Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias buenos días el Gobierno se moviliza inmoviliza todos sus recursos para tratar de taponar la sangría de las encuestas hoy la SER les cuenta los frentes concretos que abre Rajoy para tratar de ganarse el favor de los electores que se elevan a chorros a ciudadanos atentos porque son muchos primero Montoro tiene previsto durante el mes de marzo reunirse con los sindicatos para hablar del salario de todos los funcionarios recuperar las treinta y cinco horas semanales en la Administración empezar al fin la negociación de la financiación autonómica y renegociar la deuda de las comunidades ya se comprometió con los ayuntamientos a liberarles el superávit

la idea de Montoro es aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros del veintitrés de marzo Viernes de Dolores por cierto en víspera de Semana Santa segundo anoche a última hora interior y sindicatos llegaron a un preacuerdo con una mejora salarial sustancial para policías y guardias civiles tercero

en Marzo el Gobierno anunciará un plan de vivienda cuarto adelantamos también el contenido de la Ley de Igualdad del PP en la que incluye medidas que rechazó cuando las propusieron otros partidos como la publicación de los sueldos en las grandes empresas para detectar la brecha salarial quinto el Gobierno pone sobre la mesa al fin también su plan de inversiones en educación y ni siquiera en este contexto de subasta de dinero compensa los recortes de la crisis en este asunto fundamental cinco mil millones en siete años propone menos de lo que sea de vertido desde el año dos mil

Voz 1727 01:55 estos son los planes concretos ahora tendrá que fajarse como una oposición ávida de proyectos a los que hincarle el diente después de meses de parálisis y que huele además la debilidad del Gobierno y sobre todo tendrá que trabajarse la credibilidad porque a Montoro Se le ve todo porque lo cuenta él

Voz 4 02:13 sería el segundo legislatura por tanto todavía nos quedan más tenemos que tener digamos zanahorias para para luego la negociación con su despacho

Voz 1727 02:25 bajo habitual el ministro de Hacienda reconocía el verano pasado que dejaba las zanahorias las alegrías del gasto para las vísperas electorales se ve que las encuestas han acelerado el ritmo porque cuatro días después de que los pensionistas tomaran la calle Montoro anuncia ayer sin mucha precisión una gran zanahoria rebaja del IRPF para los mayores no no es una subida de las pensiones es una rebaja del IRPF que no les sirve de nada a los jubilados más pobres los que cobran pensiones por debajo de de unos novecientos euros al mes porque ellos ya no tienen que hacer la declaración de la renta de manera que la espera de detalles la oferta de Montoro afectaría en realidad a las pensiones más altas

Voz 4 03:07 teníamos que tener el digamos zanahorias para para luego dio pues eso preocupa bueno

Voz 0027 03:46 históricos concretos como lanzamientos de botellas a los agentes también por ejemplo el robo de un chaleco antibalas hoy el destrozo de los coches de la Guardia Civil los arrestados originales de los Mossos sí se mencionaban pero según un informe de la propia Guardia Civil que hay miedo a la Audiencia Nacional la policía catalana los en y Nino de la versión definitiva de esos atestados no aparece

Voz 1727 04:05 la Guardia Civil asegura también que los Mossos buscaron micrófonos ocultos en el despacho de Carmen Forcadell cuando ya estaba siendo investigada por la policía

Voz 0027 04:14 por tanto cuando uno solo podía haberlos colocado la policía por orden del juez existe un email de Trapero autorizando ese barrido del despacho de Forcadell el seis de agosto

Voz 1727 04:22 la CUP quiere que Junts per Catalunya y Esquerra se retrate mañana sobre la vía unilateral

Voz 0027 04:27 van a forzar que se vote una enmienda en la que se defiende la declaración unilateral de independencia meten así en un brete muy delicado los parlamentarios independentistas que se quedaron en libertad provisional quedaron en libertad provisional después de renunciar ante el juez Halabja unilateral

Voz 1727 04:40 hoy es veintiocho de febrero Día de Andalucía hay ciudadanos se queda solo al rechazar el acuerdo de financiación de todo el Parlamento andaluz

Voz 0027 04:47 el PP sí se ha sumado finalmente al texto acordado por PSOE Podemos e Izquierda Unida para que se reforme el sistema y Andalucía recibirá cuatro mil millones de euros más

Voz 1727 04:54 si esta mañana comparece Narcís Serra en la comisión parlamentaria sobre el rescate bancario

Voz 5 05:30 sonidos sin lo ha llamado restituir las santidad

Voz 0027 05:33 de la vida en la ley lo ha dicho durante un acto de anti abortistas no concretado si Trump lo contempla dentro su agenda reaccionaria aunque el presidente ya que un grupo dentro de su Gobierno para defender a los médicos que se niegan a interrumpir en

