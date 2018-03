Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 Gas

Voz 2 00:03 no sé

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 4 00:11 son las diez las nueve en Canarias la ministra de igualar

Voz 1727 00:14 considera que ser feminista es una etiqueta Dolors Montserrat acaba de pasar por Hoy por hoy donde ha defendido la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya ha dicho que les satisface que haya mujeres que Mañá

Voz 5 00:25 la hagan la huelga y que haya que no

Voz 6 00:27 la secunde a mí me parece una etiqueta Sami no me gusta que me pongan está etiquetan yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad porque yo pienso sinceramente que vengo de una tierra justamente que es la catalana que me han etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones mañana yo misma me satisface saber que va a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho concejal de la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el poder continuar trabajando por la igualdad una

Voz 1727 00:59 ministra satisfecha Montserrat cree que las dirigentes del PP que han defendido hacer mañana una huelga a la japonesa quieren decir que hay que trabajar por la igualdad las veinticuatro horas en Hoy por hoy hemos repasado la desigualdad que sufren las mujeres en la justicia o en la ciencia Antonio Martín buenos días

Voz 0228 01:15 Nos días Pepa hemos hablado por ejemplo con María Emilia Casas la única mujer que hasta el momento presidido el Tribunal Constitucional casas denuncia que aunque las mujeres son mayoría ahora mismo en la carrera judicial son muy pocas las que han alcanzado los más altos cargos en ese sector y reconoce que aún se pueden leer sentencias que admiten estereotipos negativos pueden dañar a las mujeres

Voz 0539 01:31 qué hay una ley orgánica por ejemplo de Protección Integral de la Mujer frente a la violencia de género y hay decisiones judiciales que no se corresponden con esa norma no obstante mejorada pese a la existencia de maltrato siempre puede haber un rastro de culpa niña de manera que conocemos a veces decisiones judiciales que verdaderamente bien

Voz 0228 01:53 también ha estado en la Ser Elena Pisonero que es la presidenta de Hispasat considera que hay que luchar contra los prejuicios que alejan a muchos estudiantes de los estudios universitarios centrados en la ciencia y advierte que de lo contrario a la brecha de género se puede sumar también la de la preparación tecnológica

Voz 7 02:08 en tiempos esas expresiones culturales hacen que empiecen a decantarse por las que siempre se asignan a las mujeres abandonando aquellas que como decíamos son las que están marcando el futuro

Voz 8 02:20 es decir la ciencia la tecnología Falange

Voz 7 02:23 quería las matemáticas lo que me preocupa mi especialmente intente trasladar es que a la brecha de género se va superponer la brecha tecnológica si no somos capaces de posicionar a las mujeres en aquellas carreras que está marcando ya el futuro

Voz 0228 02:37 y en unos minutos va a comparecer el ex presidente valenciano Francisco Camps como testigo en el juicio del caso Gürtel un día después de sus respuestas en el Congreso donde negó las acusaciones de Ricardo Costa quien les señaló en su momento como quién ordenó financiar actos del PP valenciano con comisiones de empresarios y los mercados el Ibex inicia sesión dejándose tres décimas hasta ahora el selectivo está cotizando por debajo de los nueve mil seiscientos puntos diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:03 el Madrid y Madrid el equipo de Manuela Carmena va a aprobar esta mañana en la junta de gobierno que es adelantada este miércoles por la huelga del ocho de marzo una estrategia de igualdad para los años dos mil dieciocho dos mil veinte con una inversión de más de sesenta y tres millones de euros son sesenta y siete medidas que buscan abordar las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres y caminar hacia un modelo de ciudad más equitativo sobre el ocho de marzo irá reivindicaciones de este día el diputado del PP en la Asamblea Alfonso Serrano respalda las declaraciones del portavoz del Grupo Popular Enrique Ossorio de que la violencia machista debe quedar fuera de las reivindicaciones ciudadanos cree que el Partido Popular está muy perdido con esta huelga Alfonso Serrano César Zafra aquí en La Ventana de Madrid

Voz 8 03:41 hay hay un día que se lo habían

Voz 4 03:44 es el que conmemoramos

Voz 9 03:46 de concienciar sobre la lucha contra contra la violencia de género y evidentemente este día tenía otros fines siempre como el tema de acabar con la desigualdad en el mundo de laboral utilizar eso también dentro de lo que es una reivindicación que tiene que ver con el ámbito laboral nos parece una irresponsabilidad

Voz 10 04:01 este tipo de declaraciones que no dejan de Fene diferente y no para bien o sea yo creo que el problema que tiene el Partido Popular es que todo obviamente se encuentra en una situación en la que no no sabe cómo actuar quién siquiera habéis ejecutado todo el presupuesto que tenis para el género la Comunidad de Madrid

Voz 1275 04:15 la Comunidad ha fijado servicios mínimos similares a los de una huelga general para este ocho de marzo en sanidad educación juzgados son el metro también habrá servicios mínimos en el Ayuntamiento de la capital quisieran del cien por cien en el caso de Bomberos Samur o teleasistencia se lo venimos contando las obras de la Gran Vía que comienzan el viernes arrancarán por los extremos por Plaza de España y el cruce con Alcalá hasta confluir en la Red de San Luis las actuaciones en las intersecciones con otras calles Se van a dejar para el verano con el fin de afectar lo menos posible al tráfico finalmente no habrá una plataforma única una idea que se ha desechado

