Hoy por Hoy (02/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0011 00:14 el Ministerio de Empleo acaba de publicar los datos del paro registrado en el mes de febrero qué tal son Rafa Bernardo

Voz 0931 00:19 son buenos días el paro bajó en febrero en seis mil doscientas ochenta personas con lo que el total de desempleados registrados se sitúa en tres millones cuatrocientos setenta mil mientras que la afiliación a la Seguridad Social subió en ochenta y un mil personas hasta los dieciocho millones trescientos sesenta y tres mil afiliados ocupados enseguida ampliamos es viernes es dos de marzo Aimar

el Gobierno dice que la reclamación de los jubilados para que las pensiones suban igual que los precios es anticuada Cristóbal Montoro ministro de Hacienda con el IPC no vamos a ningún lado porque realmente importante que tenemos en España es el que cenicientas que creo que es una visión en la que están poniendo sobre la mesa se lo estamos contando en la SER cerca de diez mil estudiantes con déficit de atención e hiperactividad no reciben las becas y ayudas que les reconoce la ley desde dos mil trece el Ministerio ha ido introduciendo requisitos en las sucesivas convocatorias que la práctica les dejan fuera de la opción a las ayudas requisitos como acreditar una discapacidad el XXXIII por cien son los afectados los que cifran en diez mil el número de alumnos perjudicados en España la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE para garantizarles a estos alumnos las ayudas Adela Molina

Voz 0011 01:27 la denostada Lomce fue recibida con esperanza por los afectados por trastorno de déficit de atención e hiperactividad por primera vez una ley de educación les mencionaba expresamente entre los colectivos con necesidades específicas de apoyo educativo algo que teoría garantizaba además que pudieran solicitar ayudas estatales para recibir atención especializada en los centros donde no la hubiera en plena ola de recortes en la práctica sin embargo recibir estas ayudas se ha convertido en una odisea especialmente a partir de dos mil dieciséis Fulgencio Madrid es presidente de la Federación de Asociaciones de afectados por este trastorno

Voz 0997 01:59 la convocatoria de las yo doping que para el curso dos mil dieciséis Tomic que existen sin misterio ya que el grupo de tal forma que se requería decía expresamente que sólo en el caso de que el TEDH estuviera asociado aún reconocimiento lo treinta y tres por ciento de discapacidad o a un trastorno grave de conducta

Voz 0011 02:20 la plataforma calcula que al menos diez mil alumnos se han visto perjudicados por esta exigencia del Ministerio de Educación y creen que la única explicación es la económica la proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad en el Congreso insta al Gobierno a devolverles un derecho del que dependen la igualdad de oportunidades estos alumnos

Voz 0997 02:37 cuando se hace un a su intervención el rendimiento escolar de repetición de los escolares con TDAH se iguala al de los escolares en general

Voz 0011 02:48 cines atención sin embargo Se estima que la mitad de los alumnos con ese trastorno deja prematuramente los Stubb

Voz 3 02:54 los muchos de ellos sin el título siquiera de la

Voz 0011 02:56 sí

Voz 0027 02:59 ampliamos las novedades que les estamos contando en torno a la desaparición del niño de ocho años en Níjar la Guardia Civil ha detenido a un hombre al que la madre denunció por acosar la de momento los agentes le acusa de quebrantar la orden de alejamiento que le impuso el juez Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 03:12 qué tal buenos días y es una orden de alejamiento que fue dictada ya hace varios meses por la justicia la madre del pequeño Gabriel ha dicho ante la Guardia Civil que nunca tuvo ningún tipo de relación con esta persona pero que estaba obsesionado con ella y por eso tenía esa orden de alejamiento ahora la que y entonces en la quebrantamiento cesará le detienen la coincidencia abierto de nuevo una nueva línea de investigación pero lo cierto es que de momento sólo hay eso una hipótesis el arrestado para ser interrogado en las próximas horas allí en dependencias policial

Voz 0027 03:40 el gracias Ana Terradillos en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha anunciado que la semana que viene impondrá aranceles altísimos a la entrada de acero extranjero en el país y también a la entrada de aluminio de nada han servido las voces que le llaman a evitar una guerra comercial con el resto del mundo

Voz 0011 03:54 corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días con esta medida se desatan los miedos proteccionistas que muchos tenían con la llegada de Donald Trump ya ha anunciado que la semana que viene impondrá aranceles del veinticinco por ciento de las importaciones de hace

Voz 4 04:10 pero irse el diez por ciento a las de aluminio estará

Voz 0011 04:12 han en vigor por un largo periodo de tiempo un informe del Departamento de Comercio señala a China como la gran responsable del exceso de acero en los mercados este país junto a Canadá Brasil y Corea del

