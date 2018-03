Hoy por Hoy (06/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:12 son las diez las nueve en Canarias Jordi Sánchez pide al juez Pablo Llarena que le permita salir de prisión y acudir a la investidura Barcelona hay Álvarez adelante

Voz 3 00:21 buenos días Pepa pues si en una escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER Sánchez y universal sino como alternativa pide que se arbitren unas medidas para que pueda ser investido president de su libertad no sólo porque hayan decaído en este tiempo dice las razones que avalaron un expediente la prisión sino también porque ésta sería sin ninguna duda dice él la manera lo más adecuado que garantizar el pleno respeto a la presunción de inocencia a sus derechos políticos y a los derechos de quienes le han elegido también cree que su puesta en libertad es la mejor manera de preservar el normal funcionamiento de las instituciones catalanas plena legitimidad democrática del futuro Ejecutivo catalán este escrito esta petición de libertad para poder ser investido había presentado justamente de esta mañana

Voz 2 01:04 gracias Aitor y el Gobierno de Mariano Rajoy no ejecutó el año pasado cuarenta y cuatro millones de euros que ya estaban presupuestados para la dependencia Antonio Martín buenos días buenos días propone mientras tanto más de trescientas mil personas siguen esperando para recibir ayudas por este motivo José Manuel Ramírez el presidente del Observatorio Estatal de la dependencia

Voz 4 01:21 eso sólo demuestra la crueldad y la estupidez de un Gobierno que no se ha preocupado de gestionar las prestaciones y los servicios para las personas más vulnerables de nuestro país

Voz 2 01:36 la red de Hombres por la Igualdad defiende la convocatoria de la huelga feminista del próximo jueves dos de sus representantes han explicado esta mañana en la SER que los hombres deben asumir un rol secundario niegan que esa convocatoria los excluya son Pablo Llamas Juan José Compains

Voz 5 01:48 yo diría que que para nada estamos excluidos y lo que podemos hacer los hombres es posibilitar y apoyar un poco esta movilización no en esta huelga lo que tenemos es un un rol secundario tenemos que estar apoyando un poco para que las mujeres puedan decir al mundo que si ellas paran el mundo

Voz 6 02:05 así que un día nos colocamos en un papel secundario de apoyo preguntando nuestras compañeras amigas que es lo que necesitan para hacerse visibles en el mundo que me parece un aprendizaje muy interesante para los hombres y Unicef denuncia que alrededor

Voz 2 02:21 de seiscientos cincuenta millones de mujeres se han casado siendo niñas en el mundo una practica la que según esta agencia de la ONU podrían verse forzadas otras ciento cincuenta millones más de aquí a dos mil treinta amplía Toñi Fernando

Voz 0202 02:32 doce millones de niñas en este momento están expuestas a ser ofrecidas para el matrimonio y así cada año con todo la practica se ha reducido un quince por ciento en la última década Isora el año pasado se pudieron evitar veinticinco millones de matrimonios infantiles son sólo números que dejan espacio a millones de aberraciones pero dada la gravedad del asunto cualquier reducción ir Unicef la recibe como una buena noticia la mayor caída de matrimonios infantiles se ha registrado en Asia meridional donde el riesgo era del cincuenta por ciento hace sólo una década

Voz 2 02:59 tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1275 03:03 es un matriz en Madrid Francisco Granados tendrá que volver a los juzgados el próximo lunes la justicia ha admitido a trámite la querella criminal que interpuso la presidenta Cifuentes contra su antiguo compañero de partido por implicarle en la supuesta financiación ilegal del PP Sara selva

Voz 1510 03:17 sí puede implicar la diciendo que Cifuentes estaba al tanto de las supuestas irregularidades en la financiación del PP por su estrecha relación con Ignacio González Cifuentes presentó la querella el pasado quince de febrero como respuesta a esas declaraciones del ex consejero Granados en el escrito el acusa de atentar contra su honor por descalificar su nombre y su imagen también de un delito de calumnia porque dice que pretendió relacionarlas con actuaciones delictivas un delito contra la integridad moral considerando lo que dijo Granados ante el juez un ataque de carácter personal desconectado de cualquier interés procesal el juez ha llamado a declarar a Granados como querellado el próximo lunes doce de marzo

Voz 1275 03:48 el Ayuntamiento de Móstoles retirará el amianto de un colegio público de esta localidad tras las quejas de las familias de los alumnos además se van a inspeccionar todos los centros educativos de Móstoles para saber si hay también amianto en estos edificios el Madrid este Belén Campos