Voz 4 04:45 en atención a las personas invidentes sino que se diferenciará la acera de la Calzada cinco grados tenemos a esta hora de la mañana la guardia

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 11 05:20 no es bonito pensar que por fin el fútbol encerrada la gran lección el fútbol imitando a la vida la vida imitando al futuro

Voz 1995 05:27 acaso una aprendimos ayer en la Champions que el dinero no da la felicidad ayer fuimos conscientes que el proyecto del jeque a base de millones tienen menos futuro que un asesor de tono alto es un presidente capaz por sí mismo de destruir empleo a ritmo de burbuja inmobiliaria IS despachó a otro de sus más estrechos colaboradores casualmente estrecho es el adjetivo que define las miras el presidente americano fin muy buenos días siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser se respira algo distinto en el ambiente insoportable aroma del aburrimiento que transpira la política en este país ha cambiado el obispo Munilla rectifica sus declaraciones y Mariano

Voz 12 06:02 Mariano eres el más grande el luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido

Voz 1995 06:16 no es que no te reconozca Astún Mariana la cosa es que no te reconocemos nosotros Mariano sensible y feminista consciente y sensibilizado la sonoridad de María Brennan los reconoce lo de la huelga a la japonesa ese mito español pero una parte que decirlo el presidente Rajoy nunca ha tenido fama de ser un trabajador incansable y por otra aquí si debe ese cambio repentino en Mariana hace pocas semanas afirmaba que era mejor no meterse en eso de la brecha salarial ha visto la luz Mariano ha encontrado al fin el camino a la democracia y la redención democracia y redención que parece título I hijo de los secretos amigos sólo falta que Camps que hoy comparece la Audiencia Nacional asuma los excesos cometidos en Valencia y confirme lo que todos sospechamos que no sólo son delincuentes que también son horteras esas maneras esa chulería de esas formas estén completamente pasadas burda una vez más la demostración de que el modelo educativo español no funciona es la propia clase política española en fin lo importante es que algo está pasando en España el Google podría ser mejor ponerse porque mañana va a seguir lloviendo y falta hace ánimo por cierto a esos miles de agricultores que hoy en las calles de Madrid reivindica en su futuro hombres y mujeres que trabajan la tierra hablando de futuro esa es la única conversación tolerable la Kinca hoy a todos y a todas en el futuro y hoy por cierto se cumplen veinte años del estreno de Vic de Bosti así que deje comenzar este programa resumiendo la actualidad española en una fase del nota cuando dice afortunadamente estoy siguiendo un régimen de drogas bastante estricto para mantener la mente a Giggs

Voz 3 07:51 sí cómo ve sí

Voz 1995 08:30 las dieciocho minutos una hora menos en Canarias escuchan al poder Raúl Del Bosque muy buenos días buenos días Daniel CSIF damos cinco motivos cinco para seguir viviendo así que motivo número cinco porque hoy batas

Voz 13 08:51 Di María hartos no estarán solos hoy estarán con una mujer que estuvo muy solo al principio porque fue de las primeras en su matrimonio me ponen hojas reclamaciones no puede ser la puso se trataría Ana María Pérez del Campo una de las pioneras en la lucha por la igualdad de la mujer y en contra del avión

Voz 8 09:05 día de género hombre lo puso dijo hasta allá primer vivo

Voz 1995 09:10 nació en España

Voz 13 09:11 el motivo número cuatro jugadores que hasta ahora sabíamos que los españoles de inglés lo sabemos

Voz 8 09:16 hola

Voz 14 09:19 a M este en español

Voz 15 09:21 tampoco cierta de Mis padres no cuentan conmigo para nada nada más que mi mi hermana mi hermana yo parezco izquierda yo parezco inserto de que

Voz 13 09:31 hay Inter de la izquierda pues para solucionarlo hoy debilita la mujer de la RAE que saber resolver todas las dudas que le plantea la gente por Twitter la Queen ordenador

Voz 1995 09:39 como le denomina a Celina es tan importante como que vamos sus espaldas sobre sus espaldas cae el peso de todo un idioma a cada día mucha gente cientos mandan mensajes con dudas al Twitter de la RAE

Voz 8 09:52 es ella quién está detrás

Voz 1995 09:55 eso sí agradecemos que que que exista que iba mucho más su presencia en este programa motivo nunca

Voz 13 09:59 tres por qué vergüenza ajena a escuchar cosas como ésta Higueras también da la película doce del patíbulo Plan Xeral mundial claro que si eres igual que nosotros del hombre que adopta las preguntas huérfanas de respuesta uno de los directivos más brillantes de su país Marcos de Quinto antiguo número dos porque hoy nos visitan los Trip Advisor del humor dos tipos que reciben valoraciones positivas del estilo parecen muy vulgares no pero tampoco se libran de la crítica negativa Pure dura

Voz 14 10:28 a mí me gustan los que se nota que son más masculinas que tienen características más de hombre

Voz 13 10:33 pero así es la vida hoy los cuanto misma Hubble aprovechando la resaca de los Oscars valorar el ir al cine

