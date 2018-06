Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 García

Voz 0325 00:11 son las once las diez en Canarias la Mesa del Parlament de Cataluña ha suspendido temporalmente su reunión lo que retrasa el inicio del pleno previsto para hoy como mínimo hasta a esta hora los independentistas son partidarios de llevar al pleno el texto que debe votarse sin pronunciarse antes sobre las enmiendas que propone la CUP y que piden reivindicar la vía unilateral para la independencia y la oposición por su parte considera que sin una decisión sobre esas mismas enmiendas no puede producirse la transacción volvemos al Parlament Pablo Tallón bon día

Voz 1673 00:37 bon día vamos a intentar contar paso a paso el estado de la situación a las nueve se ha reunido la Mesa que tenía que decidir si confirmaba la admisión a trámite de estas enmiendas de la CUP que recogían la declaración unilateral de independencia lo que pasa es que estas enmiendas no iban a votarse en ningún caso en el pleno porque los anticapitalistas habían pactado con

Voz 2 00:53 Jones para Cataluña un punto medio lo que se conoce

Voz 1673 00:56 como una transacción que pasa entonces pues que Roger Torrent y el resto de miembros independentistas de la mesa no quieren arriesgarse a nuevas causas judiciales por tramitar unas enmiendas que no van a servir para nada ahora bien lo que dice la oposición como decías es que si estas enmiendas no se tramitan que si afectos parlamentarios estas enmiendas no existen tampoco puede existir el texto transacción dado por tanto no se puede llevar al pleno la propuesta para legitimar a Puigdemont que han pactado los partidos independentistas ahora mismo se reúnen las formaciones para buscar la solución en breve debería reunirse de nuevo la mesa para tomar la decisión definir

Voz 0325 01:27 Eva los expresionistas vuelven a la calle a esta hora convocados por los sindicatos en las principales ciudades la marcha de Madrid frente al Ministerio de Hacienda debe de estar comenzando allí está Rafa Bernardo buenos días

Voz 3 01:36 fue todo el buenos días y la calle Alcalá en este primer tramo al lado de la Puerta del Sol algún problema debe estar allí ha cortado por la policía centenares de pensionistas y comisiones se concentren ante el Ministerio de Hacienda al grito de gobierno ladrón nos roba la pensión no llevan pancartas llevan paraguas porque sigue lloviendo como durante toda la mañana en Madrid pasó los concentrados no se desaniman y sigue llegando cada vez más me como decías la hora de comienzo de la marchas justo ahora a las once de la mañana y las asistir

Voz 0325 02:01 genes de la Unión Europea ha anunciado que han alcanzado un primer acuerdo para reformar la política de los trabajadores desplazados la que permite a los europeos trabajar en otros países del blog

Voz 1457 02:09 que hay por ejemplo un acuerdo sobre la limitación temporal

Voz 0325 02:12 con sal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:15 exactamente sí un año Éste será el máximo programable sólo para seis meses más será el plazo en el que un trabajador por ejemplo español desplazado en Alemania podrá preservar los mismos derechos que tiene en España a partir de ese momento Debra aplicársele la misma legislación que a un trabajador alemán podrá continuar si quiere con esa situación trabajando en ese país el acuerdo acaba de ser concluido de madrugada por Parlamento Comisión Consejo

Voz 0325 02:42 y sumamos que la policía ha detenido a siete personas en Madrid en Andalucía hay en Canarias e investiga otras tres por poseer pornografía infantil uno de ellos había guardado de hecho fotografías de niños desnudos llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

quienes es matriz la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre encarama Michel por malos tratos continuados a su hijo hoy por golpear y agredir sexualmente a su mujer el arresto se produjo ayer por la tarde después de que los agentes recibieron un aviso del colegio del menor los servicios del Samur y la propia Policía Municipal certificaron que el niño estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su padre por lo que procedieron a su detención la mujer declaró a los agentes que las agresiones comenzaron cuando le comunicó que quería separarse ciudadanos va a permitir que siga adelante la tramitación de la ley del Gobierno de Cifuentes para reformar el Estatuto de Autonomía la formación naranja va a votar en contra de las enmiendas a la totalidad de PSOE Podemos que hoy se debaten en el pleno de la Asamblea a Podemos cree que el socio investido de Cifuentes se equivoca el PSOE pide una reforma consensuada César Zafra Lorena Ruíz Huerta Ángel Gabilondo

Voz 4 03:43 el Partido Popular es más parecida a lo que nosotros queremos

Voz 0455 03:46 hemos porque obviamente nosotros firmamos un acuerdo de investidura con ellos que les obligaba a hacer esa reforma quitan los aforamientos limitar mandatos a poner la imposibilidad de que un diputado pueda ser alcalde y el Partido Socialista ha hecho algo parecido pero mucho más complicado

