Voz 0325 00:11 son las diez en Canarias el presidente del Parlament de Cataluña acaba de iniciar la ronda de contactos que pretende llevar a cabo durante el día de hoy con todos los partidos para comprobar si Jordi Sánchez tiene los apoyos suficientes para ser investido president hace unos minutos ha terminado la primera reunión en la que mantenía con la CUP vamos al Parlamento amplía Pablo Tallón

Voz 1673 00:28 la charla entre Torrent y los antisistema Carla y María sirven ha sido un visto y no visto apenas un cuarto de hora en el que en teoría los dos diputados de la CUP le han trasladado su voluntad de abstenerse ante una eventual investidura de Sanchez una abstención que recordemos dificulta mucho su elección como president los anticapitalistas aseguran que el problema no son tanto los nombres sino que siguen esperando a que Junts per Catalunya y Esquerra se comprometan con una hoja de ruta desobediente implemente dicen la República IESA ese hilo al que Sagarra la lista de pulmón para no tirar la toalla y confiar en que las negociaciones que hoy se van a reanudar sirvan para conseguir finalmente esta investidura sea como sea tu Ren tiene previsto finalizar hoy mismo la ronda de contactos de hecho hasta ahora está previsto que empiece su reunión con Xavi Domènech de los comunes

Voz 0325 01:08 los desahucios por ejecuciones hipotecarias bajaron algo más de un tres por ciento el pasado año según los datos hechos públicos hoy el Poder Judicial suben sin embargo los derivados de no pagar el alquiler informa Eva Vega

Voz 0605 01:18 los desahucios por no pagar el alquiler representan cerca del sesenta por ciento del total fueron XXXV mil seiscientos en dos mil diecisiete un cuatro por ciento más que en dos mil dieciséis bajan los desahucios por impago de la hipoteca han sido sesenta mil setecientos unos dos mil menos el mayor descenso se da en las ejecuciones hipotecarias primer paso del desahucio que cae un treinta y ocho por ciento Cataluña la de Comunidad Valenciana las autonomías que soportaron más lanzamientos el poder Judicial también actualiza hoy la estadística de concursos de personas físicas de empresas destaca que fue también en Cataluña donde más concurso se presentaron el año pasado también entre el uno de octubre y el treinta y uno de diciembre cuando supusieron el veinte por ciento del total del país

Voz 0325 02:03 ibamos al País Vasco declara hoy la abogada Ainhoa Alberdi en el juicio del caso De Miguel el mayor proceso contra la corrupción que se ha iniciado en Euskadi Alberdi fue quien denunció que altos cargos del PNV le pidieron el pago de una comisión tras haber recibido un contrato público siguiendo ese juicio está de Isabel Cobo buenos días

Voz 2 02:18 hola buenos días y comparece como testigo la abogada que denunció los hechos causa de este juicio está respondiendo al fiscal jefe de la Audiencia de Álava yo Suiza haberme tratan de establecer la relación precisamente entre ella hay gran parte de los veintisiete acusados de corrupción entre ellos exaltos cargos del Partido Nacionalista Vasco la testigo aportó grabaciones en las que presuntamente se le pedían mordidas a cambio de operaciones urbanísticas en este caso concreto con el Parque Tecnológico de Álava un juicio que empezaba el pasado mes de enero y que no terminará hasta bien entrado el otoño

Voz 0089 03:22 la investigación que debe iniciar esta mañana el Juzgado de Instrucción número cuarenta y nueve de Madrid se centran en una querella contra González y contra victoria presentada por una empresa de comunicación que no logró hacerse con el concurso público para editar una web del Canal de Isabel Segunda la querella señala a dos delitos prevaricación y malversación de fondos en todo caso esta querella llegado a los juzgados madrileños después de que el Tribunal Supremo fijara que la Audiencia Nacional no era competente para investigar este asunto los querellantes pretendían que fuera incluido en el caso Púnica

Voz 0325 03:54 defensor del Pueblo en la Asamblea Fernández Marugán comparece esta mañana en la Comisión de Políticas Sociales para analizar la situación de las residencias de mayores de la región impide exige a la comunidad que debe dar un paso fundamental y aumentar el personal

Voz 3 04:05 el elemento común es la insuficiencia de basura para con el ir con los principios de de buena condición igual en calidad de voy a hacer un esfuerzo más hable antes de la mejora de la financiación ahora tendría que decir que ese esfuerzo más importante ha de llevarnos de alguna manía a tener más personal y un personal más cualificado

