Hoy por Hoy (06/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 buenos días el pacto educativo que se negocia desde hace quince meses afronta hoy el primer gran escollo los socialistas anuncian que se levantaran de la mesa de negociación si el Gobierno no se compromete hoy mismo a dedicar un cinco por ciento del PIB a financiar la educación pública la inversión de España está ahora mismo en el cuatro con tres la media de los países desarrollados en el cinco con dos casi un punto de diferencia la última propuesta del PP consiste en la práctica en no volver a los niveles de inversión previos a la crisis hasta el dos mil veintiocho pero para el portavoz popular Javier Maroto estos niveles de inversión son en realidad una excusa

Voz 3 00:57 la excusa de haber como salgo corriendo el pacto de educación y creo que es ir en la dirección contraria exactamente lo que demandan la mayoría de españoles en este momento también del Partido Socialista

Voz 1727 01:10 la subcomisión encargada del pacto educativo se reúne hoy a partir de las diez de la mañana en el Congreso aunque para aumentar la inversión en educación primero tenemos que tener presupuestos el Gobierno tiene intención de llevarlos al Consejo de Ministros del día veintitrés con sus socios de ciudadanos tienen prácticamente cortada la comunicación no constan avances tampoco con el PNV y ante la posibilidad de esa falta de apoyos parlamentarios en el PSOE Pedro Sánchez eleva el tono de las palabras

Voz 4 01:38 no lo descartó pero es la responsabilidad del presidente del Gobierno saber que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 1727 01:47 las palabras porque la moción de confianza depende de Rajoy no parece que Rajoy esté por la labor podemos dice que la opción sería la moción de censura

Voz 5 01:55 lo que Pedro Sánchez tiene una herramienta parlamentaria una herramienta legal al alcance de su mano que podría coger hoy que podría acoger mañana que podría acoger pasado mañana cuando considere oportuno que es la moción de Ci

Voz 1275 02:08 en su y el PSOE responde que para una moción de censura

Voz 1727 02:10 Urano no dan los números en este Parlamento en Cataluña nueva patada para delante del Parlament el presidente propone a Jordi Sanchez para la investidura aunque no tiene apoyos ni garantías de conseguir permiso judicial y seguimos Aimar sin fecha para esa sesión

Voz 0027 02:27 si Sánchez que está encarcelado en prisión provisional no cuenta por ahora con los apoyos suficientes pero Cataluña Esquerra aseguran que han alcanzado un preacuerdo que conseguirán que la CUP cambie de opinión

Voz 0733 02:37 nosotros creemos que llegaremos a tiempo que podremos encontrar puntos de acuerdo con la CUP que permita la investidura hilos que no digo que ahora hacemos es emplazar no seguir trabajando todos estos días

Voz 6 02:48 en Italia Vico su buen cepillo last tape la vida del Partido Demócrata

Voz 1727 02:54 Matteo Renzi presenta su dimisión en diferido tras la debacle socialdemócrata en las elecciones del domingo también ha dicho que no van a dar su apoyo a los extremistas y que se irán a la oposición

Voz 0027 03:05 no hay ni ni la Liga ni el Movimiento cinco Estrellas tanto Matteo Salvini como Luigi Di Maio han reivindicado su derecho dicen a intentar formar Gobierno

Voz 7 03:14 el movimiento del Oeste

Voz 0027 03:17 no obstante ulterior del presidente de la República Sergio Mattarella iniciará el veintitrés de marzo una ronda de contactos tras la constitución del Parlamento para saber si es posible formar

Voz 1727 03:25 un antiguo espía ruso hospitalizado en Reino Unido por intoxicación de una sustancia desconocida

Voz 0027 03:32 lo apunta que envenenado junto a una mujer en un centro comercial este antiguo espía fue condenado por traición por vender la información al Reino Unido pero después fue liberado en un intercambio de presos que caso recuerda al de Alexander Litvinenko que en dos mil seis murió después de ingerir T contaminado con polonio radiactivo

Voz 0733 03:49 el Real Madrid Sampe se juega esta noche toda la temporada en París

Voz 1727 03:53 eliminados en Copa del Rey sin opciones de llevarse la Liga

Voz 1161 03:55 ahí con el tres uno de la ida en el Bernabéu este partido de vuelta en el Parque de los Príncipes ante el Paris enormes vital para los de Zidane de cara al resto de la temporada

Voz 8 04:03 creo que nosotros tenemos que hacer es un buen partido de fútbol desde descubrimientos vamos a tener que sufrir jugar a fútbol

Voz 1275 04:10 en lo deportivo recuperados Marcelo Kroos y Modric aunque

Voz 1161 04:13 estos dos últimos probablemente desde el banquillo desde las nueve menos cuarto Paris Saint Germain Real Madrid Sara arbitrado potenciado alemán Felix Beach a la misma hora Liberpul Oporto cero cinco en la ida para los ingleses

Voz 0978 04:24 las últimas horas ha dejado de llover en la mayor parte del país pero sólo ha sido una tregua una jornada más sobre todo en la mitad oeste de la Península los chubascos son la lluvia continuada tendrán protagonismo con sensación de ambiente frío durante toda la jornada ahora mismo diez grados en Barcelona y Sevilla hay cuatro en Madrid el tiempo será más soleado en el Cantábrico sobretodo en el Mediterráneo donde el bien

Voz 6 04:44 lo fuerte de poniente hará que esta tarde las máximas se sitúen cerca de los veinte grados

Voz 9 04:52 en las tareas en el sorteo tétrica ex de la ONCE

Voz 10 04:55 allí el número premiado así

Voz 11 04:59 veinticuatro no olvides que el participar en los juegos de la ONCE colaboran con sus

Voz 6 05:03 Barça Tian piden el trío que excelencia

Voz 1727 05:05 qué tal

Voz 10 05:06 también en puntos de venta autorizados fue fuegos once punto es en la ONCE en los Mueve tu ilusión que tengas un gran día

