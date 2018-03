Voz 1 00:00 es medio día las once en casa

Voz 2 00:02 Arias

Voz 3 00:04 hoy por hoy horas doce

Voz 1018 00:07 Marcos hola qué tal buenos días Italia se encamina hacia una gobernabilidad casi imposible tras las elecciones de ayer con el escrutinio todavía abierto en hoy ciento cinco estrellas es el ganador con el treinta y dos por ciento de los sufragios pero sin posibilidades aritméticas de alcanzar una mayoría de gobierno solitario algo similar ocurre con la coalición de centro derecha formada por la Liga que lidera Matteo Salvini iba eh Forza Italia la marca de Silvio Berlusconi ha dicho que tienen el deber y el derecho de intentar la formación de gobierno ahora es el presidente de la República tener en intentar cuadrar el círculo vamos a Roma Joan Solés

Voz 0946 00:40 el escrutinio de las generales está finalizando trece horas después del cierre de los colegios y a falta todavía del recuento de las regionales falta también la asignación de escaños en la Cámara ahí en el Senado maravillas de la nueva y compleja ley electoral hay pequeñas variaciones de última hora los cinco estrellas aumentan su porcentaje hasta el entre el dos por ciento También la Liga socio de la coalición de Berlusconi a casi el dieciocho por ciento y el Partido Democrático por el contrario desciende del XIX en la cámara con una ligera mejora en el Senado son variaciones que no afectan al resultado de las coaliciones de derecha e izquierda porque los votos que ha ganado la formación los ha perdido otra dentro de la misma coalición la derecha obtiene el treinta y siete por ciento Los Cinco Estrellas el treinta y dos y medio y el conjunto de la izquierda el

Voz 1018 01:27 dieciséis y medio veracidad Sant Joan salimos al exterior tenemos noticia de última hora en Siria en Guta Oriental acaba de entrar en el primer cargamento de ayuda humanitaria desde el pasado dieciocho de febrero Álvaro Zamarreño

Voz 0116 01:39 si los camiones con ayuda de emergencia acaban de cruzar el primer control militar pero los técnicos de la ONU explican que puede llevar muchas horas porque además siguen los combates muy cerca en Guta hay en torno a cuatrocientas mil personas asediadas la previsión de la ONU era llevar ayuda para setenta mil en este convoy pero el régimen autorizado sólo para veintisiete mil un cargo de la Organización Mundial de la Salud informa de que además se ha retirado la mayoría de suministros médicos

Voz 1018 02:07 hora doce dos minutos de los equipos de búsqueda de la Guardia Civil Policía Local o Cruz Roja entre otros ha reanudado las tareas para localizar al pequeño Gabriel Cruz en la zona próxima al Barranco de Las Águilas en Níjar en Almería ya en la que el sábado se localizó una camiseta que según ha confirmado el ministro del Interior condene a que contiene ADN del niño de ocho años desaparecido el pasado martes siguiendo el despliegue de búsqueda nuestra compañera Rosa Ortiz

Voz 5 02:31 es como cortadas la confirmación llegaba esta mañana sobre las diez menos cuarto cuando el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido confirmaba que el análisis de Criminalística certificado que la camiseta que se encontró el sábado tiene el genio Gabriel la prenda una camiseta blanca con dibujitos fue conocida por el padre del menor que halló la prenda cuando realizaba batida hola la zona cercana a una balsa depuradora que se debe no ayer sin resultados la zona es muy complicada ha retomado la búsqueda en sitios que ya han sido rastreado el portavoz de la Comandancia de Almería David Domínguez señala señalaba hace sólo unos minutos que que haya alguien en la camiseta no significa que esa prenda sea la que el niño llevaba puesta en el momento de su desaparición hoy hace seis días les escuchamos

Voz 1018 03:18 bueno parece que no tenemos posibilidad de escuchar ese testimonio si podemos acercarnos a Guadalajara donde el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido acaba de hablar con los medios Jesús Blanco de algún detalle nuevo

Voz 0518 03:29 bueno pues acabo de concluir efectivamente a la comparecencia del ministro del Interior no hay detalles nuevos ha confirmado que la Guardia Civil esta misma mantenga ha comunicado a la familia que la camiseta encontrar al sábado tenía restos de ADN del pequeño ha apuntado que se va a ampliar el perímetro de búsqueda que hasta ahora se centrando unos seis kilómetros hasta doce kilómetros sin desdeñar ningún tipo de detalle zonas como pueda hacer pozos corto fijos cualquier zona que pueda hacer sensible donde puedan encontrar animado por lo demás sea secreto de sumario no quería aportar ningún detalle más salvo es que la camiseta y la ampliación del pero eso sí ha agradecido a todos los están participando en la búsqueda también ha tenido palabras para los padres también para los medios de comunicación que que están respetando absolutamente la investigación sin dar pábulo a poder conmigo

