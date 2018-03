Hoy por Hoy (06/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 SL

Voz 1673 00:11 son las once las diez en Canarias el presidente del Parlament de Cataluña convocado el pleno para la investidura de Jordi Sanchez para el próximo lunes a las diez de la mañana Sánchez que sigue en prisión preventiva ha pedido que se le ponga en libertad o al menos que se le permita acudir a esta sesión mientras tanto se reúne hoy tanto la Mesa de la Cámara como la Junta de Portavoces somos al Parlament amplía Pablo Tallón en el hipotético caso de que el juez autorizada la salida de prisión de Sánchez el candidato independentista no tendría suficientes apoyos para ser investido en primera vuelta para entendernos en el pleno que empezaría el lunes a no ser que sus para Cataluña ya Esquerra convenciera para que sus cuatro diputados votarán a favor y conseguir así la mayoría absoluta si esto sucede cuarenta y ocho horas después

Voz 3 00:48 podría volver a intentarlo como en segunda vuelta sólo hacen fan

Voz 1673 00:51 damas si es que no es en este caso bastaría con que dos diputados anticapitalistas votarán que sí y con que dos abstuvieran que es algo que todavía no está garantizado al margen de estos resulta llamativo que tú Rehn ha convocado oficialmente el pleno un cuarto de hora después de que la fecha se hiciera pública a través del escrito que Sánchez ha enviado al juez de hecho la convocatoria firmada de su puño y letra ha llegado casi una hora después esta es una nueva reunión en la subcomisión parlamentaria para alcanzar un nuevo pacto educativo el PSOE ha insistido en el inicio de esta sesión en que si no se llega a destinar el cinco por ciento del PIB a educación se va a levantar de la mesa siguiendo esa reunión está Adela Molina buenos días qué tal buenos días los socialistas mantienen el órdago que lanzó ayer Pedro Sánchez y en las puertas de la reunión la portavoz de Educación ha insistido en que van exigir ese cinco por ciento al Gobierno fue destine ese cinco por ciento del PIB educación como suelo de financiación del pacto se levantarán de la mesa ahora mismo se destina educación el cuatro coma uno por ciento del PIB el Partido Popular califica de irresponsable la actitud de los socialistas insiste en que lo fundamental es llegar a un acuerdo en el gasto por alumno ciudadanos que conoce que sin el PSOE el pacto educativo no tendrá sentido aunque aseguran que seguirán trabajando mientras que podemos lamenta que los socialistas hayan dejado al PP capacidad de veto en la subcomisión lo que ha llevado las negociaciones a este punto sin aparente retorno a esta hora los portavoces están reunidos a puerta cerrada del exterior el Observatorio Sirio de Derechos Humanos calcula que decenas de personas han muerto entre ayer y hoy en Guta de hecho Cruz Roja Internacional ha anunciado que detiene de modo temporal sumisión de ayuda en ese territorio sirio debido a la violencia informa Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:19 quiénes entraron ayer en ese convoy describen un panorama sobrecogedor según la propia organización miedo

Voz 1673 02:24 sufrimiento de familias que lo único que les pedían es que sede

Voz 0116 02:26 tenga el bombardeo entregaron toda la ayuda que pudieron incluso con combates cerca hasta que la inseguridad imposible a sus equipos seguir según el Observatorio de Derechos Humanos que es una organización independiente contraria al régimen los datos quedan recopilados son de ochenta muertos en las últimas horas y más de trescientos

Voz 4 02:42 heridos y el Gobierno ruso ha negado esta mañana

Voz 1673 02:45 a ver nada de porque un antiguo espía de ese país está hospitalizado en Inglaterra por un supuesto envenenamiento las autoridades británicas están investigando el suceso mientras el Kremlin ha ofrecido su cooperación dice que no saben ni la causa ni a qué se dedicaba ahora ese antiguo agente once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:03 es el Matri en Madrid el acabamos de conocer la policía liberada una víctima de explotación sexual que estaba siendo sometida a agresiones físicas y sexuales por distintos miembros de una organización aquí en la capital era obligada a ejercer la prostitución en plena calle Polígono Marconi era obligada además a entregar todo el dinero a sus controladores quiénes se aseguraban de que cumplía con los servicios sexuales además la policía ha detenido a uno de los mayores traficantes de Burundi anda de la noche madrileña es una droga que anula la voluntad de la persona llevaba cinco meses actuando en discotecas y after hours donde abordaba a sus víctimas a después robarles a la selva

Voz 1491 03:34 sí lo ha lanzado esta mañana al confidencial el hombre les hacía unos polvos son los disolvía la bebida y al poco tiempo la droga comenzaba a actuar anulando como dices la voluntad de sus víctimas hombres y mujeres las acompañaba a un cajero para que sacaran dinero en efectivo y luego las llevaba a casa para robarles más dinero o joyas en una noche podía llegar a llevarse decenas de miles de euros actuaba sobre todo en las discotecas del centro de la capital la policial lo ha detenido por los delitos de robo con fuerza robo con violencia estafa y hurto los agentes han conseguido dar con él gracias a las descripciones de algunas de las víctimas el estafador ya había sido detenido con anterioridad más de una docena de veces

Voz 1275 04:06 hasta ahora está reunida la comisión de investigación de Bici Mad en el Ayuntamiento de la capital que debe decidir cuándo comienzan los trabajo

Voz 1673 04:12 los para analizar la compra del servicio municipal de alquiler de bicis

Voz 1275 04:15 Felipe Serrano buenos días buenos días una hora

Voz 0622 04:17 llevan reunidos en los once miembros de esta comisión que deberían ponerse de acuerdo hoy en la fecha para comenzar con la investigación propiamente dicha y también en la lista de comparecientes los grupos se quejan de que todavía no han recibido toda la información el Ayuntamiento explica que la que aún no se ha facilitado es la que se encuentra sujeta a una cláusula de confidencialidad entre Bono y la EMT o bien aquella que necesita autorización judicial este grupo el Partido Popular afirma además que la EMT pagó otros cuatro coma seis millones fuentes municipales afirman en cambio que una cosa es el contrato y otra diferente incurrir en gasto para mantener el servicio cinco grados

