Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

acaba de entrar en vigor la primera de las treguas diarias que Putin ha ordenado en el bastión opositor sirio de Guta Oriental Aimar Bretos

Voz 0027 00:21 las afiliaciones de Rusia a SAF dejarán de bombardear la zona durante cinco horas al día creando pasillos humanitarios intermitentes para que salgan los civiles heridos y enfermos allí en Guta los ataques del régimen apoyado por Rusia ha matado a más de quinientos civiles en la última semana informa desde Beirut Oriol Andrés

Voz 2 00:36 en el este de Guta la población aprovechando la relativa calma de las últimas horas para intentar abastecerse de productos básicos muchos lo hacen después de unas semanas encierro casi interrumpido debido a los intensos bombardeos del Ejército Sirio y su aliado ruso que en ocho días dejaron quinientos cincuenta muertos pero aún con menor intensidad durante la jornada de ayer los ataques aéreos y de artillería de las fuerzas progubernamentales continuaron causando más de veinte muertes nueve de la misma familia entre ellos varios niños en paralelo las tropas sirias han protagonizado combates con la insurgencia en el inicio de su ofensiva terrestre a gran escala Stone mientras el intercambio de acusaciones Se suceden los opositores y los cascos blancos denuncian un ataque con gas cloro que habría dejado un niño muerto y trece heridos no ha podido ser verificado por fuentes independientes y Moscú lo desmiente a su vez el Gobierno acusa a los rebeldes del azar morteros hacia la ciudad de Damasco provocando treinta y seis muertos en los últimos cuatro días

Voz 0027 01:35 lo estamos contando en la SER esta mañana Podemos e Izquierda Unida descartan utilizar la marca Unidos Podemos para las autonómicas y municipales del año que viene Pablo Iglesias y Alberto Garzón asumen el desgaste del nombre de la confluencia decisión definitiva cada territorio pero en Podemos Izquierda Unida asumen que encabezar las papeletas con esas siglas Unidos Podemos más que sumar restaría es una información de Mariela Rubio

Voz 1450 01:56 buenos días y cada territorio tendrá la última palabra para decidir los términos del acuerdo de confluencia incluida la marca electoral y ambas formaciones Podemos e Izquierda Unida dan por hecho que en la gran mayoría de territorios presentarse como Unidos Podemos sería contraproducente las direcciones de ambos partidos han concluido que deben centrar la contienda electoral en torno a los líderes territoriales escindir de un hombre profundamente erosionado la futura confluencia prepara campañas enfocadas en la figura de los candidatos en las que la denominación electoral quede en un segundo plano Podemos considera que su formación posee cuadros de perfil político propio que podrían fácilmente trascender la marca unidos podemos liderar denominaciones alternativas como es el caso de Teresa Rodríguez en Andalucía o Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid Izquierda Unida por su parte que quiere cerrar los términos del acuerdo antes de Semana Santa y que ya ha exigido públicamente mayor visibilidad pretende hacerse con posiciones de cabeza de lista en determinados feudos la Encuesta sobre Andalucía conocida ayer refuerza Izquierda Unida en su posición negociadora

Voz 0027 02:56 España suspende en la lucha contra el racismo que así se lo ha hecho saber esta mañana el Consejo de Europa que es el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en Europa exige

Voz 3 03:04 al gobierno de Rajoy que deseen de una vez la ley de lucha

Voz 0027 03:06 contra la discriminación que cree un observatorio independiente que se encargue de su cumplimiento Álvaro Zamarreño

Voz 0116 03:12 no desde la llegada de Rajoy el proyecto de ley contra la discriminación estaba aparcado en nuestro país no tiene un organismo independiente que luche contra el racismo y que pueda traer un cambio social real leemos en el informe elaborado por la Comisión contra el Racismo del Consejo de Europa el Consejo para la eliminación de la discriminación no elabora informes desde dos mil doce no tiene presidente desde hace años entrarán ahora mismo a su web la última novedad que publican es de dos mil quince la recopilación de datos sobre agresiones discriminatorias por color religión nacionalidad orientación sexual lo a personas transgénero empiezan ahora a tomarse en serio pero con grandes discrepancias entre los datos oficiales y los de la sociedad civil dice el Consejo de Europa que critica las dificultades para llevar casos a la justicia o fijar sanciones realmente efectivas y recomienda un mayor esfuerzo para que los alumnos de familias migrantes son gitanos reciban atención adecuada que evite su fracaso escolar

si la Fiscalía de Corea del Sur pide treinta años de prisión para la ex presidenta del país que tuvo que dimitir por el llamado escándalo de la Rasputina una red de corrupción y tráfico de influencias tejida por su asesor más influyente Julia Molina buenas ideas

buenos días la Fiscalía considera probado que la ex

Voz 1628 04:21 mandataria compartió información confidencial con la Rasputina la asesora espiritual que decía que podía escuchar la voz de la madre muerta de la presidenta y que la manipuló hasta conseguir una enorme influencia en el Gobierno un poder gracias al que según el Ministerio Público tanto la dirigente de Corea del Sur como la Rasputina recibieron más de cuarenta millones de euros de varias empresas entre ellas Samson a cambio de un trato de favor en el Gobierno a los cargos de filtración de secretos y corrupción se suman otros dieciocho entre ellos soborno

eso de poder por ello piden para la presidenta

Voz 1628 04:52 veinte años de cárcel y una multa de noventa millones de euros hace dos semanas la justicia condenó la Rasputina a veinte años de prisión

