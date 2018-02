Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 veintidós provincias están hoy en alerta por el temporal y de hecho media España despierta hasta ahora cubierta de nieve incluidas muchas carreteras Aimar

Voz 0027 00:22 sigue en Cataluña desde ayer está prohibida la circulación de vehículos pesados en todas las carreteras de la Comunidad a esta hora hay problemas graves en varias autovías y autopistas de Cantabria entre Euskadi y Navarra Alfonso Martínez dgt buenos días

Voz 4 00:33 buenos días hasta ahora el temporal de nieve afecta doscientas setenta y seis carreteras de puertos de montaña en todo el país XXI se encuentran cerrados al tráfico y en noventa y cinco requieren el uso de cadenas automáticos de invierno en la red viaria principal hay treinta carreteras afectadas de ellas están cerradas en Barcelona la C veinticinco en la Illa A8 y en Cantabria en Castro Urdiales además es necesario el uso de cadenas en Asturias en la A S uno emires del camine en Cantabria en la sesenta y siete desde quiere hasta Molledo y en Huesca en La dos a la altura de Fraga en la XXII entre Altorricón y Barbastro la veintitrés desde el gallego hasta Cal de arena

Voz 0027 01:07 si la foto más bonita del temporal a esta hora está en San Sebastián con toda la playa de la Concha blanca pero blanca blanca además con una buena capa de nieve que Bernal según on

Voz 5 01:17 según Aimar así es la playa está completamente blanca no es algo que se vea muchas veces en los que ocurra muy a menudo ver la playa de la Concha nevada cubierta como está ahora mismo por ese espeso manto blanco por eso la foto hasta ahora son las decenas de personas que se han acercado cámara en mano hasta aquí para inmortalizar esa estampa es sin duda la imagen bonita que deja la tiene la otra parte la peor lo que decía hay importantes problemas en carreteras servicio ferroviario ha afectado colegios cerrados y un llamamiento de las instituciones a que no se coja hoy el COCEM no sólo aquí en la capital guipuzcoana sino en toda Euskadi donde la nieve está ocasionando muchos problemas

Voz 0027 01:53 en Estados Unidos el vicepresidente Mike tensa ha dicho esta noche que intentará acabar con la ley que permite abortar en El País es el setenta y tres

Voz 6 02:01 lo hecho

Voz 2 02:02 que hubo injusto

Voz 0027 02:04 el lo ha llamado restituir la santidad de la vida palabras durante un acto con medios cristianos de EEUU y mientras tanto en Afganistán el Gobierno busca una salida negociada a la guerra con los talibanes que dura ya más de diecisiete años el presidente del país ha ofrecido esta mañana reconocerlos como movimiento político legal y abrir un proceso de paz Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 02:23 buenos días la oferta del presidente de Afganistán Ashraf Ghani contempla un alto el fuego y la liberación de los insurgentes que se encuentran encarcelados en el país propone además que se les devuelva el pasaporte y que se abra una oficina para que se constituyan como grupo político también ha planteado la posibilidad de revisar la Constitución Dani ha hecho esta oferta de diálogo en el marco de la ceremonia de apertura del segundo proceso de Kabul en el que participan veinticinco países y organizaciones como la OTAN la Unión Europea y Naciones Unidas hace unos días los talibanes se habían mostrado dispuestos a una resolución pacífica de la guerra de Afganistán un conflicto que comenzó en dos mil uno tras el atentado contra las Torres Gemelas

Voz 0027 02:59 hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras tres años después de que el Ministerio de Sanidad se comprometiera con las comunidades a subvencionar el tratamiento de los enfermos de Piel de Mariposa una enfermedad rara que afecta a uno de cada cincuenta mil recién nacidos los afectados siguen teniendo que costearse vendas apósitos y cremas en muchas comunidades denuncian una burocratización que les iba a tener que pagar hasta dos mil quinientos euros en material al mes Laura Marcos

Voz 0603 03:23 nueve años Dani tiene una piel extremadamente frágil el mínimo roce puede provocarle heridas que nunca cicatrizar y necesita someterse a curas de hasta cuatro horas cada día en La Paz le han recetado una crema cuyo envase más pequeño cuesta treinta y cuatro euros pero a su madre Gloria Le dicen que esos medicamentos no están cubiertos

Voz 7 03:40 es un poco frustrante Él por también lo quizás le dicen que me tiene que entrar porque estos niños tienen que estar todos los productos que necesite en el centro de salud me han dicho que no me cubren ninguna de las cosas que le he pedido que ha sido Composites médica

Voz 0603 03:52 ya en dos mil quince el Consejo Interterritorial de Sanidad se comprometió a dispensar gratuitamente las curas a estos enfermos de piel de mariposa pero en Madrid Murcia esta norma no termina de aplicarse a veces las familias tienen que costear carísimas cremas que para los enfermos no son cosméticas sino hidratantes fundamentales Álvaro Villar es portavoz de la Asociación Debra Piel de Mariposa

Voz 8 04:13 tenemos familias que han podido Hot ciudad entre mil quinientos dos mil euros o incluso dos mil quinientos euros

Voz 1727 04:21 eso lo mil quinientas personas padecen esta

Voz 0603 04:23 Ferrmed genética nuestro país

Voz 0027 04:32 y antes de la bolsa una cosa más la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid tendrá que pagarle seiscientos euros a la Agencia Estatal de Meteorología la Aemet para saber en cada momento qué tiempo hará durante la Semana Santa buscan centralizar así canalizar las miles de llamadas de cofrades que todos los años colapsan las líneas del servicio meteorológico para saber si su paso puede salieron Radio Valladolid Eva Marín

Voz 0603 04:53 serán cincuenta con cuarenta y seis euros masiva diarios la Hemed recuerda que su servicio por el que se cobra y además en el caso de las cofradías de Semana Santa se requiere una predicción meteorológica a la medida además de recordar que para hacer posible esta información es necesario un refuerzo de los grupos de predicción y vigilancia la información de la Aemet ese facilitará por email además de un asesoramiento telefónico personalizado las cofradías interesadas deberán solicitar el servicio antes del dieciséis de marzo

