Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:17 buenos días anda el Gobierno estos días preocupado pensando cómo puede subsanar su desgaste electoral y la fuga masiva de votos hacia ciudadanos fuese aquí tiene un dato un veintisiete por ciento de los titulados universitarios con máster en España gana menos de mil euros al mes a pesar de llevar más de dos años trabajando

Voz 1 00:37 uno de cada diez cobra menos de sí

Voz 1727 00:40 cientos euros la mitad ni siquiera encuentra un empleo son las conclusiones del último barómetro elaborado por el Observatorio de empleabilidad junto con la Conferencia de Rectores de la universidad española el presidente de los rectores Roberto Fernández reclama soluciones políticas este problema

Voz 1 00:58 no lo puede arreglar la universidad sino hay un cambio de las políticas económicas de las políticas sociales que las esculturas laborales es muy difícil que nosotros desde Londres ya podamos arreglar un problema social primaria

Voz 1727 01:11 la eso Bachiller carrera máster con esfuerzo personal gasto público gasto familiar para acabar ganando menos de mil euros al mes y no siempre en aquello para lo que se han formado cinco euros la hora ganan muchos profesores universitarios asociados un eufemismo para esconder la precariedad extrema en la Comunidad de Valencia llevan un mes en huelga la España real que lleva un año conteniendo la respiración por la gravísima situación catalana y que sale ahora de todos los rincones pidiendo política y sobre la crisis catalana el pleno del Parlament se reúne esta mañana para votar una resolución de apoyo a la Mesa de la Cámara tiene que decidir antes que hace con las enmiendas de la CUP que buscan reafirmar la declaración unilateral de independencia el Gobierno central la Fiscalía ya avisan de que esto estaría fuera de la ley y anuncian acciones penales Aimar

Voz 0027 02:05 de hecho la Fiscalía anunció anoche que estudia ya esas acciones contra los miembros de la Mesa por admitir a trámite las enmiendas más allá de si finalmente se votan esas enmiendas la mera tramitación ya supone que Roger Torrent ha desoído por primera vez a los letrados de la Cámara que le habían recomendado específicamente que no lo hiciera porque podría ser constitutivo

Voz 1727 02:22 el Gobierno ha echado mano de la prerrogativa constitucional que lo autoriza vetar leyes por cuestiones de presupuesto para tumbar otra vez la reforma de la Ley de la Memoria Histórica propuesta por el PSOE

Voz 0027 02:33 los socialistas proponían entre otras medidas exhumar los restos de Franco sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un centro nacional de la memoria el Ejecutivo alega que esas reformas tienen un coste económico de doscientos millones de euros Ike

Voz 1727 02:45 ajustaría los presupuestos en el Congreso continúa en la comisión de investigación sobre la ruina de las cajas de ahorro el ex presidente de la Cámara de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Modesto Crespo reconoció que escogían los consejeros al azar

Voz 0554 02:59 que tres es lo hacíamos por sorteo porque no socorrer a dedo nombrar a estos consejeros pudo haber algún

Voz 2 03:06 acaso como una señora pues deprisa

Voz 0554 03:09 a la bailarina otras era taxista estas cosas inevitables porque la ley de Cajas así lo consideraba

Voz 1727 03:16 los afectados por la sentencia del Supremo sobre los impuestos de las hipotecas van a llevar el fallo a la justicia europea

Voz 0027 03:22 la sentencia del alto tribunal dice que es el cliente Hinault el banco quién tiene que seguir pagando el principal impuesto de los actos jurídicos documentados que para una hipoteca media supone

Voz 1 03:31 dos mil euros a un poco más las asociaciones de clientes de banca no ocultan su decepción Patricia Suárez ex presidente de a su fin

Voz 3 03:38 íbamos a Europa iremos a Europa y veremos si no nuestro tenían que devolver todo al final no tienen que les geográfica me lo permite has como un Real Decreto le con más juzgados especializados

Voz 1727 03:50 ceniza cierra dos mil diecisiete con un resultado de explotación de doscientos treinta millones de euros

Voz 0027 03:55 esto supone un aumento del cero tres por ciento con respecto al último ejercicio destaca la buena marcha del negocio de la educación en dos mil diecisiete Santillana se mantiene líder en ese mercado con unos ingresos que crecen un tres coma siete por ciento interanual

Voz 1727 04:10 y en deportes el Atlético de Madrid se coloca a sólo cuatro puntos del Barça que juega esta noche en Las Palmas Sampe

