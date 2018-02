Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1762 00:11 son las once las diez en Canarias los representantes del pueblo saharaui piden la retirada inmediata de todos los barcos europeos de sus aguas después de la sentencia de la justicia europea que ha avalado esta mañana el acuerdo de pesca con Marruecos sólo en las aguas de ese país y no en las del Sahara Occidental corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:27 sí sí el Denver Si representante del Frente Polisario abogado en estos contenciosos judiciales ha afirmado a la SER que la sentencia les permite exigir de inmediato la retirada de todos los barcos europeos de sus aguas

Voz 2 00:40 bueno pues aquí son saharauis

Voz 0738 00:43 a todos los pescadores que están en las aguas saharauis que se retiren y que empiecen hoy mismo a negociar con nosotros la obtención de nuevas licencias pesqueras nos ha dicho advirtiendo que tienen capacidad para dirigirse a los tribunales nacionales donde hay al cargas de esa pesca para exigir su bloqueo yeso porque la sentencia mantiene que estos pescados no pueden entrar en la Unión certificados como productos marroquíes además mantiene que si Europa no quiere negociar con ellos directamente están dispuestos a vender los derechos a otros países africanos o Japón

Voz 1762 01:17 ese siguen sumando más reacciones por ejemplo el secretario general de la Confederación Española de Pesca cree que esa sentencia genera incertidumbre ha dicho Javier Garat en declaraciones a la SER que habrá que esperar ahora a ver cuál es la reacción de Marruecos

Voz 2 01:29 clase el tercer plan de Justicia años lo que no general muchísima incertidumbre tu nombre que si bien considera que el acuerdo es válido y dice que quedan excluidas las aguas del Sahara Occidental eso sin duda generar un problema con el Reino demarró ocho Si entonces posiblemente no les gusta nada absolutamente nada y la consecuencia es que yo puedo tener pues las tendremos que ver a lo largo del día

Voz 1762 01:55 más cosas el ministro de Justicia considera que sería extraño que un dirigente independentista que está en la cárcel como es el caso de Jordi Sanchez pudiera ser el candidato de consenso para presidir la Generalitat lo dicho hace unos minutos Rafael Catalá en Cuenca

Voz 1764 02:07 un poco raro un poco raro que está pendiente un proceso judicial que puede traer consigo si así lo decide el tribunal su inhabilitación su condena pues no parece que sea el mejor pronóstico para una persona que tiene que ejercer una función ejecutiva día a día es inimaginable pensar en un presidente de un gobierno autonómico que esté huido de la justicia y que esté fuera de España es también difícil pensar de un presidente de una comunidad autónoma que están en prisión y que no pueda ejercer sus funciones

Voz 1762 02:34 Ciudadanos también ha criticado esta mañana la posibilidad de que Jordi Sanchez ocupe la presidencia de la Generalitat Albert Rivera en Televisión Española

Voz 3 02:42 esto demuestra que no hay ninguna voluntad de enmienda ni devolver a la democracia ni de volverán normalidad proponer a un señor que era ya no son los que esté en la cárcel preventiva que era el mismo que estaba pisoteando subido encima de los coches de la Guardia Civil el día que rodeaban a jueces a guardias civiles en la Consejería de Economía pues es tanto como apostar por seguir leyéndola no conseguir intentando que esto se alargue que se unifique

once y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 1275 03:11 es Matri en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena asiste hasta ahora la de la Federación Española de Municipios y Provincias donde más de doscientos alcaldes van a analizar el acuerdo alcanzado entre la FEMP y Hacienda para permitir su ayuntamientos utilizar el superávit del dos mil diecisiete en las cuentas de este año y el próximo un acuerdo que Carmena ya valorado dice que es muy importante para salvar inversiones que van a beneficiar a la capital Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:32 buenos días el Ayuntamiento no oculta su satisfacción ante esa buena noticia de Hacienda antes de acudir a la reunión la alcaldesa ha dicho que estamos ante una nueva perspectiva para las inversiones financieramente sostenibles un cambio de criterio que permitirá utilizar los remanentes de tesorería mil ciento veinte millones en dos mil diecisiete para obras y proyectos en beneficio de la ciudad esto se ha conseguido con todos los ayuntamientos unidos para acabar con una regla de gasto que nadie quiere según ha dicho Carmena en respuesta al PP que la acusa de acudir a un acto partidista todo el grupo municipal de Ahora Madrid acaba de anunciar Carmena está unido y de acuerdo con el presupuesto que depende mucho del decreto que aguardan por parte del departamento de Cristóbal Montoro

Voz 1275 04:13 Francisco Granados sigue declarando esta mañana a la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PP responde a las preguntas de la fiscal estas una primera declaración el pasado doce de febrero en la que implicó a la presidenta Cifuentes y también a Esperanza Aguirre Ignacio González y comienza el juicio hasta ahora contra las dos presuntas acosadores menores de edad de María una chica de quince años que viene sufriendo acoso escolar desde el colegio el acoso se trasladó al Instituto después a la calle donde fue agredida en dos mil dieciséis Los lo contaba ayer su padre

