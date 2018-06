Hoy por Hoy (06/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días el Gobierno Rajoy dejó de ejecutar cuarenta y cuatro millones de euros presupuestados el año pasado para la dependencia en España hablamos de dinero contante y sonante presupuestado es decir dinero que si había que no se utilizó en España hay ahora mismo trescientas diez mil personas en lista de espera para recibir ayudas por ese concepto quién tiene un padre una madre un hijo una hija cualquier familiar o un amigo en situación de dependencia sabe bien cuánto desgaste emocional físico y económico representa esa situación con el dinero que ha dejado de gastar el Gobierno calculan los especialistas del sector que se podía haber atendido a diez mil personas Tanto Rajoy como Rivera vendieron a bombo y platillo que su acuerdo presupuestario del año pasado incluía cien millones más destinados a los dependientes la pregunta esta mañana es que en engañó a quien para no ver gastado la mitad hoy les vamos a contar en la SER que los socios de legislatura PP Ciudadanos ni se hablan ni se dirigen la palabra un año después de firmar aquel acuerdo pero su distancia sus diferencias la marcan las encuestas no los incumplimientos hecho ciudadanos parece dispuesto a fiarse otra vez de los populares si simplemente ponen en un papel que gastarán en dependencia y en muchas otras cosas aunque luego se ejecute porque la semana pasada Rivera estuvo aquí en Hoy por hoy en el recuento de condiciones para volver a votarla Rajoy las cuentas de este año no hizo mención de este incumplimiento

Voz 3 01:51 vigilan que se cumpla lo que firman

Voz 1727 01:54 la impotencia de la política su incapacidad para oler y enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo los problemas que hacen más difícil el día a día de las personas algo tendrá que ver con la oleada de populismo que nos rodea y la necesidad de tanta gente de votar cualquier opción descabellada que prometa soluciones mágicas a sus preocupaciones concretas la magia no existe ya lo sabemos pero la política parece tener siempre algo más urgente que hacer lo ocuparse de la vida cotidiana

Voz 2 02:22 equipa bueno

Voz 1727 02:38 es martes seis de marzo y hoy la SER les cuenta también la división que existe en el equipo económico del Gobierno por cómo se está gestionando la revalorización de las pensiones Aimar Bretos

Voz 0027 02:48 parte del equipo económico de Rajoy considera un error la carta que el Ministerio de Trabajo envió a los pensionistas presumiendo del alza del cero veinticinco por ciento entienden que sólo ha contribuido a caldear los ánimos la sonora pitada que recibió ayer el presidente del Gobierno en Badajoz por parte de un grupo de pensionistas

Voz 1727 03:07 el gobernador del Banco de España pide que los españoles contraten más planes de pensiones privados

Voz 4 03:12 estaría bueno que la gente de a hablar no sólo inmiscuirse en vivienda también un poco en otras cosas financieros no nuestra además soldado exige algún estímulo sección Rising

Voz 0027 03:22 que no quiso restarle importancia a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas contra la semana pasada dijo que como muchos jubilados tiene su casa en propiedad bien pagada que eso era un respaldo la atención pública

Voz 1727 03:32 yo hoy los socialistas van a poner condiciones a seguir en la comisión que negocia el pacto educativo

Voz 0027 03:36 que el Gobierno y el PP han puesto sobre la mesa una cantidad de dinero que la oposición considera casi ridícula y por eso el PSOE anuncia que hoy mismo los negociadores de Rajoy no se comprometen a dedicar el cinco por ciento del PIB a la educación el Partido Socialista abandonará esa negociación

Voz 1727 03:50 Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción aseguran que el magistrado del Supremo Pablo Llarena no permitiera que Jordi Sanchez acuda al Parlamento a su debate de investidura

Voz 0027 04:00 ahí sin presencia del candidato el Tribunal Constitucional y ha dicho que no hay investidura posible el presidente de la Cámara Roger Torrent decir no anoche oficialmente a Sánchez candidato aunque no tiene los apoyos necesarios que a pesar de que siguen presión

Voz 1727 04:12 en Italia tanto el líder del antisistema Movimiento Cinco Estrellas Luigi Di Maio como el de la derecha ultra de la Liga Matteo Salvini

Voz 0027 04:25 oh

Voz 1727 04:25 Declan liderar la formación del Gobierno viene

Voz 0027 04:28 la voz de los derrotados Matteo Renzi ha dimitido como secretario general del Partido Democrático aunque no hará efectiva esa renuncia hasta que haya Gobierno de Berlusconi no sabemos nada está desaparecido desde que se confirmó que el hundimiento de su parte

Voz 1727 04:40 Reino Unido un antiguo espía ruso está ingresado en estado crítico después de que todo apunta lo envenena Aran en un centro comercial

Voz 0027 04:47 este hombre fue condenado por traición en Rusia en su momento por haber vendido información al espionaje británico

Voz 1275 04:52 resultados sin son extensión jugadores de trigo

Voz 0027 04:56 las autoridades de Reino Unido no señalan directamente a Moscú pero

Voz 1645 05:00 casos recuerda enormemente al de Alexander Lindgren

Voz 0027 05:02 cinco otro ex espía ruso asesinado con polonio en dos mil seis asesinado asesinato atribuido

Voz 1727 05:07 vi una empresa norteamericana acaba de poner en órbita el satélite español que va a servir para llevar Internet al medio millón de personas a las que todavía no les llega la señal en nuestro país sobre todo pequeños

Voz 0027 05:18 los aislados Fernando Ojeda consejero delegado de Europa a la empresa que comercializará el servicio con esto ponemos fin a la brecha digital en España democratizado el acceso a Internet garantizando el derecho de todos los ciudadanos a estar conectados

