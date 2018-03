Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1623 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1727 00:12 son las diez las nueve en Canarias a esta hora debe comenzar el Pleno en el Parlament de Cataluña la Mesa de la Cámara está reunida justo antes del inicio de ese pleno en el texto que se votará finalmente no figurará la enmienda de la CUP que pedía que se ratificara la declaración unilateral de independencia vamos al Parlament informa Pablo Tallón

Voz 1673 00:31 finalmente los independentistas han pactado un nuevo redactado que va un poco más allá del que inicialmente presentó en Cataluña para legitimar a Puigdemont pero que queda muy lejos de las pretensiones de la CUP hasta el punto como decías de que desaparece esta ratificación de la declaración unilateral de independencia a pesar de esto esto no exime a la mesa de tener que decidir si ratifica o no la admisión a trámite de las enmiendas de los anticapitalistas que como sabéis ayer se tramitaron en contra del criterio de los letrados aquí pueden pasar dos cosas que los independentistas tumbe en las peticiones de reconsideración de Ciutadans PSC y PP o que no si las tumba en Catalunya hay Esquerra pueden estar desobedeciendo pero sí las mantienen no puede existir este texto accionado al que hacíamos referencia

Voz 1727 01:10 el Gobierno va a comparecer en el Congreso para hablar de las pensiones Antonio Martín buenos días

Voz 0325 01:15 buenos días Pepa comparecencia en diez o doce días a petición propia aunque después de que los tres principales partidos de la oposición anunciaran que pedirían dicha comparecencia así que

Voz 1939 01:23 va a tener que acudir de todos modos Rajoy ha aclarado que cree que las

Voz 0325 01:26 la cooperación económica aún no está en un punto que permita acometer una subida de las pensiones lo ha dicho en Telecinco

Voz 1487 01:31 este no es un problema de que yo no quiero surgen las yo quiero subir las pero es un problema de poder hay unos recursos y esos recursos hay que distribuirlos de hecho yo voy a pedir ahora hoy lo voy a pedir comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre las pensiones

Voz 0325 01:48 Albert Rivera ha reiterado en Hoy por hoy las condiciones que Ciudadanos pone por su parte el PP para apoyar los Presupuestos generales ya avisa de que sin esas cuentas el Gobierno va a estar en una situación insostenible yo creo que

Voz 0040 01:59 un Gobierno que no tenga mayoría porque no la tiene y sin presupuestos a la deriva pues es un Gobierno que tiene poco futuro otra cosa es que Rajoy que es la única persona de este país que puede tocar el botón de convocar elecciones lo piensa así yo creo que los para los presupuestos son básicos una legislatura

Voz 0325 02:15 la economía española creció un tres coma uno por ciento el pasado año según el dato que ha confirmado esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas un crecimiento menor al de los dos años precedentes Eladio Meizoso tres control

Voz 0527 02:25 tres con cuatro por ciento en los años anteriores pero cumple las previsiones del Gobierno se sitúen uno con dieciséis billones de euros la demanda interna es la que está tirando del crecimiento el gasto en consumo aumenta un dos con cinco por cien la inversión un cinco con seis mientras que la demanda exterior arrestado una décima al crecimiento global el coste laboral unitario no ha variado en dos mil diecisiete

Voz 0325 02:45 si sumamos que el temporal ha provocado que a primera horas hayan cancelado las comunicaciones por mar con la ciudad de Ceuta y también se están viendo afectadas las conexiones entre Algeciras y Tarifa con el norte de África llegamos hacia las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo para el información de su comunidad

Voz 1 03:02 es el Madrid en Madrid seis mil euros de multa a los coches oficiales del Gobierno de Cifuentes entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete según los datos del Ejecutivo regional fueron multados en treinta y seis ocasiones

Voz 1275 03:12 la mayoría por exceso de velocidad Sara selva

Voz 2 03:14 por exceso de velocidad por aparcar en zonas prohibidas

Voz 1491 03:17 por no identificar al conductor del vehículo que son las más cuantiosas de esas treinta y seis multas a los coches oficiales de los altos cargos de la Comunidad XXII Zona vehículos de la Consejería de Sanidad y entre esos los que más multas recibieron fueron los coches de los consejeros Sánchez Martos a Sanidad decide la Consejería de la Presidencia con seis multas y la de Cultura Turismo con tres lo detalla el Gobierno regional respondiendo a una pregunta del diputado de Ciudadanos Francisco Lara la mitad de las infracciones están recurridas pendientes de una respuesta

Voz 1275 03:42 Podemos pregunta hoy en el pleno de la Asamblea el Gobierno de la Comunidad sobre el amianto encontrado en varios trenes del metro de Madrid como les estamos contando la dirección de suburbano vendió trenes a Buenos Aires en dos mil once a pesar de que la ley prohíbe desde dos mil uno la comercialización de productos que contengan este material metro lo sabía pero aún así cerró la operación Albert Oliver diputado de Podemos insiste en que hace falta una comisión de investigación para tratar este asunto

