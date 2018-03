Hoy por Hoy (02/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1727 00:12 son las diez las nueve en Canarias el paro bajó en febrero subió la afiliación a la Seguridad Social se acaban de publicar los datos que muestran además un incremento de la contratación indefinida y que sigue habiendo más mujeres sin empleo que hombres Rafa Bernardo

Voz 1762 00:27 el desempleo bajó el mes pasado en Seseña en seis mil doscientas ochenta personas y la afiliación a la Seguridad Social aumentó en ochenta y un mil con lo que el total de parados registrados se situó en tres millones cuatrocientos setenta mil el de afiliados en dieciocho millones trescientos sesenta y tres mil la contratación aumentó más de un seis por ciento respecto al año pasado aumentó sobre todo la indefinida un quince por ciento con lo que el total de contratos indefinidos sobre el total se situó algo por encima del once por ciento la bajada del paro ha estado en febrero equilibrada entre hombres y mujeres pero los datos globales muestran que hay un millón cuatrocientos mil hombres parados

Voz 1727 00:57 dos millones de empleos y Carles Puigdemont dice que no ha abandonado la idea de ser presidente de la Generalitat Antonio Martín buenos días

Voz 1275 01:05 buenos días Pepa defiende que cuenta con la mayoría parlamentaria para ser investido y considera que la situación actual lo obligado a dar un paso al lado de modo temporal Puig cree que si la opción de investir a Sánchez se encuentra también con dificultades judiciales se volverá a votar en Cataluña son declaraciones a uno alguno

Voz 0325 01:20 Jordi Sanchez no hay ninguna ley a mano que pueda impedir la elección del señor Jordi Sanchez ahora bien si el Estado español sigue sin aceptar los resultados del veintiuno de diciembre probablemente habrá un colapso institucional y deberán repetirse las elecciones lo que nosotros no desean los sería una tremenda irresponsabilidad por parte del Gobierno español el porqué de una puñetera vez el Estado español no se pone a hacer política os cosas en política

Voz 1275 01:42 más cosas el estrecho de Gibraltar sufra esto ahora lo peor del temporal es la única zona en alerta naranja junto con la costa gallega en este momento

Voz 0498 01:48 de hecho se han suspendido las clases en varios Munich

Voz 1275 01:51 desde el Campo de Gibraltar Algeciras Cándido Romadera Los

Voz 0743 01:54 ayuntamientos el Campo de Gibraltar decretaron en la tarde de ayer la suspensión de las clases en los colegios e institutos de esta comarca como medida de precaución ante la previsión de viento y lluvia en la zona durante toda la jornada de hoy ayer incluso las rachas de viento llegaron a alcanzar los ciento veinte kilómetros por hora lo que produjo algunos desprendida dos de cascotes y diferentes elementos arquitectónicos en colegios de la ciudad de Algeciras donde incluso dos alumnos resultaron heridos de carácter leve al caerles encima un ventanal que se desprendió de la propia fachada mientras tanto el viento hace también que los puertos de Tarifa y Algeciras estén cerrados y el enlace marítimo entre Algeciras y la otra orilla del estrecho se encuentra cerrado por más de veinticuatro horas

Voz 0498 02:46 Gabriel en Níjar es un hombre que se saltó la orden de alejado

Voz 1275 02:48 tanto que tenía respecto a su madre que le había denunciado por acusarla pero añadido Juan Ignacio Zoido que no hay nada por el momento que le vincule con la desaparición del menor diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad el Madrid en Madrid el paro subió en febrero apenas medio punto con respecto a enero ha aumentado en mil setecientos treinta y una personas con lo que la cifra total de desempleados en la región es ya de trescientas ochenta y tres mil cuatrocientas sesenta y tres personas en comparación con febrero de dos mil diecisiete el desempleo se redujo más de treinta y tres mil personas casi un ocho por ciento menos de parados sigue habiendo más paro entre las mujeres que los hombre es el mes pasado ciento sesenta y cinco mil parados eran nombres doscientos dieciocho mil mujeres el desempleo creció sobre todo en el sector servicios en la agricultura se firmaron además casi doscientos mil contratos son seis y medio por ciento menos que en enero pero un diez por ciento más que hace un año del total sólo treinta y ocho mil eran contratos indefinidos en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social subió el mes pasado en catorce mil cuatrocientas personas un cinco por ciento más que en enero el número total de ocupados supera los tres millones setenta y cuatro mil en la Comunidad los vecinos desalojados en la calle Carranza en la capital después de que el fuerte viento provocó ayer el derrumbe de Un techo sobre su edificio no podrá

Voz 0498 03:55 en volver a sus casas como pronto

Voz 1275 03:57 hasta mediados de la semana que viene lo aseguran los técnicos del Ayuntamiento de Madrid que trabajan ya a esta hora para evaluar los daños

Voz 1995 04:04 sí precisamente ahora vamos a empezar a hacer una evaluación

Voz 2 04:06 en para para ver qué solución técnica le damos si miras condiciones de riesgo y de trabajo de nosotros y en función de la climatología

