Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1762 00:11 son las once las diez en Canarias el temporal de nieve ha provocado que los aeropuertos de Bilbao de San Sebastián hayan dejado de operar en el País Vasco han suspendido clases y tampoco circulan varias líneas de autobús la nieve ha llegado a nivel del mar en esa comunidad y también en buena parte del norte de España

Voz 0821 00:54 el problema en la circulación y cómo escuches tampoco verán los aeropuertos están abiertos pero ni entran y salen aviones y a falta de un saldo definitivo de colegios cerrados que prevemos para mediodía son más de un centenar los que han decidido no abrir siquiera sus puertas en lo que respecta al transporte urgente salud sigue recomendando que salvo citas urgentes no sea acuda al hospital al ambulatorio la actividad quirúrgica programada está retrasando y no se descartan posibles aplazamientos así que la foto como visas de postal pero se está complicando mucho la situación

Voz 1762 01:20 gracias Isabel el ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra comparece esta hora en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario Serra hasta defendiendo la labor del Banco de España cree que nuestro país estaba preparado para hacer frente a la crisis el al Congreso hasta Eva Vega buenos días

Voz 0605 01:36 buenos días Antonio España estaba mejor preparada para afrontar la crisis que otros países por las medidas regulatorias que había adoptado el Banco de España sin reproches ha dicho Narcís Serra porque aunque ahora se dijera que la decisiones tomadas no fueron las mejores con la información que éste tenía entonces seis sólo que se pudo aún así asegura que el supervisor advirtió del excesivo crédito al promotor o la elevada morosidad en Cataluña Caixa Él mismo alertó de la necesidad de un cambio de rumbo comunicó

Voz 3 02:03 la Diputación en tanto que entidad fundadora que consideraba imprescindible al cambio de rumbo decisión de abandonar la presidencia por razones personales a fin de año

Voz 0605 02:16 sí ha reconocido Serra que en general las cajas de ahorro estaban sumergidas en el negocio inmobiliario si una se quedaba fuera obtenía mucha menos rentabilidad que las demás

Voz 1762 02:26 el Gobierno critica que Ciudadanos haya apoyado el desbloqueo de varias iniciativas parlamentarias y también mensaje hoy a la formación naranja de la presidenta de Andalucía que ha pedido a ciudadanos que no se contagia de los nervios del PP escuchamos a Rafael Catalá en Radio Nacional a Susana Díaz esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 02:40 esos proyectos que se han presentado con mucha alharaca van tramitándose llega un momento en que hay que mojarse y ahora Ciudadanos se ha mojado parecería como que va a apoyar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana pues eh yo creo cae en política está muy bien las frases está muy bien las en las ideas bonitas y generales pero hay que concretar

Voz 5 02:59 Que Ciudadanos en Andalucía no se contagie mide los nervios del PP pero tampoco de la prisa que se está viendo Arribes aquí hay que defender Andalucía por encima de lo que a unos les diga desde su fuerza política en España y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 0509 03:17 lunes el Madrid en Madrid iría de lluvias en toda la región dentro de la ciudad

Voz 1275 03:20 de las filtraciones de agua han obligado a cerrar los túneles de Pío XII y el de Plaza de Castilla que hasta ahora está abierto aunque sólo en parte el uno dos recomienda mucha precaución al volante porque las calzadas están mojadas y en la sierra se mantiene la alerta por nieve

Voz 6 03:32 durante esta jornada nos vamos a encontrarse fundamentalmente las causas mojadas hay previsión de lluvia va por toda la Comunidad de Madrid ante estuviese Madrid uno dos recomendamos volver a la velocidad aumentar la distancia de seguridad y tener mucha precaución a la hora de coger el vehículo

Voz 7 03:50 la estación de Valdesquí parte de la de Navacerrada antes

Voz 1275 03:52 creo que cerrar por el temporal el equipo de Carmena ha dado más detalles esta mañana de como la alcaldesa de la capital y las concejalas de Ahora Madrid van a vaciar sus agendas para secundar la huelga feminista del ocho de marzo la Junta de Gobierno que se celebra habitualmente los jueves se adelantará al miércoles la semana que viene Celia Mayer es la delegada de políticas de género diversidad

