Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 se servicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias Susana Díaz en la SER la presidenta de Andalucía está convencida de que el Gobierno no va a poner ningún obstáculo a su petición adelantada por esta emisora de acudir a los mercados para financiarse y abandonar poco a poco el Fondo de Liquidez Autonómica cree Susana Díaz que no hay motivos para negarse a esa petición y confía en que se varíe el modelo de financiación de las comunidades autónomas

Voz 3 00:35 ojalá ojalá las marcas Rajoy que es serlo tarde y mal que ahora varíe nos ponga un modelo de financiación sobre la mesa que garantice los servicios públicos y que lo haga con justicia e igualdad estamos convencidos de que no se pondrán obstáculo yo creo que no hay excusas para que no digan que no es inmediato no hay excusas para que no lo sé

Voz 2 00:56 Susana Díaz cree además que el Gobierno aplicó tarde el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña ya hace unos minutos el ministro de Justicia ha dicho a ese respecto que ese mantendrá su aplicación hasta que se forma un Gobierno en aquella comunidad que no se salte la ley Antonio Martín buenos días

Voz 1673 01:12 días Pepa Rafael Catalá avisa además de que el Ejecutivo está atento a todos los movimientos que se produzcan en el Parlament de Cataluña por si tiene que reaccionar ante ellos el ministro ha estado en Radio nacer

Voz 1764 01:21 se dedican a lo que no toca es con Parlamento no está para restituir la legitimidad de nadie por lo tanto bueno pues eh sí que estamos atentos lógicamente a esos asuntos para si el Parlamento de Cataluña que se ve ejerce unas competencias por encima de lo que tiene atribuido o incumple una norma por supuesto nuestra obligaciones e recurrirlo ante quien corresponda

Voz 1673 01:42 todo el norte de España está en alerta amarilla o naranja esta ahora por la nieve la lluvia y el frío situación que afecta a otras partes de la península hay también a Canarias decenas de carreteras han visto afectadas veamos la situación a esta hora DGT Alfonso Martínez

Voz 5 01:53 buenos días a esta misma hora el temporal de nieve afecta doscientas ochenta meses carreteras y puertos de montaña en todo el país veintitrés se encuentran cerrados al tráfico y en noventa y siete requieren el uso de cadenas en la red viaria principal hay treinta vías afectadas de ellas están cerradas en Barcelona la C veinticinco en rajarse y en Cantabria la A ocho a su paso por Castro Urdiales y es necesario el uso de cadenas en Cantabria en la A67 desde mata porque era hasta Molledo el a doscientos XXXI entre Carrión de los Condes en Palencia Villalbilla de Burgos en Burgos y en Huesca dos a la altura de Fraga en la XXII entre Altorricón hoy Barbastro la A veintitrés desde Gurrea gallego hasta calle Arenas además les informamos que en Catalunya hasta restringidos todos los camiones de más de siete toneladas y media en todas las vías catalanas

Voz 1995 02:35 y les recordamos los cambios que afectan a la dirección

Voz 1673 02:38 de esta casa PRISA Radio renueva su cúpula Daniel Gavela regresa como director general de la SER Radio que lideró ya entre el año mil novecientos noventa y cuatro y el dos mil seis Vicente Jiménez va a pasar a dirigir los contenidos de las emisoras americanas de Prisa Radio iba a ser el nuevo responsable de cadenas musical

Voz 6 02:53 les además Javier Monzón es el nuevo vice preside

Voz 1673 02:56 gente no ejecutivo del Grupo Prisa diez Ae3 tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 7 03:03 el Madrid en Madrid el pleno del Ayuntamiento de la capital ensalza a las mujeres una semana antes del ocho m del ocho de marzo

Voz 6 03:10 hace más de un siglo que el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres celebran el Día Internacional de la Mujer el ocho de marzo para reivindicar los derechos de las mujeres reclamar la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad de un instituto

Voz 0622 03:25 tonal por el Día Internacional de la Mujer que han apoyado todos los grupos Cibeles Felipe Serrano buenos días buenos días y en esta ocasión los cuatro grupos municipales y han conseguido ponerse de acuerdo a la hora de pactar y votar esa declaración el Ayuntamiento acuerda sensibilizar a la ciudadanía madrileña sobre la necesidad de un reparto equitativo del trabajo de cuidados que sostiene la vida en los hogares también que se pueda visibilizar la vulneración de los derechos humanos de las empleadas de hogar el Ayuntamiento apuesta además por luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres por apoyar a las familias monoparentales se compromete a aumentar

Voz 4 03:59 los recursos para atender a las víctimas del AVE

Voz 0622 04:02 dolencia machista ninguna alusión en esta declaración institucional a la huelga del movimiento feminista que si apoyan los grupos de Ahora Madrid y PSOE que van a sacar adelante una iniciativa en este sentido recesivo

Voz 7 04:14 estaba previsto el pleno ha aprobado con el apoyo de todos los grupos también del PP el nombramiento de Rafael y de Almodóvar como hijos adoptivos de Madrid y la estación de Valdesquí parte de la de Navacerrada han tenido que cerrar

Voz 8 04:23 por el temporal Raquel Fernández buenos días rachas de hasta ciento diez kilómetros por hora está llegando alcanzar el viento en la estación de Valdesquí lo que unido a la aguanieve hace inviable la actividad por lo que por motivos de seguridad se ha decidido cerrar hoy y mañana Agustín Ramírez ex subdirector

Voz 9 04:39 si la previsión que hay de cara a mañana hay lo sucesivo logicamente mallado también me dan muchísimo viento con precipitación con lo cual pues mantenerla cerrada

Voz 8 04:48 en cuanto a las pistas del puerto de Navacerrada únicamente están abiertas las de la parte baja ocho grados tenemos ahora mismo en la Grammy

Voz 1673 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 10 05:18 un primo día