Voz 0199 04:23 SUR son los principales exportadores a Estados

Voz 0011 04:26 dos lo que no está claro es si eximir a algunos países aliados de estos aranceles este anuncio puede truncar las negociaciones para rehacer el NAFTA el tratado de libre comercio con México y Canadá ya ha tenido consecuencias ya en la Bolsa los fabricantes de acero y aluminio se han disparado mientras que los de coches aviones por ejemplo que importan hasta el noventa por ciento del aluminio que necesitan se han venido abajo para la Casa Blanca la fabricación de acero y aluminio es una cuestión de seguridad nacional de crecimiento de las compañías estadounidenses y de creación de

Voz 4 04:56 León

Voz 0099 04:59 el parece que la bolsa empieza a acusa

Voz 0011 05:02 dar ese anuncio de guerra comercial total de Donald Trump Javier Alonso

Voz 0858 05:05 si las bolsas europeas han empezado la mañana con descensos aquí el IBEX treinta y cinco arranca con un descenso del cero coma seis por ciento pero lo peor lo hemos visto a primera hora de la mañana en Asia Jenni que japonés ha cedido un dos y medio por ciento anoche el Dow Jones EEUU también zorro negativo en este caso con una caída del uno coma seis por ciento lo relacionan los analistas con la inquietud de los inversores ante el temor de una subida de precios su incluso como decías una posible guerra

Voz 0027 05:29 bestial entre potencias

Voz 0099 05:46 la columna de Almudena Grandes las mujeres trabajamos como mulas siempre desde siempre dentro de casa por supuesto y fuera también hace menos de un siglo las mujeres del medio rural trabajaba en los campos en los huertos con ganado recolectan esparto en el monte hacia en la comida arreglaban la casa cuidaban de los niños no poseía News horas céntimo que fuera suyo

Voz 2 06:07 las ciudades las mujeres limpiaban

Voz 0099 06:09 van planchar van para su familia ya sean lo mismo para otras por un salario irregular ínfimo impregnado de humillante tufo de la caridad el dinero que ganaban no se consideraba un sueldo sino una simple ayuda para sus padres a sus maridos en mi infancia las cosas no habían cambiado demasiado luego sí cambiaron tanto que creímos que ya estaba todo hecho el feminismo impuso la única revolución social triunfante en el siglo XX la única capaz de transformar

Voz 1630 06:35 efectivamente la vida de las personas

Voz 0099 06:38 pero la conquista de la igualdad jurídica no bastó para implantarla en la realidad porque la igualdad no es un concepto relativo porque no se puede trocear Nice debe negociar con él las mujeres no aspiramos a ser más iguales sino a ser absolutamente iguales y para lograrlo no podemos seguir aceptando que nos traten como una minoría cuando somos la mayoría de la población en España y en cualquier otro país por eso voy a la huelga del ocho de marzo porque las mujeres no hemos hecho otra cosa que trabajar como mulas

Voz 4 07:07 siempre desde siempre ya ya

Voz 0099 07:10 dado el momento de parar para demostrar que si paramos nosotras separa todo

Voz 5 07:14 no lo duden

Voz 11 09:22 el mundo cambia son las dos de la tarde de la uno en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan en convocará el referéndum del guber convocará el referéndum a cada instante Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación que aparecen goteras por otra parte

Voz 0011 09:34 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid

Voz 4 09:36 con este mensaje me parece completamente impresentable no queremos que te pierdas

Voz 12 09:42 en los demonios hundido vuelve a dar la victoria al Partido saber decir aguantar a seguir en la carrera electoral ha explotado en Cochabamba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 13 09:54 queremos hechos y queremos

Voz 4 09:56 es un auténtico acto

Voz 0027 11:02 va

Voz 19 11:15 el capítulo de ayer

Voz 0027 11:19 a dos compatriotas Sitti mitad del president Puigdemont a Bruselas

Voz 4 11:28 nuevo funcionó como presidenta Cataluña

Voz 0027 11:31 su total repulsa Charlene actividad un estupendo bueno todo eso está muy bien es una cosa disparatada

Voz 13 11:41 no

Voz 20 11:49 quieren lío lío lío

Voz 4 11:53 hoy por hoy informado presiden do Parlamento Cataluña aún no presente un nuevo tendido turolense a que no hay renuncias revisarán legal

Voz 0027 12:10 la música por Catalunya propondrá a disputan Jordi Sanchez

Voz 4 12:14 eso era lo que tenían que ofrecerle a los catalanes

Voz 0027 12:18 lo que hay que hacer ahora es elegir a una persona que esté en España que no estén en la cárcel y que no tenga problemas con la justicia

Voz 4 12:30 pues mire es que que está en prisión preventiva

Voz 13 12:35 no

Voz 0027 12:38 no está Institucionals anglo cultivar gobernadas por de independentismo

Voz 4 12:44 es algo que es el Elvira detecte que estas el ochenta ya no es el presidente de los intérpretes

Voz 0027 12:55 la dejémoslo en demencial

Voz 4 12:59 no quiere que sacaba el ciento cincuenta y cinco iba Shi timado aplico en cuanto sí