Voz 0325 04:29 la Policía Municipal de Madrid han rescatado a dos cachorros de mastín que estaban abandonados en un contenedor de basura en el barrio de Carabanchel un vecino alertó a los agentes cuando escuchó ladridos y lloros los perros encuentra en el centro de protección de animales de Madrid Salud a la espera de ser acogidos y se necesita urgentemente sangre del grupo cero negativo en los hospitales de la región según el Centro de otras

Voz 4 04:48 Versión para los próximos dos o tres días también a la falta

Voz 0325 04:50 sangre de los grupos ve positivo negativo negativo

Voz 1995 04:53 pues ya ve negativo a seis grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 5 05:00 las familias de verdad hubieran juran su que el espacio entre columnas de la más grande

Voz 6 05:05 por eso las este verano incitaron seguros Liberta como el de Mapfre que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que Teherán siempre una solución eficaz Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1995 05:32 once y cinco minutos una hora menos en Canarias los españoles lo hacemos todo tarde Hinault es un estereotipo lo hacemos literalmente tarde cuando termina nuestra jornada laboral un ciudadano sueco lleva cuatro horas en casa mientras vemos en la tele el programa líder de audiencia un alemán ya está durmiendo plácidamente y un francés puede haber terminado de cenar antes de que nosotros hayamos cruzado siquiera el umbral de nuestro puesto de trabajo los españoles vamos con retraso de unas dos horas respecto a Europa que conceda la organización de nuestras vidas en todos los ámbitos es importante el trabajo en un país donde haya más un porcentaje alto de gente que no tiene trabajo seguimos cometiendo los mismos errores plantear más racionalmente los horarios laborales adelantar las liga el trabajo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido en una expiración eterna tiene una promesa política recurrente el último en hacerlo Mariano el presidente hace apenas unos días

Voz 7 06:32 yo no he dicho alguna vez y lo reitero hoy aquí

Voz 4 06:35 soy partidario de que la jornada laboral en él

Voz 9 06:37 España con carácter general acabe

Voz 1995 06:39 seis de la tarde como sucede en muchos países de nuestro entorno y aplausos e había hay buenas el presidente algo tú Mariano precisamente no solamente de lanzar ideas podemos estar gordo sino empezar a hacer algo para cambiar el entorno donde donde vivimos porque las palabras y las buenas intenciones acaban siempre diluyéndose son azucarillos entre otras prioridades aparentemente más urgentes nuestro país es una excepción en Europa con una media de horas anuales trabajadas muy superior la de países como Francia y Alemania somos otros países menos productivos de toda la Unión Europea así que percibió que algo estamos haciendo mal si seguimos esto lo dicen los americanos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo así que hoy les proponemos ideas concretas llámennos nueve cero dos catorce sesenta utilicen has tac hoy por hoy horarios pero queremos ideas concretas cuando deberíamos empezar a trabajar cuando deberíamos respetarnos cuando debería tener lugar en televisión como es el horario perfecto llámennos nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos escucharles y mienta sucesos llevan

Voz 10 07:41 vamos a conocer algo más en nuestro entorno

Voz 1995 07:45 puramente ustedes ya tienen una idea por ejemplo en Alemania pues no tienen nuestras adiós Carmen Viñas muy buenos días el placer saludarte Carmen Alemany es el paradigma de la productividad I de la de la eficacia al menos en en Europa a que ahora comienza la jornada laboral un alemán

Voz 0391 08:04 bueno los horarios laborales están muy relacionados por una parte con la cultura del trabajo y por otra con la hora solar que claro es aproximadamente de dos horas menos que en España normalmente es en trabajar entre las siete y las ocho de la mañana separa media hora para comer la comida suele ser sobre las doce la una de la tarde más o menos hay ese baja la cantina pues muchas empresas tienen cafetería para sus empleados o cada uno se lleva la comida de casa para calentar la allí tienen una gran cultura del Upper diría casi que mayor que en España sólo entonces es cuando se va a poder comentar con los compañeros la serie de la noche anterior o hacer llamadas personales porque durante la jornada de trabajo olvidados al trabajo se va a trabajar se llega cinco minutos antes de la hora para encender el ordenador quitarte la ropa de abrigo ir a por un café con los compañeros cinco minutos antes de la hora de salida si hace lo mismo pero a la inversa aquí las horas extras se paga muy bien así que a la empresa tampoco le interesa que el trabajador éste a su puesto de trabajo si no es necesario a las quince dieciséis horas sale del trabajo a las dieciocho diecinueve horas están cenando por supuesto hay excepciones claro en las grandes ciudades como Berlín no se para nunca se trabaja muchísimo a turnos estos pueden ser claro de lo más variado sobre todo en el comercio y la hostelería donde podemos ver negocios muy curiosos que sólo abren para el horario de la cena en el comercio por poneros algunos ejemplos los centros comerciales abren de nueve y media dieciocho horas y los grandes supermercados son los que tienen horarios más amplios e tienen abiertas sus puertas de ocho de la mañana a diez de la noche