Voz 1995 05:22 el día mojado y febril como los acuerdos entre Ciudadanos y PP un día frío y gris como Montoro hablando de gente de avanzada edad que logrará beneficios fiscales en el más allá un día nuboso y precipitado como el nombramiento de De Guindos menos mal que mañana será como todos sabemos un día distinto veintiocho de febrero

Voz 11 05:42 eh

Voz 1995 05:46 dice Jero el boxeo es como la vida consiste en pegar y que no te peguen pegar y que no te peguen

Voz 12 05:52 no

Voz 1995 05:53 hoy es lo que viene siendo mal día

Voz 1 06:09 en porque Koldo vosotras tomó la radio televisión vamos habéis pasarlo

Voz 1995 06:16 la mía es la generación que quiso ser con Kimi queríamos pegar al balón y quedarnos

Voz 1 06:21 eran regatear correr doblar las

Voz 1995 06:24 rodillas esquivar los golpes y meter gol España como el fútbol no era tan delicada is susceptible entonces las patadas era la señal de que no corrías lo suficiente todo bien todo bien hasta que un día vas caminando por la calle siete para Khorasani

Voz 13 06:39 Accenture la Torre Ramírez Ramírez lanza para diga

Voz 14 06:46 la dona sobre Quini atención Fini se llevó la pelota a Agustín muy adelantado llego el de Quini segundo gol del Barcelona seguido por Kiril alos cuarenta

Voz 13 06:58 desde luego Kenny apareció el minuto quince vos Saúl Álvarez

Voz 1995 07:09 vamos al templo de la sabiduría popular qué sería de España sin sus bares en emblemático Azedín dura en el centro de Gijón está nuestro compañero David González David muy buenos días

Voz 15 07:19 hola Antonio buenos días

Voz 1995 07:21 en Gijón Nieva ahora

Voz 0480 07:23 sí bueno ahora mismo parado pero la imagen de la mañana ha sido inédita y ha sido ver llover en nevar a nivel del mar en la costa caer copos de nieve y sería de lo que todo el mundo hablaría hoy en Gijón sino fuera porque hoy es el primer día sin Quini y eso se nota en una ciudad como ésta porque Kimi es un futbolista de los de antes no como los de ahora hoy aquí deberíamos en el entrenamiento del Sporting entrando al vestuario saludar uno por uno los futbolistas antes del entrenamiento vamos a lo mejor en algún acto en un colegio o en un hospital iraquí después deberíamos veríamos yendo a recoger a su nieto como cada día y a su casa en un barrio humilde de la calzada disparándose con todo el mundo y por supuesto sin guardaespaldas y sin coche de lujo y hoy falta Quini y hoy aquí en el Café de hindús bueno y en todos los puntos de Gijón se habla un poco de la nieve pero sobre todo se habla de lo duro que va a ser despedir a un hombre muy grande en lo futbolístico y también el humano como era el Brujo Enrique Castro Quini

Voz 1995 08:17 a las doce está aquí que comience esta capilla ardiente estaremos ahí contaremos en directo pero qué qué opina la parroquia de hondura cómo está viviendo este día frío y sin Quini

Voz 0480 08:27 pues hoy todo el mundo separa en las portadas de los periódicos y bueno pues le entra un escalofrío al mirar la prensa nacional la prensa regional y mientras

Voz 16 08:36 dan vueltas a la cucharilla en el café pues también estaba hablando de lo que supone por ejemplo le hemos interrumpido el caso

Voz 0480 08:41 PAU gijonés a Santi o las ante buenos días

Voz 16 08:43 qué tal buenos días buenas noches que además conocía personalmente

Voz 0480 08:46 te como pasa una ciudad de tamaño medio como Gijón una región como Asturias a Kimi a la familia de Key

Voz 16 08:52 la verdad es que tenía una gran relación con él desde hace muchos años cuando acabó su etapa futbolística y empezó a trabajar pues tuvimos una muy buena relación no solamente que en Gijón siendo en su época por Madrid

Voz 0480 09:04 Toni te está escuchando Santi como a medias

Voz 1995 09:06 Santi me gusta mucho eso que dices que acabó su etapa futbolística y empezó a trabajar es verdad que nuestra nuestra generación no no no le daba ese criterio no le otorgaba ese rango al al al futbolista no no trabajaba hacía creaban nosotros éramos niños chinos inspiraba a esos tipos con las mallas debajo corriendo como locos por el campo se se pena tiene

Voz 16 09:29 Kimi trabajaba más además bastante porque porque fue una época para él de de grandes cambios meterse en una vida profesional totalmente diferente y alejada

Voz 17 09:41 de de de focos y de de de

Voz 16 09:43 Mossos y para él fue un cambio estupendo pero pero yo yo tengo una relación del extraordinario además sobre sobretodo unos momentos muy buenos porque era era un hombre tremendamente entrañable y más muy simpático porque nos reímos muchísimo con él

Voz 1995 10:00 pues sí va a ser difícil eh para el entorno al N'Dour a para Ciudad de Gijón para el Sporting hacerse a la idea de que hoy Quini Koizumi no va ir andando a recoger a su nieto iba a subir a la oficina no iba a saludar a los jugadores es ante un abrazo muy grande gracias muchas recetas un placer yo les digo a las doce vamos a seguir en directo con con David González la capilla ardiente porque es importante destacar aquellos que nos han hecho felices en este país estamos acostumbrados demasiado acostumbrados a hablar de cenizo que nos hace la vida más difícil y los convertimos en noticia y nos acostumbramos aquello sean los reyes en la conversación kilos olvidamos de aquellos que un día o dos o décadas les han hecho muy felices y Quini nos hizo muy felices a una generación a mis padres a los suyos a los a buen Nosa hizo muy felices y eso debe ser muy importante así que luego lo hablamos David mientras Alfredo Relaño director del diario As muy buenos días pues vaya noticia ayer para acabar Elía eh

