Voz 1275 00:14 te cuento de las elecciones italianas el Movimiento cinco Estrellas es el partido más votado aunque quedaría por detrás de la coalición de partidos de derecha en la que la Liga Norte de extrema derecha es la que más apoyos ha recibido Un panorama que hace prácticamente imposible la formación de un nuevo Gobierno corresponsal en Roma Joan Solés buenos días

Voz 0946 00:33 buenos días de nuevo a medida que avanza el lento escrutinio iniciado hace ya diez horas se confirma que ni la coalición de cuatro partidos de la derecha ni la coalición de cinco de la izquierda ni la formación individual de los cinco Estrellas ninguna consigue el cuarenta por ciento que exige la nueva ley italiana para obtener mayoría parlamentaria suficiente para gobernar la tele alcanzaría el treinta y siete por ciento la izquierda incluido libres e iguales de los ex presidentes del Parlamento casi el veintiocho por ciento y los Cinco Estrellas el XXXI con estos resultados el jefe del Estado el presidente de la República Matanela deberá agudizar su ingenio político para forzar acuerdos mientras esté negociando en las próximas semanas o meses seguirá al frente del Ejecutivo el primer ministro en funciones Paolo Gentiloni

Voz 1275 01:18 a su secretario de política europea del Gobierno italiano saliente considera que estos resultados son fruto dice de la percepción distorsionada que la mayoría de italianos tiene de los problemas del país Antonio Martín buenos días buenos días Pepa ha sido el argumento de Sandro gocho en estado esta mañana en Hoy por hoy considera gocho y que muchos italianos consideran a su vez que el país sigue en crisis no creen que las instituciones

Voz 2 01:38 es europeas ofrezcan soluciones tienen miedo de los inmigrantes a pesar de las politicas en sentido contrario que él asegura que ha llevado a cabo el Gobierno

Voz 3 01:46 las ahí está todavía en crisis no es la lealtad pero yo en política es muy fue más fuerte que la que la realidad te tenemos el control de la inmigración pero la percepción es que hay una invasión de África y es muy el miedo

Voz 4 02:08 a la larga

Voz 3 02:11 es la decisión que la mayoría de los Llanos han tomado

Voz 1275 02:14 la Bolsa italiana acoge estos resultados liderando las pérdidas en Europa se deja alrededor de un uno por ciento en el caso de España el Ibex cotiza prácticamente en plano Toñi Fernando

Voz 0202 02:22 el selectivo español intenta hacer frente a la incertidumbre que vuelve a extenderse por Europa consta de Italia y que de momento es el único mercado claramente en rojo el resto de bolsas aunque con pocos movimientos busca acomodarse en el lado de las ganancias y es que los mercados europeos tienen otro frente abierto el de las pérdidas acumuladas la semana pasada además la estabilidad confirmada en Alemania que en quince días tendrá gobierno neutraliza en parte lo ocurrido en Italia al menos a esta hora en la que el selectivo español suma dos décimas Alemania Francia Reino Unido un poco más cuatro décimas

un mexicano de veinte retorcida que se inventan monstruos volvió a llevarse el gato al agua nunca mejor dicho Guillermo del Toro es el mejor director en las suyas la mejor película de los Oscar dos mil dieciocho en unos minutos repasaremos la aburrida gala aburrida gala según quienes la vieron en España lo de la máquina de sueños de Hollywood es literal en cualquier caso de toma categoría de proeza si pensamos que en los últimos cinco como años las cuatro películas triunfadoras en los Oscar están dirigidas por mexicanos Iñárritu Cuarón ideal director querrá decir eso algo puede que haya llegado el momento para las ideas y proyectos agudizado por la necesidad por la ambición por el tiempo en este nuevo desorden mundial en lugar del norte este José hay que mirar al sur y al oeste eso sin duda cambia las perspectivas cambiará los negocios cambiará el arte al fin Si es que no lo ha hecho ya cómo interpretar que la emblemática industria define la máquina de propaganda norteamericana esté en manos de los cohetes mexicanos llegados de más allá del muro cómo ponerle muros al dominio creativo lo mismo es por eso que nos hemos vuelto ingobernable es lo que parece evidente es que a los nuevos extremos ideológicos y a los populistas de toda la vida les pasa como a Mafalda que odian a las personas pero adoran a la gente

por qué como las grandes ocasiones después de estar toda la noche despierta María Guerra seguirá la máxima bueno whisky a dormir sí señor pero éste se pasará por aquí para explicarnos todo lo que ha pasado y lo que te ha visto y lo que no he visto en la noche de los Oscar

porque más allá del debate de

Voz 1704 15:26 puedo decirlo que si adquirirán un tribunal me absuelva

Voz 1995 15:37 era la gran noche del cine no hay un argumento de una Belli donde el proto hace lo que le dio a veinticuatro era la gran noche de María Guerra lástima que pues es raro la gran noche coincide con el nuevo día