Voz 1995 09:36 o sea que un alemán propone llegar a más o menos llega a casa por término medio cuando propone aquí Mariano Rajoy que deberíamos acabar de de de trabajar entiende ahí la pausa que todavía tiene lugar pues no quizá de una forma tan evidente las embestidas pero estoy ese parón de dos horas que hacemos en España para comer y luego volver esos entendería ahí

Voz 0391 09:55 no no no se entendería ha dicho Bono hay mucha relación de empresas Allen

Voz 0325 10:00 las con españolas

Voz 0391 10:02 les sorprende incluso les molesta porque creen que una pausa en muchos casos de casi dos horas para comer es una pérdida de tiempo que ellos consideran que es mucho más fácil hacerlo del tirón porque así estás concentrado estás pensando únicamente en el trabajo con lo cual va resolviendo rápidamente que tener que hacer una pausa tan larga porque después por la tarde cuesta mucho más retomar el ritmo no de trabajo que se ha tenido durante la mañana

Voz 0391 10:53 que yo recuerde no creo que salvo jornadas electorales maratonianas INI siquiera porque aquí los datos Adana conocer muy rápido después de que ya se han cerrado las las urnas yo realmente no recuerdo que los programas así de máxima audiencia tengan una duración de tres horas y que terminen de madrugada esos algo impensable

Voz 1995 11:14 valen pues es nuestro día a día Carmen Viñas sistemas gracias un placer un abrazo muy grande bueno nos vamos hasta un lugar muy lejano porque yo pasé entorno son con nosotros aún contraste un poco raras eso vamos

Voz 1673 11:27 Japón

Voz 1995 11:27 en el estereotipo del japonés también coincide se parecería más alemán que que al nuestro pero bueno vamos a conocer la la realidad Nicolás de Nicolás Ballesteros muy buenos días hola buenos días

Voz 11 11:39 es que a qué hora empieza a trabajar placer

Voz 1995 11:41 las de aquella pieza a trabajar un japonés

Voz 11 11:44 pues normalmente por ejemplo en ciudades como Tokio o cómo saca las grandes ciudades se caló una entrada se puede empezar desde las ocho hasta las diez para evitar la alta súper aglomeraciones en los medios de transportes que el gran problema de mover a una población de casi treinta millones de habitantes en una ciudad

Voz 1995 12:04 ya es con los problemas nosotros en Madrid Barcelona grandes ciudades somos tres con una zona de influencia de seis cinco veces menor el previamente vivía de lo que tienen ahí cuantas horas a la semana trabaja un japonés

Voz 11 12:19 estoy en son porque el contrato que firma pone visto que trabajar cuarenta horas a la semana el mismo contrato incluye un plus de productividad de al menos quince hora semanal lo que supone que al final

Voz 12 12:34 lo Ali la media que llegue a sesenta

Voz 11 12:36 la al menos

Voz 1995 12:38 al menos sesenta horas que salvó japonés lo vemos por aquí que lo que son las vacaciones

Voz 4 13:26 trabajo tendrá desde luego otra persona heredan higo

Voz 1995 13:28 la Haggis entiende bien bueno y cuál es el donde empiezan en los programas de la televisión miembros importantes a que ahora comienza

Voz 13 14:00 nada digamos ese horario pero luego en casa

Voz 24 19:12 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio

Voz 0391 19:23 esto se logra con el tiempo puede variar debido a distintos factores

Voz 24 19:26 más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1995 20:21 largas jornadas a hablar es que empiezan muy pronto y acaban muy tarde asociamos erróneamente el número de horas que estamos en el trabajo la productividad arrestados una planificación laboral que dejó de tener sentido en la posguerra ya más de cincuenta años nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 4 20:36 eh

Voz 1995 20:37 nos vamos hasta Noruega la hayáis esfera Alberte Alberti muy buenos días hay que decir que todo lo que digas hay que ponerlo en circunstancia tu contexto es que estás en uno de los sitios donde más llueve de toda Europa ahora mismo de los cero grados inequívoco

Voz 11 20:54 al menos tres en los tres minutos por la mañana los tres grados

Voz 1995 20:57 bueno lo que viene siendo un buen día allí verdad cuéntanos con la perspectiva llevas ya unos años en Noruega con la perspectiva que dé al tiempo y la distancia que horarios debería

