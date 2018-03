Hoy por Hoy (28/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:07 José Antonio Marcos hola qué tal muy buenos días el temporal de nieve y lluvia sigue causando problemas en buena parte del país en más de trescientas carreteras hay dificultades Se complica la circulación Line por tanto con la DGT Alfonso Martínez

Voz 3 00:19 buenos días el temporal de nieve afecta trescientas dos carreteras en puertos de montaña en todo el país veintiséis se encuentran cerrados al tráfico y ochenta y cuatro requieren

Voz 1552 00:27 el uso de cadenas la peor situación la encontramos en Asturias

Voz 3 00:29 Huesca Teruel Castellón Palencia y Soria en la comunidad de Cantabria en la red principal hay treinta vías afectadas de ellas están cerradas en Barcelona la C veinticinco en Raja Bell en Álava la A uno a su paso por ahí es necesario el uso de cadenas en Álava en la A1 entre ganó ya romaní en Huesca en La dos a la altura de Fraga en la XXII entre Altorricón y Barbastro Yell A23 desde Gurrea gallego hasta Calde Arenas misma situación en la C veinticinco en Girona a su paso por Espinel ves en Lleida a la altura de Cervera el último les informamos en todo el País Vasco está prohibida la circulación a todos los camiones en Catalunya están restringidos al tráfico a vehículos pesados de más de siete toneladas y media en todas las vías catalanas

Voz 1018 01:08 la nieve bajó a nivel del mar en muchos puntos del Cantábrico como imágenes inusuales por ejemplo la Playa de San Lorenzo de Gijón o la Concha de Donostia en Euskadi donde persisten las mayores dificultades para desplazarse por carretera y también para el tráfico aéreo de hecho los aeropuertos de Bilbao y Hondarribia pruebas a Sebastián aún no han podido operar durante algunas horas vamos como está ahora mismo las cosas Isabel Léon

Voz 0821 01:27 pues hace apenas media hora ha comenzado operaria el de Bilbao Se espera que en breve haga lo propio el de Hondarribia y porque la pista ya está limpia sabemos por fuentes de AENA que los vuelos cancelados sólo en Bilbao han sido un total de treinta y dos en el caso de Hondarribia en lo que respecta al servicio de autobús interurbano se va restableciendo poco a poco entre capitales que en el caso de Vizcaya por zonas como dato además el fallecido pero esta mañana de un hombre de sesenta y cinco años en Galdakao según las primeras diligencias abiertas por la Ertzaintza se apunta ya a un posible resbalón y posterior caída como causa de la muerte respecto a los colegios todavía no tenemos un balance completo de cuantos han cerrado sí sabemos ya que las mayores afecciones se han dado en pueblos en zona rural a las afueras de ciudades son miles los alumnos afectados sin clase también en las universidades que han suspendido sus clases hasta las tres de la tarde

Voz 1018 02:11 en el presente el Gobierno Mariano Rajoy ha suspendido la visita prevista a Logroño para inaugurar un centro de la Guardia Civil debido a este temporal que afecta a toda la Comunidad Autónoma de La Rioja en Cataluña se mantenga restricciones para la circulación de camiones algunos colegios no han podido avisos puertas si hay bastantes problemas también en algunas carreteras Miguel

Voz 4 02:29 el episodio sigue activo avanzando hacia el norte y el interior hasta ahora hay unas ochenta carreteras afectadas por nieve hielo doscientas setenta y dos escuelas cerradas cerca de ochenta y cinco mil alumnos sin clases las universidades de Girona Lleida Vic y la Politécnica de Manresa Terrasa también han suspendido las clases los camiones siguen sin poder circular desde las cuatro de la tarde de ayer una medida que según la directora del Servicio Catalán de Tráfico María Eugenia Domenech a Conthe debido a que no haya habido por ahora ningún

Voz 5 03:00 durante gran que ha contribuido de forma decisiva que la nevada que hemos tenido durante especialmente esta noche madrugada hay lo que llevamos de mañana no haya producido ningún incidente

