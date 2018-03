Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Italia despierta esta mañana ingobernable aún se están contando los votos de ayer pero la imagen del futuro Parlamento ya es lo suficientemente clara para sacar las primeras conclusiones habrá tres bloques prácticamente empatados en los que además crecen los partidos más extremistas Aimar Bretos

Voz 0027 00:30 Nasser acabamos de hablar con el subsecretario de política europea del Gobierno saliente de centro izquierda Sandro Gotti reconoce los pésimos resultados de su partido el Partido Democrático iré a Italia condenada al bloqueo dice asegura que su formación política debe quedarse en la oposición no apoyar en ningún caso un gobierno con presencia de la ultraderecha de la Liga de Salvini populistas del Movimiento cinco Estrellas ambas opciones con un punto en común el escepticismo hacia la Unión Europea un euroescepticismo fruto son Gotti de los errores de Bruselas en los últimos años

Voz 2 00:59 la Unión Europea y fue a frente en el Mediterráneo en la crisis de la inmigración es porque las políticas de austeridad del Gobierno Monkey fue muy muy duras fue presentadas como como las soluciones europeas

Voz 0027 01:16 este lunes cinco de marzo y hoy les estamos contando en la SER el contenido de un informe de la Guardia Civil que ya está en poder de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela detalla como el mayor de los Mossos mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero reunió a la cúpula de la policía catalana dos semanas después del referéndum ilegal y les dijo hemos hecho lo que debíamos hacer y lo que queríamos hacer no nos podemos permitir que dirijan nuestras actuaciones en referencia a jueces y fiscales rapero les dijo a los Mossos tenemos que ser conscientes de lo que quieren que es hacer desaparecer el cuerpo de los Mossos d'Esquadra en Euskadi jornada fundamental hoy en el juicio del caso De Miguel que es el mayor proceso de supuesta corrupción instruido nunca en el País Vasco y que salpica a destacados antiguos miembros del PNV en Álava una red que operaba con domicilio social en una sociedad gastronómica en la que supuestamente se cobran comisiones del cuatro por ciento en ese juicio hoy declara Ainhoa Alberdi es la abogada que destapó la supuesta trama de comisiones ilegales ya denunció que después de haber recibido un contrato público los entonces muy altos cargos del PP del PNV empezaron a pedirle que pagara una mordida de cien mil euros y que cuando se negó recurrieron incluso a su padre para que le presionara SER Vitoria Iker Armentia la denunciante anual

Voz 3 02:26 verde había pedido ser testigo protegida ya si va a ser el Tribunal evitará que se enfrente visualmente con los acusados y con otros testigos además entrará en el Palacio de Justicia con protección policial hasta dentro de las instalaciones los medios podrán grabar su voz pero no su imagen esta abogada vizcaína se va a ratificar en todo ella fue quien destapó el caso con unas grabaciones en las que se apunta comisiones ilegales pagadas a dirigentes del PNV que ahora se sientan en el banquillo de los acusados esas grabaciones también se van a escuchar en el juicio la sesión empiece media hora en el Palacio de Justicia de Vitoria es una de las jornadas más esperadas y la declaración de Ainhoa Alberdi se espera que dure hasta mañana

Voz 0027 03:03 el grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante Guanyar Alacant denunciar hoy ante la policía la aparición de un micrófono oculto en el despacho de la concejala de Urbanismo estaba pegado con cinta aislante o muebles del despacho según el equipo municipal que dirige el PSOE se encontró hace dos meses aunque la oposición se ha enterado este fin de semana por la prensa incluido bañar Alacant que era quien se ocupaba de urbanismo y por lo tanto quién ocupaba ese despacho hasta noviembre del año pasado así que temen que ellos también hayan sido espiados Radio Alicante Elena Escudero bon día

Voz 4 03:31 hola a bon día si así es el anterior edil de Urbanismo de Alicante Miguel Ángel Pavón de la conferencia Guanyar insiste en que el actual equipo de gobierno socialista le debe aportar toda la información recabada en esa investigación por lo que le pudiera afectar pero además da un paso más acude hoy a la Policía Nacional ha denunciado

Voz 5 03:45 a unos hechos que el equipo de gobierno socialista conoce como dices desde hace dos meses y que no ha denunciado

Voz 6 03:50 lo de gobierno debería haberme comunicado de inmediato su detección como concejal afectado por las grabaciones que pudieran haberse efectuado

Voz 4 04:00 por su parte el grupo municipal de Compromís hará lo propio ante Fiscalía la actual edil de Urbanismo Eva Montesinos y socialista mantiene que no han denunciado para evitar el circo político porque semis positivo encontrado está incompleto y por sí solo no puede grabar

