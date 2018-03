Hoy por Hoy (02/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 venga

Voz 2 00:04 a peinarse

Voz 0325 00:11 son las once de las diez en Canarias el Gobierno asegura que escuchará las recomendaciones que del Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones pero advierte de que dichas propuestas deberán contar con un consenso que incluya al menos a los dos principales partidos para que puedan ser tomadas en cuenta Tomás Burgos es el secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 1982 00:27 si hay un acuerdo y hay un consenso como siempre los gobiernos tienen que desarrollar los consensos y los acuerdos establecidos en las recomendaciones que debe surgir en el Pacto de Toledo es un acuerdo de todos los grupos parlamentarios sí son todos los negros el PP no habrá acuerdo siempre han tenido al menos al menos entre sus suscriptores a los dos grandes partidos de ámbito nacional

Voz 0325 00:50 aviso de Burgos en una comparecencia a la que ha valorado además positivamente los datos del paro del mes de febrero mes en el que bajó el desempleo subió la afiliación a la Seguridad Social más cosas la primera ministra británica va a plantear esta tarde en un discurso cuáles son los puntos fundamentales para su país en las próximas negociaciones de cara al Brexit algunos medios de ese país ya dar algunos detalles del discurso en el que va a volver a defender que se establezca un acuerdo comercial bilateral con la Unión Europea iba hace referencia a la unidad de Gran Bretaña después de la propuesta comunitaria de dar una autonomía comercial a Irlanda del Norte corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:23 este será el último discurso de Theresa May sobre el Brexit la Unión Europea le pide concisión detalles de su propuesta comercial respuestas concretas a problemas como el de la frontera en Irlanda del Norte en lo filtrado hasta ahora May volverá utilizar términos bastante más vagos como su aspiración a un acuerdo comercial con Bruselas lo más amplio todo posible is su prioridad de defender la economía la seguridad y la unidad nacional la primera ministra también debe convencer en casa aun país irreconciliable mente dividido por la salida de Europa May hará un llamamiento a las diferentes tribus del Brexit para volver a trabajar juntos debemos tener en cuenta los puntos de vista de todos los preocupados por este asunto en ambos lados del debate de Amey

Voz 0325 02:07 iba muerto al director de orquesta español Jesús López Cobos en Berlín había dirigido a las principales orquestas del mundo informa Javier Torres el director de

Voz 0907 02:14 setenta y ocho años de edad era sin duda el más internacional aunque España nunca acabará reconociendo totalmente su talento con cierta fama de frialdad muy equilibrado en la dirección siempre fue considerado por los cantantes líricos como uno de los grandes entre otras razones porque decían que les aportaba contención y más importantes seguridad fue por eso ejemplo el director de algunos de los primeros roles de Pavarotti estuvo al frente de la dirección del Teatro Real de Madrid entre dos mil tres y dos mil diez hasta la llegada de Gerard Mortier al coliseo dirigió en todos los grandes teatros de Europa de ópera de Europa y Estados Unidos era muy respetado por los músicos de las orejas

Voz 0325 02:49 esta si sumamos que la bolsa se deja algo más de un uno por ciento a esta hora todos los valores están en rojo y el que más te dejas ArcelorMittal después de que Donald Trump haya anunciado futuros aranceles al acero y al aluminio once y tres tiempo ya para el información de su comunidad Madrid en Madrid y podemos advierte de que habrá más casos de cáncer de ASB estos seis entre los trabajadores del metro por su exposición al amianto el Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo ha reconocido hasta el momento dos casos is estudia un tercero el diputado de Podemos en la Asamblea Albert Oliver pide la SER la dimisión del consejero delegado de Metro Borja Carabante

Voz 3 03:23 pues nosotros hemos pedido la dimisión de Borja Carabante no por lo que ocurrió en dos mil once sino por lo que ocurrido ahora el ex consejero delegado de Metro desde hace ya más de un año desde hace desde aquí desde hace un año no sea tengo tomado ni una sola medida para revertir una situación que ya hay dos trabajadores con dosis declarados por la Instituto Nacional de la Seguridad Social y parece que van a salir más año tras año entre dos y tres al año según los informes que nosotros manejamos

Voz 0325 03:47 los sindicatos denuncian que también hay amianto en los trenes nuevos del metro donde se han insertado piezas de los antiguos que contienen este material según ha explicado el suburbanos se trata de un componente peligroso protegido por un componente protegido por un cofre hermético fuera del alcance de los viajeros porque como en el resto de los casos no representa ningún riesgo para los usuarios y sólo sería peligroso en el caso de que se produjera una abanico la acción las limpiadoras de hotel es las que les dan la espalda a los hoteles de Madrid que este realizan sus servicios han iniciado una campaña redes sociales con fotos donde denuncian la precarización de sus puestos de trabajo puestos que desempeñe mujeres por eso hablan de feminización de la pobreza Ángela Muñoz portavoz de este colectivo sobre la huelga del ocho de marzo