Voz 9 05:23 la Bolsa Javier Alonso hoy tocan descensos hasta ahora el IBEX35 se deja un cero coma dos por ciento está en el nivel de los nueve mil ochocientos puntos el euro retrocede cambio hasta ahora por un dólar veintidós centavos en laca

Voz 3 05:36 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 0789 05:49 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos los viejos empiezan a asustar cinco días después de las manifestaciones de la semana pasada Montoro ha anunciado que introducirá en los presupuestos del año que viene cuando se aprueben si se aprueban una serie de incentivos fiscales para los pensionistas

Voz 6 06:07 las no dio más detalles lo más probable

Voz 0789 06:10 que estuviera improvisando además más de un sesenta por ciento de los pensionistas están exentos del pago del IRPF pero la noticia está en los cinco días en la necesidad de salir al paso con una rapidez extraordinaria para tratar de neutralizar las nuevas manifestaciones previstas para los próximos días el espectáculo de la protesta en la calle de las personas mayores subir ante el Congreso de los Diputados es de muy difícil digestión para todos los partidos e imposible de tragar para cualquier Gobierno IS electoralmente muy peligroso para el Partido Popular pues en su clientela predominan ampliamente las clases pasivas un cuarenta por ciento son jubilados y pensionistas con el PSOE pisándole los talones estamos hablando de ocho millones de votos y a la sociedad de hoy los entones los set entones está muy lejos de la decrepitud muchos de ellos tienen un gran vigor las uñas muy afiladas demasiado afiladas como para no reaccionar ante la ofensa de un incremento de suspensiones del cero coma veinticinco

Voz 3 07:06 ciento las protestas de las personas mayores

Voz 0789 07:08 constituyen por el momento una novedad pero creo que van a dejar de serlo el envejecimiento de la población es un hecho incontestable en todo el mundo IS calcula que en las próximas décadas el número de personas de más de ochenta años se va a multiplicar por cuatro siempre analizamos este fenómeno desde el punto de vista de la carga que significa este sector para la sociedad pero no tardaremos en acostumbrarnos a estudiar otros parámetros entre ellos el de su peso político y cambiará muchas cosas cuando se descubra que es un poder muy relevante y sobre todo cuando el el sector los viejos adquieran conciencia de ese poder por el momento lo dicho los viejos empiezan a asustar

Voz 3 07:51 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días saludos del corte

Voz 10 07:55 es que días hoy a fin de mes y también el final de algo que no te puedes perder la rebaja final de El Corte Inglés porque hoy es el último día para disfrutar de unos precios deslumbrantes por ejemplo en accesorios fíjate tienes por ejemplo una selección de gafas de sol de Gloria Ortiz Joe a Mister Joe que tienen un sesenta por ciento de descuento sí un sesenta y como todavía vamos a tener días de frío por delante te recomiendo que le echas un vistazo a una selección de bufandas cuellos y echar pes por sólo siete con noventa y nueve euros con unos precios así no puedes perderte la rebaja final en El Corte Inglés también los vas a encontrar en zapatería infantil juventud deportes pero recuerda sólo tienes hoy veintiocho de febrero último día rebaja final de El Corte Inglés ramas es todo un ratito como siempre os traigo buenas noticias para vuestro hogar hasta luego áreas

Voz 0789 08:55 no exactamente porque este elegir exactamente porque quería verlo

Voz 11 09:03 el ser un largo camino juntos Kelly hipoteca naranja de ING en con el precio que busca Haski cero comisiones encuentra la eligen punto

Voz 12 09:20 Kenny Noyes conecta con hoy Prodi a través de nuestro coche

Voz 6 09:24 Leo electrónico cuéntanos lo que quiera

Voz 12 09:26 nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto

Voz 2 09:30 lo com

Voz 13 09:34 los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos señoras a los españoles hay un problema con las pensiones alguien porque era con la cobertura rebajaron recaudación y ojo que estamos todos vigilados esto carreras de verdad no necesariamente los diciendo en plan negativo pero eso es un Big Brother estos una verbal

Voz 6 09:56 el posee los miércoles en la ventana

Voz 13 10:00 el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras detrás me encanta Wall Strett con Carles Francino Cadena SER

Voz 14 10:11 bueno con casi sí

Voz 0789 10:14 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 6 10:21 qué tal te salió el pavo Marta pero al primer palo no para hacer mi primer pago la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos Kim pudo seguir nuestro programa en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo te lo más importante corre deporte dentro y fuera de nuestra fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje conmovido

Voz 15 10:45 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado

Voz 16 10:50 no tienen como el listín natural vio

Voz 6 10:53 Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 0789 10:59 el periodista de la Cadena SER transmite noticias comprobadas se abstiene de incluir en ella sus opiniones personales

Voz 17 11:06 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 3 11:09 ser editado por Taurus

Voz 17 11:11 ETA

Voz 6 11:15 en este corren nuevos tiempos vamos a escuchar nos

Voz 2 11:28 el capítulo de ayer es evidente que la tele en guerra

Voz 18 11:32 son precisamente con paralizar aún más su Gobierno que ya de posibles bastan Timón

Voz 16 11:37 estos días se habla mucho de la pensión esta empleó hablando de percusión hoy han el ministro Montoro eh estamos en ellos dijera alianzas y cerrar acuerdos y nuestra obligación nuestra responsabilidad es seguir al gran acuerdo

Voz 6 11:54 el Gobierno fija marzo como mes clave para cerrar la negociación política de los presupuesto

Voz 16 11:58 Nos estamos en ello se da la historia de un León tranquilo

Voz 13 12:02 no os quiero agradecer en nombre de todos los españoles vuestro esfuerzo y vuestra dedicación

Voz 16 12:08 al dos mil guía lo limpian no lamentándose yo lo que lamento es la ciudadanos asumió la misma fiesta no sé a qué actitud se refiere a Ammán Huévar siempre distraído iban a encontrar siempre a Mariano Rajoy la pena a la que acude también con claridad una buena mañana quiso volver a partir el mundo

Voz 7 12:37 las colisiones al problema de las pensiones en este país

Voz 19 12:41 qué habrá mejores pensiones porque vamos a seguir creando más y mejores empleos

