son las siete las seis en canario

Voz 1727 00:02 las

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 buenos días Italia amanece ingobernable y apostando por lo extremo por lo nuevo con casi el sesenta por ciento de los votos escrutados la coalición de derechas dirigida por Berlusconi ha ganado las elecciones aunque no llega al cuarenta por ciento de los votos que necesitan para gobernar ir dentro de esta coalición de derechas se imponen los ultras de la Liga Norte

Voz 2 00:38 eh grandes satisfacciones por la Liga persona historia

Voz 1727 00:43 portavoz hablaba anoche de un resultado histórico para la Liga hay para su líder para Matteo Salvini aunque gana el conglomerado de la derecha el Movimiento cinco Estrellas ha sido el partido más votado en solitario los populistas liderados por Luigi Di Maio

Voz 1804 00:57 yo logran el treinta y uno por ciento de los votos y un triunfo del movimientos en Castel

Voz 2 01:03 yo no expropia apoteosis el movimiento

Voz 1727 01:06 celebra unos datos apoteósico e invita al resto de fuerzas hablar con ellos el partido en el Gobierno los socialdemócratas de Matteo Renzi quedan en segunda posición con un resultado provisional que ni siquiera alcanza el veinte por ciento de los votos en segunda posición como partido en solitario han tenido el peor resultado de su historia ayer dijeron que con ese escenario se irían a la oposición son todos resultados provisionales todavía es difícil hacer una traslación exacta de votos a escaños así que tal y como se anunciaba hoy podemos contarles el resultado de unas elecciones pero no quién va a gobernar la tercera economía de la zona euro y la semana de la reivindicación feminista comienza ha comenzado esta noche en Hollywood

Voz 2 01:54 el filme amenizó estén en Chennai

Voz 1727 01:58 la emocionada a Francis Mc Dormand que recibía el Oscar a mejor actriz por tres anuncios a las afueras ha puesto en pie a todas las mujeres nominadas del Teatro Dolby sea declarado feminista haya pedido inclusión a la industria del cine el gran triunfador de la gala ha sido Guillermo del Toro la forma de la aguas ha llevado cuatro oscars entre ellos mejor película y mejor dirección y el premio a mejor actor ha sido para Gary Oldman por su interpretación de Churchill en el instante más hosco aquí en España en Cataluña el presidente del Parlament Roger Torrent mantiene para hoy el inicio de una nueva ronda de contactos para intentar designar un candidato a la presidencia de la Generalitat pese al rechazo de la CUP a la investidura de Jordi Sanchez Aimar Bretos

Voz 4 02:56 la anunciada abstención de los anticapitalistas hace inviable la candidatura del número dos de Cataluña salvo que los diputados fugados en Bruselas porque Money Comín renunciaran a sus escaños y los Comunes estuviesen que ya han dicho que no lo harán la ronda de contactos va a ser muy rápida Torrent citado a todos en un solo día los primeros a la CUP aunque no han confirmado que asistirán

Voz 1727 03:14 Núñez Feijóo se deja quede como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España anoche en La Sexta dijo que el sucesor de Rajoy debería haber sido presidente de una comunidad autónoma como él

Voz 5 03:25 creo que un presidente de Gobierno ha sido presidenta de una comunidad autónoma

Voz 1804 03:29 es positivo cree que Alberto Núñez Feijóo que también ha sido presidente de una Comunidad autónoma sería bueno

Voz 5 03:36 a Mariano Rajoy OME después de haber dicho lo anterior seguía una contradicción decir lo contrario

Voz 4 03:41 Feijóo insiste en que no desvelará sus intenciones hasta que Rajoy no aclare si repite o no como candidato a la presidencia el líder gallego cree que eso ocurrirá en febrero del año

Voz 1727 03:50 en Almería esta mañana se reanuda la búsqueda dramática de Gabriel el niño de ocho años que desapareció en Níjar el martes de la semana

Voz 4 03:57 pasa las labores de búsqueda en los alrededores de la depuradora donde apareció una camiseta interior concluyeron anoche sin éxito la prenda está siendo analizada en Madrid para averiguar si pertenece al pequeño si hay rastros de ADN que otras personas los padres han convocado una concentración el jueves para dar fe

Voz 1804 04:12 esa dicen a la búsqueda del menor

Voz 1727 04:16 en los deportes dejamos atrás la Liga casi sentenciada por el Barça y entramos en una semana decisiva para la Liga de Campeones antes

