Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las

Voz 1727 00:02 cinco en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 00:17 qué tal está muy buenos días la película La forma del agua de Guillermo del Toro ha ganado el Oscar a la mejor cinta en una gala marcada por la reivindicación de las mujeres contra el acoso sexual en Hollywood

Voz 4 00:30 luego el se sitúen en siquiera el hijo Esther es faena en cada ensayo

Voz 3 00:39 víctimas del productor Harvey Weinstein como la actriz Salma Hayek que ha querido destacar el coro de voces de mujeres que se han levantado para decir basta ya y contándonos toda la gala ha estado el equipo de las Craig con su directora con María Guerra al frente María buenos días cuéntanos hola qué tal buenos días bueno para empezar ha habido paz ella han hecho un homenaje a Warren Beatty a Faye Dunaway que han leído el premio a mejor película con total tranquilidad que ha sido para Guillermo del Toro por su forma del agua ha conseguido cuatro Oscar ya además pone a los mexicanos en lo alto de Hollywood porque en los últimos diez años han conseguido cuatro Oscar directores mexicanos usted parece justo me parece muy justo parece que es un planeta visual que se lo merece el favor no el favorito de la noche era Tres anuncios a las afueras la película de Frances Mc Dormand que ha conseguido mejor actriz muy merecida además hecho un discurso muy interesante diciendo que necesitamos más que gestos y vestidos reuniones y que haya bueno pues historias financiadas por estos ejecutivos que se han dejado criticar pero que luego haber ver en las películas de educación feminista ha reivindicado la educación fue exactamente ha dicho que su hijo así es un hijo de una madre feminismo Sam Rockwell también ha sido actor de reparto por esta película y la gran sorpresa ha sido el déjame salir a mejor guión una película una opera prima de un director negro también una película con mucha carga política e pues ya todos los demás premios muy muy repartidos en en una la como decías muy activista quizá un poco aburrida en en el tono pero que reclama que no solamente los que esto se queda en los vestidos que vayan mucho más allá también ha habido reivindicaciones para los Dreamers porque hoy quedan desprotegidos los los los flan menores de edad que llegaron a Estados Unidos a que ha sido una gala interesante en lo que muestra un cambio una evolución en en Hollywood que es más abierto más diversos Imaz político nuevo más voy mucho más político y más comprometida

Voz 1727 02:42 hasta luego Maria gracias con Hollywood reivindicando su

Voz 3 02:45 mujeres comienza la semana del ocho de marzo de aquí al jueves esas reivindicaciones las de más de la mitad de la humanidad por ocupar el espacio que en el día a día se les surta pero la madrugada política tiene su sede aquí en Europa en Roma porque Italia sigue con su lentísimo recuento de votos según las proyecciones con un treinta por ciento del voto escrutado las elecciones dejan el panorama endemoniado que ya anticiparon las encuestas gana el Movimiento cinco Estrellas pero sin mayoría para gobernar les supera en votos la coalición de la derecha y dentro de ella los ultras de la Liga Norte se imponen al partido de Berlusconi de manera que Italia vota por lo nuevo por lo extremo Roma Joan Solés cómo va el recuento buenos días

Voz 0946 03:33 buenos días Pepa del resultado provisional porque es ahora sigue todavía el escrutinio es como dices endemoniado se reparte practicamente a tercios entre las dos grandes coaliciones de derecha izquierda y los cinco Estrellas que punto arriba punto abajo obtendrían un tercio de los votos por partidos los Cinco Estrellas del cómico Grillo es el más votado como en el dos mil trece superaría el treinta por ciento el segundo partido también como en el dos mil trece seguiría siendo el democrático con el veinte por ciento superan con la derecha de Berlusconi que no llegaría al catorce por ciento de la derechista Liga de Salvini que obtiene incluso mejor resume

Voz 0628 04:09 estado que Berlusconi fácil las cosas se pueden hacer todas las

Voz 0946 04:12 combinaciones posibles pero a día de hoy parece imposible que se pueda formar un nuevo gobierno en Italia

Voz 3 04:21 bueno pues así viene el lunes cinco de marzo y en España la semana comienza con la nueva ronda de contactos que inicia hoy el presidente del Parlament de Catalunya Roger Torrent para tratar de investir un presidente de la Generalitat un camino truncado de nuevo por el desmarque de la CUP que este fin de semana no ha avalado la candidatura de Jordi Sanchez el designado a dedo por Puigdemont Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:44 buenos días la CUP está convocada a esa ronda hoy mismo a las diez y media de la mañana pero no han confirmado todavía que vayan asistir media hora después será el turno de Xavi Domènech de Cataluña en como hoy el portavoz de Esquerra en el Congreso Joan Tardà publica una columna en el periódico de Cataluña en la que tire hacer

Voz 5 04:57 Carsa los comunes y también al PSC porque según hacen falta menos tripas

Voz 3 05:02 pero también va a continuar la búsqueda de niño desaparecido en Níjar en Almería tras peinar la depuradora junto a la que se encontró una camiseta

Voz 0027 05:09 con interior que ahora se está analizando para saber si pertenece al niño y si puede tener rastros de ADN de otras personas a madre respiraba noche aliviada tras descartarse que sois hubiera ahogado

Voz 6 05:23 esto no es más esperanza te puede reencontrarnos con el pésimamente sobretodo no

Voz 1727 05:28 esto

Voz 6 05:29 la muestra que pensar que estuviera estaré y ahogado

Voz 3 05:33 el temporal ha dejado esta noche escenas de película en las costas de Huelva y de Cádiz suena sonaba el tornado que ha golpeado la zona de Puerto Sherry en El Puerto de Santa María en Cádiz

Voz 0027 05:47 deja numerosos destrozos materiales además de un accidente en la A49 en Huelva con varios heridos

Voz 0577 05:55 qué podemos esperar en los próximos días Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:59 buenos días a lo largo de toda la semana el tiempo se mostró igual de cambiante que en los últimos días Nos FIES de los momentos de sol porque los chubascos irán ganando protagonismo en gran parte de la comunidad en distintos momentos de la jornada con ambiente frío hasta el jueves no esperamos que empiecen a subir las temperaturas de momento la lluvia las próximas horas viajará de oeste a este por toda la península a medida que se acerque al Mediterráneo sobretodo al mediodía irá perdiendo actividad menos empleo