Voz 8 04:10 en principio la junta de gobierno que como sabéis suelen ser los jueves estaba prevista para el jueves a trasladar de día y la rueda de prensa posterior también se va a cambiar de día las actividades que tenían prevista a las concejalas de los distritos como por ejemplo las bodas van a ser hechas por los concejales varones de Ahora Madrid es decir van a sustituir los turnos de trabajo de las mujeres día además ese día todas hemos vaciado nuestras agendas y participaremos en las diferentes movilizaciones de actividades que se plantearán en la sede de además

Voz 1275 04:38 ya sabemos quiénes la candidata de Ciudadanos para sustituir a Mari Pau Domínguez como miembro del Consejo de Administración de Telemadrid le corresponde a ciudadanos proponer un nombre es el de la Elsa González actual presidenta de la FAPE su nombramiento de pasar primero por la comisión de Lehman

Voz 10 05:29 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 05:37 con motivo no no ha llegado a tiempo ya estaba hablando Antoni es es todo el siguen ustedes con la información y te has colado pero sí era tu sueño Maribel no puedes pedir perdón

Voz 1488 05:50 ya a a programas si tengo así colegas y eso me deja leer las noticias porque es lo que más me puede gustar

Voz 12 07:14 rodeos centro de ahí venga

Voz 1995 07:17 Diego Segura y Maribel Verdú

Voz 2 07:18 Breña tú domiciliadas las facturas en la nueva Cuenca el hombre acompañaba el despacho es la señora a la que voy a reemplazar me han puesto una niña te puedes creer

Voz 1995 07:37 sin rodeos una película de Santiago Segura que bien podría haberse titulado Sin filtros sinvergüenza sin piedad describiría más la realidad española

Voz 12 07:46 tú crees no sé yo al revés yo yo es que estoy viendo que la gente ya no no habla por miedo a acabarla tú crees no me algunas algunas cosas tontas pero sabes yo creo que la la buena gente tiene muchos filtros mucho mucho mucho pudor a la hora de decir lo que piensa la gente que debería de explotar como en la película de la protagonista es la están machacando constantemente osea que es están liberador que les remita la tome le ponga cada uno en su sitio es que es algo bueno pasa habitualmente excluir sacrificios

Voz 1995 08:22 hay una parte de razón notable si si miramos las noticias que Andy te gustaría leer porque es verdad que imagino que películas míticas las que vosotros habéis participado uno y otro ahora el tipo que esté escribiendo ese guión que este exhibiendo un guión seguro que está es porque es imposible a saber dónde vive de tu entorno de de esos tiempos casi entiende parece que vamos para atrás yo imagino ese señor ahora mismo escribiendo y concibió de una obra midiendo muy bien cada palabra entiendo muy bien cada uno de los contextos teniendo en cuenta las noticias seguro que la creación es distinta

Voz 12 08:53 eso es Tony yo creo es que nuestro vamos todo demasiado la tremenda has yo estaba pensando esta hemos vengo Maribel que además da gusto y con ella fue super maja energética pero las preguntas al final eh tú quieres hablar de tu película está bien es positiva

Voz 14 09:08 el Rey ya verás tiene claro

Voz 12 09:11 esto es lo que quieres eh titulares no entonces te empiezan a decir oye qué te parece esto de los hombres de gorro verde realmente o días el color verde pero no quiero ofender a nadie bueno sí hombre no es mi favorito que dices no no no lo puedo decir esto que estás como intenta agradar sobre todo dice pero vamos a ver lo que me pregunta mi de esto

Voz 1488 09:31 yo pienso lo he hablado muchas veces con Santiago no que sería hoy en día de típico lo de Gila

Voz 15 09:36 no siempre se ejemplo imposible imposible no podría no podrían quiso que esta misma mañana

