Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:13 en una hora el Rey inaugura oficialmente el Mobile World Congress en Barcelona

Voz 1727 00:17 Mar Bretos aunque las puertas están abiertas para los militares

Voz 0027 00:19 instantes que han llegado de todo el mundo el Mobile es el evento más importante a nivel mundial sobre telefonía móvil cada año dejan la ciudad más de cuatrocientos setenta millones de euros aunque esta edición está marcada por el plante de ayer de la alcaldesa y del presidente del Parlament al Rey en la Fira estalló Bofill día

Voz 0931 00:34 qué tal bon día pues esta inauguración presidida por el Rey Felipe en la que también estará entre otros la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también la alcaldesa Colau con la duda de si aunque participen el recorrido recibirá o no al Rey en la entrada ayer no lo hizo en el Palau de la Música lo que dice el Ayuntamiento oficialmente es que participara en este recorrido inauguración oficial a las diez como decíamos pero ya desde ante a las ocho los ciento ocho mil congresistas que se esperan este año en el Mobile ya están entrando en este recinto de la Fira Gran Via L'Hospitalet dos mil trescientas empresas de doscientos países presentan aquí sus novedades ya no sólo en telefonía sino también sobre la tecnología del futuro el lema este año creando un futuro mejor lo más destacado destacados el despliegue aquí del cinco G la nueva revolución tecnológica de la que Barcelona quiere ser la ciudad

Voz 2 01:17 de prueba en todo el mundo

Voz 0027 01:21 el Partido Socialista volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía se celebraran hoy lo dice el selfies andaluz y que además pronostica un sorpasso en la derecha el segundo partido más votado hoy en Andalucía sería ciudadanos que adelantaría al Partido Popular punto y medio PP que pasaría a ser tercera fuerza Radio Sevilla Sara Armesto buenos días

Voz 0825 01:41 buenos días con respecto a las últimas elecciones autonómicas el PSOE sus de Susana Díaz volvería a ganar en Andalucía con el treinta y cuatro por ciento de los votos un punto menos la gran sorpresa que pronostica este sondeo de la Universidad de Granada es que la segunda fuerza más votada por primera vez no sería el PP sido ciudadanos este partido ganaría un diez por ciento de los votos que arrebataría principalmente a los populares además su portavoz Juan Marín es el político mejor valorado por los andaluces

Voz 3 02:07 ante ningún lidera prueba perderían pero podemos perdería cuatro puto sería cuarta fuerza e Izquierda Unida Gary ganaría un punto y según este estudio de mil doscientas entrevistas el paro y la sanidad son las principales preocupaciones de los andaluces

Voz 0027 02:31 le seccionó la médula está ya detenido G Extremadura Justo Pérez

Voz 1258 02:35 así es el agredido ha salido de la UCI este domingo con esa paraplejia debido a que la herida le seccionó como dices la médula espinal tiene quince años jugador cadete de esa escuela de fútbol del Rayo Vallecano el detenido está acusado de un delito de lesiones a la espera de lo que decida al juzgado de guardia el detonante de los hechos pudo ser un enfrentamiento previo entre ambos menores cuando la víctima se marchaba recibía ese pinchazo las para

Voz 0027 02:57 si la Comunidad de Madrid reconoce que los informes psicosociales a menores se retrasan a veces hasta dos años informes que reclaman los juzgados para tomar decisiones muy delicadas y urgentes por ejemplo sobre custodia de los menores o cuando hay indicios de violencia Isabel Salvador

Voz 0825 03:12 esta acción que lejos de solucionarse se agravó porque empieza a afectar a causas por violencia machista la advertencia la hace Natalia Velilla magistrada y miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Voz 5 03:22 por eso en el caso de Villalba se están produciendo en informes psicosociales en casos de violencia sobre la mujer eh conflictos digamos civiles sobre divorcio en caso de conflicto de violencia sobre la mujer que tardan hasta dieciocho meses en tener el informe psicosocial estamos hablando de casos especiales en los que hay un como una situación de conflicto grave en la familia

Voz 0825 03:42 jueces y abogados que llevan años demandando medios a la Comunidad de Madrid porqué estos informes pueden ser determinantes en asuntos muy delicados como abusos maltrato o disputas por la custodia de los hijos y en estos casos el tiempo es fundamental María José Cavero y África Callejo son abogadas de familia un días

Voz 6 04:00 ya el lunes con la madre más declara el padre miércoles y el jueves con el padre entonces eso es una locura y el niño está dónde ver Monchi Levante donde mermó y no es que no