Voz 8 10:38 como plan finalmente motivo número uno qué

Voz 13 10:41 después del enésimo fracaso del París Saint Germain esto es lo que piensa el jeque de su equipo

Voz 16 10:46 desearía encontrarse en trabajos es mancha

Voz 17 10:48 eh

Voz 13 10:49 a leal a casa ya está aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1 10:55 mira a la nueva

Voz 11 10:58 y diez minutos una hora menos en Canarias donde es posible que algo en la cultura americana se esté transformando porque hasta ahora cuando alguien

Voz 1995 11:07 día su trabajas es voy a decir bueno me puedo ir a una

Voz 11 11:09 lo que sería

Voz 18 11:10 pues ya tampoco no tampoco es verdad que los americanos dice así todo se pierde mi trabajo si todo pinta mal pues siempre puede ir a un a un trabajo sufriendo hamburguesas rellano polca llegado robo que pone hamburguesas ahora France

Voz 1995 11:23 noticia de BBC

Voz 19 11:26 las dos diez vas bien

Voz 18 11:28 de esta marcha su nombre pero otra vez estaban con los robos no se son los amigos o los enemigos del futuro pero desde luego

Voz 8 11:36 han quitado como el último puesto de trabajo

Voz 18 11:39 no te queda otro trabajo freír hamburguesas ya está en poder robots robots y además lo hace con con Grecia yo no no olas eh muy bien muy bien

Voz 11 11:47 no hay que reconocerlo en el futuro

Voz 1995 11:50 diez y doce es una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 14 11:53 hola qué tal va la mañana si eres de los que se pasa la vida corriendo pero para ser deporte tengo estupendas noticias para Tito está claro

Voz 8 12:01 usted correr sentirse enfermas

Voz 14 12:04 has descubierto en este deporte una gran motivación te apuntas a todo carreras solidarias media maratón o hasta la maratón entera que él sabe para correr desde luego te sobran los motivos bueno pues ahora

Voz 16 12:16 Corte Inglés se quiere dar uno más Hatem

Voz 20 13:00 conectan con Hoy por hoy Miles Davis

Voz 2 13:03 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 8 13:08 apenas ser

Voz 14 13:12 en la primera fuerza política del Parlament se hallaba

Voz 21 13:16 de Cataluña

Voz 2 13:17 pero no arrancar hay hay tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero

Voz 22 13:26 me encontrara la utopía somos porque mi coche tuve la venda

Voz 23 13:31 a priori no remonta la Dirección General de Tráfico

Voz 24 13:33 la los sí la acredita los que Luis El Cabrón

Voz 14 13:36 eh

Voz 3 13:36 la vimos

Voz 2 13:39 después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser José cuál

Voz 14 13:45 no sí veía finalmente amanezca será por luchas magníficos mujeres

Voz 2 13:53 corre y nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 25 13:58 cadena SER

Voz 8 14:05 récord

Voz 2 14:06 pues recoger yo soy el tipo al que están persiguiendo con ayuda el mal superficie Bureau Veritas de bajos fondos

Voz 26 14:22 sí que estéis hay sótano cuarta temporada de Negra y Criminal es nada dos nuevos capítulos Caramés con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible emporio podcast punto com balear

Voz 14 14:44 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 28 14:58 sí

Voz 29 15:03 después de pagarle toda la boda de verte vestido como Un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis Ciboure maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde

Voz 14 15:18 porque me tienes que amargar el día más especial de mi vida papá

Voz 2 15:21 preguntado si ser padre compensa con diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 30 15:34 si tienes a Fenosa pitidos en los oídos Tommaso sonó Beat una cápsula el día de sonó Libia esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 31 15:44 a gran apagón

Voz 8 15:46 era y última temporada con vacas

Voz 31 15:49 en Israel Elejalde Juanra Bonet

Voz 8 15:51 Adriana Navarro Nancho Novo el poste Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 32 15:59 qué ganas me encanta el fútbol puedes escuchar ya

Voz 8 16:04 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com salvo que ocurra el gran apagón si eso te

Voz 1995 16:15 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido con María y con Baltasar nos permitimos un lujo que es que es curioso hablamos del pasado del presente del futuro

Voz 16 16:26 al mismo tiempo

Voz 1995 16:30 María Baltasar Garzón muy buenos días pues Thais o sea que tal como si tuviera que no sé cómo lo hacemos pero hablamos de de dónde vamos a ir del lugar donde seguimos teniendo muy en cuenta de donde vivíamos Baltasar es protagonista de los últimos treinta años en este país a su lado María una mirada muy personal muy familiar de todo lo que estaba ocurriendo de parece que había existido esos partícipes y protagonistas de de lo que está pasando en este país lo leí cuando venía donando por la Gran Vía no no es un olor distinto marino no huele de otra manera no hay un aroma distinto a cosas que están ocurriendo en esta ciudad Baltasar Seal

Voz 0269 17:06 las dudas y Madrid es uno de los puntos de evolución más importante estando en la víspera de Marlowe pero no el único pero especialmente hay muchas iniciativas en el Ayuntamiento de Madrid que están cambiando la configuración de Madrid y sobre todo la percepción también sobre todas las cuestiones relativas a la a la mujer aquí a hacer posible esa igualdad soñada que en la que muchos hablan pero no demasiados practican sobre todo

