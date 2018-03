Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1601 00:00 son las ocho las siete en Canarias

buenos días el Foro Económico Mundial decía en su último informe que al ritmo que llevan las políticas de igualdad la igualdad entre hombres y mujeres no será real y total hasta dentro de cien años cien años Si somos iguales en derechos porque tenemos que esperar un siglo esta es la pregunta que parecen haberse hecho a la vez millones de mujeres en el mundo entero dándole un acelerón a la historia que no sabemos ojalá se acortará ese tiempo tal largo que nos ponen por delante para algo tan natural tan elemental como aspirar no sólo a tener derechos sino a ejercer los en condiciones de igualdad mañana ocho de marzo hay convocada una huelga feminista una movilización que es mucho más que un paro laboral se trata de subrayar por ausencia el lugar que las mujeres ocupamos en el mundo en el trabajo y en casa en los mercados en los lugares donde se cuida a los que no pueden cuidarse es una gran novedad ya ha provocado mucho desconcierto muchos debates que ya son un éxito en sí mismos mucha reacción defensiva pero también una movilización arrolladora a la que se han sumado mujeres de todos los ámbitos en toda España y en todo el mundo hay muchas mujeres que no podrán hacer huelga es evidente por ellas la hacen también las que sí pueden eso debe ser lo que algunos han tachado de elitista otros han pretendido descalificar esta huelga que no va contra nadie

Voz 1913 01:44 CRIT y mucho menos contra los hombres dice

siendo que es una movilización política naturalmente que es política la política es que la rueda del mundo gire porque una parte muy importante del trabajo necesario para atender a mayores niños y enfermos haya descansado y descanse sin remunerar sobre mujeres que acaban viendo truncada su detenida sus carreras y convertidas de después en pensionistas más pobres os sobre mujeres que lo hacen mal pagadas y sin asegurar su futuro política son las medidas necesarias para revertir esta situación política las cuotas en los partidos y en las empresas las reglas para evitar la brecha salarial política el código penal que castiga la violencia sexual y el acoso política que en la escuela se eduquen igualdad contra los que dicen que el feminismo y las reivindicaciones víctima rifan a las mujeres la realidad es que el movimiento feminista es la historia un éxito que ha hecho al mundo mejor hoy el mundo es mejor que hace un siglo cuando no podíamos ni votar mejor que hace tres siglos cuando se nos negaba la educación y la ciudadanía mejor que hace sólo sesenta años cuando el único horizonte que ponían por delante de la mayoría era un matrimonio que las anulaba la organización social la economía la convivencia mejorado gracias a las batallas ganadas por el feminismo que siempre tuvo que avanza rodeado de mucha incomprensión inicial así que mucho antes de cien años habremos en que mejora la marcha de la humanidad este tsunami que nos lleva en volandas al ocho de marzo del dos mil dieciocho porque las mujeres paran para que el movimiento no se detenga para que la igualdad sea verdad

hoy es miércoles siete de marzo y la Ser avanza que entre los documentos que intentaron quemar los Mossos d'Esquadra hay un informe que cuenta que Jordi Sanchez Jordi Kuchar se negaron a facilitar que la Guardia Civil pudiera salir de la Conselleria de Economía la noche del veinte de septiembre cuando el edificio estaba rodeado de miles de manifestantes

Voz 0027 04:08 esos papeles que los Mossos pretendían quemar en la incineradora de Son Adriá de Besós es un informe de la propia policía catalana en el que se explica cómo aquella noche los entonces líderes de la ANC Youm Jon Sánchez y Art comunicaron explícitamente a los policías autonómicos que en ningún momento iban a pedir a la gente concentrada nada que significará facilitar el trabajo de la Guardia Civil entre esos documentos que la Policía Nacional evitó que los Mossos quemaran está también una orden escrita que la cúpula de los Mossos y a los agentes para que vigilara a policías guardias civiles el uno de octubre si veía alguna patrulla tenían que avisar por un chatín

Voz 1727 04:41 Francisco Camps declara hoy como testigo por la financiación ilegal del PP valenciano de la que varios acusados le responsabilizan

Voz 0027 04:48 veremos Se mantiene hoy en la Audiencia Nacional la arrogancia de ayer en el Congreso

Voz 2 04:54 que usted no me había pedido perdón todavía siendo militante del Partido Socialista

Voz 3 04:57 dice que no controlaba las cuentas porque no era cosa suya pero al mismo tiempo dice que las cuentas estaban impida

Voz 2 05:02 más sobre Rajoy fuera yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido por lo tanto en cuanto el cariño de partido a mi alrededor noto también el cariño del presidente de la secretaria general de toda la junta directiva

Voz 1727 05:15 ojo a esto nuevo ataque de los narcos en Algeciras

Voz 0027 05:18 un grupo de encapuchados ha intentado quemar tres lanchas que el Servicio de Vigilancia Aduanera utiliza en su lucha contra el tráfico de drogas las han llegado a rociar de gasolina a Francisco Mena presidente del movimiento asociativo contra la droga