Voz 1706 05:02 buenos días Pepa buenos días a todos el proyecto europeo entiende que salvó ayer por los pelos su enésimo match ball porque en Alemania las bases socialdemócratas votaron respaldara Angela Merkel porque en Italia aunque ganó en votos no llegará al Gobierno el Movimiento de cinco estrellas de cuanto ocurrió ayer Isère destacar esta mañana dos asuntos que a mi juicio pone sobre la mesa disyuntiva

Voz 0027 05:23 con muchísima uno que con

Voz 1706 05:26 sí sí sin opciones la solución preferida por las instituciones europeas fue la coalición formada por la momia de Berlusconi la extrema derecha de la Liga de Matteo Salvini el nuevo líder de los nacionalistas euroescépticos Hermanos de Italia es decir al sistema le disgusta menos el pop mismo de la derecha extrema que ese populismo que se edite hidrológico pero que considera radical de izquierdas porque uno es más amenazante que otra un tema que a mi juicio

Voz 7 05:51 tiene bastante fondo dos mil

Voz 1706 05:53 Francia socialdemócrata alemana eligió estabilizar su país con la gran coalición aún a riesgo de a su partido decisión que pone sobre la mesa una de las disyuntiva es más peliaguda de cuantas puede plantear la política democrática un partido ahora la oposición queda en manos de los ultraderechistas de alternativa Angela Merkel aún debilitada Emmanuel Macron han de cargar con el peso de esta Europa

Voz 0027 06:15 Gere AVA como un queso de grullas

Voz 1727 06:23 Rosa Márquez buenos días hola amigo

Voz 7 11:16 en el capítulo de ayer huy

Voz 0027 11:32 no nos está mirando necesitamos dar un ejemplo y la verdad es que si seguimos trabajando juntos parar el acoso sexual en el trabajo las mujeres sólo tendrían que enfrentarse al acoso en el resto de sitios a los que vaya

Voz 15 11:46 es una semana muy reivindicativa para nosotras las mujeres

Voz 0456 11:50 los puestos de si tiene a lo largo de esta noche espero que escuchemos con atención a quienes apoyan a movimientos como tu Times Up porque lo que están haciendo es cambiar las cosas un cambio positivo

Voz 15 12:01 eso de marzo va a ser un ocho de marzo espectacular

Voz 24 12:04 los Boys sin siquiera Pérez

Voz 8 12:08 en avisa en hoy

Voz 0456 12:12 sólo el once por ciento de las películas están dirigidas por mujeres nos queda un largo camino por recorrer aquí también contra la brecha salarial

Voz 25 12:20 a los hombres y mujeres cobremos lo mismo por el mismo trabajo concluyen unos mil que la única que le preguntamos a brinda gobiernos ya la ministra de Igualdad sobre esto siempre se van de rositas

Voz 15 12:38 que te perfectamente y entiendo las mujeres que sería ejercerán de constitucional como es la huelga pero se yo fui a elegir trabajar por la igualdad

Voz 7 12:49 lo peor que le puede pasar a una fuerza política es peor perfectamente

Voz 15 12:57 el Partido Socialista no le toma el pelo y el Gobierno ni la ministra y el presidente del Gobierno lo que necesita este gobierno un gobierno

Voz 7 13:19 ya queremos que haya un gobierno ya ya

Voz 5 13:26 el señor Jordi Sanchez no creo que sea un candidato aceptable un señor que pega a brincos y que urgimos a los partidos nacionalistas a que te identifiques un candidato que sea viable

Voz 0027 13:39 el Movimiento cinco Estrellas pero no tiene mayoría para gobernar un triunfo del evento se ha perdido la coalición de la derecha tampoco la tiene que los ultras de la Liga de Matteo Salvini habrían quedado por encima del partido de Berlusconi

Voz 26 13:59 la nueva ley electoral que exige el cuarenta por ciento mayoría absoluto es imposible Hoy por Hoy por hoy

Voz 1706 14:05 un Gobierno

Voz 1727 14:24 son las nueve y catorce las ocho catorce en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy y mañana especial porque a la mesa del análisis se sienta Marie Angela italiana del equipo de Hoy por hoy periodista que ha ejercido en su país y que conoce además muy bien la realidad española buenos días buenos días Henri Julian que adelanta su presencia esta semana porque conoce también muy bien la realidad Italia donde ha trabajado porque ha seguido con lupa la campaña y el resultado buenos días o Jordi Moix ordenó no sé yo sigo Llor nos y con José Manuel Calvo director adjunto del pan es que conmigo es el único habitual de esta Mesa de los lunes buenos días José Manuel

