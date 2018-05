Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias a esta hora está previsto que el Rey inaugure el Mobile World Congress en Barcelona la principal feria mundial de tecnología móvil y en el recorrido inaugural bastar también la vicepresidenta del Gobierno y la alcaldesa de Barcelona en la feria está Joan Bofill buenos días bon día

Voz 0931 00:28 qué tal día pues ahora mismo pendientes de que llegue el rey Felipe aquí en las puertas de la Fira de la Gran Via de Barcelona está prevista su llegada aquí a las diez ahora pendientes porque están ya esperándole las autoridades que están a punto de recibir debemos por ejemplo al teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni también desde Turismo de Barcelona Joan Gaspart no no vemos de momentos Ada Colau lodo lo que de momento dice al Ayuntamiento en su nota oficial es quedado Colau estará en este recorrido que el Rey Felipe hará sobre todo por los pabellones de España también de Catalunya de la capitalidad mundial del móvil aquí en en Barcelona un congreso que se inaugura hoy ciento ocho mil asistentes son los que se esperan de veintidós países de todo el mundo y está ahora mismo pues la imagen a esta hora es a la espera de que el rey Felipe en esta inauguración oficial aquí en el Mobile World Congress en L'Hospitalet de Llobregat

Voz 1 01:18 gracias Joan declara también a esta hora el actual jefe de los Mossos en el Tribunal Supremo Antonio Martín buenos días

Voz 1673 01:24 buenos días Pepa Ferran López acude como testigo para responder por la actuación de la policía autonómica en la gestión del referéndum ilegal del pasado uno de octubre vamos al Supremo amplía Alberto P

Voz 0055 01:32 has llegado a las nueve sin hacer declaraciones y declara como testigo desde hace diez minutos Ferran López mayor de los Mossos d'Esquadra que encabeza una nueva ronda de testificales solicitada por el ex conseller Forn también pues Jordi cursar sobretodo para contradecir al coronel Pérez de los Cobos para negar que los Mossos fuesen permisivos con la celebración del referéndum ilegal del uno de octubre e incluso que se hacen con los organizadores las testificales se prolongarán hasta mañana los Mossos

Voz 1673 01:54 d'Esquadra han confirmado también vía Twitter que han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de la pareja cuyos cadáveres fueron encontrados el pasado verano en el pantano de Susqueda en Girona este hombre ha sido detenido en Santa Coloma de Farners Girona Raúl MUSAC

Voz 2 02:07 según ha podido saber la Cadena SER

Voz 1673 02:09 tenido es Jordi Martí ante un hombre de mediana edad de Anglès una localidad situada a unos diez kilómetros del pantano que ya fue condenado en mil novecientos noventa y siete por matar a la mujer

Voz 1995 02:18 lo detuvieron esta mañana en Santa Coloma de Farnés

Voz 1673 02:20 donde ahora mismo está en dependencias policiales la policía investigaba el doble homicidio desde finales del mes de agosto el día veintiséis los familiares denunciaron la desaparición de la pareja de la que no sabían nada desde que habían salido a hacer Kayak sus cadáveres acabaron apareciendo en el pantano de Susqueda ella con un disparo en la cabeza el con una mochila llena de piedras también se encontró dentro de las aguas del pantano el coche el kayak cien apunte del Exterior cuatro personas han muerto por una explosión en la ciudad inglesa de Lester suceso que la policía no relacionan de momento con el terrorismo hay otras cuatro personas hospitalizadas por la explosión en un edificio en el que había una tienda y un apartamento en la parte superior diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 el Madrid en Madrid pese denuncia que el Gobierno de Carmena sólo ha hecho llegar a las ONGs el treinta por ciento del presupuesto destinado a subvencionar proyectos sociales de los setenta y ocho millones de inversión será entregado hasta ahora unos veinticinco millones aunque el ejecución alcanza los cincuenta y nueve los socialistas hablan de retraso en las convocatorias de nula gestión lo que está dejando en el aire aseguran multitud