Voz 1727 05:38 y qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:43 me con la pausa de las últimas horas alejada de llover en gran parte del país incluso seguido las urbes y eso ha permitido que la temperatura bajada con más facilidad hace más frío que las últimas mañanas pero como decíamos lo de las lluvias ha sido solo una pausa hoy volverá a afectar ya desde buena mañana prácticamente toda Castilla León hace horas que You en Galicia también lo hará en Extremadura Andalucía Castilla La Mancha y en la Comunidad de Madrid esta lluvia a medida que se acerque al Cantábrico y el Mediterráneo se irá diluyendo lo que ganará protagonismo en el Mediterráneo será el viento Poniente que puede superar los ochenta kilómetros por hora y que era que las temperaturas máximas como en Canarias se acerquen a los veinte grados

Voz 1727 06:23 sobre la violencia que rodea al París Saint Germaine Real Madrid de esta noche Manu Carreño buenos días

Voz 0027 06:28 buenos días Pepa hoy se juega el Paris san Germain Real Madrid desde las ocho y cuarto en Carrusel Deportivo ojalá que mañana contemos que el Madrid ya está en cuartos de final pero la imagen que ha dado la vuelta al mundo antes de que el balón eche a rodar es la de los ultras del París Saint Germain en la puerta del hotel donde está alojado su equipo al grito de puta a Madrid por una pancarta donde se leía precisamente esa frase jaleaban a los suyos entre gritos bengalas y aplausos a esa imagen en esa escena aparecieron de pronto cinco de los jugadores del propio París Saint Germain supongo que para ir de la mano con los ultras no se les ha ocurrido mejor idea al club francés que utilizara estos violentos para animar a los suyos para alentar a las las masas en cada vídeo en cada tweet en su página web la batalla de París siempre con los ultras de la mano del club

Voz 2 07:16 francés lamentable y sorprendente que lo ha

Voz 0027 07:19 y que les dejen hacerlo espero que después del partido no tengamos que lamentarnos y desde luego Si algo ocurriera el París Saint Germain no podría mirar a otro lado porque está siendo cómplice desde el minuto uno esto es fútbol nada más y nada menos y los ultras no cabe hasta luego Pepa veremos qué pasa hasta luego Manu

Voz 6 07:40 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 7 07:45 para mover un carro necesito argüido rastrea Tour siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 8 08:03 después de pagarle toda la boda de verte vestido como Un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis Si maquis en vez de jamón de Jabugo le dice es que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón a lo que ella responde

Voz 1727 08:18 porque me tienes que amargar el día más especial de mi vida papá

Voz 3 08:21 preguntados si ser padre compensa

Voz 1275 08:24 como

Voz 2 08:24 el diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 3 08:39 hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales arroba Hoy por hoy

Voz 4 08:45 y en Facebook

Voz 3 08:49 a lo que nos pasa

Voz 9 08:53 sus consecuencias lo que nos cambiara sus claves como cimentar ser claros y directos de lunes a viernes a las dos o de catorce las noticias de la mañana

Voz 2 09:04 José Antonio Marcos son las dos de la tarde la una encarar escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 10 09:20 sabes lo que ha pasado de las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar

Voz 11 09:26 deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la Ser para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 2 09:32 la SER Deportivos a las tres de la

Voz 11 09:34 tarde una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 12 09:37 yo no

Voz 13 09:41 lejos de la hipocresía hemos admirado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos suele rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajadoras un novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia

Voz 4 10:01 de entre las doce percepciones

Voz 2 10:04 Luz Sánchez Mellado se toma el café

Voz 4 10:07 todos los martes con Carles Francino la venta

Voz 2 10:18 y hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información del día algunos fallos

Voz 1275 10:27 la gestión la temprana buenas Ángels niños buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán alguna responsabilidad en el Gobierno

Voz 2 10:34 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Ángels Barceló para mí la radio también por las tardes y por las noches es algo que me que me acompaña constantemente no es algo el trabajo hoy en el coche no puedo no por la radio al acostarme me pasa lo mismo nos ha aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe lo acompaña

Voz 11 11:13 el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 4 11:17 comercial

Voz 14 11:20 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los aficionados al tenis Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 2 11:43 el mundo está lleno de intolerantes de la leche ayuda a tus defensas Conakry Idol Simon sin lactosa y vitaminas a d6 ID Simona subidón de Don Simón

Voz 1084 12:05 qué tal muy buenos días si en ya sabemos lo que se siente cuando estás viendo tu serie favorita en el móvil ni te quedas sin gatos bueno pues para que no te pase lanzamos ahora el depósito de megas donde te guardamos los megas que no usas para que los disfrutes al de siguiente contrata la fibra y el móvil con once gigas de Jazztel y activa el depósito de megas ahí también te llevas ahora un smartphone y una Table gratis que sólo más llama tan

Voz 2 12:31 bien gratis al quince que sí sí al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 4 12:39 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 12:43 las ocho y trece las siete y trece en Canarias en un país con trescientas mil personas en lista de espera para recibir la ayuda a la dependencia a la que tienen derecho el Gobierno no invirtió no gastó el año pasado la mitad del dinero que tenía presupuestado exactamente para eso no lo utilizó cuarenta y cuatro millones de euros que habrían servido por ejemplo para atender a diez mil dependientes y crear dos mil empleos directos en este sector y la explicación pues la explicación es una gran espiral surrealista Mariola el oído buenos días buenos días Pepa el Gobierno tenía más dinero para invertir pero siguió poniendo una cantidad muy pequeña por cada dependiente las comunidades tuvieron que compensar esas cantidades pírricas que ponía al Gobierno central para que los dependientes tuvieran una atención digna y en eso se gastaron las comunidades sus partidas auto no micras se quedaron sin fondos para atender a más personas para atender a nuevos dependientes y como no atendían a Mas el Gobierno central tampoco ponía más dinero estas la espiral Mariola sí