Voz 1161 04:16 después de golear anoche al Leganés cuatro cero los cuatro del francés Griezmann y a la espera de lo que haga esta noche el Barça en esa visita la Unión Deportiva desde las nueve de la noche en partido que será arbitrado por el colegiado valenciano Marc Mateu Lahoz además de este sevillano y otros dos partidos en la jornada veintiséis en Primera desde las siete y media Betis Real Sociedad desde las ni media Alavés Levante y también de ayer Málaga cero Sevilla uno Getafe tres Depor cero Athletic uno Valencia cero Éibar uno Villarreal cero uno

Voz 1727 04:39 deberíamos agua necesitamos agua pues tenemos agua lluvia Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:45 buenos días y mucha agua va caer no solo hoy sino todo lo que queda de semana incluso más allá sin duda es una muy buena noticia a pesar que puede generar algunos problemas a lo largo de los próximos días ya que va a afectar a los zonas del país más afectadas por la sequía hoy toda la mitad oeste de la península pero también hay que añadir a parte de esta el viento muy fuerte en Madrid por ejemplo puede superar los ochenta kilómetros por hora a pesar de eso las

Voz 2 05:08 pero tú la suben no va ser demasiado frío

Voz 0978 05:10 es grande la lluvia o como mínimo la lluvia más continuada en el Cantábrico y gran parte del Mediterráneo

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 07:32 bueno yo recuerdo que en el año mil novecientos me parece que era noventa y seis yo voy a cobrar setecientos euros Chukri el mejor curso pero que estamos luchando por derechos y cosas que lo hemos conseguido hace troncal tus hijos dicen no mamá Tú ven conmigo no son jóvenes cada uno me dice estar en su casa yo vi es mi vida él

Voz 1727 07:58 parece que la manta la famosa manta del dinero público escaso ya no cubre ni por arriba ni por abajo sean la portada hablábamos de los jóvenes universitarios con Master ahora hablamos de los jubilados que hoy vuelven a la calle convocados esta vez por los sindicatos Nieves Goicochea

Voz 1468 08:15 las movilizaciones de hoy previstas en torno al mediodía en la mayoría de las capitales de provincia están convocadas por UGT y Comisiones Obreras la de Madrid que será a las once no será como la mayoría ante las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social sino ante la sede del Ministerio de Hacienda a esa misma hora ahí muy cerca de ese punto en el Congreso de los Diputados la comisión del Pacto de Toledo celebra una nueva reunión aunque estaba previsto que se aborda ser el tratamiento fiscal de las pensiones fuentes de los grupos de izquierda dicen que van a plantear que se aborden las materias que reivindican los pensionistas movilizados en esta semana una revalorización de las pensiones más elevada medidas urgentes para sanear el sistema de la Seguridad Social

Voz 1727 08:52 es el asunto probablemente más sensible para el PP ahora mismo pero no es el único como es evidente en el Congreso los populares se quedan definitivamente son los toda la oposición incluida Ciudadanos se dispone a tumbar va a modificar la ley Daza la prisión permanente revisable lo que no quiere decir que Ciudadanos comparta con PSOE Unidos Podemos que debe hacerse con el contenido de ambas leyes la tramitación será larga y Borrás cosa porque tienen desencuentros fundamentales sobre libertades públicas desde el PP su portavoz adjunto Carlos Rojas volvió a esgrimir misteriosas mayorías para defender ambas leyes

Voz 1702 09:28 si pretenden aislar al Partido Popular o dejarnos solos ante estas dos Le me nosotros tenemos la seguridad de que estamos arropado ser respaldados por la inmensa mayoría de los españoles vamos a defender estos texto normativo en su vigor con su fuerza normativa

Voz 1727 09:47 que se sepa las mayorías que decide leyes están en el Parlamento parlamento que debe aprobar o no los presupuestos generales del Estado del año que viene Pedro Sánchez endurece su discurso yp por primera vez le dice a Rajoy que si no consigue aprobar las cuentas públicas debe ir a elecciones Inma Carretero buenos días buenos días el PSOE repite desde hace meses que el Gobierno está agotado y que la parálisis es insoportable pero hasta ahora que parece más despejado el escenario para los presupuestos no había pedido elecciones como hizo ayer Pedro Sánchez

Voz 13 10:17 si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las

Voz 0027 10:23 que haya una mayoría alternativa

Voz 13 10:24 esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha asumido el señor

Voz 1727 10:31 hablaba Pedro Sánchez de una mayoría alternativa que surja de las urnas porque entiende que con la aritmética actual no hay margen para de esa

Voz 2 10:38 los a Rajoy de La Moncloa a través de esa

Voz 1727 10:40 la moción de censura que les sigue pidiendo Podemos Rafael Mayoral

