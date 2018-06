Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco

qué tal estaban muy buenos días hoy decimos adiós a las grandes nevadas en cotas bajas pero ojo porque la borrasca Emma sigue aquí sigue con nosotros los datos que tenemos hasta ahora dicen que deja seis muertos en incidentes relacionados directamente con el mar el tiempo lo que viene ahora son lluvias vientos fuertes ni mucho menos frío sobretodo en el Cantábrico por ejemplo Bilbao que ayer se despertó bajo la nieve hoy puede llegar a los diecisiete grados así que hoy decimos adiós a las fotos de postal ellos vuelve

Voz 3 00:49 a la rutina tirarla eco en el volcado

Voz 1275 00:52 tres veces viéndolo

Voz 3 00:55 la bola enorme enorme en la me voy

Voz 1727 00:57 principio todos puede volver a clase ayer se quedaron sin ellas más de cien mil alumnos de Cataluña y Castilla y León

Voz 0781 01:04 sí

Voz 1727 01:04 bien regresan a las aulas los niños canarios que se quedaron en casa por el viento dice la Agencia Estatal de Meteorología que habrá que estar atentos a los chaparrones sobretodo en Cádiz en Málaga y en Granada la lluvia viene para quedarse al menos una semana Jordi Carbó buenos días buenos días una vez afines

Voz 0978 01:22 listado ya la situación de nevadas en cotas bajas en el norte de la península a partir de hoy la lluvia y el viento fuerte es lo que más vamos a tener en la mayor parte de comunidades especial atención en todo el oeste de la península desde Galicia hasta Andalucía es aquí donde las tormentas pueden descargar con más intensidad no FIES de las pausas incluso con ratos de sol porque las tormentas se irán sucediendo claro algo de toda la jornada pero con estas pausas intercaladas de nuevo será en el Sistema Central y el Valle del Guadalquivir donde tenemos las acumulaciones más importantes de agua entre cincuenta y cien litros por metro cuadrado donde menos va a llover

Voz 0781 01:57 en el Levante especialmente Comunidad Valenciana y Murcia también en Baleares así como en el Cantábrico también es aquí

Voz 0978 02:03 dónde tendremos las temperaturas más altas cercanas a los veinte grados en puntos costeros

Voz 0781 02:07 y en Canarias más de veinticinco

Voz 1727 02:12 en Cataluña esta mañana a partir de las nueve se reúne la Mesa del Parlamento para ordenar el pleno que va a comenzar una hora más tarde que se espera que dé alguna pista sobre los planes de la mayoría independentista para esta legislatura que todavía está ahora son inciertos Junts per Cataluña presenta una propuesta de resolución que reivindica a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y la CUP presenta una enmienda que insiste en la vía unilateral el Gobierno central confirma a la SER que la Abogacía del Estado estudia ya esta situación porque cree que admitir esos cambios los que propone la CUP podría tener consecuencias pena Tales para los responsables de la mesa también hoy los pensionistas vuelve a salir a la calle convocados esta vez por los sindicatos mientras crece el debate público sobre si hay que subir las las pensiones cómo suba el coste de la vida y que hacer para garantizar el futuro en el sistema el gobierno dice que son ellos los que han garantizado las pensiones en tiempos de dificultades

Voz 0781 03:22 la garantía de las pensiones es el empleo con la creación de puestos de trabajo y la actualización de las pensiones se Pobra hacer económicas sigue mejorando me parece que si alguien es garantía de que en España se paguen las pensiones hizo actualicen las pensiones esos el Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 1727 03:36 era Rafael Catalá en Radio Nacional desde el PSOE Pedro Sánchez

Voz 0027 03:40 el Partido Socialista a principios de enero puso encima de la mesa una propuesta integra izar las con el IPC y a partir de ahí lo que escuchamos simple Puente fueron

Voz 0781 03:51 calificaciones

Voz 1727 03:56 Pablo Iglesias en La Sexta volví a insistir en mejoras en el mercado laboral y en un impuesto solidario a la banca para garantizar su futuro discutirse que subir

Voz 1727 04:19 Albert Rivera de C's insiste en que ellos no van a entrar en discusiones de una décima arriba una décima bajo sino en reformas de fondo

Voz 0781 04:28 si quieren discutir si que subir un cinto

Voz 1727 04:35 pan para hoy a partir de las nueve visita hoy por hoy Albert Rivera el Día de Andalucía nos deja una reivindicación un reencuentro Aimar Bretos buenos días

Voz 0781 04:51 sigas Susana Díaz ha pedido que se ponga enmarcada

Voz 1727 04:53 alguna vez un nuevo modelo de financiación autonómica en un acto

Voz 0781 04:56 en el que la ha acompañado Pedro Sánchez Díaz ha trazado las líneas rojas que defenderá en la negociación del nuevo marco para financiar las comunidades pero a lo que no vamos a volver a desandar un camino que nos ha permitido avanzar como nunca en nuestra historia reciente Pedro Sánchez contenido pondrá a la prensa sobre sus relaciones con la presidenta andaluza para Guerra Fría las de las derechas ha dicho Sánchez

Voz 1727 05:19 y la propuesta de Bruselas de mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera tras el Brexit indigna a la primera ministra británica

Voz 0781 05:27 pero dice que eso rompería la soberanía británica ya

Voz 0027 05:29 asegura que Londrés nunca aceptará una propuesta así

Voz 0781 05:33 es cierto si el borrador del documento que ha publicado la Comisión llega implementarse amenaza la integridad constitucional del Reino Unido ningún primer ministro del Reino Unido a nunca eso he dicho con total claridad al presidente de ser y a otros que nunca lo haremos la

Voz 1727 05:50 con un certifica que la situación en Guta en Siria no ha mejorado a pesar del llamamiento a la tregua