Voz 1280 03:58 convencida de que hoy mantendrá un discurso durísimo contra el Partido Popular pero a la hora de la verdad

Voz 6 04:11 está consejero esto de los diputados de de una asamblea dividida

Voz 4 04:14 la busquemos el consenso llegamos una propuesta consistente

Voz 1275 04:18 el pleno ha aprobado por unanimidad esta mañana una declaración institucional con motivo de la conmemoración del veinticinco aniversario del Estatuto de la Comunidad de Madrid que se celebra este uno de marzo en Alcorcón la justicia admitido a trámite una demanda de una concejala del PP contra la corporación de David Pérez del mismo partido esta edil tomó posesión de su acta en octubre del año pasado y primero se le denegó la liberación de competencias después la dedicación parcial con el setenta y cinco por ciento

Voz 5 04:39 el suelo y las urgencias de los hospitales de la Comunidad

Voz 1275 04:42 vuelven a estar colapsadas esta vez no es por la gripe sino por el mal tiempo que agrava las dolencias de ancianos y enfermos crónicos lo peor está viviendo en el Marañón que ha tenido que habilitar camas que había cerrado después de la epidemia de gripe nueve grados a esta hora en la Gran Vía

Voz 1995 05:28 así en Hoy por hoy con Toni Garrido será casualidad pero justo el momento en que empieza una manifestación en las calles de Madrid llega a este estudio Fernando León de Aranoa será simplemente casualidad hemos sobre cómo presentarte hay cineasta de éxito comprometido en hay muchas fábulas que definirán pero queremos Fernando muy buenos días buenos días que la mejor manera de presentarte es el final de aquella critica de los lunes al sol que Carlos Boyero escribió el diario El Mundo el año dos mil dos No somos dieciséis años atrás para precio

Voz 0295 06:04 por qué

Voz 8 06:08 dice lo siguiente se llama Fernando León de Aranoa Familia Barrio sus anteriores vino pacíficas criaturas ya presagiaban la llegada del paraíso Los lunes al sol es la hostia

Voz 9 06:22 alguien aquí Carlos Boyero ha calificado cuya película ha sido calificada como la hostelería no sé si es bueno o malo de todas maneras

Voz 1897 06:29 yo lo tengo marcado por ahí sin sitios no la verdad es que fue un momento fantástico he dicho recuerda haber leído eso que dos leído ahora la mañana la madrugada siguiente al estreno a las ocho de la mañana a las siete de la mañana cuando salió en los periódicos con Javier Bardem

Voz 1995 06:44 después dado mucha obra y demostrase antes de que fuera evidente con otras plataformas en otros entornos que la mejor manera de retratar la realidad de exponerla ahí no sé si hacerla no sé si era para digerir hacerla digerible la Travessera afición la mejor manera para mostrar quiénes somos de verdad es un algunas estos películas contextualizadas en su momento es la mejor definición de quiénes somos y quiénes éramos

Voz 1897 07:10 sí bueno yo es que hace poco alguien decida no yo creo que que la ficción dice la verdad no a pesar de ser un es así no es un mecanismo que te permite que para empezar a despertador le está diciendo esto que va a es una ficción una mentira y sin embargo luego consigue crear en él no siempre a veces cuando sale bien no la sensación de que está viendo algo real no algo que le emociona que le conmueve sí que es un es un mecanismo maravilloso non para para contar quiénes somos

Voz 1995 07:36 este nuevo género bueno no del todo nuevo pero mucho más sofisticado el truco y empezar a entender qué pasó en algunos acontecimientos discutir casi siempre relacionados con el crimen pero seguramente serán mucho más extensa de entornos donde empezamos a conocer dos personajes y una su victoria una intrahistoria que que que sobrepasa altitud a mí me refiero a el crimen de de de Versace lo que ocurría con algunas grandes Pelli grandes series que nos muestran que es lo que estaba pasando cuando los demás estábamos justo viendo la la televisión bueno Fernando viene a hablarnos de un proyecto alucinante que se llama Lobby Pablo

Voz 10 08:13 bueno pues esto es orgías

Voz 4 08:15 no es el juego en tu muy enchufados

Voz 9 08:24 Penélope Cruz y Javier Bardem

Voz 1897 08:26 cómo cómo trabajais con los acentos Fernanda vuelo e hicieron ellos sobretodo un trabajo muy muy largo con con Coutts por supuesto colombianos tomamos una decisión la película la película o Cazorla en inglés en gran parte porque por su presupuesto por volumen de la película era imposible hacerla en español fue una decisión que que nos costó mucho tomar la que medita mucho pero finalmente sentimos que era lo mejor que se podía hacer y que finalmente el lenguaje de las películas no es el idioma en que sea hablan sino es el es el propio lenguaje no es el es que la historia te lleve donde te tiene que llevarte absorba ahí porque creemos que eso es algo que que que esa sino hay que te sucede viendo la película entonces la decisión fue rodar en inglés músico con acento latino centro trabajaron ellos dos sobretodo con cuando escucha además diferentes porque la centro de Virginia Vallejo ella era de Cali pero se trabajó con un con un coche con una chica de Bogotá y sin embargo el acento de Javier es mucho más fuerte es un acento Pahissa de la zona de de Antioquia no de Medellín y así que en realidad los dos suenan colombiano pero con dos colores muy distintos