Voz 1161 04:23 decisiva para el Real Madrid que mañana visita al en París de cara a superar la ronda de octavos con Marcelo recuperado Kroos y Modric entrando ya con el grupo hoy realizarán entrenamiento oficial en el Parque de los Príncipes Sevilla y Barça tienen sus partidos la próxima semana y en los cules preocupa Iniesta lesionado ayer ante el Atlético podría estar tres semanas de baja y como decías antecede la Liga con el Barça ya ocho puntos por encima del Atlético de los puestos de descenso puede salir hoy la Unión Deportiva sigan al Celta a domicilio superaría el Levante que ayer Día mundial

Voz 0978 04:51 empezamos una semana nueva pero no cambiamos de situación meteorológica caracterizada sobre todo por el tiempo primaveral cambiante ambiente frío también sólo a partir del jueves las temperaturas empezarán a subir así pues una jornada más no si de los momentos de sol los chubascos irán progresando de oeste a este por toda la Península Ibérica donde menos agua esperamos en el Cantábrico y el Mediterráneo así como en Canarias la lluvia puede caer de manera torrencial especialmente en el centro y sur de la península como decíamos con ambiente frío toda la jornada

protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa

Voz 1727 08:49 esos son los resultados provisionales Francesco olivo periodista del diario La Stampa buenos días

Voz 12 08:55 hola buenos días Pepa qué tal habitual Francesco de Hoy por hoy cuando hablamos de Italia llevábamos

Voz 1727 09:01 semanas hablando del riesgo de ingobernabilidad de tu país pero a falta de conocer los resultados definitivos el escenario parece todavía peor del previsto para las encuestas no

Voz 13 09:13 sí parece peor para para Europa tenía porque el a la suma de los partidos antisistema que podemos antisistema perro José el Movimiento cinco Estrellas como más complicado pero sí que es un partido populista en sentido propio la suma es más de la mitad del del sector de italianos no de los votos de los electores entonces sí que para para hacia Europa y eso es un voto muy muy muy llamativo

Voz 1727 09:48 el Movimiento cinco Estrellas y la liga son las dos opciones que claramente ganan con respecto a las anteriores elecciones en este resultado que explica el éxito de esta puesta de los italianos por lo nuevo o por lo extremo

Voz 13 10:04 sigo un voto seguramente de rechazo a a lo que lo que es la que presenta la la los últimos años el del Gobierno ha sido un gobierno de coalición de larga Coalición no en el sentido alemán pero pero sin un sentido de Quique el Partido Democrático no tenía una mayoría clara ir esto sí que que muestra creo qué qué fue de pasar a la a la izquierda jugando a cuando quiere gobernar con la derecha lo que lo he pasado siga aquí es es diferente de lo que pasa en alimaña pero pero sí que es una gran lección creo a la izquierda barra la izquierda para es que es difícil gobernar gobernar con la con la derecha como como ha pasado aquí es la lección es una pero pero sí que verdad es que hablamos fue al con motivo de

Voz 1727 11:09 que perdió estrepitosamente Nancy

Voz 13 11:12 por eso que esta vez Roma ACS me bien aquí esto sí que la derrota de eso ahí hace más de un año empezó la la la derrota de Renzi

Voz 1727 11:25 si Renzi acaba au se cree que acaba su carrera política aquí Berlusconi ya no hace milagros le gana la Liga Norte esto también es el comienzo

Voz 13 11:36 sí de delfín de Berlusconi pues son actores diferentes no tienes más de ochenta años hizo regresó ha sido un poco digamos forjado oí un poco ah vale poco dinámico dejamos in the rain si es una historia muy muy interesante porque hace cuatro años del partido tenía el cual con su su papel importante tenía cuarenta por ciento de los sufragios ahora tienen menos de la mitad Suu su derrota es es espectacular eh aquí ya se habla de su de su renuncia a mí me parece ligada a esa altura

Voz 12 12:27 sacaba el Macron italiano no se acaba la historia del Macron Italia en un instante totalmente actualmente y Albert Rivera

Voz 13 12:35 el con con el lo hace pocos días

Voz 1727 12:39 ah no sé si si

Voz 13 12:41 ha ido bien su su interlocutor

Voz 1727 12:44 no se oye el que el Movimiento cinco Estrellas gane con fuerza en el sur donde supera ahora mismo el cuarenta por ciento que lectura tiene no

Voz 13 12:52 a me parece ahora no hace una hora o una hora de Nápoles tenía más del cincuenta

Voz 12 13:00 Juan Grande Capitol de su rival

Voz 13 13:02 ah no sé tienen una lectura que es el voto sigue un voto del sur tienen una brecha salarial de ponerle norte es enorme no pobreza de todo el nivel económico mi hija yo creo que que indica claramente que es un voto que sigue siendo un voto de protesta aún bien el el Movimiento cinco Estrellas ahora es un partido que ha hecho una campaña más institucional digamos no no son solamente el partido desde la del la y está en si misma es un partido un poco más institucional pero sí que el votos del sur es un voto seguramente de de de protesta

