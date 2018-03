Hoy por Hoy (01/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy por hoy horas doce

Voz 3 00:08 José Antonio Marcos ni buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:11 los asuntos importantes en marzo ahora mismo las movilizaciones de pensionistas en muchas ciudades españolas y el primer pleno ordinario de nuevo Parlamento catalán cuya mesa ha avalado las enmiendas de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia que se proclamó el veintisiete de octubre aunque no llegarán a votarse el portavoz de Ciudadanos es mayoritario de la Cámara Carlos Carrizo rezos ha acusado al presidente del Parlament de cometer un posible delito informa Pablo Tallón

Voz 1673 00:35 el primer pleno ordinario de la legislatura empezado con polémica y casi casi igual que terminó la pasada sí sino Carrizo South Park no no paraba Carlos Carrizo está levantaba la mano Ruiz le preguntaba que por qué pedía la palabra y el portavoz de Ciutadans solicitaba una nueva reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces para que estudiara la legalidad de otro de los puntos que hoy sí se va a votar concretamente uno el que en el que los independentistas aseguran que la voluntad democrática fue expresada legítimamente en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del uno de octubre

Voz 4 01:04 escuchamos a pondera expresamente el auto del Tribunal Constitucional que ya se refirió sobre eso ir requiere un acuerdo expreso de la mesa sobre su admisión a trámite

Voz 1673 01:15 tu red lo ha rechazado alegando que los textos transaccionada nunca pasan por la mesa pero la oposición asegura que este criterio es contrario al que han expresado los letrados en la reunión previa de la mesa

Voz 1018 01:25 gracias Pablo esto lo estamos ahora mismo en el Parlament el mal tiempo la lluvia el viento el frío está luciendo las manifestaciones convocadas por los colectivos de pensionistas en varias ciudades de nuestro país la de Madrid transcurre frente a la sede del Ministerio de Hacienda donde está nuestro compañero Rafa Bernardo

Voz 1762 01:38 sí en la calle Alcalá a la altura del Ministerio se ha quedado pequeña los manifestantes llegan a la vecina Puerta del Sol los están frente al Ministerio corean gritos contra el Gobierno y a él

Voz 5 01:47 en esto refugiados bajo sus paraguas hablan entre sí

Voz 1762 01:49 cuando cosas como estas

Voz 6 01:51 rozó el pan sube que lo otro

Voz 7 01:56 que es lo que he dicho que

Voz 2 01:58 en dos años

Voz 6 02:01 yo no

Voz 8 02:02 entradas vía dice eh

Voz 5 02:04 ministros de Economía no

Voz 1762 02:06 el otro día no delitos más escuchados de estas centenares de personas concentradas ante el Ministerio de Hacienda Gobierno ladrón nos roba la pensión a esto

Voz 1018 02:14 precisamente está reunida en el Congreso la comisión del Pacto de Toledo encargada de estudiar la posible reforma del sistema de la financiación de las pensiones vamos a situarnos brevemente en otras movilizaciones por ejemplo en Granada donde también creo que está lloviendo Rafa Troyano

Voz 1779 02:28 la concentración se está produciendo en pleno centro en la Gran Vía granadina que está parcialmente cortada está ahora a las puertas de la Tesorería de la Seguridad Social varias decenas de jubilados representantes sindicales portan una pancarta no al robo de derechos a los jubilados en defensa del Estado de bienestar

Voz 2 02:44 la imagen en Zaragoza Mónica Farré

Voz 1595 02:46 el cientos de pensionistas se concentran a esta hora a las puertas de una de las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el centro de la capital aragonesa y cortando la calle personas como José María que considera que la subida del cero veinticinco por ciento es ridícula indignante y una tomadura de pelo nos toman por idiotas ha asegurado los micrófonos de la Cadena SER como ellos otros cientos de jubilados convocados por los sindicatos CCOO y UGT

Voz 1018 03:11 Nos queda todavía otra comunicación con el centro de Santiago de Compostela María Dios

Voz 9 03:17 hola a la lluvia que cae aquí en Santiago no parece que vaya a impedir que los especialistas salga a las calles de momento aquí en la casa rural en el centro de Santiago la gente todavía está llenando hay cerca de una treintena de personas que están todavía desplegando la extensión dignas no a Consolación también están repartiendo los lazos como irse color en donación a esa subida que tachan de vergüenza en el resto de Galicia a ellos caras nueve concentraciones convocadas más de Dade en Vigo Pontevedra de Ourense en Lugo entre otras aumento aquí como decimos todavía transparencia el tráfico

Voz 1018 03:50 esta mañana Telecinco Mariano Rajoy anunció su intención de acudir al Congreso para un debate monográfico sobre las pensiones