Voz 1727 05:50 así a pesar de que sólo el sesenta y seis por ciento de la población mundial utiliza teléfono móvil la cantidad de tarjetas SIM activas supera ya el número de personas en el planeta

Voz 0647 07:00 en la zona centro y el norte de la comunidad y con temperaturas bajo cero en torno a tres bajo cero con heladas y situación de peligro en aceras y calzadas policía municipal del Gobierno de Navarra recomienda en no mover el coche si es posible y segundo mucha precaución con las principales vías de acceso a Francia e hirió o o cortadas o bloqueadas

Voz 1727 07:17 el tráfico pesado aquí en Euskadi se Beltrán ya las primeras con

Voz 0821 07:20 alegaciones en las capitales en el traslado de los más pequeños en la circulación con la estampa que dejará la nieve en las playas prácticamente ha nevado en toda la costa como cae y con ganas en las capitales son ya varios centímetros de nieve y preocupa especialmente la red principal por lo pronto la N1 en Echegaray está cortada como lo está también desde Andoin hasta Pamplona la A quince las complicaciones en la ocho empiezan a ser abundantes himnos dicen ya que los autobuses interurbanos empiezan a tener problemas en las salidas de cocheras

Voz 0882 07:45 en Cantabria el manto de nieve se extiende por toda la comunidad en la Costa ha estado nevando durante dos horas ha cuajado episodio puntual que remite en cotas bajas pero que continuará en zonas del interior de la región hasta las nueve o las diez de la

Voz 0882 08:00 las autovías Tráfico recomienda circular con precaución por todas ellas hasta que se retire por completo toda la nieve caída aquí en Castilla y León lo peor se concentra en dos provincias Burgos y León donde se acumulan las mayores cantidades de nieve y donde sigue nevando de hecho a esta hora en el resto la lluvia ha tomado el relevo de los copos y en zonas como Segovia o Ávila se registran ahora temperaturas cercanas a los ocho grados

Voz 7 08:23 a cerrar desde Asturias una expresión literal de un guardia civil está todo muy mal está cortado por nieve el tráfico de camiones con la meseta por Pajares y la autopista A66 hay nieve incluso al nivel del mar no se libran ni los trenes hay dificultades en los cambios de agujas con retrasos en las cercanías Protección Civil recomienda evitar el uso del vehículo privado gracias compañía

Voz 1727 08:41 a los menuda foto a esta hora de la mañana cómo va evolucionar el día Jordi Carbó

Voz 0978 08:48 pues va evolucionar de entrada las próximas dos horas todavía con riesgo de nieve en estos puntos costeros que hemos comentado que hemos hecho

Voz 5 08:56 sí ha repaso tanto del Cantábrico como

Voz 0978 08:58 Cataluña puede ser que en algunos momentos deje de nevar Se comienza el lluvia pero hasta las diez once de la mañana incluso en la misma línea de la costa la nieve seguir haciendo acto de presencia pero después subirá rápidamente la lluvia irá ganando protagonismo aunque a tendremos dos puntos especialmente la provincia de Huesca y prácticamente todo el interior y Pirineo de Cataluña donde hasta finalizar la tarde la nevada todavía puede ser copiosa en prácticamente cualquier cota no sólo la nieve va a tener protagonismo a lo largo de la jornada de hoy mucha tensión sobre todo la segunda mitad del día a las tormentas que afectarán todo el centro y sur de la península algunas pueden descargar de manera torrencial

Voz 1727 10:15 el agente y sus compañeros y el fútbol en general le tenía cariño mucho cariño a Enrique Castro Quini anoche murió de un infarto el ex futbolista del Sporting de Gijón y del Barça todos coinciden hoy además de un futbolista excepcional era una persona excepcional Manu Carreño buenos días