Voz 2 13:50 iniciando

Voz 12 13:51 Francesco olivo como siempre un abrazo muchas gracias tío otro doblegó

Voz 1727 13:56 son las siete y catorce seis y catorce en Canarias Europa amanece por tanto pendiente del futuro político de Italia que es la tercera economía de de la zona euro aunque la incertidumbre italiana llega veinticuatro horas después del enorme suspiro de alivio aunque sea a corto plazo que ayer provocó en todas las capitales el desenlace

Voz 1161 14:13 man las bases socialdemócratas a

Voz 1727 14:15 daban la decisión de sus dirigentes de ir a un nuevo gobierno de gran coalición con Merkel

Voz 1910 14:23 una coalición muy difícil a ojos

Voz 1727 14:25 de Soledad Gallego Díaz los afiliados

Voz 1910 14:28 el Partido Socialdemócrata Alemán SPD respaldaron ayer con un sesenta y seis por ciento de votos formar de nuevo parte de una coalición con Angela Merkel hijo Democracia Cristiana los responsables de la Unión Europea se felicitan de que la economía más grande de la UE vuelva a tener un gobierno fuerte que puede impulsar junto con el presidente francés Emmanuel Macron el papel y la fortaleza de Europa pero nadie está realmente tranquilo las cosas son mucho más complicadas y difíciles de lo que aparentan también en Alemania sobre todo porque la oposición queda ahora en manos de Alternativa para Alemania un partido ultranacionalista ultraconservador xenófobo que pasa de ser una pequeña formación tiene importancia a tener un protagonismo político inquietante el resultado de la votación interna en el este de ha sido claro un sesenta y seis por ciento a favor pero lo cierto es que la coalición con Merkel que ha llevado por delante al líder socialdemócrata Martin Schulz y que los partidarios del no han encontrado un representante un joven de veintiocho años que ha conseguido atraer a muchos nuevo militante y que se ha comprometido a vigilar estrechamente a su partido el ex PD que se hará cargo de seis ministerios entre ellos el de Finanzas tiene que ser ahora capaz de marcar diferencias con respecto a la coalición anterior que casi acaba con su identidad socialdemócrata y todo en un momento en el que como comentaba ayer la directora de la radio pública Deutsche Welle muchos alemanes sienten que sus condiciones de vida han empeorado y no encuentran respuesta para los mismos problemas que otros europeos la globalización la inmigración o cómo asumir más responsabilidades en la integración europea no sólo en cuanto a política exterior defensa sino también en cuanto a la economía de la capacidad de esta nueva coalición para cambiar realmente bastantes cosas en Alemania dependerá también quizá el futuro de la Unión

Voz 1727 16:25 y aquí comienza una semana más en el laberinto catalán los independentistas no tienen un candidato de consenso para intentar la investidura así que veremos qué da de sí la nueva ronda de contactos que inicia hoy el presidente del Parlamento pero mientras el pesimismo entre los empresarios sigue subiendo Carolina Gómez los empresarios catalanes los más pesimistas de toda España sobre la situación en Catalunya según un informe de la consultora KPMG un setenta por ciento de los directivos catalanes califican la actual situación económica de regular mala o muy mala a doce meses vista la perspectiva tampoco es muy halagüeña siete de cada diez directivos catalanes empresarios cree que la situación continuará igual en dos mil dieciocho y un dieciocho por ciento que va a empeorar pese a todo la mayoría de ellos casi un ochenta por ciento espera incrementar sus ventas son las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 14 17:12 en el

Voz 1910 19:09 la Casa de de Barcelona está llenísimo de mujeres así que la huelga del jueves es un tema recurrente

Voz 1322 19:15 sí sí Marina o temas que habla con mis hijas discos biznieta se todo lo que sea por el bien nuestro bueno nuestra no el Bibiana tengo dos hijas y tres personas muy pequeña pero la mayor que ya tiene diecinueve años ya ese periodismo como quieres

Voz 1910 19:36 que no hable Amin en de Rosa de Madrid en su entorno hablan de la convocatoria aunque sin mucho debate

Voz 19 19:41 claro que sacó el lado es decir con la el debate bueno debate la verdad que no la huelga feminista debate no porque todos pensamos lo mismo que ya ha llegado el momento y que va a haber un antes y un después de la huelga del día ocho deseando que llegue el jueves desgracia

