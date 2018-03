Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días hoy es uno de esos días en los que todos nuestros problemas salen al campo de juego todos a las diez pleno del Parlament con la duda todavía de si el independentismo querrá seguir jugando a disputar sus aspiraciones políticas en el ámbito de la democracia o en el de la imposición de las ideas de la mitad de los catalanes a todos los catalanes la CUP pretende que se vote la independencia Junts per Catalunya y Esquerra deben definir todavía Si quieren gobernar ya su comunidad o prefieren dejar la unos meses más en el limbo los pensionistas vuelven a salir a la calle convocados ahora por los sindicatos ellos no hacen mucho ruido en las redes sociales en esa nueva plaza pública que solemos confundir con toda la sociedad pero en cuanto se les abre un micrófono sus historias hablan solas como esta noche en Hablar por hablar de la SER se llama Rosario

Voz 3 01:09 a mí me da ochocientos euros yo si estuviera sola viviría bien pero mi hijo saca el amparo si entonces ha tenido que piense en mi casa vale más de ayuda a ir mal tienen los hijos son y yo entendí que ves que si tenemos entonces de la pensión vía

Voz 4 01:32 no estamos comiendo cuatro personas y las últimas horas fotografía

Voz 1727 01:35 han otra realidad demoledora terminar una carrera universitaria y completar un más

ayer no le garantiza

Voz 1727 01:43 un puesto de trabajo a la mitad de nuestros jóvenes de los que lo consiguen un tercio no gana ni mil euros al mes con este dato sobre la mesa los rectores de las universidades se suman al coro que pide políticas que reviertan esta situación Primaria ESO Bachiller carrera y máster con enorme esfuerzo personal gasto público gasto familiar para acabar ganando menos de mil euros al mes hoy es uno de esos días para que algunos en el PP no os digan están preocupados con la sordera política de Rajoy mientras su entorno más próximo lo sigue defendiendo a muerte is Rivera Albert Rivera creerá que la estabilidad consiste en que todos los colectivos sensibles de España estén preocupados descontentos se lo vamos a preguntar a las nueve porque viene hoy por hoy en breve tiene que decidir si apoya los Presupuestos de este Gobierno o lo deja a la gente

Voz 1727 02:53 es jueves uno de marzo y Pedro Sánchez presión a Rajoy o presupuestos ya o a elecciones

Voz 6 02:59 si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas que haya una mayoría alternativa y que esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha asumido el señor

Voz 1727 03:14 los afectados por la sentencia del Supremo sobre las hipotecas anuncian batalla judicial

Voz 7 03:22 Tribunal Supremo da pasos p'alante

Voz 0027 03:27 los Hinault los bancos quiénes tienen que seguir pagando el principal impuesto de la constitución de las hipotecas el de los actos jurídicos documentados que para una hipoteca media supone más de dos mil euros

Voz 1727 03:36 y en Cataluña pleno muy delicado esta mañana en el Parlament los dos grandes partidos independentistas deben decidir si vuelven a la vía unilateral como plantea la cuna

Voz 0027 03:45 es cuestión de minutos que sepamos si finalmente Cataluña Elia ha convencido a la CUP para afinar su polémica enmienda que reivindicaba como vigente la declaración unilateral de independencia una enmienda muy incómoda para Cataluña y Esquerra que tienen en sus bancadas parlamentarios en libertad provisional en riesgo de volver a prisión si la unilateralidad

Voz 1727 04:02 la Fiscalía anuncia que estudiará medidas legales contra la mesa el pasado

Voz 0027 04:05 él por haber admitido a tramite la enmienda Torrent lo hizo a pesar de que los letrados del Parlament le habían advertido de que podría estar inquieto

Voz 1727 04:14 no hemos avanzado esta mañana en la SER el metro de Madrid sabía que le estaba vendiendo al de Buenos Aires vagones con amianto

Voz 0027 04:20 conocía desde ocho años atrás que los vagones tenían ese material que provoca cáncer Francisco Puche ingeniero experto en armas

Voz 8 04:27 en eso no es problema de la Unión Europea está muy penalizado el del producto con amianto a sabiendas a otro país

Voz 5 04:35 la vulneración grave Don Felipe no solamente

Voz 8 04:37 contra la ley contra la salud pública de otros países

Voz 0027 04:40 la ha hablado con el metro de Buenos Aires no descarta emprender acciones

Voz 1727 04:43 los supuestos agresores sexuales de la Arandina sabían que la chica era menor de edad

Voz 0027 04:48 en los teléfonos han encontrado una conversación de los jugadores con varios amigos en los que contaban que habían tenido relaciones con una chica de la que dudaban si tenía quince o dieciséis años

Voz 1727 04:56 Níjar en Almería o iban a seguir buscando al niño de ocho años desaparecido el martes la familia cree que alguien lo ha podido raptar