Voz 0527 04:02 a la red ministeriales clara lo que dices

Voz 1275 04:05 que no se puede comercializar ningún producto que contenga amianto ir a una prorrogado seis meses resulta que Metro de Madrid en dos mil once vende trenes que sabía a ciencia cierta porque así lo constata un informe de dos mil tres donde ya pone de manifiesto que los trenes contienen amianto y vende una serie de trenes a Argentina que contienen amianto a nosotros nos parece una ilegalidad flagrante y alguien tendrá que responder ante esto esperemos que la comisión de investigación que está previsto que el pleno de la Asamblea prevé tramitar la iniciativa legislativa que propone regular la escolarización inclusiva un texto que han firmado cuarenta y dos ayuntamientos de la región y que han elaborado más de doscientas asociaciones vecinales educativas y de personas con discapacidad PSOE Podemos y Ciudadanos votaron a favor el PP en principio se va a abstener hay alerta por fuertes vientos en toda la Comunidad rachas que pueden alcanzar los ochenta kilómetros

Voz 0527 04:48 por ahora en la sierra sigue lloviendo nueve grados ahora mismo la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 06:20 ignorancia no podíamos sospechar no como imaginar que eran completos inútiles verdad ignorantes al frente del patrimonio común enfrente en diferentes a los que no nos importaba que robaran a manos llenas mientras que las fechorías cometieran a los que habíamos votada España viven un chiste esperen se que acaba de comenzar el pleno en el Parlament de Catalunya elecciones por cierto el domingo en Italia con Berlusconi asomando la patita despidiendo a su quinta jefa de comunicación Theresa May habría pese las venas con el Brexit lección cómico norteamericano que es difícil tratar de hacer reír cuando tienes a toda la clase política ocupándose de esa tarea ya clama de de pozos oscuros hoy vamos a hacer algo que no tenemos por costumbre hacer vamos a hablar de la televisión la tele es muy educativa fíjense lo que pasaba hace un par de días en el concurso de Antena tres boom entre pregunte pregunta uno de los concursantes Valentín Ferrero

Voz 0527 07:14 hacía esta confesión cuando yo empecé este programa

Voz 1623 07:17 sabéis que la profesor asociado en la Universidad de Bellas Artes y tener el pelo negro y tenía el pelo negro sí sí ahora ya no lo soy he dejado el trabajo para dedicarme al de lleno a al programa porque tenía un contrato muy muy bajo mensual tenía un contrato de asociados de tres más tres horas que son sólo doscientos cincuenta euros al mes doctor en Bellas Artes sí sí sí es bastante como una universidad española

Voz 0359 07:44 Valentín Ferrero profesor doctor en Bellas Artes que el pasado mes de septiembre como escuchaban renunció a seguir dando clases en la Universidad Miguel Hernández para dedicarse en exclusividad a participar en el concurso de Antena tres valen tiene buenos días

Voz 0300 07:59 muy buenos días con doscientos

Voz 5 08:01 cincuenta euros al mes que hacías con todo ese dinero

Voz 0300 08:05 bueno pues te puedes imaginar si tenía es un contrato es una modalidad de contrato para los profesores asociados que son doscientos cincuenta y siete euros brutos con lo cual el ingreso neto a menos eran doscientos XXXII doscientos treinta y tres depende el mes

Voz 2 08:22 para pagar la gasolina para poder ir a la facultad el tuyo es un es un caso aislado verdad solamente te pasa debatir

Voz 0300 08:29 no solamente no es bueno es uno de los contratos más bajos pero la mayoría de los profesores asociados hay tres modalidades una que estés más tres horas semanales otra que es bueno luego hay cuatro más cuatro cinco más cinco el más normales seis Máis más seis horas que son quinientos catorce euros brutos y hay pues un porcentaje yo bailan en un sesenta por ciento del cuarenta depende las facultades más pero sí es muy común en realidad es el tipo de contratación común al profesor asociado en este país

Voz 5 09:05 pues eran es curiosa veces cómo es la vida no tener que ir a un concurso de televisión para hacernos ver a los demás una realidad que sufres tú miles y miles de profesores que tratando de buscar un camino poniendo su bolsillo cerilla no es que te paguen por trabajar este veto que poner dinero para poder ir a cumplir con con tu tarea Valentine el grupo Los luego situ seis de los mejores concursantes que hay en este país lo estáis demostrando y nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad tener aquí con nosotros uno de los mejores no jugar nos hemos inventado un nuevo concurso Se llama boom en tu cara Inma yo creo que las preguntas eh

Voz 0527 09:50 que estás preparado con lo cual pues verás

Voz 5 09:58 comenzamos con la primera cuestión Valentín cuánto gana un profesor universitario asociado al mes en España en una Facultad de Bellas Artes y tres horas semanales de clase y otras tres de tutoría

Voz 0300 10:09 en doscientos cincuenta y siete coma cincuenta euros brutos

Voz 5 10:13 correctos cuál es actualmente el Salario Mínimo Interprofesional en España

Voz 0300 10:18 o y que hasta no lo sé creo que anda por encima de los setecientos euros pero ahí me pilla admira explota la bomba