Voz 3 04:15 que anuncia nuevas lluvia si eso

Voz 2 04:18 el falleció era mucho el trabajo en altura se mantiene

Voz 1275 04:21 el por en toda la región aunque soplará algo más suave que ayer y se esperan más lluvias al menos hasta el domingo el parque del Retiro permanecerá cerrado este viernes hasta las tres de la tarde también por el viento hilos dejarles de todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid inicia o no y hasta el martes una visita institucional al Sáhara la primera visita del Consistorio tras treinta años de cooperación la comitiva quiere conocer de primera mano la realidad de los campamentos saharauis y ver cómo pueden mejorar las acciones el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente representará al Gobierno de Carmena El esta visita nueve grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:21 por la noche nos recordó el Barça uno de las máximas del fútbol todo lo que no sea ganar o perder será empatar muy buenos días siguen escuchando hoy por hoy debo recordarles que en España el resultado de las últimas elecciones que hemos tenido las dos veces que hemos tenido que votar no usado en paro te resulta curioso que en ocasiones se pierde más empatando que perdiendo en fin ahí se acabó la feria de tecnología en Barcelona el Mobile World Congress y es una pena que este año no haya venido Mark Zuckerberg porque hubiera sido un buen momento para que el dueño de Facebook hubiera aprendido de los pensionistas españoles lo que es de verdad una red social dos mayor se han apropiado de la conversación sin Twitter sin Whatsapp sin Facebook que tremenda paradoja por fin sentar en una mesa a todos los partidos a escuchar sus reivindicaciones no es producto de lo lógico sino de lo analógico una revolución en dos mil dieciocho sin redes sociales ven cómo están hechos de otra pasta y bueno créame hablaríamos del asunto Català de la conversión de Puigdemont más Head dron pero nos gustaría hacerlo pero es que es viernes

Voz 4 06:25 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible hemos llegado al viernes y eso es algo que desde hace siete días echábamos de menos la semana acaba el descanso comienza una pregunta porque lo llamamos fin de semana si es justo cuando todo empieza recuerden que una de las mejores cosas de la madurez es que suene el teléfono un viernes por la noche en casa y que no sea aparatito amigos son ustedes los mejores

Voz 1995 06:46 oyentes que nunca hemos tenido

Voz 4 06:48 lo que tampoco tampoco dice demasiado en su favor las dieciocho minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por hoy

Voz 1275 08:26 Braulio Yo valoro mucho trabajo Green pero es viernes ya me daría igual si Nos y cinco motivo voy yo si quieres a pero sólo para escuchar esos cortos para Dios bueno pues venga bingo motivos para seguir viviendo motivo número cinco por qué nunca paginería es cómo acaba esta historia

Voz 5 08:43 ahora positivo en cocaína que Díaz en cannabis anfetaminas

Voz 1275 08:48 sí Iker ya no sé

Voz 6 08:50 sí que es haberlo tendrán que escuchar el Guás Sergio Castro como ya sabéis relegado

Voz 7 08:55 a la hora de verdad

Voz 8 08:58 la semana sano no es relegado a palabra en reglado como premio como

Voz 1275 09:02 a finales de los veremos al final ojo que me han dicho que está sonando para Hora catorce motivo número cuatro Por qué nos visita un actor que no sólo es bueno es que tiene el don de provocar esto hoy estará con nosotros el yerno que toda madre quiere para sus hijos el Ryan Gosling español el gran Mario casa Mario Casas en unos minutos siendo hoy por motivo número tres porque ahora cuando escuchamos a un niño cantando algo como esto

Voz 9 09:29 la niña a Leo en la medicina todo le FI

Voz 1275 09:34 Trujillo que mono piensas imaginas en un futuro en la Berklee School of Music y hoy estará con nosotros aquí en Madrid vamos a poder tocar a Javier Limón

Voz 4 09:42 sí señor con los mejores talentos del planeta motivo números

Voz 6 09:45 por qué los deseos de esta señora yo quiero que se peleen que que discuta muy fuerte son órdenes para nosotros íbamos a discutir con David de Jorge y con nuestros oyentes los mejores sitios donde hacen algo en qué restaurantes en el mejor cocido en que pastelería el mejor cruzan dónde comer la mejor Padilla

Voz 1995 10:01 Sabanés eh David de Jorge va a contarnos su lista de los mejores sitios donde claro mejor Jorge que es muy listo está la inteligencia colectiva de los oyentes de Hoy por Hoy de la Cadena Ser así que manden ya el gasta que es muy sencillo M que hoy por hoy el mejor sitio hoy por hoy el mejor sitio expone el mejor sitio que considere ustedes para comer gambas y tortilla no llega fin de semana es muy importante tener una buena agenda hoy por hoy el mejor

Voz 1275 10:31 sí que la gente bueno su casa horas mejor finalmente motivo número uno por qué después de que Putin haya informa de que tiene un cohete capaz de atravesar las firmas americanas su médico le preguntaba qué tomate a las once de Sopde ni de las doce y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 4 10:49 muy buena ya saben ustedes que este fin de semana se entregan los Oscar Domínguez

Voz 1995 10:53 seguirlo en la Cadena SER comedia Guerra e in

Voz 4 10:57 a ver si el año pasado fue un fiasco pero no fue culpa suya el afincada