Voz 1706 15:00 hola qué hay qué tal muy buenos días y con un resultado

Voz 1727 15:02 no muy sorprendente en el fondo porque las encuestas

Voz 27 15:05 voy anticipando algo así y sin embargo

Voz 1727 15:08 si todo el mundo está de acuerdo esta mañana en qué

Voz 27 15:11 el resultado es peor de lo previsto María Ángela si es peor de lo previsto sobre todo porque es bastante mejor el resultado del Movimiento cinco Estrellas sobre todo de la Liga Norte de la Liga de lo que se esperaba que es bastante peor el resultado del Partido Democrático sí hay hay quién esta mañana en la prensa también hablaba de un bipolarismo del populismo con una tercera pata que sería la Esquerra que

Voz 1 15:40 queda Riad marginal imaginada

Voz 0568 15:43 Enric primer titular bueno yo creo que en Italia ha ocurrido lo que no pasó en Francia es decir las fuerzas que desde distintos ángulos porque creo que no podemos meterlo todo exactamente lo mismo saco es decir no es lo mismo Movimiento cinco Estrellas que que la ley da por ejemplo o que los fascistas de los Hermanos de Italia pero en cualquier caso la suma de las fuerzas que en estos momentos en en Italia se confrontan directamente con la idea de la Unión Europea en en su formato actual y con sus políticas actuales han ganado las elecciones otra cosa es que tengan enormes dificultades para de enormes dificultades para formar gobierno incluso para aliarse entre sí pero se ha producido una victoria clara las corrientes más críticas con europeísmo se producen en Italia lo que no paso en Francia pasado en Italia José

Voz 1727 16:40 bueno él

Voz 1706 16:41 bueno aquí está la Italia de los sesenta y cuatro gobiernos en setenta años con sus diferencias los populismos arriba la tele vamos a ver cómo se gobierna ahora absolutamente tiene por desgracia toda la razón el tuit que describió en Francia la Unión Europea va a pasar hoy una mala noche ese es el problema Europa

Voz 27 17:02 sí hemos conseguido resucitar hasta Marie Le Pen no si es verdad que es un voto euroescéptico y es un voto RC Tiko que viene de una tendencia que viene de lejos no Italia se ha convertido en uno de los países más euroescépticos según los últimos barómetros y eso en eso creo que ha influido también aquella imposición de alguna forma

Voz 1 17:29 el Gobierno Monti sí del Gobierno monte

Voz 27 17:32 se percibe como y sobre todo las medidas que aprobó fueron medidas que se percibieron como directamente editadas por Bruselas como pasó en muchos otros países pero allí digamos la salida de Berlusconi fue tan abrupta la si la indicación del Gobierno Monti tan directa que eso pues sigue doliendo no después de muchos años

Voz 1727 17:54 qué le preguntaba esta mañana a Sandro Bochi que es responsable de la política con la Unión Europea del Gobierno actual de Gentiloni secretario de Políticas Europeas justamente le preguntaba aquí explica que explica la la el crecimiento del euro escepticismo entre los italianos que habitualmente han sido como casi todos los países del Sur entusiastas de del proyecto común y él hablaba de la desaparición de Europa en la gravísima crisis de los refugiados cielos los italianos no perciben la existencia de Europa como un instrumento que arregle una di la dificultad de este calibre que padecen países como Italia y particularmente no si evidente

Voz 27 18:34 ante el tema de la inmigración que ha sido centra que ácidos central en la campaña electoral a pesar de que el flujo migratorio no es por ejemplo o la situación de la inmigración en Italia no es peor diría yo de hace diez años eh pero sí es verdad que se ha conseguido capitalizar tanto tanto espacio la campaña electoral es también porque e Italia vi o los italianos han sentido abandonados aislados en esta gestión de de lo que se ha vivido como una emergencia no

Voz 0568 19:07 yo creo que lo que ocurrió anoche ayer mejor dicho en Italia una responsabilidad muy importante corresponde a Mateo en sí sería injusto no creo no enfocarlo así por un motivo es es decir las señales de que las cosas se podían complicar políticamente la Italia no son de ayer rehenes y perdió en diciembre de dos mil dieciséis un referéndum forma constitucional por veinte puntos veinte puntos de pronto está dicho sea uno va propone al país reformar la constitución la Constitución aprobada en el mil novecientos cuarenta y ocho inmediatamente después de cara a la Segunda Guerra Mundial la Constitución muy querida por los italianos propone reformar la para darle más agilidad para reforzar al poder ejecutivo para introducir cambios estructurales muy importantes pierde pero no por dos puntos y Peter Xavier veinte quiero se va de su casa Iker de quince plantea como un plebiscito que se aclare porque él cree que que las cosas le están yendo bien el cree que que la la derecha italiana se ha quedado descabezada que de Berlusconi ya tiene ochenta años porque éste de la Liga Norte descerebrado etcétera etcétera y cree que tiene un campo por delante muy muy alto y entonces dice no no quiero más voy a hacer el referéndum la Constitución no sólo para ganar la reforma constitucional sino para convertirme en el nuevo hombre fuerte Italia la planteó un plebiscito personal al a los italianos generales todos los plebiscitos no es justa demasiado hilo derrotar a veinte puntos en lugar de admitir la derrota es una amarga derrota pero admitirla irse a su casa Él se empeña en seguir liderando un partido democrático y ahora lo que ha ocurrido es la segunda vuelta del referéndum de diciembre de dos mil dieciocho