Voz 16 12:46 la que la financiación irregular del Partido Popular la están pagando nuestros pensionistas a base de record

Voz 19 12:56 el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido un gobierno comprometido con los pensionista desde el primer minuto

Voz 16 13:01 lo que le pedimos obviamente es que rinda cuentas quede

Voz 13 13:05 tenemos pues se dedica a a generar populismo

Voz 16 13:08 la que nos suena cuerdas que están en el país del rescate a los periodistas que halagando pensiones en el país de rescate a los bancos del país del rescate de las autopistas es inadmisible y sin Baker lo de Berto la idea es que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también reconozca que en la propia era del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores en definitiva estar simplemente ponemos la cortina de humo para resolver el problema la propuesta del partido

Voz 1727 13:41 popular supone incrementar la inversión educativa en setecientos millones anual

Voz 13 13:44 no seguir dándonos alegrías a todos

Voz 16 13:47 el Ministerio del Interior ha alcanzado un preacuerdo sobre equiparar

Voz 3 13:52 Nos salarial

Voz 16 13:55 hala otro paso hacia adelante nosotros queremos dar un paso más un paso más en la transparencia ciudadanos lo que debería hacer es disculparse por llevar año y medio bloqueando toda actividad legislativa en esta Cámara

Voz 13 14:12 que la gente se de cuenta de que hay muchos que trabajan se dedican hacen cosas

Voz 16 14:18 la Pepa Bueno polca en el filo son las nueve de catorce minutos de la mañana las ocho y catorce en Canarias es todo

Voz 3 14:31 sí al capítulo de ayer el capítulo de hoy marca en el calendario una fecha veintiocho de febrero Día de Andalucía Susana Díaz presidenta de la Junta muy buenos días y felicidades

Voz 20 14:41 buenos días felicidad a los andaluces que están aquí pero también a los que están fuera de Andalucía celebrando nuestro día de la igualdad en nuestro acento andaluz

Voz 1727 14:51 presidenta cree que va a poder celebrar su quinto año de mandato con un nuevo modelo de financiación porque parece que el Gobierno ha entrado prisa y quiere abrir la negociación en este mes de marzo

Voz 1 15:00 ojalá

Voz 20 15:01 ojalá la marca Rajoy que es no hacer nada o hacerlo tarde Iman que ahora varíe nos ponga un modelo de financiación sobre la mesa que garantice los servicios públicos y que lo haga con justicia e igualdad ojalá sea así si así yo no tendré ningún problema en reconocerlo en apoyarlo y en ayudar a que salga adelante

Voz 1727 15:20 hablamos de un nuevo modelo de financiación o bastaría con que hay que existe incluya más dinero a repartir

Voz 20 15:27 no no yo estoy convencida de que no no sirve el mantener el status quo sino que hay que analizar en profundidad cuál es el coche de los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas y garantizar que esos servicios públicos se puedan prestar en todos los rincones del país con la misma calidad porque eso es la única forma que tenemos de garantizar la igualdad de los ciudadanos habrá elementos nuevos que habrá que introducir habrá otros que se mantendrán yo entiendo que hay comunidades que plantea que la dispersión y hay otras que planteamos que esté el la alta tasa de desempleo a la que no tenemos que enfrentar yo creo que si el Gobierno tiene voluntad hay un documento importante elaborado por los expertos que es el punto de partida que que puede permitir que haya un acuerdo pero hay que poner recursos

Voz 1727 16:14 a propósito anoche se produjo una carambola política curiosa en Andalucía la izquierda

Voz 21 16:19 andaluza ustedes Izquierda Unida y Podemos habían

Voz 1727 16:22 pactado un texto común sobre financiación sobre la financiación de Andalucía al frente tenían a toda la derecha y al final el PP se descolgó se sumó al bloque de la izquierda deja solo a ciudadanos esto es sólo una maniobra política para aislar a los naranjas por parte de unos populares muy nerviosos

Voz 20 16:39 mire el documento lo importante es que reconocer que Andalucía está mal financiada que hay un agravio que viven que que hay doscientos veinte mil andaluces que están fuera del modelo de financiación que no se reciben recursos para mantener sus sanidad hospitales centros de salud colegio Sor lo recoge el documento que todo el mundo firmó ayer que es urgente que es necesario y que es un derecho de los andaluces es verdad que si en diputado prácticamente el ciento nueve la Cámara navales a mí me produce satisfacción me hubiera gustado que tuvieran todos pero había algunos puntos que impedían a C's sumarse al acuerdo concretamente el tema de la ordinalidad es decir defendía la ordinalidad y nosotros entendíamos que eso iba contra los intereses de Andalucía pero yo me alegro que al menos cuatro de las cinco fuerza política echen pero que Ciudadanos lo reconsidere los próximos día y que sea capaz de sumarse al acuerdo en el trámite parlamentario

Voz 1727 17:38 es esta cuestión importante para en fin la alianza que tienen ustedes en Andalucía con con el partido de Albert Rivera es un desencuentro que puede crear fricciones serias

Voz 20 17:49 mire yo lo que he hecho me preocupa me preocupa porque es la defensa de Andalucía Ji defender nuestra financiación no es defender un Gobierno a una presidenta no es defender a Andalucía esto recurso para los colegios donde sanguínea para nuestros hospitales para nuestra dependencia para crear empleo qué necesitamos y eso es lo que estamos haciendo crear empleo por encima de la media cuando ayer los partidos les pedía que tuvieran generosidad dice sumaran ese acuerdo lo hacía pensando en Andalucía y de la defensa de Andalucía por eso quiero que en el trámite parlamentario reflexiones la fuerza política de ciudadanos intente sumarse también a esa defensa Andalucía yo sé que la derecha y nervio entre unos y otro lo que pero que Ciudadanos se contagien y de los nervios del PP mide la prisa de Rivera que sea capaz de poner los intereses de Andalucía por delante de todo así verdad yo tendré la mano tendida de ayer fue una buena noticia que Podemos Izquierda Unida y el PP ya se sumara espero que se mantengan el Parlamento de que se pueda sumar también ciudadanos pensando insisto en la defensa de Andalucía