Voz 1995 09:46 eh estábamos hablando de triste fallecimiento de Quini una figura que nos acompaña a nosotros somos de una generación que queríamos ser como Quini no futbolista queremos ser como guinda meter goles porque a mí me gustaba me gustaba biquini purista vayan habla de que hablamos poco de la gente que nos hace felices mucho de la gente que nos hace infelices yo he dicho ambos mucho de los fenicios que nos hacen y periodistas al minuto siguiente con humor Pablo cenizo sería me envía mensajes eh los fenicios tratamos

Voz 11 10:15 a veces la gente piense eso mensaje piezas de Pablo cenizo adiós a mira hay cenizas que intentamos hacer felices a los que están nuestra esto no sólo fastidia

Voz 12 10:29 sí pero hay que viva estaban hizo vivas de cenar pero es verdad que Pablo es tan difícil hablas no ofender ya te digo si eres buena gente en el fondo porque no quiero ofender a la gente lucha nadie que buena que son muy mal hay muy chunga ahí bueno pero que en general la gente que no quiere ofender se tiene que cortar y estar todo el rato pensando a ver si voy a molestar también no es bonito estar ahí a comandar con entonces todo el rato conversando exactamente dejan a veces

Voz 13 10:57 más intereses nuevo en España no antes españoles

Voz 0509 11:00 pero si tu puede llamar alguien

Voz 13 11:03 ahora puede buen rollo ganó

Voz 12 11:05 es un abrazo una cerveza chicles o sea que tú dices algo contrario a lo que yo pensaba intentó explicar a base de gritos y a base de Hadassah luego acabas abrazado esa ahora no os ahora es yo creo que también es un poco somos víctimas de la red es saber muchas cosas que que condicionan todo esto que estamos que estamos hoy

Voz 1995 11:25 bueno hablamos de sin rodeos una película que se estrena hoy ese descenso el viernes ya estará en todos los cines donde la protagonista Paz se toma un

Voz 11 11:33 la paz sin pelota

Voz 1995 11:36 no sé si a partir de ahí cambia su vida se convierte en en alguien sin filtros sinvergüenza esto está basado en hechos reales evidentemente tenemos testimonio de gente que ya se ha tomado esta pócima que no tiene filtro

Voz 1488 11:49 no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideológicos

Voz 2 11:56 qué manera de trabajar sería una huelga a la japonesa

Voz 1995 12:00 desde Cospedal a Isabel García Tejerina ministras cuando les preguntan por la huelga del próximo ocho de marzo en una huelga convocada el Día Internacional de la Mujer hay una huelga convocada en nuestro país es verdad que Elisa pues vivimos en realidades paralelas donde hay un aire hay una corriente que afortunadamente empieza a poner las cosas en su sitio con con hombres y mujeres en mismo lugar parece que gente como que que no vive aquí que que viven

Voz 11 12:24 el planeta incluso hombre lejos

Voz 12 12:27 te puede no gustar la huelga o puedes pensar que no sé no es no es la forma de protestar lo desea pero desde luego motivos hay hay muchos motivos de la huelga con más motivos que se que se pueden recordar

Voz 1488 12:42 sí de hecho afortunadamente yo creo que va a haber un antes y un después del dos mil diecisiete Nadal pues ya ha marcado el dos mil diecisiete algo que yo creo que que que las mujeres no vamos a olvidar nunca y que y que tenemos que seguir luchando

Voz 12 12:55 no hay luchando como siempre da mucha atravesando los países civilizados o obtengan ablación Lorente de los países de Oriente Medio como auto cómo trata a la mujer la farsa que que aquí estamos a años luz todavía vivimos en una sociedad machista de imagínate lo cómo es el mundo pero para siempre no mirado más el ombligo la gente que lo saque vivo estamos hablando de cierto necio dejó claro como no nieva aquí en Gran Vía parece que no nieva pues que está todas

Voz 2 13:21 yo admito como mira

Voz 12 13:24 sí sí yo tengo miedo

Voz 1488 13:26 por favor preparar la las palas las excavadoras que el viernes están en gira a ver si que además es genial no mira si hace frío lluvia nieve que mejor que estar en el cine calentito es morirse de la risa y pasarlo bien y salir con un buen rollo

