Hoy por Hoy (06/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco euros

Voz 1727 00:02 Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy qué tal está muy buenos días hoy de nuevo la lluvia barrer

Voz 1727 00:20 en casi toda la Península se libran del paraguas en principio en la costa mediterránea hay en las Islas Italia acostumbrada a las crisis de Gobierno y a las parálisis política asumida con asombro el resultado de sus selecciones se cojan como se cojan parece tarea imposible formar un gobierno viable para empezar hay dos ganadores o al menos dos candidatos que reclaman para sí la victoria y por tanto su derecho a gobernar el primero Luigi Di Maio el líder del Movimiento Cinco Estrellas el partido más votado recupera en el hacer que asegura que por fin empieza a la tercera ronda Liga italiana lo que llama la auténtica república de los ciudadanos el adanismo por lo que debemos no conoce fronteras el otro es Matteo Salvini de la xenófoba Liga Norte ellos son el tercer partido más votado pero los primeros dentro de la coalición de derechas que es el bloque con más escaños en las cámaras

Voz 3 01:25 el empeño preso recabar da una coalición

Voz 1727 01:29 entró

Voz 3 01:30 con Cuéllar ya móvil Dieguito el deber de gobernar

Voz 1727 01:34 lo suyo y que también reivindica su derecho a dirigir el próximo gobierno un dilema para el presidente de la República para Sergio Mattarella que debe proponer al próximo primer ministro el que no lo será seguro es Matteo Renzi ha reconocido su derrota clara hay que según dice hace necesario pasar página en el centro izquierda dimite sí pero en diferido porque aplaza su renuncia hasta que se forme un gobierno que parece imposible significativo también el silencio de otro gran derrotado de Silvio Berlusconi cuyo partido es ya la cuarta fuerza política de Italia y que todavía no ha abierto la boca desde el domingo ídem laberinto italiano al galimatías catalán hoy el tribunal constitucional tiene canalizar el recurso de amparo del PSC en el que pide a los magistrados que saquen al Parlament de la parálisis que pongan en marcha los plazos para unas nuevas elecciones en Cataluña anoche el presidente del Parlament Roger Torrent eligió a Jordi Sanchez en prisión como candidato a presidir la Generalitat lo hace a sabiendas de que en las condiciones actuales no tiene los apoyos necesarios para salir elegido y a pesar de que su futuro está en manos del juez Pablo Llarena torrentes pone candidato pero no pone fecha a la investidura como le han pedido desde Junts per Cataluña que confía en que la CUP terminará cambiando de opinión apoyando a Sánchez lo decía él sarta bien nosotros creemos que llegaremos a tiempo que podremos encontrar puntos de acuerdo con la CUP que permitan la investidura tanto con dos con cuatro botes ya lo veremos lo que nos vídeo que ahora hacemos es emplazar no a seguir trabajando todos estos pero desde la CUP insiste en que nunca apoyarán un candidato que no garantiza un programa de ruptura con el Estado y desde Ciudadanos acusan

Voz 0027 03:25 presidente del Parlament que seguir las is

Voz 1727 03:27 soluciones de Puigdemont Inés Arrimadas

Voz 4 03:30 el señor Torrent sigue siendo el lector de los guiones de Puigdemont sigue siendo el emisario de Puig en el Parlament y además sigue con esta farsa porque nadie quiere nadie que Jordi Sánchez sea presidente de la Generalitat

Voz 1727 03:45 este martes el seis de marzo y el Partido Popular asegura que va a sacar adelante los Presupuestos respuesta a la exigencia de Pedro Sánchez que le pidió ayer a Rajoy que se somete a una sesión de confianza a una moción de confianza sino consigue aprobar las cuentas de este

Voz 0456 04:02 año Aimar Bretos buenos días buenos días en el partido

Voz 0027 04:04 popular dicen que Sánchez está fuera de la realidad la propuesta del líder socialista también han recibido con críticas en Podemos les reclaman a Sánchez que presente una moción de censura contra Rajoy y Pedro Sánchez PSOE Noelia Verapaz

Voz 5 04:14 no lo descarto pero es la responsabilidad del presidente del Gobierno saber que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 6 04:24 creo que Pedro Sánchez tiene una herramienta parlamentaria una herramienta legal al alcance de su mano que podría coger hoy que podría acoger mañana que podría acoger pasado mañana cuando considere oportuno que es la moción de CC

Voz 1727 04:37 el escándalo en el Ministerio de Sanidad se filtran antes de su publicación los resultados de los exámenes del MIR los exámenes para médicos y enfermeros de la sanidad pública en el Ministerio Aimar no se lo explican

Voz 0027 04:51 no estaba previsto que se publicarán hasta esta pasada medianoche pero ayer por la tarde empezaron ya a circular por Internet horas antes sin filtros cualquiera podía acceder a los datos personales de los candidatos

Voz 1727 04:59 destituido un cónsul español en Bolivia a raíz de destaparse una red de ventas de visados y pasaportes ilegales

Voz 0027 05:05 publica hoy El País el representante diplomático no estaba directamente involucrado pero suele destituye por no seguir las instrucciones de sus superiores cuando se destapó el escándalo que se saldó con seis detenidos y un fraude de más de ciento cincuenta mil euros

Voz 1727 05:16 sí el único arrestado en Jaén por un intento de violación en grupo a una menor ya fue detenido el año pasado por una agresión similar

Voz 0027 05:23 la policía tiene identificados ya a los otros cuatro participantes a los que están buscando entre todos intentaron violar a una chica de dieciséis años en un portal aunque los gritos de la víctima alertaron a los vecinos que llamaron a la policía

Voz 1727 05:37 y en deportes varios jugadores del París Saint Germain se unieron ayer a sus ultras en los cánticos ofensivos hacia el Real Madrid Juan Antonio San Pedro buenos días bueno

Voz 1161 05:47 es Pepa en el propio hotel del club parisino en los porteros Areola aparte de cursar Joaquín PMI el autor del gol en el Bernabéu se unieron a unos cien radicales con pancartas y bengalas que cantaban lindezas como éstas en lo deportivo recuperados Marcelo Kroos y Modric aunque estos dos probablemente serán partirán desde el banquillo será el partido desde las nueve menos cuarto parecen Jermaine Real Madrid