Voz 1727 18:56 ha tenido respuesta ya de Hacienda sobre su petición de que Andalucía Salgado financiarse en los mercados algún contacto con Montoro

Voz 20 19:02 bueno con Montoro tenemos contactos lógico por parte del Gobierno de Andalucía y sabemos que hay perspectivas buenas positivas que sea acogido bien por parte del sistema financiero se estamos convencidos de que no supondrán obstáculo porque hemos cumplido con venderse si somos la tercera comunidad autónoma con menos deuda por habitante de España estamos en humo momento bueno con un PIB que va a crecer también por encima de las previsiones con las que hicimos el presupuesto pero creo que no hay excusa para que no digan que no vamos a ahorrar dinero y además vamos a nuestra autonomía saliendo del FLA que como usted bien sabe así un instrumento que ha utilizado Montor y Rajoy más de una ocasión para asfixiar a las comunidades autónomas ahí para invadir nuestra autonomía nuestra competitividad

Voz 1727 19:50 pero tiene plazos esa respuesta que espera de Hacienda su solicitud

Voz 20 19:54 bueno yo espero que sea inmediata si yo espero que sea inmediato que ninguno de los próximos Consejos de Gobierno de ministro que se tienen que celebrar esa autorización que tiene quedan cosas bendito sea efectiva leyó el informe también de la Dirección General del Tesoro yo creo que eso sea inmediato no hay excusas para que no lo sea

Voz 21 20:14 como no contempla no no contenía una posibilidad de que nos digan que no porque no tendría ningún argumento el Gobierno para hacerlo

Voz 1727 20:22 lo mencionaba usted al hablar de las especificidades de cada comunidad a la hora de distribuir

Voz 0789 20:27 los recursos para los servicios básicos cada año

Voz 1727 20:29 por esta fecha por el veintiocho de febrero miramos las cifras del paro andaluz y cada año encontramos eso como en edad a su comunidad a la cabeza según la EPA del último trimestre de dos mil diecisiete sólo superada por Extremadura y Cádiz al treinta por ciento cuarenta años después de llegada de la llegada de la democracia da años de gobiernos socialistas en Andalucía hay que resignarse presidenta estas cifras que revulsivo puede bajar Lass

Voz 20 20:57 mire reconociendo que es nuestro principal problema que no lo voy a negar nunca que cuando ese problema ahí ir real usted tendrá que ver que cuando Andalucía llegan autonomía la inmensa mayoría de las mujeres la tasa de ocupación femenina era ínfima por no decir nula se han incorporado en torno a casi dos millones de personas al mercado laboral y somos de la comunidad autónoma creo que de la poca que crece vuestro demografía en un momento donde la inmensa mayoría de las comunidades autónomas pierde población pierden también población en edad de trabajar yo hay un dato que subjetivo lo estoy reconociendo otro día desde que llegue a la presidencia del Gobierno se ha reducido en quinientos mil medio millón de parados menos desde que llegué hace tan sólo cuatro años estamos ya en un diferencial con España que no recordábamos desde el año dos mil diez que la crisis y hemos llegado a estar doce puntos por encima de la media española hoy está más un diferencial de siete puntos es suficiente no pero eso es un síntoma de que aquí se está creando empleo por encima de la media del país es verdad que necesitamos crecer más porque hay que converger extremo que llegar a la media española igual que España tiene que llegar a la media europea pero eso es necesario tener un modelo de financiación justo que no tenemos que los Presupuestos Generales del Estado no vuelvan a hacer lo que hicieron la última vez que fue recortar un treinta y siete por ciento las inversiones en Andalucía y que hay infraestructura que son fundamentales para nuestro desarrollo económico como la lo hiciera Bobadilla alta velocidad Granada se cree adaptado aquí Pepa Luzardo

Voz 21 22:34 tiene que Granada todavía no se queda ahí

Voz 20 22:36 ya en ferrocarril en alta velocidad a la ciudad donde está por cierto el monumento más visitado de España o que se estén planteando dejar fuera a Almería ya Málaga del corredor mediterráneo y que la perspectiva del año dos mil treinta para todo el corredor allí Mis espera ni ni hay ninguna previsión de que se acelere que yo creo que hay que ayudar siempre a quién malo necesita sobre todo si está haciendo sus deberes nosotros estamos viendo nuestro deber de ahí está tanto el objetivo de déficit el de deuda de creación de empleo exportaciones mire los indicadores que quieran tenemos problemas y el principal el son evidente pero claro el Gobierno tiene que ayudar

Voz 1727 23:16 dígame y al además del paro cuál es el proyecto de Susana Díaz para Andalucía como debería ser su comunidad el día sea cuando sea en que usted deje la presidencia

Voz 20 23:26 de lo primero Andalucía tiene que crecer económicamente es generar empleo Recuperar derechos ampliar derechos las cuatro cosas son fundamentales si no se genera riqueza ellos Nos es socialdemócrata convencida

Voz 21 23:39 dice que corren malos tiempos presidenta para la socialdemocracia eh

Voz 20 23:44 no defiendo impere lo defiendo para mí es un acicate y un estímulo que los andaluces lo reconozcan hay todo tipo de semana veíamos en que son fotos fijas momento decían que prácticamente casi todas estaban quince puntos de diferencia con la segunda fuerza política eso no es a mí eso es a la democracia andaluza al PSOE en Andalucía que tiene claro que sólo generando riqueza y empleo puedan recuperar derecho un ampliar otros aquí por ejemplo en echamos bonificando la universidad pública ahora el noventa y nueve por ciento a los alumnos que aprueban eso significa que ya en el futuro se vuelva a ver ministro tipo ver que no tenga sensibilidad con los chavales se cargue el sistema de becas el que estudie el que es ese no va a ser expulsado de la universidad el modelo de Alemania los países nórdicos estamos ampliando las haces guardería electorado debido a través de la dependencia cuando en Reino Unido sea una el Ministerio de la soledad aquí tenemos el botoncito y lo que llamamos Angeles de nuestro mayores que todos los días se ocupan de eso andaluces que están solos en casa y cuya tele asistencia es su manera estar conectado de sentirse protegido y La Roja es decir para ampliar su derecho para poner derechos nuevos hay que generar riqueza que quiere dar empleo por cierto para tener un sistema de pensiones vino que yo espero que ser valorizo cuanto antes la edición me han mantenido en la crisis a la familia que lo tiene que ser más calidad eso debería de tomar nota el Gobierno