Voz 5 10:25 Se correcto de setecientos treinta y cinco coma nueve cuánto ha caído de media cuánto han caído de media las becas universitarias con el Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 0300 10:35 pues tampoco te ese decir pero desgraciadamente imagino que mucho porque cuando

Voz 5 10:41 mucho correcto el veintisiete por ciento TIM en qué porcentaje se sitúa la tasa de paro juvenil en España al cierre del último ejercicio

Voz 0300 10:51 pues yo me imagino que por encima del veinte por ciento del XXV una cosa así

Voz 5 10:55 treinta y siete coma cuatro correctos cuál es la propia cuál es la propuesta de subida de pensiones por parte del Gobierno son cero veinticinco correctos cuantas universidades españolas encuentra en el top diez de mejores universidades del mundo

Voz 0300 11:12 es así las FF

Voz 5 11:14 y una de conocimiento general de corrupción española a que se refiere el Bigotes cuando dice

Voz 7 11:19 soltar el Montelongo

Voz 0300 11:22 creo que es a a la pasta accedió galos

Voz 5 11:27 muy bien eh bueno

Voz 0300 11:32 creo que las situaciones bastante preocupante de verdad porque yo cuando decidí ir al programa fue precisamente por esa situación personal laboral porque el problema no era sólo que nada tampoco sino que desde la universidad y ha dicho que nunca se me subiría el tipo de contratación a pesar de estar acreditado ese docto de ser premio de excelencia académica de tener todos méritos se me dijo que que bueno que mi contrato para siempre entonces tuve que buscar una salida vale tiene ahora sesenta y cinco años si entonces yo os a qué cuentas dije bueno que aquí ahora jubilación en el concurso ya gana aún más a poco más que gane yo tengo hecho mi plan de pensiones Valentín

Voz 5 12:21 a novecientos cincuenta y siete euros a poco que te pongas a hagamos en fin ganando no parece que es así a la situación y Frattini para ninguno de los sociales en cualquier caso una vez que se acabe el concurso con mucho éxito para ti para tus compañeros que te gustaría volverá a la universidad

Voz 0300 12:36 mira me gustaría mucho por el tipo de trabajo porque mi niña a la docencia como ya dije me programa pero creo que si oímos llevamos el bote me dedicaré exclusivamente a hacer obra que yo también soy artista inmoralidad lo que buscaba era una forma de financiar ni el el producir obra artística yo creo que me dedicaré solado a la al trabajo de de artista también a a convertir mi mi tesis doctoral en un ensayo que me gustaría publicar y que claro con esta dinero no no podía en enfrentar eso

Voz 0527 13:12 los palentinos os deseamos

Voz 5 13:14 mejora a los compañeros de los nuevos que cumpla solamente tu objetivo que te dediques a lo que te dé la gana hay que vuelvas del por otra parte además a este concurso con la idea de que has puesto de manifiestas hecha algo muy bueno no solamente por el ganaron botes de manifiesto una situación que viven miles de personas en este país

Voz 0300 13:31 muchas gracias por darme voz negra decidan un abrazo Carlos no muchísimas gracias compañeros

Voz 5 13:40 esta es la realidad y que sea un concurso de televisión ya está en hasta en los concursos de televisión recibimos golpetazo puñetazos en realidad

Voz 0527 13:58 Raúl tenemos que correr que viene los motivos

Voz 1704 14:02 tenga porque hoy vamos a descubrir por qué la gente cada vez más huye de los anuncios

Voz 1623 14:06 yo fiché el odio odio claro

Voz 1704 14:09 hablaremos con dos por primera vez en peligro de extinción nuestro expertos en marketing y publicidad Toni Segarra Gonzalo Madrid motivo número cuatro que hoy hablamos de una persona que tenía esta filosofía vital vaya si te picaba hoy hablamos de Pablo Escobar con el director de la Penny Lane Pablo Fernando León de Aranoa antiguo número tres Four que hoy Fátima Báñez lo va a dar todo en este programa

Voz 1623 14:32 música

Voz 0277 14:34 sí sí ahora Miguel Ríos gracias por estar aquí

Voz 1704 14:38 bueno mejor dicho lo va a dar todo el entrevistas manipulada por John de arena motivo número dos por que este domingo se entregan los Oscar pero eso no es lo importante importa él pre por ceremonias por un solo motivo joven conoceremos los detalles ok Stoner con nuestra experta en fiestas y fine María Guerra

Voz 5 14:56 a través de un colaborador va a hacer una sección sometiendo este antes al

Voz 0527 15:01 pero a soplar no y finalmente motivo número uno

Voz 1704 15:05 vuelven a tomar las calles nuestros referentes vitales

Voz 0277 15:07 yo voy a cumplir veintiocho años pero tengo la alianza que un niño de quince años

Voz 1704 15:12 les Gray Powell dan los como nosotros desde aquí los motivos para seguir viviendo Rosa María

Voz 5 15:15 hola buenos días

Voz 9 16:38 conectan con Hoy por hoy

Voz 0527 16:39 a través de Instagram

Voz 10 16:43 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 11 16:50 sabemos que no es lo mismo oír que escuchar sabemos tan