Voz 0781 05:55 Naciones Unidas dice que el alto el fuego parcial de cinco horas diarias que impulsado Rusia es insuficiente mientras tanto Moscú y Washington se acusan mutuamente de mentir sobre si Al Assad usa o no armas químicas contra su voz

Voz 1727 06:09 y aquí la Comunidad de Madrid investiga cómo se ha contagiado de malaria una bebé de tres meses que nunca ha salido de España

Voz 0027 06:15 la enfermedad la transmite habitualmente un mosquito que no vive en nuestro país investigan si ha podido contagiarse en un hospital público para una transfusión

Voz 0781 06:22 con o por el uso de una jeringuilla contaminadas

Voz 1727 06:26 y en los deportes cerca de quince mil personas pasaron ayer por el Molinón para despedir

Voz 1161 06:31 aquí ni Juan Antonio Sampedro buenos días buenos días en el estadio que desde ayer también lleva su nombre y donde también El Larguero quiso rendir homenaje al mito que será enterrado hoy al mediodía además en la jornada de Liga Málaga cero Sevilla uno Getafe tres Depor cero les

Voz 1727 06:42 uno Valencia uno uno Villarreal cero cuatro

Voz 1161 06:44 Leganés cero los cuatro goles del francés Griezmann hoy tres partidos más de esta jornada veintiséis en Primera desde las siete y media Betis Real Sociedad desde las nueve de Las Palmas Barça desde las nueve y media Alavés Levante

Voz 3 06:54 porque Chaves de una pensión pequeña han ayudado tu familia sacar adelante a sus

Voz 0781 07:01 iré porque estos abuelos y abuelas son los que la crisis económica han sacado adelante a miles de Hamid

Voz 4 07:07 con estos pesimistas que son

Voz 0781 07:10 esa lista son los únicos dos medallas los tres en estas que están saliendo a la calle habrá que dar

Voz 1727 07:36 los pensionistas los jubilados los gallos los abuelos de la crisis están en boca de todos estos días la negra frente cómo estás

Voz 0456 07:44 buenos días Pepa buenos días a todos sus reivindicaciones es las va a contar hoy Nieves Goicoechea una marea de protesta a las que se suman los sindicatos y con ellos vamos a hablar a partir de las ocho de la mañana de las siete en Rías entrevista a Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales Empleo y Seguridad Social de UGT ya Domiciano Sandoval portavoz de la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones a las nueve Albert Rivera en la SER y a continuación mesa de análisis con Esther Palomera Ernesto y Javier González Ferrari a partir de las diez y a propósito de esa entrevista el líder de Ciudadanos

Voz 1804 08:18 con una carrera populista de el señor Rivera que no entendemos muy bien

Voz 1441 08:22 señor Rajoy tiene que dejar de ponerse nervioso por las encuestas de atacar a ciudadanos y atacar el paro la corrupción

Voz 0456 08:28 con Javier Gómez repasamos esta batalla y las posibles razones por las que Ciudadanos creció en las encuestas y a las once una hora antes en Canarias recibimos a Fernando León de Aranoa con quién hablamos de su nueva película a una semana de estrenarse lo Beam Pablo sobre la vida de Pablo Escobar

Voz 1727 08:57 un veintisiete por ciento casi un tercio de los universitarios españoles con máster gana menos de mil euros al mes es la reflexión que vamos a compartir esta mañana con Manuel Jabois y ahora mismo como ustedes

Voz 0456 09:10 buscamos a los que hayan cursado estén cursando piensen cursar un máster que nos cuenten cuanto cuesta ese máster para qué les sirve si les han ayudado a pagar lo que Trabajo les ha facilitado o esperan que les facilite en qué condiciones todo esto en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis son whatsapp plagado por cierto de fotos de los oyentes en la nieve de mensajes por el temporal

Voz 1441 09:35 que vamos a tener que saqué los esquís es es que iban a bajar los pingüinos del borde a tomar vinos llena secuestro edita en casa estoy hoy así que

Voz 6 09:45 con libros Ratings buenos días estamos aquí tirado la madre de Dios desde ayer a las siete de la tarde su voz camioneros aquí ir a Valdés y uno Nostra ni comida áridos dicen nada estamos abandonados de la mano de Dios si hay alguna afectado más para bien para mal les escucha

son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:11 frente de la técnica Jordi Fábrega de la producción

Voz 0781 10:16 por hoy conducir nunca ha sido una misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches meses más difícil calcular bien las distancias

Voz 7 10:27 traigo se solventes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducta

Voz 0027 10:32 se encuentra el acento óptico de confianza

Voz 7 10:34 seis punto es barra visión

Voz 0867 10:37 mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 1804 10:41 cuando ves en los congresos el bienestar ves la vida de otra manera la serie presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más información en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasarán Zoco revista magacín

Voz 7 11:07 tu plana punto com purismo de Navarra irá colaboración del Ayuntamiento de Tudela agónicas

Voz 8 11:15 darle vueltas llamaba porque quiero estar alarma si esto

Voz 9 11:20 no los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 10 11:23 no se preocupe ahora misma visuales la seguridad de su suela para que les decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 7 11:29 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 11:38 el de la serie sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido temporada final del gran apagón ni llaman Mantegna habrán nuevos personajes casi el hecho de Tasi nuevas tramas

Voz 0781 11:52 no sólo es una empresa no tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas de vosotros sois los carroñeros de El gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:10 es cuestión de horas que sepamos si finalmente Per Cataluña le ha convencido a la CUP para descafeinada por su polémica enmienda que pretendían someter hoy a votación una enmienda que reivindicaba como vigente la declaración unilateral de independencia y que supondría en caso de aprobarse un regreso total a la vía unilateral una enmienda muy muy incómoda para los dos grandes partidos independentistas que tienen en sus bancadas a parlamentarios en libertad provisional en riesgo de regresar a la cárcel si vuelven a la unilateralidad esta mañana sabremos si esa moción se vota oscila