Voz 9 05:04 me encuentro ahora mismo todavía ninguna pista si no me he encontrado repare Gabriel hemos encontrado ningún aparatito le Él no fue encontrado

Voz 0027 05:14 en Madrid se investiga si un bebé de tres meses e infectado de malaria en un hospital de la comunidad en el que ingresó por una dolencia diferente no se descarta el contagio por una transfusión o por el uso de una jeringuilla contaminada

Voz 1727 05:27 Reino Unido dice no a la última propuesta de la Unión para el Brexit

Voz 5 05:32 se examina la oferta del negociador Barnier de que Irlanda del Norte que dentro de la Unión Aduanera paran

Voz 0027 05:39 no establecer una frontera fiscales y en Estados Unidos

Voz 1727 05:42 ha dimitido la directora de comunicación de Donald Trump un día después de admitir en el Comité de Inteligencia del Congreso que desde su cargo había dicho mentiras piadosas es literal

Voz 0027 05:54 a la Unesco exige que se investigue el asesinato de un periodista eslovaco que está a punto de publicar un artículo sobre los vínculos entre el Gobierno de su país y la mafia italiana Jan Kuciak de veintisiete años mataron a tiros la semana pasada junto a su novia en plena Unión Europea

Voz 1727 06:09 la Liga se comprime tras la goleada del Atlético que les coloca a cuatro puntos del Barça antes de su visita al Camp Nou Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 06:17 buenos días cuatro el Atlético al Leganés anoche en el Wanda Metropolitano los cuatro del francés Griezmann aunque el Barça puede ampliar la de nuevo esta noche desde las nueve en suscita la Unión Deportiva con Luis Suárez en la convocatoria pese a estar apercibido de suspensión SIVE una amarilla que le haría perder ese partido ante el Athletic también hoy desde las siete y media Betis Real Sociedad desde las ocho y media Alavés Levante de ayer Málaga cero Sevilla uno Getafe tres Depor cero Athletic uno Valencia uno Éibar uno Villarreal cero

Voz 1727 06:41 tras la nevada de ayer hoy lluvia

Voz 0978 06:43 lluvia en toda España Jordi Carbó buenos días buenos días y aunque nos parezca mentira bien el tiempo más propio para el mes que hoy estrenamos mes el primer mes de la primavera es que en nuestro país eh en gran parte del país es durante la primavera cuando la lluvia gana protagonismo al igual que en otoño de manera que de entrada buena noticia porque va a llover y mucho no sólo lo que quiere de semana sino parte de la que tiene y además sobre todo en zonas muy necesitadas

Voz 5 07:07 por la sequía que vamos arrastrando

Voz 0978 07:09 lentamente esta situación que va a durar tantos días en algunos momentos acarreará aguaceros con riesgo incluso de lluvias torrenciales primera que todo o no serán buenas noticias también los próximos días mucha tensión con estas lluvias torrenciales hoy será sobretodo la mitad oeste de la península de este caricia hasta Andalucía donde más va a llover donde menos en el Mediterráneo también el Cantábrico van a la baja las tormentas de Canarias y las temperaturas suben pero aún así la sensación será de frío

Voz 11 08:35 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 5 08:50 yo no quiero sacar hay tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 12 08:58 así que nada me montará la autopista somos

Voz 5 09:02 pues la verdad

Voz 13 09:04 no corresponde a la Dirección Gerardo a los sí lamenta acredita los sí

Voz 5 09:08 Luis el padrón vimos a otras personas

Voz 1727 09:12 bueno pues esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio puedes ojos aquí cuando ese día

Voz 5 11:11 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1727 12:31 son las ocho doce las siete y doce en Canarias a partir de las nueve sabremos si Junts per Catalunya y Esquerra han convencido a la CUP para modificar la enmienda que pretenden que se vote hoy en la que se dice que sigue vigente la declaración unilateral de independencia que el Parlament voto ilegalmente el veintisiete de octubre si la Cámara admite esa enmienda Se aprueba hoy esto se abriría una nueva etapa de desobediencia explícita que es algo que en principio los dos grandes partidos independentistas no se pueden permitir porque tienen parlamentarios en libertad provisional que se pueden estar jugando su regreso a la cárcel Frederic Vincent bon día una hola buenos días por lo que sabemos anoche Junts per Cataluña la CUP estaban negociando si rebajaban el tono de ese texto el contenido sabemos en qué han quedado