Voz 19 17:43 a las instituciones que deberían ser precisamente ejemplares

Voz 1995 17:48 son las a que les pedimos ejemplaridad en todos los ámbitos también eh

Voz 0269 17:51 sí porque sabes que a veces es que en España somos muy dados a mantener un discurso hacia fuera y unas actitudes hacia dentro diferentes no sí una tremenda que si España racista te aseguro que es la encuesta sale que no es racista así es si hay violencia machista ahora ya por fin está diciendo que si hay pero siempre después a continuación viene la justificación sí pero no y eso es lo que lo que ocurre por ejemplo está mañana voy a una anécdota dentro acontecida parece ser en el Tribunal Superior en una de las salas la Sala Civil Se planteó eh que las mujeres iban a hacer huelga mañana y demás Si el presidente de la Sala dijo a esa huelga de mujeres no

Voz 16 18:35 en fin

Voz 0269 18:36 bueno me duele que esto sea así no porque parece como que es que es algo accidental no y no una reivindicación constante a lo largo de muchas y muchas frustraciones durante años y de desconocimiento de este precisamente en el ámbito de la justicia

Voz 1995 18:54 pero en eso María eh no enterarse de lo que ocurre en no enterarse de cómo avance de la sociedad es una opción firme no es simplemente desconocimiento no es ignorancia no es es una opción si yo decido que la sociedad va evolución evolucione que a mi me da igual es una decisión voluntaria a enterar

Voz 33 19:13 sí mucho nombre y en muchos es en muchas casas es una opción ideológica es es una ideología que llevan a cabo el no me quiero enterar de que las cosas están cambiando porque no me interesa pero como dices tú no sólo huele diferente se oye diferente y venía escuchando varias cadenas y todas venían a hablar de de mujer no desde una perspectiva a otra y entonces ese es uno de los éxitos que ya hemos tenido no

Voz 1995 19:38 ya ya ya es un éxito en Baltasar las juezas magistradas y fiscales no tienen pese al apoyo de varias asociaciones profesionales el reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia ni del Consejo General del Poder Judicial no poder

Voz 0269 19:52 Olga pero yo creo que hay una especie de miedo en el ministerio y también los legisladores y las registradoras en este caso también eh que de una vez no establecen expresamente como una conquista de la mujer el derecho la huelga en todos y cada uno de los ámbitos y de de la administración pública mira incluso en los más más sensibles en los que se aplique la alta seguridad del Estado además una cosa es tener alta seguridad del de otra cosa es impedir que quienes están en esos puestos no pueden hacer uso de un derecho constitucional que en ningún caso yo creo que tendría que tener esos límites en este caso de las juezas no está regulado no está prohibido por tanto eh digamos que sea aprovechado esa brecha para poder ya hacer algunas huelgas aunque no exactamente eh contando con género os sin género huelgas de jueces

Voz 19 20:59 sí de juezas pero se hacer es decir la socias

Voz 0269 21:05 Dion de juezas y Jueces para la Democracia la Unión Progresista de Fiscales está apoyando claramente nuevamente a mí lo que me duele aquí es que hay una cuestión ideológica de por medio es decir quién es es esta apuesta por los derechos de la mujer quién es conservador tiene una visión Noya conservadoras sino neo conservadoras sobre lo que representa la hembra yo decía decía ayer siendo un poco a broma pero no tanto broma de decir bueno si realmente queremos conciliar lo que pensamos con lo que decimos por ejemplo en los cuatro próximos años en la promoción de cargos dentro de la

Voz 1995 21:45 justicia de responsabilidad

Voz 0269 21:47 que sean todo mujeres a ver si así equilibrados y a partir de hoy podemos empezar a hablar de igualdad porque claro tú tienes eh setenta y ocho o jueces en el Tribunal Supremo de los cuales solamente un doce coma ocho son mujeres

Voz 8 22:04 pero nunca ha habido dentro del poder

Voz 0269 22:07 qué tal ojo que eh el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial nunca vino la presidenta a mujer del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo hay una sola mujer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo que está viendo todos los grandes casos penales y demás es decir hay un déficit muy grande la brecha es impresionante y eso que el porcentaje de mujeres dentro de la judicatura es mayor es un cincuenta y dos y pico por ciento frente a un cuarenta y siete por ciento IU fiscal las fiscales Ball en de la mano también la proporción va siendo mayor es decir es esa proporción no se refleja en los cargos de responsabilidad

Voz 1995 22:51 no hay ninguna discriminación

Voz 0269 22:53 la prevención frente a que sean las mujeres las que si en esa misma propuesta

Voz 1995 23:00 bueno de Baltasar discursó hay una parte de esta sociedad que ha decidido representar aquello que critica fuerte cuando hablan de Biología ejemplos precisamente una ideología agrega que termina la ideología de género pero que es representan precisamente lo que están criticando como les decía al principio nos gusta nos haga en este programa en Hoy por hoy nos gusta mirar al futuro que es irremediablemente lugar donde vamos a ir pero resulta necesario para mirar el futuro darse la vuelta tras hoy queremos mirar atrás en el tiempo y ver cómo ha evolucionado la figura de la mujer en España de la mano de una luchadora incansable de los derechos de la mujer se trata de Ana María Pérez del Campo María hoy el calendario dice que es día siete el y hoy a día siete podemos decir que lo del ocho es un éxito

