Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días los extremos se hacen fuertes en Italia la coalición de la derecha ha sido la más votada ahí dentro de ella los ultras de la Liga Norte se imponen al partido de Berlusconi pero ni ese bloque de derechas tiene mayoría suficiente para gobernar mil lo tiene el partido que en solitario ha conseguido mejores resultados que es el Movimiento cinco esto de ellas sobre el papel ha ganado en el tablero practicó hoy está igual de lejos de tocar poder de lo que estaba ayer y entre esos dos bloques Fox logrando el Partido Democrático los socialdemócratas que pasan de haber gobernado el país en los últimos cinco años a conseguir casi los mismos votos que la extrema derecha de Salvini el gran derrotado es el Partido Democrático pero en general todo el centro izquierda que en conjunto no consigue llegar a convencer ni un tercio de los electores el peor resultado de su historia una derrota que añade otro capítulo a la crisis de la socialdemocracia en todo el continente la inestabilidad vuelve a Italia nadie ahora mismo quién puede gobernar mientras en Alemania las bases del SPD han votado estabilidad incluso por encima de sus intereses de partido por encima del peligro de largo recorrido de dejar toda la oposición a la extrema derecha las bases socialdemócratas han despejado el cuarto mandato de Merkel votando mayoritariamente por reeditar la gran coalición habrá gobierno en quince días después de seis meses de parálisis con un gobierno alemán con peso socialdemócrata Icon Macron haciendo gala de su fe europeísta llegará el momento de la Europa de los ciudadanos o tampoco ahora ha llegado el momento de cortar el camino a la extrema derecha y al populismo autoritario con políticas que atiendan la desigualdad Ita bien el desconcierto por la globalización o tampoco o esperamos a que el avance que consiguen elección tras elección sorteado con alivios cortoplacistas acabe instalando a los ultras en un gobierno del corazón de Europa

Voz 0027 02:13 Pepa Bueno

Voz 3 02:29 es lunes cinco de marzo

Voz 1727 02:37 la forma del agua ha triunfado esta noche en los Oscar la película de Guillermo del Toro ha conseguido cuatro estatuillas y entre ellas las fuertes la de Mejor Película Mejor Director pero quién ha puesto en pie al Teatro Dolby de Los Ángeles ha sido la actriz Frances Mc Dormand dime una aman Isner Andueza y Chennai yo era muy París Hong su reivindicación del papel de las actrices directoras productoras guionistas compositora todas nosotras necesitamos financiación ha dicho factor Dormand pero no nos habláis de ello esta noche en las fiestas en a partir de mañana reuniéndose con nosotras en las oficinas esta mañana les contamos en la SER que Trapero el ex jefe de los Mossos en Cataluña reunió a la cúpula de la policía catalana dos semanas después del referéndum ilegal y les dijo hemos hecho lo que debíamos hacer y lo que queríamos hacer no nos podemos permitir que dirijan nuestras actuaciones Aimar Bretos

Voz 0027 03:40 la Cadena SER ha tenido acceso al informe que la Guardia Civil le ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y los investigadores atribuyen esa frase a Trapero y algunas tan explícitas como este en referencia a jueces fiscales tenemos que ser conscientes de lo que quieren que es hacer desaparecer el cuerpo de los Mossos de Trapero según la Guardia además los cines

Voz 1727 03:58 instigadores aseguran que Trapero comunicaba por correo inmediatamente a sus superiores políticos las decisiones de Fiscalía

Voz 0027 04:05 si esos avisos por email de Trapero según la Guardia Civil de daban al entonces Gobierno de su capacidad de maniobra para establecer las estrategias necesarias para contrarrestar las medidas que jueces fiscales iban tomando para evitar el uno de octubre

Voz 1727 04:16 Ruiz de Torrente el presidente del Parlament inicia hoy una ronda de contactos muy rápida se va a reunir en un solo día con todos los partidos políticos

Voz 0027 04:22 para saber si la candidatura de Jordi Sanchez tiene o no los apoyos suficientes y de momento no los tiene este fin de semana a CUP ha dicho que no lo apoyará sin esos votos ni los que Puigdemont Comín que siguen fugados el independentismo no tiene mayoría para investigar

Voz 1727 04:34 sobre el futuro del PP Alberto Núñez Feijóo cada vez da menos rodeos

Voz 5 04:39 creo que un presidente de Gobierno que ha sido presidente de una comunidad autónoma es positivo creen que Alberto ni hacer

Voz 1727 04:45 algo que también ha sido presidente de una comunidad autónoma sería bueno

Voz 5 04:50 a Mariano Rajoy OME después de haber dicho lo anterior según una contradicción decirlo pronto

Voz 3 04:55 pero al la Feijóo anoche en La Sexta y a la pregunta de si optará a relevar a Rajoy fijó contesta literal podría

Voz 0027 05:01 el responder dentro de un año cuando el presidente nos diga lo que de ciudad

Voz 1727 05:05 empieza la semana del ocho de marzo la semana en la que las reivindicaciones de más de la mitad de la humanidad van a ocupar el espacio que en el día a día se les surta por ejemplo en la sanidad el setenta y siete por ciento de las profesionales sanitarias en España son mujeres pero la brecha salarial es la mayor en este sector de toda la administración pública

Voz 0027 05:25 ellas ganan de media un veintisiete por ciento menos y sólo uno de cada cuatro directores de hospital exmujer comunidades Romero gerente

Voz 0139 05:33 en el Virgen del Rocío de Sevilla hace la hace la exploración a tienes al paciente perfectamente el viento y cuando termina pues te preguntan qué el médico o se dirigen simplemente al residente varón que te acompañan o al enfermero que le va a hacer electrocardiograma que acaba de solicitar no

Voz 1727 05:49 y en otro sector con enorme presencia de la mujer en el de la educación

Voz 0027 05:52 sólo cuatro de las cincuenta universidades públicas de España tienen rectoras mujeres a pesar de que las estudiantes universitarias mujeres suponen el cincuenta y cinco por ciento del alumnado Pilar Arana rectora de la Universidad de Granada

