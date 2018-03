Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 los Mossos d'Esquadra intentaron destruir informes que podían comprometer en los tribunales a los líderes de las asociaciones independentistas Aimar Bretos

Voz 0027 00:22 la Cadena SER ha tenido acceso a parte de los documentos que la Policía Nacional es intervino los Mossos d'Esquadra cuando los estaban llevando a quemar en una incineradora en esos informes la propia policía catalana relata cómo tanto Jordi Sanchez como Jordi Cuixart les dijeron a los Mossos que no pensaban pedir a los manifestantes que facilitaron la salida de los guardias civiles que quedaron atrapados durante horas en la Conselleria de Economía Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 00:43 buenos días entre los documentos incautados figuran informes de los propios Mossos donde se explica que los líderes de ANV y Omnium Sánchez y Cuixart comunicaron a los policías autonómicos que en ningún momento iban a pedir a la gente concentrada frente a la Consejería de Economía nada que significa Se facilitar el trabajo de la Guardia Civil así explican cómo los dirigentes de esquí Serra entre ellos citan palabras textuales de Anna Simon le indicaron a los Mossos que estaba claro que la masa no iba a permitir que nadie salirse del edificio de la Consejería de Economía junta estos informes hay decenas de oficios documentos con instrucciones relativas a cómo había que confeccionar las actas levantadas como consecuencia de sus actuaciones en los colegios el uno de octubre entre estas instrucciones hay alguna donde se decía que no se puede comenzar un acta diciendo que se dirigen al lugar para garantizar el normal desarrollo del acto más que nada dice un mando de los Mossos porque lo que la Fiscalía espera de ellos es precisamente lo contrario en otro documento otro mando policial escribe yo quitaría el párrafo que pone que el subinspector no iba uniformado a un acto en favor del sí creo que queda muy mal ya que da la sensación que se quiere esconder tengamos en cuenta escribe el mando policial que esto va a la Fiscalía de Barcelona

Voz 0027 01:55 la Casa Blanca ha demandado al Estado de California por negarse a que los policías locales contribuyan en la deportación de inmigrantes es la mayor ofensiva del Gobierno de Estados Unidos contra los llamados estados Antoine

Voz 0789 02:05 invitan precisamente por California porque por tamaño

Voz 0027 02:08 predominio demócrata es símbolo de resistencia contra las pérdidas xenófobas de trampa corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 02:13 la demanda ha sido presentada en los juzgados generales y Se inicia así una batalla legal de la Administración Trump contra California el estado de la resistencia el Departamento de Justicia dice que las leyes Santuario que aplica este estados son inconstitucionales injustas estas leyes Santuario impiden que los policías locales cooperen con los federales en materia de inmigración es decir los policías de California tienen prohibido indagar el estatus migratorio de las personas colaborara en redadas y Depor

Voz 2 02:39 acciones por faltas menores la administración

Voz 1510 02:42 Campa alega que las leyes Santuario obstruyen el cumplimiento de la ley federal de inmigración que es Keren Ann tiene la competencia en este asunto y ponen en riesgo la seguridad pública el gobernador de California el demócrata Jerry Brown ha dicho en Twitter que estas artimañas pueden ser la norma en Washington pero que en California no van a funcionar

Voz 0027 03:01 una concejala del Partido Socialista de Euskadi en Durango que creó una asociación contra la violencia machista cuando un vecino asesinó allí a su expareja en dos mil quince en dos mil cinco esa concejala denuncia que el hombre ha quedado en libertad condicional a buscarlas que hace unos días en una cafetería en la que estaba esta mujer Ilya amenazó simulando con la mano que le hasta cinco veces un juez le acaba de imponer una orden de alejamiento de Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 2 03:24 este hombre es el ex marido de Ofelia Hernández cuyo asesinato a puñaladas en dos mil cinco fue condenado a diecisiete años de prisión Pilar Ríos esta concejal socialista ha denunciado la Ertzaintza lo sucedido y esta misma semana se ha celebrado un juicio rápido Se ha decretado una orden de alejamiento de setenta metros sobre ella pero Ríos cree que no es suficiente

Voz 1448 03:41 la verdad es que no entiendo que no entre en presión persona

Voz 3 03:43 sólo ha sido diez de los diecisiete años que tenía decía después de haber matado a familia y la verdad es que con esto demuestra estar preparados para revisar esta Pedro

Voz 2 03:55 la Junta de Portavoces de Durango ha aprobado por unanimidad un texto de condena ante este

Voz 0027 03:59 la Bolsa dos noticias la primera Renfe ha cancelado un total de trescientos cuatro trenes AVE de media distancia y larga estancia para mañana al no poder garantizar su circulación cómo conseguir o sea de la convocatoria de la huelga feminista la información de que trayectos han cancelado está ya en la web de Renfe en la víspera del ocho de marzo Castilla-La Mancha reconoce hoy entre otras el papel de la directora de este programa Pepa Bueno en defensa de las mujeres Se lo van a reconocer en un acto en Tomelloso Ciudad Real el jurado el entrega el premio por su labor informativa especialmente sensibilizada con la mujer con la igualdad y con la violencia de género también se va a entregar el tercer premio Internacional Luisa de Medrano que este año ha recaído en Miguel Lorente delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre dos mil ocho y dos mil once

Voz 4 04:41 y nos queda la bolsa Javier Alonso buenos días buenos días que a ahora hora abre con leves descensos aquí el IBEX35 se deja un cero coma dos por ciento en el nivel de los nueve mil quinientos puntos también ha cerrado con caídas esta mañana el principal índice japonés el Nikkei ha perdido un cero coma siete por ciento repunta el euro se cambia por un dolar veinticuatro centavos en la