Voz 13 15:59 María Guerra un placer hoy más que nunca es el gran día del cine yo y además vamos a darle el tiempo y la dimensión que merece

Voz 1704 16:10 es horroroso parecida a la gala María bueno la gala me ha parecido bastante aburrida pero esto lo llevamos diciendo toda la toda la vía esto no es una novedad

Voz 0189 16:21 es una bala que dura cuatro horas en la que hay veinticuatro premios yo creo que las academias ya deberían pensar que no pueden poner unos no nos podemos ver a los docu a los chicos de los cortos que son maravillosos pero no interesan al público global porque no se conocen

Voz 1995 16:38 hay momentos en llamas que deberían revisarse no por ejemplo el y memoria hombre cuando sale toda la gente que pues este año ha fallecido vinculado a industria de cine se producen como

Voz 0189 16:48 Chapman son por ejemplo que ha fallecido este año que no ha entrado lógicamente pero en los premios del sábado que son los es Vidic eh los premios Spirit Awards lo que hacen es se dedican a hacer bromas dicen bueno vamos Blears un amor y un beso a los que han fallecido pero pues que los que parece que han fallecido porque no trabajan entonces sacan a la luz a la gente que es buenísima pero está muerta profesionalmente yo creo que eso es más práctico más divertida e incluso el nombre de alguien queda factor como actor sueco que no nombrados indignado por qué no nombras Mike

Voz 1995 17:22 han y claro pero que se producen como finados de primera y de segunda categoría claro es que la gente conoce más De Gea el ambiente de la sala yo es que la gente conoce sellaron una ovación y de repente el cámara de Ben Hur que nadie sabía

Voz 13 17:36 silencio y hombre no no supo

Voz 0189 17:39 acaso John lo quitaba totalmente bueno este año repetía eh Jimmy King Mel que

Voz 1704 17:45 bueno ha aprovechado la broma de de los sobres que se equivocaron pues la aprovechado durante toda toda la ceremonia

Voz 28 17:54 o cuando escucháis vuestros nombres nos levantamos inmediatamente

Voz 0189 18:00 nadie no pero lo que pasa es que hombre dices ya pero no puedes estar el desde el año pasado hizo una gala bastante tostón también le salió genial porque porque apareció porque le vieron mal sobre Ágora en Viti no entonces bueno él ha hecho un monólogo muy largo ha hecho evidentemente bromas sobre el acoso que no estaban mal

Voz 1995 18:20 lo que no iba a hacer dijo que la gala no iba a ser una a la basada en el acoso el movimiento Mee too y finalmente sí que

Voz 0189 18:26 algo algo había que decir no entonces es muy difícil ser original entonces estaba al lado de la estatua de Óscar gigantesca hilo puso como ejemplo del hombre que necesita Hollywood

Voz 28 18:38 el Oscar sigue siendo el número uno no hay duda de ello Óscar es el hombre más querido respetado de Hollywood y hay una buena razón para ello mirad lo tiene las manos donde podemos verlas nunca dice una mala palabra y lo más importante

Voz 1704 18:51 no tiene pene no

Voz 0189 18:54 pues esta esta estaba bien pero claro no no le de soledad

Voz 29 18:57 tantas bromas para las cuatro horas luego Saban preguntas algo que dura cuatro

Voz 1995 19:04 en fin no hay nada en tu vida que durante cuatro horas su discurso de Fidel Castro es una película muda que se nota que no

Voz 1704 19:13 querrá bueno que Fidel que también está en memoria no se puede decirle no

