Hoy por Hoy (02/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:07 José Antonio Marcos muy buenos días a la tónica buenos días empezamos con noticia de última hora agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a las dos personas que supuestamente dirigieron en el asalto al hospital de la lidia en el que fue liberado el pasado día seis de febrero un narcotraficante que estaba detenido ir recibía asistencia médica en la zona de urgencias Pilar Velasco

Voz 1743 00:24 si se trata de dos hermanos uno de ellos localizado y detenido en Algeciras y el otro en la línea presuntamente ambos había liderado el pasado seis de febrero al asalto a la zona de urgencias del hospital de La Línea donde uno de los narcos de la banda estaba siendo intervenido por las lesiones sufridas en un accidente en moto cuando huía de la policía en el asalto en el que consiguieron liberarlo participaron unos veinte encapuchados mientras el detenido con grilletes esperaba asistencia sanitaria en la operación coordinada por la Policía Nacional los agentes han intervenido más de doscientos mil euros en efectivo a uno de los hermanos detenido la investigación continúa abierta con el fin de localizar y detener al resto de los participantes del asalto el ministro del Interior ha felicitado a los agentes

Voz 1018 00:59 las esperar como decía Pilar el ministro ha felicitado a los agentes de la Policía que han llevado a cabo esta operación también se ha referido a la detención por parte de la Guardia Civil de un hombre que tenía una orden de alejamiento sobre la madre de Gabriel el niño de ocho años desaparecido el pasado martes en Almería hay que tenía una orden de alejamiento como decíamos por haberla acosado

Voz 3 01:16 la fuerza y cuerpos de seguridad han detenido a una persona que esta persona ha sido detenida por otro hecho por haber manipulado la pulsera de alejamiento que tenía que llevar y que por tanto había quebrado la orden de alejamiento que tenía de la madre de Gabriel a la que él estaba acosando pero insisto nada tiene que ver de momento con la desaparición de Gabriel

Voz 1018 01:43 horas doce minutos Federer terminó con casi seis mil trescientos parados menos y ochenta y un mil afiliados más a la Seguridad Social según datos oficiales del Ministerio de Empleo durante el pasado mes aumentó de forma significativa la cifra de contratos indefinidos Rafa Bernardo en con la baja

Voz 1762 01:57 la del paro y el aumento de la afiliación el total de desempleados registrados se sitúa en tres millones cuatrocientos setenta mil afiliados en dieciocho millones trescientos sesenta y tres mil la contratación aumentó más de un seis por ciento respecto al año pasado sobre todo la indefinida un quince por ciento con lo que el total de contratos indefinidos sobre el total está eh en el once por ciento a los sindicatos señalan que la precariedad sigue siendo la norma escuchamos a Tomás Burgos secretario de Estado de Seguridad Social ya Maricarmen Barrera secretario de Empleo de

Voz 0225 02:21 estamos en un mes de febrero por encima de los dieciocho millones de afiliados algo que no ocurría desde el mes de febrero del año dos mil nueve la precariedad Jason Kidd coma ocho por ciento de los contratos firmados en febrero fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 3 02:39 no

Voz 1018 02:40 por sectores la ocupación aumentó sobre todo en educación hostelería construcción e industria manufacturera mientras que bajó en comercio ex secretario de Estado de Empleo también ha subrayado que la crisis política el incertidumbre de Cataluña tuvo un efecto en las contrataciones de esa comunidad crisis que según los indicios que hay ahora mismo son la mesa parece que está lejos de concluir esta misma mañana Carles Puigdemont ha dicho el Racó crisis e impide la elección de Jordi Sanchez está actualmente en prisión provisional no debe descartarse una repetición de las elecciones Soledad Domínguez

Voz 1909 03:07 Carles cuyo Mon dice que no es el escenario que querrían pero que serán inevitables y el Estado sigue sin aceptar el resultado de las urnas del veintiuno de diciembre Puigdemont advierte contra cualquier intento de impedir que Jordi Sanchez sea investido como presiden que ponga trabas

Voz 4 03:22 las a las acciones de Jordi Sanchez si es investido president de la Generalitat cometerá un grave

Voz 0225 03:27 error probablemente un delito también nuestros Puigdemont defiende a Sánchez