Voz 4 04:26 mira hay una cosa que no pueden comprar con dinero es la dignidad a las camareras que están trabajando por producción hay servicio normalmente les pagan unos veinte euros veinte veintitrés entonces no sé a lo mejor te puedes dar el lujo de día de tirar sentí tres euros porque a todas las me van a poder despedir con todas no van a poder

Voz 0325 04:49 ah sí han abierto a las estaciones de Valdesquí Navacerrada sigue la lluvia Se mantiene la alerta por rachas fuertes de viento cinco grados ahora mismo la gran

Voz 2 04:55 eh

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0453 05:15 yo lloviendo eh los pantanos en España está en el aviso al cuarenta y tres con cinco vamos a ser aprovechó una semana dentro de unos días además una semana en la que se espera lluvia constante en casi todo el país Barbosa a comprobar cuál ha sido la variación el próximo viernes porque va a llover y eso es bueno puede que el tema de conversación favorito en España sea ese precisamente el tiempo pero después de hablar del tiempo que tenemos hoy es viernes y que muchos están pensando qué hacer este fin de semana lo que debemos tener la mejor segunda conversación que se puede tener en este país Noel es el mejor sitio donde comer lo que sea narró zona tortilla unas torrijas un caldo etcétera etcétera etcétera Un vino cuál es el mejor sitio donde comer algo en concreto por lo que sea cuanto más remoto mejor seguramente cuanto más raras en sus costumbres de apertura mejor y cuanto más desconocido

Voz 7 06:22 es listo es es listo simpático ilícito pero

Voz 1995 06:27 no tiene nada que ver con la inteligencia colectiva de los extraordinarios oyentes de Hoy por hoy

Voz 0453 06:33 de la Cadena Ser vamos a ser más listo en nosotros que David de Jorge que en el tema de la samba ahí la verdad fe no será Einstein Lines Time de la mayonesa en fin nueve cero dos catorce sesenta sesenta utilicen dejaste aquí no recomiendan además estoy haciendo planes y osa recomiéndanos dónde dónde comer lo que se nueve cero dos catorce sesenta sesenta o hoy por hoy el mejor sitio hoy por hoy el mejor sitio once y siete una hora menos en Canarias caerse muchas veces inevitable levantarse siempre es opcional vamos a hablar a continuación de gente que se levanta las veces que haga falta llega ser capaces con Cristina podrá

Voz 8 07:13 se eso significa intenta

Voz 5 07:16 mejorar

Voz 1735 08:44 cuando estuvo investigando un poco así para vivir el guión descubrió una estadística la última que había atacado el Parlamento Europeo en la que decía que casi el ochenta por ciento de las mujeres con discapacidad tenían tenían riesgos a sufrían violencia machista que tenían un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia sexual que las mujeres el capacidad entonces a mi estadística me pareció terrible después estado investigando más si realidad todas las estadísticas hacia la mujer siempre son terribles pero las de las mujeres con discapacidad todavía más

Voz 1322 09:20 es la tercera edición del Premio Jameson no todo Phil Fest que fomenta el contenido original con el fin de sensibilizar a la sociedad en la igualdad el premio está dotado con mil quinientos euros

Voz 13 09:57 fondos para darme piadosas Mine

Voz 19 11:52 esta Bertín Keys lo más emocionante que ha pasado estas

Voz 2 11:56 vale a ver si aciertas mal que nuestro mega pocas te esté entre los cincuenta primeros de alto

Voz 0453 14:26 regalos del boleto no hemos podido contar que esta tarde estará ventana una de las mejores canta las mejores personas de este país Luz Casal esta tarde el alta

Voz 13 14:35 para que se conviertan dos

Voz 0453 14:41 oye cantar canta muy bien pero no solamente los que sales mucho más cumplido y con ella yo creo que podemos radiografiar nuestro país los últimos años gracias a sus canciones Ginger la música es muy importante para nosotros y además hoy viernes nos gusta que nos acompañenos sus da tener este tono de de debían Nos donde la música para algunos es

Voz 7 14:59 al

Voz 0453 15:00 pero debemos empezar quizá aprender a ver y escuchar la música de otra manera cuando usted ellos escuchamos esto no está podamos decir que los transmite serenidad si pongo hay la voz de televisión en algunos casos sin embargo a la cabeza de la persona que te digo sentada a mi lado está repleta de estructuras musicales y armonías ya está dilemas morales ministro que sean escuchando como es alguien que encuentra un mensaje moral dentro de esta canción pues vamos a descubrir se llama Jaime Altozano que es un youtuber que a diferencia otros muchos youtuber sabe perfectamente que las cuatro estaciones no es una oferta de derbi hecha sino una composición de Vivaldi confirmamos extremo verdad Jaime conservamos Viana Jaime estudio y producción musical en la escuela creativa de Madrid es músico mantiene un canal de Youtube con más de doscientos sesenta mil suscriptores a los que explica la música de la forma más natural y clara que nosotros hayamos escuchado jamás incluso demasiado clara