Voz 3 06:23 de Ares y Cataluña donde algunos chubascos también pueden serlo

Voz 0978 06:25 tensos algún chubasco mucho más aislado en Canarias frío ahora durante la tarde máximas de diez a quince grados en toda la Península y Baleares cerca de los veinte en Canarias estas temperaturas hay que añadir el viento que soplará fuerte sobre todo en la zona del estrecho también del Mediterráneo acentuando la sensación de frío

Voz 3 06:44 y en los deportes la jornada de Liga en Primera nos deja un nuevo técnico destituido Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 06:50 buenos días Pepa Juan Ramón López Muñiz el del Levante tras el empate a uno en casa llevan tres años y después quince partidos consecutivos sin ganar al Levante está a un punto del descenso directo justo por delante de la Unión Deportiva Las Palmas que esta noche cierra desde las nueve a jornada veintisiete visitando al Celta en Balaídos tiene al Depor a dos puntos y prácticamente hundido en la tabla el Málaga por el título el Barça Se marcha ya los ocho puntos sobre el Atlético Valencia y Real Madrid completan los puestos de Champions los de Europa League son para Sevilla y Villarreal

Voz 8 07:17 Juana Ratzinger seis

Voz 3 07:33 altavoz tan potente para el mensaje feminista como es la gala de los Oscar entramos en la semana del ocho de marzo Marina Fernández buenos días

Voz 1491 07:42 buenos días una semana que vamos a estrenar en Hoy por hoy reuniendo en este estudio a tres generaciones de mujeres de una misma familia para que nos cuenten desde sus tres puntos de vista por qué va a hacer huelga el próximo jueves a las nueve y media escuchamos abuela madre e hija Marina Mercedes Maricarmen y un poco antes a las ocho y media repasamos los dar dos cuál es la brecha salarial en sectores como la sanidad o la educación para franqueando la doblemente oscarizada Frances Mc Dormand inclusión señores María Guerra Pepa Blanes Lucía Taboada nos van a contar durante la mañana cómo ha sido esta gala de los Oscar íbamos a estar muy pendientes del que podría ser el Oscar a la película de terror del día los resultados de las elecciones en Italia los extremos se va imponiendo en el escrutinio que vamos a seguir en diré

Voz 1161 08:27 esto con Joan Solés que vamos a analizar a las ocho con Sandro Pozzi subsecretario de Política Europea

Voz 1491 08:33 en el Gobierno de Gentiloni Iker nos va ayudar a entender Jean tertulia nuestra compañera María Angela Pavone junto a Enric Giuliana hijos José Manuel K

Voz 9 08:40 sólo la cota por María Guerra la forma de su director Guillermo del Toro se han llevado los premios gordos de la noche Oscar a la Mejor Película Óscar al mejor

Voz 1727 08:54 el director que tensan los oyentes será su apuesta o les gustaba más otras nominadas

Voz 1491 08:58 como tres vamos a las afueras por ejemplo que no ha ganado mejor película pero que existe ha llevado mejor actriz protagonista para Frances Mc Dormand ISI han seguido la gala como la han visto para nuestras compañeras de de Street ha sido un poco floja una ceremonia masculino políticamente correcta en la organización de lo esperado qué piensan los oyentes

Voz 1727 09:16 Marina Mercedes y Maricarmen hija madre y abuela nos va a contar esta mañana sus razones para ir a la huelga del jueves a los diecinueve años a los cuarenta y nueve a los setenta y dos y nos preguntamos si este debate si este tema el de la huelga de mujeres el de la desigualdad de género se ha colado también en las casas de nuestros oyentes

Voz 1491 09:36 están hablando de la convocatoria del jueves de esta huelga están hablando de feminismo de qué manera tienen dudas todavía sobre la convocatoria queremos que nos lo cuenten como siempre en nueve uno cinco dos dos dieciséis

Voz 1874 09:45 sesenta poner seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 9 09:52 yo ya les digo yo que en la redacción de Hoy por hoy se ha colado cada día de la semana

Voz 11 10:00 no está también a las seis y diez cinco y diez en Canarias les dejó con Aimar con Elena Sánchez y Roberto en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 12 10:11 hoy por hoy pienso que que viene centrar todos mis seguros a la mutua hito porque no te los trajes piénsalo

Voz 13 10:18 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tus seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en a punto es conducir Lucas

Voz 9 10:34 la misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches mes sufre

Voz 14 10:39 es difícil calcular bien las distancias Feinstein seis son entes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción encuentra el asentó óptico de confianza en seis punto es barra visión

Voz 15 10:53 es que pueda ayudarle ya porque quiero estar alarma si esta mañana

Voz 16 11:00 Nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 17 11:03 no se preocupe ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que le decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 18 11:08 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 19 11:16 punto es que estos carburantes te el mutuo

Voz 1727 11:21 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnologías

Voz 20 11:24 actriz ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 21 11:29 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 22 11:38 para mí la radio también eh porque las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo componer la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tenga esa inmóvil la radio siempre está ahí no supe su te acompaña el valor de la radio

Voz 18 12:00 es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 0946 12:03 comercial

Voz 23 12:07 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:10 hoy por hoy

Voz 0027 12:11 lentísimo el escrutinio en Italia que a esta hora siete horas después de que cerraran los colegios obliga todavía a trabajar con datos de las proyecciones gana el Movimiento cinco Estrellas pero no tiene mayoría para gobernar la coalición de la derecha tampoco la tiene aunque en su conjunto es muy fuerte y la noticia está dentro de esa coalición los ultras de la Liga de Matteo Salvini habrían quedado por encima del partido de Berlusconi la derecha xenófoba se hace fuerte Joan Solés hola de nuevo

Voz 0946 12:35 buenos días a los Cinco Estrellas del cómico Grillo es el partido más votado como en el dos mil trece y superaría el treinta por ciento el segundo partido también con mimo en el dos mil trece seguiría siendo el democrático con el veinte por ciento superando la derecha de Berlusconi que no llegaría al catorce por ciento y a la Madrid

