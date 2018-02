Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 Gavín S

Voz 0228 00:11 son las once las diez en Canarias el Rey inaugura el Mobile World Congress de Barcelona su llegada acompañado de la vicepresidenta del Gobierno y del delegado del Gobierno en Catalunya no ha sido recibido por la alcaldesa de Barcelona pero sí por el primer teniente de alcalde de la ciudad condal también han estado presentes en esa llegada representantes de la Generalitat en la feria está Joan Bofill bon día

Voz 0931 00:30 bon día la imagen a la llegada en este congreso ha sido de un autocar en el que han salido el Rey también alcaldesa de Barcelona Ada Colau también Nuria Marín también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Enric Millo todos han ido a recibir a las autoridades que estaban a la puerta entre ellas el teniente de alcalde Gerardo pisar Eloy también representantes del PDeCAT del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona como los responsables de turismo de de Barcelona ahora el ex este recorrido del Rey ha determinado principalmente ha sido por los stands de España hay de Cataluña hay también de la GSMA al el oficial del Mobile World Congress en el que se presenta las novedades sobre todo en torno al cinco GEA así que este congreso aquí en la Fira Gran Vía ya está oficialmente inaugurada se ha reanudado

Voz 0228 01:11 también el juicio a la pieza política de los seres de Andalucía hoy debe contestar la ex ministra Magdalena Álvarez que se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación por prevaricación acaba de empezar a responder en la Audiencia de Sevilla

Voz 1541 01:22 desviar la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez acusada de un supuesto delito de prevaricación no ha ratificado las dos declaraciones que prestó ante la jueza Mercedes Alaya en ellas ha señalado no se recoge muchas de las cosas que dijo entonces Magdalena Álvarez ha señalado ya que desconocía cómo se regulaban las subvenciones regladas solas excepcionales porque ella es experta en ingresos también ha señalado que nunca le llegó ningún reparo de la Intervención a ningún gasto también ha dicho que ningún consejero le planteó nunca que tenía que hacer una nueva normativa para subvenciones sonido directo ahora

Voz 1995 01:58 sonido desde la Audiencia de Sevilla donde está respondiendo

Voz 0228 02:00 la exministra Magdalena Álvarez y el hombre que ha sido detenido en la provincia de Girona como presunto autor del asesinato de una pareja el pasado verano en el pantano de Susqueda tenía previsto ir a Colombia en Anglès localidad de la que es el detenido está nuestra compañera Paula brillar adelante

Voz 4 02:15 dos días estamos delante del domicilio de Jordi Martí científica Reno un número uno aquí vive con su tío los Mossos se lo han llevado destacas después lo han detenido formalmente en la comisaría de Santa Coloma de Farners lo que podemos avanzar es que el detenido tenía pensado viajar esta semana Colombia los vecinos explican que les había dicho que se iría y que no volvería mantienen una relación con una chica colombiana que la policía desconoce si tiene conocimiento del doble homicidio de Susqueda los Mossos han seguido la pista de detenido dio el coche de un Land Rover blanco que fue visto en Susqueda el día del crimen y también algunos testimonios cuentan que le dieron por la zona

Voz 0228 02:51 y del exterior el Gobierno de Nigeria ha confirmado la desaparición de ciento diez niñas tras un ataque de Boko Haram un ataque que se produjo la pasada semana en una escuela de secundaria once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0228 03:06 la nueva avería esta mañana en un tren de Cercanías de la línea hace tres que se ha quedado

Voz 1995 03:09 con parada a las puertas de la estación de Atocha ha provocado que los viajeros

Voz 0228 03:12 desde convoys hayan quedado dentro encerrados durante cincuenta minutos Renfe no los ha dejado salir porque estaban en medio de las días hasta que ha llegado otro tren para trasladar los el servicio no se ha suspendido pero sí está afectando a los trenes de las líneas C3 y C4 que siguen sufriendo demoras hasta ahora de unos treinta minutos de media el PSOE ha presentado una moción de urgencia para pedir al Ayuntamiento de Madrid al Ayuntamiento de Carmena que prohiba a las a las aplicaciones móviles con las que se pagan los parquímetros que cobren una comisión a sus clientes comisiones que se empiezan a cobrar desde hoy Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:40 buenos días la utilización de esas aplicaciones móviles debe ser algo gratuito y no puede servir para penalizar a los madrileños con recargos económicos así lo acaba de explicar la portavoz socialista Purificación Causapié cuyo Grupo no comparte la instrucción del área de Medio Ambiente inmovilidad que desde este lunes permite el pago del ser con esta tecnología durante ante un recargo del diez por ciento en el precio del tique este sobrecoste no les supondrá ningún ingreso al ayuntamiento que mantiene las tarifas aprobadas en la ordenanza Automovilistas Europeos Asociados ya avisó de que este incremento es ilegal el PSOE quiere ahora que el pleno municipal rechace que se puedan hacer recargos sobre lo ya aprobado en la ordenanza