Voz 0825 04:09 me quiero ir son niños a lo mejor lo asumen los pequeños cuatro cinco seis años y eso incide directamente en que a esa persona a esa expareja le dejen ver a los niños o no fuentes de la Consejería de Presidencia Justicia de la Comunidad de Madrid reconocen el problema y aseguran que están trabajando en ello no es un problema de falta de medios dicen sino de redistribución del trabajo

en la Bolsa Javier Alonso que empieza la semana con ganancias en prácticamente toda Europa aquí en el Ibex treinta y cinco subastar aún el cero coma seis por ciento está en el nivel de los nueve mil ochocientos puntos sigue la estela de el Nikkei japonés que ya cerrado allí con avances del uno coma uno por ciento este lunes lo deja también la prima de riesgo noventa y tres puntos básicos el barril de petróleo Brent en el dólar veintitrés centavos en el sesenta y siete dólares perdón XXXII centavos el euro en un dolar veintitrés Santa

Voz 0789 05:14 buenos días Pepa buenos días a todos El desplante al jefe del Estado donde el presidente del Parlamento de Cataluña y de la alcaldesa de Barcelona es una turba clamorosa de la magnitud del destrozo que ha provocado el virus es un destrozo que además va a ser

Voz 0027 05:27 ciclismo de reparar digo esto

Voz 0789 05:29 que la razón que invoca para justificar el rechazo al Rey parte de una fecha uno de octubre y que ha quedado consagrada en el imaginario soberanista como el día del agravio y el discurso de Felipe VI dos días después como la oficialización de dicho agravio el independentismo ha esculpido ese uno de octubre en su memoria histórica como el día de la brutalidad policial pero la realidad de que aquel día también fue el día de un referéndum ilegal ilegalidad que la víspera nadie discutía como tampoco sin posibilidad de ser reconocido por los organismos europeos de verificación y que sin embargo tras la absurda acción policial el independentismo comenzó a presentar como legal como si las cargas hubieran blanqueado el referéndum como si esta acción lo hubiera validado para consumar el proceso para llevarlo hasta la declaración de independencia de la república catalana que en esas circunstancias el jefe del Estado salir a la palestra para recordar la ley y la obligación de cumplirla y hacerla cumplir no podía sorprender a nadie pero para entonces ese día uno ya sabía desenfocado hoy cinco meses después hemos pasado el desenfoque a la máxima distorsión dijo ayer puso recibiremos con mucho gusto al Rey en la república catalana cuando pida perdón por su papel inconstitucional en octubre

Voz 0779 06:41 usted acusando al jefe de Estado de inconstitucionalidad con una distorsión así como para poder repararse

Voz 1727 06:53 Rosa Márquez buenos días

Voz 6 08:59 Catalunya yo no es que hay tres personas me avisaron de que el Gobierno no me quieren

Voz 9 09:08 las ocho lleva a priori no por remonta el alivio de la red

Voz 15 09:15 qué lo si finalmente los que Luis El Cabrón exhibirla

Voz 4 09:18 sí

Voz 6 09:19 lo vimos nosotros pese a que Hamás después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser rostral cuando exhibía

Voz 1727 11:30 son las nueve y doce minutos de la mañana las ocho y doce en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con José Manuel Calvo buenos días José Manuel hola qué tal muy

Voz 7 11:40 los días con Lola García cómo estás

Voz 1727 11:43 hola buenos días muy bien Pablo Simón aquí a mi lado buenos días hola buenos días a la espera de la inauguración del Mobile World Congress y con el penúltimo gesto de enfrentamiento institucional encima de la mesa la ausencia anoche de Torrent Colau en el recibimiento protocolario al jefe del Estado en la cena previa a la inauguración hay que darle la importancia que tiene pero sobre todo como síntoma no los líderes políticos ejercen liderazgo social o estamos en una situación justo al revés porque vimos manifestaciones en la calle pero por Ball numerosas que sean los movilizados son siempre menos los que están al frente de las instituciones lo están para todos para los que se movilizan para los que no no

Voz 23 12:23 sí lo que pasa es que yo creo que lo de ayer es el reflejo de la crisis institucional importantísima que estamos viviendo y no sólo en Cataluña yo creo que eso afecta a toda España y y yo si me permitís querría contextualizar un poco lo que pasó ayer porque efectivamente el eh yo yo esperaba que fuera peor era sinceramente pensaba que la primera visita del Rey a a Cataluña sería incluso más complicada y que los desplantes sería mayor es porque al fin al cabo digamos cola o turrón no les saludaron a la llegada pero asistieron a la cena ya hablaron con ahí yo creo que que el nivel de tensión va a necesitar mucho tiempo para que ese sea Pla que hay que contextualizar en qué momento se produjo aquí el discurso del Rey recordemos que fue el día tres que el día dos el presidente de la Comisión Europea el señor Juncker había hecho unas declaraciones en las que condenaba el uso de la fuerza refiriéndose al referéndum del día uno había una situación en la que yo creo que el Rey consideró que le tocaba salir a decir pues que no iba a ocurrir la secesión de Cataluña que sería cumplir la Constitución era un mensaje más dirigido a determinados poderes fácticos en España también a la comunidad internacional por esto que comentaba de de Juncker creo que eso en ese sentido lo que le toca hacer pero es verdad también que para los catalanes para muchos catalanes no sólo independentistas sino para muchos de ellos que que vieron esas escenas del día uno pues falto falto quizá pues alguna referencia a que todo esto se tiene que solucionar con diálogo no que es una manera implícita de decir que no se puede solucionar por la vía de las cargas policiales o de la de la justicia incluso yo creo que eso sigue estando ahí y que además

