Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 3 00:12 son las diez las nueve en Canarias la justicia europea considera que el acuerdo de pesca con Marruecos es válido sólo para aguas de ese país argumenta el tribunal en su sentencia que no afecta a aguas saharauis vamos con los detalles corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:27 pues sí el acuerdo desvalido porque no es aplicable al Sahara Occidental ni tampoco a sus aguas adyacentes Ésta es la conclusión del tribunal a la pregunta prejudicial que le llegó del Reino Unido donde una un eje denunció la explotación de los recursos del Sahara el tribunal mantiene que el acuerdo de pesca con Marruecos no afecta para nada a esas aguas y por tanto

Voz 3 00:48 lo valida esa es la respuesta que iban enviar

Voz 0738 00:51 hacia Londres el tribunal que acaba de emitir las

el IPC se situó en el uno coma uno por ciento incremento impulsado sobre todo por la subida de la electricidad Eladio Meizoso

Voz 4 01:04 interanual del IPC sube cinco décimas respecto al cero coma seis por ciento que marcaba en enero el Instituto Nacional de Estadística señala que en este comportamiento ha influido sobre todo la evolución de los precios de la electricidad como dices que han subido este mes respecto al mes pasado mientras que el año pasado habían bajado en febrero respecto a enero con esto el índice de precios al consumo se sitúe en el mismo nivel que en el pasado mes de diciembre en el uno coma uno por ciento

Voz 3 01:26 el presidente de la Federación de Municipios y Provincias ha explicado en la SER que a partir del próximo mes de marzo los ayuntamientos y diputaciones van a poder comenzar a gastar el superávit que tengan Abel Caballero ha añadido que también han pedido al Gobierno que les permita ampliar los campos a los que dedicar ese dinero

Voz 5 01:41 en el mes de marzo pues cómo es

Voz 6 01:43 el la autorización para poder invertir el superávit y esto el Gobierno se comprometió a hacerlo en los próximos quince o veinte diez Gemma Parlamente por tanto a finales del mes de marzo ya estaríamos iniciando los trámites para poder reinvertir los operarios que cada ayuntamiento lo calificación haya tenido pero también le pedimos la ampliación por ejemplo queremos hacer políticas educativas o políticas culturales que era la segunda gran petición que hacíamos también

Voz 3 02:10 distintos mandos de los Mossos d'Esquadra están citados esta mañana en el Tribunal Supremo para explicar su papel en el proceso independentista en este caso los citados hoy estuvieron presentes en el registro de la Conselleria de Economía del pasado veinte de septiembre vamos al Supremo informa Alberto

Voz 7 02:23 Pozas declara desde hace veinte minutos Manel Castellví

Voz 0055 02:26 salió de Información de los Mossos d'Esquadra es el último testigo propuesto por aquí informa el exconseller interior llamado a declarar para intentar combatir la versión del coronel Pérez de los Cobos y defender en definitiva la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal del uno de octubre después turno para un comisario y un sargento del cuerpo estos propuestos por el también encarcelado Jordi Cusack líder de Omnium Cultural para aportar datos sobre los disturbios del veinte de septiembre en Barcelona

Voz 3 02:48 esto en el Supremo y también en unos minutos vuelve a declarar Francisco Granados en la Audiencia Nacional en este caso por el caso Púnica llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad el Madrid en Madrid el pleno del Ayuntamiento de la capital ha recordado esta mañana a los cuatrocientos cincuenta madrileños que fueran deportados a campos de concentración nazis

Voz 8 03:08 Alvarez Ridauras José

Voz 9 03:11 Anglada Pascual Enric Barbarroja

Voz 10 03:13 Daniel Barreiro movilidad

Voz 8 03:16 las Alcocer Francisco

Voz 3 03:18 los concejales también alcaldesa una unido leyendo los nombres de estos cuatrocientos cincuenta deportados un recuerdo pactado de forma unánime entre todos los Group

Voz 11 03:25 Bosch al que han asistido varios colectivos de represaliados sigue adelante el pleno en Cibeles hasta ahora antes en los pasillos el PP ha aclarado que finalmente apoyará el nombramiento de Pedro Almodóvar como Hijo Adoptivo de Madrid marcha atrás después de asegurar que no estaban convencidos porque el cineasta aparecía en los papeles de Panamá José Luis Martínez Almeida es el portavoz del grupo