Voz 0228 04:21 los socialistas aparcan el pleno la petición para que la comisión amplía la época de Ana Botella llevarán esta petición a la propia comisión de investigación ya constituida lo venimos contando la Comunidad de Madrid ha empezado las obras suelen diez de los cincuenta y tres centros educativos que ha prometido para el curso que viene más de veinte aún no se ha firmado el contrato con las constructoras ocho están pendientes de licitar y una docena todavía no tienen suelo las grúas han entrado en seis de los doce centros nuevos que tienen que estar funcionando en septiembre de las ampliaciones diecinueve están paradas la Consejería asegura que

Voz 5 04:48 mira las constructoras que garanticen al menos las aulas necesarias para la escolarización

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:32 en unos minutos extra en Hoy por hoy la ganadora de Operación Triunfo

Voz 6 05:36 eh

Voz 1995 05:40 eres

Voz 7 05:46 no

Voz 8 05:53 sí sí Operación Triunfo es importante pero lo más importante es tener salud Cimanes aunque esto no lo sabe estamos a de hablar consume

Voz 9 06:14 de la salud enciende la señal de alarma en un informe

Voz 10 06:17 en sólo quince años Europa afrontará una crisis de enormes proporciones en relación a los casos de sobrepeso lo dice la Organización Mundial de la soldados

Voz 1509 06:25 danesas son Mundial de la Salud recomienda un consumo de menos de cinco gramos de sal

Voz 5 06:30 la depresión es una enfermedad real a veces de difícil diagnóstico eso primero que la OMS quiere dejar claro

Voz 1995 06:36 curioso porque la OMS en la Organización Mundial de la Salud no sacaba advirtiendo del peligro que suponemos para nosotros mismos básicamente una y otra vez es lo que suele suceder María Neira es concretamente la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS y esta tarde imitada por la Fundación Tomás Pascual Sanz a dar una conferencia en Madrid para hablar de todo lo concerniente a nuestra salud así que vamos a pasar consulta a vosotros primero María muy buenos días

Voz 3 07:01 hola muy buenos días es verdad que Bustos

Voz 1995 07:04 bajo su trabajo feo pero básicamente consisten advertirles de nosotros mismos

Voz 3 07:08 es un trabajo maravilloso e imagínate que nos ocupamos de prevenir las enfermedades de crear un ambiente más saludable para la gente aunque a veces esas esos extractos que habéis hecho parece que somos como muy mandones son muy represivo es en el fondo no es más que luchar para que todo el mundo tengamos mejores condiciones de vida de salud que es una causa creo que preciosa por lo menos a mí me siga presionando muchísimo metemos el de don todo eso es cierto pero es por el por el bien común y para que también estamos viendo no que no queremos que nadie esté reprimido

Voz 11 07:40 viviendo en condiciones muy difíciles sin que eso signifique tener salud creo que las dos cosas son posibles casi lo endebles

Voz 1995 07:46 hemos María pero es difícil vivir con el día a día sin una una capa casi de superhéroe protección la última por ejemplo está

Voz 8 07:53 a esta mañana Stone todos los días

Voz 1995 07:57 hace un resumen un repaso de las noticias internacionales hay un estudio en The Telegraph que dice que los millennials van a ser la generación más gorda de la historia tres de cada cuatro jóvenes van camino hacia el sobrepeso la obesidad y Melicia se repite cada día podíamos me da igual si es con el medio ambiente el aire que respiramos la comida que comemos dentro en el que vivimos todos dos días parece que recibió dos advertencias pero no parece que seamos muy conscientes de ese peligro y no sé si eso es bueno o malo

Voz 3 08:25 bueno es es una realidad y hay que confrontar leía a veces decirlas las verdades tan fuertes pues pues choca la sociedad pero no queda otra es cierto que está de este problema del sobrepeso la obesidad de alguna manera nos estamos eh nosotros mismos auto destruyendo no es una especie de de de programación extraña en nuestra manera de vivir en nuestro estilo de vida pero hay remedio dioses hay hay soluciones y eso es por lo que la causa es todavía no y posible no tenemos por qué están en sobrepeso y obesidad no tenemos por qué vivir en ambientes contaminados hay otras opciones es cierto que tenemos que acabar con esa esa ese aspecto de la Apocalipsis Now parece que estamos siempre anunciando apocalipsis no no al revés hay maneras de comer de disfrutar comiendo ha de tener una alimentación muy sana y al mismo tiempo que no nos destruya la salud y creo que muchos de nosotros podemos dar prueba de ello yo soy asturiana hay unos crían con una es una actitud de saber comer y creo que lo ha disfrutamos con cualquiera pero no podemos seguir en esta tendencia a la obesidad tan tremenda que va a tener un coste social de salud y económico enorme enorme para nuestra sociedad

