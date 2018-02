Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0706 00:42 bon día Pepa la hace veinticinco el eje transversal está cortado ahora mismo entrar buses de Tena son más de treinta kilómetros el motivos la nieve un tramo muy próximo cerca de Di como decías en este caso por el accidente de un camión que quedó atravesado tras resbalar por culpa de la nieve hay estos conductores atrapados pasada la medianoche se ha podido abrir un paso pero es muy estrecho y los coches pasan literalmente de uno uno mil entre los que no llevan cadenas y los camiones estos lo que atrapado varios conductores que dicen que llevan más de siete horas en esa zona hay además una decena de carreteras con nieve con hielo se cree que lo peor puede llegar a partir de ahora

Voz 1727 01:17 también en Cataluña el antiguo presidente de la Asamblea Nacional Jordi Sanchez actualmente en prisión provisional se perfila como el candidato de consenso del independentismo para ser investido presidente de la Generalitat Sánchez fue el número dos de Puigdemont en la lista de Junts per Catalunya por barcelonés su condición de preso volvería a todos los ojos al Tribunal Supremo en caso de que se confirme su candidatura la hoja de ruta de ese pacto que puede ser inminente incluiría algún acto de reconocimiento simbólico en Bruselas al ex presidente fugado el portavoz del P de café en el Congreso Carles Campuzano estaba anoche en Hora Veinticinco y aunque confirmaba los términos de la negociación no daba por cerrado de todo el acuerdo

Voz 0027 01:57 me consta que inminente

Voz 3 02:00 el acuerdo que en las últimas horas se ha encerrado los las las cuestiones que estaba en que estaban abiertas que la este esta era una la fórmula sería una opción que me consta que es estaba estaba trabajando pero no te lo puedo no te lo puedo confirmar

es martes es veintisiete de febrero y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias el socialista Abel Caballero va a explicar hoy a los alcaldes de toda España el acuerdo al que llegó ayer por la tarde con el ministro Montoro para flexibilizar algo la regla de gasto que les impide ahora mismo gastar el superávit que acumulan que asciende a cinco mil millones de euros en total Aimar Bretos buenos días buenos días el Ministerio haciéndose

Voz 3 03:03 compromete a aprobar un decreto ley para autorizar cuanto antes esa inversión el superávit y además a estudiar una ampliación de los sectores en los que se puede gastar el dinero Caballero dice que sólo han ganado por su responsabilidad fiscal

Voz 4 03:14 ni el Gobierno de España ni las comunidades autónomos ni la Seguridad Social tienen un nivel de cumplimiento como tenemos nosotros que por lo tanto creemos que la contrapartida al comportamiento razonable tiene que ser la respuesta que nos dieron la respuesta afirmativa y esperanzador en todos los casos

Voz 3 03:31 de momento Montoro se ha mostrado abierto a que se gaste por ejemplo en seguridad ciudadana

Voz 1727 03:36 el Parlamento Europeo aprobará hoy a De Guindos como vicepresidente del Banco Central aprobación simbólica porque el puesto ya es suyo

Voz 3 03:42 el examen de ayer una eurodiputada francesa del partido socialista le puso en problema

Voz 2 03:47 desde Barcelona inquietud creo dos sistemas de tomarlo

Voz 3 03:52 a recordarle los sobres en vez del Partido Popular un asunto del que De Guindos estafó renegando del PP

Voz 2 03:57 ha sido uno Fanny político el lector que él

Voz 3 04:02 recordó que él no se ha presentado en ningunas elecciones con el Partido Popular esta noche una mujer de ochenta y ocho años ha muerto en el incendio de una residencia de ancianos en Cartagena o el fuego se registró en su habitación los equipos de emergencias han tenido que atender a otras personas por inhalación de humo y crisis de ansiedad y también esta noche los Mossos han terminado los registros en varias viviendas relacionadas con los dos detenidos ayer por el doble crimen de Susqueda en Girona en Estados Unidos la justicia

Voz 1727 04:33 Aimar en dando a Donald Trump

Voz 3 04:35 el Supremo ha rechazado intervenir todavía en la guerra judicial que ha emprendido la Casa Blanca para acabar con el DACA el paraguas que protege a los Dreamers de la expulsión

Voz 1727 04:46 y a una semana del partido de vuelta en la Liga de Campeones no está claro que el brasileño Neymar pueda recuperarse a tiempo para enfrentarse al Real Madrid Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 04:55 días Pepa porque según el parte médico oficial de París Anne Germaine el fichaje más caro del mundo sufre aparte del esguince de tobillo ya conocido también una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho a hablar el doctor Ripoll

Voz 5 05:05 lo mismo hizo pues cuando se produce un esguince de tobillo de tanta entidad como la que estos redujo los frecuentemente incluso acaba en él

Voz 1161 05:15 aún estaría por tanto de baja casi un mes precisamente el Real Madrid abre esta tarde desde las ocho en Cornellà la jornada veintiséis en primera Espanyol Real Madrid desde las nueve y media de la mañana el tirón a

Voz 1727 05:27 y atentos esta mañana los detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:31 buenos días hoy el tiempo se irá complicando sobre todo por la lluvia y la nieve en cotas bajas en la mitad norte la nieve ha caído las últimas horas en el interior de Cataluña de manera copiosa va remitiendo esta nevada volverá la próxima tarde intensa lo largo de la próxima madrugada también se extenderá gran parte de Aragón La Rioja Navarra y el interior de Galicia Durán esta tarde la nieve también afectará prácticamente toda Castilla y León en la Comunidad de Madrid al medio día puede nevar en prácticamente todas las cotas subiendo durante la tarde las lluvias descargarán a ratos con intensidad en Extremadura Castilla La Mancha también la Comunidad de Madrid de manera más aislada Andalucía y el ambiente será frío en el centro sur de la península muy frío en la mitad norte y y