Voz 11 21:12 hombre fue que teníamos aquí nosotros empezamos a trabajar a las siete de la mañana y a las tres de la tarde pues ya hemos escuchado cero con la salvedad de que por cualquier motivo piense ausentarse ese día surge cualquier porque tiene previsto solamente ascensión se decir porque trabajo aquí se paga por horas no tienes un salario fijo entonces en función de las obras que tu trabajo al mes el salario será mayor o menor

Voz 1995 21:44 eso nos pasa a nosotros Alberte Souto y a mí nadie tuvimos un trabajo que nos pagaban por méritos y a los dos meses ya debíamos tres mil euros

Voz 11 21:53 las jugadoras cuando era si bien no hay problema ninguno

Voz 1995 21:58 pues está bien la experiencia de Noruega sea te sientes cómodo con la cultura latina se lleva bien con con esa forma de vida

Voz 11 22:05 sí porque bueno yo como soy gallego viviendo aquí con mi familia es una cultura bastante parecida a lo que ha costado estoy gallega con la costa oeste noruega Noruega entonces no de hecho cuando vine por primera vez tercer en estado lloviendo lo que pensé dije cuando estoy en casa

Voz 1995 22:23 es como estar en casa no tres Llosa ciudad darían aquí sí

Voz 11 22:27 sí pero yo era que está plagada de Bergen hacia el norte

Voz 1995 22:35 ah vale vale vale van más lejos SM dice Garrido ahí pero empezamos a sospechar que en fin muchísimas gracias por placer

Voz 11 22:45 igualmente no no no

Voz 1995 22:47 no es mala idea entonces vamos hasta Mallorca Malena muy buenos días y horarios deberíamos tener aquí

Voz 13 22:56 no piñones libro que pudiésemos empezar temprano por la mañana pero a media tarde podríamos empezar a disfrutar de nuestra familia de nuestros amigos bueno nuestra vida privada

Voz 1995 23:06 Inocencio X por ejemplo poner un programa en la televisión que empieza a las once menos cuarto

Voz 13 23:13 exacto que yo creo que bueno pues mucha cultura latina que quemamos que la suerte que tenemos de disfrutar de un clima y una forma de vida que podemos desarrollar en la calle deberemos tener en consideración entre nosotros mismos como población entonces pues eso nos vayamos a desayunar a la hora que se Tomás dormir o que no nos vayamos a comer a asentar en un restaurante a la hora que perdidas que estar en otros Antonio o que no te pongas ajena a la hora de que el camarero ya tiene que ir a casa creo que no Santa solidaridad me además me me salvó que me choca en una población ya están formadas académicamente que no podamos pues eso cumplir unas normas de convivencia entre nosotros y como tú dices no empiezas a ver una película a la obra debería ya estar en

Voz 1995 23:59 pero es curioso Helena tú no llevas desde un sitio Mallorca donde se ve las cosas que está muy habituada al turista en turista viene con sus propios horarios con sus propias formas de vida con su concepto vital y hace que en Mallorca por ejemplo en todos los sitios de Costa e seguramente Málaga donde el turismo en Canarias saben perfectamente lo que habló donde tenemos un horario para los turistas y un horario para residentes de manera que unos y otros viven su vida de forma natural sin ningún tipo de problema pero hay dos tipos sí horario en los comedores en los hoteles en muchos restaurantes en muchos en muchos lugares en muchas cafeterías manejando esos ese doble horario el de ahí y el de aquí vale la muchísimas gracias por tu llamada Un placer

Voz 13 24:41 Dati dos operísticos susto

Voz 1995 24:43 Mercedes y creo que Mercedes ha pasado a la acción desde Castellón Mercedes muy bueno

Voz 29 24:48 Díaz hola buenos días tú has pasado a la acción cambiando los horarios de tu propia empresa

Voz 1628 24:52 sí sí yo ya hace dos años que recibí conciliar no tengo hijos porque yo ya soy osea no tengo hijos si tengo hijos pero mayores día no

Voz 29 25:01 como si no estuviera Band erróneas que son ya tan mayores que como si no fueran tuyos