Voz 4 04:54 hemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 5 05:01 las familias deberán salir de viaje pensando que ese es dicho del coche no es nada si salgo por eso las familias de verdad

Voz 6 05:09 necesitan un seguros como el de Mapfre con el que tienes garantizado en servicio en carretera veinticuatro horas ante cualquier problema Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1673 05:22 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:29 SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:33 lo importante es quitarse primero los tópicos de encima ya silla uno de los sitios así que Alex cuantas veces te han dicho estas series tan buena que no parece española

Voz 3 05:44 lo bueno es es ese está empezando a aburrir desde hace unos años ya comisarios empezó eso ya ahora parece que ya hemos confirmado que que que hacemos series internacionales y los datos lo demuestran realmente estamos en un momento de la ficción nacional

Voz 1995 05:59 en un mundo tan increíblemente competitivo

Voz 8 06:02 bueno mensual Álex Pina es es un referente

Voz 1995 06:06 miles de duros compitiendo por la atención de la audiencia Naciri la casa de papel se ha convertido en un éxito internacional del que no conocíamos precedentes nuestro país trasmisión Antena3 hace ya casi tres meses Netflix ha incluido la ha incluido en su catálogo para ciento noventa países y ahora a día de hoy miles espectadores de todo el mundo han elevado la seria la categoría de este fenómeno de masas con su propio nombre además es la fiebre roja como el espinas director productor guionista está detrás de muchas muchas de las horas que usted ha invertido en su vida a una serie de televisión Alex está detrás por ejemplo de Los Serrano

Voz 8 06:48 Arco la esto me vas a buscar la ruina de Los hombres de Paco lo llamo Paco Miranda inspector de policía

Voz 6 06:58 os aseguro que la manera nombre casado y no tenemos miedo la de hipocentro Miyamoto

Voz 1995 07:10 creo que la casa de Babel es según portal muy conocido en el en el gremio y medio debe la casa hay papeles la mejor serie española de todos los tiempos Alex

Voz 3 07:23 era increíble sí sí es un dato increíble estar en y mediar en las más populares entre los veinte primeros yo creo que es algo que nadie se puede imaginar estar por delante de series no sé cómo narcos como montones es que que realmente son espectaculares Crown es algo que uno no se podía imaginar no y cuando además está aquí producía cuando el para España para Antena tres Si genial porque es un producto muy muy complicado para televisión generalista que venga vida se meta en ciento noventa países de pronto lo pues es algo con lo que no contadas así estamos fascinados Cometa

Voz 1995 08:00 la Álex tuvo llegas a casa después de Dolly aventajando en personajes tus giras sacase coges un libro así después de haber o llegas y te pones a ver si te pones a podría haberse eres hombre no sé

Voz 3 08:17 me pongo a ver series esta es la realidad ahora mismo estamos en una burbuja de producción de ficción audiovisual en donde se produce ya más de lo que de lo que se puede bueno muchas veces veo pilotos pero hay que estar ahí estar viendo viendo también lo que se hacen para mí es un placer

Voz 9 08:32 dijo pero también es una deformación profesional porque las

Voz 3 08:35 como como como guionista sigue así que es complicado pero sí si veo series el libro lo dejo para cuando en la CAM

Voz 1995 08:41 y cuando tienes una comida familiar en entorno de seguridad a Titi viene tu cuñado y te dice Alex tengo una idea para una serie

Voz 9 08:51 sí sí

Voz 3 08:52 pues mucho sí y luego yo que tienen las lo bueno que tiene la ficción es que todo el mundo tiene ideas y todo el mundo es el ocurren a todo el mundo le pasan cosas no Asahi así que bueno siempre la gente te dice muy amablemente que dice pues yo tengo una idea o mi familia o mi abuelo o metal todo el mundo tiene ideas

Voz 1995 09:09 el diario de esas con respeto de pero recuerdas alguna especialmente voy entre combinarlo llamativa es decir el tengo una idea de una nación

Voz 3 09:19 sí bueno de ahí hay de todos los ahí nada vuelo una vez que contaron la historia de un abuelo que tenía una doble vida allí en dos pueblos es decir siempre hay cosas y y y que ocurren realmente asombrosas no en todo esto no pero no generalmente eh las series el desarrollo es mucho más complicado y es un diseño de personajes son muchas más cosas de hecho está la idea matriz está sobrevalorada porque al final bueno un atraco hacer una trago fíjate hemos visto tantas veces hay hay están hoy es son otras las causas por la que es un éxito

Voz 1995 09:56 que hablamos de un atraco ideó el lenguaje universal K

Voz 9 10:00 el atraco también es universal

Voz 1995 10:02 pero el lenguaje que tienen las series en las que tú trabajas las que tú diseñas es universal hemos encontrado críticas a la serie siempre positivas además eh por ejemplo las redes hemos encontrado youtubers italianos hablando de la casa de papel

Voz 9 10:16 el hacha ahora acá allí uno coma anotaran

Voz 1995 10:18 ceses

Voz 6 10:23 CIU brasileños casas de papel

Voz 9 10:30 Platini aunque queda la escasa incluso

Voz 1995 10:35 eso el chico conocido cantante de bachata Romeo Santos habla de la serie en su cuenta de Instagram tú qué crees que triunfaba Lexus a imagino que además no es algo que tú hayas sido buscas en el inicio seguro que no lo encuentras a qué crees que se debe ese éxito internacional de la casa de papel

