Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 0447 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 00:18 qué tal está muy buenos días sepan antes de nada que hace frío mucho frío veintidós provincias despiertan hoy en alerta naranja por la tormenta Emma que ya esta madrugada ha dejado nevadas importantes en el interior de Galicia Castilla y León Aragón y Cataluña a esta hora ciudades como Bilbao Oviedo Valladolid aparecen cubiertas de blanco y la previsión es que la nieve llegue incluso al área metropolitana de Barcelona arte ya se han tomado las primeras medidas de precaución en Cataluña sea prohibido en toda la comunidad la circulación de camiones pesados hice ha suspendido el transporte escolar ojo a lo explícito que ha sido esta noche Joan Delort que es el director general de Protección Civil en Qatar

Voz 3 00:59 cocida Mathieu en el cruce además posta sí pisarán importan gravísimos partan saben tú junto a ese amor coches y pude

Voz 1 01:09 por la mañana puede haber problemas gravísimos de momento algunas autovías ya presentan problemas en Aragón especialmente en la provincia de Huesca Aragón Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 4 01:24 hola qué tal buenos días si es necesario el uso de cadenas en tres autovías de la provincia de Huesca la A dos a veintidós ya veintitrés pero lo más llamativo es que las cadenas son necesarias en zonas en las que no estamos tan acostumbrados por ejemplo ahora mismo en Barbastro y ahora mismo hay nieve en la ciudad en la capital de Zaragoza

Voz 1 01:40 en Canarias el problema es el viento y el Gobierno autonómico ha suspendido directamente las clases en cinco de las siete islas los colegios sólo van abrir en Fuerteventura y Lanzarote Heriberto González es el alcalde de Garachico en Tenerife

Voz 5 01:53 tenemos alguna incidencia alguna marquesina anteayer hubo una participación del juicio

Voz 2 01:57 se levantó después el barco de la fecha en que ahora mismo se dirige hacia la porque no ha podido atracar alguna caída de ramas tenían en la que hay en la cárcel

Voz 1 02:09 veinte años no

Voz 0027 02:10 tiene

Voz 1 02:11 mala por lo menos a priori como y que dice la previsión meteorológica Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 02:17 ellas las próximas horas seguiremos con dos situaciones que pueden generar

Voz 0563 02:20 es por una parte las tormentas en el centro

Voz 0978 02:22 sur de la península también en Canarias y por otro la nieve en cotas bajas seguirá cayendo prácticamente hasta el nivel del mar hasta media tarde en el interior de Galicia extremo norte de Castilla

Voz 2 02:33 son también al norte de Aragón especialmente

Voz 0978 02:36 la provincia de Huesca así como en gran parte de Cataluña sobre todo en el interior y especialmente en su mitad norte acumulaciones importantes de nieve a partir de media tarde empezar a subir rápidamente la cota de nieve las tormentas afectarán sobre todo al centro y sur de la península las zonas que recibirán más agua el Sistema Central también el Valle del Guadalquivir cantidades que pueden superar en algunos casos los cien litros por metro cuadrado tormentas que pueden descargar de manera torrencial

Voz 1 03:02 otra noticia que nos dejan la noche es la muerte de uno de los personajes más queridos del fútbol español Enrique Castro Quini murió anoche a los sesenta y ocho años de un infarto mientras paseaba por Gijón goleador de finales de los setenta y los ochenta jugó en el Sporting en el Barça y su secuestro a golpe de pistola de delincuentes comunes en el año ochenta y uno conmocionó a toda España nos vamos a Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0706 03:27 buenos días el aspecto que hasta ahora la presenta Asturias Black Keys Uma por una capa de nieve que todavía no ha pisado casi nadie parece el homenaje de esta tierra uno de sus símbolos Enrique Castro Quini falleció ayer de un infarto en plena calle cerca de su casa en Gijón Kimi tenía sesenta y ocho años y era un grande del fútbol pero era mucho más hoy hablamos sobre todo de valores de bondad que era lo que le hacía realmente distinto Javier Fernández presidente de la Expo

Voz 6 03:50 porque creo que ese es un día muy triste para todos para amas para creo para todo España no es los simplemente para para la gente que ama los valores si quiere

Voz 0706 04:00 a las buenas personas con Quini no había rivalidad ni Oviedo ni Sporting los buenas personas son un referente para todos echaremos tenemos

Voz 1 04:10 así viene el miércoles en veintiocho de febrero

Voz 0391 04:13 el último día del mes y la prueba más evidente

Voz 1 04:16 que el PP cree que la amenaza de Ciudadanos en las encuestas va en serio es que el Gobierno ha empezado a aflojar la cartera Aimar Bretos buenos días

Voz 2 04:23 buenos días Pepa los primeros beneficiados policías y

Voz 1 04:26 pérdidas civiles anoche llegaron a un preacuerdo con Interior para equiparar sus salarios con los de las policías

Voz 2 04:32 mientras millones de euros en los presupuestos de dos mil dieciocho mil cien en tres años por lo tanto en dos mil veinte un policía cobraría quinientos sesenta euros brutos más al mes y un guardia civil setecientos veinte

Voz 1 04:44 si Montoro trata de aplacar las protestas de los jubilados con la promesa de una rebaja fiscal

Voz 0027 04:49 el ministro ha dicho que sería una reducción de la cuota del IRPF para los demás

Voz 0447 04:52 te das reconozca que en la propia edad del contribuyente y ahí una esta es la idea que también llevaremos en mente

Voz 2 05:05 pues eso la renta las personas física actualmente los mayores de setenta y cinco años tienen ya un mínimo exento de declaración de ocho mil cien euros frente a los cinco mil quinientos el resto de contribuyentes además de que la mayoría de los pensionistas están por debajo del mínimo exigible para hacer la declaración del IRPF

Voz 1 05:20 esa es la zanahoria a los palos van para ciudadanos al que el PP acusa de hacerle el juego a la izquierda por desbloquear iniciativas de la oposición que quieren tumbar por ejemplo la ley mordaza

