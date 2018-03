Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

buenos días Mariano Rajoy ha confirmado en primera persona el intento de viraje del Gobierno y del Partido Popular respecto a la huelga feminista convocada para mañana ocho de marzo una senadora canaria de preguntaban el Senado si como dicen Tejerina de Cifuentes

Voz 1727 00:40 esa si como dicen una ministra hay una presidenta autonómica el Partido Popular le propone a las Kelly por ejemplo a las camareras de piso de los hoteles que trabajen más mañana

Voz 5 00:51 a la camarera tiene que limpiar unas veinte habitaciones mover y hacer más de cuarenta camas en un día habitaciones que se ven obligadas a limpiar en menos de doce minuto vida le una camarera

Voz 4 01:03 de de pisos que el jueves japonesa tal y como han manifestado un miembro de su partido y ahí

Voz 1727 01:09 es donde Rajoy desautorizaba suministra su presidenta madrileña hice declaraba impactado nunca es tarde por el trabajo de estas mujeres

Voz 6 01:19 tengo que decir que me ha impactado en su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho Bono algún miembro del bipartito

Voz 1727 01:31 incluso se comprometió a reunirse en la Moncloa con las camareras de piso que llevan años denunciando su situación ya ven un éxito anticipado del ocho de marzo pero hubo más el PSOE le recordó a Rajoy que miembros de su equipo también han calificado la huelga de elitista

Voz 4 01:47 e insolidaria pero él esto

Voz 6 01:50 me lo creo y me lo tomo muy

Voz 1727 01:54 así que el presidente se lo toma muy en serio esta mañana estarán hoy por hoy la ministra de Sanidad e Igualdad Dolors Montserrat que ha dicho que ella también trabajará mañana como todos los días por la igualdad y es noticia de esta noche la Guardia Civil ha confirmado que el cadáver que encontraron ayer en un embalse en Asturias es el de la mujer desaparecida en Navia en febrero Aimar Bretos

Voz 0027 02:18 los agentes siguen trabajando en la búsqueda de otras dos mujeres desaparecidas en Gijón y en Avilés en los últimos días tanto la Policía como la Guardia Civil descarta en que los tres casos estén relación

Voz 1727 02:27 nueva deserción en la Casa Blanca esta noche también ha dimitido el principal asesor

Voz 0027 02:31 Bonomi Jericó se va porque no comparte la política híper proteccionista que está a punto de poner en marcha el presidente con altísimos aranceles para el aluminio y el acero

Voz 1727 02:40 el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto esta noche sanciones a Corea del Norte por el asesinato del hermano de King

Voz 0027 02:46 un anuncio que coincide con el ofrecimiento al diálogo del líder norcoreano que ayer mostró partía se mostró partidario de la desnuclearización Trump ha reconocido que cree que el ofrecimiento sincero y que puede dar sus frutos aunque insiste en que Pyongyang ha llegado a este punto gracias a las sanciones internacionales y a la presión de China

Voz 1727 03:04 aquí en España ya hay fecha para el debate de investidura en Cataluña será el próximo lunes doce de marzo Jordi Sánchez ha pedido ya al juez Llarena permiso para acudir a esa sesión mientras hemos asistido contemplado intensísimo debate público entre el presidente del Parlament Roger Torrent y el Círculo de Empresarios de habla alemana amenazan con irse de Cataluña si siguen incumpliendo la Constitución el derecho político

Voz 3 03:29 señor del diputado Jordi Sanchez pasa hoy por someterse a un debate de investidura dije clarísimo visitamos que Madrid ayuda que se abre también necesitamos que los catalanes que estará el Gobierno donde hay unos meses inventores las narices violando la Constitución

Voz 1727 03:49 los vamos Francisco Camps declara hoy como testigo en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del PP de Valencia la rama valenciana de la trama Gürtel

Voz 0027 03:56 ayer compareció en la comisión de investigación del Congreso

Voz 7 04:00 quiere decir que está exactamente de legales que les del Partido Popular de cualquier parte de España

Voz 0027 04:05 Camps no sabe cómo se financiaba el PP de Valencia que él no estaba en las cuentas dice pero al mismo tiempo defiende que las cuentas siempre fueron absolutamente legales también dijo que cree que sigue teniendo el cariño de Rajoy el carnet del partido