Voz 1463 03:59 la voz de alerta la dieron desde la asociación de padres y madres de alumnos de la Alonso Cano hoy desde la dirección del centro remitieron una carta al Ayuntamiento para transmitirles la preocupación ante la posibilidad de que hubiese amianto en la cubierta del colegio y en febrero el día dieciséis fue inspeccionar lo un arquitecto municipal que tomó muestras de material indio positivo el Ayuntamiento de Móstoles lo que anunciado es que durante el próximo verano se va a proceder a retirar el amianto de este colegio después de que la dirección del centro educativo alertara de la presencia de este material en una sobre cubierta de uralita del edificio

Voz 1275 04:32 la venimos contando todo apunta que habrá comisión de investigación sobre meto en la Asamblea la pidió Podemos el PSOE va a votar a favor Ciudadanos no se va a oponer quedan diez kilómetros de atasco hasta ahora en la M seiscientos siete a la altura de Tres Cantos sentido entrada a Madrid debido a un accidente que se ha registrado esta mañana de los vehículos del siniestro ya se han retirado seis grados a esta hora en la Gran Vía

Voz 21 13:46 conectan con Hoy por hoy Miles Davis

Voz 22 13:49 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 18 13:55 pero

Voz 19 13:59 en la primera fuerza política del Parlament Sella

Voz 1 14:04 yo no voy a tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero

Voz 23 14:11 así que cuando encontraron autopistas somos porque admitimos por de la uno que impregnan el y no por el mundo de la divinidad de la renta mínima el oscilan incita a los que Luis el cabrón

Voz 1 14:23 a otras personas además después esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Rosal cuando exhibía

Voz 18 14:33 finalmente amanezca será por muchas magníficas mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar los servicios informativos

Voz 24 14:45 Ben S

Voz 17 14:51 hola me llamo Myriam indicó buscan emocionar

Voz 26 14:56 me llamo José mi voz busque sorprender te eso me llamo busca sugerir buscase seducirte

Voz 17 15:06 Miyamoto busca ilusionar

Voz 27 15:11 estas voces no tengan trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque fría en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio Andalucía Tech en la SER credibilidad fiabilidad y eficacia para tus anuncios por cierto me llamó Jorge

Voz 19 15:37 corren nuevos tiempos vamos a escucharlos Cadena SER

Voz 29 15:47 sí la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tomes han sido Ahmed han sido me contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansía Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 30 16:00 cuento con preste tu casa pudiste elegir el seguro de hogar piénsalo ya lo has pensado en vente a la mutua con tu seguro de arrogante bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones

Voz 15 16:19 todo a punto es si la primavera la sangre altera en que nos adelantamos un poco te eramos los precios vena tu tienda Ikea

Voz 31 16:28 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es e inste Marte

Voz 18 16:40 unos minutos antes de las ocho y cuarto acaba una hora menos en Canarias

Voz 1 16:53 no todos de los mejores equipos del planeta se juegan la temporada noventa minutos el Deportivo Dani Garrido

Voz 32 17:22 apenas

Voz 33 17:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Ito

Voz 1995 17:29 a Garrido todos muy complejo necesitamos refuerzos por eso llevamos cada martes a Sergio del Molino ya Nacho Carretero Sergio bienvenido Priísta con nosotros en este estudio Evening A Coruña Carretero muy buenas

Voz 20 17:48 qué tal buenos días y Nacho hizo oficial

Voz 1995 17:51 el secuestro cautelar cautelarmente han secuestrado tu libro Fariña tanto en sus versiones online en los libros si lo analógico y lo digital van todos eh secuestrados a partir de ayer el Ibex ya no se pueden distribuirse comprar en librerías

Voz 20 18:08 ah es ahora ya está secuestrado porque ya digo o la la orden de que el libro ya no se puede distribuir ni vender así que nada paciencia aguantar esta situación y esperar a que a que se agilice para que haya una sentencia ahí se pueda desbloquear y podamos volver a compartir Fariña

Voz 1995 18:29 los siguientes pasos a seguir osea que va a pasar ahora

Voz 20 18:32 bueno ahora calculo que tampoco sé decirte exactamente fechas ni pasos porque por suerte hago ese los abogados en este caso las abogadas pero sí que creo que en que en abril eh a principios de abril puede ser a ese era el juicio yo confío en que hay quede visto para sentencia si queda visto para sentencia pues que sea cual sea la sentencia se tendrá que que revocar ese secuestro así que yo confío ya mira estoy tan tan agobiado que prefiere que ya me da igual conserva sentencia lo que quiero es que acabe ya estoy que acabe el secuestro porque me parece me parece muy sorprendente que está pasando

