Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

qué tal está muy buenos días hoy la lluvia va a darnos una tregua en la mayor parte de España son los esperan algunas gotas en el oeste de la península pero ojo porque para mañana vuelven anunciarse chaparrones generalizados Donald Trump ha sumado esta noche una nueva renuncia al rosario de dimisiones que acumula ya en apenas trece meses de mandato esta vez el que se va Gehry com el principal asesor económico del presidente que dirigía el Consejo Económico Nacional una baja importante porque es el artífice de la reforma fiscal una de las pocas victorias de Donald Trump en el Capitolio hasta la fecha com lo deja por la guerra comercial que Trump ha declarado al resto del mundo imponiendo aranceles a la entrada del acero y el aluminio también a EEUU México Canadá y la Unión Europea estudian ya una respuesta y el presidente norteamericano ha vuelto a amenazar a los Veintisiete esta noche

del Wi pueden hacer lo que quieran dice Trump pero si lo hace in pondremos un arancel del veinticinco por ciento a los coches europeos apenas hora y media después que conocía la renuncia de Gehry com Un liberal enfrentado a los halcones de la médica First que rodean al presidente con la salida de este consejero Trump ha perdido ya a la mitad del equipo de colaboradores con el que empezó el mandato y aquí en España Rajoy no le ha quedado otra que desautorizar a la ministra Tejerina a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes por la huelga feminista de mañana ocho de marzo las dos habían dicho que ellas harán huelga a la japonesa trabajando más en el Senado ayer por la tarde la senadora de Nueva Canarias María José López Santana le pregunto al presidente si eso es lo que propone el PP de las trabajadoras si por ejemplo que es lo que quiere el PP que las camareras de hotel las que Ellis trabajen más

Voz 3 02:18 a la camarera tiene que limpiar unas veinte habitaciones mover y a ser más de cuarenta camas en día habitaciones que se ven obligadas a limpiar en menos de doce minutos hice hablamos de sueldo por la limpieza de habitaciones que cuestan de media setenta euros las que Ellis cobran de dos a tres euros Ante este panorama díganle a una camarera de piso que el jueves haga huelga a la japonesa tal y como han manifestado miembro de su partido que hagan ochenta camas en lugar de cuarenta díganle que deja así como se defiende los derechos de las mujeres

Voz 1727 03:12 qué ha hecho o no algún miembro de mi partido decía Rajoy a partir de las nueve le vamos a preguntar en Hoy por hoy a la ministra del ramo la ministra de Igualdad a Dolors Montserrat si ellas se reconoce en las palabras de Tejerina aquí fuentes o en las de Rajoy es miércoles a mitad de semana siete de marzo víspera de esa jornada de reivindicación que ya se anticipa histórica ICO noticias que vuelven a dar la medida del camino que queda por recorrer Aimar Bretos buenos días buenos días en Asturias han encontrado el cadáver de una mujer en un embalse

Voz 0027 03:44 en el día armón en el río Navia se trata de una gijonesa de cuarenta y tres años se desconocen las causas de la muerte pero es una de las tres desaparecidas en el Principado en apenas dos semanas aunque la Guardia Civil no cree que sean casos con

Voz 1727 03:55 en Jaén los investigadores del intento de violación

Voz 6 03:58 el grupo a una menor han detenido a otros dos sospechosos los dos son menores también la policía tiene identifica

Voz 0027 04:06 las dos otros y han quedado en libertad bajo fianza dos de los tres ex jugadores de la Arandina acusados de abusar de una adolescente de quince años Antonio que depositar seis mil euros y no podrán acercarse a menos de un kilómetro de víctimas

Voz 1727 04:19 y al Gobierno se le abre otro frente del descontento el de los regantes de Alicante Murcia y Almería protestan en Madrid para pedir al Gobierno soluciones ante la sequía

Voz 0027 04:28 que ahí sigue a pesar de las lluvias de estos días en la última semana el agua embalsada ha subido tres puntos pero los pantanos sólo están al cuarenta y siete por ciento once puntos menos que el año pasado estas alturas veinte puntos por debajo de lo normal para estas fechas

Voz 1727 04:40 a ver qué dice la previsión

Voz 0027 04:46 Jordi Carbó muy buenos días buenos días

Voz 0978 04:48 del conjunto de toda la semana hoy es el día que esperamos un tiempo más plácido más tranquilo hacer sola la mayo parte de horas con temperaturas que eso sí no van a subir demasiado hecho a esta hora de la mañana

Voz 0027 05:00 hace más frío que las últimas esta mañana más fría

Voz 0978 05:02 que llevamos de semana el ando en gran parte del interior en menos de cinco grados bajo cero en pueblos de montaña algunas nieblas pero en general el día será soleado contempló

Voz 1727 05:13 lecturas durante la tarde en las máximas

Voz 0978 05:15 hasta quince grados van a bajar un poco en el Mediterráneo pero aún por encima de los quince cerca de los veinte en Canarias el viento no desaparece pero sí que afloja su para fuerte todavía al sur de Tarragona y norte de Castellón y a medida que avance la tarde veremos más nubes pero hasta la próxima noche no esperamos que vuelva la lluvia sobretodo al suroeste de la península