Voz 1018 04:21 gracias eh Jesús vamos a Bilbao donde los jubilados vuelven a salir a la calle para denunciar la subida mínima de suspensiones en la capital vizcaína se visualizó de forma masiva hace casi dos semanas el malestar social creciente de este colectivo suele Lamberto

Voz 1628 04:36 qué tal explanada completamente abarrotada a esta hora es que la de Bilbao se ha convertido ya en una cita para marcar en el calendario cada lunes desde el quince de enero miles de pensionistas vizcaínos unen sus fuerzas en los alrededores del ayuntamiento para reivindicar unas pensiones dignas están cansados Santos pero saben que para ser escuchados tienen que alzar la voz y salir a la calle ha comenzado a llenarse esta explanada junto a la ría de Bilbao donde se pueden leer frases como las pensiones son un derecho no una limosna no al cero veinticinco las pancartas que levantan estos miles de pensionistas aquí en Bilbao que miran con ganas al próximo diecisiete dos de marzo día en el que está prevista una nueva manifestación que aquí aseguran será masiva una vez más

Voz 1018 05:19 a las doce y cinco de cara a la huelga feminista del próximo jueves día ocho la Asociación de Mujeres científicas se suma a la movilización Javier Gregory

Voz 0882 05:28 así es las mujeres que dirigen proyectos de investigación reciben menos dinero que los hombres sus salarios son también más bajos por estas y otras razones admite la subvención de mujeres investigadoras enólogas apoya la huelga feminista convocada para este ocho de marzo Día Internacional de la Mujer las mujeres científicas denuncian también que sus contratos laborales son más precarios y son minoría entre las personas que ocupan puestos de mayor rango el número de mujeres dedicadas al campo de la investigación en España apenas ha variado unas décimas en los últimos diez años no supera el cuarenta

Voz 1018 05:57 ha quedado herido tras entrar en directo en el Parlament de Cataluña cuyo presidente Roger Torrent continúa la ronda de consultas políticas que inició a primera hora de cara a la posible presentación de nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat Pablo Tallón

Voz 1673 06:07 por lo pronto el líder de la CUP Carles Riera ya ha trasladado a Torrent que su formación va a abstenerse ante cualquier candidato que propongan Jones Cataluña Esquerra a no ser que se comprometan con implementar la República de hecho reta la mesa desobedecer al Constitucional para que puedan delegar su voto y conseguir así la investidura de Sanchez en segunda vuelta

Voz 6 06:25 Nuestra posición es de abstención ante cualquier candidato o candidata que no lo sea resultado de un pacto político de gobierno republicano por tanto la Cook no está vetando Jordi Sanchez niña ningún otro candidato o candidata la CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomista

Voz 1673 06:46 tras la CUP y los Comunes Torrens está poniendo ahora con el PSC después con el PP y por la tarde será el turno de los independentistas y de Ciutadans puso unos segundos

Voz 1018 06:54 pues más con Toñi Fernández Isabel Quijano ser esta cantan a las

Voz 7 06:57 el ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero justificó ante la cúpula de la policía autonómica su actuación durante el referéndum con el argumento de que buscaban hacerles desaparecer Además y según las investigaciones advertía por correo a la Generalitat de las iniciativas de jueces Fiscalía lo que les daba margen de maniobra del no

Voz 4 07:12 María de desahucios por ejecuciones hipotecarias bajaron por encima del tres y medio por ciento en dos mil diecisiete Sin embargo suben los desahucios por impago del alquiler más de un cuatro por ciento son datos del Consejo General del Poder Judicial estos algo de lo que tenemos por ahora seguimos adiós Hoy por hoy

Voz 8 07:31 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Italia Italia se despertó más dividida que nunca entre la derecha populista y la izquierda populista son dos fábricas de prejuicios construidos por oposición está pasando las partes se pero lo de Italia aparece más que un más un paradigma que una excepción es buen momento para preguntarnos por los prejuicios ideológicos creemos que somos dueños de nuestras ideas de verdad con el fondo estamos presos de nuestros prejuicios

Voz 9 08:01 con nuestros

Voz 2 08:02 el juicio por guardias que va Cruz muy buenos muy buenos de Ashton y Tom una pregunta indiscreta vosotros como lleváis que los demás Whelan un poco fuerte

Voz 0116 08:12 el con los Whelan

Voz 2 08:15 me gustó mucho esa porque de fachada Tom porque no lo puedes evitar lo ha demostrado un estudio italiano precisamente llevada a cabo por el doctor Mc marco de la Universitat magna decantando usar hoy publicado en la revista Science resulta que la gente que reporta más asco ante el mal olor ajeno tiende a adoptar ideas más autoritarias el anecdotario de los líderes de extrema derecha parecería confirmarlo Hitler era capaz de ducharse hasta nueve veces al día siete días había dado un baño de multitudes a ver