Voz 1995 19:13 toda la prensa internacional de una forma nota se ha hecho eco de esto en nuestro país el estreno de la serie Fariña ha sido un éxito que desde hace mucho tiempo la la televisión no no no vivía un acontecimiento como ese así que la parte que te toca

Voz 20 19:29 por raro que suene enhorabuena sí desde luego como campaña de marketing es impagable pero cree que a mí me dice es si lo cambio te digo que no pudiese ir atrás en el tiempo para evitar todo esto y me dicen que es posible no pasar todo esto el hijo no pasarlo porque porque bueno me merece la pena a mí personalmente no me merece la pena ni el jaleo y sobre todo lo que finalmente significa esto significa que un libro periodístico esté secuestrado

Voz 0538 20:00 me parece realmente preocupante

Voz 20 20:02 sí me parece realmente extraño por tanto no puede puede que sí que a la larga termine por apreciar el ruido que se ha hecho me venga bien no lo sé puede que si a día de hoy todas un toda mi preocupación y mi energía se centra en vida estar comprender qué está pasando y no me permite disfrutar de lo demás au de ese supuesto beneficio que que me puede estar aportando

Voz 1995 20:27 tiene razón en ocho cuando dice que son tiempos extraños esta tarde en la sede del país tiene debate sobre atentos en un debate sobre si Lolita de Nabokov hace apología de la pederastia voy a decir el día estamos a seis de marzo del año dos mil dieciocho por si alguno de ustedes dicho me pudo equivocado época Saiz aportó la radio en vez de la SER ha puesto nota de poca eh a este debate vas asistido esta tarde Sergio

Voz 34 20:51 sí bueno es un debate una conversación a dos entre Laura Freixas y yo a propósito de un intercambio de artículos en el país ISI igual pues nos han invitado en el país han organizó

Voz 35 21:01 todo esto para un combate literario las cuatro de la tarde

Voz 34 21:04 es un combate entre colaboradores de El País que yo creo que es ahora una nueva forma de un género periodístico ir más allá no es pero de momento sin violencia no sé si luego Si esto gusta iremos ya un ring

Voz 1995 21:17 no no está bien que decide ser

Voz 34 21:20 espero que no porque yo me va todo muy mal lo sabía no no la verdad que es un es una cosa extraña que para mí muy extraño que estamos hablando de de Lolita a estas alturas de un libro del que se sabe absolutamente todo lo que sabemos ya lo hemos leído releído y entendido de mil formas pero pero bueno me parecía interesante me parece relevante en un en un momento participar en ese debate porque me parece que estaba diciendo algunas cosas muy disparatadas acerca de de Lolita y sobre todo de la figura del pobre Nabokov que para mí así

Voz 1995 21:51 pobre hombre llega además tiene uno de los mejores inicios deriva de la Historia Lolita mi lengua recorre el paladar hasta pronunciar tu nombre Lolita reveló y es verdad que que que ocurre a las cuatro usted seguir en directo el combate literario entre Laura y Sergio

Voz 7 22:07 Sergio y Laura con calzón rojo

Voz 1995 22:10 con Izquierdo seguido llevará su mejor calzado un para tiempos son tiempos extraños tienen razón razón Nacho hay mucho ruido aunque quizá da igual porque nadie escucha ahí están manifestándose todos los azules saliendo a la calle adueñándose de la agenda social y esto es lo que dicen de ellos

Voz 36 22:34 nosotros estamos abiertos a valorar esa esa

Voz 1995 22:37 no conforme al actual sí

Voz 3 22:39 el IPC el crecimiento de las pensiones con arreglo

Voz 37 22:42 no al IPC hecho una realidad dolorosa pésima que vive mucha gente que como se dice en el lenguaje común y corriente no llega quiero dejar muy

Voz 19 22:49 claro que el Partido Popular desde luego el Gobierno de España empatía con los pensionistas

Voz 13 22:56 claro lo moderno para Montoro debe ser el sueldo de Guindos no guanches

Voz 0882 22:59 cuando es que se equiparen las pensiones

Voz 1995 23:02 entonces hemos llamado los tensión mixtas mayores capaces de tensar la cuerda es peyorativo al contrario desde toda la admiración pensionistas hablamos un colectivo de casi diez millones de personas que son los protagonistas de las últimas movilizaciones en toda España en protesta ante la subida del asombroso espectacular cero veinticinco por ciento de sus pensiones además diga lo que diga el Gobierno uno de los colectivos más castigados punto uno en la crisis económica es uno de los colectivos más castigados ayer este colectivo recibía así a Mariano Rajoy en Badajoz

