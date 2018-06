Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias a esta hora comienza la reunión de la Mesa del Parlament para ordenar el primer Pleno de la Cámara desde las elecciones del veintiuno de diciembre una reunión que observan con atención tanto la Fiscalía General como la Abogacía del Estado por si se dan pasos contrarios a la Constitución Aimar Bretos

Voz 0027 00:29 la CUP ha presentado varias enmiendas a una propuesta de resolución de Cataluña enmiendas en las que insisten en la declaración unilateral de independencia a la espera de saber políticamente qué pasa con esas enmiendas se retira no jurídicamente la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que va a estudiar acciones penales contra los miembros de la Mesa que decidieron admitir a trámite esas enmiendas y también el Gobierno se ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos hoy vuelven a salir a la calle los pensionistas exigen al Gobierno que garantice el futuro del sistema público de pensiones a largo plazo y también que se revalorizan las pensiones al mismo ritmo al que suben los precios sobre movilizaciones a esta hora centenares de agentes de la Ertzaintza se están concentrando frente al Parlamento vasco Euskadi Isabel de honor

Voz 0821 01:10 a plantean una amenaza de huelga encubierta si no se atiende a sus demandas en el caso de los antidisturbios según hemos podido saber de fuentes policiales esta semana un centenar ha votado a mano alzada mayoritariamente lo que denominan una semana de salud laboral la huelga es ilegal y por tanto se trataría de una solicitud de bajas médicas masivas durante la semana del partido del Olympique de Marsella si el departamento interviene antes el nueve de marzo la alternativa ese planteamiento de huelga encubierta quedaría levantado sino de momento es es el la opción un anuncio que conocemos precisamente el día en el que se cumple una semana de los incidentes y la muerte de un ertzaina por un infarto a esta hora medio millar de agentes se concentran ante el Parlamento vasco

Voz 0027 01:47 la Diputación de Vizcaya acaba de confirmar la sanción al bombero que se negó a custodiar varios contenedores llenos de armas que iban a ser enviados a Arabia Saudí hablamos con el Suria aquí en Hoy por hoy recordaran mono pues finalmente su castigo pasa de falta grave tres años de inhabilitación a un apercibimiento Radio Bilbao Jon Egaña

Voz 1 02:02 a falta leve y apercibimiento sí de ahí su satisfacción y también su alas

Voz 1727 02:06 ahora bien dejó claro que su expedientes un aviso a navegantes para qué

Voz 1 02:08 no haya nuevos objetores respecto a su postura sobre el envío de armas

Voz 2 02:12 pero cerraba una sala uno frente a otro o sea yo creo que me voy a dedicar con con más fuerza que antes a intentar colaborar más todas así cale con con estas asociaciones y hacer lo que se fuera porque pues porque gente civil deje de morir con las gomas que se fabrican en España que se desde Bilbao

Voz 0027 02:29 su objetivo ahora ya que su expediente se lo estamos contando esta mañana los jugadores de fútbol encarcelados por supuesta agresión sexual en Aranda de Duero Burgos sabía que la chica era menor de edad teléfonos han encontrado en unas conversaciones de los jugadores con varios amigos en las que contaban que habían tenido relaciones con una chica de la que dudaban si tenía quince o dieciséis años en Barcelona cuatro días y más de cien mil asistentes después hoy se clausura el Mobile World Congress con la tecnología cinco G como gran protagonista también hemos visto robots domésticos cadáveres las espabilar

Voz 0277 03:03 y que me se volcó como decir escuchando

Voz 0027 03:07 también propuestas para los mayores cada vez más específicas porque solo en España hay más de seis millones de personas mayores de sesenta y cinco años con smartphone Radio Barcelona la día

Voz 3 03:17 es un buen día es la banda sonora que ha podido escuchar quién haya paseado por el Mobile estos días hay empresas presentando sus novedades en los están repartidos por los ocho pabellones de la Fira de L'Hospitalet un Mobile que se ha centrado en lo que vendrá de hecho el lema de esta edición es creando un futuro mejor y lo que vendrá será el cinco G dentro de dos años en dos mil veinte todo el mundo va a pasar del cinco G al cuatro G cinco G esto se traduce en que los modelos móviles van a controlarlo todo de nuestras vidas según el allí

Voz 0277 03:52 tanto el Mobile de San Barcelona un impacto de cuatrocientos setenta millones de euros la Bolsa Javier Alonso que hasta ahora registra

Voz 0858 04:03 descensos en prácticamente toda Europa hemos visto también descensos ya más contundentes en el Nikkei japonés ha cerrado hace un par de horas allí con una caída del uno y medio por ciento la deuda española la prima de riesgo extra hasta ahora no ochenta y nueve puntos básicos el euro se cambia por un dolar veintidós salta en la cama

Voz 1727 04:22 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 04:37 buenos días Pepa buenos días a todos en Barcelona Se está celebrando simultáneamente la mayor fiesta de la comunicación y la mayor ceremonia de la incomunicación el Mobile World Congress exhibe toda la panoplia de herramientas inventadas por la tecnología para que los seres humanos podamos relacionarnos conversar y compartir y mientras tanto en el Parlament se va a escenificar hoy nuevamente el gran desencuentro de las dos mitades sociales y políticas enfrentadas en el acto bien surrealista por cierto de entronizar a un huido para terminar alumbrando un presidente del Consejo de las repúblicas al exterior y un presidente de la Generalitat el interior Un monstruo bicéfalo los sociólogos lleva mucho tiempo analizando esta gran paradoja de nuestro tiempo la comunicación sofisticada velocidad supersónica su deslumbrante juguetería pero al mismo tiempo la incomunicación avanza hoy Barcelona es la capital de esa paradoja la España política desde hace un buen montón de años su paraíso el país en el que puesto que todos tenemos razón siempre florecen los ya

Voz 0027 05:35 los de sordos Diálogos para besugos

Voz 0789 05:38 pero no estamos solos las conversaciones del Reino Unido de la Unión Europea sobre el presi están en punto muerto por lo mismo en Italia entre las directivas del domingo los tres grandes bloques litigio han batallado más para hacerse oír en la baranda de cada bloque que hacer