Voz 5 16:06 porque la gente cuando va a acabar se pone a mirar Twitter pues por la misma razón por la que existe contrapunto música

Voz 0453 16:13 esto tenías explican en algún momento porque empiezas a hacer estos vídeos tiene mucho éxito en las redes porque empiezas hacer estos medios

Voz 7 16:20 pues porque me encanta explicar y me parece que la gente le apetece mucho que el expliquen las cosas complicadas de manera sencilla y la música en concreto es una cosa que se puede explicar muy bien a través de la imagen y entonces la gente está muy acostumbrado a ver pero no mucho a escucha yo en Youtube me he dado cuenta que puedo enseñar a escuchar a través de los

Voz 0453 16:40 ojos puedes enseñarles

Voz 1995 16:43 Taher estos milenio Elton son gente que Nérin raros Geli casi me da miedo secas nada ni ha explicado eso de poder enseñarme a escuchar viendo un vídeo

Voz 7 16:53 pues por ejemplo hay mucha gente a la que tú le pones una canción pop o una canción orquestal una canción como esta que estamos escuchando que tiene mucha parte de orquesta tiene algún instrumento virtual tiene una canción moderna no una pieza moderna así no sabe qué suena no sabe qué instrumentos están sonando no sabe si es una una baterías y guitarras y suena un acuerdo aún viento metal un viento madera hay mucho de eso puede ayudar a escuchar a través de yo ya arte a través de la música con imagen por eso lo hago en Youtube por eso intento

Voz 0453 17:25 Bilbao nos vamos a hacerlo muy evidente para que ustedes entiendan el fabuloso trabajo que hace Jaime vamos a empezar a escuchar por ejemplo algunos se enfadan los los fans de la saga codicioso vamos a escuchar a la musiquita de de la guerra galaxias Se enfadan que os besa la Marcha imperial vamos a escuchar música Star Wars

Voz 26 17:48 y rendida al evidente estoy ahora viendo en esas letras que me van contando qué es lo que ha pasado hasta que emitió la película

Voz 7 17:57 estoy pensando pues en todos los personajes cuando tuyos esto en que yo pienso en Luke Skywalker porque este es el tema deluxe este es el tema que suena siempre que aparece Luca en pantalla y que casualmente ha acabado siendo el tema principal de la saga pero que fue concebido como un tema para look para cada vez que él apareciera o cada vez que hiciera un acto heroico tuvimos una muy sutil cada vez que por ejemplo en todo eso es no aparece con este esta instrumentación tan bombas aparece a lo mejor por una leve trompa flauta suena de fondo insistas prestan atención mientras Luke lucha contra no sé quién hoy es su tema por debajo

Voz 0453 18:33 para tu cuando escuchas esto porque es formidable heavy tiene un vídeo donde explica la música de El señor de los anillos y ahí yo me siento muy inútil porque Yoigo un giro musical ya que es lo que encierra la música de El señor de los anillos la vuelta

Voz 5 18:55 que el Señor de los Anillos encierra

Voz 7 18:58 a lo mejor cincuenta ochenta temas distintos asignados a cada personaje y a cada tipo de acción por ejemplo hará esta sonando el tema de la comunidad del anillo qué es el tema que suena cuando aparecen pues toda la comunidad reunida o cuando la comunidad se separa o cuando ocurre algo relevante para la Comunidad pero hay temas para cada individuo para los hobbits para los elfos hay un tema para el anillo hay un tema para si tú escuchas la música puedes deducir lo que está pasando en pantalla sólo por las notas que suena

Voz 0453 19:34 tu podrías decir es lo que está ocurriendo abrirla simplemente con la banda asesina que bajo soporta cada una de las acciones sequía

Voz 7 19:40 entre ahora mismo yo estoy escuchando unas variaciones del tema de los hobbit

Voz 5 19:45 esto que viene ahora

Voz 7 19:52 yo ahí no recuerdo muy bien de qué parte será esto de la película pero no necesito recordarlo yo sé que hay está variando el tema de los hobbits así que están en un momento muy emotivo en el que foro de Issam pues estarán debatiéndose si lo que están haciendo merece la pena

Voz 0453 20:05 Alejandro rutas da cuenta tengo que está mandando ahora Jaime está ya siendo cuando sudoku siga baja