Voz 3 10:31 buenos días Pepa

Voz 4 10:32 fue una estrella del fútbol una máquina de hacer goles una gozada

Voz 3 10:36 sentarte en la grada o delante de la tele para ver a Enrique Castro Quini marcar goles con la camiseta del Sporting donde pasó la mayor parte de su carrera o con la camiseta del Barça donde estuvo cuatro temporadas o con la roja de la selección española sin embargo fuera de los terrenos de juego la vida no pudo darle más bofetadas y maltratar lo más su hermano murió ahogado en el mar cuando salvaba la vida a un menor superó un cáncer no hace demasiado tiempo y además recordaremos que mantuvo durante unos cuantos días al país en vilo después de que cuando jugaba en el Barça fuera secuestrado por un grupo de delincuentes finalmente su gran corazón hizo que incluso acabará perdonando a los secuestradores ese mismo corazón que ayer le falló cuando paseaba en su coche por las calles de Gijón su ciudad de siempre su querido Gijón que hoy le llora una leyenda del fútbol pero patrimonio de nuestro fútbol porque querían todos los del Sporting pero también los de Oviedo los del Barça pero también los del Madrid Quini era un poco de todos himnos quedará para siempre en la retina su imagen de goleador pero por encima de eso nos queda la imagen de esa persona que aún sin conocerle muchos de nosotros nos iríamos a comer con él porque Quini era un poco de todos y todos éramos siempre de King descansa en paz hasta luego Pepa hasta mañana Manu una

Voz 1727 12:00 es más una noticia que afecta a esta casa PRISA Radio renueva su cúpula Daniel Gavela regresa al grupo como director general de la SER

Voz 0027 12:08 ya lideró esta radio desde mil novecientos noventa y cuatro hasta dos mil seis periodo en el que la cadena pasó de dos millones ochocientos mil oyentes a cinco millones setecientos mil que es el récord vigente de la radio y todos los programas de la SER se situaron como líderes de audiencia las veinticuatro

Voz 1727 12:21 Vicente Jiménez pasará a dirigir y coordinar los contenidos de las emisoras americanas de Prisa Radio Ibis en orgullo será el nuevo responsable de las cadenas musicales

Voz 14 13:26 pero que el Partido Popular cumplan encumbrados referente del guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada

Voz 0882 13:32 vez que intenta tapar la inundación el aparecen goteras foros

Voz 14 13:34 aparte el autobús que desde ayer recorre las calles

Voz 4 13:37 de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable

Voz 5 13:40 si no queremos que pierda sin nada

Voz 15 13:43 el Ademar dinero sondeo vuelve a dar la victoria al Partido Socialdemócrata decir aguantar a seguir en la carrera electoral ha explotado en Cochabamba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 5 13:54 queremos hechos y queremos

Voz 4 13:57 esquiar porque es un auténtico acto lleva meritorias

Voz 1727 17:12 las señales que ha emitido el Gobierno en los últimos días pero sobre todo las que emite el Ministerio de Hacienda confirman que alguien en La Moncloa ha caído en la cuenta de que siguen teniendo el BOE el Boletín Oficial del Estado y que esa es su mejor baza para intentar contener la hemorragia de la marca PP que según las encuestas sufre fugas masivas de intención de voto hacia ciudadanos Cristóbal Montoro pretende reconquistar con euros a las tradicionales bases electorales de su partido y todo empieza por aprobar el presupuesto claro por lo menos por llevarlo al Congreso para buscar allí apoyos según le cuentan a la SER varios interlocutores del Ministerio Montoro pretende aprobar el proyecto de Presupuestos en el último Consejo de Ministros ordinario antes de Semana Santa el del viernes veintitrés de marzo Nieves Goicoechea buenos días buenos días Pepa tejer alianzas y cerrar acuerdos el Gobierno fija marzo como mes clave para cerrar la negociación política de los presupuestos la subida salarial de los funcionarios la equiparación de sueldos entre policías Guardia Civil y mossos y fijar la base del nuevo modelo de financiación autonómica Cristóbal Montoro inicia un mes loco y difícil de negociaciones según ha definido el mismo ante varios interlocutores con el objetivo de llevar al Consejo de Ministros del veintitrés de marzo los Presupuestos Generales amplía a marzo contra reuniones más mucho talante como reconocen los sindicatos el plazo para acordar la subida salarial de los funcionarios y la aplicación de las treinta y cinco horas semanales en las administraciones que lo deseen el titular de Hacienda aplaca los alcaldes es permite usar el superávit de dos mil diecisiete en más proyectos fuentes municipales aseguran que aceptará que se reinviertan ese superávit en mejorar instalaciones deportivas educativas culturales proyectos sociales también patrullas para la seguridad ciudadana Montoro negociará en paralelo la financiación autonómica con presidentes partidos políticos sin marginar a nadie a ninguno de ellos como tampoco quiere marginar ni perder el voto pensionista de ahí el guiño fiscal a los jubilados de edad muy avanzada con posibles deducciones en IRPF por gastos inherentes a su condición los detalles esta hoja de ruta de Montoro para intentar revertir la parálisis y la soledad política del Gobierno los pueden consultar íntegros en Cadena Ser punto com y también la letra pequeña del principio de acuerdo al que llegó anoche el Ministerio del Interior con los representantes de policías y guardias civiles esta era es todavía una de las condiciones de Ciudadanos para apoyar el Presupuesto el preacuerdo supone mejorar en quinientos sesenta euros brutos al mes de media el sueldo de policías y en setecientos veinte el de Guardia Civiles Pilar Velasco