Voz 0259 13:47 si es que Rajoy vendió el año pasado con uno de sus grandes logros el aumento de cien millones de euros para la dependencia en los presupuestos pero sólo se ha gastado cincuenta y seis de sí sin ejecutar como dices cuarenta y cuatro millones entre otras razones por qué no ha subido su aportación económica a las comunidades autónomas para que puedan atender a cada dependiente que tienen eso que se llama el nivel mínimo según el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER con los datos del ejercicio cerrado en el dos mil diecisiete el Gobierno presupuestó inicialmente mil doscientos sesenta y dos millones de euros y sin embargo se gastó mil doscientos dieciocho así que el incremento presupuestario

Voz 1461 14:23 es real para el sistema de dependencia no fue del ocho por

Voz 0259 14:26 ciento como se nos anunció sino de cinco las comunidades autónomas como dices pues llevan tiempo denunciando que están asfixiadas por los recortes en la dependencia porque

Voz 1727 14:35 de ellas tienen que aportar alrededor de los

Voz 0259 14:38 sesenta por ciento de la financiación ya que el estado de la financiación del sistema de atención a la dependencia ya que el Estado pone únicamente el veinte por ciento cuando tendría que contribuir con la mitad hemos

Voz 1727 14:49 he hablado con los responsables de servicios sociales que son quienes tienen una visión más completa de las necesidades que se quedan sin cubrir están escandalizados Mariola con que se hayan dejado de invertir cuarenta y cuatro millones de euros

Voz 0259 15:03 si esa asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales cree que es intolerable esta situación hay como dices trescientas diez mil personas dependientes en lista de espera dicen que cada día mueren cien dependientes sin haber recibido su ayuda reconocida José Manuel Ramírez es el presidente de este colegio

Voz 15 15:22 digo eso sólo demuestra la crueldad y la estupidez de un Gobierno que no se ha preocupado de gestionar las prestaciones y los servicios para las personas más vulnerables de nuestro país

Voz 0259 15:38 sí la asociación habla de crueldad estupidez porque afirma que con ese dinero se podría haber atendido a unos diez mil dependientes según sus cálculos se podrían haber creado dos mil empleos directos y estables en un sector que dicen que es el único que está creando prácticamente el único que está creando puestos de trabajo en España

Voz 1727 15:57 este dinero que se ha quedado sin gastar viene de una partida de cien millones que el PP y Ciudadanos pactaron en los presupuestos del año pasado dicen las directoras y Gerentes de Servicios Sociales que ellos ya lo avisaron al partido de Rivera de que esto podía pasar

Voz 0259 16:14 por eso le preguntan públicamente Albert Rivera Si se dejó engañar o El engaño a todos cuando firmó con Rajoy este acuerdo de los cien millones más para la dependencia los profesionales de Serbia sociales denuncian además que la dependencia este asunto ha salido de la agenda política Ike van camino de ser enterradas las conclusiones que emitió la comisión que se creó después de no sé si recuerdas la Conferencia de Presidentes que en esas conclusiones de esa comisión que se encargaba de estudiar la financiación de elaborar un nuevo proyecto de financiación para Dependencia esas conclusiones confirmaron que la dependencia necesita más financiación que está financiada

Voz 1727 16:53 gracias Mariola esos cuarenta y cuatro millones de euros que se han quedado durmiendo el sueño de los justos en alguna cuenta corriente de Hacienda son parte de los mil seiscientos millones en total que el Gobierno nunca llegó a gastar a pesar de que correspondían a partidas que pactó con Ciudadanos cuando el partido de Rivera apoyó los presupuestos del diecisiete ahora que se acerca el momento de negociar los del dieciocho ciudadanos tendría la opción de atar mejor las contrapartidas que le arranque al PP de no ser porque no se hablan no hay ninguna comunicación ni al Gobierno en el PP se han interesado por hablar todavía con un socio del que dependen absolutamente sin los treinta y dos diputados de Ciudadanos el PP no puede ni soñar con sacar adelante las cuentas Óscar García buenos días

Voz 1645 17:36 buenos días en ni una reunión ni una llamada y a día de hoy ninguna aproximación entre Gobierno y ciudadanos sobre los presupuestos algo que la dirección del partido naranja consideran inaudito pecho Rajoy y Rivera no hablan desde finales del año pasado fue para conversar exclusivamente de Cataluña los de Rivera creen que deben ser el Ejecutivo o el PP los que ya tendrían que haber propiciado exacciones para negociar partidas concretas de las medidas recogidas en el acuerdo de investidura pero a poco más de quince días para que el Gobierno presente las cuentas públicas esa es la intención esos contactos son inexistentes en cualquier caso aseguran en Ciudadanos la mera consulta o información no significará carta blanca al PP ellos mantienen sus condiciones económicas junto a la gran línea roja en Ciudadanos no entienden cómo Rajoy mantiene atornillados a su escaño a la senadora Pilar Barreiro investigada en la Púnica la tensión con el PP se ha acrecentado pero parece que al menos por parte de estos últimos el suflé bajara de hecho Rajoy ha decidido bajar el nivel de sus críticas hacia Ciudadanos como ya hizo el pasado sábado en Tenerife apuntando mucho más al peso

Voz 1727 18:36 el PSOE Le apunta él Sánchez le emplaza a que si no consiga apoyos para aprobar los presupuestos se someta a una moción de confianza que es una votación en la que un presidente recurre para confirmar que tiene apoyo parlamentario si no consigue que la mitad del Congreso le respalde estaría obligado a dimitir por ese mecanismo es un mecanismo voluntario el presidente lo convoca si quiere INI Rajoy parece tener el mínimo interés ni Sánchez va a llevar su pulso hasta el final que implicaría presentarle una moción de censura cosa que de momento no se contempla en el PSOE Inma Carretero