Voz 1275 11:01 no fue gestor el tres dos que aceptó la culpa de este cuál el malentendido de los hombres con Beatty Faye Dunaway abriendo y abriendo Bush sobre pronunciado el ganado de los CADE luego era de otra película era para el mejor película

Voz 4 11:15 la el premio final de la noche que decide cuál es la mejor película del año Yeste

Voz 1275 11:18 no van a repetir bueno esos son los rumores que corren por la prensa de hollywoodense hambre Icann hoy dicen que van a repetir incluso abrir un ensayo medio secreto ayer ilicitano supuestamente era pues este año vamos a ser los mejor el envite saque el ganador de mejor película es lo que se llevó el viento no creo que ocurra esto pero Jorge buena broma que han trabajado a ellos ya veremos en poco pero puede ser que sí

Voz 4 11:44 la forma de resarcirse el año pasado y está bien Faye Dunaway de Warren Beatty elaborado Ara era otra vez van a presentar el pabellón estará recuerde que pueden seguir aquí a través de la Cadena SER las diez y doce una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1275 11:58 hola qué tal en mañana hoy tengo buenas noticias de él

Voz 10 12:00 Corte Inglés para nosotras lo tenemos que reconocer hay días en que todos con Zabul la contra nosotras ya hay veces que nos falla nuestros set de maquillaje quién lo vivido alguna vez esos momentos estresantes en los que no pueden completar tu ritual mañanero de belleza si el rímel St ha terminado el contorno de ojos al perfilados son situaciones a las que hay que salir del paso echando mano

Voz 3 12:25 no obstante extra al es que estas Ashton hacemos

Voz 1995 14:18 la salud volvimos bienvenidos a salvo

Voz 4 14:20 Luz nasal ciencia yo quiero pensar que hay un punto en el universo llamaremos nada

Voz 8 14:27 de teología Dios es un constructor de tu mente

Voz 3 14:30 tú tienes preguntas importa pues ve buscando otro sitio porque aquí nadie sabe nada eso sí va comedia está asegurada

Voz 1995 16:17 Mario Casas muy buenos días qué tal buenos días cómo se sentiría tu personaje bajo la piel de lobo en un entorno como este tenemos aviso encendidas seis teles de NN

Voz 1493 16:27 eh

Voz 1995 16:28 Ana Rosa Quintana moviendo todo aquí en la Uno sentenció en en una sirio parece la nave de Star Trek esto parece que estamos en estoy de la SER pasarán a tres y uno de luces cómo se sentiría tu persona

Voz 1493 16:38 bueno pues realmente no no no entendería yo creo en las la situación en la que estamos ahora no pero sí puedo decir yo desde mi punto de vista ya no es el personaje es su sitio de paz realmente este sin aunque haya de todas las tres las televisiones de los micros y demás no al final la radio para mí en este momento es como que es paz poco artificio al abismo

Voz 1995 17:00 en una pecera enorme con diez personas ahí mirándonos está Elena in ancha que están muy pendientes de cómo tuyo hablamos imaginamos emigró para Cirio bajan te da la artificialidad

Voz 1493 17:13 en este caso vivimos en un mundo artificial completamente es decir ya él la tecnología que yo creo que no ha superado a todos el entrar aquí o en una una ciudad además yo creo que como Madrid levantarte por la mañana irá a trescientos por hora ya entrar ahora mismo para mí si tiene un punto de de de paz lo que sí tiene siempre es paz

Voz 1275 17:35 la intimidad o escuchar al final el el

Voz 1493 17:37 el poder charlar aunque no estén escuchando muchísima gente no estén viendo el poder hablar y yo creo que voy a es interesante Jesse para mí bueno es poder tener un poco de paz

Voz 1995 17:47 bueno en cualquier caso vamos a hacérselo a tu personaje de la película bajo la piel de luego vamos a hacer un poco más fácil tu personaje está más acostumbrado a esto

Voz 21 17:59 aquí la radio la capacidad de evocar in itinere muy gráfica además trasladar los moros de sitios mucha tu personaje a esta hora de la mañana que la que está cayendo entendería Unzué sí sí echaría aliados que la película Sin retrato crudo sobre la soledad y la condición humana se estrena el próximo día nueve recuerden que se titula bola extra es todo esa éxtasis Joyce a seguir espectacular no era verdad que trabajo que bueno hay que hay que nombrará Eva Valiño

Voz 1493 18:31 la jefa de sonido Se fue durante semanas

Voz 21 18:34 eh bueno agravar el sonido en las montañas en Asturias en los Picos y bueno esto sí el lo que se escucha es son momentos pues el fuego como tú dices el personaje en un momento que une la cabaña donde bueno lo ves al final convivir consigo mismo y con la naturaleza no bajo la piel de libro

Voz 22 18:58 mejor

Voz 1 19:03 cuyo dime

Voz 1995 19:11 hasta el minuto diecisiete hemos contado lo que acabamos de escuchar básicamente todo el diálogo de la película hasta el minuto diecisiete nadie habla Landelino

Voz 1493 19:21 si es así al final estas viendo que me parece que no es necesario y nosotros con el texto tenía en el guión había bastante más texto bastante más líneas ya hemos ido recortando con trabajando con el director porque creo que es una película que al final tienes que respirar como como estábamos escuchando ahora mismo tienes que que oir tienes que abrir los sentidos y lo que se dice al final es lo de