Voz 1727 06:16 Nos quedan los detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:19 buenos días las últimas horas ha dejado de llover en la mayor parte del país pero sólo ha sido una tregua de madrugada ya volví a llover de manera copiosa en Galicia a lo largo de la mañana acabará afectando esta lluvia de nuevo a toda la mitad oeste de la península hace más frío que las últimas mañanas donde la lluvia caerá a gran parte de la jornada se notará más frío durante toda la jornada cota de nieve en el centro de la P insular se puede situar alrededor de los ochocientos metros de altura además ratos de viento todavía un poco fuerte sí afloja el viento de la zona sur de la península pero en cambio se va a reforzar en zonas de montaña de las principales montañas de la Península y el tiempo más soleado lo tendremos en el Cantábrico alternando con sol algún chubasco más sólo en el Mediterráneo con vientos fuertes de poniente máximas al igual que en Canarias

Voz 7 07:01 cercanas a los veinte grados a nadie se le escapa que la victoria de los populistas y el incremento de votos de los nacionalistas de la Liga Norte son un síntoma de preocupación ahora vemos que los coaliciones son necesarios

Voz 8 07:14 cardinales Cristo la luto el pastor el escrito ser incluso azul monta que echarte para mí pero

Voz 9 07:24 el escrito de la socialdemocracia un partido democrático y que negó a presentarse como muy preocupante pero a surgir partidos xenófobos y la extrema derecha no

Voz 8 07:38 con la mitad con la gira digno Gómez una piedra

Voz 1727 07:46 el crecimiento de los extremos en Italia el hundimiento de los partidos tradicionales las consecuencias que puede tener para el resto de Europa algún reflejo aquí en España Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:57 es días Pepa Bon llorona todos con esta bonita metáfora que canta Mara Nino sobre la caída de un imperio

Voz 1727 08:07 pero además esta mañana avanzamos en la Semana de la huelga feminista y hoy les vamos a ofrecer el punto de vista de los hombres comprometidos con la igualdad

Voz 0456 08:14 a partir de las ocho y media siete y media en Canarias saludamos con Toni Garrido a Pablo Llamas Sierra de la asociación Hombres por la Igualdad de Género Juan José Compaoré miembro de la organización nombres igualitario a las nueve mesa de análisis con Lucía Méndez Lola García y Joaquín Estefanía una hora más tarde nos ocupamos de otra lucha rédito a Fazio de calaron la gente aquí algo quiere decir cada día más en cabrones no hay más que chorizos Iman los pensionistas junto a Nacho Carretero ya Sergio del Molino recibimos a María Jesús jubilada que les va a contar de dónde sacan tanta fuerza

Voz 8 08:49 Pietro las sirenas te pero

Voz 0456 08:53 a las once una hora antes en Canarias entrevistamos a Alex Pina guionista productor y creador de una de las series españolas más reconocidas internacionalmente una pedazo de serias y se lo digo la casa de papel

Voz 2 09:05 todos los conocéis y quiero que siga siendo así no quiero nada de nombre ni preguntas personales por supuesto relató los personales yo torció a toda la Fábrica Nacional de manera

Voz 1727 09:28 esta mañana volveremos a hablar de la dependencia y atención porque hacemos una pregunta muy concreta

Voz 0456 09:33 a todos aquellos que estén en lista de espera para recibir ayuda y atención por un dependiente que nos cuenten cuánto tiempo llevan esperando las ayudas cómo se desenvuelven en el mientras tanto en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y un whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:49 también si quieren pueden comentar el resultado electoral en Italia con ese bloqueo que se adivina

Voz 0456 09:54 qué lectura hacen de estas elecciones nueve uno cinco dos dieciséis sesenta seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 10 10:02 muy bien

Voz 1727 10:07 ahora son Aimar las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:10 empezamos en Hoy por hoy con Roberto más Hani Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 11 10:20 bueno hay que darle llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado

Voz 12 10:27 en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 13 10:29 no se preocupe ahora misma visuales de seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 14 10:34 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 9 10:44 tus carburante este otoño en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 15 10:55 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa

Voz 0027 10:58 el beneficio se logra con el tiempo hay puede variar debido a

Voz 15 11:00 estos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 16 11:03 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 17 11:13 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motores Cobos que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta semana fin haciendo con FC ceba condiciones en por punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 0456 11:29 Marte antes de las ocho y cuarto acaban una hora menos en Canarias

Voz 8 11:45 todos de los mejores equipos del planeta se juegan la temporada camino Deportivo Dani Garrido

Voz 18 12:11 Arenas

Voz 2 12:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:19 el presidente del Parlament catalán Roger Torrent con arma a Jordi Sanchez como candidato a la investidura a pesar de que no tiene los apoyos necesarios a pesar de que está en la cárcel en prisión provisional por supuesta rebelión sedición Torrent lo confirma como candidato pero por ahora no anuncia la fecha del debate de investidura se toma su tiempo Torrent les dan margen extra Catalina Cataluña a Esquerra para que intenten presionar a la CUP pero los anticapitalistas insisten en que con ellos no cuenten para investir a un candidato con agenda autonomista que no confronta directamente con el Gobierno central Radio Barcelona Frederic Vincent bon día buenos días la Copa asegura que su problema no es ni Jordi Sanchez ni ningún otro candidato

Voz 0456 12:55 la Riera la CUP lo está vetando Jordi Sanchez ningún otro candidato o candidata a la CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomista John Cataluña

Voz 0027 13:05 Esquerra se declaran convencidos de poder sumar atacó a su acuerdo de legislatura que afirman tener casi casi completo

Voz 19 13:11 con Esquerra tenemos un preacuerdo desde hace días que estamos acabando de de cerrar a nivel de detalle

Voz 0027 13:17 desde Cataluña que apuntaba que el pacto con la nueva hoja de ruta o el reparto de consellerías está a punto de cerrarse enviarse a la CUP para que lo ratifique es un acuerdo que incluya la investidura de Jordi Sánchez uno de los puntos débiles para los partidos no Independent

