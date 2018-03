Hoy por Hoy (06/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:14 parte del equipo económico del Gobierno considera que la ministra de Empleo Fátima Báñez se equivocó mandando la polémica carta los pensionistas Aimar Bretos

Voz 0027 00:22 para que les mandó presumiendo de subirles la pensión un cero veinticinco por ciento cuando los precios están escalando a un ritmo seis veces mayor dicen esas fuentes del Gobierno del equipo económico del Gobierno que el tono de la carta sólo ha servido para caldear los ánimos de los jubilar

Voz 0027 00:34 es una información de Nieves Goicoechea el envío

Voz 1468 00:37 carta no es una decisión acertada dicen las fuentes económicas del Gobierno que son críticas con la estrategia seguida por Fátima Báñez lejos de conseguir un apoyo de un colectivo tan sensible el mensajes en los pierde entre cifras macroeconómicas y una frase demasiado técnica y fría para comunicar esta subida se vuelve en nuestra contra concluyen estas fuentes la opción socialista ve ligar la subida al IPC no es la solución aseguran los consultados porque no resuelve el problema el fondo del asunto dicen está por decidir si queremos ir a un sistema de capitalización como Chile donde el trabajador posee una cuenta individual donde deposita sus cotizaciones o el sistema redistributivo donde los trabajadores aportan a un fondo común para los pensionistas que es el que tenemos en España en este momento el Pacto de Toledo que estudia en el Congreso la mejora del sistema está debatiendo aspectos como la edad de jubilación no formulas para aumentar ingresos de la Seguridad Social pero todavía las negociaciones siguen estancadas

Voz 0027 01:35 un juzgado de Madrid han aceptado a trámite la querella de la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes contra su antiguo compañero de partido Francisco Granados le acusa de atentar contra su honor durante la declaración judicial por la Púnica en la que Granados aseguró que Fuentes estaba al corriente de que el PP de Madrid se financiaba de forma ilegal Radio Madrid Sara selva

Voz 0133 01:52 sí de que ella estaba al tanto de esa financiación por su estrecha relación personal con Ignacio González el juez ha llamado a declarar el próximo lunes doce de marzo citado como querellado Cifuentes presentó la querella el pasado quince de febrero como respuesta a las declaraciones del ex consejero Granados cuando la implicó como decías en la supuesta financiación irregular del Partido Popular en la querella el acusa a atentar contra su honor por descalificar su nombre y su imagen con esas declaraciones también de un delito de calumnia porque dice que pretendió relacionar la con actuaciones delictivas un delito contra la integridad moral lo que

Voz 0133 02:23 estado de cualquier interés procesal el Texas

Voz 1473 03:55 buenos días la familia decidió contactar con un museo de Australia después de averiguar que la botella era del siglo XIX mandaron descifrar el texto a un grupo de alemanes la historia parece sacada de Hollywood querida K pero el contenido del mensaje queda lejos del de la película de Kevin Costner Mensaje en una botella la Real detalla las coordenadas y es Dyess de la ruta del barco Paula la embarcación desde la que se lanzo y en el reverso solicita al que la encuentre que la llegue al Observatorio Naval alemán o al consulado más cercano

su envío coincide además con el diario de navegación del bar

Voz 1473 04:32 con el doce de junio de mil ochocientos ochenta y seis el capitán escribe que ha lanzado una botella al mar más de un siglo después el mensaje ha tocado tierra

Voz 0789 05:14 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos en Italia el centro izquierda se viene abajo Renzi dimitió el año pasado los socialistas fueron barridos en Francia en prácticamente toda Europa sean deshinchándose o desvanecido en Alemania han tenido que asumir su condición subalterno con asiento en el Side Car de la moto de Angela Merkel y conformarse con impregnar con su pensamiento a un vencedor

Voz 0789 05:39 es este el papel que va a quedar relegado el pensamiento socialdemócrata a fuerza impregna adora a tinte ideológico con el que matizar un color dominante ajeno algo así como los partidos verdes que no alcancen el poder y han de conformarse con filtrar algunas de sus ideas en los programas de los que mandan Portugal es la excepción tan próxima como mal conocida en España en España el PSOE mantiene su protagonismo con áreas tan destacadas como Andalucía tiene mérito porque además de la confusión general de toda la socialdemocracia europea el PSOE padece el plus agotador derivado de su españolidad cuando se dice que el PSOE se parece a España se dice una gran verdad uno el PSOE y otra a España han de pasar media vida preguntándose qué son que no son que les define qué deben hacer para no traicionar su esencia siempre bajo la severa vigilancia del Tribunal de la ortodoxia patria mientras que el pensamiento conservador o liberal no se de vándalos esos es una tabla de surf requiere eso sí habilidad y determinación para mantenerse en la cresta de la ola en la jungla de la sociedad actual inclemente y simplifica adora Se impone el marketing de la geometría política y en ella las derechas son vistas como la línea recta los populismos como el atajo las Izquierdo