Voz 14 10:43 a ver que este señor de Pontevedra no tiene muchas ganas de marcharse

Voz 2 10:47 no ver que hay que echarle la réplica

Voz 1727 10:49 la del Partido Popular también fue la esperada pidieron a Pedro Sánchez que trabaje por la estabilidad y apoye los presupuestos hay tantos frentes concretos abiertos que ya casi no se habla de la reforma grande la de la Constitución pues bien el Gobierno valenciano ha presentado una propuesta de reforma constitucional que va a elevar al Congreso de los Diputados hoy Soledad Gallego Díaz habla esta mañana de la necesidad de revitalizar un debate moribundo todos los parlamentos autonómicos tienen la posibilidad de ejercer la iniciativa legislativa para la reforma de la Constitución según establece el propio texto fundamental de hecho tres estatutos de autonomía los de La Rioja Aragón y Castilla León recogen expresamente ese derecho en su propio articulado sin embargo lo que presentó el pasado lunes el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig no es una iniciativa parlamentaria autonómica concreta sino un documento general titulado Acuerdo del Consell sobre la reforma constitucional lo interesante de decidido documento es que ha sido pactado con Compromís coaligado en el Ejecutivo valenciano está apoyado también por el grupo de Podemos en esa comunidad la idea es que lo lleve a la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado para impulsar el debate sobre la reforma constitucional que parece languidecer sin remedio la mayor parte de las quince Pajines está dedicada a la reforma del debatido modelo territorial

Voz 2 12:18 pero incluye también propuestas sobre reconocimiento

Voz 1727 12:20 los de nuevos derechos por la reducción de la edad de voto a los dieciséis años cosas que está cada vez más claro que tendrán que formar parte de cualquier futura reforma la iniciativa valenciana es de orden político no legislativo pero aún así tiene la virtud de volver a llamar la atención sobre un asunto que debería estar mucho más vivo y activo de lo que está en realidad la reforma constitucional no es algo que pueda quedar moribunda en los pasillos del Congreso todo lo que ayude a revitalizar ese debate debería ser recibido con atención son las siete y trece ahora las seis y trece en Canarias la ONU analiza hoy la situación en Siria tras el fracaso del alto el fuego en Guta no funcionado la tregua de cinco horas diarias propuesta por Rusia tampoco ayer se pudo abrir un corredor humanitario para intentar evacuar a los civiles porque las hostilidades no cesan informa desde Beirut para la SER Oriol Andrés

Voz 15 13:16 autobuses y ambulancias esperaron por segundo día consecutivo al final del corredor humanitario habilitado para evacuar heridos y civiles de Guta Oriental lo hicieron sin aparente actividad pese a que el presidente ruso Vladimir Putin promotor de esta pausa humanitaria de cinco horas diarias anunció la salida de un grupo de civiles bastante grande dijo ninguna imagen ha trascendido tampoco el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos pudo confirmarlo muchos residentes de Guta desconfían de las garantías del régimen pero Rusia prefirió culpar a los

Voz 0027 13:44 Abel de este impedir la salida de más civiles

Voz 15 13:46 bien de bloquear la entrada de ayuda humanitaria a esto último respondió la misma ONU Marc look coordinador de Ayuda en Emergencia reiteró la imposibilidad de llevar un convoy dentro de la zona asediada en sólo cinco horas

Voz 0027 13:58 ahí es experto y las agencias aseguran que pasarla de control puede tomar días incluso habiendo acuerdo entre las partes después hay que dejar cada dos leyes Si bien ayer los bombardeos interrumpieron durante la pausa humanitaria las fuerzas pro Gobierno mantuvieran la ofensiva terrestre en la que han conseguido y algunos avances

Voz 1727 14:17 faltan sólo tres días ya para que se celebren las elecciones en Italia las últimas encuestas sitúan al Movimiento cinco Estrellas como ganador de estas elecciones pero sin mayoría suficiente para gobernar así que si ocurre Luigi Di Maggio que su líder se enfrenta al reto complicado de Bush goza de buscar aliados en un mapa político muy polarizado corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 14:38 la nueva ley electoral italiana al Rosa telón favorece a las coaliciones de tal modo que un solo partido aunque sea el más votado según los últimos sondeos el Movimiento cinco Estrellas difícilmente tendrá el apoyo parlamentario para formar gobierno y en tal caso era un ente arriman pero hay una mayoría habrá que reenviar a los italianos a las urnas según Silvio Berlusconi que dirige una coalición de derecha que une admiradores del alemana Merkel por un lado del francés Le Pen por otro que ha nostálgicos del fascismo