Voz 0171 05:52 hoy en el exterior y es que el milagro

Voz 0789 05:55 indicación no lo produce la tecnología de vanguardia sino algo tan antiguo como la voluntad de escuchar con la intención de comprender un bien muy escaso que por desgracia nunca podremos encontrar en en Bombay

Voz 4 06:06 por copas

Voz 0277 06:12 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días saludos de El Corte Inglés la lluvia y el frío nos siguen acompañando en días en los que apenas pisamos la calle diga estamos deseando volver a casa verdad y eso los convierte en una ocasión perfecta para descubrir nuevos sabores al calor de una buena mesa un mundo de sabores que ahora puedes elegir en la gran Feria de la Alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés y descubre los indies bruta de manjares elaborados artesanalmente o productos cultivados de manera ecológica tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras reductos de todas en las regiones ICO las denominaciones exigen más variadas desde un Rockefeller francés aunque eso Cabrales Denominación de Origen desde un Rioja Crianza ecológico a una cerveza artesana de Madrid o trepar a esa receta que ambiente sale con el mejor arroz de Calasparra hoy hincarle el diente a un auténtico jamón de bellota pata negra de Jabugo en la gran Feria de la Alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés testigo a un mundo de sabores con más de dos mil productos para disfrutar adiós a espero y en un ratito Gil con más noticias áreas

Voz 0789 07:24 sin de momento y para a pensar no crees que estás pagando demasiado puertos seguros en moto en vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones se punto a punto es

Voz 0171 07:50 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1727 08:01 dígame qué vida no oyente que programa de la Cadena SER Le gusta usted más

Voz 6 08:06 no no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor mira físicamente estoy hablando físicamente me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto la cama de Macarena Berlín pero como que sea cuesta en las cámaras no lo saben es porque yo voy a coger una copia de la que tengo me meto en sus sábanas procuro no moverme que aquí

Voz 0027 08:29 líneas te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 6 08:34 que me tengo yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme sin guardería pero me lo quería hacerlo en la calma de Iñaki Gabilondo

Voz 7 08:46 vuelve la serie sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido

Voz 8 08:53 temporada final del gran apagón hola me llaman España hablan con nuevos personajes casi el hecho de Tasi nuevas tramas es una empresa es la tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas abiertos de vosotros sois los carroñeros deja años fue el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 9 09:14 en la Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 0171 09:22 qué tal te salió el pavo Marta Flor primer

Voz 0277 09:24 pavo no para ser mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente

Voz 1727 09:30 lo llamamos porque aquí se ponen nombres

Voz 0277 09:32 pavos Kim muy caras

Voz 0171 09:34 en Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 0277 09:38 corren nuevos tiempos vamos a escuchar nos cadenas eh

Voz 9 09:47 el Gobierno de España

Voz 0277 09:57 quince por ciento de descuento

Voz 0136 09:58 todo el tratamiento antienvejecimiento y protectores solares faciales de una gran selección de marcas Sisi porque sólo hasta el veinticinco de marzo tienes un quince por ciento de descuento en marcas como pichichis es There máis Dean te esperamos ya en la zona de para farmacia tu centro el Corte Inglés más cercano

Voz 0277 10:23 en el capítulo

Voz 10 10:27 es evidente que esta legislatura está acabado

Voz 1284 10:36 el señor Rajoy lo tiene muy fácil para que la legislatura sea fructífera y larga

Voz 10 10:40 esta legislatura está muerta nació muerta

Voz 1623 10:43 en hoy por hoy que digo siempre burlando que no paran alguna

Voz 1284 10:50 los al PP que cambia de posición y que atienda al acuerdo que teníamos de investidura sólo tiene que cumplir es muro

Voz 1623 10:55 lo reconoce falta cumplan las políticas naranja España positivo por tanto aquellos que no quieran que lo diga que descubre el padre yo lo que le pediría al señor Rajoy es que salga de su letargo que hay que optar por algunos está poniendo muy nervioso a la gente que no va el señor Rajoy tiene que dejar de ponerse nervioso pues las encuestas la carrera populista de señor Rivera que entendemos muy bien y creo que tendrá que ves se noble prolongada el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas seleccione no hay a la vista de que haya una mayoría alternativa esta señor de Pontevedra no tiene muchas ganas de marcharse te vamos a tener que echar no se va eh saque a decirle a Pedro Sánchez m punto Rajoy ha manifestado reiteradamente que no se va estar en contra de todo bien Brewer burlando escuna ahora no aportan soluciones

Voz 1284 11:59 pero C's en cambio está marcando las políticas económicas del país aborrezco

Voz 1623 12:06 dentro de ese pacto se llevó Rivera creo que el señor Rivera de hoy nada tiene que ver con el señor Rivera que firmó

Voz 1284 12:12 el miedo de los Andes muy fácil criticar y quedarse parado que es lo que hace el sol y la mayor parte de las políticas que ahora mismo está dentro reventando el Partido Popular lo ha sido impugnadas por ejemplo Rivera lo mejor sería más conveniente que el señor Sánchez se sentará también hacer como hace Ciudadanos a negociar desde la oposición tendrá que explicar Ciudadanos porque está bloqueando la tramitación de veinticinco proposiciones de ley irónico que veo es una especie de pugna electoralista Ciudadanos ha convertido la estabilidad España somos leales siempre con el único partido desde la oposición es capaz de apoyar a gobiernos distintos

Voz 1623 12:44 algunos van a acabar derogar pues se ha sido Big Boss creer yo no soy el presidente de gobierno en estos momentos que misma bueno dos veces no fue loca

Voz 1727 13:05 son las nueve y trece las ocho tres en Canarias Albert Rivera muy buenos días

Voz 0040 13:08 algunos buenos días recibimos al líder de Ciudadanos en el

Voz 1727 13:11 estudio de Radio Madrid de la Cadena SER a las diez empieza ese pleno del Parlament en el que la CUP somete pretende someter a votación de nuevo la declaración de independencia del veintisiete de octubre el Gobierno confirma a la SER que ya puesto el tema en manos de la Abogacía del Estado que cree que va a pasar