Voz 1628 25:06 exactamente no bueno yo lo que decidí fue hacer un horario para que los trabajadores pudieran tener una vida también a parte de la de trabajar podré ir a comprar tranquilos poder estar en su casa con su familia o sentados en el sofá viendo la tele o lo que les de la gana entonces nosotros decidimos es un horario que es de ocho y media de la mañana a cinco de la tarde yo tengo una lavandería industrial en invierno tenemos un horario normal en verano cierto es que tenemos que añadir alguna hora más que sepan a partir de entonces estamos dentro de lo que cabe bastante bien pero a la hora de hacer un horario yo pienso que eso debería de de ser un osea las mismas pymes y a hablar con los con las empresas Iker en unos horarios en los que se cubrieran todas las horas porque claro no todo el mundo abre a las ocho y media cierra las cinco estamos en lo mismo yo lo pongo como ejemplo porque a mi y a mis trabajadores paran media hora para comer yo también de una y media a dos pero yo practicamente no me siento prácticamente no paro porque a la gente le viene estupendo que Cerrato de de una a tres o a cuatro que está todo el mundo cerrado yo tengo abierto y entonces trabajo bastante

Voz 1995 26:26 pues en el fondo lo que me estás contando Bravo por tomar esa decisión porque muchas veces no solamente hay que esperar a que las administraciones regulen sino dar el paso si puedes hacerlo lógicamente no

Voz 30 26:35 la verdad es que

Voz 1995 26:38 Nos cuentas Mercedes es lo que nos están contando por ejemplo Carmen de de nuestra compañera desde Berlín Nos cuenta eso que ese es el horario y que a las cinco la gente está fuera lo que no cuentas es muy europeo

Voz 1628 26:46 es que tiene que ser un horario flexible que que es en el que todos estemos cómodos a ver es que yo por ejemplo y tengo ahora en este tiempo somos tres trabajadores en verano somos cinco o seis entonces yo procuro que todo el mundo esto es lo más a gusto es que yo necesito que mil trabajadores trabajen contentos y a gusto

Voz 30 27:09 y entonces pues yo hago el horario

Voz 1995 27:11 pena Mercedes que no cumpla que esa frase no no no sea el ejemplo de de este país necesita extrabajadores en agosto Mercedes gracias por llamarnos enhorabuena de verdad

Voz 1628 27:24 mito pequeñito todos cobramos lo mismo incluida yo

Voz 1995 27:28 Manu está mal no está mal de forma directa de tomar las riendas de una empresa de hacer justicia enhorabuena de verdad Mercedes once veintisiete una hora menos en Canarias

Voz 17 27:41 Nos

Voz 1 32:01 quince diez Sisi al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 1995 32:11 tres antes mensajes en Hoy por hoy horarios y algunos ellos deberían llevar a pensar esto es muy interesante en los dicen once veintidós una hora menos en Canarias y fuera por la Administración de Donald Trump hoy cinco de marzo más de setecientos mil Dreamers esos jóvenes nacidos en Estados Unidos padres sin papeles quedarían completamente desprotegidos a Mercedes la extradición hoy acaba el plazo del DACA

Voz 38 32:34 la crisis avisa

Voz 1995 32:36 temporal aprobada por Barack Obama para nos dijeran los Dreamers los vamos hasta Estados Unidos ayunos espera José Díaz Balart es el periodista latino más influyente de Norteamérica presentador principal del Canal de Noticias Telemundo director del prueba semanal de análisis enfoque y también presenta los sábados pero

Voz 10 32:52 pero sí la edición nacional el informativo de esta cadena es un nombre con con mucho trabajo José Díaz Balart muy buenos días

Voz 39 33:03 estoy muy buenos días Laura que esto de los jóvenes que tienen da casi unos años que como tú dices alguna visa temporal creada por el presidente Taser y el día que ya no tuvieran futuro año este país y que quedarían indocumentados cuál es su situación ahora Josele pero cuál es su situación

Voz 12 33:28 statu quo porque en estos momentos el presidente ha dicho que para el día de hoy el todo lo jóvenes de un día para el otro se quedaba viendo cómo Estados pero no corte federal de California en una avión hicieron que no que el presidente no tenía la autoridad eliminar este programa así que estar en las Cortes la Corte Suprema decidió no abordar este tema y ahora está en las Cortes

Voz 1995 33:56 hemos visto en estos días actuaciones memorables recordemos como lo hacía tu programa ayer la hazaña de Nancy Pelosi

Voz 40 34:04 tampoco los esfuerzos de Nancy Pelosi que rompiendo todos los frentes

Voz 41 34:07 buenas caras

Voz 40 34:10 a este mar leyó cartas de las historias de soñadores durante más

Voz 1 34:14 de ocho horas no se veía hace casi doscientos aquí

Voz 1995 34:20 ocho horas hablando en el Congreso sobre los dimes porque estuvo tantos rato José