Voz 2 15:12 Silvio Berlusconi pienso igual que Berlusconi

Voz 0946 15:14 Sonia dicho Matteo Renzi de la coalición de izquierda que engloba a democristianos liberales socialdemócratas idea la que han huido antiguos comunistas socialistas y radicales se volverá a votar es lo único que Berlusconi Renzi están plenamente

Voz 2 15:28 de acuerdo solo a disposición estoy disponible se ha apresurado decirlo

Voz 0946 15:33 Berlusconi que no es candidato porque sigue inhabilitado por fraude fiscal se ha mostrado convencido que el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa revocará su inhabilitación en los próximos meses y que a sus ochenta y uno años podrá presentarse entonces finalmente a unas nuevas elecciones como candidato a primer ministro de Italia

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 17:42 completo la Aida de Verdi vuelve al Teatro Real veinte años después y lo hace en el marco de las celebraciones del bicentenario del teatro tan sólo se van a representar diecisiete funciones la primera el próximo miércoles siete de marzo es una versión adaptada de la ópera que en el año noventa y ocho puso en escena el director de Hugo de Ana Raquel Fernández

Voz 0554 18:04 a la ida no les solamente un facto musica a Lemon facto culturales que este

Voz 18 18:10 habla el director musical Nico la Luis Ortiz de la obra que durante años se creyó que iba a ser el testamento musical de Verdi un hombre de su tiempo que reflejó en sus partituras la realidad político social del siglo XIX cuenta la historia de una esclava etíope que se enamora del hombre que declara la guerra su padre ópera en cuatro actos que se sirve de los elementos recurrentes en la obra del compositor italiano el triángulo amoroso la dictadura del poder la humillación de los oprimidos en versión revisita del director de escena Hugo de Ana

Voz 2 18:41 aparte que tal vez la más complicada para poder trasmitir a través del canto y a través de la acción dramática

Voz 1727 18:50 lo que está sucediendo en el conflicto

Voz 2 18:52 interior de los personajes y por otro lado tenemos las escenas de masa que son aquellas que representan de alguna manera una manifestación exterior de una situación política

Voz 18 19:06 personajes que se debaten entre sus propias dudas y contradicciones que sufren el a

Voz 19 19:10 por la traición la soledad y la muerte

Voz 20 19:16 son estamos contando casi un tercio de los licenciados con un máster no cobran mil euros hemos escuchado a algunos estudiantes ahora un padre desde Alicante damos la bienvenida Antonio

Voz 0946 19:26 hola buenos días no he estudiado en combate pero nuestra hija así la verdad es que

Voz 0554 19:31 era muy caro y nos planteamos pedir un préstamo finalmente no hizo falta porque gracias a la nota pues obtuvo una beca Le costó la mitad de dinero siempre nos hemos planteado que los gastos en la educación de nuestros hijos eran una inversión en su futuro a veces uno se desanima viendo como esta precisamente esta generación de jóvenes también formados pero la verdad es que confía

Voz 0946 19:52 llevamos confiamos en que ese máster

Voz 0554 19:54 sirva para tener un trabajo digno en el futuro su salario adecuado a esa formación que

Voz 21 20:00 han recibido ojalá Antonio Carles muchas gracias

Voz 22 20:05 en Hoy por hoy

Voz 2 20:08 eh

hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:21 qué tal buenos días con lluvia y comiendo estrenamos el mes de marzo en Madrid en toda la comunidad nueve grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía de nuevo las urgencias saturadas celosos vitales de la comunidad no es la gripe es el cambio de tiempo que desestabiliza a los pacientes crónicos y a los ancianos con problemas respiratorios lo peor se está viviendo en el Gregorio Marañón donde han tenido que reabrir las camas que se habían cerrado después de la epidemia de gripe Teresa Rubio el propio centro en reconoce el incremento de

Voz 1933 20:47 presión asistencial esta semana los trabajadores así

Voz 1275 20:49 Duran que llevan así más de diez días a par

Voz 1933 20:52 de de las salas de urgencia al hospital tiene tres unidades de ingreso hospitalario que han estado a rebosar una de ellas

Voz 24 20:58 tiene una ocupación de diez enfermos pero no existe ni un carro de medicación con lo cual las enfermeras tienen que salir por el pasillo a buscar la medicación a otra sala no existe cuñado para lavar las cuñas de los enfermos con lo cual las auxiliares de enfermería tienen que salir por el pasillo con todos los excrementos a la sala donde esté el puñetero

Voz 1933 21:16 editor anda García Romero delegada de CSIF que también nos ha contado que para paliar la falta de personal del hospital está contratando profesionales por días ayer mismo entraron dos auxiliares y dos enfermeras que estarán trabajando sólo hasta el próximo