Voz 1727 14:12 en todos estos meses

Voz 23 14:14 en un discurso de republicanismo en Cataluña que va más allá del independentismo que le va a costar mucho a la Corona recomponer esos puentes que creo que ahora mismo están bastante bastante dañados por otra parte también me gustaría comentar que el independentismo durante mucho tiempo al menos los líderes independentistas sobre todo del PDeCAT o de la antigua Convergencia pensaron que Felipe VI sería

Voz 0779 14:40 un elemento de eh

Voz 23 14:43 te iba a decir presión al Gobierno central pero su función pero sí de de de de una especie de aliado en su no en la causa independentista sino en en en en intentar

Voz 1727 14:56 por que ese diálogo se se se provocan

Voz 23 14:58 de alguna manera yo creo que ahí pues pecaron de ingenuidad como muchas otras cosas no y que y que ahora mismo ese puente que había entre lo que era la antigua Convergència i la monarquía pues también se ha roto

Voz 24 15:12 a José Manuel y bueno pues contexto por contexto vamos a contextualizar o yo contextualiza o porque tienen un poquitín de manera más amplia

Voz 7 15:22 creo que esta es la primera vez que el Rey volvía a Cataluña después de agosto después de la manifestación tras los atentados yihadistas terribles de y Cambrils con tantos muertos en aquella ocasión el Rey fue insultado fue abucheado una manifestación de duelo se convirtió en bueno pues son una serie de insultos en una reivindicación independentista ese también es el contexto es decir es verdad que podría ser peor pero en fin ha sido bastante malo da un poco la impresión de que bueno un objetivo a ver qué nos cargamos hoy muy las autoridades la alcaldesa de Barcelona el presidente del Parlamento hice a ver qué nos cargamos hoy

Voz 25 16:09 quinientos millones de beneficios miles de empleos cien mil visitantes ambos con ello y en fin que la irresponsabilidad es manifiesta lo estoy

Voz 7 16:21 muy seguro de que va a ocurrir con esto el contrato dura tres o cuatro años más pero los contratos también se pueden replantear yo el señor John Hoffman imagino que en enero había pedido solamente estabilidad estabilidad y garantías de celebración pues a lo mejor se está rascando la cabeza ojalá sea las cigarras cantos y no pasa nada ojalá que continúe porque es fundamental para Barcelona para Cataluña y para España pero es tremendo esta esta impresión de que nos cargamos ahora los norteamericanos tienen una expresión divertida cuando hablan de de lo de pegar un tiro en el pie no es formar un pelotón circular de fusilamiento entonces tú formas un pelotón circulen fusilamiento disparas estupendo caiga quién caiga bueno pues lógica es son inversiones lo que cae es trabajo lo que caes prestigio lo que es imagen eh

Voz 9 17:10 verdad irresponsabilidad frivolidad casi

Voz 7 17:13 así lo más suave que se me ocurre podría haber sido peor si podría haber sido peor hay datos nuevos si saber unos cientos abuchear salen otros cientos al contrario a a dar vivas al Rey es también la sonda todo yo creo que nuevo a mi me parece que la calle no pinta nada en este asunto es tan importante la feria mundial de la tecnología de la que un sector punta tan vital algo sinónimo de globalidad algo sinónimo de apertura y que se que se que se estropee pero que se manche con esta falta de educación de sentido institucional de responsabilidad de cargo es evidente que que hay cargos que vienen grandes yo creo que estamos hablando aquí de dos cargos alcaldesa de la ciudad Parlament que han venido grandes