Voz 4 06:50 las como el laberinto

Voz 1473 07:00 les un poco de sombra para quien

Voz 2 11:00 intrusión hecho grandes países que construyen desde la cooperación y lo más importante ahora es ya el futuro muy bien buenos días

Voz 8 11:10 tiene presupuestos su elección los Franco donde eh

Voz 2 11:16 el señor Rajoy no aprueba los Presupuestos Generales del Estado tendrá que someterse a una cuestión de confianza

Voz 1473 11:24 momento mi de competir ni de es un juego electoral como está haciendo Pedro Sánchez

Voz 8 11:28 buenas tardes

Voz 2 11:32 o que los populistas y los nacionalistas venzan

Voz 12 11:34 así que el bipartidismo italiano segunda pues eso

Voz 2 11:37 síntoma de agotamiento de una etapa determinada sin duda alguna vivimos una etapa diferente desde el punto de vista político nunca sabremos si mejor o peor

Voz 13 11:49 es lo que era

Voz 13 12:32 se puede sí eso sí

Voz 2 12:38 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que esto es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 8 12:50 con bien

Voz 14 12:52 creo que esa es la buena noticia para España que no hay que escoger entre bipartidismo el populismo ciudadanos tanto en Cataluña en las urnas como en las encuestas podemos ser la alternativa precisamente al bipartidismo

Voz 2 13:02 no sé cuántas empresas demoscópicas hay en este país

Voz 13 13:04 adoro

Voz 2 13:07 la pregunta que desde el Partido Popular hacemos a los socialistas en España un par al cuanto peor mejor es el lema de Podemos agitar las calles

Voz 1473 13:24 soy M supone aguantar ya que nos están haciendo año tras años y como nuestra autos calla

Voz 2 13:29 pitos Yameen con Pepa buenos viva la Pepa

Voz 15 13:38 eh

Voz 1473 13:42 son las nueve y catorce las ocho y catorce en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez buenos días hola Pepa buenos días Joaquín Estefanía buenos días buenos días y en Radio Barcelona Lola García hola hola hola buenos días con Europa enfrentada de nuevo la incertidumbre política de un país de gran envergadura vamos empalmando las incertidumbres alemanias

Voz 1727 14:01 dispone formar Gobierno después de cinco meses de parálisis y ahora es Italia la que se enfrenta a un bloqueo del que nadie sabe cómo termina veremos al presidente de la República Sergio Mattarella que tiene que decidir a quién le encarga la formación de gobierno cuando hay dos formaciones la coalición de derechas

Voz 2 14:20 que reclama para sí porque tiene mayoría

Voz 1727 14:23 sí porque tiene mayoría en conjunto la coalición reclama para sí la formación del Gobierno y también el Movimiento cinco Estrellas que es como partido en solitario el partido ganador de estas elecciones pero ha ido te dos tendencias de fondo que parecen confirmarse en forma de de acción en Italia el ascenso de la extrema derecha el éxito de las fórmulas populistas y la caída de la socialdemocracia de todo esto vamos a hablar pero lo primero que llama la atención es que los partidos tradicionales en Italia como en otros sitios analiza en el deterioro de sus propias instituciones los partidos de las instituciones de la demora hacia liberal como si fuera un fenómeno meteorológico y Joaquín como si no hubiera causas que lleven a la gente a votar casi a la desesperada por formaciones que prometen soluciones mágicas a los problemas no