Voz 4 04:37 ya hemos puesto seis denuncias tres de ellas con amenazas de muerte

Voz 5 04:42 a penas de alejamiento se nos han encerrado

Voz 4 04:44 cambiado de instituto no solamente Mohamed instituto también

Voz 5 04:47 el distrito que a pesar de haberla cambia de distrito el día seis de octubre otra agachado gradas ahora mismo en la Gran Vía

Voz 7 05:33 Antonio yo salgo con el coche nuevo del taller nueve mil L concesionaria y nada más salir le cae una rueda de un coche Antonio que quizá piense lo serán esta mañana lunes por la mañana te dan el coche flamante nuevo a mí el color no es que me avasallen pelean tu coche nuevo

Voz 8 05:55 sales en la primera curva se elevaba una rue yo no me vuelva a subir Antonio no me subo pero pueden estás acostumbrado a estas cosas en la Fórmula uno en el mundo de la competición de automovilismo te puedo ocurrir eso es lo lo lo menos grave puedes quedarte sin freno podría romper porque rompe la suspensión pero la dimes la muchas cosas mírame a los ojos Antonio Lobato tú cuando ayer

Voz 7 06:20 al empezar los entre se eleva la rueda en este momento mírame a los ojos en ese momento tu dice Mo D

Voz 8 06:28 no yo te digo real que pensé me cago en la leche ahora que funciona el motor

Voz 0223 06:34 a qué se va a quedar tres horas parado en el garaje hasta aquí

Voz 8 06:36 prepara en los daños pérdida de te queda

Voz 7 06:39 queda menos de un mes para que arranque oficialmente el Mundial de Fórmula uno trae bastantes novedades de neumáticos motor resulta blando blando el neumático en el motor

Voz 8 06:50 el daremos los antes

Voz 7 06:53 bueno todas las novedades bien pero la más importante es que Antonio Lobato vuelve a la Fórmula uno han pasado trece años desde que dos ovetenses en el deporte este país uno al volante de un Renault y otro en los micrófonos de Telecinco durante más de una década los dos no salió entender si idea igual si te gustan los salio a amar la Fórmula uno aunque no lo entendieran hasta el punto de que resulta imposible imaginar el auge de este deporte sin sus comentarios esos sin sus proezas después de dos años apartado por estos como los toreros que se van pero no vuelven dos años apartados en las cabinas de comentarista Lovato vuelve como el fichaje estrella de Movistar Plus para sus retransmisiones de cara a la próxima temporada Antonio Lobato bienvenido gracias a los dos años en casa han aguantado

Voz 0223 07:42 bueno en casa el volcado en casa no recuperando el tiempo perdido que parece muy bonito dicho pero es que se pierde mucho tiempo porque durante doce años de mi vida no he tenido ni un minuto para mí mismo ni para mi familia ni para hacer las cosas que realmente quería hacer y soportando pues eso lo muchas tensiones muchas presiones muchos tres te voy a poner un caso yo cuando estaba haciendo la Fórmula uno tenía graves problemas de cervicales dolores de cabeza

Voz 9 08:10 cuando deje la Fórmula uno no bulto también un dolor de cabeza pues mira

Voz 8 08:14 mal me lo pone mejillones ya pero vuelvo de otra forma no no es lo de antes y el primer vamos a escuchar un momento que obviamente es un momento muy bonito yo creo que vamos dos años atrás en el tiempo y así como quien no quiere la cosa hemos llegado al final del camino aunque sé que la vida da muchas vueltas creo creo que está sido

Voz 10 08:36 en mi última carrera como dice Rosa de mí es la penúltima y en estos momentos uno tiene que pensar muy bien qué es lo que va a decir porque como suele ser habitual tenemos poco tiempo para decir adiós

Voz 1 08:47 creo que lo esencial es decir gracias trajes con mayúsculas gracias de corazón gracias a mucha gente

Voz 7 08:55 veintinueve de septiembre de dos mil quince llevas once y doce años narrando carreras Cuéntame cómo fue el fin de semana siguiente cuando vuelves ya tu casa Isabel Valverde que vuelve a viajar en hacen maleta que a despertarse sabiendo más o menos dónde estás como fue ese fin de semana

Voz 0223 09:15 no no es una cuestión de ese fin de semana son una cuestión de cómo llega ese día también no porque no no es que decides dejó la Fórmula uno y me voy era algo que tenía metido en la cabeza desde hace mucho tiempo sabía que tenía que dejarlo al menos durante un tiempo por eso digo que la vida da muchas vueltas