Voz 1671 17:55 yo creo que más allá de lo que estáis planteando hay que hacer una reflexión un poco más de fondo que que yo lo que entiendo al fin y al cabo es que hablamos de la de los bosques son los símbolos en España y sobretodo de las instituciones Si vais a los da datos que salió del CEO la semana pasada esta que apuntaba también un reflujo del apoyo al independentismo se señalaba que si sólo siete de siete de cada diez catalanes no confían en la monarquía no tenemos datos por desgracia para ver cuál fue el impacto que tuvo el discurso del día tres en el conjunto del Estado pero no se puede imaginar que esto probablemente ido en direcciones puede estar es decir que el Rey probablemente haya incrementado su popularidad después de ese discurso en el conjunto del Estado desgraciadamente insisto y esto es un poco una crítica no no hay encuestas de apoyo a la monarquía no se hacen desde el fin la pregunta no se hace está missing a ver si la incorporan pero en el CEO sí que seré que efectivamente a partir de ese punto hay un hay una caída también el apoyo no sólo entre los votantes Independent listas ahora mismo tan solo aprueba entre los votantes del partido popular fijados para hasta que punto llega esto no también creo que hay que hacer otra reflexión que es que yo creo que daba exactamente igual las palabras que hubiera tenido el día tres de octubre el Rey es decir a siempre se habría buscado una razón para criticar el discurso del Rey por haber dicho que no era suficientemente simpático aunque las hubiera tenido porque era en un contexto en el cual no lo olvidemos dos La Moncloa jugó esa carta y la jugó en una situación en la que todo el mundo insisto todo el mundo teníamos dificultades para conciliar el sueño allí aquí porque era una situación es de enorme tensión para todos no sólo los agraviados que había en Cataluña sino también el conjunto del Estado porque había una situación de de de de pérdida de rumbo yo entiendo que que no la razón por la cual Ada Colau es la primera que da el paso aquí yo creo que de manera errónea porque creo que no les va a salir la jugada es un poco para intentar blindarse recordemos que el año que viene en las elecciones municipales recordemos que el Ayuntamiento sale muy tocado tras haber roto con el PSC en una jugada claramente equivocada y que la además le va a pasar factura ya se ve en los barómetros internos que hay muchos reflujo de votantes que antes apoyaron a cola aunque ahora vuelven hacia el PSC ella intenta marcar en lo que ella cree que son los consensos esenciales en Catalunya que es Leire el monarca no es apreciado voy a tratar de gesticular yo antes de que gesticula los otros para blindar ese voto que se me puede ir hacia Esquerra pero la verdad es que dudo mucho que que la jugada vaya bien porque precisamente son los primeros que elevan a disputar la Alcaldía yo entiendo que aquí lo que hay es ese cálculo electoral pero que también tenemos que hacer esa reflexión de fondo que es eh que pueden ser los líderes que son al final los que crean opinión y los que mueven el sentido de los barómetros recordemos que las preferencias de la gente nuestra escrita en piedra sino que depende mucho de lo que hagan sus líderes los que empiecen a reconocer esto bueno pues a lo mejor es lógico que haya rechazado ahora al Rey pero poco a poco tenemos que volver a una senda de normalidad institucional y eso empieza porque ese arreglo de la formación de gobierno allí para empezar

Voz 1727 20:42 sí qué papel le correspondan los líderes en situaciones de tensión el desencuentro o tender puentes no porque ya sabemos la descripción que hacéis todos y cada uno de vosotros de loco de lo que ha ocurrido estos meses en Cataluña es seguramente la suma de un puzzle que recoge el estado de opinión general en Cataluña y en el conjunto de España no cada uno habéis puesto el foco en un sitio bueno qué papel le corresponde aquel que quiere tener liderazgo social y político ahondar en el desencuentro o tratar de reconstruir algún puente que nos saque del atasco Miquel Iceta muy buenos días bon día

Voz 1591 21:19 hola buenos días hablamos con el primer secretario de

Voz 1727 21:22 el PSC como ha visto este desplante protocolario de del que hablamos de la alcaldesa y el presidente del Parlament al Rey

Voz 1591 21:29 pues yo lo he visto mal porque yo creo que no están a la altura de su labor institucional y en parte también un poco ridículo dice no no voy a hablar siempre o sea que también a mí me parece muy injusto es totalmente gratuito y además que no que no sirve a un objetivo que debería ser de todos que son recuperar la economía y favorecer que un acontecimiento tan importante como jugador Mobile Congress en Barcelona

Voz 1727 21:57 y lo temo lo tenemos que ver como un gesto o común síntoma de que el enfrentamiento institucional va a continuar

Voz 1591 22:04 bueno yo creo que el enfrentamiento institucional va a continuar en la medida que haya responsables institucionales que así lo quieran y yo entiendo que el presidente del Parlament quiere marcar todas las distancias posibles con el Gobierno de España y con el poder judicial el otro día también tuvo un incidente en un acto organizado por el Colegio de Abogados Illa alcaldesa pues también se apunta a esta política más basada en el postureo quién las realidades pero repito yo creo que es muy lícito tener y mantener una opinión distinta a la del Gobierno el poder judicial lo incluso al jefe del Estado pero en cambio atender unas obligaciones institucionales Forteza se hacen en beneficio representación de todos piensen lo que piensen

Voz 1727 22:50 pone en riesgo el Mobile como dice el Gobierno que no han hecho declaraciones pero han hecho llegar a los medios la posición de Moncloa es muy dura habla de de gesto mezquino y que pone en riesgo el Mobile comparte ese análisis