Voz 28 21:05 sí sí dice no te has ido a casa pues espera que ahora

Voz 0568 21:08 te vas a enterar ahora sí que te vas a ir a peor

Voz 1727 21:10 Macron italiano y Italia se queda sin Macron claramente los recordaba esta mañana Francesco olivo un periodista de la estampa que hace sólo unos días se había entrevistado un poco en ese concepto de los Golden Boys Albert Rivera con él hace poco menos de un mes se une sí sí sí con con Matteo Renzi que parece que esta vez sí acaba su carrera política aunque ve vete tú a saber José Manuel

Voz 1706 21:32 sí bueno es joven en torno a los cuarenta nunca se sabe subtipos resistente es un tipo experto además en el a todos tipo de jugar rectas no hay más que recordar como apuñaló por la espalda Enrico Letta en en su propio partido desde luego está esta jornada es un problema por debajo del veinte por ciento el empeño la cabezonería de la que acaba de volar Enric le ha perdido me gustaría también destacar que si la izquierda el conglomerado de izquierdas han hecho un papel terrible en Italia es muy triste también el papel desde el punto de vista europeo de la derecha aquella vieja democracia cristiana europeísta Pilar de la construcción europea hoy está hoy no está en ningún lado es decir que esté compuesta por el euroescéptico y antiinmigración euro Matteo Salvini que es uno de los triunfadores de la noche con la Lega Ike Silvio Berlusconi que en los cinco últimos minutos acudió a Tajani pero que es también era un antieuropeo declarado inicia esa coalición se suman los fraternal y los neofascistas en fin vamos arreglados la derecha italiana no es hoy europea antes y hablábamos del Eurobarómetro de los resultados el ochenta por ciento de los italianos en el año noventa y uno estaban encantados con la idea de Italia hoy esa cifra se queda en el treinta y cuatro por ciento

Voz 27 22:55 sí es que es evidente uno de los problemas es también el a la falta de una propuesta de de de centro derecha porque seguimos hablando de de de centro derecha pero se ha quedado navaja una bonita derecha

Voz 1 23:12 el punto

Voz 1727 23:14 sí es decir pues la coalición de centro derecha donde estaba el centro o no en esta esta coalición de de la que hablamos del futuro hay gobierno en la vista en Italia

Voz 0568 23:23 es difícil de prever porque en realidad nadie ha conseguido se ha votado también hay que subrayarlo con una ley electoral complicadísima difícil de explicar lo conseguido que nadie en Italia me la acabas de explicar al cien por cien no se defectos la deben conocer los técnicos del Ministerio del Interior la ley electoral muy complicada de tal forma que en estos momentos todavía los resultados la asignación de escaños aún no está del todo definida por es bastante compleja pero en cualquier caso nadie iba a tener la mayoría absoluta en el ninguna de las formaciones ninguna de las coaliciones va a tener la mayoría absoluta en la Cámara de los discuto los en el Senado esto es muy importante esta precisión por una razón porque Italia es un sistema bicameral perfecto quiere decir esto que tanto importa el Senado como la Cámara de los Diputados si el primer ministro pierde por ejemplo la mayoría en el Senado ha de ir a ver al presidente de la República de presentar la dimisión por lo tanto son dos pistas que tiene el mismo valor que hacen todavía más complicada la la la estabilidad del Ejecutivo por lo tanto nuestros centros nadie en ninguna de coalición ningún partido obtiene la mayoría absoluta en la Cámara ni en el Senado por lo tanto queda todo a en función de las posibles alianzas que se pueden establecer que las que sí principio sobre el papel se presentan muy complicadas porque porque nadie en principio quería pactar con el Movimiento cinco estrellas del momento que cinco Estrellas tampoco que quería pactar con nadie nosotros solos ellos lo han querido dejar muy claro para no contaminarse entre comillas de los partidos convencionales esta es una idea dos en el centro derecha se ha producido las ha subrayado antes la Lega sobrepasa Forza Italia por lo tanto Berlusconi pierde el papel de pivote del centro derecha y por lo tanto ahí se produce también un escenario nuevo el Partido Democrático se queda muy debilitado difícilmente va a hacer a la idea de la gran coalición que era una de las ideas con las que se barajaba está rota porque difícilmente del Partido Democrático no puede hacer gran coalición con un centro derecha que está pilotado políticamente por la Vega por por un partido que es claramente en estos momentos del partido de extrema derecha en muchos de sus planteamientos incluso yo creo con auténticas resonancias fascistas en su programa por lo tanto el Partido Democrático no puede hacer un pacto con el centro derecha difícilmente el Partido Democrático puede apoyar al movimiento Cinco Estrellas hay que ver los resultados finales para saber si los Mini el Lega Nord la esas horas y le en movimiento