Voz 0139 06:06 la mezcla presentando agujerear la elecciones que tenemos las mujeres directora del departamento más canas hace van ocupando esta fue elevó la tienen la convicción de que soy Justin

Voz 3 06:20 y hoy volverá a llover en casi toda España y además con fuerza Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:26 días así es estamos en racha en la parte positiva van a ser las cuencas del Duero el Tajo Guadiana y el Guadalquivir las más beneficiadas no solo hoy sino también los próximos días presta lluvia en forma de chubascos porque también habrá pausas pero momentos de lluvia intensa el Mediterráneo el Cantábrico así como canarias son las zonas del país que menos agua van a recibir aún así también algunos chubascos momento con ambiente fresco durante toda la jornada un ambiente acentuado por el viento que quizá hacer va a ser la situación más problemática mucha atención a todo el sur de la Península especialmente el litoral de Andalucía también de Murcia o del sur de Baleares olas de más de cuatro metros con vientos que muchos momentos pueden superar los cien kilómetros por hora

Voz 1727 07:08 Manu Carreño ve la Liga ya sentenciada a Manu buenos días buenos días Pepa

Voz 0027 07:13 una genialidad el genio del fútbol mundial decidió el partido de ayer en el Camp Nou probablemente la ligas para mí se ha acabado el título no sé qué pensarán los oyentes que nos escuchan si todavía hay posibilidades o no pero a falta de once jornadas que el Barça les saque ocho puntos al Atlético de Madrid me parece demasiado tendría que perder tres partidos el Barça tres de los once todavía no ha perdido ninguno y que el Atlético ganará todos es decir esta Liga tiene claro color azulgrana después de lo de ayer y lo de ayer fue una genialidad de Messi y poco más mal partido el que jugaron los dos equipos mejor el Barça en la primera parte mejor el Atlético en la segunda pero sin apenas tiros a puerta un Barça que es mucho más fiable atrás al que hacen muchas menos ocasiones pero bastante menos brillante lo que venimos diciendo durante la temporada del equipo de Valverde y un Atlético fiel al estilo del Cholo al que muchos le piden más

Voz 0221 08:00 si de verdad quiere ganar la Liga en definitiva

Voz 0027 08:03 una Liga a la que el Barça ha presentado la mayoría de las candidaturas a los Oscar Mejor Guión Mejor Película Mejor Director Mejor Actor y todo apunta a falta de once jornadas que la mayoría de los premios serán para el Barça y sobre todo para Messi porque esta es la Liga de Messi hasta luego Pepa

Voz 1727 08:18 adiós Manu

Voz 0221 08:21 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 08:25 Annika pesqueros polizario claro de estos bien avisó pasajeros voy

Voz 6 08:32 yo les regaló a dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar decesos un regalo directo y sin sorteos consulten los destinos posibles y las bases de la promociones Santa Lucía punto es buen cualquiera de nuestras agencias Santa Lucía estamos cerca está

Voz 7 08:47 seguro después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragarse los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir Tea saltamontes al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarle con las ecuaciones Le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 3 09:08 te has preguntado si ser padre compensa compensa

Voz 8 09:12 diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 7 09:22 sí

Voz 9 09:23 para mover un carro necesito ruido rastrea Tour siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 10 09:45 a día hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales Bale arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 11 09:58 para hacer detener

Voz 6 10:00 siempre es mejor dar justo en el centro en la Viena del día muy pronto demasiado tarde la actualidad de cada mañana resumida ampliada y preparada para que hacer tres durante el resto del día afinando la puntería destacando lo importante y con los mejores profesionales de lunes a viernes a las dos de la tarde una en Canarias hora catorce dirige José Antonio Marcos

Voz 12 10:34 luego saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte que es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 3 10:48 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 13 10:56 nueve mil o

Voz 3 10:58 si tú vas todo lo bueno

Voz 14 11:01 tiene el acento es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices y cómo lo dices con con Catalunya como suyo muy bien decir que hoy que nuestro país pendiente permite interés como toque es visto como gente en el Reino Unido ha votado quiero ser pendiente de Europa pero come

Voz 15 11:21 Michael Robinson se toma el café todos los lunes

Voz 14 11:24 con Carles Francino en la vida

Voz 0221 11:32 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 3 11:40 qué tal te salió el pavo Marta pero al primer palo no para hacer mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos a seguir nuestro programa más tropas en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo te lo más importante que ocurre visto deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comida

Voz 16 12:03 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado vienen como el lifting natural bi

Voz 3 12:11 en la Cadena Ser punto com

Voz 0221 12:13 la radio que tú programas

Voz 0125 12:17 el España México o Argentina es un volante en República Dominicana Manu brío o manivela en

Voz 1727 12:24 Costa Rica son variaciones léxicas

Voz 0125 12:27 español que se deben conocer pena

Voz 3 12:29 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 4 12:36 corren nuevos tiempos vamos a escuchar Cadena SER

Voz 3 12:52 qué tal muy buenos días en Jazztel

Voz 0946 12:54 sabemos que necesitas muchos datos para cotillear las redes sociales subir Stories ver toda la temporada de esa serie que tanto te gusta pues bien vamos a alegrar el lunes aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la de Jazztel Ubú lleva te además ahora un smartphone y una tablet

Voz 17 13:14 eh gratis Llama gratis también al que Internet sí sí sí al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 3 13:22 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:26 son las ocho y trece las siete y trece en Canarias nadie sabe a esta hora cómo será el futuro gobierno de Italia dirán ustedes que tampoco es una novedad en un país acostumbrado a que la economía no se resiente la vida siga al margen de la sucesión de gobiernos pero la gran novedad que dejan las elecciones de ayer es el triunfo de lo extremo de lo nuevo corresponsal en Roma Joan Solés buenos días

