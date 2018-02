Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días los partidos independentistas catalanes tropezaron de repente contra la realidad el veintiuno de diciembre cuando el partido más votado en su comunidad fue Ciudadanos Europa no reconocía a Puigdemont en ningún país apoyaba la hoja de ruta unilateral pero tenían un balón de oxígeno sumaban mayoría absoluta parlamentaria Puigdemont les está obligando a utilizar ese oxígeno no para recuperar cuanto antes el autogobierno y cierta normalidad institucional sino para reclamar una supuesta legitimidad anterior al ciento cincuenta y cinco anterior por tanto a las elecciones de diciembre a las que todos concurrieron voluntariamente la propaganda de Pedro permanentemente de que los partidos constitucionalistas aceptaran el resultado de las urnas pero son los tres partidos independentistas los que me remiten a una legitimidad anterior a esa cita electoral en fin espero que no se pierdan ustedes parece inminente un acuerdo entre Junts per Catalunya Esquerra Republicana en la CUP para investir presidente de la Generalitat a una persona en prisión provisional Jordi Sanchez revestir de alguna legitimidad aún fugado de la Justicia Puigdemont e incluso convertir en conseller en cap aún político en libertad provisional Jordi Turull aún aceptando que puede tratarse de un primer movimiento en el giro hacia la realidad que tan difícil se han puesto ellos mismos el resultado es que un acuerdo así mantiene a Cataluña en situación de provisionalidad de interinidad permanente de examen de legalidad en examen de legalidad veremos el desenlace final porque nos constan tensiones internas muy fuertes entre los negociadores con el dato demoledor de la caída de apoyo a la independencia que dio el último barómetro catalán ocho puntos de caída en tres meses

Voz 1 02:10 ah bueno

Voz 2 02:17 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:25 es martes veintisiete de febrero y hoy esperamos noticias de dos instancias comunitarias la primera la nota no vinculante al nuevo examen de De Guindos en el Europarlamento De Guindos que tuvo que escuchar hablar de la supuesta corrupción del PP en la Eurocámara

Voz 3 02:39 in situ que ha dado el sistema de tomos lo una eurodiputada francesa mencionó los sobre este el PP

Voz 1727 02:48 a lo que el ministro respondió negando la mayor sino diciendo que él no es del PP nunca fue en una lista electoral aunque la principal resistencia que encontró fue a su condición de ministro del Gobierno de España su jefe Rajoy lo obligó a acudir todavía ese examen en calidad de tal porque el presidente no tiene prisa habrá sustituto la semana que viene ni tiene intención de hacer una remodelación a fondo

Voz 1487 03:11 habrá ministro de Economía la semana que viene no habrá más cambios en el Gobierno porque este es un Gobierno que se ha formado hace relativamente poco tiempo

Voz 1727 03:22 en la segunda noticia que esperamos es la sentencia de la justicia europea sobre el acuerdo de pesca con Marruecos Aimar

Voz 0027 03:28 sí la vamos a conocer esta mañana cien de los ciento veintiséis barcos europeos que faenan en aguas marroquíes y saharauis son españoles y hoy sabremos si van a poder seguir pescando allí tienen que salir de la zona porque Marruecos ha negociado como propias con aguas que pertenecen al Sahara Occidental pero los saharauis no se beneficien practicamente de los millones que Bruselas pagar Rabat por faenar

Voz 1727 03:46 ayuntamientos podrán gastar el superávit

Voz 3 03:48 tanto que en el locales sigan

Voz 0027 03:51 Montoro se comprometió ayer a aprobar un decreto ley para que puedan hacerlo ya desde marzo en unos minutos estará en Hoy por hoy Abel Caballero presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que fue quien se reunió ayer con el ministro

Voz 1727 04:01 tengo buenas sensaciones de la reunión pero eso sí estaremos vigilantes porque todo esto se tienen que concretar el avanza la SER Podemos e Izquierda Unida no utilizarán la marca Unidos Podemos para las autonómicas y municipales

Voz 0027 04:15 Pablo Iglesias si Alberto Garzón asumen el desgaste del nombre de la confluencia cada comunidad decidirá bajo que marca concurre pero ambas formaciones dan por hecho que en la mayoría de casos presentarse como Unidos Podemos podría llegar a ser controlados

Voz 1727 04:30 el presunto autor del doble crimen de Susqueda mató a su mujer en el año mil novecientos noventa y siete lo hizo semanas después de que ella lo denunciara por malos tratos y amenazas

Voz 4 04:41 es que no apunté que no me puse como Boko dispara

Voz 0027 04:44 estos estuvo él durante el juicio fue condenado a quince años cumplió doce en dos mil nueve salido de la cárcel cumplió por tanto con la justicia y ahora los Mossos lo consideran autor del doble crimen por el que también está detenido suyo

Voz 1 04:55 jo los registros en las casas de ambos terminaron anoche

Voz 1727 04:57 una muerte hay varios heridos en un incendio esta noche en una residencia de ancianos en

Voz 0027 05:02 genial el fuego se declaró en una habitación además de la víctima mortal los equipos de emergencia tuvieron que socorrer a varios intoxicados y con ataques de ansiedad

Voz 1727 05:09 aquí da paga a Hacienda más de veinte millones de euros

Voz 0027 05:11 según avanza hoy el periódico de Cataluña la cantante entrega esos veinte millones que corresponden sólo a dos mil once atienda al investigar por más ejercicios puede que tenga que terminar pagando mucho más

Voz 1727 05:20 ya hay más de un millón de semillas en el llamado Arca de Noé de los cultivos

Voz 0027 05:24 es un almacén gigante subterráneo en las profundidades de una montaña en el Círculo Polar Ártico desde dos mil ocho se guardan allí muestras de semillas de plantas de todo el planeta a tener una reserva Porzuna

Voz 1275 05:34 las fue repentina o el cambio climático obliga

Voz 0027 05:37 las replantar la tierra

Voz 1727 05:42 y así sonaba Amy Winehouse a los diecisiete años

Voz 5 05:54 bien

Voz 1727 05:55 un producto hará publicado en Youtube una maqueta que la cantante grabó cuando era una adolescente todavía