Voz 1727 25:21 presidente el independentismo cae en Cataluña según el barómetro de la Generalitat pero aún así hay un cuarenta por ciento de catalanes que sigue queriendo un estado independiente usted qué cree que debe hacer el Gobierno de España con esta realidad política

Voz 20 25:34 lo primero que creo que todos tenemos que hacer es cumplir las leyes cumpliré con el Estado de Derecho respetar la democracia eso lo primero que lo último tiempo no seas no ha sido así en Cataluña ya llevaba una fractura social enorme familia en los municipios de la irresponsabilidad total quiere se han sentado las normas las leyes y han conducido a la sociedad catalana han frustrado a mucha gente por eso los últimos meses ese diferencian yo creo que me está diciendo ciento ocho puntos menos no

Voz 1727 26:07 eh prácticamente

Voz 20 26:09 un año no eso es una realidad que está ahí lo tanto lo primero que hay que hacer es cumplir la norma hemos llegado tarde a Catalunya el ciento cincuenta y cinco se tuvo que aplicar aquel seis siete de septiembre cuando

Voz 21 26:21 algunos se saltaron la ley y la Constitución él está

Voz 20 26:24 Tutto de Cataluña y el estado de derecho y el llegar tarde hace que a veces sí

Voz 21 26:29 Provilsa demasiado tenemos espectáculo como

Voz 20 26:32 lo que no pudimos ahorrar todos y la imagen que se dio internacional también se descrédito colectivo de país yo estoy en la teoría que que algunos como sólo pretenden dañar el descrédito de España el Itziar por los suelos la imagen de España a nivel internacional lo de la líder anticapitalistas jugándose a Ginebra donde algunos se llevaban los capitales de origen ilícito forma parte también de este sainete de que crediticios

Voz 21 27:02 aunque usted ha dicho cumpliendo sanciones

Voz 20 27:04 el primero y dentro del marco de la ley y luego tiene que abrirse el diálogo colectivo ensamblar el diálogo para reformar la Constitución para abrir un horizonte de esperanza de un país que ellos y convencidos que merece la pena que tiene presente que tiene futuro y eso lo tiene que hacer un gobierno que tenga iniciativa lo que pasa que a Rajoy ahora se ha puesto las pilas por parece doble han entrado brecha normalmente en Italia el cero

Voz 1727 27:31 una pregunta una pregunta muy concreta presidenta apoya una intervención del Gobierno central para que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña inaplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 20 27:40 lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España éste y todos los gobiernos que de haberse preocupado de que se cumpliera la Ley del hecho lo que tenían que haber hecho llegó también día reivindicando Aline ha mirado si la Alta Inspección Educativa funciona los últimos años se cumplió la ley se ha cumplido la sentencia eso es lo que hay que hacer todo lo demás reformas espere sacar de la chistera a prisa y corriendo reformas que por cierto después cruza la cara el Tribunal Constitucional en el tema de la inmersión lingüísticas o el tema de la prisión en la revisión de la prisión permanente revisable todo esto forma parte de los nervios que el PP porque está compitiendo con otras fuerzas políticas en el espacio del centro que dicha cosa que no le había tanto la democracia financiar aquella estrategia de alimentar la división quiero ver que los ideólogos que tenía en su entorno Rajoy creían que les iba a perpetuar en el Gobierno ahora no tiene que he hecho en su espacio está siendo fácil

Voz 1727 28:40 entiendo que no puedo llevando a debate

Voz 20 28:42 que lo único que buscan es que par enfrentar que además creo que no se deben de llevar de manera expresa a cabo

Voz 21 28:50 os aquí entiendo que no apoyaría esa intervención en doscientos

Voz 20 28:53 en Cataluña es cumplir la ley y lo que dice la ley en el ámbito de cuál tiene que ser la presencia del castellano usted no cree que tiene derecho un padre o una madre que elegir que sus hijos estudien que tiene derecho de Pla la ley no pues Adamo que se cumpla la ley la sentencia ya está yo soy además de la que creo que cuanto más idiomas hablen los míos mejor y que el catalán forma parte de la riqueza también español entonces yo vengo de la EGB lo que venimos de la ACB sabemos de las dificultades que teníamos para aprender entonces inglés cuando veo a mi sobrina examinarse con siete ocho años pues ciencias naturales sociales en inglés y en castellano me parece positivo con el ministro dos años chapurrea palabra en inglés me parece positivo y me parece bueno que cuantos más idiomas hablen los niños y las niñas es mejor un país estoy convencida de eso

Voz 21 29:46 ahora quiero hacerlo en el marco como les digo

Voz 20 29:49 la ley mucho este tipo de de lo que se está sacando de la chistera Rajoy son fruto del nerviosismo

Voz 1727 29:55 ahora que Ciudadanos está de moda porque está de moda dígame es mejor gobernar apoyándose en ellos o en Izquierda Unida como en la legislatura anterior

Voz 20 30:04 que es mejor tener una amplia mayoría de ciudadanos que respalden sus decisiones ya lo no

Voz 21 30:11 te lo doy por supuesto pero si tuviera que elegir el día siguiente presidenta

Voz 20 30:15 mire yo viví yo doy yo viví los nervios de Izquierda Unida un gobierno de coalición que valoró muy positivamente porque creo que hicieron cosas importantes en Andalucía pero cuando les entró los nervios por la sopa de letras que ellos llaman confluencia aquí no fue como no fue tuvimos que ir a las urnas porque estaba más preocupado de agradar a Iglesias que aprovechar el tener un gobierno de izquierdas aquí estos tres primeros años conciudadano es verdad que ha habido cosas muy buenas en Andalucía cuando España no la tiene por eso yo espero que Ciudadanos en anda Lucía no se contagie mide los nervios del PP pero tampoco las prisa que se les está viendo a Rivera porque creo que les ha ido mejor cuando han trabajado por la estabilidad en Andalucía hay que defender a Andalucía por encima de lo que a uno le digan desde su fuerza política en España a mí me ha costado algunos dolores de cabeza una algunas diría alguna broma incluso un medio de comunicación cuando digo que mi lealtad a estar por encima incluso del PSOE porque pienso que Andalucía está por delante el PSOE igual que España está por delante el piso