Voz 3 10:58 estoy muy apenados pues yo he estado dando a ser justamente la transmisión del partido no es nada más acabado el partido en Madrid con el avión demostrando noticia primero confusa que él ayudó así como que ha dado una esperanza de bueno pues ese pase Blow indirectamente bueno pues con la muerte de todos vamos a morir por el tenía sesenta y ocho años

Voz 1995 11:19 no había

Voz 3 11:22 tiempo para disfrutar haciendo eso para la gente como servicios es una persona muy buena dedicaba tiempo a visitarle enfermos para mí de una manera bastante discreta próximo pues para para darle una sonrisa darles invadir darles pasa alza

Voz 1995 11:39 en la en la crónica de de Alfredo Alfredo Relaño es imposible no pensar en los episodios cruciales en la vida a Quini que son muchos goles y también el famoso secuestro

Voz 1 11:53 la noticia ha corrido como la pólvora entre los aficionados el futbolista Enrique Castro Quini ha sido

Voz 1995 12:00 la policía veinticinco días de secuestro ha liberado el el Barça profundo nunca llegó a entender el perdón de Quini a sus secuestradores

Voz 18 12:09 el mismo momento que estado en perdonados que no tenía nada en contra

Voz 1995 12:13 cuentas Alfredo que Alexanco era el portavoz del cargaba con los secuestradores era su compañero vestuario esa España ya no existe sería imposible afortunadamente que ocurra algo así pero sería impensable que pasara algo sería impensable pensar es lo que ocurría hace muy pocos años ahora sería impensable

Voz 3 12:31 sí aclaran sobre estás diciendo antes no eran esos coches italiana gente en los jugadores tenían en todo ese todo entorno veían los sofisticados que se lo habían eran eran eran chavales de veinticinco años que juegan al fútbol eran amigos entre ellos bueno pues Alesanco y es muy muy amigo personal como portavoz de pues es un poco el portavoz de la familia y el que se entendía yo hablaba no fueran veinticinco días que todas en suspenso porque le es esto jugar muy querido lo fue Pima estos jugadores que quieren también las aficiones de los equipos contrarios a bandas desde aquello recuerdo nos quema la noticia no llena de acción fueron veinticinco días se todo desde barza pues la noticia de liberación dejó justo cuando España estaba ganando partido aprecia España ganaba en la que todo algo de mágico y aquello bueno la verdad es que el tipo formidable que contagia optimismo siempre no menos reconocían el enemigo no porque estaba las patadas no protestaban notablemente no estaba para él era muy estos tipos generarán una gran imagen social al fútbol

Voz 1995 13:41 pues ese ese gran hombre hoy a nuestra acceder al año director del diario As gracias para atender nuestra llamada mucho descanse en paz Kimi fallecía ayer por la noche un infarto mientras caminaba hacia su casa son las diez y catorce minutos una hora menos en Canarias hay que sí debemos saber Raúl Del Bosque muy buenos días íbamos con esos cinco motivos para nuestro caso afortunadamente seguir viviendo emotivo número vamos que hoy hablamos de una pelea

Voz 19 14:19 claro todo lo que es lo mismo sin rodeos nos viste eran dos mitos del cine español Maribel Verdú y Santiago Segura vivo número cuatro Por qué nos pongamos como nos pongamos los padres en los niños ven porno ahí estamos hoy hablamos de porno gay para niños con la periodista Patricia Gosálbez motivo número tres por requiere una cosa que no es igual a todos los humanos es ver una abeja y las reacciones ya puedes medir dos metros como el sueco que al grito de abeja reacciona no tanto no cubrimos con escépticos si el Apocalipsis ya ha empezado con la desaparición de las abejas objetivo número dos porque vamos a descubrir que la telebasura no es tan mala sí no lo veis hace mucho que quería meter por fin lo he podido meter gracias a la censura hoy los cuanto mismo full los Trip Advisor del humor valoran la censura como método para solucionar problemas finalmente emotivo número uno por este es el diagnóstico de la médico de Neymar ya en Seseña Seseña una señal muy fría una ciudad que muerte nos decía habla de Neymar del jeque al enterarse de la operación y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 15:28 gracias eh Raúl Tom enseguida nos vas a explicar porque vamos a dar del tiempo pero enseguida os basa explican porque en tu vuelta en Estocolmo también la DGT ha cortado la AP seis de ahí que nos sí pero vamos la la de ahí Rosa Márquez muy buenos días

Voz 20 15:44 hola qué tal cómo va la mañana lo prometido es deuda aquí os traigo buenas noticias de El Corte Inglés para hacer de vuestro hogar un lugar más agradable y más barato lo peor que daros prisa porque hoy es el último día de la rebaja final en El Corte Inglés y encontraréis unos descuentos fabulosos que nos podéis perder por ejemplo para los más Cafeteros está un sesenta por ciento de descuento en una selección de cafeteras ballet y si te gusta cocinar quieres renovar tus ollas también tienes hasta un sesenta por ciento en una selección de artículos de corrupción y hasta un sesenta por ciento también de descuento en una selección de artículos de menaje de mesa se aprovecha para renovar tu menaje con los increíbles descuentos de las rebaja final de El Corte Inglés pero no de despistes sólo hasta el veintiocho de febrero que es hoy por hoy último día no te lo pierdas bromas es todo por y mañana como siempre os espero en el parque

Voz 1 16:39 con más noticias Lidia a todas adiós

Voz 21 16:49 tan gol hoy por hoy máis de Instagram cuéntanos lo que quiera ACM Hoy por hoy Capella Serra

Voz 22 17:02 primera fuerza política del Parlamento se llama a Cataluña

Voz 1 17:07 yo no a tres personas me avisaron de que el Gobierno quiere bailan que encontrará el auto somos