Voz 0027 06:00 conocida cuando ella murió en dos mil once su sello musical destruyó todas las canciones inéditas inacabadas para evitar la publicación de algún albunes unas pero etílica aunque es un productor de Candem a subida Internet esta canción que se titula mi propio camino

Voz 1 06:21 la previsión del tiempo nos lleva a Cataluña

Voz 7 06:26 porque la nieve ha obligado a cortar allí algunas carreteras esta noche y aunque ya las más importantes están reabiertas hay conductores que han estado atrapados

Voz 1 06:34 hasta siete horas Frederic Vincent

Voz 0706 06:37 esto ha mejorado un pelín el eje transversal doce veinticinco ha reabierto el tramo entre Vic y Santa Coloma de Farnés pero ha estado toda la noche cerrados sin embargo en este tramo los camiones sigue sin poder circular y el resto tienen que llevar cadenas también ha sido en el eje transversal donde varios conductores han tenido que pasar literalmente la noche dentro del coche atrapados en este caso por el accidente de un camión que quedó bloqueado en medio de la vía los Mossos abrieron a medianoche un paso pero era muy estrecho así que la situación se ha alargado hasta que ha podido salir todo el mundo en Vic la Universidad cancelado clases se ha suspendido el transporte escolar en toda la zona Protección Civil avisa además que lo peor puede llegar esta noche

Voz 1727 07:10 porque las nevadas van a caer hoy en buena parte de España Jordi Carbó

Voz 0978 07:15 la verdad es que la situación se va complicando sobre todo a partir de esta noche entrada en esta zona donde ha habido problemas acumulaciones de casi treinta centímetros Illán en pocas horas es una nevada sin duda significativa la idea es que por ejemplo en las inmediatas horas en el sur de la Comunidad de Madrid Bieber puede caer en prácticamente cualquier POTA incluso en la misma ciudad temas sí pero aquí la nevada no será problemática porque a medida que avance la tarde va subir a por encima de los mil metros la cota de nieve de hecho de centro y sur de la península a lo largo de la tarde lo que ganará protagonismo será la lluvia ratos de manera torrencial pero la nieve se irá extendiendo entre esta tarde y IMV la próxima madrugada a toda Castilla y León interior de Galicia a todo el Cantábrico hablamos también en puntos costeros del Cantábrico La Rioja Aragón la al han de Aragón la nevada copiosa al igual que la próxima madrugada de nuevo en Cataluña de nuevo incluso en puntos costeros la nevada se puede presentar esta situación aguantará hasta mañana por la tarde

Voz 1727 08:12 sobre la lesión de Neymar Manu Carreño buenos días

Voz 1375 08:15 buenos días Pepa a esta hora de la mañana podemos decir que Neymar no va a jugar el martes que viene contra el Real Madrid empezando El Larguero con Godín jugador del Atlético de Madrid como invitado de lujo anoche en los estudios de Gran Vía treinta y dos llegaba el parte médico oficial del PS y para sorpresa de todos no era un esguince era algo más de un esguince una fisura en el quinto metatarsiano del sea una guerra de guerrillas psicológica puede irse a jugar al despiste puede que sea algo exagerado pero en lo que todos coincidimos es en que si ese parte médico que yo me creo es una cosa muy seria como para que los médicos del París Saint Germain anden exagerando más de la cuenta una lesión como esa si esa lesión es cierta como nos contaba el doctor Ripoll anoche en El Larguero Neymar no podrá jugar a una semana vista el partido más importante del año imagino cómo están ahora mismo en la cabeza de Emery la del presidente del PSD y también la de los madridistas ayer decidan Zidane que le gustaría que estuviera al brasileño en ese partido de vuelta pues parece que no va a jugar pero mal haría el Madrid en confiarse juegue o no juegue Neymar hasta luego Pepa mano en la cara

Voz 8 09:28 con Pepa Bueno pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo el la nuestra hay Business para todos descubren los business Davis Citroën la gama de líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el tres de marzo final

Voz 9 09:46 haciendo complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es rastrear siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para consideras el mejor precio rastreador punto com comparador de la historia

Voz 10 09:59 sí

Voz 1 10:06 hoy por hoy en cadenaser punto com free en las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 12 10:16 y lo que las consecuencias de lo que los cambiara sus claves vamos a el tercer claros directos de lunes a viernes a las dos horas de catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marcos

Voz 1 10:32 son las dos de la tarde la una en Canarias escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com

Voz 12 10:40 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 13 10:46 sabes lo que ha pasado en la tres

Voz 1 10:47 la tarde en el mundo del deporte es fácil

Voz 13 10:50 tú lo tienes que sintonizar

Voz 14 10:52 por fin nadie mejor que el equipo de deportes de la Ser para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 1 10:58 SER Deportivos a las tres de la

Voz 14 11:00 tarde una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 1275 11:07 lejos de la hipocresía hemos olvidado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos Ole rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia

Voz 3 11:28 entre las dos percepciones Sánchez

Voz 1 11:32 se toma el café todos los martes con Carles Francino en la veintena

Voz 11 11:42 el diez de febrero de dos mil veintiuno dos años y medio después del gran apagón vuelven las series sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido con casi cuatro millones de descargas los oyentes no pueden estar equivocados temporada final del gran apagón sabe que está terminantemente prohibido entrar en éxtasis

Voz 15 12:03 nuevos personajes hola me llamo Natalia hablando en nuestra agencia de investigación somos expertos en vigilancia búsqueda de personas me han dado ganas de lo juro nuevas tramas bueno presidenta no

Voz 1 12:16 es una empresa no tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas que actual los sus los carroñeros dijo el gran apagón

Voz 15 12:24 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 11 12:29 en Cadena Ser punto com y en este mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis

Voz 1375 12:35 Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito más sin jugar un partido Cadena Ser punto com la radio que tú programa

Voz 1 12:44 las corren nuevos tiempos excusarnos

Voz 16 13:10 después de pagarle toda la vida

Voz 17 13:12 la de verte vestido como un pingüino subido en el carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón

Voz 1727 13:24 a lo que ella responde porque me tienes que

Voz 1 13:26 para el día más especial de mi vida papá

Voz 3 13:29 preguntado si ser padre compensa con diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 1 13:42 si estas de bajón

Voz 18 13:45 de arriba a Concha activos Don Simón sin lactosa ahora lo sano está en tu mano ayuda tus defensas con vitaminas A b6 The Doors y Mora activa el subidón de Don

Voz 19 14:05 qué tal muy buenos días cómo tienes talento para reconocer una buena oferta Jazztel sabe que se te va a escapar un sonoro que buena con esta escucha ahora tienes once gigas en el móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel once gigas por diez euros atentos si es que son más fijas que euros y además te llevas un Samsung J tres y una tablet totalmente gratis vamos a casa llama ya al quince X repito llama Macron

Voz 1 14:31 al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 1727 14:40 a las ocho y cuarto ya a las siete y cuarto en Canarias tanto Junts per Cataluña como Esquerra aseguran que es inminente el acuerdo para desbloquear dar la investidura catalana o para bloquearla todavía más porque el candidato que los independentistas barajan para la presidencia es Jordi Sánchez el dirigente de la ANC de la Asamblea Nacional Catalana que lleva cuatro meses en prisión provisional investigado por rebelión y sedición y que se enfrenta a una posible inhabilitación en cuestión de meses el plan de los negociadores es que el Parlament invicta Sánchez y que Puigdemont mantenga algún tipo de poder sobre el guber desde Bruselas pero Junts per Catalunya va más allá y propone que el día a día de la Generalitat lo gestione Jordi Turull que también está imputado por graves delitos pero que quedó en libertad bajo fianza Frederic Vincent con la de nuevo

Voz 0706 15:26 hola Pepa buenos días el entorno de pusieron quiere convertir

Voz 1727 15:28 Turull en algo así como un súper conselleiro conseller en cap

Voz 0706 15:31 sí que lleve la gestión diaria del Govern sin embargo este es uno de los puntos pendientes de cerrar Turull llevaría el día a día pero Esquerra recela que todos los principales cargos del Ejecutivo sean todos de Jones

Voz 0978 15:42 de Cataluña es por eso que destacan las fuentes consultadas

Voz 0706 15:45 es que no está cien por cien cerrado aunque desde el PDeCAT Carles Campuzano apuntaba de Hora veinticinco que sí que la cosa va en una opción que Mekong

Voz 20 15:51 hasta que se estaba es estaba atrás

Voz 0706 15:54 bajando pero no te lo puedo no te lo puedo confirmar estas fuentes conocedoras de la negociación aseguran a la SER que sin embargo opción más probable porque la cuestión de investir a Jordi Sanchez permitiría mantener un cierto pulso con el Estado con el Gobierno como pretende Cataluña pero la vez no desobedecer al Constitucional con la investidura a distancia de pulmón que es lo que lleva defendiendo Esquerra casi desde el primer día

Voz 4 16:16 la CUP ven el acuerdo muy muy cerca pero si no seguramente ante el aragonés

Voz 0706 16:21 la CUP asegurando a la SER que seguramente habrá acuerdo en esta misma semana faltan otros flecos por ejemplo detalles de la

Voz 0978 16:27 a derrota pero sea como sea desde los Comunes ya pum

Voz 0706 16:30 tan que este plan no es ni mucho menos perfecto Ada Colau también en órbita

Voz 1727 16:33 cinco claro lamento que sigamos hablando

Voz 0008 16:36 estos términos no nos sugiere que vayamos a tener un gobierno que pueda funcionar con normalidad

Voz 0706 16:41 Aldesa de Barcelona y referente de los Comunes añadía que entiende sin embargo que los independentistas sean los primeros que no quieren que sus candidatos estén en

Voz 0978 16:48 a la investidura del preso provisional

Voz 1727 16:51 Jordi Sanchez es algo que tiene que autorizar el Tribunal Supremo y aquí volvemos al precedente del parlamentario vasco de HB José Yoldi que cumplía condena por pertenencia a ETA hay que recibió permiso en el año mil novecientos ochenta y siete para participar en su propio debate de investidura aunque ya se sabía que no iba a conseguir los votos necesarios ahora la decisión sobre Sánchez la tiene que tomar el juez Pablo Llarena que hace sólo un mes dejó por escrito Aimar en un auto se teme que Sánchez podría volver a delinquir si pudiera

Voz 0027 17:20 sigue en su última resolución sobre el líder de la ANC el juez Llarena dice que el ideario soberanista de Sánchez a pesar de ser constitucionalmente válido imposibilita el convencimiento de que no reiterara sus delitos sólo unos días antes Jordi Sánchez se había comprometido en de Llarena a renunciar al acta de parlamentarios del Bloque Independentista recuperaba la vía unilateral por lo tanto

Voz 1727 17:39 este jueves el día que termina el Mobile Cataluña despedirá a los cien mil participantes con un pleno del Parlament en el que probablemente se confirmará la intención de investir presiden a un preso provisional y de reivindicar la supuesta legitimidad de un prófugo anoche Ada Colau en la SER explicó sus razones para el doble Antón al jefe del Estado ayer y el domingo ya los argumentos ya repetidos la alcaldesa de Barcelona sumó uno nuevo que la recepción oficial según Colau tiene mucha teatralidad Ana corbata Un buenos días buenos días Colau cree

Voz 0127 18:12 que hay malestar generalizado con el comportamiento del Rey a la crisis catalana haya asegura que como alcaldes

Voz 0008 18:16 también forma parte de mi responsabilidad institucional recoger ese malestar ciudadano expresarlo con un gesto puntual y concreto

Voz 0127 18:23 dice que el discurso que dio el monarca el tres de octubre esperaba una llamada al diálogo y a la reconciliación

Voz 0008 18:29 Arde eso pues se ha alineado con las posiciones más duras y más represivas protagonizadas por el Partido Popular