Voz 1995 20:10 ella no presta el Emmy al el automóvil en esta manía

Voz 28 20:14 lo se lo es es no debemos a Wagner no este esta no

Voz 7 20:18 Wagner es el que lo popularizó eso ya se lleva usando en opera un tiempo pero Bagneres el que cogió dijo me voy a tomar esto en serio y entonces por ejemplo en El anillo del nibelungo que es un ciclo de cuatro óperas no pues metido

Voz 1995 20:28 doce horas de nibelungo de nibelungo

Voz 7 20:31 bueno hay diez horas del señor de los anillos y las ves ahí en inversiones

Voz 0453 20:35 no está mal ha dicho

Voz 7 20:36 pero cuando compuso el señor de los anillos basó varias cosas en Wagner en forma de guiños sea por ejemplo al final de El Retorno del Rey hay un acorde que pone a instrumentar de cierta manera que es igual a un pequeño fragmento de las valkirias de Wagner hace varios guiños porque Wagner fue el primero Kiko hoy dijo voy a hablar con música de verdad crear realmente un un Mateo entre escalas temas Arpegio es acordes lo que está ocurriendo narrativa mente voy a voy a capear lo voy a hacer que cada cosa corresponda la otra para generar un lenguaje cuerdo de los Ciuden

Voz 0453 21:10 hoy no sería siete siete notas predominantes pero utilicen los solamente el argumento no solamente el argumento musical de emoción y de tensión por ejemplo sino también el propio argumento del guión el ahora componer música muchísimo peso intelecto

Voz 7 21:22 cuál detrás eh por ejemplo el el tema principal de la comunidad del anillo que acepta

Voz 29 21:29 a esas tres notas famosas

Voz 0325 21:33 qué

Voz 7 21:34 no hacen re do Rei recto todos

Voz 30 21:38 eh

Voz 7 21:39 y eso dicho por el propio juego es un guiño a el título del libro que escribe Bilbo el son que es un libro que se llama Un viaje de ida y vuelta entonces él se puso a pensar cogió un viaje de ida y vuelta como represento en música Un viaje de ida y vuelta como representó el concepto de de qué van de lo que van a hobbit de lo que van a señor de los anillos partir de un sitio seguro ir a a lo inseguro a lo extraordinario conseguir algo de valor y volver de vuelta no como representó eso con el menor número de información posible menor número de notas e hizo ese tema y ese tema es el principal de la comunidad veranillo que son los que hacen hervía

Voz 0453 22:17 ahora me estoy acomplejado Hebe porque era cuando me siente haber con palomitas el señor de los anillos empecé a pensar en toda la carga intelectual que esconde la música el averiguó que me estoy perdiendo porque y eximentes viviendo a unos señores consiguiendo una millonaria siguiendo eh devolverlo ha inspirado al fuego vamos por ejemplo que la música de interestelar así esta esta nota Shanghai interestelar aquí ya Si el señor de los anillos hay mensajes en interestelar se multiplican esos esos desafíos intelectuales

Voz 7 22:49 en interestelar lo que ocurre es que eh Hans Zimmer en vez de jugar con temas y con motivos que usa unos cuantos juega con texturas que es algo que no es tan normal por ejemplo en el señor de los anillos en El Señor de los Anillos pues utiliza la orquesta la utiliza una manera bastante estándar ahí están las cuatro familias de la orquesta y cada una tiene cierta cierto simbolismo las flautas el clarinete se suelen asociar a los hobbits el oboe suele estar asociado con Gollum etcétera pero por ejemplo aquí en interestelar eh y Hans Zimmer juega muchísimo con el sonido Icon silencio entonces cuando están en una escena espacial aprovecha lo de que en el espacio como no hay aire no hay nada que transmita el sonido no si tú estás dentro de una nave y hay otra nave a dos metros y la otra nave explota Si las naves están separadas tú Noyes la explosión tú Noyes nada porque nada transmite el sonido en el espacio entonces juega muchísimo con el silencio y lo alterna con sonido pero no así cualquier silenciosas música realmente

Voz 14 23:50 el músico silencios hace musical silence

Voz 7 23:53 forma parte de la banda sonora que alterna con un tipo de sonido que en producción musical se llama un muro de sonido que es cuando tú coges una melodía en vez de hacerla por un instrumento por dos o por tres lances con quince veces con quince Además hasta el punto que ya no detectas por muy profesional que sea más que instrumentos están sonando simplemente acabas formando un muro lleno de sonido y ese muro lo utiliza para representar lo la otra cosa que llena el espacio además del vacío es cuerpos celestes enormes que destruyen al ser humano en un santiamén agujeros negros planetas completamente hostiles y esas son las dos herramientas que utiliza para representar el espacio el silencio