Voz 10 23:41 corre un tuit por las redes que hice Mayo del sesenta y ocho algunos consiguieron cambiar las cosas

Voz 1995 23:47 febrero del dos mil dieciocho algunos consiguieron cambiar las cosas son los mismos que os parece hecho esta masiva movilización nada menos que en cuarenta ciudades de de toda España

Voz 20 23:59 pues me parece que son muchos lo que pasa es que no tienen Twitter yo siempre suelo decir eso para referirme a un colectivo que es muy difícil de escuchar muy difícil de ver hasta que ocurren cosas como las que están ocurriendo yo creo que hay una percepción engañosa hay que muchas veces sobre todo nuestra generación con el poder y la influencia de las redes sociales se olvida de que hay todo un segmento población amplísimo con muchísimo peso muchísimo peso político que no participa nuestros canales de de comunicación yo recuerdo Alberto Garzón hace uno hace ya un par de años diciendo que sí que él sería presidente del Gobierno en Twitter así de sólo dependía eso de Twitter para muy definitorio es decir esa frase y de que la vida real va Muccino cómo más allá de los dos tres canales que ahora mismo utilizábamos y los mayores son el mejor ejemplo

Voz 34 24:48 sí bueno gobierno yo creo que ha cometido uno de los mayores errores y fíjate que llevamos ya una torera de ellos pero uno de los mayores errores para su propia supervivencia porque creo que daba por descontado el apoyo de los pensionistas

Voz 18 25:00 luego los ha descuidado

Voz 34 25:02 completo yo creo que sacan sondeado directamente de ellos porque daba podemos crear una masa fundamentalmente conservadora

Voz 35 25:12 sobre la cual pues que contaban como común Granero

Voz 34 25:15 voto seguro que ahora mismo se les Se les está yendo pero a manos llenas pero presidente porque se sienten justamente despreciados ya no sólo por la sociedad el Gobierno creo que lo que ha hecho últimamente en los últimos años cuando los prejubilados empiezan a recibir las cartas unas cartas que es que hay que leerlas hay que verlas cuando hay que ver la cara de los jubilados cuando

Voz 20 25:35 lo reciben esa esa cartilla en la cual

Voz 34 25:38 en tono muy triunfal se les anuncia una subida de la pensión inferior al coste del papel de ida eso esa caída el envío de esa carta no entonces raro es un llevan mucho tiempo sintiéndose ninguneados llevan mucho tiempo sintiéndose despreciados no ya por los jóvenes que tienen Twitter cierra ya por por por el propio Gobierno el país están hartos y tienen capacidad de movilizarse yo creo que están a puntito les falta tener tener una voz tener un interlocutor que organice toda esta protesta ahí estaba masa Easy esto va a ser nefasto para para Gobierno creo que no sabe con quien se ha metido

Voz 1995 26:15 no creo Javi no los dos algo no sabe con quién se está jugando los cuartos caro oyes algunas voces después de entender que la situación no es la mejor no es buena para los pensionistas pues claro hoy es esto es algo que ha habido al fuego vamos a escuchar las declaraciones del gobernador del Banco de España Luis María Linde que hacía en la que las soluciones España no debe ser tan alta porque aquí la mayoría jubilados

Voz 1348 26:39 tienen casa que yo no está diciendo en absoluto que eso resolver el problema de las pensiones es si éramos para subir las menos que era un una explicación relativo a que entre los ingresos de España no paramos España con otros países europeos que también cuenta en España la proporción de jubilados conviviendo propia

Voz 1995 27:02 ahí estará la aclaración de esas palabras y nos hemos dado cuenta que históricamente los gobernadores del Banco de España hablan hablan cuando por ejemplo vamos a escuchar lo que decía Miguel Ángel Fernández Ordóñez imputado por la salida a Bolsa de Bankia cuando defendía sin embargo la salida al parqué de esta entidad

Voz 38 27:22 es la de Bankia el plan de integración fue elaborado por Asesores Financieros Internacionales es una firma importante por Deloitte y son firmas bastante prestigiosas y el Banco de España lo único que hace es no ponerse no a la a la salida a Bolsa hasta

Voz 1995 27:41 también el mismo criticaba la gestión de las cajas de ahorro en este país como si él no hubiera sido el gobernador del Banco de España

