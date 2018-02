Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

buenos días y fríos España continúa bajo los efectos del temporal que en Europa en el resto de Europa llaman la Bestia del Este y aunque aquí han llegado los coletazos a esta hora está nevando a nivel del mar ahora mismo nieva en Barcelona ya están blancas Santander San Sebastián en el interior Zaragoza cómo va a evolucionar la cosa Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 00:39 buenos días pues que hasta el mediodía tendremos que estar muy atentos a estas nevadas que llegan a puntos costeros también en ciudades como Gijón en prácticamente toda la costa del Cantábrico de hecho del Mediterráneo de Cataluña nevadas que serán copiosas no sólo en la costa sino sobre todo en puntos del interior y además el el interior es donde va a ser más persistente hasta prácticamente el final de la jornada en cambio en la costa a partir del mediodía empezar a subir esta cota de nieve no son atención a la lluvia sino también al hielo pero a las lluvias en el centro sur de la península a medida que avance la tarde van a ganar intensidad algunas tormentas al final de la tarde pueden caer de manera torrencial

Voz 1727 01:16 es miércoles es veintiocho de febrero y otra noticia de la noche los sindicatos de Policía y de la Guardia Civil han llegado a un preacuerdo con el Ministerio del Interior para equiparar sus sueldos a los de la policía autonómica Aimar Bretos

Voz 0027 01:30 el ministerio ha ofrecido mil cien millones en tres años para compensar esa brecha salarial según los cálculos de los sindicatos en dos mil veinte un policía nacional cobraría quinientos sesenta euros brutos al mes más que ahora un guardia civil setecientos

Voz 2 01:42 veinte agentes iban a votar para refrendar este acuerdo de aquí al lunes ciudadanos materializó

Voz 1727 01:47 ayer en el Congreso lo que el lunes adelantamos en la SER Rivera desatascar la tramitación de algunas iniciativas que buscan tumbar las leyes más polémicas del PP por ejemplo la ley mordaza la formación se distancia de Rajoy en el Parlamento y Rafael Hernando del PP la acusa de oportunismo electoral

Voz 3 02:04 el ciudadano se mueve más socaire de dónde sopla el viento que con un proyecto político definido pues bueno y a unas personas que un día dicen que son socialdemócratas al día siguiente dicen que son liberales y que a veces pues no hacen planteamientos que no sé muy bien dónde se ubican ideológicamente

Voz 1727 02:22 en Cataluña la CUP se descuelga de las negociaciones para formar Gobierno dicen que sólo avalará un pacto que apueste por la desobediencia y la tensión con el Estado Carles Riera es su portavoz

Voz 4 02:33 hoy vemos en Cataluña llena Esquerra una una mayor cercanía a retomar la autonomía que no va a materializar la República con lo cual estamos lejos todavía de un acuerdo

Voz 1727 02:44 hoy pretenden que mañana se vote en el Parlament la declaración de Cataluña como Estado independiente y Puigdemont anotó el común ha ido a Gante a decir que no tiene vocación de convertirse en un símbolo Silvio Berlusconi señala Antonio Tajani todavía presidente del Parlamento Europeo como candidato a primer ministro de la coalición que dirige de Forza Italia

Voz 3 03:10 ente que llamáis datos del europea

Voz 0027 03:13 no ha dicho su nombre pero que se ha referido a él como el mejor presidente de la Asamblea Europe así que no hay dudas Antonio Tajani actual presidente del Europarlamento que fue portavoz del Gobierno de Berlusconi el ex primer ministro no se puede presentar porque está inhabilitado

Voz 1727 03:26 había muerto un mito del fútbol

Voz 5 03:34 cuando menos valor tendrá Morla es aquel

Voz 0027 03:39 mítico delantero Enrique Castro Quini ex futbolista del Sporting y del Barça murió anoche de un infarto en Gijón a los sesenta y ocho años el mundo del fútbol lamenta hoy la muerte de uno de los mejores goleadores de la historia de España los presidentes de dos equipos recordaban anoche en El Larguero emocionados vamos a Bartomeu del Barça ya Javier Fernández