Voz 3 04:17 nadie en Génova en el PP nacional ha pedido que renuncie a su carnet que yo sepa

Voz 7 04:22 no hay caso si tú preocupaciones haberse militante del PP y que sepa que si no militante del PP o no siendo medida ante el PP siempre ese votante del Partido Popular

Voz 1727 04:33 dos días después de las elecciones en Italia los socialdemócratas se encuentran de nuevo ante el mismo dilema que los alemanes el todavía líder del Partido Democrático Matteo Renzi reta a su partido apoyar un gobierno extremista

Voz 0027 04:49 quiénes apuesten por apoyar un gobierno de la derecha o con el Movimiento Cinco Estrellas que hablen es lo que ha dicho el secretario general del PD que asegura que dimitirá cuando haya gobierno

Voz 1727 04:58 los anticapitalistas italianos reivindican su derecho a gobernar como fuerza más votada en solitario pero también lo hacen los siguen haciendo los ultras de la Liga Norte que superaron a Forza Italia en las urnas Berlusconi asegura que él sigue siendo el jefe

Voz 0027 05:16 el ex primer ministro asegura que él es el director del centro derecha y el garante de la unidad de la coalición

Voz 1727 05:22 le ha costado salir hablar y una cosa más presten atención Unicef denuncia que hay más de quinientos millones de niños

Voz 0027 05:29 invisibles en todo el mundo viven en países que no miden el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sesenta

Voz 1258 05:35 cuatro países que no recogen estadísticas sobre los niños

Voz 0027 05:38 en su situación el informe de UNICEF prevé que de aquí a dos mil treinta diez millones más de niños morirán

Voz 1258 05:43 causas evitables antes de cumplir cinco años

Voz 1727 05:48 y en deportes esta noche sabremos Sampe que dos equipos acompañan al Real Madrid Liverpool

Voz 1161 05:54 hartos de la Liga de Campeones que anoche se clasificaban los blancos pues hubiera uno dos en el Parque de los Príncipes goles de Cristiano Ronaldo y Casemiro ciento dieciséis lleva al portugués en la competición en toda su carrera y los ingleses tras empatar a cero en Anfield con el Oporto al que había goleado cero cinco en Portugal quién que podía ser el último partido de Casillas en la Champions esta noche desde las nueve menos cuarto de la competición sigue en tierras británicas Manchester City Basilea cero cuatro de los de Guardiola en la ida Tottenhan Juventus en Londres con empate a dos en la ida en Turín

Voz 0978 06:21 hoy es el día de la semana que podremos disfrutar de más horas de sol con ambiente más frío que las últimas mañanas ahora mismo también algunas nieblas se irán disipando el resto de la jornada va a hacer sol con temperaturas quiero su eran demasiado pero con ánimo el ambiente serán más agradable que las últimas jornadas una tregua que será poco persistente a partir de final de la tarde vuelven las lluvias sobretodo al oeste de la península

Voz 1727 08:52 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias esta mañana hemos querido sumarnos a los países de nuestro entorno para saber de primera mano cómo llegan al ocho de marzo como llegan las movilizaciones globales aunque con matices y formas variadas y empezamos en Italia un país recién salido de unas elecciones generales que ha convocado un paro general de veinticuatro horas corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 09:15 en Italia unas ciento cincuenta mujeres son asesinadas y quince mil denuncian malos tratos amenazas de hombres cada año además la brecha salarial entre ellas y ellos el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad y el machismo siguen siendo asignaturas pendientes de los italianos por ello los sindicatos han convocado huelga de veinticuatro horas el país quedara paralizado porque se han adherido transporte ferroviario marítimo aéreo

Voz 10 09:41 servicios públicos y privados salvo los servicios mínimos decretados por el Gobierno seguimos en Francia donde el Gobierno aprueba hoy una ley

Voz 1727 09:49 el abuso sexual Carmen Vela en Francia

Voz 0390 09:51 de miércoles el Gobierno va a introducir el delito de ultrajes exista la Secretaria de Estado para la Igualdad Marlene escapa lo define así

Voz 13 10:00 estás todo acto que o comentario que ofende dirigido a humillar e intimidar