Voz 3 10:59 bueno pues es es complicado no descomponer el éxito es complicado pero sí que realmente ahí ahí yo creo que hay unos elementos no al final lo que hemos hecho es llevar un género que existía en el cine que es el género el atraco perfecto lo hemos llevado a televisión y esos permite que los personajes sean mucho más poderosos porque al final noventa minutos minutos es un atraco perfecto en cine la poesía día de diseñar y hacer crecer los personajes son es muy limitada no al final nosotros hemos hecho más de mil minutos de ficción y eso hace que los personajes sean muy poderosos Access que están juntado por un lado eso por otro lado que la serie tiene una mirada femenina pero es muy masculina está construida en andamios masculinas no hay realmente esos son los dos elementos que yo puedo decir lo además no lo sé el hecho de que costó totalmente fascinados con la serie nunca se puede saber muy bien no portugués

Voz 1995 11:52 los momentos esto la serie más no sé cómo decirlo Marat tonelada UAW del mundo más que Friends era el delito no sea la gente se sienta a ver el primer capítulo así el vallado Cardin y a partir de ahí el primero la gente ya puede parar el cine para el tercero es la serie más de decir que es un fenómeno que ocurre ya en muchos lugares de Europa es la serie más maratoniana perdón por el palabro del planeta es eso es fase Nati me ha me acuerdo un no Nos básicamente sólos no

Voz 6 12:24 las tienen una una regla de oro no que es nada es lo que parece es lo mismo esto trabaja con esta misma regla en como o tiene un algo una esencia que tú llevas seria tras ser hecho series de este tipo

Voz 3 12:38 siempre adelantamos lo que nosotros utilizamos esa esa idea es inversión de expectativas realmente llevábamos al espectador a que crea que todo va a cambiar lector

Voz 1995 12:49 me ha nosotros no pasa igual en el programa de la expectativa

Voz 3 12:54 esta política además es así pero si realmente intentamos que esto ocurra a constantemente porque al final es lo que hace que sea adictiva la serie no efectivamente en las seis es la más maratoniana seguimos por quinta semana con seguridad el número uno estos algo inaudito ahí y creo que eso la medida la que ahí esta semana de cinco coma tres de capítulos por sentada es una brutalidad no es un nivel de adicción muy grande todo lo que está pasando desde que haya banderas en partidos de fútbol de Arabia Saudí tatuajes toda esta locura realmente forma parte de un fenómeno que yo no había conocido ninguna

Voz 1995 13:32 que en Brasil el disfraz

Voz 8 13:34 más eh más famoso en estos días la más

Voz 1995 13:37 la más famosa es la de tu serie el famoso Carnaval de Brasil la gente ha optado por tu máscara para para disfrazarse bueno hablamos con Álex Pina es el hombre del momento hace la serie del momento imagino que tengan ha llegado ya a propuestas Nuestra Steven Spielberg de del hombre que emocionó a Steven Spielberg seguro vamos a utilizar esa frase en algún momento imagino que en estos momentos estarás viviendo algo en tu profesión porque Alex lógicamente no no empezó ayer hace series llevas mucho tiempo pero imagino que tu profesión este este un momento como nunca antes se había vivido bueno de eso vamos a hablar con Al expira dentro de unos minutos

Voz 2 14:11 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 14:15 que hay un seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos los dos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 11 14:31 sí

Voz 12 14:36 Colita disponible a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 6 14:44 con lo que quieras

Voz 13 14:50 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pas que favorito

Voz 2 14:56 es todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos nadie

Voz 13 15:03 qué mejor que el equipo de deportes de la Ser para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 6 15:07 la SER Deportivos a las tres de la

Voz 14 15:09 tarde una hora menos en Canarias muy grande

Voz 15 15:18 miré ya hemos de un centro de estadística es estamos haciéndonos encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 16 15:25 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque yo me pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta de señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 7 15:39 esta deriva Omer que cuadriculada

Voz 16 15:42 me corazón quiere la película es porque te gusta no gustamos

Voz 17 15:56 no es Trejo eran superen los ocho millones de usuarios

Voz 18 16:01 desencadena un millón ciento veinte mil no siguen en poquito más de quinientas treinta y seis mil personas empezó tendremos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal legionario más de dos millones de personas han dejado nuestra aplicación dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER y estamos muy satisfechas pero queremos ser más a la Cadena SER Kone

Voz 19 16:31 corren nuevos tiempos

Voz 15 16:33 vamos a escucharnos

Voz 20 16:41 solomillo exclusiva Virtus esté el mutuo

Voz 6 16:45 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 21 16:53 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo hay puede variar debido a distintos factores más información

Voz 1995 17:00 lejos punto com piensa que querían y centrarte

Voz 17 17:02 Smith seguros a la mutua hito porque no te lo extraes piénsalo

Voz 6 17:06 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones enjuto a punto es vital del día

Voz 2 17:23 trescientos euros por tu tratamiento de implante máscara sale a los vital desde Vitaldent reserva ya tu consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno en vital del punto com tu salud empiezan toda tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 20 17:43 yo lo que quiero este caso si esto

Voz 22 17:48 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 20 17:52 ahora mismo avisó el experto en seguridad

Voz 23 17:53 suena para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 2 17:56 se protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 24 18:06 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragarse los dos tiempos la prórroga bajo la lluvia de subir Tea de saltamontes al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 6 18:26 te has preguntado si ser padre compensa pesa

Voz 25 18:30 diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 6 18:40 la misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches menos

Voz 26 18:45 es difícil calcular bien las distancias Feinstein se son entes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción encuentra las óptico de confianza en seis punto es barra visión

Voz 27 18:59 en ya sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros lo tenemos te llevas una fibra muy potente y además dos líneas de móvil gratis los espera que obtenemos más cositas te damos