Voz 11 27:48 las cajas de ahorro empezaron a actuar como bancos en todos los aspectos del negocio

Voz 39 27:52 cardio desde la expansión territorial las titulizaciones y la financiación en los mercados exteriores hasta la equiparación en retribuciones de equipos directivos si hubiera les

Voz 1995 28:03 lado en paralelo para asegurar la misma capacidad de respuesta a una hipotética situación de crisis esto es lo que decía echando la culpa la culpa Europa vamos a hablar hoy con María Jesús Fernández hombre Jesús es doctora en un hospital de Bilbao es una de las muchas personas que se han echado a la calle en esa ciudad para reclamar unas pensiones dignas de Jesús tiene sesenta y seis años pero ha decidido no jubilarse hasta el año que viene María Jesús muy buenos días buenos días porque no se ha jubilado usted todavía

Voz 0538 28:31 pues porque faltan médicos la tasa de reposición que tenían que haber hecho el Gobierno no lo ha hecho tenemos problemas con sustituciones con muchos cosos

Voz 1995 28:41 usted cuando escucha el gobernador del Banco de España decir que aquí los jubilados tienen casa usted qué siente qué piensa

Voz 0538 28:48 siento mucha pena por toda la gente que no llega a final de mes oír esas palabras es como si les clavara una apuñalada

Voz 1995 28:57 y cuando escucha cero veinticinco por ciento como subida de ascensiones sabiendo que en muchos casos la subida para muchos pensionistas no es ni tan siquiera equivalente al coste de esa de la carta donde será anuncia

Voz 0538 29:10 eso es una cuestión muy sencilla es una bajada de las pensiones no es una subida el cero veinticinco la vida sube más que el IPC porque claro ellos cuentan el IPC pero hay que contarle

Voz 40 29:23 las la la luz

Voz 0538 29:26 la comida los fármacos y eso es bastante más que el IPC con lo cual el cero veinticinco es una bajada de las pensiones

Voz 1995 29:36 pues como ven va a ser muy interesante la conversación con María Jesús Fernández tiene muchas cosas que que contaros tiene usted que enseñaros muchas cosas María Jesús será dentro de unos y otros

Voz 41 30:01 nada

Voz 18 30:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 30:17 sí que buscar

Voz 18 30:19 con qué ordenador seguros de coche pues que sepas que sólo uno que ofrece el mejor seguro y al mejor precio gigas tarde naves que en la web de Línea Directa donde sino

Voz 15 30:30 Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el billete directo punto com una compañera

Voz 47 33:32 sentarse relajadamente delante del volante ser amables en la conducción tanto con los vehículos que nos circundan como con los ocupantes de nuestro propio vehículo no aproximarse demasiado al vehículo que nos precede porque eso no va a hacer que lleguemos antes

Voz 0882 33:46 Barcelona con sesenta mil vehículos Madrid Valencia y Zaragoza son las ciudades con más coches limpios en términos absolutos porque en cambio a la cola de España se sitúa en las provincias de Teruel Segovia Cuenca porque presentan las tasas más bajas de coches híbridos y eléctricos respecto del total del parque móvil y también hay que tener en cuenta el reciclaje de los vehículos porque como destaca Nieves Rey portavoz de Cuén ves muchas partes de los coches son de plástico

Voz 48 34:16 si la industria de la automoción utiliza mucho plástico reciclado aunque sólo absorberá pero evidentemente cuando hablamos de reciclar plástica hablamos retirar todo tipo de plásticos no solamente que llega a nuestra nevera nos sino que hay otros sectores comerciales son más industriales que también fabrican plástico grandes cantidades

Voz 0882 34:32 este estudio realizado por Unespa la Asociación Empresarial del Seguro también presenta el retrato robot del tipo de conductor que lleva un coche limpio predominan las personas de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años y siete de cada diez

Voz 32 34:46 son hombres

Voz 18 34:49 espacio Eco un espacio en colaboración con Ecoembes

Voz 50 34:58 si tienes aquí Fenosa pitidos en los oídos toma sonó Beat una cápsula el día de su alivie esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 51 35:09 Toni cigarrito

Voz 18 35:12 quienes encabezan las reivindicaciones sociales

Voz 1995 35:14 en España esperan volver a hacerlo de la mano que otros colectivos el próximo sábado diecisiete de marzo son el poder de los pensionistas o como decíamos antes de los pensionistas los mayores capaces de tensar la cuerda para mejorar las condiciones de vida de todos a la voz el himno con Nacho Carretero vamos con María Jesús Fernández todavía no se ha jubilado hombre Jesús espero poder jubilarse el año que viene verdad sí sí entonces cómo cómo va a ser su huida cuando deje de deje su trabajo en los qué tal cómo va a ser su vida

