Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

buenos días el Europarlamento vota hoy a Luis de Guindos como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo el resultado no es vinculante porque De Guindos ya tiene el puesto asegurado el segundo examen ayer fue más corto y menos tenso que el primero pero se produjo una situación muy incómoda y además inusual para el PP mala para la imagen del Gobierno de España una diputada socialista francesa sacó a relucir la corrupción del PP

Voz 1727 00:44 si se pertenece usted un partido en el que se han repartido sobres de manera generalizada y ese sistema salpicado a varios miembros del Gobierno le digo

Voz 1727 00:53 de Guindos respondió con tranquilidad exhibiendo como mérito que no es miembro del PP ni ha ido nunca en una lista electoral ni ha sido diputado en el Congreso

Voz 4 01:03 son uno proclive electoral

les sí añadió que estaba orgulloso de ser miembro del Gobierno de Rajoy fue en realidad esa condición de ministro la que más suspicaces siguió levantando y seguirá de ministro al menos una semana más Rajoy aclaró ayer que no habrá sustituto hasta la semana que viene y que no hará más cambios en el Gobierno para que si funciona dice el presidente en Cataluña Jordi Sánchez se perfila como el candidato de consenso de los partidos independentistas

Voz 5 01:42 dar aclara Tim sólo mira Acaip Tribunal Hedges

Voz 1727 01:47 en la última Diada declaraba la sumisión a las leyes y a los tribunales hoy está en la cárcel acusado de rebelión y sedición por los incidentes ante la Consejería de Economía del veinte de septiembre Sánchez sería el el candidato propuesto por Puigdemont y aceptado por los partidos independentistas el portavoz del PDeCAT en el Congreso Carles Campuzano admitía anoche en la SER que era una de las opciones de la negociación

Voz 0027 02:10 que es inminente el acuerdo que en las últimas horas se habían encerrado los las más cuestiones que estaban que estaban abiertas y ésta era una opción que me consta que es estaba la estaba trabajando

Voz 6 02:22 no pero no te lo puedo no te lo puedo con

Voz 1727 02:25 más veremos si el anuncio del acuerdo se produce efectivamente antes del pleno del Parlament de este jueves quiénes seguro han llegado a un punto de entendimiento son el ministro de Hacienda y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias Abel Caballero ambos han alcanzado un acuerdo para que los ayuntamientos puedan gastar el superávit que acumulan Aimar Bretos

Voz 0027 02:44 Montoro ha prometido elaborar un decreto ley para que las corporaciones locales puedan utilizar los cinco mil millones de euros terminante de dos mil diecisiete podrán reinvertirlos este año y el que viene hacen celebra hoy una cumbre en Madrid con trescientos alcaldes para forzar

Voz 1727 02:57 cuánto cómo y en qué podrán gastar los ayuntamientos lo vamos a preguntar a partir de las ocho Abel Caballero importante también en un par de horas vamos a conocer la sentencia del Tribunal Supremo del Tribunal Europeo de Justicia sobre el acuerdo pesquero entre España y Marruecos

Voz 0027 03:13 Abogado General de ese tribunal ya dijo recientemente que el convenio no es viable porque Marruecos negoció con aguas del Sahara Occidental como si fueran propias sin darles a los saharauis parte de los beneficios de ese acuerdo en los cuatro años que lleva en vigor el pacto nuestro país ha capturado en esas aguas treinta mil toneladas se traducen en cincuenta y ocho millones de euros y el secretario general de la Confederación Española de Pesca Javier Garat tiene claro qué ocurrirá si el fallo de hoy es desfavorable

Voz 7 03:37 que no tengo ninguna duda que ERC ganaría inmediatamente en el Gobierno de Marruecos podría reaccionar inmediatamente expulsando a nuestros barcos aquí como cuando el Parlamento Europeo consideró que no debía ratificar el Protocolo anterior cuanto salió ese informe

Voz 1727 03:52 Nos echaron de su agua Shakira salda su deuda con la Hacienda española

Voz 0027 03:59 según publica hoy El Periódico de Cataluña la cantante ha pagado veinte millones de euros para saldar parte de la deuda que tiene con

Voz 4 04:06 esa cantidad corresponde sólo a dos mil once veinte millones de euros pero la Fiscalía el está investigando por defraudar en los tres ejercicios siguientes

Voz 1727 04:16 bien deportes esta tarde entramos en tres días de competición liguera en Primera División Sampe

Voz 1161 04:21 para acelerar el calendario de cara al Mundial de Rusia del próximo verano tenemos encima de la jornada veintiséis dos partidos desde las ocho el que abre esta fecha entre semana en Cornellà Espanyol Real Madrid desde las una y media de la noche en Montilivi Girona Celta jornada veintiséis que enlaza con la XXV recién terminada anoche del Betis cero dos en casa del Levante y que deja muy tocado a Muñiz en los levantinos a sólo un punto del descenso también se completaba la XXVIII con