Voz 1727 05:39 y en los deportes el Real Madrid ya está en cuartos de la Liga de Campeones tras la victoria de anoche en París Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:46 buenos días Pepa uno dos en el Parque de los Príncipes los tres goles en la segunda parte habría Cristián el marcador cinco minutos gol ciento dieciséis suyo en Champions y noveno partido consecutivo que anota en la competición igualando el récord de Van Nistelrooy empataban Cavani a falta de veinte para el final volvía a desnivelar Casemiro a falta de diez clasificado también el Liverpool empató cero en casa con el Oporto y esta noche dos más desde las nueve menos cuarto Manchester City Basilea cero cuatro inglés en la ida

Voz 7 06:09 en Londres lo Tottenham Juventus empate a dos en la ida como eh

Voz 8 06:19 ir

Voz 7 06:20 hay Nino y muy atractiva

Voz 9 06:25 a tu tristes

Voz 1727 06:40 entrevista esta mañana la ministra de Igualdad como acabamos de contar a las nueve las ocho en Canarias pero hay más muchas más entrevistas con mujeres que han roto techos de cristal a lo largo de los últimos años en nuestro país David de la Fuente buenos días

Voz 0456 06:55 buenos días Pepa charlamos a partir de las ocho de la mañana con Marisa son Leto a quiénes nuestros oyentes conocen bien la presidenta de la Fundación Mujeres les acompaña también María Emilia Casas la primera y única presidenta que ha tenido el Tribunal Constitucional saludamos de nuevo en Hoy por hoy después de unos cuantos años Elena Pisonero presidenta de Hispasat buenos días a todos felicidades a todas porque

Voz 4 07:16 baja la brecha salarial hay más mujeres emprendedoras hay unos directivas

Voz 0456 07:20 esto lo abordamos a las ocho y dos horas más tarde los Garzón con Toni Garrido repasan los derechos conquistados y por conquistar de las mujeres mujeres como Charo Nogueira y Ana María Pérez del Campo que nos acompañan esta mañana y que nuestra extraen una historia de lucha muy interesante

Voz 7 07:35 hablando claro más por menos que ellos

Voz 9 07:40 pues Arquelao

Voz 0456 07:48 a partir de las siete y media a seis y media en Canarias nos ponemos con otro asunto

Voz 1487 07:51 el asunto del agua yo creo que una de las buenas noticias que estamos viviendo estos días en España y ojalá dure un poquito más son mucho más aunque no es fácil es que llueve bueno es uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestro país y en muchas zonas de España donde bueno las cosas son de una manera y hay otras que son de otra mal

Voz 0456 08:15 hablamos de las cosas que son de una manera o de otra en función de la zona con él

Voz 0027 08:19 esta voz del círculo por el agua y presidente del sindicato

Voz 0456 08:21 central de regantes del Acueducto Tajo Segura y sólo me queda anunciarles a cuatro mujeres más tres se sientan en nuestra mesa de análisis posterior a la entrevista Dolors Montserrat son Soledad Gallego Díaz Inés Gutiérrez del Comité ocho EMI Nuria Varela periodista experta en violencia de género y autora del libro feminismo para principiantes y a partir de las once de las diez en Canarias nos acompaña Elena Hernández community manager de la RAE en la que lleva las redes sociales de la Real Academia responsable de comunicación de resolver nuestras dudas en esta institución tan femenina tan feminización tan feminista

Voz 9 09:08 y a todo

Voz 1727 09:09 los ustedes oyentes de la SER preguntamos esta mañana cómo van a vivir la jornada del ocho de marzo

Voz 0456 09:16 hombres y mujeres ser opinadores y ser opinadores respondan en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta allí en el whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y una segunda pregunta sólo para ellas para las ser opinadores cuáles serían sus reivindicaciones particulares personales como mujeres hoy por hoy nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta audios al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y

Voz 1727 09:46 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 09:49 empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

en la Cadena Ser

Voz 0456 12:45 las políticas nacionalistas que prepara Trump que empiezan

Voz 0027 12:48 por los altísimos aranceles al acero y aluminio unos aranceles que pueden implicar pérdidas millonarias para ese sector aquí en España porque las exportaciones de aluminio y acero desde nuestro país afuera de la Unión Europea superan los siete mil millones de euros al año corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 13:02 buenos días esto pone en evidencia una de las peores crisis en la Casa Blanca de Donald Trump Guárico un era el principal contrapeso a las medidas proteccionistas el presidente hizo renuncia fortalece a los aislacionista es entre otras cosas da entender que Trump no va a dar marcha atrás a la subida de aranceles algo a lo que se opone y que está provocando la mayor oposición de todas las medidas que ha presentado trampa hasta ahora entre algunos miembros de su Gobierno Partido Republicano la salida de común refuerza los rumores de caos dentro de la Casa Blanca que el presidente insiste en negar

Voz 1727 13:33 el Tour Wolfram este bueno pecho

Voz 1874 13:36 el a lo mejor hay gente que no quiere trabajar para Trump

Voz 0434 13:38 pero todo el mundo quiere trabajar en la Casa Blanca porque tenemos una energía y un talento tremendo dice

Voz 1510 13:46 en menos de una semana ha dimitido la quinta directora de comunicación de la Administración Trump la vice consejera de seguridad nacional y el viceconsejero económico y ahora Gehry con que ha sido presidente de Goldman Sachs unos de los asesores mejor considerados de esta administración que ha estado convenciendo a trampa para que no saque a Estados Unidos y de los acuerdos internacionales así que su salida complica todavía más la renegociación del NAFTA que de acuerdo comercial entre Estados Canadá y México