Voz 1727 06:32 esta mañana un día más vamos a debatir analizar la situación de la libertad de expresión en España lo haremos a partir de las diez de la mañana a las nueve en Canarias con Toni Garrido y con quiénes se han visto afectados por decisiones judiciales que han generado polémica mucha polémica Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 06:49 buenos días Pepa lo resumía anoche en esa entrevista en la SER Ada Colau

Voz 1468 06:53 un cantante de rap que va a la prisión tres años y medio entre otras cosas por injurias al Rey en un debate tan

Voz 3 06:59 bien de recorte de libertades y de la libertad de expresión con retiradas de obras de de la exposición Arco con la retirada de un libro bueno pues ese contexto malestar generalizado hay más situación que creo que no es normal es normal esta situación

con la vamos a abordar con Sergio del Molino y con el autor de Fariña con Nacho Carretero vamos a repasar estos acontecimientos recientes con más protagonistas porque entrevistamos también al rapero Val tonic vamos a hablar con el dueño de la librería Lagun emblemáticas símbolo de la resistencia antifranquista y ante los atentados de ETA que fue varias veces quemada los antes de llegar a esa hora tan interesante buenos días a todos les cuento que vamos a llamar Abel Caballero para que nos explique cómo va a hacer hoy con los alcaldes el alcance de ese acuerdo al que llegaba con Montoro además la Unión de Actores sí actrices se suma a la huelga feminista del ocho de marzo y esta mañana a las ocho y media a siete y media en Canarias recibimos en este estudio a una de las más combativas desde hace mucho tiempo a Leticia Dolera

Voz 7 07:54 creo que debería luchar contra esto de Myspace que ha quedado claro lo que se mantiene no sí si me tomo nota sabes yo y mis amigas feministas destacando la gala muy bien eh Ariño va muy bien bien gracias explicarme las cosas que un campo de nabos feminista precioso

esta mesa de análisis Joaquín Estefanía Lucía Méndez que Enric Juliana Ayala Sanz entrevistamos al periodista deportivo

Voz 6 08:15 Sanz entrevistamos al periodista deportivo

Antonio Lobato que vuelve a retransmitir la Fórmula Uno

Voz 6 08:33 en el que

Voz 1727 08:33 yo lo de ayer repasamos con ustedes la situación de la sanidad de la educación públicas en España después de diez años de crisis hoy le toca a los ayuntamientos les invitamos a valorar la gestión la situación de sus municipios

todo esto en el no cabe uno cinco dos dos dieciséis sesenta

quién whatsapp notas de voz al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

son las seis y nueve las cinco en Canarias Aimar empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 13 10:14 protege con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 14 10:25 escucha milenios la calma se Spot

Voz 0684 10:30 cada club un adelanto estamos inmerso en las redes sociales Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes tenemos Twitter local volcado Carlo eh esto el ascenso de las nuevas tecnologías no Losa

Voz 15 10:51 ha pillado de perfil

Voz 6 10:55 ahora mismo somos clásicos clásico modelo

Voz 14 11:02 está probado Pétain

Voz 6 11:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 11:09 vamos a ser un minuto a Cataluña pero antes noticia económica muy importante que se ha concretado en las últimas horas el Gobierno se comprometió anoche con los ayuntamientos a dejarles invertir los más de cinco mil millones de superávit que acumulan los municipios Montoro le dijo al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Abel Caballero que en cuestión de semanas va a aprobar un decreto ley para autorizarle a los ayuntamientos a echar mano de ese dinero que hasta ahora los alcaldes tenían vetado Nieves Goicoechea

Voz 1468 11:34 la última llamada pública de los municipios hace apenas cuatro días dio casi por agotado el tiempo y la paciencia era urgente desbloquear el superávit de dos mil diecisiete y ayer cambiaron los vientos nuevo hueco un lobo

Voz 4 11:44 una sensación de la reunión porque Abel Caballero

Voz 1468 11:46 dio varios compromisos de Cristóbal Montoro el principal ricos

Voz 4 11:49 queremos poder tener más capacidad para elegir en qué invertimos el superávit por tanto que se aplique que se amplíe el listado de las inversiones de los sectores en los que podemos

Voz 1468 12:01 reinvertir superávit en mejorar colegios públicos y en crear empleo o en políticas sociales el ministro de Hacienda estudiará esta ampliación de proyectos y el Ejecutivo aprobará por decreto ley estos cambios para que se apliquen ya en marzo le preguntamos Abel Caballero por este sorprendente cambio de actitud de Montoro será la guerra de encuestas conciudadanos

Voz 4 12:18 no voy a enjuiciar a mí me vale con que hayan dicho que si no no me no metió entre el diablo de subastar

Voz 1468 12:23 el ministro de Hacienda apoyará reinvertir ahorros municipales por ejemplo en seguridad

Voz 1727 12:27 ese concepto de inducción financieramente sostén

Voz 16 12:30 libre pueda utilizarse en beneficio de los ciudadanos por ejemplo en el ámbito de la seguridad ciudadana

Voz 1468 12:36 Montoro también se comprometió a negociar la financiación local y autonómica en paralelo

Voz 0027 12:41 por otra noticia económica importante para España que vamos a conocer en las próximas horas a lo largo de te hoy por hoy la justicia europea va a decidir hoy el futuro del acuerdo de pesca entre la Unión Europea Marruecos que es fundamental para la flota española de hecho de los ciento veintiséis barcos europeos que pueden faenar en aguas marroquíes y saharauis cien son españoles hoy sabremos si lo van a poder seguir haciendo aussie tienen que salir de esas aguas porque porque Marruecos ha negociado como propias unas aguas que en si pertenecen al Sahara Occidental sobre las que la comunidad internacional no reconoce la soberanía marroquí Marruecos ha negociado con ellas sin que las contrapartidas económicas del pacto beneficien al pueblo saharaui y eso puede echar por tierra todo el acuerdo crecen la Pastor