Voz 12 05:19 es quinto en todo el tratamiento antienvejecimiento en protectores solares faciales de una gran selección de marcas ya Sisi porque sólo hasta el veinticinco de marzo tienes un quince por ciento de descuento en marcas como pichichis es máis Dean te esperamos ya en la zona de para farmacia petos centro El Corte Inglés más cercano

Voz 13 05:40 no tenías porque pagar los gastos de hipoteca y es probable que tenga cláusula suelo de da pereza a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo el proceso llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 14 05:59 según es que pueda ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si ésta

Voz 9 06:06 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 14 06:10 hora misma visual experto en seguridad

Voz 15 06:11 eso suena para que merece hoy mismo la alarma instalarla

Voz 16 06:14 protege tu hogar con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 06:23 en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin IVA en cazas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión la consulta condiciones

Voz 0301 06:34 buena nevada un buen chaparrón una buena ventisca sin los parece tan vuelo porque llama Roma mal tiempo llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas PNV extraiga ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta tres mil euros en vehículos en stock sólo hasta el treinta y uno

Voz 18 06:47 de marzo consulta condiciones diligencias de la promoción en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es te gusta conducir

Voz 2 06:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con fetos

Voz 1727 07:03 la y siete ahora las seis y siete en Canarias esta mañana tendrían que haberse publicado los resultados provisionales del MIR que es la prueba a la que se presentan miles de licenciados en Medicina para acceder a una plaza de residencia para estudiar la especialidad en los hospitales públicos sin embargo las notas circulan por internet desde ayer

Voz 1916 07:22 se han filtrado los datos personales y las calificaciones de todos los candidatos Sandra es una de las afectadas

Voz 19 07:29 se entera de la noticia a través de un grupo de Whatsapp que tengo con mis compañeras de clase personalmente me indigna un poco que todas estas datos estén en la web a disposición de todo el mundo ya no es sólo están los resultados del examen siendo nuestro nombre completo nuestro DNI nuestro expediente de la carrera bueno habrá que estudiar qué opciones hay para poder tomar cartas en el asunto si es posible hasta aquí

Voz 1916 07:54 junto a esto expone Ileana también ha ocurrido con las pruebas equivalentes para Enfermería hay que dice el Ministerio pues el Ministerio de Sanidad admite que envío el listado a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno no se explica qué ha pasado ha abierto una investigación para averiguarlo no fue un gran día el de ayer para el departamento que dirige Dolors Montserrat y el secretario de Estado de Igualdad que depende de ella asegura que no entiende la huelga feminista del jueves porque las mujeres están ahora mucho mejor que hace diez años

Voz 0259 08:23 Mariola aludido el Gobierno sigue muy beligerante con la huelga del ocho de marzo hasta el secretario de Estado de Igualdad Mario Garcés que sea declarado feminista en varias ocasiones no ve razones para parar el jueves dice que todos los indicadores para la mujer está mucho mejor que hace diez años

Voz 20 08:38 precisamente en el momento en que mejor se encuentra la situación de la mujer que no es el momento el punto de

Voz 1787 08:44 Leni óptimo mucho menos es el momento

Voz 21 08:46 esto plantea la huelga pero en este sentido yo creo que es muy importante saber que se había razones y hay razones para la huelga las había poderosamente mucho más en el año dos mil siete dos mil ocho

Voz 0259 08:57 así Le contestó ayer a la senadora socialista Laura Berja durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad el secretario anunció que ya está terminada y lista para su tramitación la reforma de la Ley Integral para prohibir las visitas a los maltratadores tal y como establece una de las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género

Voz 1916 09:16 hobby responde hoy en el Senado a preguntas sobre este tema a preguntas de la oposición sobre desigualdad de género por ejemplo sobre la ausencia de mujeres en las instituciones hemos hecho recuento y hay pocas mujeres al mando Sonia Sánchez la presidenta la del Congreso de los Diputados Ana Pastor es la única mujer al frente de una institución del Estado en España muy pocas han llegado a lo más alto en el terreno institucional en estos cuarenta años de democracia nunca ha habido una jefa de Estado ni una presidenta del Gobierno ni una presidenta del Consejo del Poder Judicial ni del Consejo de Estado ni del Consejo Económico y Social en los gobiernos de Suárez tampoco hubo nunca una mujer fue en mil novecientos ochenta y uno cuando Calvo Sotelo nombró a la primera ministra de la democracia ministra de Cultura Soledad Becerril

Voz 1933 09:57 que las mujeres queremos participar en la vida política

Voz 0733 10:01 que somos una parte muy importante de la sociedad

Voz 1916 10:03 todavía hubo un gobierno posterior sin mujeres el primero de Felipe González pero desde mil novecientos ochenta y ocho ya las ha habido en todos dos tres cuatro o como ahora cinco ministras siempre en minoría salvo en los gobiernos de Zapatero cuando se alcanzó la paridad total Miguel

Voz 6 10:18 sí

Voz 22 10:18 ahora de la política dirigida a asegurar la igualdad entre

Voz 1787 10:23 mujeres y hombres uno de sus eh

Voz 22 10:26 empeños emblemáticos la institución

Voz 1916 10:28 una representación de género más igualada hoy es el Consejo del Poder Judicial el órgano de gobierno de los jueces donde las mujeres son el cuarenta y tres por ciento aunque hay que decir Pepa que en la carrera judicial las mujeres son veinte puntos más el sesenta y cuatro por ciento la mayor infrarroja presentación femenina se sitúa en el Tribunal Constitucional donde las mujeres no llegan ni al veintiuno por ciento

Voz 1727 10:46 osan ni una de cada cinco y una huelga muy distinta una huelga laboral

Voz 1916 10:51 su amenazan también jueces y fiscales reclaman el reforzamiento de la independencia para ejercer su profesión y mejoras salariales Carolina Gómez