Voz 3 10:02 ha sido un proceso que para nosotros los que trabajamos en salud pública efectivamente nos ha costado muchísimo llegar a esa conclusión no porque cualquier persona que tenga ausencia de esa luz o para mí no tiene costes allá eso debería de ser una un argumento muy poderoso pero nos hemos dado cuenta que cuando hacemos estudios de coste beneficio de de costes para la Sociedad de costes económicos estamos hablando enfermedades que son crónicas es decir la obesidad para generar enfermedades crónicas no agudas y esas enfermedades crónicas son muy costosas no sólo en calidad de vida para el paciente evidentemente sino para el sistema sanitario y a veces nos hemos dado cuenta que con esos argumentos

Voz 12 10:40 no económicos de te financieros

Voz 3 10:43 algunos países reaccionan porque la supone para la economía general un desgaste enorme y al revés si redujeron los por ejemplo la contaminación del aire los beneficios económicos para la sociedad serían enormes además de por supuesto para que nuestros pulmones para nuestro cerebro y para nuestra salud en general lo que a veces ese argumento económico no sirve un poco de como una especie de descarga eléctrica no que mueva un poco más que que los argumentos que vienen considerados un poco como ya hasta aquí la vamos otra vez no hay que ser no pero el argumento económico mueve en el caso del cambio climático lo hemos visto lo hemos visto claramente cuando empezamos a poner cifras de cómo el cambio climático es la contaminación del aire estaban ligados a través de eso podríamos reducir tantos millones de muertos y además el costo sanitario de todas estas enfermedades respiratorias crónicas el asma la gente entiende ese lenguaje así que hablamos Jara entre guiones

Voz 1995 11:43 es cierto no asusta un injusto sistema usted conoce bien esta sistema de salud público es eficiente tenemos un sistema eficiente porque una Hervás utilizamos los parámetros económicos su sistema deficitario algunos lo definen como tal pero al sistema público lo que hay que pedirles eficiencia verdad

Voz 3 11:59 si el sistema público españoles sigue siendo una de las joyas donde él lo usamos como modelo que alguien tenga acceso a la sanidad a cualquier prestación eso realmente como saben bien no pasa en cualquier lugar del mundo pero efectivamente la eficiencia tendría que ser una obligación de todos nosotros porque son fondos públicos no son fondos nuestros en el fondo saque claro que la eficiencia tendría que ser nuestro una prioridad importantísima y cualquier sistema por muy bueno que sea siempre puede ser un poco más eficientes que ahí sí que el coste eficiencia el coste eficacia Isabel valorar SS personal sanitario que tenemos en España también formado y tan bueno y todo en el mismo paquete creo que incluirlos a ellos en esa definición de un sistema sanitario sostenible coste eficiente coste eficaz y que además de todas las prestaciones que estamos dando siempre hay espacio para que cualquier sistema puede mejor

Voz 1995 12:53 siempre dice usted en sus conferencias bueno hizo cosas muchas muy interesantes pero en este tiempo donde el aire huele a femenino oí destila además una empoderamiento más que necesario esté en sus conferencias que da el mundo hace mucho hincapié en la importancia del papel la mujer como el día ocho de marzo hay una movilización prevista en nuestro país y usted define muy mucho de una forma más muy intensa esta posición ese papel de la mujer en el entorno de la de la sanidad que que por fin este va a ser el tiempo de la mujer

Voz 3 13:24 yo quiero creer que ahora ya es el tiempo de la mujer por lo menos yo no renuncio a creer que es el mío y el de muchas de mis colegas y mis colaboradores y de gente que conoció a lo largo del mundo que tanto trabajando duramente me me niego a creer que empezará a partir de ahora nuestro tiempo es ha sido y es nuestro tiempo a algunos no han querido reconocer existe era claro que que que hay tantas cosas que yo levantaría las mujeres jóvenes que están luchando ahora porque esta sociedad se vuelva más de ella una de las cosas que les hay que les digo siempre a la gente con la que trabajo es no creas que nadie te está haciendo un favor a veces uno piensa que está luchando por algo que está consiguiendo lo extraordinario no a veces estamos hablando de cosas que deberían de corresponder unos porque si osea porque porque es un derecho y nada más subrayó estudian Medicina y éramos chicos y chicas y terminamos en la nuestra promoción la había más chicas que chicos no considero que nadie me haga un favor porque luego hay aún una cuota eh creo que eso es lo lo merezco tanto como cualquier otro siempre que mi mis cualidades miden eh bueno lo que puede aportar sea igual al de cualquier otro no no no creo que estamos a un nivel muy alto con lo cual podemos competir con cualquiera Ediciones iguales idea tenemos que demostrar muchas cosas pero nosotras también tenemos que estar convencidas y nosotros no estamos convencidas ahí les damos a a los que no no no creen en esa igualdad demasiado espacio

Voz 1995 14:58 el vamos no iba a tener tiempo en este viaje vamos a padecer al alza si ya la Fundación Tomás Pascual Sanz de poder contar con usted con con sus palabras no sé si va a tener tiempo de ir a Asturias pero yo sí les recomendaría que devuelta a la sede de la OMS se lleve usted un buen chorizo un poco de siga esto va a hacer que esas previsiones a veces es vedad que parecen apocalípticas slams suenen mejor si usted lleva unas Irina eso va de de alguna forma a incidir el estado de ánimo de esos mensajes van a sacar un poquito mejor hágame caso