Voz 0706 13:17 Fuentes de la formación de Carles jamón aseguran a la SER que las cosas pintan bien que creen que habrá acuerdo sin embargo que es fácil que se negocie hasta justo antes de votar literalmente el pleno empieza a las diez la propuesta de Cataluña es la tercera del orden del día antes porque las presentaron antes sean de presentar las mociones de los comunes y el PSC respectivamente para reclamar que se desbloquee el actual situación después en tercer lugar este texto de esos para Cataluña para reconocer simbólicamente la autoridad de Puigdemont justo ayer se precisó que los independentistas quieren que en Bruselas se instale una estructura de gobierno paralelo que se llamaría Espacio Libre de Bruselas la CUP insiste que hay que ir más allá mucho más allá hasta la desobediencia pero muy especialmente Esquerra defiende que no porque nada de lo que se haga dicen

Voz 1727 13:57 tiene que tener a partir de ahora consecuencias penales la decisión final está en manos de la lista de Puigdemont porque este texto de la CUP es una enmienda a una resolución de Junts per Cataluña si Junts per Cataluña decide que no se vota no se vota pero aunque finalmente no se lleve el texto a votación con la mera tramitación el presidente del Parlament Roger Torrent ya dio un paso que hasta ahora había editado por primera vez ha desoído una recomendación de los letrados de la Cámara que le habían aconsejado Freddy que ni siquiera tramitada esa enmienda

Voz 0706 14:29 los servicios jurídicos advirtieron que la simple admisión a trámite ya puede suponer desobedecer al Constitucional pero este punto como decías esto ya se ha hecho en la Mesa del Parlament que es nueva sigue técnicamente no está percibida por el Constitucional votaron a favor los independentistas que tiene mayoría Ciudadanos y PSC han presentado peticiones de reconsideración que previsiblemente la mesa va a tumbar hoy mismo cuando se reúna parte

Voz 1727 14:50 debajo y efectivamente como habían avisado los letrados la Fiscalía General del Estado ya anunció anoche que va a iniciar acciones penales contra los miembros de la Mesa que decidieron tramitar la enmienda Javier Alvarez en común

Voz 0689 15:03 dado difundido a última hora de ayer el fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar asegura que el hecho de que la Mesa del Parlament haya admitido ya a trámite una enmienda para que el pleno de hoy reafirme ir reitere la declaración de independencia supone una conducta cuya ilegalidad dice es manifiesta no puede ser desconocida por quienes la promueven o la apoyan ese sentido el fiscal general anuncia que dada la extrema gravedad de tal iniciativa hay su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional Se están estudiando ya las posibles implicaciones penales la Fiscalía añade en el comunicado seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudieran

Voz 1727 15:45 Curry también el Gobierno difundió a última hora de ayer que la Moncloa ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado ante lo que pueda suceder hoy en el Parlamento pero más allá del catalán el Gobierno tiene hoy otro escenario del que va a estar muy pendiente son las calles las ciudades de toda España en la que en las que están convocados de nuevo los pensionistas

Voz 0139 16:07 yo me acuerdo cuando era joven que sean los mayores decir mira Fulano y fulano se castas iban a vivir ya habitación pues eso es lo que estamos haciendo ahora la gente mayor lo que pasa que se cambiaron las torres Illano esta habitación ahora comparte piso con otra con otra señora que tiene ochenta y seis

Voz 1727 16:29 Nos lo contaba anoche en Hora Veinticinco aquí en la SER Marisa

Voz 0139 16:32 tus hijos dicen No mamá Tú ven conmigo digo no son jóvenes cada uno merece estar en su casa yo ya es mi vida

Voz 1727 16:40 vida condicionada por una pensión de menos de setecientos euros que le obliga a volver a compartir piso a sus setenta y dos años Marisa es una de las decenas de miles de jubilados que salieron la semana pasada a la calle pidiendo una revalorización digna la convocados por la Coordinadora Estatal para la defensa del sistema público de pensiones un colectivo en el que se han agrupado movimientos de jubilados de toda España hoy se van a repetir las protestas aunque esta vez quiénes convocan son las grandes centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras Domiciano Sandoval es el portavoz de la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones buenos días

Voz 0139 17:21 como Dios Carmen barridas secreto

Voz 1727 17:23 la de Políticas Sociales Empleo y Seguridad Social de UGT muy buenos días

Voz 21 17:28 hola muy buenos días

Voz 1727 17:31 la plataforma señor Sandoval se va a sumar a esta protesta de hoy que convocan los sindicatos

Voz 20 17:38 no nosotros no lo vamos a sumar a las protestas de los sindicatos los sindicatos firmaron una reforma que en dos mil once Zapatero Ike ha hecho mucho daño iba a hacer todavía más daño en el futuro a la sistema de público de pensiones ir nosotros lo que queremos es que los sindicatos de alguna manera a ser retracte Endesa reforma que pidan lo mismo que pedimos nosotros la derogación de esa reforma lo mismo que pedimos y exigimos la derogación de la reforma de Mariano Rajoy

Voz 1727 18:09 Mari Carmen Barrera por alusiones van a aceptar esta reivindicación que plantea Domiciano Sandoval