Nos queda la bolsa Javier Alonso

Voz 0858 05:03 hombre consumidas en prácticamente toda Europa aquí el IBEX35 avanza un cero coma dos por ciento roza el nivel de los diez mil puntos se suman a los avances del cero coma ocho por ciento que ya registró ayer el selectivo español el Nikkei también ha cerrado con ganancias esta mañana en este caso el índice japonés ha sumado un uno por ciento y en cuanto a la prima de riesgo comienza la mañana en ochenta y ocho puntos básicos

la opinión de Iñaki Gabilondo

buenos días Pepa buenos días a todos mañana puede haber gobierno en Cataluña las negociaciones entre ellos catalán

línea Esquerra y CUP están a punto de llegar a buen puerto

Voz 0789 05:53 esto según todos los indicios en las próximas horas se cerrará un capítulo absolutamente anómalo saldrá un paso hacia la normalidad eso sí un solo paso ya sea una normalidad

Voz 0958 06:03 precaria llena de incógnitas el paso

Voz 0789 06:05 no es nada menor desde luego porque significará el final de la excepcionalidad del ciento cincuenta y cinco y la recuperación de la autonomía catalana pero dejará flotando un par de excepcionalidad es más de tan grueso calibre que presagian problemas muy serios una el papel de Puigdemont que no sé cómo se anunciará pero al que sin duda es un poder referencial que acto ve como una conciencia en el exilio encargada de mantener vivas sus dos grandes banderas la legitimidad y la memoria del atropello y la otra excepcionalidad será la que afecte a quién se erija president de la Generalitat si es como parece Jordi Sánchez ahora en prisión provisional Ike muy seguramente será inhabilitado en breve un horizonte te pues lleno de nubarrones con todos sus problemas donde estaban sin que siquiera soñar con que a estas alturas la política pueda aproximar a los dos universos enfrentados con el agravante de que las actuaciones que se reclamaban para poner orden ya se han ejecutado todas el Gobierno central ya puso en marcha el ciento cincuenta y cinco la justicia ya imputó y encarceló a los líderes independentistas ya se celebraron elecciones ganó ciudadanos pues bien el independentismo aunque debilitado sigue ahí y es mayoría en el Parlamento y con su hoja de ruta renovada Sade al que se hace ahora

cinco linda con Hoy por hoy

Voz 16 11:24 Uribe siempre he sido educada saludado a todo el mundo en el capítulo de ayer dio ayer saludé al Rey incluso intercambió unas palabras con él de forma muy educada y muy serena pero me dijo que él tenía que defender la Constitución no espera otra cosa pero bueno que la Constitución según

Voz 1727 11:45 dejen de muchas maneras son las carreras

Voz 16 11:47 hemos el uno de octubre estoy convencida de que con todo ese contexto hay un malestar generalizado hay una situación que creo que no es normal de recorte de libertades y de la libertad de expresión desearía que no hubiera gente en prisión que esto se resolviera por la vía democrática del diálogo y de la propuesta no por la vía de la represión

Voz 5 12:13 la fiscalización

Voz 17 12:16 cree hay determinados líderes independentistas a tiempo parcial como lo es la alcaldesa Colau que a veces suben el volumen

Voz 18 12:26 yo creo que lo importante es que el Congreso Mundial de Móviles se celebra en Barcelona y luego el hecho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor llegando a todo

Voz 11 12:43 el respeto institucional pero esto Murray no va con nosotros

Voz 1321 12:49 lamentar las deslealtades actitudes oportunistas

Voz 12 12:53 el hielo

Voz 5 12:55 toda

Voz 18 12:56 la bola al Berceo

Voz 16 13:02 lo que estamos viendo es la típica estrategia del miedo del Partido Popular ovación

Voz 0116 13:10 en concreto de de Estado tiene que representa a una democracia no es destinado democrática manta para mí implica una contado

Voz 3 13:20 Aaron momentos está jugando con fuego

Voz 16 13:26 y ojalá este mismo interés lo hubieran demostrado por las pensiones son por la lucha contra la corrupción

Voz 1727 13:30 no no da diputada socialista francés sacó a relucir la corrupción del PP