Voz 0806 19:07 no depende de cómo lo pida Pedro Sánchez ni de que se sumen otros grupos de la oposición está sólo en la mano de Mariano Rajoy pero el PSOE quiere elevar la presión sobre el presidente del Gobierno para que saque adelante los Presupuestos Generales

Voz 15 19:20 el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal como obligación constitucional lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza le exige Sánchez

Voz 0806 19:31 de Rajoy una cuestión de confianza pero sigue rechazando la opción de la moción de censura porque opina que los números no dan a pesar de la insistencia de Podemos en cambio en Ciudadanos no contemplan ni una opción ni la otra Noelia Vera es portavoz de Podemos y Albert Rivera líder de la formación

Voz 16 19:46 a nosotros seguimos estando muy abierto a esa posibilidad que echara a Mariano Rajoy

Voz 17 19:51 eso es el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones no pero si me pregunta mi opinión creo que quede clara es que lo mejor es que vengan los presupuestos y que salgan adelante con todas esas medidas naranjas

Voz 0806 20:02 los presupuestos según el Partido Popular se van a presentar por eso en Génova consideran que el planteamiento de Pedro Sánchez está fuera de la Real

Voz 1727 20:10 la Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días y todo lo que tras la actualidad atrae mucho a ti te gusta esto debo decirle a otro que se someta a una moción de confianza bueno me parece bastante necesario sobre todo

Voz 1389 20:20 hay un problema grave en la política española y es que dos partidos políticos de cuya estabilidad y de cuyo acuerdo depende del Gobierno depende también los presupuestos no se abren por un resultado electoral que es lo hago

Voz 1727 20:31 lo ocurrido en Cataluña se ha enfriado esto después

Voz 1389 20:33 el resultado en Catalunya lo prioridad principal consecuencia una de las principales consecuencias puede ser que estemos sin presupuestos a lo mejor el Partido Popular incluso lo descartan que sea factible el estar sin presupuesto hasta Navidad estar gobernando a base de decreto ley eso fue lo que leí en la prensa esta mañana ayer cuando hablaba con alguien del equipo

Voz 0027 20:51 decirle que me apetecía hablar de los presupuestos me decía

Voz 1389 20:54 cómo sales porque qué aburrido o no yo fíjate creo que el principal defecto de la grada el principal efecto de la vida política española es que ha dejado de aburrir es que estamos acostumbrados a tratar otros asuntos más espectaculares más sensacionalistas que tienen que ver mucho más con el sentimiento y no tanto con la vida cotidiana de los españoles y esta ley es absolutamente primordial para que la vida a los españoles sea una vida más digna como acabamos de comprobar además por las partidas presupuestarias son

Voz 1727 21:18 ahí ponerlo en el papel sino luego ejecutarlo si luego

Voz 1389 21:21 no lo ejecuta desde hace cuenta que hay un partido en el Gobierno que está reclamando que dice que él es el garante de la estabilidad que pide consenso y que presume además de ser un gobierno perfectamente previsible pero sin embargo tienen problemas problemas para ponerse de acuerdo al menos con un partido para sacar adelante la ley más importa

Voz 1727 21:35 el necesitados como mínimo Rosa que veremos a ver qué pasa gracias a esta mañana en Cataluña el presidente del Parlament debe concretar esta semana la fecha del pleno de investidura para el que ya ha designado oficialmente candidato a Jordi Sanchez a pesar de que no tiene los apoyos suficientes a pesar sobre todo de que está en la cárcel en prisión provisional mientras el juez Pablo Llarena lo investiga por supuestos delitos de rebelión sedición y fuentes jurídicas consultadas por la SER aseguran que Llarena no le va a autorizar a Sánchez a salir de la cárcel para acudir al Parlament ni siquiera a su propia investidura por lo tanto ahí se le cerrarían todas las puertas a Sánchez porque el Constitucional ya estableció que en sí candidato presente no hay investidura

Voz 1712 22:20 es una investidura imposibles según fuentes jurídicas consultadas por la SER el magistrado Pablo Llarena ya ha dejado claro en sus resoluciones que sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta Ike el riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspira que en el caso de Jordi Sanchez son las de ser el jefe del futuro Govern a esto hay que añadir el riesgo ante un eventual permiso de que se reproduzcan episodios de violencia de los que ya ha advertido el juez al señalar que afrontar unas conducciones de salida de retorno del centro penitenciario

Voz 1727 22:54 a un hipotético pleno de investidura en fecha

Voz 1712 22:56 lloras determinadas con un punto de destino hoy de regreso bien conocido y hacerlo con la garantía de que se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano es algo que este instructor no percibe el Constitucional también ha fijado límites a la investidura ha de ser presencial y contar con autorización judicial en esta línea los letrados del Parlament ya subrayaron que el pleno sin la participación directa y personal del candidato no contaría con un elemento esencial del procedimiento sin el cual éste no podría cumplir su función estatutaria hay reglamentario

Voz 1727 23:27 la información de Pedro Jiménez pero la inestabilidad política recorre toda Europa en Italia el presidente de la República Sergio Mattarella empieza a consumir ya las dos semanas que le da la Constitución del país para encerrarse en el palacio del Quirinal y pensar diseñó de un plan para encargarle Gobierno a alguno de los líderes políticos que hayan sobrevivido a las elecciones del domingo que ya es una buena criba

Voz 18 23:48 veo odio dijo Sigüenza aquello Lacy resultados la huída del Partido Demócrata