Voz 3 03:21 tú de proyectos para personas sin hogar o para bicis

Voz 1275 03:23 más de la violencia machista Purificación Causapié es la portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 4 03:28 estamos hablando de subvenciones para organizaciones que asienten a personas sin hogar a víctimas de violencia de género todo tipo de necesidades sociales culturales deportivas educativas por lo tanto es urgente que se ponga ya en marcha

Voz 1275 03:43 en el caso de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a las ONG estas un proceso plagado de irregularidades las entidades sociales están presentando un aluvión de

Voz 1995 03:51 eso es en los juzgados de lo contencioso administrativo ya han hecho llegar

Voz 1275 03:53 centenar preparan otros cincuenta cuestionan las valoraciones de Tragsa la empresa a la que la Comunidad de Madrid encargó parte del proceso y las decisiones que después tomo la Consejería de Política

Voz 1275 04:05 comisión de investigación en la Asamblea que estudie los problemas que hemos conocido en los últimos días sobre la situación del metro el amianto presente en algunas zonas del suburbano y la falta de mediciones de radón un gas radiactivo que Metro no ha medido desde el año dos mil uno Albert Oliver ex diputado de Podemos en la Asamblea creemos

Voz 5 04:21 los políticos incluido el Partido Popular tiene la voluntad de tiene interés de esclarecer las responsabilidades de un hecho tan grave y por ello desde Podemos vamos a proponer la creación de una comisión de investigación que permita esclarecer

Voz 1995 04:33 desde hoy las aplicaciones que se usan para pagar

Voz 1275 04:35 los parquímetros a través del móvil en la ciudad de Madrid comienzan a cobrar una comisión a sus clientes hasta ahora no lo hacían desde este lunes aplicarán entre un diez y un doce por ciento de comisión sobre el precio de tique de Automovilistas Europeos Asociados denuncia que puede tratarse de una extracción ilegal xerecista sangre del grupo cero negativo en los hospitales de la región siete grados ahora mismo en la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 6 05:18 a continuación un resumen de lo vivido ayer por la noche en Barcelona voy a la cena pero no la recepción Perelló hablo el inglés mejor que tú pues mira mi Catalá yo tampoco apoyó hoy ha leído ya mito et amigos el punto el que está llegando el denominado proceso tiene un sentido concretamente el del ridículo

Voz 1995 05:44 bueno no saben ustedes la alegría queda poder pasar por encima de este asunto dedicando unos cosas más útiles que se congreso en Barcelona es un congreso de comunicación visto mañana vamos a hablar de asuntos que nuestro juicio deberían ocupar el cien por cien de nuestro tiempo por ejemplo vamos a hablar de educación vamos a hablar del estado de la salud pública de lo preocupante de la libertad de expresión pero también vamos a hablar con gente que nos hace feliz

Voz 8 06:53 pues no hay dinero suban las pensiones cuando lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo pues lo que estaremos es eh tomándole el pelo a la gente tengo que mirar por el medio imponer el largo plazo

Voz 1995 07:07 este año las pensiones subirán un cero veinticinco por ciento pero se prevé que el IPC suban uno coma ocho la pérdida de poder adquisitivo llevó a miles de pensionistas como ya saben a la calle la semana pasada izó los pensionistas precisamente los que han sostenido a este país en los años malos es normal que estén hartos cuando mejoraron mejore la situación pues ellos no se benefician tampoco cuando empeora las próximas movilizaciones están previstas para el uno para el quince de marzo pero no parece que el Gobierno vaya a cambiar de postura estamos ante una decisión más ideológica que pragmática Rajoy también ha reclamado ir poco a poco vino pero a los pesimistas destacaba el tiempo el ese poco a poco por no repetir la situación de generación de gasto público brutal que según el presidente llevó a España a la crisis económica

Voz 9 07:59 no conviene ajustarse a lo que tienes porque no se puede vivir durante mucho tiempo por encima de lo que tienes eso es lo que pasó en España y eso es lo que ahora pretenden algunos que vuelva a suceder