Voz 0946 13:48 buenos días Pepa el escrutinio Yuan no ha terminado

Voz 1727 13:50 todavía

Voz 0946 13:51 pues no empezó poco antes de medianoche se llevan escrutadas las papeletas para el Senado de unas cincuenta mil mesas de unas cuarenta mil para la cámara de un total de sesenta mil es decir se habrían superado los dos tercios del recuento a nivel nacional porque a nivel regional el escrutinio ni siquiera ha empezado se iniciará a las dos de esta tarde la nueva ley electoral ha complicado muchísimo el recuento después de que complicara también las votaciones ayer con lo cual se explica ósea justifica que los italianos rebautizó en la nueva ley la rosa de lujo como la Maquiavelo hoy por lo que es

Voz 1727 14:26 sabemos hasta ahora Joan se cruzamos estos datos que tenemos sobre la mesa con lo que unos y otros han venido diciendo en los últimos días sobre posible coaliciones de gobierno que escenarios son los más probables

Voz 0946 14:39 los resultados electorales provisionales auguran muchas dificultades mucha incertidumbre en los próximos meses en la configuración de una mayoría parlamentaria estable que facilite la formación de un nuevo Gobierno las dos grandes coaliciones de la derecha de Berlusconi con las derechistas Liga hay Fratello la de la izquierda con el Partido Democrático sumando a libres e Iguales de los ex presidentes del Parlamento y los cinco estrellas Se reparten los tres a partes más o menos iguales en noventa y tres por ciento de los votos puntos arriba puntos abajo ni siquiera un hipotético pacto de gobierno entre moderados del centro derecha y del centro izquierda alcanzaría el cuarenta por ciento la mayoría absoluta que exige la nueva ley electoral por partidos al igual que en el dos mil trece la formación más votada sería el Movimiento cinco Estrellas del candidato

Voz 3 15:30 ello que mejoraría resultados llegaría

Voz 0946 15:33 el treinta por ciento y el segundo partido seguiría siendo el democrático que obtendría en torno al veinte por ciento aunque empeora resultados respecto al dos mil trece la sorpresa aparecería en el tercer partido más votado que dejaría de ser Forza Italia de Berlusconi con menos del catorce por ciento superado por la Liga de Salvini con el dieciocho por ciento

Voz 1727 15:55 el INE abierta por tanto con Roma porque sigue escrutinio iremos precisando el voto que han emitido los italianos su difícil traslación a los escaños que estas otra pero en Roma está también Narciso Michavila presidente de la consultoría demoscópica ganó tres buenos días Narciso

Voz 18 16:13 muy buenos días Pepa Horno

Voz 1727 16:15 los que estamos ante el derrumbe de las opciones moderadas en Italia que es la tercera economía de la zona euro

Voz 19 16:22 más más que de las opciones moderadas yo diría que de las opciones tradicionales porque es verdad que tanto Matteo Renzi como Berlusconi pues han hundido pero los grandes ganadores anoche han ganado precisamente por moderarse es que por ejemplo en el líder de cinco estrellas fue votar ayer en Córdoba atajar Juanjo que no he visto yo en ningún líder europeo votando no y abandonar es abandonar las calles como dejó su propio líder iraquí ocuparse a las instituciones y luego en el otro extremo el gran vencedor también de la Liga pues abandonó su reivindicación ya hace una década de de independencia al norte respecto al sur y su discurso antiinmigración pero también con moderación eh pues le ha dado el sorpasso dentro de la derecha

Voz 1727 17:06 a dónde hemos llegado eh que consideramos a Berlusconi moderado adonde ha llegado Italia

Voz 19 17:12 sí efectivamente esa Berlusconi ahora parece un moderado respecto a a la Liga no de de Salvini que el gran vencedor anoche por sorpresivo ha sido precisamente el que la Liga pero un partido minoritario pues había conseguido casi el veinte por ciento es que empataba practicamente con el socialista

Voz 1727 17:30 esta es la Davis le extrapolable de de algún de alguna manera lo ocurrido en Italia a al resto de Europa

Voz 19 17:37 en general es que el patrón de voto aquí ha sido muy parecido a lo que estamos viendo pero incluso con el propio Brexit hay dos Italia la Italia norte rica que ha votado centroderecha Isla Sur que ha votado a sin coste les no tanto de izquierda como Abbottabad lo nuevo porque la Italia del sur ha sido la gran castigada luego en España no se está dando el debate de inmigración pero lo mismo el mismo debate que hemos visto aquí de inmigración Salvini de la Liga Norte Suu eslogan ha sido los italianos primero es vista en Alemanía en Austria lo hemos visto en Gran Bretaña con el Brexit por lo tanto el patrón es bastante similar todavía

Voz 1727 18:14 así que Narciso cuando decimos que ha ganado lo extremo y lo nuevo acertamos en este titular

Voz 19 18:19 yo diría que hay ganador o no pero lo extremo consigue ganar gracias a moderarse es que el ejemplo de Luigi Di Maio no tienen nada que ver con el de hace cinco años de del cómico de Beppe Grillo

Voz 1727 18:35 eso está claro porque la duda norte sí pero la Liga Norte no se esconde cuando dice Italia primero

Voz 19 18:41 pero sin embargo por ejemplo las posiciones más extremas de romper Italia o de independizar el norte de Italia lo abandonó ya hace una década es que la razón de ser de la Liga inicialmente la Liga Norte para romper precisamente el norte de Italia hay sin embargo ese discurso abandonado totalmente esas es un patrón también que saben todas en España lo hemos visto cuando el Bloque Nacionalista Galego abandonó el independentismo fue cuando consiguió eh mayores apoyos

Voz 20 19:09 pues en Mallorca por ejemplo el Partido Socialista

Voz 19 19:12 a King en el momento que primo los social respecto a lo identitario es cuando ha tenido sus mejores resultados por lo tanto siempre el mismo patrón pasar los extremos para tener apoyos mayoritarios como ha sido aquí en Italia e tienen que moderarse

Voz 1727 19:27 Narciso Michavila como siempre un abrazo muchas gracias

Voz 19 19:31 muchas gracias buenos días

Voz 1727 19:33 sí es su secretario de Política Europea en el gobierno actual de Italia en el Gobierno de Paolo Gentiloni Le damos los buenos días señor gótico