Voz 1 05:01 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho días

Voz 1727 05:04 pero en Canarias

Voz 5 05:17 la opinión

Voz 1727 05:17 de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:20 hola buenos días a todos solo los recalcitrantes y los muertos de miedo insisten en presentar la jornada de mañana como la locura de una turba la diosa de mujeres incendiarias la inmensa mayoría ha terminado por entender que estamos ante un acelerón social a escala global que escribe las primeras líneas de un nuevo capítulo en la historia de la relación hombre mujer osea en la historia secas que después de décadas de lucha por sus derechos las mujeres del mundo han decidido que no se conforman conseguir arañando los que les falta al ritmo que marquemos los varones resuelto hacerse con las riendas y que además exigen un viraje que obliga a todos a releer con una mirada nueva su papel en la sociedad un hecho muy relevante que a cualquier persona que no esté atiborrada de perjuicios ya de interesar comprender precisamente esta relevancia y su impacto en las opiniones públicas constituyen el primer éxito de la movilización de este ocho de marzo luego hará falta ganar las batallas del nueve de marzo siguientes porque a partir de ese día nos toca a nosotros a los hombres pasar limpio lo que hayamos aprendido lo que yo he aprendido es que una vez recogido el mensaje de sería claro como el agua clara ya no van a ser posibles ni la neutralidad y la indiferencia

Voz 6 06:29 mi el pasotismo o los incorporamos al feminismo activo o nos colocamos de espaldas a la justicia ya la historia yo me incorporo al feminismo activo

Voz 7 06:44 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días saludos de El Corte Inglés cuando comparas precios fíjate bien no todo se incluyen lo mismo si no quieres llevarte sorpresas cuando compres electrónica y electrodomésticos eligen los tecnoprecios de El Corte Inglés sólo los tecnoprecios incluyen en el precio financiación envío puesta en marcha seguros gratis y garantía de satisfacción por ejemplo con los tecnoprecios de El Corte Inglés puede esa de la Antártida al calor instalando ahora tu equipo de aire acondicionado con una financiación de hasta veinticuatro meses además incluye hasta un veinticinco por ciento de descuento y un diez por ciento en la instalación en electrodomésticos también tienes financiación de hasta veinticuatro meses además de un quince por ciento de descuento en lavadoras y secadoras a partir de trescientos cuarenta y nueve euros sólo con los tecnoprecios del Corte Inglés puedes conseguir cien euros de descuento en convertibles HP a partir de novecientos noventa y nueve euros recuerda cuando compares precios asegura de lo que incluyen el IG tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés tramas Estrada pues espero luego áreas

Voz 0789 07:56 y dices que estacas hasta diminutos del centro sí más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia la luna está apenas una hora no ya es que tiene jardín mono y cuesta mucho encontrar la casa sueños por eso te quitamos las comisiones de Uteca sólo por tener tu nómina domiciliada y nada más van siendo consulta condiciones en oficinas a a punto es

Voz 8 08:22 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 9 08:34 los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos señoras y dar a los españoles hay un problema con las pensiones hay un problema con la factura rebajaron recaudación y ojo que estamos todos vigilados esto carpas de verdad no necesariamente los seiscientos en plan negativo pero eso un vigoroso estos una verbales los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras en letras blancas en Wall Strett con Carles Francino Cadena SER

Voz 10 09:12 sí sí sí

Voz 11 09:14 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en EEUU

Voz 2 09:22 qué tal te salió el pago Marta pero al primer palo no para hacer mi primer pago la verdad es que estuvo sobresaliente llamamos don Alejo porque aquí se ponen nombres a los pavos in put muy Camps seguir nuestro programa

Voz 0789 09:35 otro balazo en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo de lo más importante

Voz 2 09:39 Burris visto deporte dentro y fuera de las fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado vienen como el lifting natural Vioque

Voz 0789 09:53 la Cadena Ser punto com la radio que tú programas el periodista de la Cadena SER transmiten

Voz 11 10:02 cifras comprobadas se abstiene de incluir en ella sus opiniones personales

Voz 2 10:06 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 0789 10:15 en este corren nuevos tiempos vamos a escuchar no

Voz 12 10:26 si tienes acusó penoso pitidos en los oídos sonó una cápsula el día alivie esas molestias auditivas recuerda a los sonorico con su

Voz 1727 10:35 tu farmacéutico dietista

Voz 13 10:42 en el capítulo de ayer

Voz 9 10:44 el culo día de manera de de sería

Voz 3 10:46 una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas aquí demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país si se diría estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa

Voz 9 10:57 mire yo lo que voy a hacer el día ocho es trabajar para lograr que la

Voz 14 11:02 hechas entre los hombres y las mujeres desaparece respeto perfectamente y entiendo las mujeres que sería a generar un dique constitucional como es el derecho a huelga pero sería yo voy a elegir trabajar por la igualdad Hoy por hoy

Voz 15 11:14 me reconozco en la afirmación de la huelga las capas

Voz 1448 11:17 que ha hecho con un con un al

Voz 0789 11:19 vibró de mirar

Voz 9 11:33 poder dormir con la conciencia tranquila me reconforta

Voz 2 11:35 porque yo siento el cariño de mi partido

Voz 16 11:38 a mí el cariño del presidente de la secretaria general lea

Voz 9 11:44 yo creo que es ser humanos con las personas y mantener una relación de humanidad es algo bueno

Voz 2 12:01 yo respeto también mucho los tribunales respetable no trabajar el día ocho

Voz 0789 12:05 sí

Voz 3 12:08 ha faltado al respeto a las mujeres que trabajan es la primera vez en la historia en cuarenta años que ocho millones y medio de mujeres están trabajando en nuestro país y por tanto esta es la mejor manera de luchar contra la desigualdad haciendo demagogia por la brecha salarial del veinticuatro por ciento

Voz 9 12:21 Pájara brecha salarial hay más mujeres emprendedoras hay unos directivas estamos en el mejor momento de nuestra historia berciano España es lo más grande que se puede ser

Voz 17 12:36 a son mayoría son menores y una mujer en la que los cuidan no pueden esa mujer ella la huelga esa huelga es para la élite Gemini para las mujeres reales que tienen obligación el que tiene la responsabilidad

Voz 2 12:50 no pueden eludir la esta discriminación no es por ser mujer es por ser madre

Voz 3 12:58 la lucha por la libertad sin una lucha de todos no sólo de las mujeres contra los hombres sino de todos