Voz 1601 05:30 en este caso el Ministerio del Interior ha tomado las medidas oportunas para acabar con esa impunidad hay para recuperar el principio de autoridad porque todos los dieron encontramos con un nuevo acontecimiento

Voz 0027 05:42 sólo horas antes un guardia civil de paisano había sido apedreado en su coche particular por otro grupo de personas vinculadas en Lardero

Voz 1727 05:51 como en Alemania también en Italia presión sobre la socialdemocracia para que apoye un Gobierno ajeno

Voz 0027 05:57 Confindustria la patronal de los empresarios italianos dice preferir un gobierno del Movimiento cinco Estrellas que una falta de gobierno es el Partido Democrático

Voz 1 06:04 el PIB quien nos entera lastran la pero un gobierno del Force antisistema

Voz 0027 06:11 Matteo Renzi insiste en que no cuenten con ellos aunque una parte de la formación no descarta seguir el camino que ha terminado tomando en Alemania el especial

Voz 1727 06:17 esta madrugada dimitido el principal asesor económico de Donald

Voz 0027 06:20 porque está en contra de las barreras proteccionistas que quiere levantar el presidente empezando por los altísimos aranceles que ha anunciado para el acero y el alud

Voz 1727 06:27 si Corea del Norte y del Sur anuncian una cumbre de sus líderes

Voz 0027 06:30 la primera en más de una década y Pyongyang abre la puerta al desnuclearización de momento impone una moratoria mientras dure su diálogo con Washington

Voz 1727 06:40 y hoy tregua de lluvia en buena parte de España Jordi Carbó buenos días

buenos días una tregua que se alargará prácticamente toda la jornada pero podríamos decir que va a ser para cargar fuerzas ya que a partir de mañana y la segunda mitad de la semana de nuevo la lluvia va a ganar protagonismo con mucho viento hirieron precio que no llueva ahí es que han bajado las temperaturas hace frío vuelve a hablar después de te muchas mañanas en gran parte del interior heladas que no son muy contundentes pro a pesar de que va a hacer el sol en la mayor parte del país tampoco subieran mucho las temperaturas incluso a bajar en el Mediterráneo en general máximas en la Península y Baleares de diez a quince grados sólo en Canarias superaremos los veinte y al final de la tarde nubes que dejarán lluvia en el suroeste de la península mañana de nuevo se generalizarán

Voz 1727 07:27 y sobre la clasificación del Real Madrid anoche en la Liga de Campeones Manu Carreño buenos días buenos días Pepa

Voz 0027 07:34 el Real Madrid estará por octavo año consecutivo jugando los cuartos de final de la Liga de Campeones es su competición se siente como pez en el agua y ayer se lo dejó bien claro toda Francia todo París mucho ruido pero pocas nueces mucha bengalas pero poco fútbol mucho titular amedrentado a los madridistas ya al madridismo pero a la hora de la verdad nada de nada no estaban Éibar es verdad y quién sabe si con Neymar hubiera sido otra cosa pero parece que los cuatrocientos millones que han invertido los qataríes este verano en fichar a golpe de talonario no sirven de momento para que este proyecto sea serio decepción tremenda decepción del París Saint Germain sin quitarle nada de mérito a este gran Real Madrid que ha resucitado cuando llegado su competición fuera de la Liga fuera de la Copa se crece en esta que es su Champions casi es su himno cuando suena el himno de la Copa de Europa ha ganado tres de las últimas cuatro y eso lo saben los rivales y además con un Zinedine Zidane que es el principal reforzado de esta eliminatoria ayer puso a Lucas Vázquez y Asensio que fueron los mejores sentando en el banquillo a hombres como Isco como Bale como Modric o como cross los cuatro estaban para jugar pero Zidane puso a los que él creía que mejor Stabat y acertó eliminó al París Saint Germain que como dice hoy L'Equipe todo

Voz 1727 08:49 esto para nada hasta luego adiós Manu

Voz 4 08:55 hoy por hoy con Pepa Bueno

sigue hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 7 09:59 pero el partido popular cumplan en al referente del guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 3 10:08 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece

Voz 0127 10:13 la gente impresentable no queremos que

Voz 3 10:17 en la demonio nuevo fundido

Voz 1601 13:42 a las ocho y catorce a las siete y catorce en Canarias los Mossos d'Esquadra intentaron quemar los informes que vinculaban a Jordi Sanchez y Jordi Cuixart con el acoso a la Guardia Civil en la Conselleria de