Voz 20 19:42 no sé si

Voz 1727 19:43 su formación política que es el Partido Democrático los socialdemócratas se han desplomado en el dos mil ocho consiguieron el treinta y tres por ciento de los votos en el trece cayeron al XXV después de cinco años de gobierno los datos provisionales que tenemos todavía hablan de menos del veinte por ciento qué explicación le encuentra a esta caída sucesiva

Voz 20 20:06 es una muy clara eso del otro muy clara porque es muy difícil de ser en el Gobierno en Italia ya hoy hay una una voluntad de de de de ir verla la derecha derecha extrema de ahí los movimientos nacionalistas antieuropeo y antiinmigración aquí aquí han ganado porque la Liga el Movimiento cinco Estrellas don muy similares esto pero la inmigración autócrata a Europa ya es yo creo que es a la a la a la nota hay un crecimiento económico pero la percepción de los Llanos no es bastante y yo creo que es la la la la la Lara donde desde la victoria de los movimientos anti sistema a la extrema derecha como como la Liga los populistas nuevos como lo los movimientos de de de de las fincas estrella

Voz 1727 21:15 el cauto criticaría a usted lo de lo hecho durante estos cinco años por el Gobierno de Renzi para que esta descripción que hace de la realeza

Voz 0011 21:23 ya se haya traducido en estos votos

Voz 1727 21:25 por qué no consiguen comunicar los éxitos en la economía por ejemplo

Voz 20 21:29 porque no es economía no no no no son no son bastante fuertes y después la actriz y la crisis económica y fue muy muy fuerte a la crisis de la inmigración el juez también muy fuerte y no no no esto se citó suele no son bastantes está ya no la percepción de esta aldeanos ahí está todavía en crisis no es verdad pero de las excepción en política la expresión es muy fue más fuerte que la

Voz 1727 22:08 edad es queda la habita

Voz 20 22:10 a la inmigración y tenemos con el control de la inmigración pero la percepción es que hay un invasión de África las en la es muy el miedo es la esclava es la la la la al al principal tendrá de la de la decisión que la mayoría de los allá nos han tomado en las elecciones del miedo

Voz 1727 22:39 lo que es el motor tan poderoso y tan peligrosos señor si termina aquí la carrera de Renzi

Voz 20 22:46 yo espero que no se lo que haré en si va a ser nuestro secretario es una mejillones que Matteo Renzi desde tomar es claro que la derrota es muy muy fuerte pero yo creo que Matteo Renzi y a Incora tiendan cobra muchos a hacer en nuestro país un líder muy joven tiene cuarenta años pero yo espero que la barba hacer todavía nuestro nuestro líder y secretario

Voz 1727 23:16 el Partido Democrático de Italia puede verse ante la disyuntiva a la que se han visto los Social de moquetas en todo el continente pierden elección tras elección pero al final sus votos acaban siendo decisivos para la estabilidad de los gobiernos de sus países ante panoramas muy fragmentados acaba de abrir en en en Alemania y ustedes pueden verse ante la disyuntiva de apoyar un gobierno con todo el conglomerado del centro de de la derecha en realidad de la derecha a la extrema derecha o apoyar un gobierno del Movimiento cinco Estrellas ante esa disyuntiva qué hará su partido

Voz 20 23:49 no yo creo que no será posible es es verdad como dice usted que no hay una mayoría clara en el Parlamento italiano esperamos o los escaños esta noche vamos a tener la distribución de los escaños en la Cámara de los Diputados en el Senado pero ahora es claro que ir adelante las la visión de derecha extrema de extrema derecha y es la primera conexión pero no tiene alguna más mayoría a las que dan a la a la que de la Cambra de los diputados de ordenado el momento el Movimiento cinco Estrellas es el primer partido pero no tiene también mayoría pero yo creo que el Partido Democrático de de de ser a la oposición no de no no no tiene que no tiene que ayudaron a Marius mayorías de la derecha extrema o de los puristas Grillo

Voz 1727 24:48 aunque eso bloquee la situación política

Voz 20 24:51 es un bloqueo bloquee el Parlamento ahora hay un bloqueo político vamos a ver se que el presidente de la edad de los del presidente

Voz 21 25:01 el Puppy que adquiere que carga

Voz 20 25:03 dar yo creo que no se más yo creo que va cargada el primer partido o la primera coalición creo del primer partido va cargar de el primer partido de de de del esquí y y son capaces construir una mayoría en el Parlamento le damos ADER va yo creo que quién va a ser un proceso muy bastante largo

Voz 1727 25:30 una última cosa usted es su secretario de Política Europea un porcentaje altísimo de italianos ha votado este domingo a partidos que o bien son directamente anti europeístas o por lo menos muy poco entusiastas del proyecto común porque él euros escepticismo se apodera de Italia un país que tradicionalmente en fin ha tenido bastante entusiasmo europeísta

Voz 20 25:53 porque la la la Unión Europea y fue a gente en el Mediterráneo en la crisis de la inmigración porque las políticas de austeridad desde Gobierno Monkey fue muy muy duras el presentadas como como las ilusiones europeas es son les doce ratones vitales delante europeísmo aquí ahora en talla es chino cuenta aposento de de los electores

Voz 1727 26:24 Sandro Pozzi su secretario de política europea del Gobierno actual del Gobierno saliente de Italia del de Paolo Gentiloni le agradezco que haya estado en la SER muy buenos días

Voz 20 26:34 buenos días

Voz 1727 26:35 este escenario poselectoral sin opciones de de gobierno a la vista hay con hundimiento de las opciones más moderadas es exactamente el que más temían las instituciones comunitarias Griselda Pastor buenos días

Voz 0270 26:49 buenos días lo que más preocupaba durante estas semanas de una campaña que el propio Juncker abrió en Bruselas recibiendo en enero a Silvio Berlusconi no ha sido el único que desde fuera ha querido influir ya que el presidente del Europarlamento Antonio Tajani se ha dejado querer por Berlusconi como posible número uno de un futuro gobierno y es que siguen lo distinto el escenario apunta algunos riesgos que le asemejan nos dicen los expertos al Reino Unido de antes del Brexit especialmente en el número de ciudadanos que considera que la Unión Europea no les aporta nada ya como país el treinta y seis por ciento cifra que según un estudio coordinado por el Instituto Jacques Delors convierte a Italia en los más euro críticos no antieuropeos pero sí euro frustrados según el mismo centro que acuñado esta definición como una voz de alerta a las instituciones de la Unión