Voz 0453 24:36 es muy interesante verdad de gente que los Arribes que dedicas tu tiempo en Youtube desinteresadamente a compartir tu conocimiento y a divulgar eh esquinas huecos de de de interés que no sabemos que existían hasta que hemos empezado a ver tus vídeos yo era que You Tube es universo e donde tú todos ahora que está repleto de rarezas de puedes encontrar maravillas hemos te empezó a buscar Hay valorando tus conocimientos claro yo no sé si tu llegaría por ejemplo a esto

Voz 9 25:10 Andrew Funk haciendo una versión de porque de los veinticuatro Bruno Mars constan ahora

Voz 7 25:22 quiero que escuchen sale de una zona es visto el he visto el vídeo las flautas que suenan son zanahorias talla

Voz 9 25:28 además dice es que despacito

Voz 0453 25:31 es un simple lona sin más escuchen

Voz 9 25:33 esto letra Unión estuvo Capello que esté explicando la constitución de las moléculas y los cromosomas con la canción de Luis Fonsi desde que he llegado todavía

Voz 7 25:59 bueno yo en Andrew cuando me inspiraba hecho un par de vídeos intentando a imitarle lo que pasa es que Andrew Juan es conocido por hacer eso para hacer pues treinta cámaras gol con zanahorias así canciones con neumáticos enormes de camión que sólo usa esos esos sonidos sí es un Dios de la vida yo le intenta imitar tengo un par de vídeos en el que intentó imitar su estilo de hacer música pues el con el cordón de las zapatillas hacer un contrabajo por ejemplo sí sí porque se puede porque estamos en una era en la que tú puedes coger el sonido manipularlo y hacerle unas perrerías tan impresionantes que haces que un golpe en un vaso suene a una flauta de una sinfonía

Voz 0453 26:38 ah pues vamos a invitarte eh en más ocasiones este problema porque es una forma de de analizar y ver un mundo que desconocíamos y que se hace muy muy muy interesante pero vamos a Splitter con una versión de que use desde chavismo ver donde suena Un corazón real

Voz 7 26:55 y un coche

Voz 32 26:59 el sí

Voz 0453 27:03 el mucha más de lo que imaginamos en todas partes hay un verdadero placer Grates esperamos en este estudio porque no usted día compartir con nosotros todo eso que sabe si todo eso que ves y todo ese mundo encantada con el interés y con las ganas de gente como tú en en ayudarnos saber disfrutar más de las cosas que no usara muchos vuelos a sexto de hora Jaime

Voz 7 27:22 gracias encantada de volver un verdadero placer

Voz 33 27:27 no

Voz 34 27:34 me encanta

Voz 33 27:54 trae eh

Voz 36 28:24 es que sea inmerecido porque a la Escribá se puede ir a De Juana de IC aunque eh

Voz 33 28:41 eh

Voz 2 34:01 tunning

Voz 1995 34:04 nueve cero dos catorce sesenta sesenta la semana pasada se celebró el concurso mundial de callos y descubrimos que los mejores se celebran en Salamanca en guardia esta semana el mejor cruasán del mundo nuestro van a creer pero provisto Lorna vean en una pastelería japonesa de Barcelona y la pizza olvídense de Nápoles porque la mejor pizza se prepara en Tomelloso George RR Martin el creador de Juego de Tronos eh más de una vez accionado que la mejor pizza a su juicio está en Oviedo la mejor pizzería el mundo esa novela así que viene uno muy listo y confiamos en ustedes llega David de Jorge

Voz 2 34:41 sí

Voz 9 34:44 cuando llega el fin de semana es bueno saber dónde se come mejor los mejor

Voz 0453 34:50 a lo mejor llegan hasta que un teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta David de Jorge buenos días amigo que dance hasta es fenomenal

Voz 1995 34:58 en el vídeo que acaba de colgar el es ese debería haber un igual que juzgan a los tuiteros a los raperos tenemos

Voz 5 35:05 pasando por tripas

Voz 1995 35:08 deberían afinar la Audiencia Nacional debería tener en cuenta los vídeos que sube David

Voz 14 35:13 Jorge eso juzgar China pero ayer lo que hay que hacer la libertad que nos proporcionan las redes Toni Garrido

Voz 1995 35:21 bueno hoy que sepan ustedes que hemos pedido a David que elabore una lista con los mejores sitios donde Hinault me han querido dar sea yo no lo sé los sitios que va a decir David de Jorge y eso me inquieta

Voz 14 35:36 no me extraña porque bueno no si es porque saberlo todo tenía que pasar no

Voz 5 35:42 en tu lista es

Voz 14 35:43 me voy a darnos la mano Toni todos daros la Money disfrutar de este texto yo para ver al fuego de la lista puede estar