Voz 0958 15:12 sí es un poco sorprendente esta reacción que es una reacción muy defensiva creo yo de los partidos tradicionales que por cierto ya han desaparecido completamente en Francia prácticamente y ahora mira lo que acaba de suceder en en Italia yo creo que tenemos que volver algo de lo que hablamos aquí hace dos o tres semanas que es la aparición en en Europa por lo menos en Europa vamos a a que a concretas las cosas de una especie de nuevo sujeto político que es toda esa gente que se siente desprotegida que se siente desprotegida quizá en muchos casos no esté desprotegida pero se siente desprotegida que es lo que aquí llamábamos el proletariado emocional que que está emergiendo en muchos países que son fundamentalmente todas aquellas personas que se crearon unas expectativas en otro momento en otro momento unas expectativas de ascenso social y que las han visto truncadas completamente agentes básicamente en mi opinión la que está votando a estos nuevos partidos tan difusos todavía que no sabemos exactamente pero que es están quedando un poco con el estado de ánimo de la gente hay un amigo mío que dice que hay partidos justamente que es están creado con estar emocional de la gente que no tienen propuestas programáticas posteriores eso ya lo veremos en el futuro si es así o no es así pero desde luego yo creo que lo que sucedió en Italia y en buena parte en en Alemania a tener en cuenta que en Alemania casi el treinta y tantos por ciento de los socialdemócratas han votado en contra de la de la gran también hay que tener en cuenta este está este efecto no entonces vamos a ver cómo su evoluciona todo esto pero desde luego estamos en este magma en este momento más romántico es decir de ideologías completamente difusas que no sabemos es dónde pero a la que la gente es están se fíjate lo que pasó en Italia en Italia entre los dos movimientos que además dividen casi por una con un con un paralelo imaginario a Italia en dos partes norte y el sur es decir en el norte la gente está pidiendo menos impuestos genéricamente en el suelo están pidiendo una renta básica dos dos propuestas completamente contradictorias no

Voz 1321 17:17 bueno la la crisis de las democracias a las democracias europeas dura ya varios años bastantes años creo que y ha habido tiempo para que los partidos políticos pudieran darse cuenta de lo que realmente les estaba pasando y no estaba pasando a todos pero parece que han sido incapaces no hasta el punto de que bueno el resultado italiano el resultado francés la propia situación de España y el Reino Unido salvo Alemania yo diría que los partidos políticos ahora mismo han dejado de ser instrumentos

Voz 1727 17:57 útiles útiles y válidos

Voz 1321 18:00 a gestionar esta situación y la prueba es que los electores votan por opciones pues personales liderazgos nuevos movimientos muy nuevos nuevo fíjate el caso francés no dos partidos destruidos y un un líder que apenas pues en fin en nueve meses se alzó con la presidencia en Italia pues ha pasado lo mismo en España con efectos más retardado pero pero la la la demoscopia lo que indica es que es el mismo fenómeno que los partidos tradicionales quizá volcados en su estructura y quizá anticuados con respecto a las necesidades de las nuevas sociedad pues pues pues a los ciudadanos ya no les sirve no como cauce de representación ya bueno aquel aquel grito del once de no nos representan sigue todavía un poco presente no sólo en España sino en toda Europa aparte de Alemania qué es el único sitio donde los partidos los dos grandes partidos todavía están fuertes yo creo que es porque en en Alemania pues no ha habido una crisis económica tan bestial

Voz 0958 19:11 parecido pero apareció un tercer partido

Voz 1321 19:13 pero pero todavía mal ello pero todavía los grandes mantienen es el único país en el resto de los países los grandes partidos están en fin están sufriendo una crisis brutal y ahí el hecho de que nuevos liderazgos personas apenas desconocidas bueno yo creo que esto debería hacerles reflexionar sobre hasta qué punto la las estructuras y la organización y la forma de de de ejercer el gobierno de ejercer la oposición de esos partidos está suponiendo que le que le que surjan pues fenómenos movimientos nuevos que conectan más pues las necesidades de de de los ciudadanos y en el caso de Italia es que es muy obvio quién ha votado al Movimiento cinco Estrellas es que es muy claro quién la ha votado es decir trabajadores precarios jóvenes sin futuro es decir bueno pues claramente las víctimas de esta crisis no hoy es muy sorprendente es muy sorprendente que los partidos políticos tradicionales no se den cuenta

Voz 1727 20:14 obsérvese que hablamos de partidos políticos tradicionales que ya no hablamos de los nuevos y los viejos porque en realidad es el concepto partido el que parece que está en crisis eso es lo que intentaba decidirá si efectivamente hay partidos nuevos acaban comportándose como los viejos provocan rechazo inmediatamente bueno claro por eso es es una estructural a la estructura del partido que empieza a mirarse endogámica amén de amor más de lo que parece que no acaba de conectar con las nuevas realidades me llamó la atención Lola el hecho de que esta conversación que estamos teniendo Joaquín tú y yo lo hemos tenido cotas veces desde el dos mil ocho no yo creo que desde el ocho que estaba yo en Televisión Española una década de anticipando que dejaron