Voz 1487 03:55 este no es un problema de que yo no quiera subírselas yo quiero subir las pero es un problema de poder hay unos recursos y esos recursos hay que distribuirlos de hecho yo voy a pedir ahora hoy lo voy a pedir comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre las pensiones

Voz 1018 04:13 ya aquí en la SER el líder de Ciudadanos Albert Rivera subrayó que si finalmente no hay nuevos presupuestos el Gobierno quedará en una precariedad política difícilmente sostenible sí yo creo que un gobierno que no tenga mayoría porque no la tiene y sin presupuestos para deriva pues es un Gobierno que tienen poco futuro otra cosa es que Rajoy que es la única persona de este país que puede tocar el botón de convocar elecciones lo piensa así yo creo que los para los presupuestos son básicos en el eje natural hora doce y contra los que adora dos goles en el más siempre en directo primero con la sede de la Conferencia Episcopal los obispos piden un acuerdo de todas las fuerzas políticas precisamente para garantizar unas pensiones dignas Adela Molina

Voz 0011 04:52 los obispos piden ese acuerdo que garantice pensiones dignas ahora en el futuro el portavoz de la Conferencia Episcopal ha llamado a las fuerzas políticas y sociales aparcar sus diferencias cortoplacistas y electorales y a trabajar para conseguirlo y para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones para las futuras generaciones en una rueda de prensa que acaba de terminar José María Gil Tamayo también ha dicho que la Conferencia Episcopal apoya totalmente las reivindicaciones de las mujeres el próximo ocho de marzo aunque no ha querido valorar la huelga en los paros convocados por asociaciones feministas y sindicatos los procedimientos y formas son libres ha dicho el portavoz de los obispos

Voz 1018 05:25 y en el Congreso el PSOE denuncia que el médicamente que puso en marcha el Gobierno en el año dos mil doce tipos de la ministra Ana Mato que supuso la salida de más de cuatrocientos fármacos del sistema público se ha traducido en un incremento de precios de hasta el setenta y cinco por ciento Laura Marcos

Voz 1276 05:38 si en dos preguntas parlamentarias el Gobierno responde al incremento de precios de trescientos veinte de esos cuatrocientos diecisiete medicamentos que les financió en dos mil doce más de la mitad cuestan hoy más que hace seis años uno de cada cinco ha duplicado su precio Ése es el caso de algunos tan conocidos como el al Max o el Volta harén y en algunos casos como en el de la entidad reconforta SEC se ha llegado incluso a triplicar el coste mientras el gasto farmacéutico sigue en aumento Jesús María Fernández es portavoz de Sanidad socialista

Voz 10 06:06 que no solamente las prisiones no suban lo que deberían sino que además pensionistas tienen que pagar mucho más por lo que antes no pagaban a una fusión media ha subido este año veinticinco euros al año precio que tienen que pagar por los medicamentos es de media ciento treinta y cinco euros

Voz 1276 06:24 los socialistas registraban hace unos minutos una proposición no de ley instando al Gobierno a reducir el precio de estos fármacos

Voz 1018 06:30 en unos segundos algunas gestiones más con Carlos Cala Isabel qué tal

Voz 1762 06:32 la Generalitat valenciana se personará en la causa abierta por las irregularidades en torno a la visita del Papa a Valencia en dos mil seis que costó veintidós millones de euros el presidente Ximo Puig asegura que no renunciará a recuperar el dinero robado

Voz 0824 06:43 las arcas públicas acuerden las instituciones europeas para reformar la política de los trabajadores desplazados un empleado de un país que trabaje en otro de la Unión preservará los derechos del país de origen durante un máximo de año y medio después deberá asumir la legislación del país de destino

Voz 1762 06:56 jugadores de la Arandina acusados de violar a una adolescente sabían que era menor antes de la presunta agresión así lo revelan las conversaciones entre ellos extraídas de sus teléfonos móviles que apuntan a que tuvieron dudas sobre si la víctima tenía

Voz 3 07:06 quince el dieciséis a vuestro ni esto es algo de lo que tenemos palabra doce y siete horas menos en Canarias José Antonio

Voz 3 07:54 el arreglador mal tomes que tuvo ella si tiras un Johnnie Johnnie Walker en el también Johnny Hong Jack bueno pues ahora que a decir póngame un una Jayne porque Johnnie Walker se empezado sacar un producto para mujeres llama Yeah Yeah en Walker en serio idea acá es feria casi cada vez que hay que saber esto es un en Irak yen Guo Chrome no han aprendido las empresas todavía que esto no funciona del todo bien te va Cruz muy buenos días