Voz 15 13:53 tenía la Cadena SER ha tenido acceso

Voz 1601 13:56 a todos los documentos que la Policía Nacional rescató el veintiséis de octubre cuando los Mossos los llevaban en tres coches camuflados a la incineradora de Sant Adrià del Besòs Ana Terradillos buenos días qué tal cómo estás según esos documentos Ana Sánchez y acusar verbalizar un que no harían nada que significa se facilitar el trabajo a la Guardia Civil desde luego son unos de los documentos más relevantes de todo lo que tenemos porque eso porque dicen eso porque dicen que los líderes de ABC guión Unión Sánchez y Cusack comunicaron a los policías autonómicos que en ningún momento iban a pedir a la gente concentrada frente a la Consejería de Economía y abro comillas ya nada que significa Se facilitar el trabajo de la Guardia Civil importante también lo que dicen dirigentes de Esquerra Republicana entre ellos se cita palabras textuales de Anna Simó que dice que en ese punto indicó a los Mossos que estaba claro que la masa no iba a permitir que nadie saliese del edificio de la Consejería de Economía hay más documentos sensibles por ejemplo un escrito de un mando de los Mossos en el que dice que él quitaría datos de un informe policial porque según él esto es literal hay que tener en cuenta que va para la Fiscalía Ana

Voz 3 15:00 es son documentos con instrucciones relativas a cómo

Voz 1601 15:02 día que confeccionar las actas levantadas como consecuencia de esas actuaciones que presuntamente se hicieron el uno de octubre y entre esas instrucciones hay un bando en el que dice que hay que garantizar el normal desarrollo del acto más que nada señalaba al mando de los Mossos porque la fiscalía lo que esperaba de ellos será precisamente lo contrario otro documento en el que un mando policial escribe yo quitaría el párrafo que pone que el subinspector no iba uniformado a un acto en favor del sí tengamos en cuenta escribe el mando policial que esto va a la Fiscalía de Barcelona entre los documentos que los Mossos intentaron quemar y uno que demostraría que la cúpula de la policía catalana ordenó que los agentes esperan a a la Policía Nacional la Guardia Civil el uno de octubre el día del referéndum ilegal sí son cinco comunicaciones y la primera recoge de hecho la orden textual de comunicar esos movimientos lo que era el centro de coordinación solicita que en caso de localizar vuelva a abrir comillas efectivos de Policía Guardia Civil efectuando movimientos informe a través del chat entre las órdenes salvadas aparecen yo creo dos relevantes

Voz 1913 16:02 una es a las cinco menos diez de la mañana del uno de octubre

Voz 1601 16:04 señala setenta vehículos de la Guardia Civil se encuentran en el aparcamiento del aeropuerto de Girona la otras diez minutos más tarde dice comienza a haber movimientos de Guardia Civil por todo el territorio catalán Terradillos gracias buen día son las ocho y dieciséis las siete y dieciséis en Canarias estos papeles que los Mossos no consiguieron quemar especialmente el primero el informe que dice que Sánchez Kuchar se negaron a pedirles a los manifestantes que dejaran trabajar a la Guardia Civil puede complicarle el horizonte judicial a los antiguos líderes de la Asamblea Nacional Catalana de Omnium Cultural hoy precisamente el Tribunal Constitucional va a estudiar la petición de Jordi Sanchez que ha reclamado que lo dejen salir de la cárcel que le permitan acudir a su debate de investidura ha convocado para el lunes que viene fuentes el Constitucional avanzan a la SER que con toda probabilidad no atenderán esa petición ésta que van a escuchar fue la advertencia que tuvo que escuchar ayer el presidente del Parlament catalán incluye Torrent por parte del presidente del Círculo de Empresarios de habla alemana en Cataluña

Voz 1 17:05 tiene todas las luces

Voz 16 17:08 son los vamos

Voz 3 17:14 comida bastante tensa

Voz 1601 17:16 especialmente la intervención de este otro empresario

Voz 17 17:20 más que tres mil empresas han salido de Cataluña ibamos Atenea mínimo veinte años consiguió otra vez la fase que teníamos antes por lo tanto por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo foto yo que toros ustedes van a la presión

Voz 3 17:45 hubo aplausos

Voz 1601 17:46 esa esa intervención pero también

Voz 3 17:48 todos aunque menos he escuchado las opiniones

Voz 1 17:51 a mí me parece educación escuchar todas las opiniones

Voz 3 17:56 incluso las que quieran que yo vaya a prisión en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 18 18:04 luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido

Voz 1727 18:14 pues sí la hicieron sí hicieron esa afirmación personas destacadísima es de su equipo incluso de su Gobierno la ministra de Agricultura Isabel Tejerina la presidenta de Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes pero qué le pasa al PP con este ocho de marzo da la impresión de que se les ha ido tanto la mano descalificando la convocatoria que abra las palabras del presidente intentan dar un giro Carolina Gómez buenos días bueno

Voz 0127 18:37 días el PP modera el discurso tras difundir un argumentario interno calificándola huelga de elitista e insolidaria Andrea Levy

Voz 3 18:43 el Partido Popular muestra su total movilidad para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres sin duda alguna una de sus mayores escollos porque no pueden existir obstáculos en la vida profesional de las mujeres por el hecho de tener un hijo

Voz 0127 18:57 el PP y Ciudadanos respetan la protesta pero no participaran en los paros Inés Arrimadas comparte el diagnóstico de la desigualdad pero considera que esta convocatoria de mañana es excluyente

Voz 3 19:06 en Ciudadanos creemos en un feminismo plural e inclusivo en el que nadie se sienta excluido Iggy que apele de igual manera tanto a hombres como mujer