Voz 1727 23:53 porque Matteo Renzi ya ha dimitido como secretario general del Partido Demócrata Berlusconi está fuera de juego no ha dado señales de vida después de que su partido haya pinchado ante la derecha ultra ahora tanto el líder de la Liga de Salvini como el del Movimiento cinco Estrellas Di Maio reivindican su supuesto derecho a intentar formar Gobierno corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 24:14 Matteo Renzi deja la secretario del Partido Democrático catorce meses después de dimitir de la presidencia del Gobierno italiano Seba pero no se sepa lo hará cuando al presidente de la República Mattarella consiga encargar con éxito la formación de un nuevo gobierno y a la vista de los resultados de las generales no se prevé ni fácil ni rápido un acuerdo entre los cinco estrellas y los cuatro partidos de la coalición de derecha parece tan imposible como con los cinco partidos de la coalición de izquierda en su anuncio de dimisión aplazada Renzi dijo al garantizar que el Partido Democrático no participará en ningún Ejecutivo extremista en referencia a la Liga de Salvini y a los cinco estrellas de Di Maio

Voz 18 24:54 no a un gobierno soy extremista no a un gobierno con extremistas afirma no a Angola del extremista no a un gobierno de los extremistas cambiazo idea no cambiaremos idea no a la cultura del odio a la cultura

Voz 0946 25:09 el odio añadió referencias Di Maio aquí calificó de promotores de la antieuropeísmo Salvini Di Maio reivindicaron cada uno su derecho a gobernar aunque no explicaron cómo lo harán sin el cuarenta por ciento de votos que les exige la ley electoral Ellos dos parecen irreconciliables hizo respectivos partidos incompatibles Si bien la política hace a menudo extraños compañeros de cama

Voz 1727 25:35 ah

Voz 2 25:38 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido los mil doscientos cincuenta y tres Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido Veinticuatro hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día Mi recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 3 26:12 vuelven las cuarenta y ocho horas Pellitero

Voz 19 26:14 sólo del quince al diecisiete de marzo tengo una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a ser Mrs y dos

Voz 20 26:25 con neumáticos inscribirse el pecho con todo eso ven a los vital days de Vitaldent y ahora trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent reserva ya tu consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno o en Vitaldent punto com tu salud empiezan tobogán tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 7 26:50 rastrearé Tour siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 14 27:00 la vida está llena de decisiones complicadas voy al gimnasio termino la presentación me pongo traje para la reunión o basta con mi sonrisa para impresionar todos

Voz 2 27:08 dilemas pero gracias a la nueva seria HP oficial pro tengo una cosa menos de la que preocuparme el mejor color y calidad profesional al menor coste además imprime a alta velocidad desde el móvil sería HP oficial pro la decisión más rentable inteligente Yeste sólo noventa euros

Voz 16 27:25 en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés que fáciles acostumbrarse a los buenos precios porque las revisamos continuamente para que veas lo buenos que son por ejemplo pesca vicios de pincho ocho con noventa euros el kilo y recuerda que tienes más de mil artículos con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad Hipercor y supermercado de El Corte Inglés inventa tu vida

Voz 15 27:46 ahora en General Óptica miramos por tu audición como has dicho así si lo has oído bien ahora en general óptica

Voz 2 27:52 también cuidamos de tu audición vena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Oncología queremos una revisión gratis de logro Isidoro necesitas podrás aprovechar nuestro dos por unos audífonos General Óptica cuidamos de tu mirada edición

Voz 21 28:08 este invierno ha traído mucha nieve

Voz 2 28:11 sí por supuesto los Alfa days Winter televisión hasta siete mil euros te regalaron opcionales para unidades limitadas el stock y con tres años de garantías sin límite de kilometraje Alfa Romeo edición quedó para el invierno

Voz 0027 28:29 bueno con Pepa Bueno en las eche veintiocho a las siete y veintiocho en Canarias

Voz 1727 28:33 Caixabank patrocina este espacio

Voz 3 28:38 eh

Voz 1727 28:43 el Ministerio de Sanidad no explica cómo se han podido filtrar en Internet los datos personales y las calificaciones de todos los aspirantes de este año al MIR y leído

Voz 0027 28:54 exámenes de Médico Interno Residente enfermero interno residente en teoría esas notas se tenían que haber publicado de forma segura y confidencial esta madrugada pero ya ayer se difundieron un documento pdf con todo tipo de datos confidenciales Laura Marcos

Voz 22 29:07 son trescientos sesenta y dos páginas con el nuevo del Ministerio de Sanidad y un apunte al pie donde se le restringido en ese documento PDF figuran los nombres de seis nacionalidades situación administrativa y por supuesto los resultados provisionales de la Prueba de Acceso a la residencia de catorce mil aspirantes fuentes del Ministerio reconocen la autenticidad de este documento que circula por la Red con información confidencial porque desde las doce de esta pasada noche los candidatos pueden con

Voz 1275 29:33 saldar sus calificaciones online sí pero

Voz 22 29:36 con un sistema individualizado que no les permite verlas

Voz 16 29:39 sus compañeros Sandra esta afectada lleva enterado de la noticia a través de un certero

Voz 23 29:44 buenas declaró este paso adelante me indigna lo poco que todas estas datos este han en la web a disposición de todo el mundo ya no sólo están asustados del examen sino en nuestro nombre completo nuestro viene y nuestro expediente de la carrera bueno habrá que estudiar qué opciones estaba ahí y hasta qué punto esto es Kooning Leo no

Voz 22 30:01 Sanidad abrir una investigación para saber qué ha ocurrido para que estas notas se conozcan antes de tiempo por una fuente distinta al Ministerio insisten en que ellos sólo enviaron ese listado a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno

Voz 0027 30:15 la actual tesorera nacional del Partido Popular Carmen Navarro declara hoy como testigo en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano una financiación de la que testigos acusados han responsabilizado al ex presidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps hoy precisamente Camps comparece en el Congreso a mediodía en la comisión de investigación sobre las cuentas el PP y en Euskadi en el caso de supuestas comisiones ilegales en el que se juzga a exaltos cargos del PNV en Álava