Voz 0958 20:52 palabras se dejó querer quiero recordar que en el año dos mil ocho antes todavía Stiglitz premio Nobel de Economía e hizo celebre Trail lema que es ahora cuando está dando lugar dijo primero el sistema político no arregla los fallos del mercado el principal fallo de mercado lo estamos viendo en el mercado de trabajo con todas las cosas que llevamos segundo el sistema económico está dando

Voz 1 21:15 dar a Efe desigualdad

Voz 0958 21:18 la pobreza y estas expectativas emocionales que que que no se cumple como consecuencia como lo coronario el sistema político que es la democracia y el sistema económico que es el capitalismo no funcionan están con un efecto esa afición la gente enormes

Voz 1727 21:34 exactamente ahí iba exactamente ahí cuando cuando no sorprende hemos tanto el lo la de de la emergencia de este tipo de movimientos y de ese voto un poco a la desesperada de tanta gente por la extrema derecha o por un movimiento como el cinco estrellas que nadie sabe a ciencia cierta en qué puede resultar porque comparte incluso parte de su programa con con la extrema derecha está ocurriendo lo que los expertos nos dijeron en el dos mil ocho que iba a ocurrir que era una crisis financiera que desembocaría en una crisis económica que terminaría de mañana

Voz 0958 22:05 política poética de enormes dimensiones

Voz 1727 22:07 ahí estamos ahí estamos cualquier observador de la realidad ve que se va cumpliendo exactamente lo que anticiparon entonces y que no se encuentra la manera de salir de ahí no

Voz 16 22:18 bueno yo creo como decía antes lucía que que la crisis digamos de la socialdemocracia hace ya varias décadas que que la venimos viviendo pero sí que es verdad que con la crisis económica que tan profunda que hemos vivido en los últimos años pues las inseguridades económicas

Voz 17 22:33 e imagen la incapacidad de de

Voz 16 22:36 a los partidos tradicionales y de tanto de la derecha como de la izquierda no de de de afrontar soluciones a a esa crisis provoca el desencanto de los ciudadanos incluidos si os fijáis el mensaje de casi todos estos partidos siempre es no hay derechas ni de izquierdas sino los que están arriba abajo en fin que se explotan poco a ese ese discurso de superar lo que eran las las clásicas barreras de derecha izquierda de las clásicas soluciones por decirlo así no y entonces lo que te ofrecen es una solución nueva diferente a corto plazo pues que la gente acaba por por asimilar lo curioso es que los partidos tradicionales en lugar de combatirlo lo que hacen es invitarnos sea yo creo que los partidos los nuevos que decíamos han acabado por funcionar muy parecido a cómo funcionaban los antiguos igual si los tradicionales han acabado por asimilar el lenguaje de los de los de algunos populismos que han surgido en los últimos años no al final creo que todo hay hay una crisis más profunda de la socialdemocracia que viene determinada pues pues la globalización por por una serie de cambios en las tecnologías por cien cosas más estructurales y hay después una en crisis sobrevenida a causa de la de la de las inseguridades económicas que hemos vivido en los últimos años que es lo que creo que está favoreciendo que estos partidos surjan con muchísima fuerza en este momento

Voz 1 24:11 antes de creo de la crisis de la socialdemocracia esto

Voz 0958 24:15 hay tres pruebas con atentados en mi opinión es decir pero que yo creo que son los que reflejan las elecciones italianas del domingo en primer lugar hay una crisis del sistema general es decir mucho de la gente que ha votado estos partidos es porque dije en el sistema no nos arregla nuestros problemas esto es el primero el segundo que también supongo que tenemos que hablar largo y tendido es Europa que es Europa es decir todos los nosotros los españoles pero vamos a todos los ciudadanos europeos quisieron una Europa unida desde para no volverse a matar como ha matado dos veces entre los años mil novecientos catorce y mil novecientos cuarenta y cinco es decir primero por las libertades y segundo por un sistema de protección social es decir que no sabe no había aparecido el más ha avanzado del mundo y que todo el mundo Nos intentaba copiar y eso es lo que en estos momentos mucha gente insisto siente aunque a veces no sea real que no les protege que ya no funcionaría en tercer lugar están los partidos políticos que son el instrumento pero tenemos que abordar antes los primeros luego hablaremos de los instrumentos de Partido Socialdemócrata los Socialdemócrata porque claro eso que dices tú lo la de la globalización de la revolución tecnológica etcétera etcétera no solamente afecta la social democracia también afecta al centro derecha y sin embargo el centro derecha está resistiendo mejor que el centro izquierda izquierda los avatares de todo lo que está sucediendo yo creo que la crisis de la socialdemocracia está fundamentalmente debida a que desde el año mil dos mil ocho cuando empieza la recesión más profunda que he tenido en capitalismo después de la Gran Depresión no ha tenido una respuesta propia con la lengua fuera detrás de las políticas de austeridad expansiva que han puesto en práctica los partidos de centro derecha al no tener una respuesta propia entre el original y la copia mucha gente prefiere el original ósea va a otro sitio