Voz 1275 19:57 a todas

Voz 20 20:10 muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días seis grados a esta hora en la Gran Vía con más lluvias para arrancar la semana en Madrid aunque se espera que remiten al final del día la policía vincula el asesinato de un joven de diecinueve años en Carabanchel con un enfrentamiento entre bandas latinas hay cuatro detenidos ya que supuestamente están relacionados con el tiroteo los investigadores los vinculan con la banda Dominican Don't Play tres son de origen dominicano uno de origen español los agentes intentan esclarecer el grado de implicación de cada uno de ellos en este crimen la víctima recibió un disparo dentro de una vivienda donde antes se habría iniciado una reyerta después sacaron el cuerpo al descansillo del bloque Tatiana cuesta es portavoz de Emergencias Madrid

Voz 21 20:53 la víctima estaba en el descansillo de un bloque de viviendas y tenía una herida por arma de fuego en el hemitórax derecho Un miembro de Policía Municipal y otro de Policía Nacional comenzaron las tareas de recepción ya que estaba en parada cardio respiratoria aunque cuando han llegado los sanitarios de Samur sólo han podido confirmar el fallecimiento

Voz 1275 21:12 según los investigadores había muchas personas dentro del piso donde tuvo lugar el crimen que tras el disparo habrían abandonado el domicilio los vecinos fueron los que alertaron a los servicios de emergencia alguno de ellos también tuvo que ser atendido por el Samur con crisis de ansiedad y además en Vicálvaro anoche un hombre de treinta y siete años fue apuñalado en plena calle no hay detenidos la policía investiga las causas de este suceso la víctima está en estado grave en el hospital

Voz 21 21:36 tenía una herida penetrante por arma blanca

Voz 22 21:38 Henson El Samur Protección Civil lo estabiliza le coloca un drenaje torácico

Voz 21 21:44 Cuba es trasladado grave al Hospital Gregorio Marañón

Voz 1275 21:49 es lunes cinco de marzo de Ignacio González y Salvador Victoria tienen cita hoy ante el juez por un contrato sospechoso del Canal de Isabel Segunda titulares con Sara selva

Voz 1463 21:57 es una investigación fruto de una querella contra González de otros ex responsables por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato con el canal el Tribunal Supremo rechazó el pasado enero que tuviera relación con el caso Lezo

Voz 1275 22:08 este lunes arranca el juicio la Audiencia Provincial de Madrid contra un hombre acusado de matar a su pareja en Torrelaguna la Fiscalía pide treinta y dos años de prisión el asesino confeso tenía una orden de alejamiento cuatro sentencias condenatorias procedimientos abiertos por lesiones y agresión Sex

Voz 1463 22:21 igual las cuarenta cámaras de vigilancia de tráfico de Las Rozas que se instalaron en dos mil quince no se han utilizado nunca en tres años no se han conectado a la red eléctrica a pesar de que el Ayuntamiento pagó ciento setenta mil euros a una empresa de mantenimiento

Voz 1275 22:32 en los deportes el Real Madrid viaja hoy a París para disputar mañana el partido de vuelta de octavos de la Champions y el Atlético de Madrid prácticamente dice adiós a la Liga tras su derrota por uno cero

Voz 1804 22:42 en el camino BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 22:52 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a ver qué tal despierta hoy el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Patricia Arriaga buenos días

Voz 1946 22:59 buenos días intensidad circulatoria ya para acceder a la capital lo peor la uno en Alcobendas en la A dos en Torrejón la A tres Santa Eugenia la cuatro en el acceso a la M treinta hay pintó la A5 en Campamento y Móstoles la A6 en Majadahonda y El Plantío también complicaba la A42 en Parla la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A dos Pozuelo hacia las seis

Voz 1275 23:19 en la capital cómo se circula a esta hora pantalla Jesús Maeso que buenos días hola qué tal muy

Voz 0931 23:24 bueno pues tenemos que sacar hasta ahora unos niveles de circulación que van aumentando y anotara especialmente la M30 en ambas vertientes en sentido norte poblado desde Méndez Álvaro en el arco oeste desde el estadio Vicente Calderón atentos y continúan para estar recorrido ya que a la altura del Puente de los Franceses hay un accidente en principio están ocupando el arcén derecho retengan precaución según una circular en sentido Avenida de la Ilustración aumenta la circulación en algunos de los principales accesos como por ejemplo la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza de la Cuesta de San Vicente o en el acceso por la avenida del Mediterráneo

Voz 23 23:59 costumbre está tu corazón las emociones de un cambiar si sientes esa necesidad viaja al corazón de BMW donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón

Voz 2 24:11 vayan al ritmo de nuestros motores viene a BMW en Madrid concesionario filial BMW la estables el corazón de BMW

Voz 1860 24:23 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 25 24:27 de arrendamiento el tranquilizar servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis

Voz 1860 24:47 el novecientos veinte veinte once AG

Voz 25 24:51 confía negociadora del alquiler punto

Voz 1860 24:54 com

Voz 26 24:57 quedan pocos días para que empiece la primavera pero menos aún para que termine la super oferta de la sirena lomo de salmonete Noruega cuatro unidades por sólo doce noventa y nueve dos euros de ahorro solo hasta el domingo