Voz 1727 26:16 estrellas la coalición de derechas ya os siglos le programa que Gobierno unos pum

Voz 0568 26:21 dos programáticos comunes no todos algunos lo son es una hipótesis que no hay que descartar al cien por cien

Voz 27 26:30 algunos muchos electores de izquierdas y votaron al Movimiento cinco Estrellas pensando que es un movimiento de Esquerra hay mucha confusión sobre lo que es y no es el Movimiento cinco Estrella es es un motivo suficiente preocupación siempre primer partido

Voz 0568 26:46 el Movimiento cinco Estrellas y me permitís es un poco la plasmación de plantearon los planteamientos ideales de Íñigo Errejón es decir algo que está por más allá de la izquierda y la derecha en sus planteamientos en sus planteamientos clásicos los planteamientos que hemos conocido hasta ahora

Voz 1 27:07 la Unión Europea el eje izquierda derecha los rom PEA pero no dejéis verdad P

Voz 0568 27:11 sí lo sitúa además de los de abajo Herrera habían recogiendo energías de los dos campos

Voz 27 27:19 insiste que circulaba cerca de esto era ni de izquierdas ni con la izquierda ni con la derecha pero nunca nunca con la esquina

Voz 1 27:26 bueno fíjate

Voz 1706 27:30 desde luego lo que sí hay siendo distinto si hay zonas de confluencia el populismo es el terreno común que tienen algunos de estos partidos sin que usted le ha tenido en el pasado reciente expresiones movimientos decisiones muy preocupantes sobre la inmigración ahí se encuentra no llega a la barbaridad antiinmigración de la Lega pero en fin yo creo que la complejidad de Italia la salvan los italianos creo que se puede esperar todo puede esperar toda clase de arreglos lo que es evidente es que ya no sirven lo hemos visto en Alemania el yo no pactar en mi vida con eso es una frase que puede estar bien para la campaña pero que después en es época de con matices el fin de los bipartidismo más ordenadamente como en Alemania más de ordenadamente como en Italia Francia o España hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones tan tajantes de mi vida me verán UNAMID gobernando con no

Voz 1727 28:26 sí porque hay que gobernar con alguien eso empieza a parecer evidente y también reflexión para Europa esta de largo recorrido de tertulia reflexión para los países europeos que van sorteando sorteando esta realidad con soluciones cortoplacistas sin que se meta mano a lo que hay debajo de todo este voto del descontento no deja de ser un voto del descontento en muchos países en cada uno se va sorteando como se puede el resultado electoral ir decimos huy Europa respira aliviada porque los socialdemócratas alemanes efectivamente han salvado de la parálisis a la locomotora europea no no quiero ni pensarlo hubiera sido que que no hubieran votado a favor de la gran coalición

Voz 1 29:13 pero dejan a la extrema derecha

Voz 1727 29:15 todo el territorio de la oposición es decir en el largo recorrido treinta segundos sino suelo

Voz 0568 29:20 el recorrido es peligroso e sólo apuntar que este resultado italianos da valor a la estabilidad política en España

Voz 1727 29:28 a España a lo ocurrido en Alemania Alemania van a tener por fin gobierno Enric Juliana María

Voz 0568 29:35 el apagón vamos a tener muchos días para hablar José Manuel Calvo contigo también por supuesto cada lunes

Voz 1727 29:39 no está mal esta semana estamos en el camino al ocho de mayo y a eso vamos en la siguiente media hora

Voz 38 34:31 una niña triste les medirá procedente aquí no hay un mostró Griselda quedan Grecia en el hotel y eh con esta

Voz 1727 35:34 en el camino al ocho de marzo hoy atravesamos esa puerta Violeta nos metemos con permiso en la vida de una familia tenemos en Hoy por hoy cuatro generaciones de mujeres que han visto pasar más de un siglo y con él los avances las dificultades la esperanza las derrotas y ahora este resurgir del movimiento feminista presento por orden de aparición en esto que llamamos vivir así que empiezo por Maricarmen Fernández setenta y dos años que es la abuela buenos días por Mercedes San Ildefonso continuo cuarenta y nueve años la madre hola buenos días Pepa termino con Marina Azofra dieciocho años la hija buenos días las mujeres transmitimos la vida pero no el apellido según las reglas de una sociedad hecha sin nosotras cuando entrevistamos hagas de hombres el apellido los vincula verdad a Maricarmen Mercedes y Marina su primera perilla apellido no pero son parte estructural de un árbol genealógico que completa Maricarmen Hernández no veintidós años la bisabuela que no está aquí porque no