Voz 7 09:30 pues la penúltima pero necesitaba

Voz 0223 09:32 para en ese momento algo que lo necesitaba por mí por mi familia lo necesitaba por ordenar un poco Mi vida en completo desorden no es yo creo que toda la gente que viaja aunque viaja mucho y que tiene mucha responsabilidad tiene muchas tareas que realizar cada día que está más pendiente de su trabajo que que de otras cosas que a veces son más importantes son que lo olvidemos yo comento que tienes que decir vamos a parar entráramos el balón miremos un poquito hacia adelante y vamos a

Voz 1762 10:00 hacer las cosas que hasta ahora lo he podido hacer tanto

Voz 11 10:02 no era porque afición esto no era un fan

Voz 0223 10:05 no no no me perdí una carrera en estos dos años gracias no todas las hervido con con otra pasión con una cerveza a la lata de aceitunas expedito que se vive bien pero no con la afición no yo yo siempre pongo un símil los pilotos de Fórmula uno suelen decir que el me gusta mucho la Fórmula uno en el momento en el que se suben al coche y tienen que conducir porque cuando se bajan del coche todo lo que hay alrededor no les gusta a mí me pasa un poco lo mismo me gustaba el momento en el que me subía en el coche es decir en el momento que me metía en la cabina narraba ahí disfrutar más de lo que estaba pasando y lo contabas a la gente pero todo lo que había antes en lo que había después que algún momento que me me pasaron una factura demasiado grande hindúes

Voz 12 10:48 mundo lo digo con toda la provincia

Voz 7 10:50 no que vuelves a él dentro de un mes pero es un mundo muy endogámico donde el final toda esta parte que no vemos que tiene que ver con los equipos los mecánicos de equipos de transmisión los equipos de cámara final una gran familia antes por ejemplo las motos en las sino del Continental Circus el circo continental que viajaba realmente como un circo como como viajaba a los circos antiguamente no estés donde Amico donde la conversación es siempre la misma entorno lo mismo cuando llega una época del año de los fichajes los mecánicos se van cambiando también de equipos Nissan cuando Gabi

Voz 0223 11:22 segundo si no tienes que buscar a las personas luego lo de llevar muchos años en en un mundo como este es que al final vas eligiendo las personas yo puedo confesar que he pasado muchas muchas horas con con Fernando eh sobre todos los años así más en mayores tensiones el noventa por ciento de nuestras conversaciones no eran de Fórmula uno eran de otras cosas y buscas a la gente adecuada proyección lo que sí es verdad que se produce ese ese cansancio servicios yo que sólo hablas de Fórmula uno realmente eh con el ochenta o noventa por ciento de las personas con las que te encuentras habla sólo de Fórmula uno de coches de bombas de compuestos bien estrategias tal pero hay un porcentaje pequeño de gente con la que puedes la de muchas otras cosas y al final todos los que estamos ahí somos no una familia porque yo creo que cada uno va a su bola pero si compartimos muchos problemas no eh hay una canción de Fito Fitipaldis que tiene una frase que es muy buena dice muy pocas personas demasiada gente hay demasiada gente pero muy pocas personas con las que puedas hablar no pero al final esas pocas personas no tienen los mismos sentimientos que tú tiene los mismos problemas las mismas dificultades cuando llega a casa ve que su hija ha crecido que sus padres han envejecido que tú no has estado ahí

Voz 7 12:36 es original de que es de Quino Mafalda dice odio a la gente pero vamos a las personas usted viene indio tiene claro está una entorno donde la aristocracia del paddock son algunos son chavales jóvenes millonarios con muchísimo dinero posible rodeados de todo lo que el dinero y la fama trae otro eh debajo justo hay muy poca clase media cierre están los mecánicos que viven arrastrándose de garaje en garaje recorriendo el mundo recogiendo cuando acaba la carrera hay una parte de que así de Cenicienta no de de ahora queda recoge toda la parte de la fiesta volverlo a empaquetar viajar un mundo demasiado desigual por agradar

Voz 0223 13:19 yo no lo veo así porque hasta los mecánicos que evidentemente están en otro escalón no sé si lo comparas con los pilotos e incluso los directores de equipo en los propietarios de equipo pero los mecánicos se creen son la élite porque son mecánicos de Fórmula uno son lo más todo mecánico que hay en el mundo quiere ser mecánico de Fórmula uno ellos cuando llevan las camisetas de sus equipos que sí es verdad que a veces se cambian porque también hay como a Tráfico a mi interés porque buscan a los mejores y los mejores formando un lado a otro pues ellos están muy orgullosos no es decir otros me ha fichado este equipo pues soy fundamental pues esto el piloto va muy rápido pero si yo no a Prieto bien la tuerca gritó bien lo que sea el piloto no gana

Voz 7 14:00 ahora pensando en Joseba de que arreglase porque ahora viene con visita los verdad entienden tiene lo que dice Si desde luego conocer mucho mejor que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa once y catorce minutos una hora menos en Canarias vamos has de carreras pero vamos a hablar de la tercera vez que han tuvieron decide te aseguro hace seis Se va el desierto hacer una carta a una carrera que llama la Titan Desert quise no tiene ningún sentido de buenísima con gente solidaria sentir tu desierto otra vez la casa claro tienen que estar Antonio gastar para cuando normal normal once catorce minutos navieros señora