Voz 0127 18:34 según testigos presenciales después del plantón Felipe VI le dijo a Colau que su deber era defender la Constitución y el Estatuto catalán

Voz 0008 18:40 Ellos lo respondí que entendía perfectamente y no espera otra cosa más que el Rey defendiera la Constitución pero bueno que las cargas que vimos el uno de octubre estoy convencida de que no es la mejor manera de defenderse

Voz 0127 18:51 ese plantón Mariano Rajoy decía desde Túnez luego le

Voz 1487 18:54 eso de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema

Voz 0127 19:01 por PSOE y Ciudadanos coinciden en que se están corriendo riesgos Manuel Escudero José Manuel Villegas

Voz 0978 19:06 en está jugando con fuego

Voz 12 19:08 muy malo para Barcelona nuestra altura

Voz 22 19:11 hay una utilización sesgada adogmática partidista de sus

Voz 0706 19:15 cargos y el PDeCAT asegura al igual que el auque las

Voz 0127 19:17 su acción política en Cataluña no va a perjudicar al Congreso nos quedamos sin saber qué opina Colau

Voz 1727 19:21 de que el rey tuviera que defender el Estatut de Cataluña vulnerado desde el seis y siete de septiembre Manuel Jabois buenos días

Voz 0978 19:28 qué tal Pepa buenos días y que te parece todo esto pues me parece bastante complejo empezando por una por una cuestión bastante sensible Dakar la alcaldesa ayer estuvo en la SER y atendió también a bastantes medios en todos hizo mención a su ciudad una ciudad que llamó como podrás adivinar Barcelona dijo que el Rey había tenido una falta de empatía extrema con Barcelona en el discurso famoso del tres de octubre dijo que en Barcelona había causado dolor ese discurso que ella como alcaldesa de Barcelona entendió que había que responder de alguna manera esa afrenta y no recibió al Rey un problema que es el problema de Barcelona también es el problema de Cataluña hace mucho tiempo que la palabra Barcelona y la palabra Cataluña no significan exactamente lo que sus dirigentes creen que significa el que significan vamos a hacer una prueba la alcaldesa de Barcelona ha dicho que el Rey ha tenido una sensibilidad especial con su ciudad en el discurso del tres de octubre el discurso el tres Octubre del Rey de España ha causado un gran alivio en Barcelona esto no suena bien esto no suena bien porque no es verdad o no es toda la verdad las personas que dirigen las instituciones catalanas representan a los ciudadanos que han votado pero también

Voz 1727 20:34 representan a los ciudadanos que no las han votado

Voz 0978 20:37 por eso son instituciones y por eso no son partidos políticos creo que uno de estos problemas lo quizás el problema más grave de la política catalana puede empezar a solucionarse cuando dirigentes por ejemplo como Ada Colau diga que no está de acuerdo con las cargas del uno de octubre diga que le parecía un error el discurso del Rey diga que a mucha gente le causó dolor ese discurso pero que en su ciudad ella gobierna también para los que le pareció todo lo contrario son tan barceloneses como los primeros ya ella es su representante lo que no puede hacer es darle la espalda y asumir en su discurso que la mitad de la ciudad no forma parte de lo que ella llama Barcelona Esta

Voz 1727 21:14 para jabón un beso hasta mañana en la Cadena Ser día sí resuena en el Parlamento Europeo la supuesta financiación ilegal del PP

Voz 3 21:26 sí quietud sistema de todo

Voz 1727 21:31 verbena es una eurodiputada socialista francesa que se refería al Partido Popular como un partido con un sistema generalizado de sobres lo hizo para cuestionar la idoneidad de Luis de Guindos como próximo vicepresidente del Banco Central Europeo y en lugar de negar la financiación ilegal él respondió que nunca ha sido militante del PP me ha ido en listas electorales que es el de Pastor buenos días hola muy buenos días desvinculó del PP como mérito en el examen parlamentario aunque sí dijo estar orgulloso de pertenecer al gobierno de Rajoy

Voz 0738 22:01 también se quizás fue el momento más duro de una comparecencia corta hay algo descafeinada Si comparamos con las palabras contundentes contra De Guindos que habíamos escuchado hace tan sólo una semana por lo que podemos confirmar que el informe que han negociado ya los eurodiputados es positivo para el aún ministro aunque el voto final que emitirá el plenario queda condicionado a que el Consejo es decir los gobiernos den antes de marzo garantías para que en el BCE sea una Ejecutiva paritaria y sin más gente que el salto directo desde un sillón de ministro

Voz 23 22:31 efectivamente lo que vamos a lo que vamos a hacer porque ayer los que estábamos en contra de la candidatura de De Guindos es verdad que fuimos minoría pero si logramos introducir condicionar el si final a De Guindos en el Parlament en el pleno del Parlamento Europeo en marzo a que el Consejo agente entrar en negociaciones para discutir globalmente la composición del Consejo de Gobierno ante menos de independencia de Pereira

Voz 0738 22:54 Ernest Urtasun es el representante de Iniciativa el esta comisión que hoy vota un voto marcado por la abstención del Grupo Socialista Europeo cuya representante amenaza con pedir en el plenario el no si los gobiernos no cumplen Teguise

Voz 1727 23:08 los que ayer se mostró resignado ante los tiempos que el está marcando Rajoy

Voz 24 23:12 hoy el presidente de Gobierno ha dicho que en los próximos días como muy tarde en unas semanas dejaré de ser ministro de Economía lógicamente yo puse a disposición del presidente Gobierno ni mi impuesto hoy el lógicamente es también eh tomar las decisiones adecuadas en relación con mi sustitución que vuelvo a repetir como mismo a dichos en las próximas en las próximas en las próximas fechas

Voz 1727 23:36 para que no se confundan esto lo dijo ayer es que la semana pasada dijo algo parecido destitución en diferido que le obligó a presentarse ante la Eurocámara todavía como ministro cuando echará su condición que más suspicacias levantaba a Rajoy hace suyo el vuelva usted mañana lo cambia por habrá sustitutos la semana que viene lo dijo en Túnez dijo más el único que sale es De Guindos

