Hoy por Hoy (27/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:07 Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días empezamos en el Congreso con noticia de última hora primeras consecuencias del desmarque político de Ciudadanos respecto al Gobierno la Mesa de la Cámara desbloquea los trámites para derogar entre otras la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro Fernández día la conocida como ley mordaza Además la formación que dirige Albert Rivera va a respaldar la petición de Podemos para que Rajoy comparezca en la Cámara e informe sobre la revalorización de las pensiones Mar Ruiz

Voz 1441 00:32 buenas tardes y tal y como adelantó la SER la Mesa del Congreso ha desbloqueado en su reunión de hoy casi una decena de leyes entre ellas las dos que plantean derogar o reformar una de las iniciativas más polémicas del PP la conocida como ley mordaza que llevaba congelada más de un año también se desatascan la supresión de la prisión permanente revisable lo que permitirá que Ciudadanos debate en el Congreso su propio duelo antes de que llegue a la Cámara el proyecto de ley del Gobierno del PP para ampliar los delitos castigados con esta pena luz verde también a la ponencia ya en justicia universal y a la reforma del Estatuto valenciano el PP se ha quedado solo sin el apoyo de Ciudadanos en el bloqueo de estas iniciativas que hasta el momento habían prorrogado juntos aunque eso sí siguen bloqueando otra veintena de contenido social y económico y además no es el único revés como decías Para el Gobierno la oposición perfila frente común para exigir explicaciones a Rajoy sobre pensiones Unidos Podemos registra esta ahora una petición para que el presidente comparezca en un pleno monográfico PSOE Ciudadanos acaban de anunciar que lo van a apoyar

Voz 1018 01:29 gracias volvemos a Bruselas con más detalle sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que respalda el acuerdo pesquero con Marruecos aunque aclara que no es de aplicación para las aguas del Sahara Occidental porque ese territorio no forma parte de Marruecos desde la Pastor corresponsal

Voz 0419 01:44 por dos legal sí pero no cubre las aguas del Sáhara así lo afirma el tribunal que da por hecho que nunca estas hagan saharauis han estado incluidas en el pacto entre la Unión y el Reino de Marruecos y esto es verdad o no no es al objeto del dirigió porque el tribunal se limita a responder a una pregunta prejudicial que llega desde el Reino Unido en resumen puede un país de la Unión aceptar pescado saharaui dando por hecho que es un producto marroquí pues la respuesta es que no ya a partir de ella los saharauis piden renegociar directamente los derechos de pesca escuchamos al abogado que es representante asesor del Polisario

Voz 3 02:22 es un país que tiene aguas territoriales puede conceder derechos de pesca no si la Unión Europea está interesada en lo dirá si no daremos los derechos a países no europeos creo que hay compañías africanas rusas japonesas

Voz 0419 02:37 en resumen y para empezar los saharauis piden ya la retirada de los barcos europeos de sus aguas

Voz 1018 02:43 bueno pues el Gobierno de Marruecos por hora guarda silencio no no hay ninguna versión sobre esta sentencia la mayoría de barcos que faenan en la zona son españoles en torno al centenar andaluces y canarios IN ese en este momento manda la cautela Eva Vega

Voz 0605 02:54 al sector pesquero español la sentencia le genera incertidumbre por un lado el texto dice que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos es válido pero por otro también sostiene que quedan excluidas las aguas del Sahara Occidental ahora los pescadores están a la espera de la reacción de Marruecos pero apuntan a que la sentencia no le va a gustar Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca

Voz 2 03:16 lo que puede provocar el conflicto diplomático que nosotros planteamos es otra que que tenga consecuencia yo prefiero ser prudente esperar a ver qué es lo que ocurre del cual es Marruecos Yves el y ver qué ocurre

Voz 0605 03:31 más del noventa por ciento de las capturas se ha realizado en aguas saharauis en los últimos cuatro años del acuerdo según un informe de la Comisión Europea sin embargo según el sector ahora hay en esa zona dos barcos pelaje de Países Bajos y Polonia el grueso de la flota española se concentra en el norte de Marruecos