Voz 1995 08:17 duele dio vuelo ustedes ese aroma como de aburrimiento ese olor amargo como de argumento ya quema su es huele mal el exceso de gasto público fue lo que llevó a España a la crisis económica es una creación reciente especulación y la burbuja inmobiliaria no tuvieron nada que ver el culpable de la crisis el estado del bienestar gastamos más de lo que teníamos esto lo hice el presidente en serio no queremos hacer una una pregunta que el ser humano desde la primera vez que alguien hizo intercambio monetario esa pregunta es dónde está el dinero Santiago Carbó catedrático Noemí Finanzas de Túnez Santiago muy buenos días

Voz 6 08:57 dónde está el dinero

Voz 10 09:00 bueno supongo que se refiere bueno pues evidentemente no sé

Voz 1995 09:05 a ustedes

Voz 10 09:07 lo que ir gastando crecientemente porque gracias a Dios en España y a los ancianos de esperará más años y eso bastó visionando pero con una buena previsión como ha hecho en países como en Suecia y otros veinte en este momento no tengo estaríamos hablando de esta situación que bueno bastante tensión y ahí para muchas familias que recibe una pensión muy pequeña pues la verdad supongo que no solamente tensión una situación Agustín importante no yo creo que ha faltado sobretodo mucha previsión el el tema de las pensiones y ojalá se pudiera arreglar cara a futuro no

Voz 1995 12:11 bueno no sólo eso sino que noruegas ideó treinta en un país muy pequeño muy pequeño acaba de arrasar en los JJOO es el país que más medallas ha tenido nunca la historia sigue pues buen saque el bienestar no no solamente trae malas noticias que eso que nos cuenta que el presidente Santiago

Voz 10 12:26 pero el éxodo XXXIX mira ya

Voz 1995 12:29 dos mejores para España Nos hemos llevados en fin Santiago muchísimas gracias por atendernos bueno diez y doce minutos una hora menos en Canarias importantes importante necesitamos sin como Dios cinco motivos concretamente para seguir viviendo Raúl de los que muy buenos días

Voz 0684 12:55 muy bueno vamos a ello cuando quieras el cinco por favor que hoy es un día muy especial hay mucha expectación fuera de este estudio Tom por favor abre esa puerta de guerra guerra todo ahí bueno abre agradecido novia habré ahí perfecto no me extraña que estén así porqué de necesitan nuestros representantes en a Amaya y Alfredo

Voz 14 13:19 hola

Voz 6 13:26 Turquía ha salido cuando venga dado Amaya por favor tienes que decirle que a ti también te gustan los aspersores por favor ella ya sabe porque con esa mi Mac Book vuelos a personas aspersores sí sí sí mírame a los ojos

Voz 1995 13:46 pregunta electores así los aspersores así me van a dar a las salud

Voz 1995 15:14 tontones recuerda troncal en Buenos días recuerda aspersores cuando preguntas por los aspersores aspersores vale como nota ven a Bale Rosa Márquez espesores también buenos días

Voz 30 21:29 que si alguien tiene ideas sobre el futuro de la escuela es Francisco

Voz 1995 21:33 maestro hice dedica antes de la Fundación Zinedine

Voz 30 21:36 el colegio ártica la formación de los profesores que dan clase a sus hijos a nuestros hijos Francisco muy buenos días

Voz 31 21:44 hola en qué tal buenos días hay que señalar que

Voz 1995 21:46 el hombre más destructivo del planeta ha lanzado un cohete un súper cohete al espacio y también ha montado su propio colegio deberíamos fijarnos más bien lo segundo no

Voz 31 21:58 bueno si estamos en un momento donde la educación ha cobrado una una relevancia muy importante para las familias no y eso tiene mucho sentido teniendo en cuenta que el mundo cambia tan vertiginosamente que claro las escuela escuela necesita estar continuamente reinventando Se para dar respuesta a las demandas que exigen que que exige la sociedad no