Voz 0027 05:31 Rafael Hernando Partido Popular acusaba anoche en la SER

Voz 2 05:34 los naranjas de ser unos oportunistas sin proyecto

Voz 5 05:37 Silva no se mueve más diré de dónde sopla el viento que con un proyecto político definido

Voz 0027 05:43 José Manuel Villegas C's devolvía el golpe diciendo que el PP es un barco a la deriva

Voz 7 05:47 el Partido Popular tiene que salir de de Simoncelli

Voz 5 05:50 bueno ese bloqueo en el que está sumido no sé si

Voz 7 05:53 por el nerviosismo vivido un descalabro de las encuestas por los casos de corrupción que los asfixian sería bueno para la legislatura Chery es bueno para España que Partido Popular cambiara las

Voz 1 06:09 la justicia alemana la que las ciudades puedan prohibir la circulación de coches diésel

Voz 2 06:14 un tribunal federal confirma que es tu arte Düsseldorf sí podrán restringir su uso y ahora más ciudades alemanas podrán sumarse

Voz 1 06:20 en noticia que afecta a esta casa PRISA Radio renueva su cúpula Daniel Gavela regresa al grupo como director general de la SER Vicente Jiménez pasará a dirigir y coordinar los contenidos de las emisoras americanas de Prisa Radio Vicenta de Agudo será el nuevo responsable de las cadenas musicales y en los deportes aparte de la muerte de Quini Sampe buenos días

Voz 1161 06:42 buenos días Pepa El fútbol trae este miércoles cinco

Voz 1 06:45 los partidos de tres de ellos a las siete y media de la tarde

Voz 1161 06:47 en Málaga Sevilla Getafe Deportivo y Athletic Valencia dos más desde las nueve y media Atlético de Madrid Leganés y Éibar Villarreal partidos de la jornada veintiséis comenzaba ayer con la victoria del Girona uno cero sobre el Celta gol deportivo y la del Espanyol en Cornellà sobre el Real Madrid uno cero Minuto noventa y tres con gol de Gerard Moreno la Real Sociedad además hizo oficial cerca de las once de la noche la incorporación porque el resta de temporada y dos más del portero Moyá que deja el Atlético de Madrid y que podría debutar incluso ya mañana mismo en el partido ante el Betis

Voz 8 07:23 si la calma e Isco no esté a cuente el pasa nada está no lo eh eh Velez que no cambia la SER cómo lo decía que esté en estas

Voz 0391 07:46 día de la tempestad meteorológica amanece hoy buena parte de España y en medio

Voz 1 07:50 la tempestad política se encuentra un colectivo hay que queremos dedicar hoy parte de nuestro tiempo las empleadas del hogar llevamos días semanas escuchando hablar de igualdad la brecha salarial de las mujeres en actos de partido en el Congreso en el Senado

Voz 9 08:05 la reforma laboral ha sido una reforma para el empleo y las oportunidades de las mujeres todos los indicadores en la epa son peores para las mujeres que para los sí

Voz 1 08:13 bueno pues según la última Encuesta de Población Activa ahí seiscientas cuarenta mil personas trabajando como personal doméstico casi el noventa por ciento mujeres y la precariedad es siempre superior en este colectivo verde la fuente buenos días

Voz 10 08:27 buenos días Pepa vamos a ampliar los datos con Rafa Bernardo a partir de las ocho y media siete y media en Canarias y los analizamos con Carolina Elías presidenta deseo Doha servicio doméstico activo y con Magdalena Díaz asesora de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo en el hogar Media hora más tarde tertulia mesa de análisis con Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross a esa hora vamos a llamar a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz

Voz 11 08:54 Andalucía es una comunidad autónoma cada diez aludía verdad de primera división Icon Andalucía toda la comunidad de son iguales hoy

Voz 10 09:04 el veintiocho de febrero Día de Andalucía esta mañana vamos a recorrer también algunas comunidades socialistas saber en qué lengua hablan pondría tu Tom buenos días a todos a partir de las diez nos preguntamos qué pasa con los menores como advertía a nuestro Ser opina Antonio de Santiago hace unos días inquieta la cantidad de menores que cometen datos que abusan de otros que agreden a otras vamos a abrir el debate con María Garzón y con Baltasar Garzón también les vamos a contar que uno de cada tres menores recibe mensajes sexuales a través del móvil así que no acompaña Patricia Gosálbez para enseñarnos cómo educar a los niños en la sexualidad

Voz 1 09:41 sí

Voz 10 09:43 a las once una hora antes en Canarias retomamos el feminismo de la mano de Santiago Segura de Maribel Verdú ayer les contábamos aquí el estreno de sin rodeos nueva película con mensaje feminista de Segura recibimos

Voz 2 09:56 el director y a la protagonista

Voz 12 10:08 sí

Voz 1 10:11 primera pregunta de la mañana sobre el trabajo doméstico sobre las empleadas del hogar

Voz 10 10:16 me consta que son muchas la que nos escuchan cada mañana así que les invitamos a que nos cuenten qué condiciones laborales están Si alguien tiene contratada a una empleada del hogar también en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1 10:31 la segunda a propósito de los menores y de los teléfonos móviles inteligentes

Voz 10 10:35 un dato más la Edad Media en la que un niño adquiere un móvil con acceso a Internet está en los ocho años y a los siete acceden a las redes sociales sigue bajando esta edad media así que les preguntamos a qué edad les comprarían ustedes un smartphone teléfono inteligente aún menor respondan en el nueve uno cinco

Voz 13 10:52 estas dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 11:03 son las seis y once

Voz 0027 11:04 cinco y once en Canarias hay manera técnica la dirigen Elena Sánchez y Roberto Mahan la producción Jordi Fábrega

Voz 14 11:13 por hoy la mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent por eso somos la clínica dental oficial de la Liga además al pedir tu primera consulta gratis te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent reservas ya tu consultan el novecientos ciento uno cero cero uno When Vitaldent punto com su salud empiezan tu boca tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 2 11:35 Clara Securitas Direct Quique imponerle una alarma cuando tengamos tal vez en queda más tranquila pues si por lo que cuesta merece la pena tener alarma intranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 15 11:50 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0027 12:00 las series sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido

Voz 2 12:07 temporada final del gran apagón hola me llaman tenía Blanco nuevos personajes casi el hecho de Tasi con nuevas tramas uno hacerles una empresa la tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas cubiertos de vosotros sois los carroñeros dijo que el gran apagón ya disponible en Podium podcast cómo cómo en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:32 empezamos por el detalle del acuerdo al que llegaron anoche el Ministerio del Interior y los sindicatos y asociaciones de policías guardias civiles preacuerdo con mejoras salariales para los próximos tres años y que si finalmente se aplica aumentarían las nóminas de los policías en quinientos sesenta euros brutos al mes de media en dos mil veinte en las de los guardias civiles en setecientos veinte euros brutos al mes los sindicatos están satisfechos con este compromiso de interior pero ahora lo van a someter a votación de sus bases de aquí al lunes Pilar Velasco

Voz 16 13:00 la propuesta son quinientos millones de euros en los presupuestos de dos mil dieciocho y el resto hasta alcanzar la equiparación a negociar entre dos mil diecinueve y dos mil veinte es decir se mantienen los ochocientos siete millones de euros iniciales más la subida del funcionario público en total unos mil cien millones de euros en tres años para igualar los haberes de policías y guardias civiles con los Mossos la propuesta de acuerdos se cerró a medianoche tras la reunión de los colectivos policiales con el secretario de Estado una

Voz 0563 13:23 mejora de que dos mil veinte que los sindicatos calculan

Voz 16 13:26 en quinientos sesenta y uno euros brutos al mes para policías y setecientos veinte euros brutos mensuales para guardias civiles con el compromiso de sólido de impulsar una ley de preparación específica que impida a los cuerpos cobrar más que a otros los colectivos en general valoran positivamente la propuesta que consultaran tendrán que refrendar con sus bases antes de dar una respuesta tienen de plazo hasta el próximo lunes

Voz 0027 13:46 el otro sector social en el que el Gobierno tiene un buen incendio que extinguir es el de los pensionistas que se han movilizado tras cuatro años de subidas pírricas han suspensiones constante pérdida de poder adquisitivo ahora Montoro promete que les va a bajar el IRPF pero sólo a los de más edad un anuncio muy muy inconcreto que afectaría además a las pensiones medias y altas no las más bajas Javier Alonso buenos días

Voz 0858 14:05 buenos días Aimar se ha limitado el ministro lanzar la promesa en plena movilización de los pensionistas Montoro la justifica por las necesidades especiales dice que tienen los mayores

Voz 0447 14:13 también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores Ésta es la idea que también llevaremos próximamente a SL de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Voz 0858 14:28 pero ese impuesto ya reconoce en parte esas necesidades y los contribuyentes de más de setenta y cinco años tienen un mínimo exento en el Impuesto mayor que el resto ocho mil cien euros frente a cinco mil quinientos desde el PSOE reprochan además a Montoro que no tenga en cuenta que muchos pensionistas no pagan IRPF precisamente por lo poco que cobran Pedro Sánchez ayer en cuatro

Voz 17 14:48 se olvida que uno de cada tres pensionistas cobra menos de seiscientos cincuenta euros y por tanto esta medida que está planteando el Gobierno de España no le va a repercutir en términos positivos a su bolsillo en definitiva hasta simplemente poniendo una cortina de humo

Voz 0858 15:02 lleno Unidos Podemos lo consideran un insulto porque a partir del año que viene se empezará a aplicar el factor de sostenibilidad que liga a las pensiones futuras a la esperanza de vida Rafa Mayoral diputado

Voz 18 15:11 lo que se ha hecho con la subida de este año es insultar a nuestros mayores insultar a la gente trabajadora que ha hecho que este país funcione durante decenas de años ya hay que decir también que tienen preparado un nuevo asalto que el nuevas saltos el uno de enero de dos mil diecinueve con la aplicación del factor de sostenibilidad

Voz 0858 15:29 ese factor de sostenibilidad lo introdujo precisamente al Gobierno del PP nada más llegar a Moncloa en dos mil

Voz 0027 15:34 y Ciudadanos rompió ayer el frente común que había firmado con el PP en el Congreso para bloquear algunas de las iniciativas de la oposición nuestros partidos usaban su mayoría en la Mesa de la Cámara para frenar la tramitación de las leyes más incómodas llevan pidiendo una prórroga a otra prórroga hay otra hasta dejar esas reformas atrapadas en un limbo legislativo pero una vez que los medios de comunicación han empezado a poner el foco en esa pinza PP Ciudadanos para el bloqueo el partido de Rivera ha decidido dejar de hacerlo y ayer ya desbloqueo por ejemplo la tramitación de la reforma para derogar la ley mordaza o la prisión permanente revisable han acordado en buenos días

Voz 1275 16:05 buenos días son normas que el PP aprobó en solitario cuando tenía mayoría absoluta así que los populares van a intentar negociar en el trámite parlamentario para evitar que se derogue en sólo se reformen anoche en Hora Veinticinco Rafael Hernando reprochaba ciudadanos sus contradicciones y su oportunismo político

Voz 5 16:19 nada no se mueve más al socaire de dónde sopla el viento que con un proyecto político definido el partido Albert Rivera marca distancias y mira hoy

Voz 1275 16:28 la por sus propias necesidades y estrategias parlamentarias José Manuel Villegas en las

Voz 5 16:32 es nuestra prioridad era desarrollar el acuerdo de investidura que teníamos firmado con el Partido Popular pero también tenemos deja la puerta abierta a que si eso se bloqueaba pues puede buscar mayorías alternativas sino que estampación

Voz 1275 16:45 a pesar de este movimiento Ciudadanos va a seguir bloqueando junto al PP la tramitación de otras leyes de contenido económico social y laboral como la subida del salario mínimo o la revisión de los copagos dependencia