Voz 6 03:55 en con esos valores que tenía el la verdad es que entusiasmaba a todos y a todo mundo gustaba era importante para van muy importante para el fútbol ley lo vamos a encontrar a faltar muchísimo

Voz 7 04:04 pero que es es un día muy triste para todos para amas para el creo que para toda España no es siempre lo simplemente para gente pulso para la gente que ama a los valores y que quiere

Voz 1727 04:13 para algunas personas porque además de su talento hoy todos hablan de la bondad de un hombre que incluso recibió un Oscar porque aparecía en la película de Garci Volver a empezar

Voz 5 04:29 ahora aquí vive ya eh

Voz 2 04:33 el mundo del fútbol en general del Deporte despide hoy al brujo Quini pero no se tiene Sampe

Voz 1161 04:38 por qué esta tarde noche tenemos cinco partidos de Liga de la jornada veintiséis y en los que se guardará un minuto de silencio en memoria de Quini tres de ellos a las siete y media de la tarde Málaga Sevilla Getafe Deportivo y Athletic Valencia dos más desde las nueve y media de la noche Éibar Villarreal de Atlético de Madrid Leganés ya sin Moya que ha fichado por la Real Sociedad partidos de la jornada veintiséis que comenzaba ayer con la victoria del Girona uno cero sobre el Celta gol deportivo y la del Espanyol en Cornellà sobre el Real Madrid uno cero Minuto noventa y tres con gol de Gerar Moreno

Voz 2 07:38 el acuerdo está muy próximo a llegar no se trata sólo de dinero que por primera vez se ha puesto dinero

Voz 1727 07:46 el ministro del Interior aseguraba hace unos días que por dinero no iba a ser lo dijo aquí también Hoy por hoy con Ciudadanos abanderando la reivindicación de guardias civiles y de policías para su equiparación salarial con los cuerpos autonómicos el Gobierno se ha empleado a fondo y esta noche han llegado a un principio de acuerdo Carolina Gómez buenos días

Voz 1113 08:04 buenos días después de meses de negociación tensa la última oferta del Gobierno parece haber convencido a los sindicatos de la Policía y a las asociaciones de los guardias civiles

Voz 0393 08:14 sí de hecho las negociaciones habían roto la semana pasada pero la reunión de ayer sirvió finalmente para que las partes alcanzaron un preacuerdo interior elevó notablemente su oferta hay puso sobre la mesa mil cien millones de euros en los próximos tres años para acabar con esa brecha salarial los primeros quinientos millones para ya para este dos mil dieciocho según los cálculos de los sindicatos con esa cantidad en dos mil veinte un policía nacional cobrará quinientos sesenta y uno euros brutos más al mes y un guardia civil setecientos veinte el preacuerdo tendrá que ser refrendado por las bases antes del lunes los agentes hablaban ayer a la entrada de ese encuentro de una

Voz 1113 08:46 porte unidad histórica en treinta años si ese acuerdo se ratifica Rajoy tendrá resuelto un problema que afectaba que afecta todavía a más de ciento cuarenta y dos mil funcionarios entre guardias civiles y policías el siguiente escalón en la empinada carrera electoral es este

Voz 16 09:03 no sé lo que defendemos amante otras versiones públicos son los jubilados que se han vuelto a concentrar ayer en algunas ciudades como Santiago para ti

Voz 1113 09:11 de estar por suspensiones Montoro medio anunció ayer también sin mucho detalle una rebaja en el IRPF a una parte de los pensionistas la deducción se incluiría en los Presupuestos de este dos mil dieciocho

Voz 17 09:26 estamos en ellos hay también la idea es que una persona

Voz 18 09:30 sería una edad ya muy avanzada tiene siempre problemas de dependencia porque

Voz 1727 09:36 por tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Voz 18 09:40 que reconozca que en la propia edad del contribuyente

Voz 17 09:43 ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores

Voz 1113 09:47 acabará de caer Montoro esta circunstancia no ha querido aclarar el ministro de Hacienda a partir de qué edad si será necesario cumplir ciertos requisitos para acceder a esta deducción