Voz 0393 10:59 todas las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que anuncian movilizaciones empezarán el próximo catorce de abril con una concentración después convocarán paros parciales todos los jueves durante un mes y si finalmente no se atienden sus reivindicaciones irán a una huelga general el próximo veintidós de mayo está la carrera judicial muy molesta con Rafael Catalá exigen medidas que permitan recuperar los recortes que han sufrido en los últimos ocho años y evitar la precarización que sufren las últimas promociones se quejan también de que no hay un proyecto para dar más independencia al Ministerio Fiscal ni se atiende su propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial de forma que los nombramientos se hagan en función del mérito y la capacidad

Voz 1916 11:42 ser menor llegar a España en una patera y hacerlo solo es lo que les ocurre a miles de niños en el año dos mil diecisiete el número de menores inmigrantes no acompañados se multiplicó por diez con respecto al dos mil doce Nicolas Castell

Voz 1620 11:56 ya era la llegada de niños inmigrantes solos a nuestro país se multiplicó por diez el año pasado son cerca de dos mil dos lo llamado menores extranjeros no acompañados que desembarcaron en las costas españolas en dos mil diecisiete frente a doscientos setenta y siete registrados sólo hace cinco años en el año dos mil doce son los datos que ha ofrecido al Gobierno en una respuesta parlamentaria a petición del Partido Socialista el aumento mucho mayor en el caso de las mujeres embarazadas el año pasado llegaron cincuenta y uno a las costas españolas frente a ocho en el año dos mil doce en total mil cuatrocientas cuarenta y tres mujeres inmigrantes llegaron en patera el año pasado

Voz 1916 12:28 cuando en dos mil doce fueron sólo trescientos veinticinco el debate sobre los migrantes plagado de datos falsos de noticias falsas ha dominado la campaña electoral en Italia ayer Matteo Renzi lamentaba que haya triunfado el discurso del odio dijo en referencia al ascenso de los movimientos anti europeístas en esas elecciones en Bruselas por el momento mantienen la calma en las declaraciones públicas al menos ante el potencial foco de inestabilidad que se vislumbran Roma corresponsal en Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 12:57 un buenos días es lo que más preocupaba durante estas semanas de una campaña que el propio Juncker abrió en Bruselas recibiendo en enero a Silvio Berlusconi no ha sido el único que desde fuera querido influir ya que el presidente del Europarlamento Antonio Tajani se ha dejado querer por Berlusconi como posible número uno de un futuro gobierno y es que sí siendo distinto el escenario apunta algunos riesgos que le asemejan nos dicen los expertos al Reino Unido de antes del Brexit especialmente en el número de ciudadanos que considera que la Unión Europea no les aporta nada ya como país y el treinta y seis por ciento cifra que según un estudio coordinado por el Instituto Jacques Delors convierte a Italia en los más euro críticos nueva antieuropeos pero sí euro frustrados según el mismo centro que acuñado esta definición como una voz de alerta a las instituciones de la Unión

Voz 1916 13:50 más del cincuenta por ciento de los italianos han votado a partidos populistas el Movimiento cinco Estrellas ganó las elecciones y los ultras de la Liga Norte le dieron el sorpasso a Berlusconi

Voz 1727 14:07 pero en la preocupación por el avance de los antisistema Soledad Gallego Díaz ve más hipocresía que conmoción las elecciones italianas han supuesto un aumento considerable de dos partidos populistas o lo que antes se conocía también por partidos anti establishment el movimiento pues Tele la Liga los dos partidos tienen hombres jóvenes a su frente Luigi de mayo de sólo treinta y uno años en cinco esté le di Matteo Salvini que cumplirá cuarenta y cinco esta semana en la alega en Italia no conviene nunca a dramatizar dicen los expertos porque al fin y al cabo los italianos han sido ya capaces de protagonizar el auge y la decadencia de la cultura occidental sobrevivieron el quién grandes problemas aún así es evidente que los resultados de las elecciones del domingo hace muy complicada la formación de un Gobierno y colocan a la Unión Europea en una posición más difícil cara a sus proyectos de reforma pasé lo que parece finalmente que forme la coalición que te formen se vaya o no a nuevas elecciones quizá lo primero sea echar la vista atrás preguntarse por qué los partidos anti establishment están teniendo tanto éxito en Europa Hoy por hoy o mejor aún porque las democracias liberales están experimentando repentinamente un desgaste tan acusado y qué parte de responsabilidad tienen todo ello el aumento de la desigualdad la pobreza y la exclusión ni el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo ni la alega con sus contactos con grupos fascistas han surgido de la nada asombrarse de que ahora tenga más éxito que nunca parece máximo

Voz 0027 15:46 creía que auténtica conmoción

Voz 1727 15:48 casi siempre se cosecha lo que siembra

Voz 1916 15:55 son las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 23 16:00 el

Voz 0011 16:01 eso de subirnos al tren de la noticia Renfe ha tenido el servicio gratuito de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida de Renfe sigue creciendo actualmente ya está disponible en ciento treinta y cinco estaciones la solicitud del servicio se puede realizar en el momento de la compra del billete por cualquiera de los canales de venta o en el teléfono nueve uno dos ciento cuarenta quinientos cinco más información en Renfe punto com

Voz 18 16:27 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 24 16:32 carreteras al este carreteras al oeste carreteras al norte en carreteras al sur nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas

Voz 25 16:42 empieza una nueva serie le de tu sopa pena tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días eh tango y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistencia mantenimiento hay garantía vive una gran historia antes de que termine limpiarlo red de concesionarios

Voz 1787 16:57 Seat durante todos estos años contigo ido perdiendo algo de de dista de agilidad

Voz 6 17:04 lo único que sigue como el primer día

Voz 24 17:10 su hipoteca naranja de ING con el precio que buscas y cero de Hero Comisión encuentra la ING punto

Voz 17 17:18 en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin iban gafas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión la consulta condiciones

Voz 0301 17:29 buena nevada un buen chaparrón una buena ventisca sin los parece tan vuelo porque llama Roma el tiempo llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas PNV extrae ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta tres mil euros en vehículos en stock sólo hasta el XXXI

Voz 18 17:42 de parte consulta condiciones diligencias de la promoción en la red de concesionarios BMW vivo en BMW punto es te gusta conducir