Voz 0027 16:56 giro de guión en Cataluña la CUP quiere obligar a Cataluña a Esquerra a retratarse mañana en una votación que se presenta muy incómoda para los tres Yunquera quiere que mañana se vote una resolución en la que se reafirma la vigencia de la declaración unilateral de independencia la que aprobó el Parlament en octubre quedan poco más de veinticuatro horas para el pleno de mañana sin los anticapitalistas no retiran esa enmienda que todo puede ser si finalmente se vota la CUP estaría poniendo en un serio brete años per Catalunya ya a Esquerra porque tienen en sus filas a diputados que quedaron en libertad condicional precisamente por prometer al juez que renunciaban a la unilateralidad Frederic Vincent bon día

Voz 0706 17:32 bon día la CUP se declara más o menos dispuesta a aceptar el plan detener a Puigdemont como líder político en Bruselas a un presidente investido jefe que gestiona el día a día pero fuentes de la formación argumentan que su prioridad es activar la República porque la consideran ya proclamada esto para la CUP implica desobedecer desobedecer hubiese sido dicen investir a Puigdemont hacerlo con Jordi Sánchez es para los anticapitalistas casi una sumisión al Estado

Voz 19 17:55 hoy vemos en Cataluña llena Esquerra una una mayor cercanía a retomar la autonomía que no va a materializar la República con lo cual estamos lejos todavía de un acuerdo

Voz 0706 18:06 es lo que decía Carles Riera de la CUP que no confirmaba si apoyarán el texto de Cataluña que se votará el jueves en el Parlament para legitimar a Puigdemont los anticapitalistas celebran este sábado su Consejo Político

Voz 0027 18:22 a pesar de que Rusia reivindica su papel ayer en el supuesto primer día de tregua de esos aviones y de los al régimen de Al Asad sobre el bastión rebelde sirio de Guta Oriental los vecinos insisten en que los bombardeos no pararon de hecho las ONGs no pudieron evacuar

Voz 2 18:35 a civiles ni introducir ayuda humanitaria Médicos locales temen que el balance de muertos que asciende ya a casi seiscientas personas en semana y media

Voz 0027 18:43 temen los médicos que ese balance aumente a medida que se empiecen a recuperar los cadáveres de familias enteras atrapadas entre los escombros de los bombardeos informa desde Beirut Oriol Andrés

Voz 19 18:52 el fracaso de ayer no ha hecho desistir a Rusia de intentar establecer hoy de nuevo una pausa humanitaria en los combates en Guta Oriental un alto el fuego de cinco horas diarias que debería servir para evacuar a civiles y entrar ayuda básica ayer apenas habían pasado unos minutos de tregua cuando se reanudaron los combates y los bombardeos Moscú y Damasco culpa de ello a los rebeldes a los que acusaron de lanzar proyectiles contra el corredor humanitario Prados opositores y activistas en cambio la responsabilidad fue de las fuerzas del régimen

Voz 1 19:19 baja la voz

Voz 19 19:22 muy portavoz de la organización de rescate Cascos Blancos aseguraba que los ataques aéreos reanudaron casi inmediatamente después de la puesta en marcha de la tregua denunció el uso de los temidos barriles llenos de explosivos por su parte la Cruz Roja Internacional se declaró lista para entrar en el enclave asediado con ayuda humanitaria pero severo lo que en sólo cinco horas no da tiempo una inquietud que comparte la ONU a su juicio la única solución es incrementar ya la tregua de treinta días para todos Siria pactada en el Consejo de Seguridad

Voz 0027 19:50 seis y veinte de la mañana cinco veinte en Canarias quedan cuatro días para las elecciones en Italia Berlusconi desveló por fin ayer quién es su candidato a primer ministro como él no puede presentarse oficialmente porque está inhabilitado por la justicia hasta el año que viene ha hecho una campaña híper personalista centrada en sí mismo pero necesita un candidato al primer ministro como se esperaba Berlusconi ha señalado al actual presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani que en su día fue su portavoz Ike ahora su nombre muy valorado en Europa y que además ofrece un perfil de derecha moderada ante esa parte del electorado italiano asustada por las estridencias de Berlusconi pero en lo que realmente confía Berlusconi es en que el bloqueo a partir del lunes sea tal que haya que repetir las elecciones dentro de unos meses y que para entonces la justicia le haya le haya levantado ya a la inhabilitación Roma Joan Solés la nueva ley electoral italiana el Ros Antelo

Voz 0858 20:38 favorece a las coaliciones de tal modo que un solo partido aunque sea el más votado según los últimos sondeos el Movimiento cinco Estrellas difícilmente tendrá el apoyo parlamentario para formar gobierno y en tal caso

Voz 2 20:51 una rimas hay una mayoría

Voz 0858 20:56 habrá que reenviar a los italianos a las urnas según Silvio Berlusconi que dirige una coalición de derecha que une admiradores de alemana Merkel por un lado del francés Le Pen por otro que ha nostálgicos del fascismo

Voz 2 21:09 Silvio Berlusconi pienso igual que

Voz 0858 21:11 Konya dicho Matteo Renzi de la coalición de izquierda que engloba a democristianos liberales socialdemócratas idea la que han huido antiguos comunistas socialistas y radicales se volverá a votar es lo único que Berlusconi Renzi están plenamente de acuerdo

Voz 2 21:26 no sólo a disposición estoy disponible se ha apresurado de decir

Voz 0858 21:31 Berlusconi que no es candidato porque sigue inhabilitado por fraude fiscal se ha mostrado convencido que el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa revocará su inhabilitación en los próximos meses y que a sus ochenta y uno años podrá presentarse entonces finalmente a es nuevas elecciones como candidato a primer ministro de Italia

Voz 0027 21:50 en Estados Unidos Donald Trump ha designado ya al hombre que dirigirá su campaña para la reelección en dos mil veinte es veraz Pascal el experto en redes sociales que ya dirigió la parte digital de su campaña en dos mil dieciséis fue quién le convenció de invertir sus fondos en atraer a determinados segmentos de población a través de anuncios en Facebook específicamente en Face los anuncios son los estados clave en los que se jugaban los delegados que terminaron dándole la victoria Julia Molina buenos días