Voz 24 30:39 dentro de la sorpresa que a usted le produce entregas está el hecho de que un diputado foral de la Diputación Foral de Álava realice peticiones de pagos de comisiones en su despacho oficial sin ningún tipo de de eso es lo que Australia esa esa es pasado para decirme que el señor frases como

Voz 0027 31:01 no Alberti se llama esta empresaria que destapó el caso cuenta que después de comprar las acciones de una empresa que había recibido un contrato público se dio cuenta de que el anterior propietario de esa empresa había pactado el pago de una comisión ilegal a cambio de ese contrato público como ella había comprado la empresa los exaltos cargos del PNV fueron a cobrarle a ella esa mordida

Voz 24 31:19 básicamente en esa reunión lo que se me dices que tronco pasar porque la mente le dicen que tiene que pasar por caja

Voz 0027 31:29 la reunión en la que se refiere es una a la que le convocaron en un despacho de la Diputación de Álava para decirle que el contrato no era gratis ha aportado este empresario como prueba un correo electrónico que llegaron a mandar desde una cuenta oficial de la Diputación diciéndole nuestro lo dejamos en cien

Voz 24 31:43 esa referencia lo nuestro lo dejamos en fin una cosa ni otra cuanto para este cuánto paran que viene le pregunto usted lo entiende con que el señor De Miguel está reclamando cien mil euros que es correcto es muy alguien reclama cien mil euros

Voz 2 32:07 su minuto claro Nau para Hood para que empiecen a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank now atajarla desde aquí aquí y allí sobre todo ahora descubre ya no Caiwza

Voz 6 32:23 van

Voz 4 32:26 sino las hojas piensa dónde te gustaría viajar porque en renal Krens que tus deseos y comprar ahora abre la boca porque si realizas tu revisión renal con aceite el más filtro además de viajar tranquilo y seguro regalamos sólo de Pascua con productos que te va a encantar por las viajes que siempre dejan el mejor sabor de

Voz 16 32:43 con el servicio post venta Renault Estados más fácil su es que no te das cuenta con muchas veces me quedo mirando te bobada

Voz 2 32:50 me pregunto cómo prodigio

Voz 4 32:56 va a ser largo camino juntos elige quién hipoteca naranja de ING con el precio Cruz dice pero comisiones en ING punto es

Voz 16 33:06 si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco alterados los precios en tu tienda Ikea del lunes cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sobre las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés que fáciles acostumbrarse a los buenos precios porque los revisamos continuamente para que veas lo buenas que son por ejemplo tienes el litro de aceite de oliva virgen extra Carbonell con la segunda unidad al setenta por ciento de descuento así que si te llevas dos la segunda unidad te sale a uno con noventa y cinco euros el Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 25 33:56 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motores Cobos que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta semana santa fino haciendo con ese ceba convicciones en Fort punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 26 34:12 Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillas las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí iban once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 2 34:23 la fibra de Jazztel lleva tu un smartphone de una tablet gratis Llama gratis al quince bien si si alguien quince diez o entra en Castel punto com

Voz 1 34:34 buenas llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 27 34:43 te preocupes ahora misma visuales seguridad de Susana para que merece hoy mismo la alarma

Voz 14 34:47 Cara protege con la alarma

Voz 11 34:49 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 34:57 hola soy Pedro bienvenido ha hecho y dicho cuesta no

Voz 14 35:00 es que estoy muy preocupado llega fin de medios si llego las facturas sí que ya

Voz 28 35:05 tan tranquilo Pedro hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos siete ayuda

Voz 29 35:14 eran gracias ahora llamaré Gas Natural Fenosa hecho dicho hola qué tal pues fíjate que estaba pensando si pudiera ahorrar el muy seguros pues es la verdad

Voz 30 35:28 después de tanto tiempo de la misma compañía igual me merezco pagar menos si lo estás pensando veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de coche moto hogar o vida edite bajemos precios sea cual sea y para eso te duele el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción

Voz 14 35:46 con mucho a punto es vamos veinte a la mutua en la Cadena Ser

Voz 2 35:50 en Hoy por hoy

Voz 1727 35:59 son las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias a dos días del ocho de marzo el Gobierno insiste en que no ve razones para la huelga feminista lo dice el secretario de Estado de Igualdad Mario Garcés que argumenta que cómo va a ir a la huelga las mujeres ahora están

Voz 31 36:15 mucho mejor que hace diez años lo precisamente en el momento en que mejor se encuentra la situación de la mujer que no es el momento el punto este hablen y óptimo mucho menos es el momento plantea la huelga pero en este sentido yo creo que es muy importante a ver que se había razones y hay razones para la huelga las había poderosamente mucho más en el año dos mil siete dos euros

Voz 1727 36:36 lo de tomar como referencia el dos mil siete dos mil ocho no es casual el secretario de Estado de Igualdad al estaba diciendo esto a una senadora socialista el partido que gobernaba entonces Garcés no es el primer cargo de la órbita popular que deja en el aire esa extraña insinuación de por qué las mujeres van a la huelga ahora ya el domingo Alberto Núñez Feijóo en La Sexta

Voz 32 36:57 la pregunta razonable es porque este año el año pasado o el anterior anteriormente sus una buena pero que la brecha salarial es un problema con el que llevamos conviviendo durante algún tiempo y el Partido Socialista Obrero veintidós años en España y me preguntes oiga veintidós años gobernando en España qué pasa que no había ningún problema respecto a la brecha salen

Voz 1727 37:15 hay que ver cómo son eh Oprah Winfrey o Heribert empeñadas todas en azuzar una nueva ola feminista a nivel global justo ahora para perjudicar a Rajoy en fin pero no todos en el PP se sienten cómodos con esta