Voz 12 03:43 y al final ha habido un consenso en votar a favor

Voz 13 03:45 Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid nosotros hemos primado el aspecto culto

Voz 14 03:51 el aspecto de que todas sus películas están íntimamente

Voz 15 04:07 sí ha sido el abogado que ha enviado una carta a la alcaldesa de Getafe Sara Hernández en la que amenaza con llevar a los tribunales al Ayuntamiento y les acusa de incitación a cometer delitos como el de sustracción de menores o desobediencia judicial dice también que darle el premio a Juana Rivas es desafortunado Ike la afirmación de que es una mujer valiente y referente pone en entredicho el Estado de derecho y la independencia del poder judicial añade que con esta justificación Se está condenado de nuevo a Arcadi es elevar más

la Consejería de Sanidad ha gastado ocho de tres millones de euros en pagar intereses de demora proveedores en los últimos cinco años entre dos mil trece y dos mil diecisiete son datos del Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso podemos la mitad de esa cantidad corresponde al Gobierno de Cristina Cifuentes estamos en alerta amarilla por nevadas cuatro grados ahora mismo la Gran Vía

muy buenos días siguen escuchando hoy por hoy a falta de tres semanas para que acabe el invierno

Voz 7 05:32 el frío y la lluvia abriguen se amigos y mientras como saben la vida en nuestro país no conoce el aburrimiento ahora estamos a vueltas con el Mobile World Com

Voz 1995 05:47 eres un Congreso Internacional de Comunicación y Tecnología donde se ponen de manifiestos algunos avances y nuestro definitivo retrasos ahora el tema es el de la Constitución como defenderla quién la quiere más con quién estará mejor se trata de una conversación repleta de frases ambiguas mentiras desconfianza así que definitivamente Cataluña y España forman un el verdadero matrimonio ahora sólo queda saber sólo queda decidir con quién pasará a la Constitución los fines de semana de viaje legales el texto la constitución de protegernos a nosotros de nosotros mismos mezclando eso sí la literalidad de ser todos españoles con la ciencia ficción de tener trabajo y casa artículos transversales para nuestra convivencia se mezclan con artículos de lujo por ejemplo todos los españoles somos iguales ante la ley si le quitas lo de iguales ahí es dónde acabaremos todos los españoles como sigue adelante esta involucraba o la de pudor y censura ante la ley hablando de fracturas como cosa buena el día para algunos está que sea lesionado Neymar unos porque ven así quebrado el objetivo que le hizo abandonar de Barcelona y otros porque no jugando Neymar es su propio objetivo el que se despeja así somos los seres humanos felices y satisfechos por comparación si afinamos un poco llegaremos a la conclusión que es ahí justo donde se mide la altura moral y la capacidad de desborde en el tobillo veinte millones ha pagado Shakira a Montoro

Voz 7 07:10 sus diferencias de criterio fiscal luego dirá

Voz 1995 07:13 con ustedes que las entradas a los conciertos son caras

los mascando muy fría lamenta el incendio allí arriba ante Chile dije yo es que venga venga quién quién

Voz 17 07:54 los mascando muy fría lamenta el incendio allí arriba ante Chile dije yo es que venga venga quién quién

Voz 9 08:06 qué arte manejando la metáfora para no ser censurado hoy vamos a hablar del secuestro de la libertad de expresión con Sergio del Molino Nacho Carretero y también estaba con otros el rapero al tonic

Voz 19 09:10 mi hija Ali Fihri cota que ni con Prodi ropa un pantano estuve cinco años

Voz 9 09:15 no puede conseguir el tan esperado sueño aprobar unas oposiciones consiguieron trabajo para siempre volver a retomar su vida O'Hara una novia bandido esos posiciones duras hoy hablaremos de cómo es la vida de los opositores hacia una meta a la que la gran mayoría ocasiones nunca se llega

Voz 1995 09:33 a día de los opositores mucha de la gente que nos está escuchando seguro que esta o en el proceso pensando hacerlo ayer conocíamos de nuevo una nueva oferta entre oculto este año será la mayor en décadas así que hablaremos de esas españoles sufridos a entregar su vida por esas oposiciones motivo numerados

Voz 9 09:50 por lo mejor de películas lo tienes mucha idea

Voz 1995 10:55 lejos de desaparecer que han tan solo tres semanas esta recrudeció no