Voz 0027 14:13 con Italia por fina compareció Berlusconi tras su silencio poste batacazo electoral Il Cavaliere ha grabado un vídeo en el que se reivindica como el director dice de la coalición de derechas a pesar de que la Liga de Matteo Salvini quedó muy por encima les sacó tres puntos a su partido Forza Italia Roma Joan Solés

Voz 0946 14:28 dos días después de las elecciones la coalición de derecha de Salvini de la Liga reivindica el encargo de formar el nuevo Gobierno porque ha sido la más votada Silvio Berlusconi ha afirmado que él sigue siendo el jefe

Voz 0027 14:42 eh

Voz 0946 14:43 ahora sigo como director del centro derecha comunicado garante de la unidad de la coalición la derecha es la coalición más votada y por ello debemos recibir el encargo de formar pero luge y demás yo de los cinco Estrellas ha dicho que eso les corresponde a ellos que algo han sido el partido más votado con el doble de votos que Forza Italia de Berlusconi y la Liga de Salvini el problema es que para configurar una mayoría parlamentaria unos y otros aún irreconciliables se necesitan el acuerdo es posible según el cómico Beppe Grillo que por una vez ha hablado

Voz 0027 15:19 serio hoy ha asegurado el democristianos de derecha de izquierdas

Voz 0946 15:31 cinco estrellas con la derecha quizás con la izquierda de momento parece imposible según el hasta ahora secretario del Partido Democrático

Voz 0027 15:39 sabéis que ha dicho Matteo Renzi que hagan el Gobierno sin nosotros en España el Gobierno y el PP empiezan a modular todo lo rápido que pueden su discurso contra la huelga feminista el propio Rajoy ha desautorizado a las mujeres que desde su Ejecutivo y su partido llamaron a hacer la huelga a la japonesa de significa trabajar más a mí me pregunta de manera de trabajar sería

Voz 18 16:02 es una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 0434 16:10 ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad

Voz 0027 16:16 dijeron la ministra de Agricultura de Rajoy Isabel García Tejerina y la presidenta de la Comunidad de Madrid por el partido de Rajoy Cristina Cifuentes una semana después Rajoy les quita la razón en público

Voz 4 16:26 desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi bipartito

Voz 0456 16:35 pero ese intento de Rajoy por matizó

Voz 0027 16:37 el discurso de su partido se ve que no ha llegado aún a los dirigentes intermedios de la formación para mostrar sus declaraciones de ayer mismo Laura seco vicesecretario del PP de Cádiz

Voz 19 16:46 mire usted de quién va a cuidar a esa mayoría de San menor si es una mujer en la que los cuida no pueden esa mujer ella la huelga esa huelga eh es para las élites feminista Hinault para las mujeres reales que tienen obligaciones hizo responsable Hideo pueden eludir

Voz 0027 17:02 también el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid Enrique Soria

Voz 0456 17:05 yo creo que esta huelga no apuesta por la igualdad sino que apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres y luego también pienso que es una irresponsabilidad que se haya unido a la a la convocatoria de huelga el asunto de la violencia de género es algo contra lo que todos estamos en contra hay que hay que erradicar de nuestra sociedad como sea yo creo que es irresponsable esta materia incluirla dentro del orden del día de esta huelga

Voz 0027 17:32 tremendo cacao en el PP ante la protesta de mañana el Partido Socialista va a registrar hoy en el Congreso una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato de hombres y mujeres en las empresas incluidos los consejos de administración Naima Carretero buenos días

Voz 1510 17:45 buenos días esta proposición de ley de igualdad de trato y oportunidades en el empleo hoy en la ocupación así se llama la propuesta socialista afecta a funcionarios autónomos ya a trabajadores por cuenta ajena y como principal novedad según aseguran a la Cadena Ser fuentes de Ferraz convierte en un deber de las empresas y por lo tanto su eh tú has sanciones y la igualdad de trato a hombres y mujeres a través de esta norma el PSOE pretende garantizar la presencia femenina en todos los ámbitos de la empresa obliga a incluir en la negociación colectiva medidas contra la discriminación y también a que en los consejos de administración se siente un número mínimo de mujeres establece un plazo a poder adaptarse introduce además cambios significativos en materia de conciliación según esas fuentes amplía de forma considerable el periodo en el que éste tiene derecho a adaptar la jornada laboral para la crianza de los hijos son reformas que el PSOE registra esta mañana en el Congreso que se suman a la ley que ya presentó por la que se sanciona a las compañías con una brecha salarial

Voz 1874 18:50 superior al veinticinco por ciento

Voz 17 18:53 sí tengo problemas de conciencia que usted no me había pedido perdón todavía siendo militante del Partido Socialista no entiendo por qué el Partido Sociedad

Voz 0027 19:00 hoy sabremos si Francisco Camps mantiene en la Audiencia Nacional la arrogancia que ayer desplegó durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso el ex presidente valenciano está citado a declarar esta mañana como testigo en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel él mismo tribunal que ha escuchado cómo varios acusados señalan precisamente a Camps como el responsable de la financiación ilegal del PP valenciano Miguel Ángel Campo

Voz 1552 19:21 a Francisco Camps fue en frontón contestó con evasivas o preguntas retóricas a los diputados y continuas interrupciones durante el interrogatorio provocando el enfado del presidente de la Comisión Pedro Quevedo