Voz 19 23:43 está usted de acuerdo

Voz 16 23:46 no tío y por nada

Voz 1995 23:48 a Bengasi los cascos caso eje me miraba Ana María muy interesante decía que que usted siendo muy interesante

Voz 8 23:54 pero ahora lo mejor ahora no varía con la boca yo tengo demasiado bien

Voz 1995 24:02 Ana María decía que el calendario hoy estamos a siete y mañana es ocho pero parece que lo del ocho siendo y siete es todo un éxito ya hoy

Voz 16 24:10 sí sí es un éxito de hoy hoy de que ya momento en que la gente a su mujer antes de dar el paso Adela ser mujer y tener miedo no es el valor técnico

Voz 19 24:37 ser mujer y tener miedo a nadie

Voz 1995 24:40 Pérez del Campo vino hoy el estudio con un libro bajo el brazo se llama la mujer que dijo basta tiene que pasan muchos años de lucha por la igualdad y contra la violencia de género es un libro fruto de sus conversaciones con Charo Nogueira Charo muy buenos días porque están importante Ana María para todos

Voz 34 24:57 Ana María es tan importante para todos porque ha hecho que en nuestras vidas sean mejores y en especial las vidas de las mujeres porque lleva desde la época de Franco luchando por la igualdad y es una mujer que ha sido determinante para poner en la agenda uno de los problemas más graves de Supremo las mujeres que es la violencia

Voz 11 25:17 hemos dicho servicio Amare fue la primera que puso

Voz 1995 25:20 mira hoja de reclamaciones

Voz 19 25:22 da puso usted eso eso es cierto sí

Voz 1995 25:25 de aquella hoja reclamaciones imagino que en aquella época era impensable pero también es impensable pensar que pasado han pasado ya muchas décadas muchas generaciones himno hemos evolucionado tanto hay otros aspectos esta sociedad española donde es evidente que hay una evolución hay un desarrollo somos en muchos actores somos mejores pero en la forma en la que convivimos unos con otros no hemos mejorado demasiado medios

Voz 16 25:51 porque es que la lucha que estamos en las mujeres de transformación de la sociedad porque mientras la sociedad con los indicadores con con los funcionamientos del patriarcado la cosa era muy difícil y la gente está muy susceptible nosotros otro día hicimos otras organizaciones y nosotros hicimos una recompensa para protestar por el trato que muchos mujeres tibetanas estrado juez

Voz 8 26:32 después está

Voz 16 26:35 en metiéndose COAR tapándole dependencia judicial no

Voz 1995 26:43 si acaso si acaso Mariola han ensanchado en el año mil novecientos setenta y cuatro Baltasar Ana María funda la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas año Devil año mil setenta y cuatro había que valore lo sé lo sé pero

Voz 0269 26:56 tuvo valor ha sido teniéndolo y lo tiene hoy sigue abanderando el movimiento feminista el yo creo que lleva mucha razón en lo que dice eh pero la valentía de la mujer no debería de ser necesaria en unas sociedad democrática como un elemento diferenciador para conseguir derechos porque eso quiere decir que hay una cobardía en los hombres y en el propio sistema que suscite el sistema por mucho que nos empeñemos todavía sumamente machista es verdad que lo es menos que en otros países pero eso no nos debe en este caso de servir de justificación el tener más derechos que en otros países no significa que no aspiramos a consolidar lo que ahora mismo es una clara desigualdad Hay desigualdad salarial desigualdad institucional porque eh decimos muchas veces oiga es que en las instituciones entran todos una oposición además si puede ser que es ese el único momento de igualdad que hay cuando sin nombre te hacen un examen pero a partir de ahí a partir del minuto uno comienza la desigualdad el trato desigual hacia la mujer y eso es así curioso es lo que hay que cambiar

Voz 19 28:16 curioso que sea el examen el

Voz 1995 28:19 miente igualitario de toda la ecuación y único el único

Voz 0269 28:23 el a partir del minuto uno ya

Voz 34 28:25 el examen siempre que sea sin nombre siempre que la persona sea un número y eso está demostrado que cuando las las oposiciones son los exámenes son así la proporción de mujeres aprobadas es muy superior

Voz 1995 28:37 desde hace un rato la presidenta de Hispasat del los currículum ciegos de vamos a valorar las actitudes los conocimientos la experiencia no los nombres y las fotos son las diez y veintiocho minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer una

Voz 19 28:49 aún una pequeña pausa pero por favor los Arrayanes muy interesante escuchar lo que tienen que contaba echar hoy Ana María María ahí Baltasar

Voz 35 28:56 sí

Voz 16 28:59 todos

en la Cadena SER

Voz 37 29:06 buen clima visto entre los pasajeros sin polizario claro descensos si bien avisó pues aquí

Voz 1995 29:11 sí

Voz 42 31:40 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso

Voz 8 31:43 eh recomendamos que tome esa ansiedad

Voz 42 31:45 Bush y el buen funcionamiento del sistema nervioso ansía Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 8 33:56 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena SER