Voz 1995 09:28 el diablo está los detalles decían tú anterior trabajo inmediatamente anterior a este también podríamos llamarlo Love in Pablo documental sobre Podemos sí dice

Voz 1897 09:40 así fue en algún momento hicimos esta forma rodando

Voz 1995 09:43 el impacto a otro en fíjate hoy pensábamos además que hay un nuevo aire doce durante algún tiempo hemos estado adormecido como saciedad en de las calles se vuelven a llenar de gente después de tu experiencia con ese lo bien Pablo I este documental con con Podemos no crees que el récord de la nueva política iría y lo que tú tienes lógicamente va a ser lo lo interesante pero entonces que la nueva política ha batido el récord de convertirse muy rápidamente en vieja política

Voz 1897 10:15 es posible no yo creo que en algunos que en algunos aspectos a lo mejor formales sino en sino que hay que sí se han movido muchas cosas no obra de entrada por lo menos ya no estamos hablando cada día de dos únicos partidos sino al menos de cuatro o más no es yo creo que algunas cosas sí han cambiado no creo que que bueno que es buena que agradecerlo pues a lo que pasó durante esos años que que nosotros vamos a todo ese documental política

Voz 1995 10:39 en cambio sean agitar no sólo no mejora las cosas decir hecho que de vez en cuando vamos que no sé si las mejora por ejemplo ahora mismo en Madrid hay una manifestación bajo la lluvia de pensionistas frente a la oficina de Montoro nos vamos hasta la calle Pablo González Batista muy buenos días

Voz 11 10:56 muy buenos días Toni la verdad que me encanta que suene los bailes al son de fondo precisamente hoy que es un jueves bajo la lluvia por eso aquí hoy en lugar de pancartas que hay algunas lo que hay sobre todo es muchos muchos paraguas porque la lluvia desde luego no ha impedido que esta mañana aquí ante como tú dices ante la Oficina de Montoro es decir ante el Ministerio de Administraciones Públicas que para que nuestros oyentes se sitúan está a apenas unos pasos de kilómetro cero en la Puerta del Sol puesta concentren una vez más cientos de pensionistas que hoy como hicieron hace exactamente una una semana vuelven a exigir al Gobierno que garantice la supervivencia de un maltrecho sistema público de pensiones a largo plazo y que sus retribuciones vuelvan a revalorizarse en función del coste de la vida después de cuatro años consecutivos de subidas de un cero coma veinticinco por ciento que ellos pues consideran ridículas miserables y bueno ya podéis imaginar los adjetivos recordemos que la última subida del IPC del Índice de Precios al Consumo cuadruplica el aumento de las pensiones así que mientras el Gobierno mira al interior del Congreso para tratar digamos de contener los de fuerzas de la oposición a que fuera como podéis escuchar en la calle pero muy cerca en la misma puerta un ministerio crecen las reivindicaciones y además lo hace con los libros mayores que lucharon por muchos de los derechos y libertades civiles de los que hoy disfrutamos que son además los mayores que han sustentado a familias enteras con presiones apuntalando eso que llaman el bienestar durante los años de la crisis son ahora también lo eran las protestas callejeras en su lucha por una pensión digna claro ellos no pueden hacer huelga o no tienen a su alcance esa herramienta pero en cambio sí que tienen la calle está visto que saben cómo usarla porque además hay convocadas movilizaciones no sólo para hoy sino también para el día once para el próximo día diecisiete

Voz 1995 12:35 es así poético no dejan es ese ambiente eh Pablo dejan sus gritos

Voz 12 12:42 en nuestra escuchando la banda sonora de los lunes al sol ahora convertidos en que es casi poético estar contigo y hablando de un país que era bastante distinto en mayo de dos mil dos horas la película y que durante un tiempo del este este Laxe hemos tenido un corto periodo de ilusión

Voz 4 12:59 casi por más que entiendo lo que dices cuando afirma escabrosa hasta morir sí muchas veces es bueno son construcciones no esos periodos de lesionado en los que te refieres

Voz 1897 13:11 ha hecho alguna vez con los menos el sol se me decía bueno existe en el noventa y nueve dos mil no había tanto Pardo el paro por por tres por cuatro no yo creo que muchas veces este tipo de reivindicaciones poder películas da igual no son tan distintas no tienen que ver con el número Ny con la coyuntura