Voz 25 19:43 la propuesta de interior son quinientos millones de euros en los presupuestos de dos mil dieciocho y el resto hasta alcanzar la equiparación salarial a negociar en dos mil diecinueve y dos mil veinte es decir se mantienen los ochocientos siete millones de euros iniciales más la subida del funcionario público en total unos mil cien millones de euros en tres años para igualar los salarios de policías guardias civiles con los Mossos la propuesta de acuerdo se cerró a medianoche tras la reunión de los colectivos

Voz 0011 20:04 policiales con el secretario de Estado José Antonio Nieto

Voz 25 20:07 una mejora de aquí a dos mil veinte que los sindicatos calculan en quinientos sesenta y uno euros brutos al mes para policías y setecientos veinte euros brutos al mes para guardias civiles con el compromiso de Zoido

Voz 1727 20:17 de impulsar una ley de equiparación especifica que inca

Voz 25 20:20 da unos cuerpos cobrar más que a otros los colectivos en general valoran positivamente la propuesta que consultaran y tendrán que refrendar con sus bases antes de dar una respuesta interés les da de plazo hasta el punto

Voz 1727 20:30 el lunes alegrías el acaba el Gobierno cuando llega a la educación la novedad es que por fin pone sobre la mesa una cifra de inversión que hasta ahora ni lo hacía pero pone cinco mil millones de euros en siete años una cifra hay un plazo que ni siquiera iguala lo perdido desde la crisis Adela Molina buenos días

Voz 0011 20:48 la propuesta del Partido Popular supone incrementar la inversión educativa en setecientos millones anuales hasta el año dos mil veinticinco su portavoz Sandra Moneo ha dicho que se trata de un punto de partida a lo que habrá que sumar el coste de las medidas que se vayan acordando para PSOE y Podemos es insuficiente y poco serio Luz Martínez Seijo Javier Sánchez

Voz 1812 21:05 diagrama recordad que han perdido cerca de

Voz 26 21:08 no deja como os años la propuesta que se nos hace de un incremento de setecientos millones anuales que supondría recuperar a nivel personal educativa que había en el año dos mil nueve en el año dos mil dieciocho

Voz 27 21:21 una propuesta de financiación que no sabemos

Voz 4 21:24 sí sí va en serio a medio en broma

Voz 27 21:27 comprometen con ninguna cifra de PIB

Voz 0011 21:29 para Ciudadanos sin embargo la cifra relevante y la que van a exigir al Gobierno es la final la que tenga en cuenta las medidas del Pacto Marta Martínez su portavoz de Educación

Voz 26 21:38 lo importante no es el suelo de gasto sino el techo de gasto y a nosotros a priori lo que pensamos es que no es mucho dinero pero lo que queremos es que cuando se acuerden las medidas que consideramos fundamentales haya dinero que garantice su financiación

Voz 0011 21:55 la semana que viene continuarán las negociaciones sobre financiación en la subcomisión del pacto educativo