Voz 12 34:25 bueno porque decía Si si terminaba de hablar de líder de la minoría en la Cámara de Representantes interminable hablar del tema que daba en veremos entonces ella decidió en efecto continuar hablando sobre este tema lo más que podía ocho horas para de alguna forma u otra Toni poner esto en la palestra pública son millones y millones de personas que estarían afectada por la dimisión eliminación de este programa y la líder de la minoría quería decir pero ustedes no serán cuenta de que está a millones de personas lo hizo bien pero mira atónito ya eso olvido

Voz 1995 35:06 cuál es el cual es el tema ahora encima que que eso que está encima de la mesa

Voz 12 35:11 se mira con con un presidente que enciende los titulares de la prensa a nivel nacional e internacional como es verdaderamente trágico no cada cada cinco o diez minutos el presidente el tuit que cambia la la discusión nación y eso es lo que él sabe hacer muy bien Toni hace unos días dijo que los demostradas no querían solucionar el DACA cuando los republicanos sí pero no menciona en ese tuit de que en el nada ahí si él no con una orden presidencial no estaríamos hablando de este tema

Voz 1995 35:52 como tú bien dices lo acercan de una manera prodigiosa maneja la voluntad el criterio sobre todo la conversación él minuta la conversación decide de qué se habla en ese mismo instante y con eso al poner el marco lingüístico decide que es lo importante que es lo menos importante

Voz 12 36:08 es increíble Toni piensen amigos a través de un Puy no solamente y cambia la discusión nacional sino que esos tweet quedan ya plasmados en la historia son en efecto declaraciones presidenciales y una declaración presidencial o el viernes pasado con hoy critica a uno de los actores del programa de quistes sale de Night la cómo de un programa de humor de la televisión nacional estadounidense eso queda ya como una afectación presidencial

Voz 1995 36:45 la extrema extrema de hablando de declaraciones vamos a escuchar de nuevo lo que decía el mexicano Guillermo del Toro hace muy pocas horas cuando recogía su Oscar

Voz 1 36:54 hallan Pané gran soy inmigrante como Alfonso ya dejándolo más compadres como a él como Salma y como muchos muchos de ustedes de los últimos años ha estado viviendo en un país que es particularmente nuestro hay una parte aquí buena parte no ropa alguna parte en todos los sitios porque creo pero lo mejor que hace nuestro arte nuestra industria es borrar las líneas en la arena deberíamos seguir haciéndolo mientras el mundo nos dice que las hagamos más profundo

Voz 1995 37:23 es un hombre particularmente inteligente que utiliza además un escenario un escaparate como el de los Oscar para lanzar un mensaje que sobrevuela todo lo que está ocurriendo en el Kodak Theater

Voz 12 37:34 ahora yo tengo el privilegio conocerlo es un hombre sencillo brillante de consecuente con mucho amor hacia la comunidad latina en EEUU y yo espero que esa declaración de de ayer au como por unas horas encadenó también hubo algunas manifestaciones interesantes sobre los jóvenes soñadores no incluyendo una de las canciones nominadas al Oscar de dentro las personas que estaban en el escenario chef español José Andrés que estaba ahí presente y al final de la canción On viola la bandera puertorriqueña porque estamos haciendo un gran trabajo en Puerto Rico el huracán María dado de comer a más de bueno a casi un millón de personas y otras organizaciones que han estado ahí la verdad que mira todas esos sentimientos y esos mensajes Cal dentro de la población estadounidense pero no creo todo que puedan afectar o ayudar a cambiar la opinión de un hombre de setenta años con sus opiniones bien ya sentada en su mente incluyen la eliminación de un programa que es sacar de la ilegalidad saca de las sombras a a a setecientos mil jóvenes bueno eso

Voz 1995 38:57 completamente de acuerdo contigo pero también depende de la ida político sido Adrián cree que hay algún tipo de ventaja a en ayudar a los Dreamers lo hará como por ejemplo hemos visto el día veinticuatro está prevista la gran manifestación organizada por los chavales del instituto Doblas Stone en Florida una tragedia que que bien conoces vamos a escuchar porque hay cambios significativos en la puesta en escena al menos detonó detonado tranco respecto a este asunto vamos a escuchar lo que decía hace muy pocos días e Wayne La Pierre que es el vicepresidente

Voz 10 39:26 en el raid Association la el famoso Asociación Nacional del Rifle el poderoso lobby armamentístico decía esto suele

Voz 24 39:33 que tuvo es eliminar la Segunda Enmienda y nuestro derecho a tener armas de fuego para poder erradicar todas las libertades individual