Voz 1995 35:52 hace de lo que tú no vas a contar todo ha sido

Voz 14 35:55 más de una nave simas de una dos y tres desgraciadamente me voy a morir sin ir muchísimo a sitios siempre me encantaría es trabajar pero bueno extras que os voy a facilitar que estaban todo y he disfrutado como un auténtico perro y sobre todo lo más importante de todo es que entrado siempre por la cocina Roquetes muy importante entraran los locales a poder ser por la cocina saludar disfrutar con todos dar un abrazo a los cocineros y entonces siempre te van a dar la tajada más gorda y el bocata más grande

Voz 1995 36:23 yo sólo quiero decirles que hay un uno de los grandes de la cocina de la historia de este país gran amigo de esta casa es Martín Berasategui me acaba de poner un mensaje que dice Toni cuidado en este sinvergüenza que no tiene medida deslenguado Garrote

Voz 14 36:37 Martín tiene amigos de amigos para siempre un fenómeno me algo más íntimo una cruz que me persiguen sino tengo Juan Echanove porque voy a los sitios pensando que soy el primero en llegar posea una pequeña pasteles en Aracena o derepente aparezca un bar en Villanueva de Córdoba en el que hacer un en un una bebida especialísimo hoy a Robledo de en una tasca siempre Juan Echanove y Martín Berasategui en Estados escribió en todos los sitios entonces me inquietan mucho todos los personajes porque parece que llegado el primero a la luna ida y una curva ahí detrás una roca hay una fotografía de Echanove de Martín Berasategui

Voz 1995 37:16 pequeño saltamontes nueve cero dos

Voz 26 37:19 sesenta sesenta

Voz 1995 37:21 hoy por hoy el mejor sitio vamos a entrar vamos a hacer lo que nos por dónde empezamos

Voz 14 37:26 bueno pues vamos a empezar donde quieras pero por ejemplo podemos empezar por algo muy reciente que estén bien porque estar en Santiago de Compostela y recomiendo a todos los oyentes que si quieren con nuestra la mejor empanada de show a Soledad Raso o de la empresa del mundo mundial vayan a boato negro a verle a Manolo a Schwank es la quinta generación en la misma opción bueno pues al frente de esa tasca sin igual es un sitio maravilloso uvas con esa pasta crujiente fin nada con ese reino jugoso es algo fuera de serie osea que primera recomendación globo o por ejemplo como un jet privado vamos a Sevilla ese día vamos a disfrutar en el Hai Lu en Triana o en las cerezas que están en el barrio de Santa Cruz del mejor jamón ibérico del mundo mundial se hace pasar los mayores crisis

Voz 1995 38:14 de ahí el mejor jamón

Voz 14 38:16 a los lo hace en Hi luego en las Teresa sea dos establecimientos de bandera y luego ya sin salir de Sevilla si os queréis comer el mejor Montaditos de whisky o los mejores caracoles del mundo mundial tienes que ir a puerta osario donde el amigo Emeterio a casa y me ibais a par

Voz 5 38:34 en colores pues parece ser que os parece el comienzo de Fito y espero que usted está notando sino los los pocas hice lo bajan yo lo único que siento ahora mismo

Voz 1982 38:44 eh

Voz 5 38:44 es un vacío interior cuando digo creo que creo que es hambre pleno muy

Voz 14 38:50 hay ahora no estuvimos viendo como el fieltro amarillo del micrófono no porque

Voz 1995 38:55 sino no todavía todavía todavía no no lo descartes están llegando muchos mensajes por ejemplo Belice uno el mejor sitio para comer conejo ya sea con arroz al ajillo ensalza con tomates en venta los conejos en Mairena de Alcor en Sevilla sólo sirven Conejo seguimos en Sevilla vigente Manuel para comer unas judías con perdiz la cafetería Frankfurt en Fuenlabrada las hace Javi previo encargo exquisita Javi vete preparando este fin de sé cuantos seremos Tom

Voz 14 39:23 cafetería Frankfurt y bueno yo hombre no

Voz 1995 39:27 dice Spanish búhos cualquier tipo de cerveza en la abadía muy cerca de la Puerta de Toledo Madrid Bette Davis restaurante el tizón Oviedo a mi me gusta esto de hacer proselitismo también me parece me parece bien bueno has empezado fuerte cito

Voz 14 39:42 aunque que me encanta la debamos encanta la melodía que dispuesto de fondo que es como sigue

Voz 5 39:48 Roy así como siempre nombre hay algo bueno light ojo por este hay algo erótico donde y cuando dices Chupete arte los estoy

Voz 1995 39:56 algo erótico en nuestro de

Voz 5 40:00 por no me quedo tranquilo

Voz 19 40:02 David te quiero

Voz 1995 40:08 sigue con el con el menú que me está dando

Voz 14 40:10 ver bueno va a ver marisco o marisco es el marisco el piso quedó esto vamos a comer