Voz 0867 12:38 de momento tramitada está autorizado esa tramitación

Voz 0027 12:40 el presidente del Parlament Roger Torrent a pesar de que los letrados le advirtieron de que podía ser constitutivos de delito Frederic Vincent Radio Barcelona bon día

Voz 0706 12:48 el día además los servicios jurídicos advirtieron que la simple admisión a trámite puede suponer una desobediencia al Constitucional preste parte este punto ya se ha hecho en la Mesa del Parlament que es nueva así que técnicamente no está percibida por el tribunal votaron a favor los independentistas que tiene mayoría Ciudadanos y PSC han presentado peticiones de reconsideración que muy previsiblemente la mesa Button y cuando se reúna hoy a las nueve de la mañana una hora más tarde las diez empieza al pleno ya está entonces se puede negociar el texto de los soberanistas fuentes de Cataluña decían a la SER anoche que la moción está casi cerrada que las sensaciones son muy buenas para aprobar este texto de reconocimiento de la autoridad de Carles Puigdemont la CUP insistía en incorporar esta reafirmación de la declaración unilateral de independencia lo que pasa es que como comentabas muy especialmente Esquerra defiende que a partir de ahora nada de lo que se haga puede tener

Voz 0027 13:35 cuanto a la espera de saber por tanto políticamente qué pasa con esa enmienda si se retira o no jurídicamente la Fiscalía General del Estado ya anunció anoche que va a estudiar acciones penales contra los miembros de la Mesa que decidieron admitir a trámite esa enmienda también el Gobierno ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos Sonia Sánchez buenos días

Voz 1275 13:52 sí buenos días hay una advertencia clara desde La Moncloa

Voz 1916 13:54 no a los servicios jurídicos del Estado ya están estudiando las responsabilidades en las que incurriría en los miembros de la Mesa del Parlament si finalmente mantienen la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP el Gobierno central considera que esas enmiendas tienen un carácter ilegal contrario tanto la Constitución como al Estatuto de Cataluña desde La Moncloa repiten que van a velar por el cumplimiento de la ley y que su manera de actuar seguirá siendo la misma que hasta ahora si hay algo que se considere ilegal Se recurrirá hay tiempo suficiente por cierto para que mañana mismo en el Consejo de Ministros se apruebe si es preciso un recurso ante el Tribunal Constitucional

Voz 0027 14:25 seis y cuarto cinco y cuarto en Canarias el Partido Popular sigue usando toda su artillería para boicotear las iniciativas de los grupos de la oposición en el Congreso los últimos meses ha utilizado sin complejos un poder que le da la Constitución que es el de vetar reformas legales si éstas afectan a los presupuestos públicos Se coge literalmente esa prerrogativa cualquier cambio afecta a los presupuestos así que llevando al extremo el Gobierno podría haber darlo todo absolutamente todo es lo que acaba de hacer con la reforma de la Ley de Memoria Histórica que propone el PSOE el Gobierno utiliza esa excusa presupuestaria para vetar esa reforma que entre otras cosas proponía sacar a Franco del Valle de los Caídos

Voz 11 15:02 y mientras centra sus esfuerzos en paralizar los trabajos de la oposición en el Congreso al Gobierno

Voz 0027 15:06 el decrece la respuesta en la calle hoy los pensionistas vuelven a manifestarse para exigir garantías de futuro para el sistema público de pensiones y que éstas las pensiones según van a revalorizar en función de lo que suben los precios no sólo el practico cero veinticinco por ciento Julia Molina buenos días

Voz 1915 15:20 las buenos días UGT y Comisiones Obreras han convocado una movilización contra lo que consideran que es una subida que no permite a los jubilados vivir dignamente algo que confirma Marisa de setenta y dos años que en Hora Veinticinco contaba que con sus setecientos cuarenta euros de pensión no puede pagar una casa

Voz 12 15:34 cuando era joven yo vi hacer los mayores decir mira futura ley Fulano Duran a vivirse habitación pues eso es lo que estamos haciendo ahora la gente mayor compartes piso

Voz 1915 15:44 caso contrario Hélder Rosário yo hubiera

Voz 13 15:46 hola don tuviese los gasto aunque vengan pues la verdad viviría bien pero es que mi hijo saque de Amparo

Voz 1915 15:54 que con su pensión de ochocientos euros mantiene a cuatro personas lo contaba anoche en Hablar por hablar los jubilados también están preocupados por las prestaciones que les esperan a los que lleguen después

Voz 14 16:03 el futuro para los que están hoy trabajando o están en paro es mucho más negro que el de no que es nuestro hermano

Voz 1915 16:10 el de setenta años es uno de los que saldrá a la calle el sí tiene una pensión digna fue profesor ahora cobra dos mil euros pero se manifestará porque teme que los jóvenes no disfrutarán como él de los derechos que les corresponden

Voz 0027 16:21 una de las grietas del sistema que el Gobierno no consigue taponar es la de los ingresos los jóvenes que se incorporan al mercado laboral cobran sueldos muy bajos y por lo tanto sus cotizaciones al sistema son también muy bajas un dato demoledor uno de cada cuatro jóvenes que han estudiado un máster sigue cobrando menos de mil euros dos años después de empezar a trabajar Adela Molina

Voz 0011 16:41 después de cinco años de formación universitaria hay dos trabajando un veintisiete por ciento de los titulados de Master apenas llega a los mil euros de salario al mes de esos casi un nueve por ciento gana como máximo seiscientos euros el presidente de los rectores Roberto Fernández admite que son datos preocupantes no reniega de sus responsabilidades pero advierte de que las soluciones no están sólo en la universidad