Voz 4 13:27 sino sino con que son cosas que no dejan de suceder nada

Voz 1897 13:30 has a veces están más tapadas a veces enseñan más a veces son más visibles como ahora la cuestión de las pensiones no lleva años ahí por eso ahora explota no pero pero siempre esta ahí no sé yo creo que a ratos simplemente nos olvidamos no que las viven saben que que cada día pero es que en Europa en auxilio o les damos los utilizar un título Cinema hacia no es un país por los viejos no es es una edad son los últimos realmente estar considerados no bueno yo creo que la soledad culturalmente digo sí sí mucho yo creo que el hecho de que tengan que estar manifestándose en la calle ya es una falta de respeto no solamente eso sólo que es una de esas por las protestas incontestables no

Voz 1995 14:09 ya tiene ganas de hace películas lo Bin Pablo estarían ese camino no tenga decirlas de de acción dejar el cine comprometido y de contar historias que parten

Voz 12 14:19 de las emociones Si del con

Voz 1995 14:21 texto de tus personajes

Voz 12 14:23 plácida bombas explosiones efectos CGI

Voz 9 14:27 mucho efecto digital no no te da Boirron eh

Voz 1897 14:30 decir que en esta aunque también sea hablan de todas las conexiones que de alguna forma la la historia de Pablo Escobar tenía con con la vida social en Colombia en esa década ahí también con con la política en esa época que que estuvo impregnada del narcotráfico muchas veces no en qué Pablo hay algo de eso también tiene algo de para mí de pequeño

Voz 1995 14:49 cine de explosión con emociones no

Voz 1897 14:52 bueno hay un ejercicio en esa película yo creo que es pero sigue habiendo dos personajes muy fuertes que son los que interpretan Javier y Penélope provocó también es una película que tiene otra parte no cuando con más dinamismo más cercano a eso sin ser redonda pero si te voy a decir ya que lo menciona que con mi equipo siempre estamos haciendo las películas rodando en algún lugar en el barro en algunas siempre me dice bueno el aproximarnos en un balneario protegiendo la haremos yo les digo que si les miento eh vamos a seguir hablando con fraudulenta

Voz 29 19:25 qué tal muy buenos días en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para cotillear las redes sociales su Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazos de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel lleva te un smartphone y una tablet gratis Llama gratis al quince X sí sí al quince X o entra en Jazztel punto

Voz 4 19:54 has been sin Iker ahí

Voz 30 19:57 Poli damos a medio

Voz 6 20:02 sendas cubrimos Eloy procedieran de querer

Voz 9 20:08 eso mi cinematográficos todo el país esta medio nevado Grillo en todo todo el país imagino que hay una parte como creador sonando

Voz 1995 20:16 de condiciona las circunstancias hoy anti particularmente hoy no te sale una comedia por la lluvia y la protesta en lluvia gris hoy sería difícil escribió una una comedia negra quizás

Voz 1897 20:32 si estas cosas es como siempre tienen el ánimo siempre no pero pero yo también creo que siempre que contrario siempre intentaron cuando escribo en las películas encontrarle como el lado hay comedia en todo esto creo que todo tiene su ángulo queremos ayuda mucho a entenderlo

Voz 1995 20:47 voy hacia el contexto alguien como Pablo Escobar podría darse en un contexto distinto al de Colombia en una época determinada

Voz 1897 20:55 yo creo que bueno ya desde luego o ya no no yo creo que es muy difícil que se repita no porque a pesar de que de que a veces se compare no de situaciones del narco en México otros narcotraficantes de ese momento fue terrible sin duda pero tuvo algo excepcional también en el sentido de que de que no puede repetirse no yo creo que que hay lo que pasó es que un grupo de de de señores como Pablo Escobar y sus socios no hay que olvidarlo también pues se encontraron de bruces con con la cocaína en un momento en que tenían todas las las las vías ya abiertas a Estados Unidos para para introducir de mariguana tabaco de repente el mismo barco que llevaba diez toneladas de tabaco pues las llevaba de cocaína con lo cual su riqueza se multiplicó oí bueno fueran llevó a que desatara en esa lucha contra el Estado colombiano no contravenir extradición que mira hace aplicado en Méjico han extraditado al Chapo Guzmán a Estados Unidos pero en su momento no lo consiguieron no porque el libro esa esa guerra contra el Estado llegó a cambiar la Constitución colombiana yo creo que son cosas que que hoy no podrían pasar no hubo algo de de pionero de terriblemente pionero en lo que pasó

Voz 1995 21:58 venga vamos a crisis de los extraer tales en su momento que supo además otra ola de violencia bueno todos sabemos más a menos contextualizar los paros Escobar pero quizá no todos lo hacemos Davis la forma con Virginia Vallejo la película está basada en un libro titulado Amando a Pablo odiando a Escobar de Virginia Vallejo y esa es la pregunta aquí