Voz 0040 13:27 bueno en primer lugar lamentar que que la que el partido separatistas vuelvan a a pisar otra vez las leyes no irá en cumplir con las leyes porque evidentemente plantearla la secesión otra vez en un pleno ya sabemos las consecuencias que tuvo y que tiene todavía sobre la política de La Hood la justicia española así que yo quiero lamentar eso lo segundo vamos a como primer partido en el Parlament que es ciudadanos vamos a pedir reconsideración es evidentemente para que no se pueda votar los letrados han hablado claro la Fiscalía ha advertido es de sentido común que no se puede votar lo que ya sea considerado nulo por tanto no se puede hoy votar en el Parlament esa resolución íbamos a pelear hasta el último minuto jurídicamente políticamente la mesa en esas reconsideración es no y finalmente recordar que este pleno lo pedimos desde Ciudadanos porque llevamos más de dos meses parados y los que tienen que formar gobierno los únicos que tienen mayoría posible no se ponen de acuerdo el separatismo está intentando disfrazar lo que suelen con encontronazo entre ellos es decir Esquerra PDK tiras Cook no se ponen de acuerdo en y para formar en este caso un gobierno por eso está parada Cataluña siquiera bueno yo creo que se visualizará no expliquen cuál es el el itinerario el Time que tenemos por delante porque la economía catalana la sociedad catalana no puede

Voz 1727 14:33 además si finalmente supera este escollo hoy en en el último minuto la la Mesa no no admite esa enmienda o se suaviza sale adelante la candidatura para la presidencia de la Generalitat de alguien como Jordi Sánchez el líder del PP catalán Xavier García Albiol decía un ciento cincuenta y cinco más intenso todavía que se ponga efectivamente a gobernar áreas que hasta ahora no ha gobernado el el Gobierno central en aplicación del artículo constitucional ustedes apoyarían eso bueno en primer lugar no sorprende que

Voz 0040 15:06 Pepe reconozca públicamente que no está gobernando en aplicando ciento cincuenta y cinco no Cruise es una buena una buena ha vuelto a la realidad es verdad que los Mossos d'Esquadra hemos visto cosas que nos gustan hemos visto como entraba en el Parlament salimos escoltados el Parlament la policía no hacía su trabajo hizo ido no hacía su trabajo hemos visto cómo algunas partidas presupuestarias le yo al Señor Rajoy si había dinero del Estado que sabía de Dean dedicado al uno de octubre lo negaba pero en cambio luego Montoro reconocía que quizá les habían engañado y que se haya podido utilizar a mi me parece que está bien que el Gobierno reconozca que no está aplicando a lo mejor el ciento cincuenta cinco como como severa pero otra cosa sería que hubiera un gobierno legítimo democrático y que vuelve a la institución evidentemente señor Sánchez proponer el señor Sánchez no quiere decir que señor Sánchez sea presidente de momento el señor Sánchez está en prisión preventiva por tanto está en manos de un juez en primer lugar y segundo tienes que tener una mayoría que hoy tampoco han mostrado apoyo a la CUP tampoco está de acuerdo en eso por tanto creo que está especulando el problema de todo esto es que hay un señor que se llama Puigdemont está huido de la Justicia y que está haciendo estos planes cuando un señor que lo tiene todo perdido que posiblemente acabará tarde o temprano en la cárcel diseña todo un plan estamos fastidiados por no decir otra palabra porque evidentemente toda Cataluña está pendiente un hilo en este caso de un señor que está en Waterloo huido de la Justicia con cinco delitos a sus espaldas Éste es el problema que ha tenido Cataluña los separatistas ni siquiera son capaces de reconocer que tienen que dar medio paso atrás un paso atrás y volver a la democracia hasta que no lo hagan hasta que Esquerra no sea capaz de decirle a Puigdemont saca

Voz 11 16:29 la voz y ahora le toca a otra etapa otro Gobierno

Voz 0040 16:32 no vamos a estar así yo creo que esto es una especie de ficción idea a ver quién es más independentista pero en realidad Cataluña sigue bloqueada

Voz 1727 16:39 pues porque ha decidido ahora Ciudadanos desbloquear la tramitación de iniciativas que propone la derogación o modificación de leyes como por ejemplo la Ley Mordaza porque ahora

Voz 0040 16:48 pues porque ya hemos presentado todas nuestras enmiendas es que también a veces era un misterio a las cosas llevamos debatiendo en este caso en muchas leyes durante este trámite ya había leyes que tenían pro prórrogas pedidas algunas por ciudadanos otras también por el PSOE hemos oído el PP nosotros hemos hecho ciento veinte enmiendas a los dos proyectos no sólo uno hay dos proyectos uno de derogación y otro de reforma del PNV a nosotros nos parece más razonable en este caso el PNV porque reforma no drogas sino mejora a unos artículos hemos hecho a ciento veinte enmiendas ni más ni menos y por tanto las leyes en un Parlamento se tramitan en esa tarden más o menos lo lógico es que se tramiten ahora bien que ha hecho ciudadanos aprovechar esas reformas pues por ejemplo para para incorporar en la seguridad ciudadana a la lucha contra el maltrato animal o la lucha contra las mafias que ocupan viviendas ilegalmente muchos barrios de nuestra ciudad es es decir aprovechemos que reformamos la ley para meter algunos de los asuntos que está en el agenda política no eso es lo que hemos hecho vamos a ver cómo quedará le hice la aprobamos dependerá de de que enmiendas aprueben es decir tramitar una ley no es apoyar una ley tramitaron le es justo eso no entonces el GPS piensa que tiene mayoría absoluta que puede bloquear las leyes más allá de las enmiendas yo creo que no que la ley ese tramitan una vez sacaban los procesos de miedo puede tardar más o menos tiempo pero sacaban tramita

Voz 1727 17:59 pero sabe que inevitablemente suena oportunismo político el hecho de que haya estado prorrogando el plazo de presentación de enmiendas hasta ahora y ahora que ustedes empiezan a a distanciarse del Partido Popular