Voz 12 10:59 y no ven la luz el sol

Voz 21 11:04 de de Nobel nevada por la mañana lluvias fría pues la tarde no ha visto el sol en tres semanas

Voz 12 11:14 explicado él parte de Scott cuando se fue comunicado

Voz 7 11:18 la la DGT de allí que ha dicho bueno pues

Voz 2 15:35 José Antonio Marcos son las dos de la tarde la una en Canarias escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 7 15:53 no es lo habitual así que habrá que

Voz 1995 15:55 empezar por celebrar que Sergio del Molino y Nacho Carretero están hoy juntos aquí con nosotros no perdidos por esos mundos de Dios en busca de argumentos para sus siguientes crónicas y artículos Sergio del Molino dichosos los ojos que sale de tu Zaragoza hay vienes a Madrid a vernos como days in a veros a todos

Voz 38 16:15 no mucho pero sobre todo a Nacho de dar un abrazo

Voz 1995 16:18 esos hecho Vaya semanita a Nacho Carretero como tuyo bueno con paciencia con paciencia cuántas llamadas ha recibido esta semana

Voz 4 16:27 nuevas preguntas que no puedo responder mensajes la verdad es que fue una semana una semana ajetreada cuando eres el centro de un huracán que no deseas no es no es muy agradable porque bueno la semana que viene cuando osado semana que no la semana pasada cuando cuando

Voz 21 16:44 se hace público eso la verdad es que tuve que apagar el móvil porque fue una cosa yo lo entiendo entiendo lo que representa ya entiendo el interés pero claro uno sumó en su día a día

Voz 4 16:55 trabajando de repente pues me vi un poco superado la verdad

Voz 7 16:59 bueno mis un asunto grave

Voz 1995 17:01 durante toda esta semana además de los próximos minutos nos vamos a cuestionar qué libros hoy no podrían ver la luz o qué canciones hoy no podrían cantar si vamos a necesitar de ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero de todas las muestras que ha habido muchas Alberto Saviano ha sido uno de los que internacionalmente se ha erigido como defensor de de tu obra de Fariña pero yo Kun la imagen de Guardiola con el libro de Fariña en la mano además sabiendo que Guardiola está en el ojo la CAM por el lazo amarillo que lleva prohibido para la Federación inglesa y que ha sido tomado por los fans hooligans

Voz 7 17:38 del Manchester City como emblema forma que hay gente yo me imaginaba los fans con tu libro nace en el campo cantando lo de fruto con un libro ya me parecía este Annecy

Voz 38 17:50 lo que no logre dejárselo unos a otros como la verdad es que si la avalancha

Voz 21 17:55 de de apoyo es increíble desbordante y al final es lo que rescato de todo esto pues ven como a la gente no no no está dispuesta a comulgar con ciertas cosas fue increíble el las muestras de apoyo de pues lo que tú dices de encontrarte a sabía no contó Eto o Guardiola con una foto más allá de de ideas de parecer es ver cómo la gente se volcó con con esto sin duda es lo lo que me quedo oí y lo que te anima también a decir oye pues mira es que esto hay como una indignación unánime no puede ser así y hay que seguir

Voz 1995 18:28 y eso va serán una semana donde hoy nos cuestionamos si yo sé que tú vas a hablar todo momento de secuestro que es lo que que decir que es el término que de que define lo que ocurre contribuirán está secuestrado no podrá ver nuevas ediciones hasta que la juez no entorno no de la la posibilidad de hacerlo pero claro es que la semana pasada signos acumulaba el trabajo sobre censura a la libertad de expresión el significado mismo El arte tuvimos unos unos días intensos por así decirlo donde deberían a todos hacernos cuestionar donde estamos no si si previamente el calendario de dos mil dieciocho realmente es un hecho cierto íbamos para otras nueve cero dos catorce sesenta sesenta también vamos a poner un hasta que las redes hoy por hoy censura porque queremos hacerlo de una forma muy gráfica explícita no

Voz 7 19:19 tanto hablando que hay mucho infiltrado

Voz 1995 19:22 los hacer sobre cada una de las aristas que suponen cada una de las noticias que conocíamos la semana pasada sino explícitamente les preguntamos qué libro no podría publicarse hoy en España siguiendo la consecuencia de acontecimientos en los últimos días que libro no podría publicarse toque disco o o qué canción aparte de cómo el Un dos tres tuvo lugar en dos tres Fariña