Voz 2 25:08 la sirena sencillamente a mi manera respeta ahora en la nueva web de hoteles puedes elegir entre más de un millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de tres a cinco estrellas la cancelaciones casi siempre gratuita y además sólo nosotros te devolvemos el diez por ciento en crédito de viajes para tu próximo vuelo con Ryanair Ryanair se aplican los términos y condiciones Ryanair punto com

Voz 27 25:32 este fin de me voy a relajar en un spa de cinco estrellas no sé cómo lo haces muy fácil tengo superpoderes con los que ahorren la compra

Voz 1804 25:41 la hipermercados Leclerc nadie como nosotros defiende tu ahorro sólo en el Leclerc vuelven los superpoderes de compra aparatitos

Voz 27 25:49 rota con Nina es dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede decir un doce y medio por ciento menos de improperios

Voz 1804 26:03 tan fácil y rápido contrata la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 2 26:15 esos son los Pérez tiene curación precoz y disfunción eréctil desde que fueron a Boston Medical Group el hombre ligado hora apunta novecientos dos novecientos tres cinco cinco cinco kilómetros al teléfono

Voz 9 26:29 fue un asteroide humanoide un rapaz

Voz 1804 26:31 antifaz Turín configuren

Voz 9 26:34 es súper catorce de más que vuelve con catorce súper ofertas el sólo diez días como el salmón por medio fue enteros a siete con noventa y ocho euros el tilo o el solomillo de cerdo por sólo seis con noventa euros el kilo y uno de marzo

Voz 1860 26:50 además siete y veintisiete es arrancada

Voz 1275 26:56 domingo A Vivir Madrid un programa que Radio Madrid trasladó al teatro Lara para dar el pistoletazo de salida al ocho en el día de la huelga de las mujeres Ésta es la artista valenciano que fue maltratada por su primera pareja

Voz 28 27:06 cuando llega terapia la primera vez que me costaba asumir que había sufrido violencia machista con mi primer novio lleve vestía a la psicóloga pero sí pero si es que no no me pegaba no él me dijo la psicóloga no sólo los golpes cubo lleno en el

Voz 1275 27:20 de público y de participantes hablaron actrices expertas en violencia machista mujeres rurales abogadas periodistas que en su mayoría apostaron por salir a las calles este jueves para pedir la igualdad allí estuvo tres Arriaga la pregunta es

Voz 0277 27:32 huelga paros parciales o huelga

Voz 1933 27:36 Japón responden Isabel Cadenas comisión ocho m Lola Moreno directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid Nuria Varela escritora experta en violencia de género Rafaela Pimentel en dado la puesta el momento

Voz 1463 27:47 esta es una huelga del ámbito laboral de los cuidados del ámbito de consumo estudiantil durante veinticuatro horas

Voz 21 27:52 es opción de cada persona el decidir si quiere o no hacer huelga yo en mi caso particular no voy a hacer huelga

Voz 29 27:59 hay ambiente hay ganas de hay necesidad de una huelga feminista veinticuatro horas es urgente y necesaria ahí

Voz 1860 28:05 qué poner en adelantar en la puerta para que la vecina lo que pasa hice lo expliques en el coche como banderolas

Voz 1933 28:13 pero las fue lo único que ha faltado en el teatro Lara estuvieron las espartanos de Coca Cola actrices políticas y las mujeres rurales Ésta es Valle Garrido su representante en Madrid todavía no existe el registro de titularidad compartida de las granjas otras trabajamos

Voz 2 28:27 el campo día a día y no tenemos reconocido ese derecho es más tenemos que pedirle permiso a nuestros hombres antinazi asiente porque sabe que la ley tendría que estar ya

Voz 1933 28:39 es sin lugar a dudas la protagonista absoluta del teatro ha sido la abogada Cristina Almeida que los hizo vivir momentos como

Voz 0277 28:45 tenemos los mismos problemas por eso este ocho de marzo lo tenemos que unir en la diversidad de lo que somos todas Lamu

Voz 1910 28:53 quiere para saber

Voz 0277 28:54 que entre todas vamos a romper el techo de cristal porque hoy ya no pueden parar no

Voz 1275 29:00 al debate acudieron también representantes políticos a favor y en contra de la huelga feminista argumentos a favor de Ángel Gabilondo del PSOE de Mónica García de Podemos en contra de Beatriz Elorriaga concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0737 29:11 la igualdad entre hombres un asunto vertebrador social políticamente esto se va a notar está pasando algo muy importante y al que no lo vea está equivocado