Voz 0127 19:15 el PSOE y Podemos respaldan la convocatoria de la huelga y acudirán a las movilizaciones Carmen Calvo Irene Montero

Voz 1727 19:21 paramos para que se respete nuestro derecho paramos porque necesitamos igualdad de trato paramos para que se reconozcan nuestras libertades por la brecha salarial del veinticuatro por ciento por un treinta y ocho por cien de brecha en las pensiones por las veces que va a remos que fregar cocinar

Voz 0127 19:38 vaya con la UE y Manuela Carmena también respaldan la huelga ya han vaciado sus agendas para mañana

Voz 1601 19:43 gracias Carolina pero más allá de las palabras más allá de todo esto que escuchamos estos días y nos preguntamos por los compromisos concretos hoy el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en las empresas incluidos los consejos de administración Inma Carretero buenos días

Voz 0806 20:04 buenos días esta proposición de ley de igualdad de trato y oportunidades en el empleo y en la ocupación así se llama la propuesta socialista afecta a funcionarios autónomos ya a trabajadores por cuenta ajena y como principal novedad según aseguran a la Cadena Ser fuentes de Ferraz convierte en un deber de las empresas y por lo tanto sujeto a sanciones y la igualdad de trato a hombres

Voz 1601 20:27 Gêres a través de esta norma el PSOE pretende

Voz 0806 20:30 anticipar la presencia femenina en todos los ámbitos de la empresa obliga a incluir en la negociación colectiva medidas contra la discriminación y también a que en los consejos de administración se siente un número mínimo de mujeres establece un plazo para poder adaptarse introduce además cambios significativos en materia de comer mediación según esas fuentes amplía de forma considerable el periodo en el que se tiene derecho a adaptar la jornada laboral para la crianza de los hijos son reformas que el PSOE registra esta mañana en el Congreso y que se suman a la ley que ya presentó por la que se sanciona a las compañías con una brecha salarial superior al veinticinco

Voz 1601 21:10 por cierto hay que dice la patronal ante las reivindicaciones de este ocho de marzo que tienen en buena medida que ver con la empresa Ana Button buenos días

Voz 0127 21:18 buenos días la CEOE dice que hay que tomar medidas que fomenten la presencia femenina en el mundo laboral a todos los niveles y en igualdad de condiciones Ana Plaza secretaria general

Voz 19 21:26 estamos trabajando tanto con el Gobierno y los sindicatos como directamente desde la Comisión de Igualdad de CEOE analizando y proponiendo mecanismos que favorezcan la igualdad de oportunidades como factor de competitividad en la empresa

Voz 0127 21:39 la secretaria de Igualdad de UGT Cristina Antoñanzas cree que ya es un logro que se pongan sobre la mesa temas de los que hasta ahora prácticamente no se hablaba impide pasar a la acción y el efecto sobre todo es que nos pongamos a trabajar

Voz 1913 21:50 pero ya en medidas concretas tanto con el Gobierno como con los empresarios basta de palabras pero ya tenemos que pasar a los hechos

Voz 0127 21:57 la de Comisiones Obreras Elena Blasco incide en que la lucha por la igualdad debe ser una prioridad de la agenda política

Voz 20 22:03 hay por tanto a partir de aquí pues que también sea lo he podido centrales

Voz 3 22:06 por supuesto árabe estaciones las que tomen su reto

Voz 20 22:09 la usabilidad y haga caso de los indicaciones

Voz 0127 22:12 coinciden en que el movimiento que ha comenzado ahora no puede parar hay que seguir concienciando sobre el rechazo a la desigualdad para acabar con la brecha

Voz 1601 22:18 género y esa brecha de género además de los salarios también condiciona después lo que cobran la pues las personas en paro y más tarde las pensionistas ahí la brecha es incluso mayor que la del veintitrés por ciento del mercado laboral según un informe de Comisiones Obreras que avanza la Cadena SER hasta ahora las diferencias entre la pensión que reciben los y las jubiladas año a año es un poco más baja pero no porque ellas reciba más sino en buena medida porque las pensiones de ellos se precarizar Rafa Bernardo

Voz 1762 22:50 el informe de Comisiones Obreras señala que la brecha salarial del veintitrés por ciento se traslada al paro aunque algo más reducida porque los topes que tiene esa prestación hacen que mengua en las diferencias que hay entre los salarios pero las pensiones la brecha se ensancha porque a la diferencia de los salarios se les suman factores como los periodos de cotización más amplios y seguidos que tienen muchos hombres entre los nuevos y las nuevas presas vistas los que están entrando en los últimos años en la jubilación esas brechas se cierran algo una reducción que se debe a distintos factores desde las medidas legislativas y del diálogo social tomadas en los últimos tiempos como las que reconocen como cotizados los periodos con hijos a cargo o las mejoras en la cotización el trabajo a tiempo parcial como el aumento de las mujeres con acceso a la prestación contributiva de jubilación consecuencia de la incorporación creciente de la mujer al empleo para Comisiones el estrechamiento de la brecha es positivo pero insuficiente sobretodo teniendo en cuenta que parte de esa reducción se debe no tanto a que las pensiones de las mujeres hayan mejorado mucho sino a que el ritmo de crecimiento de las pensiones de los hombres sea deteriorado