Voz 20 13:30 estas esto es sólo más lío más confrontación con el Gobierno de España esto es simplemente alargar el modus vivendi del pues es

Voz 21 13:36 le conviene a Cataluña nombrar aún

Voz 0027 13:39 el siguiente en prisión preventiva en nuestra

Voz 0893 13:41 respuesta es clara no me parece que el presidente del Parlament de Cataluña

Voz 0456 13:45 está activo quedarán Arrimadas Iceta García Albiol

Voz 0027 13:48 Ciudadanos PSC y PP los Comunes también mantienen el rechazo no sólo a Sánchez sino a cualquier candidato que presente su marca hoy puede saltar por los aires uno de los pocos acuerdos unánimes que tienen opciones de salir adelante en esta legislatura de parálisis el pacto educativo educativos está negociando en el Congreso pero el Gobierno y el PP han puesto sobre la mesa una cantidad de dinero que la oposición considera casi ridícula y por eso el PSOE anuncia que si hoy mismo los negociadores de Rajoy no se comprometen a dedicar el cinco por ciento del PIB a la educación el Partido Socialista abandonará esa negociación Adela Molina

Voz 0011 14:18 el pacto educativo afronta el primer escollo serio en quince meses los socialistas amenazan con levantarse de la mesa de negociación si el Gobierno no mejora su propuesta de financiación la advertencia la hizo ayer el secretario general del PSOE Pedro Sánchez

Voz 1722 14:30 si mañana el Gobierno de España no pone encima de la mesa unos niveles de inversión homologables a la Unión Europea que tienen que estar en el cinco por ciento del producto interior bruto vino en el tres por ciento del Producto Interior Bruto que es lo que está planteando este gobierno el Partido Socialista suspende su participación en la comisión del Pacto Educativo

Voz 0011 14:50 la semana pasada el Partido Popular planteó aumentar en cinco mil millones de euros el presupuesto para educación en dos mil veintiocho es algo más de la mitad de lo que se ha recortado desde dos mil nueve a este dinero habría que sumar el coste de las medidas que se acuerden y que habrá que cuantificar el PP cree que los socialistas sólo buscan excusas para abandonar el Pacto Javier Maroto

Voz 0893 15:09 suena a excusa de haber como salgo corriendo el pacto de educación y creo que es y en la dirección contraria exactamente contraria lo que demandan la mayoría de españoles en este momento también del Partido Socialista

Voz 0011 15:23 la subcomisión encargada del pacto educativo se reúne a las diez y media de la mañana en el Congreso

Voz 0027 15:27 ya por la tarde en el Senado en la sesión de control al Gobierno el equipo de Rajoy tendrá que contestar a la oposición que respuesta pretende dar a la manifestación de pensionistas en las calles

Voz 8 15:44 así sonaban a tremenda pitada con la que en los pensionistas recibirán a Rafa

Voz 0027 15:47 hoy en Badajoz adonde viajó a prometer otra vez el AVE para Extremadura que no llega sobre las pensiones volvió a pronunciarse ayer el gobernador del Banco de España Luis Linde intentó matizar sus palabras de la semana pasada en las que restó importancia a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas decía Linde que como muchos jubilados tienen su casa en propiedad ya pagada que eso era un respaldo a la pensión pública ahora el Hynde aclara

Voz 1 16:09 yo no estoy diciendo en absoluto que eso resumió el pueblo de las pensiones de si éramos situación para subir las menos que era un una explicación relativo a que entre los ingresos de España o no paramos España con otros países europeos hay que tener en cuenta que en España la proporción de jubilados conviviendo propia

Voz 0027 16:30 lo que sí dijo ayer Linde es que en España se han contratado pocos planes de pensiones privados que los españoles han tendido a ahorrar comprando casas sino con planes de pensiones privados algo que según él debería incentivar se palabras textuales estaría bien que la gente no sólo invirtiesen vivienda también un poco en otras cosas como en activos financieros

Voz 9 16:49 la actual tesorera del Partido Popular tesorera nacional Carmen Navarro declara hoy como testigo en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano financiado

Voz 0027 16:57 de la que testigos y acusados han responsabilizado al ex presidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps hoy precisamente Camps comparece

Voz 9 17:03 Congreso Miguel Ángel Campos no parece que Camps vaya a variar un ápice en el Congreso su postura estos años pero su horizonte penal y las declaraciones de quiénes eran sus amigos de complican el futuro imputado por la Fórmula uno investigado por la caja B de Valencia y la visita del Papa sin descartar la Gurtel donde su amiguito del alma Vigotes despejó la equis de la financiación ilegal

Voz 22 17:29 esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar

Voz 0605 17:32 sí me interesaría Ny sino que lo deje esa persona

Voz 23 17:35 Francisco Camps también a quién nombró

Voz 9 17:37 como secretario general del Partido Popular Ricardo Costa

Voz 3 17:40 el Guns quitada una sede de complementos de esas cantidades fueron abonadas también con dinero opaco al fisco aportado por empresarios

Voz 0027 17:51 incluso en casos en los que se libró

Voz 9 17:54 o el de los trajes el Bigotes insinuó que la trama los pagó esto añadió Ricardo Costa

Voz 3 17:59 sí hubo una empresa del grupo podía emitir una factura al Partido Popular de la Comunidad Valenciana creo que le importe que me dijo a unos veinte mil euros para pagar gastos del señor Camps

Voz 9 18:15 concretamente en prendas de vestir pero Camps quién niega estas afirmaciones siempre aferrado a que

Voz 0893 18:21 no podrán demostrar nada porque no hay nada

Voz 0027 18:24 veremos lo que vimos y escuchamos ayer en Vitoria fue el explícito testimonio de la mujer que destapó el caso De Miguel el caso de supuestas comisiones ilegales de exaltos cargos del PNV en Álava Ainhoa Alberdi que es como se llama esta empresaria contó que después de comprar las acciones de una empresa que había recibido un contrato público se dio cuenta de que el anterior propietario de esa empresa ya había pactado el pago de una comisión ilegal y como ella compró la empresa esos exaltos cargos del PNV le pidieron a ella que pasará por caja estos literal le llegaron a convocar en un despacho de la Diputación de Álava para decirle que el contrato no era gratis le llegaron a mandar un correo desde la cuenta oficial de la Diputación diciéndole lo nuestro lo dejamos en cien en referencia a esa comisión que le pedían de cien mil euros Isabel León con