Voz 19 13:34 Josep Txiki Tucker sistema

Voz 5 13:36 concretamente por los sobres de dinero negro de diferentes tramas corruptas Luis de Guindos ha respondido

Voz 0116 13:42 no hay ni política

Voz 5 13:45 hecho de que hasta en ningún partido político y que él no ha ido en ninguna lista electoral

Voz 18 13:53 lástima que habrá ministro de Economía la semana que viene mística no habrá más cambios maldita en hilera

el Gobierno está cumpliendo bien con confió hoy por hoy

cuidado con Pepa Bueno

son las nueve y catorce minutos de la mañana las ocho y catorce en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez buenos días hola Pepa buenos días Henry Giuliana buenos días Joaquín Estefanía cómo estás

Voz 22 14:36 ya sabemos que no habrá gran crisis de Gobierno bueno ni gran pequeña crisis de gobierno Rajoy entiende que su Gobierno es muy joven

Voz 1727 14:45 la reciente que lo hace bien quiénes piden cambios profundos en realidad los piden por eso porque lo hacen bien temen la competencia Lucía

Voz 1321 14:56 bueno yo creo que las palabras de ayer del presidente del Gobierno fueron unas palabras en mi opinión claramente llenas de ironía no yo fin supongo que el presidente del Gobierno lo sabe pesos y no lo sabe alguien debería decírselo los que piden K no no son los de los partidos de la oposición

Voz 0568 15:19 los periodistas porque nos guste a nosotros que nos gusta

Voz 1321 15:21 la verdad pero bueno no no Lope una buena crisis

Voz 1727 15:24 mira quién es decir no es que nosotros tengamos

Voz 1321 15:26 los este capricho no ni ni porque para cuando habló del Gobierno parece que es que no estamos encapuchados todos los demás de que cambie el Gobierno y el no lo quiere cambiar porque es buenísimo y los que piden que cambie el es porque están preocupadas por el Gobierno funciona muy bien bueno pues no hay que decir que la totalidad prácticamente la totalidad de los dirigentes del Partido Popular idea algunas personas que están en el Gobierno Mariano Rajoy lo que están diciendo es que el Partido Popular está en una situación muy complicada y que sería necesario hacer un cambio de Gobierno profundo esto lo piensan todos estos se lo han dicho a Rajoy no es verdad que no lo hayan dicho se lo han dicho oye en el uso de sus competencias naturalmente él puede hacer lo que le dé la gana pero conviene puntualizar las cosas que dice Mariano Rajoy en público porque parece que es que somos los demás los que tenemos este capricho de hablar de este asunto sin que en el interior del PP ni del Gobierno inquiete creo que la encuesta de ayer de Andalucía ha venido a añadir un grado de preocupación más a a la a la afín a la preocupación que ya existía aquí tengo que decir una algo que que bueno no sé si lo he dicho en estos micrófonos pero que es un hecho totalmente extraño a la democracia española de cualquier líder político cualquier presidente del Gobierno primer ministro del mundo del mundo de la historia ha utilizado el mecanismo de cambiar los gobiernos de cambiar a sus ministros para lo que se llama tomar un nuevo impulso iniciar una nueva etapa cuando un gobierno está quemado tenga la edad que tenga que se puede estar quemado con dieciocho meses igual que eso puede estar quemado con cuatro años normalmente lo que hace es cambiar el Gobierno bueno el presidente del Gobierno de España no cree en esa en esa dinámica no sencillamente el no lo ha hecho nunca porque él no cree que un cambio de Gobierno regale nada arreglen no es que no cree en ese mecanismo que utilizan los líderes del mundo y de la historia no cree en eso creo además que es una es eso es una es una determinada manera de entender la democracia que tiene Mariano Rajoy no sólo en esto sino también por ejemplo en la no exigencia de responsabilidades a los suyos que también es un es una cosa propia de funcionamiento de la democracia en la que él tampoco cree no le exige responsabilidades

Voz 1727 17:54 la encuesta a la que se refiere Lucía Méndez es el barómetro de Andalucía que conocíamos ayer a esta hora aquí en Hoy por hoy que puede Si se confirmara o en fin arrojar también un resultado e histórico que el PT que aspirado siempre al relevo al frente del Gobierno que ganó las elecciones unas elecciones las ganó no lo gobernó quede definitivamente sin conseguirlo porque les pase ciudadanos inicial que quede mejor tres condiciones para algún día algún día porque ahora mismo la distancia era de casi trece puntos no quince puntos entre el PSOE y Ciudadanos pero como segunda opción Ciudadanos y que algún día sea Ciudadanos el que aspire a ese relevo histórico al frente de la Junta de Andalucía Joaquín