Voz 0390 10:06 será sancionado por los gendarmes con una multa de noventa euros y se paga de inmediato el texto legal contra la violencia de género introduce también una edad mínima para el consentimiento sexual se recomiendan los catorce años por debajo de esa edad cualquier acto con una menor será considerado una agresión se prolonga además a treinta años el plazo de prescripción para los crímenes sexuales cometidos contra menores menos claros el camino para mejorar la brecha salarial en el terreno privado que aunque se ha estrechado sigue siendo de al menos el dieciséis por ciento entre los franceses y francesas que realizan un trabajo equivalentes

Voz 1727 10:40 sí un marcado acento laboral tienen también las reivindicaciones en Alemania corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 10:46 en Alemania hace unos cien años y después de una larga lucha las mujeres consiguieron el derecho al voto Se conmemora esta efeméride hice pone el foco en la escasa presencia de féminas en el espacio público alemán en el Bundestag por ejemplo sólo el treinta por ciento son mujeres los sindicatos y organizaciones responsables de convocar las miles de marchas y actos que se desarrollan en todo el país hacen hoy llamamiento a las alemanas para que hoy igual que hace un siglo salgan a la calle a luchar por sus derechos el manifiesto hace hincapié en la diferencia salarial entre hombres y mujeres que llega al veintidós por ciento en la precariedad laboral y la pobreza incluso la edad de la jubilación tampoco olvida las emigrantes quienes además son víctimas del racismo y advierte sobre el auge de la ultraderecha que quiere de nuevo según denuncia desterrar a las mujeres al hogar bajo tutela masculina

Voz 1727 11:31 las mismas reivindicaciones en Reino Unido comida especial a la restricción del aborto en Irlanda Begoña Arce

Voz 0273 11:38 de qué se quejan las mujeres en el Reino Unido bueno de discriminación en los salarios por supuesto las británicas ganan entre un catorce Jude veinticuatro por ciento menos que sus compañeros masculinos ella siguen siendo minoría en la vida política el empresariado y los puestos de dirección ellas emplean tres veces más tiempo que sus maridos y compañeros en la que cinco la limpieza y el cuidado de la casa entre diecisiete veintiuna horas a la semana manteniendo el Hogar dulce hogar y eso sin contar con el cuidado de los niños y luego están los grandes tramas el aborto por ejemplo las británicas en Irlanda del Norte a diferencia del resto del país están sometidas a unas normas tan restrictivas que deben viajar a otros lugares de Gran Bretaña para poder abortar y lo peor de todo es también aquí la violencia doméstica tarda tres días una mujer muere en el Reino Unido a manos de su marido pareja o ex compañero sentimental y esto no hay manera de explicar

Voz 1727 12:35 en Portugal preocupa mucho la violencia de género corresponsal Aitor Hernández

Voz 14 12:39 el Portugal la igualdad de género está consagrada en el artículo trece de la Constitución y hoy en día el países sino cuenta con uno de los sistemas jurídicos más igualitarios del mundo la Ley de Paridad obliga a que las listas electorales tengan una representación mínima del treinta y tres por ciento de cada género y este año ese principio fue extendido a los órganos de administración de las empresas del sector público pese a estos avances la desigualdad laboral es una realidad en Portugal donde Larra enumeración media masculina ronda los novecientos noventa euros mientras que las mujeres ganan apenas ochocientos veinticinco euros mensuales la violencia de género también es un problema serio en el países sino durante la última década más de cuatrocientas portuguesas han muerto a manos de su pareja

Voz 1727 13:18 si acabamos en Estados Unidos donde el impulso de la protesta de las mujeres contra Donald Trump el Michu han recorrido el planeta es un país con las mujeres en movilización permanente en los escenarios en la calle corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 13:32 aquí en Estados Unidos no hay convocado un gran paro feministas están organizando eso sí marchas a favor de la igualdad en las principales ciudades bajo el lema Here We are aquí estamos pero en ningún caso se espera que sean grandes movilizaciones como la marcha de las mujeres de enero contra la administración de Donald Trump en la de Washington por ejemplo el objetivo es denunciar la violencia machista y hacerla visible porque ni siquiera existen estadísticas a nivel nacional de este tipo de agresiones

Voz 1727 13:58 pero en Lope Cruz y Javier Bardem también han hablado de la huelga feminista han presentado presentaron anoche lo ven Pablo la película de Fernando León de Aranoa sobre Pablo Escobar que se estrena este fin de semana ilesos aprovecharon el foco mediático para defender la huelga feminista Penélope Cruz hará huelga en el trabajo y en casa Pepa Blanes