Voz 1487 23:56 habrá ministro de Economía la semana que viene no habrá más cambios en el Gobierno

Voz 1727 24:02 no porque este es un Gobierno formado hace relativamente poco tiempo y ante las voces que piden un cambio más profundo yo no veo ninguna razón

Voz 1487 24:10 comprendo que los demás pues pidan que haya un gobierno quizá porque éste les preocupa lo bien que lo hace muchas gracias

Voz 1727 24:19 lo que sí ha hecho el Gobierno en las últimas horas es esquivar una rebelión de alcaldes y alcaldesas de toda España tiene demasiados revelados el Gobierno ultimamente el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se ha comprometido con ellos autorizar urgentemente a los ayuntamientos que puedan gastar reinvertir los más de cinco mil millones de superávit que acumulan Abel Caballero es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias buenos días buenos días en España hay más de ocho mil alcaldes y alcaldesas y muchos de ellos estarán escuchándonos ahora mismo por lo que Montoro le dijo usted ayer cuándo podrán los ayuntamientos empezar a disponer de ese dinero

Voz 25 24:59 pues en el eh en el mes de marzo

Voz 26 25:01 el próximo mes nosotros pedimos primero la autorización para poder invertir el superávit son los ahorros de cada ciudad que los queremos invertir en cada ciudad nuestros ciudadanos y segundo con premura porque los tiempos políticos sacaba en el mes de julio del año que viene las tramitaciones son lentas por lo tanto pedimos la autorización Illa urgencia un decreto ley una figura similar es todo el Gobierno se comprometió a hacerlo en los próximos quince o veinte diez llevarlo al Parlamento y por tanto a finales del mes de marzo ya estaríamos iniciando los trámites para poder reinvertirlos superávit que cada ayuntamiento lo calificación haya tenido a nuestra demanda centrada por tanto muy buena noticia es que viene pero tendremos pero permaneceremos muy vigilantes y muy atentos

Voz 1727 25:47 ya veremos quién decide en qué podrán gastar

Voz 26 25:53 bueno el la norma en estos momentos decir un números inversiones posibles pero también le pedimos la ampliación por ejemplo queremos hacer políticas educativas o políticas culturales inversiones y acción o cultura ir eramos también que el enviaría una lista al Gobierno para considerar la posible ampliación que en algunos casos por ejemplo inversiones en educación pública casi tantos alcaldes alcaldesas queremos está el ministro se comprometió ya de forma abierta por lo tanto es muy probable que tengamos una ampliación sustancial del número de políticas que podemos desarrollar con estas inversiones que era la segunda gran petición que hacíamos también

Voz 1727 26:33 Montoro se ha comprometido a negociar con ustedes un techo de gasto menos estricto que el actual

Voz 27 26:38 bueno flexible que es lo que nosotros pedimos citas

Voz 26 26:41 Don cuenta que nosotros somos los que siempre cumplimos por tanto también comprometió que nociva convoca activado pues iniciar la negociación luego el resultado de la negociación dependerá de esas conversaciones pero nuestra demanda concreta Eros retomar las negociaciones que el Gobierno de España había liquidó en el mes de septiembre del año pasado por tanto confío en el plazo de un par de semanas nos confía

Voz 1727 27:03 unos como pudo

Voz 26 27:04 ahí sino también estaremos atentos para negociar el techo de gasto como corresponde a administraciones eficientes que somos los ayuntamientos

Voz 1727 27:13 Abel Caballero quiero que nuestros oyentes escuchen lo que usted respondió ayer cuando le preguntaron si este cambio de de Cristóbal Montoro puede deberse a que Ciudadanos aprieta mucho el PP en las encuestas

Voz 27 27:24 no voy enjuiciado a mí me vale con que hayan dicho que si no no me no metió entre el diablo te deseo lo está

Voz 1727 27:30 permítame que hay razones de cálculo político electoral detrás de esta modificación en la actitud del ministro de Hacienda

Voz 26 27:38 sí hombre cada uno puede tener su propia opinión lo que es cierto es que le preocupó muchísimo al Gobierno que hoy nos reunamos pues cientos fatal ya alcaldesas de ciudades grandes medianas y pequeñas y por tanto que que mostremos la la determinación política tantos alcaldes de tantos colores políticos el presidente de la Fele el Partido Socialista pero yo creo que esto les preocupó mucho la situación de actual del Gobierno pues qué duda cabe que tener enfrente a todos los alcaldes alcaldesas de España la situación política especialmente compleja que tiene por diferentes razones bueno por lo que pueda estaba pasando conciudadanos o por lo que puede estar pasando con el Partido Socialista que está ahí haciendo un gran papel y por tanto seguramente el cálculo político Galán que de acuerdo a su posición pero nosotros lo que nos importa es que nos dice que sí hoy nos reunimos un número muy importante dado taldes efectivamente para mostrar nuestra determinación

Voz 1727 28:34 además de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias es usted también alcalde de Vigo sabe bien que hoy el sector pesquero español está muy pendiente de la sentencia de la justicia europea sobre el acuerdo de pesca con Marruecos que es uno de los caladeros clásicos de barcos de Vigo Marín os Ribeira están preparados para una posible noticia negativa para su flota

Voz 26 28:54 bueno yo creo que sea una noticia positiva no porque pero que los acuerdos son buenos compatibles colonial europea pero bueno hay que respetar lo que lo que digan los tribunales yo confió que la industria de pese a que es tan importante en tantos lugares puede ser entendida por los tribunales europeos no siempre pasó confió en que establece

Voz 27 29:13 la década quiero gracias Buendía muchas gracias a ustedes muy amables para quién

Voz 1727 29:17 que no tengan muy claro de qué hablamos cuando nos referimos al acuerdo de pesca con Marruecos en dos minutos vamos al origen de este conflicto en el que se cruza la pesca la geopolítica los derechos del Sahara Occidental

Voz 1 29:31 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido setenta y cinco mil cuatrocientos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cinco hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día muerda

Voz 12 30:00 los sondeos de la donde la ilusión es el nombre

Voz 28 30:05 dices que esta casa está diminutos del centro sí más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia la luna está apenas una hora no