Voz 0958 18:39 yo creo que las encuestas únicamente están manifestando lo que Se lo que ya se nota en todas partes no que hay un cambio que hay un cambio de ciclo y ese cambio de ciclo se corresponden en la calle refiero a pasar de la crisis a la reivindicación de que hay de lo mío que se estaba esperando y que ahora llegado como es decir el Gobierno no hace más que presumir de que de que este país crece y crece más de la media hay cuando la gente escuchamos ese tipo de reflexiones es decir decimos bueno y que pasa los que han salido de la crisis porque han salido de la crisis y quieren recuperar parte de lo que perdieron en en en estos años y los que no han salido de la crisis porque están viendo que hay otros con conciudadano buenos a su alrededor que están saliendo y ellos no ellos no salen este es el conflicto de las pensiones este es el conflicto en mi opinión también de las mujeres porque la manifestación del día ocho tiene muchos bomba muchos inputs es decir pero hay uno de ellos que es la igualdad salarial es decir que yo creo que es una idea fuerza extraordinaria y el y el hecho de que éste se haya convertido en un país de precarios absolutamente

Voz 1727 19:54 pero fíjate y en el que hay que lo mio están hasta las instituciones las comunidades autónomas diciendo

Voz 0958 19:59 en también todos los ayuntamientos

Voz 1727 20:01 es claro estamos saliendo el Gobierno se pasea por toda Europa diciendo somos los campeones

Voz 14 20:06 desde la extracción y el resto del personal

Voz 0958 20:10 ahora me toca y en ese sentido independientemente de lo que en Ekiza luego lo lo hablemos de lo que está conviviendo los pensionistas son muy relevantes las manifestaciones que están de ellos que estamos viendo por televisión pero que están de lo que están pidiendo es decir claro hay que atender a esto hay que atender a esto y si el Gobierno no atiende a esto con un cambio de la política que no hay ningún cambio de la política en un cambio de los nombres que tienen que ejercer esa política pues no me extraña nada es decir que lo que está ocurriendo en todos los sondeos

Voz 1727 20:43 hombre habrá que valorar lo de ayer de Montoro con la Federación de Municipios y Provincias que amenazaban con un con movilizaciones incluso lo dijo aquí Abel Caballero la semana pasada hoy lo hemos tenido bastante satisfecho con que Montoro haya aflojado la mano permite a los ayuntamientos invertir gastar dinero que es suyo y que y que tienen superávit cinco mil millones en en total entre todos los municipios españoles habrá que valorar si esto no es un comienzo de vamos a tener que atender algunas demandas

Voz 0958 21:13 yo creo Pepa que Montoro es se le puede criticar por muchísimas cosas muchísimas pero es el único es el único que ha tenido así de esclavas desde hace mucho tiempo ya te digo muchas veces para opinar lo contrario de lo que él ha hecho no es decir pero es un tipo que hace política

Voz 1727 21:32 de que entenderlo en esa clave en la clave de hay alguna de las demandas que se nos hacen que tenemos que atender o es que entre esos municipios entre sus ayuntamientos hay muchos populares iban a elecciones el año que viene también interesa tener contenta a su ciudadanía Henry

Voz 0568 21:47 es que las elecciones locales del perdón y del año que viene son cuando menos ocho

Voz 1727 21:55 quién era sólo retórica no

Voz 0568 21:58 intento superarme sólo son el momento es el el campo de batalla no es decir podemos estar este año será en términos en lo que es la relato político la crónica política será extenuante no porque porque Rajoy efectivamente va a adoptar la política ha seguido siempre es la de los mínimos movimiento considera que esa esa es su enfoque de las cosas por lo tanto que hoy al que ya haya anunciado que cambiar simplemente a ministro de Economía además a mí no me provoca sorpresa esto es a Rajoy ahora la cuestión es las elecciones locales donde se va a decidir buena parte de la batalla por una razón porque ahí es donde se va a ver cuál es la profundidad a la profundidad de este movimiento de ese momento dulce que en estos momentos en esta fase parece tener ciudadanos la profundidad porque ahí se va se va a hacer catas en en cada uno de los municipios se veían más va a haber elecciones en trece comunidades autónomas yo creo que el PP va a jugar muy fuerte porque además el PP es fuerte desde el punto de vista organizativo de su partido de estar presente en todos los municipios de España hay un local del PP y Ciudadanos no no no no anega tanto porque es muy difícil construir eso es dificilísimo y ahí vamos a ver porque luego podría pasar lo siguiente yo creo que es la apuesta de Rajoy es Rajoy querrá hacer las elecciones generales después de las municipales para aprobar exactamente cuáles son las fuerzas reales de sus oponentes puede ocurrir que al final del día pues ciudadano se convierta en una excelente muletas del Partido Popular para una próxima legislatura en la que incluso entonces los dos partidos de centro derecha tenga la mayoría absoluta con lo cual el gran ganador de la película puede acabar siendo el Partido Popular yo eso no lo descarto