Voz 30 29:20 creo que va a ser a nivel mundial por lo menos un cambio de conciencia no este ocho de marzo en concreto creo que sí que marca un digamos un punto de partida para trabajar

Voz 31 29:30 en el futuro claro que es una huelga politizada absolutamente no hay más que leer el documento que habéis hecho porque en el documento que habéis hecho

Voz 32 29:38 defendiendo una serie de principios que son claramente ideológico social queréis la enseñanza pública queréis el aborto como derecho

Voz 1275 29:48 las dos horas de debate en nuestra web en Radio Madrid punto Es seis grados ahora mismo mía

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis

son las siete y media las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el lunes cinco de marzo cinco Marzal dan Zaragoza día de fiesta en la capital de Aragón vía de lluvia allí y en toda España lluvia y viento que en Andalucía han provocado esta noche serios destrozos en las costas de Huelva y de Cádiz hasta ahora la SER adelanta que Rajoy Susana Díaz van a visitar hoy la costa onubense que ayer barrió un tornado que dejó sin luz al municipio de Ayamonte y que provocó un accidente de tráfico con varios heridos en la autopista A cuarenta nueve no sabemos si Rajoy responderán está visita a la petición de la Junta de financiarse en los mercados financieros después de la crisis sería la primera comunidad en hacerlo lo ha pedido ya formalmente y está pendiente de la respuesta a la Hacienda así comienza un día que mirará a Italia porque el recuento de votos de las elecciones de ayer deja una difícil situación para la gobernabilidad Duran a la coalición de derechas sin mayoría para gobernar y con fuerte ascenso de los ultras el partido más votado es el Movimiento cinco Estrellas pero tampoco tiene mayoría y los socialdemócratas que están en el Gobierno saliente caen diez puntos al menos ya advirtieron de que con un resultado así se irían a la oposición

Voz 0737 31:26 vamos a ver en la tarde de ayer apareció una camiseta en la zona de la depuradora pensamos que de nuestro hijo esto no ha dado mucha fuerza porque no aporta la esperanza de que Gabriel como siempre hemos pensado aún lo tiene en vivo

Voz 1727 31:38 es el padre de Gabriel el niño desaparecido en Níjar en Almería habla de la última pista sobre el pequeño una camiseta encontrada durante la búsqueda y que podía pertenecer a él la Guardia Civil ha descartado que pueda estar en las aguas de una de

Voz 1275 31:51 curador acercarse al lugar donde se le vio por

Voz 1727 31:53 última vez Almería Javier Romero

Voz 0737 31:56 todo es confusión una investigación la búsqueda se ha convertido en un auténtico laberinto esa camiseta interior encontrada por el padre y su pareja estaba seca a pesar de las intensas lluvias que cayó el sábado en la zona se investigue esta circunstancia además la Guardia Civil analiza lista camiseta que no figura en el listado de cosas que llevaba el pequeño y niega que hayan aparecido otras prendas teniente coronel Mosquera

Voz 1804 32:14 el Iceta como citó que el tiempo sea analizar

Voz 0737 32:18 con certeza en ello estamos incluyan la confirmación no ladera por los análisis desde hoy cambio de estrategia en la búsqueda más selectiva subdelegada Andrés García Lorca amo a

Voz 33 32:29 hacer un cambio en la estrategia yp pasar de una búsqueda masiva como lo estamos haciendo con participación de población a una búsqueda mucho más selectiva en función de indicadores

Voz 0737 32:42 la investigación pues a las ocho va a comenzar esa búsqueda de demás los padres anunciaba una gran concentración para el jueves a las doce del mediodía en Campohermoso

Voz 1727 32:49 yo ojo a esto en Jaén la policía busca los cinco jóvenes denunciados por agredir sexualmente a una chica de dieciséis años ocurrió el viernes en un portal supuestamente intentaron violarla pero los vecinos avisaron a la Policía alertados por los gritos de la menor Jaén José Gómez

Voz 1125 33:06 fue a plena luz del día y en una zona muy concurrida de la capital jiennense la joven de dieciséis años iba andando cuando presuntamente el grupo de cinco jóvenes la metió a la fuerza en el portal los gritos de la chica pusieron en alerta a los vecinos que dieron la voz de alarma lo que produjo que no pudieran consumar la violación una patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos y acompañó a la joven a un centro de salud para que fuera examinada posteriormente y junto a sus padres presentó la denuncia la unidad de Familia y Mujer de la policía investiga el caso para poder detener a los presuntos autores

Voz 1727 33:36 el Gobierno de Canarias ha empezado ya a retirar el material contaminante que hay en el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura desde la semana pasada cuando se hundieron en esa zona cuatro garras con ciento cincuenta mil litros de combustible Canarias Agustín Padrón