Voz 23 22:14 es Virginia Vallejo durante toda la década de los ochenta y principios de los noventa Virginia Vallejo fue la presentadora de televisión más talentosa y codiciada de toda Colombia

Voz 1995 22:28 te juro que me gustaría saber hacer ese acento a mí me encanta es es maravilloso quiénes Virginia Vallejo

Voz 1897 22:35 pues mira eso es lo que lo que he escuchado es muy apropiado recuerdo que cuando estábamos preparando la película ir allí pues en Colombia en Bogotá ahí tenía una cena hablabas con gente relacionada con la película de alguna forma Isabel nombre Virginia Vallejo te decían bueno no imagináis lo que era cuando Virginia Vallejo salió hundida en televisión con un vestido ese vestido o ese traje al día siguiente se agotaba en Colombia no era era un auténtico referente no

Voz 1995 22:59 además de esos alguno que podamos utilizar aquí parece sacan

Voz 1897 23:02 es una referencia es una me sigo

Voz 1995 23:06 es que es una es una

Voz 1897 23:07 es que la de varios de varios personajes yo creo que casi imposible hoy también no al menos en España no porque ya tenía por un lado era una una mujer de era una mujer de la alta burguesía bogotana no muy conectada con la oligarquía era una periodista inteligente con opiniones muy fuertes que se reaccionaba ya te digo con la oligarquía con el poder colombiano de la época a la vez tenido un lado bueno era actriz también era modelo era Se había un hay un lado frívolo en el personaje que que sin embargo funciona muy bien Se entiende muy bien con con esa otra parte tan tan dura no una mujer muy fuerte y eso es lo que nos hizo pensar que era que era un personaje muy interesante para contar

Voz 1995 23:43 la historia de Pablo Fernando entender entiendo que debe ser diplomático en tu respuesta trabajar con un matrimonio Farhana la gente porque claro tú eres un director que decir tu película pero en el fondo estás trabajando con alguien que cuando acaban de rodar Se van juntos e habló de Penélope y si las de Javier

Voz 1897 24:07 es buena idea juntos dicho ser diplomático digo que me va a preguntar

Voz 9 24:12 ese es muy siquiera horroroso

Voz 1897 24:14 no nos hace falta eso sería mentir no hace falta ser diplomático en serio bueno primero porque nos conocemos hace muchos años Si desde Los lunes al sol con Javier también comprende lo que hace muchos años no entonces eso creo que ayudó mucho facilitó mucho las cosas porque fue un rodaje como has visto en la película intenso que además no fue un rodaje tan largo de manera que teníamos que ir muy rápido y yo creo que la confianza entre nosotros tres fue muy muy ayudó mucho no fue inútil Hinault yo creo que la dificultad era era quizá más para ellos por porque que terminaban el rodaje con dos personajes muy fuerte es muy cargada muy cargados los dos de de energía negativa distintas pero pero los dos muy cargados como has visto la película ahí y luego se tenían que ir juntos digamos no entonces eso sí eran ellos los que no es que yo creo

Voz 1995 24:57 lo he visto así es Aguiló llegas a una habitación con tu día de rodaje los vale de ha sido diplomático entienda respuesta

Voz 1897 25:06 en cualquier caso hay explosiones tenemos

Voz 1995 25:09 muchos problemas y afortunadamente los oyentes de Hoy por Hoy lo ponen de manifiesto cada vez utilizamos por ejemplo hat trick metió tres goles no es un hat trick lo pone de manifiesto ellos les les pido perdón cada vez que cometemos un error que a veces olvidamos que nuestro idioma mire expresiones que o bien no tienen una una equivalencia por ejemplo de inglés o bienes que es absurdo su mucho expresiones que incitan gráficas tan potentes que no hay que traducir las una de ellas la conocemos bien

Voz 10 25:38 por eso yo le Food

Voz 1995 25:43 puta está hablando en inglés como han escuchado pero IV puta sigue ese dice en castellano

Voz 1897 25:52 no no por supuesto además serán esas cosas que salían solas no porque cuando tienes el acento como es su caso y estas trabajando con esa música del colombiano y del paisaje por más que el que el idioma de va será rodábamos en inglés pues todo eso además es que ayuda no sea ayuda al ritmo a la métrica del de los diálogos no del lenguaje viaje verles servía también claro

Voz 1995 26:09 es parte del presunto después hemos buscado mal parido bastante en inglés no va a estar suena duro pero no

Voz 1897 26:18 sí pero es casi educado Juan para adecuarlas julios

Voz 1995 26:21 ese dejo gonorrea

Voz 1897 26:24 sí es es muy especial ese rodando rodea unos pocos días fuera de Colombia dos tres días en Bulgaria porque era una segunda unidad muy complicada con con una escena de acción que está en la película donde un avión aterriza en la autopista y allí con trabajando con equipo de actores búlgaros me decían que significa entendemos y esa no una manera de explicar cómo eso se convierta insulto no basta