Voz 4 04:41 este en Segunda División con el Tenerife tres Lugo u

Voz 0978 04:48 mucha atención a lo largo de las próximas horas a la cota de nieve ya esta madrugada ha nevado de manera copiosa en el interior de Cataluña volverá la próxima tarde y sobre todo la próxima madrugada nevada que se extenderá a gran parte de Aragón durante la tarde a Castilla y León también Navarra y La Rioja interior de Galicia incluso entre medio mañana y el mediodía en la Comunidad de Madrid la nevada puede ser copioso aunque luego subirá la cota de nieve quiere sur lluvia algunas tormentas que también puede descargar con intensidad

Voz 11 05:43 un recinto

Voz 8 05:47 y un recibo dividido entre docentes es menos recibo

Voz 4 07:21 y mucho más en la Feria de la Alimentación de Hipercor y el supermercado el corteinglés

Voz 9 07:26 punto de sabores con baste para disfrutar

Voz 1727 07:36 son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias Ada Colau estuvo anoche en Hora Veinticinco no volvió a defender no haber participado en la bienvenida oficial al jefe del Estado en la cena del Mobile del domingo dice que recogía el malestar de una mayoría de barceloneses que no cuantificó sobre la breve conversación

Voz 0008 07:53 que tuvo con el Rey el tono fue tranquilo educado y sereno entonces evidentemente mostramos puntos de vista diferentes como es de esperar y como hemos expresado también en público pero yo le trasladé le dije que no que no era una cuestión personal y que no había voluntad de ofender por ofender sino que a día malestar Humala estar muy importante y les explique lo mismo que la explicado y ahora usted me dijo que él tenía que defender la Constitución iba solo respondí que entendía perfectamente no espera otra cosa más que el Rey defendiera la Constitución pero bueno que la Constitución se puede defender de muchas maneras con las carreras que vimos el uno de octubre estoy convencida de que no es la mejor manera de defender la Constitución testigos de esa conversación aseguró

Voz 1727 08:32 que el Rey le respondió que él estaba para defender la Constitución y el Estatuto en cuanto a las negociaciones para formar gobierno en Cataluña los independentistas siguen hablando parece que el acuerdo puede ser inminente Frederic Vincent Solà

Voz 0706 08:45 hola pero buenos y que el candidato que impone Puigdemont

Voz 1727 08:48 y aceptan los demás es Jordi Sánchez ex presidente de la ANC y que está ahora mismo en situación de prisión provisional

Voz 0706 08:54 Fuentes conocedoras de la negociación aseguran a la SER que esta es la opción que permite encajar las prioridades de las dos principales formaciones independentistas es decir al investir a alguien en prisión Se mantiene el pulso con el Gobierno como pretende Jones para Cataluña pero a la vez se evita embestir a distancia Puche y por tanto desobedecer al Constitucional que era lo que quería Esquerra Republicana Carles Campuzano del PDeCAT en Hora Veinticinco apuntaba que la cosa va por aquí

Voz 0027 09:15 las últimas horas se ha encerrado los las cuestiones que estaba en que estaban abiertas que la esta esta era una fórmula sería una opción que me consta que es estaba estaba a trabajar

Voz 6 09:28 no pero no te lo puedo no te lo puedo com

Voz 0706 09:30 además no está encerrado porque falta algún detalle por ejemplo Kean dirigirá al día a día del guber desde Barcelona Jordi Turull o también algún detalle más de la Hoja de ruta pero Esquerra también aseguraba que la cosa está muy muy cerca

Voz 18 09:42 queda muy poco por cerrar y esperemos que podamos convocaron en breve y anunciar un acuerdo definitivo

Voz 0706 09:50 para el portavoz Sergi Sabrià de hecho Jones por Cataluña ya Esquerra tenían la idea de anunciar el acuerdo hoy pero finalmente se darán

Voz 1727 09:56 no sólo en España la situación política es enrevesada Italia celebra elecciones este domingo las encuestas dicen que ningún partido va a conseguir gobernar en solitario la coalición del centro derecha pergeñada por Berlusconi no suman lo suficiente y el entendimiento entre las formaciones de izquierda parece muy poco probable corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 10:16 a una semana de las elecciones generales italianas parece ya imposible que los líderes y candidatos de los partidos políticos confronta en sus programas en algún debate público siguen empeñados individualmente en promesas en el aire y escasas propuestas de gobierno algunos incluso no han esperado el resultado de las elecciones ya han actuado este el fin de semana como si las hubieran ganado es el caso de Luigi de mayo candidato a primer ministro por el Movimiento cinco Estrellas que tras elaborar una lista de ministros de su Gobierno Se dirigió al Quirinal con la pretensión de comunicarla al jefe del Estado lógicamente se le recordó que los italianos no han votado todavía les cerraron las puertas del palacio otro ridículo monumental el de Matteo Salvini de la derechista Liga socio de la coalición de Berlusconi que en pocos años ha pasado del independentismo

Voz 15 11:05 bueno a un estado aparente espiritualidad ahorros con una radio mano en la Biblia ya otra suelo yo aplicar era el juramento de fidelidad cumplir y hacer cumplir las enseñanzas del Santo de impuestos

Voz 1727 11:26 el elite cogida leridanos haciendo promesas electorales sobre la Biblia ir Reino Unido sigue discutiendo sobre cómo ejecutar el Brexit el líder laborista Jeremy Corbyn proponen un nuevo acuerdo comercial aduanero con la Unión Europea