Voz 12 18:11 que de repente Se Se

Voz 1727 18:13 libere ese desbloquee la tramitación de una ley como esta tan significativa como la Ley mordaza bueno

Voz 0040 18:19 los especiales oportunismo político no porque hemos hecho noventa enmiendas si queremos mejorar la ley una cosa es hubiéramos estado bloqueando con el PP sin ninguna voluntad de para que no salga pero es que no es ese el objetivo además Ciudadanos votó a favor de la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana la que presentó el PNV por tanto una muestra que queríamos mejorar esa ley no olvidemos que esa ley la sacó el PP con mayoría absoluta sin contar con nadie sin un solo voto de la oposición me parece que perdidas en mayoría absoluta habiendo algunos artículos que incluso puede en ser inconstitucionales y otros temas como ha dicho aquí que podemos incorporar te parece que es normal que un Parlamento sin mayoría tramite una ley negocie lo que se tiene que acostumbrar el Gobierno y el Partido Popular y cualquiera que quiera gobernar un futuro esa negociar las enmiendas es hablar con los otros partidos esto ya no es un rodillo yo creo que ha llegado el momento de hacer política también negociando con los en los partidos y nosotros ahí estamos cómodos porque sabemos llegar a acuerdos con otros partidos

Voz 1727 19:08 eh ha mencionado una de las enmiendas que presentan ustedes a la ley mordaza que pide que la policía pueda entrar sin orden judicial al locales ocupados es el paso previo para que pueda la policía desalojarlo sin que un juez lo autorice

Voz 0040 19:21 bueno hay una cosa fundamental quince con indicios claros de delito es decir si alguien piensa que su vivienda está siendo un arco piso para entendernos está utilizando para vender drogas o su vivienda está siendo utilizada por mafias que chantajear a los propietarios es decir estamos viendo cosas muy raras

Voz 1727 19:35 eso quiso determinó un juez o un ciudadano eso

Voz 0040 19:38 no es sólo determina primero hay una una presunción que puede actuar la policía hay por supuesto que se puede ir al juez si no estás de acuerdo pero lo que no nos parece normal es que tengamos viviendas ocupadas por mafias que chantajea a familias para que pueda entra en su casa y lo que tampoco nos parecen lo más que hayan Arco pisos donde se se venden drogas se cometen delitos hay muchos barrios de Madrid de Barcelona en muchas ciudades está pasando no por tanto esa al menos tiene que permitir que la policía si tiene un indicio claro flagrante donde está cometiendo un delito pueda pedir identificación entra en un piso se está cometiendo un delito insisto no es un capricho por tanto esto ya existe en muchos países que la policía pueda actuar

Voz 1727 20:14 yo lo tengo daban la de origen quién decide que hay un indicio de delito

Voz 0040 20:17 con este caso la policía el indicio de delito dice flagrante por tanto tantos la policía

Voz 1727 20:21 la policía decide que entran en en un domicilio particular

Voz 0040 20:24 con una vi en una vivienda o en un domicilio en un local que no usted que está ocupado claro

Voz 1727 20:28 es una vivienda particular también bueno no en alto

Voz 0040 20:31 si no es constitucional si tú tienes tu vivienda pero es que no su vivienda el problema que tenemos ahora mismo si hay gente ocupando de manera ilegal y mucha gente que no escuche lo sabrá porque no suele pasar ellos sino en sus vecindarios ocupando de manera ilegal cogiendo pisos hay chantajeando a los propietarios eso no es una vivienda no son domicilio tuyo esos que estás cogiendo el domicilio de otro por tanto estamos hablando de de de tramas delictivas no estamos hablando de que alguien viva en una casa porque no puede pagar la factura eso es otra cosa examinando de delito de mafias organizadas en no lo estoy diciendo yo hasta las asociaciones de vecinos la algunos barrios Nos hemos reunido aquí en Madrid también con algunas de ellas Begoña Villacís nos explican cómo trafican con las viviendas y los hogares de muchas familias que están pagando ese hogar no y eso me parece muy grave y hay que trabajar contra eso no porque una esa es que alguien no pueda pagar un piso de hecho hemos presentado también la ley de dación en pago para que para que la gente que no puede pagar la hipoteca puede entregar su piso para que la gente tengo un alquiler social eso no tiene nada que ver de lo que estamos hablando de otra cosa es que haya mafias organizadas que te que te chantajea con tu propia viviendas no tiene ningún sentido en un país democrático

Voz 1727 21:31 y una vez dentro la policía si ve que está cometiendo un delito de la puede desalojar

Voz 0040 21:35 sí se está cometiendo un delito sí pero en todo caso esto es una enmienda digo porque no vamos a hacer aquí una tesis doctoral no simplemente llamativa sí pero es muy llamativa pero es una enmienda la tienen que aceptar los demás grupos pero estoy diciendo para rebobinar en la Ley de Seguridad Ciudadana tenemos también que hablar de estas cosas y no sólo en este caso de de de los de los intentos de que alguien no opine o de que alguien no rodé una institución hay que hablar de más cosas hay que hablar de cuestiones que afectan realmente lo que dice el título de la ley que seguridad ciudadana

Voz 1727 22:04 una última cosa que me queda en duda ha dicho alguien que no puede ocupar Deep Purple perdón pagar una vivienda y que ocupa una una que no es suya que también es un delito hay que decirlo no me no me estoy refiriendo a achicar

Voz 0040 22:17 el delito si tú no puedes par tu vivienda te quedas unos meses en tu vida te pueden desalojar

Voz 1727 22:23 no no no no me refería es quien ocupa una vivienda porque una vivienda que no es suyo no puede pagar la otra no a las mafias y en ese caso quién determina si hay delito ante uno cuando es una familia que ocupa una vivienda Face

Voz 0040 22:36 si usted piensa que una persona trafica con drogas y vive en su piso tiene indicios de que esa persona está traficando con drogas en un piso pues puede entrar pero vaya creo que cualquier ciudadano que esté escuchándonos le parecerá bien que si alguien tiene indicios antes de que se está y en este caso vendiendo droga ocupando una mafia una vivienda chantajeando a familias pues se puede actuar es que hay mucho