Voz 1995 26:48 a falta mucha imaginación da sexual pasara al no está mal nos hemos dado cuenta que Pablo Escobar tiene una una larga historia en el cine en la cree es un personaje muy potente y hemos repasado algunas de las veces en las que hemos visto este personaje en en el cine por ejemplo Miguel Sandoval interpretaba la película de mil novecientos cincuenta

Voz 17 27:12 cinco Barney bien de Egipto

Voz 4 27:17 Josep Lluís Costa Isabelita

Voz 1995 27:21 en todo caso discos mi más inconveniente Vince Chase de Medellín en dos mil siete de anota Mandiá Andrés Parra la serie colombiana el patrón del mal el dos mil doce

Voz 0295 27:37 cuando uno es generoso y que no les puede colaborar con sus necesidades en todo lo buscan a uno haya creado

Voz 1995 27:43 lo Franco en la serie colombiana tres Caine es dos mil trece

Voz 10 27:46 precisamente nosotros también estamos luchando por el bien de esta patria y su soberanía al igual que ustedes

Voz 1995 27:53 Lucio del Tour en Escobar paraíso perdido en dos mil catorce

Voz 31 27:59 de hecho aún no

Voz 4 28:03 Arturo Álvarez

Voz 1995 28:04 claro que de búsqueda en dos mil quince

Voz 0295 28:10 la muerte de gran actividad

Voz 10 28:14 hermosura en Arcos yo fue Pablo Emilio Escobar Gaviria pisamos están en todos lados doce ustedes no pueden hacer un cuento cuanto

Voz 1995 28:26 hoy ya de verdad será muy difícil discriminar la la realidad de Pablo Escobar con la afición que hemos creado todo silente el en el imaginario popular sobre ese extraordinario personaje cuánto hay de verdad en él

Voz 1897 28:38 y me imagino que que todos los fotones esos trabajos no habrán hecho seguro no tengo duda el mismo trabajo que he hecho yo en realidad no son no lo tomas como referencia entidades visto alguno de ellos no en mi caso el de Benicio del Toro recuerda haberlo visto hace muy poco las tres años en las salas de cine partes de intentas partir del del personaje real no creyó en el trabajo de documentación para esta película lo leer todo lo que está publicado en The son más de catorce dieciocho libro Si además escritos como desde ángulos distintos no tenemos el de Virginia Vallejo que latía al a la película pero también hay libros escritos por su familia por su hijo por sus hombres por sus guardaespaldas por la DEA y al final lo que haces es cómo conseguir una quince puntos de vista sobre él de ahí sacar esto es una cosa que Javier también decía desde su trabajo en tú Pablo Escobar que tú has interpretado a partir de la lectura de todo eso de hemeroteca de archivos desclasificados incluso de la idea del FBI de la embajada norteamericana de la época en Colombia que son muy interesantes recomiendo su lectura si están todos esos se han publicado ya son de dominio público y ahí diese entonces tú formas tu tu visión de Pablo y es la que

Voz 1995 29:40 a la que tienes que hacer es la que es la que recordemos que Popeye su lugarteniente Saura han conocido youtuber

Voz 1897 29:46 sí lo sé

Voz 1995 29:49 sea arremete es terrible pensar en todo lo que ocurría hay una historia muy trágica detrás

Voz 25 29:55 muy dramático pero pocos

Voz 1995 29:58 personajes en alcanzado la halal la altura literaria cinematográfica como Pablo Escobar en nuestros días ayer se estrena una serie sobre Fariña con sitos Guerrero con Sito Miñanco que que sería la cara B de todo lo que está ocurriendo en esa línea norteamericana

Voz 1897 30:12 que con toda la droga que llegó a Europa pero

Voz 1995 30:15 mira aquí pocos personajes a la altura de Pablo Escobar

Voz 1897 30:18 bueno es que es una historia emuló ganó esa década en Colombia es yo la primera vez que leí sobre ella que fue hace muchos años hace doce trece años realmente es una de esas historias que dices cómo es posible que sucediera no en la película intentamos explicar no sólo quién es Pablo y que universo genera el portal genera universo universo muy violento no sino también qué momento y que universo lejos posible no lo decía antes no saldrá poder político ese momento en Colombia las la sociedad también no pero suerte