Voz 1591 23:04 pues la verdad es que yo no pone en riesgo el mováis la porque al fin al cabo pues es un nuevo gesto puntual pero desde luego no ayuda porque la gente cuando la invitas a a venir a ir a otra ciudad que no es la suya otro país suyo lo que espera es una buena acogida y entonces llegar a un sitio en el que se ve pues que tenía que quieren hacer el jefe del propio Estado pues seguro que no que no es bueno ahora tanto como poner en peligro yo no me no me atrevería a decir lo pero en cualquier caso es una actitud totalmente impropia de quién pone por delante de todo el interés de la ciudad yo creo que en este caso de esa no ha puesto por delante el interés de la ciudad sino un presunto interés electoral en el que yo creo que también se equivoca

Voz 1727 23:48 hoy estamos contando en la Cadena Ser que el Tribunal Constitucional verá el seis de marzo el recurso que ustedes presentaron para intentar romper este bloqueo que se vive en en Cataluña sin gobierno todavía desde el veintiuno de diciembre y sin que no sé si tenéis información que nosotros lo controlemos sin que haya una fecha en el horizonte inmediato para desbloquearlos quizá esta semana ocurra ese recurso que ustedes presentaron trataba de que decirle al Tribunal Constitucional que dicte una especie de medidas cautelares para arrancar la legislatura no

Voz 1591 24:22 sí la verdad es que nosotros creemos que el Tribunal podrían si si así lo estima decir que cuarenta y un días después de celebradas las elecciones empieza a contar el plazo para lo cual se ha de producir una nueva investidura

Voz 1727 24:42 hemos perdido esa conexión con Miquel Iceta se hemos perdido definitivamente la conexión con Miquel Iceta tratamos de recuperarla en unos segundos lo tenemos lo tenemos si estoy aquí

Voz 1591 24:55 estaba diciendo que nosotros esperábamos que que el Tribunal si lo considera pues pueda decir que tras cuarenta días de las elecciones se haya producido o no en la votación de investidura empiezan a contar dos meses tras los cuales si efectivamente no se investiga nadie pues toca convocar de nuevo elecciones porque ahora estamos en mi vida ha empezado a correr del reloj nosotros vamos a intentar hacerlo tan bien a través de una propuesta de resolución que se verá en el Parlamento el próximo jueves hicieron definitiva al salir de esta especie de limbo jurídico en el cual estamos ahora que efectivamente por la legislatura en teoría empezado pero ahora es decir no es invirtiesen nadie podríamos estar en el límite de lo absurdo pues cuatro años en esta situación

Voz 23 25:41 es tristísimo no Miquel Iceta que tengamos

Voz 1727 25:43 que tener al Tribunal Constitucional dirimiendo la vida política de Cataluña después de unas elecciones celebradas hace dos meses

Voz 1591 25:51 bueno es muy triste y particularmente lo es para los que nos sentimos catalanistas yo había tenido que acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de los diputados del Parlament en al menos dos ocasiones y por lo tanto nos parece que lo lógico sería no tener que recurrir al Tribunal sino que esas cuestiones has pudiésemos vivir en el Parlament a través de decisiones políticas lo que pasa es que la vida es como es y ahora hemos tenido la suerte de que el Tribunal Constitucional siempre no son los otorgado el amparo como solicitado porque es que no lo hacemos de forma caprichosa sino lo hacemos por motivos que realmente está en la defensa de nuestros derechos como diputado en el normal funcionamiento de las instituciones que en Cataluña pues en fin no es normal desde hace ya casi cinco meses

Voz 1727 26:42 Miquel Iceta gracias por atender a la SER buenos días

Voz 1591 26:45 hola mi unos días hasta luego

Voz 1727 26:48 acabamos de saber noticia en relación a un suceso que mantuvo en jaque a todo Catalunya también al resto de España este verano los Mossos confirman que han detenido esta mañana al supuesto autor del crimen doble del pantano Susqueda en Girona no hay más datos de momento pero sí parece que podría presuntamente resolverse un crimen que ocurrió en el mes de agosto es el coche de la pareja de jóvenes que apareció dentro del pantano hundido conciencia con rocas que apretaban el pedal del acelerador y que durante todo este tiempo no se encontraba una explicación lógica a la muerte de esta pareja hoy los Mossos van a dar nuevos teatros vamos a hacer un una pausa y volvemos enseguida

Voz 1727 33:04 bueno son las nueve y treinta y tres las ocho y treinta y tres en Canarias con hola García José Manuel Calvo y Pablo Simón en esta mañana de lunes en el que se acaba de publicar la última encuesta del CIS andaluz que dice que el PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía

Voz 1 33:20 estarán hoy pero ojo dice también que

Voz 1727 33:23 sorpasso en la derecha que Ciudadanos sería la segunda fuerza y que adelanta por tanto al Partido Popular