Voz 28 18:56 la televisión se ve pero también se puede con

Voz 29 18:59 hemos de decirle a los oyentes que estamos los dos encantados con la vistas sin españoles Carles Francino hemos habrá que contar algo bueno salud pues pues acosadores a nuestro otra invitar invito porque hoy del hombre superiora siempre se abordaría la todo

Voz 1 19:31 el pasado día

Voz 16 19:35 ya lo cogió

Voz 1 19:52 así lo ha hablado con nueve

Voz 7 19:57 estando yo qué sé pero qué tiempos aquellos Fernando adelantaba que tiempos aquello momento como lo echamos de menos cuando lo is ahora en ocasiones pasar nos pasa a todos como que se escuchará a otro parece que su otro tío que está narrando diciendo va o grita sí señor tienes la distancia suficiente como para

Voz 8 20:18 pensaba que ese es otro eh

Voz 0223 20:21 sin reconocerle especialmente es X una época todavía mucho más vibrante mucho más apasionada porque pasaban cosas grandes noi yo realmente lo vivíamos en una eran postureo ni cosas raras vivía eso y además mis compañeros se reían de mí porque yo no estaba sentado nunca la silla estaba de pie en la silla eh de rodillas osea yo no era consciente ha hecho una vez un técnico me grabó durante una narración una purga en la invicto

Voz 12 20:43 ya de Fernando en Bahrein

Voz 0223 20:46 y me asusté al verme porque yo pero nosotros yo no soy consciente de lo que hago no y eso que oíamos pues era así salía así yo creo que bueno la gente también le eh les llame la atención en el sentido de que era poco convencional y que lo vivió todo de forma muy apasionada

Voz 7 21:03 el año dos mil cinco cuando llegas y ahora vuelves ahora ya es perro viejos imagino que el Antonio Lobato que entró en El Pardo hace trece años pues será un tipo con mucha ilusión con muchas ganas y con mucha curiosidad por entender todo eso pero no quiere decir que que han tenido que llegó oración revendió dice bueno con el colmillo

Voz 8 21:27 pero claro vuelve otra Antonio no eres aquel seguro seguro porque es que

Voz 0223 21:31 yo recuerdo el Antonio que llegó a al Gran Premio de Australia en el año dos mil cuatro que fue mi primer gran premio era un Antonio que no tenía ni idea tenían muy poca idea había estado tres meses con el pie a fondo tratando de aprender muchísimas cosas pero para mí todo era nuevo no yo creo que eso fue el éxito el éxito fue que para mí veía cualquier cosa en un garaje y me sorprendía muchísimo yo sólo contaba a la gente y entonces yo fui aprendiendo al mismo tiempo que iba contando sólo a la gente el problema que ha tenido la Fórmula uno en muchos deportes en general es que la gente que te lo cuenta eh son expertos se crean expertos y hablan como para expertos viable para todo el mundo porque yo era nuevo también en el deporte

Voz 7 22:12 mucha gente se entusiasmo por la Fórmula uno pero conforme Alonso iba quedando tercero cuarto si el interés de fue de ese enganchan no es que sea hay permíteme y con todo el interés y las ganas de que de que vuestra apuesta funcione pero no parece que ahora sea el deporte más apasionante porque se adelanta en cuando paran porque casi no hay de esa esa forma en la que tuvo Abbas contándonos adelantamientos también ha evolucionado el deporte que tampoco es ese que es un poco si Tuiza labrar aburrido que no se me interprete mal pero que no no tiene esa pasión que tenía antes no parece que la tenga

Voz 8 22:49 suba a cambiar este año eh a ver es que yo no estoy de acuerdo porque para mí el deporte de la sala

Voz 7 22:56 fórmula uno dos detrás de Alonso ante claro queda primero el segundo queda segundo el tercero herido

Voz 0223 23:01 quedan cosas realmente pasan cosas hay hay muchas historias que quizá no se vean son obvias pero están ocurriendo detrás no hay sabes que hay como un equilibrio que se puede romper en cualquier momento vi a mi me parece apasionante me parece apasionante haya hay pocos adelantamientos aunque yo creo que hay más o menos de alguno más incluso de la época abuela de Fernando I claro como hay pocos pues como los goles en el fútbol si hubiera treinta y siete goles en un partido de fútbol pues llegaron entonces haya más aburrido eh hay partidos en los que no hay goles is son apasionantes

Voz 7 23:32 el otro día por ejemplo hay un cinco tres de vez en cuando hijos de hat trick en

Voz 0223 23:37 viene bien pero sí siempre hubiera un seis nueve

Voz 8 23:41 perderían valor los goles

Voz 7 23:43 hombre pues no todo el rato he dicho hattrick y alguien va a decir así desde tres goles no sé hija de no lo volveré a decir pero no te digo todos los días una oleada