Voz 0738 13:23 en la Unión y Marruecos tienen un acuerdo de asociación impacto específico para la pesca el primero no puede ya aplicarse al territorio saharaui por decisión del Tribunal Europeo y el futuro del segundo se conocerá hoy es un problema fundamental el de los recursos porque un territorio ocupado administrado por una potencia exterior sólo puede usar estos recursos a beneficio de los ciudadanos afectados una doctrina de Naciones Unidas invocada por una ONG británica tanto por hecho que la explotación pesquera de las aguas del Sahara que Marruecos concede la Unión Europea es ilegal porque no beneficia ni ha sido decidida por los a es un tema complicado que al margen de los intereses del casi centenar de pesqueros españoles favorecidos por el acuerdo vincula los problemas de la autodeterminación no reconocida por la Unión a los saharauis con los textos jurídicos comerciales y que además en plena crisis de inmigración complica las relaciones de la Unión con uno de los países más importantes de su frontera sur

Voz 0027 14:30 ahora sí en Cataluña Frederic Vinçent bon día Boni Ademar tanto Cataluña como Esquerra aseguran que su acuerdo para la investidura es inminente quién se perfila como candidato de consenso es el encarcelado Jordi Sánchez ex presidente de la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana que concurrió a las elecciones de diciembre como número dos de la lista de Puigdemont que lleva en prisión

Voz 6 14:49 desde octubre fuentes conocedoras de la negociación

Voz 0706 14:51 fueron a la SER que estas la opción más probable que no está cien por cien cerrada pero que es la idea que permitirían mantener el pulso con el Gobierno como quiere son Cataluña in desobedecer al Constitucional con una investidura dijo

Voz 1161 15:02 Francia como defiendo Esquerra Carles Campuzano del PDeCAT anoche en Hora Veinticinco Ésta era una opción que me consta que es estaba cese estaba trabajando pero no te lo puedo no te lo puedo confirmar

Voz 0706 15:14 con Sánchez en prisión a alguien tendría que gestionar sin embargo el día a día quién tiene más números es Jordi Turull también investigado que sería una especie de conseller en cap a Esquerra le chirría sin embargo que los dos principales cargos del Govern sean de Cataluña sea como sea después de las últimas reuniones los independentistas ven el acuerdo inminente dama

Voz 6 15:33 no ante la semana es vida

Voz 0706 15:36 desde la CUP diciendo que seguramente habrá acuerdo a lo largo de esta misma semana desde los Comunes y apuntan que este acuerdo no es ni mucho menos perfecto

Voz 1468 15:43 claro lamento que que sigamos hablando en estos términos no nos sugiere que vayamos a tener un gobierno que pueda funcionar con normalidad

Voz 0706 15:51 es Ada Colau la alcaldesa de Barcelona anoche en Hora Veinticinco donde añadió que sin embargo entiende que los independentistas presenten a quién considera

Voz 0027 15:58 en esa entrevista noche en la SER Colau expuso sus argumentos para justificar el plante doble que le ha dado al Rey esta semana el del domingo el de ayer en la recepción previa en la inauguración del Mobile insiste Colau en que no están jugando con las cosas de comer y que el riesgo de que los organizadores el Mobile se Cannes de la inestabilidad y buscan una nueva ciudad no existe dijo dice Colau ella lo atribuye todo a una estrategia del miedo por parte del PP han acordado en buenos días

Voz 0127 16:22 buenos días Colau cree que hay malestar generalizado con el comportamiento del Rey a la crisis catalana y asegura que como Alcan

Voz 1468 16:27 de esa forma parte de mi responsabilidad institucional recoger ese malestar ciudadano expresarlo con un gesto puntual y concreto

Voz 0127 16:34 dice que el discurso que dio el monarca el tres de octubre esperaba una llamada al diálogo y a la reconciliación

Voz 1468 16:40 de eso pues se ha alineado con las posiciones más duras y más represivas protagonizadas por el Partido Popular

Voz 0127 16:45 según testigos presenciales después del plantón Felipe VI le dijo a Colau que su deber era defender la Constitución y el Estatuto catalán

Voz 1468 16:51 Ellos sólo responde que entendía perfectamente no espera otra cosa más que el Rey defendiera la Constitución pero bueno que las carreras que vimos el uno de octubre estoy convencida de que no es la mejor manera de defenderse

Voz 0127 17:02 ese plantón Mariano Rajoy decía desde Túnez luego le

Voz 17 17:05 dicho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema

Voz 0127 17:12 menor PSOE y Ciudadanos coinciden en que es están corriendo riesgos Manuel Escudero José Manuel Villegas

Voz 0706 17:17 en ese momento se está jugando con fuego

Voz 18 17:19 es muy malo para Barcelona nuestra altura ya

Voz 19 17:22 es una utilización sesgada adogmática partido

Voz 0127 17:25 esta sus cargos Unidos Podemos defiende la actitud de Colau Pablo Echenique

Voz 20 17:29 se ha comportado como una ciudadana del siglo XXI

Voz 1727 17:32 eso y el PDeCAT así

Voz 0127 17:35 o al igual que Colau que la situación política en Cataluña no va a perjudicar al Congreso

Voz 2 17:45 sí quietud sistema de Anse

Voz 3 17:49 a vendedores eurodiputada socialista a Luis de Guindos en el brete de tener que responder por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular fue durante el examen a De Guindos en el Parlamento Europeo para comer el irse el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo esta europarlamentario socialista les dijo que dudaba de su idoneidad porque viene de un partido con un sistema generalizado de sobres De Guindos en lugar de negar que el PP sea un partido con un sistema generalizado de sobres