Voz 0538 35:47 pues vivida bueno yo estoy trabajando en una mulata

Voz 1995 35:50 este día grande

Voz 0538 35:53 mi vida siempre ha estado muy ocupada saque seguirá estando ocupada a parte de mi trabajo profesional algo muchas cosas y estoy muy implicada en todos los problemas sociales entonces seguidas tan preocupada

Voz 1995 36:06 sus hijos María Jesús van a vivir mejor o peor que usted

Voz 0538 36:10 mis hijos vivirán bastante peor que yo no sólo Mis hijos sin la mayoría de los hijos de nuestra generación

Voz 1995 36:18 por qué cree que que salir a la calle para solucionar el problema que entiendo que ustedes el colectivo sale a la calle hablando de las pensiones pero las reivindicaciones muchísimo más amplia

Voz 0538 36:29 si la indicación fundamental es que tenemos el sistema público de pensiones que tiene una ley eh esta ley dice claramente que este sistema es sostenible y eso es lo que tiene que tener clara la juventud a ver hay una ley que ampara el sistema público de pensar

Voz 18 36:53 el sistema de Seguridad Social

Voz 0538 36:55 entonces el sistema de seguridad social hasta el año dos mil todos los que se pagaba por las cuotas de los trabajadores no se recogió se gastó en otras cosas por ejemplo aviones por poner un ejemplo hay un cálculo que tendría que haber ahora de reserva medio billón

Voz 18 37:16 on de euros para

Voz 0538 37:18 en esta situación afrontar las bajas cotizaciones esto es los cotizaciones lógicamente están hechas porque vino una reforma laboral entonces las reformas laborales han hecho que las condiciones de trabajo sean mucho peores han quitado los subsidios a los de cincuenta y dos años han quitado los puestos de trabajo las mujeres digo mujeres porque eran fundamentalmente mujeres cuidadoras de las personas dependientes entonces el Gobierno de Rajoy lo que está haciendo es que peligre sistema de Seguridad Social no porque el sistema de seguridad social no sea un sistema potente serio esté amparado por la ley

Voz 1995 38:08 créame María Jesús que por aquí pasa mucha gente pero poca tiene tanta fuerza en sus palabras la forma en la que las transmite como como usted Sergio

Voz 34 38:19 sí evidentemente hay un problema de de precariedad laboral oí la disminución Velasco de la cotización porque han bajado los sueldos pero es que también ha bajado la la más Areal iba a ir bajando porque pero por una cuestión demográfica no por una cuestión de que vamos a un país cada vez más envejecido donde va a trabajar cada vez menos gente donde la población activa va a ser menor la población pasó a ser cada vez mayor entonces el problema es que nos enfrentamos es muy serio a medio lleno a largo plazo a medio plazo a medio de la gente que está trabajando ahora ahora mismo las pensiones de los que estamos sentados en esta mesa en el estudio no están garantizadas por el sistema actual no poder final

Voz 1995 38:57 pero eso dice María Jesús dice muy bien es un tema de gestión

Voz 34 39:02 en el cómo gestionamos norte

Voz 1995 39:04 el recurso el tío luego ya pensando de dónde sacamos los recursos Sergio pero lo que usted pone manifiesto valerosos es que es un problema de gestión

Voz 0538 39:12 Ley General de la Seguridad Social el su artículo ciento nueve dos dice claramente que cuando no llegan las cuotas el Gobierno hará aportaciones de los presupuestos generales del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social ir Rajoy está incumpliendo la ley estoy cumpliendo otro tema muy importante que es que en vez de hacer aportaciones está haciendo préstamos por qué esta haciendo préstamos está haciendo préstamos para que desde

Voz 18 39:48 copa le cuadro el pago

Voz 0538 39:50 el déficit pero lo que legalmente tiene que hacer es hacer aportaciones al sistema de Seguridad Social como se aporta la sanidad a la educación a cualquier ministerio

Voz 1995 40:05 esto parece parece evidente que tenemos mucho que aprender y no no sorprende también que no haya más colectivos no sé si a usted le parece raro que no haya más colectivos esperemos que el día diecisiete sí pero porque no hay más otros colectivos si me permite más jóvenes en esas movilizaciones