Voz 1727 23:56 el propio Rajoy el que volvería a salirle bien Lucía su fórmula de moverse lo mínimo posible

Voz 1321 24:02 bueno yo creo que estamos adelantando aquí muchos acontecimientos no estamos situando situándose no escenario que está bastante lejos hay lo que tenemos ahora encima de la mesa desde luego no es nada tranquilizador y de hecho bueno pues tiene toda la razón es rica en que el Partido Popular es el partido sin duda más implantado de todos los partidos que hay en que efectivamente está presente en todos los en todos los pueblos y en que yo creo de verdad además que es el más el que tiene más clasismo en su seno es decir que el Partido Popular efectivamente tiene representantes de todas las clases sociales cosa que otros partidos adolecen de de de esto no ciudadanos efectivamente pues es un partido casi casi en fin que está en construcción no no no está construido del todo pero o pero yo creo lo por lo lo que hablaba Joaquín antes de Montoro yo creo que la política de un Gobierno no puede ni debe consistir en repartir dinero así así a lo tonto hundía hay otro día es decir irme y me explico en varios en varios ejemplos de los últimos meses no primero de concedió al País Vasco un cupo llegó a un acuerdo sobre un cupo sobre el Cupo probó y fruto del concierto que que tiene el País Vasco que que que supuso una financiación uno un una fin una ventaja de financiación para el País Vasco que es a mi juicio lo que va a impedir que haya un acuerdo de financiación con el resto de las autonomías porque cada una de las autonomías lógicamente pedirá intentará pedir lo mismo por qué razón los agravios comparativos de la financiación de las comunidades yo creo que tiene su origen en el en el en el cupo vasco es decir tú no sea la la la política no puede consistir en yo te doy a ti porque esto lo necesito y el resto ya veremos porque el resto se para el resto se cabrea qué es la situación en la que estamos esto vale para los ayuntamientos también es lo mismo no que otro asunto es el tema de la del de de de los sueldos de los de los policías y los guardias civiles no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que que piden la equiparación con las policías autonómicas está muy bien sea que me parece una reivindicación justa pero creo que eso también crea algunos agravios comparativos con otros funcionarios del Estado eh que también se pueden sentir agraviados porque también a lo mejor los médicos cobra más en el País Vasco o los maestros en otros sitios es decir que yo creo que ya es decir me parece que esto está mal enfocado es decir la política de un Gobierno tiene que ser una política integral no ya así que como no hay Presupuestos esto el problema añadido pero la política de un Gobierno no puede consistir en que el ministro de Hacienda reparta el dinero cada día según el leerá entenderlo según los colectivo eso según la reivindicación eso porque esto crea una sensación olas necesidad

Voz 1727 27:28 es parlamentaria del Gobierno efectivamente

Voz 1321 27:31 efectivos

Voz 0958 27:34 matizar un poco complementar la si la intervención desde Enric no yo creo que hay dos dinámicas distintas no hay una dinámica que es la de los estrategas de los partidos o probablemente la estar la estrategia del propio Rajoy hoy que está pensando en esa escalada de elecciones europeas municipales autonómicas y algún día me generales no pero yo creo que hay otra dinámica en estos momentos en la calle que no está en esa que no está en eso hoy es decir que ha hecho el salto que usó el salto de de en municipales autonómicas y en estos momentos está directamente confrontados con la política del Gobierno

Voz 1727 28:11 a eso vamos a ir enseguida y luego yo estoy otro

Voz 0958 28:14 cosa que iba yo creo también que es muy importante lo que ha sucedido con con los ayuntamientos porque este país no tiene un momento una reflexión municipal desde hace muchísimo tiempo estamos hablando permanentemente de la financiación de las autonomías de la reforma de la Constitución es decir de otras instituciones por encima de los ayuntamientos in no llega nunca el momento de reflexionar sobre el municipio

Voz 1727 28:38 con la importancia que tienen las titulares en el mundo al que vamos hacemos una pausa y seguimos hablando

Voz 22 28:45 que no que no era el ser más alto ni más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 5 28:50 ha no he podido aburrirme News entendida feliz hipoteca naranja de ING con el precio que busca comisiones encuentra la es

Voz 1727 32:53 Lucía Méndez Joaquín Estefanía Henry Giuliana retomamos la conversación decía Joaquín ojo con los ayuntamientos desatendidos de manera sistemática en este país hubo la primera descentralización de ese eh la administración central del Estado a las comunidades autónomas Is esperabas siempre la tercera la siguiente no que relativa de las comunidades autónomas a los ayuntamientos llegó la burbuja llegó la crisis el resultado fue el que todo lo contrario han estado con el cinturón apretadísimo y ahora este acuerdo con Montoro ojo es un acuerdo para utilizar el el superávit para gastar para poder invertir pero tutelado porque al final es Montoro Anido si es Montoro quién decide en qué van a poder gastar en que no va a poder gastar los ayuntamientos y parece que hay el compromiso no decía Abel Caballero de ampliar un poco la cartera de de ámbitos en los que van a poder gastar Henry