Voz 1727 26:09 pero tenemos muchos casos de aquella foto famosa os acordáis de los hombres de las camisas blancas todos hombres

Voz 0958 26:14 tercera vía e hitos con camisas blancas manos

Voz 1727 26:17 Iván Matteo Renzi do están fuera de circulación ya estos dos Pedro Sánchez en la oposición Martín Schulz quiere la esperanza de la vieja socialdemocracia está fuera de la circulación también en todos los casos la socialdemocracia se ha visto abocada a ejercer su sentido de la responsabilidad de lo que ellos consideraban estabilidad continuismo no les saca rendimiento electoral en la práctica si los partidos conservadores y los socialdemócratas hace la misma política la gente descontenta busca fuera del sistema una respuesta a sus problemas no es ahí donde nos está llevando esta situación vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida

Voz 1473 32:06 a las nueve y treinta y dos minutos de la mañana ocho XXXII en Canarias con Lucía Méndez Joaquín Stefan

Voz 1727 32:12 mía ICO Lola García en esta mañana de martes en la que hablamos de qué está pasando en los cuerpos electorales europeos que elección tras elección no sorprenden y que luego Bank como pueden como en Alemania tratando de tapar vías de agua incumpliendo promesas electorales permitiendo el el alivio de buena parte de las cancillerías europeas la propia Bruselas porque la locomotora europea por ejemplo ya tiene por delante un gobierno de coalición de gran coalición que le garantiza estabilidad para una legislatura no así en Italia donde la socialdemocracia ha vuelto a darse un Castañar hizo impresionante vimos el que se dio en en Francia lo estamos viendo en todos los países europeos decía Joaquín Estefanía no ha presentado un respuestas propias a la crisis que vienen padeciendo las sociedades occidentales desde que estallara en el dos mil ocho en en todo su esplendor y cómo se sale de aquí Joaquín porque quién está pensando quién está pensando que esa otra pregunta que nos hemos hecho muchas veces

Voz 0958 33:18 estoy pensando y hay mucha gente en lo que pasa es que luego hace falta que los la las la inteligencia de los las estructuras de los partidos políticos haga caso a esa gente que está que está trabajando no es decir pero bueno es muy significativo lo que sacudiendo fíjate hoy hay un hay un detalle en los medios de comunicación que no hemos hablado ninguno y que tiene que ver con esto no mientras todo puesto está ocurriendo mientras los medios de comunicación ponemos en los titulares Bruselas de tiene la respiración para saber qué es lo que va a ocurrir en Italia las reuniones que están hablando en estos momentos para dar impulso europeísta a europeista clásico a esta Europa las ideas de Macron con todo lo que lo difusas que sean y tal están siendo boicoteado por todos los partidos del norte de Europa es decir entonces que que que fue esas son ahí es donde tenemos que dar las respuestas no es decir es verdad que hay un problema nacional hay un problema nacional en todos estos sitios a donde están ocurriendo todas estas cosas pero claro todos estos países están en un en un club es decir cuyas normas y en un treinta cuarenta cincuenta sesenta por ciento afectan a nuestra vida cotidiana es decir si eso es lo que ya eso es lo que hay que dar respuesta también tiene que haber fenómenos de autocrítica no se dan por no se producen fenómenos de autocrítica yo seguía ayer la intervención de

Voz 2 34:41 Irrintzi en sobre esto y me parecía

Voz 0958 34:43 muy bien todo lo que decía es decir pero no pero a continuación lo dijo nos hemos equivocado en esto fíjate la paradoja que es que Renzi tenga que dimitir por una reforma laboral que él que la que la que la promovido no es decir sí que hay Iker deja o al país era todavía más complicada que la que tenía antes de esa reforma laboral gente esa reforma electoral no