Voz 0577 12:53 esta Liga con un sorprendente

Voz 0946 12:55 dieciocho por ciento por partidos se puede observar la evolución del electorado italiano sin embargo con la nueva ley electoral que exige el cuarenta por ciento mayoría absoluto es imposible hoy por hoy formar un Gobierno el resultado provisional porque a esa hora sigue todavía al escrutinio es sorprendente esa parte practicamente a dos tercios entre las dos grandes coaliciones derecha izquierda los cinco Estrellas punto arriba punto abajo que obtendrían un tercio de votos de los votos de los italianos en cada una de estas formaciones

Voz 0027 13:30 por tanto a esta hora todo absolutamente provisional pero el escenario que se dibuja es uno de los más temidos en Bruselas una fragmentación del panorama político italiano ya muy complicado de por sí además con un crecimiento importante de las fuerzas escépticas el contrapunto sin embargo están Alemania donde queda ya definitivamente resuelto el atasco político las bases del SPD han dicho sí a que su partido entre en una nueva gran coalición liderada por Merkel un sesenta y seis por ciento de los afiliados del Partido Socialdemócrata ha votado a favor eso quiere decir que un treinta y tres por ciento lo ha hecho en contra lo que evidencia el creciente divorcio entre la cúpula del SPD sus militantes corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 14:08 Alemania volverá a ser gobernada por una gran coalición de socialdemócratas y conservadores los militantes del SPD han votado a favor de participar en un Gobierno liderado por Angela Merkel quién asumirá por cuarta vez la cancillería su tercer Ejecutivo tripartito con un sesenta y seis por ciento de los votos los socialdemócratas la gran coalición echa a andar después de cinco meses de las elecciones federales tras un intento fallido de formar gobierno con liberales y verdes el propio presidente en funciones del SPD o la ha reconocido la dificultad de llegar este resultado tras meses de divisiones internas en el seno de la casa de Billy Bragg los miembros del Partido Socialdemócrata ha seguido la propuesta de la ejecutiva federal de forma mayoritaria ahora ya está claro que el Xperia formará parte de un nuevo gobierno esta decisión no ha sido fácil para el partido en las últimas semanas ávido interesantes y transparentes debate sobre el acuerdo de coalición

Voz 0628 15:02 el listón Jaques

Voz 0391 15:05 Angela Merkel se ha apresurado a felicitar al SPD por su claro resultado a favor del pacto de gobierno ya ha manifestado su alegría por continuar trabajando con los socialdemócratas por el bienestar de Alemania su elección como canciller está prevista para el catorce de marzo el espera ya anunciado que se tomará esta semana para designar a los ministros de las seis Carter

Voz 1727 15:23 las conseguidas en las negociaciones con los conservadores

Voz 0391 15:25 sí

Voz 0027 15:27 en Siria los ataques del régimen de Al Asad y sus aliados sobre Guta oriental han matado solo este domingo a treinta y cinco civiles entre ellos doce niños según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y los supervivientes abandonan a miles ese bastión opositor informa desde Beirut Ursula Andrés

Voz 24 15:42 en camionetas cargando con colchones y con mantas miles de personas habrían huido de sus casas en Guta Oriental durante los últimos dos días lo hacen ante el rápido avance de las fuerzas progubernamentales en poco tiempo el régimen ha tomado un cuarto del territorio de los rebeldes de seguir así bien pronto dividirá en dos bolsas aisladas este enclave asediado en manos opositoras desde hace cinco años con esta ventaja en el terreno Bachar al Asad no tiene ninguna intención de aplicar la tregua humanitaria de treinta días que les reclama la ONU aunque el régimen habría autorizado la entrada de convoys con ayuda para hoy para mañana así hablaba ayer el mandatario ante periodistas

Voz 1727 16:18 Miren por cocina continuaremos combatiendo el terrorismo

Voz 24 16:22 empezamos ayer en Guta es la situación humanitaria de

Voz 1727 16:25 que Occidente habla de vez en cuando es una mentira ridículo

Voz 24 16:28 hola la táctica usada por sus tropas es parecida a la del asalto final de Alepo y combina combates terrestres y bombardeos que han causado la muerte de setecientos habitantes de Guta en apenas dos semanas

Voz 0027 16:43 en España Ruggero renta del presidente del Parlament catalán inicia hoy una ronda de contactos muy rápida se va a reunir en un solo día con todos los partidos políticos catalanes para saber si la candidatura de Jordi Sanchez tiene o no los apoyos suficientes como para intentar siquiera una investidura de momento no lo siete este fin de San a la CUP ha dicho que no lo apoyará sin esos votos miro este puto amónico min que siguen fugados el independentismo no tiene mayoría para investir a Jordi Sanchez pero Frederic Vincent Radio Barcelona bon día o Cataluña insiste públicamente en que Sánchez es su candidato también públicamente repiten que no se han planteado la opción de que de Puigdemont Comín dejen sus actas

Voz 0706 17:19 Partido Demócrata cargó ayer contra la decisión de la CUP de no apoyar el acuerdo entre Catalunya y Esquerra para investir a Sánchez Marta Pascal

Voz 25 17:25 les pregunten una vaga danés ha aquí mes colombiano de la historia

Voz 0706 17:30 con Pascal preguntaba a quién más quiere la CUP mandara a la papelera de la historia en referencia a la expresión que usaron en su día los anticapitalistas cuando forzaron la renuncia de Artur Mas considera que presentar un candidato que no sea Puigdemont supone ceder ante el Estado pero la coordinadora del PDK

Voz 25 17:44 aquí no vamos a renunciar para nada nada pero no estamos en la fase ni del postureo no mide la unilateralidad ni la de desobediencia estamos en la fase de dar cumplimiento al mandato de los ciudadanos el día veintiuno

Voz 0706 17:57 sobre las voces que han aparecido en Esquerra planteando la opción de investir a Oriol Junqueras el PDK también insiste que los pactos están para cumplir