Voz 1995 13:41 pues es imposible decirte que no Maribel a mi se me ocurrió algún otro gran que igualaría la felicidad en la mesa

Voz 1488 13:49 se puede compaginar de repente primero uno y luego otro

Voz 11 13:52 al cine

Voz 12 13:54 como muy preparatorio el cine siempre ha sido la cita ideal con tu pareja

Voz 1488 13:59 lo sigue siendo yo estaría primero la siesta eh por la tarde al cine

Voz 1995 14:03 sí es lo bueno a grandes talentos que ya te no solamente va a ser ideas el plan de cine y luego nos en unos minutos el menú de la cena con Miguel Verdú ante asegura hemos sitúa sin rodeos en una mezcla no sé si hemos acertado que está digamos en un punto intermedio entre Un día de furia de Michael dagas quiero ir Virosque compulsivos eh

Voz 2 14:29 que elijan el calavera como Aquila a vivir la vida es por comparación estamos bien

Voz 12 14:37 la Aldabe habéis dado pleno pero yo creo que superamos ambas ambos Fonsi chulería aparte

Voz 15 14:43 el día a día

Voz 12 14:46 pero todo porque esta gente no tiene a Maribel Verdú de protagonista aclara osea tú sabes lo que empatizar a la gente con Maribel en su papel

Voz 1995 14:53 eh menos leyendo noticias puede ser

Voz 0509 14:57 te has colado en el boletín informativo de la cadena

Voz 1488 15:00 pero que no lo voy a subir al llano en luz roja así hola qué tal buenos días

Voz 11 15:05 te vamos a hacer una vamos a hacer es necesario hacer una pausa porque esto no está nos vamos no vamos bien hoy por hoy Toni Garrido

Voz 28 19:44 no sé qué me ha hecho el indio este medio una especie de poción y yo me la tomé y estoy bien

Voz 1488 19:48 no estoy tranquila pero es que provoca

Voz 28 19:50 vuelvo loca descontroló a su suerte

Voz 2 19:54 este cuentan lo estás la poción

Voz 29 20:00 tu casa viajes hemos visto que explica

Voz 1995 20:02 dar tanta mala leche con tanta elegancia

Voz 12 20:06 es difícil marido

Voz 16 20:08 porque el diré me lo marcó muy inteligentemente es que

Voz 1488 20:12 todo digo todas las barbaridades bueno en este caso no porque esto es una llamada de ayuda a una amiga que no me hace por cierto ni caso pero en cada vez que le cantó las cuarenta a cada personaje en la película lo agua esté tornos y levantar la voz idílicos las mayores barbaridades pero creo que causan un efecto más fuerte que sobre todo en el que puedes Cister y qatarí pierden las formas con con toda tu verdad y con toda tu razón pero las pierdes eso fue a Kimi diré

Voz 12 20:38 es que es un buen director más claramente que alguien esté emocionalmente el control se están a como estaba Tony

Voz 1995 20:47 claro

Voz 12 20:47 pierde pierde lo que dice de las formas importan entonces es que te lo digan a sigue

Voz 11 20:52 es mucho más sin es lógico hemos trabajado Joaquín

Voz 12 20:54 mira creo que no me parece porque es una persona que dices es que este ha llegado a su límite pero de verdad está emocionalmente encontró el que es lo la verdad que les emocionan Nos domina muchas veces la la la protagonista de la película que tiene ataques de ansiedad que incluso va al psiquiatra que el psiquiatra desde luego por quien fuera uno de los que el castillo y que hablar de músculo si es Castellón esta yo creo que están muy dice es tanto

Voz 1995 21:20 el psiquiatra es Wyoming también necesitas

Voz 2 21:23 entonces sí tranquilo tranquilo estás tomando diez coma cuatro

Voz 1995 21:29 si el vecino fiestero porque hay vecinos no es Quique San Francisco