Voz 1995 40:16 estamos a primeros de mes venga de admitimos

Voz 14 40:19 Negrilla vamos a Bajo de Guía íbamos como el mejor langostino del mundo mundial pues en Joselito Huerta es una tasca que está ahí bueno pues al borde al borde del mar es un lugar maravilloso en el que se comen unos langostinos con unos vivo a tantos que no tiene ni bigote arrocera unos langostinos tiernos Prieto es maravilloso y luego bueno pues un plan Julio Iglesias como ser chárter Esther ignoramos a O Grove a los a casa del amigo Berto a comernos la mejor sentó ya mejor Bellver hecho del mundo mundial también ahora mismo además es el mejor momento para la centuria porque están en rellenas tienen esos corales en la cabeza que son unas sopas celestial esas patas llenas de unos haces de carne que son absolutamente indescriptibles viró queremos rematar con una buena cierra la gamba roja yo recomiendo que pusiéramos un salto Alicante y nos vayamos a una de las mejores barras que hay en este país que se llama el Nou Manoli que conoce todo el mundo y allí también sirven marisco realmente extraordinario ella para no perder comba ya que estamos con los entrantes deliciosos yo también lo recomendaría la frito pura de los diamantes que es una estas Qashqai en Granada que hacen una fritura de pescado y de marisco deliciosa hiló sin salir de mi ciudad en Donostia hay un lugar también que me flipa que se llama La Tasca Paco bueno que hacen unas gambas Jabbar bocina que son algo

Voz 5 41:40 que dice gambas con gabardina no se dice así que está faltando está bien esta ruta

Voz 1995 41:58 yo me está faltando ahora mismo

Voz 5 42:00 sido un pincho de tortilla o tortilla tortilla tortilla

Voz 1995 42:04 David

Voz 14 42:05 días hay muchas mira me encanta la de la Encina que están Palencia que hay una mujer que se Macy hace una tortilla de patata palentina flipa es en colores y luego hay dos tortillas que a mi me gusta mucho una porque no se iba todos los honores porque la cocina nada más y nada menos que era amiga Josefa Josefina que es una fenomenal están en el Casino en Lesaka Navarra que hace la Navarra que yo siempre digo que si algún día vida acerca de la pyme a latina tortilla de patata seguro que tenía esa forma bueno pues Paulo Gago o la tortilla de Josefina que sean altos día súper delicada de riquísima hiló hay otra tortilla de patata veo que también está muy rica que es la tortilla de bacalao de la sidrería rosario que está en Astigarraga muy cerquita de San Sebastián que es una día bacalao Toni Eaton que flipa fíjate

Voz 5 42:51 hace muy sencillo bacalao descarado

Voz 14 42:54 qué difíciles lo calor sí sí es muy difícil esta mujer los gases ponerle mucha cebolla muy tostaditas le pone un puntito de picante está muy jugosa los haces de bacalao se deshacen cuando los metes en la boca y es una tortilla de bacalao que bueno pues que no te olvidas nunca la comes dices qué es esto un estadio en el mundo para para probar exquisiteces de verdad muy muy buena vamos a será cómo estáis cómo estáis cansados

Voz 5 43:20 en este este

Voz 1995 43:23 en el mismos tuvimos ayer con nosotros Jorge aún aún tipo súper interesante que es el concursante un concursante de televisión

Voz 0453 43:30 según Valentín que sus los otros porque aprovecharlo

Voz 1995 43:33 previsión para denunciar la situación de de miles y miles de profesores universitarios en este país que cobran en su caso eran doscientos treinta euros por seis horas de de clase a la semana que no llegaba ni para la gasolina que tenía que hacer bueno pues después de hablar con nosotros injusto no sé si porque sabía que iba a saben Eto o y demás Le dio a Valentín para hablar del arroz esto es lo que decía yo

Voz 42 43:54 es lo mejor para todo el mundo lo hacen en un pueblo de la sierra de Alicante que se haya Masella que está a las faldas de Aitana que es la la montaña más alta de Alicante la sierra de Aitana que lo ideal es darte un paseo por la sidra y luego ir a

Voz 1995 44:09 este en mitad del programa de televisión en el concurso tú crees que todo el mundo en este país igual que todos somos mejores entrenadores todos sabemos que hay que hacer en Eurovisión tú crees que todo el mundo en este país David sabe donde se come la mejor paella del mundo

Voz 14 44:24 tengo la menor duda vamos por supuesto es que es así nos antes sino que yo creo que todo eso se concentran en taxista creo que es el la gastronómica española más inteligente que todos saben dónde que comer todo lo mejor son obra los taxistas hasta hasta los primeros humilde en su tengo un candidato para el mejor San mixto del mundo que llegan

Voz 28 44:45 no no hay un nuevo campeón la Montesa sin Hermosilla con Alcalá aquí en Madrid hace el visto con obra de