Voz 5 16:53 en que no es lo mismo leer informa

Voz 10 16:57 buscaremos enseguida a los últimos datos sino situado a mediodía la noticia esta allí donde estés que es turcos tropas aviones combate encontrarle el terremoto el que el cómo y el cuándo de todo lo que sucede aquí todo el mundo hornos con nuestra corresponsal Hora catorce y con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto Cadena Ser

Voz 1623 17:29 tú

Voz 12 17:30 pues no vamos a escuchar habré llevabais y siempre es que eso canciones patética y si existe humillación masculino

Voz 0527 17:37 en una por una van mil dice

Voz 12 17:39 te voy a Poncela en qué momento dice pago voy a hacer esto por aquí los cinco meses que ser mucho más listo como hacéis en el teatro que se diferencie de la dirán para mezclar mentira y verdad pondría arreglar esa es la madre del cordero hacer verdad de las mentiras de más que un luces por ejemplo eh

Voz 13 18:04 mi voz de uso mejor humor La

Voz 4 18:10 de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora

Voz 14 18:14 inusual en Canarias y con Carles Francino Cadena Ser

Voz 1623 18:22 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 1939 18:35 The Style outlets

Voz 1623 18:39 el Juncal en buenos días

Voz 0527 18:43 unos días bien todo Audrey Anakin pueblos siguen ahí con la bestia es la Bestia ese si siguen ahí dándole dándole fuerte portadas en todos los países de los vinos lo están ahora a menos dieciocho grados vale hay hay sitios en Noruega con treinta y tres creyó que ambas en el sur del sur de un de lo real sí pero da igual entre menos diócesis es menos XXXIII Garcés ese no es así es ella a partir de ahí está un poco más frío pues acabamos de determinar de escuchar la policía hay dentro de unos minutos volveremos a escuchar publicidad pero

Voz 5 19:20 resulta que el problema es verán Netflix HBO Amazon Prime Video eh la nueva red social pero de la que todo el mundo está dando en estos días tienen un denominador común son plató formas que se financian a través del pago por suscripción y no por la publicidad por tanto quizá de vaya usted a llegar a llega el momento de hacer los la pregunta que probablemente nunca imaginaron tener que contestar Toni Segarra Gonzalo Madrid

Voz 16 19:43 por qué molesta tanto la publicidad porque molesta si es que molesta que

Voz 5 19:51 lo cierto es que tanto Segarra como Madrid no fueron concebidos para responder a ese tipo de preguntas al contrario que ellos crearon su entorno su vida su currículum gracias a la policía Toni Segarra buenos días hola buenos días felicidades por cierto para victoria del español al el Madrid Toni es muy variopinto

Voz 0621 20:07 ellos saben que hoy hablaríamos De7 más pero bueno ha habido que bueno

Voz 5 20:11 sí que es al final damos un apunte pero yo creo que ya está hablado si se lamentablemente lanzaron Madrid muy buenas molesta la prioridad

Voz 2 20:22 fíjate si molesta que la pregunta es cuánto estamos dispuestos a pagar por no verla yo en Spotify para ver toda la música pago creo que son catorce euros para no ver publicidad

Voz 1939 20:31 en Flix doce me equivocaré catorce euros también tres fijaros

Voz 2 20:36 hemos llegado un punto en que la pregunta es cuánto dinero estamos dispuesto a poner para que no me molesta

Voz 5 20:41 decía si la respuesta es que es una cuestión de recursos es decir si fuera gratis

Voz 2 20:46 la pregunta es Oye no te cuesta dinero quieres ver la policía no todo el mundo respondería que no

Voz 5 20:52 ya bueno depende del en depende según que entorno no mucha gente no se hace la pregunta cuando ves Facebook por ejemplo cuando está en su Time is money está lleno de publicidad aunque no parezca que es publicidad

Voz 0621 21:04 sí sí yo creo que molesta a la publicidad que dice que es publicidad que avisa que es publicidad que está diciendo de aquí vienen los al once horas tontería las mentiras pero efectivamente el mundo está lleno de publicidad que no de la que no somos conscientes por ejemplo hoy hemos hablamos a veces Hollywood no la mayoría del del trabajo de Hollywood es claramente propaganda o muchísimas de las noticias que aparecen en los telediarios son los periódicos son noticias patrocinadas no esa esa ese eufemismo utilizamos para para hablar de propaganda directamente así que si molesta digamos la publicidad que dice que es publicidad que la masones

Voz 2 21:40 no es que yo creo que lo que no molesta a la gente puede llegar a tener una buena relación con las marcas alguna gente con algunas marcas pero la felicidad como forma de hablar eso no que esté muerto es que nunca está vivo la publicidad porque era obligatoria

Voz 0621 21:53 es siempre siempre ha habido que interrumpir o sea el PIL el pie de enciclopedias en la puerta ha sido siempre así de eso es una sonar algo inevitable en la policía de la comunicación comercial no vende el vendedor hay que evitarlas

Voz 5 22:06 Gonzalo tú ves explicarme cómo funciona esa nueva red social que está siendo noticia Very Best of the todo funciona no bueno

Voz 2 22:14 más crítico ahora un poquito de bueno ver de hecho no funciona de hecho es nueva es una red social esto es