Voz 1995 19:18 memoria Fidel Castro no lo sé porque yo

Voz 0189 19:20 creo que me desconecte en ese en ese momento uno bueno ha habido una broma que estaba bien el acuerdo yo del año de Erin Brockovich regalaban televisiones a los a los actores al a los a los que recibían premio daban su discurso me con menos de un minuto Giulia Robert dijo que pasaba que ella ya tenía televisión este año ofrecían una moto de agua en la aquí estaba su vida Helen Mirren y entonces bueno ha tenido una broma pero bien pero lo han repetido muchas veces

Voz 1995 19:51 bueno sido una gran también con mucha reivindicación el momento es es ahora

Voz 0189 19:56 tus apoderado del mundo artístico

Voz 1995 19:58 él por supuesto de los Oscar debía está presente como como como sea explicitado

Voz 0189 20:02 bueno pues la verdad es que ha sido yo creo que tenemos tuyo Unión diferente sí porque es que mi yo la voy por

Voz 13 20:08 ahí no las habrá pero lo de anoche

Voz 0189 20:10 yo estoy en otro guión es que a mí lo que me más me ha gustado de esta noche ha sido el doce cómicas que en efecto ahí voy

Voz 1995 20:19 es eso es eso no es que no de una peligrosa

Voz 1704 20:21 sí pero son dos cómicas dos actrices negras au hubo en fin no blancas como como como Tom no podía son como yo no que me quiero decir pequeña Ajax

Voz 1995 20:34 cómo se vino vio María que de paso

Voz 1704 20:37 vale bueno pues estas dos actrices que se llaman Tiffany Haris y Maya Rudolph han aparecido con los tacones en la mano diciendo que ya está bien de dragones y además están mosqueados porque dicen que las miraban mal

Voz 30 20:49 por por no ser planchas blancas

Voz 2 20:53 estamos muy felices de estar aquí pero también un poquito nerviosas porque hace unos años la gente dijo que los Oscar eran demasiado blancos

Voz 0189 20:59 y desde entonces se han hecho progresos

Voz 1704 21:03 huy bueno salimos juntas sabemos que estáis pensando muchos de vosotros harán los Oscar son demasiado negros

Voz 2 21:11 sólo queremos decir no os preocupéis hay mucha más gente blanca por

Voz 1 21:17 bueno cada mes de salir del backstage está absolutamente llena de gasto bienestar

Voz 0189 21:24 ese comentario no porque lo que quieren decir nos sacan a cuatro negros aquí pero aquí quién manda quién manda de verdad quién te deja entrar o quién no son señores como Tom sabes perdona

Voz 1704 21:35 qué es peor si no tengo mucha influencia pero pero si tú serías un Ejecutivo enrollado o quizá no eres un Ejecutivo por quienes en enrolla yo son un actor frustrado

Voz 1995 21:46 sí además es bueno y la larga sombra de Vigo ha aparecido por algún sitio

Voz 0189 21:52 ha sido ese sí que ha sido el momento así heavy heavy porque han aparecido tres víctimas directas y además en dos de ellas Ashley Judd y Ana Bella Sierra es que las borraron de de mapa y también con Salma Hayek pues en efecto hicieron un discurso potente Teixeiro en Gambia

Voz 2 22:11 desde los que estamos siendo testigos han sido impulsados por el poderoso sonido de nuevas voces de voces diferentes de nuestras voces unidas en un coro increíble que finalmente está diciendo el tiempo se ha acabado

Voz 0189 22:24 osea que la cosa ya lo que han venido a decir las actrices es bueno así le ya que no que ya esto no vale yo creo que que la gala ha sido aburrida pero ha tenido ese mensaje potente no decir no vamos a volver a los trajes negros no vamos a volver a los gestos vamos a volver eh vamos a ponerlas

Voz 1995 22:41 en su sitio esto es espectáculo y vale también tiene una vez más el año pasado recordemos que aparecían como unos turistas dando vueltas por mitad de la gala y sino y Baleares han sido los las estrellas aunque poca estrella la verdad

Voz 0189 22:55 ha habido muy pocas estrellas pero bueno a mí eso me parece que es una una evolución de de del de Hollywood ya es que nos las los Oscar ya no son Ben Hur son películas muy diversas y entonces en efecto había pocas este

Voz 1995 23:06 lo dice ejes de Northern antes la película más taquillera del año la que más gente arrastraba las alas también era

Voz 1704 23:11 claro estaba entre las más premiados porque coincidía gusto

Voz 1995 23:14 el vulgo el gusto de la Academia pero ahora ni de lejos no no

Voz 0189 23:18 esta de de la película de Spielberg era la que bueno de las más taquilleras