Voz 1995 34:05 no estaba permitida la anticoncepción y el aborto ni el divorcio las mujeres no podían trabajar fuera de casa sin permiso del marido ni abrir una cuenta en el banco ni sacarse el carné de conducir pela eh a la hora por ejemplo de prestar su consentimiento encontrados las mujeres se equiparaban a los menores los dementes y los sordomudos Ésta es España hace no tanto vivo unas mujeres entre las que se encuentran

Voz 19 34:32 María Pérez del Campo que dijeron basta este es el punto de inflexión españoles antes de eso varía junto a otras mujeres un año antes a la muerte del dictador como les contábamos en mil novecientos setenta y cuatro ya fundó la Federación de Asociaciones de Mujeres separadas divorciadas

Voz 1995 34:57 el año mil ochocientos setenta y cinco se conseguía otro hito es que las mujeres en este país pudieran abrirse una cuentan en el banco la publicidad determina muy bien ejemplifica muy bien quiénes serán escuchen este anuncio del Banco Bilbao el año mil novecientos setenta y cinco

Voz 2 35:12 este andar vertido es el símbolo de la mujer de nuestros días de la mujer responsable que trabaja y vive su época y allá por primera vez un banco lo dirige este mensaje de amistad que se esté tributo de admiración lo que se preocupa por nosotros si el Banco de Bilbao cree en los derechos de la mujer

Voz 48 35:37 no se trata de crear diferencias sino de ofrecer igualdad es

Voz 1995 35:42 es difícil causa ha pasado a dos es difícil escucharlo sin sonreír porque te da risa en cincuenta y tres que esto es este es nuestro país

Voz 19 35:50 este anuncio

Voz 1995 35:53 desde P crea cierta es imposible refrendado no escucharlo y no no pensar como que año mil novecientos de es un anuncio que aparece en el libro Serrano era la mujer que dijo basta son las memorias de Ana María Pérez del Campo editado con libros Puntocom es verdad que el sonido en este caso Charo por más que tu libro está fenomenalmente escrito el sonido es

Voz 34 36:14 es tremendo así pena que no podamos ver la imagen pero si los oyentes y las oyentes se imaginan a un señor con bigote Tito y un banco con unos ramos de flores y uno sopas estupendos esperando a las señoras tendrán el cuadro completo

Voz 1995 36:28 hay de ochenta y uno llamaría usted participa en la redacción de la ley de delegados comí como sea como es el primer día donde se sientan a escribe venga vamos a escribir la ley del divorcio en España como es ese primer día bueno

Voz 16 36:43 nosotros habíamos hecho tomamos contacto con el ministro que entonces son ministro Francisco Fernández Ordoñez yo tengo que decir que todo el tiempo que trabaje con ex ministro encontré comprensión capacidad pensar e atención tremenda hilo pagó por ejemplo de Cerdanyola Le castigado para que no fuera a algo que era completamente tradicional

Voz 8 37:27 presidir

Voz 16 37:29 procesión del Corpus Christi en Toledo hizo doble permitieron eso comentaba conmigo me han prohibido ir

Voz 0269 37:41 había dejado

Voz 16 37:42 fue ministro no hay una Melbourne edificio institucional mire lo estoy de un vals con eh porque hay quema en la tesis de que en España ya no lo oscura

Voz 19 38:04 esto después de escuchar ayer al obispo de San Sebastián

Voz 16 38:08 ahí tenemos fíjate ahí tenemos

Voz 8 38:11 la gala

Voz 16 38:13 contradicción entre unos obispos y otro el de Maazel y quiere que la Virgen de San Sebastián nos pone de hoja de perejil

Voz 1995 38:25 esto es un reflejo de la sociedad española sería reflejo Porfirio formal quiénes

Voz 16 38:29 eso sí esos reflejo

Voz 0269 38:34 si siendo las inglés es es bueno que la iglesia por fin se manifieste aunque sea tímidamente a favor de esa huelga y de los derechos de la mujer más allá de la función tutelar es siempre establece la Iglesia hombre

Voz 34 38:54 papeles igual que nos confiere las mujeres yo creo que es de agradecer que haya habido prelados

Voz 16 39:00 que haya se hayan manifestado a favor

Voz 34 39:03 Torre de las mujeres y sobre todo denunciando la discriminación que son

Voz 0269 39:07 de aquella desbaratadas no podremos hablar

Voz 32 39:09 que bueno la iglesia luterana hay Perelada querría decir que

Voz 33 39:16 ando yo escucho todos estos eh yo que vengo del campo de la publicidad Hay conozco los los los anuncias entonces pero también me fijo mucho en los de ahora a mí lo que me da es un punto de no cuando estamos con el tema de todo de la desigualdad de la mujer no paras de darte esos golpes de realidad cuando ves por ejemplo la publicidad sexista que existe hoy en día todavía no por ejemplo en el mundo de la moda que esto es que hay un vídeo muy interesante ser alguien lo quiere ver de niños que están viendo esos anuncios se dicen pero es esta mujer está muerta os esta mujer está enferma os esta mujer es ese el saque no hemos avanzado