Voz 1 36:39 lo dice Mercedes merced perdón Mercedes Hernández

Voz 1727 36:43 la bisabuela que no está aquí porque no hemos querido darle este madrugón pero que nos ha dejado unas palabras

Voz 39 36:48 me parece bien pero fin pasase Faro a las mujeres a la son estás luego

Voz 0149 36:54 se lleva una entrada

Voz 39 36:56 bajo cero Ramos Pedro igualarse con los hombre yo creo que eso no puede ser porque no dijo yo no sé yo pienso como la edad que tengo no no creo que debamos definidas creen que se lo puedo conseguir pues mire pero no es así yo creo que no es así es porque no se para con los hombres Ron han tenido ver su valora

Voz 1727 37:25 hacer para no perdernos acabar acaba de hablar la bisabuela tenemos aquí a la abuela la madre y la hija íbamos a empezar saltando unos una generación porque es la madre Mercedes cuarenta y nueve años la que ondea con más fuerza la bandera feminista de esta familia Dean todas eh pero la madre mucho una bandera ondeaba desde una asociación de vecinos La de Moratalaz en Madrid porque la igualdad Mercedes ha habido que defenderla como decía tu abuela en este caso no hay que difícil que las mujeres consigan la igualdad ha habido que defenderla en todos los sitios también en el movimiento vecinal quiere muy miento mediado por mujeres básicamente los puestos directivos para ellos no

Voz 0149 38:06 si históricamente es muy curioso el movimiento vecinal en toda su historia lo ha sostenido la mujer de hecho las manifestaciones las convocaban ella pero los los directivos siempre eran hombres hombre hoy por hoy esto va cambiando no la también pertenece estoy en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid en su junta directiva ya hoy por hoy ellos ya una presencia de de mujeres en los cargos directivos importantes ya prácticamente en la junta directiva es paritaria somos hombres los mismos hombres que el amo tres practicamente Ossa de distintas generaciones hay gente de una generación de cómo hay más mayor que yo como yo mucho más jóvenes que yo y eso es muy bonito no hay ya empiezan a ya empezamos a tomar nuestra posición como estáis viviendo

Voz 1727 38:57 esta cuenta atrás para para el ocho de marzo hay mucha movilización se habla se discute ese debate

Voz 0149 39:03 hay muchísimo trabajo muchísimo la el el salir a la calle de una movilización de estas características implica mucho mucho trabajo hay mucho movimiento muchísimo en los distritos en Madrid y a todos los niveles hay preparadas actos en todos los distritos hay caceroladas antes hay comidas hay bicicletas hay de de todo

Voz 1727 39:26 tú has hablado de igualdad con tu madre que está aquí delante has hablado largo de tu vida de de la igualdad de género

Voz 0149 39:32 sí sí hemos hablado claro que sí de cómo no lo que pasa que se nota mucho la generaciones la abuela logró anoche me llamó y me decía ahí Jaques que me puse nerviosa justifica media porque yo siempre estoy con las mujeres tú sabes que sido trabajadora pero me puse nerviosa y siempre buen como que decía dice eso del feminismo como lo lo entiendo lógico

Voz 1727 39:53 no vendidas a noventa y dos años ella

Voz 0149 39:55 el feminismo como tal no lo entiende pero sí cree la lucha de la mujer

Voz 1727 40:00 toque en casa se habla han hablado a lo largo de tu vida con tu madre abuela de de Igualdad tu madre Maricarmen setenta y dos años trabajó nueve años fuera de

Voz 1 40:10 casa antes de casarse en Galerías Preciados ésa sí sí que hay un detalle que me ha llamado muchísimo la atención era que Galerías Preciados le da una dote a la empleada que se casaba si urgió

Voz 4 40:22 efectivamente entonces yo llevaba ocho años nueve años trabajando y entonces si tú te despedía para casarte te dan una paga por año que no sé no sé si te llamaba dote de tal año que eso se se componía de unas cincuenta mil pesetas en aquella época yo era solo

Voz 1 40:38 si te casaba eso siete casara seis siete despedida

Voz 4 40:41 para casarte osea que se pagaba por sacar a las mujeres del mundo laboral exactamente prácticamente claro porque yo en esa época compre un piso entonces era una época pues que no teníamos dinero entonces yo mi marido trabajaba tenía un buen trabajo bueno que era mi novio de entonces no dio margen para él compró el piso yo para amueblar no entonces claro luego ya al dejar el trabajo pues yo pensé digo bueno ir me quedé embarazada enseguida tuve una niña y entonces tampoco había posibilidades de guarderías no había en mi época Youtube