Voz 0139 18:16 bueno nosotros en por supuesto de estamos dispuestos a realizar turnos Love acuerdo el de dos mil once fue un acuerdo sindical que por supuesto siempre hay que respetar evidentemente pero yo no creo que sean infalibles y que no se pueda Saizar pero perdona ahora mismo es es tanto como decir que la gravedad de la reforma de dos mil trece de millones de el Gobierno del PP muchísimo mayor tratar de tira dudar reformó el once que ni siquiera hay una posibilidad planteada y que desde luego no tiene mucho menos el Efes hecho tan grave que tienen la del trece sería tanto como decir que tratase una enfermedad de Pierre cuando se tiene no sé un cáncer grave no nosotros efectivamente no estamos cerrados a ningún tipo de revisión en materia de pensiones todo lo contrario no no es cierto que no se rebaja a ningún tipo de leer de forma en en Spastor todos los dos una reforma integral una revisión integral del sistema de pensiones y eso quiere decir absolutamente todos los aspectos que conlleva y que afectan a las pensiones actualmente en España eso lo tocaría todo pero desde luego que vayamos directa ir esta mente contra la reforma que ahora Mingo ponemos lanza recortando el poder adquisitivo de las pensiones día a día como nefastos tras el factor el perdón perdón el el factor de esas tranquilidad que iba a entrar en vigor el año que viene y que va a suponer un recorte de un cuatro por ciento acumulado cien años más es urgente ocho que el dos mil diecinueve esa labor las chinas poder adquisitivo se recorta día a día como estamos viendo con el IPC ese es el índice de revalorización que está en las reformas del Gobierno de dos mil trece si podemos ir más allá ya lo veremos de momento no sé si se están dando cuenta que el Gobierno no ha lanzado una sola las que suponga un retroceso ni en el inicio de realización bien el factor de sostenibilidad por más que desde UGT hemos ido al Parlamento al paso de Toledo hemos hablado con todos los grupos emo plantea una proposición de ley iniciativa sindical para subir las pensiones al IPC por más que hemos hecho una sobre las pensiones dignas ICANN algo más señor inmovilizado no no se oficiará cuenta que el Gobierno no dar marcha atrás en ninguno de esos dos aspectos que son fundamentales para el recorte y el empobrecimiento de los pensionistas en esto añade que dice incluso el último estudio que se ha publicado que se va a contraer el PIB de España y que se van a perder hasta setecientos cincuenta mil puestos de trabajo por el efecto de la reforma de pensiones del Gobierno de dos mil trece creo que eso hay que atacarlo de manera directa y podemos ir más allá como ya digo está planteados nuestra postura extensísima en un documento en el paso de Toledo que tocaría todo absolutamente posible preguntar nada

Voz 1727 21:22 la gente preguntar la Domiciano Sandoval Pacto de Toledo Pacto de Toledo que precisamente ese se reúne hoy Domiciano Sandoval como a han recibido ustedes entre los pensionistas el anuncio muy inconcreto de Montoro de que estudiará una deducción de la cuota del IRPF para los jubilados de mayor edad sí mucha precisión porque no sabemos a quiénes afectaría

Voz 20 21:44 a ver primero me gustaría aclarar una cosa yo creo que por hablar mucho mucho rato sin decir cosas completas no conseguiremos nada yo creo que la la posición de la Coordinadora Estatal de defensa del sistema público de pensiones es abrir un debate eso

Voz 7 21:59 si hay algo que se no ha estado eso

Voz 20 22:02 Camus que ando a la sociedad hasta ahora sobre un sistema que consideramos básico que es el sistema público de pensiones nosotros lo estamos llevando a cabo ese debate social acercándonos a los ciudadanos y estamos teniendo una respuesta contundente los males de este sistema público de pensiones vienen en contra de lo que dice la compañera precisamente del Pacto de Toledo aquellos polvos que se dice vulgarmente hoy nos han traído estos lo vale por tanto el vayamos a cosas concretas la oferta de de

Voz 1727 22:39 Montoro hombre

Voz 20 22:42 una burla a la inteligencia de los pensionistas yo lo dije el otro día a través de una cadena de televisión nosotros somos mayores pero no somos idiotas osea sino los propios técnicos del Ministerio de Hacienda están reconociendo que en sesenta y cinco por ciento de los pensionistas no llega a doce mil euros al año lo cual ha ya les descuenta de tener que hacer declaración descuentos de IRPF no sé para quién es esa esa oferta de Montoro a mí me parece además de un insulto a la inteligencia un brindis al sol lo mismo que me parece un brindis al sol la la posibilidad de aquella que planteaba a Sánchez de poner un impuesto a la banca creo que el impuesto a la banca dice lo van a dejar pone los banqueros ni lo va a poder poner el PSOE aunque gobierne hizo lo va a dejar poner el Banco Central Europeo por lo tanto lo digamos cosas por decir seamos un poco serios y abramos un debate efectivamente si tal como hice la compañera la están dispuestos a reconocer que ojalá se utilizara más en este país el verbo dimitir que por cierto no se utiliza nada o asunción de responsabilidades porque aquí todos hemos tenido una responsabilidad en el funcionamiento de este país