Voz 1727 22:05 la Guardia Civil asegura que los Mossos d'Esquadra manipularon sus propios atestados para borrar las referencias actos violentos en el bloqueo de la Conselleria d'Economia del veinte de septiembre la formada por la que están imputados por sedición entre otros el ex conseller de Interior Joaquim Forn hoy el ex jefe operativo de la policía catalana Trapero Ana Terradillos buenos días qué tal Pepa buenos días cómo estás según el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso la Cadena Ser los Mossos borraron de sus atestados cosas muy concretas como el lanzamiento de botellas contra los agentes o el robo de un chaleco antibalas dentro de un coche de la Guardia Civil sí es una acusación muy grave porque la Guardia Civil señala a los Mossos y los acusa de alterar los atestados originales que hicieron tras los incidentes que tuvieron lugar el pasado veinte de septiembre en la Conselleria de Economía y Hacienda del Gobierno catalán así lo recoge un informe de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional hace unos días el pasado veintidós de febrero ya su contenido ha tenido acceso la Cadena SER según la Guardia Civil en este documento final se emitieron textos que aparecían en el atestado inicial que reflejaban momentos violentos que se vivieron aquella noche también se introdujeron párrafos en ese documento final que según subraya la Benemérita son manipulaciones graves que se han detectado en la concede don de las diligencias instruidas esto es textual entre los ejemplos que aporta la Guardia Civil por ejemplo está un texto donde en el informe o borrador se constataba que se había producido en lanzamiento de botellas contra los agentes de orden público un agente había sufrido una contusión en el brazo y otro en el pie también se borra otro de los textos en el que una dotación de información comunica que los vehículos la Guardia Civil tienen los vidrios rotos el interior lleno de basura y los asientos rajados otra de las manipulaciones que aparecen tienen que ver con la introducción de un nuevo texto en el que los Mossos indican que la Guardia Civil les ha indicado durante los incidentes que van a permanecer en el edificio de manera indefinida y que por tanto no era necesario facilitarles la salida para la Guardia Civil esta es una de las manipulaciones más graves porque dice que nunca ojo esa conversación y que sin embargo sí que pidieron ayuda porque la necesidad la Guardia Civil asegura también que los Mossos buscaron micrófonos ocultos en el despacho de Carmen Forcadell cuando la entonces presidenta del Parlament catalán ya estaba siendo investigada por la justicia es decir los Mossos buscaban unos micrófonos que sólo podía haber colocado la policía en judicial sí porque en uno de los emails que aparece en este informe de la Guardia Civil Trapero el que era mayor de los Mossos daba confirmación un correo que le había enviado un jefe superior en el que sea afirmaba Easy indicaba que había que hacer un barrido al despacho de la que entonces era presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell según aparece textualmente en este correo Trapero informaba la cúpula de los Mossos entre ellos al que actualmente es el jefe de la policía autonómica que por indicación el jefe de área de escoltas el próximo siete de agosto es decir el pasado siete de agosto se iba a proceder a realizar una búsqueda de medios técnicos en el despacho de la presidenta Forcadell en el despacho del secretario general del mismo Parlamento de Xavier muro el Correos envió el viernes cuatro de agosto del pasado año el asunto del email es ese revisar el despacho de la presidenta del Secretario General e informar del resultado la entonces presidenta del Parlament catalán estaba siendo investigada Arda Pepa de un presunto delito de rebelión la Guardia Civil investigaba además por los delitos de desobediencia prevaricación sedición malversación de caudales públicos también revelación de secretos Ana Terradillos gracias hasta luego hasta luego vendía

son las ocho y veintinueve las siete y veintinueve en Canarias

Caixa Bank patrocina este

Voz 1727 31:07 son las ocho y treinta y uno a las siete y treinta y uno en Canarias en el camino hacia el ocho de marzo hoy vamos a hablar de un colectivo especialmente importante por muchas razones no sólo por su peso numérico hablamos de centenares de miles de mujeres en España sino porque está la primera línea en las fronteras de los conflictos los problemas y las soluciones falsas y verdaderas que afectan a la vida de las mujeres de hoy en las fronteras literalmente porque muchas de estas mujeres han venido de fuera de España para trabajar aquí pero la frontera también entre el trabajo asalariado los cuidados entre el centro de trabajo el hogar porque ella es desarrollan su labor en lo que para sus empleadores es su casa su vivienda su trabajo ha permitido desplegar otras carreras de otras mujeres y otros hombres son las empleadas del hogar y lo digo en femenino porque el noventa por ciento son mujeres Rafa es el periodista Rafa Bernardo es el periodista de la SER especializado en información laboral buenos días

Voz 1762 32:03 enfadan qué tal buenos días y contigo quería antes de nada

Voz 1727 32:06 la fotografía de este colectivo qué perfil nos dan los datos las encuestas

Voz 1762 32:10 pues a son perfil que en parte es a veces difícil de medir por esas intersecciones esas fronteras que antes de escribirlas pero bueno según la última EPA la de finales de dos mil diecisiete hay seiscientos cuarenta y un mil personas trabajando para los hogares como personal doméstico ochenta y siete por ciento de ellos mujeres es decir quinientas sesenta y tres mil empleadas de hogar hay otra medida la de las ocupaciones también de la epa examina las tareas que hacen los trabajadores irá como empleados domésticos es la denominación

Voz 1727 32:34 a cuatrocientas setenta mil en noventa

Voz 1762 32:36 dentro de ellas mujeres sólo diez mil son hombres en este caso esta medida no tienen cuotas solamente las tareas referidas a limpieza preparación de comida no a los cuidados de personas por ejemplo son son dos medidas diferentes bueno la precariedad en todo caso es siempre superior para las empleadas de hogar que para el resto de colectivos la parcialidad supera el cincuenta por ciento es del catorce coma siete por ciento para el conjunto de ocupados y los datos de Seguridad Social muestran que buena parte del trabajo se hace en la economía sumergida hay cuatrocientos veinte mil afiliadas así que se seiscientas mil personas mujeres la mayoría trabajando he como empleadas de hogar pues quiere decir una tercera parte de estas empleadas de hogar no están dadas de alta en la Seguridad Social el cuarenta y dos por ciento Por otro lado de estas afiliadas son extranjeras hay que tener en cuenta que ahí no están las personas que teniendo origen no español luego consiguieron las