Voz 1463 14:17 ya con Gomorra descubrimos que el negocio de la cocaína estaba perfectamente conectado con la economía del capitalismo y la globalización ahora con lo bien Pablo la película de Fernando León de Aranoa sobre Pablo Escobar descubrimos la conexión de la droga con la política

Voz 15 14:31 hay una sociedad sino gobiernos corruptos que han sido financiados con el narcotráfico y caminado hacia otro lado

Voz 1463 14:38 Javier Bardem interpreta al narco colombiano en una cinta que llega después de la glamour izada narcos la serie de Netflix y de varias películas sobre Escobar la diferencia es el punto político y el personaje femenino que interpreta Penélope Cruz la periodista Virginia

Voz 4 14:52 vaya

Voz 1463 14:55 los actores han presentado la película por la que estuvieron nominados al Goya en vísperas de la huelga feminista que ambos dicen vanas secunda

Voz 4 15:02 Ello las cosas que tenía de trabajo ya están canceladas ir vamos es que es importantísimo yo realmente siento que que estamos en el principio de un posible cambio necesario a nivel global

Voz 15 15:18 cuando todo iba o cargo estoy animándoles a que todos hagan huelga hace falta convencer a algunas mujeres que hagan huelga Sisí André Gomes a los hombres de apoyo desacuerdo

Voz 1463 15:29 lo in Pablo muestra cómo el poder sin control genera políticos y empresarios corruptos hablemos de droga o de campañas electorales de Colombia o de España y de cómo las desigualdades sociales genera monstruos como el propio Escobar

Voz 1727 15:45 son las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 16 15:50 en el sur

Voz 1258 18:19 seguimos escuchando cómo no van a vivir nuestros oyentes la jornada de mañana

Voz 20 18:23 buenos días PETA Dan con Aimar a medidas de Donosti voy a pasar el día tranquilamente él haciendo poca cosa intentando ir a las manifestaciones hay una concentración también una sentada por todas las mujeres fallecidas que a la manifestación que quién Donosti me resulta muy triste y me da mucha pena la porque al principio parece que cuando se convoca esta huelga será como una idea de de cuatro revoltosas que bueno que querían hacer algo no hay poco a poco cuando se ha visto que políticamente era interesante porque el movimiento de por sí está cogiendo fuerza pues la gente ha salido apuntando ni empresario nadie habló de de hacer huelga y ahora poco a poco pues la gente la gente se ha ido uniendo espero que un día de unión de todas las mujeres y todos los hombres que sean conscientes de de todas las mujeres que están falleciendo año tras año de todos los derechos que todavía están por conseguir entre todas mucho Aimar ir esos que al país y a todos los oyentes gracias

Voz 1727 19:21 es que ricas como un beso bienvenida a Mainar

Voz 1258 19:23 tras a Madrid

Voz 21 19:26 lo haciendo huelga la jornada entera por la mañana estoy convocadas dos concentraciones no sea cuál y desde las dos por supuesto que aúna IF por la tarde uno faltaría a la manifestación

Voz 22 19:39 e Iñaki Zaragoza dejó claro que el ocho de marzo es un día en que ellas son las protagonistas sólo me queda hecho muy largo apoyarlas lo que necesité las reivindicaciones no sólo se lucha también se pueden heredar muchas gracias a todas

Voz 1275 20:15 con ratos de sol y con nubes y con temperaturas un poco más bajas La Ser les avanza esta mañana cómo serán las obras de la Gran Vía que comienzan el viernes empezarán de forma simultánea por ambos extremos por Plaza de España por la confluencia con Alcalá y en verano Se van a hacer los trabajos en los cruces con otras calles para molestar lo menos posible al tráfico las obras se van a extender hasta erales de año en nuestra web en Radio Madrid punto Es pueden ver ya como quedará esa nuevas Gran Vía Felipe Serrano