Voz 0400 17:01 este problema no lo puede arreglar la universidad sino hay un cambio de las políticas económicas de las políticas sociales de las estructuras laborales es muy difícil que nosotros desde la Universidad podamos arreglar un problema social

Voz 0011 17:15 Fernández pide también más recursos para cumplir con las expectativas

Voz 0400 17:18 sí a la universidad se le exige mucho los universitarios estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad se nos exige que seamos el Fórmula uno del progreso de nuestra sociedad pero es en los presupuestos de utilitario

Voz 0011 17:31 la segunda edición del Barómetro sobre empleabilidad de los universitarios españoles refleja también que un tercio de los titulados cree que tiene un empleo por debajo de su cualificación una cifra similar un treinta y dos por ciento piensa que tendrá que marcharse de España para desarrollar su carrera profesional

Voz 0027 17:45 las asociaciones que agrupan a los usuarios de banca anuncian que recurrirán ante la Justicia europea después de perder su batalla en los tribunales españoles sobre quién tiene que pagar los gastos de constitución de la hipoteca el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que son los hipotecados Hinault los bancos quiénes tienen que seguir pagando el principal impuesto que es el de los actos juró lejos documentados que para una hipoteca media supone dos mil y pocos euros razón

Voz 0706 18:08 las asociaciones de defensa de los clientes de banca no ocultan su decepción con el Supremo aunque temían un fallo así dicen que la lucha continúa en los tribunales según Adicae el fondo del asunto todavía no se ha resuelto que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el prestatario es una decisión política de los gobiernos Manuel Prados es su presidente

Voz 1397 18:25 eh eso es acabarán discutiendo se pues por que todos los gastos de un hipotecar el el Supremo ha dicho que es imposible ponerse al consumirán

Voz 0706 18:38 a la espera de conocer el detalle del contenido de la sentencia las asociaciones anticipan que miran a la justicia europea para continuar con este caso además de seguir con las reclamaciones por el resto de gastos de formalización de la hipoteca Patricia Suárez presidente de a su fin

Voz 15 18:50 iremos a Europa veremos si no nosotros tenían que devolver todo al final sino cine en querer colgarse con un Real Decreto Ley con más juzgados especializados porque

Voz 0027 19:00 las asociaciones recuerdan que en una hipoteca media de doscientos mil euros los gastos de constitución son aproximadamente de unos cuatro mil euros de los que la mitad son el impuesto sobre sobre la banca ayer escuchamos en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera los presidentes de algunas de las principales cajas rescatadas todos coincidieron en responsabilizar a otros de la mala gestión de las entidades Narcís Serra que fue presidente de Caixa Cataluña cuyo rescate ha costado doce mil seiscientos millones de euros Serra dice que él ya dio la voz de alerta pero que no lo escucharon

Voz 16 19:26 decidí comunicar discretamente a la entidad fundadora y a la Generalitat de Cataluña la situación de La Caixa y la conveniencia de iniciar un cambio de rumbo lo que implicaba nombrar no un nuevo director sino a un nuevo equipo ejecutivo

Voz 0027 19:44 también compareció en la comisión de investigación Modesto Crespo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ex presidente de la CAM once mil millones de euros públicos este rescate la caja que era lo peor de lo peor del sistema según el gobernador del Banco de España Fernández Ordóñez bueno el ex presidente de la CAM en esa comisión de investigación pidió perdón por su gestión aunque se excusó en que él también tenía las manos atadas y entre los momentos más surrealistas de la comparecencia de Crespo esta cuando intento explicar cómo podía ser que en el Consell

Voz 1275 20:10 novela a Camps se sentaran personas sin ninguna forma

Voz 0027 20:13 son financiera como una bailarina toda su explicación fue que la elección de los consejeros la cien por sorteo

Voz 1005 20:20 entonces lo hacíamos por sorteo porque no se podía a dedo nombrar a estos consejeros pudo haber algún caso como una señora pues de profesión era bailarina otra era taxista estas cosas inevitables porque la ley de Cajas así lo consideraba Casey

Voz 0027 20:37 nueve de la mañana cinco y veinte en Canarias la Comunidad de Madrid borró los correos de Francisco Granados que ahora le pide el juez de la Púnica el magistrado pidió una copia de todos los Emmys del ex consejero de Presidencia para buscar hay pruebas nuevas pruebas de supuestas adjudicaciones corruptas de obras pero desde el Gobierno autonómico le han contestado que no tienen esos correos porque los borraron en su día siguiendo supuestos protocolos de protección de datos Ana buenos días

Voz 0011 20:59 buenos días según cuenta el diario El País la Comunidad de Madrid alega que su política interna les obliga a borrar por completo los buzones de correo de las personas que dejan de trabajar ahí y que por tanto esa información ya no se puede recuperar porque dicen que ni siquiera guardan una copia de seguridad tampoco están los correos de Ignacio Palacios el ex jefe de gabinete de Granados ni de cuatro exdirectivos de Mintra a los que investiga el juez de la trama el borrado de estos correos se suma a otras desapariciones misteriosas de documentos relacionados con la púnica contratos de Arpegio contratos de publicidad o papeles clave de la sociedad pública Campus de la Justicia que están bajo la lupa de la justicia

Voz 0027 21:34 el Gobierno británico se reúne hoy de urgencia para analizar la última propuesta sobre el Brexit que le ha hecho la Unión Europea y que es muy sensible porque plantea una solución Espinosa para Irlanda del Norte el negociador europeo propone ya no sólo que no haya frontera física entre el Norte y el Sur sino que

Voz 0781 21:48 Irlanda del Norte siga formando parte de la unión aduanera

Voz 0027 21:51 europea sujeta por tanto a la justicia el de la Unión Europea Theresa May dijo ayer Kenia sueños que no puede ser que parte del Reino Unido que dentro de la jurisdicción europea hay que otra parte no pero el problema está en que los partidarios del Brexit no aportan una alternativa no explican cómo fijar una frontera aduanera o comercial entre Irlanda del Norte y el Sur sino una partición físicas en una frontera física corresponsal en Londres Juan bañarse