Voz 1727 27:42 la incertidumbre italiana tiene su contrapunto por lo menos en el corto plazo en Alemania las bases del Partido Socialdemócrata han dado el visto bueno a reeditar una gran coalición liderada por Merkel dos de cada tres militantes ha dicho sí a una fórmula de Gobierno que ha hundido al SPD a sus mínimos históricos y que además lo ha resquebrajado por dentro nadie aplaudió ayer en la sede de los socialdemócratas cuando se conoció el resultado de la consulta brincar

Voz 0391 28:08 en viñas buenos días hola buenos días Pepa

Voz 1727 28:11 cinco meses después de las elecciones Carmen este resultado desbloquea la legislatura in Merkel será investida probablemente en dos semanas

Voz 0391 28:19 sí ha sido un largo camino cinco meses algo inaudito en Alemania pero Angela Merkel ya puede formar gobierno en el que con toda probabilidad será su último y más duro mandato la canciller ha estado sometido a una enorme presión porque parecía incapaz

Voz 3 28:31 de encontrar la mayoría necesaria para pactar un Gobierno

Voz 0391 28:34 no el fracaso de las negociaciones con verdes y liberales y las muchas concesiones que ha tenido que hacer a los socialdemócratas han supuesto grandes quebraderos de cabeza para la canciller pero ahora ya tiene vía libre tanto su elección como canciller a propuesta del presidente federal Frank Balta está en maya como la toma de posesión del nuevo gabinete tripartito tendrá lugar el catorce de marzo eso la fecha en la que se firmará el acuerdo de coalición permanece abierta de momento el Comité Ejecutivo de la CDU de Merkel se reúne esta mañana en Berlín para discutir los próximos pasos mientras que sus socios bávaros de la CSU darán a conocer los nombres de los puestos ministeriales que les han correspondido en las negociaciones el espera en cambio se tomará esta semana para determinar con quién tipo va a unirse al Gabinete en los seis ministerios que asumirá dos de ellos como los de Finanzas y Exteriores considerados los más importantes su secretario general en funciones Olaf Scholz adelantado que habrá paridad en el reparto de carteras y tanto caras nuevas como actuales ministros parece bastante claro que será el propio Suárez vicecanciller y quién ocupará Finanzas en Exteriores suena con fuerza a Gekko más que es el actual ministro de Justicia

Voz 1727 29:38 el presidente francés ha sido uno de los primeros líderes europeos en celebrar el fin del stand by político alemán una cuarta legislatura de Merkel que además se va a apoyar en el programa muy europeísta que pactó con el ex PD Carmen Vela París buenos días

Voz 3 29:54 hola buenos días así que Macron darme Alemania van a trabajar

Voz 1727 29:58 Carmen te decía que Macron suma por fin los aliados que esperaba para avanzar en sus planes mil veces anunciados por otra parte europeístas

Voz 0390 30:09 pues si Francia y Alemania van a trabajar juntos en las próximas semanas para hacer avanzar el proyecto europeo este fue el mensaje del presidente Manuel Makoun ayer el fin de la crisis política al otro lado del Rin va a permitir descongelar las discusiones sobre la reforma de la Unión Europea sobre todo las de la Unión Monetaria pese a que no había gobierno en Berlín las negociaciones políticas y técnicas entre ambos países no se ha amparado estos meses el presidente francés desea como sabéis un presupuesto para la eurozona pilotado ministro y con reglas más claras París quiere que sea muy voluminoso incondicional Berlín algo más moderado y condicionado la armonización del impuesto de sociedades tantas veces anunciada parece ahora más clara los alemanes piden convertir el Mecanismo de Estabilidad Europeo un Fondo Monetario Europeo Macron esta en principio de acuerdo con el Gobierno dicción alemana hay muchos muchas coincidencias en la formulación pero ya se sabe que el diablo se esconde en los detalles Macron dice abiertamente que los países que no quieran avanzar que den un paso al lado pero es evidente que para los grandes temas cuenta con los tres fundadores del Benelux con España con Portugal e Italia con los el resultado es ahora parece que no será muy fácil más sintonía entre todos hay sobre la Europa de la defensa sobre la fiscalía antiterrorista la creación de universidades bilingüe etcétera etcétera Pero Macron tiene prisa lo ha demostrado en Francia creo que lo que es lo que quiere ahora es demostrarlo también fuera lo de Italia no se lo pone fácil

Voz 1727 31:42 gracias Carmen gracias compañeras lo que está claro es que independientemente del final nadie escapa ya a la inestabilidad que provoca un mundo que pide reglas nuevas que nadie acierta a establecer tampoco España donde la parálisis política vuelve a sacar a la gente a la calle la Comisión del Pacto de Toledo debatirá esta semana cómo paliar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas pero es un debate forzado por la presión de los jubilados que ha sorprendido a todos con sus movilizaciones Antonio Hernández Rodicio director de la Ser buenos días

Voz 0221 32:16 muy bien Rajoy ha mineral izado ya al Gobierno al PP y los tiene aferrados a tres ideas primero que la economía crece al tres por ciento Segundo que España y los españoles aún pueden aguantar más y en tercer lugar y por lo tanto no hagamos nada que implique gasto y afecte al crecimiento y al déficit y aplicando esta doctrina nacida en Alcalá cinco laboratorio de Montoro Rajoy reforzado su quietud Mollet anda que es en realidad una renuncia expresa a gestionar los problemas como consecuencia hemos llegado a marzo con la financiación autonómica sin resolver el futuro de las pensiones sin solucionar creando empleo precario concesiones in extremis a los ayuntamientos que ya amenazaban con protestas para que utilicen parcialmente su superávit y así vamos pero ojo porque la calle ha empezado a calentar