Voz 1727 22:55 vecinos y entonces refiere eso sería llevar a muchos vecinos que eso queda claro en muchos vecinos que se sienten

Voz 0040 23:00 defensas absolutamente el Estado les tiene que proteger porque son os sus viviendas o sus vecindarios ya me lo que me parece increíble es que algunos partidos no les parezca mal esto les parezca malo otras es decir porque no les parece mal que alguien ocupa una vivienda que no suya con una mafia o con un arco pienso entonces ese es el objetivo íbamos a trabajar yo no tengo complejos en decirlo vamos a trabajar para que nadie ocupe de viviendas de manera mafiosa ir nadie

Voz 1727 23:25 eso lo dice todo drogato bueno Nos vamos a saludar a la gente se refería cuando una familia en la que ocupa una vivienda que no es suyo porque no puede pagar otra que qué pasaba en este caso era lo que yo planto

Voz 0040 23:34 pero pero eso no eso está recogido en la ley hipotecaria es justamente lo que le he dicho la otro lado hemos presentado una propuesta para que la dación en pago es una realidad es decir para que alguien que no puede pagar su vivienda puede entregar su piso o para que alguien que no tiene recursos financió eros pueda tener un alquiler social es que se puede hacer las dos cosas a la vez ha no hay que escoger entre ayudar a las familias que no tienen recursos y a la vez luchar contra las mafias que yo creo que son dos colectivos de hecho antagónicos porque unos son familias que quieren vivir y pagar su casa y los otros familias que se ven chantajeado por mafias

Voz 1727 24:04 las pensiones tienen que crecer al ritmo que crece el coste de la vida

Voz 0040 24:09 pues sería lo lógico sea lo lógico y por tanto estamos abiertos a debate pero dentro de los pactos de Toledo lo que también sea lo lógico es que en vez de entrar en una subasta electoral de si subimos un euro cinco las pensiones empecemos a hablar de porque está vacía la caja y ese es el problema que el bipartidismo han afrontado los últimos

Voz 1727 24:25 digo tenemos la caja vacía las pensiones

Voz 0040 24:27 una precaria al tremenda eso caen los ingresos de las de la cotización por otro a no hay natalidad no nos engañemos ese debate no les gusta hablar pero hay que hablar si tenemos una natalidad de las más bajas de Europa no podremos pagar las pensiones futuras que proponemos nosotros ir al Pacto de Toledo hablar de actualizar al IPC las pensiones a cambio de reformas en el mercado laboral reformas en la natalidad en medidas concretas si el PSOE el PP más allá de la batalla electoralista están dispuestos a reformar hoy para pagar las pensiones del futuro entonces llegaremos a un acuerdo ahora sí esto es una subasta de un euro cinco euros a mí me parece absurdo pongo un ejemplo de una propuesta que puede ayudar mucho a los pensionistas que está en el debate presupuestario Ciudadanos ha propuesto por que los que cobran menos de catorce mil euros de ingresos no paguen IRPF es decir de ese tramo de doce a catorce mil serían sesenta euros al mes hay veinte el veintidós por ciento de pensionistas España están ahí es decir con la reforma de esa de F el veintidós por ciento pensionistas tendrían sesenta euros más al mes en el bolsillo y el PP y el PSOE están peleando por un euro yo creo que es mucho mejor tomar medidas pensando también el poder adquisitivo de los de los mileuristas muchos pensionistas lamentablemente lo son así que yo le pido estos partidos primero que vayamos al Pacto de Toledo que que no hagan una batalla electoralista que son ellos los que han dejado la caja vacía y segundo precariedad laboral hemos presentado esta semana una ley contra la precariedad laboral es el primer problema de España y no veo a los viejos partidos propone refuta más en los temas importantes en una batalla electoral por un euro o cinco euros yo creo que los héroes de la crisis que han sido los pensionistas ayudando a sus familias no pueden ver que esto sea una subasta de un euro cinco euros yo creo que hay que garantizar pensiones dignas con reformas dignas

Voz 1727 26:05 sobre los asuntos de fondo que plantea para las políticas de natalidad tiene cuantificado ciudadanos cuánto gasto público habría que hacer

Voz 0040 26:13 bueno pues si los presupuestos hay una partida también que es dos partidas de hecho para la conciliación y para la para la natalidad una mil euros de deducción fiscal en IRPF para familias con hijos de cero a tres años a cargo es decir guarderías vamos a hablar claro decir destinar mil euros del IRPF a pagar una parte no todo porque mil euros no te da para pagar toda la guardería ya pero sí una parte hay que ayudar a la gente joven que está teniendo hijos si no llega a final de mes dos permisos de paternidad conseguimos dos semanas más en el en el presupuesto anterior y ahora Ciudadanos pide otra semana más para ir equiparando como ha hecho Suecia por ejemplo permisos de paternidad con maternidad esas son las medidas reales que pueden ayudar a que los españoles en diez o veinte años podamos ver incrementar la natalidad pero insisto si no empezamos ahora si el debate siempre va a ser de subasta de si en cero veinticinco un uno y medio que al final de aquí dos años volveremos a discutir de cómo estamos vaciando la caja de la Seguridad Social yo creo vaya esa es mi propuesta que nos sentemos a hablar de reformas futuras si hay que actualizar IPC ahora vale lo hacemos pero condicionado también acabamos reformas futuras porque sino este debate va a ser dura subastas

Voz 1727 27:17 de dónde recorta para darle ese esos mil euros a las familias

Voz 0040 27:20 no es que no recortamos España está creciendo al tres por ciento se recupera económicamente pagamos menos paro de ese crecimiento económico que tenemos hemos hecho un pacto con el Gobierno que espero que cumplan los presupuestos para destinar esos mil euros por familia cero tres años y ese permiso de paternidad que es una semana más fueron dos el año pasado y serían tres ya con este en esta elegido

Voz 1727 27:39 satura crecemos pero los empleos son precarios usted lo que va de de explicarse cotiza poco a la Seguridad Social y ustedes proponen bajar impuestos qué se hace primero garantizarse de que suben los salarios para que la caja de la Seguridad se llene entonces de la Seguridad Social y entonces plantear bajar impuestos o baja impuestos antes de que crezcan los salarios pero entonces se queda la caja