Voz 23 17:19 el la entendían de la me y no corren

Voz 4 17:21 el mirlo finamente

Voz 24 17:24 así que Luis el cabrón

Voz 1 17:26 la voz vimos además después esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Society cuando estoy vía finalmente amanezca será por magníficas mujeres

Voz 12 17:43 corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 25 17:48 S

Voz 26 17:52 qué recuerdas recordaba no poder escapar de sus del al que están verse cuna

Voz 12 18:01 la el mal asunto

Voz 1 18:11 en una que estéis ahí sotana cuarta temporada de Negra y Criminal comer a dos nuevos capítulos cada mes

Voz 27 18:22 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast

Voz 1 18:27 la balear

Voz 29 18:30 no

Voz 30 18:32 Medina se

Voz 12 18:34 los nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 31 18:48 sí

Voz 32 18:52 en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales subir Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien a van iban once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la FIBA

Voz 6 19:03 de ellos tres J tres una tabla

Voz 27 19:06 gratis Llama gratis al quince diez al quince X cuenta en Jazztel

Voz 26 19:11 junto a recordar poder escapar de sus Lacoste

Voz 12 19:17 el tío al que están verse con el Madrid el perfil Bureau Veritas de baja al juntos

Voz 1 19:30 en una que estéis ahí sotana cuarta temporada de Negra y Criminal con dos nuevos capítulos cada mes

Voz 27 19:41 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast

Voz 1 19:46 el balear

Voz 1995 19:50 la Cadena Ser en Hoy por hoy Toni Garrido todos los miércoles a esta hora nos asomamos desde la curiosidad todo lo que tiene que ver con la justicia toda la periferia todas sus alrededores de la mano de Baltasar Garzón quiero reflexionar sobre el protagonismo adquirido en las últimas semanas por menores que nos hacen preguntar si si estamos siendo demasiado permisivos y no estamos alarmados lo suficientemente de ante determinados comportamientos guiños vamos hasta Tudela donde esta mañana se encuentran Baltasar Garzón María Baltasar buenos días buenos días eh vamos a contar que estéis en Tudela porque ayer tuvo lugar un gran homenaje a Isabel Coixet que tal fue el evento

Voz 4 20:33 pues estuvo muy bien gente de L'Auditori estaba cine Moncayo estaba lleno a rebosar humano el dicen y otros amigos estuvimos acompañando las realmente ya tenía que estar aquí esta mañana con nosotros pero ha tenido que salir camino de Barcelona porque la nevada nos está casi haciéndonos quedar aquí lo cual no es eh nada malo sino todo lo contrario porque nos han acogido muy muy bien

Voz 1995 21:05 el hombre que tenga que te pillé una nevada en Tudela Navarra pueda quedar ahí como plan digo esa más allá de mover la agenda juez parece mal acosada

Voz 4 21:16 por eso por eso digo por eso digo estamos muy bien

Voz 1995 21:18 aquí se está nevando ahora mismo está nevando

Voz 4 21:21 la mismo yo estoy aquí en el estudio acogedor de la Cadena SER estamos mirando al ventanal y cómo cae la nieve es muy muy bucólico

Voz 1995 21:29 vale María puedes mandarnos una foto porque cometimos un hay otra vez el error de darle importancia la nieve cuando cae en Madrid concretamente en la Gran Vía de Madrid parece que la España

Voz 4 21:40 ante te va a mandar yo creo la la foto de esta mañana de la plaza en una de las plazas de de Tudela que fue construido a una de las primeras iniciativas de Moneo de modo que que como sabéis es de aquí de de Tudela estaba con un aspecto impresionante

Voz 1995 21:59 te paseando y la nieve cayendo con tan buen criterio Moneo que ahora se dedica a Cervino saques equivocado no puede están llenas decían que no

Voz 0394 22:07 habitual la nieve aquí en Tudela a sé que estamos asistiendo a algo extraordinario

Voz 1995 22:13 bueno María mándanos la foto les vamos a pedir autobuses que que mande la foto porque es verdad somos así de cuando nieva en Madrid parece que sí Telediario y si no obstante si quemándolo supuesto serie hecho vamos a hablar con Jordi Carbó luego el hombre de la meteorología en la Cadena SER y muy buenos días buenos días porque parece que ese extraordinario no no es lo habitual pero está nevando en Tudela y en lugares a pie de playa donde no es lo habitual ver la nieve

Voz 0978 22:43 yo ahora mismo también estoy empanada mirando por la ventana cómo está nevando me encuentro en el interior de Barcelona la nevada copiosa y así es está haciendo acto de presencia este fenómeno que sin ser extraño pues en muchas poblaciones no es habitual Ilda nieve lo decimos muchas veces no tiene dos caras una ex esos primeros minutos que siendo tienes obligaciones pues incluso te hace ilusión pasado los cinco minutos pues ya sabemos todo es preocupación caos en las carreteras problemas para nuestra vida normal

Voz 4 23:13 de manera que un poquito de paciencia a las comunidad

Voz 0978 23:15 deseamos es decir ahora porque es donde hasta bien entrada la tarde la nieve seguirá cayendo La Rioja Navarra es decir seguirá nevando en Tudela hasta bien bien las seis

Voz 1995 23:25 eh bien

Voz 0978 23:29 mucha tensión en la provincia de Huesca la nevada ahí cada vez va a ser más copiosa de nuevo en la cara sur del Pirineo hay ya se sabe que con nevadas así el riesgo de aludes cada vez es más importante en el interior de Catalunya que uno

Voz 4 23:42 nada más es donde la nieve está siendo más efectiva

Voz 0978 23:44 y lo va a ser hasta el final de la tarde esa nieve que ha afectado a zonas donde todavía es más extraña pero no

Voz 4 23:50 inexistente en puntos costeros TLCAN

Voz 0978 23:52 tan rico de la costa de Cataluña esta sí que empieza ya a remitir ahora la cota está en doscientos metros en el Cantábrico irán desapareciendo incluso las precipitaciones pero en la costa del Mediterráneo la cota de nieve ya a media tarde se situará por encima de los mil metros