Voz 1995 23:23 los Papeles del Pentágono

Voz 0189 23:26 claro eh o Blade Runner pero en absoluto la las las películas por ejemplo la de Guillermo del Toro era como la noventa o sea que no

Voz 1995 23:34 otra vía más taquillera del año sí sí

Voz 0189 23:37 quiero decir que estaba muy abajo iba porque las que las películas quedan pasta son las de los superhéroes y las secuelas entonces claro es muy de los Oscar no pueden dar no el prestigio no puede ser para una secuela

Voz 1995 23:49 pues mira Vigo Woman I está francamente bien bueno hay en ese tipo de cine que siempre no estamos porque es muy de familia muy para niños fase I

Voz 0189 24:00 la primera Woman osea que al fin y al cabo hay hay una novedad eh pero el problema está en que Star Wars vamos por la ocho

Voz 29 24:09 sólo claro solo sola o te parece poco sólo ocho

Voz 1995 24:14 hervía de P Si las mentiras de tres días como tú ahora veinticuatro horas seguidas

Voz 0189 24:18 casi prefiero estar haciendo Oscar sin final que

Voz 1995 24:21 pero enseguida vamos a repasar dos premios que es lo importante pero hubo momentos momentos muy importantes momentos que a más de uno hicieron llorar Coco no solamente hablamos de Guillermo del Toro que esa gran el gran triunfador pero debemos pensar que este este año también una película basada en la cultura mexicana se ha llevado el premio a la mejor película de de dibujos animados y esta es su banda sonora con acerca de que estuvo con nosotros hace hace apenas un mes

Voz 31 24:45 sí han comentado en directo con Gael García Bárcenas va

Voz 0189 24:52 que la gente pero yo creo que no sé no sé pero nos parece que canta fatal vamos a ver que no dormir

Voz 13 25:04 los sentimientos se aflojando no duermes los sentimientos extensa pero a lo mejor María es un horror ostrás Dessel el canción del río de gente banderas versiones lo mejorcito Dios va a comer a los rechaza que se escucha la canción no

Voz 31 25:32 no

Voz 33 25:35 bueno

Voz 13 25:38 eh

Voz 33 25:41 que la gente va a pensar que pasa por aquí

Voz 34 25:44 a cambio

Voz 1 25:48 Gaza y esa película Coco

Voz 1704 25:55 bueno es preciosa a mí me parece maravilloso porque

Voz 0189 25:57 yo prefiero que me digan que el Día de los Muertos es que que tú eres una abuela Ike de recuerdan y que estás vivo por eso la memoria que no el el Halloween horroroso que me da muchísimo miedo o sea que yo estoy súper a favor y me alegro mucho de que México se lo esté barriendo todo que debe tener

Voz 1704 26:14 tras un cabreo o de tu papelinas esta mañana un cero dos a Trump debe estar Cabrera X venía con porque además es que

Voz 1995 26:23 mira esto es lo que ha sido todo lo que no tiene que que los permisos de parece María hacemos una pequeñísima y enseguida volvemos a contarles lo que han sido los premios que es de lo que vamos a hablar durante

Voz 1 26:32 todo el año la ganadora de los Oscar bueno pues en unos minutos en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1704 27:29 un motero aparca en la puerta allá donde vaya un mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 35 27:35 de tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 14 27:49 sí

Voz 1 27:54 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales Babysitter arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 23 28:08 los habrás todo de tu equipo de fútbol favoritos lo sabrás todo de tu equipo de Pas que favorito

Voz 24 28:14 horas todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 1 28:25 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 11 28:33 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los cocineras que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 1804 28:41 su próximo de Etiopía panal una sustancia con la que las tengo ya se defiende bien de sus depredadores sea

Voz 1 28:47 otros Play Gastro para los que quieren incorporar un icono de runners en navegadores y buscadores ya sin hacer runner ahí con un movimiento social y deportivo que pide a los principales buscadores la incorporación del icono del runner SER Runner o disfrutar de un paisaje blanco inmenso voy llegó la nieve ha continuado nevando iba a continuar nevando pistas Blancas cadena Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 11 29:14 que de un programa