Voz 26 17:48 al país Longo

Voz 1787 17:51 ha elevado la comisura de vuestros labios y sonreír

Voz 25 17:56 a la novedad pidió terminó de poner el carrete a la Cámara vale no hay ninguna novedad somos nosotros

Voz 6 18:02 en la tan me vuestras risas he tomado una decisión acaben las dos sitio hacemos un homenaje a la Comédie tiene ocasión Amis

Voz 2 18:13 hoy Oikos Riis ha vuelto la comedia fue

Voz 1787 18:21 lo analizamos este martes con Carlos Hipólito irá avisa

Voz 6 18:24 verano en el plató de televisión de La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 27 18:34 repasamos ahora sobre el resultado electoral en Italia con Jokin Bilbao

Voz 28 18:38 está claro que lo de Italia no podrá ser nunca cómoda Alemania por el yo no sé lo que tenemos en nuestro carácter latino pero los acuerdos son siempre muy difíciles estamos muestra además los además no tenemos cultura del paro

Voz 1787 18:54 acto clara Palencia

Voz 29 18:57 mismos que están saliendo en todos los países europeos y sobre todo en competencia de los políticos para ponerse de acuerdo después de unas elecciones con resultados complicados que es una situación que se va repitiendo en un todos los países a lo mejor estos políticos tienen que reflexionar un poquito

Voz 27 19:15 coincides con ley de Málaga sobre los partidos políticos

Voz 6 19:18 que no son capaces de crear la confianza necesaria para hacer una mayoría sin tenga que pacta con mi asume su responsabilidad a los ciudadanos

Voz 0027 19:30 sobre el auge de la extrema derecha Paco profesor de Huelva

Voz 6 19:34 más

Voz 30 19:34 en el sistema educativo y Manuel Sevilla ETA monta en la SER ha sido muy parecida a principios del siglo pasado una estar para la sociedad no creo que lleguemos a una por supuesto pero si hay una guerra real de clases sociales entre médico puede pobres muy pobres gracias a los neoliberales muchas gracias a todos

Voz 31 19:56 hoy por hoy

Voz 2 20:05 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:10 qué tal buenos días cinco grados en Gran Vía ahí seguimos con lluvias chubascos débiles y ocasionales por la mañana que desaparecerán por la tarde iba viento fuerte esperamos hoy también en Madrid goteras en el Ministerio de Fomento la cubierta de la sede central que está en el Paseo de la Castellana tiene el tejado lleno de grietas y agujeros que provocan continuos problemas de goteras en la octava planta y que ya han provocado también diversos daños en el equipamiento fisuras y boquetes que se cubren con plásticos y lonas para minimizar las filtraciones la situación no es nueva este edificio ya suspendió por el mismo motivo la última inspección técnica de edificios del Ayuntamiento de Madrid del dos mil quince Miguel Ángel Campos buenos días buenos días

Voz 0027 20:49 al menos cuatro años con goteras en la sede central del ministerio encargado de las obras públicas en España el tejado de este edificio protegido de Madrid está afectado por numerosas grietas de más de cinco metros de largo y veinte centímetros de grosor agujeros a bomba mientras el revestimiento desconchones y desprendimientos de las piezas cerámicas esta degradación de la cubierta que alberga además un habitáculo en estado ruinoso ha provocado numerosas ya habituales goteras en la octava planta del inmueble que intentan ser minimizada con la instalación en el tejado de lonas y plásticos asegurados con meros sacos terreros la Cadena SER estuvo el pasado viernes en el tejado del edificio y comprobó cómo pueden ver en Cadena Ser punto com el estado del mismo pero la situación no es nueva un informe del Ministerio al que ha accedido la SER ya decía en dos mil catorce que la situación era de de eficiencia generalizada y un año después el inmueble suspendió la última inspección técnica del Ayuntamiento de Madrid por este motivo casi tres años después nada en septiembre pasado el Ministerio adjudicó sólo parte del proyecto pero los trabajos en el tejado de la sede del Ministerio encargado de las obras públicas en este país aún no han comenzado mientras las goteras afectan a la planta octava según los trabajadores e incluso han provocado algunos desperfectos desde el Ministerio reconocen el problema pero le quitan hierro dicen que mayo comenzaran las

Voz 6 22:10 pobres

Voz 1275 22:11 el martes seis de marzo los trabajadores de Metro pararán contra

Voz 1510 22:16 el amianto titulares con la selva habrá paros el nueve trece quince de marzo para denunciar la mala gestión de metro por el amianto presente en las instalaciones además la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar por la vía penal este asunto y aclara hay un delito contra los derechos de los trabajos

Voz 1275 22:30 el juicio contra un hombre acusado de matar a su ex pareja en Torrelaguna la Fiscalía pide veintinueve años de cárcel por un delito de asesinato y otros tres por maltrato habitual es el asesino confeso tenía una orden de alejamiento y Cuatro sí

Voz 6 22:40 sentencias condenatorias Coca Cola no recurrirá la

Voz 1510 22:43 en el juzgado de Móstoles que rechazaba el cambio de funciones de los empleados del actual centro logístico de Fuenlabrada la multinacional asegura que quiere alcanzar un acuerdo negociando con los trabajadores fuera de los tribunales

Voz 1275 22:53 porque es el Real Madrid se juega la temporada en su visita esta noche al Paris Saint Germain con ligera ventaja por el tres uno de la ida se han recuperado Marcelo Kroos Modric

Voz 2 23:00 aunque estas dos últimos parece que no van a ser titulares

Voz 6 23:03 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:11 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos otra vez a las carreteras dgt Antonio Ayuso buenos días

Voz 33 23:16 muy buenos días pues hora punta hay dificultades en todas las entradas a la capital en la A uno en San Sebastián en lados desde Torrejón en la A tres en Santa Eugenia en la IV en Pinto y en el cruce con la M30 en la cuarenta y dos en Parla en la A5 en Alcorcón y Campamento y en la A6 desde Las Rozas en la M40 pretensiones entre Coslada Vicálvaro en sentido dos fines desde Pozuelo pasando los túneles de El Pardo en sentido a la autovía de Burgos