Voz 30 21:34 Jones no más

Voz 2 21:37 sí

Voz 12 21:38 en un giro vital de verdad la verdad es que nunca había hecho siempre hace unos maestros zen abogado pero

Voz 1488 21:46 lema sin remedio gramo M

Voz 15 21:49 de ahí Santiago que la película

Voz 31 21:53 que la película

Voz 15 21:57 son papel Chavarri cosa

Voz 31 22:02 era un gusano

Voz 1995 22:06 la pedirá son no sé cómo lo he visto venir sin éxito ya es un éxito en en Chile Israel antes lo que hizo vamos a ver de una película que Sevilla viste que iba a tener

Voz 12 22:15 hace dos años me demandó Nicolás López es un amigo mio chileno que le produce supera los veinte años y desde entonces pues relación eso y él ha hecho ya eso películas ocho entonces me mandó la película para ver qué qué le quedan parecía entonces dije bueno pues yo creo que tiene poquito largo de tal pero pero cuando lo estaba viendo pensaba dijo esto lo hago yo aquí en España mejorando cuatro cositas que me me hubiera gustado mucho porque además lo has dicho tú le le dije pero en esto es un poco Un día de furia si justo la gente dice que el mentiroso compulsivo pero yo pensaba en Un día de furia es una peli cuando la vi me frustró un poco porque era perfecto el planteamiento pero no no era exactamente te acuerdas que era un poco dramática basada excesivamente dramático el final digo esto en tono de comedia podría mejorar mucho y además imaginándote Maribel así que fue una cosa público me hace gracia porque dicen que es el momento justo además de extra de digo pues hace dos años te aseguro que no sabía cuál iba a ser el momento

Voz 1995 23:09 en Chile es la comedia más taquillera de la historia del país el éxtasis grande que en México yo tienen también su versión llamada una mujer sin filtro

Voz 16 23:27 jo

Voz 11 23:36 Tina siempre esperando una versión que se va a titular

Voz 15 23:39 Rey loca loca con Natalia torero estoy loca loca con

Voz 12 23:43 para ello les argentinos tienen sus propios títulos como ya sabes con mi amigo Guillermo del Toro siempre hablamos de eso de los títulos dice Murdoch y mira Titus os ponéis allí en la digo voy vosotros hablaba de The Blues Brothers eh yo le dije que quise llamaba Granujas a todo ritmo esa cabrón digo pero como se a México los hermanos cara dura a la clavaba

Voz 11 24:07 lo desea pero es verdad lo conoce yo no sé si es verdad que que psicosis en algún país en algún país latinoamericano se llamó la madre era El fabuloso

Voz 12 24:21 es la primera película spoiler el círculo de after hours aquí sean J H noche para el caso es que también se está negociando con un Remei para hacer en EEUU con Eva Longoria osea ha sido un gran éxito yo yo lo que pasa es que como siempre he tenido la gran suerte que cuando le dije a Nicolás digo oye yo lo haría en España el tío encantado eh me cedió los derechos y luego se estrenó la película en Chile osea que digo

Voz 1995 24:49 la casa de mencionar a a nuestro adorado queridísimos Guillermo del Toro cuántos de los trece Oscar a los que está nominado la forma del agua crees que señora

Voz 12 24:59 yo creo que siete un poco volteo del toreo que no yo creo que el Gordo se lo merece todos pero pero por lo que

Voz 14 25:08 leyendo eh yo creo que el de directo

Voz 12 25:10 por lo tiene ahora hay muchos que yo creo que están clarísimos pero otros no se ha gustado mucho la de Tres anuncios no sé a mí lo que me da rabia que lo lo lo digo en todas las entrevistas que me preguntan para una vez que podría ellos rozar de alguna forma esos trece Oscar se me ha prohibido no me el metido el gol el gordo me llamo dice amiguete ya verás cabrón echo un homenaje a Torrente ahí en la forma de lado