Voz 0621 22:20 tardaron quince dos mil quince leído que he leído un poco el debate

Voz 2 22:23 vale es una red social iba a decir una simplificación bastante parecido al resto de redes sociales pero tiene dos particularidades una que no va el publicista que no hay publicidad que es pues suscripción ídolos que no es Gata como Facebook que no quiere ejercer la censura a esto que nos ha pasado esta mañana otra vez ayer no que Facebook vuelve a prohibir poner una escultura de la Venus de no es exactamente un hombre alemán porque sale un pecho bueno pues la gran promesa de la nueva red social es uno que no publicidad dos que no voy a hacer no voy a censurar

Voz 5 22:56 nada no vas a los demás

Voz 2 22:58 a regular entiendo ayer decían esto no sé si es políticamente correcto incorrecto decirlo y menos a estas horas aprendiendo que ayer decían que el futuro que el la esperanza de esta red pasa por el porno

Voz 0527 23:09 porque es una red de Happn pero bueno es la alternativa lo que hay tapas

Voz 5 23:14 el que estamos a las puertas del mundo vamos pero es Doris VRAC estamos dispuestos que lo que hace unos años era imposible la palabra gratis dicho que estamos de acuerdo en que es la palabra más bonita del idioma español gratis normal a la redonda

Voz 0621 23:28 las diecinueve se da igual lo que es igual

Voz 5 23:30 mientras es gratis da igual si son bolsas en una feria de turismo de es gratis y mientras es gratis nada

Voz 2 23:36 Woody Allen decía Benigno pues entre benigno y gratis están las dos grandes palabra de la Historia no te sexto nuevo hace unos años parecía imposible que nosotros

Voz 0527 23:45 acabáramos pagando

Voz 5 23:47 cuando podíamos tener acceso a las películas la música además parece que no que no estaba ahí el tema de la gente nosotros estamos dispuestos a pagar siempre y cuando estemos satisfechos por lo que estamos comprando si eso yo creo que siempre

Voz 0621 24:01 así lo esa ese concepto tan manido pero tan real de la calidad precio no de hecho lo que pagamos por Spotify por Netflix Ésa es impresionante pagamos muy poco por tenerlo todo o casi todo una una enorme cantidad de oferta que jamás habíamos tenido no sigue tampoco son precios digamos diez disparatados y que al final el precio es el punto de acuerdo entre una persona que quiere vender no es es es digamos el momento en que alguien sea da la mano con otro acuerdo estoy ahí hay hay nos entendemos no hay yo creo que efectivamente lo que nos dan poder poquito dinero que nos exigen es muchísimo otra cosa es que esas cosas que deberíamos empezar a valorar hasta qué punto la publicidad ha conseguido que se nos regalen cosas que tienen un enorme valor no como la televisión o como un buscador que deberá encontrar cualquier cosa Alonso eso ha sido gratis toda la vida no tenía que ver los y no tiene por qué serlo

Voz 2 24:48 es que fíjate nos empeñamos en que la publicidad hacia importante para la vida a la gente yo creo que es imposible yo es que creo que la publicidad es importante

Voz 5 24:54 para los que vivimos de la publicidad pero bueno

Voz 2 24:57 vivienda a lo que pregunta Garrido hay una cosa bastante Vero es un paso más es decir Facebook es un medio de comunicación porque edita prioriza periodistas obra polémica sobre si medio obligación que ha tenido ya que salir diciendo y admitiendo que de alguna manera su medio Inma un programa que hablábamos aquí que dicen no la única diferencia es que Facebook es un medio que prioriza imaginamos que su medio no lo damos por bueno donde los periodistas que somos nosotros producimos el contenido de forma gratuita yo trabajo gratis para Facebook vale la diferencia es que en la SER los periodistas que el contenido cobran en Facebook nos es gratis pero es que ver es un paso más porque pagamos es decir yo voy a producir un contenido que va a alimentar una lluvia por prodigio no voy a pagar por trabajar es un poco no quiero frivolizar con esto porque veíamos al al profesor al doctor es que en el fondo si hace lo número doce cincuenta y siete euros al mes ir y volver a universidad está muy cerca de pagar por trabajar lo cual es tremendamente dramático pero si me lo llevo a los entornos digitales si le quitamos un poquito de o sea no lo llevó algo más fácil objetivamente en una red social que la naturaleza es el contenido de lo Gener usuario yo sí Un modelos si pago por pertenecer ahí

Voz 1939 26:05 pago por trabajar que bastante sorprendente

Voz 0621 26:08 el que vistas y desde luego sería un poco y otras diez y estamos seguros de que a la larga así Ibero consigue una audiencia que está por ver eh no haber publicidad aunque no sea la publicidad qué entendemos por publicidad

Voz 2 26:20 bueno esa es la pregunta que si estamos seguros que Netflix va a seguir sin publicidad

Voz 0621 26:24 claro que es una cuestión de fe y la otra aunque sea diferenciando porque aguas atraviesa una red social a pesar de que no creamos que lo eso