Voz 1161 19:32 en todo caso estoy toda la palabra ya está moda de aquí habla todo el mundo cuando quiere que a qué se debe Renedo se pide la palabra y probablemente no sólo de muchas gracias

Voz 1552 19:49 Camps afirmó que no sabe cómo se financiaba el PP y que desconocía sus cuentas aunque presidía las reuniones en las que se aprobaban de entrada negó la financiación ilegal pero sí la hubo no fue cosa suya Costa o el Bigotes mintieron cuando afirmaron que la ordenó Camps dijo que nunca le ha fallado a nadie

Voz 17 20:05 qué tal fallado nunca nadie mucho de las cosas que tiene que hacer conforme creí que había que hacerlas como Dios me daban

Voz 1552 20:11 ver en contra del mensaje del PP afirma que nadie le dijo que no se podía contratar con Correa a partir de dos mil cuatro con tres causas abiertas Camps también dijo que cree que sigue teniendo el cariño de Rajoy el carné del partido

Voz 0027 20:25 nadie en Génova en el PP nacional ha pedido que renuncie a su carnet

Voz 17 20:30 que yo sepa no pero bueno en cualquier caso como ya dije la pregunta no hombres Si alguien le ha pedido que renuncie a su carné no obvia sabrá o nuevos en cualquier caso si sus preocupaciones ha de ser militante del PP que sepa que siendo militante del PP o no siendo militante del PP siempre seré votante del Partido Popular

Voz 0027 20:51 Junts per Catalunya amenaza con presentar una querella criminal contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena Si este magistrado no le permita Jordi Sanchez acudir a su debate de investidura el lunes que viene y el presidente del Parlamento de Torrent vivió ayer un momento muy tenso en una conferencia que organizó en Barcelona el Círculo de Empresarios la alemana Frederic Vinçent bon día uno los empresarios alemanes es el encaró a Torrent y le dijo que desea ver en la cárcel a todos los líderes independentistas por el perjuicio económico que la han causado a la comunidad

Voz 1552 21:18 tuvo varias intervenciones críticas con el proceso soberanista o por el hecho por ejemplo de Carlos Torrent llevara ayer mismo el lazo amarillo pidiendo la libertad de los presos

Voz 20 21:26 a usted como representante de todos por favor yo pasara de lo que

Voz 1727 21:30 es su su pensamiento personal se abstuviera de llevar este lazo la respuesta del presidente

Voz 0027 21:35 es lo peor que podemos que se puede hacer en democracia es apartar lazos y mirar hacia otro lado reproches también por no recibir al Rey en la cena del Mobile World Congress y como decías la intervención más dura hace treinta años

Voz 21 21:47 ustedes están admitiendo

Voz 1552 21:50 a la población asegura el empresario que con estas mentiras han conseguido los votos que han acumulado en los últimos años y a partir de aquí las

Voz 21 21:57 todas las mentiras que es contra la ley que ustedes están haciendo voto yo que todos ustedes van a la presión

Voz 0027 22:08 aplausos algún abucheo el presidente del Círculo de Directivos que pedía calma decía que esta no es la opinión mayoritaria escuchado las opiniones a pie parece de educación escuchar todas las opiniones incluso las que quieren que yo vaya a prisión

Voz 1552 22:26 el presidente del Círculo de Empresarios de habla alemana también intervino para pedir respeto a la legalidad también que el Gobierno cumpla con sus obligaciones en Cataluña

Voz 0027 22:34 sí veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias el PSOE ha cumplido con lo que anunció en la negociación del pacto educativo ya abandonado esas negociaciones hasta que el Gobierno y el PP se comprometan a elevar hasta el cinco por ciento del PIB la inversión en educación en España ahora mismo está en el cuatro con uno y las promesas que había hecho el Partido Popular eran ante de los socialistas casi ridículas por eso se han levantado de la mesa hasta que el PP se comprometa a dedicarla a la educación el cinco por ciento del producto Interior Bruto in it donde no habrá votaciones será en el Congreso en el pleno del miércoles que viene sobre pensiones el Gobierno ha utilizado su potestad lo ha convertido en una una comparecencia al uso de Rajoy sin que después se puedan someter a votación las propuestas de cada grupo no habrá votaciones y de esa manera el PP se evita perderlas Mar Ruiz

Voz 1441 23:18 buenos días y la fórmula elegida por el Gobierno le evitará una imagen simbólica de derrota parlamentaria ya que el pleno no votará ninguna resolución sobre pensiones tal y como pedía la mayoría de la oposición buscando compromisos concretos y no un mero brindis al sol Margarita Robles PSOE Irene Montero Unidos Podemos

Voz 0738 23:34 parece especialmente grave que el presidente del Gobierno tenga que Avenida arrastras que quiere a sustraer el debate y las votaciones Hinault puede pensar el señor Rajoy que viniendo haciendo una comparecencia de salón este tema ha terminado que el sueño

Voz 1441 23:47 Bremen punto Rajoy va a comparecer en este congreso en una comparecencia hecha a su medida a la medida de un presidente que ha vaciado la hucha de las pensiones y que insisto está permitiendo que haya millones de pensiones de miseria el PP reprocha a la oposición pretender unas reglas de juego que le convienen y remite las propuestas de resolución al Pacto de Toledo Rafael Hernando