Voz 11 25:36 vamos a escuchar ese homenaje

Voz 16 25:41 pues yo

Voz 1995 25:45 de los homenajes que puede ACT no sé si era el más

Voz 12 25:48 además lo dije me has puesto en agradecimientos no cabrón entonces ya nadie se va a creer esto es cuando llega tengo algo que ver

Voz 1995 25:57 bueno en las ese Santiago veces encontramos secretos es los hemos votado por lo menos

Voz 32 26:02 uno hola mi nombre es que Daniel Ortega

Voz 1488 26:05 el termómetro quieren porque luego grabado para limpiarlo

Voz 25 26:08 no estoy claro dominador torero

Voz 1995 26:10 tiene algo que ver con este otro

Voz 33 26:13 con una reina llega al final ya que la ronda los dos mil bar haga al Sevilla inglés

Voz 23 26:19 dicen Eliyahu

Voz 11 26:21 qué está pasando y ajo

Voz 12 26:23 me mi infancia te acuerdas de que era un tipo muy poco torpe demandaba por una libra de clavos y un formol y entonces estoy decía a Bale como es un poquito quitar del pues no me acordaba y entonces era lo canto correo dice un mal librado esclavos informó que cuando finalmente llegado a ferretería les decía el tipo de quiero lana de la ferretería decía como si la Alan Alan Alan era una canción mítica porque me encantan las canciones con historia como el Ramiro de Violeta para lo que tú has visto demasiado bien estas eso esto otras redes es Dios eso eso te digo que hoy fue la excusa y es que hay mucha basura pero yo intentando arreglar pero

Voz 1995 27:08 con pedírselo contaba que al fértil cerebro al fin y al cabo es que un almacén donde algo hay que sacar otra cosa entonces lo que me preocupa es que seguramente ahora ya ese Santiago Segura adulto se maduro sensato ha tenido que sacar mierdas de esas de

Voz 12 27:25 a todos y no por todos los lados cada uno por su basura se reciclan serlo Hong imagínate la mía no pero yo creo que con Torrente reciclado ya gran parte iba a esta película me me han quedado no sé cómo muy Florissants es una película que está descontento de cine por fin puede empatizar con la protagonista yo creo que ha tenido que ver el hecho de librarme del señores se queda protagonizado cinco torrentes por fin conseguir una actriz de verdad

Voz 11 27:52 Maribel una de el escucha eso eh

Voz 12 27:55 no nombre pero el éxito de la película yo en los hombros de Maribel

Voz 1488 27:59 noventa y siete secuencia asistieron noventa y siete no sabéis lo que sí

Voz 12 28:02 me dijo así que ya sabes yo que no vaya digo espera que un amigo mío le dije oye que hecho una nueva película han salido mira te digo la verdad es que no Trauma Maribel Verdú y luego vio la película dice enamorado Moro como conseguidos

Voz 11 28:17 pero esto es algo que antes después sabemos que llega el momento en tu vida donde te enamoras antes y después de Maribel Verdú sin rodeos

Voz 1995 28:26 se estrena el viernes Santiago Segura dirige hace un cameo su propia película mayor verdugo y luego pues imagino que el labor social Wyoming en francés

Voz 12 28:35 luego te grande está en a costa verme me ha enseñado que lo borda es más fácil decir que no sale en la película sí sí la verdad es que es una película muy coral Maribel es el centro de la ejemplo luego hay David guapo su jefe que son muy desagradable el papel que hace vamos lo borda es que estoy feliz cómicas se me nota

Voz 34 28:56 el viernes estrena sin rodeos Maribel once está lloviendo y esta noche Maribel por favor esta noche en el de interés

Voz 2 29:08 el interior y sí se estaban poniendo en Tarraco en la gira a seis

Voz 11 29:12 los por no

Voz 16 29:14 sí

Voz 7 34:15 cuando te digan que el mundo se acaba recuerda que nunca nada es para tanto

Voz 1995 34:24 José Miguel Mulet es deseo de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia autor entre otros de comer sin miedo muy buenos días Mo Evans D