Voz 1275 21:29 la Consejería de Sanidad no descarta que la niña de solo tres meses con malaria que ha sido tratada en el hospital de Móstoles haya podido contagiar en el propio centro hospitalario donde estuvo ingresada hace un mes por otra dolencia la pequeña nunca ha salido fuera de España visitado países endémicos donde vive el mosquito que transmite esta enfermedad la Comunidad de Madrid investiga si el contagio se ha producido por una contaminación cruzada de materiales o por una aguja infectada Juan Martínez director de Salud Pública en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 25 21:54 la epidemiología el avalaría que lo haría fuentes no pero evidentemente ese van a estudiar todas las posibilidades para descartar las que no sean y concluir que hemos constituido hasta ahora su grupo de trabajo liderado porque teniendo elogia de salud pública para llegar a al final

Voz 1275 22:14 el jueves uno de marzo el PSOE apoya por error la reprobación de Carmena al frente del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid titulares Montserrat Serra la iniciativa fue presentada

Voz 1510 22:23 con el PP la portavoz socialista Purificación Causapié se equivocó a la hora de pronunciar el sentido de su voto la decisión en cualquier caso no es vinculante

Voz 1275 22:30 para el gobierno municipal el sindicato de maquinistas de metro convoca varios días de huelga para protestar por la falta de diligencia del suburbano que según dicen no garantizado la seguridad y la salud de sus trabajadores metros había desde dos mil tres que había mienten decenas de trenes y estaciones que según los sindicatos no hizo nada al respecto

Voz 1510 22:45 las víctimas del aceite de colza piden a la Comunidad que renueva un convenio con la Carlos III para seguir investigando sobre la enfermedad la Consejería de políticas sociales asegura que lo va a renovar alrededor de la mitad de las personas afectadas por esta intoxicación viven en Madrid

Voz 1275 22:57 en deportes el Getafe se impuso tres cero al Depor en la jornada veintiséis en Primera en la que también el Atlético de Madrid goleó anoche al Leganés cuatro cero en el derbi los cuatro goles de Griezmann

Voz 1275 26:35 el Sindicato Libre de seguridad mayoritario en el sector de la seguridad privada va a llevar a los tribunales a la empresa que gestiona los accesos a los juzgados de la Comunidad de Madrid lo avanza hoy la SER la acusan de no tener un plan de igualdad de sexos condición básica de la Administración para optar

Voz 0089 26:48 a a cualquier contrato público Alfonso Ojea la empresa alerta y control continúa en los tribunales paradójico que la compañía que se encarga de la seguridad en los órganos judiciales de la región vuelva a ser denunciada por graves incumplimientos laborales con sus trabajadores pero ahora la demanda va por partida doble por un lado denuncia por un presunto delito de estafa ha presentado su oferta saltándose la ley está obligada a tener un plan de igualdad y por otro demanda de lo social por violación de derechos sindicales José Carlos Fernández ex portavoz del Sindicato Libre de seguridad

Voz 0246 27:21 si una empresa de seguridad que es la que posiblemente sea la custodia de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid que es un órgano de los más complicados ir de los que más tendrían que cumplir la legalidad

Voz 0089 27:33 el concurso para renovar este contrato asciende a diecisiete millones de euros ahora se encuentra en fase de licitación

Voz 1275 27:39 el Gobierno de Carmen adelantarán la semana que viene al miércoles antes del ocho de marzo la tradicional junta de gobierno que celebra los jueves para que el alcalde si las concejalas de Ahora Madrid pueda Nina a la web ese día el ocho m los concejales varones asumirán todas las funciones entre otras las de oficiar las bodas en los distritos y el domingo recuerden tienen una cita en el Teatro Lara A Vivir Madrid está preparando una edición especial con muchas invitadas para hablar de este ocho de marzo de la lucha feminista

Voz 0198 28:03 en Madrid paramos para cambiarlo todo

Voz 1 28:07 para acabar con la estrafalaria para lograr la igualdad y estará en Madrid el ocho de marzo

Voz 32 28:16 seguimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara era os ven a verlo ya escucharlo con nosotros en directo desde las doce del mediodía

Voz 1 28:31 entrada libre hasta completar aforo

Voz 33 28:35 sí sí

Voz 1275 28:41 a un minuto para las siete y media en unos días este mes de marzo la Comunidad comenzará las obras de reforma y modernización de la estación de metro de Gran Vía obras que además servirán para unir la con la de cercanías de Sol todos y los restos de la antigua estación de Gran Vía que datan de mil novecientos treinta y cuatro no lo impiden Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:56 un pasillo abovedado de unos cinco metros de ancho construido en mil novecientos treinta y cuatro por Antonio Palacios que aún conserva los icónicos azulejos visionados tal y como demuestran las fotos publicadas por el español Alberto Tellería es vocal de la Asociación Madrid cultura y patrimonio