Voz 1727 35:04 aquí en España ya sabéis que Pedro Sánchez dijo ayer que le va a exigir a Rajoy que presente un que se someta a una cuestión de confianza si no consigue sacar las cuentas adelante pues yo claro es que la la cuestión de confianza la pide Rajoy es un mecanismo voluntario no parece no lucía no te consta que estén pensando en eso

Voz 31 35:25 bueno pues no la verdad yo

Voz 1321 35:28 en fin yo creo que en las últimas semanas de señor Sánchez

Voz 31 35:34 ha incrementado un poco según su discurso

Voz 1321 35:40 diría yo más más crítico no ha hacía ha incrementado la crítica de su discurso hacia el Gobierno y y bueno yo creo que que Pedro Sánchez está en una situación el civil él mismo y el Partido Socialista tienen que ser conscientes

Voz 17 35:59 de qué es

Voz 1321 36:00 España en este momento es un país sin gobierno y es un país sino posición sobre todo es un país en el que nadie hace nada no es las sensaciones como oiga pues que alguien haga algo no sea

Voz 2 36:12 ciudadanos tienen la impresión de que

Voz 1321 36:15 evidentemente está claro que el Gobierno de Mariano Rajoy nacional no tiene ni presupuestos ni a cenar eh lo que tampoco los partidos de la oposición son capaces de sacar adelante nada aunque hay una mayoría alternativa hay podrían hacerlo tan es lo que yo llamo o sea lo que es lo que lo que decir en este momento quién gobierne el país son las encuestas Pepa decides que ese es quién hace política es decir los partidos políticos están obsesionados con con con las encuestas en el sentido de que sale una hoy ya están esperando la próxima no y sus tácticas de Polly Dick así su acción política asociación política no tiene nada que ver con las necesidades del país Nicolás necesidades de los ciudadanos Nicolás Nico las reformas imprescindibles que que tiene que tiene pendientes este país sino con sus con una décima más tres puntitos menos y a ver si la próxima sobrepasó al que tengo y quedó segundo quedó tercero es osea esta es la situación de este país y de los partidos naturalmente el Partido Socialista Pedro Sánchez tienen una responsabilidad añadida en esta cuestión es que son el primer partido de la oposición teóricamente son la alternativa de Gobierno digo teóricamente porque es evidente que en la en la en fin no parece que según los estudios demoscópicos sea posible una alternativa en este momento ir de la mano del Partido Socialista yo creo que la declaración de ayer de Pedro Sánchez fue en ese sentido no pero pero es que sabes sabes yo creo que la las los ciudadanos están estamos bastante cansados de declaraciones bastante cansados de proclamas

Voz 2 37:58 tres necesitamos que alguien haga déjame que introduzcan

Voz 1727 38:01 este debate que es muy interesante dos cuestiones muy concretas luego volvemos a a irnos a a los debates de fondo pero dos cuestiones muy concretas la sede estamos contando esta mañana que el Gobierno de Rajoy dejó de ejecutar el año pasado cuarenta y cuatro millones de euros en dependencia hay trescientos diez mil españoles esperando la ayuda de la dependencia trescientos diez mil cuarenta y cuatro millones de euros no se gastaron porque pues por un mecanismo que parece muy difícil de explicar pero pues entiende sea la la dependencia la gestionan las comunidades el dinero lo pone el Gobierno central pone el año pasado el mismo dinero por dependiente que en el anterior de manera que aunque habían anunciado que incrementaban en cien millones el presupuesto total si el dinero que ponían por cada dependiente edad él mismo osea pírrico las comunidades tenían que gastar su propio presupuesto en complementar el poco dinero que el Gobierno central destina va a cada dependiente de manera que las comunidades que son las encargadas de evaluar detectar las necesidades de nuevos dependientes no tenía recursos para eso para detectar evaluar e incrementar la lista de nuevos dependientes como la lista no se incrementaba porque las comunidades no tenían presupuesto el Gobierno a su vez no ponía su parte así llegamos a final de año con cuarenta y cuatro millones sin ejecutar uno un asunto muy concreto dos en el artículo que publicaba en El País Joaquín aunque hablaba de un debate que viene del año ochenta y ocho no daba crédito que te encontraste con un jubilado en en Cibeles las movilizaciones de la semana pasada el año ochenta y ocho suben lo digo ya hablaba de la doble imposición a la que se someten a las pensiones que son capital acumulado lo largo de toda una vida laboral no