Voz 20 22:13 has buenos días mientras Trump se comunicaba por Twitter o Facebook se hacía con la audiencia de Facebook con una media de cincuenta mil anuncios al día algunos de ellos usando mes de Hillary con cara de enfado y mensajes demoledores una estrategia en la que ni el propio Trump creía a todo el cargo pero con la que el experto en marketing tenía claro que ganarían a pesar de lo que pronosticaban los medios tradicionales

Voz 0447 22:35 puntos de revisión si villas

Voz 20 22:38 de los que Pascal dice que ese río cuando consiguió que Trump llegase a la Casa Blanca una hazaña que buscan repetir en dos mil veinte con él al mando de la campaña

Voz 0027 22:48 si Trump ha propuesto a su piloto personal como director de la Administración Federal de Aviación de EEUU que es la agencia que se encarga de regular todo el tráfico aéreo este hombre fue quien pilotó el avión del presidente que le llevó de mitin a mitin en esta campaña de de dos mil dieciséis trampa lo ha defendido en los últimos días como como un tipo listo dice que sabe lo que hace en España indignación en Jaén al conocer que una empresa quiere obligarle a una trabajadora a compensar la hora y media que faltó al trabajo porque estaba presentando una denuncia contra un acosador que le había esperado en la puerta de su casa increpando le llegó a pegarle con el coche por detrás esta mujer fue a presentar la denuncia tardó hora y media la empresa dice qué tiempo lo tiene que recuperar o que se lo van a descontar de la nómina no es una compañía cualquiera es la empresa que tiene adjudicado el servicio de atención del teléfono cero dieciséis contra el machismo Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 0534 23:39 buenos días Aimar Sí Se trata de Il Unión Contact Center la empresa que gestiona el Servicio de Salud Responde que achaca lo ocurrido a un error administrativo y aseguran que devolverá la cantidad que los restaron del salario a esta mujer que según el sindicato CSIF es precisamente la encargada de atender las llamadas del cero dieciséis también desde la Junta han pedido a esta empresa que no reclame el tiempo que perdió de la jornada laboral Los hechos ocurrieron la semana pasada como decías la mujer salió de su casa a las siete de la mañana para ir a trabajar cuando un hombre presuntamente comenzó a insultarla el acosador la llegó a perseguir con su vehículo hasta llegar al centro de trabajo donde llegó a darle la parte trasera del coche esta trabajadora tuvo un ataque de ansiedad y fue a presentar denuncia ante la policía durante su jornada laboral

Voz 0027 24:19 la Comisión Nacional de la Competencia mantiene su pulso contra el Gobierno por las medidas que el equipo de Rajoy ha tomado en los últimos meses contra las empresas de coches con conductor como Over au caddie Fay competencia avisa al Gobierno de que no caben dentro de la ley algunos de los cambios que se han impuesto por ejemplo que quien consiga una licencia de ese tipo una vs no pueda venderla en los siguientes dos años o que hubo Fay tengan que comunicar por adelantado los trayectos para los que les han contratado los clientes Pascual ante buenos días buenos días la Comisión considera que a estas medidas se limitan la competencia y por tanto perjudican a los con su

Voz 1275 24:50 menores entiende por ejemplo que poner restricciones a la venta de licencias desincentiva la entrada de nuevas empresas en el sector regulado potenciar pidió al Gobierno que anule estas medidas aprobadas hace dos meses o de lo contrario ir a los tribunales no sería el único contencioso de la Comisión con el Gobierno la justicia aún tiene que decidir el recurso presentado a finales de dos mil quince contra la medida que limita el número de licencias obedece a una por cada treinta de taxi a pesar de que solo

Voz 0027 25:16 y seis por ciento de la población mundial utiliza el teléfono móvil la cantidad de tarjetas SIM activas supera ya a la población mundial hablamos de tarjetas utilizados por personas al margen de las que usan las máquinas para comunicarse entre ellas eh ahora mismo según un informe hecho público en el Mobile en el congreso de móviles de Barcelona hay más líneas de móvil en el mundo que humanos sobre teléfonos escuchen esto la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid tendrá que pagarle seiscientos euros a la Agencia Estatal de Meteorología la Aemet para saber en cada momento qué tiempo hará desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección sólo la Junta esa junta podrá llamar a la Hemed será interlocutor único evitando así que como pasaba antes muchos cofrades llamaran por su cuenta la agencia para saber si su paso podía salieron bloquearan en algunos casos las las liras Radio Valladolid Juan Marín buenos días

Voz 2 26:08 hola buenos días serán cincuenta con cuarenta y seis euros más IVA diarios según la Aemet las cofradías de Semana

Voz 0603 26:14 la Santa requieren predicciones meteorológicas a la medida y recuerda que para hacerles posible es necesario un refuerzo de los grupos de predicción de vigilancia la información se va a facilitar por email además de un asesoramiento telefónico personalizado las cofradías interesadas deberán solicitar el servicio antes del dieciséis de marzo

Voz 0391 26:34 hoy

Voz 1161 26:36 los deportes Sampe buenos días buenos días pues la derrota del Real Madrid en Cornellà queda en segundo plano después del fallecimiento de uno de los mitos del fútbol español el de Enrique Castro Quini quizá el mejor goleador de nuestro país de ahí el apodo del matador jugador del Sporting y durante cuatro temporadas del Barça fallecía ayer a los sesenta y ocho años víctima de un infarto por el larguero pasaron varios presidentes los equipos en los que jugó Sporting Barça también del Oviedo su máximo rival además de excompañero suyo sino de los técnicos entre sus técnicos en el Barça Javier Fernández Jorge Menéndez con Josep Maria Bartomeu José Ramón Alexanco Ferrero Quique Morán y César Luis Menotti

Voz 6 27:09 día muy triste para todos para toda España no siempre simplemente para gente pulso para la gente que ama los valores y que quiere a las buenas personas como colofón cogido como

Voz 21 27:18 yo estoy como estuvieran oí y la verdad es que entiendo que que todos los aficionados del Sporting pues mono lo estén pasando muy mal se va un grande Kimi es un un