Voz 2 18:14 lo que hizo fue negar que él sea del PP y uno proclive a Fannie

Voz 3 18:20 sabe no he militado en ningún partido ni el concurrido en ninguna lista a las elecciones son las palabras de De Guindos que dijo estar muy orgulloso de haber sido miembro del Gobierno de Rajoy de serlo todavía porque Rajoy aún no la destituido lo hará la semana que viene según anunció ayer el mismo desde Túnez confirmó que la crisis de Gobierno se va a quedar en minicrisis sólo sale de Guindos enviado especial de la SER atunes Óscar García qué tal buenos días los ministros de Rajoy respira más tranquilo

Voz 2 18:47 los no habrá más cambios en el Govern

Voz 1645 18:50 Brno tan sólo el de la cartera de Economía porque según Rajoy es un gobierno muy reciente porque funciona muy bien

Voz 21 18:57 con todo ello no veo ninguna razón yo comprendo que los demás pues Piran que haya un gobierno quizá porque éste les preocupa lo bien que lo hace

Voz 1645 19:06 la semana que viene sin concretar el día exacto Rajoy va a nombrar al sucesor de De Guindos y acto seguido el objetivo del presidente será aprobar los presupuestos antes del último viernes del mes de marzo para ello ha apelado al apoyo del PSOE no citó en ningún momento a Ciudadanos sus socios de investidura porque dice que los socialistas gobiernan en diferentes comunidades autónomas es importante su apoyo para cerrar asuntos como el nuevo modelo de financiación

Voz 0027 19:34 después de no haber respetado en las primeras horas el alto el fuego de treinta días que pidió el Consejo de Seguridad de la ONU Rusia plantea ahora para Siria que se abra un corredor humanitario durante cinco horas al día para evacuar a los heridos de Guta sólo con los civiles que murieron ayer en los ataques de la aviación siria y rusa el número de muertos en ese enclave opositor sirio asciende ya a quinientas sesenta y uno personas de las que ciento treinta y nueve son niños Victoria García

Voz 1460 19:58 hola buenos días el presidente Putin accedería crear un corredor humanitario que permita a los civiles abandonar el enclave de Utah durante cinco horas su ministro de Exteriores Serguéi Lavrov ha repartido culpas de la situación actual en Guta puntualizaba

Voz 17 20:12 yo estuve sueños que el secretario

Voz 1460 20:15 si la tregua en ningún caso afectará a los grupos terroristas a los que las fuerzas sirias y la aviación rusa seguirán atacando Lavrov acusa a Estados Unidos de estar detrás de los cascos blancos quedan información sesgada y falsa de lo que ocurre sobre el terreno y de tratar de crear un cuasi Estado dentro de Siria no quiere que esos corredores humanitarios sean controlados por los rebeldes España celebra la adopción de la resolución de la ONU mientras que el presidente francés Majó advierte a Erdogan su homólogo turco de que la tregua en Siria no sólo afecta a Guta sino también a Afrín donde Turquía atacado en varias ocasiones el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez insta a implementar de modo inmediato esa tregua

Voz 0027 20:56 seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias en Reino Unido los laboristas tratan de forjar un discurso propio de cara al Brexit su líder el líder entre los laborista Jeremy Corbyn pide ahora una unión aduanera con Europa para después de la ruptura corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:11 Jeremy Corbyn marca las distancias con los conservadores en el tema del Brexit el líder laborista propone que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera después de la salida de la Unión Europea de esta forma afirmó ayer en Coventry se podrá garantizar empleo nivel de vida yp paz en Irlanda

Voz 17 21:30 hoy

Voz 0273 21:32 queremos negociar un nuevo y amplio acuerdo de unión aduanera entre Reino Unido y la Unión Europea aseguran manos que no habrá aranceles son Europa observa furor poco hora en ni para evitar una frontera física en Irlanda del Norte los portavoces de Theresa May respondieron a su discurso rechazando una vez más esa futura pertenencia tanto a la unión aduanera como al mercado único pero Corbyn presión a la primera ministra busca atraer el voto de los tories rebeldes en la Cámara de los Comunes a fin de desmontar la estrategia de Brexit el Gobierno algún llamamiento dijo a los diputados de todos los partidos para que pongan el interés de la gente por encima de las fantasías ideológicas Corbijn aspira a que el Reino Unido siga participando en la toma de decisiones de futuros tratados comerciales con la Unión Europea tras el Brexit algo que Bruselas rechaza de plano

Voz 0027 22:25 España suspende en la lucha contra el racismo y así se lo ha hecho saber esta noche el Consejo de Europa este organismo que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en Europa exige al Gobierno de Rajoy que deseen calle de una vez la ley de lucha contra la discriminación y que cree un observatorio independiente del Gobierno que se encargue de cumplirla Álvaro Zamarreño desde la llegada de Rajoy el proyecto de ley contra la discriminación estaba aparcado en nuestro país no tiene un organismo independiente que luche contra el racismo y que puede atraer

Voz 6 22:52 en cambio social real leemos en el informe

Voz 0027 22:54 devorado por la Comisión contra el Racismo del Consejo de Europa el Consejo para la eliminación de la discriminación no elabora informes desde dos mil doce no tiene presidente desde hace años entrarán ahora mismo a su web la última novedad que publican es de dos mil quince la recopilación de datos sobre agresiones discriminatorias por color religión nacionalidad orín la acción sexo sexual lo a personas transgénero empiezan ahora a tomarse en serio pero con grandes discrepancias entre los datos oficiales y los de la sociedad civil dice el Consejo de Europa que critica las dificultades para llevar casos a la justicia o fijar sanciones realmente efectivas y recomienda un mayor esfuerzo para que los alumnos de familias migrantes eso gitanos reciban atención adecuada que evite su fracaso escolar según avanza hoy El Periódico de Cataluña Shakira acaba de pagar a Hacienda más de veinte millones de euros para saldar parte de la deuda que les reclama el fisco son veinte millones que corresponden sólo a dos mil once la investigación es mucho más amplia y puede que tenga que terminar pagando bastante más pero lo que acaba de pagar sólo sobre dos mil once lo pagan no porque acepte el criterio de Hacienda sino para poder recurrir Carolina Gómez buenos días buenos días