Voz 8 23:51 pero dos uno en la iglesia de golear en Fórmula Uno

Voz 0223 23:56 hay carreras que son apasionantes incluso estos últimos años donde Fernando no estaba la batalla de Carlos todavía no había llegado

Voz 8 24:02 ha quedado batallas divertidas que

Voz 0223 24:05 que al menos no sé a lo mejor que yo soy uno enganchado

Voz 5 24:08 pero yo me lo he pasado muy bien eso sí

Voz 11 24:11 necesitamos también porque claro tú de esta información y tu pasión hace el deporte más interesantes que se cree

Voz 7 24:18 bueno yo hablando de pasiones háblanos de de Cris Contra el Cáncer que es la gente que hace un trabajo maravilloso porque vuelves por tercera vez a meterte en una una bici en el desierto sino vas no pasa nada Antonia sin bobas nadie va a decir hombre esto era mejor ganadería Antonio sea no pasa

Voz 8 24:35 sino has porque vas otra vez de mira te voy a hacer una cosa cuando estamos la Fórmula uno una cosa que tenía en la cabeza que quería hacer y no podía por la Fórmula uno

Voz 0223 24:44 era hacer la Titán Desert firme con la bicicleta de montaña al desierto y ponerme al límite cuando deje la Fórmula uno en el último año que lo hizo desde Madrid me fui a la Titan Desert sufrí como un perro lo pase muy mal me quedé muchas veces solo en el desierto

Voz 8 24:59 Leandro

Voz 0223 25:00 a veces a doce kilómetros por hora porque el tienes viento de cara treinta y ocho grados Arena el culo roto porque te los Alpes tantas horas pero la cabeza las refuerza de una forma increíble cuando cruzas la línea de meta es el tío más grande del mundo y cuando terminas la Titán descendente dan una pieza era que te dan una piedra dices es cierto lo he hecho dos veces hecho una tan Tropic y me he ido a Mongolia Mongolia Charles este verano que muchas veces cuando hacen las cosas de estas en las que tengo cincuenta y dos años ya no tengo por qué meterme en estos líos piensas que puñetas hago aquí porque estoy aquí entonces ahora vuelvo a ser este año pero luego además de una forma en la que hubiera juntarme pasión que es la bici con con una pero una una buena acción que es ir con el equipo de de Cris Contra el Cáncer hija pregunta que yo me hacía que me hecho tantas veces de qué puñetas hago yo aquí la temor a Roldán tengo yo respondida qué hago yo aquí

Voz 7 25:59 te da una piedra dices tú ganas el prestigioso el más prestigioso torneo de golf quedará una chaqueta verde posponer con ese verde Mena visto dentro del coche el verde es el color mango del coche de Alonso va de mis cuadros bueno yo insisto a mí me dan el coche nuevo semejar una rueda a seguir pero Lobato que es especialista dice que esto es normal así que ya veremos qué ocurre la Fórmula uno cero

Voz 30 26:27 en éxito seguro de lo que no tenemos ninguna duda es que vais

Voz 7 26:30 triunfar que todos los participantes del de la Titan Desert merece nuestro respeto pero los que van en el equipo de Cris Contra alcance sabiendo porque van porque lo hacen cola su maduración un poquito las todo son campeones pero si cabe los de Cris Contra el cáncer un poco más han tenido toda la suerte del mundo te escucharemos te seguiremos esperemos que como dice el sueco lo convierte

Voz 9 26:51 algo apasionante por turbante estaba la cuestión poco esperemos que sea un poco regular sólo de

Voz 0223 26:58 Cris contra el cáncer de decirte que no tiene truco porque los que vamos con con el equipo pues contra el cáncer en realidad vamos dopados en el sentido de la palabra porque cada vez que tengamos un problema nos duela luego nos sentamos cansado sólo tenemos que pensar en esos niñas esa familia siglo pasan mal y que con nuestro esfuerzo nuestro sufrimiento podemos ayudarles así que Pedro vamos a pelear como si tuviéramos opinen nuestras venas

Voz 9 27:21 todas las sus de momento Antonio recetas

Voz 31 27:24 a Ana o no un fin

Voz 16 27:32 y sí

Voz 12 27:34 no no no solo

Voz 31 27:39 maxi piña no lo no solo on Maxi bríos todo aquí aquí

Voz 16 27:59 tu

Voz 12 28:02 como tú

Voz 32 28:06 sí

la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 29:02 la filosofía no es una lista de nombres

Voz 8 29:05 LOC a dar Adams

Voz 28 29:07 Descartes Spinoza Blay mil Benjamín son pensamientos ideas y reflexiones incertidumbres certezas

Voz 9 29:16 es hoy que es la vida la única certeza soy mortal si esa de esa condición de mortal es de donde parte de cualquier otro pensamiento posterior