Voz 0027 24:06 ha permitido garantizar un sistema de P

Voz 22 24:08 pensión es que los mayores a pesar de la crisis

Voz 0027 24:12 en el sector que menos ha visto impactado

Voz 1441 24:15 Rajoy podrá intervenir sin límite de tiempo después lo harán los grupos parlamentarios habrá un turno de réplica cerrará de nuevo el presidente del Gobierno

Voz 0027 24:27 los sindicatos y asociaciones de policías guardias civiles han aceptado el compromiso de mejora salarial que consiguieron arrancarle al el Ministerio del Interior una mejora que hará que en dos mil veinte de media un policía nacional cobre quinientos sesenta y un euros brutos más al mes que

Voz 6 24:40 ahora y un guardia civil setecientos veinte euros más los afiliados

Voz 0456 24:43 todos están votando esa propuesta pero el sistema online sufrió un jaque un ataque informático organizado que obligó a abortar esa votación el sido las propias organizaciones las que le han dicho que si al Ministerio del Interior

Voz 0027 24:57 y en Algeciras un grupo de encapuchados ha intentado quema tres nuevas lanchas que el Servicio de Vigilancia Aduanera utilizan su lucha contra el tráfico de droga

Voz 0456 25:05 las las llegaron a rociar de gasolina sólo unas horas antes un guardia civil de paisano fue apedreado en su coche particular por otro grupo de personas vinculadas supuestamente a narcotráfico Andalucía Sabor Armesto buenos días

Voz 1874 25:17 buenos días a la escalada de violencia continúa en el Campo de Gibraltar con otro episodio de película a primera hora de la mañana de ayer tres encapuchados que viajaban a bordo de una embarcación rápida lanzaron una garrafa de gasolina sobre las nuevas lanchas de vigilancia aduanera que se encontraban en el puerto de Algeciras un funcionario de aduanas se percató en pidió que los presuntos narcos prendieron fuego a las embarcaciones como era su intención entonces emprendieron la huida para el presidente del movimiento asociativo contra las drogas Francisco Mena este suceso demuestra que los problemas en seguridad en la zona no son hechos puntuales

Voz 23 25:49 no sabemos a qué está esperando en este caso el Ministerio del Interior a tomar las medidas oportunas para acabar con esa impunidad ahí para recuperar el principio de autoridad porque todos lo encontramos con un nuevo acontecimiento con un suceso que que en este caso siempre es superior al al al de la anterior día

Voz 1874 26:09 ella es que solos horas antes un agente de la Guardia Civil fue apedreado en la línea cuando circulaba en su vehículo particular se topó con un alijo de droga

Voz 0027 26:17 a pesar de que son la principal fuente de contaminación atmosférica de las ciudades españolas los coches diésel siguen disfrutando en nuestro país de unos beneficios fiscales que superan los dos mil quinientos euros de media en toda su vida útil lo denuncia Ecologistas en Acción que detalla por ejemplo que en dos mil dieciséis sólo el veinte por ciento de los vehículos diésel pagó el impuesto de matriculación Javier Gregori en España veinticuatro mil personas mueren cada año por la contaminación atmosférica veinte veces más

Voz 0882 26:41 más que por accidentes de tráfico y los vehículos diésel

Voz 0027 26:44 después sabes de la mayor parte de las emisiones contaminantes debidas al tráfico sin embargo gozan ahora de importantes

Voz 0882 26:51 has fiscales que siguen incentivando su compra Nuria Blázquez es la autora del informe mejor sin diésel realizado por Ecologistas en Acción

Voz 1874 26:59 creemos que necesitamos subir la imposición del diesen porque siguiéndole simplemente el principio de quien contamina fan

Voz 0882 27:05 los vehículos diésel reciben una rebaja fiscal del veintitrés por ciento lo que influye sin duda en que en España un sesenta por ciento de los más de veintidós millones de coches que circulan sean diésel en cambio en Europa en Holanda Dinamarca Finlandia existe ya una penalización fiscal para

Voz 0027 27:19 la compra de este tipo de vehículos Sampe buenos días buenos días Aimar el Real Madrid alcanzó anoche por octavo año consecutivo los cuartos de la Champion

Voz 1161 27:30 se en el Parque de los Príncipes uno dos nueva victoria sobre el parecen Jermaine trasero personalidad en el Bernabéu y con poca incertidumbre porque los goles llegaron tras el descanso y el primer además fue de Cristiano Ronaldo el ciento dieciséis de su carrera en la competición iguala el récord que tenía en solitario Van Nistelrooy marcando nueve partidos consecutivos empataba el uruguayo Cavani cuando faltaban todavía veinte minutos y los galos necesitaban dos más para igualar pero ya jugaban con un jugador menos tras la expulsión de cinco minutos antes y la puntilla llegaba con el gol de Casemiro a diez del final fueron suplentes Isco Bale Kroos y Modric titulares Asensio con excelente jugada del primer gol Lucas Vázquez que en el Larguero reivindicaba el equipo la sensación de esa

Voz 4 28:03 o no yo Grove eh allá al principio pues se unos dado como no favoritos lleve y bueno yo creo que hoy demostramos que seguimos siendo los campeones de Europa

Voz 1157 28:13 también el capitán Sergio Ramos satisfecho pero claro

Voz 1161 28:15 esto

Voz 1157 28:16 el resultado ha sido muy justo Real Madrid se vuelve a reivindicar como como equipo en esta competición y ojalá no ni ante estábamos eliminados ni mucho menos hemos ganado nada se ha dado un paso importante ahora toca el sorteo de cuartos si un pasito más que nos acerca al objeto