Voz 2 08:26 muy buenas días Toni Tom la noticia

Voz 5 08:29 que el whisky intimida a las mujeres el whisky los asustarnos provoca rechazo el whisky es malo

Voz 1018 08:34 Sirona

Voz 5 08:35 frente a este problema que ha hecho Johnnie Walker una de las marcas más vendidas del mundo pues hacer un whisky tarea nosotras ya era hora las mujeres estamos emocionadísima Scola estamos haciendo ya para pillar una botella del elixir con el que soñaron nuestras abuelas

Voz 3 08:46 Jayne Walker tiene entiendo que tendrán una composición diferente de whisky para mujeres ahí

Voz 5 08:53 está la genialidad Toni es exactamente igual pero no se llama Johnnie Walker como has dicho oca tiene una mujer con sombrero caminando en la caja como si fuera la gemela de Johnny está bien porque podrían haber hecho whisky etiqueta Rosa ya tienen negra azul verde rojo ya sabes que el freno

Voz 2 09:08 tiramos por los colorín chiís pero no han dibujado

Voz 5 09:11 tía nos están tratando como adultas eh

Voz 3 09:13 bueno insisto en que es hasta dentro de un terreno muy pantanoso en el que algunas marcas han entrado con

Voz 5 09:18 los buenísimas anime desborda al agradecimiento que siento hacia Diageo la multinacional dueña de la marca Johnnie Walker por fin mis hermanas feminista siguió podremos brindar por la liberación con un vaso de Jamie Walker soy consciente sin embargo de que no hacen estas campañas pensando sólo en mí en mis hermanas

Voz 3 09:36 a este cambio de imagen

Voz 5 09:38 es sólo para una edición limitada de prueba es parte de una campaña mayor destinada a ampliar la base de consumidores de whisky como pues como hace todo el marketing contemporáneo Pixel cuando el mercado en segmentos poblacionales para darle a cada uno su particular variedad ahora lo intentan con nosotras pero antes también han probado a seducir a los veteranos de guerra a los latinos

Voz 2 09:57 Nos han dicho no a los chinos de tramos de Iker

Voz 5 10:04 no han hecho la versión Juanito caminante queda hubiera sido bonito ni la lesión Juanito caminante con bastón para veteranos pero Johnnie Walker tiene publicistas mucho mejores que yo ellos hacen anuncios bonitos emocionantes escuchado uno

Voz 13 10:17 sí

Voz 14 10:22 así

Voz 2 10:22 qué buen walking

Voz 5 10:24 a eso a saben este es un latino recitando sobre imágenes muy hermosas de la América rural racial y obrera la letra de la canción de Guti y la de desplantes mail antes concesión

Voz 3 10:35 la isla

Voz 5 10:37 ha sido un gesto de respeto por la multiculturalidad el actor cuela en español en un momentito la frase

Voz 3 10:49 también la mano esas campañas para ampliar la diversidad de los consumidores suelen funcionar

Voz 5 10:56 pues según el Consejo de de bebidas espirituosas destilada de EEUU el consumo de whisky ha aumentado un dos coma uno por ciento entre dos mil dos y dos mil diecisiete pero las ventas de Johnnie Walker en concreto aumentaron un dieciocho por ciento sólo en dos mil diecisiete

Voz 3 11:09 no está no está

Voz 5 11:11 la campaña de John igual que se llama Keep tuvo que en América empezó en dos mil dieciséis con vídeos como éste

Voz 2 11:16 me llevándola aquí la interesante voy yo creo que es una tercera parte es colombiana contra tres

Voz 5 11:33 se apostaba por la idea de que ser americano es ser inmigrante que tiene eso que ver con el whisky bético a sabes pero ojo porque esta nueva apuesta por un whisky para mujeres puede salirle mal la empresa sostiene que es parte de un esfuerzo para aumentar la presencia femenina también en su consejo de administración donde apuesta por un cincuenta por ciento de mujeres en sus anuncios donde que también piden que haya al menos una mujer en el equipo creativo pero las burlas en la tele y en la prensa no paran comparan este whisky para chicas con por ejemplo los malogrados distritos aquellos que crujía en bajito y no marchaban las manos nuestros dio nombre pues parece que no Toni la directora general de Diageo sea más Stephanie Chasco Javi hizo explicación es que ella quería hacer un whisky más inclusivo pero yo no creo que la razón por la que las mujeres no vengamos whisky o sea que no hay una en la caja Game ingenua

Voz 3 12:22 bueno lo llevó a Jackie O Jackie Daniels miran no es mala idea aquí en España es más difícil de whisky Vic ahí ahí ahí ahí no pusiera fin doce y doce minutos una hora menos en Canarias

Voz 2 12:39 en Hoy por hoy con Toni Garrido