Voz 12 30:12 ya pero es que tiene jardín están mono

Voz 28 30:15 cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones del cuerpo tenga sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más van siendo consulta condiciones en oficinas que a punto es

Voz 29 30:26 Clará tú tienes alarmen casa si la vez Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al vete queda más tranquila pues sigue por lo que cuesta merece la pena tener alarma lluvias generar intranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 30 30:41 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0978 30:50 siéntate un momento y para te a pensar podrías estar pagando de más Portu seguro de vida

Voz 31 30:56 veinte la mutua con tu seguro de vida temas como su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua concreciones en Mutua punto es

Voz 1280 31:10 la mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent por eso somos la clínica dental oficial de la Liga además al pedir tu primera consulta gratis te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent reservas ya que consultan el novecientos ciento uno cero cero uno en Vitaldent punto com su salud tanto boca tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com a soy Pedro bienvenido ha hecho y dicho cuéntanos

Voz 0978 31:34 es que estoy muy preocupado llega a fin de mes y no llego

Voz 27 31:37 las facturas que llegan tranquilo Pedro

Voz 1280 31:39 si hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos siete ayuda

Voz 1727 31:48 ahora yo llamaré Gas Natural Fenosa hecho dicho

Voz 8 31:52 es pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo el la nuestra hay Business para todos descubren los business Davis Citroën la gama del líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el tres de marzo final

Voz 9 32:09 entiendo con pese a Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 11 32:12 ahora en General Óptica miramos por tu audición como has dicho sí lo has ido bien ahora

Voz 32 32:17 en general óptica también cuidamos de tu audición plena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Biología queremos una revisión gratis de lo oído Isidoro necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en Audi foros que leerá el óptica cuidamos de tu mirada cuidamos de todo vicio

Voz 1727 32:35 Pepa Bueno tres minutos pasan de las ocho y media de las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio dentro de poco más de una hora la justicia europea va a decidir el futuro del acuerdo de pesca entre Unión Europea Marruecos

Voz 0027 32:57 está en la cuerda floja porque Marruecos negocio como propias aguas que pertenecen al Sahara Occidental son aguas sobre las que la comunidad internacional no reconoce la soberanía marroquí Griselda Pastor

Voz 1375 33:05 hola de nuevo era del abogado Griselda el abogado de la Unión

Voz 0605 33:10 se pronunció en contra de ese pacto y eso muchas veces es prólogo de

Voz 1 33:13 la sentencia sin la práctica ademarista es la sí

Voz 0605 33:16 cunda en la que lo que está en juego es la actitud de la Unión Europea negociando acuerdos con Marruecos como si el territorio fuera completamente suyo algo que contradicen las Naciones Unidas para las que el Sahara es un territorio administrado por una potencia exterior en la primera sentencia la del acuerdo marco entre la UE y Marruecos el tribunal dijo que no afectaba al territorio saharaui algo más complicado cuando se habla de pesca porque ahí están los barcos españoles osea que en juego y tenemos dos problemas el principio de respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui aceptada en la ONU donde se considera provisional la administración marroquí del territorio y el beneficio de esos recursos que hasta hoy garantizan trabajo para algo más de noventa barcos españoles

Voz 0027 33:57 efectivamente el impacto de la sentencia de hoy se va a notar sobre todo en España porque la mayoría de los barcos europeos que faenan allí son españoles andaluces gallegos y canarios se va a ver

Voz 0605 34:06 el acuerdo permitirá a España a capturar más de treinta mil toneladas de pescado donante de los últimos cuatro años que se han traducido en cincuenta y ocho millones de euros con una utilización media de setenta licencia de la ciento veintiséis disponibles se han creado setecientos empleos directos de marineros europeos y marroquíes Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca teme que si la sentencia del Tribunal europeo es contraria a los intereses del sector Marruecos actúe inmediatamente

Voz 33 34:35 probablemente la inmediatez con lo de la aplicación lo que no tengo ninguna duda que que reaccionaria inmediatamente el Gobierno de Marruecos en Las Palmas las Germán podría reaccionar inmediatamente pulsando nuestros barcos aquí como cuando el Parlamento Europeo consideró que quién no debía ratificar el Protocolo anterior inmediatamente en cuanto salió ese informe de nos echaron de

Voz 0605 34:59 el abogado general europeo considera inválido el convenio por no garantiza que sus beneficios redundan en el pueblo saharaui o más allá no respetar la libre determinación del Sahara Occidental Marruecos defiende su inversión en territorio saharaui Josep Vendrell un representa al sector pesquero en el Senado marroquí

Voz 34 35:18 no queremos volver atrás Mister tanta política tantos opiniones en el medio de que hablan de que la inversión tiene que ir al sur al al al pueblo saharaui y marroquí no exagerar porque realmente en las inversiones que están haciendo por ejemplo en Dajla son pasan muy largamente el dinero que viene de la comunidad lo que viene cuarenta millones de euros por cuatro años aquí se está invirtiendo en los cuatro años que mide si va Inter en termine siete puntos siete mil millones de dólares

Voz 0605 35:50 la ira delegada para España del Frente Polisario Llera bula Gil confía en que la sentencia sea favorable

Voz 1481 35:56 tu pueblo y que la Unión Europea

Voz 0605 35:58 con ellos la explotación de sus recursos de Gaultier

Voz 3 36:01 quién lo que realmente no para negociar con terceros y además la historia es tiempo de dos años han demostrado que el lo piedra a los saharauis es querer minimizar los es querer despejar los de la ecuación

Voz 0605 36:24 no es sí además de España en Europa se benefician del acuerdo Francia Países Bajos Alemania o Polonia

Voz 1 36:38 minuto oreja claro Nau para que para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank now hacerlas desde aquí aquí Heath y sobre todo ahora descubre ya Kay

Voz 35 36:54 Saban

Voz 1 36:56 carreteras al este carreteras a las carreteras al carreteras al sur para escapar de este reino CIS más allá de las montañas