Voz 0027 28:31 pero tampoco vamos a sacar pecho porque

Voz 1157 28:34 ha hecho un una grandísima eliminatoria repito como como he dicho antes pero bueno más aún queda muchísimo Illán en cuartos y con el objetivo más cerca Ramos avisa porque no repetir actualmente somos los campeones de esta competición nos toca defender la hay para nosotros es un orgullo nadie lo había hecho dos veces consecutivas el Madrid lo hizo y por qué no una tercera no pero como te he dicho paso a paso y a esperar no el sorteo a ver que qué equipo nos toca junto al Ram

Voz 1161 28:57 ya está en cuartos el Liverpool que venía con un cero cinco de la ida hay que anoche no pasaba del empate a cero en Anfil con el Oporto y un gran Casillas que ha podido disputar además el último partido de Champions en su carrera ahí esta noche dos más decidida la eliminatoria en el Manchester City Basilea cero cuatro de los de Guardiola en la ida nueva estar David Silva también en tierras británicas en Londres Tottenhan Juventus Cain frente a Buffon empate a dos en la ida el portero pleno buscando su última oportunidad de lograr una Champions en casa desde las siete menos cuarto Supercopa catalana en el d'Esports de Lleida Barça Espanyol solo ocho jugadores del primer equipo en los cules ante un Espanyol que en el que Quique Flores también va a reservar jugadores de los habituales en Liga va a arbitrar el colegiado catalán Estrada Fernández precisamente en Cataluña en Barcelona sigue hoy la segunda tanda de entrenamientos de pretemporada en la Fórmula uno hoy turno para Fernando Alonso en baloncesto el Gran Canaria se complica llegar a semifinales de la Eurocup después de perder ayer en Moscú setenta y nueve setenta y cuatro con Lokomotiv al que tiene que ganar el viernes y en ese caso volverá Moscú esta tarde primer partido de octavos de la Champions desde las ocho y media UCAM Murcia Tenerife

Voz 1 30:00 son las seis y media

Voz 0027 30:02 cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 como una réplica exacta de la tensión vivida por los socialdemócratas alemanes ahora el Partido Democrático del ex primer ministro italiano Matteo Renzi está dividido sobre la posibilidad de apoyar o no al Movimiento cinco Estrellas

Voz 0027 30:25 si Renzi es partidario de quedarse en la oposición y no apoyar al movimiento Cinco Estrellas tampoco la derecha a quienes acusa de antieuropeos pero buena parte de su formación política si cree que apoyar a los de Luigi Di Maio evitaría que el país cayera en una etapa de vacío gubernamental Matteo Salvini de la Liga reivindica su supuesto derecho intentar formar Gobierno porque la coalición de derechas en las que concurrió a las elecciones fue la más votada dentro de esa coalición de derechas por fin hemos escuchado Berlusconi

Voz 3 30:51 allí

Voz 0027 30:52 desaparecido desde la noche electoral ahora se ha grabado un vídeo e insiste en que él será el jefe de esa coalición de derechas a pesar de que Salvini de sacó tres puntos el perdió ante Salvini y ahora quiere ser su jefe Luigi di Maio candidato a primer ministro el Movimiento cinco Estrellas reclama como fuerza más votada gobernar el país y para ello diálogo con tú está abierto a dialogar con todos dice porque sino la legislatura será muy difícil Éstas han sido sus palabras los resultados de estas elecciones han tenido consecuencias también en la Eurocámara hoy dimite como presidente de los Socialistas Europeos Gianni tela que ha conseguido un escaño en el Senado italiano en el grupo en el grupo de los socialistas europeos muchos no entienden que el PSOE apoyo a un candidato alemán para sustituirle en lugar de a Elena Valenciano Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 31:39 elegir presidente de Jun pub casi al final de la legislatura en los habitual pero tienes que dar la plaza un ebrios diputado al imán por incomparecencia de otra candidatura genera un cierto malestar dentro del grupo socialista boom de pocos entienden las razones del PSOE a presentar a Elena Valenciano en que hablan a buques creo que línea tendría un gran apoyo y podría ser la jefa del grupo Si gana Nos asegura caqui Piris eurodiputada socialista Yolanda exponiendo en la SER lo que muchos opinan

Voz 0027 32:10 en Iraq y cinco

Voz 0738 32:13 Partido Popular tiene un presidente alemán la web tiene una presidenta alemana los Verdes tienen una presidenta alemana ya ahora los socialistas también tendremos un presidente alemán ridículo los ha dicho el proceso para la presentación de candidaturas pluralidad dentro del grupo socialista una semana a partir de la reunión que los eurodiputados celebran esta misma mañana

Voz 0027 32:39 y en la víspera del ocho de marzo la Junta de Castilla La Mancha reconoce hoy el papel de Pepa Bueno en defensa de las mujeres se lo van a reconocer en un acto que se celebra en Tomelloso Ciudad Real Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 32:50 buenos días bajo el lema diversas e iguales las mujeres mueven el mundo el acto institucional servirá de escenario para la entrega de cinco diplomas otras tantas mujeres una por cada provincia en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional y el Ejecutivo autonómico distinguirá a la labor también que realiza la Fundación Cermi mujeres de Castilla La Mancha como la Federación Castellano Manchega de mujeres discapacitadas Luna y la periodista Pepa Bueno justificado en su labor informativa especialmente sensibilizada con la mujer y la igualdad la violencia de género también se hará entrega del tercer premio Internacional Luisa de Medrano que este año ha recaído en Miguel Lorente delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre dos mil ocho y dos mil once