Voz 38 19:45 qué otros libros si os ocurre lo mismo ocurre Lolita no por ejemplo de Nabokov yo creo que sería un libro ya no sólo en España mundialmente sería un libro que ningún editor se atrevería interesantes ya tuvo problemas es un momento complicado minoritaria y sólo la lo rescataron las editoriales grandes cuando empezó a tener éxito el libro no pero ya pero fíjate en el año cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco y se abrió camino hoy creo que es un manuscrito que a muchos editoriales que Marianne las manos y tardaría muchísimos problemas para publicar

Voz 1995 20:16 en difícil plantea algo que tristemente sigue siendo noticia en estos días en este sentido tampoco evoluciona hemos en tu caso

Voz 21 20:26 por eso me pilla un poco la verdad es que no lo sé pero desde luego cualquier libro que tenga que ver con con el machismo con con él y bueno en este caso Lolita además sería con el abuso de menores sería muy difícil de explicar que se trata de ficción o de o de una crítica o de una ironía de un sarcasmo que pasado un poco en ARCO es decir no no estoy de acuerdo en que sean presos políticos obra de arte no sé igual el artista estaba siendo irónico o igual esto tiene una tres lecturas más allá de la que estás haciendo

Voz 12 21:02 claro cuando hablamos de ficción

Voz 21 21:04 son las vueltas y las lecturas son tantas que parece absurdo que yo

Voz 7 21:09 los caemos en la superficie

Voz 1995 21:12 David Trueba en un artículo interesante precisamente habla de de del arte y su capacidad también para ofender pero yo lo de ARCO fíjate lo voy a situar en otros términos eso sí en términos económicos la galerista

Voz 7 21:25 fue muy inteligente finalmente a la más mínima o

Voz 1995 21:30 ante el olor de la censura retiró la obra eso lo convirtió en noticia realmente no hubiera vendido la hora puramente si hubiera expuesto en en Arcos unas fotos con una eh políticos incendio por noventa por ochenta mil euros más IVA cuarenta y seis mil euros cojo que en ocasiones también todo esto que nosotros convertimos en debate sobre la mora la censura a los medios de comunicación la libertad expresión en ocasiones quizá tenga otros sentido pero a lo mejor

Voz 38 21:55 más que la astucia e inteligencia comercial de alguien lo que hay es una carambola realmente al final uno se encuentra con ochenta mil euros masiva en la mano sin haberlo bebido quiero decir no no porque haya visto la oportunidad de negocio y rápidamente lo haya visto no yo creo que a veces las cosas pasan con mucho más por azar y además yo soy de la teoría de que nunca hay nadie al mando quiero sí yo creo que nunca hay nadie

Voz 21 22:20 capaz de orquestar las cosas cuando sale esos porque es por azar yo quería subrayar lo que tú Tony acabas de decir que en el caso de Fariñas no se trata yo creo es un caso un poco distinto al que al que vimos en Arco al que vivimos con las canciones no se trata de censura porque en un libro periodísticos entiende que no hay un ánimo de injuriar puede haber un error del periodista puede haber un despiste puede haber una forma expresarse que jurídicamente no sea correcta eso los jueces siempre lo suelen tener en cuenta entienden que en libro de información periodística no hay un ánimo de calumniar entonces no no podemos hablar de censura lo que pasa es que claro en el caso de de Fariña la juez interpreta que él está afectando a este hombre decide una medida cautelar que es el secuestro no la censura liberar el secuestro John que claro que hay que respetar y que hay que esperar pero que inevitablemente te sorprende más porque cabe preguntarse qué efectividad tiene el secuestro de un libro del siglo XXI dicho esto mucha gente me dice oye es que esto es una marca esto es una campaña de publicidad está forrado mira yo no soy hipócrita es el marketing para libros enorme y se ha vendido toda la edición en una mañana inevitablemente eso no nos beneficia tanto a mí como la editorial pero debajo de todo ese fuego de artificio existe una realidad existe la realidad de que de que el secuestro Se se ejecute la sentencia que dependiente durante varios meses la gente se olvide el ruido pase el libro que de secuestrado siete ocho meses eso es una posibilidad con un daño diría casi irreparable para el edil para la editorial con lo cual detrás de todo este asunto hay una realidad que preocupa mucho a Libros del KO que me preocupa mucho a mí y que aún no sorprende más como te pueden hacer ese daño pero bueno por por la interpretación de de que de que queríamos calumniar a los cuestión menor