Voz 19 11:39 ya son seis los laboristas buscaremos negociar un nuevo y adecuado acuerdo comercial con la Unión Europea para asegurarnos de que no habrá atadas con Europa y asegurarnos también de que se evita cualquier tipo de frontera dura en Irlanda del Norte o Don Juan Carlos

Voz 1727 11:57 hay que ver que dice Europa desidia hoy comienza implementarse la tregua aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de momento Rusia sólo permite el cese de hostilidades durante cinco horas al días al día pero se abrirán corredores humanitarios para sacar a los heridos pie ante la masacre en Guta Se lamenta Soledad Gallego Díaz no somos capaces ni de levantar la voz exista que una cosa que se llama derecho internacional humanitario existe algo que se llama crimen de guerra yo fue definido por el Tribunal de Nuremberg entre otros delitos incluye el ataque contra lugares indefensos como hospitales contra personal que participa en acciones humanitarias en menos de seis días trece instalaciones médicas que apoyaba total o parcialmente Médicos Sin Fronteras han sido bombardeada destruidas en el enclave de Guta Oriental en Siria una zona donde la misma ONG ha contabilizado por sí misma en estos días quinientos veinte muertos y dos mil quinientos heridos el cuarenta y ocho por ciento de los muertos son mujeres y niños al igual que el cincuenta y ocho por ciento de los heridos según testimonian los responsables de Médicos Sin Frontera no existen suministros médicos y los propios profesionales que trabajan en el área han hecho llegar que están exhaustos sin descanso ni comida en medio de bombardeos constantes y que no pueden ya atender a un número cada vez mayor de víctimas que te quedan sin existencia el responsable de esos bombardeos del Gobierno del presidente El Asad según el cual se trata de un proceso legítimo deliberación una operación destinada a recuperar una parte de su territorio en manos de yihadista pero la realidad es la que es la que cuentan los observadores internacionales Se trata de una matanza salvaje de civiles

Voz 1161 13:44 no se respeta ningún arreglo humanitaria el Consell

Voz 1727 13:46 los de Seguridad de la ONU pidió un alto el fuego de treinta días que ni el Assad ni su gran aliado del presidente ruso Vladimir Putin han respetado ayer Putin aceptó que se abra un corredor humanitario es de sólo cinco horas para evacuar a los heridos es lo más urgente desde luego pero llegará un día en que haya que sus responsabilidades por lo ocurrido llegará el día en que El Asad tenga que responsabilizarse de crímenes de guerra como el que está ocurriendo en Guta es curioso en los años treinta del siglo pasado bombardeos incluso menos mortíferos como los ocurridos en otra guerra civil la de España dieron ocasión a manifestaciones de protesta en todo el mundo han pasado cien años inicia en siguiera somos capaces de levantar la voz y hoy precisamente ese debate en el Congreso el Plan Director de Cooperación que ha elaborado el Gobierno un plan al que se opone toda la oposición por falta de presupuesto de objetivos claros Nico Castellano

Voz 1620 14:47 nunca la historia Un plan director de cooperación tuvo tanto rechazo como el que el Gobierno del PP vuelve a llevar hoy al Congreso en la comisión parlamentaria de esta mañana se votarán las propuestas de resolución que han presentado contra el plan todos los grupos de la oposición sobre todo porque no tiene dotación presupuestaria alguna Carlota Merchán portavoz de Cooperación del PSOE el Gobierno

Voz 20 15:04 no debe reflexionar profundamente sobre que ha hecho que no ha hecho para que este Plan director recabe el rechazo de partidos políticos sindicatos ONGs expertos universidades

Voz 1727 15:17 comunidades autónomas hay un consenso

Voz 20 15:19 que este no es el plan que necesita la cooperación española

Voz 1620 15:22 socialista Ciudadanos y Podemos exigen al Gobierno que cumpla con el objetivo de destinar al menos el cero coma cuatro por ciento del PIB en dos mil veinte a la cooperación algo que el PP condiciona a la ley de estabilidad presupuestaria

Voz 1727 15:34 a las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 8 15:38 te hace subirnos al tren de la noticia Renfe más de quince millones de viajeros han utilizado los servicios Avant de Renfe entre Valladolid Segovia en Madrid desde su puesta en marcha hace una década

Voz 1727 15:50 el número de usuarios ha ido creciendo a lo largo de los

Voz 8 15:53 años hasta superar por primera vez en dos mil diez

Voz 0706 15:55 siete los dos millones además cerca del noventa y cinco por ciento de los viajeros que realizan este trayecto se declara bastante o muy satisfecho con el ser

Voz 21 16:04 Acció Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 1727 16:52 escucha

Voz 3 16:56 esta semana

Voz 14 17:01 desde las ocho menos veinte de la tarde hora menos en Canarias Mayol nota ingenierías por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com y la onda media vuelta de vida líder de la radio deportiva Radio Carrusel deportivo pues es Larguero con Dani Garrido