Voz 0040 28:01 es que le bajamos impuestos a esos que no llegan a final de mes la bajada de IRPF no afecta los tramos altos afecta a los tramos más bajos porque porque son los que han pasado pero con la crisis hay gente que está cobrando mil euros o menos no llega a final de mes y tiene que tributar yo creo que eso hay que elevarlo a catorce mil euros no a doce mil y por tanto ayudar ente e insisto el veintidós por ciento de pensionistas estarían ahí estarían en este caso ingresando o no pagando sesenta euros al mes es que fíjese de un euro que quiere subir el PP o cinco el PSOE A sesenta al mes con una reforma que están los presupuestos ya presupuestada entonces creo que la política en este caso de ingresos también es tener unos impuestos moderados sobre todo para que que no que menos tiene no así que esa baja R P F cuantificada que cuadra las cuentas creo que es importante de hecho ayer lo decía y lo reitero aquí habrá acuerdo presupuestario si para los mileuristas si para esos pensionistas que cobran menos de mil euros son mil euros hay bajar y luego quiero otra cuestión también remarcar que está acordada en los presupuestos espero que cumpla el PB hay una medida que pedía Ciudadanos que era una desgravación fiscal a quien tuviera personas mayores a cargo a veces hablamos sólo de las pensiones y nos olvidamos de que también en muchas familias cada vez más con gente mayor a cargo ese tipo de medidas en un país envejecido tenemos que incorporar las también la política fiscal no tanto de natalidad como de personas a cargo mayores o gente con discapacidad también hemos incorporado una desgravación para personas con discapacidad en una familia en definitiva después de diez años de crisis con el país creciendo al tres por ciento también es momento de empezar a devolverle un poquito a la clase media trabajadora el esfuerzo que ha hecho

Voz 1727 29:35 cuando habla de de presupuestos a qué presupuestos se refiere

Voz 0040 29:38 pues a los que tiene que traer Montoro dice que el veintitrés de marzo al Consejo de Gobierno y en abril al presupuesto

Voz 1727 29:44 hoy al Parlamento perdón e inste condiciones pone ahora mismo cuál es la condición de ciudadanos para aprobarse no

Voz 0040 29:50 el estamos hablando algunas de ellas permisos de paternidad conciliación cero tres años para familias bajada del IRPF a los que menos tienen equiparación policial por cierto pero también está ahora discutiendo sede de policías guardia civiles en tres años que yo espero que también cumple años se quede sólo en palabras en definitiva una serie de medidas de devolución del esfuerzo la clase media trabajadora que creo que es de recibo es decir hemos pasado del del país de los recortes sociales de la subida de impuestos estamos empezando a dar un giro de cierta devolución de esfuerzo no yo eso es lo que le pido al PP que no siga simplemente la macroeconomía que empieza Devolder a devolver el esfuerzo a la gente que lo ha hecho durante este tiempo porque los héroes de esta crisis no han sido los pues no hemos sido va a los políticos han sido los pensionistas los mileuristas lo los trabajadores que no llegan a final de mes y las familias que quieren tener hijos y no pueden

Voz 1727 30:37 la senadora que tiene que entregar el escaño

Voz 0040 30:39 puesto el hecho en sí sí está en el pacto anticorrupción además es muy fácil de cumplir lo digo porque hay otras que tienes que desarrollar leyes si no está están muy fácil y además el PP lo sabe porque en Murcia el presidente Murcia todo mundo sabe que tuvo que dejar su cargo por estar imputado en en el mismo caso por ciento caso Púnica que mantiene esta decisión

Voz 1727 30:57 le digo sí sí que sólo con que lo lleve a la letra de los presupuestos de Ciudadanos le va a dar carta blanca al PP porque supongo que que vio el magnífico trabajo que hizo Antonio Maqueda en el país el veintitrés de febrero en el que recapitular va las cuestiones que ustedes vendieron a bombo y platillo cuando llegaron al acuerdo de legislatura con Rajoy de las que por ejemplo red Cervera de investigación más desarrollo no ha ejecutado ni un euro de los quinientos que anunciaron no se ha ejecutado ni un euro de los cien millones para la lucha contra el fraude de la agencia tributaria de los trescientos cuarenta y dos millones de la lucha contra la pobreza infantil que también anunciaron ustedes el PP para el año pasado sea remitido a las comunidades autónomas entre un cinco y un diez por ciento el apoyos el edad porque dice que elevó a ponerle los presupuestos cuando luego la ejecución del acuerdo que tuvieron el año pasado a este resultado señor Rivera

Voz 0040 31:47 no lo valoraremos también claro que sí habrá que evaluar como todos los presupuestos autonómicos que sean Carmena tampoco cumple de acuerdo ejecución también sigue gobernando decir yo creo que la ejecución de los presupuestos es parte de los acuerdos efectivamente íbamos a pedirle también al PP que no hagan balance de esos acuerdos además el trabajo periodístico que hagan algunos compañeros viene hecho no pero pero yo creo que es importante que se ejecute ahora bien hay dos opciones o no apoyar Presupuestos y que no haya permisos de paternidad que no haya baja a Efe que no hay ayuda a la conciliación que no haya ayudar a las guarderías que los policías y guardia civiles no cobren igual o intentar sacar esos presupuestos por tanto que haya un giro en la política económica social de este país yo creo que es más útiles eso que no el no es no o que estar permanentemente la bronca Illes digo esto sabiendo que hay que apretar al Gobierno que no cumpla algunas cosas que tiene y sigue esa senadora de momento en el escaño imputada por el caso Púnica pero yo espero que de aquí el veintitrés de marzo se solventen todos estos estas estas incoherencias e incumplimientos el PP pero si no también se lo digo si el PP no lo cumple pues entonces no habrá luz verde de Ciudadanos no olvidemos que no necesita sólo a nosotros lamentablemente no tenemos mayoría absoluta in necesitamos a otros partidos el PSOE podría echar un cable no quiere Sánchez está en el no es no bueno pero lo respeto pero desde luego el PSOE en de hacer de comentarista de la actualidad podía pasar hacer algo también por España lo digo porque claro yo estoy de la oposición Ciudadanos está en la oposición pero está intentando sacar adelante medidas concretas el PSOE de momento pues está diciendo una cosa y la contraria quiere que haya más presupuesto para algunas cosas pero no da luz verde a los presupuestos