Voz 1762 13:04 todo está funcionando con absoluta normalidad y dictadura

Voz 0027 13:10 que no se puede hacer media representa un valor subvenciones Cataluña elegir a una persona limpia sus también caro a esta CIC rendirá esta farsa de un harén esta mentira no renuncian

Voz 4 13:29 a una persona que está prisión difícilmente

Voz 0027 13:32 puede representar a la Comunidad autónoma Nord anunciaré uno clara confianza que es quien va a ganar es España continúan pinchó final para ganar la lógica la razón y el sentido común Visca Catalunya

Voz 13 13:58 no somos una pandilla

Voz 0027 14:00 ya había aficionados en las sería razonable que terminarán con este espectáculo con Pepa Bueno

Voz 13 14:16 bueno

Voz 0099 14:16 David de la Fuente se puede tomar ya el fin de semana a partir de este ahora se ha ganado el hotel debe uno en amén a juicio alimenta a este hombre son las nueve y catorce minutos de la mañana las ocho y catorce en Canarias Carmen Remírez de Ganuza buenos días buenas días han toldos a la radio Galicia bos días en Radio Barcelona Josep Cuní día

Voz 2 14:34 y esta mañana este segundo día del mes de marzo tenemos noticia Randstad Research

Voz 21 14:42 el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información

Voz 7 14:47 ir recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral en Research punto Randstad punto es

Voz 2 14:52 con Rafa Bernardo ampliamos el dato del paro registrado el mes pasado que hemos contado las nueve en punto datos fundamentales Rafa

Voz 1762 14:58 pese el dato de afiliación de ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres cotizantes más es mejor que el del año pasado en febrero del año pasado que fueron setenta y cuatro mil el dato de paro es bueno pero también hay que decir que es peor que el de hace un año el desempleo se ha reducido esta vez en seis mil doscientas ochenta personas hace un año cayó en nueve mil trescientos

Voz 2 15:17 cincuenta y cinco en un conjunto un buen dato de paro de paro registrado como comunidades autónomas es porque

Voz 1762 15:22 unidades autónomas el paro baja en once encabezadas por Cataluña con cuatro mil seiscientos parados menos Baleares tres mil trescientos treinta y ocho y Comunidad Valenciana dos mil cuarenta

Voz 2 15:30 para los menos sube en cambio el paro en seis territorios espetó

Voz 1762 15:33 mente en Andalucía con siete mil cuatrocientos setenta y tres en Madrid mil setecientos treinta

Voz 2 15:37 hoy por sectores pues por sectores la ocupa

Voz 1762 15:39 son hablamos ahora de seguridad social aumentó sobre todo en educación XXXII mil afiliados más hostelería y construcción veintiun mil afiliados más en cada uno e industria manufacturera con quince mil trescientos veintitrés cotizantes ocupados más bajas sobre todo la ocupación en el comercio que pierde en este mes dieciséis mil cincuenta y ocho afilió

Voz 2 15:56 miramos los datos por genero pues en esto

Voz 1762 15:59 pasan la caída en el desempleo ha estado repartida más o menos a la mitad porque hay tres mil ciento nueve parados menos tres mil ciento setenta y una paradas menos eso sí los datos globales indican que hay un millón cuatrocientos mil hombres parados frente a un millón novecientos noventa y siete mil mujeres en Sun

Voz 2 16:15 pero los contratos los contratos

Voz 1762 16:17 ha aumentado respecto hace un año han firmado seis con cuarenta y seis por ciento más de contratos que en febrero de dos mil diecisiete ha aumentado sobre todo la contratación indefinida un quince por ciento pero el total de contratos indefinidos sigue representando un porcentaje bajo del total en este caso un once con veintisiete por ciento

Voz 2 16:32 decir que el ochenta y nueve por ciento no son indefinidos temporales y las prestaciones la tasa de cobertura

Voz 1762 16:37 pues la tasa de cobertura que recordamos que es el porcentaje de desempleados que han trabajado antes si tienen prestaciones subsidio en este caso aumenta Ayesa sitúa cerca del sesenta por ciento está en el cincuenta y nueve con diecinueve por ciento esto es tres puntos más

Voz 2 16:48 qué hace un año Rafa hasta luego gracias con cuidado hay que analizar los datos de la coyuntura no Antón porque a veces se prestan a titulares muy estruendosos no cuando a propósito de la crisis catalana por ejemplo vemos que esto de un mes para otro puede variar claro porque los datos aquí

Voz 0199 17:05 mirarnos en común con perspectiva hay que agregar dato similar series completas no yo creo que hay un hay un dato que emerge con independencia de que suba baja puntualmente cada mes que es que estamos creciendo por encima del tres por fin pues acaba de confirmar que estamos creciendo al tres coma uno pero creamos empleo hiciéramos algún deberíamos estar que se quiere dando mucho más empleo mucho mejor remunerado mucho más estable pues estamos creciendo tres que es un crecimiento que podemos calificar de notable sino de bueno o muy bueno sin embargo el empleo que creamos como comprobamos mes a mes es un empleo precario a un mes destruimos empleo al mes siguiente destruimos creamos un poquito más de empleo no acabamos de reducir la precariedad factor estacional sigue siendo demoledor para los datos dependiendo de la época del año es decir es como si estuviéramos creciendo a la mitad a la mitad de lo que realmente estamos creció