Voz 0538 40:23 bueno la la movilización ha comenzado con los pensionistas pero el día diecisiete se llama a toda la población y el diecisiete ya están contabilizados más de cien puntos de concentración manifestación del Estado es bastante mayor de lo que fue el XXII

Voz 1995 40:46 María Jesús Fernández es doctora futura pensionista Si hoy no sauna una buena lección sobre sobre cómo hay que interpretar bien las cosas muchísimas gracias María Jesús agradezco profundamente gracias

Voz 0538 40:59 gracias

Voz 1995 41:01 las diez y cuarenta minutos una hora menos en Canarias este es un asunto que nos preocupa ahora vamos a otro que es bien interesante hablamos del consumo de consumir de una sociedad ya preparada para consumir veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año al lado de casa Nacho han puesto un gimnasio Veinticuatro horas no a la hora de me casé a la altura de ala de la misma llame de gimnasios no yo paso al lado alguien a las tres de la mañana eficiente la necesidad de ir a qué voy a ir a las cuatro de la mañana hundía solo para ver quién hay ahí que está haciendo no Serge

Voz 20 41:33 me gusta que abra de veinticuatro horas porque a cualquier hora que pase está abierta está abierto curioso

Voz 1995 41:38 pero jamás va a entrar en rojo más de hecho me voy a cruzar de acera para no hay una amplia capa social española de gente que paga la cuota

Voz 1 41:47 final FISA agenda siguen nació el diez de de Tonino

Voz 30 41:56 hombre los pesqueros cien polizario caros de estos porque este treinta y uno de marzo

Voz 55 45:55 durante todos estos años contigo perdí

Voz 34 45:59 es lo único

Voz 55 46:02 que sigue como el primer día es la Ignacio

Voz 18 46:07 elige la hipoteca naranja veían con el precio que buscas era once de comisiones encuentra la ING punto es

Voz 56 46:16 es que pudo ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 57 46:25 no se preocupe ahora misma visuales de seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 18 46:31 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 29 46:40 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 1 46:54 cadenas

Voz 1995 46:56 llega la era del consumo total del abierto veinticuatro horas sin descanso

Voz 7 47:02 consumir y consumir hasta

Voz 1995 47:05 obligatoria la alegría de felicidad la felicidad basada en consumo en peluquerías en guarderías en supermercados en gimnasios abiertos las veinticuatro horas día y noche tú y yo me imagino claro me imaginaba el mundo apocalíptico eh cuando era esa idea muy muy tipo Blade Runner pero no sé si el mundo de Blade Runner realmente está ya pasando por la por la Gran Vía yo no me di cuenta Nacho

Voz 20 47:30 pues debe ser pero yo creo que tampoco esto es nuevo mira una recoge una estamos hablando de abierto veinticuatro horas había un cartel A Coruña en la Ciudad Vieja de Coruña y lo que obviamente que no atienda que habría veinticuatro horas entonces el IRA curioso porque en esta tienda cabría veinticuatro horas entre otras muchas cosas porque vendía de todo vendían cebo vivo para pescar antes unas ciudades costeras tan típico no vender cebo vivo para ir a pescar entonces el cartel pues el paisano del cartel pues eh quiso poner os reflejar las dos principales características de su tienda que habría veinticuatro horas al día cebo vivo en texto y días veías en el cartel veinticuatro horas abierto cebo vivo y era un como una tienda de veinticuatro horas de cebo vivo yo decía joder que demanda tan brutal de cebo allí en esta ciudad que tenemos una tienda veinticuatro horas de Ceuta

Voz 1995 48:20 amaba mucho a la tenencia llegado a ver eso tiene una máquina de Ben en Mazarrón en Murcia Lagoa cola quiere es una máquina a la a la una máquina de cebo vivo para poder irse a pescar no

Voz 20 48:33 claro es que es todavía un señor ahí detrás del mostrador por si a las cuatro de la mañana se van a su boda con el cebo vivo la podía resolver David Cova es tienen horarios distintos de los demás hay hay una desde anoche en periodista y poeta Sergio Fanjul que vive en Lavapiés

Voz 34 48:49 así que tiene una serie divertidísima en redes sociales que es encuentros con la cultura en el Carrefour de Lavapiés donde el entrevista a gente a poetas escritores se encuentran en el Carrefour Davis que está abierto las veinticuatro horas y una serie maravillosa del fraude de la sociedad abierta las veinticuatro horas Bab va haciendo fotos de supermercados que supuestamente abren las veinticuatro horas que están cerrados es maravilloso