Voz 1727 33:17 implicado pero no puede ocurrir que efectivamente usted dice hay que elegir entre que intentar revertir la situación o cruzarse de brazos o que aparezca en el papel como un esto que acabamos de contar aparecen el papel Rajoy sigue un año más la recuperación tarda un año más en empezar a llegar a los ciudadanos porque eso es lo que les ha pasado con la ejecución de buena parte de los compromisos con el PP que no se han ejecutado y aquí estamos

Voz 0040 33:40 estamos hablando de más de cinco mil millones que se han ejecutado entre el setenta ochenta por ciento íbamos a ver algunos están transferidos a las comunidades autónomas por ejemplo el cheque formación el complemento salarial depende de Europa no sólo de España es decir claro que va me encantaría que lo ejecutan todo de al cien por cien íbamos a pedirle además que lo hagan pero vuelve a insistir no es los no son los presupuestos de Rajoy son los presupuestos de España de los policías de esos pensionistas que pueden ver que no pagan IRPF de son mileuristas de esas familias entonces ciudadanos creo que una actitud constructiva y que los españoles por lo que veo agradecen en las urnas las encuestas creen queremos muchos que a pesar de este Gobierno este país vale la pena y que a pesar de este Gobierno este país puede sacar medidas adelante me gustaría a mí que fuera

Voz 1727 34:20 promovido aceptables y yo Rivera es el tema es que luego el Gobierno no lo ejecuta

Voz 0040 34:23 eso tenemos encima ese gobierno pero hay dos opciones no hacer oposición que es lo que hace el PSOE y dedicarse a hacer de comentarista la actualidad o hacer oposición sentarse a negociar

Voz 1727 34:31 se lo pregunta es algo contra lo tengo aquí no tengan ninguna duda se han quedado solos en Andalucía hasta el PP se ha sumado a la reivindicación del PSOE Podemos e Izquierda Unida para la reforma de la financiación autonómica hay para el modelo de financiación que el interés Andalucía se han quedado solo ustedes allí van a modificar esa posición ayer la presidenta de la Junta decía hay Vito Ciudadanos a que se suma a este consenso andaluz por su financiación

Voz 0040 34:55 Javier me hace mucha gracia esto el consenso andaluz cuando es el consenso de toda España es muy fácil ponerse de acuerdo para pedir más para Haití y sobre todo en este caso para tener más capacidad para subir impuestos cosa que no me hace mucha gracia conociendo la Junta Andalucía que es la que más alto ha tenido el IRPF toda la vida y la acabamos de conseguir que quiten el impuesto sucesiones por tanto yo no comparto esa filosofía porque claro podemos llegar a diecisiete acuerdos autonómicos no tener acuerdo financiación entonces a mí esta especie de baronías que ejercen algunos líderes del PSOE y el PP por la que yo me ponga de acuerdo conmigo mismo pero soy incapaz de poner de acuerdo con los de mi partido porque habrá que ver cómo se puede de acuerdo suena Díaz con la señora Armengol de Baleares con este acuerdo confirmado entonces es increíble que los viejos partidos que se supone que tienen que tener un plus de responsabilidad porque gobierna las comunidades autónomas la mayoría sean capaces de decir una cosa en cada UCO Unidad de luego ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera no pone ese acuerdo de hecho en el PSOE no están de acuerdo en entre ellos entonces yo suman estos consensos de brindis por decirlo así y luego pelearnos en el Consejo Política Fiscal no lo comparto y luego también hay que decirlo es un acuerdo básicamente entre el PSOE Izquierda Unida y Podemos en el que el PP es verdad que en el último minuto y a última hora apareció no salga de política municipal de apareció otro lado diciendo que lo que había dicho una hora antes bueno pues las cuevas del PP en Andalucía casi no pero todo caso ciudadanos nos hemos quedado solos defendiendo que el cupo era insolidario el pacto el cupo solos pues yo creo que muchos españoles también lo piensan nos hemos quedado con el grupo de expertos diciendo que hay que hacer una reforma de verdad el sistema de financiación yo soy más partidario de escuchar a los expertos que de las unanimidades políticas por cada comunidad lo digo porque lo que parece un acuerdo en Andalucía que es pedir más para Andalucía o para poder subir los impuestos vamos a ver si el PSOE lo apoya en todas las comunidades lo digo porque esto se trata de hacer el sudoku que decía Pérez lo Solbes no que es que todas las comunidades lleguen a un acuerdo yo le dije a Rajoy en la última reunión que tuve que nosotros estaríamos en un acuerdo de financiar autonómica si era un acuerdo global con visión nacional escuchando a los expertos no a los ocupan varones de cada partido importante de momento no vamos por buen camino

Voz 1727 36:54 dos preguntas muy concretas si este desencuentro en un asunto tan central como la financiación autonómica Se mantiene con el PSOE andaluz puede romperse el acuerdo de legislatura

Voz 0040 37:03 bueno el acuerdo legislatura no habla de esto es decir no está no está pactado nada sobre la financiación por tanto ciudadanos si el PSOE pueden tener legítimamente distintas pero sí que hay por ejemplo una reforma electoral que Susana Díaz no está ejecutando no quiere que los votos lo hagan igual no interesará no quiere listas abiertas otro punto que está incumpliendo Susana Díaz es el de la la tramitación de la ley de limitación de mandatos en Andalucía la supresión de aforamientos en el Estatuto andaluz todo eso lo está incumpliendo de momento lo tolerable con Juan Mari con nuestro equipo allí me decían que de aquí al final de legislatura que queda un año se tiene que cumplir esos puntos si Susana Díaz y el PSOE en en temas de regeneración no hacen como Rajoy y cambian de rumbo pues entonces podemos alargar la legislatura incluso negociar los Presupuestos últimos no los del XIX pero si el PSOE llega a otoño incumple vendo muchos de esos puntos pues evidentemente la legislatura por lo menos por parte nuestra estar agotada pero insisto es Susana Díaz quien tiene que cumplir la única que puede decidir adelantarle