Voz 2 13:06 no me voy a organizar un poco mi vida doméstica si ustedes me lo permiten com Pepa Bueno son las nueve trece minutos de la mañana a las ocho y trece en Canarias mañana de miércoles víspera del ocho de marzo y una mesa seis especial con Inés Gutiérrez buenos días buenos días forma parte del comité ocho m impulsoras promotoras organizadoras trabajadoras de la huelga feminista de mañana hablamos hace un par de semanas cuando había muchas dudas sobre una inmovilización que es muy novedosa se han ido aclarando las dudas Inés creemos

Voz 1727 13:45 los que se han ido aclarando las dudas sobre todo lo que sea

Voz 2 13:48 aclarando que mañana va a ser un día histórico en el que cientos de mujeres y miles de mujeres

Voz 1727 13:53 vamos a parar con Nuria Varela periodista escritora autora de varios libros pero uno es fundamental feminismo para principiantes buenos días Soria buenos días Pepa qué tiene de especial este ocho de marzo bueno tiene especial que él por primera vez convocamos una huelga que se convoca en ciento setenta países y tiene de especial sobre todo que nunca hemos hablado tanto de la situación de las mujeres fíjate que el primer ocho de marzo celebramos en mil novecientos diez este año por fin todos esos problemas que llevábamos tanto tiempo reivindicando que están escondidos debajo de la mesa sobre todo están tan minimizado si no tan tan poca cosa de Tamara después por fin nos hemos puesto encima de la mesa llevamos ya bueno a la huelga es un éxito ya precisamente por eso por todo el debate por todo lo que hemos expuesto y todo lo que se conoce de la situación real de las mujeres Soledad Gallego Díaz buenos días buenos días tendremos en esta mesa a la autora de la primera la gran exclusiva de la democracia de esta de o hacia el borrador de la Constitución que recoge conocía precisamente la igualdad entre hombres y mujeres el papel reconoce ya en esa Constitución de entonces a hoy que ha cambiado porque crees que este ocho de marzo es tan especial

Voz 1910 15:05 bueno ha cambiado mucho la situación de la mujer en España ha cambiado muchísimo afortunadamente entre otras cosas porque la legislación eh legislación es mucho más progresista y reconoce los derechos momento la legislación deriva de la Constitución en principio reconocía una serie de derechos que no existían no prevén mujeres no podemos tener una cuenta corriente por ejemplo estamos casadas al margen de eso hay en este momento lo que lo que sucede es que hay una oleada impresionante el movimiento feminista que avanza así a grande ese con grandes empujones y este es uno de los empujones más formidables que puede ser histórico para el movimiento feminista y que tiene una cosa fundamental que es que se basa en los derechos civiles y los derechos civiles avanzan siempre a grandes empujones hoy estoy es un grandísimo empujón y maravilloso

Voz 1727 15:50 un tsunami y saludamos a la ministra de Igualdad del Gobierno de España Dolors Montserrat muy buenos días ministra bienvenida

Voz 1448 15:57 muy buenos días aunque sí lo digo bien tengo que decir

Voz 1727 15:59 extra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad la igualdad no merece un Ministerio sólo para ella

Voz 1448 16:04 pero lo importante no es que haya un ministerio no sino que realmente ejecute hemos y trabajemos y luchemos cada día por la igualdad y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España

Voz 1727 16:13 lo que le pasa al PP y al Gobierno con esta huelga feminista ministra porque hay esta especie de resistencia ponerse a la defensiva

Voz 1448 16:20 Nadal contraria nosotros realmente somos un Gobierno previa a un gobierno del Partido Popular que defendemos una sociedad de roles compartidos no nos tenemos que alejar de esas sociedades que vivir en nuestras abuelas de roles divididos donde las abuelas se en casa donde los padres no los abuelos trabajaban o luego no nuestras madres no esos son ya de roles han duplicados donde las mujeres nos incorporamos en el mundo laboral pero que teníamos que continuar haciendo las tareas de casa teníamos que continuar trabajando no estos puestos de trabajo y por tanto nosotros defendemos esté no en este siglo XXI es la revolución femenina sobre todo la sociedad de roles compartidos y esto es lo que defiende el Gobierno de España una sociedad que cuente con todo el talento femenino y masculino una sociedad no progresa nunca jamás ni cultural ni económica ni socialmente si no cuenta con todo el potencial del talento femenino Italia Thomas molino por tanto pensamos que la lucha por la igualdad es una lucha de todos la revolución femenina pasa justamente por la transformación social de todos donde tenemos que implicarnos todos y esto es lo que defendemos cada día es el gobierno del Partido Popular y ahí por tanto mañana yo misma me satisface saber que van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho concejal de la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer pues el poder continuar trabajando juntas unidas vamos a continuar trabajando por la igualdad y no sólo unidas las mujeres sino sobre todo también los nombres porque eso que digo no es una sociedad es la transformación de toda la sociedad

Voz 1727 17:46 usted es feminista me distraje yo te sí

Voz 1448 17:49 era ayer soy yo me defino como una mujer que defiendo la igualdad real al y efectiva los trescientos sesenta y cinco días al año desde que nací a mí no me gustan te soy sincera ni las etiquetas porque yo pienso sinceramente que vengo de una tierra justamente que es la catalana que me han etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones porque a veces las etiquetas las generalizaciones bajo mi concepto eh a lo que hacen es crear un estereotipo a mí me etiquetan en Cataluña que por sentirme catalán y española yo soy anticatalana no o que yo soy catalán no pronto las etiquetas no me gustan pero yo me defino como una mujer que defiendo los trescientos sesenta y cinco días al año la igualdad real y efectiva

Voz 1727 18:27 pero ser feminista una etiqueta

Voz 1448 18:29 a mí me parece una etiqueta pero ello respeto perfectamente Sami no me gusta que me pongan esta etiqueta una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad de sobre sobre feminismo tiene algún autora