Voz 0821 19:08 alguno la letrada dejó claro ayer que no tuvo en ningún momento intención de pagar Rick les sorprendió la alegría y la facilidad con la que se les reclamaba ese dinero de ahí su temor a que ella no hubiera sido la única

Voz 0027 19:18 básicamente

Voz 0821 19:25 en ese momento dijo fue cuando decidió comprar una grabadora no para armarse de pruebas sino para protegerse demostrar si fuera necesario que ya no pagada al ver la inmunidad

Voz 1727 19:34 con la que actuaban dentro de la sorpresa

Voz 24 19:36 doce entregas está el hecho de que un diputado foral de la Diputación Foral de Álava realice peticiones de pagos de comisiones en su despacho oficial sin ningún tipo de de eso es lo que Australia

Voz 0027 19:50 es el es decir un el señor Tellería frases como que sí

Voz 0821 19:56 a cobrar a partir de ahí dijo ayer llevo esa grabadora en cualquier parte la media el bolso tras su negativa relató ayer creyó que el tema quedaba zanjado pero la vetaron en otros concursos le rescindiera un contrato sin alegar motivo leyeron a recomendar que se retirara en alguna propuesta pese a tener la mejor puntuación hoy está previsto que prosiga con su declaración en este caso a preguntas de los abogados de la defensa

Voz 0027 20:24 el Ministerio de Sanidad explica cómo se han podido filtrar en Internet los datos personales y las calificaciones de todos los aspirantes este año al MIR la ley ir los exámenes de Médico Interno Residente de enfermero interno residente en teoría esas notas son vitales para las carreras profesionales a los sanitarios ese tenían que haber publicado de forma

Voz 1727 20:42 Segura esta pasada madrugada pero ya ayer

Voz 0027 20:44 se difundieron por App en un documento pdf con todo tipo de datos confidenciales Laura Marcos

Voz 0809 20:50 son trescientas sesenta y dos páginas con el logo del Ministerio de Sanidad y un apunte al pie donde se le restringido en ese documento PDF figuran los nombres de seis nacionalidades situación administrativa y por supuesto los resultados provisionales de la Prueba de Acceso a la residencia de catorce mil aspirantes fuentes del Ministerio reconocen la autenticidad de este documento que circula por la Red con información confidencial porque desde las doce de esta pasada noche los candidatos pueden consultar sus calificaciones online sí pero con un sistema individualizado que no les permite verlas de sus compañeros Sandra es afectada

Voz 25 21:24 me he enterado de la noticia a través de un grupo de Whatsapp que tengo como compañeros de clase paso adelante mendiga un poco que todas estas datos este han en la web a disposición de todo el mundo ya no sólo están los ultras de exámenes y lo eh nuestro nombre completo nuestro DNI nuestro expediente de la carrera igual habrá que estudiar qué opciones está ahí y hasta qué punto esto es punible o no

Voz 0605 21:44 Sanidad abriera una investigación para saber qué ha ocurrido

Voz 0809 21:46 todo para que estas notas se conozcan antes de tiempo por una fuente distinta al Ministerio insisten en que ellos sólo enviaron ese listado a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno

Voz 8 21:56 sí

Voz 2 21:57 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 22:01 a dos días del ocho de marzo del Gobierno insiste en que no ve razones para que las mujeres secunden la huelga feminista lo dijo ayer el secretario de Estado de Igualdad Mario Garcés que ha repetido muchas veces que él es feminista pero ahora se pregunta por qué van a ir a la huelga las mujeres si están mejor que hace diez años

Voz 26 22:17 pero precisamente en el momento en que mejor se encuentra la situación de la mujer que no es el momento el punto óptimo mucho menos

Voz 0893 22:24 es el momento que se plantea la huelga pero en este sentido yo creo que es muy importante saber que se había razones y hay razones para la huelga las había poderosamente mucho más en el año dos mil siete dos mil ocho

Voz 0027 22:36 escuchen los mensajes contradictorios sobre la huelga feminista que hemos oído en las últimas horas desde la cúpula de la Iglesia católica Pruna dos mensajes incluso de apoyo a la lucha por la igualdad por ejemplo el obispo de Ávila Jesús García Burillo

Voz 16 22:47 no es un objetivo generados

Voz 1727 22:50 van a quién el qué

Voz 27 22:52 pues todo eso estamos conformes en la inglés

Voz 0456 22:55 desde luego no se puede quedar atrás naturalmente Phi frente a este mensaje

Voz 0027 22:59 la radicalidad el obispo de San Sebastián José Ignacio Munilla viejo conocido en eso de faltarle el respeto a colectivos que no se someten a su estrechísima visión de la vida Munilla vincula a las feministas con el demonio

Voz 1049 23:10 y en qué momento esa causa justa sea mezclado con la terminaras falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer es curioso eh como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas

Voz 0027 23:37 en Italia el presidente de la República Sergio Mattarella tiene dos semanas para decidir a qué líder político el encarga la responsabilidad de intentar formar un gobierno que ahora mismo parece extremadamente complicado tanto el líder del antisistema Movimiento Cinco Estrellas Luigi de mayo como el de la derecha ultra de la Liga Matteo Salvini el doctor reclaman para sí mismos esa esa potestad intentar formar un gobierno en el lado de los protagonistas de los dos grandes pinchazos electorales este domingo Matteo Renzi ha dimitido ya como secretario general del Partido Democrático aunque anuncia que lo hará efectiva con unos meses Berlusconi de Berlusconi no sabemos nada está desaparecido Joan Solés

Voz 0946 24:11 los resultados de las elecciones generales italianas han desencadenado ya la dimisión el silencio de los dos principales derrotados la dimisión después aplazada de Matteo Renzi secretario de los Democráticos partido heredero de los históricos olivo IPI y el silencio encerrado en su casa de Silvio Berlusconi de Forza Italia formación con la que gobernó en el noventa y cuatro en el dos mil uno en el dos mil ocho con el apoyo minoritario de la Liga una Liga la de Salvini que ahora ha pasado a ser mayoritaria en la coalición que Berlusconi decía dirigir mientras Forza Italia ha quedado relegada por primera vez en su historia a cuarto partido del país