Voz 36 29:16 lector de Cadena Ser punto com tienen derecho a saber en qué registro género se les dirige el periodista para deducir si los contenidos tienen un sesgo personal del periodista mayor o menor

Voz 1 29:28 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1704 29:42 corres

Voz 1 29:42 en nuevos tiempos excusarnos

Voz 37 30:00 que pueda ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si esto

Voz 0189 30:06 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado

Voz 38 30:08 no hacen la compra ahora misma visuales

Voz 39 30:11 mercado seguridad Jesús suena para que hoy mismo la alarma instalado

Voz 40 30:14 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 41 30:24 esto es que no te das cuenta con muchas veces

Voz 1704 30:27 me quedo mirando pero como ha dicho

Voz 1 30:33 el largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio que busca se encuentra en ING punto es

Voz 42 30:44 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque han sido Hemed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ahmed consulta tu farmacéutico dietista

Voz 1804 30:55 hola soy el ambientado el musical de las propuestas La Ventana gusta lo obvio si este lunes comenzara la primavera pondría acuarela de topillo que diésemos una Toro actriz con muchas tablas Puro Teatro de La Lupe Sino invitado fuese Pedro Almodóvar Quiero ser mamá si comenzara la temporada de motos por descrita el gol si por algo me llaman el rey de las canciones y la pregunta a estas alturas de tanta palabrería porque suena Glory days de Bruce Sprinting porqué este lunes en Todo por la radio de la Ventana el invitado es Manel fue

Voz 2 31:38 Juanjo Ruiz buenos y dos mil tiene muy buenos días pues fíjate menudo problemón que tengo mi hermano se ha ido a Brasil a jugar un torneo de basket con su equipo se ha dejado sus zapatillas sin ellas no mete una así que hecho pues enviarse a las con correos porque correos hace llegar tus envíos a todos los destinos con garantía de entrega y el mejor precio del mercado así que ya sabes si necesitas hacer envíos internacionales paquetería internacional de Correos algo muy nuestro información con correos punto com o en tu oficina más cercana

Voz 1 32:07 tunning

Voz 1995 32:12 es un verdadero hito en los últimos cinco años cuatro de las películas triunfadoras en los Oscar cuatro de cinco están dirigidas por mexicano escuchen cómo recibió su premio hace muy pocas horas ahora mismo de estar celebrando en una hamburguesería la útiles con lo de los luego el mismo puso una foto a celebrar el Globo de Oro y que puso la foto de una hamburguesería mira lo voy a mirar mientras escuchamos

Voz 13 32:35 como recogía el premio Guillermo este

Voz 28 32:38 ahí Ambani Megan soy inmigrante como Alfonso y Alejandro más compadres como a él como Salma y como muchos muchos de ustedes los últimos veinticinco años ha estado viviendo en un país que es particularmente nuestro hay una parte aquí buena parte en Europa una parte en todos los sitios porque creo que es lo mejor que hace nuestro arte y nuestra industria es borrar las líneas en la arena deberíamos seguir haciéndole mientras el mundo nos dice que las hagamos más profundos

Voz 0189 33:07 un intelectual es maravilloso porque es que los discursos de los Oscar son patéticos

Voz 1704 33:13 sea de verdad no no no no hay derecho e a dar las horas

Voz 0189 33:18 te has ido con nombrar a quince personas que no significan nada porque las películas tienen alma no oí representan algo hombre yo creo que la película de Guillermo del Toro presenta representa precisamente eso que es el el odio el miedo al diferente Israel tiene cada vez que que recibe un premio más dice algo con alma completamente diferente este es tremendo

Voz 1995 33:41 eleva esa mera ese mero trámite de recoger un premio lo eleva de concebía es verdad que cuando besa al director de fotografía con todo cariño respeto de vestuario agradecer bueno pues animada Emily hombre que trabaja el director de la CIA notable pero está dentro de un equipo ahora sólo hay mucha gente con lo cual todo el palmarés familiar la de agradecimiento de primos hermanos sureños predecesora pero bueno lo vemos aquí lo vamos ahí a la gente esto le gusta cree que es es momento lo contaban cantante country cuando contaba un cantante Grecia mire yo he sufrido mucho salía al escenario con su guitarra decía yo he sufrido mucho por mi música ahora les toca a ustedes les parece que cuando hay un premio que actúa movido por la venganza de Weise aguantar