Voz 1727 18:42 de referencia la ministra igualdad bueno yo

Voz 1448 18:45 a leo textos esa pero no coma ministra sino como mujer soy una gran defensora de la igualdad real y efectiva a mí yo no tanto en mis puestos de trabajo en la privada como en la pública como en mi casa a y cómo no en las eh escuela pues era ya una mujer no es siempre empujaba a favor de la igualdad real y efectiva importando soy una mujer pues bueno a formada no desde esa igualdad y quizás encontré esa igualdad en casa no con una madre y un padre un padre también que nos ayuda a entender de verdad la igualdad real efectiva

Voz 1727 19:17 comen daría algún libro a las mujeres que quieran formarse

Voz 1448 19:20 pues mira regalaron el de el de el de Nuria y por tanto oye pues las mujeres se pueden iniciar con el libro de Nuria no principio no principiantes en feminismo no se llama al revés para disciplinantes exacto

Voz 1727 19:34 ah y ayer escuchamos al presidente del Gobierno desautorizar en el Senado a un miembro de su Gobierno a la a la ministra Tejerina a la presidenta de la Comunidad de Madrid que habían recomendado las mujeres trabajar más la mujeres están bastante reventadas de trabajar en fin hacer una huelga a la japonesa dijo el presidente del Gobierno que él no se reconocía en esa recomendación yo querría saber si la ministra de Igualdad del Gobierno de España autoriza a compañeros de su partido que en ámbitos distintos están diciendo cosas como estas a las voy a poner ministra para que podamos valorar lo que significan por ejemplo una diputada por Canarias ex senadora ex alcaldesa de Las Palmas se llama Pepa Luzardo decía lo que ella cree que van a hacer las mujeres que van a la huelga

Voz 18 20:15 no sé supongo que tendrán tiempo libre para para ir a la peluquería no pero yo creo eso no va a servir absolutamente para para nada en mi parece que lo critica el gobierno trabajar

Voz 1727 20:24 también ayer mismo su portavoz en Cádiz Laura seco

Voz 2 20:27 mire usted de quién va a cuidar a esa mayoría es menor si es una mujer a la que los cuidan no pueden esa mujer ella

Voz 19 20:32 la huelga esa huelga eh es para las élites feminista no para las mujeres reales que tienen obligaciones hizo responsable no pueden eludir la

Voz 1727 20:42 también el portavoz en la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio yo creo

Voz 20 20:45 esta huelga no apuesta por la igualdad sino que apuesta por el enfrentamiento enfrentamiento entre hombres y mujeres y esto es un

Voz 2 20:53 lo que tenemos que resolver todos juntos

Voz 20 20:56 Hinault o por la vía del enfrentamiento

Voz 1727 20:58 más la concejala del PP de Madrid es consejera de Familia en el Gobierno de Esperanza Aguirre Beatriz Elorriaga dijo esto que vamos a escuchar el domingo en el programa especial que hizo Radio Madrid A Vivir Madrid dedicado al ocho de marzo

Voz 21 21:10 claro que es una huelga politizada absolutamente no hay más que leer el documento que habéis hecho fuerte en el documento que habéis hecho estáis defendiendo una serie de P

Voz 1448 21:20 principios que son claramente ídolo

Voz 21 21:22 quizás sean queréis la enseñanza pública Gerais el aborto como derecho

Voz 1727 21:28 entendería au diría la ministra de Igualdad que hay compañeros de su partido que no están entendiendo lo que piden las mujeres

Voz 1448 21:35 por ejemplo consideró desafortunadas las dos primeras que me has puesto pero realmente luego lo que ha dicho no a Elorriaga la última pues ahí yo respeto la opinión de todos de unos y de otros lo que tenemos muy claro nosotros como gobierno del Partido Popular como Partido Popular lo que defendemos la igualdad de oportunidades una sociedad libre de violencia machista esta una sociedad donde a las mujeres no sin Ospina elige la me maternidad para progresar una sociedad donde las mujeres rurales donde las mujeres con discapacidad las mujeres víctimas de violencia de género tengan las mismas oportunidades que cualquier hombre o mujer en España importante nosotros trabajo vamos para la igualdad real y cómo trabajamos para ello pues mire sea varios varias herramientas la primera para nosotros importantísimo una de las grandes herramientas para luchar contra la desigualdad es el empleo podemos decir hoy que es la primera vez en la historia de España que hay más mujeres trabajando también podemos decir hoy que hay más mujeres en de dos horas que hombres hay una de cada diez emprendedores seis son mujeres y esto es desde el año dos mil once podemos decir también que somos no nosotros el Gobierno de España que hemos conseguido juntamente con los sindicatos incrementar en tres años un veinte por ciento el salario mínimo interprofesional y podemos decir que lo que estamos trabajando es para derribar también las barreras visibles e invisibles que están en las mentes no de los ciudadanos de este país y como derribar las por ejemplo una barrera visible pues es la brecha generacional la brecha territorial cuál es la brecha territorial las mujeres rurales por ejemplo a que el otro día no hay las la las mujeres del mundo rural lo mejor no tienen las mismas oportunidades que no las mujeres que están en las áreas metropolitanas y tenemos que darles en poder en ponderar las darles autonomía darles independencia como pues hicimos un programa de digitalizadas darles herramientas para que sin poder en para que emprendan para que cojan su propia autonomía y luego también trabajamos por ejemplo con barreras invisibles que es el gran coste pienso sinceramente que es la maternidad pues currículum anónimo ha sido este Gobierno ella misma con ministra que hemos impuesto este año no el currículum anónimo en qué beneficia al currículo anónimo beneficia a mujeres pero también a hombres beneficia a todas las edades por ejemplo una mujer que va trabaja que va que se quiere presentar en una entrevista y lo mejor está en edad de maternidad en su currículo no que ha nacido X años y que por tanto está en edad de material lo mejor ni siquiera la llaman para entrevistarle el otro día me encontré un aunque el cincuenta y un años que estaba en el paro desde hacía tres años y la empresa de ETT le dijo Saca todos