Voz 2 19:10 dos smartphones también gratis estos del llamado gratis al quince diez al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 1995 19:31 Alex finas el creador de algunas de las mejores series de nuestro país y ahora ya del mundo porque ahora ya es un éxito del llamado de de Hollywood

Voz 3 19:41 una llamada alguna gente decida jamás alguna gente lo dieciséis Hall Alex de siempre

Voz 1995 19:47 como esa llamada de Hollywood

Voz 3 19:48 no bueno ha llamado gente de Estados Unidos llamado gente de de de la verdad es que de todas partes no porque al final lo bueno que tiene el yo creo que una de las cosas buenas de la hay muchísimas malas eso ya lo sabemos vamos a terminar todos vestidos igual etc pero una de las cosas buenas es que lo que tú haces aquí en nosotros estamos en Aravaca en un pequeño pobrecito Paco llega a todo el mundo y luego pues de esa de ese mundo de de nos han llamado partes de Brasil de Méjico bueno ahora estamos en en todo muy efervescente pero hay que tener mucha calma hay verlo todo con con cierta tranquilidad

Voz 1995 20:23 si necesitas ahí ayudan a nosotros caída sea como agente

Voz 3 20:27 a la palabra como agentes ya el Vitoria

Voz 1995 20:29 de tal encargado de Hollywood que se mueve gracias hemos me gustaría no oí porque tu trabajo hay un trabajo en la sombra que no vemos ratas lo que hacemos es y está bien que se no disfrutar de de productos finan no vemos las horas que tú te vas a un equipo desarrollando ideas sobre todo no conocemos el proceso así que vamos a intentar Egin ejemplificar en en estos minutos de radio no vamos a intentar crear vamos intentar enganchar a la audiencia utilizando los mismos elementos que tú utilizas con tu series en que Alex que debíamos

Voz 14 21:08 no

Voz 1995 21:08 mantenerte al principio un poco un misterio no desvelar mucho tienes al principio

Voz 1 21:12 le

Voz 28 21:13 ya lo contamos todo sacábamos Agustín no está con nosotros un tal Álex X

Voz 1995 21:23 aquí verías dejarnos alguna clave de tipo de niño de pasó algo te en el cole pero eso te pusiste en casa sólo a ver películas algo no

Voz 9 21:32 bueno no debiera de yo era de la banda de los travieso realmente no sé cómo me digas más

Voz 1995 21:38 hay que ir a un niño que un adaptado entonces no sabía cómo expresar su creatividad a un niño hiperactivo vamos a ir un momento atrás en el tiempo y hay tuya lo confiesa es vale estamos esperando la confesión

Voz 3 21:57 el arte no la confesiones que yo realmente era el un poco el gamberro de clase no yo creo ideas que ocurran malas ideas pero así oscura eso es muy creativos

Voz 1995 22:12 sí es que el mal encierra en sí mismo una necesidad de construir necesitamos un tonto y portería hacer de de amigo divertido vas a morir en algún momento de la serie tiempos de viajes de amigo divertido de arena

Voz 8 22:27 sí vale es dos dos en el cole sois muy hola qué tal con el idiota no vale

Voz 1995 22:39 la negro Xperia no de obra actuar además no sabe actúa de una forma no sé si informó viendo películas de Georg entre Bolivia Eaton reclama Trinidad Pavel reclama a él hace es algo que tengo dentro a ver si hay un conflicto en esta entrevista conflicto puede ser Tensión sexual no resuelta que entre los otros dos no sé si eso más oportuno pero hay ahí a lo mejor no sé me interpreta yo creo que debería estar enamorado de de de Alex desde pequeños y no lo has contestado todavía te acuerdas de mi del cole tantas horas

Voz 3 23:26 vestuario del gimnasio

Voz 1995 23:27 no quería decir algo pero en ese momento claro parece algo que nos lleva a otro sitio fíjate que deberíamos está viene vamos bien veo que este argumental de esta entrevista está funcionando bien pero necesita pues lo que se apostara muy de moda Alex tú lo sabes algo tipo Stranger Things poner un poco de fantasía y misterio altos cargos

Voz 30 23:52 la Unión debería tener algún súper torero algo así sugiere eso es el acento yo supone uno tu pueblo tenías el super poder de flipado pues

Voz 9 24:09 es ahí ahí está

Voz 1995 24:16 vamos al exe sincero estamos contiene esta entrevista

Voz 3 24:19 Nos bien bien bien vamos vamos por buen camino

Voz 1995 24:22 entonces ya los estamos acercando al finales de la primera parte de la entrevista y hay que poner un gancho valgo para que la gente vaya al segundo les hagan Cliff Hunger Ugly no es una seria incivismo

Voz 8 24:34 Hunger Games

Voz 1995 24:37 vale aquí tendríamos que contar algo que pasó paso deja en vilo osea es así como funcionan las series cuando antes de acabar me dices hago

Voz 28 24:49 yo que quiero

Voz 8 24:51 les Cuéntame soy tu padre lo sabía lo estuve intuyendo

Voz 1995 24:59 que lo sepan

Voz 9 25:02 el haber Alex llamamos

Voz 1995 25:04 ya a Netflix o crees que debemos trabajar un poco

Voz 3 25:07 pero hay que trabajarlo todavía antes de llamar

Voz 1995 25:10 Boris compitiendo en el fondo y esto lo contaba

Voz 28 25:13 es uno de los grandes de pistas

Voz 1995 25:16 plataformas que tú compites contra la atención tu cuando creas serie ya no es como antes que también lo sigas haciendo lo que compites en un espacio determinado a una hora terminaba en una franja de televisión a las ocho de la noche el fuego ya compites contra la atención del espectador no solamente contra un partido de fútbol compites con que yo quedado a cenar compite GB voy a ir al Museo compites contra la atención global y es muy fácil además perderse no cómo lo hacéis como trabajáis en silla de retener a alguien y que tu vida sea la más vista más confirma que eso lo haces muy bien cómo trabaja ascenso