Voz 2 17:58 a nosotros uno sólo el cuantitativos sino el cualitativo

Voz 0199 18:01 pero es que ese es el problema es que es un problema cualitativo pero también cuantitativo Pepa Kun crecimiento por encima del tres por cien con los números en la mano deberíamos estar creando mucho más empleo mucho mejor empleo así que en esto que el Gobierno llama recuperación es evidente que hay algo que falla ya que es que el crecimiento económico que registran las estadísticas no se traduce en una recuperación de creación de empleo similar y eso es lo que en este momento debería preocuparnos a todos

Voz 3 18:29 bueno yo creo que se puede ser pesimista y optimista esto es muy subjetivo me parece que efectivamente en el ritmo de crecimiento del empleo no va en consonancia como tú dices con el crecimiento del PIB pero deja de ser crecimiento y yo francamente prefiero quedarme con la parte positiva sobre todo con una con el hecho de que para mi sorpresa y los datos de hoy Nos dicen que aumenta un quince por ciento de empleo indefinido a mí me ha sorprendido porque yo no veo no no detecto esa esa transformación me parece fundamental no solamente de cara al empleo sino de cara a las pensiones que es el gran tema que tenemos ahora en agenda no yo creo que que no no no podemos estar dándonos a latigazos y fustigó dándonos todo el día me parece que que la senda no está mal que estamos en aumento que se mantiene el crecimiento del empleo y que va más muy despacio

Voz 1860 19:20 lamenta en este frente de acuerdo

Voz 3 19:22 parece que vamos a más nuestro todos los lados

Voz 0199 19:25 no se trata de ser realistas cuando crecen al tres pero creas empleo como si estuviera creciendo al uno incluso por debajo problemas graves

Voz 3 19:34 de lo que me refiero es que se puede ser realista pero una visión o más pesimista o más optimismo aún más optimista a mi me parece que hay

Voz 22 19:43 perdona es para el optimismo no tenemos ahí perdones bueno pero o me tienes a mí yo no soy yo no estoy del Gobierno organismo escuchará Cunit Cunit estaba pensando que lo que la precariedad es lógico de los que estamos aquí tres estamos en precario

Voz 1630 19:55 yo no digo yo o tu también Pepa

Voz 2 20:00 esto es tú estás en precario aquí

Voz 1630 20:02 sí

Voz 1860 20:03 bueno en el que entiendo como que no

Voz 2 20:06 nosotros que estamos hablando ahora supone que el qué

Voz 1860 20:09 estar en precario o no está bueno yo prefiero Estrada otro debate prefiere que sean en precario no de aquí yo avale te apuntas a lo precario aquel estás llamando precario en no tener una vinculación laboral e gente con vinculación laboral en situación de precariedad absoluta eh o no no es que viven precise ese día no perdona es que intentaba ya ya el sentido del humor lo menús Franco duramos laboral pero el aplicar en Liga ni en la radio y tal

Voz 0199 20:36 el funcionario entonces un poco todos

Voz 1630 20:39 pues ni sabes qué pasa que como aquí en Barcelona salimos ahora del Mobile que renueva su contrato supuestamente siempre estuvo ahí pero bueno y que sirve para lanzar esas grandes expectativas pero el Mobile es una máquina de contratación puntual y temporal

Voz 2 20:59 les que eso está en la cifra del paro de este de este mes

Voz 1630 21:02 muere puede estar en esta zona puede estar aunque sea en los últimos días puede estar no porque muchísima son muchísimos intereses muchísimas personas y muchísimas necesidades etcétera etcétera etcétera no de aquí que Cataluña esté en cabeza de la lista no obstante allí donde

Voz 2 21:19 más baja el paro registrado donde más baja el paro

Voz 1630 21:21 está dado por esa precariedad por eso puntualidad porque estamos también sobre todo Barcelona en una ciudad cada vez más de servicios Hinault de de trabajos por supuesto industriales que esto en Cataluña ya hace tiempo que basó que pasó a la historia de todas maneras fijémonos también que Sir relacionamos eso con la situación política catalana el ciento cincuenta y cinco los partidarios del Pacífico podrían decir os dais cuenta de lo bien que funciona en Cataluña el ciento cincuenta y cinco mientras que en Bruselas de día por favor quiten el ciento cincuenta y cinco y el dato de hoy lo dejaría a un lado porque no les interesaría

Voz 0199 21:57 es parte del problema que son demasiados no si me incluyo no hacemos análisis al momento puntual es el dato del mes el dato del mes ir yo creo que es el momento de que empecemos ya que parece que nos vamos por fin a poner a debatir más o menos en serio sobre las pensiones