Voz 0393 24:00 los veinte millones que acaba de desembolsar corresponden a un ejercicio ya prescrito dos mil once Por eso haciendas lo ha reclamado por la vía administrativa pero la Fiscalía de Barcelona mantiene abierta una investigación penal por defraudar a la Agencia Tributaria durante los tres años posteriores dos mil doce dos mil trece dos mil catorce hacían asegura que la artista residía en España durante todo ese tiempo y que por eso debería haber tributado aquí el entorno de la cantante alega que mayoritariamente ha estado fuera de España esos años y que sus ingresos provienen mayoritariamente del extranjero

Voz 0027 24:29 hoy empieza el juicio contra el narco gallego Sito Miñanco la Fiscalía pide para él seis años de cárcel por blanqueo de capitales provenientes de la droga en las últimas horas Miñanco sea declarado en huelga de hambre por el trato según el vejatorio que dice estar recibiendo en la cárcel de A Lama en Pontevedra Xaime López Galicia Bos días

Voz 0846 24:44 dos días José Ramón Prado Bugallo ha comunicado su decisión tanto a la jueza de la Audiencia Nacional que decretó su ingreso en prisión como al juez de vigilancia penitenciaria de ese tribunal Sito Miñanco fue trasladado el viernes a la cárcel de Alhama para asistir a este juicio por blanqueo que comienza hoy en la Audiencia de Pontevedra Miñanco se encontraba en la cárcel de Alcalá Meco donde fue recluido buenas atrás tras ser arrestado en la operación Mito junto al narco Arousa no se sentarán en el banquillo esta mañana su primera esposa Rosa María puso su hija mayor Rosa María Prado una hermana de su ex mujer de un empresario que según el fiscal habría actuado como testaferro la Fiscalía los acusa de blanquear entre mil novecientos ochenta y ocho y dos mil siete a través de una inmobiliaria diez millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia de Pontevedra

Voz 0027 25:36 este hace una década desde dos mil ocho la humanidad guarda en una especie de Granero gigante en el círculo polar Tico muestras de semillas de plantas de todo el planeta el objetivo es tener una reserva de la biodiversidad una catástrofe repentina o el cambio climático obligan a replantar el planeta ese arca de Noé de la flota de la tierra acumula ya un millón de semilla

Voz 0882 25:58 las Javier Gregori este almacén subterráneo abierto en las Islas Svalbard acaba de recibir más de setenta mil nuevas semillas por primera vez alcanza el millón de cultivos congelados y guardados en las profundidades de una montaña situada en pleno círculo polar ártico entre los nuevos envíos destaca una nueva variedad de patata que procede de Estonia con este nuevo récord una de las tres cámaras de las que consta la llamada Arca de Noé de la humanidad está ya casi llena de paquetes de semillas y cada una de ellas es un cultivo muy importante para el sector de la alimentación como explica el investigador Hans de PNUD Wolf Ceres China diversidad de cultivos se considera esencial para salvaguardar el futuro del suministro de alimentos asegura De Wolfe en el caso de catástrofes como guerras o el cambio climático

Voz 0027 26:44 hoy

Voz 2 26:47 París

Voz 3 26:48 Sampe buenos días desde hace Marc tiemblan por la lesión de animales

Voz 1161 26:51 porque es más seria de lo que se esperaba en un primer momento en el que se le diagnosticó esguince fuerte del tobillo derecho pero tras una exploración más profunda deriva en que también tiene según el parte médico de una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho lo que le haría ser baja mínimo un mes lesiones similares sufrieron jugadores del Real Madrid como Marcelo en dos mil doce tres meses de baja Savia Alonso en dos mil trece dos meses el mismo tiempo que James en dos mil quince y un mes el alemán Kross en dos mil dieciséis

Voz 1460 27:14 con lo que a sólo siete días del partido de vuelta de la Champions contra

Voz 1161 27:17 el Real Madrid el fichaje más caro de la historia del fútbol no estaría en el Parque de los Príncipes como confirmaba anoche en El Larguero el doctor Ripoll

Voz 5 27:23 el problema es que el escrito metal Sandra danos un ser hija el tema el tobillo Honda en todo lo que tracción a continuamente el hueso mientras se necesita la donde el tobillo y entonces cada vez que el futbolista corre ese tendón pilas hueso abierta al lesionado ya digo que es muy difícil si realmente se trata de una estaba pueda jugar partido

Voz 1161 27:49 una lesión que generalmente además tiene un final muy habitual

Voz 5 27:52 la cruz fue cuando se produce un esguince de tobillo de tanta entidad como la que eso produjo los tiro frecuentemente incluso acaba en el quirófano

Voz 1161 28:02 mientras el Real Madrid abre esta tarde la jornada veintiséis en Primera con su visita desde las ocho al Espanyol en Cornellá y sobre la lesión del brasileño hablaba ayer Zidane de no me gusto a los jugadores

Voz 1994 28:10 selección en nuestro contento por la lesión de Neymar

Voz 17 28:13 yo nunca voy a desear un jugador rival que no

Voz 1994 28:16 este por por una lesión vuelve

Voz 1161 28:18 los al once tras su sanción siguen de baja Marcelo Kroos Modric Vallejo y Cristiano descansará a Zidane lo justifica

Voz 1994 28:23 lo importante es tener a Cristiano siempre siempre a tope y él sabe que bueno que de vez en cuando tiene que que descansar Si además que al final de temporada hay el mundial yo porque digo eso porque lo he vivido eh