Voz 34 29:11 la ley establece la protección cualquier con el noviciado damos apostólicas en la Comunidad tuvo que paralizar la demolición de unificó precisamente porque está protegido pero este mismo artículo la ley la estación de metro están esa misma circunstancia extensión de patrimonio tendría que paralizar las obras crisis en en función de que está protegido por ley no se puede demoler estos elementos

Voz 0027 29:28 las obras señalan desde Metro no se van a paralizar según la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad estos restos ya se conocían restos inconexos como los denominan que no tienen ningún valor patrimonial no obstante dicen parte de ese pasillo ya está integrado la reforma

Voz 1275 29:43 está cortado otra mañana más el túnel de Pío XII también cortado en parte el de Sor Ángela de la Cruz y el de Plaza de Castilla tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 35 30:01 son las siete y media

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:14 no la borrasca Emma nos deja Inma en es para el recuerdo como la del Museo Guggenheim de Bilbao cubierto de un manto blanco o la foto de bañistas en una playa de la Concha completamente nevada allí en Bilbao y Donosti no se veía algo igual desde el año ochenta y cinco

Voz 0198 30:30 para mi mujer y mis dos hijos es la primera que viene de su vida nunca me hayan visto nieve yo hoy pues hay que los de balcón tenía que estar en la playa mismo no veas muy bonita éstas añadan yo nunca la había están nevadas

Voz 1727 30:40 pero en manos deja también al menos seis muertos en incidentes relacionados directamente con el mal tiempo deja también conductores atrapados sin localidades incomunicadas en Vizcaya un hombre de sesenta y cinco años ha muerto tras resbalar en la nieve y golpearse la cabeza en hinojos en Huelva un trabajador del Ayuntamiento fallecido mientras retiraba árboles en la estación de esquí de Formigal en Huesca un monitor ha fallecido sepultado por la nieve en una zona fuera de pista un hombre también moría ayer por hipotermia mientras dormía en la caja de un camión abandonado en una explanada de Cangas de Onís en Asturias y otras dos personas perdieron la vida en un accidente de tráfico en Huesca esto Jedi que nos espera hoy pues menos nieve pero más viento oleaje lluvia en prácticamente toda España el jueves es uno de marzo cambiamos de mes es el Día de Baleares así que muy feliz día a los isleños metro de Madrid y se saltó la ley al vender a Buenos Aires trenes con amianto desde el año dos mil uno la ley española prohíbe expresamente la comercialización de cualquier producto que contenga amianto y los vagones benditos Argentina lo tenían y metro lo sabía Radio Madrid Sara selva

Voz 1510 31:48 si en una encuesta que Metro remite en dos mil tres a la Comisión Nacional de Seguridad en el Trabajo ya admitían que sesenta y cinco vagones tenían amianto idea esos treinta y seis acabaron en Argentina en dos mil once metros vendió esas unidades por más de cinco millones de euros y lo hicieron a pesar de que la ley española lo vivía desde dos mil uno prohibía la comercialización de cualquier producto que tuviese lamiendo los abogados consultados por la SER no tienen dudas metros asaltado la ley Francisco Puche es ingeniero experto en amianto

Voz 36 32:13 es evidente porque la ley es taxativa además en una transcripción de una de dinero hemos inventado por tanto incumplieron incumplieron claramente la legislación actual y eso está prohibido no eso es una ilegalidad

Voz 1510 32:26 desde Metro de Madrid unos dicen que están revisando la documentación de esta operación

Voz 1727 32:29 para ver Verdi verificar si falló algo en aquella venta diez años después el Talgo Extremadura Madrid vuelve a circular hoy un tren más cómodo sí pero que tarda lo mismo no gana velocidad es un modelo de los años noventa las vías son las mismas Radio Extremadura Mayte Carrasco Renfe ha vendido ya dos mil billetes para este primer viaje saldrá cada día a las siete diecisiete de la estación de Badajoz con destino en la de Cercanías de Atocha regresará a las cuatro de la tarde y ocho minutos desde hoy según Renfe será posible viajar desde Cáceres hasta el centro de Madrid en tres horas veintitrés minutos desde Mérida en cuatro horas y veintiún minutos y desde Badajoz el cinco horas nueve mil novedades en la presunta agresión sexual de tres futbolistas telar andina a una chica una menor de quince años según la información de nuestra redacción en Castilla y León los tres chicos sabían que ella era menor de edad Radio Aranda Elena lastra