Voz 0139 23:56 unos más que otros nosotros

Voz 20 23:59 reconocemos que en este momento y mucho más en este momento este país necesitaría unos sindicatos potentes y fuertes como mínimo sindicato cero a las pruebas me remito la filiación a los sindicatos deja mucho que desear la aceptación social también deja mucho que desear del trabajo de los sindicatos por lo tanto pongámonos todos a trabajar en este camino que es necesario para todos y sobre todo para las generaciones futuras

Voz 1727 24:29 nos estamos jugando el futuro

Voz 20 24:31 de nuestros hijos de nuestros nietos menos palabrería y más sentarse hablar y más presionar a los gobiernos respectivos sean del PP o el PSOE no tengamos tantos reparos criticar a unos mucho ya otros nada

Voz 0010 24:47 es hizo Lucio lo hemos el problema que tenemos que jugamos mucho Maricarmen Barrena como esta en los años se calentó

Voz 0139 24:53 pues sí sí sí sí bueno yo por por alusiones a empezar a hablar cosas concretas como

Voz 20 25:00 dije

Voz 0139 25:02 un es que la reforma de pensiones el PP no viene desde el Pacto de Toledo puedo hablar realidades con la con la realidad la mano precisamente el Gobierno en dos mil trece rompe el consenso en el paso una historia no impone una reforma con su mayoría absoluta que tenía en ese momento y desde luego desde del Pacto de Toledo no viene porque no informó emoción precisamente por eso por la que

Voz 20 25:26 si no viene la separación

Voz 0139 25:29 no puede ser no puede sino acuerdo doblada

Voz 0010 25:31 pues que bueno pretende intercambiar sí pero necesito no se quiere decía donó esto el Pacto de Toledo bien si no se hace anormal me perdone perdone perderle Maricarmen Domiciano no sé qué decía usted del Pacto de Toledo

Voz 0139 25:46 el el pomelo Orfila

Voz 20 25:48 la el pago de las pensiones contributivas ha de de las cotizaciones sociales desvinculan los presupuestos generales del Estado el pago de esas pensiones contributivas y de esos polvos vinieron estos

Voz 1727 25:59 como Mari Carmen Barrera así Maricarmen Barrega que tenía la palabra

Voz 0139 26:03 pero pero es que el el de singulares como dice la separación de fuentes dice te financiación de la de la que viene marcada en el Pacto de Toledo este Gobierno tampoco lo ha llevado a cabo es decir ni las reformas forma impulsando el trece tiene el paso Toledo ni las precisamente en la separación de fuentes la puesta en marcha el Partido Popular como se decía en el Pacto de Toledo que son las cosas además que nosotros estábamos atacando por hablar de la hablar a los sindicatos habla de dimisión yo realmente no lo entiendo yo llevo en la ejecutiva de la UGT no sé si lo sabe no actualmente no sé todavía siquiera años que todas las ejecutivas de la UGT sea reformado por completo es decir que lo que estamos escuchando con que tema concretamente II habla de la filiación porque los datos que de afiliación eje superada o empezando a superarse la caída que hubo durante los años adiós

Voz 0010 27:04 yo creo que deberíamos yo crece

Voz 1727 27:07 ya seriamente

Voz 0139 27:09 sí que le lo que sí que yo tengo que deberíamos centrarnos

Voz 0010 27:12 las pensiones absorbí se lo pido a los dos pero sí sí sí sí

Voz 0139 27:19 si resulta que se van a basar para amasar una estrategia de coger la calle O'Neal contra los sindicato posicionarnos contra los sindicatos yo tengo que decir que yo personalmente quién me dirigía a la a la presidenta de la Coordinadora Estatal con las funciones Historia aporta precisamente para todo lo contrario para decirle que sino no ser ponemos todos juntos y no lo sentamos juntos Acebo unas exacciones potentes todos unido el Gobierno le va a seguir dando igual que sale algunos mundial yo te veo otros días como él ha planteado hoy que no se quiere sumar las movilizaciones de los sindicatos pues probablemente eso al en Galicia sea el Gobierno y desde luego nosotros no trabajamos vuestro éxito contra nadie desde luego así no podemos seguir

Voz 1727 28:06 bueno yo creo que ha quedado clara la postura de cada uno que hay ahí de fondo un desencuentro yo tengo un minuto e Iker ya que aprovechamos para hablar de pensiones sidra anciano brevemente brevemente