Voz 0027 18:03 lo que de verdad ha removido las aguas independentistas en las últimas horas ha sido el artículo del diputado de Esquerra Joan Tardà planteando que ha llegado la hora de acercarse a los Comunes y al PSC alerta tarda de que sería muy peligroso que Cataluña cayera en lo que él llama la batuta Batasuna

Voz 0706 18:18 lo aseguraba en un artículo publicado ayer en el periódico bajo el título ni Asturias ni huida hacia adelante ahora toca ser más en este artículo pedía al independentismo menos tripas más Ebro Eduard Pujol de esos para Cataluña aseguraba después en Twitter para los despistados textualmente que el PSC PSOE de Iceta también es el ciento cincuenta y cinco Mireia Boya de la CUP también en Twitter escribía no son tripas es el uno de octubre en cambio desde los como es Xavi Domènech tendía la mano a tarda argumentando que harán faltas alianzas sociales y políticas dice de las fuerzas del catalanismo popular para poder salir de la situación

Voz 1727 18:50 tú aquí Paralelamente ayer en Barcelona

Voz 0027 18:59 la plataforma anti independentista Taberna congregó a unas quince mil personas según la Guardia Urbana para reivindicar la permanencia de Cataluña en España y escuchen las palabras de Alberto Núñez Feijóo cedente de Galicia Partido Popular que repite mucho mucho que no está en la carrera para suceder a Rajoy pero al mismo tiempo dice

Voz 0391 19:18 esto creo que un presidente de Gobierno puedo sido cubrió torno a es positivo

Voz 3 19:24 cree que Alberto Núñez Feijóo que también ha sido presidente de una comunidad autónoma sería un buen candidato a suceder a Mariano Rajoy

Voz 0391 19:31 tome después de haber dicho lo anterior sería una contradicción decir lo contrario

Voz 0027 19:36 Feijóo anoche en La Sexta con Jordi Évole y un mensaje más el Íñigo Errejón este fin de semana acierte de que PSOE y Podemos o cooperan o la derecha les pasa por encima

Voz 2 19:51 pues que venga volveré para ofrecer lo mismo

Voz 0027 20:09 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en Euskadi jornada fundamental hoy el juicio del caso De Miguel que es el mayor proceso de supuesta corrupción instruido nunca en el País Vasco y que salpica a destacados antiguos miembros del PNV en Álava una red que operaba con domicilio fiscal en una sociedad gastronómica de Vitoria desde la que supuestamente se cobraban comisiones del cuatro por ciento en el juicio hoy declara Ainhoa Alberdi que es la abogada que destapó esta supuesta trama de comisiones ilegales ella denunció que después de haber recibido un contrato público los entonces altísimos cargos del PNV empezaron a pedirle que pagara una mordida cien mil euros cuando ya se negó recurrieron incluso a su padre para que el presionara a la hija está pagara Euskadi Isabel León algún

Voz 0821 20:55 qué tal uno en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava reservado dos días seguidos hoy y mañana para esta declaración a escuchar además las grabaciones que ella aportó en las que supuestamente se alude al pago de comisiones ilegales su prueba testifical Se prevé importante y larga en el primer caso porque su denuncia al fin y al cabo de esta apuesta trama además de la presunta comisión ilegal ha planteado coacciones y presiones y larga porque a las preguntas de la Fiscalía Alberdi deberá sumar las que le planteen los letrados de los veintiséis imputados recordamos que estas defensas han llegado a pedir la anulación de las grabaciones que aportó por indicios de manipulación pero el tribunal ya indicó que eso se resolverá en sentencia los tres magistrados que presiden este tribunal han decidido que la abogada declaren sala de vista sin vio ambos ni videoconferencia aunque se va a evitar una confrontación visual con los imputados así que entrará al juicio antes de que lo hagan los encausados puede hacerlo además directamente en coche para no ser grabada por las cámaras tampoco su imagen va a ser difundida en la señal que se distribuye a los medios sólo podremos escuchar su voz así que expectación ante esta declaración el miércoles será el turno de su padre

Voz 0027 21:57 en Alicante varios partidos de la oposición van a denunciar ante la policía y la fiscalía la aparición de un micrófono oculto en el despacho de la concejala de Urbanismo se localizó hace dos meses pegado con cinta aislante debajo de un mueble del despacho pero en este tiempo en estos dos meses el equipo de gobierno del Partido Socialista no lo ha denunciado la oposición se ha enterado este fin de semana por la prensa incluido el concejal de arañar Alacant que ocupaba ese despacho hasta hace unos meses a Natalia

Voz 1727 22:20 día bon día este concejal Miguel Ángel

Voz 0027 22:22 contado han presentará hoy una denuncia ante la Policía Nacional para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes critica que el equipo de gobierno no le dijera nada hay exige tener toda la información sobre la empresa de seguridad contratada por alcaldía del trabajo que se haya realizado el PP también exige la comparecencia en el pleno de la concejal socialista Eva Montesinos para que explique por qué no informó

Voz 12 22:42 de que se había encontrado ese micrófono oculto

Voz 0027 22:45 la edil admite que hace dos meses que se encontrar micrófono lo hizo una empresa de seguridad que se contrato porque se producían interferencias en los móviles pero dice que junto con alcaldía se decidió hacerlo público para no montar circos innecesarias gracias a en un minuto vamos a mejor

Voz 22 23:02 a ver cierra martillos adivinó vehículo comercial Renault lo llevo todo venas me este profesional y que bate un vehículo comercial de este setenta y cinco euros al mes cuarenta y ocho cuota centrada min setenta y cinco con ochenta y tres Eurostad hay cuatro con noventa por ciento cuota final cuatro mil cuatrocientos sesenta con cincuenta y uno euros Comisión apertura ciento setenta y ocho con sesenta y cuatro euros financiado por leasing oferta reza Iván que hasta fin de mes condiciones en Renault punto es mi hijo Javi

Voz 9 23:23 que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la serie presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición el Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso

Voz 1727 23:43 Nina Adela Cortina Enrique más

Voz 9 23:45 tienes y muchos más informa T en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasaran Zoco revista magacín tu plana punto com purismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 15 23:59 no puedo ayudarle buenas llamaba porque quiero si esta mañana