Voz 36 37:07 empieza una nueva serie lejos de tu sopa Veneto concesionario y aprovechan las ofertas exclusivas de los guías e tango y ahora con el Plan Confianza Seat en tras cinco años de asistente a mantenimiento y garantía vive una gran historia antes de que termine limpiarlo red de concesionarios sea

Voz 31 37:22 siéntate un momento hoy para parate a pensar si eres buen conductor no deberías pagar menos por el seguro de tu coche vente a la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto o Gary vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho a punto eh

Voz 0978 37:42 es así

Voz 29 37:43 Clará tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que estamos pensando en ponerle una alarma cuando tengamos al PT en queda unas tranquila pues sigue por lo que cuesta merece la pena tener alarma tropas genera intranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 30 37:58 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 38:08 en Jazztel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros lo tenemos te llevas una fibra muy potente y además dos líneas de móvil gratis equipos espera que obtenemos más cositas cedamos

Voz 1 38:19 dos smartphones también gratis estos diques llama gratis al que Interior

Voz 11 38:24 sí al quince X en Jazztel punto com

Voz 1 38:27 un recibo un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 37 38:34 con Lady V a plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más a golpes más ahorras informa

Voz 27 38:43 el de vea creando oportunidades

Voz 32 38:47 este invierno ha traído mucha nieve y por supuesto los Alfa Days Winter edición hasta siete mil euros te regalaron opcionales para unidades limitadas el stock con tres años de garantías sin límite de kilometraje Alfa Romeo entredicho quedó para el invierno

Voz 38 39:11 hola qué tal hoy me he levantado pensando que hace tiempo que contrató el seguro de vida y que es muy probable que esté pagando de más por él no se tengo que revisarlo claro

Voz 39 39:19 el Saló y seguro que te vienes a la moto con tu seguro de vida te bajamos su precio sea cual sea también en coche moto llegar edite del teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco pero llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro a cinco condiciones de la

Voz 38 39:32 promoción en mucho a punto es vamos veinte a la mutua

Voz 1727 39:41 son las nueve menos veinte las ocho menos veinte en Canarias

Voz 1693 39:45 no es cómodo que una gran parte de la sociedad nos trate como un trozo de carne como tampoco lo es que cuando una mujer denuncia una agresión la tachen En seguida de exagerada o mentirosa no es cómodo que no aspiro PN en la calle cuando qué casualidad no nos acompaña ningún nombre ni que nos llamen zorra So putas y vestimos mostrando parte de nuestra piel unos adueñar de nuestra sexualidad no es cómodo llegar con miedo a casa por las noches ni que nos arrimen la cebolleta en el metro y si nos quejamos que nos griten a la cara puta loca puta es algo que enseguida no sueltan me pregunto porqué

Voz 1727 40:22 Leticia Dolera buenos días hola buenos días ha encontrado respuesta a esa pregunta porque con esa facilidad a las mujeres en cuanto

Voz 1481 40:29 se revelan el Guta bueno pues porque era una forma de mantenernos sumisas es recordar

Voz 1727 40:35 buenos que somos mujeres a través de nuestra sexualidad no

Voz 1481 40:37 ha sido un gran tema éste desde la caza de brujas del siglo XV en el que se demoniza daba a las mujeres que sexualmente

Voz 12 40:45 que eran libres himno

Voz 1481 40:47 seguí en las normas que la Iglesia y el Estado marcaban para ellas entonces pues esos en los llama o putas y gozamos de nuestra sexualidad unos adueñar hemos de ellas de ella o moja su puritana Si precisamente Nos adueñarse de ella decidimos cuando si cuando no

Voz 1727 41:02 Leticia Dolera conocida de todos ustedes como actriz debuta como escritor a morder la manzana la revolución será feminista o no será que publica Planeta estos días un libro en y que hay datos teoría historia opiniones y experiencias personales una guía casi un manual no de del feminismo yo me preguntaba leyéndolo si la adolescente Leticia Dolera hubiera querido tener un libro entre las manos

Voz 1481 41:28 totalmente de hecho es este es el libro que a mí me hubiera gustado leer siendo adolescente au veinteañera por eso me dirijo muchas veces a a la lectora también al lector que quiera sumarse por presupuesto para lectora como si estuviera yo hablando conmigo misma con mis amigas de esa época

Voz 1727 41:42 cuando mordió la manzana Leticia Dolera cuando se convirtió feminista un momento algún desencadenante o fue una progresión ha sido con

Voz 1481 41:50 gente del machismo en la edad adulta por eso ahora en el libro recoge experiencias de mi pasado les hago una lectura de género no a través de la teoría feminista cuando buscaba financiación para mi primera peli como directora ahí me di cuenta de que de que el machismo está muy presente mucho más de lo que yo me esperaba porque pues de repente te das cuenta que cuando entra el capital cuando entra inversión económica es cuando más se duda de la capacidad de liderazgo de una mujer muchas reuniones me pasaba que hacían preguntas a mis productores a mi vuelo como que había muchas dudas no me decían pero esto vas a dirigir tu la nadie te va a ayudar y hombre sí lo voy a afirmar

Voz 1727 42:29 lo voy a dirigir yo no el libro se describe muy bien una sensación que casi todas las mujeres podemos compartir son esas situaciones incómodas que se vive en el ámbito de la profesión en el ámbito de la vida social y que muchas veces no detectas porque no le das crédito a que te esté pasando lo que parece que te está pasando por eso no reaccionan ante algunas actitudes machistas y eso después

Voz 40 42:53 pero lo que había detrás de esto era era un un

Voz 1727 42:57 poso Un un desprecio de géneros

Voz 1481 42:59 incluso tras con rabia y con sentimiento de culpa tu casa por no haber alzado la voz por no haber dicho algo pero claro como somos educadas en en el agrado en la en la delicadeza en la fragilidad en en buscar la la la la aceptación sobre todo el género masculino pues se nos hace extraño revelar unos y además en empezamos asumir como Natural cosas que no son naturales que son habituales ciertos patrones son habituales porque son estereotipos con los que crecemos y nos educan pero no son no