Voz 1601 23:47 la noticia positiva a raíz de todo esto el Ministerio de Cultura va a crear una comisión de igualdad de género en la que participarán en las principales organizaciones de mujeres de ese mundo del mundo de la cultura reuniones gestos que hablan ya del éxito de este ocho de marzo sin que haya empezado una protesta transversal que este año va a desbordar la tradicional celebración del Día de la Mujer Illa desbordada en buena medida por el entusiasmo con el que las mujeres más jóvenes han tomado el testigo de la reivindicación nos hemos preguntado cómo lo están viviendo las pioneras las que llevan décadas dejándose la piel en esta lucha Mariola el herido la movilización

Voz 0259 24:24 de las mujeres este ocho de marzo no tiene precedentes pero qué pasará después será este tsunami feminista una moda responde la abogada Cristina

Voz 21 24:32 da quede boda dada a nos da igual si el día nueve lo despertamos cuando la constitución de Goss vamos igual y te levantaba al día siguiente de pollo no notó nada pues igual no se va a notar el efecto el día nueve a lo mejor fue el día nueve no puede venir un impulso va a haber mucha más presión de la mujer y yo creo que eso ya no separa

Voz 0259 24:52 es imparable pero la igualdad de género dicen los organismos internacionales tardará cinco años en conseguirse Amelia Valcárcel filósofa

Voz 22 24:59 sólo cien años yo firmaba ahora mismo hicieron todas los que nos precedieron Illa en tramos ha ganado yo echaron casi tres siglos sin ver resultados esto es una redada relevos cada una o cada uno se lo hace bien cumple su tramo irá genera feministas internacional mientras haya mujeres o haya lugares donde nacer mujer es una condenó en vida he bus logrado sólo la décima parte de lo que necesitamos actos

Voz 0259 25:28 y desde hace unos años es extraordinario el empuje de las jóvenes algunas muy concienciadas Amparo Rubiales abogada

Voz 23 25:34 porque las jóvenes están padeciendo en su propia carne la dificultad de qué significa ser educadas de igualdad después dificultades que tienen cuando acceden al trabajo y cuando son madres son conscientes de ello

Voz 0259 25:47 ya en Ono mujeres se piensa en las que no tienen voz María Noel Baeza ex directora de programas

Voz 24 25:52 tenemos que levantar la voz no son de las mujeres sketches que está el que somos nosotras no la que tuvimos educación aquellas mujeres que los pisos pegajoso les llamamos nosotros mujeres pobres que quede dijo ante pero

Voz 22 26:08 pero un ocho de marzo que puede ser Pepa

Voz 1601 26:11 en punto de inflexión como lo fue en su día el veinticuatro de octubre de mil novecientos setenta y cinco en Islandia

Voz 25 26:22 oye algo a ella

Voz 1913 26:26 la primera huelga feminista de la historia la protagonizaron en octubre de mil novecientos setenta y cinco en las mujeres de Islandia dicen que consiguieron para el país por completo

Voz 1727 26:34 y que los hombres se vieron obligados a realizar tareas

Voz 1913 26:36 poco habituales para ellos mientras las mujeres tomaban las calles para manifestarse por la igualdad de género

Voz 25 26:42 va de lleno

Voz 1913 26:49 en Reikiavik corearon canciones como esta en la que recordaban que las mujeres sumaban muchos votos arreglamos apolítica y creamos igualdad y fraternidad cantaban las manifestantes hubo discursos

Voz 1 27:01 adaptan al tema era vi que se mal

Voz 1913 27:06 el consecuencias cinco años después Islandia elegía la primera presidenta de un país europeo y la primera jefa de Estado del mundo democrático desde Tir una de las miles de mujeres que fue la huelga tomaba posesión de su cargo que ocupó dieciséis años

Voz 26 27:22 el Foro Asturias dar de Island

Voz 1913 27:30 mil novecientos setenta y cinco había sido declarado por la ONU Año Internacional de la Mujer mientras en Islandia las principales capitales europeas de Estados Unidos se sucedían las marchas y protestas exigiendo

Voz 1 27:41 cuenta

Voz 1913 27:43 en España la organización del evento recayó en la sección febril

Voz 27 27:46 año declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer no podía faltar nuestro homenaje a la Sección Femenina del movimiento que tanto se ha esforzado y se vienen esforzando por la promoción de la mujer española

Voz 1913 27:59 aunque temas como el aborto el divorcio los anticonceptivos no pudieron abordarse libremente en el Año Internacional de la Mujer se pudo escuchar en Madrid activistas como la noticia

Voz 28 28:08 Ana Belén Andes

Voz 22 28:11 sí

Voz 28 28:12 Abdi es quién y cuándo puede Méndez PAN Hardy es es

Voz 3 28:18 no sólo hubo conferencias son redondas en mayo del setenta y cinco el Gobierno reformada a varios artículos del Código Civil y de comercio que acabaron con la obligación de solicitar el permiso del marido