Voz 1161 28:37 en el español la única baja para Quique Flores es la del lesionado Sergio Sánchez habiendo ganado a Barça y Atlético el técnico españolista espera poder repetir

Voz 22 28:44 hemos hecho tumbado Gozón fundamental para pensar que se puede volver a hacer ahora bien

Voz 1460 28:48 lo sabemos bueno su momento

Voz 1161 28:50 el fruto hoja vamos jodido del club arbitrará el colegiado murciano Sánchez Martínez y desde las ocho y media otro más Montilivi Girona Celta a Benítez es baja en los catalanes fantástica veraneos gallegos arbitrará el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez una jornada que se funde con la XXV recién terminada ayer en la que el Betis se imponía cero dos al Levante resultado que deja muy tocado al amor

Voz 1727 29:08 en en los levantinos también se completaba la jornada

Voz 1161 29:10 pero en Segunda con el Tenerife tres Lugo uno mañana cinco partidos más entre ellos el Atlético Madrid y por el larguero pasaba anoche uno de los capitanes Diego Godín que entre otros temas habla de la reciente salida al fútbol chino de sus compañeros Carrasco

Voz 17 29:22 Ana fue una decisión personal de los dos eso fueron conscientes Si con ganas de de hice a probar suerte ya tener un nuevo contrato no me sorprende porque la verdad que que son contrato GRE pusieron encima de la mesa para dígame

Voz 1161 29:36 también confirmó en El Larguero Javier Tebas el presidente de la Liga que se jugará el Barça Real Madrid jornada treinta y seis en domingo en ese fin de semana y en baloncesto España está ya clasificada para la segunda fase del Mundial tras ganar ayer a Montenegro setenta y nueve a sesenta

Voz 1727 29:48 siete el mapa Semper haya

Voz 23 30:00 son las

Voz 1727 30:01 seis y media a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias reúne hoy en Madrid a más de trescientos alcaldes para explicarles el compromiso que adquirió ayer Montoro el ministro de Hacienda que les permitirá ahora sí a los ayuntamientos utilizar su superávit Aimar

Voz 3 30:27 el ministro de Hacienda promete un decreto ley para que ya desde este mes de marzo las administraciones locales puedan gastar ese dinero que ahorrar Montoro estudiará ampliar comer piden los ayuntamientos ampliar el listado de sectores en los que pueden invertir las administraciones locales y un cambio más al que se abre el gobierno está dispuesto a devolverles a las comunidades autónomas algunas competencias en materia laboral que asumió durante la crisis eso abriría la puerta a que los funcionarios y empleados públicos de determinados gobiernos autonómicos recuperaran la jornada de treinta y cinco horas Rafa

Voz 15 30:57 tras los avances de la semana pasada cuando se acordó ampliar el plan de estabilización del empleo en el sector público para reducir la temporalidad general al ocho por ciento este lunes será el turno de la negociación colectiva los sindicatos reciben de Hacienda garantías de que se devolverá a las administraciones territoriales competencias sobre jornadas planes de igualdad e incapacidad temporal que la Administración central había asumido durante la crisis a falta de la redacción del compromiso con el Gobierno hay sensación de que las conversaciones avanzan Pepe Fernández Comisiones Obreras

Voz 3 31:27 Comisiones Obreras considera que se ha dado un paso más por parte del Gobierno que crea condiciones para seguir trabajando por un buen acuerdo para las empleadas y empleados públicos

Voz 15 31:36 este clima favorable ha llevado a que sindicatos y Hacienda hayan acordado prolongar las negociaciones con

Voz 3 31:41 ese encuentros más el cinco y el nueve

Voz 15 31:43 once de marzo en el primero de ellos se abordará la cuestión clave

Voz 3 31:46 de de las retribuciones de los empleados públicos y un dato a una semana y media de la huelga feminista del ocho de marzo sólo dos de cada diez consejeros de las empresas que cotizan en Bolsa en España

Voz 0605 31:59 sólo dos de cada diez son mujeres Eva Vega doscientas cincuenta y ocho consejeras venas el diecinueve por ciento del total de mil trescientos cuarenta y siete miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas ese diecinueve por ciento queda lejos de la recomendación del supervisor bursátil de contar al menos con un treinta por ciento de consejeras en dos mil veinte Nuria Chinchilla profesora de la escuela

Voz 7 32:24 el bosque orgías se llevamos poseso inconsciente que ha pensado la empresa para hombres del siglo XIX y seguimos con esta idea todavía no hemos hecho el cambio hacia esa flexibilidad e como me gusta decir las tres del siglo XXI la flexibilidad la feminidad y la Familia

Voz 0605 32:41 los sectores que más impulsan la presencia femenina el financiero el tecnológico y el energético el que menos el inmobiliario sino nos fijamos sólo en el Ibex todas las compañías cuentan con mujeres en los consejos pero el número

Voz 15 32:54 Cima continúa estancada en su país ya

Voz 0605 32:57 cinco empresas con una única mujer entre sus consejeros

Voz 3 33:01 hoy va a hacer mucho frío sobre todo en la mitad norte de la península la nieve que ha sido muy copiosa durante la madrugada en el interior de Cataluña caerá a lo largo del día también en Aragón en La Rioja Navarra Castilla y León Madrid Galicia allí lloverá con fuerza en Extremadura Castilla La Mancha Andalucía la Comunitat Valenciana ahora mismo cómo están las carreteras María Forner buenos días