Voz 1727 23:57 tus datos se hace un currículum anónimo dice así

Voz 1448 23:59 a un año que nadie me llamaba para una entrevista me llamaron puede decir hoy que estoy trabajando por tanto tenemos que dar herramientas para que de hacer desaparecer y eliminar esas barreras visibles e invisibles que otra medida muy importante que también quiere decir justamente nuestras madres nuestras abuelas que trabajaron y que renunciaron a cotizaciones para poder cuidar a sus padres y a sus hijos pues ha sido un gobierno en el Partido Popular no que desde el uno de enero de dos mil dieciséis a las mujeres que se jubilan les pagamos no pensión complementaria en función de sus hijos para justamente devolverles esas renuncias y esa penalización la maternidad IS hemos reducido un trece por ciento la brecha en las pensiones

Voz 1727 24:37 quedan ciento setenta mil mujeres creo recordar que perdieron la cotización porque estaban en programas de dependencia que ustedes dejaron sin recursos con los recortes hay alguna posibilidad de que vuelvan a cotizar

Voz 1448 24:47 bueno nosotros con la Ley de Dependencia nosotros cogimos un gobierno con serias dificultades económicas donde realmente en momentos complicados tuvimos que tomar decisiones muy complejas de grandes Secrets sacrificios donde todas la sociedad hizo grandes esfuerzos si hoy podemos decir que estamos sacando esto país de la crisis que estamos creando más empleo y que estamos no en la senda de crecimiento económico ha sido gracias no sólo a las políticas del Gobierno del presidente Rajoy sino también de toda la sociedad y yo desde aquí quiero agradecer los grandes esfuerzos de esta sociedad eso es que hicimos nos encontramos una ley dependencia tocada donde realmente estaba en peligro Josu mantenimiento y su preservación su viabilidad económica y el Gobierno España tuvo muy claro que teníamos que mantener la ley de dependencia y que hemos hecho pues mire podemos decir de dependencia que hay hay por ejemplo este último años han incorporado veinticinco mil personas más en amb la Ley de Dependencia podemos decir que te está garantizaba la Ley de Dependencia podemos decir que este Gobierno hemos incrementado un cinco por ciento más a la Ley de Dependencia para rebajar las listas de espera justamente para recuperar los esfuerzos que tuvieron que hacer nuestras familias hemos pactado con las comunidades autónomas que este año hemos incrementado un cinco por ciento este año que viene un cinco por ciento más que el año que vienen cinco por ciento más para justamente llegar a lo que realmente tuvimos que ajustar por la situación económica que debía en nuestro país

Voz 1727 26:06 Isabel ministra porque se dejó de ejecutar los que la mitad de los cien millones de más que presupuestaron el año pasado pelo contó ayer la SER en dependencia

Voz 1448 26:13 no es menos cierto vamos a explicar primero que todos saben que la Ley de Dependencia es una competencia compartida juntamente con las como autónomas quién evalúa a quién valora no si una persona tiene derecho a tener la Ley de Dependencia es son las comunidades autónomas

Voz 10 26:27 por tanto a cuando

Voz 1448 26:30 el derecho adquirido no cuando ya la Autónoma dice pues senior métodos Dolors Montserrat tiene derecho a la dependencia el Gobierno de España paga una parte de esa ley de dependencia y las comunidades autónomas otra parte por tanto el Gobierno de España cuando una persona tiene ese derecho adquirido siempre se paga osea es como un derecho que ha adquirido una pensión las eh quiénes de jubilaciones las pensiones de orfandad las pensiones no contribuye las separan cuando tú entras en el sistema importante nosotros le quitamos el noventa y siete por ciento del presupuesto pagando el derecho subjetivo de esa persona que ha adquirido no la dependencia dos hemos incrementado un cinco por ciento con la proyección de incrementar este año cinco por ciento más que el año que viene cinco por ciento más para recuperar los ajustes y los sacrificios que tuvimos que hacer debido a la crisis cómica IB3 este año hemos incrementado diecisiete millones de euros más entre la asistencia para la dependencia iba a decir más conferencia de presidentes del enero del año pasado del presidente Rajoy juntamente con todos los diecisiete presidentes autonómicos acordaron trabajar para un mejor financiación autonómica que San trabajando dentro de este acuerdo había un grupo de que hiciéramos Gobierno autónomas un estudio de viabilidad económica garantizar la Ley de Dependencia y lo conseguimos sacar por unanimidad otras cosas autónomas Gobierno español apruebe Yeste y trabajo lo hemos puesto en el grupo de trabajo de financiación autonómica para garantizar

Voz 1727 27:47 depende ya solamente añadir una precisión como ha dicho con esa rotundidad que no es cierto el dato que ayer dio la SER ayer mismo la Intervención General de la Seguridad Social publicó su informe en el que confirma que efectivamente el presupuesto ejecutado el año pasado era cuarenta y cuatro millones de euros inferior a lo que se anunció en el cuarenta y cuatro millones de euros menor porque las comunidades complementaban la aportación del Gobierno que era tan pequeña que no estaba para reconocer nuevos dependientes pero querría avanzar en una cosa ministra cuando aprobará el Gobierno los doscientos millones de euros previstos en el Pacto contra la violencia de género

Voz 1448 28:22 el veintitrés de marzo presentamos en el Consejo de Ministros y por tanto el siguiente lunes presentaremos los presupuestos generales del Estado en la Cámara en los las Cortes este veintitrés de marzo estamos hoy a siete cero a siete exacto importando en veinte días tendremos ya los presupuestos generales del Estado y por tanto pido desde aquí el compromiso del pacto de esta violencia por supuesto estarán los presupuestos y por tanto pido desde aquí pues la misma responsabilidad a otras fuerzas políticas porque quién aprueba los Presupuestos son la Cámara Legislativo Ejecutivo presenta las cuentas la presidenta los presupuestos yo desde aquí diría sobre todo que nadie antes de ver el presupuesto Craven sé que diga que no lo va a votar porque vi a final vidas pues es votar Odierno no consigue mayoría para

Voz 1727 29:02 lamentaría para aprobar los Presupuestos usted contempla una partida extraordinaria un crédito algo que le de contenido económico a un pacto que se anunció a bombo y platillo contra una realidad sangrante que es la violencia de género