Voz 0027 33:30 si el PSOE ganaría ampliamente con treinta y cuatro por ciento de de estimación de voto perdería un punto respecto a las últimas autonómicas pero la noticia lo decías tú está en la derecha Edano se convertiría en segunda fuerza en Andalucía con el diecinueve coma ocho por ciento de estimación de voto esto quiere decir que sumaría diez puntos respecto a las últimas autonómicas y casi todo se lo come al PP un PP que quedaría como tercera fuerza en punto y medio por debajo de de los de Rivera podemos perdería perdería cuatro puntos obtendría el diez con cinco por ciento de estimación de voto Izquierda Unida sumaría uno pasaría a ser la quinta fuerza con el ocho con tres estamos hablando de estimación de voto si vamos a los datos brutos fue la intención directa de voto antes de cocina Ciudadanos gana Si se le pregunta el encuestado subiera las elecciones mañana a quién votaría usted la respuesta montaña más mencionada es Ciudadanos con un veintitrés con siete por ciento en intención directa cinco puntos y medio por encima del PSOE mencionado por el dieciocho coma tres por ciento de los encuestados siempre también en intención directa el PP se hunde hasta el once con cuatro por ciento de los encuestados Isolda Thomas preguntado por el partido político que inspira más simpatía los encuestados también optan ampliamente por ciudadanos un veintinueve con seis por ciento dice el partido de Rivera en segundo lugar el PSOE con el veintidós con cuatro por ciento de las respuestas intercepta posición muy por detrás el PP con el catorce

Voz 1727 34:45 bueno pues esta es la encuesta que publica el CIS andaluz si hoy hubiera elecciones que no las hay pero que recoge Pablo una tendencia que se viene observando en todas las encuestas sea donde sea no

Voz 1671 34:57 efectivamente sólo una precisión técnica para que los oyentes en cien también la diferencia entre la intención directa de voto

Voz 0027 35:02 qué se hace después normalmente lo

Voz 1671 35:05 qué haces a la gente es decirle tú porque partido votarías mañana y entonces hay gente que responde eso y hay mucha que responden no sabe no contesta etcétera por eso hace falta luego cocina

Voz 9 35:13 Carlo porque a priori la gente pues

Voz 1671 35:16 es que aquellos que ahora les dé menos vergüenza decir que votarían por no decir muy abiertamente pero puede haber mucho voto al PP oculto y por eso se hace esa estimación aunque es cierto que pierde mucho yo creo que hecha esta precisión dos cuestiones no la primera es que efectivamente Andalucía es el primer test que tenemos en términos de elecciones para ver en qué medida está rebasó los equilibrios dentro de la derecha o no que es verdad que también es un ecosistema particular porque recordemos que de Andalucía normalmente vota más a la izquierda normalmente no se pueden formar gobiernos alternativos al PSOE pero que es verdad que los partidos ahora ya no tan nuevos porque ya no lo son muchas veces aquí tiene el problema de jugar contra las expectativas es decir ciudadanos se la juega a que tiene que mejorar los resultados que ha sacado antes y no quedan muy mal respecto a las estimaciones de las encuestas es un arma de doble filo porque en ocasiones incluso ganando puede generar la percepción de que pierdes es decir que por ejemplo podemos consiguiera y ciudadanos siguieran entrar no teniendo escaño en la anterior elección fue un éxito sin duda pero si no pulveriza la marca de lo que se espera de ellos pues tiene esa percepción equivocada no de que realmente han perdido aunque hayan ganado entonces yo creo que este es el primer test y es muy interesante porque máxima en febrero se tienen que convocar y aquí la presidenta de Andalucía puede jugar un poco con el calendario a ver qué momento le conviene más o menos luego también el drama del Partido Popular de Andalucía el Partido Popular de Andalucía yo creo que perdió su gran oportunidad en la lección de dos mil doce cuando se equivocó de nuevo al presentar a Javier Arenas era un mal candidato y eso le quitó la gran oportunidad que tenía en un contexto muy favorable de recupera de ganar por primera vez el Gobierno de la Junta y ahora no va a tener muy complicado para conformar una coalición la que pinte algo

Voz 1727 36:47 ojo hablamos de una comunidad con ocho millones de habitantes es una comunidad con muchísimo peso en la que Lola esta encuesta del propio CIS andaluz habla ya del sorpasso en la derecha