Voz 2 22:14 tú crees yo creo que sí yo tengo mucho

Voz 0199 22:17 es como si yo tengo mucha fe en la capacidad didáctica de Mariano Rajoy ha dicho no a ir al pleno a explicarnos lo de las pensiones esto es seguro que lo hará

Voz 3 22:26 civismo ironía no hombre

Voz 0199 22:28 es como él el campeón de todas las oposiciones cien lo sabe explicar un temario como de las pensiones no lo explica nadie no pero aparte de eso en el tema del empleo yo creo también es el momento de empezar analizar con seriedad y con perspectiva lo que está sucediendo lo que es lo que está lo que nosotros tiene implicaciones para el presente pero también para el futuro porque la pregunta es a cuánto tiene que crecer la economía española para empezar a generar empleo de calidad

Voz 22 22:52 os acordáis en el siglo pasado cuando decíamos creciendo al dos por ciento se crea empleo da empleo de calidad a los tres creamos este empleo precario

Voz 0199 23:01 a cuánto hay que crecer porque desde luego me imaginemos pues hay que doblar el crecimiento ninguna economía europea puede crecerá un seis coma ocho eso queda para países como China

Voz 2 23:13 vamos a a hacer una cosa porque quiero hablar de Italia ir de Alemania a partir de las nueve y media y no dejar de tocar lo que ayer ocurrió en el Parlament lo que ocurrió en Bruselas en este eje Madrid Barcelona Bruselas del que nos ocupamos con tanta frecuencia Cuní ninguna sorpresa en el guión que va entregando por capítulos el independentismo catalán ninguna sorpresa realmente

Voz 1630 23:34 bueno yo creo que sí que algunas hay sutiles

Voz 1860 23:37 es la catalana bueno por ejemplo que el es muy muy que el para qué

Voz 1630 23:43 Murieron estrella es muy sutil

Voz 1860 23:45 la cantante Jaca Lagunilla de Haza hablara Kooning

Voz 1630 23:49 por ejemplo que el Parlament de Cataluña no aprobó lo que quería Puigdemont de vincular o relacionar supeditar las decisiones del Parlament a lo que hicieran el famoso consejo de la República en el exilio en Bruselas que él quería y me parece que esto es muy importante poco digamos que poco ha difundido estas últimas horas porque fue el voto de Esquerra Republicana de hecho un el PSC de los Comunes con lo cual aquí alguien con susceptibilidades de bloques de izquierdas podría estar pensando que de manera sutil si insinúa algo y ahí queda no obstante lo importante es que le dijeron a Puigdemont muy bien usted ha dado un paso al lado pero usted no supedita a nada ni a nadie de lo que suceda en Cataluña qué va a pasar a partir de ahora bueno se propone Jordi Sanchez se trasladan al Estado en este caso a través de la justicia desde el juez Llarena la decisión de si puede ser o no puede ser candidato con lo cual en el supuesto como todo indica de que no digan que lo pueda ser cambiado sino que no le dejen estar en la investidura con lo cual ya difícilmente podría ser candidato eso legalmente habrá que volver a estudiarlo va se consigue un elemento más para la internacionalización que es la obsesión que tiene pulso en este momento de todo este proceso y en eso está la denuncia que han hecho a través de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas todo eso tiene futuro no sé lo lo que sí tiene futuro es que cualquier gobierno que se forme a partir de los grupos independentistas o de Cataluña Esquerra Republicana será precario por qué porque el recelo entre ambos grupos es tan profundo tan profundo que estarán más pendientes de marcarse el uno al otro que no realmente de hacer algo positivo con posibilidades de que sea positivo para que se vuelva a la normalidad

Voz 3 25:48 a mi me parece que que que tienes mucha razón en el hecho de que no se haya puesto en valor esa esa reacción frente al deseo de de que el Consejo de la República sea algo así como un gobierno en el exilio yo en eso te doy la razón pero esa puntualización que me parece importante me parece que la jornada de ayer fue una jornada muy importante para ir muy muy mala para