Voz 0568 33:45 todo está intervenido es que esto es la es la norma es la consecuencia de la de la crisis la intervención es decir de España está intervenida comillas cursiva como queramos llamarlo no ha habido una interno no hubo nunca una intervención formal de la economía española pero la economía española quedó bajo tutela de los

Voz 1727 34:06 el directorio europeo

Voz 0568 34:09 y a sueldo del Estado español intervino las instancias administrativas inferiores las comunidades autónomas los ayuntamientos exceso esquema es es es podríamos decir es la situación derivada de la crisis financiera que cuyas consecuencias todavía no han finalizado yo antes hecho una intervención que quizás se puede haber interpretado como profundamente conservadora que casi podría decirse de oficio de eh es decir no no perder toda esperanza porque Rajoy seguirá resistiendo hasta el final de los tiempos eso no quiere decir que sí

Voz 1727 34:43 si no había Ximo debate aquí a propósito

Voz 0568 34:45 esa intervención dos de los tiempos porque es su capacidad de resistencia supera a los demás yo creo que hay una fuerte erosión del Partido Popular por supuesto creo que si las coordenadas europeas en estos momentos fuese una otras posiblemente de la situación del Partido Popular en España sería mucho más difícil pero tengamos por ejemplo en cuenta que esté luz este domingo que viene y unas elecciones le pueden dar un escenario punitivo muy incierto e para Italia que es el país más grande de la ONU en el sur de la Unión Europea que tiene una deuda pública del ciento treinta y cuatro por cien la gente del PIB superior a la española a efectos estratégicos para entendernos es tales como una especie de bomba de neutrones en potenciar la Unión Europea en sí sí sí Italia entrase en una crisis muy profunda en términos institucionales y políticos verdaderamente un futuro europeo podría haberse comprometido por lo tanto un posible escenario de una Italia de nuevo muy muy convaleciente que se tenga que ir a fórmulas de gobierno así un poco tuteladas también no bueno desde Bruselas Rajoy gana gana en relación a Bruselas no es decir es es el hombre que mantiene un cierto orden de las cosas en España ahora el Mel deterioro está la cuestión es si al final de todo este ciclo Joaquín señalaba muy bien que ahora vienen las las reclamaciones ahora viene un ciclo de protestas en la calle esto está claro ya lo había empezado a manifestarse pero la cuestión es si en un contexto de estas características existe un partido capaz de presentarse como la alternativa al sumar el voto de todos aquellos que están descontentos

Voz 1727 36:27 yo no lo veo solo en ese contexto europeo que que mencionan Ruiz Giuliana Enric Juliana ese temor que hay en Europa un desmoronamiento general porque no nos olvidemos Alemania también que este domingo votan los algo la gran coalición que por otra parte el está pasando dentro de la cede una factura enorme Angela Merkel ese temor a un desmoronamiento general es el que hace posible que pase como una anécdota esto qué pasó

Voz 19 36:53 ayer en la Eurocámara su inquietud sistema bloque se quiere tú a la eurodiputada

Voz 1727 37:05 la francesa socialista que en el examen inquietante que hacía De Guindos y donde en fin la resistencia general con respecto a su persona fue por por el hecho de ser ministro del Gobierno de España no por esto Pérez la eurodiputada francesa dice usted pertenece a un partido en el que sistema generalizado de sobres y la defensa de de De Guindos no es negro

Voz 14 37:27 la mayor no es decir no yo no pertenezco a ese partido caído en una lista electoral Joaquín nos parece una anécdota pero es no no no

Voz 0958 37:37 no me parece una anécdota porque que yo recuerde a lo mejor ha habido otros momentos es la primera vez que en el Europarlamento se habla de la corrupción española con esta explícito Wood no es decir con esta

Voz 0568 37:47 un sistema generalizado de sobre

Voz 0958 37:50 dijo no y en ese sentido pues yo creo que que que Guindos no estuvo ágil no es decir bueno el sí me salvó al decir bueno yo no soy de ese partido me he participado nunca en unas elecciones con ese con ese partido pero claro el el la afirmación principal quedó ahí encima de encima de la mesa quizá podría haber dicho pues eso no es cierto lo que están diciendo aquí no pues eso no es cierto eso no está demostrado eso es una infamia yo que sé no pero quedó quedó ahí no no esto es esto es muy muy por delante porque además precisamente Guindos ahora va a tener muchísimo que ver con esa cosa que decía Enrique hace un momento desde decir con el futuro de Europa cualquier cosa que ocurra en Italia o en Alemania o en cualquier sitio va a tener como como protagonista principal a un Banco Central Europeo que también por cierto en los próximos meses cambia cuatro de los seis miembros del Comité Ejecutivo para más inri de todo lo que está sucediendo incluido al presidente Draghi no