Voz 1995 22:19 si hoy nos preguntamos si queremos hacerlo en positivo porque cada vez que hablamos sobre educación Francisco lo hacemos en términos quizá no no muy interesantes criticamos lo que hay criticamos todo las reformas ponemos en solfa todas aquellas cosas que nos gustan pero rara vez incorporamos algo positivo incorporamos una idea yo creo que hoy vamos a hacer algún tipo de exorcismo común de los sean en positivo así que les vamos a pedir a nuestros oyentes que no semen el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para que contesten a una sencilla pregunta si pudieran diseñar el colegio ideal para sus hijos para sus nietos que sería lo más importante que debería tener lo más importante que debería tener ese colegio y lo vamos a hacer en positivo te parece no Francisco perfecto ballet si pudieran diseñar el colegio para sus hijos para nuestros hijos que sería lo más importante que debería tener nueve cero dos catorce sesenta sesenta Francisco viaja por toda España visitando colegios asesora en innovación educativa y aprendizaje cooperativo está cambiando algo en las escuelas de de este país Francisco

Voz 2 23:18 mucho mucho estamos en un momento

Voz 31 23:21 que yo creo que que que está de plena efervescencia intentando las escuelas cambiar y dar pasos adelante no

Voz 2 23:29 en ese sentido soy muy optimista

Voz 31 23:32 y eso es como como digo tiene que ver porque los profesores somos conscientes de que el modelo que teníamos ya no es un modelo que dé respuesta lo que los ciudadanos hoy necesitan para para desenvolverse consecutivamente en los distintos entornos sociales

Voz 1995 23:49 estamos acostumbrados a hablar siempre utilizando parámetros de te pisa los catastróficos informes para nosotros que confirman una percepción social triste alimentada por vídeos además que no no ayudan demasiado por ejemplo cuando aparece un vídeo donde deja claro que los jóvenes

Voz 14 24:07 quería Adolfo Suárez no me

Voz 16 24:11 sí Adolfo haber pertenece a la Dinastía no andarán los Rayo algo aunque dio un golpe de Estado algo o a algo de ella que pertenece a la Dinastía

Voz 1995 24:20 es verdad que esto es muy viral el otro día hablábamos con eh Inglaterra muchos chavales muchos milenios en Inglaterra están convencidos de que John Fitzgerald Kennedy el presidente americano durante la Primera Guerra Mundial que el enemigo era Francia que esto es muy común nos gusta centrarnos mucho en el desastre Francisco Pérez

Voz 31 24:40 sí sí el vi el tema es que no vemos que son chicos capaces de crearon obras audiovisuales muy impresionantes o dos o enseñarle a a la sociedad todo lo que saben hacer no entonces yo creo que estamos ante la generación más sofisticada de la historia de la humanidad son capaces de hacer cosas muy interesantes lo que pasa es que ya no son como éramos nosotros no pero pero también tiene su sentido antes la escuela educar para la vida oral Escuela Educa para los próximos cuatro años entonces ya no es tan importante lo que tú sepas no sino lo que tú puedas en un momento hacer y sobre todo que tú seas capaz de construir conocimiento cierra no parte continuamente es lo que en el ámbito educativo se conoce como aprender a aprender

Voz 1995 25:26 pero somos buenos aprendiendo aprender tenemos en nuestro país algunas estrellas con por ejemplo César Bono maestro de Zaragoza que ha sido candidato al global Fischer ya es los Nobel de la enseñanza

Voz 32 25:36 por maestro es alguien que inspira para la vida o maestro este alguien que escucha a los niños y que les invita a participar en la sociedad

Voz 1995 25:48 de la misma forma que somos capaces de criticar una y otra vez la educación y ahí los conocimientos niño aparecen figuras delictivas en nuestro país España en ese sentido no va muy atrás de nuestro entorno

Voz 31 25:59 yo creo que no hay de todas maneras yo que me dedico a recorrerse los centros educativos de este país hay muchos profesores haciendo cosas maravillosas el tema es que a veces nos fijamos en las grandes cosas y nos perdemos las pequeñas lucecitas maestros que están haciendo cosas que cambian la vida de los chicos y en ese sentido yo creo que hay muchos muchos maestros en este país haciendo cosas muy interesantes

Voz 1995 26:26 César es uno de ellos nuestro país encontramos la última el último dato discurso seiscientas escuelas libres que son las escuelas libres y en qué se diferencian de la escuela tradicional