Voz 3 15:32 no me dejarán pasaron la frontera pero pero en fin

Voz 1995 15:36 pero el adulto que el ambiente es muy posible

Voz 3 15:38 a Ginebra faena de apocalipsis ahí luchar si estamos muy muy motivados muy

Voz 1995 15:44 el ambiente en Ginebra continuamente ambientazo a dejar el brazo la directora del Departamento de Salud Pública inmediatamente de la admiración mundial de la salud verdadero privilegio poder hablar construir un placer escuchar la muchísimas gracias gracias a ustedes un placer para evitar desgracias también nuestro compañero Javier Gregori que ha hecho posible esta esta conversación once dieciséis una hora menos en Canarias

Voz 15 16:19 hubo rectas con Hoy por hoy a través de lo estropea

Voz 16 16:22 de esta automático

Voz 2 16:25 cae el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 17 16:35 todo por la radio

Voz 18 16:37 no quiero ser elefante yo presidente USA va a habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 2 16:43 a escolares hago escolar el otro por separado

Voz 19 16:45 el paro no caben en la boca

Voz 2 16:48 digo eso para paradigmas constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con pero bueno lo que no puedo el padrino yo tengo una amiga coreana que nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 20 17:07 sí es cierto

Voz 8 17:09 PP

Voz 20 17:11 en era negro

Voz 21 17:12 los actos de la campaña electoral unos sobres donde él me dice

Voz 2 17:16 ya el dinero negro que ha habido una campaña para

Voz 3 17:20 o de refuerzo pagada pues a través de gastos de publicidad

Voz 6 17:23 el robot del ámbito de la comunidad

Voz 2 17:26 bueno

Voz 22 17:27 ustedes me diciendo que yo entendiera que yo tenía asfixia me llevé una sorpresa no sabía

Voz 2 17:33 no estoy en Hora Veinticinco figuran como atizó antes quiero decir vienen a soltar el Mondragón Angels

Voz 23 17:41 Barceló

Voz 3 17:43 me gusta correr excusa SER Runner

Voz 23 17:46 ahora

Voz 10 17:46 de Running de La Ser entrevista Isidro ansía runner triatleta y la primera mujer transexual federada en la liga de fútbol sala además nos pasamos por Sevilla en el fin de semana de su mandato

Voz 24 17:56 excusa SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web escribe para no perderte ningún programa

Voz 2 18:03 el universo Ramin en la red corren nuevos tiempos

Voz 25 18:19 sí

Voz 11 18:23 cuánto hace que no revistas lo que pagas por seguro de vida

Voz 29 20:42 elijo este tema musical tan literario incas para anunciar con el clasicismo de las promociones de los noventa un contenido que define un país diferente hemos creado en los últimos años dice así hay cuatro elementos que unen a las tres personas que voy a nombrar Najat el Hachmi Miguel gane escándalo son escritores su escritora dos presentan nueva obra tres son hijos de los emigrantes que llegaron en los últimos treinta años a España cuatro este lunes darán La Ventana con Carles Francino

Voz 1995 21:29 estreno no es la vuestra

Voz 8 21:31 os habéis visto la película ya hombre día ir esto acaba eso acaba fatal es la vida real pero del Rosario coronan

Voz 1995 21:42 adiós a la vida del artista dices que Bowie porque iba efectivo una chapa de Bowie dices que no más

Voz 21 21:51 voy evolucionó todo lo que fue la música y el arte osea realmente nos olvidamos de que a veces los artistas también son lo que llevan puesto no oí Bowie revolucionó todo todo es hoy a nivel musical pues también lo hizo pero sobre todo a nivel estético yo creo que hay un antes y un después

Voz 1995 22:12 tú sabes que se fue a vivir a Berlín Él solía decir que de la década de los setenta no me acuerdo de nada de una década clara boliviano no de un mal día que fueron años intensos ha cambiado mucho a la música es entonces no

Voz 21 22:26 yo creo que la electrónica está en está al orden del día pero creo que cosas como las que hemos hecho en Operación Triunfo que ha sido mucha música en directo yo creo que que han llevado el concepto de música a a otro no sé a otro espacio diferente nueve y creo que se están haciendo las cosas de drama de otra manera en la tele

Voz 8 22:49 sí cómo estás de la voz vaya bueno estoy un poco

Voz 1541 22:54 pero este major

Voz 1995 22:57 lares estoy un poco pero estoy mejor

Voz 1541 22:59 Elena es una es verdad es que estoy mejorando entonces tampoco estoy mal es que estos días estaba fatal que no me

Voz 1995 23:05 ya pero sabes no vine bien asentado en el estudio has visto el piano es hoy

Voz 1541 23:09 esto no quiere decir algo bueno pero no importa un ratito

Voz 1995 23:13 adicto a entrar en el estudio a nosotros hemos sido muy afectuosamente asegurados no existe de Cannes ha dispuesto a tocar el piano