Voz 1389 37:28 por esa argumental de hecho el partido

Voz 1727 37:31 como tal ha empezado a matizar a modular su mensaje ante el ocho m María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 37:37 buenos días el PP modera su discurso sobre la huelga del ocho de marzo hace tan solo unos días circulaba por sus filas un argumentario que decía que esta rompía el modelo de sociedad occidental que era elitista e insolidaria pero bueno viendo que derrapar van los populares han tratado de reconducir la situación y por eso ayer Javier Maroto suavizaba así el mensaje de su

Voz 1727 37:55 formación creo que es perfectamente

Voz 33 37:57 el respetable pensar en no trabajar el día ocho como mejor manera de poner de manifiesto las desigualdades que cada uno pueda sentir y que en muchos casos son reales entre hombres y mujeres en nuestro país

Voz 1461 38:11 el vicesecretario conservador reconoció la existencia de una brecha salarial aunque para él la principal causa de desigualdad de la mujer en el mercado laboral es por ser madre también comentó que a la concentración acudirá quién quiera ir a título personal porque hasta se convocó a los ciudadanos no a los partidos y para eso para que se oiga la voz del suyo el PP va a celebrar un acto por el Día Internacional de la Mujer en Logroño que contará con la presencia de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales Dolors Montserrat pero no con la de Rajoy porque el presidente se va una convención para hablar de temas europeos en Valencia

Voz 1727 38:41 y como en el PP y en otros ámbitos de la sociedad también en la cúpula de la Iglesia católica el desconcierto por esta protesta masiva de mujeres provoca con tradición en los mensajes parte de los obispos apoya abiertamente la convocatoria del ocho de marzo por la igualdad

Voz 34 38:55 es un objetivo general

Voz 20 38:58 en el en el que

Voz 1275 39:01 pues todo eso estamos conformes la Iglesia desde luego no se puede quedar atrás naturalmente

Voz 35 39:05 hombre la Iglesia estimo que dar todavía algunos pasos pero yo lo que es extraditado el uno y el disco eso intenta que está promoviendo lo que pasa es que todavía hay algún grupo que se resiste a ceder el paso no a la avenida de las mujeres a ocupar cargos de responsabilidad

Voz 1727 39:25 sólo los obispos de Ávila y Tarazona que forman parte de la misma Conferencia Episcopal que el ultraconservador obispo de San Sebastián se llama José Ignacio Munilla

Voz 1049 39:34 en qué momento esa causa justa sea mezclado con la determinadas falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer es curioso eh como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas

Voz 1727 39:57 el feminismo de género el demonio Toni Garrido cómo estás curso un poco

Voz 31 40:02 muy claro y es esto y piensas que deberíamos abandonar no solamente el terreno de la crítica en el caso del obispo Munilla sino pasará a las soluciones preguntar entonces si prefiere que os queremos en una pira pública difícil ahora por la nueva normativa ambiental que os aprenderemos a las mujeres yo creo que hay que dar soluciones señor obispo nuevo no basta solamente con criticar vamos que a todas en el infierno para lo que sea bueno yo en mi caso creo que tenemos sea es evidente que tenemos un problema uno escuchas fijo un escucha Garcés no escucha Munilla es innegable que tenemos un serio problema en esta sociedad llevamos varía

Voz 1727 40:35 sí ya está aprovechando este tiempo de radio para escuchar a las mujeres para saber cómo afronta la huelga feminista del jueves hoy queremos saber cómo lo están viviendo los hombres comprometidos que los hay en la lucha por la igualdad a nuestro lado en Madrid Pablo llama es miembro de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género buenos días

Voz 0027 40:54 hola buenos días Pepa en Radio Barcelona Juan José

Voz 1727 40:56 Compay de miembro de hombres igualitarios una organización catalana vinculada a nivel estatal con hombres por la igualdad de género es padre profesor de secundaria jubilado buenos días

Voz 34 41:06 hola buenos días usted ese sienten excluidos

Voz 1727 41:09 a usted esta movilización porque esto nos lo dicen a las mujeres que hablamos del ocho de marzo de muchos hombres progresistas que nos dicen Nos estáis excluyendo

Voz 36 41:20 bueno yo diría que que para nada estamos excluidos de los hombres creo que tenemos que entender que esto es una movilización de mujeres una huelga de mujeres lo que podemos hacer los hombres es posibilitar y apoyar un poco esta movilización no entender que en esta huelga lo que tenemos es un rol secundario secundario pero no por ello menos importante es decir tenemos que estar apoyando un poco para que las mujeres puedan decir al mundo que si ellas paran el mundo separa

Voz 1727 41:49 cuánto desconcierto Juan José crea en en su entorno lo que acaba de decir Pablo los hombres tienen que tener un papel secundario la palabra secundaria asociada a hombres ningún papel en la sociedad queda todavía mucho desconcierto mucha resistencia

Voz 34 42:06 hay de todo no pero efectivamente el los hombres hemos estado acostumbrados a situarnos en el centro del mundo el que en un día nos colocamos en un papel secundario de apoyo poco y pidiendo a nuestras preguntando nuestras compañeras amigas hermanas que es lo que necesitan para hacerse visibles en el mundo de me parece un aprendizaje muy interesante para los hombres

Voz 1727 42:34 decías Toni tenemos un grave problema Si algunos opinan lo que acabamos de escuchar qué qué opinan tu percibes ese desconcierto resistencia en tu entorno en lo que te llegan