Voz 31 26:37 eh al las escuelas libres son son escuelas que entienden

Voz 1995 26:41 el aprendizaje de una forma mucho más sabía

Voz 31 26:43 Marta Ile dan al alumno un un protagonismo ya no sólo en la construcción del conocimiento sino también en un momento dado en la elección de las cosas que el alumno aprende y trabaja en cada momento no es lo lo que deriva es en un alumno que que entiende el aprendizaje con como algo que que necesita IDC desarrollen ellos una motivación intrínseca que es muy pote

Voz 2 27:10 ante a la hora de aprender no tú que tú creen en este modelo y los resultados de los países escandinavos son poco no sabemos lo porque a al abandonar los tradicional hará algo más tipo escuela libre las algún los resultados educativos saca de muchos han bajado o parece que han bajado

Voz 31 27:31 yo lo que creo es es es un modelo más bien gris yo creo que en todos siempre que estamos o que avanzamos en cualquier ámbito suele haber situaciones son donde vamos adquiriendo posturas

Voz 33 27:44 poco un poco extremas no

Voz 31 27:47 yo pienso en un momento dado en en que hay muchas cosas de esos planteamientos que que que deberíamos tener en cuenta por ejemplo pensemos que los niños están continuamente respondiendo a preguntas que no se han hecho y eso acaba generando una motivación intrínseca muy baja por tanto la motivación es básicamente extrínseca es decir el conocimiento para el alumno tiene valor de cambio y no valor de uso entonces todos aquellos niños y niñas que obtiene el reconocimiento de la escuela se mantienen en esa motivación permanecen en el sistema pero sin embargo aquellos niños que no tienen ese reconocimiento desconecta y eso es un problema que tenemos muy serio y este tipo de escuelas lo que consiguen es alumnos que que que es que están muy enganchados al proceso de aprendizaje que propone el centro no

Voz 1995 28:38 Francisco estuvo aquí Berto Romero parece que no tienen nada que ver pero me puse a ver la serie fantástica muy recomendable mira

Voz 6 28:44 mira lo que has hecho una nueva serie de debe dormir tienes

Voz 1995 28:47 quería aparece un método educativo que tiene mucha fama en nuestro país vamos a escuchar el el fragmento el momento en el que hablan de Montes y en la serie

Voz 14 28:57 como siempre sacaba imponiendo su criterio

Voz 1995 29:10 durante tres métodos Solís llevó al dos montes y finalmente se deciden por montes y que parece que el sistema es que sigue sonando moderno pero ahora de principios del siglo XX son sistemas que tienen más de más de cien años imiten tienen validez a tu juicio todavía

Voz 14 29:25 hombre a ver pensemos que una de las cosas que

Voz 31 29:28 que más está incidiendo ahora mismo en las escuelas en los proyectos los proyectos para actriz de mil novecientos uno el problema es que hay muchas cosas que hemos pensado durante mucho tiempo y que se tienen muy claras y que a veces es difícil implantar dentro de un centro educativo no te olvides que la escuela tiene unos condicionantes por ejemplo la escuela trabaja con grupos de alumnos homogeneizar destinado a partir del criterio al químico deberá eso condiciona que todos los niños en periodos de cincuenta minutos tienen que aprender lo mismo de la misma forma y al mismo tiempo ese es el el el la estructura de las escuelas que tener claro eso en muchos casos complica la implantación de de de todas esas certezas pedagógicas que tenemos desde practicamente hace un siglo

Voz 1995 30:14 Francisco vamos a hacer una pequeña pausa vamos a pegar un pequeño problema sonido escuchamos también que tenemos dos veces que tenemos a Rosalía que los a llamar Rosalía muy buenos muy buenos días

Voz 34 30:24 hola buenos días y lo queremos hacer en positivo

Voz 1995 30:27 a la pregunta tiene que ser en positivo más sea criticar nuestro sistema de criticar la falta de recursos y bueno hoy vamos a hablar en positivo que es lo que debería tienen esas Blasi que hacemos una pequeña pausa y enseguida escuchamos a Rosalía una vez día Francisco también una vez enseguida volvemos con todos ustedes