Voz 3 25:48 sí yo creo es que ahora la oferta es brutal a que mucha gente el primer capítulo se entonces nosotros hay varias cosas que hacemos cuando estamos en la pizarra no la primera es cuando un guionista proponer algo nosotros siempre decimos esto lo has visto ya sí lo hemos visto va pues entonces no lo hagamos no poder realmente la ficción se clon así misma saben tantos minutos elección que siempre buscamos

Voz 9 26:14 algo que sea original personajes con tesis originales

Voz 3 26:19 constantemente cambiarle el paso al espectador él cree que este es el antagonista el malo obvia de pronto le das la vuelta dices pero no era tan malo nosotros siempre trabajamos una ambigüedad moral que es tanto vis a vis como como la gaseosa Apple trabaja en esa ambigüedad moral es decir los personajes no son tan malos si hacemos

Voz 9 26:37 el resto juego que es lo más adictivo no para espetado

Voz 3 26:40 el también de exactamente L cambias inesperado lo del esperado eso es un poquito lo que creo que ahora mismo es a la ficción

Voz 1995 26:47 si la casa de papel y otros trabajos suyos en inversiones pero tú que estás viendo recomienda maître serias

Voz 3 26:54 no te lo que estoy intentando ver es Veo veo muchos primeros pastar el día lo que se hace pero por ejemplo a mí The Crown es una serie que nada parecido a un fascinante escrita con una minuciosidad de orfebre y creo que es una serie muy muy maravilla

Voz 1995 27:14 es una serie basada en la en la vida de la reina de Inglaterra

Voz 9 27:18 que ella misma ha visto usted me gusta bastante que sí que tiene mérito

Voz 3 27:23 yo creo tiene mucho Benito porque al final dices da pereza como decir puede haber una se la reina sin embargo luego crees apasionante está atrapada bueno me parece que es una serie de un nivel altísimo la verdad

Voz 1995 27:35 creo en el gran alguno más

Voz 3 27:37 esas son esa es la que estoy viendo ahora tendría memoria de otras cosas que ya estoy viendo también la de Berto Romero Movistar que la verdad me parece que tiene es un personaje al que yo admiro mucho peores

Voz 31 27:49 profundamente rápido y ágil Iker

Voz 3 27:51 está haciendo una una ficción muy lateral

Voz 31 27:54 al un con con

Voz 3 27:57 muchas cosas originales y creo que hay que hay que joder con cada vez que ve algo en España está haciendo de una forma un poquito más abortando innovando creo que creo que está muy Alberto Romero está haciendo muy bien tiene momento

Voz 1995 28:10 es maravilloso estuvo aquí hace unos días hablando de esa serie de mantas maravilloso divertidísimo además con una duración exacta ahí que te va a permitir siempre no sea no aburrir en ningún momento es una gran seria así que nos quedamos con The Crown que habla de la red Ana de mira al gasto que también habla de la reina de la mano otra las dos hablan de reinas Alex todas las surten mundo nos gusta mucho que vayas por ahí pero el mundo situaban de Hollywood vete a poco pero por porque nos gusta mucho presumir entonces cuando vayan ahí que todos crean que en España somos igual de listos que tú ese estado se idioma hasta esto en español medio medio allí más listos que yo incluso no les gusta mucho el éxito enhorabuena y gracias por el trabajo nos has dado muchas muchas horas de alegría de entretenimiento de satisfacción de intriga así que en nombre de todos los espectadores de este país hemos pasado horas y horas sin saberlo veintiuno BG debemos acrobacias hora universal muchas gracias

Voz 3 29:08 nosotros ya los espectadores que son los que de alguna manera

Voz 1995 29:10 Alex Pina grandes

Voz 32 29:13 les sueldan los sí sí al regreso yo te digo de hacer porque ahí Risto

Voz 20 29:45 oye ya que éstos con el móvil en la mano llamaría el seguro de coche que te ofrece el mejor

Voz 2 29:51 precio llegas tarde mira si ya estamos llamando a línea directa para hacer una gestión

Voz 10 29:57 todos lo sabe línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor

Voz 6 30:02 prefiero garantizados nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 30:07 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 11 30:10 sí

Voz 33 30:16 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 6 30:28 la filosofía no es una lista de nombres LOC Hume Adam Smith Descartes Spinoza Lightning son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas que soy que es la vida es la única certeza soy mortal de esa condición de mortal es de donde parte cualquier otro pensamiento posterior Irene Lozano piensa allí existe todos los martes

Voz 2 30:57 la Benemérita las gárgolas Francia cadenas

Voz 6 31:05 que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho

Voz 28 31:11 Quique ha sido cómodo como lo he dicho

Voz 18 31:13 pero es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados

Voz 6 31:15 que te vaya bazofia pura bazofia pura esas declaraciones bazofia pura me parece de una bajeza me parece bien que den explicaciones porque esto subrayó pues que ya va

Voz 34 31:30 está de tanto ocultismo

Voz 6 31:33 la base fue antes tiene que vender esa comisión parlamentaria dar la carrera

Voz 26 31:36 el cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 11 31:44 la Cadena Ser se abstuvo

Voz 35 31:45 sí eso comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 36 31:54 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 37 32:02 eh

Voz 38 32:06 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 11 32:17 tú

Voz 20 32:21 pues a ayudarles buenas llamaba porque quiero alarma si esto

Voz 22 32:27 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 23 32:30 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 2 32:36 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 39 32:49 qué tal muy buenos días en Jazztel sabemos que tú buscas de lo bueno lo mejor ir a lo mejor lo superior claro y nosotros lo tenemos ahora te llevas una fibra muy potente y además dos líneas de móvil gratis pues espera eh que aún tenemos más cositas te vamos a dar dos smartphones también gratis esto sí que es UAW eh llama gratis también al quince diez sí sí al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 1995 33:18 once y treinta y tres minutos una hora menos en Canarias estamos de acuerdo en que ingenios de muchos tipos nosotros los martes solemos hablar con dos Mozart no sé si es correcto el plural de la cocina dos Cervantes del gusto y sin embargo si alguien les dio una genialidad tendrían derecho a quejarse