Voz 1995 24:07 pues como siempre precaución si pueden evitar de hecho hasta en Suecia e incluso a la tormenta del Este el diablo desde la Bestia del Este que es como denominan la tormenta en Europa las autoridades la DGT ha recomendado en Estocolmo no coger el coche

Voz 6 24:24 en Suecia en Suecia deberán estar preparados para eso

Voz 1995 24:27 o sea que además

Voz 16 24:29 setenta coches setenta coche San Pablo Isabelle Carré que las carreteras Estocolmo así que por todas partes

Voz 1995 24:35 la situación Torre en toda Europa es la misma

Voz 0978 24:40 la suerte que vamos a tener en el continente europeo va a ser la poca resistencia de esta ola de frío porque tan

Voz 4 24:45 ahora pido como allegados va ir Atlántico adentro

Voz 0978 24:48 pero hasta alcanzar Islandia hay después ya a Canadá porque si llega quedarse unos cuantos días realmente hubiera sido esas olas de frío históricas pero déjame que recalca algo que también siempre decimos no diez centímetros de nieve es un

Voz 1995 25:00 problemón en la Gran Vía en Las Ramblas de Barceló

Voz 0978 25:03 en Estocolmo porque diez centímetros suponen ya un muro que para los vehículos por muy preparados que Stegen al igual que los conductores pues siempre es un problema no déjeme también que del la parte positiva de toda esta situación aunque también puede generar algunos problemas y es que a lo largo de esta semana se va a dar una buena estocada a la sequía mucha agua muchísima agua va a caer en las zonas más no

Voz 4 25:24 citadas en todo el centro y sur peninsular

Voz 0978 25:27 dar quedando en el Mediterráneo que no está tan necesitada en estos momentos las cantidades de agua cuando acabe la semana van a superar en muchas comunidades con creces los doscientos litros por metro cuadrado incluso en Canarias También la lluvia los próximos días va a caer de manera muy intensa una buena noticia aunque puede generar también algunos problemas

Voz 1995 25:43 vale vale los problemas serían más grande sin ir así que entiendo perfectamente muchísimas gracias por la por la información vamos a dar una una última hora Baltasar María María era muy joven pero Baltasar tú tú recuerdas asegura lógicamente de Quini recuerdas aquel secuestro famoso que paralizó España durante durante veinticinco días y es una figura sin la que yo creo no podríamos entendernos juez sí sí

Voz 4 26:08 yo llegué a conocer tanto como Alexanco como risa como Johan Cruyff fueron amigos por mi vinculación al Barça si en aquella época también secuestro pues efectivamente de todos los que nos gusta el fútbol pero incluso más allá porque Kimi era una de esas figuras simbólicas que atraía te gusta el fútbol o no era una de esas personas más integradoras de las que tanta falta nos hacen hoy de modo que su pérdida es dolorosa sin lugar a dudas

Voz 1995 26:48 pues sí tenemos una última hora David González en Gijón buenos días de nuevo

Voz 0480 26:52 hola Toni buenos días de nuevo pues sí porque el Ayuntamiento de Gijón reunida a la corporación municipal ha decidido unánimemente dar el nombre de estadio de El Molinón Enrique Castro Quini al estadio gijonés al estadio donde juega el Sporting la que fue su casa así que Quini cuenta ya desde hace unos años como una calle al lado de El Molinón con su nombre con un parque muy cerca también del estadio de de la Playa de San Lorenzo el parque hermanos Castro que le recuerda a él y a su hermano fallecido en aquellas circunstancias trágicas y heroicas también y además desde hoy el estadio de El Molinón el emblemático estadio El Molinón pasa a llamarse Estadio El Molinón Enrique Castro Quini también se han decretado tres días de luto en la ciudad ya las banderas ondean a media asta

Voz 1995 27:33 pues esa es la noticia han reaccionado rápidamente seis agradece las autoridades de Gijón que se llama a partir de hoy el Molinón Enrique Castro Quini y bueno dentro de lo terrible de la noticia de perder alguien así con solo de que su memoria su legado su historia va a quedar presente todas y cada una de las veces que conectamos con ese campo y conozcamos en el resultado estará él del Sporting son las diez y veintisiete minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer una una pequeña pausa y enseguida volvemos podremos llevo mucha plancha enseguida volvemos

Voz 10 28:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 29 28:11 con Toni Garrido si la primavera la sangre altera que nos adelantamos un poco te eramos los precios viene tu tienda

Voz 33 28:21 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es

Voz 31 28:32 sí

Voz 21 28:38 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quiera

Voz 1 28:53 todo por la radio

Voz 34 28:56 no ser elefante yo presidente USA

Voz 20 28:58 yo la comparo pues va a habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 12 29:01 ahora escolares hago escolar el otro por separa

Voz 35 29:03 el paro no caben en la boca

Voz 34 29:06 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con lo que no puedo el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 12 29:17 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 36 29:25 escucha joven y milenio la Cadena Ser

Voz 37 29:30 el club Lott que tanto estamos inmerso en la red social Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes ya Twitter locas locas eh tú el ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 20 29:52 ha pillado de perfil OPI Llop

Voz 38 29:56 ahora mismo somos clásicos

Voz 1995 29:58 el humo

Voz 36 30:02 está probado Pétain

Voz 33 30:05 escuchas la SER que ímpetu Radio

Voz 12 30:07 en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en las diez de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Little en España era de mando escucha tu radio preferirá la Cadena Ser en octubre Scott cala sigue disfrutar

Voz 33 30:30 haga peina corren nuevos tiempos vamos a escucharnos pero la puerta de casa y veo que sólo han llovido casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista que son muy guay

Voz 12 30:49 cuando vas a los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar

Voz 39 30:55 para la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco

Voz 12 31:01 no de marzo con David Trueba Ana Belén Víctor Manuel

Voz 39 31:05 Vicente Molina Foix Ángeles Caso y Ángel Gabilondo con el patrocinio de pasarán Zoco revista nada sin tu plana punto com turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 29 31:18 mira papá en las fotos de Disneyland París ayer rojo des por los luego Space Mountain tirito también está rojo Papá es mi máscara de Spiderman

Voz 1995 31:27 el veinticinco Aniversario

Voz 40 31:29 Milán París con Viajes El Corte Inglés para cabalgata atracciones de Star Wars y mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses

Voz 12 31:43 consulta fechas y condiciones ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plan eso de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El Bains José Clará

Voz 20 32:08 tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando imponernos una alarma cuando tengamos al PT en Quito más tranquila pues si por lo que cuesta merece la pena tener alarma genera intranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 12 32:23 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1995 32:34 a falta de mandar a través de Twitter el Pilar de Zaragoza nevada que están pasa que luego la nieve no deja un día tan tan Fava vale para los que quiere moverse para los que tienen que volver a casa pero la semana a Milán a Fernando Pilar nevados impresionante bueno vamos a seguir hablando de del tema que les hemos propuesto con María con Baltasar que trata de menores entre la ley ayer leíamos un informe de la Universidad de Duke en Estados Unidos en el que se decía que hasta el noventa por ciento de los adolescentes cometen actos ilegales y en el que se señalaba la importancia de no poner penas excesivas porque ese comportamiento era en Toral Baltasar metía en general cómo calificaría es la actitud de la sociedad entre comillas no que quitaron cada uno tendrá su su forma particular pero esta sociedad con los menores es permisiva es tolerante es intransigente como la definiría es

Voz 0394 33:30 bueno no pasa lo mismo que que nos pasado con otro tipo de fenómenos que ya hemos hablado alguna vez eh en general la sociedad se alarma mucho cuando hay casos como los que hemos visto en los últimos días como el Instituto de de de caza de Sierra de Cazorla ir por lo general eh pide de alguna manera en redes sociales un una buena mano dura digamos para para con los adolescentes pero lo cierto es que no como como decía el estudio y como dice la mayoría de de las organizaciones que trabajamos en esto esa no es realmente una vía eh yo creo que existe una idea de que el adolescente va cada vez a peor que ya es verdad que pierde es verdad en el sentido de que tienen mucho más acceso a comportamientos violentos los eh a al uso de la violencia en vez de el diálogo tradicional nosotros trabajamos mucho con jóvenes pero también están muy muy sensibilizados con todo lo que es el fenómeno de bullying y ellos mismos demandan de alguna manera que ese establezcan protocolos dentro de las escuadras de los institutos y que se forme a que se les ayuden digamos a combatirlo no nosotros tenemos unas jornadas de derechos humanos y el ochenta por ciento de los trabajos que se presentan especialmente eso audiovisuales son sobre este tema

Voz 4 34:54 yo creo yo creo que es un reflejo los comportará

Voz 7 34:57 en todos los adolescentes es el sol

Voz 4 35:01 el reflejo de la sociedad que que hemos creado que estamos creando y desarrollando ellos no viven aislados del entorno donde están de una educación mala de un sistema educativo que no afronta con seriedad y responsabilidad los problemas que afectan a los dos les se decía la niñez se han perdido muchos ITA de diálogo de encuentro de enseñanzas de principios básicos la familia por la situación económico laboral de la misma y luego la la desorientación permanente que hay en el sistema educativo y también la falta de de una de un compromiso político firme hay que abordar temas en esa edad temprana ahí no hay que ocultar los no hay que acudir al miedo las exigencias religiosas a rasgarse las vestiduras porque después la cobardía de la sociedad se traduce en internamientos prolongados en penas a los menores rebajar cada vez más la edad penal que como sigamos así pues se vamos a llegar a los siete años ya hay algún país que lo hace o casi al seno materno por tanto tenemos una grandísima responsabilidad quienes estamos por delante hemos visto las consecuencias si tenemos obligación de coadyuvar generar unos espacios saludables de educación es es que no hay encerrar y encerrar a la gente es convertirnos en animales

Voz 1995 36:36 recordemos que los acontecimientos que se han apoderado de la opinión pública global pues su protagonista de EEUU diecinueve años que cometió la masacre hace unos días en ese instituto en nuestro país pues uno pues desde la violación a un niño de nueve años por parte de sus compañeros el asesinato de un matrimonio en Bilbao octogenario lo que ocurrió altas Marías que parece que tomamos consciencia del problema sobre noticias que poco ayudan a analizar bien el problema

Voz 0394 37:05 tengamos en cuenta que los datos que por ejemplo maneja Unicef en no son tan alarmantes hilos que publica luego el ministerio en cuanto delitos eso sí de chicos entre catorce diecisiete años lo que nos hace ver que realmente están bajando las sillas

Voz 6 37:20 sanciones penales en estos grupos de edad es decir

Voz 0394 37:23 Unicef nos dice que del ochenta al ochenta y cinco por ciento no vuelven a cometer un acto delictivo entonces es verdad que son muy sonadas estos casos pero los datos Nos dicen que es una tendencia a la baja eso sí eh normalmente este tipo de delitos viene de algo viene de una inseguridad eh eh del del menor viene de de unos procesos de de desigualdad viene de viene de un déficit como decía Baltasar en el sistema educativo por ejemplo en la formación de los formadores

Voz 6 37:53 cómo podemos implantar sistemas

Voz 0394 37:56 que trabajen desde la base El Bulli no que trabaja en el liderazgo positivo que es totalmente necesario para combatir estos signos falta formación a nuestros formadores en este en estos aspectos