Voz 1727 37:58 pero me habla de lo que estaba en el acuerdo de legislatura le pregunto por la financiación autonómica no considera que este asunto sea central para determinar si sigo no sigue el acuerdo

Voz 0040 38:07 pues no porque se lo dicho por ser coherente es un tema nacional sanos un tema de que cada comunidad se ponga de acuerdo consigo mismos un tema de ponerse de acuerdo en el poder en el Consejo de puedes materia de cultura de la cueva

Voz 1727 38:16 de legislatura la figura de votarán vino porque es conocí

Voz 0040 38:19 lo que la posición ni siquiera en el PSOE la que ha propuesto Susana Díaz es compartida por todos los socialistas desde no sé si Iceta Armengol o otros líderes socialistas están de acuerdo no es escuchado pero en todo caso si no están de acuerdo en y entre ellos no va a ser motivo de ruptura con otro partido

Voz 1727 38:32 otra pregunta muy concretas y Rajoy no saca adelante las cuentas públicas del año que viene tiene que ir a elecciones o someterse a una moción de confianza

Voz 0040 38:40 bueno yo creo que un gobierno que no tenga mayoría porque no la tiene y sin presupuestos a la deriva pues es un Gobierno que tiene poco futuro otra cosa es que Rajoy que es la única persona de este país que puede tocar el botón de convocar elecciones lo piensa así yo leía unas declaraciones de Montoro se les atribuían que decía que podían gobernar ciento cincuenta años por decreto no yo creo que es el sueño de algunos que no no les gusta mucho el sistema en este caso parlamentario pero yo no creo en eso yo creo que los para los presupuestos son básicos una legislatura de hecho yo recuerdo palabras de Rajoy en el presupuesto dos mil diecisiete que decía si no hay Presupuestos tendría que convocar otra de selección esos esto es la tesis de Rajoy hace un año no así que yo creo que el Gobierno es consciente creo espero además que sea consciente que sin Presupuestos la legislatura acabaría la deriva con un Gobierno sólo y quien digamos en minoría por tanto yo espero que rectifiquen ahora que el PP es capaz de rectificar que el PP es capaz de tener la humildad de decir estoy solo necesito buscar acuerdos necesito ceder eso ya es más difícil de pensar porque el PP la arrogancia a veces le pierde no pero

Voz 1727 39:43 es insostenible a su juicio que pretenda seguir gobernando si no saca adelante los presupuestos

Voz 0040 39:47 pero es una debilidad política sin duda ahora yo les digo yo no puedo convocar elecciones ni tampoco creo que sea bueno la verdad

Voz 13 39:52 puede ir sólo pidió ayer Pedro Sánchez Flores lo decía

Voz 0040 39:55 si el Gobierno cumple yo creo que es mejor que haya presupuestos en todas estas medidas que no que no las haya ahora si el Gobierno no cumple ese queda solo sin el apoyo de Ciudadanos sin el apoyo del PSOE en minoría con problemas de judiciales muy gordos este año por cierto con tres ministros reprobados que el señor Rajoy no aprovechando la crisis de De Guindos para bueno aún no sabemos ni quién es el ministro baje en ese no está pero sería bueno que aprovechará quizá para dar un impulso al Gobierno después esta

Voz 1727 40:22 crisis de los últimos meses quiere Albert Rivera que hay motivos para que las mujeres se movilicen el ocho de marzo

Voz 0040 40:28 hay motivos para que se movilicen de hecho nosotros vamos a estar en las manifestaciones como cada año de los sindicatos porque pues hay motivos para luchar por la igualdad salarial por la discriminación en algunas empresas pero yo no creo que haya motivos para mezclar eso con el capitalismo lo digo porque el manifiesto del paro que convocan a algunas entidades no los sindicatos es verdad pero sí algunas entidades vincula la lucha por el feminismo contra la economía de mercado pues es no tener ni idea de dónde procede el feminismo que es libre esta desigualdad oportunidades que es mercado laboral básicamente no entonces yo comparto la lógicamente la el techo de cristal los problemas los obstáculos que tienen muchas mujeres para desarrollar su vida profesional de hecho algunas de estas medidas que hemos hablado hoy trabajan contra la brecha salarial básicamente como en Suecia y otros países concilia acción medidas económicas de apoyo discriminación que se pueda denunciaron una empresa pero no creen que no confundamos el capitalismo de economía de mercado con el machismo es tienes que

Voz 1727 41:23 dos minutos a usted usted cree usted cree que remover las bases de la sociedad que que provocan esa desigualdad integral que está describiendo no en todos los órdenes el privado el público el laboral no pasa por cambiar las reglas del juego del propio capitalismo Si me admite el símil

Voz 0040 41:40 pues que yo de verdad vincular la economía de mercado que era el machismo me parece que primero no tener ni idea de dónde proceden ambas cosas una cuestiones educativas sociológica de discriminación y la otra es un modelo económico económico que por cierto es el menos malo de los que conocemos quede quieta

Voz 1727 41:55 en una base económica detrás de la no pasa nada

Voz 0040 41:57 quién ha dicho que el comunismo sea pro feminismo

Voz 1727 42:00 hablamos del comunismo no damos otro usted no los hermanos

Voz 0040 42:02 esto del paro que son de todo tipo estoy dando la razón si es que yo creo que el feminismo no se puede vincular a una ideología o comunista o capitalista es es un error de base no

Voz 1727 42:12 que tenemos que irnos que le agradezco que haya venido juguemos

Voz 0040 42:15 ha alargado estirar gracias al ver

Voz 13 42:17 detrás bien bueno saludo

Voz 15 42:27 correcta gol

Voz 0789 42:28 por hoy a través de nuestro Twitter

Voz 0171 42:32 envía tus comentarios y opinó IM