Voz 1995 19:43 como es para un actor prescindir cuenta una anécdota de cuando el director según fuentes que tuvieron hace tres días en decir que si teorías no había mucha habían eh Mario digas pero en así como para un actor prescindir de de un elemento fundamental como esa palabra

Voz 1275 20:01 y y bueno al final para mí como como actor

Voz 1493 20:05 es es exactamente lo mismo porque al final cuando tú te metes en un personaje te va a entrar en lo emocional te da igual el el texto que tengas si me parece que cuando yo leí el guión como tiene estar de unos tres días diciendo bueno esto seré capaz de hacerlo no por eso fue la espera no no no me veía del todo en en el personaje veía como te contaba antes de empezar la entrevista veía más aún Bardem veía más aún Antonio de la Torre un personaje o un hombre más adulto no pero me tiré a la piscina ahí si le dije creo que que el personaje tiene que ser bueno tengo que engordar justo estaba dejando de fumar había engordado como tres cuatro kilos y dije voy a aprovechar

Voz 1995 20:44 si quiere dejar de fumar pregúntele a Mario

Voz 1493 20:48 pues bueno me ahí yo sí sí sí vale llevo un año y pico ya eso sí sí entonces bueno al final la interpretación y me ha ayudado para para dejar el mal vicio no Yustos así yo me siento muy orgulloso

Voz 1995 20:59 de hecho de las cosas de Irak de las que más orgulloso me siento es dejar el saben que no fuma no lo sabe pero China fuma y lo deja

Voz 1493 21:08 es muy difícil muy complicado y además yo creo que hay un cambio radical en en en el en tu manera de ser es decir en lo emocional y lo físico el dejar de fumar y yo a mí me ha transformado mi manera de de de levantarme por la mañana a lo mejor me levantaba más tarde ahora ya me levanto siete de la mañana todos los días me acuesto temprano y todo al final por el tabaco lo que te produce es decir yo es lo mejor que me ha pasado también

Voz 1995 21:30 Kiefer además es que ahora lo recuerdas doscientos fumador expirará es que tú estabas en tu casa como tú personaje que era capaz de cruzarlo Picos de Europa sería necesario para ir a comprar tabaco ciento

Voz 1493 21:41 dolmen consta que no harías nada más

Voz 1995 21:43 es estar murió de hambre en una muerte digna en cualquier caso menos no tener tabaco cruzaría es el océano se hiciera falta aportaba Koke

Voz 1493 21:51 edición más tonto bueno y al final el el el deporte también es decir yo creo que te ayuda a oxigenar deporte me ayudó mucho también el el el correr y el y el darte cuenta que

Voz 0498 22:04 a bueno es que al final T

Voz 1493 22:06 es que te te te mata no te cansa

Voz 1995 22:09 viendo la peli de hace bien pero la Veïns recordemos la comparación es muy importante a la gente que no esté escuchando darle pistas ahí bajo la piel del logo hemos buscado una comparación sería una mezcla entre la de Kevin Costner Bailando con lobos el renacido de Iñárritu a punto pero aras de Solo en casa

Voz 23 22:36 cuando sea mayor y me quiere

Voz 1995 22:38 la película por cierto la ya

Voz 1493 22:41 hemos acertado calcetines escuchar por entonces hemos acertado si al final lo que está pasando un poco no no es que me dé rabia no pero pero sí están comparando yo creo que hay mucha gente que no lo ha visto con con el renacido al final por el abrigo nuevo por por la por el bueno es fotografiar la naturaleza ahí y demás pero la historia no tiene nada que ver de has visto la película al final no no es decir el hablaba de otra cosa completamente distinta de los personajes bueno entonces hay que decir que el guión entro además en Sundance me parece que fue en Toronto fue escogido uno de los mejores guiones escrito además por Samu y después hicieron el que son rímel salió el renacido pero pero bueno al final las comparaciones hombre van a estar ahí

Voz 1995 23:23 sí bueno señalabas esto y es verdad el sonido el sonido de la película es es espectacular y aprovechando que estamos en la radio vuelve a insistir en la idea de evocar idea viajar que tiene este medio van escuchas a unos pasos en la nieve con la respiración agitada de Mario mal escuchar ahora un arroyo tras el deshielo en primavera

Voz 4 23:59 este es el sonido de las

Voz 8 24:01 sí

Voz 1995 24:10 el que pitar de un fuego interior de un refugio

Voz 4 24:21 deberíamos llamar al hombre el tiempo de de la cadena

Voz 1995 24:23 SER hacer la traducción todos los días con este sonido y por último suena mucho durante la película hizo una señal de de que nos caes bien y se oye mucho como comes serio ir comerá alguien te tú tienes que querer a esa persona para por ejemplo