Voz 0958 39:53 sí sí bueno podemos juntar las dos discusiones para que para sí sí he yendo a yendo un poco antes de tierra sobre lo de Pedro Sánchez es decir de todo esto vamos a ver el problema sustantivo es que no hay presupuesto sea el problema calificativo es única moción de confianza moción de censura no seguir todos esos calificativos problema sustantivo que no hay Presupuestos problema sustantivo que no hay que si no hay presupuestos no hay subida de las pensiones por ejemplo a no ser que lo aprueben con este mecanismo tan democrático de los decretos es decir problema sustantivo que si no hay presupuestos este problema de la dependencia que mencionó se volverá a repetir el año que viene

Voz 1727 40:38 el primer año pasó que hubo presupuesto es nulo ejecuta

Voz 0958 40:40 bueno eso es el colmo esos por mala gestión porque es que es otro día para hablar de la calidad de la gestión de los de los es osea problema es problema sustantivo es que no hay Presupuestos es que no va a haber presupuestos es que es que para esa calidad de la democracia que ha que está dando lugar a esos problemas y esos disgustos en Europa se le podemos añadir que el principal factor de política que tiene que queda todavía en manos de un gobierno

Voz 1727 41:06 si en este país no existe si la política

Voz 0958 41:08 vetaría la tiene el Banco Central Europeo solamente disponemos de la política fiscal para hacer política en este país no hay Presupuestos es decir bueno como se define esto luego nos extraña haremos de lo tú decías al principio esto no llega del cielo no es decir si llega de hechos como este llega de hechos como éste no

Voz 16 41:29 antes decía Joaquín que que la socialdemocracia de lo que tienen que hacer es proponer recetas propias incierta mente no encuentro que sea una receta propia proponerle a Rajoy que presente una moción de confianza

Voz 1321 41:41 yo creo que como primer partido

Voz 16 41:43 la oposición lo que tiene que hacer es proponer alternativas recetas propias a determinados problemas que hay que ahora la gente pues está demandando de una manera prioritaria como por ejemplo el tema de las pensiones no o es que en fin a proponer una moción de confianza es como el como pedir a Rajoy que se moles no es que no no le veo la utilidad de cara de cara a los ciudad

Voz 2 42:10 asimismo leo tales si la gana no

Voz 16 42:12 lo que se apuntala la gana efectivamente yo creo que en fin lo lo que creo la socialdemocracia está ahí tenemos las pensiones tenemos la la educación pública la sanidad el problema es que hemos se gracias a la sociedad de democracia se quedó en el Estado de bienestar una clase media pero ahora el esos partidos lo único que sí son capaces de ofrecerles conservar a duras penas ese sistema y entonces claro para conservar a duras penas lo que tenemos pues la gente acabado votando opciones conservadoras y eso o se proponen alternativas cuando efectivamente los ciudadanos como en este momento están demandando ahora que ven que bueno se sale un poco de la crisis en fin puede haber una una posibilidad de de actuar más más fácil lo sé propone algo o o en fin pidiéndole a Rajoy que se someta emociones de confianza sinceramente no creo que sea una forma de recuperar terreno político

Voz 1321 43:11 es importante que a mi me gustaría aportar un dato en mi opinión muy relevante a la cuestión que te has planteado de la dependencia la semana pasada el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente señor esquiva intervención hizo hizo una intervención en la Comisión de estudio del Estado autonómico que es una intervención auténticamente de yo acuso sea de verdad que me me gustaría que la gente pudiera leerse de verdad esa intervención porque desde el rigor de su de su claro es un es un experto en economía es decir es una persona con un rigor intelectual impresionante él dio un dato tremendo sobre la ineficiencia de nuestro del funcionamiento del estado autonómico de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos entre las ineficiencias que él expuso que fueron bastantes hay una que tiene que ver con la con la protección social que me pareció especialmente dramática por lo que significa de que la parálisis efectivamente está impidiendo que los recursos públicos vayan allí donde se necesitan qué dijo exactamente es las comunidades tienen competencias en materia social pero no tienen presupuesto los ayuntamientos tienen presupuesto