Voz 8 08:42 se por ponerlo todo su contexto hay gente en que da igual que sea febrero en su sobaco es agosto esto no tiene que

Voz 2 08:52 no estamos hablando de la gente que no soplaba estamos hablando de la gente que huele

Voz 8 08:55 ambas estuvieron es es un poco pintoresco

Voz 2 08:58 entonces copero es serio ellos querían ampliar lo que sabe sobre el sentido del olfato como forma de protección frente a fuentes de infección como la comida podrida o los enfermos y resulta que la ciencia acredita que a masas con más ideas autoritarias del tipo nuestro país necesita un líder poderoso para destruir las corrientes radicales e inmorales que prevalecen hoy en día en nuestra sociedad lo probaron con gente nacionalidades distintas como India como Estados Unidos

Voz 8 09:21 bueno pues sabe extranjeros aquí nos dejamos llevar presencia hacer esta pregunta nos dejamos estos perjuicios

Voz 2 09:28 bueno los investigadores lo hicieron con votantes de de Donald Trump pero bien podrían haberlo hecho con votantes de Celia Villalobos

Voz 10 09:35 vi que hunde que un diputado de Podemos o que fuera del Partido Popular de donde fuera lleve rastas o yo tengo sobrino y familiares de chavales que tienen rastas a mí con que lo lleven limpias para que no me agobio

Voz 2 09:46 el Pepe

Voz 8 09:48 estando bien es verdad que desde la derecha se tiende a creer que la izquierda se manifiestan en cuanto tienen oportunidad

Voz 2 09:56 a la periodista Pilar Cernuda lo hizo explícito otras una visita al Congreso poco después de que los diputados de Podemos tomaran posesión de sus escaños por primera

Voz 9 10:03 la limpieza también es un poquito de limpieza porque en el Congreso en el Hemiciclo conviven muchas personas juntas pero Phil ahí está el bien

Voz 11 10:11 desde luego lo que dice y lo que olía Ecclestone y Pilar Cernuda

Voz 2 10:18 pero el Pilar Cernuda ni debía Villalobos son originales es el gran prejuicio de la derecha pero hay otros os doy otros la derecha piensa que toda la izquierda ex comunista castrista partidaria de la dictadura de Maduro en Venezuela enemiga jurada de la libertad Esperanza Aguirre yo sostengo

Voz 0589 10:35 que eh si podemos es primera fuerza política será la última vez que votemos libremente en España

Voz 2 10:43 y como no creen en la libertad tampoco creen en la libre empresa estes Albert Rivera en el debate de la moción de censura en julio el año pasado conocer usted va a expropiar mercado uno Anna Moner

Voz 8 10:52 vale más prejuicios de la derecha sobre la izquierda

Voz 2 10:56 a la derecha le gusta regodearse en que la izquierda está mal preparada llegan adonde llegan por enchufe Esperanza Aguirre nuevamente sobre la presente al Tribunal Supremo venezolano esto señor

Voz 0589 11:06 ahora la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela y su origen porque la nombran embajadora en España que es uno de los puestos más importantes e de para cualquier sitio parece que era la niñera de los niños de Chad hay sin forman

Voz 2 11:23 Fernández Díaz en debate en el Congreso con Madina también le acusó de no saber nada de decir ridiculez así barbaridades

Voz 12 11:29 con todo respeto la cantidad de barbaridades de ridículos que ha dicho el secretario general del grupo parlamentario socialista hablado hablado sin conocer nada sin con Ana

Voz 2 11:43 nada vale pero no justo

Voz 8 11:45 que sólo es la derecha la que tiene prejuicios sobre la izquierda la izquierda muchas prejuicios

Voz 2 11:51 yerra hay muchos prejuicios los de Izquierda piensan para empezar que los de derechas que son pobres votan a la derecha no por ideología sino por purita estupidez inmortalizó este prejuicio el que fuera alcalde socialista de Getafe Pedro Castro por qué hay tanto tonto los cojones que todavía votaba vivir e ese corte inmortal por la misma regla de tres piensan que los de derechas son necesariamente todos ricos y de ahí se deriva por ejemplo que sean malos gestores de lo público porque no tienen necesidad además no son sólo los ricos sino que son hijos de ricos aristócratas herederos por tanto de todos los explotadores que en el mundo han sido esta es Esperanza Aguirre este es Pablo Iglesias hablando de la sangre azul

Voz 13 12:27 lo encontráis compañeros se lo vamos a decir a la condesa de sangre azul corrupta doscientos contratos de la Gürtel tuvo hizo el presidente la cartel con cuentas en Suiza El otro del ático gentuza

Voz 14 12:42 le hice el esperar todo lo rancio juicio a todos los de derechas españoles son tradicionalistas taurinos católicos y homófobos como sin le pierdan hubiera católicos taurinos y homófobos está claro somos más esclavos de nuestros prejuicios que dueños de nuestras ideas