Voz 4 38:08 es que además si uno visita países por ejemplo en Latinoamérica o en el mismo EEUU cómo se está tratando a quiénes nacieron en otro país pero fueron llevados desde la más tierna infancia es expulsión es crear guetos es criminalizar dar sin embargo la pobreza la desigualdad como decía María sigue creciendo por tanto estamos generando esa violencia ID es la la propia a impotencia o cobardía de quiénes estamos ya en la edad más madura y los dirigentes políticos los que tienen gran responsabilidad con esto no quito ningún tipo de responsabilidad en la medida en que un menor de edad puede tener responsabilidad de catorce en España de catorce años sabes abajo no existe esa responsabilidad de catorce a dieciocho hay dos tramos catorce quince dieciséis diecisiete es la Ley Penal del del menor que establece medidas de internamiento inmediato es paliativas alternativas pero claro cómo vamos a reaccionar frente a esta masacre de Florida por ejemplo la última cuando el presidente de los Estados Unidos dice que va armar a los profesores bueno no sé a quién le va a disparar un día se encuentra mal Illes para alguien que cree que ha hecho algo no esa no son medidas son medidas mucho más quirúrgicas internas respecto de la sanidad de la propia sociedad en la que los padres no

Voz 0394 39:41 a lo que nos tiene que hacer pensar es que está fallando sea evidentemente cuando vemos este tipo de de delitos cometidos por pormenores eh no tenemos ya que debe pensar en la adolescencia es mala los menores son violentos etcétera porque porque serán estos casos y como decía como decíais los padres e I'm hay países por ejemplo en Inglaterra donde las sanciones son para los padres

Voz 4 40:07 no ya ahí ahí las últimas palabras por ejemplo del secretario general de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos respecto respecto de los errores también van por ahí decir es una educación pero tiene que ser una educación valiente pues la cortapisa hay que explicar qué es la sexualidad Hinault que todavía se ven algunos colegios sobre todo de índole privada o de corte religioso que son tabú es claro luego nos encontramos con que los niños las niñas tienen acceso a mecanismos de de Internet que que teniendo buena fe con el uso del teléfono pero luego Nole no le prohiben otro tipo de de usos es una ventana abierta sin ningún tipo de control responsable por parte de los propios

Voz 1995 40:55 eso Baltasar vamos a de los mitos porque hay que asume por que el acceso al porno es total es decir también se pueden poner puertas se puede evitar el control para el talón pero hay que empezar a asumir la situación tal y como es

Voz 0394 41:07 exilio la educación sexual la están recibiendo por las redes sociales están recibiendo una educación sexual que no es la más adecuada

Voz 1995 41:14 la anti educación y sobre todo porque los parámetros en los que se rigen entonces educación tiene que ver con con algo que no se acerca que

Voz 4 41:21 era a la a la realidad pero todos pero

Voz 1995 41:24 déjame solamente incluir nuevo apunten eso Baltasar porque a veces es verdad organizamos grandes pactos de Estado donde todos pero a veces es un poco más sencillo y Itu ahí además señoras bien que ya se están dando clases en algunas escuelas sobre conocimiento de la monarquía bien vamos a catalogar Ronnie calificarlo pero parecería más fácil empezar a incluir dentro de las horas lectivas algún tipo asignatura que empezará enseñar transmitir otro tipo de valores

Voz 4 41:49 claro lo que pasa es que eh hacer esto es reconocer un déficit que se oculta por ejemplo el Gobierno a pesar de que eh de este dos mil diez aunque fuese en las últimos momentos el Gobierno socialista pero que tendría que haber de esas hallado esa iniciativa es el actual recibió de Naciones Unidas Un toque para que tenía que en un plazo de doce meses desarrollar un sistema de erradicación de la de la violencia en la niñez luego hay propuestas para un para un desarrollo legislativo y el Partido Popular no lo ha hecho en el plano normativo de dos mil dieciocho no incluye iniciativas en este sentido a pesar de que la oposición sale a pedir de es decir dónde estamos parados eh aquí estamos jugando a que cuando hay una agresión entre eh adolescentes o niños como la de la Ciudad de Úbeda en este colegio no lejano las vestiduras decimos que estamos haciendo pero es que a los cinco minutos nos olvidamos de lo que estamos de lo que no estamos haciendo por tanto allí una falsedad de planteamientos bastante eh grave la un civismo que que preocupa

Voz 0394 43:05 hay que tener en cuenta que estos procesos no aparecen de es decir una agresión sexual es el final de una serie de de comportamientos e contra de duelo denominado bullying porque mi pregunta es porque si hay métodos que están funcionando hay iniciativas por ejemplo no institutos donde se establecen un blog de denuncias anónimas además de los chavales con los con los profesores ahí el famoso eh meto eh denominado que iba que lo que hace es trabajar con el la figura de los testigos no de aquellos que son de alguna manera eh eh eh silentes ven ven el proceso el proceso de de bullying pero para que hagan esa esa testificarán no digamos denuncia tras pues porque no se está estableciendo de una manera eh normal ir porque no se forma al profesorado en la detección de estos igual que se forman las nuevas tecnologías

Voz 1995 44:02 el dato así

Voz 4 44:03 sólo para apuntar también a otros organismos no el tema el judicial la jurisdicción especial para para menores eh bueno el Consejo General del Poder Judicial es recibido un toque de de de Europa en el sentido decirle no utilice usted a los jueces especialistas para menores para suplir a otros juzgados porque hay poco pocos jueces los juzgados no lo que tiene que hacer esas reformas dar aunque tengan poco trabajo que tienen mucho es un trabajo constante permanente y no puedes estás fingiendo a un juez especialista para que apoye a un generalista crea generalistas refuerza los especialistas porque entonces estamos dejando en la nada a quiénes tienen que tener esa atención integral esa estrategia integral en todos los ámbitos su sentido