Voz 1727 33:01 de hecho las manifestaciones de los pensionistas evidencian Antonio que la falta de respuesta a este colectivo conduce un fracaso del estado del bienestar

Voz 0221 33:09 sí y garantizarse pilares clave para que el sistema siga teniendo futuro y crédito pero además es un compromiso moral del Estado que pese a presumir del tres por ciento de crecimiento ha enviado una carta indígena los pensionistas invitándoles a celebrar la subida del cero veinticinco la respuesta ya la tienen en la calle una calle que se ha acelerado no sólo con el ocho m que revestido de carácter histórico llega este jueves sino con las nuevas salidas de los pensionistas de los policías llora también de los regantes centralidad son los mismos problemas de siempre aparcados y sin afronta

Voz 1727 33:41 una coyuntura que debería ser propicia para a la izquierda que busca restablecer el contacto con sus bases

Voz 0221 33:47 verdad que pretende capitalizar el descontento la otra debería aspirar a capitalizar las soluciones pero hoy la izquierda tiene menos fuerza lo que supone una mala noticia especialmente si los que demandan nuevos y viejos derechos dependen de la pinza de los dos partidos más a la derecha PP y Ciudadanos para resolver los eso sí los pensionistas son uno de los pilares del voto del PP aunque todos deben estar muy atentos porque los pensionistas están muy enfadados tienen razón y mucho tiempo disponía

Voz 1727 34:14 buen día Antonio Estepa

Voz 23 34:22 hola qué tal verdad que no se puede trabajar sin compromisos Yvancos Sabadell también lo sabe por eso trabajar con las empresas

Voz 3 34:28 como si fueran uno por ejemplo acompaño a las empresas en el proceso de internacionalización con productos y servicios especializados descubre el resto compromisos en Banco Sabadell punto com barra acompañarles buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido un cuarenta y dos mil trescientas sesenta y cuatro asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 11 35:22 siéntate un momento y para te a pensar compara este preciosa al contratar tu seguro de vida

Voz 24 35:28 veinte la mutua con tu seguro de vida temas como su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones

Voz 7 35:41 todo a punto es ahora en General Óptica miramos proto audición como has dicho y si lo hace bien ahora en General Óptica

Voz 8 35:48 también cuidamos de tu audición plena General Óptica descubren nuestro nudos Servicio de Biología tenemos una revisión gratis de lo oído hicieron necesita

Voz 5 35:57 es podrías aprovechar produce audífonos

Voz 8 36:00 General Óptica cuidamos retirada cuidamos de condición

Voz 25 36:03 lastre astur siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso compramos más de veinte aseguradoras de coche que consigue el mejor precio rastrea otro punto com El mejor comparador de la historia agónicas

Voz 18 36:15 bueno ya que quiero estar donde la alarma si ésta no

Voz 1275 36:20 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 1727 36:23 la misma visual experto

Voz 26 36:25 la seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 27 36:28 la protege con la alarma Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 3 36:39 si estás de bajón arriba con te ayuda tus defensas con actriz Don Simón sin lactosa Combi cabinas b6 ir ahora a Lozano que humano D'Ors y Mora actriz Souvirón de Don

Voz 5 37:00 vuelven las cuarenta y ocho horas pero

Voz 28 37:02 sólo del quince al diecisiete de marzo inglés una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a ser Mrs

Voz 5 37:12 neumáticos inscribe te llamen yo punto es

Voz 1727 37:20 por Pepa Bueno son las ocho y treinta y siete las siete y treinta y siete en Canarias

Voz 3 37:24 Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 37:35 pero el ex jefe operativo de los Mossos reunió a la cúpula de la policía catalana dos semanas después del referéndum ilegal y les dijo hemos hecho lo que debíamos hacer lo que queríamos hacer no nos podemos permitir que dirija nuestras actuaciones

Voz 0027 37:49 así figura en un informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela informe al que ha tenido acceso la Cadena SER según los investigadores Trapero arengó a sus subordinados en esa reunión con frases como tenemos que ser conscientes de lo que quieren que es hacer desaparecer el cuerpo de los Mossos y les decía que debían tener mucho cuidado de no poner facilidades Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 38:08 qué tal buenos días al encuentro de las mayor de los Mossos con sus subordinados es doce días después del referéndum celebran el complejo central que tiene la policía autonómica Trapero animas urgente a no tener miedo porque como cuerpo policial han hecho lo que tenían que hacer dice Illes asegura que tienen que ser conscientes de que lo que quieren refiriéndose a Guardia Civil de jueces es hacer desaparecer al cuerpo para Trapero la imagen dada de gestión y liderazgo en la gestión de los atentados de Cataluña provocó una campaña de descrédito por parte de la policía una campaña que según él es mayor de la Policía Se sigue manteniendo por el uno de octubre sobre la judicatura Trapero asegura que la duda les atemorizada Ike ese miedo estaba condicionando las actuaciones de los jueces por cierto que en ese mismo informe la Guardia Civil sostiene que el Gobierno catalán máximo exponente dinamizador de los autos del referéndum tenía conocimiento por parte de Trapero de las nuevas medidas que el Ministerio Fiscal tenía previsto adoptar para evitar precisamente la perpetración de ese acto por lo tanto dice la Guardia Civil tenían capacidad de maniobra para establecer estrategias y contrarrestar así las medidas

Voz 0027 39:10 el presidente del Parlament catalán Roger Torrent celebra hoy la nueva ronda de contactos con los partidos para saber si la candidatura de Jordi Sanchez tiene apoyos suficientes como para superar un debate de investidura una ronda exprés empieza a las diez y media de la mañana con la CUP termina a las siete de la tarde con con Arrimadas todos en el mismo día el hecho de que la CUP haya decidido este fin de semana abstenerse sumado a que Money Toni Comín siguen fugados no podrían votar hace que Junts per Catalunya y Esquerra no tengan votos suficientes para impulsar esa investidura de Jordi Sanchez Esquerra mensaje de Joan Tardà el diputado escribe un artículo en El Periódico de Catalunya en el que llama a acercarse a los Comunes sea el PSC advierte de los peligros de una Batasuna de Cataluña dice