Voz 0189 34:29 buenas y les quitan los Oscar porque hace diez años tenían cincuenta y siete millones de espectadores en Estados Unidos ya ahora tienen el año pasado tenían XXXIII saque yo también creo que tienen que pensar mediando tienen que pensárselo pero bueno hablando de premios la verdad a los has sido una una temporada muy buena con películas además que no representan las historias convencionales de chico conoce chica ahí tal sino bueno pues son películas con mucha más diversidad y además muy con mucho más complejas

Voz 1995 35:00 de las trece nominaciones de las una del agua cuando se ha llevado

Voz 0189 35:03 se ha llevado cuatro mejor película director banda sonora yp producción

Voz 1995 35:08 por la forma de vida

Voz 0189 35:10 Dunkerque que se ha llevado dos por sonido y montaje

Voz 1995 35:14 eso es lo que nos con todo el otro día que que pusieron Dunkerque auténticos que luchadores británicos largos veteranos soldados británicos que decían que la película era demasiado ruidosa que la batalla real ruido era una cosa va tranquilo Aguilar

Voz 0189 35:33 es que para él para el el el sonido decían que para reproducir los Speed país habían puesto XXV micrófonos dentro de un espejo fallos de verdad con lo cual el espectador sale atronador oí claro dices vamos todos pacifistas después de de de ver esta esta película

Voz 1995 35:51 he leído por ahí que María que el discurso de Frances Mc Dormand ha sido memorable

Voz 0189 35:56 bueno es que Frances Mc Dormand es memorable ella misma el sábado recogió el premio de los de los independientes fue en pijama y con zapatillas de estar por casa ir dijo que menos pasta de fiestas y que con un par de de hamburguesas el noventa y lavan Illa además también no se lo dedica al a una ristra sino que que que ha dicho que ha pedido que se pusieran de pie las mujeres candidatas de la gala que se pugnan de pie además le dicho a Meryl Streep venga por favor si lo haces tú lo hacen ellas

Voz 2 36:26 para que si se visualice quién ese quiénes están Iker

Voz 1704 36:30 para hacer le gustaría tener el honor de que todas las mujeres nominadas en cada categoría se pongan de pie conmigo en esta sala esta noche Artea Meryl si tú lo haces todo el mundo la grabamos directoras productoras guionistas cámaras compositora las diseñadoras vamos también un poco la bueno

Voz 0189 37:01 ella es que lo de las compuse Si ideal era pues no había no había sea solamente había una directora de fotografía que era la primera mujer en noventa años candidata a fotografía lo cual pero a continuación decía Frances Mc Dormand que no hablemos en las fiestas sino que luego nos veamos en en los despachos y también ha sido ha habido una una película muy especial que es déjame salir por si acaso no la han visto los oyentes de Jordan PIL que es una película que empieza con una con una historia normal de un chico negro que se va a conocer a sus suegros que son blancos y aquello acabó a vivir aquí

Voz 1995 37:39 en coche pero tiene

Voz 0189 37:42 sobre la pasada aquí el digamos que se ha llevado un Oscar muy sorprendente este este director no ha sido capaz de verbalizar lo que la película quería decir sin embargo el otro día en los Spirit Awards dijo vas esto es un renacimiento de cine porque están entrando otros temas pero él ha sucumbido al amor de de su madre también ha sucumbido al amor de su madre Gary Oldman

Voz 43 38:06 yo digo el mal que no cae muy bien este nombre

Voz 1995 38:10 hay alguien que sea simpatía pero es que tiene fama de ser difícil incluso es exmujer de siquiera un tipo violento a mí me ha sorprendido porque hay muchos enólogo que no les gusta nada porque un gran acto interpretando al siempre polémico Winston Churchill

Voz 0189 38:26 sí pero él ha conectado muchísimo la verdad es que también le han dado el premio al maquillador porque el

Voz 1704 38:32 claro claro le ha puesto una papada grandioso

Voz 0189 38:35 esa ir a mí sí que me ha gustado es su dedicatoria ha sido una de las más tiernas

Voz 28 38:40 me gustaría dar las gracias a mi madre que es mayor que en los Oscars ella es una joven de noventa y nueve años y ya está viendo la ceremonia desde la comodidad de su sofá un ligero decirle a mi madre gracias por tu amor y apoyo enciende la tetera que te llevo unos KAS