Voz 1727 33:25 heridos y aunque queda todavía un trecho muy grande ya se ve en los últimos años si ha habido avances es Rafael la equiparación de las trabajadoras del hogar con los asalariados en general

Voz 1762 33:36 el año clave de ese proceso fue dos mil once allí se integró a las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social aunque con un sistema especial lo que abrió la puerta a la equiparación en derechos sociales y laborales por ejemplo incapacidad temporal maternidad hay una excepción muy importante que es la del desempleo en esto no están organizadas al resto de asalariados otra novedad la cotización entonces se encargó al empleador era el que tenía que hacer los trámites y procesarla una disposición que el PP cambió dos años después en dos mil trece para que las empleadas de hogar con menos de sesenta horas mensuales de trabajo pudiesen asumir esa cotización por sí mismas esto lo que supuso fue que entre dos mil once y dos mil trece hubo un repunte muy fuerte de afiliación a la Seguridad Social y una paralización de ese proceso desde entonces bueno para seguir avanzando en derechos laborales y sociales buena parte de los esfuerzos movilizado desde el colectivo se ha centrado en lograr la ratificación por España el convenio ciento ochenta y nueve de la OIT que es el que empuja por la igualación por la equiparación de derechos con el resto de los asalariados hay veinticinco países que ya han ratificado ese convenio entre ellos no

Voz 1727 34:35 España gracias Rafa hasta luego hasta luego ya están a mi lado en este estudio de Radio Madrid Carolina Elías que salvadoreña empleada de hogar abogada Master en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid y además presidenta de la Asociación de Mujeres servicio doméstico activo Carolina buenos días

Voz 1812 34:53 buenos días y también Magdalena Díaz

Voz 1727 34:56 por fin que el que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid asesora de la OIT de ese organismo tan importante que señalaba para la equiparación salarial es Rafa de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo en el hogar muy buenos días o sea Carolina Elías los avances legales es que hemos contado que ha contado Rafa de ahora mismo se notan en el día a día del trabajo doméstico ose trampear

Voz 1812 35:19 todo lo que se puede las leyes buenos se reconoce que hay avances Ike algunas mujeres pueden disfrutar de estos avances lamentablemente no la mayoría sobre todo las que trabajan en la economía sumergida creemos que es necesario que se implementen medidas para que realmente se conozca la ley sensibilizar a las sociedades sobre el cumplimiento de esta norma

Voz 1727 35:44 sí hemos preguntado a los oyentes esta mañana en la SER lo que nos vienen a contar cuando preguntamos condiciones laborales pues es esto que acaba de contarnos Carolina

Voz 33 35:53 buenos días increíble del Campo de Gibraltar Franquet esto no era mi trabajo pero todos somos honrados yo diré que me da igual que sea en España que en Gibraltar que trabajo en siete casas diferente en ningún sitio que quieren asegurar e incluso yo diciéndole que soy yo la que me asegure yo pago de Ny bolsillo de lo que gano la cuota que me corresponde al juez nada

Voz 34 36:14 tras días Jose desde Barcelona yo tengo una prima hermana que hizo trabajando con setenta y dos años está en negro porque lógicamente no la quieren segura ir al mes se llevan escasamente unos quinientos euros es una vergüenza la familia ayudan lo que pueden

Voz 35 36:29 a hacerse Asturias trabaje que hace tres años en una época donde había que frenar los sueldos de rodillas donde trabaja para salir cotizaba por hecho para mi desgracia Tuna de enfermo tuve que ponerme deba que ya me habían advertido que si me ponía

Voz 1812 36:48 pero esto es mayoritario o excepcional pues es mayoritario lo diría me atrevo a decirlo desde las los testimonios que escucho de las de muchas compañeras que nosotras las extranjeras es importante cotizará a la Seguridad Social porque sino no tememos un permiso de trabajo en vigor que a nosotras queremos que nos dejen de alta en la Seguridad Social y tener un salario digno condiciones dignas

Voz 1727 37:13 si tuviéramos que priorizar los tres primeros problemas a los que se enfrenta el colectivo son precariedad acoso dificultad para ejercer los derechos

Voz 1812 37:22 totalmente de acuerdo esa sería como la prioriza

Voz 1727 37:26 y en esa precariedad incluye la aseguren claro

Voz 1812 37:29 el que no nos aseguren el que no tengamos derecho a la prestación por desempleo y y que no tengamos las catorce paga completa reconocido en todos los salarios pero incluso las que están cotizando a la Seguridad Social no cotizan por su salario real y eso afecta por supuesto hora de una pensión a la hora de una baja por maternidad