Voz 0127 33:21 hola muy buenos días pues en estos momentos en la Comunidad de Madrid ya encontramos tráfico intenso en los accesos a la capital especialmente en la dos en la zona de Torrejón de Ardoz también en la A tres Santa Eugenia en la A4 en el cruce con la M treinta Pinto y en la cinco en la zona de campamento ya Alcorcón tráfico denso en la A42 en Parla circulación congestionada la M cuarenta de Vallecas y Coslada en sentido norte hacia La2 en Barcelona un accidente en la AP siete a la altura de Vilafranca del Penedès dificulta la circulación hacia Barcelona y además son necesarias las cadenas en la B quinientos veintidós en Vic en la P V cincuenta XXXI en Arenys de Munt y en la C diecisiete en maya han por el temporal asimismo son necesarias las cadenas para circular en Granada por la A tres nueve cinco en Sierra Nevada están cerrados a la circulación los puertos de montaña de Cantabria de Lunada Estacas de Trueba en Salamanca permanece cerrada la de a ciento noventa y uno en Candelario así como la LP cuatro en Santa Cruz de Tenerife en San Pedro de Breña Alta estamos en la alerta amarilla en gran parte de la península por precipitaciones en forma de nieve así que desde la DGT les pedimos que consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje

Voz 25 35:59 hoy por hoy Mesa de España dice que gira gira

Voz 1727 36:14 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos hoy en Cartagena porque esta noche ha muerto allí una anciana de ochenta y ocho años en el incendio de una residencia las llamas sólo han afectado su habitación la mujer que compartía cuarto no ha tenido ninguna opción de escapar porque estaba amarrado a la cama con un cinturón para no caerse Murcia Ruth García buenos días

Voz 0393 36:35 buenos días el incendio se declaraba sobre las diez de la pasada noche en una de las habitaciones una residencia de ancianos de Cartagena y como consecuencia de ese incendio muerto una anciana de ochenta y ocho años calcinada ancianas encontraba como dices en la cama cogida con una sujeción especial PA seguridad cuando se vio afectada por el fuego Su compañera de habitación sí pudo salir al pasillo pedir ayuda al llegar los bomberos consiguieron apagar el incendio rápidamente pero descubrieron que entre los restos del colchón avión cadáver calcinado era el de esta mujer de ochenta y ocho años cuyo cuerpo atado con el cinturón a la cama para evitar caídas le impidió huir de las llamas varias personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo y dos trabajadores por una

Voz 1727 37:12 crisis de ansiedad y en Cataluña Frederic Vincent como la de nuevo

Voz 15 37:16 hola Pepa buenos días los Mossos han terminado esta noche de rock

Voz 1727 37:18 distraer la casa de los dos detenidos padre e hijo por el crimen de Marc y Paula en el pantano de Susqueda este verano en Girona y todo apunta a que el autor material fue el padre que ya cumplió condena por matar

Voz 0706 37:30 su exmujer si hace más de veinte años seis horas de registro que es probable que continúan esta mañana además de otras casas por ejemplo la que el supuesto autor del crimen compartida con su tío en estos registros era negado los hechos incluso dice no haber estado en el pantano el día del asesinato de la pareja pero los Mossos d'Esquadra afirman tener constancia tener pruebas que su coche estuvo allí el acusado además conoce bien la zona porque según fuentes policiales era habitual que fuera ir a pescar uno de los motivos que habría acelerado de la detención es que tenía previsto un viaje a Colombia que es el país de procedencia de procedencia de su pareja actual sobre el hijo todavía se investiga cuál sería su posible relación con los hechos

Voz 1727 38:06 hoy está convocada una concentración en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción contra la escalada de violencia que vive la comarca convocada por varios colectivos vecinales van a pedir más agentes más policías contra el narco y un plan social que arranque el problema de raíz Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 15 38:24 buenos días Pepa por tu seguridad por la de todos y la plataforma social del Campo de Gibraltar son las organizaciones que han llevado a los vecinos a participar a partir de las siete de la tarde en esta concentración en la plaza de la iglesia una convocatoria con la que quieren reclamar a las administraciones medidas sociales de seguridad de empleo para mejorar la situación del municipio y acabar con la mala imagen que se está mostrando en las últimas semanas por culpa de los incidentes derivados del narcotráfico Francisco Mena portavoz de la plataforma Por tu seguridad por la de todos

Voz 1727 38:55 creo que tienen la oportunidad de Demo

Voz 26 38:57 durar al mundo entero y en particular a nuestro país que la línea necesita de un esfuerzo importantes de las diferentes administraciones tanto en materia de seguridad como en materia de servicios sociales y empleo

Voz 15 39:10 será con el lema Por la línea por tu seguridad por tu futuro

Voz 1727 39:13 ayer de nuevo en Bilbao miles de jubilados se movilizaron por unas pensiones dignas Euskadi Isabel León qué tal Pepa Bueno con el movimiento que empezó con pequeñas concentraciones Isabel cobra cada día más fuel

Voz 15 39:25 tres Un no nos moverán en toda regla a los jubilados

Voz 0821 39:28 vascos y concretamente los vizcainos empiezan a organizarse a citarse previamente a planificar movilizaciones ya disponer autobuses para recoger a pensionistas de pueblos y cada lunes citarse en Bilbao la foto de las casi cincuenta mil personas del jueves pasado es

Voz 1727 39:41 en fuerza pero advierten de que cada lunes van

Voz 0821 39:43 a seguir saliendo que por ellos no va a ser

Voz 27 39:46 es lunes aquí seguiremos concentrando nos todos los lunes aprovechando esta Dama le amarraban seguiremos haciendo en más cosas no solamente en Bilbao y en todas las ciudades sino que queríamos hacer una muy bestiales en Madrid para que se nos oiga

Voz 0821 40:03 Di piensan en esa próxima foto trabajan con el diecisiete de marzo como fecha aproximada para una cita unitaria en Madrid a falta de los últimos flecos hasta entonces tienen de momento dos lores por delante

Voz 1727 40:12 y los que les quedan y el Tribunal Constitucional va a permitir que Navarra es propia viviendas que hayan estado