Voz 16 24:06 Nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 17 24:09 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalado

Voz 18 24:14 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online Securitas Direct punto es

Voz 23 24:25 en la Cadena Ser

Voz 1727 24:27 hoy por hoy

Voz 0027 24:29 la Guardia Civil busca rastros de ADN en la camiseta ha encontrado en el Cabo de Gata este fin de semana y que se cree pertenecía al niño desaparecido la semana pasada en Níjar los investigadores no han encontrado ninguna pista en el rastreo de la depuradora de la zona Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 1874 24:44 el padre de Gabriel quién durante un paseo encontró el pasado sábado una camiseta interior de color blanco y talla infantil que reconoció como una prenda de su hijo la Guardia Civil hasta analizando para confirmar si tiene restos de ADN del menor tras este hallazgo el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas inició una intensa búsqueda la depuradora ubicada trescientos metros Se tanto apareció la camiseta pero sin nuevas pistas sobre el paradero de Gabriel un escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con base en Valdemoro se ha sumado al dispositivo de búsqueda que ha ampliado su radio hasta la playa cercana del Playa donde hoy agentes y voluntarios van a continuar rastreando los padres de Gabriel están más esperanzados tras la búsqueda infructuosa en la depuradora

Voz 0027 25:23 gracias a la Armesto la policía bulle el homicidio de un joven de diecinueve Nos en Madrid a un enfrentamiento entre bandas latinas hay ya cuatro detenidos a los que los investigadores vinculan a la banda Dominican Don't Play Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:36 si las primeras investigaciones apuntan a que los cuatro detenidos pertenecen a esta banda tres son de origen dominicano uno de origen español la policía intenta esclarecer el grado de implicación en este crimen de cada uno de ellos el joven de diecinueve años recibió un disparo dentro de la vivienda donde se habría iniciado una pelea hay después los sacaron al descansillo del bloque de pisos Tatiana cuestas portavoz del Samur

Voz 26 25:53 la víctima estaba en el descansillo de un bloque de viviendas tenía una herida por arma de fuego en el hemitórax derecho un miembro de Policía Municipal y otro de Policía Nacional comenzaron las tareas de ERC P ya que estaba en parada cardio respiratoria aunque cuando han llegado los sanitarios de Samur sólo han podido confirmar el fallecimiento

Voz 1275 26:12 el Samur también tuvo que atender a algún vecino con crisis de ansiedad tras escuchar el disparo

Voz 0027 26:21 en los deportes el Barça deja la Liga ya casi sentenciada Sampe buenos días

Voz 1161 26:25 días Aimar y el Levante distribuyó su técnico son los principales titulares que nos deja la jornada veintisiete en Primera a la que todavía le queda un partido el Barça uno Atlético cero amplía la ventaja

Voz 0577 26:35 los cules sobre los rojiblancos a ocho puntos a falta de once jornadas

Voz 1161 26:37 de Messi de falta directa gol seiscientos del argentino en su carrera primera vez que un jugador marca de falta directa en tres jornadas consecutivas por eso esta frase de Ximénez que resume el partido que puede haber decidido el título

Voz 27 26:48 le quitaba la camiseta Messi si lo poníamos el Atlético de Madrid posiblemente gana uno cero pero juega para el Barcelona juega por haberse Barcelona como en el barrio llevando el mejor lo elige uno no es tan fácil este fallo

Voz 1161 27:01 autocrítica en el Atlético aunque con disparidad de opiniones Jiménez y Simeone

Voz 0577 27:04 yo no faltó José en el primer tiempo hemos el segundo Xuso salió con salimos pero creo que esa actitud comentó joder combinar mejor no faltó poder presionar más juntos pero siempre la actitud de la considero

Voz 1161 27:19 por la mala noticia de la lesión de Iniesta con rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha hay una posible baja de tres semanas a falta de pruebas a nueve días del partido contra el Chelsea aunque Valverde tiene razones para el óptimo

Voz 28 27:29 cómo vamos a esperar a ver el alcance de la lesión el principio habíamos pasado quedaron por rotura muscular importante después ha continuado jugando lo cual pues bueno nos dice que quizá tenemos la esperanza de que no sea mucho vamos a ver porque ha estado un rato en el campo y eso el se regula bastante bien el sabe controlarse pero vamos a esperar

Voz 1161 27:46 siguen también pendientes del estado de la rodilla de Piqué y nuevo técnico destituido en Primera Juan Ramón López Muñiz en el Levante tras el empate a uno en casa ante el Espanyol y después de quince partidos consecutivos sin ganar será sustituido por el técnico del filial Paco López hasta final de temporada va a ser presentado hoy a las doce el Levante está a un punto del descenso directo justo por delante de la Unión Deportiva Las Palmas que esta noche cierra desde las nueve la jornada veintisiete visitando al Celta en Balaídos tiene a dos puntos y prácticamente hundido en la tabla el Málaga del resto Valencià dos Betis cero y Real Sociedad dos Alavés uno y esta noche como decimos desde las nueve Se pone fin a esta jornada veintisiete con el Celta Las Palmas los de Jémez pueden salir del pozo después de muchas jornadas llegan con las bajas de Momo Bigas Se Mike Peñalba Jairo y Dani Castellano por lesión con aparte de la del sancionado Calleri ante un feo o sea que no quiere perder la estela de los puestos de Europa League que llega con la única baja del lesionado Fontàs va a arbitrar en Balaídos el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea en Segunda después del veintinueve jornadas lidera el Huesca junto al Rayo ocupan las plazas de ascenso directo las promociones para Granada Cádiz Sporting Oviedo el descenso para la Cultural Leonesa Córdoba Lorca Sevilla Atlético fuera de casa la noticia estuvo en Italia con el fallecimiento repentino en su habitación del hotel del capitán de la Fiorentina Davide Astoria que estaba concentrado con el equipo para enfrentarse al Udinese la jornada quedó aplazada en la sería la serie B y hoy se decidirá la fecha para recuperar esos encuentros en la Premier el Manchester City se imponía uno cero al Chelsea y aventaja en Liber