Voz 1727 37:50 etc hecho de que Carolina esté este aquí significa que es un colectivo que en los últimos años se ha asociado se ha organizado y que empieza a poner su propia agenda en el debate público no a cuántas mujeres que se dedican al empleo doméstico llegan ustedes

Voz 1812 38:06 pues es muy difícil lograr organizarnos sobre todo porque cada una está en una casa no tenemos compañeras de trabajo donde nos encontramos en el parque cuando sacan a pasear al perro

Voz 36 38:17 pero cuando sacamos a los niños de paseo o el

Voz 1812 38:20 fin de semana que tenemos unas horitas libres eh nos encontramos y ahí hablábamos de que nos damos cuenta que todas

Voz 1727 38:26 sufrimos las mismas situaciones y hay poco a poco

Voz 1812 38:29 Nos vamos como organiza esta lucha por ejemplo la hechos EDOA pero no ha sido nada fácil el poder llegar a un número de compañeras sí está la lucha de todas las asociaciones de empleada de hogar en España

Voz 1727 38:42 así que eco encuentran en las instituciones que ya existen en representación de los trabajadores aquí en España en los sindicatos de clase tradicionales en las organizaciones feministas

Voz 1812 38:53 pues ha sido difícil realmente porque lo primero que los grandes sindicatos te piden es una asociación de doscientas mujeres para que puedan constituir el sector o la sección y eso es difícil sobre todo cuando nuestro trabajo es tan inestable y que un día tenemos trabajo el día siguiente no cómo hacer frente a las cuotas de los sindicatos y en nuestra reivindicación ha sido que hasta el momento los sindicatos no nos han representado dentro el movimiento feminista creo que ha sido muy difícil también por la disponibilidad de tiempo porque las asociaciones feministas que ya está en más en las en el mundo de las oenegés pues se reúnen entre semana

Voz 36 39:35 nosotros sólo podemos Sábado por la tarde y domingo cómo cómo nos encontramos entonces eso dificultad

Voz 1727 39:41 sábado por la tarde Domingo que es el ratito de descanso exactamente el ratito de descanso como se plantean la huelga del ocho de marzo las empleadas del hogar

Voz 1812 39:52 pues con una gran dificultad porque queremos hacerla pero tenemos miedo que nos despida tenemos miedo que ok pie tengo pero al día siguiente la jefa seguro que nos va a haber con buena cara o nos van a estar tachando de revolucionarias So dando no hasta mujeres son problemáticas yo no la quiero en mi casa hizo son situaciones reales porque lo hemos intentado muchas veces así que de la forma en la que hemos pensado que sobre todas las compañeras interna que no van a poder acudir a la manifestación no salía a hacer la huelga pues es colgar un mandil un delantal por las ventanas por las Terrassa para visibilizar que ahí hay una mujer empleada de hogar que está apoyando la huelga

Voz 1727 40:32 ocho de marzo no sólo la huelga laborales una movilización que se puede hacer de muchas maneras como como esta que nos cuenta Magdalena Díaz Gorg cómo se puede perseguir el fraude y los abusos en este tema

Voz 0011 40:43 de empleo que se desarrolla dentro de una casa particular pues efectivamente una característica muy peculiares que se desarrolla dentro una casa donde se negocian muchas cuestiones la identidad de la personas entonces cabría Caser pues yo creo que habría que hacer un sistema de inspección innovador habría que que intentar ver que se ha hecho en otros lados pensar en sistemas que no sean los clásicos porque evidentemente un sistema clásico de entrar a una casa digamos sin un permiso previo

Voz 1727 41:08 o un sistema de ir casa por casa pues es muy corta

Voz 0011 41:10 qué habría que hacer pensar en situaciones como en otros ámbitos donde siga mañana determinada ahora la semana que viene te sea hay una cita pedimos entrar a la casa para bueno pues examinarlo para charlar para ver Se podría ser vez caso por caso cuando hay denuncia a seres relación bueno pues aún barrio a una manzana un bloque de viviendas donde entonces la inspección vaya evidentemente la inversión no sea para una sola casa sino que sea para muchas se podría ser un poco lo que se comentaba de de de de informar no que comentaba Carolina Seven los centros sociales de los barrios dar información e también luego tener canales de denuncia muy claros y muy amigables digamos y los canales ya sabemos en otros fenómenos sociales y los canales de denuncia para las personas que tienen y es que están digamos en la en la balanza de la relación de poder en el en el lugar más de de víctimas de mayor dificultad Si el sistema de denuncia no es amigable no van a denunciar