Voz 22 27:27 jugador una persona que con esos valores que tenía el la verdad es que entusiasmaba a todos y a todo el mundo gustaba por eso digo es una pérdida importante para muy importante para el fútbol así lo vamos a encontrar a faltar Muccino

Voz 21 27:37 bueno pues muy muy triste como yo que hago yo pasaba muchísimos minutos muchísimas horas con el de alguna manera pues muy tres

Voz 23 27:45 eh aparte de compañero Éramos amigos y vivimos muchos años y la verdad es que es un día tremendamente triste pero no solamente para mí sino para para todo la familia Sporting insta ahí para todo el mundo que no cabe duda en persona a futbolistas

Voz 24 28:00 tengo un amigo que es como que no han arrancado algo muestras no de toda la vida no no muy dolido nombre Jo en el excelente persona con el grupo sobre todo son personas que siempre aporta

Voz 1161 28:13 hoy desde las doce de la mañana quedará instalada la capilla ardiente en el Molino en la Liga ha confirmado que se guardará un minuto de silencio en los partidos de miércoles y jueves de la jornada veintiséis y los del fin de semana de la XXVII en primera división en lo deportivo derrota del Real Madrid ayer en Cornellà con el Espanyol uno cero gol de Gerard Moreno el minuto noventa y tres el delantero pasaba por el larguero

Voz 5 28:27 ha sido una victoria que nos hacía falta bueno contento de estoy sobre todo contento porque se lo merecía también el equipo de una racha que llevamos así que no nos gustaba

Voz 1161 28:37 en el otro partido de ayer el Girona venció uno cero al Celta gol de Portu la jornada veintiséis en primera sigue esta tarde noche con cinco partidos más entre ellos tres de ellos a las siete y media de la tarde Málaga Sevilla Getafe Deportivo y Athletic Valencia y dos más desde las nueve y media Atlético Madrid Leganés Éibar Villarreal y controversia en el caso Neymar para Emery no está descartada ante el Real Madrid

Voz 25 28:55 ahora no que el sí pero no está descartado que vamos a esperar con evolución estos días desde luego el está con muchas ganas de jugar la decisiones van a venir en cuanto a cómo progresa con esa lesión y hasta qué punto pues es la lesión le va a impedir el no poder estar en el partido

Voz 10 29:11 pero el padre dejó claro el temor a una entrevista con hay espía

Voz 1161 29:13 que su hijo será baja durante las próximas seis ocho semanas aunque todavía valora seguir un tratamiento conservador para intentar que juegue ante los de Zidane dos más al filo de la noche la Real Sociedad hacía oficial la incorporación por lo que resta de temporada del portero homenaje y dos más del portero Miguel Ángel Moyá que deja Atlético Madrid Ike podría debutar ya mañana mismo ante el parte en el partido ante el Betis y hay lío con el Atlético Betis de la jornada treinta y cuatro porque la Liga quiere ponerlo en lunes basándose en que ese fin de semana se disputa la Maratón de Madrid pero el Atlético lo quiere el domingo porque el jueves podría tener partido de Europa League en el Wanda Metropolitano se juegue el sábado la final de Copa y en tenis Rafa Nadal no siguen torneo de Acapulco en el que un allegado voz debutara ante Feliciano López que ha ganado al japonés Taro Daniel su sustituto ha caído también Fernando Verdasco en primera ronda

Voz 1275 30:00 Sol

Voz 1 30:01 seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:05 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 30:11 Narcís Serra ex vicepresidente del Gobierno de España expresidente de la rescatada Catalunya Caixa comparece hoy en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera

Voz 0027 30:21 dará explicaciones a la Cámara sólo ocho días después de haber testificado como imputado ante la Audiencia Nacional por el agujero de setecientos veinte millones de euros creado en Catalunya Caixa en operaciones inmobiliarias entre dos mil y dos mil siete bajo su mandato según el Tribunal de Cuentas el rescate de la caja que presidía Serra ha sido el que más ha costado en la práctica a los contribuyentes españoles topten mil seiscientos millones de euros que son trescientos más que lo que ha costado Bankia y el ex director del Palau de la Música Jordi Montull ha quedado en libertad provisional tras depositar una fianza de cien mil euros a la espera de que el Supremo resuelva su recurso contra la pena de cárcel en prisión veintidós días prisión preventiva desde que la Audiencia de Barcelona le condenó a siete años y medio por el expolio del Palau Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 31:02 donde a su defensa entregó el dinero ayer en los juzgados y por la tarde ya salió de la cárcel de Brians dos Félix Millet aquí en el tribunal impuso una fianza mayor de cuatrocientos mil euros sigue en prisión porque todavía no ha conseguido reunir el dinero desde su defensa han recordado en estos últimos días que Millet puso todos sus bienes a disposición de Juzgado como compensación por el expolio del que de

Voz 2 31:21 aclararon culpable

Voz 0027 31:30 uno de cada tres menores en España ha recibido algún tipo de mensaje sexual a través del móvil el estudio en el que han participado una veintena de universidades europeas revela que el ciberbullying es otro gran riesgo al que se enfrentan al conectarse a las redes sociales los menores María manjar

Voz 26 31:43 acaso los niños españoles se conectan antes a Internet ahora a los siete años ya los ocho ya tienen su primer móvil cuando hace unos años eran los once en consecuencia están sometidos a más riesgos el último que preocupa porque ha aumentado mucho

Voz 2 31:56 es el sexto en el envío de mensajes sexuales que reciben uno de cada tres menores Mayall

Voz 1 32:02 en Garmendia coordinadora de la investigación en la que han participado veinte Universia

Voz 26 32:05 la europeas llama la atención sobre lo que

Voz 1 32:08 los adolescentes envían a través del smartphone

Voz 0978 32:10 llamativo como las las chicas tienden a cambiar más fotos sexys y sugerentes y los chicos en cambio estiman con mayor frecuencia fotos más comprometidas otras más explícitas son demuestran tales veo súper

Voz 26 32:24 otro de los riesgos es el bullying el ciberbullying que se ha duplicado en cinco años siete sufren más las niñas en cambio quedar con desconocidos a través de la red no ha supuesto peligro la mayoría de las ocasiones por las cautelas que toman los propios adolescentes