Voz 1448 29:13 bueno tenemos raro como Gobierno no abramos de futuribles lo importantes que veintitrés de marzo lo vamos a presentar que el compromiso estarán en los presupuestos y pedimos la misma responsable de las fuerzas políticas porque lo importante lo que exigen los ciudadanos de los políticos es justamente poner en marcha el han mayor herramienta para continuar sacando este país de la crisis para crecimiento económico creación de empleo y estabilidad del Estado del bienestar

Voz 1727 29:35 se planteará el Gobierno la reforma de la ley del aborto para que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años puedan tomar decisiones sobre su vida sin permiso de los progenitores

Voz 1448 29:45 lo saben perfectamente cuál es la posición del Partido Popular donde van a reformular no el partido recurrió ante el Tribunal Constitucional dijimos que nosotros no haríamos Nava hasta que hubiera la al Tribunal Constitucional que la decisión no de gobierno Se de Partido Popular sea final quién apoya

Voz 1727 30:00 al Gobierno es el Partido Popular al igualar el der eh usted llegó a defenderlo en alguna ocasión yo lo que

Voz 1448 30:05 el tema lo que siempre he defendido lo que siempre he defendido es el derecho a la vida y lo que siempre defendido es que nosotros pusimos el recurso ante el Tribunal Constitucional y estamos esperando la sentencia nosotros adoptaremos o no la legislación en base a la sentencia antes la sentencia el Partido Popular no vamos a hacer absoluta

Voz 1727 30:22 qué te hace poco esa abstuvieron ustedes en en la presentación del proyecto de ley de Unidos Podemos sobre la brecha salarial luego presentaron un plan de igualdad incluida alguna de las medidas por ejemplo la obligación de las empresas de publicar de darle publicidad a los salarios de sus plantillas para combatir la la brecha ministra que un planning una ley una ley obliga un plan bueno pues aplican no se aplica

Voz 1448 30:45 bueno primero de todo es que en España ya hay una ley yo quiero mira me gusta que me pregunte sobre la brecha salarial para explicarle para que la gente que esté escuchando no todos lo entendamos primero que todo hay una ley en España que dice que ninguna persona pueda puede cobrar más que otra por el mismo puesto de trabajo esto está prohibido en España pronto un hombre no puede cobrar la diferente más que otra mujer por el mismo puesto de trabajo si realmente esto pasa hay procedimientos como la Inspección de Trabajo para poder denunciar esto qué quiere decir el deshielo en la Ximenis si sale que la brecha ese sí

Voz 1727 31:16 se genera en los complementos y muchos otros asuntos que tienen que ver con

Voz 1448 31:20 el explicaré sobre todo en lo que usted está diciendo se creerá en muchos temas mire ese genera primero de todo quiero decir pero he dicho que en España ya hay una ley que prohibe que una persona era un hombre cobren más que una mujer por el mismo puesto de trabajo y los instrumentos como la Inspección de Trabajo para denunciarlo dicho esto también quiere decir lo que he dicho antes no hemos sido un gobierno que gracias nuestras políticas hay ocho millones y medio de mujeres trabajando en España hemos incrementado el salario mínimo interprofesional estamos en latas hemos bajado la tasa de brecha salarial cuatro puntos y estamos por debajo de países tan importantes como Alemania Reino Unido Francia pero nos conformamos y dónde está la brecha hecha esta por ejemplo tasa de ocupación y lo quiero decir cuando la tasa de ocupación de hombres cuando no tienen hijos están los hombres aún setenta y dos coma aún no por ciento cuando las mujeres tampoco tienen hijos tiene una tasa de ocupación mayor que la de los hombres fue poquito pero mayor que es un setenta y dos coma cinco por ciento cuando hay tasa de ocupación con hijos los hombres están en natas ocupación con hijos de un ochenta y dos por ciento y las mujeres baja un sesenta y tres por ciento por tanto no está indicando que la maternidad liza hay por ello nosotros hemos puesto en marcha currículum anónimo antes de entrar en un puesto de trabajo que no te valoren por tu maternidad que no te país finalice dos las mujeres nuestras madres y nuestras abuelas que penalizó la maternidad y por eso tenía menos cotizaciones hemos reducido la brecha de pensiones de esas madres los dos también tenemos que pensar pongo un ejemplo cuántas madres y puedo hasta pone el ejemplo de mi madre esto sus primos primas hermanas voy hablar de primas hermanas tuvieron carrera universitaria llegue pidió a su padre a mi abuelo hacer una carrera universitaria mi abuelo le dijo oye que tienes que hacer una carrera universitaria si tenemos una peque un pequeño negocio en casa tú eres hija une Cate de te dedicará al negocio Mi madre no tuvo una formación universitaria hay muchas mujeres muchas madres y muchas abuelas no tuvieran formación universitaria por barreras invisibles visibles que existían en sus familias y en la sociedad y por tanto esas mujeres que se incorporan al mundo laboral quizás no tienen ni han esa formación y por tanto la brecha salarial como se calcula se coge una media se coge todos los hombres que trabajan en España a las mujeres que trabajan España iremos que hay una brecha de salarios estrenando por el mismo puesto detrás

Voz 1727 33:32 ministra son muchos datos llegar la salarial hasta el sesenta por ciento de las tituladas universitarias en este país son mujeres les el tema del

Voz 1448 33:38 Carlos cuéntanos gracias a Dios hemos mejorado que las mujeres incorporen también las neveras

Voz 1727 33:42 claro pertenece al pasado absolutamente no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos sigue existiendo

Voz 1448 33:47 la derecha jubilan ahora a cinco años sí que quizás no habían tenido las mismas oportunidades que nuevo nuestra generación ha tenido que hemos sido formadas en formación

Voz 1727 33:56 el sumarnos sancionara a las empresas que no aplica que en los programas de igualdad ha