Voz 38 24:09 es que estamos hablando de un pequeño editor al que esto

Voz 21 24:11 puede llevar a la ruina hoy puede llevar a cerrar la editorial perfectamente

Voz 1995 24:15 claro sabemos que alguien se en este país en el dos mil dieciocho se pone editar libros para forrarse decide un camino corto hacia el dinero es editar libros todos sabemos

Voz 12 24:24 eso ubicados el pelotazo de oro mira lo sabe

Voz 7 24:27 de una parte y hacer libros otra periodísticos floración libros periodísticos concretos es una burbuja todos sabemos que el camino para hacer dinero

Voz 1995 24:39 seguí pero en fin es un poco absurda si lo analizas deberá todo todo es absurdo

Voz 7 24:45 está bien que digas eso algunos pretendían vender su libro no lo han conseguido en Amazon pernil parir

Voz 21 24:52 que nadie compre un libro por esos precios de su mano porque vamos a confiar en que esto se resuelva en libro volverá a estar con toda normalidad en las librerías al precio que le corresponde osea que nadie caiga primero en comprar un libro en segunda mano porque es absurdo precio inflado y segundo por favor quizá también me ha llegado que deje de regular en pdf Fariña porque están pasando se lo diciendo que yo lo libere como muestra de cómo como gesto de protesta

Voz 38 25:19 bueno hombre es mentira nuestra propia estaban hacia tu editor

Voz 21 25:22 no liberamos algo que da de comer a gente que por favor de nuevo vamos a esperar a que se solucione el libro vuelva a la normalidad

Voz 7 25:30 los cierto es verdad que la estado coincide

Voz 1995 25:34 el adelanto del estreno de Fariña la serie ahí la juez todavía no ha dicho nada imagino que con mucha expectación sobre su estreno mucha expectación por parte de los protagonistas Ésta es la promo de Fariña la Ser

Voz 2 25:45 el libro Fariña secuestrado por orden de un juez

Voz 12 25:49 el miércoles la premiere especial de Fariña la serie basada en el libro prohibido menores y después un debate con los protagonistas de la Historia Fariña el miércoles a las once menos veinte estrena en Antena tres

Voz 38 26:06 vas a debatir con Sito Miñanco luego hay un debate con los protagonistas no va a tener impasibilidad

Voz 1995 26:13 si tiene interés en ver el sabemos que citó tiene mucho interés en verlo

Voz 21 26:18 según parece está ahora mismo en en régimen cerrado por por haber intentado colar un dinero dentro de prisión no va a tener posibilidad de verlo y me consta que que tenía interés en ver los y los fíjate

Voz 38 26:34 esto que se habla a veces del del efecto Streisand no de de tu querer acallar algo consigues que todo el mundo se entere yo creo que la mayoría de los españoles no

Voz 39 26:42 la idea de de de la mención

Voz 38 26:44 de la grosor el alcalde de O Grove

Voz 39 26:47 eh que salían y que dejaba de salir

Voz 38 26:49 nadie sabía nada de hecho hay una frase célebre de de Manuel Azaña que dice en España si quieres guardar un secreto publican un libro no hay una frase si han tenido que proclamarlo a los cuatro vientos una decisión judicial que ha contado ha tenido ese efecto de de de que todo el mundo absolutamente todo el mundo tengamos eso no tengamos el ex contable nada a Suecia odios Trimble nuestro grano de Trimble publicó un libro La Habitación Roja sobre la las hipocresías la burguesía esto tiene que abandonar el país eso sí lo hizo su fama

Voz 7 27:21 precisamente cuál es el marketing

Voz 21 27:23 lo hecho lógicamente Antena tres lo aprovecho me da un poquito de pena que quede reducido a la sería libro prohibido porque es mucho más que eso pero bueno hay que entender que cada uno buscas

Voz 1995 27:32 no llega a entender el entro en el que vivimos si la Opel la oportunidad ahí está bien no no no pasa nada haces horas lo cierto es que de nueve cero dos catorce sesenta sesenta les pedimos que nos llamen qué canción que el libro que disco no podría hoy publicarse por ejemplo esta un día tuvieron que pedir disculpas esto es un alegato contra la violación defensa precisamente las mujeres pero Gemma interpretó el raid mi invitación a la violación acabó lo que calcó ven tuviera que pedir disculpas muchas veces nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos son las diez y veintiocho minutos una hora menos en Canarias