Voz 1727 31:24 según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía el Egopa que se publicó esta misma semana el PSOE sigue siendo la fuerza más votada en esta comunidad a gran distancia de ciudadanos usted lo decía también al principio pero en intención directa de voto

Voz 21 31:37 ya así pero en intención directa

Voz 1727 31:39 debutó Ciudadanos es la primera fuerza son el partido que menos rechazo provoca en Andalucía usted teme que el partido de Albert Rivera consiga lo que no ha conseguido el Partido Popular desbancar al PSOE de la Junta de Andalucía

Voz 20 31:52 mire lo que le dice claramente esas encuentra como todas las que han salido el fin de semana que la alternativa al PSOE en Andalucía es más eso cuando puesta a quince puntos de la fuerza que vienen detrás está el PSOE quince puntos después al pelotón del resto de los partidos si después del tiempo de oye que ha sido una crisis muy muy duras y yo me digo mínima Susana cita una crisis económica muy lo hemos pasado mal lo Sedano Tébar valoran que que este Gobierno haya puesto a la a las personas por delante de cualquier otra cosa blindar el empleo blindar los servicios

Voz 21 32:30 públicos y que te ven quince puntos

Voz 20 32:32 la segunda fuerza con mire que levante la mano quien no lo quiera en este país

Voz 21 32:36 ya salvo que sume no la segunda salvo que desde la prudencia y la humildad es un estímulo la Rando mucho salvo que en la segunda y la tercera ya haya un bloque de de

Voz 1727 32:45 hecha por primera vez en condiciones de ocupar la Junta de Andalucía

Voz 20 32:49 pues usted mira lo que suman la segunda y la tercera en esa encuesta a la que ha hecho referencia o al reto ella Pardo suman lo mismo que el PSOE sólo después de la caído en este país que alguna vaticinado el finde el bipartidismo no sé cuántas vez sorpasso por la izquierda y la derecha descrédito de las instituciones que por cierto cuando uno escuchaba el preámbulo de esta entrevista daban ganas de salir corriendo cosas que decimos BS lo político gran ganas de salir corriendo o si después de todo eso el PSOE está quince puntos por delante del segundo dieciséis por delante del tercero ya una distancia enorme del pelotón bueno pues ya temas que era muy la alternativa al PSOE el PSOE por algo será porque lo andaluces miran el PSOE de Andalucía llevan el ADN la defensa de Andalucía quien mejor defienda Andalucía porque no hay nada que se ponga por delante de Andalucía Andalucía y otra cosa los andaluces defendemos Andalucía usted ciudadanos le parecen partir

Voz 1727 33:51 de de centro de derecha

Voz 20 33:53 hombre yo sé que es un partido de centro derecha ir hecho ellos hicieron un congreso para cambiar que lo quieran sus estatuto creo reglamentos no sé cuál es el término insustituible donde aparecía la palabra socialdemocracia liberal son un partido de centro derecha allí y en el modelo de financiación pues se ha dicho no pero bueno yo lo respeto y democracia yo no saltan hizo animó a la derecha en absoluto

Voz 21 34:21 no si por lo tanto debe definir no porque

Voz 1727 34:23 cómo están en esa zona así un poco difusa por decirlo

Voz 20 34:26 quiero decirle que yo lo respeto igual que respeto a quince sitúa la extrema izquierda también dicen que Podemos se ha escorado que venía a querer sustituir al PSOE hiciera escora a la extrema izquierda yo soy capaz de llegar a acuerdos entenderme con todas las fuerzas políticas siempre y cuando se ponga el interés de Andalucía por delante de los intereses de sus partidos y cuando choca eso el interés de su partido sea Rajoy osea Rivera está por encima de Andalucía pues entonces se evidenció que no hay acuerdo

Voz 1727 35:01 Susana Díaz llevamos quince minutos hablando y no le he preguntado todavía por Pedro Sánchez esto

Voz 21 35:04 no ocurría en el último en el último año en ningún momento en que ese diferencia es bueno eso bueno y sano

Voz 1727 35:10 que ese diferencial a Susana Díaz que entre he visto hoy en la que entrevisté el veintiocho de febrero del año pasado tres meses antes de las primarias que perdió

Voz 20 35:18 de las derrotas a veces aprende más que de la victoria prepara si uno tiene que saber en cada momento cuál es su papel sino que debe hacer y mire yo creo que tengo que ser muy respetuosa con la dirección federal ayudar cuando me lo pida ellos saben que estoy aquí y creo que ayudó muchísimo al PSOE en España haciendo mi trabajo viene demostrando desde la izquierda se gobierna de otra manera que la socialdemocracia tiene presente y futuro que a pesar de eso que me decía antes de la crisis de la socialdemocracia bueno pues ahí está la confianza de los andaluces en el PSOE es animal de Adelaida

Voz 1727 35:56 está siguiendo el juicio de los ERE después de lo que ha conocido por este juicio y durante todo el proceso judicial cree que el Gobierno socialista andaluz falló que alguno de sus miembros tuvieron responsabilidad política por lo menos en el fraude en las ayudas

Voz 20 36:11 bueno es evidente no que hubo fallos no se puede negar que Cobo cosa que sí dieron mal también ha habido cosa que hemos tenido que cambiar controles que hemos tenido que poner no había en ese momento pero lo que también es evidente que algunos han querido hacer una utilización felina de este juicio para intentar ganar en las urnas perdón en los juzgados que no ganaba en las urnas es decir que Pepe Griñán y Manolo Chaves no se han llevado un duro que son gente honesta que lo han investigado arriba abajo que se investigaba la financiación del PSOE que han querido equipararlo con lo Barcelona han Company y que eso al fin el caos está demostrando que era injusto y que que la verdad que ha habido una manipulación del Partido Popular también es