Voz 1909 03:32 por encima del que fuera su vicepresidente en contra del criterio de sus socios de Esquerra que aseguran que legítimamente debería ser Oriol Junqueras quien presida la Generalitat como ya ha pasado otras veces en esta larguísima negociación el portavoz de Esquerra ser si se habría advertía en declaraciones a Cataluña Radio que el nombre de Jordi Sanchez es sólo la propuesta que hace Cataluña pero que no ha sido pactado

Voz 1018 03:55 el abogado de Puigdemont ha estado aprender algunos rueda de prensa en Bruselas a la que está anunciando su intención de llevar este caso incluso a Naciones Unidas y los mercados vuelven los nervios color rojo después de que Donald Trump haya anunciado que la próxima semana impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio el veinticinco y el diez por ciento respectivamente como están ahora mismo las cosas Eladio Meizoso

Voz 0527 04:15 pues ahora mismo Milán es a bolsa europea entre las principales que más está bajando un dos con dos por ciento con Fiat en cabeza de las pérdidas de sigue Frankfurt con el dos por ciento París uno con siete por ciento pérdidas más moderadas en Londres el cero coma nueve por ciento aquí el Ibex treinta y cinco está cediendo el uno con seis por cien está en los nueve mil quinientos ochenta puntos en niveles de febrero de dos mil diecisiete encabeza las pérdidas una siderúrgica Arcelor cede el cuatro dos por ciento la segunda es Siemens Gamesa dedicada como sabemos a los aerogeneradores un tres con cinco por ciento y también se está abaratando el petróleo en sesenta y tres dólares el barril de Brent cuatro menos que el pan

Voz 1018 04:52 el lunes a noticia triste de este viernes el apuntábamos hace una hora el fallecimiento de Jesús López Cobos seguramente director orquesta más internacional de nuestro país fue por ejemplo director de la Ópera de Berlín de la Orquesta Nacional de España o del Tea

Voz 0225 05:03 otro real recordamos su perfil con Javier Torres para su felicidad Verdi la música barroca hay para su consuelo de la infinita tristeza el Requiem de Brahms iba para sacerdote pero la vida y la música le salió al paso debutó en Venecia en mil novecientos sesenta y nueve y a partir de ahí los fosas más importantes de los teatros europeos y estadounidenses dirigió como has dicho la Ópera de Berlín la Orquesta Nacional de España la Sinfónica de Cincinatti la de Cámara de los han el Teatro Real de Madrid de dos mil tres a dos mil diez a través por supuesto de entre el no

Voz 5 05:35 he podido hacer pues tienes una autoridad ya de por sí pero tienes que imponerse a la gente es más fácil imponerse también porque al fin al cabo el el fondo hay que tú tienes

Voz 0225 05:46 imponer un criterio equilibrado en la dirección tiene quizás se les reprochaba una falta de pasión el director de orquesta de setenta y ocho años de edad era sin duda el más internacional aunque España nunca haya acabado reconociendo totalmente su talento

Voz 0325 06:06 Isabel Quintana Merkel y Tramek expresaron anoche en conversación telefónica su preocupación por el desarrollo armamentístico anunciado por Putin capaz de inutilizar el escudo antimisiles de Estados Unidos también pidieron a Siria y sus aliados entre ellos Rusia respeto al alto el fuego en el país el Supremo confirma la condena los responso desde la tragedia del Madrid Arena la sentencia que ya es firme condena también al médico Simón Viñals que había sido absuelto por la Audiencia Nacional a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a estudiar con urgencia la situación en Guta Oriental el principal feudo rebelde en la periferia de Damasco la tregua humanitaria en Siria se ha roto de nuevo esta mañana con el lanzamiento de cohetes expectación ante el discurso que va a ofrecer hoy Theresa May entorno al Brexit según la prensa del país nos se en sus palabras la concesión que le pide la Unión Europea volverá a pedir un acuerdo comercial lo más amplio posible defenderá la economía la seguridad y la unidad nacional pues esto es algo de lo que tenemos

Voz 9 08:04 es en el Bernabéu final del partido Real Madrid contra el Alavés una victoria holgada para los blancos vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados

Voz 10 08:13 soy de Alavés pero bueno y además el nacer algo en la Champions lo tiene muy jodido recupera el segundo puesto no recuperar el segundo puesto quieren que recupera antes que la ahí a Madrid lo único que ponéis vienen aquí las cervezas es directo

Voz 8 08:37 por por esto es apología ahorra por bueno vamos a seguir hablando de fútbol todo ya está puesto en el domingo porque juegan el Barça y el y el Atlético de Madrid por la Liga pero llega el martes la madre de todas las batallas el París Saint Germain el Real Madrid muchas de las armas desde el fútbol no salen esa situación y quizás por eso como señal de protesta de alarma made llevó a uno de Burgos más anti futbolísticos este guasa huy no tiene desperdicio está muy

Voz 11 09:00 el ver a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar

Voz 12 09:05 no pero también tienen que defender y tú crees que les gusta defender pero lo tienen que hacer atacan cuando pueden pero también defienden atacan defienden y atacan y defienden entonces sí un lateral brasileño que es millonario baja defender aunque no le guste tú porque no puedes bajar la basura aunque no te guste

Voz 0225 09:29 narración a su padre

Voz 2 09:30 no me esperaba al final Nobel esperaba

Voz 8 09:33 estás explicando que es no es que me guste

Voz 2 09:36 número pues borrarlo ya pues ya está fuera bueno número tres de nuestra lista

Voz 8 09:41 a llamarlo sonido llamarlo joyas me llegó el martes a mi grupo es un homenaje al periodismo de calidad hasta la quema controlada por parte de la Guardia Civil de unos cuantos fardos de marihuana se traslada a un periodista de prestigio el problema de informar en directo mientras se quema la droga muy cerca es quién no es fácil mantener el tipo ni siquiera criterio

Voz 13 09:59 el ejercito está quemando las plantas el está el el humo se desprende de las plantas

Voz 14 10:08 me lo estoy tragando todo compañero de todo el humo gorda cortaba porque así no vamos viene buenas tardes del de Valencia el Ejército está quemando las o de las plantas marihuana ejercito Mc hemos a Holanda él de la flota de marihuana no lleve si lo llueve cuando guiso

Voz 2 10:43 que así que hemos contado antes

Voz 8 10:47 pues hoy oye viradas así pasó la mañana con dos bueno venga vamos a seguir pero no vamos a abandonar el alucinado mundo de las drogas es uno de los de esta semana el cuarto en nuestro ranking a mí me llevó a través de Raúl Del Bosque al chico de los motivos que les Albiol el principio el programa

Voz 11 11:02 ahí es una maravilla

Voz 15 11:05 positivo en cocaína que lo hacía en cannabis y anfetaminas

Voz 8 11:09 no yo creo que puede ser y estaba bien no pasa nada pero sí

Voz 2 11:15 claro que sí tango por favor estás una por otra vez porque es muy sutil pero a veces las

Voz 15 11:25 ha dado positivo de cocaína que no FIAB en cannabis en anfetamina

Voz 2 11:32 señora gente arriba de todo pero yo no lo vamos a abordar indultado no vaya a ser que no estoy para el Very Best el último

Voz 8 11:41 domina estamos a menos de una semana del ocho de marzo Día de la Mujer y un poco el el día que les anuncia una huelga en contra de la desigualdad con el hombre y a mí me llegó que viene matizando que es muy importante en lo que va a suceder y que este sonido lógicamente después de escucharlo lo tenemos que borrar

Voz 11 11:57 haría usted tiene familiares en Méjico Si tengo mi prima

Voz 16 12:01 has visto desde hace mucho tiempo desde hace Si mucho por culpa de su fobia a volar lado prolongaba llevó a los centros comerciales que también le gusta mucho tiene una cocina grande que también disfruta tu borrar duele escucharlo están u

Voz 2 12:17 aquí en algo así como denuncia eh no vivimos en un mundo con tipos así luego que marzo Hay motivo otro es cuando te duden Si el ocho de marzo Hay motivo no piensen en individuos como el que acabó vivo a los corrales del como estuviéramos en el PP otra vez y ahora coges de los Raja así con doce y doce gracias Sergio Ramos en Canarias seguimos