Voz 1727 38:48 para ser justos se para ser justos no sé si porque se dio cuenta sobre la marcha de lo que estaba diciendo porque indios dijo estoy orgulloso de ser miembro del Gobierno de España

Voz 14 38:57 el Gobierno Gobierno raro pero no tengo nada que ver con ese partido ruido

Voz 1727 39:01 con una lista pero a aquel extremo hemos llegado en el deterioro que venimos constatando de las siglas PP para que parezca que todo esto de la corrupción que está ya capítulo de inventario es bueno es que no es cierto Pepa no sé si alguien sostiene que que la corrupción está amortizada no no pero yo creo que en absoluto todo lo contrario es decir a mí me parece

Voz 1321 39:24 me parece que el Partido Popular ha partido a a pagar un precio ya por la corrupción precio en en en las elecciones en las últimas elecciones por supuesto que sí

Voz 0116 39:34 Iker

Voz 1321 39:35 el precio lo va a seguir pagando porque bueno que lo sea el hecho de que el hecho de que siga gobernando no es un fin las elecciones no son el Jordán que lava todos los pecados no es decir de este pecado de la corrupción que el Partido Popular arrastra por no haber sabido reaccionar a tiempo y por no haber asumido

Voz 0958 40:00 las responsabilidades que correspondían

Voz 1321 40:02 lo está arrastrando y cuando cuando el cuerpo político un cuerpo político está débil pues naturalmente que este asunto todavía debilita más yo creo que el ministro de Economía el todavía ministro de Economía y y supongo que su respuesta fue fue fue tan así porque realmente él no se lo esperaba no es decir lo último que se esperaría probablemente en ese examen es que alguien fuera a sacarle los sobresueldos del Partido Popular pues porque seguramente sería de las primeras veces que le preguntan a Luis de Guindos por esto no porque tampoco en España nadie ha preguntado por qué no es una persona efectivamente calla forma parte del aparato del partido ni que esté identificado efectivamente con las en fin con con lo que es la vida orgánica digamos del Partido Popular no es decir está más bien en el Gobierno pues fíjate si hasta él que efectivamente no ha participado en la vida orgánica del Partido Popular le llega esto pues no es más que no es más que la constatación del severo problema que tiene el Partido Popular

Voz 0958 41:10 ante la no que ante las encuestas y esta esta sensación que tenemos de que el Partido Popular está quizá por primera vez en mucho tiempo como en su historia reciente en dificultades serias de poder perder unas elecciones los politólogos en estos momentos están empezando a él mirarse en en determinar determinar cuál es el elemento principal de este desgaste es decir si si el si son los costes económicos y políticos de la corrupción o es la gestión de la crisis económica

Voz 1321 41:45 pues era ya será las dos cosas hombre claro claro que hay

Voz 0958 41:47 la mezcla no es doce de suficiente no se puede diferenciar una cosa de la otra pero probablemente algún día tendremos un factor dominante que nos diga bueno pues esto fue más importante porque claro es que es es evidente que la corrupción está empezando está empezando a hacer sufrir al Partido Popular pero cuántos años llevamos

Voz 14 42:10 en dos mil nueve estallido en esta en esta situación no sin embargo eh

Voz 0958 42:16 aunque las manifestaciones la palabra ladrones y todo eso está está presente es decir yo yo tengo la sensación de que lo que está ocurriendo tiene que ver con lo otro congreso

Voz 1727 42:27 pero artículo de ayer en el país el proletariado emocional citando precisamente no

Voz 0958 42:34 ya ya leía Lucía Méndez que fue en una entrevista que le hizo a a José María Lasalle el primero la primera que me advirtió que en su libro había un concepto esto muy interesante que es la la acumulación de perdedores en este caso no de la globalización como estoy oyendo sino de una gestión específica de la crisis económica que está apareciendo en muchísimos sitios

Voz 1727 42:56 ese concepto es el del proletariado emocionado

Voz 0958 42:59 son al claro porque porque hay perdedores económicos perdedores emocionales entre los perdedores emocionales está ese segmento de la población que es invisible para todos nosotros y que es tan importante que es el de los mayores de cuarenta y cinco años José estamos hablando permanentemente de los jóvenes hay ahora hablamos de los de los pensionistas pero en el medio de todos estos hay unos tipos de cuarenta y cinco años que no se sienten identificados con ninguna generación que se han quedado en muchos casos sin puesto de trabajo y en otros muchos casos vuelto a encontrar un puesto de trabajo muy por debajo de sus expectativas materiales y emocionales porque estudiaron porque se prepararon mucho para todo eso llevará tienen trabajos pues de medio pelo no