Voz 16 28:54 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 33:56 las sesenta ahí estamos repasando en ocho algunos de los tweets que están llegando con ese hasta hoy por hoy censura así con diploma ediciones no sé de es imagino que son libros que que ellos mismos nos dice que hoy seguía imposible publicar maricones el espacio que son libros tienen buena pinta dice Pere MCC hoy no se publicaría Fahrenheit cuatrocientos cincuenta y uno de Ray Bradbury Nice te dicen que caí de Juan Marsé

Voz 7 34:24 no está mal una está bien visto La mataré Loquillo Tricio Alfredo Pérez Fe

Voz 36 34:30 bueno encierra bueno

Voz 1995 34:34 vamos a ver qué nos cuenta Manolo desde Almería valoro muy buenos días hola qué tal voracidad encantado de saludarte malo tú tienes una librería verá

Voz 52 34:41 no no no yo ese día te Caribe miles de Carla no venda liberal yo los presta estamos

Voz 1995 34:47 es la imagen una librería dice que eres un bestseller gracietas de libras bueno cuéntanos qué cricket libros no podrían publicarse a día de

Voz 52 34:57 pues mira no que que lo que era lo que quiero decir es que en este país no sé qué demasiado afecta por tanto hay libros que se han publicado y que seguramente no hubiera sido mucho lo habían leído mucho digamos que tienen que tomar un libro aparte de todos los que he dicho hay un libro que se llama nada de una escritora danesa que anteayer eso aparentemente juvenil y que fue publicado en dos mil fue prohibido en países como Dinamarca Suecia etcétera durante las vacantes aquí se publicó publicado pero muy pocos saben de qué va porque yo quiero tengo libro que ahora mismo si se a se publicará a ver si ahora y me ese bueno poner con ese con ese ascenso era del país en nórdica seguramente los publicaría su libro aparentemente Un cuento juvenil en el cual la no narra la historia de un grupo de chicos de los que se año que para bucal en sentido a la vida gracias auténtica auténtica ha bajado ahí Makario yo creo que un libro que yo ahora mismo no se publicaría pues ella fue censurado el de

Voz 1995 36:02 sabes qué ocurre Manolo que ahora al deciros nada ya ante leer Isabel que está prohibido ocurre algo en nuestra cabeza que se actrices quiero leerla quiero saber aire tiraba quiero hacerme con ese llega el encanto Elop

Voz 7 36:13 no sé si es así es decir saber qué es

Voz 1995 36:16 libro prohibido algunos países publicado en dos mil E eso activa algo en en nosotros Manolo gracias por tu llamada bueno hoy es inconcebible aunque no sabría qué decirle pero hubo un tiempo no muy lejano en el que disentir desafiar los pistoleros con una librería en la que se vendía todo tipo de ejemplares era motivo suficiente para que algunos quisieran quemar de hecho lo llevaron a cabo varias veces el establecimiento eso fue y eso representará siempre la librería La de San Sebastián que cumple ahora cincuenta años dentro de unos días nuestro compañero Francino La Ventana estará en ese lideraría ofreciéndoles un programa en uno de los epicentros donde hay más sensatez en este país de epicentro de la sensatez de de España pero antes hemos querido saludar a Ignacio la tierra muy buenos días

Voz 7 36:58 hola buenos días cómo es el entorno donde estás ahora mismo estás en la librería

Voz 53 37:01 estoy una alegría si sobre otras si la librería ya soy un muy diversas de Medi tu libro jubilado pero

Voz 7 37:08 me frecuencia yo creo Ignacio que de eso no se no se jubila uno nunca yo por lo menos es difícil no soy ex librero

Voz 4 37:18 en el entorno como el espacio

Voz 7 37:21 si controlan ahora estamos en el centro San Sebastían

Voz 53 37:23 no muy cerca de la catedral una zona muy relativamente tranquila es ese punto de vista incluso desde el punto de vista de comercial pero bueno donde estamos a gusto

Voz 1995 37:34 cómo es por dentro la Iberia

Voz 53 37:37 día de unos ochenta metros cuadrados muy alta y por eso tiene una un altillo y unas escaleras pues cuál es la gente puede pasearse para para tenerlos la mano no

Voz 1995 37:48 me acuerdo esa de la de la película de los Coen los libros arden bien Ignacio