Voz 21 36:53 ya pero yo le pregunto vamos por la responsabilidad política

Voz 20 36:57 digo que fallos ha habido cosas que sean echó mano también que la Justicia tendrá que pagar a los culpable yo espero que cuanto antes que pague lo que lo han hecho sin ninguna duda irresponsabilidades políticas habido porque han asumido ellos incluso las ha asumido antes de lo que mucha gente asume en este país

Voz 1727 37:17 presidente de la Junta de Andalucía anima a las andaluzas a la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 20 37:22 bueno si ves el paro simbólico porque creo en él es decir no puedo hacer huelga porque soy una representante electa Isabel que no tengo derecho a huelga pero el paro simbólico sido lo haré porque estoy convencido además de quién tenemos que unir no todas y todos yo creo que hay cada vez más hombres que nos apoyan en esta lucha por la igualdad yo defiendo la igualdad de las mujeres creo que quizá en la tarea de la responsable del siglo XXI el noventa y uno tiene que ser el siglo de las mujeres y quiero que se conozca que sean titulares de periódicos radios televisiones no porque pierdan la vida a manos de sus parejas sino porque está que la cultura en la empresa en el mundo financiero la política y en otro en otra y cosa que hasta ahora desgraciadamente lo abren más veces a causa del terrorismo machista presidía una forma también bebés muy tienes creen que son el propietario de la vida de las mujeres no

Voz 1727 38:23 me gustaría poder despedir dice que no

Voz 21 38:25 Little el Wanda me que no milita en Segunda

Voz 20 38:27 eh Pepa es que está en el otro lado

Voz 21 38:30 ya que que está en contra de la igualdad

Voz 20 38:33 si aquí no hay sitio medio Dios está en la defensa de la igualdad entre hombre y mujer os en contra el que vivía no yo estoy en medio no está en el otro lado dieta en seguir haciendo de coartada de justificación a que hombres y mujeres no tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades yo veo todos los días chicas que si deciden quedarse embarazadas tienen dificultad de bien el empleo tienen dificultades salariales ascender en su carrera profesional tienen que tirar de la familia para que le hagan de colchón porque nuestro país no estaba preparado para la conciliación para el el sistema de guardería el teletrabajo o el si no hay igualdad real quién niegue eso aquí en el otro lado quién le diga no esto es elitista o yo

Voz 1727 39:19 oiga la japonesa huelga a la japonesa que bate Tejerina y Cifuentes

Voz 20 39:23 sí pero no Tejerina no la hizo en Doñana cuando el incendio de mañana no tuvo tiempo para hacer una huelga a la japonesa y acercarse eso son todo cuentos de tienen en el otro lado que el lado de la desigualdad y seguir justificando que hombres y mujeres no somos iguales y por lo tanto no tienen tenemos que denominó el derecho

Voz 1727 39:44 me decía que me gustaría de despedir esta entrevista haciendo honor a su tierra Andalucía en este veintiocho de febrero pero como dice el director de la Ser Antonio Hernández Rodicio el acento andaluz no es que sea difícil de entender sino que no todos sabemos hablarlo dice Rodicio que es difícil de hablar porque es auténtico popular natural inteligente profundo yo me pregunto señor Adriana cosas

Voz 20 40:08 muy bonita que no y academia donde que venga

Voz 21 40:11 no yo yo yo

Voz 1727 40:13 punto que nos ha pasado en este país para que haya que estar a estas alturas defendiendo y reivindicando el acento andaluz

Voz 20 40:20 pues que alguno lo han utilizado para sociedad Andalucía a la incultura Álvaro al indolente a una tierra condenada a estar en la marginación mire la diferencia de cómo nos sentimos los andaluces ser andaluz que es un programa de su casa él ser andaluz es no mirar nunca el pasado con reproches ni con rencor Nuestro veintiocho de febrero no les reprocha a España lo que durante muchos años fuera otra condena sólo una tierra trazada subsidiada imaginaba sino que él el andaluz y el veintiocho de febrero es una promesa España de libertad igualdad de ser libre de compartirla igualdad por eso somos andaluces y ese ese sentimiento de sentirse distinto porque no sentimos generoso el acento andaluz es una manera de vivir llego una manera de hacer política yo entiendo que él y política tiene que ser con acento andaluz que ser generoso qué piensa de la igualdad en las personas y en un país en España y que nosotros queremos queremos que le vaya bien para que los andaluces también nos vaya bien

Voz 3 41:27 la felicidad Andalucía señora Díaz

Voz 20 41:30 felicidad y muchas gracias sobretodo porque me puedo dirigir a los andaluces que están fuera de nuestra tierra y que hoy están celebrando en Catalunya en Valencia en Madrid y fuera de España su tierra eso dijo adiós

Voz 2 41:44 muchas gracias

Voz 22 41:48 la decisión de que Casas conviene la determinan el barrio los hijos pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa com

Voz 23 41:55 hola cariño las pulgadas lo son todo en esta vida cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más Bankia consulta condiciones en oficinas a punto es no

Voz 0027 42:08 Teresa saques estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar hasta un treinta por ciento menos

Voz 6 42:16 hermosa creemos en el confort térmico cuanto con preste tu casa pudiste elegir el seguro de hogar piénsalo ya lo has pensado vente a la mutua con tu seguro de hogar te bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones

Voz 24 42:37 está a punto es rastrillee siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche parque consigue el mejor precio rastrea otro punto com por el mejor comparador de la historia

Voz 25 42:48 sí

Voz 12 42:55 conecta con Hoy por hoy a través del Guaza mándanos una nota de voz al seis

Voz 6 42:59 XXXVIII XXXI treinta y cuatro

Voz 12 43:02 sesenta y seis y cuéntanos lo que quiera

Voz 0027 43:07 son las dos de la tarde la una en Canarias que no pueden esperar a prueba nuclear norcoreana ha deslucido el inicio de la cumbre