Voz 28 33:37 de eso vamos a hablar hoy con el genio Don Giovanni en de la cumbre lo muy buenos días Andrea

Voz 1995 33:41 que acaba de Asturias y el genio de Sasha Sacha Hormaechea muy buenos días presto aparece Asturias no sé si por lo verde pero sí por la oralidad antes llegan a Noruega antes de entrar en el asunto de hoy dejan edad de las felicidades Andrea la Academia de la Guccini te hace poco el diploma de la buena cocina para los y los italianos ahí valora mucho lo que te estás haciendo aquí

Voz 9 34:08 Islam valorado mucho nombró esperaba bueno me encantaba hay que estar

Voz 1995 34:17 es la historia de Andrea es muy es muy curiosa porque Andreas economista era economista un economista deja de serlo

Voz 9 34:22 no no no no número son siempre importantes e somos todos

Voz 1995 34:26 es economista y un día entro en un restaurante de Madrid le pareció tan mal a la cocina italiana entre voy a poner entre comillas gran mana a la cocina italiana de este restaurante que dijo no obstante no prestó este hombre no puede poner a quitarla decidió hacer una oferta comer economista se debió a bien qué hacer no afecta dueño restantes se quedó con el restante y aprendió entonces la cocina pues tu tu cocina tiene sigo aprendiendo ahora

Voz 8 34:53 ese es el espíritu este se despide Sasha otros

Voz 9 34:57 un poco de COPE la receta del admiten

Voz 1995 35:01 le está estamos los italianos ahora en tu país valoran mucho porque es una forma de defender la cultura este concepto digital italianos se representa muy bien cuando restaurante representa bienes

Voz 9 35:12 es la más maltratada está en todo el mundo no hay restaurante italiano una pizzería pero también a la más maltratada lo cualquier abre la cocina italiana de de pizza con piña

Voz 1995 35:26 mirar eh alcanzó Trade con la polémica en la polémica de la bicha Campiña mientras él es verdad que la próxima una una boloñesa a cada uno lo va haciendo a su estilo Sasha pero es verdad que por fin lo que muchas veces comemos no tiene nada que voy a decir está tan lejos tan lejos tan lejos de la realidad que

Voz 9 35:46 con tomate vi que es contra Mario Carbonell era bueno lo borrara de pacto más maltratado lacado nada si hay muchas carro natas se Carboneras cabrón hadas lo que hay mucha coronadas Bonnard poco

Voz 1995 36:01 bueno e hoy vamos a hablar de los derechos de autor en la en la cocina está hecha porque parece que si bien en algunos territorios según fácil identificar los cuantificar los determinarlos lo vuestra que existe la cocina se echen

Voz 4 36:15 bueno yo creo es la primera vez en la historia de la cocina que se plantea seriamente ya

Voz 1995 36:20 Cobo fue uno de los personajes

Voz 4 36:22 más interesantes de la cocina de este país el duque de gastronomía que que ya mandaba dinero por haber copiado recetas a cocineros franceses desde España Arturo Pardos con cuando Stefan yo creo que es la primera vez en la historia donde es empezar a proteger esos derechos yo creo que antes ya se hacía ocultando las recetas durante aquellos cocineros que no soltaban receta y hoy en día vuelto estar tanto que mira de empieza a estar en las librerías de derecho libros que tienen que ver exactamente cuál este concepto

Voz 1995 37:00 si esas otras Estados habrá ensancha el libro que es colecciona habitual al taxi titula alta cocina derecho de autor de Santiago rodó Robert Guillén abogado de Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona alta cocina hay derechos de autor porque hay una inversión hay una producción hay un desarrollo hay una idea que tarda mucho tiempo y después de invertir tiempo y dinero verá la luz a la luz hay una inversión eh

Voz 4 37:25 sí lo que pasa es que hemos pasado de lo el concepto de la cocina popular que son esas recetas que estábamos hablando de Asturias de las fabes de las lentejas de las croquetas y de una misma pizza a

Voz 8 37:39 la creación de alguien

Voz 4 37:42 algo determinado y que ve que los demás sólo copias de él no tiene ningún provecho yo creo que en un comienzo empezará todo este mundo con la identificación de las recetas donde violento la primera reivindicación que hay es la de tu dime ya que hace es mi plato que que viene de mi casa es decir gente que ha trabajado en muchos restaurantes que acaba planteando su propio restarán implantada la receta original de donde la prendió y la colocan un sitio o con otro nombre

Voz 1995 38:12 yo estoy satírica pasa muchas veces visto tus platos en otros sitios

Voz 4 38:16 sí a mí me parece estupendo

Voz 9 38:19 hombre no la cocina de trajes es un homenaje

Voz 4 38:21 que hay gente que se indigna a los enfada José molesta tampoco tanto porque de repente no aparece su nombre y en el Madrid mucho que va poniendo los los perfiles de los restaurantes donde salen los platos yo creo que tampoco es tan necesario yo creo que es la exageración del yo pero bueno ya empezamos de quién es la letra yo yo me imagino que esto sería Tonino como cuando eres cuando a la música popular en pensaba ir a desempeñar esa pensaba que eso qué hacías tú con una dulzaina y una pandereta unilateral de derechos de autor y al final fue la forma de

Voz 1995 38:55 alguien pero dejan preguntarle si por ejemplo alguien interpreta hace eso en lo hace mal no se pienso en lo sudor miles y menor duda se encontrase en algún sitio peores que bueno imagino que ya es mi interpretación pero mal hecho