Voz 1448 34:01 si el Gobierno de España desde la Inspección de Trabajo ya está velando para que un mismo puesto de trabajo Si se cobra más se sanciona punto uno dos nosotros lo que estamos trabajando en el Plan de Igualdad justamente es que todas que seguir osea primero registrar los planes de igualdad hacer un seguimiento del Plan de Igualdad y hacer cumplir el plan de igualdad

Voz 1727 34:21 yo quiero dejar que pregunte mis compañeras de mesa que venía esta mañana para un programa especial sobre el ocho de marzo y es muy interesante escuchar lo que tengan que decir ellas también Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 34:30 a ministra buenos días quería como ministra de Igualdad estoy absolutamente segura que conoce cuántos casos hay de sanciones a empresas por falta de de cumplimiento de la ley Prioto ahora mismo o trabajo lo estoy segura que usted conoce cuántos casos sabido porque un tu ministerio se dedican a eso claro bueno esto es me todos lo hacen

Voz 1448 34:54 Leo sobre todo todo lo que es la relación laboral lo hace empleo ayer justamente el dato lo dio el presidente Rajoy en la sesión de control del Senado y donde en este último año han habido grandes sanciones donde hemos con conseguido

Voz 10 35:06 a primera todo aflorar puestos de trabajo

Voz 1448 35:10 dicen las mujeres sobre el tema sobre el tema y la igualdad sobre el tema de la de ayer no recuerdo mal ahora no me acuerdo pero ayer creo que el presidente Rajoy dijo aproximadamente noventa mil en los últimos en el último año pero no les den Homilía de aflorar puestos de trabajo

Voz 1910 35:23 a eso me refiero a lavabo

Voz 1448 35:25 no lo recuerdo porque usted sabe que que lo hace es el Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales una última cosa

Voz 22 35:31 que rechazaría la etiqueta de antirracista como usted rechazaría la etiqueta de ser antirracista

Voz 1448 35:37 yo rechazo cualquier etiqueta entonces también no sea yo no soy racista pero yo no quién no me gustan las etiquetas no me gustan las etiquetas Osona no me gustan que me llamen a mí yo me considero catalán hay española me considero una mujer que defienda la igualdad real y efectiva soy una mujer que ha defiendo no pues a las políticas en favor de todas y cada una de las personas no que que que mejoren a las personas me hayan votado no me hayan votado y no me han usamos etiquetas quizás quizás se ha como una tierra que yo me puse en política sobre todo por defender la libertad del que pensaba diferente justamente porque me etiquetar no me gustó nunca porque piensa que las generalizaciones Kenneth estigma a Milla por ser de un partido en una tierra como la catalana me consideran que yo no era catalana y eso me indignaba tanto las etiquetas y es quizás un tema mío personal pero no me han mostrado nunca las etiquetas si quiere si si es que respeto perfectamente que que cualquiera pues no le guste pero por supuesto no soy racista

Voz 1727 36:32 pregunta Inés Gutiérrez del Comité el ocho de marzo buena ministra usted ha hecho una serie de argumentaciones defendiendo las políticas de este Gobierno y lo entiendo es es su rol sin embargo ayer se publicaba una encuesta de Metroscopia que nos ha revelado que el ochenta y dos por ciento de las personas españolas es decir hombres y mujeres de este país entienden los motivos para ir a la huelga feminista yo le quisiera preguntar qué piensa usted de este ochenta y dos por ciento que está diciendo este dato de las políticas en general de su Gobierno y en concreto de las políticas de igualdad

Voz 1448 37:06 pues tuviera dado que el ocho de marzo un día significativo importantísimo para todos no sólo para las mujeres para los hombres las mujeres estoy feliz que cada año se incorporen más hombres no sólo el ocho marzo sino los trescientos sesenta sesenta y cuatro días a defender la igualdad real y efectiva de las mujeres y por tanto también de los hombres porque ellos lo que considero no creo que sea una guerra entre nosotras y una guerra de sexos del hombre contra la mujer sino pienso que la revolución femeninas la transformación de todos implicados también los hombres y por tanto el ocho de marzo es una reinvindicación que cada uno la reivindica a su manera porque vivimos en un país en libertad donde el ocho de marzo digamos todo lo que hemos conseguido durante estos años todo lo que han hecho nuestras madres nuestros padres nuestras abuelas por la igualdad real y efectiva que nosotros nos encontremos mejor el país dos reivindicamos lo que aún nos queda por hacer también quiero poner en valor que España ha avanzado muchísimo en igualdad que tenemos que continuar avanzando por tanto luchó de marzo sirve para reivindicar lo que hemos hecho irreal que juntos tenemos que continuar mejorando llegar a la red a la igualdad real y efectiva

Voz 1727 38:07 la ministra pero el retomando lo que preguntaba subida tuviera palabra Nuria le preguntó Inés Gutiérrez qué les sugiere al Gobierno de España que seis mil quinientas periodistas que es un sector que conocemos nosotros bien hayan firmado un manifiesto defendiendo la huelga feminista de mañana el Gobierno hace alguna reflexión sobre esta ola de las mujeres españolas defendiendo la huelga feminista de mañana no no no se han sentado a decir Nos estamos perdiendo algo estamos entendiendo lo que está pasando han hecho esas reflexionó

Voz 1448 38:37 morir si esa es que algo redundante dos mil dos el seis por ir a la huelga o no ir a la huelga no quiere decir que tú no defiendan más o menos la igualdad y por tanto defendemos con la misma intensidad la igualdad la libertad es África ya muchas veces y me lo es el de pregunto si sale siempre a los periodistas Augusto sí contenta preguntes el Gobierno ha dicho hoy en los estamos perdiendo

Voz 1727 38:58 algo no lo he dicho a nadie el el

Voz 1448 39:00 inmersos Arsène todo reflexionó Jaime llevan aquí estamos convencidos tranquilos y seguros de que estamos haciendo todas las estamos poniendo todas las políticas necesarias para conseguir la igualdad real efectiva empezando la primera por el empleo dar ocho millones y medio de personas que tengan una oportunidad para poder trabajar Kirmen a las grandes herramientas para luchar contra la de

Voz 1727 39:19 con setenta por ciento de los empleos tiempo parcial son de mujeres Nuria Varela esto tiene