Voz 1727 42:03 sí de qué depende que el trabajo en el ámbito de los cuidados este trabajo que es esencial para la vida para la rueda de la vida se ha puesto en valor no se pone en valor por el peso económico que tendría ponerlo

Voz 0011 42:17 claro yo creo que no se pone en valor porque significaría cambiar el sistema como el que vivimos

Voz 4 42:21 la realmente poner el cuidado como eje

Voz 0011 42:24 de la estructura social dice el funcionamiento social significaría poner patas arriba digamos todo el sistema en el que estamos y eso hay muchas reticencias mucha resistencia para ser

Voz 1812 42:32 es una de las formas para ponerlo en valores

Voz 0011 42:35 intentar dar el el darle su valoración económica hay ahí académicas hay estudios a que intentan darle su valoración económica para ver cómo influye en la economía digamos del país decir mirad que importantes otras cuestiones la que se hace la huelga de visibilizar los huecos que quedarían sino si no está presente el trabajo de de cuidados y luego habría que hacer muchas otras cuestiones que lo apoyen como las políticas sociales exigencias empresarial

Voz 1727 42:58 qué temas legales hay pendientes que sean los más apremiantes lo los que habría que abordar ya con carácter urgente independientemente de toda esta cuestión de fondo que estamos hablando cambios legislativos que podrían visibilizar y poner en valor este este trabajo ahora mismo

Voz 0011 43:14 yo creo que bien se ha mencionado previamente la cuestión fundamental es la creación de sistemas de protección de desempleo esto no tiene digamos justificación hace mucho y además genera un un un colectivo de trabajadoras vulnerables a un colectivo eh trabajadoras que que echase está discriminando este tipo de actividad de cuidados al decirles no sois iguales entonces fundamentalmente tiene que tiene que ser esta cuestión que además está relacionada con la ratificación del Convenio ciento ochenta y nueve que también se menciona

Voz 1812 43:40 Ava pero luego también hay eh

Voz 0011 43:43 pues la formas de despido por desistimiento que es un despido basado en la pérdida de confianza

Voz 1727 43:47 eso qué significa eso es un despido

Voz 0011 43:50 puedes realizar digamos prácticamente de un día para el otro que se justifica en la pérdida de confianza que ha habido en la empleada entonces sí que existe un preaviso y una indemnización pero son mínimos entonces en el fondo lo que es es como una especie de encubierto de de un despido digamos abaratado entonces y además se une a esto que no hay prestación por desempleo se puede quedar en la calle efectivamente sin ningún tipo de de ingresos en la propia legislación se estableció que

Voz 1727 44:14 esto

Voz 0011 44:15 era una rareza que habría que estudiar todavía no se ha hecho por ejemplo esa es otra de las cuestiones identificar un sistema de de protección en cuestiones de riesgo para la salud enfermedades están excluidas de la Ley de Riesgos Laborales el empleo la el sector del empleo del hogar explícitamente bueno pues hay que crear un sistema de

Voz 1727 44:33 vamos que compense esto Carolina la evolución de la crisis ha afectado mucho este colectivo

Voz 1812 44:38 presupuesto que si tal vez no en el número de contrataciones porque muchas veces se comparaba con un ejemplo con la construcción y dieron a la construcción cuánta pérdida ha habido pero en el empleo doméstico no a lo mejor no ha habido una pérdida pero sí una precarización extrema porque porque las familias que tenían necesidad de una servicio de cuidado sobre todo para personas mayores para niños no podían hacer frente a estas tareas pero claro tampoco redujeron la jornada de la trabajadora siendo quisieron es a pagarle menos por el mismo

Voz 1727 45:11 Carolina Elías Magdalena Díaz por fin quiere un placer haberlas tenido aquí gracias a buenos días bueno muchas gracias

Voz 1727 47:43 y antes de la información sobre su ciudad su comunidad noticia que afecta a esta casa los cambios en la SER Daniel Gavela Aimar es el nuevo director general

Voz 0027 47:53 así si encadena vuelve a casa porque ya dirigió esta cadena entre mil novecientos noventa y cuatro y dos mil seis primero como director de la Ser y después como director general de Unión Radio con responsabilidad directa en el área de Contenidos aquella vez en su primera etapa en la radio a llegar escucha Pepa que

Voz 39 48:08 eso claro yo llevo yo por una condición que es que yo durante tres meses voy a aprender radio porque no sé nada entonces John monté un gabinete de dos personas y yo que nos dedicábamos a seguir todas las radios analizar todas las radios y analizar lo que estamos haciendo pero la primera analizar muy bien la Cadena ser segundo analizar todo lo que hacían los demás