que ni siquiera se puedan cubrir en condiciones las bajas ya está ocurriendo en zonas rurales en zonas optamos pediatras del centro en Primera por ejemplo ya está ocurriendo que no se pueden cubrir las plazas

Voz 33 42:55 para Marciano Sánchez Bayle portavoz de la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública la crisis sólo en parte influyó en los recortes

Voz 34 43:03 la decisiones de los recortes y el mantenimiento de los servicios públicos básicos como la sanidad tienen que ver por supuesto con un condicionante económico que tienen que ver sobre todo con la con la actitud de que los responsables de la política muy de la Consejería de Sanidad excepto si hay algunas comunidades autónomas donde ha habido una recuperación presupuestaria Castilla La Mancha Extremadura por ejemplo no con los cambios de Gobierno ha habido comunidades autónomas como Valencia donde se ha cambiado la política privatizadora hay otras comunidades autónomas donde la situación ha seguido avanzando por ejemplo Cataluña

Voz 33 43:39 Sánchez Bayle cree que el sistema ha entrado en una senda peligrosa

Voz 34 43:43 el problema es es que en dos hitos teníamos un sistema sanitario que era ejemplar en el mundo sigue siendo bueno comparativamente pero estamos metidos en tribuna senda realmente peligroso si esto senda sigue adelante pues al final la protección del derecho a las al UPyD que recoge nuestra Constitución pues va a ser una palabra vacía

Voz 8 44:11 el Uni

Voz 19 44:14 en Asia la peligrosa para un sistema que efectiva

Voz 1727 44:16 ante sigue siendo bueno muy bueno comparado con otros países de nuestro entorno europeo pero una senda la del recorte de inversión en los sistemas públicos de salud y educación que lejos de reconducirse Se mantiene agudiza empezamos

Voz 0259 44:29 por la sanidad Mariola ido si se cumplen las previsiones presupuestarias que el Gobierno ha enviado a Bruselas el gasto sanitario público caerá en dos mil dieciocho al mínimo histórico el peso en el PIB bajará hasta el cinco coma ocho por ciento un nivel que según los expertos amenaza a la calidad asistencial antes de la crisis este porcentaje rondaba el siete por ciento el ex presidente de la Organización Médica Colegial Juan José Rodríguez Sendín considera intolerable que no se reviertan los recortes eso le encuentra explicación

Voz 4 45:00 ahora es quise quiere bajar ese porcentaje de inversiones y para eso ya más inversión privada y como consecuencia más deteriore el sistema público pues tenemos que decir que es una estrategia que vive uno de al público que estoy convencido

Voz 0259 45:15 según datos del Ministerio desde el año dos mil nueve la sanidad pública ha perdido cinco mil millones de euros entonces se invirtieron setenta mil millones se ha bajado a sesenta y cinco mil eso juntado dice Sendín que estamos a la cola de Europa y que nuestro sistema tiene dos grandes problemas el creciente gasto farmacéutico y el elevado precio de los medicamentos bien educación el pacto está muerto de momento el Govern

Voz 1727 45:41 no ni siquiera concreta cuánto está dispuesto a invertir

Voz 0259 45:44 Adela Molina desde la semana pasada los grupos están hablando de financiación en la subcomisión para el pacto educativo con el dinero han llegado los conflictos y los reproches Luz Martínez Seijo PSOE Javier Sánchez Podemos

Voz 39 45:54 tienen una semana para pensar seriamente si verdaderamente el Gobierno está apostando por un pacto de educación nuevo está intentando tomar el pelo a la sociedad a la comunidad educativa y a los distintos grupos parlamentarios

Voz 0706 46:04 hemos pasado un año de trabajo para llegar

Voz 40 46:06 en punto muerto porque el pacto educativo está

Voz 0706 46:09 en punto muerto los dos partidos exigen que el pacto

Voz 0259 46:11 venga la reversión de los recortes educativos y contemple una cifra concreta de inversión en relación al PIB el cinco por ciento que es la que había en dos mil nueve Podemos quiere que ese nivel se alcancen una legislatura para subir posteriormente al siete por ciento El PSOE plantea que sea en dos el PP de momento no ha concretado ni se ha comprometido a nada aunque tampoco se cierra en banda Sandra Moneo