Voz 31 23:20 perdón no nombre no pero

Voz 1995 23:24 la música va primero el arte va primero siempre

Voz 1541 23:28 sí sí no pero sí hemos saludado a sus firmas y los simpáticos

Voz 1995 23:35 era es Steve eh no puedo tocarlo sirve aunque no sepas tocar el piano tuvo a sus bastante y hay alguien que dice no que lo desafinan tres es una cosa que saben que sepamos desde que el hombre se es hombre ha ocurrido si queréis tocar no pasa nada podemos hacerlo yo tengo mejor carácter que el sueco suecos enfadamos seguimos el orden de la entrevista ellos hacemos preguntas muy buenas yo lo llevo bien más pero creo que sí que nos escuchamos yo creo que sí hoy es un día especial nadie

Voz 18 24:11 hay dos dos artistas hay un piano pues vale

Voz 1995 24:15 vosotros imaginabais el follón dónde se estaba metiendo en algún momento

Voz 1541 24:19 la verdad es que es yo no he vuelto a ver imaginarlo de pero imaginarlo detenerlos mente de pero como cualquier persona como de imaginas sabes cómo pero que no no lo ves como algo que vaya a pasar

Voz 1995 24:37 vaya que sí pasa es increíble hilo de Pamplona por ejemplo este fin de semana era casi pues como San Fermines un poco Canorea mucha diferencia

Voz 1541 24:47 es increíble y ha sido yo vea los vídeos y dijo mía la gente está loca pero bien bien está en el buen sentido es una enfermedad ósea es que

Voz 1995 24:59 es la verdad es que es increíble y nos encanta estéis fíjate en que acaba de es decir que ves los vídeos tu generación es una generación que necesita ver los vídeos para darse cuenta de lo que está pasando la nuestra no la nuestra de esas cuánta gente había ahí

Voz 8 25:16 tres mil personas

Voz 1995 25:23 había bueno que si queréis decir al piano nos vamos

Voz 1541 25:26 vale pues parece que vamos sí

Voz 1995 25:28 se estamos escuchando estrellas y la vuelta estamos escuchando el sitio exhaustas de verdad que hay pasado todo Équipe que pasó en esa canción

Voz 21 25:35 pues qué mono por lo menos yo yo entre en conexión con Amaia y la verdad es que creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado y que bueno pues

Voz 1995 25:49 eso es una cosa loca de pasa allí eres afortunado que iros para el piano este hueco que estos tres metros que hay de desde dónde estamos en piano lo intentaremos llenar con esta música

Voz 12 26:03 tres

Voz 6 26:09 no

Voz 8 26:10 sí están escuchando ustedes hoy por hoy en directo a dos de los jóvenes con

Voz 1995 26:16 con más talento que hay en este país

Voz 8 26:19 ha quién revolucionado la televisión los medios

Voz 1995 26:22 es esto está emitiendo por cierto a través de Instagram a través de la página web de la Cadena SER y lo que van a hacer ahora pues es algo que nosotros vamos a recordar seguro con con muchísimo Cardin dentro de poco estarán en Eurovisión pero antes recuerden que interpretaron esto ellos del dentro vale

Voz 1541 26:41 bueno espera primera quiero decir que si me sale mal es porque estoy acatar perdón

Voz 1995 26:46 quiero que te lo haríamos en cualquier caso Amaya aunque estuvieras muy bien y lo hicieron los otros en cualquier

Voz 12 27:04 en un año

Voz 0279 27:14 los a You Tube sí yo de eso hay CAD con eh

Voz 12 27:44 sí sí

Voz 1541 27:46 eh

Voz 1995 27:50 sí

Voz 34 27:53 a sí

Voz 35 27:57 la hilillos jefe para inglés

Voz 36 28:14 verdad

Voz 37 28:35 ah

Voz 0279 28:38 no hay duda era fresca

Voz 38 28:55 a

Voz 0279 29:00 que eran que sea aromas

Voz 6 29:10 no

Voz 35 29:13 yo nunca yo

Voz 2 29:17 eh

Voz 33 29:29 para no

Voz 40 29:37 ah sí

Voz 35 29:46 eso sí eh

Voz 1995 30:01 sí Villa distraer Zaballa el fet venir para acá que qué tal estás muy bien era voz dices que estas malas Amaya estás perfecta

Voz 2 30:10 como muy fea

Voz 8 30:11 muy fea no obtener la voz grave está bien Chaves es somos gente que es a ganar

Voz 1541 30:17 yo digo otros que vergüenza

Voz 8 30:20 si se gana

Voz 1995 30:25 hemos hecho una cosa no sé si os va a gustar vamos a hacer una pequeña pausa pero antes nos hemos atrevido como sois los amantes de la música lo mejor que tenéis es que sois muy amantes de la música y nos hemos atrevido hacer un una cosa pero si os va a gustar hemos buscado duetos por ejemplo hemos juntado Alfred compuso de Vetusta Morla Amaya hemos juntado con flores de Machín

Voz 1541 30:47 hay

Voz 1995 30:48 me voy a poner solamente una pincelada vale así suena por ejemplo al Fed lo mezclamos con con Vetusta