Voz 6 09:59 y no

Voz 19 10:06 aquí leves se refiere

Voz 1727 10:08 de Montoro se pregunta esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1113 10:12 la tozuda negativa del presidente del Gobierno Mariano Rajoy a no hacer otro cambio en su Gobierno que no sea el único nombramiento obligado del nuevo ministro de Economía institución de Luis de Guindos puede terminar por acarrearle serios daños Rajoy se empeña en que sus ministros lo bordan pero realmente hay que ser muy poco crítico para no comprender que la titular de Trabajo Fátima Báñez puede ser cualquier cosa menos pum posible escudo frente al movimiento de protesta de los pensionistas que tanto teme con mucha razón el Partido Popular Báñez ha conseguido irritar a todo el mundo con su tono beatífica que sobre todo con su negativa rotunda a aceptar que el poder adquisitivo de los pensionistas ha bajado como yo jubilado no fueran capaces de crear su propia cuenta es pues la extraño que los dirigentes populares estén alarmados y observen con enorme inquietud la parálisis del presidente del Gobierno también en este asunto no hay nada que pueda alarmar más a un candidato del PP que la aparición de un movimiento organizado de protesta entre los jubilados porque todos son conscientes de que el sesenta por ciento de su electorado tiene más de cuarenta y cinco años y que más del treinta por ciento está ya cerca de los sesenta tan nervioso en el estanque el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que ha lanzado a ofrecer una vez más incentivos fiscales a los jubilados sólo que en este caso ha sonado muy mal se trata dijo de reducir la base de cotización a pensionistas comillas de edad muy avanzada aquí se refiere señor Montoro grandes fuentes fiscales a los nonagenarios que

Voz 19 11:53 Jeff

Voz 1275 11:58 el momento político que vivimos es tan

Voz 1113 12:00 el complejo que al PSOE seleccionaban las lenguas los presidentes de Aragón y Castilla La Mancha han acudido en encuentro de la Real Academia en defensa del castellano como vehículo de igualación de derechos mientras los socialistas asturianos se dividen polaco

Voz 1727 12:16 en realidad el bable Francina Armengol

Voz 1113 12:18 incluye el catalán como requisito para la progresión de los profesionales de la sanidad y el PSC se adhiere a las concentraciones a favor de la inmersión lingüística en Cataluña Inma Carretero buenos días

Voz 0806 12:30 buenos días la política lingüística sirvió a ciudadanos para implantarse en Catalunya ya hay socialistas que quieren evitar que allane el camino a los naranjas en territorios donde no tiene presencia como Castilla La Mancha así que su presidente Emiliano García Page hacía ayer esta advertencia al lado de Javier Lambán en la sede de la Real Academia Española

Voz 1226 12:50 estar muy vigilantes para que ningún idioma haga las veces de frontera o de corralito cultural que finalmente no nos conviertan españoles distintos o con derechos distintos eh según el idioma acabemos

Voz 0806 13:02 no hizo referencia expresa García Page a su compañera Francina Armengol que promueve que el catalán sea requisito para trabajar en la sanidad de Baleares este tema no gusta a muchos en el PSOE de hecho un miembro de la ejecutiva federal asegura en privado a la Cadena Ser que es un planteamiento nacionalista que puede pasar factura al PSOE la política lingüística también divide a los socialistas en Asturias allí la dirección regional quiere que el bable sea lengua cooficial mientras en Cataluña el PSC se suma a las concentraciones de apoyo a la escuela catalana

Voz 1113 13:34 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1113 15:23 más madera sobre Siria hoy sabemos que Corea del Norte vendió material al régimen de Al Asad para fabricar armas químicas lo cuenta el New York Times citando un informe de Naciones Unidas corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 0806 15:36 buenos días Se trata de un informe elaborado por un equipo de investigadores de Naciones Unidas al que ha tenido acceso el New York Times la relación entre los dos países viene desde hace décadas pero según el documento Corea del Norte ha estado suministrando material para alimentar la capacidad nuclear de Siria durante la guerra los expertos han registrado al menos cuarenta envíos entre dos mil doce y dos mil diecisiete y de partes de misiles balísticos reactores nucleares y copias de contratos entre compañías de ambos países Toni bling Kern asesor de seguridad nació