Voz 1727 41:12 has querido trabajar fuera de casa y si yo hubiera querido ser

Voz 4 41:15 trabajando fuera de casa siempre de hecho estado trabajando ha hecho muchas cosas

Voz 27 41:20 sí pero sin cotizar sin cotizar pues a ella estuvo sus nueve años trabajar

Voz 1727 41:24 dando en Canarias Preciado le dan la dote por abandonar el mundo laboral luego por lo que me cuenta

Voz 1 41:30 eh

Voz 1727 41:31 pulir las joyas de la idea de tu marido

Voz 4 41:34 no mi marido está bajaba ayer no te ayer entonces en casa me puso un motor de pulir yo pulida en casa le ayudaba Osama detraer a piezas yo las pulida pero lo cobra vas

Voz 1 41:45 sí bueno cobraba si me daban algo

Voz 4 41:47 dinero y cotizaban no cotizadas que antiguamente no se cotizaba

Voz 1727 41:52 si colaboraba es también en en la empresa de tus padres

Voz 4 41:54 sí me han restaurado es de alfombras y tapices entonces es restaurar van claro me enseñaron a mí y les ayudaba a restaurar y te pagaban bueno me pagaba me daban siempre algún dinero me compraban cosas pero que no era tampoco un sueldo

Voz 1 42:11 sin cotizar sin cotizar osea que no dejas de trabajar fuera de casa perdón uno ningún momento en ningún momento no

Voz 1727 42:19 lo que dejaste es de tener un salario a locamente mientras cría vas a tus hijos además

Voz 4 42:24 exactamente icono con esta trama

Voz 1727 42:26 victoria laboral que pensión de ha quedado pues

Voz 4 42:29 ahora mismo llevo cobra aún SOVI uno de cuatrocientos euros por qué me en en esa época también como yo había cotizado ocho años no llegaba a los quince pues entonces me dieron sobre cómo él se hubieran cuatrocientos cuatrocientos lo que cobra entonces es es SOVI pollo para cotizar para cobrar una pensión tenía que pagar hasta quince años pero como las cosas cambiaban tanto pues tenía que pagar más o menos como te digo un millón de pesetas entonces claro a mi marido no podíamos meternos en pagar todos los meses un un autónomo como si dijéramos

Voz 1727 43:02 SOVI es un seguro de viudedad no Bose

Voz 4 43:05 hoy su sobrina que pusieron de un año

Voz 1 43:07 de un año a a otros años que lo una ayuda era como una hoja no una ayuda Marina

Voz 1727 43:15 Marina dieciocho años que le habíamos hecho antes diecinueve no dieciocho todavía tú tú sabías que tu abuela no volvió a tener un salario pese a que siguió trabajando

Voz 0568 43:25 por lo que vemos un montón a partir del momento en que

Voz 1727 43:28 en que se casó en los años sesenta no sé

Voz 1 43:30 si no la el sesenta y siete

Voz 40 43:34 pues la verdad es que no lo sabía yo estoy escuchando ahora hay pero no no tenía ni idea

Voz 1727 43:41 dice tu madre Marina que tu hermanos más feminista que tú que tu hermano que tiene cuantos quince catorce

Voz 40 43:46 bueno eso yo no tengo muy claro si tiene catorce años Easy también defiende la mujer pero bueno más que yo y tú me lo dice tu madre ya a ver a ver qué es esto

Voz 0149 43:58 aclaramos aclaramos que esto así no me va a costar un disgusto en casa a ver salga de aquí me ha me van a pegar no vamos a ver yo lo que digo es que por edad el feminismo de otra manera las niñas de su edad son más feministas que con catorce años que con dieciocho y entonces los tienen más están más educados no digo que sea más feminista están educados de otra manera porque las niñas de su edad ya les les marca mucho o el feminismo

Voz 1727 44:25 prometo Marina que la primera palabra queda hoy después de esta pausa para la publicidad es la tuya eh que te quiero escuchar que te quiero escuchar mejor nos vamos a ir a esta pausa con una noticia se acaba de confirmar que la camiseta que encontraron en Níjar en Almería tiene el ADN de Gabriel el niño de ocho años

Voz 1727 49:19 bueno conversación entre mujeres de una misma familia Maricarmen Fernández setenta y dos años la vuela Mercedes San Ildefonso cuarenta y nueve años la madre Marina Zafra dieciocho años la hija que habíamos dejado esto en sí era más feministas los de dieciocho diecinueve con los de catorce como como su hermano tu estas prepara preparando con tus compañeras de clase la movilización de del jueves no