Voz 1995 44:53 mira yo no me número como señala en Oviedo donde de que van a quitar checo que ya sabes

Voz 9 45:00 pues enfrenta a

Voz 1995 45:02 perdóneme enfrente hay Bonis Isofotón desde el mérito el mejor sándwich mixto de Iradier algo también te de Vito bueno pues

Voz 14 45:12 como como delito como es el de jamón y queso EBIT bikini le llaman en Barcelona

Voz 7 45:17 no es la cosa más laboriosa

Voz 14 45:20 del mundo mundial de hecho otro día hablando otra vez de Juan Echanove me dijo me confesó que lo único que le interesa ahora mismo en el mundo es fumar habanos y comerse Luis de jamón y queso

Voz 5 45:28 pero por este orden Ése es el orden de fumar puros después

Voz 14 45:34 es un habano y luego según seamos deja bonitas

Voz 1995 45:36 desde Córdoba en nueve cero dos catorce sesenta sesenta y lo intentaremos resumir todos los mensajes que están llegando que son muchos a a Twitter y Laura saben no ese comer mejor rabo de toro de de este país Laura muy buenos días primero cuéntanos antes es decirnos dónde cómo es ese rabo de toro podrías describirlo

Voz 1735 45:54 pues mira eh que creo de sabor en la boca si bien no no tiene ningún una especie protagonista no tire el Romero porque entonces sí se oculta no pero pero pero un manjar porque pues queda Store está es el mejor idea ya está yendo hutu que allí no hay duelo Echanove achican

Voz 28 46:20 esa foto de la orquesta

Voz 1735 46:25 lo que más me gusta porque es una taberna San Cristóbal que no entra en el casco histórico en un barrio de Córdoba que Sir Hardy ir vamos que yo tengo o dando más culpa comerme rabo de toro éste en una taberna en la calle Rodolfo Gil pequeñas muy castrista Iglesias aconsejó todo el mundo tiene a Córdoba

Voz 1995 46:43 mira cómo se come

Voz 1735 46:45 la judería repite el nombre en cavernas Sancristóbal Rodolfo Gil

Voz 43 46:54 yo comido ahí fijase voy a tener plantarle mes en el que se les instale hombre

Voz 1995 47:03 no no sino ha ido Echanove ahora se me dejas en un

Voz 14 47:07 me gusta porque Hemingway nos tú aquí que echar Robert Martín construcción aquí

Voz 5 47:13 que retrató como sello de garantía no

Voz 1995 47:16 nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos siendo de los mejores sitios donde recuerden hasta hoy por hoy el mejor sitio

Voz 2 52:08 eso sacó yo soy el tipo al que están versículos el mal Brujita Fundación una sexta Isabel sotana cuarta temporada de Negra y Criminal dos nuevos capítulos cada mes con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com balear

Voz 1995 52:44 el hambre que dices tú de anterior David antes de de que lleguen es que son muchos oyentes nos están llamando lógicamente este país nos marque el viernes tiene hambre Un país para antes de que llegue todo eso nos hemos advertía hemos hablado de de de

Voz 14 53:00 entrantes vamos todos los platos principales

Voz 5 53:02 venga va mira por ejemplo arroces

Voz 14 53:05 la playa de conocen caracoles de Paco Gandía en Pinoso que hacen Paco y fina es imbatible y luego hay otro ahorro distinto que es uno va con almejas que hace Iñigo Peña en el restante Narro de Donosti que por cierto Iñigo Peña ha sido padre ayer que hacer una queja es clara no sé si siendo padre le va a salir mejor o peor hace una roce tío que alucina y luego hay otros clásicos así principales como por ejemplo el cocido montañés no les o las albóndigas de encanta Cantabria en Cantabria luego hay un rodaballo a la brasa qué hacen en el restante caía en Getaria en Guipúzcoa también extraordinario el pincho amor uno el Alhucemas que es esa restante de Sanlúcar la Mayor en el que miro

Voz 7 53:46 me habló muy Teresa uno pues cocinan

Voz 14 53:48 en una espíritu es increíbles pero el pincho uno es el pincho por uno más atómico que he comido en mi vida o la hamburguesa del ABN que es una hamburguesería clásica en Donosti también que es una hamburguesa extraordinaria o el stick tartar de carne de asco en Valencia que hacia Ricardo Gadea que también es increíble o signos queremos tirar por la chuleta de vaca yo creo que hay tres sitios en España en el que esas de la chuleta como ninguno que es Casa Julián San Nicolás que están en todos los gama están enfrentados en los separa al río pero que son dos casas en las que se hace la chuleta como en ningún sitio en el mundo y luego hay otro sitio en Pamplona que en un lugar en el que danés hace una fabulosa que vive a dos que también hace una unas chuletas bueno busque cesaran si está que se sale del mapa no