Voz 0273 22:16 la presión aumenta sobre la primera ministra para que explique qué solución propone el Reino Unido al problema de la frontera en Irlanda made debe pronunciar un discurso mañana viernes sobre el Brexit Jendel debería aclarar cómo resolver el asunto irlandés que amenaza con bloquear las negociaciones con Bruselas ayer la primera ministra rechazó tajantemente la propuesta de la Comisión Europea de mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera el borrador que ha publicado la comisión de implementarse socavaría el Mercado Común del Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional del país creando una frontera regulatoria y aduanera en el mar de Irlanda no creo que ningún el ministro británico podría nunca estar de acuerdo con eso May respondía a un diputado del Partido Democrático Unionista un partido del que depende la mayoría de la primera ministra para poder gobernar que se opone a la unión aduanera ir a cualquier tratado especial regulatorio para Irlanda del Norte

Voz 0027 23:17 en Estados Unidos ha dimitido la directora de comunicación de Trump un día después de admitir en el Comité de Inteligencia del Congreso que desde su cargo había dicho mentiras piadosas es literal no concretó que mentira que que Mentiras piadosas pero lo dijo en ese comité que investiga la trama rusa a las veinticuatro horas ha dimitido Washington Marta del Vado

Voz 1510 23:36 buenos días es una de las asesoras más cercanas al presidente de EEUU pero ojo Hicks la directora de comunicación de la Casa Blanca ha dejado su cargo alegando que ha cumplido con un ciclo que le esperan otros retos profesionales a Donald Trump no ha tardado en elogiar el trabajo de la que ha sido su quinta directora de comunicación y en los trece meses que lleva en la presidencia la dimisión de Hicks no sólo abre una brecha en el equipo del presidente sino que ha levantado todo tipo de especulaciones en Washington porque se produce un día después de haber comparecido durante ocho horas a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que la cuestionaba sobre la trama rusa Hicks que pertenece al núcleo más cercano de Donald Trump desde la campaña electoral admitió ante los congresistas que su trabajo requería decir mentiras piadosas de vez en cuando se negó a responder preguntas relacionadas con el periodo de transición entre las elecciones y la toma de posesión siguiendo órdenes de la Casa Blanca algo que no ha sentado nada bien en el entorno del presidente

Voz 0027 24:35 la Unesco la agencia de Naciones Unidas para la cultura exige que se investigue el asesinato de un periodista eslovaco que estaba a punto de publicar un artículo sobre los vínculos entre el Gobierno de su

Voz 1275 24:45 país y la mafia italiana Jan Kuciak

Voz 0027 24:48 de veintisiete años lo mataron a tiros la semana pasada junto a su novia París Carmen Vela

Voz 0390 24:52 los periodistas deben poder ejercer el derecho de informar al público sin temer por su vida lo ha indicado la directora general de la Unesco otro de Fly para exigir el esclarecimiento del asesinato de Jan Kuciak el periodista eslovaco de veintisiete años fue hallado muerto junto a su pareja Martín acordes ni roba esta semana cerca de su vivienda en las afueras de Brad te Eslava Guztiak era célebre por sus denuncias sobre la corrupción en el gobierno del primer ministro de Eslovaquia Robert Fico aliado con la extrema derecha según el diario Le Mond en estos momentos el periodista eslovaco investigaba sobre una trama corrupta ligada a la mafia italiana que acaparaba dinero de los fondos estructurales europeos denunciado por Periodistas Sin Fronteras el Parlamento Europeo guardó ayer un minuto de silencio tras exigir que se investigue el repugnante crimen contra un periodista en un país de la Unión Europea

Voz 0027 25:47 un grupo de científicos británicos ha constatado que nadar en el mar aumenta considerablemente el riesgo de sufrir alguna enfermedad respecto a si se nada en una piscina por ejemplo es un cuarenta y cuatro por ciento más probable tener diarrea después de nadar en el mar porque por lo contaminadas que están las aguas Javier

Voz 0882 26:03 que la contaminación del agua del mar ha llegado ya a tal punto que según un nuevo informe realizado por la universidad británica de setenta los nadadores tienen un setenta y siete por ciento más de posibilidades de sufrir dolor de oído y un treinta por ciento más de padecer una dolencia de estómago este grupo de investigadores revisó diecinueve estudios diferentes realizado sobre ciento veinte mil personas en seis países Gran Bretaña Australia Nueva Zelanda Dinamarca Estados Unidos Noruega y este ha sido el resultado según explica la doctora Anne Leonard el baño en el mar aumenta el riesgo de padecer enfermedades como diarrea inflamación del oído o dolor de estómago la buena noticia es que la mayoría de las personas que nadan en el mar o realizan deportivos como el sur se suelen recuperar de estas dolencias sin tratamiento médico

Voz 0781 26:53 los de El Molinón y el larguero despidieron anoche a Quini que será enterrado hoy Sampe buenas

Voz 1161 26:59 buenas cerca de quince mil personas desfilaban por la capilla ardiente instalada en el estadio que desde ayer también lleva su nombre y desde donde El Larguero también quiso rendir homenaje reuniendo a varios de sus compañeros en el Sporting la actual técnico sportinguista o el presidente de la época gloriosa Manuel Vega Arango

Voz 0718 27:12 siempre fue una persona entregada a los demás cariñosa cercana modesta dentro de la categoría de Phil tenía como como futbolista pero sobre todo tenía algo especial en su forma de ser