Voz 2 28:28 para una serie de actividades asociaciones de mujeres empezaron a tener más visibilidad el cambio se aceleró tras la muerte del dictador

Voz 1727 28:47 un reportaje de Sonia Ballesteros en dos minutos los titulares con el resto de noticias del día después hablamos con dos mujeres que han roto techos de cristal en España y abordaremos un asunto de fondo quién ni cómo forma a quiénes tienen que aplicar las políticas de igualdad en los tribunales en las ventanillas en las direcciones de recursos humanos de las empresas públicas y privadas

Voz 1601 29:09 o en las productoras de contenidos que reproducen o no estereotipos

Voz 0027 32:20 por

Voz 1601 32:25 ETA y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio nuevo ataque del narcotráfico en Algeciras tres encapuchados han intentado quemar tres lanchas

Voz 1727 32:42 más que la Agencia aduanera utiliza en su lucha contra el tráfico de

Voz 1913 32:47 lo gas Radio Algeciras Cándido Romadera buenos

Voz 1727 32:50 hola buenos días Pepa Policía Guardia Civil

Voz 37 32:52 sí aduanas tratan de aclarar la identidad de los tres encapuchados que a estas horas en la mañana de ayer trataban de So sabotear las dos nuevas embarcaciones de vigilancia donde en subasta del puerto de Algeciras la investigación se centra principalmente en localizar la potente embarcación con motores fuera borda en la que viajaban los presuntos autores del incidente para posteriormente tratar de identificarlos los tres encapuchados se acercaron a toda velocidad hasta la base de aduanas para avanzar sobre las dos embarcaciones el cuerpo dependiente de la Agencia Tributaria un bidón de gasolina al que pretendían prender fuego la actuación de uno de los funcionarios que se percató de esta situación impidió que los presuntos narcotraficantes lograsen su objetivo

Voz 1727 36:53 son las ocho y XXXVII ahora siete y veintisiete en Canarias todo lo que venimos contando estos días todo lo que ustedes van a escuchar mañana todos tiene como objetivo modificar un reparto de poder y unas reglas del juego que permitan que siendo muy diferentes como somos hombres y mujeres no sólo tengamos los mismos derechos sino que podamos ejercer los en igualdad y para eso hacer política y hacer políticas es muy importante pero tan

Voz 1601 37:19 Thomas es formar a quiénes tienen que implementarlas después Marisa solito muy buenos días buenos días Pepa la presidenta de la Fundación Mujeres el referente habitual de este programa a lo largo de mucho tiempo en los últimos cinco años para hablar de igualdad los funcionarios los profesionales los policías los jueces los médicos los profesores todos los que intervienen de una manera o de otra en asuntos de igualdad tienen la formación adecuada

Voz 15 37:46 bueno en este momento podíamos decir que no es francamente no por muchas razones primero porque en lo que son es la formación profesional por excelencia que es la universidad aunque sí lleva mucho tiempo trabajando con los estudios de género no se ha conseguido que ya realmente asignaturas troncales y materias troncales lo que es la formación profesional se ha trabajado mucho en formación continua y formación ocupacional pero si bien es cierto que que no siempre consigue los resultados esperados no bien porque no se valora suficientemente ese tipo de formación

Voz 41 38:17 que y también debido

Voz 15 38:19 Clemente a la calidad de la propia formación en muchos casos

Voz 1601 38:22 ojo una cosa que me parece importante formación no es lo mismo que sensibilización

Voz 15 38:26 efectivamente no es lo mismo que sensibilización es evidente que tener una sensibilidad particular con los problemas de las mujeres es un elemento que que favorece pero hay que tener en cuenta que después cuando hablamos de integración de la

Voz 41 38:40 el da en en en la política en

Voz 15 38:43 los informes de impacto de género en la coeducación realmente de lo que estamos hablando es de una especialización técnica

Voz 1601 38:49 que eso es lo que todavía no tenemos un ámbito muy importante para la aplicación de la ley por ejemplo son los tribunales bueno pues Marina Fernández nuestra compañera ha hablado con una mujer que ha tenido el puesto más alto en las instituciones españolas hasta el momento en ese ámbito

Voz 1762 39:07 María Emilia Casas buenos días o sea una mujer que ha sido la primera de muchas cosas la primera mujer catedrática de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en España y la primera y la única presidenta que ha tenido el Tribunal Constitucional más de la mitad de la carrera judicial está en manos de mujeres son un cincuenta y dos coma siete por ciento de mujeres frente a un cuarenta y siete coma tres por ciento de hombres y sin embargo no ha habido nunca una presidenta del Supremo sólo hay una mujer entre las diecisiete presidencias de tribunales superiores de Justicia el techo de cristal es evidente no

Voz 42 39:39 por supuesto por supuesto sin ninguna duda esos datos y otros muchos en las distintas profesiones profesiones en iniciadas como quiere hacer en este momento a la judicatura demuestran que el poder de decisión no están las mujeres y que en efecto el techo de cristal existentes