Voz 4 03:11 a una se vuelve a reunir el comité técnico de emergencias para valorar entre otras cosas cómo y cuando se levanta esta restricción para la circulación de camiones

Voz 1018 03:23 a las doce y tres minutos vamos a la Audiencia Nacional la magistrada Carmen Lamela imputa varios delitos relacionados con la consulta ilegal del uno de octubre al ex director de los Mossos Perasso Levy al ex número dos de Interior César Puig informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:39 feligrés cita el nueve de marzo como investigados por sedición sin descartar la pertenencia a organización criminal a petición de la Fiscalía el fiscal atribuye a Soler principal mando

Voz 0231 03:47 los Mossos un papel activo en la consuma

Voz 1552 03:50 donde del delito y al número dos de forma César Puig el rol de correa de transmisión del consejero de Interior ambos fueron decisivos según la Fiscalía en la inacción del cuerpo policial durante la consulta que resultó un elemento clave para lograr los fines del proceso independentista según el ministerio público este cuerpo policial dirigido por Soler y Puche obstruye la acción de la Policía y Guardia Civil ya actuó en connivencia con los responsables de los colegios electorales para la constitución de las mesas y la recogida de las urnas

Voz 1018 04:18 así en el Congreso de los diputados en la comisión que investiga el rescate bancario sigue compareciendo Narcís Serra ex presidente de Catalunya Caixa exvicepresidente del Gobierno quién ha asegurado que en el año dos mil seis y alertó sobre la situación de la entidad financiera y la necesidad de un cambio de rumbo Catalina Caixa es la entidad que más dinero público necesitó para su rescate según el Tribunal de Cuentas doce mil seiscientos setenta y seis millones de euros trescientos más que banca información de bodega

Voz 2 04:43 Serra advirtió hasta en dos ocasiones en dos mil seis cuando llevaba un año en la entidad también en dos mil siete la necesidad de un cambio de rumbo en Catalunya Caixa que implicaba un nuevo equipo directivo decidí comunicado escrito

Voz 6 04:57 y a la Generalitat de Cataluña

Voz 2 05:00 posición de La Caixa nombrar un nuevo director sino un nuevo equipo ejecutivo cambia de rumbo por la abultada exposición al sector inmobiliario su advertencia cayó en saco roto en la Diputación de Barcelona en la Generalitat e incluso en el Banco de España que creyó suficientes sus recomendaciones ante el elevado quinientos crédito al promotor o la morosidad

Voz 1552 05:31 unos segundos algunas opciones más con Isabel Quintana y Carlos Cano el plan de igualdad del Gobierno recoge medidas contra la brecha salarial a las que el PP negó su apoyo en el Congreso la semana pasada entre ellas que las empresas estén obligadas a publicar salarios y complementos desglosados por sexos y que sean sancionadas si no cumple

Voz 7 05:45 la Fiscalía pide once años de prisión para el ex presidenta del Rayo Teresa Rivero por delitos contra la Hacienda Pública en el pago del IVA y el IRPF entre dos mil nueve

Voz 1552 05:54 mil once pide las mismas penas para otros antiguos gestores del club el juicio se ha fijado para el próximo viernes en marcha por segundo día la pausa humanitaria de cinco horas en la región sería de Guta Oriental desde anoche se han sucedido los combates en ese feudo opositor próximo a Damasco han escuchado disparos a pesar de la tregua con el avance de las tropas del

Voz 7 06:11 a Berlusconi se implica activamente en el cierre de campaña de los candidatos de su coalición de cara a las elecciones del domingo todo apunta que nadie conseguirá una mayoría suficiente para gobernar tanto Berlusconi como Renzi no descartan que haya que volver a votarla

Voz 1552 06:24 firma de hipotecas aumentó un nueve coma siete por ciento en dos mil diecisiete con respecto al año anterior aunque la cifra se estancó en diciembre el capital prestado subió más de un dieciséis por ciento y el importe medio de los créditos se acercó a los ciento diecisiete mil euros los principales parqués europeos