Voz 1275 27:25 igual de anécdotas de sus compañeros como por ejemplo la qué

Voz 1161 27:27 contaba de la cuchara redondo claro

Voz 17 27:30 contra el Real Oviedo yo notaba que la que la vuelta me quedaba un mitin apretadas la derecha sí porque yo me la puso para la derecha Él sabía dónde dónde dónde y que es la la cuchara no está ya los diez o quince minutos bueno pues un balón que toco ya me empieza el brujo red que y cuchara a Kevin estás pegando de cuchara termine una cuchara

Voz 1161 27:55 el mito será enterrado hoy a mediodía se han decretado tres días de luto en Gijón en cuanto a la jornada de Liga en Primera anoche cinco partidos Málaga cero Sevilla uno que un poco más a los malaguistas lo mismo que el Depor tras perder tres cero en Getafe en San Mamés Athletic uno Valencia uno en Ipurua Eibar uno Villarreal cero que deja a tres

Voz 1275 28:09 primer puesto puntos de los amarillos

Voz 1161 28:13 veo y cuatro Leganés pero los cuatro de Griezmann que pedía

Voz 1275 28:16 disculpas a Main me he podido equivocar Belloch

Voz 0198 28:18 lo que en el el campo nunca me he equivocado y no hacen nada estoy muy contento y vamos a seguir así pueda en en en todo en lo que he podido decir mandan que aquella la la afición pelo son esperan vientos de partido que yo pensaba que había que tener el balón y la estamos disfrutando todos creo oí ojalá tenga ese ese cariño hasta hasta el final

Voz 1161 28:37 a falta de los partidos de Ártico se coloca a cuatro puntos del Barça el Valencia uno del Real Madrid por la tercera plaza Depor y sobre todo Málaga se alejan de la salvación hoy tres partidos que cierra en esta jornada veintiséis en Primera el primero desde las siete y media de la tarde Betis Real Sociedad guardado y Sanabria son bajas béticas la novedad en la real es la del portero Moyá que podría ser titular sin haber entrenado con el equipo que no podrá contar con los lesionados William José Xabi Prieto Aguirre Che Navas y Rulli va a arbitrar el colegiado castellano leonés González González desde las nueve de la noche a Las Palmas Barça los amarillos ya sin su mejor

Voz 1275 29:06 por Jonathan Viera traspasado a China a parte de los lesionado

Voz 1161 29:08 dos Peñalba en el Barça Valverde podría dar entrada Alcácer por Luis Suárez que está a una tarjeta de la suspensión en la víspera de recibir al Atlético tampoco estará el sancionado Jordi hablan y el lesionados remedo arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz hice esta jornada entre semana desde las nueve y media de la Alavés Levante los dos equipos justo por encima del descenso más desahogados los vitorianos que tendrán las bajas de Héctor y hay ahí sólo un punto de margen los levantinos que se presentan en Vitoria sin bajas va arbitrará el colegiado andaluz Fernández Borbalán además confirmado que el brasileño Neymar no jugará frente al Real Madrid en la Champions tras el comunicado el París Saint Germain a última hora de ayer que confirmado que el jugador pasará por el quirófano para recuperar su lesión preocupaciones también para de Madrid en forma de que ayer tenía que cambiará en va P por un fuerte golpe recibido ante el Marsella y en Italia Juventus y Milán disputarán la final de Copa tras superar ayer a talante y Lazio respectivamente

Voz 1 30:01 son las seis

son las seis

la Fiscalía estudia acciones penales contra la Mesa del Parlament para admitir a trámite las enmiendas de la CUP que reafirman la declaración unilateral de independencia

Voz 0027 30:20 la Fiscalía asegura que esa admisión de esa aconsejada por los propios servicios jurídicos del Parlament es una conducta ilegal manifiesta sabremos si finalmente ellos per Catalunya y Esquerra han convencido o no a la CUP para que retire osó ICS Hacienda que reafirma la unilateralidad una mina que ponía en serios apuros a los dos grandes partidos independentistas porque entre sus filas hay parlamentarios en libertad provisional que podrían volver a prisión si reincide diesen en la unilateralidad también en la política catalana Xavi Domènech se postula para liderar pude en la marca catalana de Podemos un movimiento que busca acabar con las diferencias entre los Comunes y pueden cuando este partido lo dirigía Albano Dante Patxi Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 30:57 aseguran desde los comunas que la decisión no está tomada pero fuentes próximas a Xavi Domènech creen que hay sectores de que ya lo ven como un buen candidato como un candidato potente creen que su elección daría más fluidez a la relación entre Podemos y los Comunes recordemos como decías que el anterior líder de Albano Dante fue muy reacio de hecho se oponía a integrarse en Cataluña

Voz 0027 31:15 el Partido Popular carga contra Ciudadanos por dejarle solo en sus esfuerzos por bloquear los movimientos de la oposición para intentar derogar la prisión permanente revisable o la ley mordaza populares anuncian batalla para impedir que ambas leyes sean derogadas por la oposición Mar Ruiz

Voz 1441 31:29 si el PP plantea mantener el articulado de la ley mordaza y ampliar la prisión permanente revisable a más delitos además redobla sus ataques a Ciudadanos por poner en riesgo leyes dice que castigan los crímenes protegen a las víctimas que defienden a las fuerzas de seguridad Carlos Rojas

Voz 0781 31:44 es verdad

Voz 1804 31:47 se verá si pretende al partido nosotros tenemos la seguridad de que estamos arropados por la inmensa mayoría de los españoles

Voz 1441 31:55 enfrente el PP tendrá toda la oposición que busca revertir rebajar el contenido regresivo de la ley mordaza eliminando multas por manifestaciones ante Congreso y Senado o cacheos policiales que incluyan el desnudo de los ciudadanos en la vía pública además de las devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla Margarita Robles PSOE Rafael Mayoral Unidos Podemos

Voz 18 32:15 que haya labores de prevención y que no quieran mirar hacia otro lado