Voz 1727 17:36 bueno las mujeres del cine y el teatro también sufren aquí en España brecha de género discriminación laboral y situaciones de acoso por eso la Unión de actores y actrices se suma la huelga feminista del ocho de marzo Javier Torres

Voz 0907 17:48 porque una crisis cobra menos que su compañero de reparto porque su nombre suele aparecer siempre después del de un hombre porqué cuando cumple los treinta y cinco tiene un parón en su carrera después sólido ofrecen papeles de madre eso incluso tan sólo de abuelas porque su vida laboral siempre es más corta que la de los actores en realidad no son circunstancias puntuales son parte de una inmensa realidad de una estructura que debe cambiar la convocatoria del ocho de marzo sirve para ello Berta Ojea secretaria de Igualdad de la Unión de actores y actrices

Voz 24 18:16 la violencia no se va a dedicar hasta que no cambiemos nosotros también los contenidos de las series que emitimos del teatro que hacemos del cine que hacemos porque el arte y la cultura cree imaginarios colectivos que no los transformamos seguimos repitiendo las mismas estructuras

Voz 0907 18:37 el sindicato se suma a los paros de dos horas por turno propone que las funciones de ese día comiencen con un cuarto de hora de retraso

Voz 1727 18:43 esta mañana viene a Hoy por hoy Leticia Dolera una de las actrices más comprometidas con el feminismo que publica el libro y se titula morder la manzana la revolución será feminista o no será

Voz 25 18:55 Double

Voz 26 18:58 va a más la gestión de su Ayuntamiento Rosa bestial delantero ayuntamientos la actual de tener una alcaldes saque iba en coche oficial a la peluquería a tener otra que van a trabajar de es una huelga de barrenderos salida a dar una rueda de prensa y hablar con un abrigo Davidson a quitar un ERTE que tuvieran los del servicio de limpieza

Voz 4 19:21 sin embargo Rosa escucha tu vecina Yolanda desde Vallecas bienvenida

Voz 27 19:26 ido nada en este distrito me da mucha pena es el distrito en el que nacieron mis padres está repuntando la la droga como en los años ochenta el distrito está sucio las infraestructuras en fin este barrio esta

Voz 4 19:40 están muriéndose Bibi es de Aigües Alicante para salir de la crisis solamente hace falta

Voz 28 19:45 tiene ganas de trabajar y para muestra un botón el Ayuntamiento de mi pueblo teníamos una deuda de casi un millón de euros que se dice muy rápido pues es muy fuerte pues nada en tres años se ha renegociado deuda que han conseguido que ese pozo cada vez sean los ojos

Voz 6 19:59 no aprovecha los recursos que habían metido en el pueblo

Voz 9 20:01 ahora sí se han licitado obra muchísimas gracias a todos

Voz 2 20:09 hoy por hoy

Voz 14 20:19 pero hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 0089 20:24 qué tal buenos días tres grados a esta hora de la mañana la Gran Vía y con previsión de nevadas hoy en casi toda la comunidad estamos en alerta Alfonso Ojea cuéntanos alerta amarilla para las comarcas del Henares del sur de Las Vegas las junto a la corona metropolitana el aviso está activo desde las seis de esta mañana iba a finalizar a medianoche dieciocho horas por delante para recibir un las nevadas que no van a ser muy copiosas unos dos centímetros a partir de los seiscientos metros de altitud las áreas de la Sierra la alerta comienza a media mañana iba a quedar activada hasta el miércoles al mediodía aquí la probabilidad de precipitaciones sólidas es de un setenta por ciento y los espesores crecen hasta los diez centímetros la Delegación del Gobierno en Madrid ante este aviso ha activado la fase de alerta del plan de nevadas en la red de carreteras del Estado también ascendido la notificación a la Comunidad Autónoma el Ayuntamiento de Madrid el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y la unidad

Voz 29 21:17 militar de emergencia y la DGT y el Ayuntamiento de Madrid recomiendan esta mañana utilizar en la medida de lo posible el transporte público enseguida vamos a actualizar la información del tráfico en las carreteras y en las calles de la ciudad comienza hoy el juicio por acoso escolar hacia una menor de quince años se llama María lleva desde hace dos años sufriendo bullying primero en el colegio después en el instituto también en la calle las dos presuntas agresoras también menores que hoy se sientan en el banquillo están acusadas de darle una paliza en las fiestas de Hortaleza Luis el padre de la víctima estuvo ayer por la tarde que nace en La Ventana

Voz 7 21:54 hemos puesto un seis denuncias tres de ellas con amenazas de muerte estamos perdidos órdenes de alejamiento se nos han llevado hemos cambiado el instituto no solamente Mohamed instituto también damos cambio distrito que a pesar de haberla a cambio de distrito el día seis de octubre otra agresoras antigua compañera de instituto se presentó en el portal de mi casa en volvió a agredir

Voz 29 22:20 la situación María sigue en tratamiento y su familia vive con miedo denuncian el escaso apoyo que han tenido de la Fiscalía de Menores que los no tocó los para tratar casos de acoso son muy frágiles el curso pasado se detectaron ciento once casos de acoso escolar en los centros educativos de la región la Comunidad ha puesto en marcha por segundo año consecutivo un curso online sobre convivencia escolar dirigido a las familias la inscripción sigue abierta de momento se han registrado más de mil padres y madres y Sanidad activa el protocolo de salud pública ante dos posibles casos de meningitis en menores titulares con la selva