Voz 9 39:09 no me saltaría el diría por favor de corregirlos es en Denver Darro quiere hacer algo que que le gustaba yo eso estoy encantado e las recetas voy tranquilamente eh que lo haga bien pero especialmente si se lo dice que eso nada un nuevo Milicic mío no se dice Si hubiese mete otra excepto otros José Gemma me interesa que pueda parecer yo creo que el Sevilla va a imitar un plato tuve hace creo

Voz 4 39:36 Nos por un acto individual yo creo que es más un acto colectivo es decir que se encuentre que montaban Ana y una vez ahí viene en este libro y José Andrés el había montado un sitio y uno ex socio suyo por ejemplo montó enfrente este otro lugar que tenía la misma carta la misma decoración todo exactamente lo que él había creado dos eso fue estamos hablando Estados Unidos una parte de denuncia Michel Bras que es uno de los grandes cocineros de la Historia francesa creó un postre que es el que creo que unos todo todos herculano se después especie de bizcocho pastel relleno de una crema el un origen de cacao que se fundía al abrirlo

Voz 1995 40:21 ah eso es lo llevo en algunos sitios el volcán de porque es cuando

Voz 4 40:25 no hay a inventó su reclamación cuando pide los derechos de estos no solamente es todas las bodas de Europa que se sirve ese postre sino todas las veces que se servía mal es lo que reivindicaba adopción conmigo

Voz 1995 40:39 entre pero déjame por ejemplo hay sentencias que sentencias en Alemania en dos mil quince Un tribunal federal sentenció que podía constituir una fracción una infracción fotografiar un plato de cocine difundirlo redes porque podría vulnerar los derechos de autor de la obra para impedir ese tipo de difusión algunos restaurantes de prestigio que prohiben a los comensales fotografiar los platos yo sí voy a vuestra restaurantes puedo fotografiar ahí

Voz 9 41:03 el abajo Mido aceptó dejamos

Voz 4 41:06 ni yo tenemos José de fotografiar que se hiciera aquí lo que se en esa sentencia lo que se hablaba era de que yo me esfuerzo muchísimo aunque este plato tengan buen aspecto hito haces una mala foto

Voz 1995 41:17 el tarde estás como vale pasen otros órdenes habida pero si yo hago la foto la foto mía el platos era tuyo pero esa foto lleva siempre va a ser igual tu creación que por fin tiene mucho de arte es mi foto es mi foto entonces eso es propiedad mía ahí no hay conflicto

Voz 4 41:33 todo esto tú te parece que sería lógico tú vas vienes aquí vas al Museo del Prado es Las Meninas una de las grandes creaciones de la historia de El ser humano le hace una foto esas meninas son tú

Voz 1995 41:49 las esto perdona esos Google Google tiene un proyecto museístico con símbolos que con el fin de acercar la cultura a todo el mundo ha fotografiado algunos museos más importantes entre ellos el Prado entonces la foto del Prado milimétricamente expuesto para que puedas desde la mayor cercanía a disfrutar de Saura esa oscuridad de Google cuadros de todos los españoles y por extensión es patrimonio de la humanidad pero la foto es de Google hice lo preguntas dicen sí claro pero como en nombre de la cultura Tejero tú con una obra que nos pertenece a todos

Voz 4 42:22 yo sí es esto porque si ha funcionado muy mal en la historia de las propiedades ir porque sí

Voz 28 42:28 eh bueno algunos es funciona bien

Voz 4 42:32 Nos algunos algunos invadirán aunque algunos han

Voz 1995 42:34 eso ha funcionado muy bien claro pero yo creo que esto

Voz 4 42:37 de ser mucho más relajado pero bueno pues datos ahora lo que más nos encontraremos frecuentemente en las cartas será el origen de que alguien protesta porque ese plató era mío lleno en dónde sacaremos es plato que hoy estamos hablando de la creatividad o no pero voy fíjate encantado esto de de de que ahora Google también tenga parte de Velázquez no pues si por lo menos vacía

Voz 1995 42:57 esa es esa suyo el cuál es nuestro Ése es el Goya

Voz 9 43:00 no vamos a alguno que te hace un gol estoy colocaban diferente veinte ya no les puedo decir nada Toulouse ya carpaccio de gambas otro llama mosaico de carabineros estar en el mismo plato

Voz 1995 43:11 tiene que ver con la evolución de la cocina imagino que en lo que en su día fue una sopa de tomate hola en su un poco de ajo otros Adrían poco viviendo eso dio lugar al gazpacho y a partir de ahí Lass no sé creo que hay como entrenadores españoles un cada español tendrá su propia receta de Patxi hará su propia selección de fútbol

Voz 4 43:31 entonces es cuando tenemos aquello de ir paseando por el campo y encontrarnos el campo lleno de grandes vallas o pequeñas vallas que no se pueden llegar al río y yo creo que estas cosas lo único que hacen es ABC será para atrás a veces volver a esa parte de esconder los resultados de duro abajo cuando lo genial es volver No somos una farmacéutica afortunada y lo que él me encanta porque día me pasa una cosa bastante fascinante que es me empezó a llamar a todo el mundo al restarán a los amigos y los que no conozco porque Google había cerrado en el resto durante unos días así había dicho que estaba cerrado determinada a veinte en no saber que costó recuperar esa parte con lo cual ya también propiedades

Voz 1995 44:24 tienes tienes se habría muchísimas gracias y cada vez por cierto se dan cuenta iban al mercado hay más variedades de manzanas cómo distinguirlas usarlas pues nos va a explicar Mikel Iturriaga ente lleva fresco