Voz 1995 34:29 once llevamos en apenas tres generaciones seis sistemas seis leyes educativas que le aseguró que estamos hablando con Francisco gozar y que que es un experto en innovación educativa Francisco cosas Ibarra

Voz 31 34:41 si estamos aquí estamos

Voz 6 34:43 me ves escuchará a resaltar salía muy buenos días que debería tener ese colegio para para crear realmente fuera útil

Voz 34 34:50 bueno yo para empezar que se trabajadora social con lo cual eso me va a haber un poco el plumero yo creo que debería haber un departamento en el que se pudiera ayudar porque todos los chavales hoy en día eso todos los niños llevaba una mochila tanto personal como social entonces hay niños que llegan de padres separados niños de Bono mujeres maltratadas niños que iban por ejemplo la Cañada Real entonces llegan al colegio y sus cabezas hay veces que no están determinadas para el estudio entonces necesitaría en un departamento para poderles apoyar y ayudar en su línea educativa también

Voz 1995 35:18 te refieres en general a todos los niños que no están dentro de lo que entendemos y ahí perdóneme entre comillas como la media

Voz 34 35:25 sí por supuesto de tal manera sí por supuesto yo vivo en Vallecas aquí en Madrid y entonces esa media es muy difícil que es muy difícil conseguirla por supuesto que considera una media

Voz 1995 35:40 definir la media ya en sí mismo es claro

Voz 34 35:42 dice porque a lo mejor ni yo estamos en la media tampoco

Voz 1995 35:50 el Rosalía e interesante holandés de muy interesante Rosalía gracias de Oña que está en Salamanca de Begoña muy buenos días que debería tener ese ese colectivo en tu caso qué es lo que ya tiene

Voz 12 36:03 bueno sí efectivamente porque a la pregunta qué hacías pues la verdad es que a una invitación para para llamar y hablar porque yo junto con otro otras cuatro madres Nos planteamos como queríamos que fuese la escuela para nuestras hijas para nuestros hijos y lo hemos creado Salamanca en un pueblo cerca de Salamanca y ha arrancado este

Voz 10 36:25 el uso escolar es un cole

Voz 12 36:28 eh rural unitario se ha es incompleto quiere decir que no es lo que estaba hablando antes vuestro invitado no los niños no están agrupadas por edad están agrupados en Infantil todos juntos en primaria todos juntos y entonces trabajan colaborativamente distintas edades pero para mí lo principal yo cuando me lo plantee con mis compañeras lo principal era el consabido en las que no

Voz 3 36:52 en el Land que haga aprender

Voz 12 36:54 que creemos que los niños tienen de nacimiento de forma natural porque creemos que es muchas veces el sistema educativo es va marcando unos límites tan precisos que lo que también lo que estaba diciendo a las doce en la que hablaba antes de los que no encajan perfectamente en esta línea se iban quedando descolgados no iban perdiendo las ganas de aprender y creemos que igual que nosotras seguimos teniendo ganas de aprender hasta tal punto de ponernos a montar un colegio interno una profesora pues queremos que nuestros hijos no pierdan esas canas

Voz 1995 37:28 no interesante eso de dar un paso adelante nos pasamos la vida hablando Francisco y en este caso hablamos con Begoña que junto a otras cuatro madres han decidido dar un paso adelante y montar ese ese colegio yo quizás redundando un poco pero hemos empezado hablando de la felicidad no deberíamos medir también la felicidad en los colegios lo que Begoña define como las ganas de aprender también sería medir la la la forma en que los chavales están contentos vanaglorió felices y quieren seguir aprendiendo estos eh

Voz 31 37:57 sí yo yo creo que eso es fundamental pero claro la la la la madre que acaba de hablar ahora mismo ha dado con un punto que es fundamental sea uno no es feliz sino no es reconocidos y no se siente competentes y no se siente valioso no en este de la escuela hay a ir realmente retos nuevos pero hay viejos retos que seguimos sin resolver bueno por lo menos en muchas escuelas que es como gestionó la diversidad estamos hablando de una media es que la media es un concepto bastante cuestionable porque cada ser humano es distinto ya no es que que que que que seas distinto solamente en el plano con Haití cognitivo sino en el plano emocional en el plano físico en el plano social no entonces quizá uno de los los grandes retos de las escuelas sea como crear un espacio donde se los seres humanos que distintos se educan juntos obteniendo para cada uno de ellos un producto educativo que que que les permite mejorar no ella dados