Voz 1275 23:39 Is sepamos cómo despierta el tráfico en la capital pantallas

Voz 0931 23:43 Amancio que buenos días hola qué tal Laura muy buenos días con más dificultades de las habituales hasta ahora por lo menos la M30 Legazpi fiesta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses en la avenida de la lo está Salvador Maella hasta alcanzar el enlace con la M607 dificultad de las habituales en este caso desde el nudo sur hasta alcanzar en torno al puente de Ventas y desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el nudo de Manoteras sea hablamos de accesos hablamos principalmente de acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza así como también de la entrada por la avenida del Mediterráneo

Voz 34 24:14 Nuria acostumbrado está tu corazón las emociones de un también si sientes esa necesidad viaja al corazón un donde podrás probar la toma más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores

Voz 18 24:29 ven a BMW en Madrid concesionario filial BMW en las Tablas el corazón de BMW no esa misma haciendo que el hombre un submarino que un submarino

Voz 2 24:40 hay una luz que

Voz 18 24:42 la luz verde y sobre todo no es lo mismo el color negro que un Audi Black Maine de Audi A4 Avant Black la inédito doscientos cuarenta euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos aunque Walcott cuarto más información en tu concesionario oficial Audi Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 35 25:01 declara haber reclamado su cláusula suelo multi divisa hay preferentes a través de A S

Voz 1787 25:06 J jurídico abogados sí señoría glosar recuperado sí señoría sin problemas

Voz 35 25:11 busca garantías y rapidez en la reclamación de su cláusula suelo contacte nos ha S J jurídico punto com o llámennos al seis seis cinco seis seis cinco seis uno cuatro A S J jurídico profesionales del derecho de ahorrar

Voz 6 25:25 combinar dos cintas a los cinco minutos que tardaba el fax en conectarse y te ahorras te buscar una cabina para llamar ahora con Cepsa hogar que ahorrarán hasta un dieciocho por ciento en gas y electricidad y hasta un ocho por ciento el carburante calcula todo ahorren Cepsa aguar punto com estadios pasado barra Cepsa tu mundo más eficiente Carlos de la lista Si cariño olvidamos nada Si cariño creo que sí arroz

Voz 0733 25:55 comen no pues claro el de siempre arroz no más de ochenta años juntos

Voz 1787 26:04 sabías que muchas de las enfermedades de retinas deben ser tratadas de inmediato estas patologías suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas de visión en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unidad de retina donde damos respuesta a estos problemas solicita tu consulta en el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte o en Clínica Baviera punto com

Voz 36 26:24 la reserva ahora en la nueva web de hoteles regia en en Roma

Voz 1727 26:27 pues puedes elegir entre más de un millón de habitaciones

Voz 36 26:30 en todo el mundo en hoteles de tres a cinco estrellas la cancelación es casi siempre gratuita y además sólo nosotros te devolvemos el diez por ciento en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair Ryanair round se aplican los términos y con

Voz 6 26:42 acciones Ryanair punto com

Voz 37 26:45 ah el otoño ha sido cálido y apenas ha llovido el consumo de agua el último año ha aumentado más de un cinco por ciento mientras tanto nuestras reservas de agua sigan bajando por eso ahora más que nunca es tiempo de ahorrar la lluvia es muy suya el ahorro es muy nuestro Súmate

Voz 1787 27:03 el reto Málaga

Voz 1275 27:08 Ignacio González volvió ayer a los juzgados esta vez por un en asunto relacionado con el canal por un contrato sospechoso pero que nada tiene que ver con el caso Lezo con la púnica

Voz 0733 27:18 nueva querella el presidente madrileño hacia

Voz 1275 27:26 el pasillo entre las cámaras sin decir ni mu González ha negado en sede judicial que tuviera que ver con esa adjudicación denunciada para gestionar una web del canal ya que él no estaba en la empresa pública en ese momento la comparecencia también prevista ayer del ex Salvador Victoria de momento se ha aplazado más cosas el Defensor del Pueblo alerta sobre la situación precaria de las residencias de mayores de la Comunidad Fernández Marugán ha comparecido este lunes en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea ya ha pedido más inversión y más plantilla para mejorar la atención de los ancianos Teresa Rubio Fernández

Voz 1933 27:56 Juan tiene el diagnóstico claro aunque fiduciario

Voz 1100 27:58 por qué este servicio segundo los estándares y los racios no permiten en este momento una atención correcta y respetuosa con los derechos de los mayores

Voz 1933 28:08 desde el pasado año el Defensor del Pueblo abrió hasta catorce investigaciones de oficio casos como el de la anciano que apareció muerto después de pasar toda la noche en el jardín de la residencia de Alcorcón la muerte de Cecilia en el centro público de Arganda después de imputarse la pierna con la barandilla de la cama o el caso de que se escapó de la residencia los Peñascal desde Torrelodones su cadáver apareció dos meses después la Comunidad multó al centro a pagar veintinueve mil euros

Voz 1727 28:33 nosotros estamos delante de un problema

Voz 1100 28:36 qué se nota mucho la Comunidad de Madrid yo que he hablado con algunos Defensor del Pueblo Leiceaga aquí también existe pero allí existe pero lo que pasa es que la emergencia de ese tipo de problemas

Voz 1275 28:48 estos aparatos vinculada a este como en la comunidad

Voz 1933 28:51 seis mil mayores esperando una plaza en una residencia

Voz 1275 28:53 el Partido Socialista de Madrid se va a sumar a los paros parciales convocados para este jueves ocho de marzo Día de la Mujer el grupo socialista en la Asamblea ara el paro de dos horas de la mañana hay después sentar del pleno para asistir a la manifestación de la tarde por el centro de la capital en el caso del Ayuntamiento de Madrid la portavoz del grupo socialista Purificación Causapié nos contaba ayer en La Ventana de Madrid que vaciar a su agenda ese día para apoyar la lucha feminista