Voz 0189 39:02 el adicto estaba más más currado iba a mí me ha gustado la gala porque ha habido mucha gente mayor que también forma parte de la diversidad se ha llevado el Oscar a Mejor guión adaptado James Ivory el director de todas las películas británicas e lo que queda el día Una habitación con vistas a sus ochenta y nueve años es el primer de Óscar que cata porque no se había hijo ninguno y la verdad es que está muy bien eh así luego bueno también tenía ochenta y ocho Christopher Plummer que no se lo ha llevado se lo ha llevado esa Broadwell por el policía este brutal que hace en Tres anuncios en las afueras pues vamos a dejarlo íbamos a Jarque María Guerrero creo que es un detalle bonito ir si quieres hacer una entrevista sobre lo que pienso del

Voz 1995 39:46 no no es el momento María Crémer velando por los intereses es mejor que ahora sin hablar con nadie te vayas directa casi mientras en la cama tome si quieres que según las galletas whisky no tome entonces qué pero sí créeme no hables con nadie de aquí a casa si alguien te pregunta algo sí sí claro

Voz 1704 40:09 no pero tengo ganas de la entidad tendríamos

Voz 1995 40:13 a esto se escuchan es Madeleine Madeleine pegó a que está en la banda sonora de la forma de la ahí es maravillosa

Voz 8 41:19 va a eh

Voz 13 47:39 ayer leímos una historia en el diario El País extraordinarias

Voz 1995 47:43 una historia de Manuel viejo es una historia que refleja muy bien quiénes somos cuando sea la contemos dentro de unos minutos muchos de ustedes están a favor de su protagonista y otros estarán

Voz 51 47:52 la mente en contra les vamos hasta Ras

Voz 1995 47:56 Salamanca se encuentra nuestro compañero Jesús Martín Jesús muy buenos días qué tal muy buenos días Zone la pregunta

Voz 43 48:02 hace muy sencilla eh yo creo que

Voz 1995 48:05 no puede parecer más siempre yo te pregunto qué pasa con las terrazas de los pisos en Salamanca la gente irá como si este es el inicio de la historia verdad

Voz 1704 48:14 así es como dices hay un verdadero

Voz 44 48:16 el niño con centenares de denuncias contra vecinos más de ochocientas ni más ni menos por el cerramiento tres aviones las denuncias así es más de ochocientas por el cerramiento de esas terrazas de muchos pisos denuncias que además han saturado el departamento municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca como este

Voz 1995 48:35 este libro lío ochocientas denuncias más de ochocientas empieza todo

Voz 1 48:39 la historia comienza en dos mil catorce

Voz 44 48:41 Bilardo se llama Tristán inició este efecto dominó que ha terminado aceptando como decía a él pero también a otros ochocientos vecinos

Voz 1995 48:49 bueno que pero qué pasó

Voz 44 48:52 fíjate decidió instalar su terraza para ganar metros a su casa tal y como hacen pues muchos vecinos en la ciudad por culpa sobre todo de estas bajas temperaturas que sufrimos estos días llamó un amigo cerrajero pagó cinco mil ochocientos euros por las obras y así quedó todo hasta que años después recibió una notificación del Ayuntamiento

Voz 1995 49:12 si esta notificación consistió en una denuncia en más y una multa consiguiente

Voz 44 49:16 así es eh nada más y nada menos que una multa de dieciocho mil doscientos euros el vecino de arriba si había querellado contra él por ese cerramiento que había realizado en la terraza de bar

Voz 43 49:28 jo Ji que hizo entonces eh Tristán

Voz 44 49:31 qué hizo Tristán pues en un primer momento decidió quitar la cristalera pero como la multa seguía efectiva mientras estuviese vigente en la denuncia de su vecino como su vecino no estaba por la labor de quitar esa denuncia pues entonces se le ocurrió una vendetta una venganza

Voz 1995 49:49 y esa venganza le llevó a recorrer las calles de Salamanca fijándose en todos los que habían hecho en todo lo que es lo mismo que él

Voz 44 49:56 así es suceder idea que si él tenía que pagar pues que pagarán todos los que habían hecho la misma obra que lo había hecho en su casa es decir empezó a denunciar a vecinos que iba viendo por las calles de Salamanca

Voz 1995 50:09 así hasta saturar el el sistema Ike dice la normativa en Salamanca sobre la posibilidad de cerrar las terrazas de los pisos