Voz 0027 33:29 cómo están las carreteras Alfonso Martínez buenos días

Voz 24 33:31 hola qué tal en Granada la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada está cortada al tráfico entre el kilómetro treinta y dos al treinta y ocho por nieve en la calzada en esta misma vía es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno está prohibida la circulación de camiones articulados del kilómetro veintitrés al XXXII en Madrid encontramos ya las primeras dificultades de entrada a la capital portados en Torrejón las dos en la A cuatro a su paso por Valdemoro Pinto y en el cruce con la M treinta la cuarenta y dos en Parla la cinco a la altura de Móstoles Alcorcón y Campamento y la M cuarenta en el tramo entre Vallecas y Coslada sentido A dos por último en Tarragona un accidente en la Nacional trescientos cuarenta complica la circulación a la altura de Torredembarra en ambos sentidos en el resto de vías nacionales se circula sin problemas

Voz 26 36:01 es

Voz 28 36:09 hoy por hoy la Mesa de España que tira gira

Voz 29 36:18 aquí

Voz 6 36:21 también

Voz 1727 36:25 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos en Galicia hoy se cumple un mes de la huelga de los funcionarios de justicia que reclaman más medios y mejoras laborales y hoy la Xunta tiene previsto llamar a los sindicatos para intentar reanudar las negociaciones que están estancadas desde hace dos semanas María Dios Bos Días

Voz 1628 36:46 buenos días Pepa se reactivan las negociaciones para desbloquear el conflicto en la justicia gallega la comparecencia del vicepresidente de la Xunta ha servido al menos para que se hable de volver a la mesa de negociación una cita a la que solo acudirá si se suspende la huelga mientras los sindicatos siguen muy enfadados lo mostraron a las puertas del Parlamento gallego pero están dispuestos a buscar puntos de encuentro Alfonso Rueda vicepresidente Manuel Díaz Mato portavoz del comité de huelga

Voz 30 37:11 ha sido sindicatos Se Mantegna en nuevos casi tres mil Lozano ruedan y sin ruedas no

Voz 0027 37:18 porque no nos hemos puesto

Voz 7 37:21 sus

Voz 31 37:22 tengo que de que ver que inaceptable no estemos buscaré que es inasumible para la Xunta

Voz 1628 37:30 tras un mes de colapso en los juzgados gallegos vuelve a haber esperanza el encuentro podría ser esta misma semana

Voz 1727 37:35 bueno ocho de marzo mañana María un beso

Voz 1628 37:38 un beso Pepa igualmente y en Cataluña Frederic

Voz 1727 37:40 Vincent bon día a día pero los taxistas amenazan con protestas ante la inminente vuelta de Uber a las calles de Barcelona tres años después de haber salido

Voz 1552 37:49 Huber no concreta cuándo pero sí que volverá a Barcelona esta vez como empresa de alquiler de vehículos con conductor igual que Madrid se fue de Barcelona en dos mil catorce cuando

Voz 0027 37:57 Juan suspendió cautelarmente el servicio entre particulares

Voz 1552 38:00 que prestaba entonces yo ahora volvería con este nuevo sistema sin embargo en el Ayuntamiento de Barcelona recordaban ayer que Uber tiene que tener primero la licencia de vehículos con conductor pero un segundo requisito la autorización que da el área metropolitana de Barcelona que ha aprobado ahora mismo un nuevo reglamento para limitar estos culos se ampara en que tiene competencias sobre medio ambiente y que por tanto puede limitar los coches que circulan que además como decías la Asociación Élite Taxi de las más beligerantes con Uber ha respondido en Twitter a la noticia del retorno de Uber con la frase Bienvenidos al infierno la asociación cuestiona el origen de estas licencias y advierten que sepan

Voz 1727 38:33 inmovilizada gracias Freddy en madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 38:36 buenos días el Gobierno de Cifuentes amplía la asignatura

Voz 1727 38:39 de de religión la Comunidad va a obligar a todos los institutos ofrecer como opción esta asignatura la de Religión también en segundo de Bachillerato como pedía la Conferencia Episcopal

Voz 1275 38:49 cada por la Lomce que sólo establece que la religión debe ser evaluable pero el Gobierno madrileño va a blindar esta asignatura en todo el bachillerato hasta ahora los centros suele estaban obligadas a enfrentarla en primero en este ciclo educativo y desde hoy también tendrán que darla en segundo una decisión que para la Asociación de Directores de Instituto de Madrid no es ni lógica ni acertada Pilar de los Ríos a su presiden

Voz 32 39:06 esta estamos en contra de que se oferta la religión tanto en la tapa secundaria obligatoria como en Bachillerato consideramos que es una asignatura que se tiene que ofertar fuera del currículum para aquellas personas que libremente quieran cursar las

Voz 1275 39:21 acción critica que se blinde la religión en las aulas madrileñas pero que no se garantice garanticen materias tan fundamentales como la ética pueden ocho de marzo mañana Laura medios