Voz 0622 20:42 las obras empezarán pasado mañana para no entorpecer la multitudinaria manifestación feminista del ocho m que atravesará la Gran Vía el viernes comenzarán las mediciones y las obras que se notan no se verán hasta la semana que viene los trabajos en las intersecciones y semáforos se harán en verano para que la circulación rodada se resienta lo menos posible en el Ayuntamiento pondrá nuevos bancos junto a zonas arboladas para permitir la estancia y habrá también fuentes para beber los nuevos semáforos estarán adaptados para personas con diversidad funcional aunque inicialmente se dijo que la cera no estaría diferenciada de la calzada finalmente se ha descartado la idea de una plataforma única en Atenas son a las personas invidentes las obras costarán cinco coma siete millones de euros serán ejecutadas por la empresa Ortiz que ya trabaja en la remodelación de varias calles en Chueca y que también recibió el encargo de Riu Hoteles para rehabilitar el edificio España si todo marcha según lo previsto la nueva Gran Vía estará acabada antes de las próximas Navidades

Voz 1275 21:46 a las puertas del ocho de marzo los diputados del PP en la Asamblea dicen que la violencia machista no debe estar entre las reclamaciones de este día titulares con la selva

Voz 24 21:55 varios miembros del PP de Madrid dicen que relacionar la violencia de género con el ocho PM es una irresponsabilidad y que para los malos tratos ya hay otro día en el calendario Cifuentes sin embargo

Voz 1275 22:03 sí respalda que sea una reclamación del ocho de marzo noventa trenes del suburbano pueden tener amianto y están todos en circulación Metro ha remitido esta información a sus trabajadores y les ha prohibido manipular este material además la policía por orden de la Fiscalía se personó ayer en las instalaciones para recabar datos y fotografías

Voz 24 22:17 colectivos madrileños de memoria histórica ya han contestado a la demanda de la Fundación Francisco Franco que paralizó la decisión del pleno del Ayuntamiento de Madrid de retirar cincuenta y dos calles franquistas dicen que es algo que no se puede conseguir

Voz 1275 22:28 el Real Madrid está ya en cuartos de la Champions transcribo victoria anoche en París por uno dos con goles de Casemiro de Cristiano igualó el récord que tenía en solitario Van Nistelrooy con ciento dieciséis goles en esta competición Casillas disputó además el último partido de Champions de su carrera

Voz 10 24:29 J jurídico abogados señoría glosar recuperado señoría sin problemas

Voz 1258 24:35 qué garantías y rapidez en la reclamación de su cláusula sí

Voz 26 24:38 lo contacte nos ha S J jurídico punto com

Voz 0089 26:46 la violencia de género y los delitos de maltrato familiar han crecido en la región durante el pasado dos mil diecisiete es cierto que hay muchas más denuncias y por tanto mayor investigación pero sobre todo mayor número de órdenes de protección en las zonas bajo control de la Guardia Civil Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno

Voz 31 27:04 diciembre de dos mil diecisiete la Guardia Civil maldito tenía asignados un total de mil cuatrocientos setenta y tres casos de seguimiento dentro del sistema ajeno y el año pasado tuvimos que lamentar dos víctimas mortales una en Rivas y otra en Collado Villalba

Voz 0089 27:18 por cierto que los agentes que investigan desde hace ocho años la desaparición en Boadilla del Monte de María Piedad García no esperan localizar el cuerpo debajo del forjado del Mercadona de esa localidad Lugo

Voz 1161 27:29 por donde trabajaba ella también su ex pareja

Voz 0390 27:32 a en el Ayuntamiento de Madrid la oposición se niega a poner en marcha la comisión de Bici Mad para analizar la compra de servicio de alquiler de bicis hasta que no hayan recibido dicen toda la documentación que han pedido al Gobierno de Manuela Carmena el equipo de Ahora Madrid dice que hay parte de esa información que requiere de autorización judicial y que todavía no la tienen la oposición L recuerda que es el mismo argumento que en su momento puso el PP de Cifuentes para vetar los papeles del caso Lezo a la comisión de la corrupción de las

Voz 1727 27:56 Mercedes González PSOE Sergio Bravo

Voz 0390 27:58 Ciudadanos Álvaro González PP Rita Maestre

Voz 0391 28:01 si criticamos a Cifuentes cuando somos Podemos en la Asamblea de Madrid tenemos que actuar en consecuencia cuando somos al gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento gustaría saber si es que se están acogiendo a esa doctrina Cifuentes Asodebi doctrinal del canal o es que no quieren dar a conocer toda la información porque tienen mucho que esconder