Voz 7 06:36 que en rojo el IBEX35 se deja en torno a seis décimas y cotiza por debajo de los nueve mil novecientos puntos la prima de riesgo se sitúa en los ochenta y siete puntos

Voz 1552 06:44 es básico la Liga despide a Quini fallecido ayer de un infarto los sesenta y ocho años con minutos de silencio en todos los partidos que se van a jugar hoy y mañana a esta tarde noche se disputan cinco partidos de Primera a las siete Málaga Sevilla Getafe Deportivo y Athletic Valencia que a las nueve y media Éibar Villarreal y Atlético de Madrid

Voz 1995 06:59 pues esto es algo de lo que tenemos por ahora pues precisamente con esa última hora que nos contra ahí seguimos doce siete una hora menos en Canarias la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido y por eso estos minutos se los vamos a dedicar a un tipo grande esta mañana se ha aprobado el cambio de nombre del estadio el Molinón ahora mismo rinden homenaje al cine y a sus familiares Suso no muchos centenares miles de amigos y todos aquellos que le admiraron y elección en el estadio precisamente el estadio a partir de hoy El Molinón Enrique Castro Quini su capilla ardiente se ha instalado en el estadio que desde hoy lleva ya su nombre ahí se encuentra otro compañero Antón Meana Antón muy buenos días

Voz 0231 07:44 hola a Tony qué tal buenos días

Voz 1995 07:46 en directo pero igual que estamos para poner en solfa de aquello que no que no que hicimos han sido rápidas las autoridades eh de de Gijón

Voz 0231 07:55 han sido muy rápidas han sabido eso escuchar lo que demandaba la ciudadanía han sabido ponerse en la piel del aficionado del Sporting ya se llama este estadio el estadio de El Molinón Enrique Castro Quini hoy se va a celebrar aquí Un funeral de Quini en un campo que lleva su nombre creo que es un bonito gesto cualquier gesto que la gente de Gijón hagamos por Quini va a ser poco para devolverle lo que nos ha dado tengo una sensación un poco extraña porque en este mismo estadio hubo un funeral hace seis años por Manolo Preciado pensamos que nunca viviríamos nada igual estamos viendo lo mismo están instalando ahora mismo las carpas donde va a oficiar el padre fue mi lado Fernando fue la misa por la tarde acaban de abrir la capilla ardiente visto al al hermano de Quini a falo a su mujer a las mayores leyendas del Sporting a Joaquina Maceda Arredondo a los más grandes de la historia de este club Toni completamente hundidos destrozados porque ser Hervás su ídolo y su mejor amigo

Voz 1995 08:52 con sesenta y ocho años pronto se ciudad demasiado pronto esta mañana Antón Antón Meana que voy durante todo el día le van a escuchar muchas veces en la radio que decir cantones de de Gijón en Gijón la figura de Quini hoy por ejemplo de esta mañana con su compañero David González conocíamos a Santi quiénes decía amigo también de Quini desde un bar en el centro que hoy es el primer día sin Quini y que va a ser duro toda la ciudad es un sentimiento compartido con mucha gente de todo el país pero la ciudad gijonés va a ser un día especialmente duro Antón

Voz 0231 09:24 si hay una frase que decimos en Gijón que es Kimi venimos a lo que sea y esa frase una pancarta que estuvo en el Molinón muchísimos años que es como casi un un Lehmann en la ciudad y ahora en trabas en esa capilla ardiente esto que voy a decir es muy duro Toni pero el que faltaba era Quini miraba las caras y estaban los de siempre menos Quini tengo a mi lado a Fernando fue ello al capellán del Sporting al al cura que ha casado a tantos poderes del Sporting tantos hijos de jugadores amigo de todos ellos sí está en el césped donde estamos ahora mismo el frío es terrible está a mi lado destrozado y con ganas de recordar a un amigo