Voz 9 16:04 al durante la administración Obama señala la CNN la responsabilidad que tienen Rusia China en frenar este negocio porque lo que deja este informe de evidencias el fracaso de las sanciones internacionales a las que están sometidos los dos regímenes

Voz 0806 16:18 tanto los envíos de material desde Pyongyang como los envíos de dinero desde Damasco eludieron los controles internacionales y los servicios de espionaje de Estados Unidos entre otros la Casa Blanca no ha querido hacer ningún comentario al respecto tampoco lo ha hecho ningún miembro del Consejo de Seguridad de Naciones

Voz 1113 16:34 vidas y en Oriente Próximo no se ve una salida toda la violencia política y a la inestabilidad que lleva años soportando la región Ésta es la advertencia que hace Tareq Youssef que es director de un tanque de Qatar critica que Estados Unidos y la Unión Europea se hayan desentendido de lo que está pasando allí Álvaro Zamarreño

Voz 2 16:53 a veces pone el ejemplo de cómo Estados Unidos Europa están callados ante la carnicería en Siria y eso tendrá consecuencias sin siquiera el régimen de Al Asad y sus aliados internacionales no sólo se sienten cómodos y confiados sino inmunes ante cualquier responsabilidad que se les pueda pedirse y eso va a tener implicaciones geoestratégicas a largo plazo para Europa y Estados que Schutz más europeos y estadounidenses esto

Voz 0116 17:18 han demasiado volcados en sus problemas internos como para jugar un papel positivo en Oriente Próximo nadie pone orden en una zona en la que no hay ninguna fórmula de cooperación regional

Voz 2 17:28 nada MEX frac mente nadie las dinámicas de inestabilidad fragmentación incertidumbre van a seguir durante mucho tiempo ahora mismo son casi el único motor de lo que pasa en la zona de la reacción internacional o falta de ella hacia el mundo árabe eso por un lado debería preocupar mucho a nuestros vecinos porque sugiere que esta zona va a ser un teatro de competencia geopolítica de intervencionismo potencialmente muertos refugiados y muchos desplazados Luis Chunguitos Pleiss tipo

Voz 0116 17:57 el problema es que la obsesión por los temas de terrorismo lleva olvidarse de todo lo demás de hecho de lo que son las verdaderas raíces de la inestabilidad relacionadas con el mal gobierno y la corrupción si Europa sólo se preocupa por el terrorismo y porque los vecinos del sur para en la inmigración esos países acabarán mirando a otro lado para formar alianzas

Voz 21 18:16 tu ser ni con los humanos que aterrizó sentir frío y a todos

Voz 1727 18:28 más de treinta artistas participan esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid en un concierto solidario con las víctimas y las consecuencias de los terremotos de México en el año dos mil dieciséis en el cartel aparecen Rafa Alen pagara M Clan Los Secretos elefantes Mikel Erentxun todo lo que se recaude irá a parar a una fundación que trabaja en la reconstrucción de

Voz 2 18:50 en las aquel terremoto por si lo han olvidado sacudió al centro del país fue el más fuerte en cien años dejó más de cuatrocientos muertos y dos millones cedidos

Voz 22 19:03 con raza en abordamos la situación laboral de las empleadas del hogar dos días José desde Barcelona yo tengo una prima a la que eso trabajando con setenta y dos negro porque es lógica lógica aquí es segura y al inglés si llevas escasamente unos quinientos euros es una vergüenza la familia ayuda puede luz y Asturias

Voz 23 19:22 este café tres años en una época donde ayer que formamos los suelos Revilla donde trabajaba para salir y cotizaba pobre Amazing Grace somos tuna mi hija enfermo tuve que ponerme deba que ya me habían advertido que si me ponía debajo no llevaban cotizar por mí

Voz 10 19:41 gracias Lucy Conchita de Madrid tiene una mujer contratada

Voz 24 19:44 bueno para mí una reina vale vamos todo el oro del mundo la tengo desde el dos mil cinco yo la pago ochocientos euros doscientos veintisiete la Seguridad Social yo no puedo pagar la más yo la tengo pues de doce de la mañana hasta las cinco de la tarde y muchas gracias a todos