Voz 1275 32:18 allí poner cortinas de humo con el endurecimiento

Voz 18 32:21 el Código Penal no lo pudo hacer Francisco Franco durante cuarenta años no lo va a hacer el señor Zoido punto Rajoy

Voz 1441 32:28 entre las enmiendas de Unidos Podemos prohibir por ley el uso de pelotas de goma las identificaciones selectivas por motivos étnicos o el aviso por megafonía antes de iniciar una carga policial como esta tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 19 32:41 buenos días hasta ahora mejora la situación considerablemente en la red vial nacional en este instante ochenta y seis carreteras y puertos de montaña en todos los países afectados por el temporal dieciséis se encuentran cerrados en veintiocho se requiere el uso de cadenas todos pertenecen a la red secundaria de la red principal de momento no hay ninguna vía con dificultades derivadas de la nieve las comunidades con mayor número de incidencias son Catalunya Aragón y Asturias al margen del temporal en Madrid encontramos ya las primeras complicaciones en las entradas a la capital portados en Torrejón la tres en Santa obtendría la cuatro en Pinto la cuarenta y dos en Parla y la A5 en Móstoles Alcorcón y Campamento en el resto de vías de momento normalidad

Voz 0027 33:17 la nieve da pasó hoy a la lluvia y al viento se esperan tormentas muy fuertes sobre todo en el oeste de la península en dos minutos

Voz 0781 33:23 vamos en la Mesa de España a los escenarios el temporal en las últimas horas

Voz 9 34:11 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 10 34:15 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de sus habla para que le deje hoy mismo la alarma instalado

hoy por hoy la Mesa de España

Voz 3 35:29 ya

son las siete menos veinticinco la A6 menos XXV en Canarias España deja tras las nevadas a pie de costa pero se quedan aquí las lluvias y los vientos muy fuertes ahora por ejemplo en Cataluña preocupa el mar con olas de hasta cinco metros

Voz 0706 35:52 bon día Pepa al servicio meteorológico apunta el riesgo de estas olas durante los dos próximos días hoy y mañana de hecho aseguran que anoche ya se pudieron ver olas muy grandes de casi tres metros en las costas de l'Empordà escala lo que extraídos la nevada después de que la mayoría de las grandes incidencias de ayer fueran preventivas más de ochenta mil alumnos no tuvieran clase por la suspensión de transporte escolar y más de seis mil camiones estuvieron todo el día parados el sector por cierto insiste que fue desproporcionado y habla de veinte millones XXV de hecho en perdida

Voz 1275 36:19 en Aragón se mantiene el nivel de emergencia por riesgo de aludes en el Pirineo ayer un monitor murió sepultado por un alud fuera de pista en la estación de Formigal Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 20 36:30 buenos días han monitor un joven de veinticuatro años de edad se vio sorprendido por una luz en una zona fuera de pistas de la estación de esquí la Guardia Civil de montaña lo localizó bajo la nieve en parada cardio respiratoria fue trasladado al centro médico de la estación pero los servicios médicos no pudieron hacer nada por Salva su vida el riesgo fuerte de aludes nivel cuatro Se mantiene en cotas por encima de los dos mil metros Se pueden acumular allí más de dos metros

Voz 1275 36:54 nieve en Euskadi Isabel León alguno qué tal Pepa Bueno vuelven los estudiantes a las clases hoy

Voz 0821 37:00 bueno en principio ya no hay nada que lo impida desde luego hoy es más como datos diré que aquí pasamos de las nevadas históricas al clima tropical sin solución de continuidad de golpe a esta hora beba tenemos una media de diez doce grados más que ayer hoy podríamos incluso llegar a los diecisiete o sea que vaya por delante respecto a las consecuencias de la nevada bueno fueron importantes en lo más grave sin duda la muerte de un hombre de sesenta y cinco daños en Galdácano según las diligencias abiertas por la Ertzaintza resbaló por la nieve cayó de espaldas y se golpeó la nuca con la cera en lo transportes Se refiere el colapso fue absoluto prohibición para la circulación de camiones varias vías de red principal cortadas durante toda la mañana los autobuses interurbanos en cocheras y una treintena de vuelos cancelados los estudiantes bueno ya no van a poder faltar lo decíamos por la nieve desde luego ya no hay excusa ni en las universidades que suspendieron sus clases ni en Primaria Secundaria donde echaron la persiana casi ciento cuarenta centros en los hospitales incremento importante de pequeñas fracturas golpes caderas problemas de Trauma fueron los principales casos surge

Voz 1275 37:55 Joyce Playa en La Concha no por lo que cuenta desde luego un paseo garantizado eso ya te lo digo hasta luego hasta luego un abrazo una mujer ha intentado suicidarse tras haber sido violada y retenida por su pareja durante tres días ha ocurrido en Ibiza ella está en la UCI estable y consciente El detenido Baleares Peter echarnos

Voz 1733 38:21 a qué tal buenos días la policía ha detenido un hombre de cincuenta y cuatro años sometido a su pareja a todo tipo de vejaciones y agresiones retenerla en su casa durante tres días la mujer oyó de su agresor el lunes y se refugió en una tienda de Ibiza donde se autolesionó cortándose las muñecas y el cuello con un cúter y clavándole un cuchillo en el abdomen según fuentes de la policía la mujer que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses en Ibiza aunque estable y consciente relató a los agentes que había estado retenida por su pareja durante tres días durante los cuales había sido agredida sexualmente Ilya había sometido a todo tipo de vejaciones siendo éste el motivo de quitarse la vida tras su declaración la policía detuvo al hombre que al igual que la víctima son de origen irlandés llevaba viviendo en Ibiza desde hacía dos