Voz 1762 39:55 hablábamos hace un minuto con su boleto de formación entre aquellos profesionales que tienen incidencia en igualdad en este tema los jueces son esenciales de sabemos que existen cursos de formación sin embargo encontramos sentencias muy dispares por ejemplo en materia de custodia de los hijos de los maltratadores pues eh la pregunta sería si es que la ley eh deja muchos resquicios interpretables es falta de formación de los jueces o es esto

Voz 42 40:19 yo creo que la líder resquicios pero creo que es un problema estructural no el que existe y edad y en general en las sociedades no acerca de la noche escasa preparación me la mujer acerca de que su papel es el que los roles que que el sistema patriarcal ha venido marcando que en consecuencia pese a la existencia del maltrato siempre puede haber un rastro de culpa niña de manera que conocemos a veces decisiones judiciales que verdaderamente hieren que verdaderamente no se corresponden en modo alguno con la legislación existente porque hay una ley orgánica porque Centro de Protección Integral de la Mujer frente a la violencia de género y hay decisiones judiciales que no se corresponden con esa norma no obstante cierta mejorada en consecuencia deje resquicios pero yo creo que hay problema estructural cultural y todo mientras la mujer OO dirigido a colocar a las mujeres la posición de inferioridad en la reiteración que me ha causado una discriminación tan lacerante es sino

Voz 1762 41:35 entiende usted la huelga feminista de mañana

Voz 42 41:37 sí un quinto en el sentido de que es una manera de dar visibilidad no hubo una teórica feminista en Estados Unidos se lo que se llamó la segunda ola del movimiento de liberación de la mujer que escribió un libro que Bono fue el caso en los años sesenta es decir hace ya mucho tiempo no a esta mujer Betty Friedman escribió un libro en la física feminista donde hablaba de al estar que no tiene no brío del malestar Simao no definiendo pues la situación de la mujer inglesa necesidad de liberación yo creo que esto es muy real no ese malestar que no tiene nombre esa desaparición de las penas social y irrigación a la familia tengo una posición su coordinaran en la familia pues describe ese malestar que no tiene nombre que no es llamado por su nombre y que en consecuencia empresario en luchar contra contra esa situación como primera unidad pues intenta dar visibilidad a ese malestar e entonces en que esa línea entiendo ha habido otros países que hace muchos años han hecho una huelga de ese tipo de Islandia no hace muchos años y pico quieran esa misma dirección que puede corresponderse mía con esta catalogación del vale su nombre pues que el All Star tenga nombre no como en vida de civilidad de un problema de desigualdad que según real

Voz 1762 43:11 pues María Emilia Casas muchísimas gracias

Voz 22 43:14 muchas gracias a ustedes gracias a Emilia Casas

Voz 1601 43:17 las gracias a nuestra compañera Marina Fernández hemos visto Marisa solito el sector público para la formación profesional en materia de géneros muy importante el sector privado también las empresas del sector privado cómo se gestiona una plantilla desde una dirección de recursos humanos para evitar discriminaciones si quién está al frente de los recursos humanos no tiene formación de género pues

Voz 15 43:39 bastante difícil no sobre todo porque además aquí la legislación también establece obligaciones concretas para las empresas des

Voz 1601 43:45 del año dos mil siete la ley para la igualdad efectiva está

Voz 15 43:47 creció sobre todo para las empresas más grandes pero en general para todas las empresas que la la incorporación de medidas y planes de igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos con el fin de que las prácticas de recursos humanos y ahí estamos hablando de contratación de promoción de formación en general todo lo que pasa en la empresa fuera una gestión de calidad que no causará discriminaciones porque las cifras que vemos en el empleo de la gran discriminación laboral de las mujeres tiene su manifestación en los entornos laborales que son las empresas ahí sí tenemos directores directores de recursos humanos que no saben cómo hacerlo pues se provocarán las situaciones de desigualdad que después vemos en las esto

Voz 1601 44:24 místicas no no basta con ser sensible al tema sino hay que tener formación técnica hay que tener forma

Voz 15 44:30 en técnica hay que evaluar

Voz 1601 44:32 Elena Pisonero es presidenta de presidenta de Hispasat la empresa tecnológica líder en la difusión y distribución de contenidos en español y portugués muy buenos días y enhorabuena

Voz 30 44:42 gracias a este Pakistán

Voz 1601 44:44 bien esta semana ha recibido el Premio Talento sin género de la Asociación de ejecutivas y consejeras perdona que te tutee se lo explico la Audiencia que no recuerde que fuiste colaboradora este programa de cuesta a hablarte de usted ahora honor que me dais premio Talento sin género de la Asociación de ejecutivas y consejeras destacaba al al recoger el premio que las mujeres no superan el veinticinco por ciento en carreras técnicas y que en sectores como la informática la ciberseguridad o los videojuegos no pasan del diez por ciento estamos hablando Elena de Campos con mucho futuro

Voz 30 45:17 efectivamente Pepa yo creo que lo que me preocupa mi especialmente de trasladar es que a la brecha de género será superponer la brecha tecnológica si no somos capaces de posicionar a las mujeres en aquellas carreras que está marcando ya el futuro como tú bien mencionas