Voz 4 24:45 es Mario Casas a unas costillas que más André Gomes comes mucho la

Voz 1493 24:51 bueno buscamos mucho además con Samu en el juego desagradable en parte que puede tener el escuchar alguien comer de esa manera como un animal no igual que las relaciones sexuales que tiene personajes son bastante bastante fuertes ya no en lo que se ve porque no no no se ve casi realmente nada pero sin el sonido no era entonces para nosotros era esencial el sonido y Samu lo ha dejado me parece interesante porque no sabes como tú dices Si bueno el el te resulta desagradable no me dice bueno me me me está viendo me gusta ver a este a este tipo comer me gusta ver lo que bueno como es cómo se comporta o o no no me parece que eso es interesante lo que ha hecho Samu o Eva Valiño también hablamos del del sonido

Voz 1995 25:29 pero importantes para conocer un personaje como come representa muy bien ejemplifica muy bien tu el tipo de individuo al que estás viendo comer

Voz 1493 25:38 en finales es todo el rato me imaginaba o la composición del personaje para mí era todo el tiempo un animal es decir no podía juzgar las situaciones en ningún momento el personaje no hasta el final creo de la película en uno no se sienta y no y no y no piensa ahí no mira dentro de sí mismo y yo creo que en el último momento de la peli es un personaje que no no está educado no entonces sí partiendo de la cosa animal el comer es es como dice

Voz 1995 26:01 es esencial si describe muy bien han al personaje la tuya hay muchas a estaría cine pero después esta película inmediatamente después de rodar interpretar el papel de Francisco Boix el el fotógrafo de Mauthausen tose a que tú qué sentido joven todavía ama con capacidad para aumentar y bajar de peso de una forma voy a decir fácil que nunca es sobre todo bajar pero pasas de engordar diez volver a tu peso para perder otros doce con Rigau sigue la de querer adelgazar es veintidós kilos de diferencia de otra

Voz 1493 26:35 desde la peli hasta hasta donde lleguen el fotógrafo de en sí sí es si es complejo porque fueron cuatro meses al final son dos meses tres meses que bajas más mantenerlo durante todo el rodaje ver a la gente comer que es lo más difícil de todo ver a tus amigos que salen por ahí a comer y a la sociedad excluye

Voz 1995 26:51 pues de dejar de fumar y darte levantar medidas

Voz 1275 26:56 lo más de algo de una copa de nada

Voz 1493 27:00 ante además en eso cuando dentro así me meto en personaje y demás desea encerrar me casi encerrar me un poco en en casa en mi mundo como decía al final si tú no puedes tomarte una copa tú no puedes salir en la sociedad de verdad Tete Tete

Voz 1275 27:14 en España es muy difícil muy complicado

Voz 1493 27:16 entonces si te deja trabaje con una con una doctora para bajar de peso pero el erige en un momento dado que porque ya no podía seguir bajando mencione de swing doctora te estás pasando unos límites lógicamente que yo no voy a firmar te pasa cualquier cosa

Voz 1995 27:31 le dije bueno voy a seguir

Voz 1493 27:34 sí sí y al final pues me invitó a comer a lo mejor muchísimo menos que si entras en sitios que te dejan al final traumas alimenticios no pero bueno

Voz 1995 27:42 sí sí mucho de nutrición poco dispuesto

Voz 1493 27:44 antes si de lo que lo que te puede causar el psicológicamente entender un tipo de enfermedades que hay que es mi arte el espejo y decir bueno es que me sigo viendo normal no no quiero adelgazar más porque me veo igual que hace dos meses no he este tipo de problemas psicológicos y si a Carreras

Voz 1995 28:01 Mario Casas en el libro va a haber libre sobre la dieta de Mario Casas de

Voz 1493 28:06 sí pero puedo hacerlo la verdad oye pero sí es verdad que la la historia de France y tengo que decir de Francesc Boix además vengo a hacerlo hace dos meses es espectacular es decir es que es muy poco conocida y es un tema que tiene que volver a salir un poco a la luz recordar lo que nuestros abuelos So Ho hasta hace pocos años pasaron y lucharon

Voz 1995 28:24 sí bueno en nuestros nuestros abuelos que siguen en las calles demostrando una vez más han vuelto a poner ellos nuevos su tema en en los medios de comunicación las menciones la semana que viene ya hay prevista una reunión del Gobierno aludiendo al acto bueno por fines la generación que está hecha de otra pasta hay que nos muestra el camino nos gusten a unos guste con Facebook en Facebook esa es la gente que que está marcando todavía a día de hoy cuál es el camino del resto de la sociedad estrenará la próxima semana bajo la piel de lobo es muy interesante el trabajo que hecho Mario Casas en esta película y es muy interesante es la primera película directores fuentes pues se ha hecho todo lo que no hay que hacer en exteriores Juan llega al ser actor muy famoso

Voz 1493 29:05 ha jugado mucho y ha escrito el guión que a mi me parece que que es muy complicado y tú que has visto la película es una película muy arriesgada y Samu se ha tirado a la piscina cien por cien como dices y es es es valiente

Voz 1995 29:16 es muy valiente puso a ir bien generalmente cuando alguien pone la verdad ahí pone el valor y arriesga

Voz 4 29:22 eso eso va a ir bien seguros así que muchísima suerte se estrena la próxima semana bajo la piel del nuevo Mario muchísimas gracias gracias a vosotros las un verdadero placer seguimos