Voz 2 30:46 sí yo creo que es algo único y lo digo como algo positivo en

Voz 1897 30:49 lo que era un tipo con con una enorme creatividad aplicada al crimen pero es verdad que fue el primer al hacer muchas cosas terribles con las habían hecho hasta ese momento como el tráfico a gran escala a Estados Unidos el creo el el empleo de chavales de las comunas que por doscientos cincuenta dólares se cometían magnicidio cambia la Constitución en Colombia fue fue miembro del Congreso colombiano no permitió gobernar el país a tres presidentes no impidió que pudieran hacer modificó la política exterior de Estados Unidos inventó el lavado de dinero en Panamá también crean sus propios bancos cuando los bancos de Panamá no les daban las condiciones necesarias ellos fundado en un bar sí es un disparate auténtico que por eso te decía antes creo que es posible que se repita ya y por eso quizás tan interesante su figura no porque fue fue el primer

Voz 9 31:33 Fernando ha hecho una

Voz 1995 31:35 durante libres llámalo in Pablo y si tiene usted oportunidades

Voz 12 31:37 la quieran tremendo verdadero placer muchas sonrisas

Voz 13 32:00 Antolin Carrizo

Voz 1995 37:24 dos mil dieciocho doce lo van a creer que más de política hay gente que lleva hay gente que no se dejen de ser vigor al Virgen de presidente

Voz 35 37:33 qué cosas alucinantes

Voz 34 37:37 que el Mobile Congress ese lugar donde sí

Voz 1995 37:40 anuncie el futuro dice Andy Salman que el móvil ya no es una herramienta en aparatos porque es algo imprescindibles una extensión de nosotras mismas y estos días en Barcelona en ese congreso sobre todo hacia o la o de móviles Andy San Mamés buenos días

Voz 2 37:56 hola buenos días venía

Voz 1995 37:58 este estudio de vez en cuando a contarnos cómo cómo está el futuro que futuras irremediablemente como saben dónde acabaremos viviendo cómo se presenta el futuro inmediatamente en ese cierre del Mobile World Congress bien mal regular

Voz 2 38:10 bueno arrancó con este maremágnum político que comentaba si luego ya nos centramos en la tecnología y en el futuro y es interesante porque nos habló solamente de móviles se habló de móviles habló de dispositivos es habló de robots de máquinas habló del futuro conectado si tuviésemos que resumir de alguna manera hacia donde nos dirigimos nos dirigimos a un mundo absolutamente conectado absolutamente empantanado en donde seguramente terminemos delegando nuestros dispositivos inteligentes nuestra inteligencia también

Voz 1995 38:41 por precisar no has dicho empantanado sino

Voz 2 38:43 en pantalla en pantalla dosis de pantallas al final basa el Mobile y esto pantallas de televisor pantalla de tableta pantalla de teléfono nuevo viejo ha habido hasta presentaciones de de móviles retro de la matriz de Matrix impresionante eh pero claramente el mundo hacia alguien nos estamos dirigiendo es un mundo que se conecta hice relaciona a partir de pantallas a partir de dispositivos móviles ya no podemos hablar de teléfonos móviles sino de dispositivos en general

Voz 1995 39:12 déjame hacer un apunte sobre lo político porque nos preguntábamos aquí el otro día qué pensaría el CEO Mundial de Samson una de las grandes compañías que se dedican a tecnología en el mundo cuando iba a Barcelona en un coche veía una manifestación con ciento cincuenta personas con banderas de España cantando Manolo Escobar pensamos que que ese hombre en su despacho Nacho en en Corea que viene a Barcelona en jugando cantando Que viva España Escobar qué pensará sobre sobre el futuro pero yo no sé muy bien cómo pero el cuatro G llegó a mi vida desconocía el uno jefe no me enteré a penas de dos el tres que recuerdo haber he visto alguna vez en el móvil pero con un dato que no no

Voz 36 39:59 era muy cercano me alegré mucho con el cuatro G no sé por qué

Voz 1995 40:04 yo ahora me dicen que eso ya es el pasa chasis todavía que tengo que pensar en el cinco G eso es lo que es el que es y que igualito

Voz 2 40:15 buenísimo mira e hice el ejercicio de preguntar qué significaba Lage de cinco G O de cuatro Geo de tres y demás en todo el mundo me explico lo que significaba 3G cuatro geos sin coger pero nadie me sabía precisar lo que exige pero viniendo para acá gracias a la magia de Twitter me dijeron que la significa generación es decir estamos en la quinta generación de conectividad y que va a significar para nosotros esta quinta generación pues básicamente que la velocidad de conexión que vamos a tener va a crecer exponencialmente con lo cual lo que se conoce en inglés como el Internet Ocean's el Internet de las cosas va a ser una realidad incuestionable en inglés y esto incluye los coches auto conducidos y demás vamos a navegar más rápido vamos a descargar la el las aplicaciones y vídeos más rápido de lo que se presenta como desafío es la inflación Trump Tura que hay que crear para que el cinco GS una realidad solamente en Estados Unidos para que el cinco que empiece a operar a nivel masivo si tienen que invertir más o menos trescientos mil millones de dólares