Voz 1670 33:51 sí se logró reflotar a una de las embarcaciones hundidas en el interior del puerto hice recogió al menos un tercio del combustible además ecológico otra barrera de contención para evitar la propagación de las manchas de combustible que pudieran afectar a la playa cercana de Gran Tarajal en el municipio de Tuineje la gabarra se hundieron con el paso de la borrasca Emma que dejó fuertes vientos y oleaje que rompieron las amarras de las cuatro embarcaciones dejándolas a la deriva

Voz 1727 34:15 esta semana se va a cumplir ya un mes de la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia en Galicia las negociaciones entre la Xunta y el Comité siguen rotas y miles de familias se están encontrando con un problema muy gordo que no pueden certificar la muerte de sus parientes Galicia Luis Pardo

Voz 12 34:32 ha sugerido ya en más de un millar de casos y sumas de las consecuencias de la huelga de la justicia que arrancó el pasado siete de febrero y a la que no se le ve salida entre otras cosas porque las negociaciones siguen rotas algo incomprensible según el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no resume

Voz 34 34:46 es inimaginable un conflicto colectivo un conflicto de esta naturaleza de esta dimensión que no exista un una constante labor de algo vive en

Voz 12 35:00 concesión los sindicatos quieren que vuelva a mediar el Consello Galego de relaciones laborales apartado del proceso por la Xunta que pide que se desconvoque el paro como condición para retomar las negociaciones algo que toda la oposición ha considerado un chantaje

Voz 1727 35:11 en Alicante una empresa de seguridad han encontrado parte de un dispositivo para grabar oculto en el despacho de la Concejalía de Urbanismo parecer estaba pegado con cinta aislante debajo de un mueble de la edil socialista Eva Montesinos Alicante Elena Escudero si así

Voz 1463 35:28 si las explicaciones y las reacciones no se han hecho esperar al la edil de Urbanismo Eva Montesinos confirma que en se encargó la investigación tras las interferencias inusuales a labrar Ford el móvil no han denunciado incian porque es una pieza que por sí sola no puede grabar

Voz 15 35:42 todo en el despacho a consecuencia de unas setenta experiencias que ocurrirá con el teléfono móvil que ese control de es positivo que por sí solo no no tiene capacidad de grabación

Voz 1463 35:52 pero ese despacho lo ocupaba antes otro concejal de otro partido Miguel Ángel Pavón de la confluencia Guanyar Alacant y ya ha denunciado que hoy acudirá a la Policía Nacional a denunciar los hechos quiere también que le aporten toda la información de esa investigación y un apunte más en este lío esos muebles ocupaban antes de llegar a Urbanismo dependencias de la Cámara de Comercio de Alicante

Voz 1727 36:10 el Instituto de Medicina Legal de Aragón se suma a quiénes alertan de que está aumentando mucho el número de personas mayores que mueren solas sin apoyo familiar vecinal lo social Zaragoza David Marqueta

Voz 0737 36:23 los médicos fueron esas dicen que no hay un estudio estadístico pero lo ven en su trabajo diario el director del Instituto de Medicina Legal Eduardo Murcia piensa que los mayores que viven solos tendrían que estar más arropados por su entorno

Voz 35 36:33 pienso que a veces es el propio trastorno senil de esa persona el que le hace pues no tener muchas relaciones quita la sociedad todos la Comunidad deberíamos estar más atentos a estos casos Hidalgo un mayor apoyo comunitario a estas personas mayores en una situación en la que quizá ya de sus facultades mentales van disminuyendo

Voz 0737 36:53 Aragón se calcula que hay ochenta y tres mil personas mayores que viven solas

Voz 1727 36:56 en cuencas abierto el cásting para un reality que ofrece trabajo y casa en un pueblo de la provincia

Voz 36 37:03 somos buenos cambiarnos para el programa demos la oportunidad de

Voz 12 37:07 tener una casa y poder hacer una familia aún

Voz 2 37:10 día sí y además el alquiler es muy caro

Voz 36 37:12 por ahí te da la casa indio Madrid Illano quiero vivir más en Madrid

Voz 1727 37:16 estos son algunos de los candidatos que se han apuntado ya ese concurso Se llama sin retorno la vida real busca combatir la despoblación en una pedanía de La Alcarria conquense Cuenca Diego Albaladejo

Voz 0737 37:29 la cabeza seleccione a las quince parejas concursantes Éstas competirán durante tres meses para conseguir un trabajo y una vivienda durante los próximos años las siete

Voz 1804 37:38 a parejas ganadoras formarán una eco

Voz 0737 37:41 aldea en Valdecañas el impulsor de este concurso Carlos Fon Kobe ha explicado a la SER que no se trata de un reality show al uso