Voz 1727 29:04 con dieciocho puntos a falta de ocho jornadas

Voz 1161 29:06 desliga el Bayern supera al Schalke en veinte puntos a falta de veintisiete por disputarse pide gana la Champions que vuelve mañana con el Real Madrid los blancos entrena esta tarde en el Parque de los Príncipes ya con Marcelo Modric Kroos recuperados estos dos últimos parece que no saldrán de inicio finalizó también el Campeonato del Mundo de Atletismo en Birmingham con balance de dos medallas para los españoles los bronces de Saúl Ordóñez en ochocientos metros de Ana Peleteiro en triple salto y la triste descalificación dos Caruso ellos tras su oro en los cuatrocientos pasaba por Carrusel y reconocía su fallo

Voz 29 29:35 he la pole pole tratamiento lo lamento hay que hay que hacer una veterana hija bueno con con lo que con lo que podía vertido facturó activos no del Real Madrid

Voz 1161 29:47 ventaja en cinco victorias a Barça Valencia y Baskonia después de haberse disputado ayer la jornada veintiuno

Voz 1 30:00 son las seis

Voz 1727 30:01 media las cinco y media en Canarias en

Voz 23 30:05 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 Italia cuenta todavía a esta hora las papeletas de las elecciones de este domingo hoy por lo que sabemos hasta el momento no han conseguido aclarar el panorama caótico que pitaban las encuestas

Voz 0027 30:21 no con más de la mitad de los votos escrutados el Movimiento cinco Estrellas gana pero no consigue la mayoría necesaria para gobernar corresponsal en Roma Joan Solés hola de nuevo

Voz 0946 30:30 buenos días de nuevo sigue el escrutinio en Italia la nueva ley electoral no sólo complicó las votaciones de ayer sino además el escrutinio esta madrugada

Voz 1727 30:38 escrutinio que se inició poco antes de la media

Voz 0946 30:41 anoche con las papeletas del Senado Forero hay un retraso notable de resultados a la Cámara los provisionales indican que como en las últimas elecciones del dos mil trece la formación más votada es el Movimiento cinco Estrellas del candidato Di Maio por encima del treinta por ciento el segundo partido de Italia sigue siendo el democrático que obtienen torno al veinte por ciento la campanada la da la Liga de Salvini que con un dieciocho por ciento pasaría a ser el tercer partido superando incluso a Forza Italia de Berlusconi datos provisionales que a día de hoy reflejan la imposibilidad de formar un nuevo gobierno de acuerdo con la nueva ley electoral italiana

Voz 2 31:22 me metan vaya ganando Maicon para acá Lies Ama ama y me mio

Voz 0027 31:30 el de Guillermo del Toro mejor director ha sido uno de los grandes discursos de esta madrugada en la gala de los Oscar la forma del agua la cinta que él dirige ha sido elegida mejor película Pepa Blanes buenos días

Voz 1491 31:40 hola buenos días ha sido la gran ganadora de esta edición de los Oscar esta fábula critica con el racismo el clasismo y la homofobia en Estados Unidos que ha ganado cuatro premios entre ellos película dirección y es el cuarto Oscar para un director mejicano en una gala más reivindicativa con la inmigración con los Dreamers y que con los casos de acoso sexual y la discriminación a las mujeres que puedan episodio bueno salvo momentos como éste el discurso de Frances Mc Dormand mejor actriz por otras anuncios en las afueras que ha puesto en pie a todas las mujeres nominadas y ha dicho hasta la palabra que parecía tabú buen estos Oscar feminismo

Voz 0027 32:17 en la DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 32:19 el Olías hasta ahora ya encontramos complicaciones en las accesos a la capital madrileña en La dos en Torrejón de Ardoz en la IV en Pinto y en el cruce con la M treinta allí en la A42 a su paso por Parla en Catalunya en Tarragona un accidente en la AP siete complican la circulación y provoca el corte de un carril en el kilómetro doscientos treinta y cinco al doscientos treinta y seis dirección Amposta además en la A52 en Ourense a la altura de allí en Zamora entre Puebla de Sanabria las gradas pueden encontrarse con nieve en la calzada de momento esta vía está en nivel verde transitable con precaución no hay restricciones de ningún tipo pero tengan cuidado es iban a transitar por ella por último les informamos los que estamos en alerta amarilla por viento lluvia principalmente en la zona sur del país recuerden modere la velocidad y extremar la precaución al volante en sus desplazamientos

Voz 22 33:03 a ver cierra martillos nuevo vehículo comercial Renault lo llevo todo venas Mestre profesional en la red y que iba un vehículo comercial de este setenta y cinco euros al mes cuarenta y ocho cuota centrar amistad con ochenta y tres euros Tai cuatro con noventa por ciento cuota final cuatro mil cuatrocientos sesenta con cincuenta y uno euros Comisión apertura ciento setenta y ocho con sesenta y cuatro euros financiado por leasing oferta reza Iván que hasta fin de mes condiciones en Renault punto ex situ

Voz 1275 33:24 más allá está pagada porque no revisa estos seguros

Voz 31 33:26 pues piénsalo ya lo he pensado

Voz 13 33:29 vente a la mutua con tu seguro de hogar de bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y viva llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 19 33:44 sabías que ciertos carburantes te atascan el modo todo

Voz 1727 33:48 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 20 33:50 Adif ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 21 33:56 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 32 34:04 ven a los vital days de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vitales de Vitaldent les vaya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno o en vital del junto con tu salud empiezan tobogán tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 15 34:24 en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiero si esta mañana

Voz 16 34:31 Nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 17 34:34 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 18 34:39 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es hola

Voz 9 34:52 me gusta lo obvio si este lunes comenzara la primavera pondría acuarela de topillos

Voz 0628 34:57 si diésemos un actor o la actriz con mucha estaba plaza

Voz 9 35:01 Teatro de La Lupe Sino invitado fuese Pedro Almodóvar Quiero ser mamá si comenzar la temporada de motos por hay descrita el gol por algo me llaman el rey de las canciones a y la pregunta a estas alturas de tanta palabrería porque suena Glory days de Bruce Sprinting porqué este lunes en Todo por la radio de la Ventana el invitado es Manel fue