Voz 9 22:54 los dos niños de cinco y ocho años están ingresados en el hospital evolucionan de forma favorable los casos no guardan relación entre sí ni con el del joven fallecido la semana pasada a causa de esta enfermedad más retrasos en las ambulancias de traslado urgente

Voz 29 23:06 de de la Comunidad el pasado jueves una mujer de noventa y dos años

Voz 9 23:09 silla de ruedas y con problemas neurológicos espero siete horas

Voz 29 23:12 acogerla una UVI que no iba equipada para transportar sillas de ruedas el peso es inclina por apoyar la comisión de investigación de metro que propone Podemos aunque espera antes juntar más datos la formación morada quiere activar la después de conocerse que Metro lleva diecisiete

Voz 9 23:23 de años sin medias agarrado en en sus instalaciones de ayer escuchamos a Santiago Sierra presentando su obra Presos Políticos censurada en ARCO

Voz 30 23:36 años ayer de lo que se trata desde el que se libere a los presos

Voz 29 23:43 la obra está expuesta en la Fundación de Estudios libertarios Anselmo Lorenzo

Voz 4 23:47 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del Tráfico DGT María buenas

Voz 9 23:57 hola muy buenos días pues hasta ahora ya

Voz 1161 23:59 encontramos dificultades en prácticamente todos los grandes accesos a la capital especialmente intensa la circulación hoy en La dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares también hay problemas en la A tres en Santa Eugenia en la IV en el cruce con la M treinta de Pinto en la A cinco en campamentos y Alcorcón y en las seis en Majadahonda y El Plantío tráfico muy denso en la A42 en Parla hay circulación congestionada en los tramos habituales de la M40 ya encontramos dificultades también en la M seiscientos siete en Colmenar Viejo y Tres Cantos en sentido entrada a Madrid

Voz 0706 24:28 en la capital como despierta el tráfico pantallas asuman su que bueno

Voz 0464 24:31 días hola qué tal logra muy buenos días con unos niveles de circulación muy alto sobre todo en la M30 tanto en el arco oeste antes del entorno del estadio Vicente Calderón Mané contra John tráfico complicado en sentido A seis hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses desde el entorno de Méndez Álvaro procedente de un tráfico muy lento hasta alcanzar el nudo de Manoteras y aumentando en algunos de los principales accesos de momento en la zona sur hablamos el acceso por la avenida

Voz 29 24:57 el terreno para alcanzar la plaza del Conde Casal

Voz 4 24:59 el Paseo de Santa María de la Cabeza o el acceso por la calle de General Ricardos este febrero BMW Madrid filial de BMW España edad dos razones más para enamorar de un BMW

Voz 0089 25:09 nuevos la primera porque renovamos nuestros coches de empleados con hasta un cuarenta por ciento de descuento financiando con BMW van a ir a Segunda porque si en catorce días no te convence devolvemos el dinero enamora Teide de un BMW sin compromisos sin explicaciones

Voz 31 25:23 sólo cien unidades hasta el veintiocho de febrero informa Team BMW en Madrid las tablas y Alcalá de Henares o en BMW madrid punto es

Voz 6 25:30 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 32 25:35 de arrendamiento el tranquilizar el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis

Voz 31 27:31 me preocupa cómo llevar tildó ayudamos con el transporte eléctrico de Potter recomendamos los mejores profesión

Voz 4 27:39 Tales ahora más de

Voz 0706 27:45 haciendo da luz verde a los ayuntamientos para que puedan utilizar el superávit de dos mil diecisiete en las cuentas de este año y del que viene algo que hasta ahora no se permitía y que podría repercutir en los presupuestos de la capital de este año que están bloqueados las cuentas siguen prorrogadas y la negociación sea frenando el PSOE no tiene intención de sentarse de no

Voz 1727 28:01 a hablar con Ahora Madrid hasta que el equipo de Carmena dicen

Voz 0706 28:03 deja claro que todos sus concejales están de acuerdo con el borrador que les ha presentado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que arranca esta mañana el PP va a llevar este asunto Felipe Serrano

Voz 0622 28:14 las conversaciones sobre las cuentas municipales se complican antes de que la negociación propiamente dicha haya comenzado para que puedan volver a hablar la portavoz socialista Purificación Causapié exige garantías de que no hay disputas internas como las que se han producido en el

Voz 37 28:29 no de Ahora Madrid no hay una negociación de los presupuestos en este momento la situación que tiene que producirse es que

Voz 6 28:37 Ahora Madrid dejé claro públicamente

Voz 37 28:40 que todos están juntos planteando una propuesta presupuestaria a las once

Voz 0706 28:45 nueve de la mañana Manuela Carmena tiene previsto acudir a la reunión convocada en la Federer

Voz 0622 28:49 en Española de Municipios y Provincias el principal asunto es reclamar al Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit y modificar así