Voz 1601 45:34 pero cómo se posicionan a las mujeres ahí porque esto tiene que ver con la educación y los estereotipos no

Voz 30 45:38 desde muy pequeñitas a realmente lo que lo que estamos analizando donde nos estamos implicando personalmente desde las etapas más tempranas desde las niñas que son las que todavía tienen la frescura de ambicionar ser lo que les apetece ser IRS multa que a los quince eso empieza a cambiar esos estereotipos esas expresiones culturales hacen que empiecen a decantarse por las por las que siempre a las mujeres a las que llamaríamos más femeninas abandonando aquellas que como decíamos son las que están marcando el futuro o las que se llaman ahora como stem es decir la de las ciencias la tecnología la ingeniería las matemáticas a las que yo siempre quiero añadir la la la de artes no de filosofía de ser capaces de hacer posibles esos equipos diversos que vayan creciendo pero como digo a los quince años en pierdan a sentirse inferiores siendo técnico es donde los perjuicios atacan de una manera tremenda es donde estamos intentando hacer un esfuerzo con el equipo de mujeres que que tenemos el Hispasat que son estupendas todas en todas las disciplinas pero también en las técnicas en una manera o una proporción que supera la media y eso nos ha presente

Voz 22 46:54 enorme orgullosos

Voz 30 46:56 para que las niñas vean que es posible que referentes que hay mujeres que lo están haciendo realidad

Voz 1601 47:01 sí ese esfuerzo es fundamental

Voz 30 47:03 a pasar o trasladar patrones contra los estereotipos no podemos sino nos hacemos visibles prevalecerá los estereotipos no sin esfuerzo

Voz 1601 47:12 las carreras técnicas puesto Irán

Voz 30 47:15 sí mando seguir alimentando esa cantera de de mujeres que que estén presentes en todos los ámbitos tecnológicos

Voz 1601 47:21 muy brevemente Elena en Hispasat aplica la política de currículum ciegos que hubo una primera etapa sirve para valorar titulación y experiencia sin saber el género de quiénes aspiran a un puesto que resultado da

Voz 30 47:35 pues yo creo que es estupenda la verdad hemos obtenido el resultado que que por ejemplo para las becas tenemos que quince eh once de ingeniería yo son de mujeres no te digo más eh realmente hay que apostar porque eso es lo que estamos trabajando por una política que sea equitativa no queremos la igualdad por la igualdad sin hacer visibles a las mujeres que están realmente apostando por por por estar allí presentes y a cortar

Voz 9 48:01 Elena Pisonero un abrazo muchas gracias muchas gracias perdón un abrazo todo el equipo

Voz 1601 48:06 Marisa cuando cuando te plantas en una empresa le dices a la plantilla que les vas a dar formación en igualdad que te encuentras

Voz 15 48:13 es que te puedes encontrar de todo no desde gente que no lo entiende gente que no sabe por qué hay que hacer eso luego hay muchas anécdotas de aula no hay gente por ejemplo que cuando vas a explicar la ley o cuando vas a explicar las medidas de integrales contra la violencia de género te dicen que si no les vas a preguntar su opinión sobre la ley no es decir que cosa que nos pasaría por ejemplo jamás ibas explicaba Ley de Contratos entonces ahí sí que es verdad que lo que es el de ABC es el agrio debate social sobre la igualdad sobre el feminismo que tenemos muchas veces dificultad lo que son los procesos de formación técnica

Voz 1601 48:46 claro porque se confunde con adoctrinamiento efectivas

Voz 15 48:49 gente entonces yo creo que hay que decir claramente que en este momento de las empresas tienen la obligación de establecer medidas tiene la obligación de intervenir que cualquier empresa que en este momento esté produciendo discriminación en sus prácticas de selección está haciendo algo que que que no va con la ley es decir que que

Voz 1601 49:06 comprendo las incumpliendo la ley y por lo tanto pueden

Voz 15 49:08 sufrir sanciones con lo cual la capacitación técnica para las empresas para la administración pública son imprescindibles para el cumplimiento de la ley

Voz 1601 49:17 trascendiendo la formación tú que has acompañado todo este proceso con nosotros en este programa que salto cualitativo se ha producido para que este ocho de marzo sea tan especial Marisa

Voz 15 49:26 pues yo creo que básicamente es el hartazgo de las mujeres Jon pues me quedo ahí creo que es fantástico ver cómo nuestras hijas van a estar en la calle que eso es una cosa que las tiendas de esta generación según de la mediana edad y contemplamos con mucha alegría ideas el hartazgo que tomen nota no creo que las respuestas políticas en España extensiones de las adecuadas porque esto va mucho más allá de un enfoque político en las mujeres están hartas y las jóvenes no nos lo han recordado

Voz 1727 49:56 bueno ocho de marzo Marisa Leto buenos días

Voz 1601 49:58 a las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 1 50:13 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 0027 50:18 la los dan una tregua hoy sol más frío cuatro grados ahora mismo en la