Voz 1189 24:53 elecciones somos

Voz 9 24:54 los ganadores absolutos ha proclamado Di Maio de los cinco Estrellas

Voz 0946 24:58 reclamando formar gobierno porque supone el partido más votado

Voz 28 25:01 enviar a móvil Dieguito el deber de gobernar en proximidad tenemos el derecho y la obligación de gobernar los próximos años ha reclamado Salvini la delgada gozó de calado

Voz 0946 25:12 colisión como Berlusconi es la más votada el embrollo tras las elecciones tiene su origen en la nueva ley electoral aprobada hace unos meses y que se ha demostrado nefasta en su discusión parlamentaria se desestimó la posibilidad de una segunda vuelta entre los dos partidos más votados cuando ninguno de ellos alcanzará mayoría absoluta hoy una segunda vuelta evitaría la grave crisis política en Italia

Voz 0456 25:35 en Reino Unido un ex espía ruso

Voz 0027 25:37 eso está ingresado crítico después de que todo apunta lo hayan envenenado en un centro comercial con una sustancia desconocida este hombre fue condenado por traición en Rusia en su día por haber vendido información al espionaje británico quedó en libertad en un intercambio de prisioneros ya está al borde de la muerte envenenado en un caso que recuerda enormemente al tío otro ex espía ruso Alexander Litvinenko que murió envenenado con material radiactivo según todos los indicios por orden de Moscú corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 26:02 el antiguo espía ruso Serge es Ripa el de sesenta y seis años y una mujer más joven que la acompañaba y cuya identidad se desconoce fueron hallados inconscientes el domingo por la tarde en un banco en un centro comercial de Salisbury ambos se hallan en cuidados intensivos en el hospital y su estado es crítico todo indica que fueron envenenados la policía no ha anunciado aún con qué sustancia estuvieron en contacto pero según The Gardian Se trata de EFE en Tandil uno pie Acció muy

Voz 0605 26:29 muerte el incidente causó gran alarma

Voz 0273 26:32 se declaró el estado de emergencia varios lugares de Salisbury fueron cerrados al tránsito ideas contaminados es Ripa les un antiguo coronel de los servicios de inteligencia ruso que espió para los británicos descubierto en el dos mil seis fue juzgado y condenado por traición a trece años de cárcel en Rusia pero más tarde en un canje de espías fue liberado hice refugió en el Reino Unido la Policía consideró anoche prematuro declarar el incidente un acto criminal pero sobre el caso planea el recuerdo de Alexander Litvinenko el espía asesinado con una sustancia radiactiva en Londres en el dos mil seis por agentes de Moscú

Voz 0027 27:13 en los deportes las dos semanas que lleva el PSC calentando el partido de esta noche contra el Real Madrid tuvieron ayer su momento Sampe más bochornoso

Voz 1161 27:21 con declaraciones en varias ruedas de prensa de medio del director técnico Antonio Enrique en la prensa gala tratando de presionar al árbitro de cara al partido esta noche practicas habituales en el fútbol aunque lo de ayer en el hotel de concentración del club a sobrepasó ya la normalidad con cinco jugadores bajaron de sus habitaciones para mezclarse con los ultras parisinos y cantar cosas como ésta los porteros otra vía Areola aparte de cursan Joaquín PM rabioso el autor del gol en el Bernabéu se mezclaban con las bengalas y las pancartas ofensivas contra los blancos como si fueran cinco los más dejando una pésima imagen en cuanto lo deportivo recuperados Marcelo Kroos Modric estos dos últimos parece que partirán desde el banquillo ya que no paga no están al cien por cien y el próximo el propio Zidane no es partidario de forzarles pese a que sea el partido el año precisamente porque eso

Voz 1896 28:06 el partido del año pero que yo quiero ver lo que es lo que nosotros tenemos que hacer es es es un partido un buen partido de fútbol y sabemos que desde de sufrimiento porque mañana vamos a tener que sufrir pero sufrir jugar al fútbol

Voz 1161 28:25 con uno mismo y con un nombre protagonista en la eliminatoria por su ausencia en este partido de vuelta de Neymar del que hablaba Ramos

Voz 1727 28:31 Aimar es un jugador distinto

Voz 1896 28:34 mundial siempre fue un equipo lo tienen conlleva no una señal de alerta que en estos últimos años lo hemos sufrido no sólo ahora el PSG sino también en el Barça

Voz 0456 28:43 pero también su compañero Dani Alves tenemos dos opciones

Voz 30 28:47 hay llora yo llevo hasta ahí

Voz 0456 28:50 Dios celo evidente que con el PSOE que mucho mucho más fuerte tiene pues continuó seno fuerte porque hay otros jugadores

Voz 1161 28:58 en los galos la duda de Meretz cuál de los dos pivotes colocar en el centro del campo Si las homologado o incluso los dos va arbitrar en el Parque de los Príncipes desde las nueve menos cuarto el colegiado alemán Felix Bridge y a la misma hora Liverpool Oporto eliminatoria completamente decidido tras la escandalosa victoria inglesa cero cinco en Portugal en el partido de ida que volvió a cambiar las cosas en la portería lusa devolviendo la titularidad a Casillas que si finalmente sale de inicio disputará su partido ciento sesenta y siete en Champions y posiblemente el último de su carrera en un campo mítico como es Anfield Road en casa anoche se completa para la jornada veintisiete en Primera con el Celta dos Las Palmas uno que acerca a los gallegos a los puestos europeos son novenos a dos puntos del Girona que ocupa la séptima plaza no sale al deportiva de los puestos de descenso sigue a un punto del Levante así ve veía Paco Jémez la recta final de once partidos que restan del campeonato

Voz 31 29:42 como todo el quién es el menos malo Johnny eso la verdad que no me no me consuela quedarían e incluso me entristece

Voz 1161 29:49 y en baloncesto desde las seis de la tarde primer partido de cuartos de la Eurocup Lokomotiv Cuba en Gran Canaria