Voz 1018 03:53 doce y tres minutos en la Audiencia Nacional de caladeros como investigado el ex número dos del PP madrileño Francisco Granados que el pasado día doce habló de una caja B para pagar la campaña de refuerzo a la candidatura de Esperanza Aguirre dirigida supuestamente por Ignacio González y que también conocía la actual presidenta autonómica Cristina Cifuentes algo llamativo Miguel Ángel Campos

Voz 1552 04:12 dos horas de interrogatorio y la Fiscalía cosa Antonio aún no le ha preguntado por la financiación ilegal del Partido Popular le han interrogado por su patrimonio y ha asegurado que fue fruto de su trabajo como también asegura no fue su dinero en Suiza también ha negado regalos de los empresarios Ramiro aquí David Marjaliza como escopetas una televisión de plasma alquileres ávila está previsto que la sesión se interrumpa sobre la una y cuarto de la tarde si es preguntado por la financiación ilegal Granados según fuentes jurídicas tiene previsto incidir en que existía y que estaban involucrados Esperanza Aguirre Ignacio González y Cristina Cifuentes al respecto tiene previsto aportar datos sobre las relaciones de del marido de Cifuentes con el empresario Joaquín el tercer es supuesto donante negro al Partido Popular

Voz 1018 04:57 en la Audiencia de Pontevedra sesenta nuevo en el banquillo narco José Ramón Prado Bugallo conocido como Sito Miñanco acusado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico por el que el fiscal pide seis años de cárcel aunque su abogado plantea la nulidad porque en por entender que la causa ya ha prescrito Ramón omeya

Voz 4 05:13 así es es el es lo que se basa fundamentalmente las cuestiones previas gente que está exhibiendo ahora mismo los abogados tanto de Sito Miñanco cojo de las cuatro personas de su entorno que están sentadas en el banquillo hoy en la Audiencia de Pontevedra además de que estos hechos están prescritos entre las cuestiones previas en indefensión ha dicho el abogado de Sito Miñanco que he estado viajando por toda España de cárcel en cárcel a la espera de llegan aquí a Pontevedra para ser dado por estos hechos y de momento seguimos con esas cuestiones previas

Voz 1441 05:44 estamos desde la revuelta de eso del Parlament

Voz 1018 05:47 la luna sobre sobretodo para ver concreta algo en torno al principio de acuerdo de los independentistas para intentar que Jordi Sánchez presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña número dos en la lista de Push the boy actualmente en prisión preventiva e sea investido como nuevo presidente autonómico Pablo Payá

Voz 1441 06:00 con segundos cuentan fuentes conocedoras de las negociaciones de las últimas horas Junts per Catalunya y Esquerra no avanzado en algunos de los flecos que todavía quedaban pendientes por lo que el acuerdo dicen podría llegar en cualquier momento aunque sus planes iniciales pasaban por hacer público este pacto como muy tarde el mismo en estos momentos estudia la mejor forma de anunciarlo y no se descarta la opción de esperar a que haya pasado el pleno del jueves tal y como ya contamos hace unos días aquí en la SER este acuerdo pasará por la renuncia de Zamora ser investido por el Parlament porque la Cámara catalana elija como president a un diputado perseguido por la Justicia para mantener así el pulso con el Estado que es lo que quería Junts per Catalunya y aunque todavía no se puede dar cien por cien por cerrado la opción con la que están trabajando los independentistas es que el elegido sea Jordi Sánchez el favorito de jamón eso sí siempre cuando la justicia lo permita

Voz 1018 06:45 llevo unos segundos dos apuntes más con Isabel Quintana de Carrasco

Voz 1441 06:47 a una treintena de carreteras y puertos de montaña están afectados hasta ahora por el tema

Voz 5 06:51 a lo peor se encuentra en Cuenca y Valencia debido a la nieve en la tres también hay problemas en vías de Cataluña veintiséis provincias de toda España están en alerta por viento lluvia o nieve la ONU

Voz 6 06:59 afirma que ha habido explosiones en la región de Guta bastión rebelde la periferia de Damasco confirman la ruptura de la pausa humanitaria de cinco horas más de quinientas sesenta personas han muerto en la zona en los últimos nueve días ciento treinta y nueve de ellas fue puesto en estos algo de lo que debemos por ahora mucho