Voz 23 26:15 el Demon para la deriva soberanista

Voz 3 26:17 me parece que es verdad RC se el libro de de un problema porque es la primera vez después de dos meses que el que el muy honorable da un paso atrás no al lado sino atrás porque es provisional estuviese irreversible pero a ver si es es es positivo es positivo porque empieza a moverse la la cronología del del nuevo proceso esto sí no se hubiera retirado purguemos si no le hubieran hecho el teatrillo que necesitaba o Kheyl demandaba esto no empezaría a a progresar entonces eso sí no se acaba al teatro va ser muy largo porque va a haber muchos fiel piezas de dominó que sortear además de de de Sánchez tendremos después a Turull después tendremos ahora alcalde de Mollet los hay y así sucesivamente en una en una estrategia que realmente es una instrumentalización indeseable de la democracia y una prolongación inaudita del ciento cincuenta y cinco por parte de los soberanistas pero a mi me parece que que si hay que detenerse en algo hoy es en que es la de ayer fue una buena jornada más allá de que ya severa si la Fiscalía o el Gobierno impugnan o no porque no me pareció tan light la la la pero la propuesta de resolución de ayer me parece que tiene algunas contraindicaciones jurídicas pero bueno eso queda en el segundo plano lo último que quería decir es que de esta semana que viene el el Tribunal Constitucional no solamente se va a ocupar de fallar sobre la admisión a trámite o no de Puigdemont que ya queda muy completamente sobrepasada sino sólo una cuestión que me parece muy importante y es el la impugnación de de perdón el recurso de amparo del PSC sí sobre en en el ya en marcha el reloj electoral y eso es lo único que realmente nos podrías dar esperanzas de que se desbloquee esta situación porque por parte de los soberanistas no se va a desbloquear un minuto andó

Voz 0199 28:05 esta análisis que hemos hecho aquí muchas veces de conflicto entre dos estrategias yo creo que ayer se empezó a imponer la estrategia que prefiere abandonar la Uni unitas bueno contradigan

Voz 1860 28:15 el avión en gran una hablan de calidades

Voz 0199 28:17 no volverá a las instituciones y cree que en este momento lo importante es recuperar el autogobierno el sinceramente yo creo que ahora el problema

Voz 2 28:24 pero despacito no despacito porque

Voz 0199 28:27 eh tú a tú has sumado casi dos millones de votos prometiendo que Puigdemont iba a ser presidente ni un paso atrás entonces evidentemente desdecirse de eso la política tiene unos tiempos y unos ritmos indies no se podía sacrificar a Puigdemont tenía que retirarse del no se puede presentar un candidato blanco sin agotar todas las las posibilidades yo creo que en este momento la el problema lo tiene el Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena

Voz 2 28:52 quién porque yo creo que como la Constitución

Voz 0199 28:55 con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la mano no se puede impedir que Jordi Sanchez se presente

Voz 2 29:02 preside donde te sacadores no sólo sigue ahí nos lo decía el magistrado Pascua o a las ocho de la mañana que es un es alguien que está en prisión

Voz 0199 29:10 y ayer Javier Pérez Royo un artículo de imprescindible lectura en el diario punto

Voz 3 29:14 vale pero también hay una versión que es que cuando haya un bono cuando haya cuando sean procesados a la ley también actuará

Voz 0199 29:21 bien pero eso será cuando sean procesados del momento yo no puede ser privado del derecho político fundamental y básico de sufragio activo y pasivo

Voz 2 29:32 lo iremos comentando porque vamos a tener mucho tiempo para comentar lo quiero contaros algo el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido acaba de confirmar lo que ha avanzado en la SER hace una hora que el hombre detenido en Níjar si es el supuesto acosador de la madre pero que no está detenido por el caso sino por manipular la pulsera telemática que tenía como consecuencia de la orden de alejamiento que le impuso el juez

Voz 0011 34:06 a las nueve y treinta y cuatro ahora las ocho y treinta y cuatro en Canarias estamos en vísperas de un fin de semana en el que dos resultados electorales

Voz 32 34:15 van a a tener en vilo a buena parte de Europa en Alemania

Voz 2 34:21 votan los socialdemócratas las bases a lo largo del día de hoy y durante el fin de semana conoceremos el resultado de si aprueban uno ese gobierno de grúas de gran coalición con Angela Merkel en un país que lleva paralizado desde el mes de septiembre cuando se realizaron las elecciones porque no había manera de formar una coalición que que sacar al país adelante hay gobierno de gran coalición pactado por los partidos que a las bases socialdemócratas pues veremos enseguida lo vamos a comentar por esa disyuntiva a la que se ha enfrentado tantas veces la socialdemocracia en los últimos años en Europa no hacen más que dejarla electoralmente en los huesos pero que a su vez la enfrenta a la gran palabra el gran palabro que es la estabilidad y por otro se vota en Italia y hay mucha incertidumbre sobre el resultado de estas elecciones se habla de inestabilidad claro que he visto desde fuera inestabilidad e Italia

Voz 32 35:16 han caminado de la mano

Voz 2 35:19 largo de la historia no sé si tenemos elementos para estar más preocupados en extra va en esta ocasión Andrea Betty es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas muy buenos días

Voz 33 35:30 muy buenos días ahí de elementos para

Voz 2 35:33 a tener una preocupación extra sobre la inestabilidad gubernamental en Italia

Voz 33 35:39 sí yo creo que hay algún elemento nunca hay que exagerar pero sí hay elementos porque es muy probable que ninguna coalición fue a conseguir una mayoría absoluta de escaños y la única coalición digamos que tiene posibilidad de conseguir esta mayoría que es del centro derecha es una colisión bastante heterogéneo entonces que tiene ideas diferentes por ejemplo sobre y lo que debería hacer la relación entre Italia y Europa por ejemplo y en la posesión del sistema internacional