Voz 20 28:18 no sé si vamos a ir juntos pero cosas concretas senté monos si hablemos si veamos la positiva

Voz 0139 28:24 sí bueno pues yo creo que le hubiera lo me a veces partido yo lo he blando ideado miran nadie me habéis respondido y luego seguimos por cierto son que como el de esta mañana en esas entrevistas y como muchos otros que nuestros compañeros que están llenando las manifestaciones son afiliados de las de la UGT porque personalmente desde la UGT yo los afiliada a UGT que fueran cosas Jenni concentraciones que haya en materia de pensiones porque aún más de dos años haciendo después

Voz 1727 28:55 me voy a arrugar yo les voy a rogar a los dos que en fin que es interesante comprobar que en cualquier movimiento reivindicativo por lo que vemos ahí hay hay diferencias hay diferencias serias que bueno pues que estas cuestiones la sigan discutiendo si si lo creen oportuno en otro ámbito trataba de pulsar cómo era la convocatoria de hoy cuál era el estado de ánimo tengo una curiosidad personal Domiciano Sandoval el Gobierno se ha puesto en contacto con con la coordinadora que que usted ha liderado

Voz 20 29:28 el Gobierno cómo estás directamente no nosotros hemos ofrecido en la comisión del Pacto de Toledo nuestro programa allí no tenemos contestación mi allí nos han dicho todavía ni siquiera se unos van a recibir

Voz 1727 29:41 vale esto era lo que quería saber yo les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros Maricarmen Barreda es la secretaria de Políticas Sociales de UGT le agradezco que haya estado en la Ser muy buenos días

Voz 0010 29:53 Rosa Angulo

Voz 1727 29:55 un saludo Domiciano Sandoval portavoz de la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones gracias suerte buenos días

Voz 20 30:02 buenos días y gracias a vosotros por darnos la posibilidad de abrir el debate a la sociedad

Voz 1727 30:07 gracias son las ocho y media las siete y media en Canarias y en el PP genera angustia real que el Gobierno esté contestando como lo está haciendo a todo esto que acabamos de escuchar qué tiene de fondo los pensionistas sin un mensaje claro y con insinuaciones de que tampoco han salido tan mal parados de la crisis algunos cargos del partido consultados por la SER temen que Rajoy no sea capaz de calibrar lo que está pasando en la calle que se haya convertido dicen en un líder sordo María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 30:38 qué tal buenos días algunos cargos populares se quejan de que Rajoy no escucha les parece que se va convirtiendo en un líder sordo que se aleja de la realidad no presta atención a las reclamaciones de diferentes sectores como por ejemplo mujeres pensionistas además le reprochan que tampoco atienda las peticiones de su partido que no tenga en cuenta que las voces que desde el batacazo electoral de las catalanas la llevan exigiendo cambios importantes que sirvan de revulsivo al PP y ayuden a superar la pesadilla de las encuestas que sólo apuntan al ascenso de Ciudadanos consideran que su jefe tiene las palancas necesarias para dar un giro a la situación creen que con la sustitución puntual de Guindos desaprovecha una oportunidad mientras la formación de Rivera les va robando banderas como la de la nación a la de la lengua eso sí los que ruedan a Rajoy niega la mayor lo hasta injusto dicen que tras siete años al frente el para nada

Voz 1727 31:25 vive el síndrome de la Moncloa que no bastan un búnker

Voz 1461 31:27 al contrario ya está en campaña que atienda a las formaciones regionales sale a la calle incluso vuelve de los viajes en la cafetería del AVE para relacionarse con la gente y explican de su mente ahora mismo sólo está responder a temas urgentes como los presupuestos sus colaboradores señalan que el peor enemigo del PP son los nervios recuerdan que por suerte sus jefes templados

Voz 1727 31:46 es templado a pesar de las noticias que le caen encima de la mesa día sí día también a mí la de los universitarios con máster ni mucho menos que mileuristas metieron muy impresionada Jabois buenos días

Voz 1389 31:56 qué tal buenos días a los medios de comunicación sabemos que hay dos clases de malas noticias hay unas malas noticias que saludan y se van o bien porque no tienen piso porque no tienen un efecto tan destructivo y luego en malas noticias que crean escuela creo que esta es una de esas malas noticias que un veintisiete por ciento de titulados con máster gane menos de mil euros es una mala noticia en primer lugar para los titulados con máster evidentemente en segundo lugar para los estudiantes universitarios y en tercer lugar para los que están pensando en qué hacer en el instituto esto es lo que ocurre cuando al esfuerzo les arrobas la recompensa existe como una generación en el horizonte yo crecí con otra el horizonte de muchas generaciones que están ahora en las aulas es algo que se parece mucho a la ruina de esto existió siempre vale una gran formación no te asegura siempre desde luego un sueldo digno El problema es que al haber más probabilidades de que eso ocurra más gente desista de intentarlo es decir que los que sí creo que hicimos muchos para intentar no intentar más bien unas oposiciones a notarías lo hagan ahora muchos otros ya en la universidad para no sacar un título esta mañana un beso