Voz 0527 26:32 en una forma otros de reciclaje porque los productos hay que venderse se trata de consumo no de otro modo

Voz 2 26:38 por de Economía correr y yo creo que lo que están muertos lo que tiene poco futuro no son las marcas lo que era la amargas tendrán que hacer otro tipo de

Voz 0621 26:46 les en las que tiene guardada la cuáles en las que tiene guardado en la manga la publicidad la policía que no parece publicidad que estábamos decir esa provincia que desde siempre ha existido Popeye son correcta es un artefacto publicitario la mayoría de la gente no es claro

Voz 0527 27:02 así lo personalizado no

Voz 2 27:04 lo que las marcas que van a tener que convertirse en algo útil en la vida de personas quise van a tener que comprometer con las personas para ser útiles se irano lenguaje cada persona no gustan a un programa de radio televisión o harán obras de teatro comprometerse y esto me parece un mazo es que las marcas tendrán que tener opinión de

Voz 0527 27:19 o cosas así siendo tienen un poco el Face estos están posicionándose con punto usted

Voz 5 27:27 dista es decir que por ejemplo Kentucky Fried Chicken que está sin pollo por cierto anda también sin salir de aquí

Voz 2 27:33 con respecto a los pollos de granjas sólo viven colesterol

Voz 5 27:36 el puro ya directamente eso que viene Kentucky Fried Chicken va a tener una opinión sobre la política de este país no pero sobre las sociales del Gobierno

Voz 0621 27:45 eso fue que no sabemos si el consumo es políticas que el consumo jurídica no nos olvidemos las marcas son política la política real del mundo se conforma partir

Voz 2 27:53 consumo Ike Kentucky va a tener que tener una opinión sobre si es sobre las granjas de pollos no tengo ninguna duda el consumidor elegirá cada vez que una empresa de telecomunicaciones tiene que tener una opinión al respecto del impacto de la tecnología en lo niños

Voz 0527 28:07 hoy sí parece que no eso no

Voz 2 28:10 tengo una opinión no soy yo creo que ha tiene una opinión yo creo que yo creo que te tienes que nombramiento frito no suena

Voz 0621 28:18 bueno pues Bush no sé

Voz 5 28:20 qué decías Toni no que decir que parecemos tertulianos

Voz 0621 28:22 digo que es evidente es evidente que vamos hacia un mundo en el que las marcas que son las que de verdad costó grandes corporaciones tendrán que explicase nosotros al consumir tenemos que ser conscientes que votamos hay que estamos decidiendo entre un mundo otro es decir las implicaciones de locos deberíamos conocer la experiencia

Voz 5 28:40 la ex provincia en votaciones no es no es

Voz 16 28:43 buena por eso pero eso no se nos da muy bien lo Vigo a la que

Voz 0621 28:46 lo de cada cuatro años tampoco tenemos igual parece la es

Voz 2 28:49 como se no está yo me pongo a manos también bueno hay una nuevo

Voz 5 28:52 línea de nuevo desarrollo para muchas que es el no consumo empezaran dejará doce a porque es que es política

Voz 0621 28:59 qué tiene que ver con la sociedad consumo entonces no hay no hay Himalaya a salir de ahí

Voz 5 29:04 pues sí pues Toni Segarra ya que no podemos salir hemos Gonzalo Madrid Toni Sagarra muchísimas gracias hasta la semana que viene digamos a las diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias y no

Voz 17 29:36 viene todo esto lo que yo he vivido yo yo a escribir esta ahí

Voz 18 29:59 es mala

Voz 17 30:04 tras

Voz 1939 30:08 gestión

Voz 17 30:09 en dicho normal mis tan visto todo el que mate y nieve en el Stade

Voz 18 30:31 tonito arriba cadenas

Voz 20 31:17 la primera fuerza política del Parlamento se llama en Cataluña

Voz 10 31:23 y hasta novatada arrancará hay tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero

Voz 21 31:31 para me encontrara la autopista somos Kaminsky coche la fijación de Orinoco remontó en el inicio de la orden tras mínimo

Voz 22 31:38 mira lo si finalmente acredita los que Luis El Cabrón

Voz 1623 31:42 vimos

Voz 10 31:44 después esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puedes asoció puede ser hosting cuando estoy veía finalmente amanezca será por magníficas mujeres

Voz 5 35:10 Toni Garrido y España pese a todas Un país maravilloso para demostrar esta máxima no es fácil venderlo pero en fin para demostrar a esta máxima todos los jueves tenemos con nosotros a Javier Gómez Santander

Voz 0527 35:31 Miguel buenos días buenos días Toni parece que estamos en una de Tarantino me parece a promover pensado que era la canción posible retratar te mejor lo uno y lo habéis escogido vosotros qué es lo que me hace sentir más orgulloso el Depor por España sigue siendo país maravillosa esta semana estamos condenados a no dejar de serlo

Voz 17 35:53 pues Tony pero ni ni

Voz 0527 35:56 más complicados el yo yo defiendo me siento un coche de España el co yo me siento así del macho me estoy viniendo arriba pero que a mi me gusta eh pero tu optimismo tu tu presencia tu manera de pero como demostrar esta semana esta semana que España sigue siendo un país maravilloso