Voz 1727 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:12 oye Torrent el presidente del Parlament de Cataluña propone a Jordi Sanchez como candidato a la presidencia de la Generalitat aunque de momento no tiene el apoyo de la CUP que es imprescindible para su investidura

Voz 0027 30:24 las y los anticapitalistas se niegan a votar a favor del ex líder de la Asamblea Nacional Catalana que está en prisión preventiva incluso de cualquier otro candidato dicen que no apueste claramente por la desobediencia el presidente del Parlament Roger Torrent no ha fijado todavía fecha para ese debate de investidura Cataluña precisamente fue el año pasado la comunidad con más desahucios y concursos de acreedores que en el global de España cayeron a su nivel más bajo en diez años además según datos del CGPJ hay un cambio de tendencia bajando

Voz 0605 30:51 es por hipotecas suben los desalojos

Voz 0027 30:54 por impago del alquiler Eva Vega Cataluña fue

Voz 0605 30:57 la autonomía con más concursos de personas físicas idea empresas en dos mil diecisiete Entre el uno de octubre y el treinta y uno de diciembre fue el territorio donde se presentaron más concursos de acreedores el veinte por ciento del total en ese último trimestre del año los concursos de personas no empresarios han aumentado un diez siete por ciento Los de compañías han subido un cinco por ciento

Voz 1727 31:20 sí

Voz 0605 31:21 les siguen en Madrid la Comunidad Valenciana y Andalucía que también fueron las comunidades donde más desahucio se llevaron a cabo en dos mil diecisiete en conjunto en todo el país desciende la cifra de desahucios por impago de la hipoteca unos dos mil menos hasta los sesenta mil setecientos suben sin embargo un cuatro por ciento los desahucios por no pagar el alquiler que representan ya el sesenta por ciento del total

Voz 0027 31:45 por primera vez desde que el régimen sirio empezó la ofensiva contra Guta Oriental hace tres semanas un convoy humanitario ha podido entrar en la zona aunque no ha sido como quería la Cruz Roja porque el Ejército de Al Asad no ha parado los bombardeos y además ha revisado una gran parte de la ayuda médica informa desde Beirut antes

Voz 23 32:01 mientras descargaban la ayuda humanitaria en Guta Oriental los trabajadores de la ONU y la Cruz Roja hoy han los proyectiles del régimen caer a poca distancia al menos cincuenta personas murieron durante la jornada debido a los bombardeos de las fuerzas progubernamentales una macabra estrategia del palo y la zanahoria que el domingo había defendido el presidente Bashar Al Asad y que ayer quedó patente Alain es que permitía la entrada en Guta de los camiones con ayuda el régimen incrementaba la ofensiva terrestre y aérea contra las poblaciones cercanas a la línea de frente tampoco el convoy humanitario estuvo centro de conflicto el Gobierno sirio obligó a retirar un setenta por ciento de los suministros médicos que llevaba así algunos habitantes de Guta como la activista fotógrafo firmas Abdulá veían el envío con poco entusiasmo ya que lo consideraban un parche

Voz 1727 32:44 es

Voz 23 32:46 han cada vez que la uno entre en una zona hay evacuaciones de civiles y no las queremos esta es nuestra tierra y aquí nos quedaremos como ya ocurrió en el asalto final de Alepo el régimen combina las serio los bombardeos y el ataque terrestre con el establecimiento de un corredor para la salida de civiles si bien en Guta aún no la usado nadie uno de los miedos de la población asediadas si sale es el de no poder regresar

Voz 0027 33:11 en España como esta tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 33 33:14 buenos días además al tráfico fluido sin complicaciones en gran parte de la Red Nacional a esta hora tan sólo encontramos incidencias a destacar en Madrid circulación intensa en las entradas a la capital por la A dos en Torrejón la IV a su paso por Pinto y en el cruce con la M treinta y la cuarenta y dos en Parla densidad circulatoria además en la M cuarenta en el tramo entre Vicálvaro y Coslada da sentido a dos además aún hay vías de la red principal afectadas por la nieve en Asturias la AP sesenta y seis a la altura de Campomanes en León la A6 entre llega y Folgoso de la Ribera allí en Zamora la A52 desde San Martín Del Toro Rosso hasta las gradas todas están en nivel verde transitable con precaución no hay restricciones de ningún tipo pero tengan cuidadosa iban a transitar por algún harías

Voz 0027 33:55 las lluvias que durante esta madrugada han caído sobre Galicia se extenderán a la mitad oeste de la península lo largo del día sol en el Mediterráneo y también en Canarias con temperaturas máximas que rondarán los veinte grados

Voz 34 34:08 a ver Sierra martillos y minó vehículo comercial Renault lo llevo todo venas Mestre profesional en las dentro de un vehículo comercial de este setenta y cinco euros al mes a cuarenta y ocho cuotas entrada min setenta y cinco con ochenta y tres euros Tai cuatro con noventa por ciento cuota final cuatro mil cuatrocientos sesenta con cincuenta y uno euros Comisión apertura ciento setenta y ocho con sesenta y cuatro euros financiado por leasing oferta reza Iván que hasta fin de mes condiciones en Renault punto es

Voz 9 34:29 entre un momento disparate a pensar compara precios al contratar tu seguro de vida veinte la mutua tu seguro de vida como su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos veinte a la mutua condiciones en Mutua punto es Securitas

Voz 11 34:50 tal buenas llamaba porque quiero estelar alarma si esta mañana nos han robado

Voz 12 34:56 en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 13 34:59 no se preocupe ahora misma visual experto de seguridad de su faena para que el hereje hoy mismo la alarma instalado

Voz 14 35:04 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 35 35:14 lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a que están

Voz 0027 35:21 acompañado desde siempre abuela recuerdo que tenía radios todos los cuartos de baño y todas las acciones el valor de la ratio es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 1727 35:39 en Hoy por hoy la Mesa de España

Voz 2 35:47 mira gira Iraqiya

Voz 1727 35:56 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias y hoy comenzamos en Andalucía orquestó ayer allí Rajoy para conocer de primera mano los daños provocados por el temporal tanto él como la presidenta andaluza Susana Díaz se han comprometido a agilizar la reconstrucción que ha provocado el temporal la reconstrucción de los años que ha provocado el temporal antes de que lleguen los turistas en Semana Santa ser Armesto buenos días