Voz 22 33:04 sí

Caixa Bank patrocinan

Voz 1727 41:13 en España hay más de cuarenta mil trabajadores sociales y ocho de cada diez son mujeres un sector muy feminicidio que se dedica a cuidar y atender a los demás que tendrá mucho protagonismo el ocho de marzo también son mujeres sesenta por ciento de las personas que acuden a los servicios son qué Ales Mariola al herido buenos días el Consejo General de Trabajo Social considera muy relevante que la huelga feminista ponga el foco en la ética de los cuidados para visibilizar un trabajo no productivo que realizan las tres tanto en el ámbito familiar como en el profesional Emiliana Vicente secretaria general de este organismo lo dice con cifras

Voz 20 41:50 por siete de los profesionales del ámbito que trabajan hacía el somos mujeres sesenta por ciento de las personas que acuden a los servicios sociales son mujeres el ochenta y nueve por ciento

Voz 0139 42:01 de la ética de los cuidados y en particular de la dependen

Voz 20 42:03 decía es que también recae sobre las mujeres

Voz 1727 42:06 el colectivo que apoya la huelga y los paros del ocho de marzo señala que el trabajo social y el feminismo son la cara de la misma moneda la lucha por la igualdad la dignidad la justicia y los derechos humanos queda una semana exacta para el ocho de marzo y en el camino hacia ese día vamos conociendo la realidad concreta de las mujeres en ámbitos muy distintos antes de ayer por ejemplo hablamos de lo que pasaba en el mundo de la cultura en el cine con Leticia Dolera era ayer escuchamos la realidad de las empleadas del hogar y hoy miramos al mundo de la ciencia con una de las científicas españolas de mayor prestigio irrelevancia internacional es María Blasco muy buenos días

Voz 7 42:43 hola buenos días directora del mío

Voz 1727 42:45 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es usted una excepción Se lo pregunto porque la asociación de mujeres investigadoras de la que usted forma parte llevan mucho tiempo denunciando que existe un techo de cristal que impide que las mujeres promocionen a los puestos de dirección en centros de investigación

Voz 7 43:04 sí es pues sí lamentablemente creo que todavía soy me decepciona que soy dieciocho por ciento de mujeres que están a la cabeza de de centros de investigación en nuestro país es porque decir que hay un ochenta y dos por ciento que que son nombres no puedes esto todavía es una diferencia muy grande que se aleja con muy lejos de la de la igualdad en cuanto a es a los que es la Dirección de Investigación sino el vamos ya rectoras universidades pues aquí pero ahora está en el dos por ciento hasta hace poco no dio ninguna directora o presidenta del organismo público de investigación perfiles este año ya la primera presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas después de muchos años de existencia de esta de esta entidad es decir que si el techo de cristal en el mundo la ciencia

Voz 1727 43:46 y la brecha salarial es igual de sangrante en la ciencia que en el resto de sectores que vamos contando

Voz 7 43:52 que se ha estimado que estábamos eres un diecisiete coma cinco por ciento la la brecha salarial es decir que sí que existe ese Moreno es mayor en el ámbito privado pero en ámbito público seguramente es mayor cuando se va a los niveles más los que no lo los que no se consiguen por oposición pública etcétera Ardón cuando ya hay designación secuestro etcétera seguramente ahí donde el André la aviones cuartel mayores pero está calculando que es de un diecisiete coma cinco por ciento en caso la ciencia

Voz 1727 44:22 y las universidades nos van contando cada año que hay menos mujeres que eligen carreras de ciencias como física química o las ingenierías aquí lo atribuye María Blasco

Voz 7 44:34 pues éste sí que es así en esas carreras e incluso parece que está disminuyendo

Voz 20 44:40 por eso todas las reacciones

Voz 7 44:42 al estén ciencia psicología etcétera y además esto me parece muy grave que el que seguramente estas carreras son las que más hemos es no para para para para el futuro no poco toda la importancia que tienen todas las barreras tecnológicas de algo hacia el mundo de futuros

Voz 31 45:01 eh entonces no sé muy bien cuál puede ser el motivo pero desde luego

Voz 7 45:06 qué hay que hacer es estimular fomentar que las mujeres ligeras estos al porque son perfectamente capaces de de de perlas y creo que es imprescindible contar con las mujeres para para un futuro no muy tecnológico rojos mucha base tecnológica de ellas

Voz 1727 45:22 hace unas semanas contábamos aquí en este programa que el Gobierno de Murcia anuncia que va a incentivar económicamente las matrículas de las carreras técnicas a las mujeres con mejores expedientes estas es una posibilidad para fomentar esa presencia de mujeres en la rama técnica