Voz 1939 36:17 de esta semana

Voz 0527 36:18 pues haber sentado que ha nevado no si estos esto puede ser malo pero vamos a verlo

Voz 1939 36:23 cómo lo ve España el otro día viendo el telediario de la uno bien tipo allí en la carretera en una autopista estaba nevado el hombre con el coche allí parado vienen los periodistas a preguntarle por su inmundicia Iker responde este señor

Voz 8 36:36 Nos ha pillado un poquito no es sorpresa porque nos avisaron pero a Yuri como el diario y estamos como estamos

Voz 0527 36:41 claro como te vas a los avisaron pero esto también os pasa a vosotros con es tan humano si va a llover y luego en seguida este señor hablo otro que me encantó esto es una filosofía de país de salvar madre no puedo hacer otra cosa no es maravilloso hasta en la nieve que no representativas a televisión pública de quiénes somos nosotros hombre claro España sus mail maravillosa nos parecemos no

Voz 1939 37:09 hemos pero bueno tenemos tenemos un protagonista esta semana eh tú yo estoy enamorado también de España hay los mejores ratos no

Voz 18 37:19 dado el Partido Popular

Voz 1939 37:24 el Partido Popular si Tony yo creo que tenemos que hablar con el Partido Popular

Voz 0527 37:28 sí

Voz 1939 37:28 qué te ha pasado esta semana tú que eras consustancial a los pensionistas PP como Benidorm o las pulseras contra el reúma en qué momento has perdido el flow Mariano es la pregunta que yo vengo a hacer hoy aquí porque vamos a recordar una cosa que decía Rajoy cuando Zapatero congeló las pensiones porque el Gobierno ha roto

Voz 30 37:47 unilateralmente el Pacto de Toledo un pacto que llevaba funcionando quince años y que decía que el sueldo de los pensionistas vamos la cuantía de su pensión se revalorizó haría según el Índice de coste de la vida por primera vez en quince años el señor Rodríguez Zapatero sin pactar insignes siquiera informar ha roto eso por tanto pues ha generado una gran intranquilidad a los pensionistas y a la gente

Voz 1939 38:11 eso es bonito tensión está vigente de separados con los sesenta y cinco Se deja de ser gente pero aquí mismo en este estudio con Pepa Bueno se comprometió Rajoy en campaña

Voz 0527 38:21 sí así como las pensiones me comprometo a mantener el nivel adquisitivo y subir el IPC

Voz 1939 38:29 se comprometía de ahí hemos pasado Tony Ton lo sabéis ha esto es importante para el Partido Popular el porque uno de cada tres votantes uno de cada tres mayores de sesenta y cinco vota al PP esta semana hemos tenido ciudadanos les adelanten Andalucía el Partido Popular le está pasando algo los pensionista estás en la calle su granero de votos y cuál es la primera decisión equivocada que toman en estos días sacar a Rafael Hernando a calmar los ánimos

Voz 5 39:02 claro es que has desde los últimos

Voz 0787 39:04 cinco años eh los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo

Voz 1939 39:11 algo usual Ruth político dice algo y échate a temblar pero no contento con ello añade Hernán

Voz 0787 39:16 no puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población

Voz 0527 39:24 de una forma más porque la vida tú sufres por comparación raro y cuando le duele pero más pues no te alivia la me dice

Voz 1939 39:32 en una comparativa de Rafael Hernando no vamos a recorrer su extensa filmografía de agravios pero una muestre sita así para saber qué decisión toma el PP ya sabían lo que se jugaban hace unos años el Defensor del Pueblo dijo que en Cataluña había cincuenta mil niños en riesgo de desnutrición respuesta de Rafael Hernando

Voz 31 39:50 dos mil que yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición e así que esa responsabilidad

Voz 1939 39:57 corresponde a los padres con este señor poniendo en bote el cabreo pues pasa lo que pasa Báñez por la misma línea encima les suben un cero veinticinco que ya trae rima para el de que decían algo y los pensionistas que dicen de esa subida

Voz 10 40:11 con ochenta céntimos genial subidón

Voz 1623 40:14 esto no es vivir

Voz 13 40:16 a la carta que nos mandan que el cero veinticinco que te no es tremendo

Voz 1939 40:22 así no sólo se ha gritado eso han gritado otra cosa los pensionistas

Voz 12 40:31 drones con ladrones de dónde habrán

Voz 1939 40:34 sacado esta idea donde pues es que hasta el que imagina defenderán es el PP mala suerte hasta en esto se implican en un escándalo de corrupción con alguien y tú te puedes implicar en casos de corrupción presuntos con gente muy aburrida pero es que el PP es que he tenido mala suerte porque se ha aliado en este escándalo con el tío más televisivo de España ya ha sonado aquí esta mañana pero es por algo

Voz 7 40:56 los figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Montelongo no bien

Voz 10 41:01 en aquí a declarar no los he visto en un banco

Voz 7 41:04 yo que me gusta mucho el término

Voz 0527 41:06 figurar como atizando es que es como el castellano antiguo figuró como atizando de los cosacos antes si alguna vez tengo un grupo de