Voz 1995 39:39 me parece que la NBA se está defendiendo con con incidentes ante lo que parece en cambio de estatus el tema de las armas empieza a variar en su percepción de de de lo más profundo a los norteamericanos empieza pensarse de una forma distinta con respecto a tener armas ofuscado desde de asalto en manos de de chavales

Voz 12 40:00 sí por primera vez yo creo en la historia de este de este país de en cuenta ha mostrado que la gran mayoría de pueblo estadounidense cree en algunas reformas cuanto a la libertad de de comprar armas no eso nunca había pasado que una mayoría del pueblo pensara que se debe limitar de una forma u otra la venta de armas pero el veintitrés de este mes esos jóvenes junto con personas de todo el país están yendo a Washington desea marcharse interesante que un grupo que ha nacido de una tragedia son jóvenes de dieciséis siete dieciocho años estén recibiendo la ayuda el apoyo de tantas personas por ejemplo ahora en cantante John Legend acaba de dar veinticinco mil dólares a la organización creada por estos jóvenes para entre otras cosas parecerse en Washington el veinticuatro de marzo pidiendo reformas en la venta de armas y eso no se había visto en el pasado interesante que sí hay niños verá Toni que es tan niños de quinto de diecisiete años lo que estén llevando el liderato en una cosa que en Estados Unidos es casi imposible pensar que veríamos reforma en en en eso porque está en la Constitución de EEUU el derecho a portar armas

Voz 1995 41:26 sí ya sabes que desde desde nuestro punto de vista es España esta nueva normativa ese avance en qué consiste en que los chavales de menos de veintiún años no puedan comprar rifles de asalto no suena casi comic conoce media de que bueno van a dar pasos a para el control de armas diciendo que los chicos deben de unos XXI no pueda comprar fusiles de de asalto de más de veinte euros y podrán hacerlo con total normalidad bueno vamos a esperar a que eso ocurra vamos a esperar a que llegue el día veinticuatro con esa manifestación antes volveremos a hablar con uno de los grandes del Periodismo en el mundo con José Díaz Balart gracias por ayudarnos a interpretar la realidad de el país más poderoso del planeta Estados Unidos posee muchísimas gracias

Voz 12 42:06 muchísimas gracias a vosotros gracias

Voz 18 42:08 jo jo tal deseo

Voz 42 42:22 eh

Voz 18 42:30 si gritas no digo

Voz 42 42:34 eh

Voz 18 42:43 sí descubiertas

Voz 42 42:45 está

Voz 19 42:58 tu hija Rita

Voz 18 43:03 el ex pesquero es tiempo el ingenio claro registros si bien avisa pasajeros y muy

Voz 43 43:09 porque es el treinta y uno de marzo Santa Lucía les regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar obedecer los ningún regalo directo y sin sorteos consulten los destinos posibles y las bases de la promociones Santa Lucía punto es buen cualquiera de nuestras agencias Santa Lucía y que estamos cerca está seguro

Voz 50 48:06 el deporte vamos a hablar de deporte donde en el Mall deporte buena emocionante

Voz 10 48:17 acabó regido con las aquí el deporte es espectacular deporte puede ser inolvidable

Voz 9 48:27 a nadie le había arriesgado fábrica buscó una cruzada Rafa también es baja bastante era suya deportes históricos

Voz 16 48:34 hoy día dos de enero de mil novecientos noventa y siete

Voz 1 48:37 quiero Aneca curiosamente mi retirada decir

Voz 16 48:39 el cómico

Voz 10 48:48 pero sobre todo por encima de todo el deporte es férreo

Voz 1995 48:55 el deporte es en historias que queremos contarles que la voz de Luis Fermoso Fermoso es sobre todo ante todo contador de historias es el coordinador de Informe Robinson la persona que nos acompañará aquí en Hoy por hoy

Voz 1 49:07 entre la resaca de la estricta actualidad política

Voz 1995 49:09 ahí el recuerdo apasionado de las gestas que devienen en red

Voz 1 49:12 datos inolvidables

Voz 1995 49:14 lo tengo muy claro cómo te presenta pero que te haya gustado muy buenos días bienvenidos muy buenos días me encantado bien sea lo que sea que haya dicho yo creo que estaba armado y vi lo que viene siendo la actualidad mira que nos gusta a nosotros el Cholo de la filosofía del Cholo ahí hay mucho que aprender hay mucho que descubrir pero

Voz 50 49:31 esto que dijo ayer no lo

Voz 1995 49:35 además vamos a escucharlo le quitaba la camiseta Messi

Voz 0325 49:37 ponemos al Atlético de Madrid posiblemente nativo Ana uno cero pero juega para el Barcelona