Voz 40 49:43 ver si estábamos hablando para ir a la manifestación que machismo encuentra una chica de dieciocho años una chica como tú que machismo encuentras tú para encontrarle sentido a la movilización puede sobre todo yo lo veo las redes sociales que ahora es lo que más utiliza y se ve un montón una chica son una foto en bikini o una foto en la que sale

Voz 0149 50:06 con un pantalón corto y les unos comentarios que eso

Voz 40 50:08 son horribles y lo comentáis entre las ligas no sólo ahora porque estamos pendientes de esta movilización se comenta habitualmente si lo comentamos con los chicos de clase con mis amigos también se comenta Iker te dicen nada o que ellos tampoco lo ven normal eso ya depende el chico hay algunos que lo hace en otros que no pero bueno

Voz 1 50:33 a ir a la manifestación sí porque

Voz 40 50:36 porque para yo quiero la igualdad entre hombres y mujeres y que en un futuro Si trabajo y todo tenga al mismo derecho que el hombre

Voz 1727 50:45 crees que hoy por hoy eso no es así no

Voz 40 50:48 lo he leído yo veo me gustan mucho las noticias y lo he visto que vio muchas noticias de que tienen menos oportunidades las mujeres el otro día por ejemplo vi que en que hay más empresarios hombres que uno de cada ocho empresarios son hombres y aún me parece un número muy alto

Voz 1 51:07 la huelga es ir a la manifestación de del ocho de marzo si la abuela es habitual las manifestaciones ha dicho un pajarito que por las pensiones también ha salido eh

Voz 4 51:17 me fui el otro día lado de las pensiones pero yo en realidad lo que quiero luchar por la por lo que vienen para que tengan una estabilidad mejor porque a mí no me gusta ir por eso porque tengan ellos un ellas no sea los más jóvenes ellas

Voz 1727 51:35 bueno es un derecho de un futuro de igualdad Maricarmen que que que que que le hubiera gustado que no hubiera pasado como ha pasado en su vida por culpa de la desigualdad

Voz 4 51:46 pues hombre ahora mismo yo hubiera seguido trabajando tampoco los sueldos eran me hubiera gustado que hubiera sido que hubiéramos tenido más libertad a las mujeres porque ir a una manifestación en mi época pues era un poco un poco de miedo y no era una libertad de decir no va a pasar nada pues era era jugarte a lo mejor que tenía que correr au cualquier cosa

Voz 1727 52:11 sí ahora todavía hablar de feminismo provoca levanta ampollas no quiero ni pensar lo que era eso afinados en la ciudad

Voz 4 52:16 de era Dámaso menos pues fíjate imagínate vamos no podía ni hablar con gente que no hubieran poquito progre

Voz 1 52:23 pues no podía donde hablar y la hija cuarenta y nueve años la hija de Mari Carmen madre de Marina Mercedes

Voz 1727 52:31 es la generación que probablemente más ha batallado porque le pilló la España democrática que más ha batallado por la por la igualdad también va a ir a la manifestación ha puesto y lo que es lo que una mujer de cuarenta y ocho años le pide ahora mismo le pide a la vida en tema de igualdad que es lo que tú notas del machismo circundante

Voz 0149 52:53 sobre todo lo que yo creo que lo que tenemos que puede que conseguir es un los horarios nunca con para poder conciliar la vida Sáenz es es muy complicado con los horarios que hay enmarcados eso yo creo que a los afectaría a todos no eh el esta huelgas de cuidado yo creo que el hombre con una con unos horarios e con cosa tanto la mujer como el hombre con unos horarios adecuados podrían podrían dedicarse al cuidado no como ahora no que parece que la carga el cuidado es únicamente la mujer eso no puede ser aparte yo pide igualdad igualdad y que acabe el machismo Salvio la violencia machista sobre todo

Voz 1 53:29 Valladolid no a ir juntas a la manifestación o la una por su lado de de ellas es ahora trabajando yo ya está el Instituto depende de cómo tengamos

Voz 21 53:39 yo probablemente vaya con mi grupo de trabajo claros tengo un grupo de pero bueno

Voz 1 53:43 qué voy sola no tengo ningún problema está hablando la abuela setenta y dos años Maricarmen puede por tu cuenta luego eso sí porque ya va con sus amigas y tampoco plan que vaya al abuelita hay peso vais a coincidir probablemente probablemente Pedro Pérez

Voz 0149 53:58 a que porque tiene que ser multitudinaria o sea yo invito a a todas las mujeres a que tienen que salir

Voz 1 54:03 la vista lo contaré is all avisaron a llevar nada no no lo sé lo contaré lo contamos señoras un placer a ver las aquí seguimos hablando e por sus giras para nosotras ha por la igualdad estar contigo