Voz 33 38:56 también con otro punto básico que es que eso no

Voz 31 39:00 en muchos casos era lo que ocurría en muchas escuelas unitarias rurales que en este país han se han existido desde hace muchos años

Voz 3 39:08 no Begoña a la escuela a tu juicio va bien

Voz 12 39:11 me va bien porque juego que seguimos creciendo y aunque es muy complicado por lo que no hay que crear un espacio para cada niño en nuestro caso somos diecisiete hay niños y niñas matriculados aunque ahora Celan incorporar otra niña entonces el profesorado el mayor reto es es que es un colegio homologados sean no estamos fuera del sistema por así decirlo no para nosotras sería importante y demostrar también incluso de la homologación se puede trabajar de otra manera no entonces el reto de los profesores incorpora de este currículo oficial a los proyectos que rigen los niños pero de manera que cada uno he respetando al ritmo de cada niño porque tampoco es lo mismo dos niños sólo dos niñas de seis años son lo puede tener unos intereses muy distintos un ritmo de aprendizaje diferente y no todos tienen que hacer lo mismo en mismo o aprender lo mismo al mismo tiempo entonces

Voz 1995 40:09 a la dificultad

Voz 12 40:12 nosotros también estamos continuamente bueno esperemos que que podamos mantenernos mucho tiempo

Voz 1995 40:19 en respetando siempre quién decide dar un paso adelante porque está muy bien hablar criticar Francisco Pérez gente que da pasos y esto tiene todos los de iniciativas Doña toda la suerte del mundo y gracias por llamarnos y compartir tu experiencia

Voz 12 40:30 muchas gracias sólo si me permitís permitir que el colegio se llama Colegio Rural sendas que estamos a vuestra disposición ser algún otro día creéis hablar de educación

Voz 1995 40:38 vale pues contamos con vosotros muchísimas gracias Begoña vamos a escuchar muy rápidamente a a Pilar

Voz 6 40:43 desde Sevilla Pilar muy buenos días hola buenos días ese colegio que debería tener

Voz 24 40:48 pues en la línea de lo que ha hablado esta última compañera eh las secuelas tienen que ser hoy creativa tienen que dedican mucho tiempo a la atención personalizada a la información ya no tiene cabida por qué almacenar datos es absurdo cuando tenemos los iPhone tenemos la tecnología que la sociedad no dado entonces ahora el sistema no sabe qué hacer con tanta información entonces está trabajando aisladamente es decir el docentes que son más tienen esta forma de trabajar pero el sistema no deja es decir ahí llega un punto tú en tu clase puedes trabajar pero llega un punto en que no no no se deja hay gente que está trabajando muy bien por ejemplo la compañera Carlo sobre el tema de niños en el sitio más complicado ahí es donde se ve por ejemplo la motivación que ellos tienen los niños en la escuela normal están Tom completamente desmotivado es les obliga a un horario exceso de deberes y hoy en día lo único que hay que enseñar esa ser competencial es decir saber hacer tener estrategia herramienta porque la información tú la puede a buscar en cualquier sitio y sobretodo a enseñar con inteligencia emocional es decir está demostrado los neurólogos científico lo han dicho que las personas que saben gestionar sus emociones son las personas del futuro es decir la media esta media que se habla en los informes PISA no sirve de nada

Voz 34 42:23 lo que pasa cuando llegue

Voz 24 42:25 está y no sabemos por qué

Voz 1995 42:27 vivo pero es una gozada escuchar a los oyentes de Hoy hablar sobre educación no aclaró el sistema cero definía tan precisa tan concreta tan brillante de verdad Pilar muchísimas gracias por llamarnos y Francisco zar y que como este es un tema como usted bien sabe que es largo no lo vamos a Varsovia de hoy ni mañana sigue volveremos a necesitar de de sus apreciaciones Francisco muchísimas gracias