Voz 2 36:13 Nos llaman mucho la atención por lo menos a mí me ha llama ver a Berlusconi por los platós de televisión como sin nada hubiera pasado es un político inhabilitado y nada menos que por fraude fiscal y anda por las televisiones contando sus proyectos de reforma fiscal para Italia ha habido una absolución popular de de El candidato del político Berlusconi

Voz 33 36:37 eh bueno por un lado puede que si por otro lado no hay que olvidarse que Berlusconi ya tiene mucho menos consenso respecto por ejemplo a lo que ocurría hace quince años ya en las elecciones de dos mil tres se perdió muchos millones de votos según la mayoría de los sondeos su movimiento político no conseguiría en estas elecciones más de un dieciséis diecisiete por ciento no tenemos que olvidar que en los años noventa con su movimiento conseguía hasta el treinta por ciento de los votos entonces tiene menos consensos seguramente digamos menos central en el juego político que antes pero sigue siendo muy importante en el espacio de centro derecha entonces el elector de centro derecha podríamos decir de alguna manera podríamos decir ha habido una absolución como usted visto pero sobre todo es que Berlusconi sigue siendo en ese campo político de centro derecha el qué e interpreta los deseos de una parte de la población en términos por ejemplo de reducción de impuestos de reducción del papel del Estado en la vida económica entonces es un Berlusconi que sigue teniendo mucha relevancia pero que tendrá al mismo tiempo menor capacidad que tienen menos proceso electoral para poder dominar la coalición y esto puede ser problema

Voz 2 38:02 ella hasta qué punto va a permanecer en el tiempo el la reaparición de brotes fascistas que hemos visto con enorme preocupación estos estas semanas de campaña electoral es episódico ha venido para quedarse para crecer

Voz 33 38:17 eh por un lado e estos grupos siempre han existido en la la eh se concentran sobretodo de algunas zonas del país por ejemplo en la capital o por ejemplo en algunas regiones de la parte nos Robien tal pero eh siguen siendo grupos bastante minoritarios entonces sin duda pueden tener un efecto por ejemplo de que algunos sectores de izquierda cierren filas en el momento electoral pero no creo que eh

Voz 34 38:50 ahí es no tener una relevancia un impacto horrible

Voz 33 38:53 ante en la campaña electoral viene resultado político

Voz 2 38:57 sobre la incertidumbre que genera el Movimiento cinco Estrellas que podemos decir Un partido Movimiento que comparte grupo en la Eurocámara en en Estrasburgo y Bruselas con el You Give por ejemplo que ha conducido empujado a Reino Unido hacia el Brexit que algunas encuestas lo daban en primera posición y que ayer quisieron hacer

Voz 1860 39:17 un ejercicio de institucionalidad

Voz 2 39:20 presentando incluso su hipotético gobierno no en el caso de que

Voz 1630 39:23 si ganaran las elecciones

Voz 2 39:27 el Movimiento cinco Estrellas sí que parece que se consolidan

Voz 33 39:31 si el Movimiento cinco Estrellas un movimiento que sigue teniendo mucho apoyo sobre todo lo que impresiona es que tiene apoyo en todos los sectores de la sociedad en todas las regiones de Italia entonces muy probable que al final sea el primer partido en términos de votos pero eh esto no significará que sean capaces de crear un gobierno porque sigue por lo menos de momento esta estrategia electoral rechazando cualquier acuerdo electoral cualquier acuerdo

Voz 35 40:00 postelectoral entonces aunque sean

Voz 33 40:02 el partido más votado no sumarían los escaños suficientes para poder formar un gobierno eh cien entonces depende un poco del presidente de la República también porque si son el partido más votado es obvio que de alguna manera se tendrá que incluirlos en las negociaciones para la formación de un Gobierno pero van yendo con esta actitud de rechazo a dos y acuerdos será difícil para ellos y poder formaron gobierno y sobre todo poderlos formar en solitario

Voz 1630 40:32 con Andrea de profesor de

Voz 2 40:34 acciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas gracias buenos días

Voz 33 40:40 muchas gracias

Voz 2 40:42 estabilidad le decía yo al profesor Antón eran dos conceptos que casi hemos usado como sinónimo ellos saben hacerlo pero esta vez pueden estar al borde realmente de una situación de bloqueo