Voz 0542 33:23 a los teléfonos móviles siguen aportando nuevos datos conversaciones extraídas de uno de los terminales de los investigados mencionan la existencia de alguno de los hechos denunciados pero no en la fecha que dice la menor sino un día antes el veintitrés de noviembre además podría deducirse que los investigados habrían tenido dudas sobre si la adolescente tenía quince o dieciséis años Se trata de un nuevo documento entregado por la policía petición expresa del juzgado número uno de Aranda en él se transcribe una conversación del día anterior al que la menor denuncia que se produjeron los hechos en la que se reconocen prácticas sexuales de los tres investigados junto a una joven de la que dicen que tiene dieciséis años y que se identifica gracias a dos fotografías enviadas y que ya aparecían en el anterior informe policial hay otro dialogo anterior en el mismo grupo de Whatsapp en el que se alude a una menor de quince años en principio no identificada pero el contexto aporta indicios de que puede tratarse de la misma denunciando la jueza que instruye esta investigación acaba de convertir las diligencias previas de este caso en sumario ordinario lo que suele hacerse cuando se considera que los investigados podrían enfrentarse a penas de más de nueve años de cárcel

Voz 1727 34:22 agentes de la Ertzaintza se concentraron hoy ante el Parlamento vasco por la que consideran mala gestión del operativo policial durante el partido ante el Spartak en el que murió un agente de un infarto según ha sabido la SER los antidisturbios paran una huelga encubierta de cara a la semana del quince de marzo cuando el Olympic de Marsella juegan Bilbao contra el Athletic Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 34:44 según fuentes policiales este martes más de un centenar de agentes de la unidad antidisturbios de la Brigada Móvil votaron a mano alzada lo que oficialmente denominan semana de salud laboral la huelga es ilegal en el cuerpo así que el planteamiento es el siguiente no presentarse al puesto de trabajo y en su defecto solicitar bajas masivamente trasladando la situación de estrés de cara a esas jornadas queda una segunda votación el lunes que viene con los agentes que estaban librando o de vacaciones pero en la primera el voto favorable para llevar adelante esta huelga encubierta fue unánime como límite para no seguir adelante que el Departamento de Seguridad atienda sus reivindicaciones antes del próximo nueve de marzo Roberto Seijo Erne

Voz 1100 35:19 dónde considera muy grave la innovación del departamento seguridad ante demandas legítimas y que pueden poner además en grave riesgo la seguridad pública de la cual sería responsable del departamento dirigido por la consejera Estefanía Beltrán de Heredia

Voz 0821 35:34 hoy se cumple una semana de los incidentes registrados en Bilbao hoy de la muerte por un infarto de nerjeña la concentración frente al Parlamento está prevista a las ocho

Voz 1727 35:41 media en Níjar en Almería a esta hora las siete y media está previsto que se reanude la búsqueda de Gabriel el niño de ocho años que desapareció el martes al mediodía cuando salió a jugar a la casa de unos vecinos y su familia teme que lo hayan raptado SER Almería Javier Romero

Voz 1787 35:56 si en estos momentos comienzan a organizarse los voluntarios en las distintas carpas que se han habilitado grupos de cuarenta personas dirigidos por la Guardia Civil que incorporará medios aéreos con las primeras luces del día además de pero sólo la unidad subacuática a también Protección Civil y la Policía Local de Níjar con drones podrán a buscar palmo a palmo por una zona complicada con mucho Monti minas no hay noticias Ángel cruces el padre del niño en una pista

Voz 37 36:16 no encontró ninguna hemos encontrado ningún aparatito eh

Voz 1787 36:24 la Unidad Central Operativa está ya en el caso ayer interrogó a los padres y familiares del menor todas las hipótesis abiertas sobre la desaparición de este niño el juez ha decretado el secreto de sumario

Voz 1727 36:33 ocho años tiene Gabriel y la Comunidad de Madrid investiga cómo se ha contagiado de malaria una bebé de tres meses que nunca ha salido de España hace un mes estuvo ingresada en el hospital de Móstoles por otra causa en Radio Madrid Sonia Palomino

Voz 2 36:46 Sanidad no descarta que la niña se pudiera contagiar en el hospital donde estuvo ingresada hace un mes por una dolencia distinta el principal transmisor de la malaria es la hembra del mosquito a niveles que no está presente en nuestro país así que sólo queda que la transmisión haya producido por una transfusión de sangre infectada una contaminación cruzada de materiales o el uso de agujas infectadas el director general de Salud Pública Juan Martínez en los micrófonos de La Ventana de Madrid