Voz 25 20:00 ah sí

Voz 19 20:16 hoy

Voz 2 20:18 noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenos días miércoles de lluvia en Madrid y las precipitaciones no han cesado en toda la noche siguen a esta hora iban van a quedar al menos hasta el viernes el uno uno dos recomienda precaución en las carreteras el Ayuntamiento de la capital pide que se utilice el transporte público en la medida de lo posible

Voz 1727 20:36 a una semana del ocho ocho de marzo el día

Voz 1275 20:38 la mujer Manuela Carmena de todas sus concejalas anuncian que se van a sumar a la huelga feminista convocada para ese día la alcaldesa todas las mujeres de su equipo limpiarán su agenda el día ocho porque consideran que es importante que las mujeres con mayor presencia pública se sitúen al lado de las que están en una situación precaria y ayuden a señalar las desigualdades sociales a las que también están expuestas la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes insiste en todo lo contrario dice que la forma de ayudar es trabajando sin parar

Voz 26 21:05 yo no voy a hacer huelga el día ocho porque considero que la si de verdad queremos avanzar en igualdad si de verdad queremos que disminuía la brecha salarial lo que tenemos que hacer los responsables políticos y los gestores en este caso es trabajar que es lo que voy a hacer yo todo el Gobierno

Voz 1275 21:22 la que ha defendido aquí en la SER la portavoz de Podemos en la Asamblea Ciudadanos por su parte dice que no puede sumarse porque en el manifiesto se han incluido aspectos que nada tienen que ver con la lucha feminista Lorena Ruíz Huerta César Zafra lamentaron en Londres

Voz 27 21:33 este documento habla de que necesitamos ir a la huelga porque las mujeres no están asesinando a las mujeres Nos violan no se respetan nuestro cuerpo en el espacio público vivimos con miedo tenemos una enorme brecha salarial tenemos un mayor desempleo tenemos jornadas de trabajo dobles o triples porque cuando volvemos a casa del trabajo nos ocupamos de los cuidados porque no tenemos carrera profesional

Voz 28 21:54 han decidido hacer un manifiesto donde no los podemos sumar todos ha sido más lógico hacer un manifiesto donde entremos todos sexys que tú lo has dicho nadie puede estar en contra de eso pero hay gente que puede estar en contra manifestó donde dice que es que hay que ser anticapitalistas que hay que luchar contra el Estado opresor

Voz 1275 22:08 buena del Día de la Mujer el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba ayer la estrategia madrileña para la igualdad entre hombres y mujeres dos mil dieciocho dos mil veintiuno ya anunció en el Debate sobre el estado de la región aunque se aprueba ahora aprovechando la fecha como ya se sabía contará con un presupuesto de doscientos cincuenta y cuatro millones de euros el domingo A Vivir Madrid prepara una edición especial desde el teatro Lara para hablar de las mujeres de la lucha feminista con muchas invitadas y con entradas

Voz 29 22:32 en Madrid paramos para cambiarlo todo

Voz 2 22:36 para acabar con la brecha salarial para lograr la igualdad y pasará en Madrid el ocho de marzo

Voz 30 22:45 lo debatimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara quienes ven a verlo ya escucharlo con nosotros en director desde las doce del mediodía

Voz 2 23:00 entrada libre hasta completar aforo

Voz 1275 23:13 hay más noticias de este miércoles que repasamos en titulares con Saras

Voz 32 23:16 selva Granados negó ayer todas las acusaciones contra el exconsejero aseguró ante el juez que nunca hizo favores a los empresarios imputados y que el dinero que tenía en Suiza era fruto de su trabajo honrado y ratificó además en todo lo dicho sobre Aguirre González y Cifuentes

Voz 2 23:27 el PSOE recurrirá al auto del juez García Castellón India

Voz 1275 23:30 la entrega de documentación relacionada con el caso Lezo a la comisión de la corrupción de la Asamblea dicen que sincronizado veinte y que atenta contra la división de poderes