Voz 0706 28:59 la regla de gasto como pistoletazo a la semana del Día de la Mujer este domingo cuatro de marzo A Vivir Madrid traslada sus micrófonos al teatro Lara programa especial donde abordaremos la lucha feminista de la huelga convocada el día ocho con muchas invitadas y con la actuación en directo de las hoy

Voz 1727 29:13 la entrada será libre hasta completar aforo en Madrid

Voz 38 29:16 paramos para cambiarlo todo

Voz 5 29:20 para acabar con la brecha salarial contra la violencia machista dañinas para lograr la igualdad ya que pasará en Madrid el ocho de marzo hicimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara venga a verlo ya escucharlo con nosotros en directo desde las doce del mediodía

Voz 3 29:44 entrada libre hasta completar aforo

Voz 39 29:47 pues sí tres grados ahora mismo

Voz 0706 29:52 en el centro de la capital

Voz 1727 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 2 30:05 no

Voz 1727 30:15 comienza el martes veintisiete de febrero que comienza con las novedades tecnológicas que política aparte nos deja el primer día del Mobile World Congress nuevos asistentes de inteligencia artificial como Aura de Telefónica o el primer coche en reconocer canciones Radio Barcelona La Haya Colomé

Voz 9 30:33 bon día bon día después de que el Congreso presentará el nuevo Samsung Galaxy ayer lunes el Congreso se se centró en el cinco G el Mobile quiere ser este año un laboratorio que Barcelona sea la ciudad de pruebas porque de aquí a dos años en dos mil veinte todo el mundo va a pasar del cuatro al cinco G estos el traduce en que los móviles nos permitan controlar lo prácticamente todo nuestras vidas nuestras casas nuestros coches y quiénes vacas abriendo la compra honrará al albur por ejemplo Seat está creando un consejero de Movilidad un método para que tu móvil de diga la mejor ruta teniendo en cuenta tu estado de ánimo el entorno donde vives la agenda del día a la vez una de las estrellas del Mobile ha sido la

Voz 1727 31:18 presentación de un móvil de hace veintidós años

Voz 9 31:27 en el ochenta y uno Díez el móvil que neo usaba en la

Voz 1727 31:30 Likud Matrix el aparato cuesta setenta y nueve

Voz 9 31:33 euros tendrá cuatro G pero no whatsapp

Voz 1727 31:35 diez dentro de poco coches completamente conectados que podrán evitar atascos o inclemencias meteorológicas pero por ahora sepan que a partir de hoy la nieve puede compró la circulación en muchos puntos de España ahora mismo en Cataluña acaba de reabrir la autovía C veinticinco que ha estado cortada varias horas entre Vic y Santa Coloma de Farnés en Girona pero sigue habiendo muchos problemas en esa zona esta mañana continuarán los registros en las casas de los dos detenidos por el doble crimen del pantano de Susqueda Jordi Mallén tío un hombre de sesenta años condenado por matar de dos disparos a su mujer en plena calle hace veintiún años estaba en libertad desde el dos mil diez y su hijo de veintiocho años Radio Girona

Voz 4 32:20 Paul Musac durante más de seis horas la comitiva judicial estuvo registrando la casa donde vive la madre de Jordi me sentí pero regresarán esta mañana a recoger más pruebas y también irán a otro domicilio del pueblo de Anglès donde el supuesto autor material de los asesinatos vivía con su tío gente ha dicho durante los registros que nada tiene que ver con la muerte de la joven pareja de Cuaresma negó haber estado en el pantano el día de los hechos pero la policía sitúa su coche en el lugar de los hechos se dice que el detenido conoce muy bien la zona porque iba a menudo a pescar el detenido tenía previsto viajar a Colombia donde vive su actual pareja e incluso había dicho a los vecinos que no le debería más

Voz 1727 32:54 sentí ya fue condenado en el año dos mil

Voz 4 32:56 haber matado a su pareja fue condenado a quince años pero salió a los doce el otro detenido es el hijo se investiga su relación con el crimen aunque en estos momentos sólo está detenido por posesión de plantas de Mary

Voz 1727 33:06 en Galicia hoy comienza el juicio contra el histórico narco gallego Sito Miñanco se sienta de nuevo en el banquillo esta vez acusado de un supuesto delito de blanqueo de diez millones de euros según la investigación dinero proveniente de la droga que blanqueaba supuestamente a través de una inmobiliaria en las últimas horas Miñanco sea declarado en huelga de hambre porque dice estar recibiendo un trato vejatorio en la cárcel de A Lama en Pontevedra Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 33:30 Sito Miñanco fue trasladó el viernes a esta prisión para asistir al juicio que comienza hoy martes Miñanco se encontraba en la cárcel de Alcalá Meco donde fue recluido semanas atrás tras ser arrestado en la operación Mito junto al Coro Usanos se sentarán en el banquillo de los acusados su primera esposa María Rosa puso su hija mayor

Voz 4 33:49 los a María Prado puso una hermana después

Voz 0846 33:51 ver y un empresario que según el fiscal habría actuado como testaferro la Fiscalía les acusa de blanquear entre mil novecientos ochenta y ocho y dos mil siete a través de una inmobiliaria diez millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia de Pontevedra