Voz 0027 32:39 el norte de España está blanco ahora mismo está nevando en el centro de Barcelona en el de Zaragoza en Oviedo en las tres capitales vascas en San Sebastián por ejemplo hay ahora mismo ya una buena capa en el Paseo de la Concha vamos allí en un minuto en la Mesa de España pero antes complicaciones en las carreteras María Forner buenos días

Voz 8 32:53 buenos días hasta ahora te para tener afectados cientos son carreteras y puertos de montaña en todo el país once se encuentran cerrados al tráfico y cincuenta y dos requieren el uso de cadenas la peor situación la encontramos en Huesca Teruel Castellón Valencia en la red viaria principal hay veintisiete vías afectadas de ellas hay ninguna cortada al tráfico son necesarias las cadenas en Asturias en la A S I en Mieres Camín la ese dos a la altura de Posadas en Cantabria en la A67 desde mata porque era hasta Molledo en Huesca en la dos a la altura de Fraga en la A veintidós entre Altorricón Barbastro oye la A23 desde Gurrea de Gallego hasta de arena recuerden que seguimos en alerta por nieve en gran parte del país desde la Dirección General de Tráfico les insistimos consulte la información meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos

Voz 0027 33:38 vías que evidentemente no es María Forner Alfonso Martínez gracias un abrazo estado

Voz 14 33:46 la mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent por eso somos la clínica dental oficial de la Liga además al pedir tu primera consulta gratis te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent reservas ya tu consultan el novecientos ciento uno cero cero uno When Vitaldent punto com su salud empiezan tu boca tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 2 34:07 oye Clará tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al vete en queda más tranquila pues por lo que cuesta merece la pena tener alarma lluvias genera tranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 15 34:22 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 27 34:32 esta mañana que siempre es que le preguntaba Martín Berasategui cerquita de hoy jamón y melón qué tal y me dice Ana eso no casan y Dios entonces yo aquí hago un llamamiento a todos los alcaldes de España para ver si hay alguien que tiene huevos de inaugurar una rotonda con una escultura dedicada al melón con jamón produciría fantástico de escribir Lisenia con una escultura el melón con jamón vamos los tres no que en cada pueblo ciudad dispone la rotonda eh quiero vivir ahí

Voz 28 35:01 vale

Voz 2 35:03 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 30 35:17 hoy por hoy la Mesa de España que gira gira

Voz 1 35:32 salas siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias y comenzamos hoy en las tres comunidades más afectadas por el temporal de nieve de lluvia de viento en Cataluña Emma Miguel bon día Nieva ahora mismo

Voz 0563 35:44 días sí está nevando hasta ahora a las zonas más afectadas en Lleida y el interior de Tarragona donde hace más o menos una hora que nieva con intensidad desde hace unos minutos Nieva también en el centro de Barcelona y lo hemos visto desde el desde nuestro estudios

Voz 1 35:57 Euskadi Isabel León iba a preguntarte está nevando pero acaba de contar Aimar que un manto blanco cubre la concha o egun on

Voz 0821 36:03 sé que tal vez la foto de las medidas es desde luego la más espectacular pero debería que ahora mismo estará terraza de la SER en Bilbao que la recuerdas me imagino perfectamente para salir con una manta Joan Vernet no te digo más

Voz 0563 36:15 en Canarias sopla el viento Héctor palmero buenos días qué tal Pepa buenos días pues sí que sopla sobre todo en las islas occidentales ya se han detectado a lo largo de esta madrugada rayas que alcanzan los ciento diecinueve kilómetros por hora por ejemplo los saltos de la isla de La Gomera

Voz 1 36:28 nieve que se convertirá en agua eso es bueno en primas

Voz 0563 36:30 ida pero de momento deja complicaciones en Cataluña

Voz 1 36:33 ya se han suspendido todas las rutas de transporte escolar precisamente por la nieve ya ayer más de seis mil escolares se quedaron sin clase

Voz 0563 36:40 sí Protección Civil sigue en alerta ante la previsión de que estas nevadas que han empezado ahora se intensifiquen por eso hoy como medida preventiva no habrá transporte escolar Reese ha pedido a las familias afectadas que tampoco intenten llevar a sus hijos a las escuelas en coche lo que se busca en definitiva es que hay el mínimo de coches posible en las carreteras así lo pedía ayer el director general de Protección Civil andaluces

Voz 30 37:02 tutor o el curso se compré

Voz 0563 37:06 no no utilicen ningún tipo de transporte por carretera decía porque van a estar afectadas ayer veintiuna escuelas cerraron por la nieve dejó pero a tres mil trescientos alumnos sin clases y otros dos mil se quedaron sin transporte escolar hoy no abrirán las universidades de Girona Lleida además desde las cuatro de la tarde de ayer mientras dure este episodio los camiones tienen prohibido circular en toda Catalunya una restricción que nunca antes se había aplicado aquí que no ha gustado al sector del transporte porque la ven desproporcionada

Voz 1 37:37 Euskadi lo que preocupa Isabel es la red principal de carreteras

Voz 0821 37:40 sobre todo porque a esta hora ya está cortada la N uno en eche Garate y la A quince la conexión con Navarra la altura de Andoain ambas en red principal son dos vías especial circulación en hemos llegado siquiera a las siete de la mañana eh cuando se previa se preveía la mayor precipitación entre las siete y las nueve en red secundaria son ya varios los puertos cerrados y en los que se precisan cadenas así que con esta situación difícil meterlas los quitanieves echando el resto la petición del Departamento de Seguridad aquí es que si no es imprescindible hoy no se coja el coche la parte bonita hasta ahora sin duda lo decíamos que ha nevado en la costa que la foto de la Concha cubierta de nieve es una de las decenas de imágenes que podemos capturar hoy porque son muchas las playas que amanecen nevadas o practicamente todas en Bilbao y en Vitoria Nieva también con ganas lo previsto bueno pues que lo siga haciendo hasta las diez de la mañana hay que para mediodía la situación se vaya