Voz 0605 36:21 buenos días tras recorrer a pie los doscientos metros el paseo marítimo de la playa de La Antilla Huelva sorteando los socavones que ha provocado el temporal Rajoy garantizó que las administraciones trabajarán juntas se intensamente para paliar lo antes posible los daños la visita del presidente se produjo a petición de la andaluza Susana Díaz que la acompañó y quién espera que los daños en playas paseos chiringuitos viviendas en primera línea no afecten a la temporada turística veraniega a punto de comenzar la respuesta de Rajoy actuarán con celeridad

Voz 1161 36:49 con vosotros Bojador juntos vamos a hacerlo intensamente y vamos a intentar que las cosas vuelvan a la normalidad con la mayor celeridad posible todos somos conscientes de lo que esto puede significar en la economía de muchas personas

Voz 0605 37:04 eh tras visitar las playas Rajoy Díaz se trasladaron a una explotación agraria de Lepe arrasada también por el tornado

Voz 1727 37:10 el domingo nos vamos a Euskadi Isabel León en uno beba uno en porque Bilbao se ha convertido en el epicentro de la protesta de los jubilados han vuelto a salir a la calle miles para pedir pensiones dignas y dicen que no van a parar

Voz 36 37:21 son ya ocho de lunes de reclamación consecutiva continuada van a seguir si quieren mantenerse seguir

Voz 1727 37:27 con una protesta que dice no es sólo por nosotros

Voz 1189 37:29 no se puede aguantar los que nos están haciendo año tras años y como hemos estado todos calladitos y amén pues viva la Pepa Bueno obligación no es se está riendo de nosotros somos la del más sí sí que lo soy gay pero soy gay porque si sacamos algo bueno esto para todo entiende que hay que hay que hacer fuerza todos

Voz 0456 37:46 no no vamos a rendir fácil hay que luchar hasta el final cada lunes hay más gente aquí algo quiere decir cada día habrá más encadenados no hay más que esto

Voz 36 37:54 visos imán la marea va a seguir insisten va a ir a más el lunes que viene nueva convocatoria se preparan ya la del próximo día diecisiete

Voz 1727 38:06 volvemos a Andalucía la búsqueda de Gabriel el niño desaparecido hace hoy justo un año mana en Níjar en Almería se ha ampliado a un radio de doce kilómetros para revisar pozos y cortijos abandonados la principal pista sigue siendo esa camiseta encontrada cerca de una depuradora Sara y que contiene ADN del

Voz 0605 38:27 ocho años si la camiseta se sigue analizando con la esperanza de que arrojen más información sobre el paradero de Gabriel sus padres uno recuerdan si la llevaba puesta el día que desapareció hace hoy una semana pero la confirmación de que la prenda tiene restos de ADN del menor ha sido para su madre Patricia Jiménez Ramírez Un rayo de luz

Voz 37 38:44 que no se hayan dicho que la camiseta ya es oficialmente que tiene su su su su ADN y pensamos que cada vez estamos mal cerca hay que Gabriel va a volver a casa

Voz 0605 38:56 la búsqueda de Gabriel ha hecho habrá más selectiva y técnica para poder revisar cortijos abandonados balsas u otro tipo de instalaciones con un mayor radio de búsqueda ayer doscientos profesionales y medio centenar de voluntarios volvieron a peinar caminos Si puntos singulares en la zona sin avances en la M

Voz 1727 39:13 te hacen gracia Sara buen día buen día Pepa y la fiscalía de Guadalajara pide prisión permanente revisable para el asesino de Piaf que mató y descuartizó a sus dos tíos y a sus dos primos que eran menores de edad Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 0605 39:28 las buenos días de las distintas acusaciones coinciden en que son cuatro asesinatos todavía falta lo que formule la defensa la Fiscalía entiende que hubo premeditación y alevosía hay que las víctimas no pudieron defenderse durante su comparecencia ante el juez instructor Patrick Nogueira reconoció haber matado a su familia pero no cómo recordamos que acabó con la vida de su tío la mujer de éste y los dos hijos de la pareja a los que descuartizó y dejó metidos en bolsas dentro del chalet familiar actualmente se encuentra en la prisión de Estremera a la espera de juicio que podría celebrarse en unos meses Wolfram campos tío del presunto asesino considera que no puede darse una segunda oportunidad a alguien que ha bromeado con lo que hizo y que además nunca se ha arrepentido

Voz 1727 40:07 y en madrid Laura Gutiérrez qué tal hola buenos días siete años después de la desaparición de una mujer un juzgado ha ordenado levantar el suelo del supermercado en el que ella trabajaba para intentar algo encontrar alguna prueba que conduzca hasta hasta ella hasta María Piedad la última vez que la vieron estaba consuelo la pareja que también trabajaba en ese súper y que se suicidó tres días más tardes

Voz 0456 40:31 la juez ha autorizado que se busque a María Piedad en este supermercado que ese raster el almacén el en las baldosas para encontrar pistas sobre la desaparición de esta mujer de treinta y un años a la que se perdió el rastro en diciembre de dos mil diez cuando acudió a una cena de empresa a su ex novio con el que tenía un hijo en común de ocho meses se ofreció para acompañar la casa tres días más tarde apareció ahorcado en El Escorial ahora mismo el caso de esta mujer está archivado pero puede reabrirse si la Guardia Civil encuentra alguna pista en este supermercado los agentes la han buscado durante años registrando pozos polígonos y vertederos llegaron a encontrar restos de esa

Voz 1727 41:02 sangre en el río Guadarrama pero nunca hubo más sabíamos siete años hace también que se aprobó la ley de titularidad compartida para que las mujeres pudieran darse de alta como co propietarias de Explotaciones Agrarias la semana pasada ya les contamos que esa ley no se ha desarrollado apenas IS fracasos se hace más evidente ahora que tenemos los datos por comunidades en Murcia por ejemplo sólo una mujer en todo este tiempo sea dado de alta Ruth García buenos días buenos días y eso se debe según María José Soria de COAG a que falta presupuesto para poder desarrollar la ley que requiere mucha burocracia