Voz 53 37:53 hombre los libros pues desgraciadamente no algunos los sino algún en algún en algún momento los quema no la verdad es que sí que arden fácil no es fácil

Voz 1995 38:03 cuántas veces ardió

Voz 53 38:05 tarde de un AVE tuvimos otro tipo de agresiones sobre todo de vamos rotura de cristales echarnos pintura en el interior de la librería pero a la pira de libros la la hicieron una vez sólo en en el en principio el año noventa y siete en el del noventa y siete

Voz 1995 38:25 de estos cincuenta años cuántos libros de los que tú has vendido de los que seguramente todavía tienes algún ejemplar del día con todas esas ahora crees que no no se publicarían

Voz 53 38:35 si yo hubiera antes toca o yo soy soy muy mayor no y entonces yo he vivido la época en que de verdad no se publicaban libros no y no sólo no se publicaban sino que se ha retirado de las librerías con relativa frecuencia pues con ocasión de un estado de excepción el capricho de del ministro de Gobernación correspondiente no y entonces comparó con con aquellos tiempos y a pesar de los episodios que estamos viviendo estos momentos en España todavía desinfló divulgar lo que se quiera no en todo caso a lo que puede ocurrir es que haya una acción judicial pero son son son muy poquitas seis Si comparamos con los países en los entornos son más incluso incluso en estos tiempos delicados que estamos viviendo ahora eh

Voz 1995 39:20 no crees que devastó tema que debemos estar muy pendientes muy atentos porque nos despistemos un segundo hoy volvemos

Voz 53 39:26 era efectivamente efectivamente hay que estar siempre muy bueno cuando nosotros éramos jóvenes y abrimos la librería una de las cosas que se decía que decíamos entonces que hacíamos Blues y en las sesiones de teatro en las exposiciones abriendo librerías era en mitad de la dictadura ganar espacios de libertad no bueno pues ahora o que vivamos en un régimen de libertades es verdad que hay que seguir conservando y preservando los espacios de libertad

Voz 7 39:55 Nos no son hoy nos roba la merienda otra vez

Voz 1995 39:59 Ignacio la tierra si uno de los líderes el editorial abunda de San Sebastián el próximo dieciséis de marzo para conmemorar las bodas de oro de esa mítica librería La Ventana de Carles Francino Se va a hacer es hay una última pregunta la España vacía la mirada de los peces es es femenino Fariña se venden bien

Voz 53 40:16 es la España vacía y muy bien la ex jefa Molino también bien nosotros el libro Fariña hasta ahora no lo habíamos vendido mucha Jorge hasta ahora y ahora me temo que ciertos momentos vivimos en la sociedad de de del espectáculo de la información y entonces estoy seguro que gente que no se hubiese interesado nunca por un libro de estas características ahora ahora ahora lo va a comprar

Voz 1995 40:44 bueno y mañana recuerde que se estrena la serie libro prohibido Fariñas Ignacio gracias por atendernos Si gracias para acogernos a su casa dentro de unos días un placer

Voz 53 40:54 bueno pues gracias a ustedes suponer lo que decía

Voz 21 40:56 Ignacio es que es que esto no es habitual lo cual ha es que incidimos más en la sorpresa de de la decisión no que bueno afortunadamente vivimos en un en un régimen de libertades más o menos de batible en ciertos aspectos pero al final

Voz 1995 41:10 sí

Voz 21 41:11 por lo tanto sí que es muy sorprendente de lo que ha pasado y él mismo decía en su experiencia en democracia esto apenas se lo ha encontrado afortunadamente es que estoy fuera habitual no estaríamos hablando de

Voz 38 41:19 yo precisamente en los alarma porque porque eso señales de precaución no de cuidado de de no demos por supuesto el espacio de libertad en el que vivimos que a veces creo que lo vamos demasiado demasiado garantizado así que debemos preservarlo y debemos estar alertas para mantenerlo porque a la mínima de verdad ahí está muy bien el recordatorio del del coraje y la valentía de de la durante tantos años por una causa en fin por por por una causa básica justa innecesaria como ellos se mantuvieron en pie ante agresiones brutales durante tantísimo tiempo

Voz 1995 41:56 a ello hay que añadir algo más también hay una parte de ciudadanos que no sentimos asombrados ante lo que está ocurriendo es decir que un juez pueda decidir que este libro no se ven pueda secuestrar lo pueda mandar que todos los que un juez pueda determinar que tenga la capacidad la atribución de poder decidir qué podemos ver que no podemos ver qué podemos saber que no podemos saber a mí eso no deja de sorprenderme el año insisto dos mil dieciocho según pone ahí en el calendario me sorprende que la atribución de la justicia social ha de determinar