Voz 37 37:48 quiere esto no es un Real no es un reality show emitir la tira en directo pero la vida que te va a vivir en esos tres meses unos piquetes hay meses después los siguientes doce meses pero que para siempre

Voz 0737 37:58 los ganadores se comprometen a residir en Valdecañas durante los próximos tres años trabajando en la apicultura

Voz 1727 38:05 la noventa edición de los Oscar se ha celebrado esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles la forma del agua la película de Guillermo del Toro se ha alzado con el Oscar a mejor cinta y mejor dirección no ha habido sorpresas en los premios a mejor actriz y mejor actor se los han llevado Gary Oldman y Frances Mc Dormand una gala con pocas sorpresas bastante previsible ICO menos intensidad en las reivindicaciones políticas de lo esperado repasamos los mejores momentos con Lucía Taboada

Voz 1322 38:35 la cumplieran esta noche un correcto algo somnífero a veces noventa aniversario Jimmy que email el presentador inmediatamente Se refirió al error histórico del año pasado cuando se dio halal Alain como ganador

Voz 2 38:46 el buen y CDN Uruguay

Voz 1322 38:50 este año cuando escuchas tu nombre de ganador no te levantas de inmediato le dijo a los nominados una broma recurrente toda la noche en una gala en la que sonó el español

Voz 1463 39:02 viva

Voz 1322 39:04 ganó el Oscar a mejor película de hablan inglesa una mujer fantástica con una tiritas género como protagonista por primera vez además de Frances Mc Dormand poniendo en pie a todas las mujeres el momento reivindicativo de la noche lo dejaron tres víctimas de Harvey Weinstein Ashley Judd Salma Hayek y Ana velas quiera cuchillos desvío ve NYSE Nordin los cambios que estamos presenciando son impulsados por el sonido de nuevas voces de nuestras voces que se unen en un poderoso coro que finalmente dice Times Up en el tiempo de la acoso se ha acabado

con Pepa Bueno las ocho menos veinte ahora las siete menos veinte en Canarias

esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 46 46:26 hola empieza fuerte la semana José Mari justicia hay proporcionalidad tiempo habrá para Italia pero habremos

Voz 1100 46:38 justicia que necesita cumplir muchos requisitos para ser efectivamente justa los jueces y los políticos que son quienes hacen las leyes nunca lo olvidemos te veían considerar siempre siempre que las penas que se impongan por unos y otros delitos tengan una cierta proporcionalidad saben que el cantante Pablo Hasel gusta de rapero unas letras sin duda energúmeno tanto como las de Valtonyc otro músico de la misma cuerda hay similar gusto por la provocación furiosa al primero le han caído dos años de prisión por sus letras era segundo tres años y medio retengan las cifras por favor resulta que el Supremo ha condenado a un año y medio de cárcel al doctor Simón Viñals ex concejal del PP que era el facultativo responsable del servicio médico del Madrid Arena en la fatídica madrugada del uno de noviembre de dos mil doce en la que murieron aplastados Esther siga entre diecisiete y veinte años la sentencia escuchen con atención señala textualmente que al menos una de las fallecidas Inger suele la enfermería aún viva pero el médico desatendió escandalosamente su actuación profesional sino puso los medios mínimos adecuados para intentar salvar la vida de la paciente dos y tres años y medio para los raperos uno y medio para esa terrible muerte una vergüenza el ojo y

Voz 2 48:06 Cierzo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que antes

Voz 1910 48:37 diariodehoyporhoy del cinco de marzo del año dos mil ocho escribe Olvido Iglesias una jubilada

Voz 2 48:43 la que cobra una pensión de seiscientos euros al mes

Voz 48 48:46 hola soy olviden y que que mira yo tengo sesenta ves estoy jubilada desde los sesenta años con seiscientos euros que es una pensión pues muy pequeñas que no te haga pues más pequeña todavía que metió Coca la situación de la inmensa mayoría de los jubilados los que estamos contando sus es sendos y otros menos lo ha logrado de trabajado he trabajado toda la vida yo limpiaba en las casas luego estuve trabajando en alguna fábrica que no se atreve a ponerle al espacio que la luz ha subido el gas ha subido el pelo sólo ha subido ha subido todo la tensión no sube sube pero XXV claro las pensiones el adujo ves siempre las bajas porque es que me parece que no tenemos derecho ni a vivir se muere tu marido te quedas en la indigencia que los los jubilados no hemos podido soportar mejor los pese a la crisis porque hemos tenido que Haidar a nuestros hijos y no poder ahorrar ni un euro a decir el día de mañana me hago mayor ir a una residencia o pudo tener una ayuda en casa o lo que sea no puede estabas nada porque no te digan esta vez yo porque yo sé que yo de momento uno todo pagar alquiler pero si yo tuviera que pagar un alquiler estaría en la calle