Voz 1995 10:02 o Toni sabiendo muy buenos días

Voz 8 10:05 buenos días Turistas Turistas días muy muy fríos fuera ahí dentro en el alma escondía uy triste cómo va a ser porque

Voz 1995 10:14 con sesenta y ocho años la sensación también es que es muy pronto por sorpresa después de haber superado dificultades enseguida cómo va a ser a partir de ahora como cómo va a ser la vida en Gijón en ese estadio a partir de

Voz 8 10:27 este además había superado lo más importante lo del cáncer estos días ha comentado que no tenía que volver Gianni en una revisión a Barcelona que lo harían aquí cada año viene están en esperándonos duro es que Quinn como decimos aquí y es mucho mucho quién es el sonido lo es un icono de Gijón de Gijón de Asturias y de España es un poco del mundo portes a donde quiera que lleva el brujo se volcado a la gente tener Yellen la gente todo lo grande que con lo grande que era siempre era humilde pequeño nódulo no sesenta sedes interesaba de nadie una foto para un autógrafo para ir a ver al hospital a un niño que no se quede en ese sentido la la personalidad las dotes humanas se Quini son impresionantes la verdad así fue un gran jugador el mejor delantero de España sin dudarlo lo darlo tras yo también una una gran persona deja hueco grandes yo he tenido con él muchas relaciones casado o los hijos y los nietos eh con dura de la familia que más tocado de todo ya me tocó hace veinticinco años el funeral de Jesús el hermano Castro que murió ahogado por salvar a aquellos niños que hecho una trayectoria larga que ahora se corta se corta

Voz 0231 11:54 usted perdone que le interrumpa este juraba Quini

Voz 8 11:56 sí eso siempre de la era una un lema nuestro cuando había que jurará te lo juro Opportunity Yell decía te lo juro por fue yo les así era anoche

Voz 1995 12:07 pues nos vamos a quedar con eso el padre porque soy muchas emociones y muchos amigos mucha gente que hace mucho tiempo que no se veía ese va a haber hoy en esta capilla ardiente en ese estadio en el Molinón Enrique Castro Quini y hoy es un día de devoción pero nos vamos a quedar con con esa idea con ese según recuerdo Fernando follón muchísimas gracias

Voz 8 12:27 a vosotros que habéis si no total que quinientos hombres celulares es todo todo sin duda ojalá ojalá aprendamos lo lo mejor de los perros

Voz 1995 12:36 ojalá Antón hoy en Gijón va a pasar por ese estadio y todo Gijón el difícil que alguien quiera quedarse da igual si nieva da igual si hacen frío da igual hoy hoy es difícil quedarse en casa y no pasar por la capilla ardiente de en Gijón

Voz 1552 12:50 es imposible quedarse en casa simposium el no venir

Voz 0231 12:52 el Molinón a decirle adiós al al brujo yo ayer estaba en Madrid esto a lo mejor no queda muy bien en la radio pero yo ayer lloré en la calle Princesa camino de Gran Vía XXXII me suyo un autobús por la noche ir esto no lo hago porque así nadie luego Quini porque se lo merece porque nos dio tanto que es una obligación de los que le queremos y somos de aquí venir a despedirle este campo yo hubiese va a llenar esta noche Gijón le va a decir a a Quini el ahora Quini ahora más bonito ahora Nos va a costar contener las lágrimas todo lo que llega desde fuera lo agradecemos como como no os podéis imaginar Toni

Voz 1995 13:30 un saludo a tantos amigos amigos del del buen Quini iba un poco más el fútbol insisto en que muchos de pequeños queríamos Quini no futbolistas que vemos el cine así que un saludo a tantos amigos asturianos a tantos amigos de de Gijón piense en ellos piensen no tanto en que somos capaces por una vez en este país de tener un sentimiento común desgraciadamente noticia es como lo de hoy saca lo mejor de nosotros porque nos damos cuenta quizá que en estos momentos quiere somos así que hoy todos van a evitar eso de ahora ahora

Voz 9 14:14 todo