Voz 1995 39:55 de todas maneras yo

Voz 19 39:56 Charo Ana María

Voz 1995 39:59 mencionaba expresamente a un hombre que ayudó un hombre que empujó es verdad que sería injusto decirnos esto es un es una sociedad que trabaja que trabaja junta ahí ese ese eso es lo bueno pero pero yo creo que estamos los hombres

Voz 49 40:10 estamos un poco confundidos

Voz 1995 40:13 no sé muy bien cuál es cuál es la labor mañana que debemos hacer yo noto en el entorno cierta confusión y no sé si eso hubiese incluso bueno bueno pues algo algo se está moviendo cuando no sabemos ha comentado

Voz 34 40:24 en la medida en la que la confusión llevan un replanteo parece que puede ser buenísimo que pueden hacer los hombres mañana pues están convocados a los paros de dos horas igual que las mujeres la huelga general es sólo para mujeres pero también pueden acudir a las manifestaciones siempre que por favor se sitúen detrás por qué porque la idea es que el protagonismo lo tengamos las mujeres porque queremos ser protagoniza el programa el protagonismo a las mujeres porque queremos denunciar la brecha salarial que sufrimos porque queremos denunciar el acoso que sufrimos porque queremos denunciar que para llegar

Voz 5 40:58 un poco a algún lado tenemos que trabajar

Voz 34 41:01 con el doble o el triple que si hubiéramos nacido varones

Voz 0269 41:04 a pequeña escala del despacho que yo dirijo pues las mujeres no es que pidan y hagan huelga es que el despacho quiere que hagan huelga todas las mujeres y apoyamos esa esa agua luego que cada cual es un derecho al fin y al cabo que haga lo que quiera pero es decir estamos promoviendo activamente esta protesta porque creemos que Eva al núcleo del fenómeno visibilizar miles y miles y cientos de miles de de mujeres como yo deseo que sea de mañana es una llamada de atención fortísima a la que no se puede ser sordo

Voz 1995 41:48 el libro se titula La mujer que dijo basta muchas mujeres han dicho basta a lo largo de la historia pero pocas como como Ana María se han puesto a trabajar en ello de una forma tan incansable decía estaba ahí a voy a hacer suyas a sus palabras por fin se trata de que de vivir en una sociedad mejor ya no es tanto feminismo no no se trata de construir un entorno mejores más justo mejor más igualitario por fin se trata de eso Parker

Voz 16 42:16 en el feminismo lo que está haciendo aunque yo creo que la gente no lo sepa es impulsar una transformación social el Patriarcado está detrás lo que nosotros estamos luchando no es por contra los hombres es contra la negativa de este sistema a repartir el poder tiene que está repartido por el que la raza humana está compuesta por encima del máximo de los poderes los tenemos las mujeres porque podemos hacer nada en no tener hijos durante un año no era no era la maternidad es simplemente poner sobre la mesa quien tiene el poder para que Rafa humana siga hacia adelante y los hombres pueden con Antonio nunca ha habido Good You entre la mujeres hacia los hombres lo que decimos es que el silenciosa complicidad que se tienen que implica que tienen que habrá alto y claro que tienen que señalan de tal manera que eh que no quepa la menor duda de que el género humano son dos sexos el femenino y el masculino pero no el odio de las mujeres no es

Voz 1995 44:09 son los de un compañero Charo de todo lo que se cuenta en este libro también titular Duque conoces bien Isabel cien coma cero como titulados La mujer que dijo basta dar un titular de todo lo que cuenta de todo lo que ha habido de todas las memorias de una mujer como Ana María cómo define

Voz 34 44:24 títulos pues yo creo que está definido en el título Toni la mujer que dijo basta es una mujer que es capaz de hacer de su sufrimiento y de la desigualdad que padece un motivo de lucha para mejorar la vida de todas las mujeres y creo que tanto las mujeres como los hombres le debemos estar agradecidos por ello

Voz 1995 44:43 no está más en libras punto com encontrarán la mujer que dijo basta echar mano era la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género a España mil novecientos noventa dos mil diecisiete muchísimas gracias a a las dos un verdadero placer contar vosotros con vosotras en este estudio María Baltasar Nos vemos la semana que viene claramente ya podamos hablar de una situación distinta sea la que sea la mañana va a ponernos en otra situación a esta sociedad hay tendrá otro tipo de reflexiones María sea la que sea

Voz 33 45:07 o no mañana lo que hay que hacer es hacer la huelga que los hombres nos cubran que para eso están esos cambios hacer nosotros en la fundación que son más del noventa y cinco por ciento de mujeres que nuestro compañero Nos cubrirá y bueno y que luego nos acompañen a la a la manifestación

Voz 0269 45:24 lo de nuestras hijas está escasa si así debe ser deberíamos de de de invertirlos sol rojo es para saber ese menosprecio ancestral que

Voz 51 45:33 se ha tenido ahora de decirle lo de cuidar a los hijos eh cuánto tiempo cuánto tiempo años han considerado trabajadoras a las mujeres a las madres a las hermanas