Voz 44 50:16 pues fíjate la normativa autonómica ha cambiado en este punto Es importante las obras realizadas antes de dos mil catorce han prescrito ya pero en las obras realizadas de dos mil catorce para acá no lo han hecho por lo cual están vigentes esas posibles denuncias

Voz 1995 50:32 así que esos ochocientos vecinos denunciados tendrán que hacer frente a la multa consiguiente porque eso sí que no ha prescrito

Voz 44 50:39 claro ahora Tony hay un gran revuelo la mayoría de los afectados los que están en condiciones de hacerlo están intentando demostrar que las obras fueron anteriores a ese año dos mil catorce para así

Voz 13 50:52 salvarse de la vuelta pues eh

Voz 1995 50:55 ochocientos vecinos denunciados en Salamanca es es la situación Jesús muchísimas gracias por poner el ojo en esta historia muchísimas gracias por contárnosla íbamos a sudar a Tristán Tristán es el jubilado que desde hace unos años pues ha emprendido su particular justicia Tristán muy buenos días

Voz 52 51:12 hola buenos días dice aquí el lo el tiempo

Voz 1995 51:16 de ustedes ahora mismo cinco grados en Salamanca esto pero veo hace mucho frío y no lo hay imagino que por eso usted decidió cerrar su terraza

Voz 52 51:28 pues sí en principio sí pero vamos a escucharlo era el aprovechamiento de Agueda dada la era simplemente para tener un espacio que pudiera estar ahí en estos simplemente

Voz 1995 51:41 si usted no imaginaba la que se venía encima claro

Voz 52 51:44 no porque yo pedí permiso a la comunidad de vecinos de ISIS podría gritar me dijeron que si ellos daban la autorización para John y cerramiento yo claro actúe haciendo ya cuando sufrimiento de Beppino aparte de este vecino que no precise presentó nunca una Reunión e me puso en contra nada porque ahorros igual que todos los vecinos se les manda un acta de ganar juntas entonces en un tiempo prudencial de dos meses contarlo no seré me comunica nada del vecino llegamos al cabo de dos tres años ya montado cuarto el INE denuncia a los que no lo veo no

Voz 1995 52:29 usted lo que hizo cuando conoció la denuncia y la consiguiente multa que es una a la multa es una exageración dieciocho mil doce euros

Voz 52 52:36 el estilo y retira la la la

Voz 1995 52:39 terraza la cuarta por si acaso pero usted lo retiran

Voz 52 52:42 que sí claro ellos de aquí hay talento a ver por qué esa sanción ir porque yo retiro mi escalera me tiene que sanciona

Voz 1995 52:54 pero la materia

Voz 52 52:56 me dice tienes un plazo de dos meses yo en ese tiempo he tenido problemas y no podido retirar la tiempo entonces que les llegaba con tu día de la multa de que anticipe gran quince mil euros la sanción no después se ha ido acumulando en los intereses que es una di muy caro pero vamos a ver si están ya veremos el juicio para sentí cuatro eligiendo en abril eh por qué tienes que ir subiendo intereses turista

Voz 1995 53:31 no en este tipo de cosas no es que sea muy muy dialogante precisamente usted sabe que cuando usted inicia esa no sé cómo llamarlos una una vendetta o al menos cuando se lo pone

Voz 52 53:40 decía no no no no sí o sea no es vendetta particular mucho menos yo simplemente el gol ayuntamientos decir vamos a ver yo me sancionan por término Serranito vale estación la yo quito mejoramiento Salamanca estás igual eh vamos a ver vamos somos todos o no son ninguno usted está Aquiles

Voz 1995 54:02 a usted sabe que Icon con esas denuncias Le hacia puñeta exactamente de la misma forma que estremecieron a usted a muchos vecinos

Voz 52 54:08 digo yo que nacidos Vendetta ni muchísimo menos

Voz 1995 54:12 sí sí iban a que no tienen nada que ver no entiendo lo que dice Tristán pero usted sabe que haciendo ese tipo denunciando ese tipo de cerramientos que son muy habituales hay varias empresas en Salamanca se dedican precisamente eso porque es algo muy demandado por el suyo bola que tenga claro lo que sea que usted sabe que bueno pues va a hacer lo mismo que le han hecho a usted