Voz 1939 41:18 vamos a ser los atizó antes les atizando

Voz 0527 41:20 nueve yo las deserciones

Voz 1939 41:23 es otro yo me imagino al Bigotes en su celda cogiendo palabras para hacer su defensa más estrambótica os acordáis de lo de las tonterías

Voz 7 41:32 usted sabe la cantidad de profesionales de la apelación tiene van a poner a parir a partir de hoy a mediodía en los informativos en las centurias

Voz 5 41:40 es que profesionales de la felación tampoco es mal nombre para grupo

Voz 1939 41:44 estas estas ofreciendo ya algo más que música pero claro la gente se queda se queda con esto se enfadan el PP decide que vamos a sacar algo vamos a hacer quién es el único miembro que nunca es portador de buenas noticias miembro del Gobierno digo si tú me preguntas yo te pregunto estaremos votaba la gente con el botón la gente yo estuve allí sigue Cristóbal tú estuviste allí pero por qué ya no nos mueve un gusano en la tripa cuando suena el teléfono hay escuchamos

Voz 0527 42:16 tu voz pues yo creo que por propuestas pues como la que ha hecho esta semana

Voz 0447 42:20 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad

Voz 0527 42:34 esto es como cuando te dicen estás muy guapo Barack la edad y encima la propuesta es este revistas muy vivo y Montoro es estás muy vivo para te da así que siguiente nota mental obispo

Voz 1939 42:45 claro Partido Popular no pongan a Montoro a traer lo que tendrían que ser buenas nuevas podría haber terminado ahí la semana fantástica

Voz 5 42:52 a partir a jurar pero hay dos horas extras dio por lo menos cuatro dos La

Voz 1939 42:56 pues porque vas a ofender sólo aún colectivo cuando puedes ofender a dos que otra cosa está a flor de piel el feminismo el feminismo huelga feminista y sale el Partido Popular una fórmula que a mí me encanta que es respeto máximo a la huelga pero pero todos con dicho esto Ibáñez argumento

Voz 32 43:14 yo voy a trabajar ese día porque para mí todos los días del año Susana son ocho de marzo muy bien

Voz 5 43:20 el día catorce de febrero

Voz 1939 43:23 es verdad es siempre enamorada de luchando por la mujer

Voz 0527 43:25 hemos San Valentín Cospedal da varía

Voz 1939 43:27 también varios argumentos pero a mí me ha gustado especialmente el segundo

Voz 7 43:30 no porque tampoco todas las mujeres tienen la libertad de ir hacer una huelga

Voz 0527 43:35 después tenemos un problema María Dolores Si vivimos en un país donde no todas las mujeres tienen libertad para hacer huelga tenemos un problema mucho más serio del que pensábamos aún más serio de lo que pensaba

Voz 1939 43:46 gran motivo para hacer la huelga pero claro hasta que no estemos todas no bueno el contrato

Voz 0527 43:52 les pasan muchas que acaba representando aquello

Voz 1939 43:55 critica si es esto de representar yo creo que en este en este caso tendrían que hacer un esfuerzo aunque fuera metiéndonos por sobre representar que están ahí en el feminismo porque claro es que hace un mes escuchábamos a Mariano Rajoy en bueno

Voz 0527 44:10 los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y desde luego no hay ninguna que sí

Voz 1939 44:17 el e igualar

Voz 33 44:19 salarios ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre

Voz 0527 44:23 es lo mismo deberían cobrar lo mismo

Voz 1623 44:25 no nos metamos en eso claro

Voz 1939 44:28 luego rectificó pero esto se ha quedado ahí esto se ha quedado ahí además con una sensación de de verdad

Voz 0527 44:33 pues no nos metamos en eso no vamos

Voz 1939 44:35 los andar no no vamos a lo mismo

Voz 5 44:39 ahora con en lío que te digo ya con el marcador en el corazón encogido más

Voz 1939 44:45 pues esta sensación de Mariano Rajoy que podría ponerse al frente parecer un estadista un tío que tira del carro de España no tendría que venir aquí a hacer de coche de del país Toni ha quedado muy clara también estos días reunión en Bruselas V Naciones Unidas cinco países del Sahel

Voz 5 45:02 tengo Weise cinco pesetas cinco de cinco países del Sahel

Voz 0527 45:07 con los cinco países del Sahel Mauritania Mali

Voz 1623 45:15 sí Chad Níger

Voz 1939 45:25 lo tenía ahí les falta de ellos negros son haber espera tengo lo tengo en la punta y por esto Crest deberá te atreves a decir si de verdad pero visto el buen rato que hemos pasado tú crees que yo me divierto tuviese esto Ebre es duro pero por qué vamos a nos enfadamos un rato en la calle pero también yo creo que no tener

Voz 0527 45:44 más que pasar un buen rato no es hoy no me voy con las

Voz 5 45:47 entiende de que España después escucharte sea un país

Voz 0527 45:50 maravilloso pero dos cosas Mondo hongos aquella te gusta más Javier Santander muchísimas gracias

Voz 1623 46:40 Augusta dando el eres