Voz 0269 45:44 qué trabajaban en la casa no no contaban cuando han sido las que han decidido el futuro de todos nosotros sin ellas más hubiésemos podido progresar los que han podido hacerlo o hemos podido hacerlo y acordarnos de las más vulnerables que siendo las mujeres todavía hay una categoría que peor que es las más vulnerables de las mujeres en esos países en los que ni siquiera tienen derecho al derecho

Voz 1995 46:16 has y es Baltasar varía muchísimas gracias os encontramos a próxima semana seguimos en Hoy por hoy

Voz 52 46:20 eh

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 47:04 sí

Voz 1995 51:10 diez y cincuenta y uno una hora menos en Canarias la mayor carencia de los robots las máquinas son los ordenadores es que lo saben dar respuestas siempre necesitaremos alguien que formule las preguntas que prima donde prima la capacidad de responder y que en demasiadas ocasiones olvida que el camino hacia el conocimiento está en Bay dos sado de buenas preguntas son las piezas amarillas de informa Marcos de Quinto ha trabajado con esa materia prima dura de años desde su puesto de alto directivo de las empresas multinacionales más importantes del planeta allí ha demostrado que es mejor saber algunas de las preguntas que conocer todas las respuestas ahora se siente a nuestra mesa para recibir y responder las mejores cuestiones que hemos sido capaces de encontrar buscando intensamente durante la última semana en medios de comunicación de todo el mundo Marcos de Quinto muy buenos días le estás preparado para nuestras preguntas tanto hoy en variadas se hoy tenemos

Voz 19 52:12 Nos tenemos que todo así que vamos a vamos a comentó

Voz 1995 52:19 el programa cero en Historia que Joaquín Reyes presentan dedicada al cero de Movistar Plus suele comenzar con una pregunta general para romper el hielo Ésta fue la cuestión formulada en el último programa

Voz 8 52:31 momento histórico gustaría vivir sin tener que pagar alquiler

Voz 23 52:35 eh bueno

Voz 8 52:37 sí bueno yo creo que antes de decir

Voz 23 52:39 dicen que si te a vivir hay que saber con qué se va a vivir allí porque eso es yo creo mucho más importante y además condiciona lo primero por ejemplo si me tocara vivir con Isabel la Católica probablemente elegiría el Palacio de los zares en San Petersburgo que como es tan grande pues evitaría acostarme con ella hay su camisa sin lavar pero si fuera vivir por ejemplo con la poetisa Sylvia Plath pues podría hacerlo hasta dentro del túnel donde vivía Diógenes

Voz 1995 53:07 segunda cuestión la ganadora de la última edición de Operación Triunfo Mai Armero cuya vida da un drástico giro en los últimos tres meses ley responde en directo a las preguntas que le han hecho llegar sus seguidores a través de Twitter

Voz 14 53:20 seguro que muy emocionante todo lo que pasó en pregunta es echas de menos contigua vida

Voz 1995 53:26 qué echas de menos tu antigua vida

Voz 23 53:28 hay que hay que ver lo que enganchan las historias de siempre porque lo de OT yo creo que no es más que el cuento de la Cenicienta en versión siglo XXI pero además en el cuento nadie le hacía esa pregunta la Cenicienta hoy en día para para llegar a princesa o Prince eso ya no es necesario besaron sapo a Sapa sino basta con estar en lo que puede entrar en un partido político que te den un sillón en La Sexta

Voz 1995 53:52 la siguiente cuestión el actor Macaulay Culkin conocido por sus papeles en la saga Solo en casa con era sólo un niño ha leído en varias ocasiones como medios de comunicación redes sociales anunciaban su muerte en su última visita leyó del norteamericano Jimmy Fallon es preguntado acerca de las cosas más extrañas que he escuchado sobre sí mismo

Voz 23 54:12 que lo más bizarro Kiasa ha escuchado definir sobre ética y Science lo lo peor de la fama es que pasas a formar parte de las conversaciones de gente que no te conoce y que tampoco tiene interés en conocerte es como se empezaran a crear un clon de tío al que le asignan todo tipo de historias ya no importa lo que sea sólo que hagas tan sólo importa lo que digan que eso que haces luego definitivamente Toni además tú salgas de esto

Voz 2 54:40 lo de la fama no debe ser nada nada nada como la siguiente

Voz 1995 54:45 el actor Jeff Daniels que pronto estrenará su próxima película entrevistado en el programa del canal norteamericano y visita Life Kilian Ray

Voz 8 54:54 aquí tenemos recuerdos asociados a nuestros abuelos han expresado alguna vez en qué tipo de abuelos sería Julie

Voz 23 55:02 si los abuelos en ese los los los mejores padres de sus nietos la realidad es que bueno muchas veces el trabajo pues lo permite dedicar el tiempo que uno quisiera los hijos que cuando finalmente no dispone de tiempo

Voz 34 55:14 pues sus hijos son mayores y sólo quedan los minutos

Voz 23 55:16 luego desde ese punto de vista yo creo que ser abuelo es como una segunda oportunidad que la vida nos ofrece para poderse del padre que no fue

Voz 2 55:26 no obstante bien

Voz 1995 55:29 presidente de Ecuador Alvaro Correa entrevista en su programa de televisión conversando con Corea lingüística

Voz 19 55:34 al terrorismo un dista nombrado esquí

Voz 1995 55:37 el que pregunta por la desigualdad en Latinoamérica