Voz 32 23:37 el pleno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar hoy el Roma el nombramiento de Rafael y Pedro Almodóvar como hijos adoptivos de la ciudad el PP votará finalmente a favor del nombramiento del cine hasta después de que cuestionara su honorabilidad por tener una sociedad en un paraíso

Voz 1275 23:48 en deportes Atlético de Madrid Leganés y Getafe juegan sus partidos de la jornada veintiséis de la Liga el Real Madrid perdió ayer uno cero con el Espanyol en Cornellà

Voz 1113 30:01 siete y media las

son las siete y media las

seis y media en Canarias

Voz 1113 30:26 en Canarias la nieve va a complicar este miércoles

Voz 1727 30:29 la península a esta hora amanecen blancas ciudades a nivel de mar como Santander San Sebastián la nieve ha caído mucho esta noche también en Aragón en La Rioja y sobre todo en Cataluña en toda la comunidad catalana se ha prohibido hoy la circulación de camiones pesados y se ha suspendido el transporte escolar así que mucha precaución porque hasta ahora hay una treintena de carreteras afectadas Radio Barcelona Emma Miguel en qué vías hay problemas pues hay tramos de carretera afectados por nieve

Voz 41 30:56 las cuatro provincias dos vías cortadas trece donde hay que llevar cadenas y diecinueve donde se pide mucha mucha prudencia porque hay nieve y placas de hielo Protección Civil insiste en la recomendación de no coger el coche hoy es imprescindible hoy recordemos no hay transporte escolar en Cataluña sea ha pedido a las familias afectadas que tampoco intentan llevar a sus hijos a la escuela en coche los centros van a abrir pero no harán clases se limitarán a acoger a los alumnos que lleguen además desde las cuatro de la tarde de ayer y mientras dure este episodio los camiones tienen prohibido circular

Voz 1727 31:28 por toda Cataluña así comienza el miércoles veintiocho de febrero

Voz 1113 31:31 lo pintado de blanco pero también

Voz 1727 31:34 eh verdiblanco porque hoy es el Día de Andalucía como cada veintiocho de febrero el Teatro de la Maestranza en Sevilla va a acoger a mediodía la entrega de distinciones para los nuevos hijos predilectos y medallas de Andalucía

Voz 0311 31:46 aptas y la Guardia Civil la retórica aquí

Voz 29 31:49 esto atrapado por uno por ahí

Voz 1727 31:52 dieciséis andaluces preñados entre ellos y a título póstumo El hombre que cambió la forma de hablar de un país chiquito Radio Sevilla Elena Carazo feliz

Voz 9 32:01 gracias igualmente para todos los andaluces hoy se reconoce la labor de andaluces ilustre como el actor director y productor teatral el onubense José Luis Gómez que junto al médico investigador en medicina fetal el gran granadino Guillermo Antiñolo van a ser desde hoy hijos predilectos de Andalucía

Voz 2 32:17 es un reconocimiento no sólo para mí o no es para mí lo dijera en términos estrictos sino que forman parte de un gran equipo una gran familia representó a muchas personas que hacen posible que hoy pueda recoger este nombramiento ir en nombre de ellos y también de mis pacientes los supervivientes inesperados

Voz 9 32:37 será en el acto central de Andalucía en el teatro de la Maestranza de Sevilla donde se entregarán también catorce medallas de Andalucía entre otros además de la medalla a título póstumo a Chiquito de la Calzada al actor Paco TOWS a Niña Pastori a la campeón a la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín al coreógrafo Rafael Amargo o al ingeniero

Voz 1727 32:55 en el accidente del A400M José Luis

Voz 9 32:57 Augusto y a partir de las nueve de la mañana

Voz 1727 33:00 prevista aquí en La Ser en Hoy por hoy a la presidenta de Andalucía Susana Díaz en Euskadi las convocatorias de oposiciones están llenando estos días las academias de preparación en las últimas dos semanas han abierto inscripciones para una oferta pública de empleo en Sanidad de más de tres mil plazas y una de educación de más de mil quinientas la inscripción de esta última la de Educación comienza hoy Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 33:26 así con la OP de salud entre las inscripciones todavía las academias colgaron ya el cartel de completo

Voz 42 33:31 ya se novena abasto y muchas veces ver la desesperación de la gente porque estas pero por favor no