Voz 1727 34:07 el Tribunal de Cuentas le pide cien mil euros a Ignacio Villa al que fue director de Radio Televisión Castilla La Mancha durante la presidencia de Cospedal a él y a otro directivo de la televisión manchega por malversación por perdonar la compensación económica a una constructora en el retraso de las obras de un edificio del canal público ser Toledo Daniel Rodríguez

Voz 0464 34:26 la instructora del caso cree que Ville su entonces director financiero Ramón Villaverde son responsables de no haber deducido de la factura final presentada por la constructora casi noventa mil euros el importe correspondiente a la valoración del retraso producido la ejecución de las obras de reforma de este edificio sito en Cuenca considera que cometieron una negligencia porque autorizaron el pago del total a la constructoras y tener en cuenta que existían resoluciones en las que se especificaba claramente la penalización que debía soportar la empresa pese a saber que se estaban tramitando acciones judiciales ordenaron el pago de la totalidad de la factura algo que no tiene sentido escribe la instructora del caso la primera vista de esta reclamación de Asia fletado

Voz 1727 35:03 esta mañana llega la justicia un caso terrible

Voz 7 35:06 eso escolar ya hemos puesto seis denuncias tres de ellas con amenazas de muerte hemos perdido perdidos órdenes de alejamiento se nos han negado hemos cambiado de instituto no solamente Mohamed instituto también a Mohamed distrito en a pesar de haberla cambiado de distrito el día seis de octubre otra agresor antigua compañera de instituto se presentó en el portal de mi casa y la volvió a

Voz 1727 35:29 agredir es Luis el padre de María de quince años todo el calvario que describe es el que sufre su hija desde hace dos años el acoso comenzó en el colegio y no paró cuando se cambiaron de centro y de barrio continuó en las redes sociales y en la calle puso a las puertas de su casa hoy comienza el juicio contra sus dos supuestas agresoras que son menores de edad Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 29 35:50 acoso empezó en el cuerpo hasta que un día fue agredida en la calle en las fiestas de su barrio las dos menores que hoy se sientan en el banquillo le dieron una paliza y desde entonces no han dejado tranquila

Voz 14 35:58 sí es muy duro de Allariz

Voz 7 36:03 nosotros desde que nos levantamos por la mañana y mi hija ya

Voz 1727 36:06 el Instituto rutinario tenemos

Voz 7 36:10 dónde estás estas ya en el metro has llegado al instituto ya estoy dentro

Voz 21 36:14 el día a día de de nuestra hija es vivir con miedo

Voz 29 36:18 está las veinticuatro horas de María cambia de instituto pero las acusadas y su grupo de amigas la siguen amenazando también en las redes sociales a pesar de que la Fiscalía en un primer momento novio acoso ahora sienta a estas menores en el banquillo para una de ellas piden dos años de libertad vigilada para la otra un año de tareas socio educativas

Voz 1727 36:34 y este viernes estrena la comedia sin rodeos rodeo importantes el que ha dado su director Santiago Segura de la saga Torrente pasa a esta cinta con una protagonista femenina Maribel Verdú cansada de todos los torrentes machistas y egoístas que han pasado por su vida Pepa Blanes

Voz 9 36:51 después de convertirse en el director productor y actor más taquillero del cine español con la saga Torrente definida por él mismo en muchas ocasiones como una crítica al machismo casposo ahora Santiago Segura vuelve a la dirección con un rímel rey que de una película chilena es sin rodeos

Voz 3 37:09 hombre ya la hora acompañaba al despacho Cámara es la señora a la que obviar reemplazar me han puesto una niña tarde supervisó

Voz 9 37:17 una comedia protagonizada por una mujer Maribel Verdú que dice basta aún jefe acosador a un marido que enmascara su machismo en su profesión a cobrar menos que los hombres a hermana pesada influencer mucho más joven que ella que amenaza con quitarle el trabajo la ciencia está llena de personajes femeninos Candela Peña Tony Acosta Cristina Pedroche Bárbara Santa Santacruz además de los habituales cameos de famosos el del director muy convencido con eso de erradicar el machismo en el cine

Voz 26 37:49 a mí me parece un palabros ahora me sonaban pero no viendo vídeos abrirnos significado éramos relevó fuerza oprimida olvidarías de verdad mira que todavía sigue siendo machista

Voz 9 38:08 sin rodeos estrena el viernes con una tele detrás Antena tres con las ayudas del Ministerio recibidas y con la esperanza de repetir éxito en taquilla como suele ser habitual en este género la comedia

Voz 8 38:22 nada

Voz 1727 39:59 con Pepa Bueno las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias

Voz 9 40:06 vale para las personas

Voz 1727 40:17 el fichaje más caro de la historia del fútbol puede perderse el partido del año la lesión de Neymar Sampe es bastante más seria de lo que se pensaba Jorge al fuertes