Voz 8 29:39 que todo lo que he dicho es exactamente poco lo he dicho

Voz 9 29:45 ha sido como como lo he dicho

Voz 21 29:47 pero es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados

Voz 16 29:49 dice igual pura bazofia pura bazofia pura me parece

Voz 1 30:01 me parece bien que den explicaciones porque esto su pues que ya basta de tanto ocultismo ya bastantes tiene que venir a esa comisión parlamentaria Garland

Voz 9 33:13 Castella Estévez qué tal para ser martes bien no y además también te llevas dos líneas de móvil gratis oye ha salido perfecto ya el quince días repito Macron

Voz 1 33:22 a a quince diez o entra en Jazztel punto com

Voz 7 33:28 vuelvo en el que ver documentales parecía terreno de seudo intelectuales ahora ya todo el mundo ve documentales y los que aún no los ven pues también quieren verlos pero como elegir entre una oferta cada vez mayor

Voz 8 33:40 la respuesta se llama este Gabilondo

Voz 9 33:45 buenos días estoy muy buenos días qué responsabilidad e responsabilidad antes los documentales era un terreno vamos a confesar aquí las cosas como son de la II Fiesta muchos aurinegro dormir muchos se ven Getty

Voz 35 33:59 no se pone a las la la del La2 para echar la siesta

Voz 7 34:02 los niños sabana que decías pero por qué Grosjean hay todos los años

Voz 35 34:05 Bush

Voz 7 34:06 sí ya sabéis lo qué va a pasar

Voz 35 34:09 estaba lleno de equipos de Cambra no parece más seis que llevaban entre ellos para no salir los documentales

Voz 7 34:18 bueno el caso es que el terreno el documental vive otros momentos Si IS incluso de difícil elegir entre entre la oferta que hay que es mucha y muy variada porque todos los todas las temáticas mucho Hitler también ponen documental

Voz 35 34:32 esto va por rachas por rachas e va por rachas bien como mentales es que ahora la cosa es muy diferente a lo que he cambiado sobre todo es que los tenemos al alcance de la mano

Voz 0223 34:40 sí

Voz 35 34:41 antes uno que no quería ver documentales porque es que tampoco sabía dónde buscarlos en ni en el videoclub cuando había VHS y DVD es ahora

Voz 7 34:49 al decir videoclub lo utiliza esa palabra que has echado encima tú misma

Voz 35 34:54 nos tome las me lo han contado yo nunca no yo no yo no

Voz 7 34:59 a dónde va por donde vamos a vamos a centrar el tiro pronto vamos a empezar

Voz 35 35:02 pues mira yo quiero mostrar mi buena voluntad con esta sección voy a empezar yendo al grano vale un tema que creo creo sino me corregir que le preocupa mucho la sociedad actual que es la alimentación y la salud de hecho eh Jordi Évole hizo hace poco un programa sobre él sobre la cría de cerdos que levante hay muchísima polvareda que nos estamos llevando a la boca señores cada día

Voz 9 35:26 su tema que que miramos con cierto miedo cada vez que mires la noticia nos provoca cierto miedo tú dirás porque no

Voz 35 35:34 te dicen estás tus hábitos son malos para tu salud y ojo la de tus hijos entonces claro estás dispuesto a cambiar tus hábitos en bueno hay hay un un abanico gigantesco de documentales yo he decidido coger el toro por los cuernos y os voy a hacer el trabajo yo me los he visto todos humano visto algunos vale tengo tengo otras obligaciones lentamente

Voz 7 35:58 has visto vamos a empezar

Voz 35 36:00 estar con un documental que se llama de gel producido por Joaquin Phoenix que es activista verano protagonizado por el hipocondríaco diagnosticado Keep Andersen porque digo que es hipocondríaco porque este es el tono del documental vale osea te oros de miedo todo todo todo todo lo que tenga que ver con Kim animal es símbolo de muerte destrucción os habéis visto el resplandor vosotros

Voz 9 36:27 muchas veces eso es una comedia ligera

Voz 35 36:30 al lado de este documental

Voz 30 36:32 las toxinas bacterianas de la carne muerta en minutos tienes un estallido de inflamación en tu sistema básicamente paraliza sus arterias en dos arterias endurecen su habilidad de relajarse se reduce a la mitad así que no es que en décadas de no comer saludable habrá algo de daño no hablamos de daño inmediato minutos después de pasar por tu boca

Voz 7 36:53 casi todo el rato hombre cuando dices que el resplandor es una comedia a su lado ahora entiendo que

Voz 35 36:58 la espera espera acabamos de empezar porque esto solo es la degustación inicial se le da a todos los alimentos a todos te digo a todos no es que recomienden no consumir proteínas animales es que lo que te dices que como la roces vas a morir iba a sufrir daños tremendos el pollo incluso que es uno de los alimentos que mejor parado suele salir en siempre todos los estudios de alimentación