Voz 38 29:15 si no sigue canto pues cómo vestimos por lo está vida personal a veces se cuestiona nuestra capacidad para afrontar temas que suele interés general más allá de los temas muchas veces sociales sobre las propias políticas digo hasta que son igual de importantes que la economía o cualquier otro ámbito de la política por lo tanto en las mujeres políticas tenemos que decirlo está huelgas también va con nosotras

Voz 1275 29:39 y una cosa más el setenta y tres por ciento de los vecinos aprueban las medidas para peatonalizar la Gran Vía hay otras calles del distrito Centro durante la Navidad son datos de una encuesta que ha elaborado el Ayuntamiento tenemos cinco grados ahora mismo en la mía

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:03 las

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 con el mapa del tiempo pintado de lluvia en casi toda España comienza este martes seis de marzo y el agua no va a dar tregua hoy tampoco a la costa de Huelva que sigue haciendo balance de daños muchos del temporal de los últimos días daños en playas carreteras y viviendas

Voz 25 30:32 y a los ayuntamientos también estoy convencido y el Gobierno la nación vamos a trabajar juntos vamos a hacerlo intensamente todos somos conscientes de lo que esto puede significar en la economía de muchas personas y diez de mucha gente pues que que que vive del turismo

Voz 1727 30:51 y el presidente Rajoy se ha comprometido con la presidenta de la Junta de Andalucía agilizar la reconstrucción antes de que llegue el turismo de Semana Santa

Voz 0733 30:59 en Radio Huelva Lucía Vallellano buenos días hola buenos días en un chiringuito si destrozado por completo tras el temporal allí Mariano Rajoy Susana Díaz expresaban el compromiso de trabajar conjuntamente lo hace

Voz 1727 31:10 mientras un recorrido de unos doscientos metros

Voz 0733 31:12 el paseo marítimo de La Antilla en Lepe una de las playas más afectadas con los visible socavones que ha dejado el impacto de las olas del mar que llegaron a entrar incluso en las

Voz 1510 31:20 Vine hace primera línea una visita al que se produce a petición

Voz 0733 31:23 de la presidenta de la Junta Susana Díaz yo le ofrecía ayer al presidente de gobierno que tenga

Voz 1275 31:28 como toda la colaboración la cooperación entre todas las instituciones para que con urgencia con la mayor celeridad que podamos tiene la administración he hecho cuanto antes recupere la normalidad

Voz 0733 31:39 Ana Díaz le ha pedido celeridad para que los play así no pueden estar en Semana Santa porque pueda ser pronto si ya estén listas para la temporada de verano

Voz 1727 31:49 toda la oposición menos Ciudadanos ha firmado la moción de censura que han presentado contra el alcalde de Murcia el popular José Ballesta moción por estas palabras de su ex concejal de Fomento en una reunión del partido

Voz 2 32:05 que que no se le olvide dormido que él no olvide la gente

Voz 1727 32:17 las concesionarias que les hemos conseguido trabajo bueno pues dice la oposición que estas palabras evidencian las practicas corruptas del PP Radio Murcia Ruth García

Voz 0134 32:27 los trece ex concejales de la oposición excepto Ciudadanos aseguran que la dimisión de la concejal popular no es suficiente porque el problema no empieza ni termina con Roque Ortiz la oposición considera que las palabras de la concejal popular evidencian la forma de funcionar del PP durante veintitrés años de gobierno y le piden a ciudadanos coherencia para dar lugar a un cambio de gobierno Ciudadanos asegura que va a seguir fiscalizado la labor del PP pero dice que no son partidarios de generar inestabilidad a cambio de sillones desde el gobierno municipal la portavoz habla de teatro político porque los firmantes de la moción están más preocupados en atender sus propios intereses esta moción Sin ciudadanos no prosperará necesitaba el apoyo de quince de los veintinueve ediles para poder de

Voz 1727 33:05 el único detenido en Jaén por el intento de violación en grupo a una chica de dieciséis años en un portal estaba en busca y captura lo buscaban por una agresión similar otros cuatro hombres participaron en el intento de agresión los cuatro están identificados pero todavía no los han detenido Radio Jaén José Gómez

Voz 1704 33:23 si la Policía Nacional de Jaén informa que el detenido es mayor de edad con antecedentes por hechos similares es vecino de la capital jiennense y además tenía unas le quitó Oria para ingresar en prisión nació en mil novecientos noventa y seis y estaba además en busca y captura presuntamente es uno de los autores de la agresión sexual que sufrió el pasado viernes una joven de dieciséis años en el centro de Jaén y a plena luz del día el resto de presuntos agresores hasta cuatro ya están identificados por lo que sólo es cuestión de tiempo que se esclarezca el caso

Voz 1727 33:52 la otra lacra de la movilización de cara a este ocho de marzo será el delito de trata bueno pues en Castilla y León duerme ya en prisión el marido de la hermana de dos chicas rumanas menores que fueron vendidas por veinte mil euros vendidas para casarse la de Valladolid Eva Marín el calvario sufrido prestados menores de dieciséis y diecisiete años comenzó a mediados del año pasado cuando su padre fue detenido y encarcelado por violar las ahora es el marido de la hermana mayor de las menores quién ha sido encarcelado acusado de un delito de trata de seres humanos pero además podría haber abusado de una de ellas fueron conversaciones telefónicas es que permitieron a la Policía confirmar la transacción económica desarrollar la operación que ha permitido liberar a las dos chicas la madre de uno de los maridos concertados explico en comisaría que este tipo de prácticas son habituales en su país de origen en Rumanía el juez ha retirado la custodia a la hermana y las menores se encuentra en un centro de acogida de la Junta de Castilla y León tras años de conflicto judicial entre Coca Cola y los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada en Madrid la multinacional anuncia que da un paso atrás no va a recurrir la sentencia que anula la modificación en las condiciones de trabajo de los empleados readmitidos tras LED y Coca Cola pide ahora además sentarse a negociar SER Madrid Sur David Caño Roto