Voz 1275 39:01 el cero dieciséis es el número de atención a las víctimas de la violencia machista es gratis no aparece en la factura pero hay que borrar el número de la lista de llamadas salientes el teléfono esta mañana ser retomar la búsqueda del niño de ocho años que desapareció el martes en Níjar en Almería la familia teme un secuestro SER Almería Javier Romero buenos días

Voz 1161 39:22 sí qué torpe puedas Nos seguimos haciendo desde hace casi cuarenta y ocho horas la misma pregunta aquí donde estaba Gabriel seguimos sin noticias de este pequeño la Guardia Civil ya activado una orden de búsqueda internacional Se trata uno desaparición de alto riesgo al tratarse de un menor la familia cree que ha sido raptado

Voz 25 39:35 el trayecto estoy niños supondrá pérdidas que es imposible

Voz 0781 39:41 o la fuerza

Voz 26 39:43 España no le voy diciéndole que lo gana yo consumo agregó supone abrir el padre Ángel Cruz lanza

Voz 1275 39:48 en agendas era primero tiros que a mi niño

Voz 14 39:51 suerte que aguante ella lo toco

Voz 1161 39:53 además ha confirmado que existe una recompensa de diez mil euros al que pueda ofrecer algún dato sobre el paradero de su hijo

Voz 27 40:00 empezó la búsqueda fuera para encontrarle comentamos que podía ser que podía ser bueno poner una una recompensa para quién puede ser yo

Voz 1161 40:09 y como dices a las siete y media vuelve el operativo de búsqueda Guardia Civil Protección Civil sobretodo voluntario se van a dar cita las carpas abatidas realiza una zona complicada con mucho monte y minas la Unidad Central Operativa está en el caso ayer interrogó a los padres y familiares del menor así las cosas angustia dolor y algo de desesperanza en toda la provincia de Almería Pepa

Voz 3 40:26 ya iraquí gira la habilidad aquí la tutela

Voz 1275 40:33 a las siete y media volveremos a Almería a ver cómo se reanuda la búsqueda de ese pequeño ocho años y desde el martes no se sabe nada de Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días la Fiscalía pide aquí once años de cárcel para la expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero viuda de Ruiz Mateos por defraudar a Hacienda casi diez millones de euros si Teresa Rivero sesenta mañana viernes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid junto a otros antiguos gestores del Rayo entre ellos su hijo Álvaro Ruiz Mateos la Fiscalía les acusa de fraude en el pago del IVA del IRPF en los años dos mil nueve dos mil diez y dos mil once eludieron consciente y voluntariamente el pago correspondiente a estas operaciones Hacienda según afirma el Ministerio Público la Fiscalía cifra en un millón de euros la cantidad que dejaron de pagar por el IVA casi diez por no declarar la totalidad de cantidades que retuvo a las personas porque trabajaban para el Rayo mañana lo dicho empieza el juicio Castilla La Mancha tres de cada diez trabajadores del sector Can el único son falsos autónomos según CCOO el sindicato le pide a la inspección que corrija esa situación Juan Vicente Muñoz buenos días buenos días son contratados a través de fosas cooperativas lo denuncia Comisiones Obreras esto supone que estos trabajadores tienen un coste salarial hasta es un cuarenta por ciento inferior al de un empleado por cuenta ajena que tienen que trabajar jornadas de catorce o quince horas para tener un salario equivalente por todo ello CCOO pide la Inspección de Trabajo que actúe ya que también supone un fraude millonario a la Seguridad Social son hora a las seis y cuarenta y dos minutos de la mañana a las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 29 42:05 me mucho no me veía antes

Voz 1275 42:17 en Francia han detenido al violador más buscado del país llevaba actuando décadas bajo el paraguas de una vida familiar y vecinal intachable ha confesado haber violado a cuarenta mujeres pues la policía le atribuyen más de sesenta París Carmen

Voz 0390 42:32 la Se le buscaba desde hace treinta años había dejado su ADN en varias víctimas pero nunca había sido identificado hasta el cinco de febrero pasado cuando atacó a una niña cerca del colegio y las cámaras de vídeo registra su coche en Bélgica la policía remonta hasta su domicilio

Voz 0781 42:49 la marca del vehículo

Voz 0390 42:50 matrícula hemos podido identificar al autor de esta agresión

Voz 0781 42:53 al canario ha reconocido

Voz 0390 42:55 el autor de una cuarentena de agresiones sexuales pero la policía francesa sospecha que podrían ser hasta sesenta las mujeres violadas en Francia y Bélgica había pasado desapercibido al ser un padre de tres hijos querido por sus vecinos entrenador de fútbol en un pueblo en la frontera con Bélgica nadie había sospechado de él actuaba temprano en la oscuridad llevaba pasamontañas y agredía a sus víctimas siempre por las espalda

Voz 1275 43:25 mucho menos acostado en Estados Unidos la detención de una pareja de ladrones la más torpe de la historia según los usuarios de Youtube en un vídeo podemos ver cómo se cuelan por error en una comisaría tratando de huir de la policía Pascual Donate

Voz 0456 43:41 dos del momento son una pareja de delincuentes de poca monta la que un coche de policía sorprendió en una gasolinera tras cometer un robo sólo con ver la gorra de uno de los agentes Marwan y Salma que así se llaman los ladrones echaron a correr por las calles de la ciudad de Arizona de ciento cincuenta mil habitantes donde fue grabada la secuencia en un momento de la persecución saltar una tapia is se topan con la ley se han colado en el patio de la comisaría cuando se dan cuenta en el vuelve a saltar el muro tras el que le espera el coche patrulla con la puerta abierta y ellas esconde como si fuera lugar más seguro del mundo hoy en cierto grado lo es bajo un banco de piedra de la comisaria Brandon Sefes oficial de la policía despachó el asunto con dos consejos de Ángel define el gran número uno nuevo ya sea la policía número dos si lo hace es asegurate de no correr directamente hacia la Policía

dos días de fiesta todos súper donde va