Voz 32 28:18 no están bajo secreto de sumario tenemos todo el derecho como concejales acceder a esa documentación en cuanto a los papeles sujetos a esa confidencialidad entre comillas naturalmente que los queremos ver

Voz 0391 28:27 como esa querella es paralela e interfiere en la marcha de la comisión de investigación nosotros le hemos pedido al juez si no está la autorización o no para que ese suministre información a los grupos de la oposición

Voz 1275 28:40 Podemos ha presentado en la Asamblea su propia propósito

Voz 0390 28:43 don de ley para la equidad y la de educación inclusiva una iniciativa que llega tras la de los ayuntamientos que la Asamblea ha acordado tramitar la proposición de Podemos exige baja ratios bajar el número de alumnos por aula lo exprime a los niveles marcados por la Unión Europea y aumentar el número de profesores como paso fundamental para garantizar esa inclusión Beatriz la ex diputada

Voz 34 29:02 esa esa primera medida automáticamente conlleva en la mejora de la calidad educativa porque obviamente sitúe el aula de los van a poder acelerar armeros en primera medida la Illa de es que estamos proponiendo son los que más cara no europea afanó o marcamos unos ratios excepcionales

Voz 0390 29:19 y una cosa más la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas de la región impulsará nuevas titulaciones universitarias en materia de igualdad son estudios propios de cada centro no oficiales que buscan especializar a los futuros profesionales en economía de género gestión de políticas

Voz 1275 29:32 igualdad y prevención de la violencia machista sexual en el trabajo entre otras cosas Lejos en cualquier caso del único grado en igualdad que había en España en dos mil catorce Ike eliminó en la Universidad Rey Juan Carlos por falta de demanda llegamos así a las siete y media con cuatro grados ahora mismo en el centro de más

Voz 3 29:48 mi

Voz 1 30:00 son las siete y media

Voz 1727 30:02 a las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy comienza el miércoles siete de marzo con menos lluvia pero volverá de nuevo mañana llueve sí pero no lo suficiente porque pese al agua caída en las últimas semanas las grietas de la sequía siguen muy presentes en España los pantanos están al cuarenta y siete por ciento de su capacidad de media once puntos menos que el año ha pasado en estas fechas lo decía esta misma semana al presidente Rajoy el agua es uno de los grandes problemas de España pues hoy agricultores de todo el Levante español se manifiestan en Madrid frente al Ministerio de Agricultura han fletado más de doscientos autobuses vamos a recorrer las cuencas en la Prime en la cabecera del Tajo el año pasado se batió el récord de camiones cisterna abasteciendo a los propios municipios ribereños ser Toledo Cristina López Puerta buenos días

Voz 0441 31:02 buenos días la cabecera del Tajo no sólo pierde agua también economía a los municipios ribereños han caído en población el doble que los del resto del entorno y también se han perdido el treinta por ciento de negocios en los años del trasvase en lo que llevamos de legislatura se han autorizado veintitrés trasvases todos recurridos por la Junta respecto a las reservas el embalse de veleña queda de beber al Corredor del Henares sale de la situación de alerta por las lluvias de las últimas semanas en la cabecera Entrepeñas ha ganado quince hectómetros y Buendía otros diez están al diez coma ocho de su capacidad la cifra más baja en los últimos veinte años

Voz 1727 31:32 en la cuenca del Segura la situación hídrica es la peor en cuarenta años de Murcia Ruth García buenos días buenos días la cuenca continúan emergencia aunque los últimos datos aportados por el Ministerio dicen que en la última semana las reservas han crecido quince hectómetros cúbicos la situación es dificilísima Se trata según la Confederación Hidrográfica de la segunda peor situación de sequía los últimos cuarenta años y la más larga dura ya cuatro años en aportaciones a los embalses Se trata del séptimo peor año de la historia de la cuenca seguirán por tanto las restricciones para riego dos meses más para el abastecimiento humano se insiste en pedir a los municipios más ahorro y salud vamos ahora Lucas Jiménez que es portavoz del Círculo por el agua hay presidente del Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo Segura muy buenos días hola muy buenos vinos van a manifestarse ustedes hoy en Madrid con qué reivindicaciones

Voz 34 32:21 bueno el banco un uno fue masivo esta mañana toda el agua que yo soy una promesa sector que da derecho al que ha llegado estamos y una política de costes apagar de una forma bestial que ese agua que reclamamos