Voz 0311 33:36 no alguien que el brutal

Voz 0821 33:38 ni que decir tiene que ahora ya la educación termina por copar los grupos que quedaban hoy se abre la inscripción en juego como dices más de mil quinientas plazas en FP y Secundaria a mediados de marzo conoceremos el volumen de inscritos en un hay otra OP que Segura casi tan histórico como el volumen de la OPEP de salud que en apenas tres días contaba ya con treinta mil inscritos para tres mil plazas lo que está claro es que desde el doce de mayo y hasta el último fin de semana de junio prácticamente cada fin de semana va a haber una oposición

Voz 1727 34:03 en Euskadi las desea ese simas OP ofertas públicas de empleo y en apoyo a la precaria situación laboral de los profesores asociados de la Universidad de Valencia unos cincuenta alumnos han pasado la noche encerrados en el rectorado los profesores llevan en huelga indefinida desde hace un mes piden una mejora en contratos que apenas llegan a los cinco euros la hora Radio valenciana Talent

Voz 0141 34:26 los alumnos reclaman una solución han decidido protestar provistos de sacos de dormir esterillas garrafas de agua y comida con su encierro los estudiantes quieren llamar la atención sobre un problema que les atañe ella desde hace casi un mes por la mañana hicieron una sentada ante el despacho del rector con un ataúd de cartón con el lema Educación Pública recta

Voz 1727 34:46 la empresa de Jaén que tiene adjudicado el servicio de atención del teléfono cero dieciséis contra el maltrato obliga a una de sus trabajadoras a recuperar el tiempo laboral que perdió a denunciar a un acosador que la persiguió desde su casa hasta la oferta

Voz 1113 35:00 nada fueron noventa minutos hora y media

Voz 1727 35:02 en los que estuvo en la policía así que una empresa que atiende llamadas de denuncia obliga a recuperar esos minutos a una trabajadora por hacerlo por denunciar Elena Carazo

Voz 9 35:13 sí ahora desde el Unión Contact Center la empresa que gestiona el Servicio de Salud Responde el achacan todo a un error administrativo y aseguran que van a devolver la cantidad que les restaron de su salario a esta mujer de de la Junta también la han pedido esta empresa que no reclame ese tiempo a esta trabajadora que desde el sindicato CSIF aseguran que es la una de las encargadas de atender las llamadas del cero diez seis el teléfono contra el maltrato Los hechos ocurrieron la semana pasada la mujer salió de su casa a las siete de la mañana para ir a trabajar cuando un hombre presuntamente comenzó a insultarla se subió al coche y el acosador la persiguió con su vehículo hasta llegar al centro de trabajo donde según denuncia el sindicato llegó a darle una patada en la parte trasera del coche finalmente esta trabajadora tuvo un ataque de ansiedad fue a denunciar denuncia ante la policía durante su jornada laboral

Voz 1727 35:58 SUR para aliviar este día que parece que va a ser duro hoy Jabois nos regaló una conmovedora pero también dura historia de amor que opta este domingo al Oscar a Mejor Documental es en la historia de Edith Jenny de noventa y seis y noventa y cinco años se conocieron en un bingo se casaron en el año dos mil catorce convirtiéndose en la pareja interracial de recién casados de mayor edad en Estados Unidos pero su historia de amor alejada completamente de prejuicios sobre el color o la edad fue interrumpida por una disputa familiar un tribunal sentenció que ella tenía que vivir con la hija porque ya no era capaz de decidir por sí misma Manuel Jabois muy buenos días qué tal buenos días es la historia de un amor inolvidable pero también la historia de las lagunas en el sistema de atención a las personas mayores en Estados Unidos y quizá no sólo no además es una película

Voz 1226 36:56 la que consigue trascender

Voz 1727 36:59 Vito artístico para convertir

Voz 1226 37:01 si en un tema de debate social en Estados Unidos e en en el fondo este debate no sólo ocurre en Estados Unidos sino que es universal donde colocar a los mayores cuando no se pueden colocar ellos mismos en primer lugar hay y lo que no se explica porque esto no se sabe es que hacer para que nadie ha llegado a un punto decida que un anciano ha perdido la cara la ciudad de regirse mentalmente hemos conocido también casos en España este caso ha sido muy conocido y muy propagado en Estados Unidos si no se sabe eso cómo se va a saber nada del verdadero amor entre mayores ya hemos tendencia