Voz 1727 43:39 que hay muchos casos en los que será difícil que vuelva

Voz 0958 43:42 es un trabajo son para dos muchísimos de ellos son parados estructurales y se les ve en las manifestaciones tanto de jóvenes como de los viejos acompañándoles

Voz 1727 43:50 que en Kiki recorrido leves tú a a la movilización de los

Voz 0958 43:54 planetarios allí ya no hay hay mucha ahí ahí ahí los cuales vivos muchos colectivos que ya además hay colectivos todavía pues que no tienen conciencia de tal no por ejemplo los precarios los precarios pertenecen a tantos sectores y a tantas situaciones que los jóvenes los que es muy difícil que convoque con pacten en un solo grupo pero lo de los pensionistas por ejemplo me parece un me parece un problema muy serio porque además no se arreglaría

Voz 1321 44:23 yo

Voz 0958 44:24 si en vez de subirles el cero veinticinco por ciento les hubiesen la inflación el uno coma el uno coma seis por ciento

Voz 1727 44:31 por el PSOE lo que promete lo que dice Hermoso

Voz 0958 44:34 a ellos pero si eso fuese así en vez de subirles dos euros o un euro treinta y cinco les subirían ocho euros la la pensión y por consiguiente Sevilla seguirían en la misma en la misma situación estoy hablando de los pensionistas que que que cobran las pensiones más bajas no que cobran el más SIMO dos mil quinientos eso es otra eso es otra cosa entonces eso no se resuelve con resuelve subiendo subiendo el y el IPC no es decir el problema es que en estos momentos se han dado cuenta de que la es su propio índice de precios al consumo que no eso

Voz 14 45:09 es el de la luz el gas y la electricidad

Voz 0958 45:12 los alquiler SC está subiendo mucho impuso su poder adquisitivo baja y eso es muy difícil de contener eso es muy difícil contara cuánto cuando todos estamos de acuerdo en que ellos han sido los que han sostenido en buena parte es decir las la la situación de este país durante una década el cuando están regalando dinero

Voz 14 45:30 sí que ya lo han trabajado junto al al final

Voz 0958 45:34 Pepa es saber este es el tema central de las pensiones si las pensiones son un derecho si las pensiones son un derecho la sostenibilidad de insostenibilidad es otro tipo de problemas de economistas es decir pero si las pensiones son derecho el problema es un problema político muy importante y esto es lo que en esto lo que afortunadamente esto señores que han salido estos días y que salieron ayer en Bilbao y que van a seguir saliendo en nos están poniendo encima de la

Voz 1727 46:01 pero hay hay yo creo que hay un hay un par de detalles de la actuación política del Gobierno a bueno si seguimos que si tomamos estupendamente

Voz 1727 51:07 nueve y cincuenta y uno cincuenta y uno en Canarias tenemos noticia ya se ha pronunciado la Justicia europea sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos del que dependen muchos barcos españoles muchos pescadores españoles pendientes de esa decisión Griselda Pastor y cuál es

Voz 0738 51:24 bueno el Tribunal valida el acuerdo de pesca

Voz 1727 51:27 precisando que es que acuerdo es legal

Voz 0738 51:30 por qué no afecta a las aguas del Sahara suponemos que los barcos españoles tendrán que acotar mucho sus aguas de faena porque el tribunal mantiene que el acuerdo se limita sólo a las aguas de exclusiva jurisdicción marroquí es decir quedan al margen las aguas que puedan pertenecer al Sahara dando por hecho el tribunal lo que si el acuerdo afectar esas aguas en ese caso sí sería ilegal porque en la práctica estaría conculcado el derecho a la autodeterminación del Sáhara reconocido por Naciones Unidas es la misma respuesta que el tribunal dio en el dos mil dieciséis cuando se le pregunto también si el acuerdo marco entre la Unión Europea y Marruecos era válido insistimos en la práctica el acuerdo está validado aunque eso sí acotado a que los barcos faenan en de manera exclusiva en aguas

Voz 1727 52:18 de todas maneras Griselda es extraño ese argumento no porque no es sólo que los saharauis digan que son sus aguas es que Marruecos como argumento ha estado defendiendo que el setenta y cinco por ciento de los cuarenta millones de euros anuales que del acuerdo se invierten en el Sahara Occidental qué necesidad tendría Marruecos de defender eso sí las aguas no son saharauis bien este tema

Voz 0738 52:41 Ana a priori aquí no se ha tenido en cuenta lo que está aquí en litigio es la soberanía y la jurisdicción digamos de esas aguas mantiene el tribunal que las aguas saharauis son del Sahara da por hecho que la autorización para barcos de pesca afecta sólo a aguas de exclusiva territorialidad de Marruecos ir de alguna manera Pepa lo que está haciendo es tirar la pelota fuera porque lo que no quieres invadir

Voz 1321 53:03 dar ese acuerdo gracias Griselda buenos días buenos días