Voz 50 49:42 pero fuera para dárselo a que yo lo de partido a partido entiendo bien ancho pero eso de claro si juega conmigo no juega con ellos entonces era ganado yo

Voz 1995 49:53 y si mi abuela estuviese ruedas en una bicicleta

Voz 4 49:56 sí ha tenido tiempo para darse cuenta de que juega en el Barcelona lleva ya diez doce quince años jugando en el Barcelona se formó en el Barcelona o sea que si es entendible lo que quiere decir pero tiene un punto ya de de que estaba más que hecho es así

Voz 10 50:07 sí eso parece evidente a ocho puntos sobre el segundo el primero parece que la liga sentencia sí

Voz 4 50:14 yo creo que creo yo yo creo que lo está lo que sí os digo es que de aquí al final de temporada todavía nos falta por escuchar esa frase de hay Liga en cuanto el Barça se tropiece medio y el Atlético de Madrid gane yo creo que todavía tenemos algún par de lunes de

Voz 10 50:28 el era llenos de sobre los ocho puntos que la primera parte hayas del Barça es jugando así ocho nueve en las que se entrega la segunda cantidad

Voz 1995 50:37 bueno ir el fin de semana Nos quedamos de un momento de momento triste porque bueno pues centraba en directo hablamos de Óscar exilios y la descalificación después de haber conseguido la banda de de los cuatrocientos metros

Voz 51 50:51 ahora mismo cantaba el Inter abusando si Dios que lo lo he sacado en Teherán que ha sido descalificado tanto

Voz 12 50:57 pensemos en una posición y Lugo

Voz 51 51:00 el insano dos Lee ha cambiado la cara lógicamente no forma radical os a los hijos de Amando estaba haciendo Dios alusivos parece que finalmente

Voz 1995 51:09 además estaba ajustar hablando con los compañeros de Televisión Española así lo contaba en Carrusel la norma es la norma la norma dice que no se puede pisar la línea

Voz 4 51:17 si la norma ha venido para quedarse porque están yendo al milímetro el vídeo arbitraje como se llama está yendo al milímetro y al centímetro vamos ambas más absoluto ya ha venido para quedarse y es verdad que la escena tenida de cualquier no digo deportista de cualquier persona que te piden con el confeti con el champán y de repente lo todo hace dos años pasó lo contrario Bruno Hortelano en el Campeonato de Europa fue en plata en la zona mixta le dijeron que habían descalificado el primero fue oro se fue corriendo a celebrarlo de la misma manera que ayer se fue corriendo Oscar Roussillon pero evidentemente a llorar lo yo creo que hay que a partir de ahora no volver a la zona mixta sin tener claro el dispendio

Voz 1995 51:54 pasar lo razonable es que a partir de ahora veamos a carrera que se esperará a alguien no se en el vestuario que los jueces determinen si hay algún tipo de exclusión descalificaciones de sanción cuando los jueces digan oye todo bien porque sino no tiene mucho sentido lo que está ocurriendo ya no está mal que yo lo diga pero ya no

Voz 4 52:17 pasaría por la zona mixta de si acaba de terminar la carrera me tengo una sala y espero

Voz 1995 52:21 ya en nuestro caso tendrán que pasar tantas circunstancias para que no hubiéramos nosotros querido que celebraron triunfo deportivo pero vamos no sea ni se me ocurre a mí pues vamos no no va a ocurrir esto es lo que pasa este fin de semana y todavía hay resaca pero sobretodo desde este momento hoy lunes de lo que se va a hablar es del partido de mañana el PS llegue Real Madrid ya tiene foco puesto es el nuevo partido el siglo este año la madre de todas las batallas tú cómo lo ves

Voz 4 52:53 el partido te refieres al partido lo veo con favoritismo del Madrid y yo creo que si el Madrid es noventa y cinco por ciento de veces favorito en cualquier partido imagínate en uno que empieza ganando tres uno le vale cualquier victoria cualquier empate incluso la derrota

Voz 1995 53:07 ya a partir de ahí empezar un partido al que te va incluso

Voz 4 53:10 hablamos del Madrid que no sé qué tiene claro que la noche de los jueves a los martes o de los martes a los miércoles se transforma como esos esos querían los niños de coche a transformer

Voz 9 53:21 súper favorito en Madrid desde luego pues

Voz 1995 53:23 sí Cano encima hay que añadir una más que Neymar pues no va a jugar a última hora el parte médico de hace unos minutos del París Saint Germain ojo