Voz 21 42:28 que sí hombre sí siempre que es tenga que ver

Voz 38 42:31 con cuestiones de derecho Honorio en cuestiones de derecho de alusiones directamente a personas para protegerlas que eso yo creo que si en cualquier régimen de vestir

Voz 7 42:38 sus socios dos líneas dentro del No somos honestos probados si decide arbitrariamente es decir no esto no se va a leer más en es el caso de David Ben el historiador que negaba claro creo que les metieron en la cárcel

Voz 38 42:54 el descripción porque es un delito sea porque realmente está tipificado como delito negar el hombre costo entonces sí que es verdad que al final acabó acabó entrando a la cárcel pero fue condenado

Voz 1995 43:03 vas a conocer la opinión de Elvira en A Coruña Elvira buenos días que libra no podríamos leer hoy qué canción no podríamos escuchar hoy

Voz 54 43:13 bueno a ver la canción de que tengan aunque sí sí sí

Voz 2 43:21 sí

Voz 54 43:24 bueno antítesis la presencia Hay rozando la pornografía

Voz 7 43:29 rozando y escribiendo la más Elvira gracias por tu llamada

Voz 1995 43:38 pues la mismas guerra no secuestra del programa por poner en tendrán no no espero que segundos vamos a a conocer a otro de los protagonistas de esta semana que tiene nombres propios no segundos nos vamos a ir hasta Mallorca vamos a conocer a Josep Miquel Arenas más conocido como va Anthony

Voz 16 49:19 la SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:23 diez y cuarenta y nueve una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy escuchen la letra de esa canción

Voz 2 49:28 mientras bosque las primas guarro rupturistas y mueren policías lo celebra brindando cuanto pitan afirma

Voz 1995 49:40 tres años y medio de prisión pues el tiempo hay que ha sido condenado Josep Miguel Arenas vale tonic por enaltecimiento del terrorismo injurias a la Corona o humillación a las víctimas que alguna valoración antes de saludar a Antoni Nacho Sergio

Voz 12 49:58 como ido pasando la valoración a pesar de este son

Voz 38 50:03 bueno pues a a mí sinceramente de verdad lo me parece una estoy asombrado me parece una una barbaridad eh porque creo que por muy por muy salvaje por muy bestia por muy aceptable y por muy mal por mucho gusto que nos parezca aunque él no es que lo es ideal sin duda por mucho que que rechazamos las letras creo que nadie de verdad nadie merece una condena a tres años de cárcel por por expresar lo que sea muy bruto que sea y por muy animal está la decisión

Voz 21 50:32 por mucho que parezca de magosto eso ya cada uno creo que es de un evidente mal gusto a mí no me gusta nada pero otra cosa muy diferenciadas que por escribir algo así en un Estado de Derecho acabas en la cara

Voz 1995 50:43 tengo que coger tres años y medio día en prisión es es es monta

Voz 7 50:49 yo soy Miguel Arenas Antoni muy buenos días hola buenos días qué tal cómo estás

Voz 5 50:54 muy bien la verdad aquí en casa descansando poco había sido una semana muy heavy de atender medio qué tal bueno aquí en casa logrado in

Voz 7 51:05 tres años y medio no nos equivocamos verdad

Voz 5 51:08 seis y tres años y seis meses de regalo ahí

Voz 1995 51:11 cuando deberías cumplir la pena

Voz 5 51:13 eh pues calculamos que si el Constitucional no concede la suspensión de la pena provisional pues aquí diez a escribir

Voz 1995 51:24 quince días pero

Voz 5 51:25 sí sí así que se en quince

Voz 1995 51:28 días empezaría a entraría en prisión en pedanías a cumplir tu pena después de todos estos días imagino que es eres el primero que ha reflexionado sobre tus propias letras has pensado si en algún momento eso está bien está mal me equivoqué ahora revisaron todo este proceso que es un largo proceso tardado tiempo a estar en todos los puntos en pensar que te ha evocado en pesar que estás en lo cierto en pensar que eres un adalid de la libertad de expresión en besar todo lo contrario conociendo y hay llegando al final de ese proceso que piensas ahora de tus canciones