Voz 1704 35:10 sí lo que puede indicar es un cambio de actitud de la empresa que busca ahora un acercamiento con los trabajadores el conflicto ha sido largo a Mellado la propia imagen de marca y se ha enquistado además en los tribunales en este caso concreto las posturas enfrentaban porque los sindicatos defienden que aunque los empleados fueron readmitidos en Fuenlabrada fue en trabajos diferentes juzgado les dio la razón y ahora a Coca Cola dice que no recurrirá es el segundo acuerdo además en unas semanas después de unos sobre el pago de atrasos y falta por ver cómo se toman todo esto los trabajadores que habían dado ya los primeros pasos para llevar otra derivada del conflicto al Tribunal de Estrasburgo pudo con tiempo

Voz 1727 35:41 en el que el rey de las venas en Galicia Ángel Martínez Pérez conocido como Lito llegó a representar hasta a sesenta orquestas hoy su realidad es muy diferente Milito ha sido condenado a doce años de cárcel por fraude fiscal tiene que pagar más de treinta y seis millones de euros cobraba en B en negro casi el noventa por ciento de sus ingresos Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 36:04 la Audiencia de Pontevedra considera Ángel Martínez Pérez autor de seis delitos de fraude y lo obliga a devolver la cantidad supuestamente defraudada y que se calcula en torno a ocho millones de euros a los que hay que sumar la multa la sentencia dictamina que representaciones Lito sólo facturó oficialmente cuando contrataban ayuntamientos diputaciones o locales privados pero nunca cuando lo hacían comisiones de fiestas pese a que suponía el noventa por ciento de su negocio la pena a la que se enfrentas de doce años de cárcel aunque podría grabarse Lito tiene pendientes otros dos casos judiciales con fraude que suman penas de hasta treinta y cinco años de prisión la sentencia actual de momentos firme podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo

Voz 1727 36:44 el mundo nos mira decía ayer el presentador de los Oscar Jimmy quién Mel sólo los vida pero cada vez menos la audiencia de los Oscar ha caído un diecinueve por ciento con respecto al año pasado hasta situarse en veintiséis millones y medio de espectadores lo que no está mal es el peor dato en la historia de la retransmisión televisiva de los premios Lucía Taboada buenos días

Voz 1933 37:08 buenos días la de ayer noche fue la primera gala televisada de los que congrega a menos de treinta millones de personas en Estados Unidos de hecho fíjense en este dato la gala con más audiencia a la de mil novecientos noventa y ocho reunió a más de cincuenta y cinco millones de personas afines la gala de Titanic desde la industria atribuyen este descenso a los cambios en la forma de consumo de los espectadores con la aparición de la transmisión de vídeos en línea pero también hay quien apunta a una gala excesivamente correcta

Voz 0733 37:43 o al hecho de que las nominal

Voz 1933 37:44 las a mejor película este año presentaron pocos éxitos de taquilla o puede que esta gala haya sido un punto y aparte en unas Oscar que tratan de desprenderse de su pasado

Voz 1787 37:55 la primavera la sangre altera nos adelantaba eramos los precios tu tienda Ikea del lunes

Voz 39 38:02 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid compra online más información en Ikea punto es

Voz 17 38:13 en visión las quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin IVA en cazas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión la consulta condiciones

Voz 1787 38:23 hola soy Pedro bienvenido ha hecho y dicho cuéntanos

Voz 40 38:27 es que estoy muy pero coparon llega a fin de mes y no llego ni las facturas se que llegan tranquilo Pedro hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos siete ayuda

Voz 1787 38:40 eran gracias ahora llamaré Gas Natural Fenosa hecho dicho

Voz 1916 38:46 con Pepa Bueno son las siete y treinta y nueve las seis y treinta y nueve en Canarias cinco jugadores del Paris Saint Germain bajaron ayer de las habitaciones de su hotel para mezclarse y cantar con un centenar de ultras entre bengalas y pancartas ofensivas hacia el Real Madrid

Voz 6 39:14 el deporte hoy por hoy para las personas

Voz 1727 39:21 no no lo va a tener fácil hoy el Real Madrid Sampe por la calidad del rival en el césped pero lo que acabamos de escuchar por el ambiente que tendrán las

Voz 1161 39:28 dada desde luego ni los blancos y el colegiado porque estas dos semanas han venido calientes en París con declaraciones en varias ruedas de prensa de Mary también del director técnico Antero Enrique en la prensa gala tratando de presionar al colegiado de cara al partido de esta noche y lamentable la imagen de Trump Areola curso agua PMI rabioso mezclados con los ultras galos eliminados de la Copa del Rey sin opciones de llevarse la Liga y con el tres uno de la ida en el Bernabéu este partido de vuelta en el Parque de los Príncipes ante el PSV marca el seguir competir compitiendo por un objetivo o pasar tres meses sin pena ni gloria hasta que termine la temporada novela de todos los blancos Javier Herráez buenos días

Voz 1786 40:01 hola qué tal Sampe muy buenos días con Modric y Kroos en principio en el banquillo sino el cambio de última hora se les ve mejor pero todavía no están para jugar de inicio este partido trepidante ante el París Saint Germaine con la ventaja de tres goles a uno en Madrid quiere tener la posesión quiere tener el balón y jugar bien al fútbol eso dijo ayer en la rueda de prensa mientras que Ramos habló de esta competición que es fetiche para el Real Madrid lleva

Voz 35 40:21 la XII Copa de Europa y quiere buscar la décimo tercera para ello tendrá criminal a un equipo complicado como es el Paris Saint Germain con la ventaja de tres a uno y sin Neymar un centro del campo poblado con Kovacic y Casemiro por la derecha Lucas Vázquez por la izquierda Asensio y arriba Benzema y Cristiano es a la idea que tiene Zidane para derrotar al equipo del París Saint Germain

Voz 1161 40:39 en equipo desde luego potente que tiene enfrente con el señor ven que pierde prestaciones sin Aimar pero que tiene más armas Bruno Alemany buenos días