Voz 1727 32:44 eh señor Jiménez y agua de donde acabamos de escuchar cómo está la situación en la cabecera del Tajo con problemas de abastecimiento en los propios municipios ribereños agua de donde

Voz 34 32:56 yo creo que lo desmiento dando pueblos ribereños hijos pues no inversión Levante cuando muy bien el agua que había recibido él trajo yo creo que ha vencido las administraciones territoriales en la que no han invertido ese dinero que ha venido que ha venido pagando el Levante por ese agua en infraestructura que soluciona de la mesa para apretar o donde sea pero lo que no podemos tolerar que esta primavera negra no desaparezca amén de una industria agroalimentaria puntera es que estar copando con su buen hacer todos los mercados internacionales más de cuarenta y cuatro millones de árboles en unas zonas seminaristas

Voz 1727 33:37 la sequía es un problema cíclico en España la de este años terribles verdad pero es cíclico se ha preparado el Levante español ha preparado su producción adaptado sus fuentes de ingresos económicos a esta realidad

Voz 34 33:50 bueno yo creo que durante español adaptados a la promesa hecha aquí quién ha quebrado ha sido el estado incumpliendo sus promesas el Levante español unido que hacer trabajar aparte lo hace muy bien aquí se ha habido algún fallo ha sido por parte del Estado que no ha cumplido con lo que no dijeron a nosotros no hicieron crecer multiplique claro porque vamos a llevar agua haber agua para que el trabajando en la mejor zona del país para este tipo de actividad eso no se ha producido no haya dentro ante el Levante quiere vivir y quiere trabajar no selecta

Voz 1727 34:30 tienen garantizado que algún representante del Gobierno les va a recibir hoy porque por lo que nos cuentan ustedes va a ser una manifestación masiva

Voz 34 34:38 nosotros lo hemos planificado ninguna reunión con el Gobierno hemos registrado oportunamente cuáles son nuestras reivindicaciones nuestra necesidad a corto y a largo plazo puesto que lo que pedimos es una solución definitiva para una cuenca que siempre está en crisis siempre está al borde del precipicio ir a lo que le pedimos al Gobierno que se ponen a trabajar a partir de ya con nuestras reivindicaciones

Voz 1727 35:05 las reivindicaciones de los regantes del del Levante español yo le agradezco a su representante de Lucas Jiménez que haya estado esta mañana en la SER muy buenos días y buena suerte

Voz 34 35:16 bueno se vean muchas versiones eh

Voz 1727 35:20 si alguien duda de si hay motivos para la jornada reivindicativa de mañana ocho de marzo ahí está la actualidad para recordarlos hoy en tres noticias en Asturias el cadáver encontrado en un embalse es el de Paz Fernández la mujer de cuarenta y tres años que desapareció el mes pasado en Navia su cuerpo ha aparecido flotando a doce kilómetros de donde se la vio por última vez y mientras la Guardia Civil y la Policía siguen investigando la desaparición de otras dos mujeres a las que se les perdió la pista el uno y dos de marzo en Gijón y en Castrillón por el momento nada relaciona los tres casos Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 35:54 las lesiones que presenta el cadáver hacen pensar a la Guardia Civil que ha sufrido algún tipo de agresión el cuerpo fue descubierto por un piragüista en el embalse de carbón a unos doce kilómetros de la localidad de Navia donde había sido hallado su coche aparcado Paz Fernández de cuarenta y tres años era vecina de Gijón y no se sabía de ella desde hace veintidós días a sigue la búsqueda de las otras dos mujeres asturianas que desaparecieron en los últimos días Concepción Beira y Lorena Torre los investigadores sostienen que no hay indicios de que los casos puedan estar relacionados entre sí habían incluso apuntado entre las hipótesis la desaparición voluntaria trágicamente descartada en el primer caso en Jaén

Voz 1727 36:30 en otros dos menores han sido detenidos por el intento de violación a una chica a plena luz del día en un portal la policía tiene identificados a otros dos jóvenes implicados a los que esperan detener en las próximas horas Radio Jaén José Gómez