Voz 1161 40:26 dice en el tuyo con el que se tuvo que retirar en camilla el domingo pasado ante el Marsella otras una exploración más profunda y siempre según el parte médico del París Saint Germaine se suma una fisura del quinto metatarsiano de su pie derecho lo que le haría ser baja mínimo un mes tiempo de baja dependiendo del grado sin que el equipo galo haya hecho público el tiempo de baja concreto basado en otros casos similares como los que sufrieron en el Real Madrid Marcelo en el dos mil doce tres meses Xabi Alonso en dos mil trece dos meses el mismo tiempo que James en dos mil quince y un mes el alemán Kross en dos mil dieciséis con lo que a sólo siete partidos siete días del partido de vuelta de la Champions contra los blancos la presencia de Neymar es más que dudosa como reconocía anoche en El Larguero el doctor

Voz 15 41:01 con cada vez que pujolista corre otros tendón hasta al rock es muy difícil

Voz 6 41:07 a nuestros algunos visual fijó mientras los jugó el juzgado pueda jugar partidos y es claro en torno

Voz 1161 41:13 como suele terminar esta lesión

Voz 44 41:15 personas de esa cruz fue cuando se produce un esguince de tobillo de tanta entidad como las eso provocó los mares tiro frecuentemente incluso acaba en el quirófano

Voz 1161 41:25 antes de este tenemos en el camino dos jornadas de Liga en Primera ya que tenemos fútbol entre semana la jornada XXVI entre hoy y el jueves arranca precisamente con el Espanyol Real Madrid desde las ocho de la tarde de novedades de los blancos Javier Herráez buenos días

Voz 18 41:35 hola qué tal Sampe muy buenos días sede del Real Madrid que sigue transitando por la Liga preparando lo que es la Copa de Europa dentro de una semana el Madrid se jugará su pase a cuartos en París ante el PSG le del lesionado Neymar un equipo del banco que recupera a Sergio Ramos tras la sanción y también a Marco Asensio que será hoy titular en Cornellà junto con Isco que no jugó frente a la vez Lucas Vázquez está en racha y Casemiro que será el hombre más defensivo de ese rumbo arriba Bale y Benzema Cristiano a buen seguro también podrá descansar hoy todavía es que Zidane lo quiere retener a tener a punto de cara a la competición europea en defensa Carvajal Nacho Ramos y Theo Hernández

Voz 1161 42:11 en el español solamente es baja Sergio Sánchez arbitrar el colegiado murciano Sánchez Martínez y desde las nueve y media otro más en Montilivi Girona Celta Benítez es baja en los catalanes Fontàs Cabral en os gallegos va a arbitrar el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez aparte a ayer en El Larguero también el presidente de la Liga Javier Tebas confirmaba que el Barça Real Madrid de la Vuelta en la jornada treinta y seis Se jugará el domingo seis de mayo también hoy se celebra la gala de los Premios Laureus en Mónaco mucha presencia del deporte español nominados Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza mejor deportista también está Cristiano Ronaldo el Real Madrid como mejor equipo el Barça la mejor remontada y Sergio García como revelación y desde dos mil diecinueve la Copa Davis cambiará de formato tras un acuerdo de la Federación Internacional que el grupo inversor Cosmos del que es cabeza Piqué se disputará en una semana a finales de noviembre la disputarán dieciocho países en que en la primera edición estará España

Voz 1727 46:03 no no habla hoy el ojo del Mobile World Congress pero sí trae un robot de última generación buenos días Pepa Rajoy en estos momentos

Voz 1100 46:14 la extraordinario oportunidad de apuntalar su reconocida fama de apasionado de la ciencia afición de la que ya ha dejado apuntes legendarios como los hilillos de plastilina los conocimientos de su primo o los recortes en I más D así que podría sustituir a Guindos por un ultra modernísimo robó de última generación mejor hecho una Alemania que en Japón Si pudiera ser la cosa es siempre suele meter unos cuantos datos en circuitos como la orden de hacer siempre lo que le dicten desde el BCE desde Bruselas marcar un límite por arriba a los salarios y otro límite por abajo a los beneficios empresariales y por supuesto una firme recomendación quiero los bancos y Florentino Pérez sacan siempre lo que se les antoje éxito seguro tanto como la gran idea de Rajoy de no cambiar a más ministros dónde va a encontrar a alguien tan brillante ya acertado con el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ahora alguien más españolísimo que la ministra de Defensa Dolores Cospedal o que retuerce los datos con la pericia de la ministra de Trabajo Fátima Báñez alguien tan borroso difuso y transparente como el de Exteriores Alfonso Dastis que todavía dudamos de si en verdad es exministro no no lo que a mí usted nada señor presidente que ya tiene lo mejor de cada casa el ojo izquierdo

Voz 1727 48:05 a diariodehoyporhoy del veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho escribe Miguel López desde hace unos meses trabajan el área de Santiago de Compostela como médico de familia

Voz 44 48:17 me llamó mirando por el pues llevan seis y médico de familia llevo viviendo en Galicia desde hace renacer trabajo en atención primaria encadenando contratos precarios compactos que corta duración yo soy gallego soy yo soy de La Rioja y vine aquí bueno pues una de las cosas que tuve que hacer fue empezar a aprender el Gemma Gallego por la mayor parte de los de los pacientes que que atiendo se expresar Dias la ningún sino una de las maneras que que hay que facilitar

Voz 48 48:50 es que las tertulias