Voz 0301 40:45 buenos días hay tres dudas en el once inicial del parecen ya de cara a esta noche el primero parece ya medio resuelto en va P finalmente jugar tiene un golpe en el tobillo pero lo normal es que sea de la partida en el equipo de Unai Emery lo mismo pasa con Marquitos si no estuviera el central brasileño Kim Penn serial quería deja con Thiago Silva deja en la defensa pero parece que martillos finalmente llegará en el centro del campo la gran duda de Emery durante toda la eliminatoria parece que Motta ya está en condiciones de ser titular suele va a dar a la padecen duermen seguramente mucha más posesión de centro del campo no está Neymar han perdido a la principal amenaza pero es un equipazo el padre les dará la remontada desde el minuto uno

Voz 1161 41:27 el precio de gas dirigido por el colegiado alemán Bridge y a la misma hora en Anfield la vuelta del

Voz 0301 41:31 el pueblo Oporto Bruno eliminatoria totalmente decidida en favor del Liverpool que ganó por cero goles a cinco en el encuentro de ida Se espera que Casillas sea titular del Oporto que ya no tiene absolutamente ninguna opción de clásico

Voz 1161 41:43 Cars ha adquirido un vale tratando

Voz 0301 41:46 tengo todavía basta diferencia en favor del Liverpool que si no hay ninguna catástrofe será equipo de cuartos de final de la sigue será arbitrado también por otro alemán su ayer

Voz 1161 41:55 en casa el Celta dos Las Palmas uno completó anoche la jornada veintisiete en Primera que deja a los gallegos novenos a dos puntos del Girona que ocupa la séptima plaza ya los canarios todavía en puestos de descenso a un punto del Levante marcaron Johnny el tubo Hernández para los locales remontando el gol canario de Eric Expósito biznieto del primer goleador de la historia de Balaídos Graciliano desde hace casi noventa años el treinta de diciembre de mil novecientos veintiocho y más consecuencias de la jornada liguera en Barcelona siguen pendientes de la evolución de Iniesta ocho días de medirse al Chelsea en el Eibar estarán sin Orellana hasta casi finales de abril por una lesión en su bíceps femoral izquierdo el Valencia Santi Mina pasara hoy pruebas médicas tras lesionarse ante el Betis y el portero del Espanyol Diego López estará al menos diez días de baja tras sufrir un traumatismo craneal en el partido ante el Levante que ayer presentaba precisamente a Paco López sustituto del destituido Muñiz en baloncesto desde las seis de la tarde se disputa el primer partido de cuartos de la Eurocup entre lo como Iván el Gran Canaria en la NBA mejores números de Marc veintitrés puntos diez rebotes que los de Pau dos puntos siete rebotes en la victoria de San Antonio sobre Memphis cien noventa y ocho ha vencido Jutta también noventa y cuatro ochenta Orlando doce puntos ocho asistencias de Ricky Rubio tres puntos una asistencia de Calderón enlaces victoria de Cleveland ciento doce noventa sobre Detroit sin españoles han mentido Portland Indiana Miami y Boston

Voz 0931 43:07 lugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas va a sufrir

Voz 1727 43:12 Villa menos cinco grados para que

Voz 6 43:14 por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas

Voz 0027 43:19 hay que hacer para saber por qué las has hecho tanto han para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 1787 43:25 desde veintidós mil cien euros

Voz 14 43:32 que podrá ayudarle ya que quiero ropa sí

Voz 9 43:37 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 15 43:41 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 16 43:46 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 44:01 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 0127 44:21 buenos días el Ministerio de Asuntos Exteriores abierto el plazo para que los profesores puedan pedir ayudas para irse a dar clases de español en universidades extranjeras la convocatoria para todas aquellas personas que tengan un título universitario de español filología Literatura Lenguas humanidades

Voz 1727 44:36 Traducción Interpretación o lingüística

Voz 0127 44:39 la beca se compone de una paga mensual un seguro de accidentes una ayuda para el viaje y otra para comprar material didáctico el plazo para solicitarlas termina el próximo veintidós de marzo si está interesado puede consultar los detalles y requisitos en tres uves dobles punto Aecid punto gob punto es

Voz 6 44:55 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la once vuelos

Voz 42 45:01 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragarse los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir Tea saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 2 45:21 te has preguntado si ser padre compensa con pesa

Voz 6 45:25 diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 43 45:34 ah el ojo izquierdo que doy toro

Voz 1727 45:40 entre exclamaciones dice esta mañana José María Izquierdo que atropello a la razón buenos días Pepa hablemos de vida pero

Voz 1100 45:47 damos lo sólo como síntoma cristalino deshacer al que parece que nos aboca ambos en este siglo XXI que avanza a grandes bancos hacia un tipo de sociedad impensable hace unas pocas décadas ha ganado un movimiento con nombre de jamón el cinco estrellas difíciles

Voz 1916 46:03 derrotado en ninguno de las definiciones

Voz 1100 46:05 que hasta ahora nos ayudaban a saber de qué manera iba a enfrentar la gobernación del país ni izquierda ni derecha ni populistas de izquierdas y populistas de derechas a la que salga pero la derecha de verdad la que siempre canta la democracia liberal aunque se alía con el más puro fascismo se ha quedado cerca a su frente político que podría perfectamente haber salido de las camisas negras de Mussolini a su lado en una misma coalición un sinvergüenza delincuente como Silvio Berlusconi condenado a varios años de cárcel por ser muchas fechorías pero de la que siempre se ha librado en la corrupta Italia que todos hemos conocido la izquierda naturalmente ha muerto mi más sentido pésame fue buena mientras vivía da igual quien gobierne finalmente de los efectos que aquí hablamos porque lo que de verdad impresiona es que gane estará la Liga xenófoba o el Movimiento cinco Estrellas y apriete la extrema derecha en toda Europa el mundo es una porquería ya lo sé el ojo izquierdo

Voz 24 47:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno tardes

Voz 1727 47:38 diariodehoyporhoy del seis de marzo del año dos mil dieciocho escribe Charo Ruiz pero no habla de ella habla de un amigo muy cercano casi un hermano