Voz 0199 40:52 claro eso que hicieron una reforma electoral para generar estabilidad al sistema dual donde una parte va a ser reparte de manera proporcional con una proporcionalidad extrema como la que se propone aquí por cierto muy parecida y otra parte se decide el voto mayoritario un tercio poco más de un tercio de la cámara bueno el escenario es complejo pero no tanto como pueda parecer eh eh primero Movimiento cinco Estrellas ha atenuado mucho sus posiciones is su discurso con respecto a la posibilidad de tener o no coaliciones para gobernar después las encuestas dicen que va a ser el más votado derecha va a ganar parece que va a andar cerca de cuarenta por cien pero está dividida en tres grandes bloques de voto pues los con el final suman dieciséis por cien del voto y la Liga Norte suma pues un quince catorce aunque según las encuestas insisto de forma que el segundo partido sería el de Renzi ahí está la clave La clave está en lo que decida hacer Matteo Renzi sí decía de guiado por su odio ancestral a a cinco estrellas aliarse con la derecha para promover un gobierno si los que le rodean consiguen convencerle de que es mejor intentar llegar a un acuerdo con un cinco estrellas au arriesgarse a una segunda elecciones donde puede quedar barrido por la por la polarización que se va a producir entre la derecha cinco

Voz 2 42:07 si me lo permite soluciones si me lo permites casi inspira compasión la socialdemocracia en Alemania en Italia Cunit estoy de este canal cae sobre sus hombros algo que se llama estabilidad que nadie sabe muy bien qué es no esto es una broma sabemos lo que es la vida pero es verdad que no palabro que se maneja para todo estabilidad estabilidad estabilidad recae siempre esos hombros se pero

Voz 1630 42:33 fíjate que sobre sus hombros como sobre los hombros también de los partidos socialista

Voz 2 42:37 estos desde otro punto de vista Ricardo

Voz 1630 42:39 toda la consecuencia de los movimientos populistas emergido sobre los últimos tiempos es que estos partidos los partidos llamémosle históricos esos que van del lado de la estabilidad como tú bien apuntabas son los que deben asumir la responsabilidad que no asumieron en su momento primero de regenerarse ellos mismos porque son vistos como una antigualla segundo de ponerse al día de todo lo que ha cambiado desde un punto de vista de comunicación de de proclamación de los mensajes con un lenguaje que tampoco les es propio porque cuando dices en según qué cosas les tildan de más populistas que los propios populistas yp en este juego reaparece Berlusconi El primer populista donde los pudo haber recuerda recordemos que alguien dijo que Trump no era otra cosa que un Berlusconi a la americana y que Berlusconi había sido ya anterior a Trump por muchas de las cosas que decía no lo olvidemos Berlusconi reaparece reaparece al lado de la Liga pero además consigue que el que fue presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani le diga que sí que él va a ser su candidato si se lo si se la ofrecen desde lo ha ofrecido a primer ministro para que para tranquilizar a la Unión Europea ante la posibilidad primero de lo que sería la desestabilización para ellos de el fin de las cinco Estrellas pero por otra parte porque algunos de los socios de Berlusconi como la propia Liga también son viscerales

Voz 3 44:00 me parece muy inteligente lo que ha hecho Berlusconi a mí

Voz 1860 44:03 me parece bien me parece gente no lo sé hábil sí

Voz 3 44:05 a ver a mi me parece un salvapatrias pero es un salvapatrias muy listo y es muy posible que esta situación de absoluta inestabilidad se lleve el gato al agua porque es que la figura de Tajani puede aún aunar no solamente a la a las derechas bueno incluso puede tenerlo más difícil pero pero lo que sí podía sí a hacer es acercarse a Renzi y lo que de lo que se trata es de parar al a la a ese lobo vestido de cordero que es el el nuevo líder de de cine

Voz 2 44:35 estrellas que es Di Maio yo creo que que la operación es inteligentísimo francamente la estabilidad quiero aclarar esto antes de irnos a la publicidad porque a la vuelta vamos a hablar de la estabilidad en España la estabilidad en Alemania en España en Italia lo ampara todo es muy importante la estabilidad es fundamental lo ampara todo pero de momento lo que llamamos estabilidad está Fago citando los partidos socialdemócratas no contenta mucho al final a grandes colectivos de la sociedad como estamos comprobando en España está haciendo crecer a los extremos probablemente hay que replantearse de qué hablamos cuando hablamos de estabilidad

Voz 2 50:35 de la posibilidad de que Ciudadanos sostenga al gobierno de Rajoy aprobando los presupuestos del año que viene hasta que no conozca la letra de los compromisos del Gobierno no quiso aventurar si lo ido apoyaron o no pero daba por supuesto que sí admite por escrito los compró misos que que Ciudadanos le exige a Rajoy y al PP pues si los apoyará que es la estabilidad que es la estabilidad en un momento como éste en España en Alemania en Italia que es la estabilidad quién de empezar Carmen que me estaba discutiendo si yo creo que la estabilidad es el Gobierno en este momento en España

Voz 3 51:12 podríamos decir que no hay gobierno

Voz 2 51:14 hay muy poca actividad legislativa hay muy poco margen

Voz 3 51:18 de actuación es esta Hernando a la mínima que es la mínima de la mínima que se aprobaron unos presupuestos y si no se prorrogan y con esto no estoy diciendo que

Voz 2 51:27 que que que quiera un bipartidismo