Voz 1448 39:24 es retrasar la conciliación si esa es la pregunta

Voz 1727 39:27 la fuente no sea que cómo cómo se explica si todo lo que no ha dicho es así si ese trabajo si este Gobierno trabaja tanto por la igualdad no sé la verdad es que también me gusta me gustaría también sabes cómo se trabaja por la igualdad efectiva siendo el feminismo y también me gustaría decirle que no ha sido gracias a han sido gracias al feminismo que las mujeres llena las aulas universitarias el ocho de marzo dos reivindicamos y defendemos eso pero la pregunta es esa cómo se explica es lo que estamos insistiendo todas cómo se explica que estemos organizadas en la huelga y que vamos a estar con miles en las calles las trabajadoras del hogar las que les las académicas las periodistas las mujeres rurales las mujeres gitanas organizadas las académicas las juezas cómo se explica esta movilización si realmente han trabajado tanto por ley Barreda también me gustaría que le saber qué le diría usted a las mil seiscientas treinta mujeres entre catorce y diecisiete años que ahora mismo están sufriendo violencia de género hasta cuándo van a tener que esperar para poner medidas efectivas y urgente tenemos sobre el

Voz 1448 40:32 pero ha tenido respuestas de cuatro minutos Elia ha tenido mis respuestas de cuatro minutos para el final han pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género ya hemos hecho muchísimo durante los cuarenta años en la lucha contra la violencia empezamos dos mil trescientos mil cuatro y hemos avanzado digo ahora está a la Tura pues justamente lo que hemos conseguido en Gobierno el partido para juntamente con todas las fuerzas políticas juntamente con tras con las autónomas con la Federación de Municipios sindicatos patronal y organizaciones sociales han calado

Voz 1727 40:59 los treinta menores entre catorce diecisiete años protegidas por la policía

Voz 1448 41:03 nunca hemos tenido este astillero justamente el pacto lo que pretende el tacto de violencia es mejorar aún más la lucha contra la violencia de género para erradicar esta lacra en nuestra sociedad y esto es lo que estamos todos unidos en la lucha contra la violencia de género y la lucha contra ETA

Voz 1727 41:15 ha lanzado este pacto no ha empezado ex ministra mañana tras tenemos que terminar mañana trabajará las más o menos a la japonesa a a la española la italiana que también hacen huelga treinta y cuatro horas

Voz 1448 41:26 yo trabajaré como siempre yo trabajo con Phil yo siempre intento conciliar que este es otro de los ejes la japonesa eso no no yo a la japonesa no yo trabajo cree que se equivocaron Tejerina de Cifuentes

Voz 1727 41:37 de las mujeres que trabajen un poco más

Voz 1448 41:39 no yo creo sinceramente que ella se referían que a trabajar por la igualdad son las veinticuatro horas el día hay trescientos sesenta y cinco días al año no creo que se refirieran a su trabajo de el día a día de no como empleada para de manera ustedes creo que vamos a ir a la peluquería además a la mañana la gente va a ser un día importante pues el ocho de marzo y por tanto las mujeres libremente de unas no van a ir a la huelga y otras vamos a seguir trabajando pero todas unidas a trabajar por la igualdad

Voz 1727 42:04 pueden ocho de marzo ministras gracias por la

Voz 1448 42:07 igualmente

Voz 23 42:09 siéntate un momento y para a pensar si eres buen conductor no deberías pagar menos por el seguro de tu coche vente a la mutua con tu seguro de coche bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto o Gary viva llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua convenciones en mucho a punto es

Voz 24 42:30 ven a los vital days de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vitales de Vitaldent les vaya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno Owen Vitaldent punto com tu salud empiezan tocaba tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 25 42:56 colecta el gol Hoy por hoy

Voz 0789 42:58 atrás vais de nuestro Twitter

Voz 9 43:02 envía tus comentarios y opiniones roba

Voz 26 43:12 no juegan juegan superen los ocho millones de usuarios

Voz 27 43:17 ha desencadenado un millón ciento veinte mil nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido tiro más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación

Voz 0789 43:32 se enteran de las noticias de la SER aunque no está en este momento estamos muy satisfechas pero queremos ser más a la Cadena Ser

Voz 28 43:48 Capel Nasser corren nuevos

Voz 0789 43:50 tiempo vamos a escuchar

Voz 28 43:52 darnos

Voz 29 44:02 qué deportivos coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento siquiera

Voz 30 44:10 ha expuesto extras no nuevo Civic montado de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es su en tu concesionario más cercano ahora

Voz 31 44:22 en general óptica miramos portó audición como has dicho sí sí lo has oído bien ahora en General Óptica

Voz 32 44:28 también cuidamos de tu audición plena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Biología queremos una revisión gratis de lo oído hicieron necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en Audi foros General Óptica cuidamos de tu mirada cuidamos que tu audición

Voz 33 44:44 en las fotos de Disneyland París oye rojo

Voz 0789 44:46 por los

Voz 33 44:49 también está en rojo mi máscara de Spiderman

Voz 34 44:52 viven las emociones del XXV aniversario de Disneyland París con Viajes el Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses

Voz 0789 45:08 consulta fechas y condiciones ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia únicas

Voz 35 45:15 vale buenas llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana los han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la cumples

Voz 36 45:24 no se preocupe ahora misma visuales experto de seguridad de sus para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 37 45:28 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 29 45:38 el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su

Voz 26 45:42 categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 38 45:48 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FCB condiciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 39 46:04 ya sabemos que buscas de lo bueno lo mejor de nosotros lo tenemos te llevas una figura muy potente y además dos líneas de móvil gratis pues espera que aún tenemos más cositas te dan

Voz 40 46:15 los smartphones también gratis estos que llamado gratis al quince diez al quince diez entra en Jazztel punto com

Voz 39 46:23 UM Sanjay perder repetirlo ponen San húmedo cincuenta deja lo de todo que nos hayamos te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 41 46:35 poquitas líneas ICO empiezo a creer si alguien en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 9 46:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con petos