Voz 3 39:52 ahí tiene su minuto claro now Barack para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank now hacerlas desde aquí aquí Heath y sobre todo ahora

Voz 0027 40:07 descubre

Voz 2 40:09 Saban

Voz 0125 40:12 sombríos tus hurones frustró todos con mutuo

Voz 3 40:16 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 29 40:24 Amazon válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 3 40:31 punto com a los vital de Vitaldent

Voz 30 40:34 sí os recibe trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde de Vitaldent les vaya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno o en vital del punto com tu salud empiezan boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 1727 40:52 Jazztel sabemos que necesitas muchos datos

Voz 31 40:54 para Cotillard las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí iban once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 17 41:03 libra de Jazztel lleva de un smartphone tablet gran llama gratis al quince X si si alguien hace diez o entra en Castel punto com

Voz 5 41:12 Peter hasta el este carreteras al oeste en carreteras al norte en carreteras al sur nací para escapar de este reino conducir más allá de las montañas

Voz 0027 41:23 que una nueva serie lejos de tu sopa

Voz 32 41:26 sesión serio y aprovechan las ofertas exclusivas de los días eh tango y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistente a mantenimiento y garantía vive una gran historia antes de que termine el invierno o red de concesionarios Seat

Voz 3 41:41 seguro que a vosotros

Voz 23 41:42 menos pasaba mira siempre reviso las ruedas el aceite pero nunca reviso lo que pagó por el seguro del coche yo creo que ya va siendo horas Si tú también piensan lo mismo pues vamos a ver cambia te la mutua inseguro que te baja en el precio de tu seguro de coche sea cual sea también el de Moto el llegar el debida teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco condiciones de la promoción

Voz 3 42:05 con el Mutua punto es vamos

Voz 23 42:08 a la mutua

Voz 1727 42:26 es un casa allí en la calle nos quedemos seguras gritaban las miles de mujeres que ayer domingo se manifestaron en Vigo como anticipo a la huelga feminista del ocho de marzo se lo decían a quiénes las miraban desde las aceras horas ventanas desde hoy hasta el jueves van a encontrar en Cadena Ser punto com qué información muy completa sobre la desigualdad de género en casi todos los ámbitos en la vida yo hoy nos vamos a detener en este programa en los dos pilares del Estado de bienestar en dos sectores tradicionalmente llenos de trabajado

Voz 0270 43:00 las mujeres son la educación y la sanidad

Voz 1727 43:03 el setenta y siete por ciento de las trabajadoras sanitarias son mujeres y sin embargo la diferencia de sueldos por género es la mayor ahí de toda la Administración pública un veintisiete por ciento de brecha salarial setenta y siete por ciento de mujeres en el sector sólo una de cada cuatro dirige un hospital Laura Marcos

Voz 0270 43:23 qué tal buenos días el setenta y siete por ciento de las profesionales sanitarias son mujeres hay más del doble de matriculadas en enseñanzas universitarias de Ciencias de la Salud pero la brecha salarial es la mayor de toda la Administración pública ellas ganan de media un veintisiete por ciento menos Equal triplican en paro y precariedad a sus compañeros varones respecto al techo de cristal hay cincuenta y ocho directoras gerentes de un total de doscientos veintinueve hospitales públicos que analizado CCOO Extremadura Doña son las únicas comunidades paritarias la doctora Capdevila ex directora del Hospital de Bellvitge donde el sesenta por ciento de altos cargos son mujeres ella así puede conciliar lluvia buscaran dijo la escritora tarde con ellos quitas

Voz 33 44:04 esto también es esa idea de que no podrá hacerlo no tiene cobrar más súper específica

Voz 20 44:09 porque si hace alguien no hacen el diagnóstico no lo

Voz 33 44:12 el control en plantas de Weimar admite que su

Voz 1275 44:14 frío

Voz 0270 44:15 actitudes sexistas por lo joven que llegó a cargos directivos y coincide con la Doctora Romero gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en que el sesgo machista Se perpetua

Voz 0139 44:24 tienes al paciente perfectamente le pones tratamiento y cuando termina pues te preguntan qué cuando el médico o se dirigen simplemente al residente varón que te acompaña o al enfermero que le va a hacer electrocardiograma que acaba de solicitar a ella así parará

Voz 0270 44:36 cinco minutos frente al hospital el ocho M para denunciar entre otras cosas que las mujeres queden fuera de las especialidades con mayores complementos como cirugía o Traumatología

Voz 1727 44:46 también la educación está llena de mujeres pero no se libra de la desigualdad ni la universidad más de la mitad de los estudiantes son mujeres un cincuenta y cinco por ciento y los datos confirman que sus resultados académicos los de ellas son mejores que los de ellos pero si miramos hacia arriba a las cúpulas de las universidades encontramos que sólo una década siete rectores ex mujer Adela Molina

Voz 0011 45:10 desde hace años hay más mujeres que hombres matriculadas en estudios de grado el curso pasado las universitarias serán el cincuenta y cinco por ciento seis de cada diez nuevos graduados fueron mujeres ellas tienen además mejores resultados la nota media de su expedientes mejor terminan la carrera en el tiempo previsto en mucha mayor proporción a sus compañeros los buenos resultados académicos no se traducen sin embargo algo en una mejor inserción laboral los hombres con estudios superiores tienen menos paro un diecisiete por ciento frente al veinte por ciento de las mujeres y menos precariedad Un cuarenta y siete por ciento de ellos tiene contrato indefinido siete puntos más que ellas además las mujeres con estudios superiores ganan de media un diez por ciento menos que los hombres con la misma titulación esta brecha se nota también en la propia Universidad de cada cien catedráticos sólo veinte son mujeres de setenta y seis rectores hay once rectoras la desigualdad es mayor incluso en las universidades públicas donde sólo cuatro de las cincuenta universidades están dirigidas por mujeres una de ellas es Pilar Aranda rectora de la Universidad de Granada