Voz 5 30:11 cadena queríais que Euromillones repartiera millones eres el viernes pasado ochenta y nueve millones en cada de millones en Sabadell Bilbao Tarragona Madrid puntos mayor que hay vale hacía los cinco millones del millón

Voz 14 30:29 él

Voz 1 31:22 Tío Paco Nadal buenas tardes hola qué tal

Voz 1995 31:25 muy buenas tardes

Voz 1 31:28 como bien dices los viernes Carles Francino abre la ventana de los días con Paco Nadal

Voz 1275 31:41 en Hora Veinticinco o Keita Giotto distintos políticos analizan la actualidad la cantidad de reverencias que Saleh hace Ray no

Voz 26 31:50 sin ningún ciudadano y ningún

Voz 1275 31:54 monárquico se siente Serna amplísimos sectores de la sociedad catalana hay desafección respecto al papel

Voz 0498 32:01 el que ha jugado la guía las Performance se hacen cada ha tocado en los saludar al Rey

Voz 1275 32:07 lunes a las nueve la mesa política de Hora veinte alabada Páramo pero tenían petición Echenique eh Paco luego voy a ese Clippers pero luego se pierde no se pierde lo porque entre los recuperable no te preocupes es el Barceló

Voz 8 32:20 en Cadena Ser punto com Inés mucha radio por escucha para los apasionados por el bel canto

Voz 3 32:26 el Parsifal es una ópera ambiciosa religiosa críptica mágica y mística play Ópera Cadena Ser punto com

Voz 1239 32:35 la radio que tú programa

Voz 8 32:41 corren nuevos tiempos

Voz 0498 32:43 vamos a escucharnos eh

Voz 1995 34:17 es el momento de dar la bienvenida a uno de los productores musicales más importantes de nuestro país nuestro flamenco americano favorito

Voz 8 34:24 Javier Limón descontamos

Voz 1995 34:28 con la fortuna de tenerle en este estudio todo el rato hablando de andén coles Yomiuri que Boston ahora es San Javier Limón qué ganas tenemos

Voz 0498 34:37 pues muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros la verdad es que es un placer ver que existir de verdad que se sólo dos voces del inframundo que dejen en mi casa

Voz 1995 34:45 le hemos pedido a Pablo que se venga con nosotros porque Pablo amante sobre todo a nivel usuario de la música así que valor después estará aquí también muchas gracias buenos gusta mucho cada semana hay vuelvo a insistir en el éxito que tiene todas y cada una de las estrellas emergentes que que no está plenos gusta mucho cada semana

Voz 8 35:01 detenernos un rato pararnos

Voz 1995 35:04 sería ya descubrir porque el mundo de la música es un mundo muy vivo donde constantemente sea el día que separe la música que la evolución se tenga se muere

Voz 0498 35:13 sí hay además lo venimos hablando porque hay dos tipos de evolución un poco la evolución digamos de de la forma más gratuita es la está moviendo constantemente con gente pues que hace de todo y es capaz de de subirse encima de la mesa o de bajarse subirse la hora de hacer de todo

Voz 3 35:29 luego más evolución de fondo que quizá es la más compleja Álava difícil porque hay queda ahí sí que quedan

Voz 0498 35:34 una vueltecita el ni además de la armonía del ritmo de los textos del sonido esa es quizá la que más nos llama la atención asistimos visto a tipos

Voz 1995 35:44 comparar no es bueno pues hemos visto tipos que hace las dos cosas a la vez que tienen una evolución de fondo muy severa muy profunda muy meditada y una evolución estética piensan Bruno Mars pienso

Voz 0498 35:56 no pienso en grandes grandes

Voz 1995 35:59 andas que demuestran que de fondo musicalmente es una una locura la zona también han sabido adaptarse

Voz 0498 36:06 no pero el de Enrique Morente hasta Michael Jackson que decir y a mi me interesa ese tipo de artista no que de la revolución de estética es brutal lo la la evolución de la masa para la masa es brutal pero que luego musicalmente hay un trabajo de fondo tremendo que es lo que queda porque al final por ejemplo proponer hacía ya que se habló de I más proponer al al original pues o a James Brown que era el original original

Voz 1995 36:31 todavía hoy

Voz 0498 36:33 hay hay vuelta de tuerca a la música que le dio esa gente que que se han quedado como descubrimientos

Voz 1995 36:38 dos ver que no señale dos fenómenos norteamericanos que tienes en Estados Unidos y que nosotros vamos a disfrutar aquí también ponga foco en dos fenómenos locales españoles que puedan tener algún tipo de de incidencia hay que triunfaría no que tenía algún tipo de recorrió EEUU dos dos seguidos de aquí

Voz 0498 36:56 me parece genial vamos a descubrir cuatro joyas

Voz 1995 36:58 el puesto de Adams con la con con la privada de lo de lo inmediato que huele a éxito quién quién para ti realmente va a estar la próxima la próxima estrella que vamos a conocer

Voz 0498 37:07 mira yo no hablaría de de Enel arrojan porque porque por dos razones primero porque es un artista que descubrimos aquí antes que en ningún lado si os acordáis y luego lo pusisteis cuando vino Javier Bardem entre ella