Voz 1995 44:52 es la boda china de todos los días hoy sin ir más lejos hemos conocido sobre el Bulli que menciona María eh conoció la sentencia de un caso terrible de acoso a una chica por parte de sus compañeros en el colegio y luego instituto así hablaba el padre Luis veamos puesto seis

Voz 41 45:06 a las tres de ellas con amenazas de muerte estamos perdidos órdenes de alejamiento se nos han encerrado hemos cambiado de instituto no solamente Mohamed instituto también la mojando distrito a pesar de haberla cambia de distrito el día seis de octubre otra agresora antigua compañera de instituto se presentó en el portal de mi casa y la volvió a agredir

Voz 1995 45:27 imagínense la vida de alguien que tiene que cambiar de casa colegio industrial en los acosadores no eh

Voz 0394 45:34 hay un desajuste y más en como en muchos otros cosos en este país eh brutal falta esa visión de la víctima a la justicia de la que tanto hemos hablado por ejemplo hay que creer a los menores con no hay que quitar importancia cuando denuncian estas agresiones y a veces se revitaliza a esos menores en estos procesos

Voz 4 45:54 el insisto que hay que en los ámbitos asistenciales jurídicos y además hay que reforzar esa jurisdicción especial ese esas fiscalías especiales para menores no es cuestión de número de casos sino de la calidad de los mismos estamos absolutamente convencido de que tiene que ir casi milimétricamente unida esa acción judicial a estrategias externas educativas pedagógicas políticas etcétera Esto es un todo no son partes

Voz 1995 46:28 Baltasar María espero que es un feliz regreso de Tudela en el peor de los casos se os tenéis que tampoco pasa nada en unos minutos vamos a conocer el estado de las carreteras ahí alerta temporal la nieve está afectando ya a algunas carreteras así que en unos minutos descontamos Laura

Voz 1 46:41 obra incrusta en nombre de las de este país Baltasar sin cada una

Voz 12 47:15 cagué las mejores coberturas bien el mejor precio genial pero si además tienes los quince puntos recuerda línea directa al mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche cero dos Un dos tres

Voz 42 47:28 pero once consulta condiciones sin línea directa punto com

Voz 43 47:31 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis fibra maquis en vez de jamón de Jabugo Le dice es que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón a lo que ella responde

Voz 6 47:46 por qué me tienes que marcar el día más especial de mi vida papá

Voz 1 47:50 preguntados si ser padre compensa con diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 21 48:10 conecta con hoy por hoy a través de Facebook pelícanos tu comentario estuvo opinión por cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 26 48:26 la vida está llena de secuencias es una película que es esta

Voz 1 48:29 está bien contada tampoco me provoca demasiado

Voz 17 48:33 entusiasmo pero que se ser bien el tema sobre todo me parece apasionante

Voz 12 48:39 por eso el cine se parece tanto a la vida digamos para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez Carlos Boyero los miércoles con

Voz 39 48:49 Carles Francino en la gran pantalla

Voz 12 48:52 de la ventana

Voz 44 49:01 de noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 42 49:06 cuando decimos que este esto Larguero los décimos por algo habré guitarras funciona Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de Fossoul tu opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 12 49:19 da el número para que tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 0978 49:23 ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el número

Voz 12 49:26 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 33 49:30 Manu Carreño mandas tu nota de voz dijéramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto es Cadena Ser

Voz 38 49:36 a mí me la emoción del fútbol americano yardas tu podcast de fútbol americano actúa como si nunca hubiera jugando a fútbol estos días respiras igual que seguir con nosotros todo lo que pasa en la SEC a los cuarenta grados el intérprete todas las toda vez culpa de una nueva entrega cada miércoles desde las cinco en Canarias nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los hábitos pronto en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes llenar y adopta un taxi

Voz 1995 50:19 las emisoras de la Cadena SER acoge en todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugnan la violencia el racismo la xenofobia o la discriminación por sexo

Voz 45 50:31 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado

Voz 0394 50:35 por Taurus ya a la venta

Voz 1995 50:40 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis

Voz 12 50:46 Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar un partido Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 46 50:58 corren nuevos tiempos

Voz 20 51:01 pues a escucharnos

Voz 29 51:13 que no que no es hacer más alto nivel más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 1 51:18 contigo no he podido aburrirme ni un solo momento el historial hipoteca naranja de ING con el precio que de Comisiones encuentra la es

Voz 29 51:34 mientras dice que soy el más White del parque todo el rato jugando con él hasta para ver quién muerte más fuerte y aunque llegó prótesis dental me atrevo con todo mi bocadillo con Corea siento que prótesis está bien fijada y me ayuda a morder con fuerza colegas acción total fijación fuerte y segura todo el día si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco eramos los precios en tu tienda Ikea Deluxe

Voz 33 52:02 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sobre las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es

Voz 1 52:15 cadenas

Voz 1995 52:18 nos vamos a ir directamente a la DGT a conocer el estado de las carreteras Patricia Arriaga muy buenos días

Voz 1628 52:22 muy buenos días pues a esta hora seguimos muy pendiente del efecto del temporal trescientas seis carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país

Voz 1995 52:30 trescientos seis tres seis

Voz 1628 52:32 hasta ahora mismo veintinueve se encuentran cerradas y ochenta y ocho Se requiere el uso de cadenas además a esta hora de la red viaria principal lo peor Barcelona se lo lleva la hace veinticinco está intransitable a su paso por Raja del además también obligatorio el uso de cadenas en siete vías principales entre de ellas en Burgos en la A doscientos treinta y uno en las Quintanilla es también en Palencia en esta vía en Carrión de los Condes en Cantabria la A sesenta y siete entre mata porque era ahí Molledo y en Huesca en la A2 en Fraga la A23 entre Sabiñánigo y Jaca Hila a veintidós en entre Altorricón Barbastro la buena noticia es que se reabra en Cantabria la A ocho que permanecía cerrada en Castro Urdiales