Voz 33 35:36 hoy por ahí

Voz 1727 35:38 de España

Voz 33 35:41 lo que aquí iraquí

Voz 7 35:42 la ira

Voz 1727 35:51 son las siete menos veinticinco la seis menos XXV en Canarias y la policía busca en Jaén a cinco jóvenes que supuestamente agredieron sexualmente a una chica de dieciséis años este viernes pasado según ha contado ella la menor la metieron en un portal pero suscritos alertaron a los vecinos y el grupo de agresores se marchó Andalucía SAR Armesto buenos días

Voz 1874 36:12 buenos días la policía está revisando las imágenes captadas por las cámaras de un banco y un negocio cercano a donde supuestamente se produjo la agresión sexual fue identificado y localizar a los cinco jóvenes ocurrió a plena luz del día y en un lugar muy céntrico y concurrido según el relato de la víctima una chica de dieciséis años fue abordada por sus atacantes el viernes sobre las cinco de la tarde cuando caminaba por el paseo de la Estación de Jaén la llevaron un portal que allí la agredieron no llegaron a consumar la violación porque la chica gritó los vecinos del inmueble alertaron a sus agresores se marcharon antes de que llegara la policía los agentes creen que hay algún menor entre los cincos autores esta supuesta agresión sexual que ha causado estupor en la capital jiennense y en Asturias Ángel Fabian buenos días buenos días tres mujeres

Voz 1727 36:54 desaparecido en diferentes municipios en las últimas semanas aunque la Guardia Civil la Policía Nacional aseguran que no hay indicios que permitan relacionar los tres casos la Delegación del Gobierno mantiene Ángel todas las hipótesis abiertas hoy son elementos comunes entre las desapariciones de confección Barreiro venga Torri Paz Fernández Borrego las tres falta de sus domicilios en las tres últimas semanas según denuncian las familias se ha sabido de ellas por última vez en localidades costeras Santa María del Mar Gijón Navia respectivamente las tres mujeres están entorno a los cuarenta años en dos de los casos sus coches fueron hallados en lugares próximos a su última conexión del teléfono móvil estimaciones corren a cargo de Guardia Civil y Policía Nacional que apenas han desvelado detalles si bien la Delegación del Gobierno ha venido sosteniendo que no está descartada ninguna hipótesis los investigadores han apreciado en las últimas horas que no hay conexión alguna entre estos tres casos o al menos no han podido demostrar la no hay pruebas que vinculen a las víctimas entre sí aseguran entre las hipótesis tampoco descartan la posibilidad de ausencia voluntad ya sólo tres días del ocho de marzo dos actos han marcado las últimas horas

Voz 34 38:07 esto es el digo donde miles de mujeres han salido a la calle a ritmo de batucada para exigir la igualdad lo han hecho acompañadas de representantes de En Marea PSOE y Benega que se han reunido

Voz 1727 38:19 tras una pancarta con el lema para transformar la vida de las mujeres Galicia Luis Pardo bosnias días fueron unas que quince mil las que respondieron a esa convocatoria reivindicativa y festiva de la Asamblea Galega soy en ningún día que dicen ha supuesto ya un punto de inflexión en los feminismo gallegos numerosos colectivos y los tres partidos de la oposición hace un llamamiento a participar en la huelga feminista del jueves Marga es una de las portavoces de la Asamblea

Voz 35 38:43 tenido la melón Oliver nada criadas Minnesota liberadas aquí está un poco también la moda Le Concert aquí en once decir consigna equipos el currando pueblos

Voz 1727 38:56 en Marea PSOE y BNG han coincidido en reclamar una ley de igualdad salarial y en criticar la falta de políticas del PP para combatir las discriminaciones la Xunta que no apoya la huelga sigue apelando a la colaboración institucional para dar con soluciones aquí en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días la Cadena será emitido este domingo un programa especial ya en Madrid para hablar de la huelga convocada para el jueves junto a la coordinadora del ocho m colectivos sociales y el Gobierno regional

Voz 1275 39:21 sí hubo ayer en el teatro Lara para analizar el ocho de la huelga feminista colas

Voz 1727 39:24 voces de mujeres de todos los ámbitos la apuesta el momento feminista es una huelga del ámbito laboral de las cuidado

Voz 7 39:30 los de ámbito estudiantil durante veinticuatro horas hay ambiente hay ganas de hay necesidad de una huelga feminista a veinticuatro horas es urgente y necesario Cristina Rojas la puerta grande

Voz 1727 39:43 llama patriarcado y tenemos que hacer huelga contra el patriarcado

Voz 1275 39:50 hablaron actrices abogadas expertas en violencia machista la comisión del 11M las mujeres rurales las eh

Voz 1727 39:55 el dejó a cola y también escuchó la voz

Voz 1275 39:57 del PP Beatriz Elorriaga diputada regional

Voz 0577 40:00 es una huelga politizada absolutamente no hay más que leer el documento que habéis hecho por al documento que habéis hecho estáis defendiendo una serie de principios que son claramente ideologizada si queréis la enseñanza pública queréis el aborto como derecho las limpiadoras gana animaron a colgar delante

Voz 1275 40:19 Tales en balcones ventanas y puertas

Voz 1727 40:27 el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado este domingo la estatua de Antonio López el marqués de Comillas acusado de enriquecerse vendiendo esclavos durante el siglo XIX

Voz 3 40:42 y lo ha hecho como una fiesta ciudadana amenizada por la compañía de teatro Comediants Frederic Vincent bon

Voz 1727 40:47 día en el almacén del Museu d'Història de Barcelona una grúa la retiró en medio de esta fiesta organizada por el Ayuntamiento con petardos con música varias entidades pedían desde hace años la retirada esta estatua Gerardo Pisarello el teniente de alcalde

Voz 7 41:01 a todas las Yen esas Sen

Voz 1727 41:05 a pisar el hablaba de pequeño acto de reparación a los vecinos que se sienten ofendidos Ciudadanos y PP han criticado la retirada Ciudadanos por revisionismo histórico el PP porque cree que hay otras prioridades la plaza en la que estaba la estatua se sigue llamando Antonio López abierto el proceso ciudadano para cambiarlo ya está Cantabria nos vamos ahora Fermín Mier buenos días