Voz 23 37:00 sí sí bueno yo creo que es el fenómeno que se está dando practicamente bueno en toda España incluida también aquí Cataluña hay dos elementos que creo que están favoreciendo mucha ciudadanos que es bueno la la corrupción en el PP ella en un grado de desintegración absoluta y la falta de respuesta hay por parte de Rajoy a a esa cuestión y el tema catalán que también lo están favoreciendo mucho esta polarización nacional o nacionalista como el de teníamos decir que está existiendo en este momento que ver a ciudadanos que le beneficia yo creo que si logra mantener eso en el tiempo pues de sus resultados por primera vez pueden ser tan buenos como indican las encuestas porque hasta ahora las encuestas siempre le han dado un poquito más de lo que después las elecciones lean le han reportado

Voz 0779 37:51 José Manuel Bueno Cataluña llega hasta Andalucía se extiende muchísimo más de las fronteras siempre alargada llegas

Voz 7 37:58 la Cataluña pero como decía Lola cuidado Madrid también llega hasta Cataluña

Voz 0779 38:02 qué perdón hasta Andalucía es decir es también

Voz 7 38:04 la corrupción es la parálisis política es es esta gran operación de redistribución de fuerzas dentro del centro y dentro de la derecha que que por qué no que afortunadamente Move llega a todas las a todas partes interesantes los CIS andaluces y catalanes nos hemos saltado yo bueno por lo menos yo me lo he saltado el del pasado viernes sábado que era muy interesante un segundo sólo para recordar que ahora resulta que la opción según este catalán desde en con respecto a la anterior desde hace cuatro meses la opción mayoritaria es es la la la la la de la España autonómica de autenticidad

Voz 1727 38:42 es que eso es la independencia

Voz 7 38:44 ya que estaba en un cuarenta y ocho concibe el pregón bajón con muchos a pegó un bajón al cuarenta coma ocho esto no tiene matices y el no a la independencia Se va al cincuenta y tres nueve hay un montón de gente que quiere más competencias en fin todos efectivamente todos los matices pero es poco matizaba que quien quiere seguir con la vía unilateral hacia la independencia el diecinueve por ciento Sólo el resto sería bueno perdón por esta vuelta al tema anterior pero es que creo que que las cosas se mueven en Cataluña en Andalucía ya en Madrid y al asunto ahora es hay partidos que van a caer en la tentación de adelantar cosas porque las encuestas parece que van bien hay otros que iban a tratar de frenar porque no van bien hay otros que no nos es muy bien porque ni una cosa ni otra porque se queda en el medio esa es la cuestión que tenemos ahora

Voz 1727 39:33 para los próximos meses la SER está contando esta mañana que Ciudadanos empieza la maniobra real de distancia con el PP más allá del navajazo declarativo no están

Voz 7 39:43 no quiero hacer lobby estamos contando

Voz 1727 39:45 que Albert Rivera los de Albert Rivera se disponen a desbloquear hasta diez iniciativas legislativas entre ellas por ejemplo en la que busca eliminar la ley mordaza o la limitación de la justicia universal o la supresión de la prisión permanente revisable no porque Ciudadanos quiere suprimirla sino porque quiere derogar la propuesta del PP para luego introducir matices propios no van a tocar parece lo las iniciativas que tienen que ver con la economía pero sí empieza a dar la impresión que pasan de las declaraciones Pablo de qué te ríes a los actores

Voz 1671 40:18 claro me me hace gracia porque efectivamente vamos saber de un lado guardamos la bala de lo económico para esperarán la negociación de los presupuestos que es algo que está jugando Ciudadanos porque es oposición muleta del Gobierno al mismo tiempo entonces por una parte la lo que toca presupuestos lo guardamos en el cajón a la espera de la negociación y de ver si cuando acabe ciento cincuenta y cinco Se puede sumar o no al PNV veríamos bajo qué condiciones pero del otro lado ciudadanos lo que quiere ahora es que escenificar la soledad parlamentaria del Gobierno elevarse que empiece a perder votaciones y por lo tanto quitando este mecanismo de filibusterismo porque es así es un filibusterismo el el prorrogar los plazos de enmiendas para que las cosas no puedan salir adelante ahora va a empezar en un montón de medidas en las cuales puede buscar apoyos con Podemos y con el Partido Socialista sacar medidas que pueden ser muy lesivas para el Gobierno es que a veces en nos olvida que esto de la parálisis legislativa no es neutral es decir que no se haga nada en esta legislatura es que siga en vigor todo lo que hizo el PP en la legislatura de mayoría absoluta por lo tanto ahora es cuando podemos empezar a ver qué parte de la obra legislativa de Mariano Rajoy empieza a venirse abajo y eso es lo que va a poner muy tenso a los populares y eso es algo que por supuesto escenificar esa soledad en el Parlamento cuando empiecen a perder votaciones

Voz 1727 41:27 qué era esto es lo que te referías José Manuel no empezar a pasar de las palabras a los hechos

Voz 7 41:32 exactamente exactamente idem bueno parte bienvenidos sean desbloqueados por las razones que sean espuria sonó oscuridad no se desbloquea la vida política se desbloquea la en cierta medida la parálisis parlamentaria bueno creo que hace más interesa