Voz 0127 41:37 amo de edades muy restringido y las bonificaciones de cotización a la Seguridad Social irrisorias

Voz 38 41:43 pongan le caerán a desde luego para visibilizar el trabajo en más mujeres del medio rural pues nos damos cuenta que la práctica tienen muchísimos problemas de aplicación

Voz 1727 41:53 su objetivo era favorecer la igualdad real de las mujeres en el medio rural pero ese objetivo siete años después no ha sido posible

Voz 2 42:00 Irak iraquí Ángela Abidal ira era

Voz 1727 42:07 y cerramos la Mesa de España en Madrid contigo el aula campaña contra la construcción del mayor acuario enuncia

Voz 0456 42:14 lo comercial de Europa sí más de veinte mil personas han firmado contra el nuevo proyecto de Madrid Xanadú en un manifiesto que alega que los animales no son meros objetos de entretenimiento que no nos podemos lucrar con su sufrimiento nuestra diversión dicen no está por encima de la vida de los animales está muy cerca de las veinticinco mil firmas que pretenden recoger y proponen alternativas como un acuario virtual o un centro educativo para la sensibilización sobre el medio ambiente si nada lo frena este verano el conocido como Atlantis Aquarium abrirá sus puertas con un tanque de exhibición de tortugas marinas un pingüe canario con nieve artificial y un tanque de tiburones de mil setecientos metros cuadrados

Voz 1727 42:48 hasta luego adiós

Voz 8 42:58 como mucho

Voz 2 43:09 Nos vamos a Reino Unido

Voz 1727 43:11 donde un nuevo escándalo salpica a una ONG una de las más importantes del país la acusan a esa ONG de ayuda al Gobierno británico al localizar inmigrantes sin techo para deportarlos Ana Mato

Voz 0127 43:23 lo cuenta el diario The Gardian la ONG se llamas en mangos en su página web dice que ofrece apoyo para salir de la indigencia y que todo el mundo debería tener un hogar pero en la práctica se ha dedicado ayudar al Ministerio del Interior británico a patrullar las calles en busca de personas sin techo las entrevistaba ya avisaba a la policía para que las detuviera así sospechaba que estaban de manera ilegal en Reino Unido lo confirma el documento del año dos mil dieciséis que sea filtrado también la directora de la ONG que ha dicho en un comunicado entendemos que todo esto pueda parecer raro poco popular pero estamos obligados a trabajar en un entorno muy difícil el alcalde de Londres ha denunciado que algunas de las deportaciones que se han hecho son ilegales y por eso ha decidido suspender la colaboración con las patrullas del Ministerio del Interior

Voz 8 44:05 estoy

Voz 0127 44:12 ya ha terminado sin acuerdo político el plazo que dio trampas

Voz 1727 44:15 para eliminar el DACA el programa que protege a setecientos mil jóvenes inmigrantes en Estados Unidos así que el futuro de los Dreamers está ahora definitivamente en manos de la justicia o Jasen

Voz 0127 44:27 con Marta del Vado un juez federal de Nueva York y otro de California decidieron que la orden del presidente de derogar las visas a cientos de miles de jóvenes no es legal y esto se tiene que ratificar o desestimar ahora en las cortes de apelación antes de pasar al Tribunal Supremo cientos de miles de jóvenes se han manifestado ante el Capitolio para reclamar a los congresistas y senadores que creen en una ley que reemplace DACA puedan quedarse en Estados Unidos legalmente y de forma permanente en la protesta la policía ha detenido a ochenta y siete jóvenes por negarse a desalojar una

Voz 1049 44:58 tiene acceso al Congreso que estaban cortando pacíficamente

Voz 1727 45:09 el edificio más caro de Estados Unidos que es la nueva sede de Apple en California es un peligro para sus trabajadores varios de ellos han acabado en el hospital después de chocar contra las paredes de cristal de este icono de la arquitectura que costó más de cuatro mil millones de euros Julia Molina

Voz 0605 45:28 el diseño es una de las obsesiones de la compañía de la manzana en los espacios acristalados una de sus señas por eso el II Campus no podía escapar de esta tendencia al muy bueno lo dio a conocer el propio Steve Jobs en su última aparición pública la nueva sede sería circular tendría paredes curvas de cristal será bastante chula presumía Jobs pero la sofisticación no es siempre practica lo advirtieron los inspectores edificios la gente no sería capaz de distinguir dónde acaba la puerta empieza la pared y así ha sido en el primer mes abierta tres trabajadores han sufrido heridas por chocar contra un cristal ultra transparente algunos de ellos mientras iban absortos en su Iphone al final la solución ha sido mucho más analógica de lo que se espera de este gigante tecnológico recurrir a los colores amarillos para señalizar dónde están las puertas

Voz 39 46:20 ven a los vital days de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent reserva ya tu consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno invita al del punto com tu salud empiezan boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones los pocos

Voz 11 46:41 Carlos buenas llamaba porque quiero alarma si esta mañana nos han robado

Voz 12 46:47 en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 13 46:50 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de su faena para que el hereje hoy mismo la alarma instalado

Voz 14 46:55 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama

Voz 0027 47:00 ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula

Voz 14 47:02 on line en Securitas Direct punto es

Voz 31 47:05 este miércoles siete víspera del Día Internacional de la Mujer especial Hora Veinticinco nos encantaría llenar el estudio de mujeres vivieran a ver cómo lo hacemos y además que vinieran a participar las edades de todas las profesiones procedencias pero todas mujeres Chi durante mucho tiempo las mujeres reivindicando la igualdad hemos conocer sus historias encontrar ustedes un formulario en la web piel en Twitter y en Facebook de Hora Veinticinco renal apuntarse mujeres que hablan el miércoles pero que el jueves mate a partir de las nueve ocho en Canarias Hora veinticinco Coco el Ángels Barceló la víspera de marzo portero Marco no estaremos las mujeres amen frente al micrófono esto tampoco Cadena SER

Voz 41 47:59 quieren ver

Voz 18 48:04 el