Voz 0628 41:23 tal Pepa buenos días está previsto que lleguen en las

Voz 1727 41:25 muchísimas horas los cuerpos de los dos montañeros cántabros que han muerto aplastados por una avalancha en el Pirineo francés muy cerca de la frontera con España

Voz 0628 41:34 si las familias de ambos montañeros están ya en el país vecino para desarrollar los trámites necesarios con el objetivo de repatriar los cuerpos de David De Marcus de cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco años estaban haciendo esquí de fondo en una zona del Pirineo francés en la que existía un alto riesgo de avalanchas por eso buena parte de la investigación que desarrolla la gendarmería francesa se centra en determinar por qué el guía de origen aragonés y perfecto conocedor de la zona de llevó por ese lugar

Voz 36 42:02 pues sí agitada que realmente la obra de ese pero terrenos complicados las que elegir muy bien no me vas a sitios en los que esté terreno vetado no lo puedes

Voz 0628 42:13 es que durante la última semana se habían producido en la zona explosiones controladas para limpiar la carretera por lo que la nube estaba muy blanda y era muy peligroso realizar cualquier actividad

Voz 1727 42:23 y en Cádiz en el Puerto de Santamaría este domingo se han visto sorprendidos por este sonido ese sonido de un tornado que ha provocado daños importantes en Puerto Cherry además el temporal ha hecho que hayan emergido de la playa de corta dura los restos de una calzada del siglo XVIII de un acueducto romano Francisco José Román buenos días

Voz 37 42:48 hola buenos días Pepa el fenómeno ocurrió minutos antes de las nueve de la noche un tornado muy activo barrió su paso al complejo náutico Puerto Sherry haciendo saltar como cerillas instalaciones barcos automóviles el alcalde del Puerto debe el anciano lo explicaba anoche así en la SER

Voz 0760 43:01 por el Foro de Porto se Ricky literalmente ha sacado volando furgonetas estaban en estas tres nada coches ha tirado uno de las Juan de las pantallas del Club Deportivo amontonado una serie de vehículos llevar Kok causando daños muy muy aparatoso y me temo que también van a ser cuantiosa

Voz 37 43:19 afortunadamente no se produjeron daños personales a pesar de que a esa hora todavía a día público las terrazas del centro náutico eso en el puerto en Cádiz como decías en la playa de cordura Las Arenas perdidas en estos últimos días de temporal han dejado a la luz los restos del acueducto romano que conducía o dulce hasta la Gades Roma

Voz 1727 43:34 el suyo Culkin como el imperio había quedado olvidado

Voz 37 43:36 bajo las sardinas Irving ha salido a la luz los restos de una calzada del siglo XVIII que se perdió durante la catástrofe ocasionada por el maremoto que sufrió Cádiz en mil setecientos cincuenta

Voz 1727 43:46 dijo no hay mal que por bien no venga el temporal ha dejado al descubierto restos arqueológicos importantes en en Cádiz son las seis y cuarenta y cuatro cinco y cuarenta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa del Mundo en Eslovaquia un país con una gravísima crisis política crisis que ha provocado el asesinato de un periodista que estaba a punto de publicar un artículo sobre la conexión entre el Gobierno de su país y la mafia italiana después de un fin de semana de protestas en la calle el presidente eslovaco se ha reunido con el primer ministro y le ha exigido que cambie la composición del Gobierno o que convoque elecciones anticipadas Julia Molino el presidente Eslovaquia ha criticado que en toda la semana el Gobierno no ha tomado ninguna decisión una falta de respuesta que indignado a miles de ciudadanos

Voz 4 44:46 este fin de semana salían a las calles a pedir justicia el jefe del Estado eslovaco vamos por Chris

Voz 1727 44:53 no coincidir con el Gobierno en cómo se está resolviendo esta crisis política impide cambios en el Ejecutivo unas nuevas elecciones el primer ministro sin embargo cree que el presidente está actuando de forma imparcial y favoreciendo la oposición el asesinato del periodista que investigaba al Gobierno eslovaco y a la mafia italiana también ha hecho tomar parte a la Unión Europea ocho eurodiputados viajarán al país para recabar información entrevistarse con ministros críticos del Ejecutivo nada que ver con la historia que contamos ahora en el estado indio de Bihar millones de estudiantes se enfrenta en estos días a sus exámenes de secundaria y lo hacen descalzos o en chanclas de sólo una de las medidas que las autoridades han tenido que tomar para acabar con las chuletas si copiar es un arte allí lo han elevado a su máxima expresión como nos cuenta desde Delhi Víctor Martín

Voz 38 45:49 el copiar Se va a acabar repiten cada año las autoridades del estado indio de Bihar conocido por sus trampas masivas en los exámenes de Secundaria que tienen lugar por estas fechas suelen hacerse virales las imágenes de padres hermanos primos y amigos escalando paredes de colegios para apostarse en las ventanas llevarle las respuestas a los que están dentro examinando se en esta ocasión el personal educativo de Bihar sea puesto firme ya establecido una nueva norma los alumnos que quieran examinarse deberán hacerlo en chanclas o descalzos porque han comprobado que los estudiantes cuelan chuletas en los zapatos especialmente si llevan calcetines casi dos millones de estudiantes están llamados estos exámenes de secundaria en los que copiar masivamente es una práctica normalizada cada año miles de alumnos son expulsados cuando son pillados in fraganti cientos de padres llegan a ser detenidos brevemente por ayudar a sus hijos a hacer trampas después de que las autoridades tomasen medidas hace dos años el porcentaje de aprobados se desplomó pero todavía se pueden ver anécdotas variopintas como cuando el año pasado el estudiante de secundaria que mejor nota sacó de todo el Estado resultó ser un hombre de cuarenta y dos años que se había hecho pasar por otro su examen era brillante pero cuando lo hicieron una segunda prueba vigilada se destapó su fraude

Voz 7 47:16 me ha