Voz 1727 39:34 en el etarra Xabier Rey ha sido encontrado muerto en su celda en la cárcel Puerto tres de Cádiz tenía cortes en los antebrazos lo que apunta a un posible suicidio desde el año dos mil diez cumplió una condena de veintiséis años Andalucía Armesto buenos días

Voz 1874 39:49 buenos días Chávez Rey de treinta y ocho años fue detenido en dos mil ocho cumplía veintiséis años de condena por pertenecer a ETA por depósito de armas y tenencia de explosivos según fuentes penitenciarias ha sido hallado en su celda de la cárcel de Puerto III con cortes en las venas a la altura de los codos y antebrazos los primeros indicios apuntan a un posible suicidio del etarra el juzgado cuenta la presión se ha personado ya las instalaciones penitenciarias para hacerse cargo de las diligencias feliz día

Voz 1727 40:14 la mujer mañana Sara igualmente Pepa las familias de las cuatro jóvenes mallorquinas que han muerto en un accidente de tráfico Miami han empezado los trámites para repatriar los cuerpos las chicas estaban de vacaciones en los cayos y fueron golpeadas por detrás por un camión Baleares Juan Antonio

Voz 1157 40:30 bauzá bon día a día según han explicado desde las familias ya están viajando hacia Estados Unidos para realizar esas gestiones de repatriación en persona se trata de cuatro chicas de entre treinta y treinta y dos años que se encontraban en Miami de vacaciones la policía ha explicado que la investigación sigue abierta pero que todo apunta a un accidente que se inició cuando el vehículo en el que ellas viajaban recibió un golpe por detrás lo que provocó que perdiera el control invadieran el carril contrario chocaron frontalmente contra now contra una autocaravana hasta el lugar de los hechos se desplazaron diferentes helicópteros de emergencia pero no pudieron hacer nada por

Voz 0027 41:01 salvarles la vida

Voz 33 41:03 no

Voz 34 41:12 me con uno en ocho suenan me quedo antes

Voz 6 41:19 no

Voz 0027 41:24 con la Mesa del Mundo Un grupo

Voz 1727 41:26 de senegaleses ha protestado en las calles de Florencia por el asesinato de un compatriota a manos de un italiano denuncian que se trata de un crimen racista pero las autoridades dicen que el caso no tiene nada que ver con el del ultra que hace un mes y dio a seis inmigrantes en la ciudad de Macerata Mariela Fernández

Voz 1275 41:52 esta calma que pedía a los manifestantes del alcalde de Florencia Dario Nardelli ha vuelto ya la ciudad después de una manifestación este martes muy tensa ante la que el alcalde que había sido invitado por los convocantes tuvo que marcharse al grito de fuera racista está estar my moto pacífico no entendemos la rabia por la muerte de un hombre pero esta es una ciudad pacífica que no acepta la violencia ha insistido en la apartado ya de la concentración de unas trescientas personas que debía trasladarse desde el puente de escuche hasta el Ponte Vecchio pero que termo

Voz 35 42:18 sólo en un enfrentamiento a empujones y patadas

Voz 1275 42:21 entre manifestantes y antidisturbios la Fiscalía descartado tras detenerlo que el asesino confeso del vendedor ambulante senegalés lo matara por racismo según el fiscal Roberto Perrone de sesenta y cinco años salió de casa para suicidarse pero cambió de opinión decidió matar a alguien para poder ir a la cárcel se encontró con quien le pegó varios tiros

Voz 1727 42:48 Bolivia va a sacar de las cárceles a los hijos de los presos para evitar abusos después de que haya salido a la luz el caso de una niña de ocho años que fue violada varias veces los reclusos se oponen y han protagonizado un motín en la cárcel más grande del país contra esta medida Ana corbata

Voz 1275 43:06 el motín ha derivado en una fuga ocho presos asaltado el muro alumbrado de la cárcel de Palma Sola aunque a esta hora la policía sólo busca dos de ellos porque el resto ya están de

Voz 6 43:14 los

Voz 1275 43:16 en Bolivia el ochenta por ciento de los reclusos está en prisión preventiva la justicia es lenta tarda en resolver los casos y eso hace que ahora mismo haya más de dos mil menores junto a sus padres los organismos internacionales que defienden los derechos de los niños dicen que es una situación única en el mundo

Voz 36 43:31 una niña de sólo ocho años fue violada por su madre y su pareja ocurre reo del penal de Palma Sola sucedió al interior del

Voz 1275 43:38 cinco carcelaria esta noticia de hace sólo unos días hizo saltar todas las alarmas el preso que violaba la menor grabó además medio centenar de vídeos de las agresiones sexuales la madre las consentía e incluso participaba en ellas por eso el Gobierno ha decidido prohibir que los hijos de los reclusos duerman en las cárceles aunque la medida plantea un problema

Voz 1727 44:02 el ministro del Interior boliviano ha reconocido que tú

Voz 1275 44:05 todavía no saben qué alternativa van a ofrecer el ex Defensor del Pueblo alerta de que tenerlos en casas de acogida

Voz 37 44:10 sin o con familiares cercanos no garantiza

Voz 1275 44:12 que vayan a dejar de sufrir abusos

Voz 1727 46:39 esta mañana estamos preguntando cómo van a vivir mañana el Día Internacional de la Mujer el

Voz 0456 46:43 ocho de marzo la huelga feminista y tenemos el whatsapp desbordado de hombres y de mujeres mujeres como Mercedes bienvenida

Voz 1727 46:49 buenos días estoy prejubilado