Voz 41 30:55 hablemos de jardín ahí aspirina la hemos de hoy herida y las obras lo que era el dos cero hable pero me dieron Maldita dulzura

Voz 8 31:22 maldita feto pasado del que qué es esto no está mal

Voz 1995 31:33 bueno vamos a hacerlo si a contribuye con flores

Voz 8 31:36 vale que es más eh

Voz 1995 31:41 el que seguirá dando con dos de los jóvenes con más talento de este país y que han demostrado en cuando eres muy bueno muy bueno muy bueno

Voz 8 31:49 las cosas salen muy bien muy bien

Voz 41 31:56 Toni Garrido Vita

Voz 1541 31:57 cadena SER

Voz 0279 37:01 nunca

Voz 47 37:09 eh

Voz 1995 37:12 yo estoy yo estoy ahora idea de de Eurovisión cuando exceso Estados encima del escenario toda Europa que nos por trasladar presión toda Europa todo el mundo ponga los ojos en ese esos chicos que se conocer

Voz 8 37:23 en una academia de música que cantan esta canción yo sabía la idea de lo que vamos a construir en ese escenario

Voz 6 37:42 evidentemente no creo que

Voz 1541 37:44 será bueno si pasa

Voz 21 37:46 mismo que que ha pasado siempre cuando cantamos juntos la es tiene más no tiene ningún secreto más eh

Voz 1995 37:54 el año pasado ganó un portugués cantando en inglés un una canción de jazz nada velada intimista y sabe que va a pasar ahí realmente todas las porras todas las previsiones se van al traste con la realidad al habilidades mucho más tienen mucho más que desde la clínica de Calais que con ese acto ediciones

Voz 1541 38:11 pues sí la verdad pero eso sea lo que digo que nos dejaremos llevar un poco cómo no vamos a llevar tampoco nada planeado de lo que usted obviamente si la puesta en escena y todo pero pero es será lo que sintamos en ese momento

Voz 8 38:27 queréis fans de Eurovisión

Voz 21 38:30 me gustaba Eurovisión pero me hice más fan cuando descubrí que Salvador iba a ir a Eurovisión con un tema de su hermana porque él y yo estudiamos en la misma en la misma escuela de música y habíamos coincidido en jam sessions cuando Quique estaba ahí dije que pinta Salvador ahí que canten va a cantar y obviamente pues cantó una canción

Voz 1995 38:49 su estilo y eso es lo que más me impacto y la como todo Adrada fíjate que decir la verdad tiene valor porque lo de Salvador Sobral del año pasado era verdad no había ni Uche no había ninguna concesión además a tal ya estaba algo malito con su enfermedad no había nada más que un señor cantando una canción de ellas y esa verdad triunfó sobre todo lo demás

Voz 21 39:08 totalmente es que al final es es lo que hay

Voz 1541 39:11 gente bueno a mí también me gusta ver verdad porque si no es como se creo otra cosa es que todo es verdad al final pero algo con lo que puede sentir identificado por lo ves como más cercano no se entonces en la se os hablo por mí por lo que me gusta a mí me gusta en esas cosas

Voz 1995 39:30 bueno no sé si te va a gustar pero te hemos puesto al lado de Florensa cantará a la vez el resultado del Atleti lo de Vetusta gustado al principio no

Voz 21 39:40 al principio me impactar pues tocar

Voz 1995 39:43 eh qué es esto es que nos parece mal

Voz 21 39:47 pues vamos a escuchar

Voz 1995 39:48 es es una mujer muy poderosa más repetir unos valores alucinantes en sí misma es una mujer con con un podré la voz y en sus palabras en su forma interpretar maravilloso y Amaya pues no se queda atrás

Voz 0279 40:00 eh

Voz 1995 40:21 digo que perfectamente podría ser tú la Massiel flores y Amaya de Machín

Voz 1541 40:26 bueno no sé si estará en otro tono

Voz 31 40:29 bueno pero era un poquito lo que tiene

Voz 1995 40:33 Hardy donde no sabía qué tipo de de pareja han en España hemos tenido bastantes eh

Voz 8 40:40 bastantes parejas no sé si vuestros rollo acabará siendo tipo Pimpinela yo no sé si estamos más no sé si la horizontalidad en vuestras vidas acabáis como Amistades peligrosas

Voz 1 40:57 la

Voz 6 40:58 en ya me

Voz 8 41:01 lo mismo la hipoteca la país en común con hicieron cómplices o incluso Alex y Christina esta canciones sonarán a ver representados en un estilo como amistades es cómplice es lo que hemos visto hasta ahora vale para vosotros

Voz 21 41:25 cómplices mola mucho además cantamos una canción con Miriam dio canta una canción con la de cuando duermes en sí no sé

Voz 8 41:35 pues mira tenemos otras adentre esta última me encanta pues es una canción que generación elementos correspondan no sabes os doy mi generación de la Cultural

Voz 21 41:47 pero bueno hay grupos como Super submarina que hacen versiones au au Sidonie o fan

Voz 1995 41:52 ves que hacen versiones de este

Voz 21 41:55 estos temas y la verdad es que ayudan a volver a traer esos esos grandes temas no

Voz 1995 42:01 aquí vuelvo a para ser un buen escritor hay que leer muchísimos libros es lo mismo la música granate no para saber y cantar

Voz 0228 42:08 bien

Voz 1995 42:08 es triunfar aquí he escuchado muchísimo

Voz 2 42:11 total total no sí pero bueno también hay mucha

Voz 1541 42:14 a grandes artistas que tampoco tenía mucha no podrá verse esto es lo que les dijo yo Milkyway tiene razones tienes toda la razón es verdad es verdad

Voz 1995 42:26 pero vosotros sabéis la algo hay una banda argentina que se llama Yo maté a un policía Motobi Marcel mató perdón el mató yo fíjate que me culpaba fíjate si soy buena persona me culpaba yo el mató a un policía motorizado

Voz 8 42:41 deben estar súper encantados con la visita que les haces Amaya

Voz 1541 42:45 sí es que soy favorito del momento me encanta

Voz 1995 42:50 qué es lo que tiene estaban

Voz 1541 42:51 es que tienen una magia que yo no lo he visto en ningún otro grupo algo súper especial que sea por ejemplo tienen canciones que yo qué sé la letra puede verlas escrito un niño sea hay hay canciones que repite constantemente la misma frase hay canciones que son como un paisaje son pero por ejemplo tiene una canción que dice todo el rato perdido en el Gran Baile en la colina hizo el resto esa frase constantemente toda la canción que es increíble es como que te amén de por lo menos es como que me me atrapa y me parece que tiene una magia increíble

Voz 1995 43:26 crees que muchos puristas de la música independiente ahora mismo

Voz 8 43:30 no tanto como su cabeza explota escuchando Amaya la ganadora de Operación Triunfo raras

Voz 1995 43:35 sí de un grupo tan independiente como el mató a un policía motorizado que es que sois la demostración de que el género simplemente buena musical hay dos estilos de música la buena y la mala ya está no hay más géneros no hay más Fall que ni punk rock simplemente buena o mala Music no pero es que tampoco

Voz 21 43:52 como hay bueno anima a la música es que son secas al final cada uno encuentra su lugar del mundo

Voz 1541 43:58 yo creo que sí eso que es como muy subjetiva no porque igual aquí o a mí una canción me parece horrible como va qué canción tan fea y otra persona igual le llega muchísimo y entonces iguales para ti mala pero para el otra persona igual sí que hay unas normas de ella que se de análisis de no sé qué pero pero al final él arte que es cara

Voz 8 44:19 yo creo que esa es la planta limpia es la que me contaba esta mañana en el suelo de los aspersores iba todo el rato pensando en que son los aspersores tu famosa frase pues me preguntaba porque dice aspersores si es que no

Voz 1995 44:35 hombre amén de preguntarte si puedes ofrecer información sobre ellos pues

Voz 1541 44:41 sobre los aspersores nace es algo que me recuerdan es que hubo que me da nostalgia deberá aspersores a la infancia en casa de mi abuela que habían Javi darme respondían con los aspersores y empezamos a correr entre ellos y no sé es cómo me gustan mucho los aspersores me recuerdan al verano

Voz 18 44:58 es como una máquina del tiempo no viajar en el tiempo

Voz 8 45:02 está me vale esas personal pues con una en casa con el amor de Amaya

Voz 1995 45:12 los aspersores y con una con la sensación de que algo bueno estáis haciendo algo bueno estoy cambiando el todo si incitó a la gente que ha participado en esta edición de Operación Triunfo que ha puesto de nuevo en valor las buenas cosas con como una agente con ese nos vamos a quedar y con vuestra canción al piano y con la sensación de que da igual lo que ocurra en Lisboa en mayo la súper orgullosos de lo que de lo que ocurra ahí sí hay magia habían sino tampoco pasa nada estamos muy muy contentos muy orgullosos de lo que va a pasar en Lisboa en el mes de mayo muchísimas gracias

Voz 8 45:43 los dos toda su tengo un placer gracias

Voz 36 45:58 punto

Voz 1995 51:11 la que ha montado se aquí llegan los Operación Triunfo madre mía bueno vamos a recuperar una canción sin la que seguimos música nuestra vida sería peor el mundo de hecho sería peor sino quisiera esta medida

Voz 2 51:27 no

Voz 1995 51:30 el caso es que estuvo a punto de no existir por blasfema por descarada y ofensiva hoy en estos días raros La vida de Brian una de las mejores comedias de todos los tiempos está incluida en una lista titulada hoy serían delito en el menú define de la plataforma afirma el director editorial de Filmin es Jaume Ripoll llama muy buenos días o la buenos días no sé si me gusta mucho tu idea o no me gusta nada porque que idea de ir a un sitio que me llame la atención películas que uno podrían hacerse incivismo de cierra una gran derrota en Ferrari una gran derrota posiblemente no decía Pasolini

Voz 11 52:06 eh que escandalizó eres un derecho como ser escandalizado es un placer ir a veces creo que en estos días tendemos a olvidar eso

Voz 1995 52:15 una gran mayoría de películas que están en esa lista lo están por su contenido sexual de películas rodadas para provocar como Saló o los ciento veinte días toma de Pasolini Calígula de Tinto Brass

Voz 52 52:24 hay Capek es junto a Nacho Alex esto en todas las o eran agotaba sacan las bombas

Voz 1995 52:32 este es el diálogo de esa película de Calígula pero curiosamente llama en estos días rueda más porno que nunca en la historia igualmente estas películas serían denominada denominados como como prohibía serían prohibidas en estos tiempos es curioso y paradójico quizá alguna de ellas CC posiblemente haría hoy en día pero con mucho menos dinero presupuestos Keith tuvieron

Voz 11 52:52 en su momento no viniendo viniendo a Radio recordaba una un artículo de Ángel Fernández Santos en el país del año ochenta y cinco de hablaba la lo celebraba el estreno nueve de Liber AMS en Televisión Española medianoche una película que hoy posiblemente tendría muchas dificultades para hacerse el entorno gran estudio como se hizo deliberando en su momento han pasado treinta años y no estamos no hemos avanzado sino hemos retrocedido muchos casos

Voz 1995 53:16 pero en qué se diferencia del puritanismo actual del de los años cincuenta y sesenta yo creo que como sociedad deberíamos analizar que no se escandaliza ahora porque es mucho peor de lo que nos escandalizó hace treinta cuarenta años mucho más grande no reflexionamos sobre lo que se ha hecho antes

Voz 11 53:33 tendemos a la armarnos

Voz 1995 53:35 hoy en día no con las redes sociales todo se hacen muy grande de forma muy rápida vino

Voz 11 53:40 tendemos a tomar distancia sobre lo que ha pasado lo que nos ha llevado hasta aquí Ia si tiene sentido a aquella aquella polémica que están todos alimentando en el efecto Streisand del que que que tanto hemos visto estos días

Voz 2 53:52 Arco con en Fariña

Voz 1995 53:56 en otros casos muy claros bueno español hablaremos con nuestro Carretero colaborador de este programa sobre sobre ese asalto a Fariña el famoso fenómeno Bárbara Streisand finalmente hasta por mil euros se vendían algunos ejemplares en la plataforma en en Amazon pero parece que en estos días la parte buena es que uno consigue el efecto contrario al que persigue cuando prohibe algo sin duda hoy en día las obras están disponibles lo que sea

Voz 11 54:22 las de en Filmin tener esa sección de Perico el treinta

Voz 1995 54:25 tres películas que

Voz 11 54:27 posiblemente hace unos años era imposible encontrarlas hoy afortunadamente atrever a las redes hubo a de Internet podemos acceder a películas libros a la cuadros que en otros años no hubiésemos conseguido verlos seguro

Voz 1995 54:42 la lista es larga los demonios de que entrase el sesenta y uno aclara El tambor de hojalata de mil novecientos setenta y nueve Cartas de amor a una monja portuguesa de yeso blanco de mil novecientos setenta y siete aparecen ahí ya que depende del uno con de que uno considerar tengo que lesionó donde hasta donde llegan sus prejuicios por ejemplo en esa lista parece irreversible de Gaspar Noé

Voz 8 55:13 en esa lista está todo humor fue una película híper

Voz 1995 55:17 hiperrealista e híper desagradables sobre la descomposición que provoca la muerte que se dos mil doce una peli Gore la al interior remite el cine siempre ha buscado los propios límites forma parte del del del propio arte sin duda por ejemplo en esta sección también está Forlán una película que

Voz 11 55:34 en tono sátira del del terrorismo de un atentado terrorista en Londres hoy posiblemente diez años después del rodaje de que Chris Morris hace Forlán Jones dificilmente al impedir a rodar una película tan salvaje como esta después de los atentados que ha habido en Londres París o Madrid

Voz 1995 55:51 Molas de forfaits perfil España fe de erratas

Voz 11 55:54 llegó con una polémica

Voz 2 55:58 querría salir

Voz 1995 56:01 en este caso el famoso cartel que se exhibió durante el Festival de Cine de San Sebastián sino olviden todas estas pequeñas piedras en el camino más allá de la prohibición estos tiempos saben que ella piedrecitas que hacen los caminos mucho más entre comillas dificultoso

Voz 11 56:16 bueno en algunos casos también a ayudar a promoción de la película claro exige a través del cartel más gente pudo ver la espera para abrir a Borja Cobeaga pues seguro que él lo agradeció el público también porque es una muy buena película claro

Voz 1995 56:29 en esa lista se encuentra el nacimiento de una nación una peli suprema fiesta muda de mil novecientos quince que muchas faltas recomiendan su su visionado

Voz 11 56:38 mareo de directamente tristemente porque hay gente que aún no ha superado el Estados Unidos de hoy hay cierta tentación probó para volverá