Voz 1995 49:16 bueno vamos a invitar a esta conversación a Javier Garcés psicólogo experto en consumo Javier muy buenos días buenas días poder comprar algo veinticuatro horas al día yo no hablo por Internet hay que ahí es otro mundo abierto veinticuatro horas trescientos veinticinco es preciso como sociedad nos abre posibilidades o por el contrario cierra posibilidades como sociedad

Voz 3 49:37 para entenderlo hay que entender que no es producto de ninguna reivindicación de los consumidores no esto es una estrategia impulsada por los propios comerciantes y si lo hacen obviamente es porque se compra más y si fueran a comprar lo mismo a vender lo mismo que he tenido que abrir más horas obviamente no sería un negocio El negocio abrir más porque algo que está comprobado en esta actualmente que cuanto más tiempo tienen los consumidores diecinueve comprar no es que comprime más horas que compran mucho más

Voz 1995 50:05 pero eso no se da en este caso es casi evidente que consumir más es construir peor

Voz 3 50:12 claro que el problema que tenemos los consumidores que actualmente la mayor casi se habla de hasta el setenta pues en todas las compras son compras impulsiva es decir que no había no habíamos pensó hacer al salir de casa sino que vemos de repente en el escaparate algo que no sabíamos a lo mejor insistía lo compraron Menis y contexto que estemos cuantas más horas estemos estimulados igual que está claro que cuanto más tiempo estemos un centro comercial más compramos pues cuanto más tiempo tengamos estímulos en las calles más más compramos

Voz 1995 50:44 comprarse un traje no sé unos zapatos de una tienda

Voz 34 50:49 a las cinco de la mañana y qué tipo de persona es alguien que va a las cinco de la mañana hay hombre sentado ya estás a que no que no hay narices a comprar un traje

Voz 1995 51:00 no creo que tenga que ver con el consumo como es el perfil Javier

Voz 3 51:06 es de esa situación Geraldine esto vamos un poco retrasados respecto a lo que es un fenómeno ya de la luz

Voz 18 51:12 de lo que su héroe urbano general en todo

Voz 3 51:14 punto no estamos imitando la ciudad es imitan a Nueva York y es fácil verlo de la ciudad que no duerme es nuestra ciudades no van a dormir en el sentido de que los comercios están están abiertos a las ciudades mucho en esa ciudad es que el consumidor de repente compre a las cinco la madrugada lo mismo que compraba las doce es que a lo mejor en algún momento de debilidad contra lo que no hubiera comprado sea lo que por ejemplo está bien que hace un ejemplo no que la persona que hay aquí lo que no puede dormir y que en la situación normal lo que hace es estar en casa pues no sé viendo la radio y la televisión ciertas alguien saltando a la calle si acaba entrando en un centro comercial y comprar en una noche de insomnio lo que nunca hubiera comprado

Voz 1995 51:56 entonces esto yo por ejemplo en la Gran Vía en Madrid hay un sitio veinticuatro horas abierto de bocatas de jamón Javier yo dije aquí negociar alguien ha visto la oportunidad porque el jamón eso sí que hay cualquier hora de eso estamos de acuerdo no Javier

Voz 3 52:12 sí sí a B ahí está el simientes establecimientos las estrategias por ejemplo de veinticuatro horas la impulsarlo mucho los gimnasios por ejemplo a poner un ejemplo evidentemente la estrategia comercial gimnasia habiendo veinticuatro horas en cierta forma puede ser Massana que la de un hipermercado ardiendo veinticuatro horas no ha es es distinto hay un fenómeno consumistas y hay un fenómeno urbano que solamente sean las grandes ciudades eso comenta o no que las ya son ciudades que afronte la noche él ya no existe por muchos motivos entonces ahora se ha juntado todo se ha juntado el hecho de que tienen que competir los centros comerciales con el hecho de que por Internet o por el móvil uno puede comprar veinticuatro horas y el hecho de que las ciudades porque esto pasa en las grandes ciudades ya son ciudades en el que está el comercio continuamente había las calles cada vez llena y es un fenómeno que vaya más

Voz 1995 53:03 pero no coincide también con este fenómeno del consumo veinticuatro horas no solamente grandes ciudades es decir en muchas ciudades no coincide con un fenómeno justo lo contrario ya que cada vez hay más gente consciente de que el consumo no es algo en sí mismo positivo y trata de de moderar lo actuar en consecuencia tratando de que el planeta sea sostenible hay una serie de valores asociados a el control en el consumo lo tenemos todo a la vez