Voz 31 42:44 claro y cierto desconcierto incluso en la convocatoria no nosotros y nosotros no quién quién debe que no puede es verdad que los sindicatos esta vez tampoco han ayudado mucho a clarificar cuál es la posición pero me parece que el desconcierto es fruto también del nuevo reposicionamiento que muchos debemos en el que estamos empezando a dar nuevos pasos dice esa sensación de no saber muy bien dónde nació donde dar los pasos hacia la movilización acelera secreto yo creo que también es fruto de este nuevo papel que tenemos todos en esta sociedad que pretende ser mejor ya no más justa sino yo creo que vamos a conseguir el día nueve de marzo Si la movilizaciones sonora una mejor sociedad en la que vivir y eso va a ser definitivamente bueno

Voz 1727 43:21 de ahí bajar a lo concreto e nuestra compañera Lucía Taboada está buscando para un reportaje Un hombre cuidador que sea cuidador habitualmente los hay eh que cuide de un hijo de un enfermo o de un anciano en una hija una enfermo una anciana que lo haga habitualmente no el ocho de marzo encuentra alguno lo pero no quieren contarlo tiene dificultades en encontrar a alguien que cuenta que asume el cuidad que asume el cuidado es no que colabora en el cuidado que asume íntegramente el cuidado de de otro

Voz 36 43:54 bueno no me extraña no me extraña porque yo creo que sí que por ejemplo en en el cuidado de los hijos cada vez a los como a los hombres senos dama te da más prestigio que se sepa que cuidar a los hijos que vas con los niños al parque que te en cargas de ellos pero todavía está muy poco valorado el hecho de encargarse de una persona dependiente de personas mayores etcétera De hecho eso sigue siendo tareas que sistemáticamente están ocupadas por mujeres en un porcentaje abismal en ese sentido no entonces creo que la clave también está en que valoremos las tareas de cuidado que siguen sin estar valoradas es decir las mujeres han conseguido entrar dentro del del mundo laboral como con con discriminación también pero cada vez está más dentro del mundo laboral pero los hombres no entramos en el mundo

Voz 1727 44:44 cuidados que ahí está la clave Juan José comparte esta reflexión

Voz 34 44:48 totalmente totalmente precisamente si el día ocho Los hombres y lo que me escuchan ahora ese día lo dedicamos a las tareas de cuidado a las mujeres de nuestro alrededor esto Nos pueden ser bizarra solución para para hacerlo el día nueve El día diez a lo largo de todo el tiempo creo que es importante el repensar no qué papel hacemos en la vida qué papel que que parte de la peli

Voz 1727 45:23 colarnos estamos perdiendo es decir eso

Voz 34 45:25 pero no solamente como una pérdida sino como una ganancia también para nosotros

Voz 1727 45:29 José Pablo se conocen me imagino no sí pertenecen a dos generaciones diferentes una de las cuestiones que más frustración Nos está provocando muchas estos días es comprobar que hay que responder las mismas preguntas de hace muchos años con hombres de todas las generaciones porque daban por supuesto que había cuestiones que bueno pues que ya y en fin estaban superadas así te das cuenta que tienes que responder a las mismas cuestiones en término de igualdad que hace veinte años que hace treinta años lo que te cuentan las más veteranas que respondían antes se nota se nota eh una progresión o estamos retrocediendo en algunos campos Pablo yo

Voz 36 46:08 quiero creer que sí y cada vez sí entiendo yo más hombres implicados activamente de alguna manera en el feminismo hoy en la lucha por la igualdad pero sí que es verdad que a la vez el machismo el patriarcado pues también se moderniza no es muy habitual encontrar por ejemplo adolescentes con mientras hacemos los talleres en los que por ejemplo yo no aceptaría no aceptan cierta las ciertas conductas que hace veinte o treinta años serían serían normalizadas pero después te encuentras con que hay otras cuestiones como el controlar a través de las redes sociales el al entender que es una muestra de amor por ejemplo el que tu novio tenga las claves de tu correo electrónico de tu Instagram Facebook que son mecanismos de control modernos digamos pero es como un machismo dos punto cero en este sentido es decir sí que hay que sigue existiendo

Voz 1727 47:04 el machismo Juan José porque evoluciona lentamente esta transformación de los hombres

Voz 34 47:10 claro tienes razón lo que has comentado no yo llevo pues más de veinte años en en este en este tema ya participé en Jerez del año dos mil uno en unas jornadas los hombres ante el reto de la igualdad y claro querría que los cambios fuera mucho más rápidos pero efectivamente venimos de una historia de de Milene Ellos el claro los cambios eh nos gustaría que fuera más rápidos pero Peters cambio social

Voz 1727 47:35 el ex

Voz 34 47:37 son más lentos de lo que queríamos pero el día ocho precisamente me parece que es un un punto punto y aparte puede ser un punto y aparte en ese sentido un punto de inflexión importante no solamente la huelga de las mujeres que es lo más importante sino que los hombres no con lo que hemos reflexionemos actuemos de otra manera promovemos otras maneras de vivir ese día compartiendo los cuidados ayudando en nuestras compañeras a favor enciendo su visibilidad nación sus discriminaciones eso eso puede servir vas a nosotros para reflexionar que es me parece una parte importante de la de las movilizaciones del ocho de marzo porque los Tosca cambiamos nuestra manera de actuar y por lo tanto nuestra manera de de pensar de sentir

Voz 1727 48:28 porque la realidad es tozuda para lo bueno y para lo malo no se pierdan la encuesta de hoy de Metroscopia en el país el ochenta y dos por ciento de los españoles considera justificada la huelga de las mujeres así que por mucho que estos días nos llegue muestras de incomprensión una inmensa mayoría de los españoles entiende que motivos hay segundo datos de ese sondeo de Metroscopia un tercio de las españolas un tercio del ha sufrido acoso sexual un veintiséis por ciento asegura que algún hombre la tocado sin su permiso o intentado hacerlo en alguna ocasión los datos para el bueno y para lo malo no demuestran una una realidad que está ahí