Voz 31 42:52 gracias Toni

Voz 1995 42:53 de hacerse las diez y cuarenta y tres minutos una hora menos en Canarias

Voz 15 48:57 soy una argentino está lo arreglarán

Voz 1995 49:00 la goleada del Atlético de Madrid el segundo de la clasificación con un hat trick que Griezmann en Sevilla a una semana de visitar el Camp Nou

Voz 16 49:07 lo lleva gris que Vodafone deja el regreso goleador de Cristiano Ronaldo recibió Christophe Rochus

Voz 6 49:15 de esos momentos en el Madrid tiene todas situación puesto en la lesión de Neymar ocho días el partido de vuelta contra el Paris Saint Germain en la Champions

Voz 1995 49:23 o los rumores que hablan de la necesidad del club parisino vender a final de temporada otra de sus celebridades a bueno esto ya veremos qué es lo que va a pasar también con la vista puesta en el futuro y concierta pero ocupación con lo que ocurría el pasado jueves en Bilbao

Voz 48 49:36 no

Voz 14 49:39 seguro que recuerdan estos lamentables terribles sucesos en las estaba quieta la aportación a entrar ha ya enfrentamientos con grupos de Bilbao que ahora mismo están desencadenando ya en carreras que hablamos durante toda la semana de cuidado con lo que podía pasar cuidado

Voz 1995 49:57 el descontados lo que acabó sucediendo

Voz 2 50:00 este inquieta la violencia extrema

Voz 1995 50:02 evidencia de los fans hinchas enfermos no sé muy bien cómo catalogar los del fútbol en Rusia algunos de ellos por lo que pueda ocurrir el próximo verano durante el Mundial algo que genera en algunos entornos cierta inquietud por eso vamos a hablar con el portavoz nacional del Sindicato Unificado de la Policía con Ramón Cosío Ramón muy buenos días hola buenos días Tony qué tal porque no sé si tenemos motivos para para estar preocupados con lo que vaya a pasar el próximo verano

Voz 49 50:30 en principio queremos que no creemos que las autoridades rusas son los primeros interesados en que el Mundial se desarrolle sin ningún tipo de conflicto porque bueno pues entre otras cosas un Mundial de fútbol sirve para patrocinar para vender las bondades del país que se encarga de organizar el evento otra cosa es que parte de estos grupos vientos como hemos podido ver y estamos siguiendo los medios de comunicación se están organizando incluso algún tipo de comunicación entre hinchas de eso hombre en Argentina concretamente con los rusos pues para hacer frente hipotéticamente o en principio a los hinchas ingleses cuando viniesen pero bueno para eso las autoridades rusas hija la policía en nuestro país de origen haremos los deberes que es para lo que estamos para evitar que esto

Voz 1995 51:12 lo pueda suceder pero Ramón son se mueve como gato hablarlo asociaciones que se mueve más de una forma mucho más parecida a la de organizaciones criminales que a la de clubes deportivos es decir no tiene nada que ver con el deporte y su forma de organizarse desde luego se parece más a oscuras tramas

Voz 49 51:30 las efectivamente concreta en este caso concreto de los hinchas rusos por las informaciones que tenemos pues son delincuentes básicamente y que si tiene un cierta estructura Hay en muchos casos pues conocimientos de artes marciales porque proceden de otro tipo de sociedad más violenta con más radicalizada en estos órdenes que funcionan y se mueven y se desplazan por Europa hay tocando ahí siguen los equipos de fútbol básicamente con la única intención casi que de buscar problemas pero como decía el calificativo yo creo que sería el de delincuentes

Voz 1995 52:07 pero en fin con con todo respeto eh pero viajar por Europa por más que haya formas baratas de hacerlo no parece sencillo es decir pagarse un avión la estancia parece que sea barato quién paga todo esto porque esta gente de estos delincuentes no no parece que tengan una vida muy dedicada al trabajo ya ya la ocupación