Voz 1727 37:31 el amor entre mayores existe claro que existe

Voz 1226 37:34 ya muchos niveles y además mí me gustaría detraído un pequeño texto que el que es CRIT

Voz 2 37:40 todo hace años referido al amor entre mayores e inspirado en el amor de de mis abuelos las eh tenido dos parejas de abuelos que han que han durado hasta la muerte la morados ahí te leo rápido ya que estamos en cierre tramos en Un matrimonio de dos ancianos

Voz 1226 37:57 hay un momento invisible en el que en medio de la pelea y ese odio inútil que crece entre las parejas por aburrimiento por pereza ella le quita el un pelo de la chaqueta o le aparta una amiga de pan al lado de la boca en ese gesto mecánico del que ninguno tiene consciencia la mujer la dicho al hombre todo lo que ha estado diciendo en los últimos cincuenta años y ambos han mantenido un diálogo secreto que ser reproducido a través de los siglos sin que nadie pudiese descifrar los como uno de esos códigos usados confidencialmente las guerras entre un nativo y su traductor para que la mujer hágase movimiento sin saberlo y el hombre no reparen el han tenido hijos y los hijos Un día salieron por la puerta de casa han criado nietos que luego se despidieron de ellos al final del verano han hecho y deshecho maletas y hundía aplazaron la ira y al otro empezaron a juntos por la tos

Voz 2 38:44 el reúma y la enfermedad amén a esta mañana un beso hasta mañana

Voz 43 38:54 tú

Voz 1727 39:01 que no que no es el más alto ni más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 1727 45:45 esto es política decente se pregunta esta mañana el ojo izquierdo

Voz 1100 45:49 buenos días Pepa de aquí Anfal tienen algunos políticos profesionales en embargar el terreno de juego marrullero siguen Reguladores entienden la política como un ejercicio de la pillería o la picaresca de robo los trozos de que eso porque según lo que tú me roban las uvas viven cómodos en la algarabía y el embrollo profesionales que son del ventajismo algunos apoyos pero ya han aprendido todas las malas artes que las escuelas de negocios deben ser asignaturas obligatorias queda de vida pública rige las decisiones de ciudadanos qué modelo de sociedad busca que hace que ayer apoyar a Rajoy y hoy apenas irle mirar a la cara no hay el menor rompimiento y el PP el más corrupto que Goethe favorecía la amistad entre ambos en opción hemos a quién era nuestro compadre que sólo importa robar votos ir estas catalanes por llegase fuera de poco relieve del espectáculo que nos ofrecieron antes de las elecciones todo lo que ha pasado en sus filas desde el veintiuno de diciembre es muy difícil de entender teníamos es obvia los enredos de June si Esquerra Campus llamó de la cima del disparate no deberían desear los catalanes liberarse del ciento cincuenta y cinco con urgencia y poder elegir al nuevo Gobierno fuerte que adaptar las decisiones eficaces qué mejor el enredo yo ahora busquemos el más difícil todavía

Voz 14 47:15 eso en el circo el ojo izquierdo

diariodehoyporhoy del veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho escribe Patricia Sanz el de hoy

Voz 1100 47:48 diariodehoyporhoy del veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho escribe Patricia Sanz el de hoy

Voz 2 47:54 es una página del diario dirigido al maestro de su hijo hay que no renuevan su contrato

Voz 0311 47:59 el el la hoja de diario que me dio esa oportunidad de llena pues es de para la clase en segundo B de primaria del colegio Escolapios de Alcalá de Henares tratamos de defender la continuidad de la labor de su tutor porque desde la dirección pues no lo quieren prorrogar su contrato de un una de las fórmulas que que tienen disponibles para hacerlo los papás y los niños que estamos afectados pues vemos injusto innecesario y totalmente contraproducente cambiar a cualquier profesor en mitad de un curso le