Voz 1727 43:27 es una lección en el mundo del cine cómo se vive esto que estamos contando aquí porque no es fácil declararse feminista con el mundo de cine español o eso cierra puertas

Voz 1481 43:37 ahora yo creo que como el feminismo está empezando a formar parte o no de la agenda cultural social política mediática cada vez es menos raro a mí sí que es verdad que hace yo hace años que me declaro feminista ahí sí que notas en conversaciones pues que incómodas es la pesada o ya estás viendo tú no siempre la visión de género con las pelis las pelis no están para adoctrinar cuando en realidad el hecho de que la mayor parte de las películas tengan protagonistas masculinos y las mujeres estemos relegadas a la juventud a la belleza o a ser la víctima que hay que rescatar esos también es adoctrinar no sabes muestra una visión del mundo muy concreta

Voz 1727 44:13 la industria del cine es machista en España la industria

Voz 1481 44:17 yo creo que España es machista entonces la industria el cine no se va a escapar no al final todos y todas somos educados en la misma cultura patriarcal entonces no vamos a escapar unos por ser

Voz 1727 44:27 por ser cineastas me gustaba mucho un test que propone Leticia Dolera para examinar si el machismo está presente o no en el cine como es ese

Voz 1481 44:37 es el test de Vettel ya tienes que hacerle tres preguntas a una película cuando vaya a la una ese hay dos personajes femeninos con nombre propio esto no no vale si es una recepcionista en un hotel que le dice su habitaciones la A cuatrocientos quince eso no cuenta como personaje con nombre propio la segunda pregunta es esos dos personajes femeninos con nombre propio hablan entre ellas si pasas la a la tercera pregunta porque esta ciudad afirmativa la tercera pregunta es estos dos personajes femeninos con nombre propio hablan entre ellas de algo que no sea un nombre

Voz 1727 45:06 la relación sentimental que no pero hablen de una relación sentimental un hombre en cualquier orden de la vida IS tres lo pasa muy pocas peleas

Voz 1481 45:12 tu pasan pocas películas evidentemente no significa que una peli vaya a ser buena o mala hay grandes películas que no pasan este test pero sí que no sirve para ver un poco qué qué tipo de relaciones entre mujeres estamos contando en el relato cultural

Voz 1727 45:25 parece mentira que tengamos que subrayar lo que voy a subrayar ahora pero lo subrayo el libro busca la complicidad con los hombres naturalmente hacen falta para la igualdad

Voz 1481 45:33 sí sí por supuesto el de echó el feminismo es la causa de todas las personas que creemos en un mundo más justo e igualitario por supuesto queremos a los hombres de nuestro lado además esta revolución feminista no de la que hablo en el libro viene a De con

Voz 1727 45:48 atribuir lo que es la feminidad pero también lo que es la masculinidad

Voz 1481 45:50 sí porque los hombres también a ver no sufren la las cosas las consecuencias que nosotras sufrimos del machismo evidentemente pero también crecen en esa concepción de la masculinidad como el tío violento el que habla de sentimientos el que tienen que traer el pan a casa sino es un calzona fríos el qué tiene que mandar a su mujer sino es un calzona fotos no ir todo esto también hace que que los hombres

Voz 1727 46:13 viven en esa especie de jaula de la masculinidad que

Voz 1481 46:15 qué hace subida menos rica en el fondo encuentre esa

Voz 1727 46:18 complicidad Leticia Dolera

Voz 1481 46:21 afortunadamente sí sí sí tengo amigos que que se consideran aliados feministas que también están en la propia lucha consigo mismos de bueno soy consciente de mi machismo pero quiero andar hacia el feminismo vamos a recuperar una

Voz 1727 46:36 las declaraciones de Berta Ojea que es la secretaria de Igualdad de la Unión de actores y actrices que decía ayer lo siguiente

Voz 15 46:43 la violencia no será erradicar hasta que no cambiemos nosotros también los contenidos de las series que emitimos del teatro que hacemos del cine que hacemos porque el arte la cultura crea imaginarios colectivos que si no los transformamos seguimos repitiendo las mismas estructuras

Voz 1727 47:04 esto quién

Voz 15 47:07 una explicación evidente y fácil no

Voz 1727 47:09 los siglos estereotipos se van repitiendo es muy difícil batallar contra ellos pero tienen la dificultad de la industria por eso cuando le preguntaba Leticia Dolera que dificultad encontró justo la de la financiación no claro está es este es la dificultad para batallar contra guiones en los que las mujeres no aparecen por eso es importante que los hombres no lo asuman como una afrenta sino como parte parte de la evolución natural no

Voz 1481 47:33 si además el hecho de incluir una nueva mirada que es la mirada de las mujeres a la industria lo que hace es enriquecer la darle nuevas nuevas visiones nuevas formas de contar las historias de todas formas no creo que sea un machismo o que un productor decida darte menos dinero de manera consciente porque eres mujer es es precisamente el pez que se muerde la cola del que habla abierta muy bien Nosa el imaginario mientras siga siendo machista nuestra relaciones también lo serán con lo cual mientras no veamos a mujeres liderando historias dudaremos GER liderando cualquier cosa cómo afrontar la huelga del ocho de marzo una actriz como Leticia Dolera pues la afronto con con ilusión con muchas ganas de salir a la calle a manifestarme en ese día se inaugura la muestra de cine fantástico de Madrid que yo presento Hinault la voy a presentar ese día sería no voy a ir a trabajar he tenido la suerte de contar con la complicidad precisamente de los directores del canal que que apoyan la huelga feminista totalmente densidad fácil que se sigue en el mundo del cine en el mundo de la televisión en el mundo de la ficción

Voz 1727 48:32 de visual yo creo que en el mundo del cine será muy complicado

Voz 1481 48:35 dado precisamente porque como ya su mundo precario en el que ya sufrimos mucho la crisis económica la piratería a todo esto encima añadirle una huelga pues en un día de rodaje eso es entiendo que es complicado para muchas compañeras por eso por lo menos existen los paros de dos horas a los que se pueden sumar si yo animo a todas las compañeras a a parar que los compañeros a acompañarnos