Voz 31 45:37 pues me parece muy buena idea creo que también

Voz 7 45:40 hay que luchar contra los estereotipos no hay hay algo mejor la sensación por parte de la de las mujeres más es que tiene que decidir en su carrera quieren hacer que esta vez atractivas y seguramente son estereotipos y hay que intentar hacer las atractivas carreras que tiene un al pacto social que tiene una gran posibilidad de empleabilidad que que que haber mucho empleo en estas en estas carreras de transformar el mundo porque va a ser va a ser el más importante de este tipo de formación

Voz 20 46:15 en el ámbito de la ciencia serán

Voz 1727 46:17 también los casos de acoso sexual que denuncian profesionales de otros ámbitos

Voz 7 46:23 yo creo que hay mujeres menos habitual pero sí que ha habido casos muy sonados Estados Unidos la mayor parte de ellos en España lo ocurrido a lo mejor son más más desconocidos tanto pero en Estados Unidos sí que ha habido dimisiones forzosas de importantes de directores de instituciones muy importantes en todos ellos fue por estos por este acoso posible acoso sexual no además sí que ha estudiado revistas

Voz 0139 46:48 como como he dicho es el que era

Voz 31 46:50 a Ana estudió lo que realmente el que haya al menos de momento vino o consejo al

Voz 7 46:58 las mujeres no que a los hombres distintos momentos de formación no para llegar hasta los niveles más altos de de científico científica puede tener que ver con esto no es que hay estreñido

Voz 20 47:08 lo haces renunciar por acoso

Voz 7 47:11 en el caso de los hombres pues hasta el también te sean más difícil este tiempo parte de los hombre a las mujeres no entonces esto es un tema que preocupa a los libros

Voz 1727 47:21 llevamos dos años ya sin que ninguna mujer haya recibido un premio Nobel en el campo de la ciencia la verdad es que miremos donde miremos encontramos brecha de género eh

Voz 7 47:32 en el caso paradigmático porque el número de mujeres que han recibido legítimo son las categorías o puede hacer MI5 fisiología donde donde hay mucho más pobres incluso ahora mismo no o química etcétera

Voz 31 47:47 sí

Voz 7 47:50 muy pequeños no hay casos pasos muy claros de de de injusticia que ha cometido históricamente con mujeres que hubiera merecido premio Nobel que no nos lo han dado no es un su colega masculino a su jefe pero dado a ellos etcétera a ellas y entonces yo creo que

Voz 20 48:08 no

Voz 7 48:09 también hay mucha conciencia de que de que tiene que cambiar las cosas incluso en los que país cree muy importante porque digo que estudia esta acción y esto tramiten un porcentaje de mujeres

Voz 1727 48:23 así las cosas y con este panorama que venimos contando que de que la huelga feminista se va a notar en los laboratorios

Voz 7 48:30 yo diría que sí que sí se notará algo nuevo en yo que me detenidos está organizando algún tipo de acto por parte la piscina de tener hacia de Mujeres y Ciencia que económica pues va intentar luchar contra los estereotipos a cambiar para bien especialmente algo en hacerlo esas normas brincar a las mujeres pues continuó en el mundo olvidar que vive me de cosas que están estudiadas que contribuyen a que haya mujeres arriba teletipos de géneros y todavía actúan en contra de las mujeres falta de confianza de las mujeres en general para para querer llevar a lo más alto de síntesis capaces de hacerlo sobre todo el tema de la conciliación no que sigo siendo las mujeres las que más que somos los cuidadoras no

Voz 1727 49:18 la gente tiene que ver

Voz 31 49:20 con los permisos de empaque

Voz 7 49:23 aquí ya que que todavía no son no son iguales no seguramente estamos así igualdad cuesta a mí en el origen de la desigualdad a la hora de de avanzada los niveles más altos de las posiciones

Voz 1727 49:36 una última cosa María Blasco hace mucho frío ahí arriba cuando una está tan solita cómo está usted

Voz 7 49:42 pues imagínate me dijo pero sí al P

Voz 0139 49:44 sí que hace porque la verdad es que

Voz 7 49:47 eh merece una de las primeras personas está ahí arriba al que hay tantas mujeres que están arriba y es complicado y es importante pues apoyarse en otras colega con colegas que que también el

Voz 0139 50:00 es por supuesto los hombre son esenciales para cambiar no

Voz 7 50:03 que que que que ayuden no que estén por la labor realmente que cambie el mundo en el que una mujer contribuimos por igual a a puso el sabor pero todavía

Voz 1727 50:13 María Blasco repito directora del cenizo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas una de las científicas españolas con mayor prestigio en el mundo describiendo la desigualdad en la ciencia un placer haberla tenido muchas gracias

Voz 21 50:28 oírme nervioso yo