Voz 34 46:06 ahora cada vez la representando a más mujeres a la elecciones porque tenemos más mujeres directoras de departamentos más mujeres de canas queda mucho para ser pero tengo la firme convicción de que esto ya es imparable

Voz 0011 46:18 donde la presencia femenina es incontestables en la enseñanza no universitaria el setenta por ciento de los profesores son mujeres en Infantil el porcentaje supera el noventa por ciento

Voz 1727 46:28 a las nueve y media vamos a reunir en Hoy por hoy a tres generaciones de mujeres de una misma familia Marina diecinueve años es la hija

Voz 35 46:35 está muy lista hacía me me Loché marchó el muy importante aunque estamos en el siglo XXI y siga viendo ese machismo y esa desigualdad entre hombres y mujeres pues eso

Voz 18 46:46 a ver si podemos cambiarlo Mercedes cuarenta y nueve años la madre

Voz 20 46:51 día sí sí

Voz 36 46:53 yo he vivido claro auto siempre ha habido igualdad eso está claro es mucho conseguido pegarnos

Voz 35 46:59 lo construido igual no pues vamos yo para mí es un poco el lema el lema que sin nosotras el mundo no funcionan

Voz 1727 47:09 Mari Carmen setenta y dos años la abuela

Voz 36 47:11 dejé trabajar primero porque me daban dinero en aquella época cincuenta mil pesetas era porque te caes Sabas entonces ya había una norma en Galerías Preciados que Si que tenías derecho a que te dieran ese dinero luego media totalmente me quedé embarazada tuve un una niña de trece las guarderías pues tampoco había posibilidades de dejar a los niños en guarderías ni nada no les hace pocas es está todo

Voz 1727 47:38 y ojo Mercedes noventa y dos la bisabuela

Voz 37 47:42 siempre han sido los Cano han dado los que era el que llevaba la total a la casa mujeres algunas ya más que para casarse en casa con los hijos Si nada más

Voz 1727 47:56 a partir de las nueve y media en la mesa de Hoy por hoy Hollywood se ha rendido esta noche al mexicano Guillermo del Toro su fábula la forma del agua ganado cuatro Oscar una gala en la que las mujeres del cine han dicho ya bastaba

Voz 3 48:15 la faena

Voz 4 48:22 ya bastante la voz

Voz 1727 48:23 es una de las víctimas del productor Harvey Weinstein la actriz mexicana Salma Hayek María Guerra buenos días

Voz 1457 48:30 hola buenos días han sido unos Oscar sin glamour sin grandes estrellas pero que reflejan una sociedad americana mestiza hay problemática que seguro que no les gusta Trump Guillermo del Toro con cuatro premios incluido película hay director sea coronado con su fábula contra el odio al diferente La

Voz 7 48:47 forma del agua a llaman M Clan

Voz 3 48:50 Alfonso Ana bajando Maicon padre soy un inmigrante como jugaron

Voz 1457 48:54 Iñárritu decía del Toro de los realizadores mexicanos y que en los últimos diez años han ganado cuatro Oscar de dirección la gala ha sido aburrida sí pero de tono serio Icon solemnes reivindicaciones a favor de los Dreamers y de la causa feminista como la de Frances Mc Dormand mejor actriz por tres anuncios en las afueras que ha pedido cambiar la industria de verdad y que los ejecutivos financien a mujeres para que cuenten sus propias historias

Voz 38 49:19 todo el rato Juaristi Enaitz en Lavapiés en el encontraban escuchado muchas actrices víctimas de Weinstein como Sandra Hayek guías leyó

Voz 1457 49:32 le han pedido que no se detenga el flujo de denuncias contra el acoso los premios han quedado muy repartidos el favorito Goering Goldman ha ganado por su papel de Churchill y la película chilena una mujer fantástica ha conseguido el premio con una actriz transexual otro hito en los Oscar que avanzan en lo político pero pierden en espectral

Voz 1275 50:01 son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 1727 50:03 las

Voz 27 50:15 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:21 qué tal buenos días más lluvias para arrancar la semana en Madrid la previsión anuncia precipitaciones más intensas a partir de mediodía y por la tarde precipitaciones que se van a mantener en principio durante todas las semanas seis grados a esta hora en la Gran Vía

Voz 0270 50:33 así lo hemos avanzado en la SER el informe sobre las setas

Voz 1275 50:36 son de la mujer que Comisiones Obreras presenta esta mañana ese informe asegura que el salario de las mujeres de la región tendría que aumentar un veinticinco por ciento para igualarse al de los hombres las mujeres madrileñas cobran de media cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro euros menos que los hombres y la brecha salarial afecta más a los salarios más bajos ellas tienen más empleos a tiempo parcial un sesenta por ciento lo firman las mujeres y comisiones lo explica por el cuidado de los hijos Pilar Morales

Voz 0027 51:02 la secretaria de mujeres sindicato

Voz 0139 51:04 extraviado el que no entiende que una mujer no es una fuerte es el problema sino una inversión para el futuro y claros sitúa abandonos el mercado laboral en edad fértil pues cuando te quiere reincorporar que tienes llamas edad pues no te van a matar

Voz 1275 51:18 en los altos cargos las mujeres no llegan al cuarenta por ciento en los puestos de dirección injerencia en la región y la desigualdad se nota también en las oficinas del paro desempleo femenino se sitúa en el cincuenta y siete por ciento en la Comunidad de Madrid datos que conocemos a tres días del ocho de marzo el día de la mujer el día de la huelga feminista que ayer analizamos en una programación especial de A Vivir Madrid en el teatro Lara

Voz 0125 51:39 la apuesta el momento feminista es una huelga del ámbito laboral de los cuidados del ámbito de consumo estudiantil durante veinticuatro horas hay ambiente hay ganas de necesidad de una huelga feminista veinticuatro horas

Voz 0027 51:51 es urgente y necesario hay que poner el delantal en la puerta para que la vecina

Voz 40 51:57 pasa lo expliques los otros trabajamos en el campo día a día no tenemos reconocida ese derecho es más tenemos que pedirle permiso a nuestros hombres Cristina sí asiente porque sabe que la ley tendría que estar ya