Voz 2 43:14 el ocio va a consumar de Estado desde Catalunya

Voz 0027 43:18 la actualidad nos queda los deportes en fútbol ayer en tenis en Fórmula uno este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que se han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ello significa

Voz 27 43:34 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias hora acató

Voz 2 43:39 sí con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 13 43:50 la radio es como una buena canción pero con una ventaja cada día puedes cambiar la lenta el titulares muy atractivo de muchísimo rebaja media ya en el IRPF es como abrir ventanas en una pantalla las tocando aquí y allá

Voz 6 44:07 aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como un juego de cabeza paraba

Voz 13 44:12 aquí es que a veces somos como niños

Voz 2 44:16 que vea en mí me pareció bien no llegue pasé razonablemente bien un poco menos

Voz 13 44:19 ese es La Ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 6 44:29 si te gusta correr excusa a SER Runner el programa

Voz 7 44:32 te Running de La Ser entrevista ahí sabrán si a runner triatleta y la primera mujer transexual federada en la liga de fútbol sala además nos pasamos por Sevilla en el fin de semana de su maratón

Voz 6 44:43 SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena Ser joven el podcast de nuestra web escribe para no perderte ningún progreso

Voz 7 44:49 SER Runner el universo Robin en la red

Voz 3 44:59 eres fan de los suyos

Voz 28 45:00 comienza el espectáculo descubre con así Movistar todo el contenido de actualidad sobre los deportes electrónicos en Sport punto as punto com vive la competición indirecto conoce a los protagonistas disfruta con los vídeos más espectaculares publico Blake FIFA muchos más sport punto as punto com web en la que todos juegan

Voz 29 45:19 ahora en General Óptica miramos portó audición como has dicho sí sí lo has ido bien ahora en General Óptica

Voz 30 45:25 también cuidamos de audición vena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Biología queremos una revisión gratis de lo oído hicieron necesitas podrás aprovechar nuestro dos por en audífonos Keller al óptica cuidamos de tu mirada al de tu audición

Voz 23 45:40 si la primavera la sangría viene tu tienda Ikea

Voz 31 45:48 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es

Voz 0603 45:58 pues bien Clará tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct que tan es que estamos pensando en ponerle una alarma cuando tengamos al BT quedó más tranquila pues por lo que cuesta merece la pena tener alarma lluvias genera intranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 32 46:14 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada

Voz 0027 46:18 se llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres

Voz 32 46:20 se o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 23 46:24 hola soy Pedro bienvenido ha hecho y dicho cuéntanos

Voz 0789 46:27 es que estoy muy preocupado llega fin de Messi

Voz 22 46:29 los facturas suyo llevan tranquilo Pedro hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos

Voz 23 46:40 eran gracias ahora llamaré Gas Natural Fenosa hecho dicho

Voz 0027 46:45 el de la serie sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido temporada final del gran apagón ni llaman ella con nuevos personajes casi el hecho de Tasi nuevas tramas una hacerles una empresa en la tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas estoy harto de vosotros os carroñeros de genios el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 2 47:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 47:18 tertulia Express esta mañana con Luis Alegre cómo estás buenos días Pepa Teodoro León Gross buenos días qué tal buenos días felicidades andaluz muchas gracias

Voz 6 47:28 Centro Andaluz con acento andaluz

Voz 2 47:31 Rioja Mariola Urrea buenos días Mariola y nevando buenos días bando nevando sí

Voz 6 47:37 bueno en a Luciano no en Málaga por lo menos no no no es un día luminoso pero pero no es un día andaluz digamos

Voz 3 47:45 ese día andaluz de cielos azules azul purísima que de Hoyo oye publica un artículo en El País en el que dices Susana di di

Voz 1727 47:53 Díaz ha salido viva del peor año de su vida política

Voz 3 47:56 eh

Voz 6 47:57 verdad no hace un año cuando casi un año cuando digamos el proceso de primarias supuso una profunda erosión no solamente ya por la derrota sino todas las

Voz 1926 48:05 España es la que ella en esa reivindicación que yace del acento andaluz de yo creo que también arrastró un poco la herida del yo creo algunas una parte de la campaña que se hizo dentro del Partido Socialista ninguneo a Andalucía utilizó el argumento de la incultura en fin algunos otros que que yo creo que fueron no ya humillantes y no sino hirientes para para ella no arrastra esa herida pero en cualquier caso es verdad que después de las primarias se cualquiera hubiera pensado y hirió en fin creo que compartía al menos cierto escepticismo en que se pudiera recuperar bien porque ese marchamo no esa etiqueta de perdedoras realmente en política hace mucho daño lo cierto es que ha seguido una estrategia muy firme muy decidida parece que en fin que las encuestas le están dando

Voz 0789 48:49 la razón no yo entiendo en parte su euforia hemos

Voz 1926 48:51 esto aún a Susana Díaz la entrevista pues muy segura no con mensajes muy claros y con muy buenas sensaciones a pesar de que yo creo Pepa como tú muy bien las apuntado ciertamente sólo algún sondeo apunta esta posibilidad digamos de un modo verosímil pero pero realmente el crecimiento de Ciudadanos yo creo que sí les empieza a inquietar un poco no es decir la posibilidad de que hay un bloque de centro derecha el sondeo que hoy publica el diario ABC indicaría que la izquierda tiene cincuenta y cinco escaños y la derecha cincuenta y cuatro y la tendencia es a crece

Voz 3 49:20 pero no y en la propia encuesta el barómetro del de la Universidad de Granada la suma de de de PP y Ciudadanos acerca muchísimo

Voz 1926 49:28 he aquí en en solitario el PSOE no se acerque al PSOE en solitario pero digamos no a la izquierda no todavía habría cierta ventaja pero en cualquier caso sí que es verdad que el crecimiento de Ciudadanos con quien el Partido Socialista tiene una relación de bastante lealtad a pesar de la curiosa situación

Voz 3 49:42 se ha producido con esto de la financiación donde yo

Voz 1926 49:45 tengo mi propia de Uría no perdón

Voz 3 49:48 no no que sí que sí que sí que te cuál es la teoría de la financiación