Voz 1584 44:37 las manzanas tienen cierta fama de aburridas ibamos a ser sinceros no son precisamente el invitado estrella que te alegra la fiesta con sus chistes a sus bailes enloquecidos su virtudes justo la contraria la discreción y el saber estar con cualquier ingrediente que le pongas al lado para lograr la armonía sólo tienes que saber elegir bien la variedad la gran Smith por ejemplo te dará un punto crujiente y ácido la Golden Fuji mucha dulzura hilar reineta un nivel un poquito superior lo que ha sabor se refiere

Voz 1539 45:06 hay millones de platos que puede hacer

Voz 1584 45:08 la fruta pero hoy os voy a contar cómo se hace la mejor salsa o puré de manzana que yo probado jamás pelas tres manzanas y las pones con cien gramos de mantequilla una pizca de bicarbonato sal en una olla rápida las dejas cociendo entre cuarenta o cincuenta minutos a fuego suave y luego tritura cuando la apruebe este preguntarán qué ha pasado ahí dentro para que sabrá semejante maravilla la ciencia te dirá que el bicarbonato y la presión de la olla han propulsado la cara de la manzana hasta el infinito y más allá también puedes no preguntarte nada comerte la directamente con cualquier carne asada o a la plancha

Voz 18 45:42 más fresco un espacio en colaboración con Carrefour

Voz 2 45:52 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy y en Facebook y hoy no te quieres perder hora25 humano

Voz 6 46:09 son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información del día

Voz 2 46:14 algunos fallos en la gestión de temporal mareo lo vieron fuera sus buenas noches Ángels amarillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán alguna responsabilidad en el Gobierno

Voz 25 46:22 desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com

Voz 6 46:29 la aplicación móvil de la Ser

Voz 25 46:31 hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 26 46:38 salud doctor bonito que le pasa a este Real Madrid

Voz 1995 46:42 se han ido viendo los síntomas al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 40 46:46 mira esto con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de icono

Voz 6 46:52 ya te puede costar un jugador de las características

Voz 40 46:54 la música

Voz 6 46:57 te agradezco mucho es detener la ves un placer del que preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes gris va cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues vamos a hablar de fútbol al de todo un poco pero en El Larguero con Manu Carreño signos también en el punto es que Arenas tercera y última temporada de El gran apagón

Voz 41 47:26 a gran apagón

Voz 42 47:28 tercera y última temporada con Macarena Gómez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro Nancho uno

Voz 16 47:39 os castigo Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 6 47:43 qué ganas canta el gran favorito puedes escuchar

Voz 38 47:48 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com es algo que ocurra el gran apagón

Voz 35 47:57 la narración de una noticia conflictiva o polémica requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 36 48:03 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 26 48:12 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchas para los cocineras que siguen sin saber porqué nos hace llorar la cebolla

Voz 6 48:19 ha sido de Etiopía panal una sustancia con la que las teu ya se defienden de sus depredadores sea nosotros Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 2 48:39 corren nuevos tiempos

Voz 6 48:43 escuchar

Voz 20 48:57 se podrá ayudarles buenas llamaba porque quiero sí

Voz 22 49:03 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 23 49:07 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de su faena para que el hereje hoy mismo la alarma instalar

Voz 2 49:12 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita de escucha

Voz 6 49:27 por de usted agenda de esto

Voz 2 49:30 vicios sutiles

Voz 0127 49:37 buenos días si está pensando en hacer una escapada la montaña hay algunos consejos de la Guardia Civil que debe tener en cuenta antes de salir mire bien qué tiempo va a hacer planifique el horario para tener margen devolver de día haga sólo recorridos para los que esté preparado avise también a alguien dónde va ir procuro ir siempre acompañado por un guía o con otras personas lleve también en la mochila una linterna un impermeable un chaleco reflectante y una manta térmica para estar preparado en caso de accidente o de tener que pasar la noche allí

Voz 2 50:06 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 24 50:12 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis figura maquis vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más continuaron a lo que ella responde que me tienes

Voz 6 50:28 amargar el día más especial de mi vida Papa preguntados si ser padre compensa

Voz 25 50:33 con diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 1995 50:46 donde cincuenta minutos una hora menos en Canarias en pleno siglo XXI quizá digo solo quizá no hace falta que te guste qué hacer una carrera o un máster para aparecer una persona ilustrada digo quizá porque quizá documentales todo está en los documentales la clave saber elegir bien y para eso tenemos a este Gabilondo

Voz 7 51:06 eh

Voz 28 51:09 este buenos días

Voz 1995 51:11 tu misión es hacernos pasar a mí por gente culta no es fácil

Voz 1539 51:18 menudo marrón que acabáis de colgará las espaldas pero yo lo pueden

Voz 43 51:22 sentar vales empezamos lección uno de parecer listo que estamos en primero de ocultismo

Voz 1539 51:29 vale esta semana Novas aparecer listo si no has visto el Oscar al mejor el documental que ha ganado el Oscar al Mejor Largometraje Documental mana es fundamental porque sabes que han dado los Oscars esta semana un documental se ha llevado el premio este documental está en el que no hay excusa está está accesible es un documental como la copa de un pino

Voz 34 51:52 eh bueno

Voz 1539 51:54 no hay excusa trata sobre el deporte usted dirá pues mira Ambel deportes que no me interesa porque yo prefiero otra no importa a mí tampoco me gusta el deporte y me he quedado enganchada a las dos horas que dura el documental pegada al sofá con las veinte años que tengo

Voz 6 52:08 el objetivo era demostrar que los sistemas para pillar a los atletas eran una porquería

Voz 44 52:16 soy fan todos todos y cada uno

Voz 6 52:18 Ellos con una broca al que me temo que fue

Voz 44 52:22 si sabes lo suficiente

Voz 6 52:24 siempre encuentras la manera de engañar a las pruebas son fáciles de falso es muy fácil

Voz 28 52:32 es muy inquietante como como

Voz 1995 52:36 cómo hacen porque la trama del del documental es hacer que un ciclista