Voz 0393 40:17 hacía dos años y que pertenezcan

Voz 1727 40:20 coso a empresas no avala en cambio la expropiación para evitar desahucios de personas en situación de emergencia Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 40:28 bueno días es una ley en parte avalada ahora por el Constitucional que fue aprobada por el Parlamento navarro hace cinco años y que dejaba la puerta abierta a que la Administración foral expropiar a viviendas cuando hayan estado desocupadas al menos dos años no obstante a lo que no da su visto bueno del Constitucional esa otro aspecto de esa ley la expropiación por razones de interés social vinculada esa desahucios de personas en situación de emergencia las viviendas que se pueden expropiar serán siempre propiedad de personas jurídicas no de particulares deben haber estado desocupadas los dos años anteriores además de que los propietarios hayan desatendido una advertencia previa

Voz 25 41:05 sentido el horror unos

Voz 1727 41:11 lleva de nuevo Andalucía Sevilla concretamente una veintena de perros han sido atados a las vías del tren para que murieran arrollados por los trenes en varios pueblos de la provincia y algunos Elena tenía microchip identificativo y eran utilizados para la caza

Voz 15 41:27 si al menos uno de ellos ya había sido utilizado para la caza un dato que sea comunicada el Seprona de la Guardia Civil y que también han denunciado los hechos a Adif para que inspeccione el trazado de la vía una denuncia presentada el Partido Animalista PACMA tras este tremendo hallazgo de veinte perros atados en la vía del tren que une Sevilla con Espartinas Olivares Salteras ir Villanueva de la discal algunos todavía tienen el cuello la cuerda con la que fueron atados PACMA además denuncia que encontraron algunos perros todavía vivos atados y abandonados en los aledaños de la vía la Guardia Civil ha pedido ahora la colaboración ciudadana para tratar de

Voz 0393 42:03 localizar a los responsables de esta barbarie

Voz 1727 42:05 lo dicho un espanto Elena un beso otro

Voz 15 42:08 Pepa

Voz 28 42:10 no me suena me veía antes

Voz 1727 42:22 nuevo revés judicial en Estados Unidos para Donald Trump el Tribunal Supremo ha rechazado intervenir en la disputa sobre los Dreamers los setecientos mil jóvenes indocumentados a los que el presidente quiere deportar corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 42:37 buenos días de momento DACA esa visa temporal que tienen los Dreamers seguirá en vigor después de que el trío

Voz 15 42:42 en al Supremo haya rechazado entrar en el caso como les

Voz 1510 42:45 pedía la administración de Donald Trump unos jueces de California y Nueva York han paralizado la orden ejecutiva que eliminaba DACA a partir del cinco de marzo el Supremo cree que el caso se tiene que resolver en tribunales inferiores es un revés para el presidente cuya política anti inmigrantes es uno de los ejes principales de su Gobierno aún así es una solución temporal para los inmigrantes que llegaron sin papeles siendo menores a este país que siguen dependiendo de la justicia para poder permanecer en Estados Unidos legalmente del Congreso que ha sido incapaz

Voz 1727 43:14 de aprobar una solución legislativa para los setecientos mil Dreamers desde que Trump decidí

Voz 1510 43:19 yo eliminar DACA hace seis meses

Voz 1727 43:26 dos de cada diez denunciados por crimen organizado en Río de Janeiro son agentes de la ley ante la corrupción policial y la escalada de violencia el gobierno brasileño ha puesto la seguridad en la ciudad en manos del Ejército Julia

Voz 15 43:39 Lina cada día los agentes de Río se enfrentan a la extrema violencia de una ciudad en la que sólo el año pasado fueron asesinadas casi siete mil personas pero en muchas ocasiones a quienes se enfrentan en estas operaciones es a sus propios compañeros policías corruptos vinculados con el narcotráfico con la participación en grupos paramilitares con lavado de dinero e incluso denunciados por homicidios de acuerdo con los datos del Ministerio Público brasileño de cada cinco mil personas denunciadas mil son agentes en activo la de servicio aunque el crimen no sólo corrompe a los que trabajan a pie de calle también a los agentes investigadores a los trabajadores de centros penitenciarios e incluso a los bomberos un problema que está convirtiendo a Río en una ciudad tomada por el crimen organizado según ha denunciado el propio presidente Michel Temer que ha obligado a que intervenga el Ejército para supervisar al resto de cuerpos de seguridad construidos pro

Voz 29 44:33 no es mira y no lo que tu hijo

Voz 30 44:48 triste

Voz 6 44:52 esta canción es la favorita para representar a Portugal en el festival de Eurovisión pero en su camino hacia la final se ha topado con el pasado acusan a su compositor de plagiar un tema cantado hace casi cuarenta años por un pastor evangelista Pascual Donate empecemos por el principio mil novecientos setenta y nueve Brasil el pastor Walter canta Dios para que le abra los ojos

Voz 31 45:14 a los mineros

Voz 30 45:21 que sí

Voz 6 45:23 la canción es un credo para la Iglesia universal al reino de Dios

Voz 1275 45:27 al grupo evangélico de Brasil hallamos ahora

Voz 6 45:30 a a dos mil dieciocho Portugal Diego pizarra presenta en televisión su canción Delfín pro

Voz 29 45:36 no todo esto mira

Voz 6 45:44 el parecido entre ambas canciones es evidente pero es plagio pizarra dice que no que sólo es una casualidad porque las melodías en la música no son ilimitadas en un mensaje a sus seguidores en Facebook ha dicho que no es creyente ni religioso descubrir ahora que un tema evangélico se asemeja a una de sus composiciones es cuanto menos sorprendente e irónico el próximo domingo se anunciará la canción que representará a Portugal en Eurovisión hasta ahora el tema de pizarra era el favorito entre el público

Voz 32 46:12 sí