Voz 3 37:21 que está en la película de Asghar Farhadi Asghar Farhadi

Voz 0498 37:24 territorio iraní exactamente Ike hoy en el Rojas hoy lanzar su primera canción carrera no llaman me llama anhela y entonces yo invito a todo el mundo al canal de Youtube Casa Limón Music ahí está el tema me llaman anhela ideó creo que es muy bonito ver la primera canción de un artista sí

Voz 28 38:04 Rudd

Voz 3 38:08 una cantante venezolana que se forman Berkeley que desde Berkeley va a llegar a España en noviembre no esa es la fecha que tenemos que apunta

Voz 0498 38:15 esa es la fecha hay bueno es que os iremos dando información de todo el me me ha gustado mucho que propusimos la canción sí sí sí

Voz 1275 38:24 adaptar adoptado has puesto en boca alargada es mejor exija adaptada anhela Rojas la conocimos

Voz 0498 38:30 di me imagino que la segunda va por más menos porque si la otra esa puto es esta chica que la que siempre hemos hablado y está todavía no saca el disco lo saca en abril es una una maravillosa chica de Luis tatuada Dama de Sicilia hemos hablado de alguna vez se presenta aquí en Madrid en abril el veintiocho el cuadro veinticinco en aquí en hacer Recoletos iba hace su primera gira por Italia me hace mucha gracia porque es lo hablamos no es fue esta chica que su madre siciliana nunca había están Sicilia ya ahora vuelve al Festival de Catania

Voz 3 39:00 qué grande es la música el reencuentro Rice aunque musicalmente en realidad de italiana Tonino tiene

Voz 0498 39:04 bastante poco no bueno canta una canción de rosa y pero ya lo que es algo en español porque yo me he empeñado como es como lo de Michael Corleone pero pero a la vuelta de la generación tal pero en musical y con menos bombas escucharme

Voz 7 39:22 mira que eres tú tanto que me viniera

Voz 3 39:47 la roja si termina son dos eh talentos forjados en esa cuna de la que siempre os hablamos cada viernes de la que Javier Limón hasta de los mejores ejemplos que es la Escuela de Música bebé

Voz 1275 39:57 al margen de estas dos propuestas extranjeras dos alternativas de músicos

Voz 0498 40:01 sí sí bueno el primero Saúl Quirós que para mí es un cantaor flamenco de talla máxima y mundial no es conocido todavía hay él fue a ver qué hace cinco seis años a cantar allí con los alumnos ha colaborado con prácticamente todo el mundo desde pago Lucía está cerrada hasta y es de eso a esos artistas de artistas que bueno que yo anunció que va a funcionar muy bien este tema que estamos escuchando es fin de fiesta que es el que cantó a quiniela una vez

Voz 3 40:37 durante Saúl Ulker

Voz 29 40:41 la plaza por mí

Voz 3 40:44 David

Voz 30 40:50 cuatro Diango compraban entre canción y canción hielo humilde canta la nave casi nada nada vida

Voz 3 41:07 es curioso que no digas que Quirós es un artista un desconocido no para nosotros también lo era pero como también decías tiene un currículum como como cantaor absolutamente espectacular

Voz 0498 41:17 dar claro es que yo creo que también nosotros que tenemos un micrófono delante tenemos un poco de ese deber a veces de descubrir lo que no es tan obvio no es verdad que como en todas las artes a lo mejor no siempre lo más conocido y lo más popular es lo único válido o lo único bueno no más ahora en un momento para el flamenco tan convulso donde parece pues eso no que que hay que hay que ser muy extravagante o muy muy como para para que te hagan caso no para que la prensa musical por ejemplo te haga caso no yo creo que aquí tenemos a un cantaor que revoluciona desde pues eso por ejemplo su disco el que va a sacar el que en el que está trabajando no no tiene guitarra un disco eh pianístico básicamente es un disco que no es de tanto de palos flamencos como de temas de repertorio yo creo que sea pro hucha al vocabulario y al mundo y al lenguaje a la sonoridad flamenca pues hay que apoyarlo también no claro ahí además tiene este tema pero se traido uno que que no ha salido todavía claro que es un dúo con ni más ni menos que Miguel Poveda que se necesita mucha mucha presencia

Voz 1 42:19 sí

Voz 7 42:32 pueden ustedes

Voz 3 42:34 también es bonito no presencial el crecimiento de un artista de una voz a la sombra digamos de de grandes figuras del flamenco pero alimentándose de ellas para hacer algo distinto y nuevo sin caer como tú dices en la extravagancia a mí

Voz 0498 42:46 sí siempre me ha parecido que lo más honorable y un gran artista puede hacer es ayudar a otro artista iba a mí que Miguel Poveda haya tenido el detalle de cantar con Saúl Quirós solamente por afición flamenca por darse el gusto sin ningún otro tipo de pues deja la nos da una idea del nivel humano y artístico que tiene Miguel Poveda que obviamente es hoy en día el cantaor de su generación en referencia a Alí y que está haciendo proyecto de Lorca que nos vamos a caer de la silla para despedir danos una pincelada sobre una más vamos escuchando a voy a voy a poner en voy a proponer eh el disco o Le LOREG Ley de Soleá Morente en el que no he tenido absolutamente nada que ver y que me parece un artista que sí cumple un poco las dos lo que quiero es que de las que estamos hablando no que es por un lado tiene su su conocimiento sus sus familias su historia y por otro lado está arriesgando en