Voz 43 34:32 las qué tal cosa pero con prudencia

Voz 1995 34:35 de clubes y miedo en la cantidad convergentes

Voz 43 34:38 todo pero con cabeza con cabeza

Voz 1995 34:40 y Luis Alfonso Gámez quien nos mandaba hasta mañana fotos de de Bilbao nevado lo sé si fruto de esa nevadas ha tenido que quedar en casa periodista científico de del correo cerebro creador de que del que surge el Blow Mahón y a Alfonso muy buenos días

Voz 5 34:52 muy buenos frescos días pero frescos frescos como decimos aquí fresco frío

Voz 44 35:00 qué es lo que está pasando que

Voz 11 35:06 a estas imitando el ruido de soledad hay una todo esto en febrero pero que hay otra como Basile abeja Maya más

Voz 7 35:19 de ahí porque están en peligro de extinción nombre hombre eso es lo que dice en esa presentado alguna campaña de alguna organización ecologista recientemente pero yo me he parado un poco a mirar el las cifras de la Unión Europea sobreproducción de sobre colonias de abejas su producción de miel y a pesar de que ahora tenemos que defender a las abejas resulta que en los últimos quince años en España

Voz 43 35:45 ha aumentado un quince por ciento el número de Colonia así en la Unión Europea Grau que ha aumentado un veinte un treinta y luego hay otra cosa también sorprendente estas colonias que es cuando te dicen que es lo que las está matando por qué últimamente están diciendo que son los neón y Cotino es cuando sólo un tipo de insecticidas que normalmente se pone en las semillas osea que no interfieran mucho con las flores que si en su momento se pusieron de moda fue porque los que habían antes que eran los órgano fósforo dados y las letrinas era muy tóxicos para las abejas y por eso se retiraron entonces eh pero bueno yo también oído que las abejas están decayendo por el grifo Sato por los transgénicos entonces hasta

Voz 13 36:24 por las ondas de telefonía a las ondas de telefonía entonces son dos cosas que me chirrían primero que te digan que hay un apocalipsis cuando buscas cifras y no lo encuentras segunda que cuando te digan la causa vaya cambiando de mes a mes esto levanta Mis alarmas escépticas pero los sí

Voz 5 36:41 hala a escala planetaria la FAO que no creo que sea sospechoso de ser más mal Badeco aspira nunca en sus datos dice que en mil novecientos sesenta y uno es decir hace cincuenta y siete años había cincuenta millones de colmenas en el mundo y ahora mismo hay ochenta millones en dos mil trece entonces bueno no parece que de pasar de cincuenta ochenta sea bajar

Voz 1995 37:03 ya pero eh no debemos olvidar que esas cifras corresponden a que hemos convertido la abeja que en una industrias a el las hemos convertido en en en en pequeños hereje trabajan para nosotros

Voz 43 37:14 bueno pero eso no es de ahora eso es desde la domesticación hace bastante tiempo Napoleón ya tenía la deja como símbolo ir hasta Ruiz Mateos tenía la oveja como Simba

Voz 13 37:23 yo creo que esa dejas además encantadas no porque diez trabajadores sextos y lo que De6 muy buena noticia porque yo creo que apicultura es algo fascinante alguien me saluda en Mulet de dónde viene este

Voz 1995 37:38 VIP lo que llaman Ingles vi Calipso

Voz 11 37:41 ese es de las abejas

Voz 13 37:43 el ex es a ver sí que es verdad que periódicamente

Voz 43 37:46 hay un fenómeno muy poco conocido muy poco entendido que es el Colón y colapsos Order que es que de vez en cuando bajan de golpe las colmenas muchas se mueren en no se sabe por qué obviamente a las abejas también les está afectando al cambio climático obviamente también tienen depredadores naturales como en los hema gol mola verlo a obviamente la actividad agrícola también les afecta pero el problema es que periódicamente hay bajadas puntuales la última fue en el dos mil seis pero que se conocen desde hace mucho tiempo se conocen casi desde hace milenios estas bajadas Icesave que dependen de muchísimos factores posiblemente hay algún factor que todavía desconocemos claro utilizar esto qué es un fenómeno natural muchas veces o que es indirectamente por causa humana para como argumento para la campaña contra lo que nos interesa este mes pues hombre es un poco como que tienen poca credibilidad como organización si haces esto