Voz 39 37:21 acá vamos a escucharlo desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular que la proteína animal juega un papel tremendo el pollo es mejor tú decides si te disparan

Voz 7 37:32 así tu decides site dispara anote cuele con hambre osea vamos a ver lo que se dice hambre no provoca el documental

Voz 35 37:40 no no no no va a ser el camino que tu transita es otro otro tú estás viendo eso vale yo a mis hijos no quiero que los cuelguen ni que los maten

Voz 7 37:49 por Johnny filete pues os voy a hacer tortilla vendaval

Voz 35 37:52 pues tampoco señores pudo escucharlo

Voz 39 37:54 nunca he pensado mucho en el huevos sólo lo veía como parte de una dieta sana pero encontré un estudio que sugiere que comer uno al día puede ser tan malo como fumar cinco cigarrillos para la expectativa de vida

Voz 35 38:07 si no nos luego letal que eso que dice que es pus osea en fin es es interminable osea es una sucesión interminable que se siente más que

Voz 7 38:16 que nosotros pero es interesante ganó cero dos los intereses

Voz 35 38:19 que luego él tornos tremendo para cuando acaba el documental estás hecho una bola en la esquina el sofá encogido qué hago con chatines tengo que reinventar Mi vida completa este este documental recibió muchas críticas también él quiere decir aunque sea a la causa incluso entre gente de de de este de este veces palo pues dicen que va un pelín panfleto que los estudios que presenta Si bueno pero hay un punto en el que en el que creo que da en el dardo que habla de que eh de hecho descubre durante el documental que los organismos que deberían velar por la salud de los ciudadanos como por ejemplo la Asociación de diabetes de América asociaciones contra el cáncer en realidad están financiadas por esos mismos e alimentos esas industrias alimento alimenticias que me grita eh entonces eh en eso dan el dardo vamos con otro documental el que habla de estoy que precisamos

Voz 8 39:11 a mí me me dejó Guajara se llama vamos a escucharlo de su historia el supermercado todo tiene menos grasa y menos calorías y aún así nuestros hijos no paran de engordar y enfermar no tiene ningún sentido

Voz 1762 39:24 existe alguna relación entre las cinturas cada vez más anchas y las directrices dietéticas del Gobierno

Voz 8 39:31 en Dacca mi y eso me hizo pensar qué soluciones existen las soluciones

Voz 9 39:36 no esperemos que sí existen pero se habla de de obesidad infantil

Voz 35 39:40 como epidemia exacto de esto trata porque en los últimos treinta años de repente se ha multiplicado en la diabetes infantil porque la obesidad se ha convertido en una epidemia entre los niños bueno hay una respuesta muy concreta la explican en este documental ocurrió en mil novecientos setenta y siete cuando el informe Govern elaborado por un comité especial de nutrición del Senado alertó del peligro de obesidad sino cambiaban los hábitos alimenticios inmediatamente en EEUU decían esto escrito

Voz 8 40:08 se propuso los primeros objetivos nutricionales para los americanos y observó que nuestra dieta era excesivamente rica en carnes grasas colesterol y rica en azúcar las asociaciones de huevos azúcar leche y carne que vieron peligrar las ventas se unieron y rechazaron el informe

Voz 7 40:25 eso exigieron una nueva

Voz 8 40:28 mediante aburrir Bike

Voz 7 40:29 bueno está bien si es si esta verdad

Voz 35 40:33 por detrás verdad la que manden los lobbies concretamente lo que pasó es que reescribió pero en el informe que se le contó a la población era bueno por favor consumir productos bajos en grasa yo soy muy joven muy joven yo no me acuerdo de esto pero a mí me han dicho que en los ochenta se llenó se llenaron los supermercados de productos light de repente había una versión light de todo lo que comían de todo qué pasa

Voz 1762 40:57 que era mentira no eran

Voz 35 41:00 esto es lo que estaba pasando

Voz 1762 41:03 hombre cuando se quita la grasa la comida no sabe bien sabia cartón la industria alimentaria lo sabía así que tenía que hacer algo para que la comida fuese apetitosa para que valiera la pena comérsela y que hicieron volcar en las

Voz 35 41:25 los pobres niños obesos que estaban que estaba intentando hacer dieta con productos light hinchándose a comida light en realidad lo que estaban haciendo era duplicar su consumo de azúcar sin saberlo tremendo pero entonces claro al final te todo tiene que ver con decisiones gubernamentales gubernamentales a mí me parece escalofriante pero lo realmente escalofriante de verdad de verdad de verdad aquí digo atención yo he visto un documental que a mí me ha dejado Rosa yo no he vuelto a ser la misma persona ya me lo habían advertido vale me fui a un Vega han amigo de gano el dije cuál es El documental referencia sobre eh hábitos alimenticios bienestar animal y me dijo directamente Earth Leaks terrícolas año dos mil cinco el documental pionero