Voz 0779 41:47 ante todo lo que nos todo lo que nos lo vea también es verdad que no

Voz 7 41:54 necesitamos mucho más frenesí que más bien necesitamos después de los últimos meses alguna pausa para la reflexión pero a mi me parece que todo lo que signifique movimiento en la vida política creo que que que hay que darle la bienvenida no la vida política por diferentes razones no creo que tengamos que entrar ahora en ello creo que está yendo cada vez más aparte o en paralelo de la vida ciudadana ahí la vida económica y la vida de este país en general no creo que tienen una vida más fuerte más sana más los ciudadanos que los políticos con sus parálisis sus ausencia de reformas y sus bloqueos así que si se producen movimientos bienvenidos sean

Voz 23 42:33 no yo creo que el el Ciudadanos lo que va a hacer precisamente efectivamente es dejarle dejar solo al PP reflejar cómo se viene abajo toda la todo su edificio construido en los últimos años precisamente en lo ideológico que es donde el PP intentaba

Voz 1727 42:49 junto se claro es con lo que intentaba real

Voz 23 42:52 ante el avance de Ciudadanos no por ejemplo en lo de la prisión permanente revisable en el tema del catalán en el intentaba al PP sacar este estos temas a la palestra para intentar frenar a Ciudadanos C's lo que hace precisamente es pues sacarlos de de de ese limbo en el que estaban y alinearse en algunas cosas con la oposición para dejar a a al PP en solitario es curioso porque también nos va a servir para conocer la opinión de Ciudadanos en algunos de estos temas que hasta ahora pues bueno han hecho unos equilibrios que no quedaba muy claros en el tema de la prisión permanente revisable yo no sé exactamente cuál es la posición de Ciudadanos y la Ley mordaza bueno un poquito más pero tampoco lo han explicado con con mucha nitidez

Voz 1671 43:34 de hecho muchas iniciativas que sacaron os acordáis de la gestación subrogada es decir os acordáis un tema que salir hoy después desapareció

Voz 7 43:41 este tema lo van a sacar extraños ahora cambiaron aquí

Voz 1671 43:43 será interesante también como sean marcando perfiles porque a lo mejor muchas de esas iniciativas luego son también visibles entre el electorado que puede estar peleando dentro de centro echa cuidado porque puede haber gente que Seat puramente conservador hay que esto no lo vea para nada porque a veces pensamos que el PP es un todo muy monolítico y realmente no hay diferentes corrientes hay visiones más liberales seis visiones más conservadoras y este tipo de temas puede generar también fricción entonces mientras que estén en el tema territorial sólo se hable del tema territorial Ciudadanos en un principio se siente cómodo porque tienen más pedigrí que nadie para batalla en estas cosas cuando ya empiece y esto por ejemplo vamos a ver la semana que viene cuando venga el ocho de marzo es decir cuando haya que empezar a definirse sobrecostes concreto

Voz 0789 44:21 de lo que hacemos con la brecha de género no hay

Voz 1671 44:24 ya vamos a empezar a ver dónde se coloca cada una de las piezas

Voz 1727 44:27 porque este es el burladero detrás del que ha estado Ciudadanos no gobierna en ningún sitio y por lo tanto acumula cero desgaste en instituciones que es lo que te desgasta gobernar y tomar decisiones pero

Voz 1671 44:38 Casillas noventa de las propuestas concretas y hay tendrán que me

Voz 1727 44:41 a ir muy bien José Manuel que hacen no sí

Voz 7 44:43 luego es interesante también como decía lo dejar solo al PP en lo ideológico que es lo que se está produciendo es interesante paradójicamente eso es lo que quiere parte del PP lo que decía Pablo el PP más guerrero el PP más peleón más castizo lo que quieres marcar esa diferencia y además tener acumular munición para próximas campañas electorales para decirnos Fidelio estos tipos que miran lo que hacen luego que no son comparar hombres que están ahí yo qué sé donde bueno la lucha va a ser ahí pero va a ser también en el centro y no olvidemos que en estas encuestas famosas de los últimos tiempos está incluida ciudadanos toma de un lado ideado otro y el juego de la ambigüedad y la ausencia de definición permite eso que toma del PP pero también toma un poco menos pero toma del PSOE e IU y a partir de ahora es difícil deslindar propuestas ideológicas de otras políticas jurídicas de otras más económicas y eso va a requerir una una finura en la en la explicación que no si va a ser suficiente por parte de ciudadanos que es lo que tiene de colocarse en el centro beneficiarse de las eh desde los que rebosan de los extremos pero tener que definir a la vez que políticas con qué políticas con qué propuesta se va a seguir adelante extremo

Voz 1727 46:07 la palabra enseguida lo que tiene la mano alzada hacemos una pausa primero