Voz 41 46:31 vemos que lo que sería deseable es empezar por los niveles de inversión pre crisis evidentemente entonces tendremos que fijar eh el periodo de aplicación conforme Presupuestos Generales del Estado conforme también a compromisos de comunidades autónoma

Voz 0259 46:47 populares y C's son partidarios además de calcular la financiación en función del gasto por alumno para corregir entre otras cosas la enorme brecha entre CCAA que supone que el País Vasco gaste por estudiante el doble que Madrid o Andalucía a la espera del pacto las previsiones del Gobierno remitidas a Bruselas pasan por seguir recortando en educación este año del cuatro por ciento al tres con ocho el mínimo

Voz 1727 47:08 Histórico Eloisa del Pino investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC editora de agenda pública buenos días

Voz 21 47:16 hala vacías

Voz 1727 47:18 efectivamente diez años después del comienzo de la crisis del comienzo de los recortes en el Estado de Bienestar español se resiente se ha deteriorado

Voz 21 47:27 bien hace ante el Estado la protección social ha sido a on importante amortiguador social de la crisis esos hubiera sido mucho peor si no llegamos a Aznar el sistema que tenemos pero eh no está en las mejores condiciones yo creo que no están en las mejoras condiciones no sólo como por efecto de los recortes del gasto público ha sido recortado el gasto social también en algunas políticas más que otras los recortes más en casos son políticas sociales han llevado a cabo en educación hasta en dos mil catorce Se había recortado el gasto en educación respecto a los niveles pre crisis en un diecinueve por ciento pero también en sanidad en protección por desempleo en atención a la dependencia yo pensiones estamos viendo ahora el recorte en diferido no cuando en dos mil trece pero lo estamos viendo ahora en en diferido pero además de los recortes es que antes de la crisis tampoco nuestro sistema de protección social estaba exento de problemas no no lo había modernizado otros países y lo habían realizado Zapatero el presidente Zapatero trató de hacer algunas cosas pero las llevaron por delante la crisis y otras áreas no se habían tocado nuestro sistema caracteriza comparativamente porque si bien es un conjunto importante de los mayores no todos pero un conjunto importante está muy bien protegido protege mal a otros colectivos como los jóvenes y los niños y las personas más más desfavorable

Voz 1727 48:48 así que si la reforma no subida si la crisis no hubiera pillado con alguna reforma hecha probablemente a los efectos de los recortes no habrían sido tan grave tan agudos estaríamos en otro momento pero la pregunta ahora es reversible tengo un minuto Eloísa reversible todos este agredido se puede recurrir agarran

Voz 21 49:09 sí es reversible tenemos que pensar como yo diría que al menos hay que pensar en revisar nuestro sistema fiscal se implicará que él no sólo los ricos y la clase media alta que son muchas de las personas que era mientras van al cole al a la oficina ir al colegio nos escuchan tendrán que pagar algo más de impuestos pero también tenemos que sobre todo mejorar la calidad del empleo y los salarios y eso implicará también políticas sociales para mejorar la participación de las madres y los padres al mercado laboral y desde luego hay que pensar en prestaciones familiares más altas ayuda a familias monoparentales y concentrarse si yo tuviera que decir algo desde luego diría en niños

Voz 19 49:46 jóvenes sean en las niñas unas joven

Voz 1727 49:49 a la vista del Pino gracias buenos días y con esta última entrega acaban los reportajes de la serie Memoria de una crisis queda el debate con los políticos porque seguiremos hablando

Voz 0027 50:00 las cicatrices que la Gran Recesión

Voz 1727 50:03 ha dejado de lo que la crisis se llevó himnos ha devuelto son ahora las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 2 50:12 hoy por hoy

Voz 1 50:21 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez