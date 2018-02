Hoy por Hoy (26/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy por hoy el Boss de Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:09 Moix ya está abierto al público congreso mundial de telefonía móvil está en marcha en su décimo tercera edición en el recinto ferial de L'Hospitalet de Llobregat en Barcelona tras el recorrido inaugural que ha presidido el Rey al que ha asistido la alcaldesa Ada Colau que no estuvo en la línea de saludo el jefe del Estado Eagle que también han formado parte la vicepresidenta del Gobierno o el ministro de Industria además de los representantes de la Generalitat por delante hasta el próximo jueves doscientos cuarenta mil metros cuadrados dedicados a los avances punteros en telecomunicaciones dos mil trescientas empresas expositoras doscientos ocho países representados más de cien mil visitantes previstos casi quinientos millones de euros de beneficio para Barcelona Joan Bofill adelante

Voz 0931 00:47 qué tal buenos días y la imagen hace un año era la del Rey Felipe junto a Carla escuchamos en esta inauguración La de esta edición era el Rey acompañado de Soraya Sáenz de Santamaría y Enric Millo la duda era el papel de la alcaldesa de Barcelona a la hora de recibir a Felipe VI pues a las diez de la mañana de un minibús han salido el Rey Sáenz de Santamaría también Núria Marín alcaldesa de L'Hospitalet y Ada Colau han ido a saludar a las autoridades que le esperaban entre ellos Gerardo pisar heló teniente de alcalde que sí ha recibido al Rey junto con el secretario de Empresa de la Generalitat Pau Villoria el Rey ha visitado los stands de España Catalunya y también el de GSMA el oficial de la capitalidad del móvil en este congreso en el que dos mil trescientas empresas de doscientos países representan presentan aquí sus novedades ya no sólo en telefonía sino también en la tecnología del futuro el lema este año es creando un futuro mejor lo más destacado destacados el despliegue aquí del cinco fe la nueva revolución tecnológica de la que Barcelona quiere ser la ciudad de prueba en todo el mundo

Voz 1018 01:42 gracias a ello lo más miedo pasa también por sería en el juicio de la llamada pieza política de los sede continuó declarando la exconsejera de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación eh la ex consejera no ha ratificado el contenido de sus declaraciones a la jueza instructora Mercedes Alaya ha insistido en que su tarea al frente de la Hacienda autonómica pasaba fundamentalmente por el control de los ingresos Hinault por la gestión de las subvenciones Mercedes Díaz

Voz 1541 02:08 con la mesa llena de papeles con otros tantos en una bolsa junto a su silla la exconsejera Magdalena Álvarez está respondiendo con contundencia y entorno didáctico al fiscal Anticorrupción citando incluso jurisprudencia del Tribunal Constitucional Magdalena Álvarez no sabía que se dedicaba el dinero de la partida XXXI L porque era competencia de empleo la intervención era la que controlaba no su Consejería asegura insiste en que ella es experta en ingresos afirma que nunca ha conocido nada sobre la ejecución de ningún programa presupuestario ni tampoco sobre la ejecución de las modificaciones presupuestarias y repite que no sabe cómo se regulaban las subvenciones porque no era su competencia Álvarez nadie le advirtió nunca de los reparos de la Intervención

Voz 2 02:47 ya le he dicho señor fiscal que a mí nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo no solamente de qué estamos hablando sino de ninguno nunca en de año nunca por cierto no me tenían que ayudar que no es nada extraño sino que que no me podían llegar sonido directo ahora de la sala que es sonríe pueblo de que está publicada en el boletín informativo

Voz 1018 03:12 eh Mercedes lo hemos visto Anglés a Girona donde los Mossos d'Esquadra han detenido al supuesto autor del doble homicidio del pantano de Susqueda también en Girona ocurrido en agosto pasado Se trata de un hombre de sesenta años Jordi Mallén TIC que según los primeros indicios no tenía ninguna vinculación con sus víctimas aunque sí cuenta con historial delictivo en mil novecientos noventa y siete fue condenado a quince años de cárcel por matar a su esposa nuestra compañera Pablo a Bruce Judd se encuentra frente al lugar en el que vivía al detenido ICREA además Paulo que hay alguna novedad buenos días

Voz 3 03:41 igual no es lo que podemos avanzar es que los Mossos d'Esquadra a otra persona supuestamente relacionada con el crimen de izquierda es el hijo de Jordi Martí sentí detenido esta mañana en su casa aquí en Anglès llevado a unos diez kilómetros del pantano de Susqueda lo que podemos contar también a esa hora es que durante los últimos meses la policía ha tomado declaración a varias personas que fueron vistas en el pantano de Susqueda los vicios de la desaparición de los dos jóvenes entre ellos el detenido de hoy y que siempre ha negado ante la policía haber estado en el pantano el día veinticuatro de agosto es el día que según los forenses murieron los dos jóvenes pero sí ha admitido haber ido al pantano diga siguiendo el día veinticinco recordar también que el detenido en Anglès tenía pensado viajar a Colombia en los próximos días lo cuentan también los vecinos que aseguran que les había dicho que ya no volvería en Colombia al diez tenido tiene su pareja que la policía desconoce si tiene conocimiento de ese crimen a esa hora siguen en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Santa Coloma de Farnés

Voz 1018 04:44 horas dos y cinco la semana comienza por lo demás con la incógnita de saber quién sucederá a Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía en teoría en cuestión de horas Mariano Rajoy debería dar a conocer sus planes máxime si tenemos en cuenta que Guindos comparecerá esta misma tarde en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo tras el respaldo de los ministros de Finanzas de la eurozona para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo Rajoy tiene prevista una rueda de prensa a partir de las doce menos cuarto en Túnez donde participa en la reunión bilateral de alto nivel entre los dos países con presencia de seis ministros españoles y en la que la lucha contra el terrorismo el control migratorio figuran como ejes de la agenda enviado especial Oscar García

Voz 1645 05:21 qué tal José Antonio buenas tardes en unos minutos espera la llegada este palacio de la presidencia de Mariano Rajoy que aterrizó hace unos cuarenta y cinco minutos aquí en Túnez acompañado por seis ministros que ya celebran con su respectivo somos

Voz 1018 05:32 dos reuniones sectoriales Rajoy sabe esta mañana con el

Voz 1645 05:35 presidente de la República y se va a reunir con el primer ministro Josep sea Agett España va a ofrecer a Túnez su colaboración en la lucha contra el terrorismo yihadista en el control de los flujos migratorios en un viaje con mucho contenido económico pero también político ya que el país está sumido en un proceso de democratización tras la primavera árabe de dos mil once

Voz 1018 05:54 en unos segundos algunas cuestiones más con Isabel Quintana y Carlos

Voz 0325 05:57 el PSOE volvería a ganar las elecciones andaluzas con más del treinta y cuatro por ciento de los votos si ahora hubiera elecciones Ciudadanos sería segundo a catorce puntos de distancia según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía el PP sería tercera fuerza podemos cuarta e Izquierda Unida quita Nigeria confirma la desaparición de ciento diez millas de la escuela femenina atacada por Boko Haram hace una semana el presidente nigeriano promete justicia a punto de cumplirse cuatro años del secuestro de más de doscientas niñas de otro colegio de las que ciento doce siguen retenidas por el grupo yihadista Natalio General de la ONU exige la implementación inmediata de la tregua aprobada este fin de semana el Consejo de Seguridad al menos treinta y cuatro personas han muerto en las últimas horas en Siria entre ellos diez menores y seis mujeres en distintos ataques en varios puntos del país morteros heridos muy graves en el incendio de un edificio de Siero en Asturias que se originó en la zona de Contador es una de las heridas de más gravedad es una niña de cinco años que ha sido trasladada a la unidad de quemados del hospital de La Paz en Madrid los equipos de emergencia de Canarias siguen estudiando cómo rescatar a los ocho turistas alemanes atrapados en una playa tras bajar haciendo barranquismo los ocho han pasado la noche en una cueva y se encuentran en buen está

Voz 1 07:01 siete una hora menos en Canarias la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido lo cierto es que no deberíamos estar hablando de quién se levanta de la mesa se sienta Hakkinen pronuncia un discurso en qué idioma no deberíamos estar hablando de eso masiva de las polémicas sobre esos desplantes de lo que va la feria el Mobile World Congress en Barcelona es del futuro y de eso deberíamos hablar del futuro que es irremediablemente lugar donde vamos a vivir de la Cruz muy buenos días tenemos de lo que se va a presentar estos días en el Mobile World Congress porque seguro qué tiene la intención de cambiar la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que vivimos así que que se va a presentar esos días ahí

Voz 5 07:54 bueno los medios especializados esperan con especial interés la presentación del nuevo móvil de Sony por calidad Airport diseño su móvil Xperia citados inquietado Compaq llegan con mucha expectación tienen un nuevo procesador con un nombre guay los dispositivos tienen nombres WISE Dragon ochocientos cuarenta y cinco pantallas sin Marcos que es una cosa le gusta muchísimo cuanto más grande la pantalla más nos gusta

Voz 1 08:14 eh sigues NAP Dragón nombre buenísimo pero aún

Voz 5 08:18 pero en el que se destaca pues también han desarrollado una tecnología que sea más mina que puede cargar la BAT la mitad de su batería en sólo media hora de forma inalámbrica

Voz 1 08:27 no va a gustar mucho más grande ha

Voz 5 08:31 esas cosas suelen ser siempre muy baratas pero bueno tendrías que ahorrar setecientos noventa y nueve euros para el X Z dos y quinientos noventa y nueve para el compacto se puede reservar desde marzo pero sale a la venta el seis de abril

Voz 1 08:41 pues barato es no las novedades que se han visto que se van a ver en Barcelona

Voz 5 08:45 Nokia parece que se está especializando en tecnología nostálgica Obejuna el pasado año trajo la nueva versión del Nokia XXXIII X ese teléfono

Voz 6 08:53 hola estoy más en Sendra ya dos mil el que traía de sería el jovencito de la serpiente esto no que alguien que alegría

Voz 5 09:03 ahora recurriendo a la nostalgia de nuevo Nokia Ades ha rescatado el Nokia de Matrix con su pantalla deslizante es el ochenta y uno diez el Banana Phone que usaba Keanu Reeves pero para este no tienes que ahorrar casi nada tiene un precio de artículos de broma cuesta setenta nueve euros frente a los mil que costaba en mil novecientos noventa y seis muerte vaya Agadir claro cuatro G por qué

Voz 7 09:29 tienes que entender

Voz 8 09:31 la creen mayoría no está lista para desconectarse y nadie está lista para desconectar sea

Voz 1 09:35 que cuando salió costaba ciento sesenta y seis mil pesetas mil euros y ahora cuesta tan sólo setenta y nueve euros nuevas cosas que semana presentará en Barcelona

Voz 5 09:46 hoy ha presentado cosas interesantes el gigante chino pretende liderar el cinco gel Internet de las cosas que es donde están puestas todas las miradas va a presentar lo que llaman el módem del futuro pasaremos de este infiel

Voz 9 09:57 verlo desde el lugar aún recordamos

Voz 10 10:00 yo casi ya no recuerdo

Voz 5 10:02 a la memoria a la CP la primera célula de conexión alcanzará velocidades de hasta dos gigabytes por segundo veinte veces superior a la fibra de cien megabytes esto hará sostenibles los juegos online con realidad virtual o la descarga de programas de televisión online

Voz 1 10:17 no sólo según un solo segundo fatal

Voz 5 10:21 Paul tiene mucho poderío la semana pasada hicieron aquí en España la primera llamada por cinco G del mundo en colaboración con Vodafone pero en cuanto a hardware Se esperaba que trajeran su nuevo móvil insignia el veinte pero lo van a dejar París están a la presentación el veintisiete de marzo

Voz 1 10:35 pero habían traído otra cosa hombre claro han traído la nueva

Voz 5 10:38 línea de tablets que llegarán al mercado el mes que viene insultado portátiles ultra portátil Yamaha Wayne made Books ex pero tiene una cámara retráctil y es resistente a salpicaduras parece pensado para nuestros hijos la verdad que no se puede acceder remotamente a la cámara es retráctil y también para que no lo destrocen a la hora de Melilla dando que hay encima el zumo que pasa mucho bastará entre mil quinientos y mil ochocientos euros estará disponible en primavera pero lo más interesante no está tanto en los móviles que les dan nombre a la Feria sino en los auto móviles y gusto no

Voz 1 11:07 el inglés y eso sea anunciada en Barceló

Voz 5 11:10 con el fin de los atascos los coches sin conductor se comunicarán entre ellos a través de la tecnología cinco G esto lo ha anunciado la alemana Bosch en Berlín pero está dando muchísimo que hablará a los tequios de Barcelona claro resulta que Bosch ha comprado unas tarta con sede en Detroit que es la cuna del coche que ha desarrollado una plataforma que empresas universidades sólo autoridades municipales pueden utilizar para que sus empleados organicen viajes compra compartidos en trayectos recurrente desde su casa hasta el centro de trabajo tienen ya ciento cuarenta mil usuarios en Estados Unidos México y Alemania en lo más fuerte Se prevé que en China todos los automóviles estén conectados en menos de diez años

Voz 1 11:45 los en menos de diez años todas conectando todas las coches de o sea que no es brutal pero si piensas en este fin de semana que en celebrados el fin de semana en el año del Perro seis uno h6 y habido atascos con cien mil personas sin piensas en la necesidad de ese tipo de inventos

Voz 5 12:06 están al cabo de la calle los chinos pero dicen que los coches van a ser autónomos estaban conectados al sistema entre ellos hará falta inversión en infraestructuras eso ya no depende ni de los fabricantes nido los usuarios la cobertura tres GEO cuatro gesta presente del ochenta por ciento de las carreteras españolas pero no será suficiente porque se va a necesitar la red cinco G la DGT ya ha empezado a las primeras pruebas según Javier González el presidente de Bosch España la movilidad del futuro será automatizada conectada electrificada y además INTA el modal para poder cambiar de coche al tren al metro

Voz 1 12:39 yo a usted no se preocupe si no está entendiendo nada de lo que estábamos contando el acaba de con este debería haber la cara del sueco así no se preocupe pero básicamente subida a ser un poco mejor bueno vamos a esperar a que termina esperamos eh para ver en qué se traduce en todas estas novedades y de qué manera nuestra vida realmente mejor porque de eso va a tener una vida mejor supuestamente si queremos ubicarse no levantarse del arnés