Voz 1275 43:44 todos los aspectos estéticamente el videoclip es tomar

Voz 0498 43:47 Belloso yo recomiendo este disco de Soleá Morente que hace tres años pues era la hermana de Enrique y ahora mismo además de eso es un nombre propio con mayúsculas el flamenco

Voz 4 43:57 pues con esta música Javier nos vamos a despedir hasta la semana que muchas gracias ha sido un placer como siempre Soleá Morente

Voz 8 44:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:22 Emma se llama la tormenta que en algunos medios es calificada como

Voz 15 50:29 la Melilla del Este yo vengo de Valencia que Abbey estatales se inició hijos están disfrutando muchísimo de la coincidencia yo no sé si reírme o llorar

Voz 1995 50:40 en el otro lado en Miami esto ahora mismo Google informa veintinueve grados previstos para dos de la tarde y algo de lluvia también muy buenas Marcela

Voz 37 50:51 buenos días a todos Emma nada de llanto y risa

Voz 15 50:55 esta semana

Voz 1995 50:58 recordemos que hace recordemos que hace pocos meses la situación era inversa era Emarsa se veía envuelta en un huracán que llegaba a Florida con terribles consecuencias como pudimos contarles en su momento que es que débiles todo lo que nos separa del caos es una línea tan matan a Atlanta

Voz 1275 51:16 por eso somos muy fáciles

Voz 15 51:18 eso sí totalmente hablando

Voz 1995 51:21 a vulnerables y frágiles a mí me encanta el nombre vamos a hablar de Hope Hicks que admitió el martes eh ante el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos que había dicho mentirijillas Se trata de la agencia de comunicación de Donald durante una comparecencia de nueve horas pues llegó a admitir que bueno pues que supuesto incluye tener que decir mentiras piadosas mentirijillas como como esto Marcela

Voz 37 51:48 pues la verdad ha sido interpretado como todo lo que pasa en la Casa Blanca de una manera bastante controvertida ahí es que ella lo que trató de decir ante el Congreso eso es que el presidente de los Estados Unidos Donald Chop le encanta exagerar mucho las situaciones le encanta agrandar mucho los hechos y que ella se ha visto en la obligación de hacer algunas mentiras piadosas hubo White Lies como se llama popularmente cosa que creo que ha caído muy mal en el público norteamericano se supone que una directora de comunicaciones lo único que tiene que hacer es decir la verdad sin embargo ha sido un puesto Irún y una posición bonito Emma bastante controvertida sabemos que hayan pasado muchos muchos Jason Miller solamente duró apena dos días luego recuerden a Chance Països luego Michael estuvo también Antonin escaramuzas y durante también diez días es decir ha sido un puesto bastante controvertido Hope Hicks una exmodelo además que no tenían nada de digamos experiencia en política en comunicación política fue una de las mujeres que siempre estuvo en el ojo de la prensa precisamente por ello no

Voz 1995 53:06 llama la atención porque el argumento suena mucho aquel guión de Aaron Sorkin de la película Algunos hombres buenos cuando dice el coronel la verdad tú no sabría qué hacer con la verdad tratará todo el pueblo norteamericano de bueno voy a contarles mentirijillas porque no estáis preparados para conocer la verdad

Voz 1493 53:22 no lo merecéis en fin según el Washington Post

Voz 1995 53:24 Donald Trump dice una media de cinco coma nueve mentiras al día que no estamos devastados habitual

Voz 1275 53:32 por son menos que el típico político está ganando

Voz 1995 53:35 estamos demasiado acostumbrados a la mentira Emma

Voz 15 53:38 la medalla de oro se va a llevar a Trump lo lo lo lo que ocurre es que todo es en términos relativos y cuando alguien miente tanto constantemente cuando dice algo que se asemeja la verdad uno la aplaude con dos en realidad lo que tenía que decir es que se ha quedado solo a medias en lugar de decir una mentira total está cambiando totalmente la percepción de la realidad con los Take News con las mentiras con la tolerancia a que bebé esta señora de veintinueve años una exmodelo diga que parte de su trabajo era decir mentirijillas como si estuviera en el colegio a mi me parece totalmente inmaduro totalmente peligroso una una excusa para que la sociedad civil no pierde el rumbo

Voz 1275 54:18 no creen en Estados Unidos recordáis el nos

Voz 0498 54:22 a dando testigo ante el Senado acusa

Voz 1275 54:24 dado de mentir dice no ha sido mentira he estado económico con la verdad

Voz 15 54:30 has recuerda de eso

Voz 1275 54:32 eso quedan Francia

Voz 15 54:35 incluso económico con la verdad estaba intentando ahorrar

Voz 1995 54:38 y hablando de mentiras sorprende a muchos el cambio en la actitud en la forma en las maneras de el TRAM con respecto al respecto al asunto un muy polémico del control de de armas parece como si la matanza de Florida le llevara a reafirmarse en su convicción primero a dar varios pasos para atrás después cómo está la situación ahora mismo parcela

Voz 37 54:57 pues sigue siendo el debate nacional sin duda porque