Voz 1258 36:44 sí es las últimas detenciones han producido este martes y Se trata de dos menores de edad de diecisiete años y con antecedentes penales permanecen en la comisaría Ai Se espera que pasen a disposición judicial en las próximas horas estos arrestos se suman al que tuvo lugar este lunes otro hombre de veintidós años y con antecedentes por hechos similares también en la capital jiennense la policía sigue investigando para detener a los dos últimos presuntos agresores que ya están totalmente identificados tal y como adelantó el delegado del Gobierno en Andalucía Antonio Sanz la agresión tuvo lugar el pasado viernes por la tarde cuando el grupo introdujo por la fuerza a la chica en un portal en una céntrica calle a plena luz del día aunque los gritos de la víctima alertaron a los vecinos que avisaron a la policía

Voz 1727 37:21 bien Aranda tres meses después de su ingreso en prisión han quedado en libertad bajo fianza dos de los tres ex jugadores de la Arandina acusados de abusar de una menor de quince años no se podrán acercar a ella a menos de un kilómetro Radio Aranda Vicente Herrero

Voz 1646 37:37 ya está fuera de la cárcel Raúl Calvo a la salida de la prisión de Villanubla en Valladolid se producía a primera hora de la tarde de ayer tras hacer referente su familia la fianza de seis mil euros Se espera que Víctor Rodríguez salga de la cárcel de Burgos también en las próximas horas Audiencia Provincial no se pronuncia sobre la situación del tercero de los investigados Carlos Cuadrado ya que no ha recibido el correspondiente recurso al auto de prisión pero indica expresamente que la juez de Aranda puede revisar de oficio o a instancia de parte de la situación personal de este joven teniendo en cuenta los argumentos que se esgrimen en el caso de sus compañeros sin perjuicio de esta medida la Audiencia Provincial coincide con la juez Arandina en que existen indicios de la comisión por los investigados de los hechos que se denuncian pero se adhiere al argumento de la Fiscalía en que las circunstancias del proceso judicial han cambiado una última historia volvemos a Murcia porque la consejera

Voz 1727 38:25 ya de salud de la región ha suspendido todas las intervenciones quirúrgicas en la clínica San José de Alcantarilla suspensión que llega días después de la muerte de un chico de veintinueve años que se operó en esa clínica de un quiste en un pie Ruth pues sí la clínica concertada también cancela todas las operaciones privadas según el consejero de Salud suspendiendo todas esas intervenciones hasta que se aclare las causas de la muerte de este joven el paciente padecido de veintinueve años fue intervenido por cirugía mayor ambulatoria el pasado nueve de febrero su situación se deterioró según datos de salud tuvo que ser trasladado al Hospital público Reina Sofía de Murcia donde ingresó en la UCI y murió finalmente el pasado veintiuno de febrero

Voz 35 39:12 última vista pero los pasajeros sin polizario claro de gestos si ha oído bien amistad pasajeros y muy bien

esta mañana Camps otro

Voz 2 46:12 buenos días Pepa solos

Voz 1100 46:14 verso y nada ni nadie les borrar el rictus de elegidos para la gloria tiene la necesidad hacen virtud con su van diciendo aquello de antes muerto que sencillo El último ejemplo Francisco Camps en el otrora poderoso Virrey de la Comunidad Valenciana del todopoderoso PP hoy ha explicado hasta el córner recluido en el rincón de los trastos viejos comparecía ayer en el Congreso y convirtió su presencia en una amenaza representación teatral aunque absolutamente sobreactuado en su papel tan mal actor que es como político que fue como puede presumir de llevar la cabeza bien alta quién he estado rodeado de chorizos y mangantes cuidadosamente elegidos por él mismo a dedo consejeros en la cárcel tramposos en trajes con cargo a las mismas amiguitos del alma que regalaban fastuosos presentes y si también a él el paladín de la honestidad Francisco Camps el gran presidente dice que jamás supo cómo se financiaba su partido del que era el máximo jefe en su territorio Nos lo dice lo cuenta dejó hacer unos enteraba de nada tan parecido a la desahogada Esperanza Aguirre alguien debería pedir responsabilidades de todo lo que se cocinó ante sus mismas narices dice cada que siente el cariño de Rajoy faltaría más carne de mi carne Sangre de mi sangre el ojo Ruiz

Voz 10 47:36 Cierzo

de marzo del año dos mil dieciocho escribe

Carmen González y habla de otra fuga

de talentos de la artística

Voz 10 48:16 Carmen de Zaragoza hijo tiene dieciocho años bailarín de ballet