Voz 25 37:09 quería darlo todo en los la epidemiología el avalaría en ese van a estudiar todas las posibilidades para descartar las que no sean y concluir que hemos constituido hasta ahora el grupo de trabajo liderado porque teniendo elogia de salud pública

Voz 2 37:23 para llegar a la niña ya ha finalizado el tratamiento y ahora permanece en el centro hospitalario sólo en fase de seguimiento si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco alterados los precios

Voz 42 38:35 no ahora aquí ni tú sabes que es triunfó desértico conciencia han hora aquí ni caso el nueve del Sporting y el carisma Pulga hora aquí

Voz 1 39:05 Volkswagen y deporte por hoy paguen para las personas

Voz 1727 39:16 con tiene muy presentes sigue la Liga con tres partidos esta noche Sampe el del Barça clave para la lucha por el título

Voz 1161 39:22 porque tras la goleada de noche del Atlético cuatro cero sobre el Leganés los de Simeone se han colocado a cuatro puntos de los de Valverde que buscarán esta noche una victoria que les devuelva esos siete puntos treinta mucho más cómoda para recibir a los rojiblancos el próximo domingo en el Camp Nou con las novedades del Barça Adriá Albets buenos días

Voz 0017 39:36 qué tal buenos días el Barça viajó ayer a Las Palmas con todo para enfrentarse esta noche al equipo de Paco

Voz 0946 39:41 Jémez Valverde se ha llevado a Leo Messi también

Voz 0017 39:44 Suárez pese al riesgo de ver una amarilla y perderse el partido del domingo frente al Atlético ya Gerard Piqué que arrastra molestias en la rodilla

Voz 1161 39:51 echa vuelven a la convocatoria Paco Alcácer ya

Voz 0017 39:54 André Gomes y los únicos que se han quedado en Barcelona son Jordi Alba que está sancionado Se miedo lesionado

Voz 0946 39:59 Denis Suárez limina por decisión técnica

Voz 0017 40:02 se esperan algunas rotaciones en el once del Barça esta noche pese a que Valverde le da máxima importancia sumar tres puntos más frente a las

Voz 1161 40:09 Balbás y la Unión Deportiva saltará al campo desde las nueve de la noche ya sin su mejor jugador Jonathan Viera traspasado a China aparte de los lesionados Peñalba Momo m Nikkei Bigas va a arbitrar el colegiado valenciano Mateu Lahoz antes desde las siete y media de la tarde el que abre el jueves Betis Real Sociedad aguardado Félix Sanabria son las bajas béticas la novedad de las Reales el portero Moyá que podría ser titular sin haber entrenado ni siquiera con el equipo y que no va a poder contar con los lesionados Julian José Xabi Prieto y Reche en Navas y Rulli va a arbitrar el colegiado castellano leonés González González hiciera esta jornada veintiséis desde las nueve y media el Alavés Levante los dos equipos justo por encima del descenso más desahogados los vitorianos tienen las bajas de Héctor y Garay con sólo un punto de margen los levantinos que se presentan en Vitoria sin bajas va a arbitrar el colegiado andaluz Fernández Borbalán de ayer Málaga cero Sevilla uno son de un poquito más el Málaga en la tabla lo mismo que el Depor tras perder trastero en Getafe en San Mamés Athletic uno Valencia uno en Ipurúa Eibar uno Villarreal cero que deja a tres puntos de los amarillos y de puesto europeo y el ya comentado Atlético Madrid cuatro Leganés cero los cuatro de Griezmann que pedía disculpas en Being

Voz 0198 41:04 me he podido equivocar pero creo que en el el campo nunca me he equivocado y no hacen nada estoy muy contento y vamos a seguir así en en en todo en lo que he podido decirle a la afición pelo son momentos de partido que yo pensaba que había que tener el balón ahí nada la estamos disfrutando todos creo oí ojalá tenga hasta el final

Voz 1727 44:09 buenos días en los últimos cuatro años el no

Voz 1510 44:11 pero de estudiantes que se han matriculado en Formación Profesional Dual en España se ha multiplicado por cinco veinticuatro mil alumnos eligieron el curso pasado esta opción educativa que combina la formación teórica en los centros de enseñanza con formación practica en EE

Voz 2 44:24 esas suele está remunerada y ayuda a mucha gente

Voz 1510 44:26 conseguir trabajo si está pensando en apuntarse puede consultar los plazos de inscripción en la página web de la Consejería de Educación de su comunidad autónoma

Voz 1 44:34 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1727 45:17 I jo de marzo que dice a cuerpo de diplomático