Voz 9 42:11 vamos a escuchar un fragmento y os cuenta

Voz 8 42:14 comportamiento para con los animales todos los hombres son nazis vanidad con la que el hombre hace su voluntad con los animales ex vivo ejemplo de las teorías racistas más radicales

Voz 40 42:25 el principio de que tener el P

Voz 8 42:27 ver es tener la razón

Voz 9 42:30 pues un buen rollo también no usar el taxi que todos somos la alegría este solos el arranque vale la voz

Voz 7 42:39 tratan de hacerlo sugerentes

Voz 9 42:41 gente alabó la voz

Voz 35 42:44 mental os prometo que esto que cabeceó escucha escuchas que es la nada la voz que pone Joaquin Phoenix también la música es de móvil en la voz no es nada la voz acaba siendo una especie de mantra de fondo lo verdaderamente impresionante son las las sucesión continua de imágenes grabadas con cámaras caseras con cámaras ocultas de tortura de animales en las diferentes industrias que que utilizan a los animales para abastecer nuestras necesidades pues yo ver o o gustos pudo haber veinte minutos vale no no pude ver más eh no sé quién será capaz de acabar de verlo a mí me me han me ha matado este documental pero creo que es que hay que asomarse a verlo Flix

Voz 7 43:25 desde luego lo vuelves del géneros que nos permite conocer una realidad que no siempre pertenece a la inmediatez en la que unos

Voz 9 43:32 lo vemos los documentales Earle contra nos guste más o menos los encontremos más de dos uno

Voz 7 43:39 Nos habían encontrar otro tipo de verdades distintas a las que consumimos oros guías a través de la radio a través del periódico a través de de la televisión a través de Internet incrédulos interesante asomarse a ese mundo hoy centrará alimentación pero imagino que cursos géneros y los temas las temáticas on

Voz 35 43:53 tenemos para para todos los gustos y colores

Voz 7 43:56 Gabilondo volver a la semana que viene muchísimas gracias por guiarnos por el mundo de los acometa las obras

Voz 35 43:59 de de siempre

Cadena SER

Voz 7 49:31 tras años de recortes la oferta de empleo público crece ayer mismo cabo

Voz 46 49:35 el plazo para presentarse a dos mil ciento ochenta plazas en la Administración General del Estado las plazas que llevaban más de veinticinco años sin convocarse la oferta de empleo público de dos mil siete fue de veintiocho mil doscientas cuarenta y nueve plazas casi diez mil más que en dos mil dieciséis hay cientos miles cientos de miles de personas avisó en España

Voz 8 49:55 preparando exámenes así que ánimo

Voz 47 49:59 ah sí

Voz 7 50:02 aprueban pues la vida les va a sonreír porque van a tener un trabajo para siempre hice no aprueban bueno pues eh muchos de ellos volverán a repetir volverá a intentar cuando se convoquen pero lo parece que dedicar años a prepararte algo que finalmente no consigue sea pues un plan deseable al menos apetecible dos salas con ocho acatará aprobó hace tres años la oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado hoy prepara opositores y forma parte al cero coma cinco por ciento de funcionarios españoles que tienen menos de treinta años sólo el cero coma cinco tiene menos de treinta años Nacho muy buenos días

Voz 5 50:43 los días tú eres muy joven dijo

Voz 7 50:45 pero encima en tu trabajo

Voz 5 50:48 soy muy joven si fíjate que el la la administración pública sobre todo la Administración del Estado está bastante envejecida eh eso en cierto modo también tiene que ver con los tipos de oposiciones es verdad que las del grupo A1 es decir las más altas son tradicionalmente las que ingresan más gente joven es decir alguien que termina su carrera universitaria con con veintidós años

Voz 7 51:09 que sigue estudiando como loco

Voz 5 51:12 tiene vocación de servicio público y asumen que para conseguirlo tiene que invertir tres cuatro cinco seis siete años de su vida quizás algunos de los mejores tiempos encerrado diez horas al día seis días a la semana en una biblioteca o en su casa

Voz 7 51:26 es que claro dicen que las oposiciones sacan con el culo no con la cabeza vamos a tu casa seguían los cuentas porque toda la te dedicas a preparar a otros que quieren que aspiran a a conseguir un puesto como el que tu tienes pero cómo era tu vida hace tres años

Voz 13 51:40 pues como la de todo opositora a un grupo algunos de Nules

Voz 7 51:43 tú levantas lo es te levantas a las siete de la

Voz 5 51:46 mañana a las siete y media ocho estás estudiando y así hasta que cumples diez horas al menos de estudio seis días a la semana que no hay otra es ver la que mucha gente que también con compagina sobre todo la promoción interna el estoy a la posición con trabajar pero esa gente singular una desventaja es decir es muy difícil competir alguien que estoy a cinco horas mangas asturiana eficiente contaba a alguien que está estudiando diez once horas

Voz 0223 52:10 no

Voz 5 52:11 estoy nerviosa en la semana se decías tú cuando descansos los sábados