Voz 1 38:26 poco a poco normalizó como no puedo ir a esa terraza Isabel poned fotos en Cadena Ser punto com anda un abrazo hasta luego en Canarias tampoco haber clase hoy en la mayoría de las islas por el viento está activado el nivel máximo de alerta lector porque se esperan rachas de hasta ciento treinta kilómetros

Voz 0563 38:43 ahora sí Pepa de yo ya lo que llevamos de miércoles han detectado raya superiores superiores a los cien kilómetros por hora en los altos de La Gomera también en la isla de El Hierro en la zona aeroportuaria el municipio de Valverde por todo ello y porque las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología hablan de un empeoramiento de las condiciones en el día de hoy la Consejería de Educación ha tomado esa medida de suspensión de la actividad diva en todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria en vista de que la Dirección General de Seguridad y Emergencias elevaba a la categoría de alerta máxima el aviso por fuertes vientos la suspensión de las clases afecta a todos los niveles educativos incluidas las universidades canarias que esta vez también han sido incluidas en esta medida de precaución además tras ser lanzarlas estas alertas la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que el puerto de la capital tinerfeña queda formalmente

Voz 0027 39:29 en situación de cierre operativo

Voz 1 39:35 en Valencia no nieva no Janata día bon día en el interior está la cosa va a llover pues de haber estaba lloviendo cuando yo he venido bañeras estrena ahí Valencia ha cubierto espero un documental que cuenta las dificultades a las que se enfrentaron las primeras mujeres que entraron en la Policía Local no fue hace un siglo fue la promoción de mil novecientos ochenta y uno aunque fuera el siglo pasado si fuera hombre

Voz 31 40:00 aunque no debe las mujeres que entraron en el cuerpo de la Policía pero tenían las funciones restringidas por aquel entonces no podían patrullar por la ciudad no conducían no había equidad pero dicen que tampoco la horas nos lo han contado las agentes Belén Hernández llamado Ciurana

Voz 0563 40:16 pues porque que somos débiles sabemos defendernos o no sabemos hacer las cosas con no sé qué es claro siguen habiendo reticencias a que dos mujeres vayan en una patrulla

Voz 31 40:27 el documental cuenta los obstáculos a los que se enfrentaron las condiciones en las circunstancias por las que ingresaron en un año difícil el de golpe de Estado el ochenta y uno Miguel del primer maratón de vallas

Voz 1 40:38 hace sólo treinta y siete años que las mujeres entraron en la Policía Local solo treinta y siete años en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días Pepa El hotel Ritz único lujo desde hace mucho tiempo cierra hoy sus puertas para renovarse obras que van a durar hasta final del año que viene

Voz 1275 40:55 quise inauguró en mil novecientos diez ciento dieciocho años ha cumplido ya el Ritz y es hora de renovarse cierra sus puertas de forma provisional para someterse a esa reforma y anoche se despidió con un en exclusiva con algunos de los platos más representativos del hotel como las milhojas el homenaje al Rey Alfonso XIII la reforma va a durar hasta finales del dos mil diecinueve la idea es mejorar las instalaciones pero con por su esencia el estilo belle époque se va a reformar la cúpula hay también se va a instalar una piscina los objetos de valor semana guardar en unos almacenes y más adelante decidirán si reciclan todo algunos Se vende no salen a subasta esta mañana habrá desayuno común de anormal y las puertas se cerrarán pasadas las doce cuando está previsto que dejé en sus habitaciones los últimos inquilinos del Ritz tal y como lo conocemos hasta

Voz 1 41:36 hasta luego adiós

Voz 32 41:38 no me uno mucho

Voz 1 41:50 las ciudades alemanas podrán prohibir circular a los coches diésel para reducir la contaminación es una medida avalada por la Justicia que afectaría a doce millones de vehículos lo que supone un varapalo para una industria muy importante en aquel país corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 42:07 si siguen sobrepasando los niveles de óxido nitroso permitidos en el aire las autoridades municipales podrán prohibir la circulación de vehículos diésel más contaminantes así lo sentenciado hoy el Tribunal Federal contencioso tras la demanda presentada por la Asociación Alemana de defensa del medio ambiente quién defendía que cada ciudad podría imponer prohibiciones restricciones sin necesidad en una ley nacional a fin de mejorar la calidad del aire en los núcleos urbanos la sentencia abre la puerta a que Stuttgart Düsseldorf que otros setenta municipios con altos niveles de contaminación atmosférica puedan ahora establecer este veto aunque el Tribunal insta a que las prohibiciones se realicen de forma gradual sólo los coches diésel con el estándar de emisiones Euro seis y los motores de gasolina con el regreso superior podría seguir conduciendo sin restricciones de los quince millones de vehículos diésel que circulan en Alemania sólo dos coma siete en en el estándar de misiones más actual el euros seis

Voz 1 43:07 la policía portuguesa es una de las más violentas de la Unión Europea hay sus prisiones son inhumanas lo dice el Consejo de Europa que pide Portugal que corrija los abusos a detenidos y reclusos informa para la sede desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 1161 43:22 no es de ratas y sin las condiciones mínimas pero acudirá a seres humanos es así que el comité pero la prevención de tortura del Consejo de Europa describe a las cárceles portuguesas en un demoledor informe sobre los centros presidiarios del país vecino los investigadores europeos denuncia los malos tratos a los que están expuestos los reclusos muchos de los cuales pasa hasta veintitrés horas de cada día encerrados en celdas que ocupan menos de tres metros cuadrados el mismo informe también señala la brutalidad con la que actúa la policía portuguesa particularmente en su trato con personas con rasgos africanos las cuales son víctimas de abusos físicos y verbales llevados a cabo por las fuerzas policiales con total impunidad el Comité Europeo pide que el Gobierno portugués intervenga para poner fin al trato degradante de Ciudadanos y presos y subraya que hasta los reclusos tienen derechos fundamentales

Voz 1 44:18 el Santo Sepulcro de Jerusalén ha reabierto sus puertas esta madrugada las iglesias cristianas han sellado la paz con el Gobierno israelí porque el Gobierno ha parado el cobro de nuevos impuestos a los templos Jerusalén