Voz 1995 41:16 trescientos mil millones sólo en Estados Unidos

Voz 2 41:20 eso es lo de la cama

Voz 1995 41:22 en el Congreso es es ahí donde Narciso regalada que llevaban con más o menos lo que lo que deben seis Tomás de menos cuarto vale no crees que hay un punto tratamos de hacerlo yo creo que es bueno y hay que está pedagogía yo creo que es bueno poner en común todos los antes para saber qué es lo que se nos viene encima pero no crees que es mucho más fácil asumir esa tecnología que explicarla qué será mucho cuando dices tú dices no el Internet de las cosas no será mucho más fácil de ver cuando llegué a mi casa y la haya haya hecho la compra de forma natural porque he visto que no hay leche o ha contado seiscientos más fácil asumir la que explicarla

Voz 2 41:56 cien por cien y el otro tema que es muy importante para para los oyentes de entender es desde que se anuncie una tecnología hasta que llega al público pasa mucho tiempo ustedes piensan que por cada euro que sin que se ha invertido en el desarrollo del cinco G habrá que invertir una media de siete en la construcción de la infraestructura de la tecnología tangible con lo cual desde que existan estas neveras conectadas a que todo el público tenga neveras conectadas puede pasar como mínimo una década luego ya cuando esté conectada nosotros nos preguntaremos me gusta que tanta gente conozca mi privacidad y mi intimidad de Si me gusta veces la podemos y queremos

Voz 1897 42:36 ayer en frigoríficos conecta

Voz 2 42:39 sí hay en EEUU este debate que siempre hacia un poquito más adelante que en Europa Clos los primeros estudios que a los cuales hemos tenido acceso demuestran que la gente está dispuesta a sacrificar beneficios a cambio de privacidad intimidad de decir si si las marcas otras empresas ofrecen a los a los clientes beneficios tangibles ok te dejo saber más de mi Te doy mis datos nosotros todavía tenemos un cuidado quizás más consciente de la importancia de nuestros datos y sobre todo de qué se hace con ellos y al final si tú tienes un coche conectado una nevera conectar un televisor conectado a un ordenador conectado casi todo el mundo sabe todo de ti es lo que quieres

Voz 1995 43:19 pero eso de que sepan todo de ti voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con con el congreso de telefonía Barcelona está en el resumen de noticias que Tom banda todas las mañanas hacen resumen de lo que ve en el mundo y hay una noticia la cuenta el Daily Telegraph empieza a haber denuncias sobre la venta en sobreprecio de billetes de avión algunas compañías aéreas como conocen tus datos saben quiénes empiecen a manejar precios y ofertas distintas dependiendo si saben si tú eres señor en paro opositores e Ivo ejecutivo de una compañía empiezan ya hacerte ofertas la máquina empieza hacerte ofertas distintas entendiendo que quieren que tú seas su cliente pero saben que tienes algo más de dinero que pueden gastar algo más no hay algo perverso sistema que hace que teniendo todos mis datos sabiendo quién soy ya sabíamos que esto lo hacían con países los precios para ir a Eurodisney para alguien de Polonia no son los mismos que para alguien en España porque la búsqueda y la IP de de de orígenes distinta no es un poco perverso sistema porque lejos de beneficiarnos lo que está haciendo allí es que algunos se beneficien de nosotros

Voz 2 44:20 el el el gran problema de de del big data de este de esta la democracia o dictadura de los algoritmos de este momento de la inteligencia artificial es que de momento no existe esta sesión de gana gana es decir el cliente no está ganando la empresa está ganando ellos utilizan datos en beneficio de ellos pero no es un beneficio compartido y no hay ninguna posibilidad en el futuro en el mediano

Voz 1995 44:46 Laso

Voz 2 44:47 que se sigan beneficiando solamente las empresas con esta información y con estos datos sin que se beneficie también el cliente usuario porque si no llegamos a ese punto de todos nos beneficiamos o no se beneficia a nadie

Voz 1995 44:57 todo claramente el mercado hacer crac hay una frase

Voz 36 45:00 España sí que voy a decir

Voz 1995 45:03 pero que define muy bien esa situación y por último no es un poco paradójico digo tener que ir a un congreso de visiblemente para verlos avances no sería ya ya digo en el que los avances vinieran a Di no sería

Voz 1897 45:18 vaya si totalmente estos un poco lo que

Voz 2 45:20 lo que hablamos siempre en el mundo de la mar ganó en en en el en el pasado inmediato de las marcas que quieren llegar a la gente eh trabajaban como megáfono no tratando hablar más alto para llegar más lejos hoy por hoy las marcas buenas la que quedan buen contenido las que se conectan con la gente trabaja más como imanes como Magneto que atraen la atención de la gente con lo cual absolutamente decía tu pregunta

Voz 1995 45:41 ante esta Altman vive nuestro futuro señor branding muchísimas gracias buenos días

Voz 33 45:49 sí