Voz 1 07:13 gracias José Antonio doce y siete minutos una hora menos en Canarias seguimos hoy por hoy Toni Garrido lo contaba esta mañana Pepa Bueno hoy hemos conocido una canción inédita de Amy Winehouse grabada cuando tenía diecisiete años está grabada en dos mil tres pocos meses antes de que la carrera de Winehouse despegará con su primer álbum Frank el productor londinense Hill Gang conservaba y ayer decidió subirla a Youtube suena así

Voz 1 08:09 una gozada escuchar estado llena de talento una voz muy joven viejos de la imagen final en los dejó tristemente Amy Winehouse lo que nos inquieta en este informar quién es que según David Joseph el jefe de Universal en el Reino Unido la discográfica destruyó todo el material que tenía grabado de Amy Winehouse para impedir la explotación póstuma de sus maquetas en sampler discos póstumos en serio tienes grabada música por parte de una de las mejores vocalistas de la historia y lo destruye por razones morales tenemos al teléfono a uno de los productores musicales más apasionados este país Paco Loco grabó más de ochocientos discos en veinte años de carrera con artistas como Bunbury Australian Blonde Mikel Erentxun Nacho Vegas Sexy seguí Paco muy buenos días tú te crees la historia de que no existe material inédito de Amy Winehouse por motivos morales según cuenta su discográfica

Voz 9 09:04 me cuesta pensar que una discográfica cosas por motivos laborales cuando la federaciones eso va gente que nos explota a los artistas no comparte alguna pero en general me cuesta mucho pensar que no tenga nada yo creo que tienen esperando a algunas habilidades a sacar cosas y que lo que les gusta es que nadie les come la tostada creo que igual me confunde

Voz 1 09:27 suena raro e la concesión pleno descubrimos su material para que no se pudiera

Voz 9 09:33 suena un poco raro hombre yo yo lo que creo que cuando alguien se muere en la sirvienta tienen ese inmueble se achica pues que es trazar destruir todo su legado me parece base inmoral que moral no pero si fuera así yo no hubiésemos escuchado claro siete de la artista de lo que único que tiene su legado sigue destruye es me parece un poco fuerte robot

Voz 10 10:03 pues sí hay una parte todo esto que se nos escapa que tiene que ver con la legalidad realmente quién es el dueño de de de de esa canción vea que los herederos lo son de sus derechos de los derechos de la propiedad intelectual que pertenece a la a la escritura pero esa grabación como tal pertenece a discográfica pero probablemente haya unidos se nos ha escapado un poco la la legalidad de todo esto

Voz 9 10:24 yo tampoco el pescado poco a las compañías de discos pero había que verlos esas fue una maqueta que hizo el dueño es el productor no solamente fue un encargo de la compañía de discos eso es un poco más complicado pero en cualquier caso es me gustaría saber si cuando lo sacó pues eso sí ha tenido un beneficio económico para quién va

Voz 4 10:49 los no

Voz 9 10:49 eso es lo que al final del día para las que fuese para la gente joven no pero tampoco lo sé muy bien lo que sí sé es que quedó la los los músicos muchas caras tienes a lo largo de su vida canciones y maquetas que muchas veces no sale al pero pero que me imagino que cuando uno es una celebridad cualquier grabación hecha en su casa con yo tengo por ejemplo el disco un disco de los Beatles que es el Álbum blanco hecho en casa yo Lennon con guitarra acústica francesa que es la la gente está llena de grabaciones

Voz 10 11:30 pero como es lógico por otra parte Paco y esto hablamos de un número que no era digital tú imagínate ahora que eso vuele en beneficio no será tan tan

Voz 9 11:42 ver cantar grabar grabar grabar grabar entonces tendrá que tener cientos de nuevos jurado lo que

Voz 1 11:50 hablando de grabar a quién estás hablando tú ahora

Voz 9 11:53 pues ahora estoy dando hasta la fecha lo fértil o grupo está grabando un disco estamos aquí ahora externos al son de grabaciones hacía

Voz 10 12:06 un abrazo guarda la cartera eh bueno Doherty nunca los del Abizaid están ahí los de la vid abriría también estancas

Voz 9 12:16 de todos es Paco

Voz 1 12:19 usadas bueno no te voy a dar consejos de la altura pero tú sabrás que estará construida rodeando T de esa gente un abrazo muy grande doce y doce gran banda sería mucho mejor que