Voz 8 12:57 si es cuanto más esos nuevos a los extremos y lo vemos hoy en Italia Applus más caemos en ese tipo de prejuicios y planteamientos que no se corresponden con una sociedad moderna que es a pesar de todo donde vivimos gracias Eva doce y trece una hora menos en Canarias

Voz 15 13:12 Toni Garrido

Voz 16 13:15 qué buscando en ordenador seguros de coche pues que sepas que sólo uno que ofrece el mejor seguro y al mejor precio

Voz 17 13:21 tú llegas tarde no ves que estoy en la web de Línea Directa dónde si no

Voz 3 13:27 todos los hábil Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 18 13:36 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 19 13:40 sí

Voz 3 13:46 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 16 13:56 salud doctor grito Fidel le pasa a este Real Madrid

Voz 0116 14:00 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 20 14:04 mira hizo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía

Voz 2 14:10 ya te puede costar un jugador de las características

Voz 20 14:12 la música

Voz 0116 14:15 agradezco mucho es detener la ven un placeres yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes gris

Voz 16 14:23 al cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar y de todo fútbol alegre todo un poco en El Larguero con

Voz 3 14:32 Carreño también en la Cadena Ser

Voz 0116 14:38 de lunes a jueves My Lol diversos sexual no del CIS Fis CIS coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico ADS vale osea que yo tengo presidente son

Voz 3 14:54 la vida moderna con David Broncano

Voz 21 14:58 pero el brasero IU cuenta

Voz 2 15:02 no

Voz 3 15:08 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena nacer

Voz 16 15:17 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que quieren disfrutar de un paisaje blanco inmenso hoy llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 2 15:40 Katrina

Voz 17 15:50 mira en las fotos de Disneyland París Soler tres por los lo estoy pero Space Mountain esto también está rojo va es mi máscara de Spiderman

Voz 23 15:59 vive las emociones del XXV aniversario de Disneyland París con Viajes el Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses

Voz 16 16:15 consulta fechas y condiciones vena Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia

Voz 24 16:21 ven a los vital days de Vitaldent y ahorrarse trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent reserva ya tu consulta gratuita

Voz 25 16:30 el novecientos ciento uno cero cero uno en vital del punto com tu salud empiezan tocar tu salud empieza Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones secretos

Voz 15 16:43 buenas llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado

Voz 2 16:49 veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 26 16:51 te preocupes ahora misma visual experta en seguridad de sus Ana para que les decía hoy mismo la alarma instalada

Voz 27 16:56 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online Leinen Securitas Direct punto es

Voz 18 17:06 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 3 17:15 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motores que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta semana fingiendo con esas condiciones en por punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 28 17:31 ella excelsa haremos lo que es estar viendo una serie en el móvil IU quedarte sin datos para que no te pase la estamos el depósito de megas donde guardamos los Vegas que no usas para el mes siguiente Bao contrata fibra ya

Voz 16 17:42 el móvil de Jazztel con once pedazo de gigas iba el depósito de megas a y además te llevas un smartphone de una tablet gratis llama al quince diez o entre en Jazztel punto com

Voz 8 17:51 Saudí cromo Burton

Voz 3 17:55 en cambio el Oscar

Voz 16 17:56 durantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 29 18:03 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 8 18:15 antes de acabar los haremos las preguntas que nos deja el día de hoy primera pregunta ante la mexicanización de los premios Oscar sería oportuno sustituir el Andy Oscar goes to por Oscar goes to hay algo de Bossi en el hecho de que Kobe Bryant ya de la NBA de casi dos metros de altura haya ganado el Oscar por un corto en España hay consenso sobre las virtudes del Movimiento cinco Estrellas porque aquí ese movimiento se desarrolla alrededor de una cerveza ante la división de opiniones sobre las elecciones en Italia podemos decir que han dado una de radical y otra de arena al ocurrir en Cataluña debemos huir de estereotipos pero quién paga la nueva ronda de consultas una vez asegurado un nuevo mandato Angela Merkel debemos preocuparnos porque la increíble oposición de ultraderecha alemana siga vendiendo humo seis quinientos goles lleva Messi en su carrera seiscientos goles podemos decir que Messi es como un coche ya que igual que el mítico seiscientos no se rompe nunca impresiona por su capacidad nos enseñó que otro mundo era posible debemos ser realistas y en lugar de hablar de las pensiones conjugando en futuro debemos hacerlo en pretérito imperfecto cuando Guardiola promociona el Mundial de Qatar como el mayor espectáculo de magia del planeta se refiere a la desaparición del lazo amarillo en su solapa justo un anuncio de publicidad visto por millones no es un buen escaparate para sus legítimas ideas porque no será por día

Voz 3 19:45 pero no