Voz 0958 44:28 no tienen pero no tienen competencia hasta el

Voz 1321 44:31 el punto de que él dio dos datos tremendos que es los los ayuntamientos tienen superávit hasta de siete mil millones y tienen veinticinco mil millones en los bancos es decir una intervención así tendría que haber supuesto fin alguna algún tipo de atención política es decir los partidos que están allí tendrían que haberse en fin a puesto la altavoz sobre eso para solventarlo mediática decía

Voz 2 45:00 bueno oye yo modestamente

Voz 1321 45:03 el domingo yo hice un resumen de esa comisión me leí las actas la intervención del señor Escrivá fue realmente de de dar un aldabonazo verdaderamente

Voz 1727 45:13 la conciencia política siete mil millones de superávit de los ayuntamientos que ahora va a empezar a liberar Montoro porque se acercan las elecciones y esos

Voz 2 45:21 me dijo este señor pero no se puede gastar en Fuentes gastar

Voz 1727 45:24 la donde un propio y sus propios ayuntamientos sólo están pidiendo es además Hacienda quién va a decidir en que lo que está en qué lo gastan como si los ayuntamientos no tuvieran conocimiento de lo que le pasa a los ciudadanos que viven en sus pueblos y en sus ciudades no de cuarenta y seis ocho cuarenta y seis en Canarias

Voz 32 45:44 última visto pero los pesqueros sin polizario claro descensos si lo oído bien amistad

Voz 2 50:35 seis años después del colapso económico de Puerto

Voz 38 50:37 qué tal el Gobierno del socialista António Costa presume de una situación económica envidiable la economía lusa creció un dos coma siete por ciento el año pasado gracias en gran parte al boom del turismo y de las exportaciones entre tanto la tasa del paro ha caído a mínimos históricos por debajo del ocho por ciento por primera vez desde dos mil cuatro el Ejecutivo de Costa lleva más de dos años gobernando en minoría apoyado sobre una inesperada alianza parlamentaria de socialistas comunistas y los marxistas del Bloque de Izquierda pese a los pronósticos que auguraban el colapso Rápido de la Alianza de Partidos tradicionalmente enemistados la Unión sigue adelante pero cada vez más dominada por Costa fortalecidos por los buenos datos económicos los socialistas han seducido gran parte del electorado de sus aliados y el primer ministro gobierna con la confianza de uno que prevea una victoria mayoritaria en las próximas legislativas

Voz 1727 51:26 por qué en Portugal si quién se atreve con esta preguntándose evidencias que deja esta crónica una las izquierdas no se matan dos el abrazo del oso evitable

Voz 0958 51:35 a su alianza creo yo recordar es una alianza externa no hay gobierno de coalición

Voz 1473 51:38 no hay gobierno en minoría en minoría

Voz 0958 51:41 Costa es decidiese apoyado por fuera por las izquierdas rogó al indicó

Voz 1 51:46 es decir que no es

Voz 0958 51:48 contó lógicamente natural que las izquierdas este empleándose en todas partes

Voz 2 51:52 hola decidió confirma la regla crema la regla

Voz 16 51:58 vente aquí sería posible también una alianza

Voz 1321 52:00 de de las izquierdas que

Voz 16 52:03 de desbancar a Rajoy no no sería posible

Voz 1321 52:06 hola me Maricamen te no porque hay un hay una veintena de diputados en la Cámara Nacional tendrían

Voz 2 52:13 no son tenidos en cuenta para los pactos nacionales incomoda claro es que claro claro claro es que en España hay una anomalía en ese sentido

Voz 16 52:23 otro es que distorsiona todo si tienes razón es la la moción de censura también sería imposible sin el apoyo de de la independencia

Voz 2 52:30 mismo precio no salen las cuentas pero eso claro la poesía hay a estos diputados que sexo

Voz 1727 52:35 que huyen de cualquier pacto nacional evidentemente

Voz 2 52:38 si no te salen las cuentas no hubo una oportunidad de si yo quiero yo quiero quiero recordar

Voz 1321 52:43 que Pedro Sánchez nada más producirse las elecciones del año dos mil quince es decir en el mes de enero y antes de que se produjera todo lo que se produjo posteriormente en este país se fue a corto

Voz 16 52:56 cuál

Voz 2 52:57 como ha señalado que dijo este ejemplo luego quince evidentemente luego

Voz 1321 53:03 ah pues en fin parece que su partido eso no sentó muy bien y pasó lo que pasó y luego pasó lo que pasó con Podemos