Voz 1995 38:39 bueno hechas unas parece que una de las pocas cosas positivas de esa alarma sobre las abejas expresidente que ahora sabemos el número de de de abejas que hay sabemos cuántas hay las condenas pierden población de invierno salvo ya conocemos y mientras que esté por debajo de un quince por ciento los agricultores pueden reponer saque estaríamos entró en territorio normal por más que algunas noticias que nos lleguen no hablan de normalidad

Voz 5 39:01 es que esa regional es que cuando hemos dado los datos antes hay veces que digamos problemas regionales me parece que fue en Nueva Zelanda entró en la oeste de la barroca se llama así verdad JM

Voz 13 39:14 ese descendieron un poco

Voz 5 39:17 las las colmenas pero inmediatamente en cuanto lo controlaron aumentaron otra vez es decir se pueden dar problemas ocasionales en Estados en está descendiendo pero también hay que tener en cuenta la acción del hombre cuando digamos urbanizados a lo bestia no hay nada más Santi ecológico que las urbanizaciones por ejemplo proceso claramente y más ecológico que una ciudad

Voz 43 39:37 luego habría que ver qué también hay entomólogo que esto es otra cosa que hace gracia que cuando presentan las campañas nunca van entomólogo que han dicho que tengamos en cuenta que las abejas es un animal doméstico es decir resuenan suenan email que nosotros vamos puesto que los apicultores van moviendo las colmenas de un sitio otro Ike también hay abejas silvestres e insectos silvestres que también tiene una función en el ecosistema que a veces ponen una colonia en determinado ecosistema puede producir más perjuicio que beneficio y estas cosas no se suelen tener en cuenta vidas

Voz 38 46:13 conecta con Hoy por hoy

Voz 2 46:15 a través de nuestro Twitter

Voz 10 46:19 envía tus comentarios y opiniones

Voz 2 46:21 esa

Voz 11 50:44 tres si se hoy qué mala suerte no ya podía romperse justo ahora que llega pantomima full

Voz 7 50:58 Rober Bodegas Alberto Casado de risas bueno bueno bueno vamos a tope a tope tope ver un poco no parecen poco temerosos porque el tema de la semana es es la censura si esto claro no vais a evaluar la censura en España un equipo treinta se se Nascar tampoco bueno

Voz 11 51:20 no sé porqué

Voz 7 51:24 es un tema que está ahí creemos que hay que Kusturica

Voz 11 51:30 hablamos con Nacho Carretero ayer hablábamos en Extremadura con Nacho Carretero autor del libro Fariña que es colaborador y amigo y hablábamos de la censura o escaso el secuestro hablamos con con con el rap

Voz 1995 51:41 pero al que la Audiencia Nacional ha condenado

Voz 11 51:43 eh

Voz 7 51:44 hemos abordado censura desde nuestra aportación a la censura nosotros todo lo que comentáis antes de las once lo fía durmiendo entonces no

Voz 0509 51:54 sí veníamos empotrar los todas nosotras creemos que que se está enfocando mal Losada adornos parece que se va a meter en la cárcel a alguien como un rap habría que tener antes mano dura con gente que está en libertad ahí está haciendo más daño a la sociedad que una remita sobre sobre el Rey

Voz 25 52:10 por eso nuestra sección de hoy se llama

Voz 0509 52:12 gente que sí debería ir a la cara

Voz 7 52:17 la gente con barba perfilada

Voz 0509 52:19 sí que es más dañino un rap que se mete con la corona o una persona que ha decidido que su vello facial pared con dibujo

Voz 13 52:24 sí porque al final del rap puede molestar

Voz 25 52:27 a quien lo escucha pero un tío así cruza la Gran Vía y en quince minutos TR

Voz 7 52:31 a miles de Suiza esta gente que va súper estáis sean soy como muy perfilada muy perfilada a la edad